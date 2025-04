10 najlepszych alternatyw Webflow do tworzenia gwiezdnych stron internetowych

Jeszcze niedawno, jeśli chciałeś zbudować stronę internetową i nie miałeś pojęcia, jak kodować, cóż, powiedzmy, że miałeś problem! 😅

Tworzenie strony internetowej było kiedyś złożonym procesem wymagającym głębokiego zrozumienia HTML, CSS i JavaScript. Ale szybko przejdźmy do dnia dzisiejszego, a krajobraz drastycznie się zmienił. Nowoczesne kreatory stron internetowych bez kodu, takie jak Webflow, zdemokratyzowały tworzenie stron internetowych, czyniąc je dostępnymi dla nietechnicznych wizjonerów cyfrowych.

Mimo to, nawet z jego potężnymi funkcjami i możliwościami projektowania, Webflow nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego. W tym artykule zagłębiamy się w 10 najbardziej funkcjonalnych alternatyw Webflow dostępnych obecnie na rynku, badając ich możliwości, ograniczenia i ceny.

Ale to nie wszystko! Zostań z nami do końca, ponieważ zaprezentujemy przydatne narzędzie, które może uporządkować często chaotyczny proces tworzenia stron internetowych! 💗

Czym jest Webflow?

Webflow ma głównie strukturę system zarządzania treścią (CMS) , co odróżnia go od oprogramowania do tworzenia stron internetowych typu "przeciągnij i upuść".

To powiedziawszy, warto zauważyć, że Webflow zajmuje wyjątkową pozycję pośrednią. Łączy w sobie głębokie możliwości dostosowywania powszechnie spotykane w tradycyjnych platformach CMS, takich jak WordPress, z niektórymi przyjaznymi dla użytkownika funkcjami typowymi dla nowoczesnych, bezkodowych kreatorów stron internetowych.

Via: Webflow Ta mieszanka oferuje poziom kontroli, który może być idealny dla doświadczonych użytkowników i programistów, ale przytłaczający dla początkujących. 👀

Webflow błyszczy w projektowaniu i SEO (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek) działów, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla marketerów cyfrowych. Ale jeśli chodzi o handel elektroniczny, platforma może nie oferować skalowalnego rozwiązania co jest jednym z głównych ograniczeń kreatorów stron internetowych.

Jak wybrać najlepszą alternatywę dla Webflow

Poniższe wskazówki pomogą ci znaleźć alternatywę dla Webflow, która nie tylko spełni, ale być może nawet przewyższy twoje wymagania dotyczące tworzenia stron internetowych:

Łatwość użytkowania: Platforma powinna być intuicyjna w użyciu dla kogoś na twoim poziomie umiejętności Elastyczność projektu i personalizacja: Poszukaj różnorodnych opcji projektowania i dostosowywania. Możesz potrzebować szablonów dla formatów takich jak biznes, portfolio i blog Responsywność mobilna: Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę użytkowników urządzeń przenośnych, potrzebujesz narzędzia do tworzenia stron internetowych, które dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranu Funkcje SEO: Wbudowane funkcje SEO mogą pomóc witrynie uzyskać lepszą pozycję w wyszukiwarkach, zwiększając ruch organiczny Funkcje e-commerce: Jeśli prowadzisz sklep internetowy, warto również zwrócić uwagę na zarządzanie zapasami, funkcje zamawiania zorientowane na użytkownika i konfigurację opcji wysyłki Wbudowana analityka: Analityka w czasie rzeczywistym może zapewnić nieoceniony wgląd w zachowanie użytkowników, pomagając w modyfikowaniu witryny w oparciu o dane (np. łączenie się z Google Analytics) Skalowalność: Rozwijające się firmy mogą chcieć zbadać dostępne wsparcie dla zwiększonej przestrzeni dyskowej lub przepustowości strony internetowej

Zbuduj swoją wymarzoną stronę internetową: 10 najlepszych alternatyw Webflow w 2024 roku

Bez względu na to, jaki rodzaj strony internetowej chcesz stworzyć, możesz mieć pewność, że jest dla Ciebie idealny kreator stron internetowych.

Uruchamiasz sklep internetowy? A blog z milionami odsłon ? Lub trzeba zachować swój branding z przewodnikiem stylu? Być może mamy dla Ciebie odpowiedni wybór - sprawdź 10 najlepszych platform, dzięki którym Twoje marzenie o własnej stronie internetowej stanie się rzeczywistością! 🌝

1. WordPress

Via: WordPress Jeśli szukasz systemu zarządzania treścią, aby dopracować każdy szczegół swojej samodzielnie hostowanej witryny, nie szukaj dalej niż WordPress. Dzięki pełnemu dostępowi do kodu, możesz dostosować ustawienia projektu i wtyczki SEO do swoich konkretnych celów. 🛠️

Platforma obsługuje różne typy treści, w tym długie posty i wywiady. Dodatkowo masz możliwość dodania funkcji wyszukiwania głosowego, aby poprawić wrażenia z korzystania z witryny dla użytkowników mobilnych.

Najlepszą rzeczą w WordPress jest to, że jego podstawowa wersja jest absolutnie darmowa! Jako platforma open-source, zaprasza wszystkich do współtworzenia motywów i wtyczek - niektórzy twórcy oferują je za darmo, podczas gdy inni pobierają opłaty za swoje produkty. Pamiętaj, że nadal będziesz musiał zapłacić za usługę hostingową, jeśli zdecydujesz się na darmowy plan WordPress.

Najlepsze cechy WordPressa

Platforma open-source w popularnym kreatorze stron internetowych

Pełna kontrola nad kodem witryny

Ponad 59 000 wtyczek i 11 000 motywów

Elastyczność integracji usług innych firm

Ograniczenia WordPress

Aktualizacje mogą powodować problemy z kompatybilnością

W porównaniu do innych kreatorów stron internetowych. nie ma dedykowanej obsługi klienta, ponieważ jest prowadzona przez wolontariuszy

Ceny WordPress

Darmowy

Personal: $4/miesiąc

$4/miesiąc Premium: $8/miesiąc

$8/miesiąc Biznes: $25/miesiąc

$25/miesiąc Handel : $45/miesiąc

: $45/miesiąc Enterprise: zaczyna się od $25,000/rok

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje WordPress

G2 : 4.4/5 (8,500+ recenzji)

: 4.4/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (14,500+ recenzji)

2. Shopify

Via: Shopify Shopify to jednostanowiskowy sklep do tworzenia witryn e-commerce, obsługujący szerokie spektrum sprzedawców - od nowicjuszy po doświadczonych przedsiębiorców. Możesz kupić nazwę domeny za pośrednictwem Shopify lub podłączyć istniejącą. Hosting jest wliczony w cenę usługi.

Dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej, przepustowości i listom produktów Shopify jest wysoce skalowalnym rozwiązaniem dla rozwijających się firm. To idealne rozwiązanie narzędzie do projektowania stron internetowych dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi "przeciągnij i upuść". Wykorzystaj gotowe motywy Shopify i generowanie tekstu oparte na sztucznej inteligencji, aby skonfigurować w pełni funkcjonalny sklep internetowy w ciągu kilku godzin! 🛒

Najlepsze funkcje Shopify

Przeciągnij i upuśćKreator stron internetowych AI ponad 100 darmowych i premium szablonów

Wbudowane przetwarzanie płatności

Zarządzanie zapasami

Nieograniczona przepustowość, co sprawia, że wyróżnia się na naszej liście alternatyw Webflow

Ograniczenia Shopify

Może być drogie dla małych firm ze względu na wysokie koszty wtyczek lub aplikacji internetowych

Ograniczone opcje reklamowe, ponieważ nie można tworzyć wielu wariantów produktów

Ceny Shopify

Start : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Podstawowy : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Shopify : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Detal : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Zaawansowany: 299 USD/miesiąc

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Shopify

G2 : 4.4/5 (4,000+ recenzji)

: 4.4/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (6,000+ recenzji)

3. Wix

Via: Wix Dzięki trzem różnym edytorom stron internetowych spełniającym różne wymagania dotyczące złożoności, Wix zapewnia, że każdy może zbudować stronę internetową, niezależnie od jego wiedzy technicznej. Dodajmy do tego kolekcję ponad 800 szablonów - z opcjami przyjaznymi dla urządzeń mobilnych! 📱

Chociaż Wix oferuje pewne funkcje e-commerce, takie jak płatności online i zarządzanie zapasami, jest bardziej odpowiedni do tworzenia osobistych lub biznesowych stron internetowych i blogów.

Wix SEO Wiz posiada narzędzia takie jak meta i kanoniczne tagi oraz natychmiastowe indeksowanie Google, pomagając ci uczynić twoją stronę przyjazną dla wyszukiwarek!

Najlepsze cechy Wix

Trzy proste edytory do tworzenia stron internetowych

ponad 800 szablonów do szybszego tworzenia stron internetowych

Zaawansowane narzędzia SEO

ponad 500 integracji aplikacji (analityka, zaawansowane narzędzia marketingowe itp.)

Aplikacja mobilna do zarządzania witryną w podróży

Ograniczenia Wix

Ograniczone możliwości dostosowywania dla zaawansowanych deweloperów

Nawigacja mogłaby być lepsza

Ceny Wix

Light: $16/miesiąc

$16/miesiąc Core: $27/miesiąc

$27/miesiąc Business: $32/miesiąc

$32/miesiąc Business Elite: $159/miesiąc

$159/miesiąc Enterprise: Dostępny po kontakcie

Oceny i recenzje Wix

G2 : 4.2/5 (1,500+ recenzji)

: 4.2/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (9,000+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy_Wix !

4. Squarespace

Via: Squarespace Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć oszałamiające wizualnie portfolio online, opublikować przewodnik po stylu aby pomóc zarządzać zasobami marki lub uruchomić witrynę detaliczną, Squarespace ma Twoje wsparcie. Squarespace jest jedną z najlepszych alternatyw dla Webflow ze względu na intuicyjny edytor typu "przeciągnij i upuść ", który pozwala na dostosowanie do przypadków użycia, takich jak merchandising, rezerwacja spotkań i kasy podczas tworzenia stron internetowych.

Jedną z wyróżniających się cech platformy jest jej optymalizacja mobilna. Szablony Squarespace zostały zaprojektowane tak, aby wyglądały i działały dobrze na wszystkich urządzeniach. Ponadto otrzymujesz wsparcie dla Accelerated Mobile Pages (AMP), technologii, która tworzy lekkie wersje stron internetowych, aby przyspieszyć czas ładowania na urządzeniach mobilnych. ⚡

Najlepsze cechy Squarespace

Szablony zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych

Zintegrowane funkcje e-commerce

Obsługa AMP

Wbudowane narzędzia SEO (nie trzeba pisać kodu ani edytować znaczników)

Ograniczenia Squarespace

Nie nadaje się do tworzenia rozbudowanych stron internetowych

Nieliczne integracje z usługami innych firm

Ceny Squarespace

Osobisty : 16 USD/miesiąc

: 16 USD/miesiąc Biznes : $23/miesiąc

: $23/miesiąc Commerce (Basic) : $27/miesiąc

: $27/miesiąc Commerce (Advanced) : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Squarespace

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,500+ recenzji)

5. SITE123

Via: SITE123 SITE123 jest idealną bramą dla tych, którzy po raz pierwszy wkraczają w świat tworzenia stron internetowych. Jego uproszczony interfejs oferuje 16 konfigurowalnych szablonów dla przypadków użycia, takich jak Business, Blog i Health & Wellness. Witrynę można uruchomić w trzech krokach:

Wybierz typ witryny Prześlij lub wybierz zawartość za pomocą edytora "przeciągnij i upuść" Publikuj

SITE123 umożliwia bezpłatne utworzenie niestandardowej subdomeny lub podłączenie domeny za opłatą.

SITE123 oferuje szereg opcji handlu elektronicznego, ale zaawansowane rozwiązania płatnicze, takie jak PayPal i Stripe, są dostępne tylko w ramach subskrypcji Premium.

Najlepsze cechy SITE123

16 konfigurowalnych szablonów dla różnych nisz

Elastyczne tworzenie witryn e-commerce z możliwością dostosowywania kategorii i produktów

Bezpłatna tymczasowa subdomena

Obsługa jednostronicowych struktur witryn

Ograniczenia SITE123

Restrykcyjny limit znaków kodu niestandardowego i ograniczona liczba stron

Brak wsparcia telefonicznego

Ceny SITE123

Darmowy

Premium: $12.80/miesiąc

SITE123 oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (10+ recenzji)

: 4.3/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (250+ recenzji)

6. Weebly

Via: Weebly Weebly (obecnie własność Square, Inc.) oferuje podstawowe funkcje tworzenia stron internetowych bez konieczności kodowania. Dzięki intuicyjnemu edytorowi typu "przeciągnij i upuść" można błyskawicznie zaprojektować witrynę lub sklep internetowy lub przełączyć się do edytora HTML/CSS, aby uzyskać większą kontrolę nad wyglądem i działaniem witryny. 🎨

Platforma oferuje ponad 40 motywów dla zwykłych stron internetowych i 15 motywów dla sklepów internetowych - wszystkie reagujące na urządzenia mobilne. Umożliwia również wysyłanie wiadomości e-mail do listy subskrybentów.

Jeśli chodzi o SEO, Weebly umożliwia między innymi łatwą integrację metatagów, tagów alt i opisów specyficznych dla strony, aby pomóc witrynie uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Weebly

Obsługuje zarówno przeciąganie i upuszczanie, jak i edycję HTML / CSS

Szablony witryn i sklepów internetowych reagujące na urządzenia mobilne

Wbudowane narzędzia do e-mail marketingu i SEO

Wsparcie Square dla bezpiecznego przetwarzania płatności

Ograniczenia Weebly

Ograniczone opcje dostosowywania kodu

Niektórzy użytkownicy uważają, że aspekty rozwoju zostały zaniedbane po przejęciu Square

Cennik Weebly

Darmowy

Osobisty : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Profesjonalny : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Wydajność: $26/miesiąc

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Weebly

G2 : 4.1/5 (450+ recenzji)

: 4.1/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (1,500+ recenzji)

7. HubSpot CMS Hub

Via: HubSpot CMS Hub by HubSpot usprawnia proces tworzenia treści i świeci najjaśniej, jeśli chodzi o funkcje marketingowe. Na przykład, pozwala nadzorować konta w mediach społecznościowych i planować posty, aby zoptymalizować zasięg do grupy docelowej, a wszystko to z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego.

HubSpot pomaga monitorować w czasie rzeczywistym kluczowe wskaźniki wydajności takich jak ruch na stronie, zaangażowanie klientów i poziom satysfakcji. Jego możliwości testowania A/B pozwalają na precyzyjne dostosowanie witryny do zwiększyć współczynniki konwersji . Kolejnym punktem sprzedaży jest uproszczone tworzenie blogów za pomocą bezpłatnej aplikacji Hubspot Narzędzie do pisania AI które jest w większości oparte na technologii generatywnej sztucznej inteligencji OpenAI.

Najlepsze cechy HubSpot CMS Hub

Funkcje marketingowe, takie jak testy A/B i kampanie e-mailowe

Zarządzanie mediami społecznościowymi ze scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego

Wbudowana analityka

Asystent pisania AI

Zintegrowany SSL dla większego bezpieczeństwa witryny

Ograniczenia HubSpot CMS Hub

Przydałby się system kontroli wersji

Funkcja raportowania może być trudna w użyciu

Cennik HubSpot CMS Hub

Darmowy

Starter : $23/miesiąc

: $23/miesiąc Profesjonalny : $360/miesiąc

: $360/miesiąc Enterprise: $1,200/miesiąc

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje HubSpot CMS Hub

G2 : 4.5/5 (1,500+ recenzji)

: 4.5/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji)

8. Hostinger

Via: Hostinger Pierwotnie usługa hostingowa, Hostinger niedawno rozszerzył swój zakres, wprowadzając zintegrowany Website Builder & Web Hosting plan. Platforma oferuje ponad 140 stylowych szablonów, które można dostosowywać za pomocą intuicyjnego edytora typu "przeciągnij i upuść".

Skierowany do początkujących, AI builder platformy kładzie podwaliny pod twoją witrynę, ułatwiając ci pracę. Poza tworzeniem stron internetowych, platforma rozszerza swoje usługi o Generowanie treści AI oferując funkcje takie jak tworzenie logo i pisanie treści.

Jeśli chodzi o handel elektroniczny, Hostinger obsługuje małe i średnie firmy, wspierając sprzedaż do 500 produktów.

Najlepsze cechy Hostingera

ponad 140 wstępnie zaprojektowanych szablonów

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do tworzenia stron internetowych i generowania treści

Wsparcie dla handlu elektronicznego

Darmowa domena przez pierwszy rok

Ograniczenia Hostingera

Odpowiedź z czatu wsparcia może być powolna

Brak opcji przesyłania plików dla klientów użytkownika

Cennik Hostingera

Premium : $2.99/miesiąc ($6.99/miesiąc po odnowieniu)

: $2.99/miesiąc ($6.99/miesiąc po odnowieniu) Business : $3.99/miesiąc ($8.99/miesiąc po odnowieniu)

: $3.99/miesiąc ($8.99/miesiąc po odnowieniu) Cloud Startup: 8,99 USD/miesiąc (19,99 USD/miesiąc po odnowieniu)

Oceny i recenzje Hostingera

G2 : 4.4/5 (400+ recenzji)

: 4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

9. Softr

Via: Softr Softr to przede wszystkim tworzenie aplikacji używając gotowych szablonów - nie ma tu żadnego kodowania. Zbuduj swoją aplikację w zaledwie kilka minut, korzystając z interfejsu "przeciągnij i upuść" oraz gotowych bloków, takich jak listy, wykresy i formularze. 📊

Softr umożliwia połączenie aplikacji z istniejącymi bazami danych i źródłami danych, takimi jak Airtables lub Arkusze Google do automatycznej synchronizacji danych. Członkowie zespołu mogą przeglądać, edytować lub wchodzić w interakcje z aplikacją, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do tworzenia prywatnego intranetu zespołu własny System CRM (zarządzanie relacjami z klientami) lub niestandardowy portal klienta.

Softr najlepsze cechy

Interfejs "przeciągnij i upuść" z gotowymi blokami

Płynna integracja baz danych i źródeł danych

Automatyzacja przepływu pracy przez Zapier lub Make

Konfigurowalne uprawnienia użytkowników i poziomy dostępu

Ograniczenia oprogramowania

Ograniczone szablony pulpitów nawigacyjnych

Szybkość reakcji na urządzeniach mobilnych mogłaby zostać poprawiona

Ceny oprogramowania

Darmowy

Podstawowy : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Profesjonalny : $139/miesiąc

: $139/miesiąc Business : $269/miesiąc

: $269/miesiąc Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje oprogramowania

G2 : 4.8/5 (200+ recenzji)

: 4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

10. Big Cartel

Via: Wielki kartel Znany z łatwości obsługi i prostoty, Big Cartel to rozwiązanie e-commerce zaprojektowane specjalnie dla społeczności kreatywnej. Możesz wybierać spośród 16 darmowych motywów reagujących na urządzenia mobilne, a następnie wypełniać niestandardowe strony danymi biznesowymi. 🛍️

Chociaż Big Cartel nie jest załadowany zaawansowanymi funkcjami, może z łatwością rozpocząć pracę z opcjami takimi jak:

Stripe lub PayPal do przetwarzania płatności Podstawowe funkcje wysyłki Narzędzia do analizy wydajności witryny

Zapewnia kluczowe integracje, takie jak Mailchimp i Instagram, do celów marketingowych i promocyjnych. Możesz także połączyć swój sklep z wieloma innymi aplikacjami za pomocą Zapier.

Najlepsze cechy Big Cartel

Intuicyjny panel użytkownika

16 darmowych motywów reagujących na urządzenia mobilne

Zintegrowane rozwiązania do płatności, wysyłki i analizy wydajności

Natywne integracje z Mailchimp i Instagramem

Brak dodatkowych opłat transakcyjnych

Ograniczenia Big Cartel

Mniej funkcji niż oferują konkurenci

Integracja z Instagramem mogłaby być lepsza

Ceny Big Cartel

Złoty : Darmowy

: Darmowy Platinum : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc Diament: $19.99/miesiąc

Oceny i recenzje Big Cartel

G2 : 4.2/5 (20+ recenzji)

: 4.2/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

Inne narzędzia

Kreator stron internetowych to tylko jeden z elementów układanki zwanej skuteczną obecnością w Internecie. Sukces zależy w dużej mierze od krytycznych elementów, takich jak jakość tworzonych treści i jak dobrze zarządzasz swoją witryną. Dlatego też eksperci zalecają korzystanie z wyspecjalizowanych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, wraz z narzędziem do tworzenia stron internetowych! 🥇

ClickUp Fantazyjna, oszałamiająca wizualnie strona internetowa wzbudza zainteresowanie odwiedzających, ale tylko atrakcyjna, pouczająca i dobrze przygotowana treść utrzymuje ich zaangażowanie. dobre wieści:_

ClickUp AI może pomóc w tworzeniu takich treści szybciej niż kiedykolwiek!

Używanie ClickUp AI do generowania treści dostosowanych do odbiorców

ClickUp AI to Twój osobisty edytor tekstów, który szlifuje Twoje teksty, czyniąc je wyrazistymi i angażującymi w zależności od zamierzonego czytelnika. Dzięki natychmiastowemu podsumowaniu, funkcjom sprawdzania gramatyki i podpowiedziom specyficznym dla roli, możesz poradzić sobie ze wszystkim, od pisania treści po strukturyzowanie jej za pomocą wstępnie sformatowanych nagłówków i tabel.

Przyciągnij klientów za pomocą klasycznych, przekonujących treści na stronie internetowej lub zatrzymaj ich dzięki dostosowanym wiadomościom e-mail - ClickUp AI Cię wspiera. Przenosi kreatywność na wyższy poziom, pomagając w planowaniu i tworzeniu treści burzy mózgów bez wysiłku - generuj świeże briefy treści, osadzaj wnikliwe ankiety lub odkryj chwytliwy slogan marketingowy, który rezonuje z odbiorcami. 🤖

Od wizji do realizacji: usprawnij pracę swojego zespołu dzięki ClickUp

The Pakiet do zarządzania projektami ClickUp jest idealny do zarządzania stroną internetową z pełnym zaufaniem. Niezależnie od tego, czy pracujesz sam, czy w dużym zespole, możesz tworzyć dedykowane listy zadań dla rozwoju i utrzymania witryny.

Monitoruj postępy i obciążenie pracą na Pulpity nawigacyjne ClickUp . Skonsoliduj krytyczne wskaźniki, takie jak postępy zespołu, statusy zadań i śledzenie czasu, aby uzyskać całościowy obraz projektu strony internetowej. Współpraca w czasie rzeczywistym jest również bardzo prosta dzięki takim funkcjom jak

Tablice ClickUp dla zespołów projektowych i programistycznych

Przypisywanie komentarzy

Natychmiastowy czat z obsługą emoji

Powiadomienia z możliwością działania

ClickUp oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków - lista, Gantt, tablica i inne - które sprawiają, że wizualizacja przepływów pracy jest łatwa i intuicyjna.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom kompleksowe rozwiązanie dla każdego zespołu

Z Cele ClickUp możesz ustawić konkretne kamienie milowe i powiązać je z mierzalnymi celami, tworząc bardziej zdefiniowaną mapę drogową dla budowania strony internetowej. Dla zapracowanych liderów zespołów zalecamy korzystanie z list rzeczy do zrobienia i list kontrolnych platformy, które ułatwiają pracę zarządzanie zadaniami spacer po parku.

Potrzebujesz szybkiego startu? Użyj jednego z ponad 1000 szablonów na ClickUp, aby dodać strukturę do swojego projektu. Niektóre z najlepszych opcji obejmują:

Zaplanuj wszystko, co związane z procesem projektowania stron internetowych, aby upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze

ClickUp wyróżnia się również w następujących obszarach wspieranie rozwoju oprogramowania cykle ze szczegółowymi śledzenie błędów . Wypróbuj jego wizualne mapy drogowe, aby nadzorować postępy, zależności i blokady, wyjaśniając priorytety dla wszystkich zaangażowanych.

Dla tych, którzy polegają na narzędziach Git, ClickUp oferuje w pełni zintegrowany potok Git, wraz z konfigurowalnymi pociągami wydań i listami kontrolnymi uruchomienia. Są one automatycznie synchronizowane w ClickUp, aby uprościć zarządzanie wydaniami.

Najlepsze cechy ClickUp

Dokumenty ClickUp z obsługą sztucznej inteligencji do tworzenia treści i zarządzania nimi

ponad 15 konfigurowalnych widoków projektu do planowania rozwoju strony internetowej

Współpraca zespołu w czasie rzeczywistym

Kamienie milowe projektu do oznaczania kluczowych etapów tworzenia strony internetowej

Funkcje śledzenia czasu do monitorowania harmonogramów dostaw

Obsługa zwinnego przepływu pracy

Wizualne mapy drogowe w celu dostosowania zespołów projektowych, merytorycznych i programistycznych

Zintegrowane narzędzia Git do uproszczonego zarządzania wydaniami

Usprawnione śledzenie błędów i zgłoszeń dzięki niestandardowym polom i statusom

Ograniczenia ClickUp

Funkcje AI dostępne tylko w płatnych planach

Zaawansowane funkcje wymagają nauki

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

Wybierz alternatywę dla Webflow i zacznij tworzyć z ClickUp!

Zbudowanie strony internetowej to jedno, ale stworzenie świetnej strony internetowej to zupełnie inna gra. To właśnie tam ClickUp błyszczy. 🌟

Dzięki niezrównanej pomocy sztucznej inteligencji platformy i zarządzanie projektami stron internetowych funkcje, będziesz mieć wszystkie narzędzia potrzebne do poruszania się po zawiłościach budowania najwyższej klasy strony internetowej. Celuj więc w to, co niezwykłe rozpocznij swoją przygodę z ClickUp z darmowym kontem już dziś!