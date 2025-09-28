Od start-upu do powodzenia: 10 najlepszych programów do zarządzania projektami dla małych firm

Prowadzisz małą firmę? To nie tyle „bycie szefem”, co raczej „robienie wszystkiego”.

Musisz pogodzić sprzedaż, przepływy pieniężne, rekrutację, rozmowy z klientami i media społecznościowe, jednocześnie starając się utrzymać projekty na właściwym torze. Nic dziwnego, że 62% właścicieli małych firm pracuje ponad 50 godzin tygodniowo, często bez przerwy w weekendy.

Gdzie leży prawdziwy problem? Brak centralnego systemu. Bez wyspecjalizowanych działów i przy pracy rozproszonej między niepowiązanymi narzędziami terminy się przesuwają, narasta wypalenie zawodowe, a rozwój ulega spowolnieniu.

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych firm zmienia wszystko: inteligentniejsze zarządzanie zadaniami, szybsza realizacja projektów i płynna współpraca zespołowa.

🧠 Ciekawostka: Rynek oprogramowania do zarządzania projektami ma osiągnąć wartość 15,08 mld dolarów do 2030 r., rosnąc w tempie 10,68% rocznie. Nawet najmniejsze zespoły inwestują w narzędzia, które oszczędzają czas, zmniejszają tarcia i zwiększają wydajność.

Dlaczego oprogramowanie do zarządzania projektami stało się teraz ważniejsze niż kiedykolwiek

Ponad 33 miliony małych firm napędza 99,9% gospodarki Stanów Zjednoczonych. Jednak jeśli chodzi o zarządzanie projektami, większości z nich brakuje spójnej i skalowalnej metody.

Pomimo całego szumu wokół metodologii Scrum, Lean i Agile, nie ma jednego uniwersalnego podejścia, które pasowałoby do każdego zespołu. To, co sprawdza się w 30-osobowej agencji, może przytłoczyć trzyosobowy zespół, który musi godzić wiele ról.

Właśnie dlatego coraz więcej zespołów przechodzi na prosty, elastyczny i łatwy w dostosowaniu system zarządzania projektami, który odzwierciedla rzeczywiste cykle pracy. Oto, co stoi za tą zmianą:

Szybsze cykle realizacji: Radź sobie ze zmieniającymi się priorytetami bez chaosu. Oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia małym zespołom śledzenie czasu pracy na żywo, przypisanie zadań oraz asynchroniczne raportowanie postępów, dzięki czemu praca przebiega płynnie, nawet gdy wszyscy wykonują wiele zadań jednocześnie.

Wzrost wydajności: Zautomatyzuj aktualizacje statusu, cykle pracy i rutynowe działania następcze. Ponieważ Zautomatyzuj aktualizacje statusu, cykle pracy i rutynowe działania następcze. Ponieważ 70% liderów traci nawet 40% swojego czasu na powtarzalne czynności, doskonałe oprogramowanie do zarządzania zadaniami pomaga odzyskać te godziny i usprawnić realizację wielu projektów

Rosnące oczekiwania klientów: Przekazuj aktualizacje, a nie wymówki w Skrzynce odbiorczej. Dzisiejsi klienci oczekują szybkich odpowiedzi, pełnej przejrzystości i sprawnej komunikacji, a wspólny hub pozwala śledzić wszystko na bieżąco, zgodnie z harmonogramem i w zgodzie z wizerunkiem marki.

Inteligentniejsza optymalizacja zasobów: Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu poprzez równoważenie obciążenia pracą zgodnie z możliwościami zespołu. Potężne narzędzie do zarządzania projektami poprawia widoczność w zakresie dostępności Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu poprzez równoważenie obciążenia pracą zgodnie z możliwościami zespołu. Potężne narzędzie do zarządzania projektami poprawia widoczność w zakresie dostępności zasobów , dzięki czemu ich przydzielanie przebiega szybciej, jest bardziej sprawiedliwe i bezstresowe

Potrzeba skalowalności: Rozbudowuj zespół, a nie listę zadań. W miarę rozwoju małych firm narzędzia te pomagają ujednolicić procesy, przyspieszyć wdrażanie nowych pracowników i skalować działalność bez utraty kontroli

Koordynacja pracy zespołów zdalnych: Pracuj tak, jakbyście siedzieli obok siebie, nawet pomimo różnicy stref czasowych. Ponieważ Pracuj tak, jakbyście siedzieli obok siebie, nawet pomimo różnicy stref czasowych. Ponieważ 90% firm przechodzi na model hybrydowy, wspólny obszar roboczy zapewnia płynny przepływ komunikacji i skuteczne zarządzanie zespołem

👀 Czy wiesz, że... 66% zespołów korzystających z narzędzi do zarządzania projektami realizuje projekty w ramach budżetu, w porównaniu z zaledwie 47% zespołów, które ich nie używają. Dla małych firm wbudowana funkcja śledzenia budżetu stanowi skuteczny sposób na zarządzanie finansami, ograniczenie rozszerzania zakresu projektu i utrzymanie rentowności.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze rozwiązanie dla Ceny ClickUp Cele, wykresy Gantt, automatyzacja oparta na AI, pulpity nawigacyjne, ponad 15 niestandardowych widoków, gotowe szablony, śledzenie czasu pracy Teams od małych firm po duże przedsiębiorstwa, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do realizacji zadań, asynchronicznych aktualizacji i możliwości skalowania Free Forever; możliwość dostosowania niestandardowego dla przedsiębiorstw Monday.com Wizualne tablice zadań, cykle pracy bez kodowania i integracje Zespoły kreatywne organizujące projekty za pomocą elastycznych tablic Free, płatne od 12 USD miesięcznie za użytkownika Asana Widok osi czasu, portfolio, wspólne przestrzenie projektowe Zespoły zajmujące się śledzeniem zadań i wyników w wielu projektach Free, płatne od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika Notion Dokumenty i zadania, podsumowania oparte na AI, elastyczne układy, filtrowane widoki Start-upy zarządzające dokumentami, stronami wiki i funkcjami w jednym modułowym obszarze roboczym Free, płatne od 12 USD miesięcznie za użytkownika Praca zespołowa Portal klienta, szablony projektów, planowanie obciążenia pracą Agencje zarządzające projektami rozliczanymi i osiami czasu klientów Wersja Free, wersja płatna od 13,99 USD miesięcznie za użytkownika Trello Tablice Kanban, dodatki Power-Ups i automatyzacja dzięki Butler Małe i średnie zespoły wizualnie śledzące proste cykle pracy Free, płatne od 6 USD miesięcznie za użytkownika Smartsheet Układ przypominający arkusz kalkulacyjny, pulpity nawigacyjne, automatyzacje Zespoły preferujące widoki podobne do Excela, ale o bardziej uporządkowanej strukturze Ceny płatnych planów zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Basecamp Lista zadań, czaty, tablice dyskusyjne i udostępnianie plików Zespoły potrzebujące podstawowych funkcji zarządzania zadaniami i stałych stawek Free, 349 USD/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników) Zoho Projects Wykresy Gantt, schematy, śledzenie zadań i podstawowe narzędzia do zarządzania budżetem Firmy w ekosystemie Zoho realizujące ustrukturyzowane projekty Free, płatne od 5 USD miesięcznie za użytkownika Jira Tablice Agile, planowanie sprintów i integracje z narzędziami programistycznymi Oprogramowanie i zespoły programistów zarządzające kodem, problemami i zaległościami Free, płatne od 8,60 USD miesięcznie za użytkownika Airtable Połączone bazy danych, projektant interfejsu, kreator bez kodowania Zespoły tworzące niestandardowe cykle pracy i proste systemy CRM Free, płatne od 24 USD miesięcznie za użytkownika Freedcamp Kanban, śledzenie czasu pracy, fakturowanie, wspólne kalendarze Małe zespoły zarządzające zadaniami wewnętrznymi i pracą dla klientów Free, płatne od 2,49 USD miesięcznie za użytkownika SmartTask Zadania + CRM, śledzenie czasu pracy, widok osi czasu, automatyzacje Zespoły potrzebujące podstawowego oprogramowania do zarządzania projektami z funkcjami sprzedaży i raportowania Free, płatne od 12 USD miesięcznie za użytkownika

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla małych firm

Nie każde narzędzie do zarządzania projektami jest stworzone z myślą o małych i średnich firmach. Niektóre są przeładowane zaawansowanymi funkcjami, z których nigdy nie skorzystasz. Inne nie nadążają za rozwojem Twojej firmy. Dlatego wybraliśmy najlepsze opcje, które są łatwe we wdrożeniu, opłacalne i gotowe do skalowania.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do organizowania celów, osi czasu i zadań w jednej przestrzeni do współpracy)

Szybciej rozpoczynaj projekty, ustalając cele, przydzielając zadania i dostosowując osie czasu w jednym obszarze roboczym ClickUp

96,7% zespołów twierdzi, że po przejściu na ClickUp do zarządzania projektami pracują wydajniej. A kiedy zobaczysz, co oferuje ta wszechstronna aplikacja do pracy, dokładnie zrozumiesz, dlaczego.

ClickUp łączy Twój zespół, cykle pracy i dane w jednym, konfigurowalnym obszarze roboczym — koniec z przełączaniem się między zakładkami i nadmiarem narzędzi. Został stworzony z myślą o szybkiej realizacji zadań, oferując funkcje klasy Enterprise, które są wystarczająco zaawansowane, by sprostać potrzebom rozwijających się zespołów, a jednocześnie na tyle intuicyjne, że małe firmy mogą zacząć z niego korzystać już dziś.

Zacznij od ClickUp Cele, aby zdefiniować powodzenie na swój sposób, a następnie połącz je z zadaniami, które posuwają pracę do przodu. Dzięki wbudowanym pulpitom nawigacyjnym i raportowaniu będziesz mieć wgląd w czasie rzeczywistym w to, co się dzieje, co jest zablokowane i gdzie należy wkroczyć — wszystko to bez konieczności organizowania kolejnych spotkań dotyczących statusu.

Wizualizuj terminy i zależności w czasie rzeczywistym dzięki wykresom Gantt w ClickUp

Jeśli masz trudności z śledzeniem zmieniających się terminów lub zależności w zespole, wykresy Gantta w ClickUp zapewniają pełny obraz przebiegu projektu. Zaplanuj kompletną oś czasu projektu, zależności, ścieżkę krytyczną i terminy. Przeciągaj, upuszczaj i zmieniaj harmonogram w miarę zmiany priorytetów oraz przełączaj się między widokami Gantta, Kanbana i kalendarza bez żadnych zakłóceń.

💡 Porada eksperta: Możesz tworzyć niestandardowe widoki i pola dostosowane do Twojego unikalnego cyklu pracy, dzięki czemu ClickUp jest elastycznym rozwiązaniem dla każdego procesu w małej firmie.

Przekształć zarejestrowane godziny pracy w przydatne informacje dzięki kartom czasu pracy ClickUp do śledzenia czasu w projektach

Gdy zadania zostaną uruchomione, funkcja śledzenia czasu pracy ClickUp zapewnia widoczność i rozliczalność pracy. Rejestruj godziny, ustalaj szacunki i oznaczaj wpisy czasu według projektu lub klienta. Korzystaj z podsumowań, aby sprawdzić łączną liczbę godzin w ramach zadań, dodawaj notatki dla dodatkowego kontekstu i generuj szczegółowe raporty.

Potrzebujesz śledzić prace rozliczane dla klientów lub projektów? ClickUp ułatwia przekształcanie rejestrów czasu pracy w raporty, które można udostępniać do celów fakturowania lub analizy rentowności.

Automatycznie uruchamiaj aktualizacje zadań, zatwierdzenia i powiadomienia dzięki wyzwalaczom ClickUp

A jeśli pełnisz zbyt wiele ról (a kto tego nie robi?), ClickUp Automations ograniczy rutynowe zadania. Skonfiguruj reguły raz, a platforma zajmie się resztą. Przydzielaj zadania po wypełnieniu formularza, aktualizuj statusy w miarę postępu prac lub powiadamiaj interesariuszy, gdy coś nie idzie zgodnie z planem.

Pozwól sztucznej inteligencji zająć się najtrudniejszymi zadaniami dzięki ClickUp Brain. Od podsumowywania dokumentów projektowych po automatyczną aktualizację statusów zadań — ClickUp Brain pomaga inteligentnie zarządzać pracą bez konieczności wprowadzania podpowiedzi.

Dzięki ClickUp Brain Max możesz przekształcać swoje pomysły w tekst , prowadzić spotkania z wykorzystaniem ClickUp AI Notetaker oraz uruchamiać kolejne kroki za pomocą AI Agents, zamieniając rozmowy w czasie rzeczywistym w rzeczywisty postęp.

💡 Porada eksperta: Funkcje automatyzacji i agenci oparte na AI w ClickUp mogą wykonać jeszcze więcej zadań, takich jak tworzenie podsumowań spotkań, wysyłanie przypomnień i automatyzacja powtarzalnych zadań związanych z zawartością — idealne rozwiązanie dla małych zespołów.

👉 Automatyzacja cyklu pracy oznacza wykorzystanie technologii do obsługi powtarzalnych zadań, które zazwyczaj wymagają ręcznego wysiłku — innymi słowy, sprawienie, by systemy pracowały dla Ciebie. To wideo pokazuje, jak usprawniają się codzienne procesy, znikają kolejki, a zespoły działają szybciej przy mniejszej liczbie przekazywania zadań.

Chcesz pominąć ustawienia? Gotowe do użycia szablony do zarządzania projektami w ClickUp stanowią idealny punkt wyjścia, pozwalając Ci skupić się na działaniu, a nie na konfiguracji.

Uzyskaj wizualny widok na każdy aspekt projektu i wyeliminuj silosy dzięki szablonowi zarządzania projektami ClickUp

Dzięki szablonowi zarządzania projektami ClickUp możesz nabrać rozpędu już od samego początku. Szablon ten przedstawia pełną ścieżkę projektu, od planowania po realizację, z wbudowanymi informacjami o właścicielach zadań, zależnościach i harmonogramach!

Przed rozpoczęciem projektów stwórz przejrzysty przewodnik, korzystając z szablonu karty projektu ClickUp

Kolejnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie projektami jest szablon karty projektu ClickUp.

Dzięki niemu przed rozpoczęciem projektu możesz ustalić, co, dlaczego i kto. Ten szablon gwarantuje, że każdy członek zespołu może w jednym miejscu zapisać i wyświetlić zakres, cele oraz kamienie milowe związane z konkretnym projektem.

Dlaczego ClickUp wyróżnia się wśród małych zespołów

Przekształć proste instrukcje w kompleksowe plany realizacji projektów obsługi klientów dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain wprowadza sztuczną inteligencję do zadań, które już zarządzasz — zadań, dokumentów, celów i czatu — dzięki czemu realizujesz projekty szybciej bez dodatkowych narzędzi. Przełączaj się między wiodącymi modelami (np. GPT-4, Claude 3.7), wybierając między szybkością a niuansami, korzystaj z Enterprise Search, aby wyszukiwać pliki w ClickUp i połączonych aplikacjach, oraz zamieniaj notatki w zadania jednym kliknięciem. Dzięki ClickUp Brain Max funkcja Talk to Text rejestruje pomysły bez użycia rąk i umieszcza je bezpośrednio w zadaniach lub dokumentach — idealne rozwiązanie dla właścicieli firm będących w ciągłym ruchu.

💡 Porada eksperta: ClickUp oferuje solidną aplikację mobilną do zarządzania projektami i zadaniami w podróży — idealną dla właścicieli małych firm i zespołów pracujących zdalnie.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 5–500 użytkowników (zespoły rozrastające się wraz z rosnącymi potrzebami w zakresie zarządzania projektami)

Przykład zastosowania:

Idealne rozwiązanie dla kierowników zarządzania projektami, którzy chcą zsynchronizować osie czasu, wskaźniki KPI i wyniki pracy między zespołami

Idealne rozwiązanie dla zespołów obsługujących klientów, zajmujących się złożonymi projektami i zmieniającymi się priorytetami

Wspiera zespoły pracujące zdalnie, zapewniając im wsparcie w koordynowaniu zadań asynchronicznych, aktualizacji i operacji obejmujących różne strefy czasowe

Idealne rozwiązanie dla zespołów HR, które chcą ujednolicić proces wdrażania nowych pracowników i wdrażania wewnętrznego

Najlepsze funkcje ClickUp

Zorganizuj swoje miejsce pracy dzięki elastycznej hierarchii zagnieżdżonych przestrzeni, folderów i list

Przekształcaj dyskusje w zadania, natychmiastowo konwertując czaty, komentarze i e-maili

Współpracuj wizualnie, korzystając z tablic w czasie rzeczywistym do planowania i burzy mózgów

Planuj obciążenia pracą w bardziej przemyślany sposób dzięki narzędziom do zarządzania zasobami, które zapewniają równowagę między możliwościami zespołu

Zalety ClickUp

Łatwo skaluj działalność dzięki ponad 1000 integracji, ponad 35 ClickAppach i szablonom wielokrotnego użytku

Współpracuj z dowolnego miejsca dzięki niezawodnym aplikacjom mobilnym, komputerowym i internetowym

Zachowaj kontrolę dzięki szczegółowym uprawnieniom i niestandardowym rolom użytkowników

Recenzja ClickUp na G2:

Serio, platforma ClickUp to jak kraina czarów, gdzie każdego dnia odkrywam nową funkcję, ciekawostkę lub sprytny sposób pracy. Zawsze można znaleźć coś fajnego, mimo że korzystam z ClickUp już od ponad 7 lat. Poza tym uwielbiam to, jak bardzo jest to dostępne dla początkujących i właścicieli małych firm – Free Forever Plan to naprawdę najbardziej hojna opcja darmowego oprogramowania, jaką kiedykolwiek widziałem.

Wady ClickUp

Duża krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników ze względu na szeroki zestaw funkcji

Aplikacja mobilna oferuje limitowany dostęp do niektórych zaawansowanych funkcji

Recenzja Capterra dotycząca ClickUp:

ClickUp, podobnie jak każde oprogramowanie, wymaga pewnego nakładu czasu na naukę, który zależy od znajomości podobnych programów przez użytkownika oraz jego możliwości poświęcenia czasu na naukę. Zaletą szablonów jest jednak to, że są one oznaczone poziomami trudności, od przyjaznych dla początkujących po bardziej zaawansowane.

Recenzja ClickUp na G2 i Capterra

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Ceny ClickUp

🎉 Porada dotycząca ClickUp: Spraw, by każde spotkanie miało znaczenie dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp. Automatycznie dołącza ona do spotkań, nagrywa i podsumowuje spotkania stand-upowe, przeglądy sprintów i spotkania kontrolne, a następnie natychmiast przekształca wnioski w zadania. Dodaj agenty ClickUp Autopilot, aby uruchamiać cykle pracy w momencie pojawienia się opóźnień, przeszkód lub wzmianek dotyczących konieczności zatwierdzeń, dzięki czemu Twoje projekty pozostaną na dobrej drodze.

2. Monday.com (Najlepsze rozwiązanie do wizualnego planowania zadań i rozwijających się zespołów)

Jeśli zarządzasz złożonymi cyklami pracy i potrzebujesz pełnej widoczności bez zbędnych dodatków, monday.com spełni Twoje oczekiwania. Nie jest to tradycyjne oprogramowanie do zarządzania projektami, ale elastyczny system operacyjny do pracy, który zmienia sposób, w jaki niewielkie zespoły przekształcają chaos w porządek.

Zacznij od gotowych szablonów projektów, a następnie dostosuj kolumny, pulpity nawigacyjne i przepływy zadań do rytmu pracy Twojego zespołu bez konieczności poświęcania czasu na programowanie. Monday, od wprowadzania produktów na rynek po kampanie marketingowe, dostosowuje się do zmieniającej się struktury zespołu i rosnącej liczby zadań.

Wielkość zespołu: 5–50 użytkowników (małe i średnie zespoły o dynamicznych potrzebach w zakresie cyklu pracy)

Idealny dla

Przykład zastosowania:

Idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie, zarządzających wieloma projektami w różnych strefach czasowych

Idealne rozwiązanie dla zespołów kreatywnych i zajmujących się zawartością, zarządzających materiałami marketingowymi

Przydatne dla założycieli start-upów nadzorujących wykonawców i wewnętrzne cykle pracy

Najlepsze funkcje monday.com

Zwiększ wydajność dzięki automatyzacji cyklu pracy bez kodowania, która eliminuje powtarzalne zadania

Wizualizuj zależności między zadaniami za pomocą tablic Kanban, wykresów Gantta i dynamicznych widoków osi czasu

Dostosuj niestandardowo do swoich potrzeb dzięki ponad 30 typom kolumn i zaawansowanej logice warunkowej

Płynna integracja z narzędziami do współpracy, takimi jak Slack, Google Drive i Zoom

Zalety monday.com

Scentralizuj aktualizacje zadań, pliki i komunikację w jednym wspólnym obszarze roboczym

Sprawdź, kto jest przeciążony, a kto ma wolne ręce, aby łatwo przydzielać zasoby

Zminimalizuj czas poświęcany na spotkania dotyczące aktualizacji statusu, zapewniając natychmiastową widoczność projektu

Recenzja serwisu G2 dotycząca monday.com:

Monday.com Work Management całkowicie zmieniło oblicze naszej małej firmy. Dzięki niemu możemy błyskawicznie komunikować się między biurem a pracownikami terenowymi. Oszczędzamy czas, a to przekłada się na oszczędności finansowe, ponieważ nie musimy ciągle wracać do tych samych notatek.

Monday.com

Free Plan zapewnia wsparcie dla dwóch użytkowników i nie zawiera podstawowych funkcji zarządzania projektami

W przypadku rozrastających się zespołów koszty liczone na użytkownika szybko się sumują, zwłaszcza gdy zwiększa się wykorzystanie oprogramowania w różnych działach

Brakuje zaawansowanych narzędzi do śledzenia czasu, a aplikacja mobilna nie jest idealna do zarządzania zadaniami w podróży

Recenzja Capterra dotycząca serwisu monday.com:

Główną wadą, jaką widzę, jest cena dla małej firmy. Chciałbym, żebyśmy mieli wersję Enterprise ze względu na możliwości, jakie daje, ale nie stać nas na to.

Recenzja Monday.com na G2 i Capterra

G2: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5500 recenzji)

Ceny Monday.com

Free

Pakiet Basic: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 14 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

3. Asana (najlepsze rozwiązanie do prostego zarządzania zadaniami)

Pełnisz wszystkie funkcje w swojej firmie? Asana pomaga zachować orientację, łącząc poszczególne zadania z ogólnym planem projektu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zadania dla klientów, czy cele wewnętrzne, wszystko przebiega zgodnie z planem, dzięki czemu Twój zespół nigdy nie traci z oczu tego, co najważniejsze.

Zacznij od widoku listy lub przełącz się na widok Kanban, kalendarz lub oś czasu, aby śledzić terminy, osoby odpowiedzialne i potencjalne zagrożenia. Jeśli masz dość powtarzania tych samych ustawień, Asana pozwala zautomatyzować przekazywanie zadań i aktualizacje statusu, pomagając zespołowi w pracy bez konieczności ciągłego sprawdzania postępów.

A kiedy zadanie jest zakończone? Na ekranie pojawi się przelatujący jednorożec lub narwal. To małe zwycięstwo, które podtrzymuje motywację, nawet w obliczu zbliżających się terminów.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 5–25 użytkowników (zespoły typu lean, freelancerzy i zespoły start-upowe)

Przykład zastosowania:

Odpowiednie dla butikowych agencji marketingowych zarządzających realizacją zadań dla klientów

Idealne rozwiązanie dla małych marek e-commerce koordynujących premiery produktów i zapasy magazynowe

Idealne rozwiązanie dla start-upów technologicznych, które muszą pogodzić tworzenie oprogramowania z obsługą klienta

Najlepsze funkcje Asany

Szybko wysyłaj przejrzyste aktualizacje dzięki raportom o statusie automatycznie pobieranym na podstawie postępów w realizacji zadań

Zadbaj o spójność działań wszystkich pracowników dzięki wspólnej zakładce zawierającej terminologię, często zadawane pytania dotyczące projektów oraz instrukcje.

Śledź wyniki pracy wielu zespołów dzięki narzędziom do zarządzania projektami działającym w czasie rzeczywistym

Korzystaj z portfeli i pulpitów nawigacyjnych, aby łatwo zarządzać zasobami we wszystkich działach

Zalety Asany

Organizuj widoki projektów, aby zapewnić zarówno szczegółowe, jak i ogólne śledzenie postępów

Angażuj klientów lub członków zespołu bez chaotycznych wątków e-mailowych i utraconych aktualizacji

Zachowaj kontrolę w podróży dzięki aplikacji mobilnej, która idealnie wpisuje się w Twój cykl pracy

Rec enz ja Asany na G2:

Podoba mi się to, jak łatwo skonfigurować Asanę. Nie jest ona zbyt skomplikowana, jak wiele innych programów do zarządzania projektami, z których korzystałem. Nie jestem fanem wykresów Gantta i cieszę się, że nie są one głównym elementem Asany. Bardzo łatwo jest tworzyć projekty, współpracować z członkami zespołu i uzyskać widok projektu zarówno na najwyższym poziomie, jak i w odniesieniu do najniższych zadań.

Wady Asany

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu, chyba że zintegrujesz aplikacje innych firm

Brak widoku osi czasu i kluczowych raportów w planie Free Plan ogranicza planowanie większych celów

Trudna nauka obsługi, zwłaszcza dla użytkowników bez wiedzy technicznej lub samodzielnych założycieli

Recenzja Capterra dotycząca Asany:

Przy wielu aktywnych tablicach sytuacja może stać się przytłaczająca. Free Plan nie obejmuje niektórych widoków, takich jak Oś czasu, które były nam potrzebne do planowania na wyższym poziomie.

Recenzja Asana G2 i Capterra

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 300 recenzji)

Ceny Asany

Osobiste: Free

Pakiet Starter: 13,49 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja zaawansowana: 30,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

📮 ClickUp Insight: 63% respondentów naszej ankiety klasyfikuje swoje osobiste cele według pilności i ważności — ale tylko 25% porządkuje je według ram czasowych. Co to znaczy? Wiesz, co jest ważne, ale niekoniecznie wiesz, kiedy. ⏳ ClickUp Goals, wzbogacony o wsparcie sztucznej inteligencji ClickUp Brain, zapewnia tutaj przejrzystość. Pomaga rozłożyć duże cele na konkretne, wykonalne kroki z określonymi terminami. ClickUp Brain dostarcza inteligentnych sugestii dotyczących osi czasu i pozwala utrzymać właściwy kierunek dzięki aktualizacjom postępów w czasie rzeczywistym oraz automatycznym zmianom statusu w miarę wykonywania zadań. 💫 Prawdziwe wyniki: Użytkownicy zgłaszają dwukrotny wzrost wydajności po przejściu na ClickUp. Skorzystaj z ClickUp Brain, aby podzielić duże cele na cotygodniowe zadania i realizować plan bez konieczności mikrozarządzania

💡 Porada eksperta: Planowanie wyznacza kierunek, ale konsekwentne śledzenie pozwala utrzymać realizację na właściwym torze. Korzystaj z pulpitów ClickUp, aby monitorować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) projektu, takie jak wykorzystanie budżetu, czas w porównaniu z szacunkami oraz postępy w realizacji kamieni milowych, dzięki czemu będziesz mógł podejmować terminowe, oparte na danych decyzje, zanim terminy ulegną przesunięciu.

4. Notion (najlepsze rozwiązanie do dokumentacji i zarządzania wiedzą)

Notion to kameleon wśród narzędzi do zarządzania projektami, który dostosowuje się do potrzeb Twojej małej firmy. Połączenie wiki, menedżera zadań i hubu z zawartością, które gromadzi Twoje zadania, standardowe procedury operacyjne, dokumenty strategiczne i notatki ze spotkań w jednym, usprawnionym obszarze roboczym.

To jednak coś więcej niż tylko połączone notatki. Notion pomaga podzielić całe projekty na podzadania, przypisać właścicieli i śledzić status dzięki filtrowanym widokom. Organizuj zadania według sprintów, łącz briefy z działaniami do wykonania i przyspiesz pracę dzięki automatyzacji cyklu pracy — bez konieczności kodowania.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 1–20 pracowników (freelancerzy, start-upy i zespoły oparte na wiedzy)

Przykład zastosowania:

Idealne rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują kompleksowej dokumentacji oraz narzędzi do zarządzania projektami

Idealne rozwiązanie dla zespołów programistów lub zespołów produktowych zajmujących się tworzeniem, dostarczaniem i aktualizowaniem oprogramowania z poziomu wspólnego hubu

Idealne rozwiązanie dla agencji zarządzających zleceniami klientów, zasobami marki i wewnętrznymi procedurami operacyjnymi

Najlepsze funkcje Notion

Przełączaj się między widokiem tablicy, kalendarza, osi czasu lub tabeli, aby dopasować je do swojego cyklu pracy

Wykorzystaj Notion AI do generowania natychmiastowych podsumowań, kroków dalszych działań lub automatycznie wypełnianych szablonów

Śledź postępy, korzystając z wielu pól niestandardowych, tagów statusu i filtrowanych widoków

Twórz pulpity nawigacyjne, aby wizualizować stan projektów, wąskie gardła i terminy

Zalety Notion

Tworz elastyczne cykle pracy bez konieczności ustawień technicznych — idealne rozwiązanie dla rozwijających się zespołów

Zbierz dokumenty, zadania, briefy i strony wiki w jednym przejrzystym, konfigurowalnym systemie

Zminimalizuj bałagan dzięki prostemu interfejsowi i modułowemu układowi

Recenzja Notion na G2:

Notion to mózg mojej firmy. Od scentralizowanego zarządzania wiedzą po współpracę zespołową w czasie rzeczywistym — pomaga usprawnić wszystko, od wdrażania klientów po realizację projektów. Asystent pisania oparty na AI pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu przy tworzeniu dokumentacji, standardowych procedur operacyjnych i kreatywnych burz mózgów.

Wady Notion

Oś czasu nie obsługuje funkcji przeciągania i upuszczania ani zależności między zadaniami

Brakuje kluczowych funkcji, takich jak cykliczne terminy lub wbudowane śledzenie czasu pracy

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z modułowych obszarów roboczych

Recenzja Capterra dotycząca Notion:

Nie jest tak intuicyjne, jak twierdzi producent. Interfejs wygląda przejrzyście, ale zrozumienie, jak faktycznie zorganizować zadania, zajmuje więcej czasu niż powinno. Wymaga to pewnego nakładu pracy, a zadanie, które powinno być proste, łatwo można nadmiernie skomplikować. W rezultacie sprawia to wrażenie, jakby samo w sobie było projektem.

Recenzja Notion G2 i Capterra

G2: 4,7/5 (ponad 6700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Ceny Notion

Free: Podstawowe funkcje

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za każdego członka

Business: 24 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Niestandardowe ceny

💡 Porada eksperta: Do 2030 r. AI będzie zarządzać nawet 80% zadań związanych z zarządzaniem projektami. Od planowania sprintów po interaktywne pulpity nawigacyjne – przyszłość pracy to automatyzacja. Oto, jak AI może pomóc małym firmom w osiągnięciu sukcesu: Wykrywaj zadania o dużym znaczeniu, gotowe do realizacji, dzięki prognozom ⚡

Zautomatyzuj aktualizacje, planowanie sprintów i powtarzające się zadania 🔁

Zastąp statyczne raporty pulpitami nawigacyjnymi działającymi w czasie rzeczywistym i śledzeniem postępów na żywo 📊

Podejmuj szybsze, obiektywne decyzje dzięki rekomendacjom opartym na danych 🎯

5. Teamwork (najlepsze rozwiązanie dla firm świadczących usługi dla klientów)

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się odebrać telefon od klienta bez najnowszych informacji o zadaniu, tylko po to, by odkryć, że wszyscy pracują na różnych wersjach? W firmach usługowych takie rozbieżności powodują tarcia i generują koszty w postaci rozliczanych godzin, opóźniają realizację zleceń oraz podważają zaufanie.

Teamwork to narzędzie do zarządzania projektami i zasobami przeznaczone dla zespołów, które zarządzają wieloma interesariuszami i oczekiwaniami. Integruje ono wszystkie zadania, komentarze, terminy i pliki w jednym scentralizowanym systemie, dzięki czemu procesy zatwierdzania przebiegają zgodnie z planem, a klienci zawsze są na bieżąco.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 10–100 osób (agencje, firmy konsultingowe, zespoły świadczące usługi)

Przykład zastosowania:

Doskonałe rozwiązanie dla agencji zarządzających wieloma umowami z ściśle określonymi osiami czasu

Inteligentne rozwiązanie dla zespołów IT lub SaaS, które muszą pogodzić obsługę klienta z dostosowywaniem rozwiązań do indywidualnych potrzeb

Nieocenione narzędzie dla konsultantów potrzebujących elastycznego raportowania i śledzenia rentowności

Najlepsze funkcje Teamwork

Zrównoważ obciążenie pracą dzięki planowaniu harmonogramów metodą „przeciągnij i upuść” oraz wizualnemu planowaniu obciążenia

Kontroluj finanse dzięki narzędziom do śledzenia wydatków, zarządzania kosztami i obsługi faktur

Monitoruj stan projektu, korzystając z informacji na pulpicie nawigacyjnym, takich jak porównania planowanych i rzeczywistych wyników

Zarządzaj zatwierdzeniami, opiniami i komunikacją w jednym portalu dla klientów

Zalety pracy zespołowej

Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym w stanie projektu, ryzyku budżetowym i statusie realizacji

Korzystaj z gotowych szablonów planów, które zapewniają wsparcie dla powtarzających się typów projektów i procesów

Skróć czas poświęcany na zadania administracyjne dzięki inteligentnym narzędziom do tworzenia zadań i śledzenia ich w czasie rzeczywistym

Recenzja Teamwork na G2:

Niezawodne, godne zaufania i wydajne — tak opisałbym oprogramowanie do zarządzania projektami Teamwork. Jest łatwe w obsłudze, intuicyjne i oferuje szereg funkcji przydatnych do obsługi i zarządzania zadaniami projektowymi, aktualizacjami oraz ogólnym zarządzaniem osiami czasu.

Wady pracy zespołowej

Interfejs może wydawać się przestarzały w porównaniu z nowszymi systemami do zarządzania projektami

Niektóre zaawansowane narzędzia do raportowania i prognozowania wciąż się rozwijają

Mniej odpowiednie dla zespołów działających wyłącznie wewnętrznie lub zespołów programistów, które nie realizują zleceń dla klientów

Recenzja Teamwork na G2:

Ładowanie danych może trwać długo, a podczas przewijania listy dane są odświeżane lub zmieniają się. Utrudnia to widoczność i sprawia, że narzędzie ma dość ograniczone zastosowanie w przypadku ocen „na bieżąco”.

Recenzja Teamwork G2 i Capterra

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Ceny Teamwork

Free

Cena: 13,99 USD miesięcznie za użytkownika

Grow: 25,99 USD miesięcznie za użytkownika

Skala: Niestandardowe ceny dostosowane do potrzeb klienta

Enterprise: Niestandardowe ceny

6. Trello (najlepsze do wizualnego zarządzania zadaniami i prostego śledzenia projektów)

Trello jest tym, czym karteczki samoprzylepne chciałyby być — uporządkowane, cyfrowe i zawsze widoczne. Układ w stylu Kanban pozwala na pierwszy rzut oka uzyskać przejrzysty obraz tego, co się dzieje, co utknęło w martwym punkcie i kto czym się zajmuje.

Niezależnie od tego, czy planujesz uruchomienie projektu, zarządzasz codziennymi operacjami, czy śledzisz powtarzające się zadania, Trello dostosowuje się do Twojego tempa pracy. Dodawaj terminy, pliki i komentarze do każdej karty. Potrzebujesz większej struktury? Przełącz się na widok kalendarza, osi czasu lub widok tabeli, aby uzyskać widok ogólny.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 2–20 osób (małe zespoły, freelancerzy i start-upy na wczesnym etapie rozwoju)

Przykład zastosowania:

Stworzone z myślą o osobach myślących wizualnie, które cenią sobie planowanie metodą „przeciągnij i upuść”

Idealne rozwiązanie dla zespołów marketingowych, operacyjnych i administracyjnych zarządzających codziennymi cyklami pracy

Pomocne dla założycieli, którzy muszą godzić wiele ról bez skomplikowanych narzędzi

Najlepsze funkcje Trello

Przekieruj wiadomości e-mail do swojej skrzynki odbiorczej w Trello i pozwól AI Atlassian automatycznie generować zadania do wykonania

Odzwierciedlaj karty na wszystkich tablicach, aby synchronizować aktualizacje i wyeliminować powielanie pracy

Zautomatyzuj rutynowe zadania dzięki regułom, wyzwalaczom i działaniom związanym z terminami w Butlerze

Użyj funkcji Power-Ups, aby zintegrować narzędzia takie jak Google Drive, Slack i Confluence

Zalety Trello

Bez wysiłku uruchamiaj projekty dzięki interfejsowi stworzonemu z myślą o zespołach, dla których najważniejsza jest wizualizacja

Dostosuj karty do swoich procesów, korzystając z pól, etykiet i list kontrolnych

Zachęć zespół do korzystania z oprogramowania dzięki układowi, który sprawia, że śledzenie zadań jest angażujące

Recenzja Trello na G2:

Korzystałem z Trello przez ponad dwa lata na początkowych etapach uruchamiania małych projektów z przyjaciółmi. Jego prostota i przyjazny interfejs sprawiają, że jest łatwy w użyciu. Postępy zespołu można łatwo śledzić dzięki kartom, aktualizacjom statusu i tablicom. Wyróżnia się jako godne polecenia narzędzie do zarządzania projektami dla małych firm, zapewniające proste śledzenie zadań.

Wady Trello

Brakuje podstawowych funkcji do zarządzania projektami, takich jak czat na żywo, śledzenie czasu, wykresy Gantt i szczegółowe raporty dotyczące raportowania

Trudno skalować, ponieważ zarządy są trudniejsze do zarządzania w miarę jak mnożą się zadania i liczba współpracowników

Płatne plany odblokowują widoki i narzędzia premium, które konkurenci często oferują za darmo

Recenzja Capterra dotycząca Trello:

Zbyt proste dla złożonych projektów. Brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak wykresy Gantt czy śledzenie czasu. Może się pogmatwać — duże projekty z wieloma kartami sprawiają wrażenie zagraconych.

Recenzja Trello G2 i Capterra

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

Ceny Trello

Free

Standard: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 12,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

👀 Czy wiesz, że? Inżynierowie Microsoftu zamienili chaos sprintów na tablice Kanban i natychmiast poprawili przejrzystość zadań oraz przepływ pracy w zespole. Ty też możesz to zrobić. W przypadku mniejszych zespołów ten wizualny system eliminuje bałagan, szybko sygnalizuje przeszkody i pozwala wszystkim działać w synchronizacji bez stresu.

7. Smartsheet (najlepsze rozwiązanie do cykli pracy w stylu arkuszy kalkulacyjnych i automatyzacji)

Jeśli Twój zespół świetnie radzi sobie z Excelem, ale ma trudności ze skalowaniem zadań i śledzeniem wyników, Smartsheet może być tym, czego potrzebujesz. Zachowuje on układ siatki, do którego jesteś przyzwyczajony, ale dodaje pulpity nawigacyjne, automatyzacje i wbudowane śledzenie zadań, aby ułatwić skalowanie pracy.

Planuj nieograniczoną liczbę projektów, automatyzuj rutynowe aktualizacje i wyświetlaj odpowiednie dane za pomocą filtrów, formuł i niestandardowych widoków. To doskonałe rozwiązanie dla zespołów, które chcą precyzji bez konieczności pisania kodu lub zarządzania oddzielnymi systemami zarządzania treścią.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 5–100 osób (małe i średnie przedsiębiorstwa, konsultanci oraz zespoły międzyfunkcyjne)

Przykład zastosowania:

Doskonałe rozwiązanie dla zespołów operacyjnych lub finansowych zarządzających budżetami i zatwierdzeniami

Idealne rozwiązanie dla kierowników projektów, którzy muszą radzić sobie ze złożonymi zadaniami i powtarzającymi się procesami

Przydatne dla zespołów mających kontakt z klientami, realizujących projekty między działami

Najlepsze funkcje Smartsheet

Zautomatyzuj zadania za pomocą wyzwalaczy, warunków i działań

Śledź dostępność zasobów, status zadań i wykorzystanie budżetu w czasie rzeczywistym

Zarządzaj uprawnieniami użytkowników na szczegółowym poziomie, aby kontrolować widoczność i edycję

Szybsze uruchamianie projektów dzięki gotowym szablonom i niestandardowym cyklom pracy

Zalety Smartsheet

Zmień arkusze kalkulacyjne w inteligentne cykle pracy bez konieczności programowania i pomocy działu IT

Bądź na bieżąco dzięki powiadomieniom, przypomnieniom i wyzwalaczom zatwierdzeń

Szybko dostosowuj plany dzięki filtrom, formularzom i elastycznym widokom

Recenzja Smartsheet na G2:

Nasza mała/średnia firma często korzysta z Smartsheet do zarządzania cyklem pracy. Dzięki formularzom zgłoszeniowym i powiadomieniom informacje trafiają do właściwych osób we właściwym czasie i są dostępne dla tych, którzy ich potrzebują.

Wady Smartsheet

Użytkownicy, którzy nie znają formuł lub skomplikowanych arkuszy, mogą czuć się przytłoczeni

Wiele funkcji premium i integracji wymaga przejścia na wyższe płatne plany

Obsługa mobilna jest mniej intuicyjna w przypadku edycji złożonych pulpitów nawigacyjnych

Recenzja Capterra dotycząca Smartsheet:

Czasami funkcja wydaje się ograniczona. Na przykład mogę ustawić automatyczne sortowanie raportów, ale nie mogę ustawić automatycznego sortowania arkuszy. Musimy sortować je ręcznie lub za każdym razem klikać prawym przyciskiem myszy i resetować filtry sortowania.

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 19 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3400 recenzji)

Ceny Smartsheet

Pro: 12 USD miesięcznie za każdego członka

Business: 24 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Ceny niestandardowe

8. Basecamp (najlepsze rozwiązanie pod względem prostych funkcji współpracy zespołowej)

Jeśli masz dość żonglowania różnymi narzędziami tylko po to, by zrealizować podstawowe zadania do zrobienia, Basecamp zapewnia prostotę. To oprogramowanie do zarządzania projektami gromadzi zadania, pliki i aktualizacje w jednej przejrzystej, wolnej od rozpraszających elementów przestrzeni, dzięki czemu Twój zespół zawsze wie, co się dzieje i co będzie dalej.

Otrzymasz listy zadań do przydzielania pracy, Campfires do czatów grupowych oraz Pings do szybkich rozmów 1:1. Wykresy Hill Charts pomogą Ci wizualizować postępy na pierwszy rzut oka i wcześnie korygować kurs. Dzięki stałej cenie za nieograniczoną liczbę użytkowników i projektów Basecamp jest praktycznym wyborem dla szybko rozwijających się zespołów

Idealny dla

Wielkość zespołu: 3–50 osób (małe firmy, agencje i zespoły pracujące zdalnie)

Przykład zastosowania:

Doskonałe rozwiązanie dla zespołów kreatywnych do porządkowania plików projektowych, opinii i zatwierdzeń

Idealne rozwiązanie dla agencji obsługi klienta zarządzających wieloma zadaniami

Pomocne dla założycieli start-upów w koordynowaniu zadań zespołu bez skomplikowanych narzędzi

Najlepsze funkcje Basecamp

Łatwo organizuj zadania dzięki listom rzeczy do zrobienia z funkcją „przeciągnij i upuść”

Scentralizuj rozmowy na forach dyskusyjnych powiązanych z każdym projektem

Zachowaj koncentrację dzięki Skrzynce odbiorczej „Hey!” i regulowanym godzinom ciszy

Udostępniaj aktualizacje i zbieraj zatwierdzenia w jednym obszarze roboczym przeznaczonym dla klientów

Zalety Basecamp

Uprość cykl pracy, łącząc zadania, czaty i dokumenty w jednym miejscu

Szybko wdrażaj nowych członków zespołu przy minimalnym nakładzie szkoleń

Płynna współpraca z klientami dzięki przejrzystemu dostępowi opartemu na uprawnieniach

Recenzja Basecamp na G2

Basecamp to świetne narzędzie, które pozwala wszystkim w firmie działać zgodnie po latach zmagań z rozbieżnymi wiadomościami e-mail, SMS-ami itp. Jak na oprogramowanie do zarządzania projektami, jest ono stosunkowo proste i łatwe w obsłudze, co jest zaletą, gdy Twoi pracownicy nie przepadają za technologią. Oferuje również stałą cenę za nieograniczoną liczbę użytkowników, co ułatwia planowanie budżetu.

Wady Basecamp

Brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak zależności, śledzenie czasu pracy i automatyzacja

Ograniczone możliwości dostosowywania widoku i brak szczegółowych statusów zadań

Nie jest to idealne rozwiązanie dla zespołów zarządzających złożonymi projektami lub wymagających intensywnego planowania zasobów

Recenzja Capterra dotycząca Basecamp:

Uważam, że Basecamp powinien zaktualizować swój interfejs, nadając mu nowoczesny wygląd. Czat (Campfire) nie jest zbyt wydajny, zwłaszcza w przypadku komunikacji grupowej. Funkcje przesyłania i udostępniania plików są również nieco nieporęczne. Czasami znalezienie potrzebnych rzeczy zajmuje mi trochę czasu, ponieważ wyszukiwarka nie jest zbyt wydajna.

Recenzja Basecamp G2 i Capterra

G2: 4,1/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

Ceny Basecamp

Free

Plus: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Unlimited: Stała cena 349 USD miesięcznie

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i sprawną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone po wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze odzyskanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, Twoje wątki czatu są przypisane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy pozostają w odpowiednim kontekście i są łatwo dostępne.

9. Zoho Projects (najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami w ekosystemie Zoho)

Korzystasz już z innych narzędzi, takich jak Zoho CRM, Mail lub Books? Zoho Projects rozszerza ten ekosystem o wszystko, czego potrzebujesz do planowania, śledzenia i realizacji projektów, bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Stworzony z myślą o zespołach stosujących ustrukturyzowane cykle pracy, Zoho Projects ułatwia podział zadań, ustalanie zależności, oznaczanie przeszkód i śledzenie godzin pracy w jednym miejscu. Jest to szczególnie pomocne w przypadku projektów wieloetapowych lub międzyfunkcyjnych, gdzie liczy się widoczność i odpowiedzialność.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 5–500 osób (średniej wielkości zespoły, firmy konsultingowe, działy operacyjne ds. produktów)

Przykład zastosowania:

Doskonałe rozwiązanie dla zespołów stosujących metodologię Waterfall lub metodologię hybrydową

Idealne rozwiązanie dla firm korzystających z platformy Zoho, zarządzających wieloma zadaniami

Pomocne dla kierowników zarządzających projektami, którzy zarządzają czasem, kosztami i możliwościami zespołów w wielu działach

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Wizualizuj osie czasu i zależności za pomocą elastycznych wykresów Gantt

Zautomatyzuj przydzielanie zadań i umowy SLA dzięki szablonom cyklu pracy

Monitoruj wskaźniki czasu i kosztów dzięki wbudowanym kartom czasu pracy i budżetom

Zsynchronizuj współpracę dzięki wątkom, forom i udostępnianiu dokumentów

Zalety Zoho Projects

Twórz uporządkowane plany z wsparciem dla kluczowych etapów przepływu zadań i czasów oczekiwania

Przyspiesz cykl pracy dzięki niestandardowym regułom i automatyzacji statusów

Zarządzaj projektami wewnętrznymi i projektami dla klientów w tym samym systemie

Recenzja Capterra dotycząca Zoho Projects:

Zoho Projects imponuje interfejsem, który zawiera sporo szczegółów dotyczących zadań, a mimo to jest prosty w obsłudze. W przypadku agencji marketingowej i kreatywnej, takiej jak nasza, pozwala nam to prowadzić kampanie, rejestrować godziny rozliczeniowe i przydzielać zadania bez poczucia przytłoczenia.

Wady Zoho Projects

Nawigacja w interfejsie użytkownika wydaje się przestarzała i czasami nieintuicyjna

Zia AI ma nadal limit w zakresie rekomendacji i odpowiedzi

Mniej integracji zewnętrznych niż w przypadku innych czołowych platform do zarządzania projektami

Recenzja G2 dotycząca Zoho Projects:

Wykresy alokacji zasobów w Zoho Projects są bardzo zagmatwane, a filtry wyszukiwania do zarządzania kontaktami są niewystarczające. Narzędzia do raportowania nie sprawdzają się w przypadku dużych grup, interfejs oprogramowania nie jest zbyt intuicyjny, a funkcje zarządzania problemami nie są zbyt solidne i wymagają ulepszeń.

Recenzja Zoho Projects na G2 i Capterra

G2: 4,3/5 (ponad 470 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 810 recenzji)

Ceny Zoho Projects

Free

Wersja Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 10 USD miesięcznie za użytkownika

🧠 Ciekawostka: Prawdopodobieństwo osiągnięcia celów wzrasta o 42% już dzięki samemu ich spisaniu. Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami jeszcze bardziej to ułatwia, przekształcając zapisane cele w przejrzyste, możliwe do śledzenia plany z osiami czasu, właścicielami zadań i widocznością postępów.

10. Jira (najlepsze rozwiązanie dla inżynierii oprogramowania i sprintów produktowych)

Zarządzasz zaległościami programistycznymi? Potrzebujesz pełnej widoczności w każdym problemie, sprintie i wydaniu? Jira została stworzona właśnie do tego. Zaprojektowana z myślą o zespołach programistycznych stosujących metodologię Agile, zapewnia narzędzia do precyzyjnego zarządzania błędami, sprintami, planami działania i procesami wdrażania.

Jego prawdziwą siłą jest iteracyjne tworzenie oprogramowania. Podziel duże projekty na epiki, przypisuj historie użytkowników, wizualizuj zależności i prowadź śledzenie tempa pracy na tablicach Kanban lub Scrum.

Dzięki ponad 3000 integracji i obszernej bibliotece szablonów Jira dostosowuje się nawet do najbardziej złożonych cykli pracy technicznej.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 10–1000+ (zespoły inżynierów, dział IT, zespoły DevOps)

Przykład zastosowania:

Idealne rozwiązanie dla programistów zarządzających kodem, błędami i wdrażaniem nowych funkcji

Idealne rozwiązanie dla menedżerów produktu kierujących wielofunkcyjnymi sprintami i planami działania

Pomocne dla kierowników IT w rozwiązywaniu incydentów i utrzymywaniu zgodności z umowami o gwarantowanym poziomie usług

Najlepsze funkcje Jira

Śledź tempo sprintów i stan zaległości dzięki tablicom Kanban i Scrum

Zarządzaj zależnościami między zadaniami, osiami czasu realizacji i obciążeniem zespołu w jednym miejscu

Zautomatyzuj powtarzające się zadania, korzystając z zaawansowanej logiki warunkowej typu „if-this-then-that”

Połącz problemy bezpośrednio z commitami i pull requestami za pośrednictwem GitHub, Bitbucket i GitLab

Zalety Jira

Dostosuj cykle pracy, uprawnienia i pulpity nawigacyjne do każdego etapu cyklu życia projektu niestandardowego

Wcześnie identyfikuj przeszkody w sprintach dzięki wykresom i raportom burndown w czasie rzeczywistym

Zapewnij kompleksową identyfikowalność od zgłoszenia do kodu źródłowego

Recenzja G2 autorstwa Jira:

Najbardziej podoba mi się elastyczność i możliwości dostosowania Jiry. Obsługuje ona szeroki zakres metodologii zarządzania projektami, takich jak Scrum i Kanban, co sprawia, że idealnie nadaje się dla zespołów stosujących metodykę agile. W moim zespole korzystamy z niej codziennie.

Wady Jira

Wdrożenie może wydawać się skomplikowane dla nowych zespołów lub użytkowników bez wiedzy technicznej

Interfejs może stać się przeładowany nadmierną liczbą pól niestandardowych lub wtyczek

Wymaga aktywnego zarządzania przez administratora, aby zapobiec nadmiernemu rozrostowi uprawnień

Recenzja Capterra dotycząca Jira:

Szukanie informacji to uciążliwe zadanie. Na przykład znalezienie informacji o tym, jak dodać kolejną wartość do rozwijanego menu pola niestandardowego, zajmuje znacznie więcej czasu niż powinno. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych trwa wiecznie. Szkoda, że nie ma gotowych pulpitów nawigacyjnych. Reguły automatyzacji są trudne do skonfigurowania, a w przypadku ich nieprawidłowego działania trudno jest rozwiązać problem.

Recenzja Jira G2 i Capterra

G2: 4,3/5 (ponad 6400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Ceny Jira

Free

Standard: 9 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 17 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

💡 Porada eksperta: Nadal nie jesteś przekonany do metodyki Agile? Być może warto to przemyśleć. Zespoły zajmujące się zarządzaniem projektami w metodologii Agile osiągają wskaźnik powodzenia na poziomie ponad 70%, najwyższy spośród wszystkich metodologii. Oto, w jaki sposób pomaga ona małym firmom działać szybciej i mądrzej: Szybko dostosowuj się do sytuacji, gdy potrzeby klientów, rynki lub priorytety ulegają nieoczekiwanej zmianie

Zapewnij rzeczywistą wartość na wczesnym etapie, dostarczając użyteczne funkcje w krótszych cyklach

Wykrywaj problemy szybciej dzięki wbudowanej przejrzystości i spotkaniom zespołu

Alokuj zasoby w bardziej przemyślany sposób, często oceniając postępy i przekierowując zasoby

Ucz się w trakcie pracy dzięki częstym przeglądom, które sprzyjają ciągłemu doskonaleniu

11. Airtable (najlepsze rozwiązanie dla zespołów tworzących systemy projektowe w stylu arkuszy kalkulacyjnych)

Nadal tworzysz arkusze kalkulacyjne, które przestają działać, gdy tylko Twój zespół się powiększy? Airtable pomaga stworzyć własny system zarządzania projektami, łączący wygodę arkusza kalkulacyjnego z elastycznością relacyjnej bazy danych.

Niezależnie od tego, czy tworzysz proste narzędzie CRM, system zarządzania zawartością czy narzędzie do śledzenia zasobów, Airtable zapewnia Ci pełną kontrolę. Korzystaj z zsynchronizowanych tabel, aby uniknąć powielania danych, widoków typu „przeciągnij i upuść” do wizualizacji postępów oraz uprawnień na poziomie pól, aby zabezpieczyć poufne dane.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 5–200 osób (zespoły wielofunkcyjne, specjaliści ds. marketingu, kierownicy operacyjni)

Przykład zastosowania:

Idealne rozwiązanie dla zespołów ds. zawartości zarządzających kalendarzami produkcji i briefami kampanii

Idealne rozwiązanie dla założycieli tworzących narzędzia wewnętrzne bez wsparcia inżynierów

Pomocne dla zespołów obsługujących klientów, usprawniające proces wdrażania nowych pracowników, udostępnianie zasobów i zatwierdzanie zadań

Najlepsze funkcje Airtable

Twórz cykle pracy bez kodowania, korzystając z bogatych typów pól (załączniki, wyszukiwanie, formuły)

Pobieraj dane z aplikacji takich jak Salesforce, Slack i Kalendarz Google dzięki integracjom

Twórz dostosowane widoki za pomocą narzędzia Interface Designer dla różnych zespołów lub interesariuszy

Zautomatyzuj działania za pomocą JavaScript lub wbudowanej logiki bez konieczności angażowania programistów

Zalety Airtable

Stwórz dokładnie to, czego potrzebuje Twój projekt, bez pisania kodu backendowego

Dbaj o czystość danych i zapewnij ich dostępność dla wszystkich zespołów dzięki połączonym tabelom

Dostosuj uprawnienia i poziomy dostępu dla poszczególnych ról, zespołów i projektów

Recenzja Capterra dotycząca Airtable:

Co najbardziej mi się podoba: Intuicyjny interfejs ułatwia dostosowywanie widoków (siatka, kalendarz, kanban, formularz) oraz tworzenie powiązań między różnymi tabelami. Funkcje automatyzacji to prawdziwy przełom, który pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach.

Wady Airtable

Brak wbudowanych funkcji raportowania i śledzenia czasu utrudnia monitorowanie postępów na dużą skalę

Ustawienia hierarchii zadań są uciążliwe dla zespołów przyzwyczajonych do tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami

Ceny szybko rosną wraz ze wzrostem ilości danych i potrzeb w zakresie współpracy

Recenzja Airtable na G2:

Eksportowanie danych może być uciążliwe i nieintuicyjne. Aplikacja mobilna wymaga pewnych ulepszeń, ponieważ dotarcie do najczęściej używanych danych/tabel wymaga wielu kliknięć. A przede wszystkim brak możliwości scalania pól stanowi poważną wadę.

Recenzja Airtable G2 i Capterra

G2: 4,6/5 (ponad 2900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

Ceny Airtable

Free

Teams: 24 USD miesięcznie za licencję

Business: 54 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

12. Freedcamp (Najlepsze rozwiązanie do podstawowego śledzenia projektów z możliwością niestandardowego dostosowania)

Freedcamp nie próbuje być Wszystkim naraz i właśnie dlatego sprawdza się w małych firmach. Jego modułowe ustawienia obejmują wszystko — od list zadań w formie karteczek samoprzylepnych i śledzenia czasu pracy po fakturowanie, CRM i wspólną przestrzeń do przechowywania plików — a wszystko to bez zaśmiecania Twojego obszaru roboczego.

Jeśli myślisz wizualnie, z pewnością spodobają Ci się tablice Kanban i wykresy Gantta, a osoby planujące mogą polegać na kamieniach milowych, powtarzających się zadaniach i kalendarzach zespołów, aby dotrzymać terminów. Dodatkowo dostępny jest nawet portal dla klientów z możliwością dostosowania do własnej marki, który pozwala łatwo zarządzać zewnętrznymi interesariuszami.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 1–20 osób (samodzielni specjaliści i start-upy na wczesnym etapie rozwoju)

Przykład zastosowania:

Idealne rozwiązanie dla kierowników zarządzania projektami do śledzenia zadań, osi czasu i budżetów

Idealne rozwiązanie dla małych zespołów, które zajmują się zarówno zleceniami od klientów, jak i projektami wewnętrznymi

Przydatne dla zespołów współpracujących między działami, bez konieczności stosowania skomplikowanego systemu

Najlepsze funkcje Freedcamp

Planuj i śledź postępy pracy za pomocą tablic Kanban, wykresów Gantta lub kalendarzy zespołowych

Rejestruj godziny pracy i generuj faktury dla klientów dzięki wbudowanym narzędziom do śledzenia czasu pracy

Scentralizuj pliki, kamienie milowe i rozmowy w jednym wspólnym hubie projektowym

Dostosuj pulpity niestandardowe za pomocą widżetów, aby wyeksponować najważniejsze wskaźniki

Zalety Freedcamp

Uprość zarządzanie wieloma projektami dzięki przejrzystym tablicom zadań i wspólnym kalendarzom

Obejmuje funkcje fakturowania, CRM oraz branding white label, co jest rzadkością w tym przedziale cenowym

Oferuje nieograniczoną liczbę użytkowników i przestrzeni dyskowej nawet w przypadku najtańszych płatnych planów

Freedcamp to jedna z najtańszych opcji w porównaniu z monday.com, Microsoft Teams itp. Posiada wiele funkcji i możliwości, znacznie więcej niż Trello. Możesz dodać cały swój zespół i zyskać scentralizowany sposób zarządzania zadaniami.

Wady Freedcamp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z obsługą na urządzeniach mobilnych

W porównaniu z innym oprogramowaniem do zarządzania projektami nie ma tu zbyt wielu natywnych integracji

Zaawansowane funkcje, takie jak narzędzie do śledzenia problemów i pulpity nawigacyjne, są dostępne wyłącznie w ramach płatnych planów

Recenzja Capterra dotycząca Freedcamp

Chociaż uprawnienia użytkowników i ustawienia ról są bardzo przydatne, zajęło nam trochę czasu, zanim w pełni zrozumieliśmy, jak prawidłowo je skonfigurować pod kątem struktury naszego zespołu.

Oceny i recenzje Freedcamp

G2: 4,5/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 460 recenzji)

Ceny Freedcamp

Free

Pro: 2,49 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 8,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 19,99 USD miesięcznie za użytkownika

13. SmartTask (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów, które potrzebują uporządkowanej struktury bez zbędnych funkcji)

Prowadzisz małą firmę i szukasz elastycznych cykli pracy oraz funkcji klasy korporacyjnej, które nie nadwyrężą Twojego budżetu? SmartTask oferuje właśnie to. Zawiera funkcje zarządzania zadaniami, portfolio projektów, CRM i śledzenie czasu pracy, bez zbędnych narzędzi, których nigdy nie wykorzystasz.

Co wyróżnia to oprogramowanie? SmartTask kładzie nacisk na przejrzystość, koordynację i funkcje zarządzania zasobami, które pomagają zespołom zachować wydajność i produktywność.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz równoległymi osiami czasu, czy też łączysz obowiązki w obszarach sprzedaży, operacji i realizacji, oprogramowanie to pomaga usprawnić realizację zadań.

Idealny dla

Wielkość zespołu: 3–50 osób (rozwijające się startupy, małe agencje i zespoły hybrydowe)

Przykład zastosowania:

Doskonale sprawdza się w przypadku kierowników zarządzania projektami, którzy potrzebują wglądu w osę czasu i zależności między zadaniami

Idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą pogodzić współpracę, raportowanie i planowanie zasobów

Idealne rozwiązanie dla zespołów łączących CRM i realizację zadań w jednym systemie do zarządzania projektami

Najlepsze funkcje SmartTask

Zoptymalizuj alokację zasobów dzięki wykresom obciążenia pracą i szacowanym czasom na poziomie zadań

Skonfiguruj automatyzacje oparte na regułach i przypomnienia, aby zająć się powtarzalnymi zadaniami

Śledź transakcje i aktywność klientów w wbudowanym systemie CRM równolegle z pracą nad projektami

Twórz pulpity nawigacyjne dotyczące wydajności, korzystając z niestandardowych analiz i raportów, które można eksportować

Zalety SmartTask

Zbierz spotkania, zadania i aktualizacje dotyczące klientów w jednym, łatwym w obsłudze obszarze roboczym

Dotrzymuj terminów dzięki śledzeniu ścieżki krytycznej i wizualnym osom czasu projektów

Oszczędzaj pieniądze dzięki bezpłatnemu planowi, który obejmuje śledzenie czasu pracy i rozmowy wideo

Recenzja Capterra dotycząca SmartTask:

Widok portfela, moduł CRM jest świetny, funkcje raportowania działają bez zarzutu, a zadania są niezwykle wydajne i poręczne. Czuję, że moja mała firma jest teraz 20 razy lepiej zorganizowana i wydajniejsza. Naprawdę! To narzędzie działa cuda w moim cyklu pracy i codziennych obowiązkach.

Wady SmartTask

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały w porównaniu z niektórymi nowoczesnymi narzędziami do zarządzania projektami

Wersja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji na komputery stacjonarne

Ograniczona integracja z narzędziami programistycznymi, takimi jak GitHub czy Jira

Recenzja SmartTask na G2:

Czasami obliczenia dziennika są nieprawidłowe. Ponadto nie można przypisać zadania do wielu członków zespołu, co jest poważną wadą. Nie można otworzyć podzadania poprzez zwykłe kliknięcie, co jest irytujące.

Oceny i recenzje SmartTask

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Ceny SmartTask

Free:

Wersja Premium: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Nifty: Narzędzie do zarządzania projektami oparte na współpracy, stworzone z myślą o zespołach pracujących zdalnie. Chociaż jego cena jest nieco wyższa, świetnie sprawdza się w start-upach zarządzających złożonymi zadaniami dzięki wbudowanym kamieniom milowym, dokumentom i funkcji śledzenia czasu w jednej przestrzeni

Wrike: Zaprojektowany z myślą o współpracy międzydziałowej. Niestandardowe cykle pracy, formularze zgłoszeniowe i raportowanie sprawiają, że jest to doskonały wybór dla zespołów kreatywnych i marketingowych, które muszą radzić sobie z wieloma zleceniami

Prognoza: Wydajna platforma z zaawansowanymi funkcjami zarządzania zasobami i wbudowanym systemem śledzenia projektów. Efektywnie przydzielaj zasoby, prognozuj obciążenie pracą i zarządzaj budżetami dzięki analizom opartym na AI

Paymo: Potężne narzędzie do zarządzania zadaniami stworzone z myślą o małych firmach obsługujących wielu klientów. Precyzyjnie śledź czas pracy, zamieniaj godziny na faktury i planuj projekty bez żadnych opóźnień

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami dla Twojej firmy Nie każdy zespół działa w ten sam sposób. Oto kilka pytań, które pomogą Ci podjąć decyzję: Wolisz tablice wizualne (takie jak Trello), uporządkowane osie czasu (takie jak ClickUp) czy siatki przypominające arkusze kalkulacyjne (takie jak Smartsheet)?

Czy potrzebujesz wbudowanych funkcji CRM, fakturowania lub portalu dla klientów?

Czy Twoje narzędzie będzie musiało zapewnić wsparcie dla współpracy hybrydowej lub zdalnej?

Czy automatyzacja i wsparcie AI są częścią Twoich planów na przyszłość? Najlepszym rozwiązaniem jest platforma, która dostosowuje się zarówno do obecnego cyklu pracy, jak i przyszłego rozwoju firmy.

Często zadawane pytania

ClickUp, Trello i Freedcamp oferują bogate bezpłatne plany z podstawowymi funkcjami, takimi jak śledzenie zadań, współpraca i widoki projektów.

ClickUp, Teamwork, SmartTask i Zoho Projects zawierają wbudowane narzędzia do śledzenia czasu pracy, które pozwalają monitorować rozliczane godziny i wydajność.

Tak. Narzędzia takie jak ClickUp, Teamwork i Paymo oferują portale dla klientów, funkcje fakturowania oraz ustawienia widoczności zadań, które idealnie sprawdzają się w agencjach i wśród konsultantów.

Trello i Basecamp są znane z łatwości obsługi, natomiast ClickUp oferuje przyjazne dla początkujących szablony, które pomagają zespołom szybko rozpocząć pracę.