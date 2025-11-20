10 najlepszych aplikacji i programów typu „drugi mózg” do robienia notatek w 2026 roku

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że wpadł Ci do głowy genialny pomysł, ale chwilę później go zapomniałeś, bo życie stanęło Ci na drodze?

Właśnie w tym zakresie system wspomagający pracę umysłu — oparty na dobrej aplikacji do zarządzania wiedzą — może mieć kluczowe znaczenie.

Niezależnie od tego, czy biegasz, czy relaksujesz się przed snem, niezawodna aplikacja do notatek pomoże Ci uchwycić inspirację w chwili, gdy się pojawi.

Nowoczesna aplikacja do robienia notatek to coś więcej niż tylko miejsce na zapisywanie myśli.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak możliwość połączonych notatek, nagrywania notatek głosowych i porządkowania informacji w innych aplikacjach, możesz zbudować solidny system zarządzania wiedzą.

Z czasem zaczniesz analizować swoje notatki, a nawet odkryjesz połączenia, których wcześniej nie dostrzegałeś.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z aplikacji typu „drugi mózg” do robienia notatek, czas to zmienić – a my powiemy Ci, dlaczego.

Czym jest aplikacja typu „drugi mózg”?

Aplikacja typu „drugi mózg” to narzędzie cyfrowe zaprojektowane, aby pomóc Ci rejestrować, porządkować i przechowywać myśli, pomysły oraz informacje w uporządkowany sposób, dzięki czemu możesz je odzyskać w dowolnym momencie.

Stworzenie „drugiego mózgu” poszerzy Twoje procesy poznawcze i możliwości, zapewniając uporządkowane i łatwo dostępne repozytorium notatek, dokumentów i kreatywnych pomysłów.

Tiago Forte jako pierwszy przedstawił koncepcję „drugiego mózgu” w swojej książce „Building a Second Brain”. Twierdzi on, że ludzie nie zawsze są w stanie zapamiętać wszystkich codziennych informacji, ponieważ ich ilość może być przytłaczająca.

Tiago poszedł o krok dalej i przygotował listę korzyści płynących z korzystania z systemu „drugiego mózgu”:

Doskonale porządkuje informacje, ułatwiając dostęp do nich

Przechowuje informacje, chyba że usuniesz te, których już nie potrzebujesz

Zachowaj swoją kreatywność i zapewnij śledzenie swojej pracy, co pozwoli Ci wrócić do niej w dowolnym momencie

Dlaczego aplikacje typu „drugi mózg” stały się teraz ważniejsze niż kiedykolwiek?

Żyjemy w świecie przepełnionym informacjami, w którym nasza naturalna pamięć może łatwo ulec przeciążeniu. Właśnie tu pojawia się koncepcja „drugiego mózgu” – cyfrowego systemu zaprojektowanego w celu rozszerzenia Twojej pamięci i zdolności poznawczych.

Aplikacje typu „drugi mózg” stanowią potężne narzędzie do zarządzania ciągłym napływem informacji, zwiększania wydajności i pobudzania kreatywności w sposób, którego tradycyjne metody po prostu nie są w stanie zapewnić.

Oto, w jaki sposób mogą one pomóc:

✅ Zwiększona wydajność: Dzięki scentralizowanemu, łatwemu w przeszukiwaniu repozytorium wszystkich notatek, pomysłów i zasobów aplikacje te znacznie skracają czas poświęcany na wyszukiwanie informacji. Pozwala to uwolnić energię umysłową, aby skupić się na realizacji zadań i pracy twórczej

✅ Lepsza pamięć i zdolność przypominania sobie: Twój „drugi mózg” działa jak zewnętrzny bank pamięci, gwarantując, że cenne spostrzeżenia, wyciągnięte wnioski i ważne szczegóły nigdy nie zostaną utracone. W razie potrzeby możesz szybko odzyskać informacje, nawet jeśli zapisałeś je wiele lat temu

✅ Wspieranie kreatywności i innowacyjności: Dzięki połączeniom między odmiennymi pomysłami i zapewnieniu bogatej bazy wiedzy, aplikacje typu „drugi mózg” ułatwiają przypadkowe odkrycia oraz pomagają generować nowe spostrzeżenia i kreatywne rozwiązania

✅ Dostosowanie do współczesnej pracy: Wraz z rozwojem pracy zdalnej, modeli hybrydowych i projektów kluczowa staje się umiejętność cyfrowej i opartej na współpracy organizacji oraz dostępu do informacji. Aplikacje typu „drugi mózg” usprawniają cykle pracy i zapewniają wsparcie dla ciągłego uczenia się

✅ Wykorzystanie możliwości AI: Wiele nowoczesnych aplikacji typu „drugi mózg” wykorzystuje AI, oferując funkcje takie jak inteligentne wyszukiwanie, automatyczne tworzenie podsumowań i generowanie wniosków. Dzięki temu z prostych systemów przechowywania danych stają się one potężnymi partnerami w odkrywaniu i tworzeniu wiedzy

✅ Redukcja stresu: Świadomość, że wszystkie ważne informacje są bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne, zmniejsza niepokój związany z zapominaniem o rzeczach lub poczuciem przytłoczenia, co prowadzi do większego spokoju ducha

✅ Spersonalizowane nauczanie: Aplikacje te stają się spersonalizowanym hubem wiedzy, który rozwija się wraz z Tobą, pozwalając Ci wykorzystać dotychczasową wiedzę i przyspieszyć naukę w dowolnym polu

10 najlepszych aplikacji typu „drugi mózg” w skrócie

Oto krótka tabela porównawcza, która pomoże Ci zacząć:

Nazwa narzędzia Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Kompleksowa aplikacja do pracy z funkcjami AI Notetaker, Connected Search, dokumentami, Tablicami, zarządzaniem zadaniami, podsumowaniami AI, integracjami i szablonami Dla osób indywidualnych i zespołów każdej wielkości, potrzebujących kompleksowego obszaru roboczego i praktycznej wiedzy Free Plan; plany płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc Notion Konfigurowalne obszary robocze, Notion AI, bazy danych, narzędzie do wycinania treści z internetu, aplikacje mobilne i komputerowe Osoby myślące wizualnie i twórcy, którzy potrzebują elastycznych, połączonych systemów wiedzy Free Plan; plany płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc Google Keep Prosty interfejs, kodowanie kolorami, przypomnienia, notatki głosowe, OCR, integracja z Google Osoby, które chcą szybko i łatwo robić notatki oraz zarządzać listami kontrolnymi Bezpłatnie z kontem Google Workflowy Nieskończone zagnieżdżanie, węzły lustrzane, tagowanie, wyszukiwanie globalne, minimalistyczny wygląd Osoby korzystające z konspektów i myślące w sposób uporządkowany, które preferują wypunktowane listy i hierarchię Free Plan; Pro 8,99 $/miesiąc Craft Redaktor blokowy, codzienne notatki, asystent AI, bogate formatowanie, aplikacje natywne Osoby myślące wizualnie i użytkownicy Apple, którzy chcą mieć piękne, połączone ze sobą dokumenty Free Plan; Pro 7,99 USD/miesiąc; Business 14,99 USD/miesiąc Evernote Wyszukiwanie w sieci, wyszukiwanie uniwersalne, notatniki/etykiety, zadania, kalendarz, funkcje AI Zapracowani profesjonaliści i naukowcy zarządzający różnorodnymi typami zawartości Free plan; Personal 14,99 USD/miesiąc; Professional 17,99 USD/miesiąc Reflect Notatki z linkami zwrotnymi, widok graficzny, AI, szyfrowanie, integracja z kalendarzem Użytkownicy dbający o prywatność i osoby myślące sieciowo, które chcą bezpiecznych, połączonych notatek Wersja Premium 10 USD/miesiąc Obsidian Lokalne pliki Markdown, dwukierunkowe linkowanie, widok graficzny, wtyczki Zaawansowani użytkownicy i zwolennicy prywatności, którzy chcą pełnej kontroli i możliwości dostosowania niestandardowego Free; Synchronizacja 5 USD/miesiąc; Publikowanie 10 USD/miesiąc Notatki iCloud Integracja z Apple, iCloud Drive, tworzenie kopii zapasowych, proste notatki, prywatność Użytkownicy ekosystemu Apple, którzy chcą płynnej, podstawowej synchronizacji notatek 50 GB za 0,99 USD, 200 GB za 2,99 USD, 2 TB za 9,99 USD miesięcznie, dostępne są wyższe poziomy Roam Research Łącza dwukierunkowe, codzienne notatki, redaktor blokowy, przegląd graficzny Badacze i pracownicy wiedzy, którzy czerpią inspirację z nieliniowego, sieciowego myślenia Wersja Pro – 15 USD/miesiąc; Believer – 500 USD/5 lat

10 najlepszych aplikacji i programów typu „drugi mózg”, z których warto korzystać

Obejrzyj tę krótką recenzję, aby zapoznać się z ogólnym przeglądem najlepszych aplikacji typu „drugi mózg”, zanim przejdziesz do szczegółów:

1. ClickUp

ClickUp Brain to wszechstronna aplikacja typu „drugi mózg", która pomoże Ci we wszystkim — od tworzenia szkiców wiadomości e-mail po podsumowywanie arkuszy Excel — a wszystko to w ramach Twojego obszaru roboczego.

Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp zmienia sposób działania zespołów, pełniąc rolę prawdziwego „drugiego mózgu” dzięki ClickUp Brain — inteligentnej, kompleksowej przestrzeni roboczej, która zapamiętuje, łączy i odzyskuje wszystko, czego potrzebujesz do wykonania zadania.

Sercem funkcji „drugiego mózgu” ClickUp jest funkcja Connected Search, która wykracza daleko poza podstawowe dopasowywanie słów kluczowych. Inteligentnie przeszukuje wszystkie Twoje zadania, dokumenty, czaty, załączniki, a nawet zintegrowane aplikacje innych firm, natychmiast wyświetlając najbardziej istotne informacje, niezależnie od tego, gdzie się znajdują w Twoim obszarze roboczym.

Oznacza to, że możesz szybko znaleźć brief projektu, rozmowę sprzed miesięcy lub konkretny plik — oszczędzając godziny, które w przeciwnym razie straciłbyś na ręczne wyszukiwanie.

Natychmiast znajdź to, czego potrzebujesz, dzięki funkcji Connected Search w ClickUp

Jednak ClickUp Brain nie tylko pomaga znaleźć informacje, ale także szybciej je zrozumieć. Jego zaawansowana AI potrafi streszczać długie dokumenty, wątki zadań i rozmowy na czacie, przekształcając je w jasne, praktyczne wnioski. Możesz na przykład poprosić ClickUp Brain o podsumowanie statusu projektu, wyodrębnienie kluczowych decyzji z spotkania lub wyłapanie elementów do działania z długiej dyskusji — dzięki czemu łatwo zorientujesz się w złożonych cyklach pracy, nie zagłębiając się w szczegóły.

Uzyskaj dostęp do cennych informacji, wrzucając link z dowolnej połączonej aplikacji, takiej jak Arkusze Google lub plik Figma, do ClickUp Brain

Łącząc zaawansowane, zintegrowane wyszukiwanie z inteligentnym streszczaniem, ClickUp Brain nie tylko przechowuje Twoją wiedzę — aktywnie pomaga Ci ją odzyskiwać, przetwarzać i wykorzystywać, dzięki czemu jest to najlepsza aplikacja do Wszystkiego i Twój nieodzowny drugi mózg w pracy.

A największa zaleta? Dzięki połączonemu ekosystemowi dokumentów, tablic, pulpitów nawigacyjnych i innych narzędzi ClickUp skupia wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu, umożliwiając natychmiastowe wyszukiwanie!

Najlepsze dla

Osoby indywidualne i zespoły każdej wielkości, od jednoosobowych przedsiębiorców po duże korporacje Enterprise

Idealne zastosowania

Każdy, kto chce w ciągu kilku sekund odzyskać kluczową wiedzę lub zaplanować kolejne kroki, nawet spośród ogromnych ilości danych w obszarach roboczych (w ramach określonych uprawnień i ustawień dostępu)

Wdrażanie nowych członków zespołu przebiega płynnie, ponieważ mają oni natychmiastowy dostęp do historii i mogą ją zrozumieć

Kierownicy zarządzania projektami mogą uzyskać aktualny przegląd sytuacji bez konieczności przeglądania każdej aktualizacji

Najlepsze funkcje ClickUp

Zalety

Elastyczna organizacja: Możliwość szerokiej personalizacji dzięki różnym widokom i hierarchiom, pozwalającym na przechowywanie wszelkiego rodzaju informacji

Wiedza, którą można wykorzystać w praktyce: Integruje notatki bezpośrednio z zadaniami i projektami, przekształcając pomysły w działania

Łatwe wyszukiwanie: Zaawansowane funkcje wyszukiwania i tworzenia połączonych informacji pomogą Ci szybko znaleźć i połączyć informacje

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja potrafi teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować nagrania głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między zadaniami i zmniejszyć liczbę dodatkowych narzędzi. Nowe ulepszenia kalendarza i wykresów Gantta sprawiają, że planowanie jest mniej uciążliwe. Aktualizacja z marca 2025 r. połączyła zadania, dokumenty, czaty i spotkania w jednym widoku kalendarza oraz dodała funkcję blokowania czasu opartą na sztucznej inteligencji; Wykresy Gantt ładują się zauważalnie szybciej i zachowują stały poziom powiększenia. Wszystko w jednym obszarze roboczym. Prowadzimy zwinne sprinty, publikujemy dokumenty i zarządzamy OKR bez przełączania się między aplikacjami. Natywne integracje (Slack, Drive, GitHub) można szybko podłączyć. Szczegółowe uprawnienia + solidne automatyzacje. Łatwo jest przyznać wykonawcom dostęp tylko do komentowania lub być wyzwalaczem wieloetapowych cykli pracy, gdy zmienia się status.

Wady

Może być skomplikowane: Ogromna liczba funkcji może utrudniać rozpoczęcie pracy

Nie podoba mi się w ClickUp to, że czasami może być nieco skomplikowany, na przykład przy konfiguracji pulpitów nawigacyjnych, podobnie jak inne funkcje wymagające bardziej złożonych ustawień. Powoli się tego uczę, ale zawsze mam wrażenie, że jest wiele elementów aplikacji, których próbuję się nauczyć i w których chcę być lepszy.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3000 recenzji)

💡Porada dla profesjonalistów: Dowiedz się, jak wykorzystać AI do robienia notatek. Jeśli masz trudności związane konkretnie ze spotkaniami, mamy dla Ciebie coś tutaj. 👇🏼

2. Notion

Notion to jedna z wszechstronnych aplikacji typu „drugi mózg”, która dostosowuje się do indywidualnych cykli pracy. Wykorzystaj tę zintegrowaną przestrzeń do robienia notatek, organizowania się, zarządzania zadaniami, skupionego pisania i rozwoju osobistego, aby poprawić swoją koncentrację.

Szybko zapisuj notatki, pomysły, listy rzeczy do zrobienia lub przypomnienia z dowolnego miejsca. Aplikacja zapewnia elastyczność w organizowaniu tych notatek bez limitów, dzięki czemu możesz je łatwo odzyskać w dowolnym momencie.

Najlepsze dla

Tworzenie wysoce konfigurowalnych, połączonych ze sobą obszarów roboczych dla niemal każdego rodzaju informacji lub projektu

Idealny scenariusz zastosowania

Zbierz w jednym miejscu notatki, pomysły, dokumenty i zasoby

Organizuj zadania, osie czasu i współpracę zespołową

Stwórz elastyczne systemy do śledzenia wszystkiego, od nawyków po zapasy

Najlepsze funkcje Notion

Notion AI: Generuj pomysły do pracy i pisz szybciej dzięki AI Generuj pomysły do pracy i pisz szybciej dzięki AI

Unlimited liczba notatek : pisz tyle, ile chcesz, bez żadnych limitów

Scentralizowana organizacja: Zbiera wszystkie niezbędne elementy w jednej platformie. Niezależnie od tego, czy chodzi o notatki, budżety, zadania czy przepisy kulinarne, możesz stworzyć dostosowane do własnych potrzeb Zbiera wszystkie niezbędne elementy w jednej platformie. Niezależnie od tego, czy chodzi o notatki, budżety, zadania czy przepisy kulinarne, możesz stworzyć dostosowane do własnych potrzeb narzędzie do zarządzania wiedzą , które będzie zgodne z Twoim sposobem myślenia

Dostępność na platformach i urządzeniach: Aplikacja Notion jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android oraz na komputery stacjonarne z systemem Mac i Windows. Oferuje również narzędzie Notion Web Clipper, które jest kompatybilne z przeglądarkami Chrome, Safari i Firefox.

Zalety

Wysoka elastyczność: Możliwość dostosowania do każdego stylu organizacji

Połączone: Łatwe połączanie notatek, baz danych i stron

Wszystko w jednym: Łączy notatki, dokumenty, wiki i zarządzanie projektami

Absolutnie UWIELBIAM to, jak bardzo można ją dostosować do własnych potrzeb. Współpracujemy z wieloma klientami i możemy dostosować Notion do potrzeb wszystkich ich firm.

Wady

Stroma krzywa uczenia się: Może być przytłaczająca dla początkujących

Limity w trybie offline: W niektórych przypadkach dostęp offline jest słaby lub nie ma go wcale

Problemy z wydajnością: Może działać wolniej w przypadku bardzo dużych obszarów roboczych

Nauka obsługi tej aplikacji zajmuje sporo czasu. Musiałem pobrać szablony i obejrzeć mnóstwo wideo, żeby w pełni wykorzystać jej możliwości.

Ceny Notion

Free Forever

Plus : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 4800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1917 recenzji)

3. Google Keep

Google Keep to narzędzie do tworzenia notatek, zaprojektowane z myślą o pisaniu, tworzeniu list i porządkowaniu myśli; przydaje się do ustawiania skutecznych przypomnień. Umożliwia również łatwe udostępnianie notatek wraz z obrazami i plikami audio. Dzięki milionom użytkowników Keep jest najlepszym wyborem dla osób, które lubią żywe notatki, oferując szeroki zakres kolorowych etykiet do efektywnego porządkowania i organizowania dokumentów.

Najlepsze dla

Szybkie, spontaniczne robienie notatek, listy kontrolne i wizualne przypomnienia synchronizowane na wszystkich urządzeniach

Idealny scenariusz zastosowania

Zapisuj ulotne pomysły, przemyślenia i szybkie przypomnienia

Tworzenie list zakupów, list rzeczy do zrobienia i list kontrolne do pakowania

Zapisuj linki internetowe, zdjęcia z tekstem i notatki głosowe w podróży

Zachowaj najlepsze funkcje

Prosty interfejs: Łatwy w obsłudze, umożliwia szybkie zapisywanie pomysłów bez rozpraszania uwagi

Kodowanie kolorami i etykiety: wizualnie porządkuj notatki, aby łatwo je identyfikować

Przypomnienia: Ustaw przypomnienia o notatkach oparte na czasie lub lokalizacji

Przekształcanie obrazu na tekst (OCR): Wyodrębnij tekst ze zdjęć, aby uzyskać zawartość, którą można przeszukiwać

Notatki głosowe z transkrypcją: Nagrywaj swoje myśli, a zostaną one automatycznie przekształcone w tekst

Integracja z Google Workspace: łatwo przenoś notatki do Dokumentów Google lub połącz je z innymi usługami Google

Zalety

Szybkie notatki: Zaprojektowane z myślą o szybkości, idealne do szybkiego zapisywania przemyśleń

Doskonała dostępność: Dostępne na wszystkich głównych platformach i urządzeniach

Doskonałe do tworzenia list kontrolnych: Proste i skuteczne narzędzie do zarządzania podstawowymi listami zadań do zrobienia

Google Keep to najtańszy sposób na rejestrowanie działań i tworzenie listy rzeczy do zrobienia. Mogę śledzić postępy, zaznaczając pola. W celu edycji mogę również zmieniać tła. Logowanie na wielu urządzeniach przebiega bardzo płynnie, mogę używać mojego telefonu Pixel i komputera razem lub osobno, a wynik synchronizacji w czasie rzeczywistym pozostaje taki sam.

Wady

Ograniczone formatowanie: Brak formatowania tekstu, takiego jak pogrubienie, kursywa czy nagłówki w notatkach

Brak zagnieżdżonej struktury: Wykorzystuje wyłącznie etykiety; brak folderów i prawdziwej hierarchicznej struktury

Podstawowe wyszukiwanie: Aplikacja posiada funkcję wyszukiwania, ale brakuje w niej zaawansowanego filtrowania lub wyszukiwania kontekstowego

Brak połączeń między notatkami: Nie można w łatwy sposób tworzyć wewnętrznych linków między własnymi notatkami w celu stworzenia spójnej bazy wiedzy

Nie podoba mi się, że opcje porządkowania są ograniczone. Dzięki Bogu za etykiety i kodowanie kolorami, ale kiedy śledzę wiele zadań związanych z kontrolą jakości, może to sprawiać wrażenie bałaganu.

Utrzymaj ceny

Free przy użyciu podstawowego konta Google

Zbieraj recenzje i oceny

G2: Zbyt mało niezależnych recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

4. Workflowy

Workflowy to internetowa aplikacja do robienia notatek, która dzięki prostemu i elastycznemu interfejsowi ułatwia sporządzanie notatek, pozwalając szybko i naturalnie porządkować pomysły.

Działa świetnie w trybie offline i płynnie wspiera rozwój tych pomysłów po połączeniu z internetem. Wyróżniającą cechą Workflowy są zagnieżdżone listy — twórz wypunktowane listy o dowolnej liczbie poziomów, aby rozłożyć na czynniki pierwsze złożoność swoich pomysłów lub list.

Najlepsze dla

Osoby i zespoły, które chcą uporządkować myśli, notatki i pomysły w prostym formacie konspektu z nieskończoną liczbą poziomów zagłębienia

Idealny scenariusz zastosowania

Burza mózgów i porządkowanie złożonych pomysłów lub projektów

Tworzenie elastycznych list rzeczy do zrobienia i zarządzanie osobistymi zadaniami

Tworzenie konspektów artykułów, książek lub prezentacji

Najlepsze funkcje Workflowy

Nieskończone zagnieżdżanie: Organizuj informacje w postaci punktów, które można w nieskończoność zwijać i rozwijać

Prosty interfejs: minimalistyczny wygląd, który skupia się na zawartości bez zbędnych elementów rozpraszających uwagę

Węzły lustrzane: powiel punkt, aby pojawił się w wielu miejscach, zachowując synchronizację

Oznaczanie i filtrowanie: Używaj #hashtagów i @wzmianek, aby kategoryzować i szybko znajdować konkretne elementy

Wyszukiwanie globalne: Znajdź dowolny element na całym swoim koncie Workflowy

Skróty klawiaturowe: wydajna nawigacja i edycja dla zaawansowanych użytkowników

Zalety

Niezwykła prostota: Łatwa nauka i obsługa przy tworzeniu podstawowych konspektów

Skupienie na zadaniu: Ukrywa złożoność, pozwalając Ci skupić się na jednym pomyśle naraz

Szybkie notowanie: Doskonałe do szybkiego zapisywania myśli w uporządkowany sposób

Wysoka elastyczność: Możliwość dostosowania do notatek, zadań, pisania lub konspektów projektów

Podoba mi się to, że wszystko jest przedstawione w formie listy punktowej. Zazwyczaj właśnie w ten sposób robię notatki, a Workflowy pozwala mi robić to jeszcze wydajniej.

Wady

Ograniczony format tekstu: Brak zaawansowanych opcji formatowania, takich jak pogrubienie, kursywa czy zmiana rozmiaru czcionki poza podstawowymi opcjami stylizacji

Brak funkcji bazodanowych: Nie można tworzyć tabelek, relacji ani złożonych struktur danych, jak w Notion

Słaba współpraca: Chociaż udostępnianie jest możliwe, aplikacje te nie są zaprojektowane z myślą o intensywnej współpracy zespołowej, jak dedykowane narzędzia do zarządzania projektami

Monotonia wizualna: Jednolity format konspektu może wydawać się niektórym użytkownikom zbyt ograniczony wizualnie

Problem, jaki dostrzegłem w Workflowy, polega na tym, że stosowanie wyłącznie punktorów do wszystkiego nie jest zbyt pomocne, gdy chcesz przechowywać długie akapity tekstu, obrazy i inne zawartości. Uznałem to za dość ograniczające dla mojego cyklu pracy.

Ceny Workflowy

Free Forever

Pro: 8,99 USD miesięcznie

Recenzje i oceny Workflowy

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

📮ClickUp Insight: 18% respondentów naszej ankiety chce wykorzystywać AI do organizowania swojego życia za pomocą kalendarzy, zadań i przypomnień. Kolejne 15% chce, aby AI zajmowała się rutynowymi zadaniami i pracą administracyjną. Aby to osiągnąć, AI musi być w stanie: zrozumieć poziomy priorytetów dla każdego zadania w cyklu pracy, wykonać niezbędne kroki w celu utworzenia lub dostosowania zadań oraz skonfigurować zautomatyzowane cykle pracy. Większość narzędzi realizuje jeden lub dwa z tych kroków. Jednak ClickUp pomógł użytkownikom skonsolidować nawet ponad 5 aplikacji za pomocą naszej platformy! Skorzystaj z planowania opartego na AI, gdzie zadania i spotkania można łatwo przypisywać do wolnych terminów w kalendarzu na podstawie poziomów priorytetów. Możesz również skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji za pośrednictwem ClickUp Brain, aby obsługiwać rutynowe zadania. Pożegnaj się z niepotrzebną pracą!

5. Craft

Intuicyjny interfejs Craft oferuje takie funkcje, jak notatki dzienne, dokumenty do współpracy, wiki, integracje, rozbudowane podglądy linków, asystent pisania oparty na AI, komentarze i reakcje.

Craft zmienia sposób współpracy zespołowej i sporządzania notatek, łącząc uporządkowane codzienne aktualizacje, ustalając priorytety i eliminując przeszkody – wszystko w jednym miejscu. Jest to centralny hub, na którym zespoły mogą sporządzać notatki oraz śledzić zadania, pomysły i wyzwania w ramach różnych projektów.

Najlepsze dla

Osoby i zespoły, które potrzebują tworzyć wizualne i powiązane ze sobą dokumenty oraz notatki, kładąc nacisk na płynność pisania i organizacji, zwłaszcza w ekosystemie Apple

Idealny scenariusz zastosowania

Tworzenie szczegółowych dokumentów, raportów i zawartości z bogatymi elementami wizualnymi

Stwórz osobistą bazę wiedzy lub cyfrowy ogród z połączonymi notatkami

Wspólne tworzenie i udostępnianie dokumentów dla małych zespołów

Codzienne prowadzenie dziennika i zarządzanie zadaniami w atrakcyjnym wizualnie interfejsie

Najlepsze funkcje

Redaktor oparty na blokach: Twórz i układaj zawartość w elastycznych blokach, w tym tekst, obrazy, pliki i treści osadzone

Powiązane strony: Łatwo połącz dokumenty i bloki, aby stworzyć ściśle połączoną sieć wiedzy

Piękny wygląd i styl: Oferuje szerokie możliwości formatowania, niestandardowe style i estetyczne układy

Daily Notes: Przestrzeń przeznaczona na szybkie notatki, prowadzenie dziennika i śledzenie codziennych zadań

Aplikacje natywne: Doskonała wydajność i możliwość pracy w trybie offline na urządzeniach Apple (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) oraz Windows

Asystent AI: Wbudowana AI do burzy mózgów, tworzenia streszczeń i pomocy w pisaniu

Węzły/bloki lustrzane: Duplikuj blok lub stronę, aby wyświetlały się w wielu lokalizacjach, a zmiany były automatycznie synchronizowane

Zaawansowane opcje eksportu: Eksportuj dokumenty w różnych formatach, w tym PDF, Markdown i Web

Zalety

Oszałamiająca grafika: Tworzy dokumenty o wysokich walorach estetycznych, gotowe do prezentacji

Płynne pisanie: Redaktor oparty na blokach sprawia, że pisanie i organizowanie treści jest intuicyjne

Doskonałe aplikacje natywne: Szybkie i niezawodne działanie, zwłaszcza na urządzeniach Apple

Silne połączenia: Łatwo buduj sieć wzajemnie połączonej wiedzy

Craft jest naprawdę ładny. Używam go codziennie. Jako osoba, której praca polega na przedstawianiu oprogramowania do robienia notatek nauczycielom akademickim, którzy szczerze wolałby uciec w przeciwnym kierunku niż sięgać po coś zbyt technicznego, powiem wam, że Craft to prawdziwa perełka. Kiedy pokazuję ją wykładowcy lub współpracownikowi, za każdym razem spotykam się z tą samą reakcją: patrzą na ekran z szeroko otwartymi oczami i mówią: „O rany, to wygląda tak… prosto? I ładnie?”. A potem zabierają się do pracy – formatują tekst, porządkują pomysły i nagle zachwycają się aplikacją do robienia notatek. Tak, naprawdę zachwycają się.

Wady

Ograniczone wsparcie dla systemu Android: aplikacja na Androida jest nadal w fazie rozwoju lub nie jest tak dopracowana jak wersja na iOS/komputery stacjonarne

Nie jest to pełnoprawne narzędzie do obsługi baz danych: Brakuje mu zaawansowanych funkcji bazodanowych (np. relacji, złożonych formuł) dostępnych w Notion

Model subskrypcyjny: Wymaga wykupienia płatnego planu, aby uzyskać nieograniczony dostęp i zaawansowane funkcje

Może być kosztowne dla zespołów: Plany wyższych poziomów dla większych zespołów mogą być drogie

Craft nie ma wszystkich tych wymyślnych funkcji, które można znaleźć w innym oprogramowaniu, takich jak wbudowane bazy danych, złożone połączenia sieciowe czy zaawansowane opcje wyświetlania. Jednak nawet bez tych funkcji zespół stojący za Craftem nieustannie wprowadza aktualizacje w wersji beta. Słuchają użytkowników i aktywnie pracują nad poprawieniem tego, czego brakuje.

Ustalaj ceny

Free

Pro : 7,99 USD miesięcznie

Business : 14,99 USD miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Tworzenie recenzji i ocen

G2 : 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

💟 Czy wiesz, że... W starożytności, zanim papier stał się powszechny, ludzie często robili notatki na tabliczkach woskowych. Były to drewniane ramki wypełnione warstwą wosku. Pisało się na wosku ostrym rysikiem, a jeśli popełniło się błąd lub chciało ponownie użyć tabliczki, wystarczyło wygładzić wosk i zacząć od nowa! Był to w zasadzie starożytny odpowiednik notesu wielokrotnego użytku.

6. Evernote

Evernote pomaga uporządkować pracę i życie dzięki notatkom, niezależnie od tego, gdzie pracujesz. Aplikacja umożliwia tworzenie dynamicznych notatek zawierających tekst, obrazy, szablony i wiele więcej.

Evernote pomaga zarządzać notatkami z terminami i przypomnieniami, zapewnia wsparcie dla przechowywania dokumentów w formie elektronicznej oraz integruje się z Kalendarzem Google, zapewniając efektywne planowanie i notatki kontekstowe.

Najlepsze dla

Zespoły poszukujące rozwiązań do rejestrowania, porządkowania i łatwego wyszukiwania różnorodnych formatów informacji

Idealny scenariusz zastosowania

Zapisuj strony internetowe, artykuły i wyniki badań dzięki potężnemu narzędziu do wycinania treści z internetu

Digitalizacja dokumentów papierowych, paragonów i odręcznych notatek

Centralizacja notatek ze spotkań, szczegółów projektów i osobistych pomysłów

Przechowywanie notatek multimedialnych, w tym obrazów, plików audio i PDF

Najlepsze funkcje Evernote

Web Clipper: zapisuj całe strony internetowe, artykuły lub zrzuty ekranu bezpośrednio w Evernote wraz z adnotacjami

Wszechstronne wyszukiwanie: Wyszukuj tekst w notatkach, obrazach (OCR), plikach PDF, a nawet notatkach odręcznych

Notatniki i etykiety: Elastyczny system organizacji wykorzystujący notatniki i etykiety do kategoryzacji

Zadania: Dodawaj i zarządzaj prostymi listami rzeczy do zrobienia oraz zadaniami bezpośrednio w notatkach

Integracja z kalendarzem: Umożliwia połączenie z Kalendarzem Google, aby połączone były notatki z wydarzeniami

Dostęp offline: Dostęp do notatek nawet bez połączenia z internetem (plany płatne)

Funkcje AI: wyszukiwanie oparte na AI, edycja wspomagana AI, streszczanie i transkrypcja

Skanowanie dokumentów: Wbudowany skaner do digitalizacji dokumentów papierowych bezpośrednio do notatek

Zalety

Zaawansowane przechwytywanie: Doskonałe do gromadzenia różnorodnej zawartości z dowolnego miejsca

Zaawansowane wyszukiwanie: Znajduje informacje nawet w obrazach i plikach PDF

Niezawodna synchronizacja: Notatki dostępne na wszystkich urządzeniach

Długa historia: dojrzała i stabilna platforma

Na moim koncie w Evernote mogę zapisać niemal wszystko: notatki tekstowe, fragmenty stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i „e-mail do Skrzynki odbiorczej”.

Wady

Ograniczona wersja darmowa: Bardzo restrykcyjna, szybko skłaniająca użytkowników do przejścia na płatne plany

Ceny mogą być wysokie: Płatne plany mogą być uważane za drogie w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami

Sporadyczne problemy z synchronizacją: Niektórzy użytkownicy zgłaszają drobne zakłócenia lub opóźnienia w synchronizacji

Złożoność dla nowych użytkowników: Może wydawać się przytłaczająca ze względu na wiele funkcji, co wiąże się z koniecznością opanowania obsługi

Wersja darmowa ma pewne limity w zakresie synchronizacji urządzeń, a plany premium mogą być nieco drogie dla start-upów z ograniczonym budżetem.

Ceny Evernote

Free

Osobista : 14,99 $ miesięcznie

Professional: 17,99 USD miesięcznie

Recenzje i oceny Evernote

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

7. Reflect

Reflect oferuje kompleksowe rozwiązanie usprawniające procesy poznawcze i umożliwiające skuteczne sporządzanie notatek. Aplikacja posiada funkcję natychmiastowej synchronizacji notatek z odnośnikami, tworząc sieć pomysłów.

Reflect zapewnia bezpieczne i wydajne zarządzanie notatkami dzięki kompleksowemu szyfrowaniu, integracji z kalendarzem, publikowaniu jednym kliknięciem oraz asystentowi AI opartemu na GPT-4.

Najlepsze dla

Osoby pragnące stworzyć sieciowy system myślenia z codziennymi notatkami, asystą AI i płynną integracją do osobistego zarządzania wiedzą

Idealny scenariusz zastosowania

Połączenie pomysłów za pomocą notatek z linkami zwrotnymi, aby uzyskać głębszy wgląd i łatwiej je przywołać

Codzienne prowadzenie dziennika, zarządzanie zadaniami i burza mózgów z wykorzystaniem widoku graficznego

Integracja notatek z wydarzeniami w kalendarzu i zewnętrznymi źródłami czytania, takimi jak Readwise

Bezpieczne przechowywanie i dostęp do osobistych myśli dzięki szyfrowaniu typu end-to-end

Najlepsze funkcje

Notatki połączone: Automatycznie łączy notatki, tworząc wizualną sieć Twoich myśli

Daily Notes: Przestrzeń przeznaczona na codzienne przemyślenia, zadania i refleksje, połączone z konkretnymi datami

Integracja z AI: Wbudowana AI pomaga udoskonalać teksty, streszczać zawartość i generować pomysły

Widok graficzny: Wizualizuj połączenia między notatkami, aby lepiej zrozumieć swoją sieć wiedzy

Integracja z kalendarzem: Tworzy połączenie z Kalendarzem Google i Outlookiem, aby bezpośrednio połączyć notatki z wydarzeniami

Web Clipper: zapisuj artykuły i strony internetowe, natychmiastowo połączając je ze swoimi notatkami

Szyfrowanie typu end-to-end: Wszystkie Twoje notatki są szyfrowane, co zapewnia prywatność i bezpieczeństwo

Tryb offline: przeglądaj i edytuj swoje notatki nawet bez połączenia z internetem

Zalety

Silne połączenia wiedzy: linki zwrotne i widok graficzny tworzą potężną sieć pomysłów

Wsparcie oparte na AI: pomaga w pisaniu, tworzeniu streszczeń i generowaniu pomysłów

Doskonała ochrona prywatności: zapewnia kompleksowe szyfrowanie wszystkich danych

Płynna integracja: Doskonale współpracuje z kalendarzami i aplikacjami do czytania

Minimalistyczny interfejs nie zdradza potężnych możliwości aplikacji, oferując środowisko wolne od rozpraszających czynników, które sprzyja głębokiemu myśleniu i wydajnemu sporządzaniu notatek. Tym, co naprawdę wyróżnia Reflect, jest błyskawiczna wydajność i płynna funkcjonalność tworzenia notatek w sieci, dzięki czemu aplikacja jest niezwykle wydajna w zarządzaniu dokumentacją techniczną i notatkami projektowymi.

Wady

Brak wersji darmowej: Korzystanie z aplikacji wymaga wykupienia subskrypcji

Stosunkowo nowe narzędzie: wciąż się rozwija, więc niektóre zaawansowane funkcje mogą być w trakcie opracowywania

Krzywa uczenia się w zakresie myślenia sieciowego: Zrozumienie, jak najlepiej wykorzystać linki zwrotne, może zająć trochę czasu

Mniej uwagi poświęcaj bogatemu formatowaniu: Priorytetem jest połączenie, a nie skomplikowane stylizowanie dokumentów

To ładnie wyglądająca aplikacja i działa zgodnie z opisem. Wymaga jednak, aby mój mózg działał w sposób, w jaki mój nie działa, lub z danymi i notatkami, które nie przypominają tych, które sam tworzę. Rezygnuje z hierarchii i folderów, a zamiast tego opiera się na powiązaniach między notatkami

Ceny Reflect

Premium: 10 USD miesięcznie

Zobacz recenzje i oceny

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. Obsidian

Obsidian to wszechstronna aplikacja do robienia notatek, która dostosowuje się do Twoich myśli. Podczas pisania internetowych karteczek samoprzylepnych aplikacja dynamicznie dostosowuje się do Twojego stylu, dzięki czemu możesz precyzyjnie przekazać to, co masz na myśli. Co więcej, Obsidian pozwala łatwo połączyć notatki i udostępnić je dowolnym osobom. Aplikacja wspiera również pracę biurową i zarządzanie projektami.

Najlepsze dla

Osoby i zespoły pragnące zbudować lokalną, połączoną bazę wiedzy przy użyciu plików Markdown w formacie zwykłego tekstu, kładące nacisk na kontrolę, prywatność i rozszerzalność

Idealny scenariusz zastosowania

Stwórz „cyfrowy ogród” lub osobistą wiki z rozbudowaną siecią wewnętrznych linków

Dogłębne badania i sporządzanie notatek akademickich z rozbudowanym wsparciem linków zwrotnych

Wdrożenie metody Zettelkasten do generowania i organizowania pomysłów

Użytkownicy, którzy wolą przechowywać swoje dane w plikach lokalnych zamiast korzystać z rozwiązań w chmurze

Najlepsze funkcje Obsidian

Lokalne pliki Markdown: Przechowuje wszystkie notatki jako pliki Markdown w formacie zwykłego tekstu na Twoim urządzeniu, zapewniając Ci własność danych i przyszłościowość rozwiązania

Łącza dwukierunkowe (backlinki): automatycznie pokazują połączenia między notatkami, umożliwiając nieliniowe myślenie i odkrywanie relacji

Widok graficzny: Wizualizuje całą sieć notatek i połączeń między nimi, pomagając zidentyfikować skupiska i luki w wiedzy

Rozbudowany ekosystem wtyczek: Ogromny, tworzony przez społeczność rynek darmowych i płatnych wtyczek rozszerza funkcjonalność Obsidianu (np. tablice Kanban, kalendarz, metoda powtórek rozłożonych w czasie, mapy myśli)

Interfejs z możliwością dostosowania: motywy, fragmenty kodu CSS i elastyczne układy paneli pozwalają na stworzenie wysoce spersonalizowanych obszarów roboczych

Codzienne notatki: osobna notatka na każdy dzień, idealna do prowadzenia dziennika, rejestrowania codziennych czynności i śledzenia zadań

Szablony: Twórz szablony wielokrotnego użytku dla różnych rodzajów notatek (np. notatki ze spotkań, streszczenia książek)

Zalety

Własność danych i prywatność: Notatki są przechowywane lokalnie; nie ma zależności od serwerów firmy

Wysoki poziom personalizacji: Dostosuj aplikację dokładnie do swojego cyklu pracy dzięki wtyczkom i motywom

Solidne połączone powiązania: Doskonałe do tworzenia połączonych grafów wiedzy

Łatwa w użyciu do robienia i edytowania notatek. Pomogła mi w importowaniu i czytaniu notatek w formacie Markdown, które wyeksportowałem z aplikacji Notatki na Maca.

Wady

Stroma krzywa uczenia się: Może być zniechęcająca dla początkujących ze względu na otwarty charakter aplikacji i wiele dostępnych opcji

Brak oficjalnej synchronizacji w chmurze (wbudowana Free): Synchronizacja między urządzeniami wymaga usług innych firm (takich jak Dropbox, Google Drive) lub Obsidian Sync (płatna)

Nie jest to narzędzie do współpracy: Aplikacja została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o indywidualnym zarządzaniu wiedzą; funkcje współpracy mają limit

Mimo że mam licencję na użytek profesjonalny, największym brakującym elementem jest synchronizacja między wieloma urządzeniami. To kolejna płatna funkcja, która powinna być zawarta w standardowej licencji, a nie wymagać dodatkowej miesięcznej opłaty. Ostatecznie to właśnie blokuje szersze wykorzystanie i popularność Obsidianu. Chociaż Markdown działa dobrze, istnieją pewne ograniczenia dotyczące formatowania (brak znaków „/” w tytułach). Byłoby miło, gdyby były dostępne funkcje GenAI, takie jak tworzenie streszczeń.

Ceny Obsidian

Free

Sync: 5 USD miesięcznie

Publikacja: 10 USD miesięcznie

Recenzje i oceny Obsidian

G2 : Za mało ocen

Capterra: 4,8/5 (ponad 40 recenzji)

9. Notatki iCloud

Dzięki aplikacji Notatki firmy Apple zawsze jesteś gotowy, by uchwycić te chwile inspiracji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z iPhone'a, iPada, iPoda touch czy komputera Mac, aplikacja Notatki bez problemu synchronizuje się z iCloud, zapewniając natychmiastowy dostęp do notatek na wszystkich Twoich urządzeniach.

iCloud.com oferuje zakres funkcji, w tym tworzenie, edycję i porządkowanie notatek, zarządzanie załącznikami oraz udostępnianie notatek lub folderów.

Najlepsze dla

Każdy, kto chce płynnie synchronizować i tworzyć kopie zapasowe danych na urządzeniach Apple, zwłaszcza zdjęć, plików i prostych notatek w ekosystemie Apple

Idealny scenariusz zastosowania

Przechowuj zdjęcia i wideo, aby zaoszczędzić przestrzeń w urządzeniu i mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca

Tworzenie kopii zapasowych danych z iPhone'a/iPada w celu łatwego odzyskiwania i migracji urządzenia

Synchronizacja prostych notatek, przypomnień i kontaktów między urządzeniami Apple

Przechowuj ogólne pliki i dokumenty, aby mieć do nich dostęp na różnych urządzeniach za pośrednictwem iCloud Drive

Najlepsze funkcje iCloud

Płynna integracja z ekosystemem Apple: wbudowane bezpośrednio w systemy iOS, iPadOS i macOS w celu automatycznej synchronizacji

iCloud Drive: przechowuj pliki i foldery oraz uzyskuj do nich dostęp na wszystkich urządzeniach Apple i w Internecie

iCloud Photos: Automatycznie przesyłaj i przechowuj całą bibliotekę zdjęć i wideo

Apple Notes: Prosta, wbudowana aplikacja do robienia notatek, która synchronizuje się przez iCloud i oferuje wsparcie dla podstawowego tekstu, list kontrolnych oraz załączników

Automatyczne kopie zapasowe: Regularnie tworzy kopie zapasowe danych z Twojego iPhone'a/iPada, w tym danych aplikacji, ustawień i wiadomości

Funkcje prywatności iCloud+: Obejmują iCloud Private Relay (zapewniający prywatność podczas przeglądania w Safari), funkcję Ukryj mój adres e-mail oraz wsparcie dla HomeKit Secure Video

Zalety

Łatwe ustawienia: automatycznie integruje się z Twoim Apple ID i urządzeniami

Niezawodna synchronizacja: Ogólnie solidna synchronizacja w czasie rzeczywistym między produktami Apple

Wysoki poziom prywatności: Dane są szyfrowane, a iCloud+ oferuje ulepszone funkcje ochrony prywatności

Opłacalne dla użytkowników Apple: często dołączane do pakietów Apple One, a podstawowa pojemność pamięci jest przystępna cenowo

Bezpieczeństwo jest zdecydowanie najlepsze, możliwość dostępu do pamięci w czasie rzeczywistym to dodatkowa zaleta, możliwość przeglądania danych z wielu lat bez kłopotów i obaw o ich utratę, synchronizacja między urządzeniami, a osobiście nigdy nie musisz martwić się, że zabraknie Ci miejsca na zdjęcia – wykup pakiet iCloud i rób zdjęcia bez obaw.

Wady

Limit funkcjonalności na urządzeniach innych niż Apple: Najlepsze wrażenia zapewnia ekosystem Apple; wersja na Windows i wersja internetowa mają bardziej podstawowe funkcje

Podstawowe funkcje do robienia notatek: Aplikacja Notatki firmy Apple, choć prosta, nie oferuje zaawansowanych funkcji, takich jak linki zwrotne, rozbudowane formaty czy złożone bazy danych, które można znaleźć w dedykowanych aplikacjach typu „drugi mózg”.

Brak prawdziwego grafu wiedzy: Brakuje funkcji umożliwiających łączenie notatek w sieć w celu odkrywania pomysłów

Tylko 5 GB jest za darmo. Za dodatkową przestrzeń trzeba zapłacić. Najlepiej działa na urządzeniach Apple — na Windowsie i Androidzie nie sprawdza się najlepiej.

Ceny usługi iCloud

50 GB : 0,99 USD

200 GB : 2,99 USD

2 TB : 9,99 USD

6 TB : 29,99 USD

12 TB: 59,99 USD

Recenzje i oceny iCloud

G2 : Za mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)

10. Roam Research

Roam Research to aplikacja do robienia notatek, zaprojektowana, aby pomóc Ci w pisaniu dokumentów i prowadzeniu badań, jednocześnie gromadząc informacje w formie graficznej bazy danych.

Zaczęło się od narzędzia, które miało pomóc doktorantom w uporządkowaniu i napisaniu ich złożonych prac doktorskich.

W przeciwieństwie do innych aplikacji do robienia notatek typu „drugi mózg”, Roam Research służy bardziej jako narzędzie oparte na badaniach technologicznych. Nie ma też szablonów, ale oferuje świetne opcje połączania notatek i budowania „drugiego mózgu”.

Najlepsze dla

Połączenie pomysłów za pomocą dwukierunkowych powiązań i codziennych notatek, wspierając nieliniowe myślenie i odkrywanie dla pracowników wiedzy i badaczy

Idealny scenariusz zastosowania

Codzienne prowadzenie dziennika i refleksja w celu stworzenia osobistej mapy wiedzy

Badania i pisanie prac naukowych, połączone źródła, koncepcje i argumenty

Burza mózgów i strukturyzowanie złożonych projektów poprzez tworzony na bieżąco zarys

Najlepsze funkcje Roam Research

Łącza dwukierunkowe: automatycznie tworzą połączenia między stronami (notatkami), umożliwiając poruszanie się zarówno do przodu, jak i do tyłu między połączonymi pomysłami

Daily Notes: osobna strona na każdy dzień, służąca jako główny punkt wyjścia do zapisywania myśli, zadań i tworzenia połączonych notatek

Redaktor oparty na blokach: Wszystko jest blokiem, co pozwala na szczegółową organizację, osadzanie i odwoływanie się do poszczególnych fragmentów informacji

Przegląd graficzny: Wizualizuje całą sieć Twoich notatek, pokazując połączenia między pojęciami

Odnośniki do stron i bloków: Twórz bezpośrednie linki do całych stron lub konkretnych fragmentów tekstu w innych notatkach

Wyszukiwanie: Zaawansowana funkcja wyszukiwania, która pozwala tworzyć dynamiczne zapytania w celu wyświetlenia powiązanych bloków i stron na podstawie określonych kryteriów

Pasek boczny: Otwieraj wiele stron obok siebie, aby łatwo porównywać i edytować treści

Zalety

Potężne połączenia pomysłów: dwukierunkowe powiązania i widok graficzny doskonale ujawniają relacje między myślami

Myślenie nieliniowe: sprzyja organicznemu rozwojowi wiedzy zamiast sztywnych hierarchii

Zorientowane na klawiaturę: wydajne rozwiązanie dla użytkowników preferujących nawigację za pomocą klawiatury i skrótów klawiszowych

Powiązane ze sobą notatki, dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach i bezpośrednio w przeglądarce.

Wady

Wysoka cena: Znacznie droższe niż wiele innych aplikacji do robienia notatek lub typu „drugi mózg”

Problemy z wydajnością: Czasami mogą działać wolno lub zawierać błędy, zwłaszcza w przypadku bardzo dużych wykresów

Brak trybu offline: Wymaga połączenia z Internetem, aby uzyskać dostęp do notatek i je edytować

Integracja z oprogramowaniem, z którego korzystamy na co dzień, była nieco trudna.

Ceny Roam Research

Pro : 15 USD miesięcznie

Believer: 500 USD na 5 lat

Recenzje i oceny Roam Research

Capterra : Za mało recenzji

G2: Za mało ocen

Kilka innych aplikacji typu „drugi mózg”

Szukasz czegoś więcej? Oto kilka dodatkowych aplikacji typu „drugi mózg”, które pomogą Ci znaleźć tę idealną:

Mem.ai to oparta na AI aplikacja do tworzenia notatek, która działa jak samoorganizujący się „drugi mózg”. Automatycznie taguje i tworzy połączenia między Twoimi notatkami, dzięki czemu odpowiednie informacje pojawiają się ponownie, gdy ich potrzebujesz. Dzięki szybkiemu przechwytywaniu, inteligentnemu wyszukiwaniu i wbudowanym funkcjom współpracy Mem pomaga osobom indywidualnym i zespołom w płynnym przepływie wiedzy bez bałaganu

Tana to system zarządzania wiedzą nowej generacji, który łączy uporządkowane dane z swobodnym myśleniem. Dzięki codziennym notatkom, zapytaniom na żywo i organizacji opartej na etykietach, Tana pomaga użytkownikom budować dynamiczny, żywy system, w którym informacje pozostają płynne, połączone i łatwe do odnalezienia w odpowiednim momencie.

Logseq to narzędzie do tworzenia konspektów, w którym priorytetem jest prywatność. Wykorzystuje ono dwukierunkowe powiązania i interfejs oparty na grafach, aby pomóc użytkownikom w budowaniu spójnej sieci wiedzy. Zaprojektowany z myślą o cyklu pracy w trybie lokalnym, Logseq oferuje wsparcie dla zadań, codziennych notatek i edycji w formacie markdown, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoim „drugim mózgiem”.

Heptabase to wizualna aplikacja typu „drugi mózg”, która pozwala użytkownikom mapować pomysły za pomocą kart i tablic. Oferuje wsparcie dla cykli pracy wymagających intensywnych badań, umożliwiając przestrzenne uporządkowanie myśli, literatury i pytań, co pomaga dostrzec połączenia między notatkami w wysoce wizualnym, nieliniowym formacie

Amplenote łączy zadania, notatki i linki w jednym, uproszczonym interfejsie. Dzięki inteligentnemu ustalaniu priorytetów, kompleksowemu szyfrowaniu i elastycznym powiązaniom, Amplenote służy jako „drugi mózg” zorientowany na wydajność dla osób, które chcą zarządzać projektami i wiedzą w jednym miejscu

RemNote łączy funkcję robienia notatek z fiszkami opartymi na metodzie powtórek rozłożonych w czasie, pomagając użytkownikom w długotrwałym zapamiętywaniu wiedzy. Jest to idealne rozwiązanie dla studentów, nauczycieli i osób uczących się przez całe życie, które chcą stworzyć sobie „drugi mózg”, który nie tylko przechowuje pomysły, ale także utrwala je z biegiem czasu poprzez aktywne przypominanie sobie.

Dendron to oparte na Markdownie narzędzie do zarządzania wiedzą wbudowane w Visual Studio Code. Oferuje hierarchiczne tworzenie notatek, wsparcie dla schematów oraz zaawansowaną funkcję wyszukiwania — idealne rozwiązanie dla programistów i użytkowników technicznych tworzących duże, ustrukturyzowane systemy „drugiego mózgu” w ramach swojego środowiska IDE

Supernotes to platforma do wspólnego tworzenia notatek oparta na niewielkich, połączonych ze sobą kartach. Umożliwia użytkownikom szybkie rejestrowanie, łączenie i porządkowanie wiedzy podczas współpracy w czasie rzeczywistym. Format oparty na kartach ułatwia utrzymanie atomowego, wysoce ustrukturyzowanego „drugiego mózgu”.

ClickUp: Twoja aplikacja „drugi mózg” do robienia notatek

W gruncie rzeczy, choć klasyczny urok zapisywania pomysłów w fizycznych notatnikach może mieć swój urok, zawsze istnieje ryzyko ich zgubienia. Piękno aplikacji typu „drugi mózg” polega na jej zdolności do zabezpieczania pomysłów i zadań w jednej lokalizacji, eliminując obawy związane z ich zgubieniem.

Wraz z upływem lat nasze zdolności poznawcze stopniowo słabną, a życie osobiste i zawodowe coraz bardziej się przenikają. Gromadzimy wiedzę zawodową, przełomowe osiągnięcia twórcze i pomysły, które należy dokumentować i przechowywać przez całe życie.

Będziesz wdzięczny swojemu „drugiemu mózgowi”, gdy w ciągu kilku minut uzyskasz dostęp do wyników pracy z ostatnich dziesięcioleci.

ClickUp wyróżnia się jako bezpieczne repozytorium na przechowywanie Twoich pomysłów i zadań, oferując przy tym wiele opcji zwiększających wydajność.