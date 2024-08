10 darmowych szablonów raportów z kompleksowych ocen po zakończeniu działań

Po zakończeniu działań przeprowadzono po raz pierwszy opracowane przez armię amerykańską w celu optymalizacji ćwiczeń szkoleniowych, ale z biegiem lat stały się one praktyką pośmiertną dla firm. Są one częścią retrospektywnego procesu oceny ukończonych projektów w bardziej namacalnych kategoriach, takich jak poprawki techniczne lub wyciągnięte wnioski.

Tworzenie raportów z działań następczych może być obciążające psychicznie, ponieważ często trzeba przeprowadzić burzę mózgów z dużym zespołem, aby rozwiązać problem. Na szczęście szablony mogą znacznie ułatwić to zadanie!

Szablony raportów After-Action oferują ustrukturyzowane podejście do analizy retrospektywnej, oszczędzając czas dzięki wstępnie zaprojektowanemu formatowi z już przygotowanymi sekcjami i nagłówkami.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych biznesowych szablonów raportów z działań, które pomogą ci efektywnie przeanalizować ukończone projekty, pozostawiając ci więcej zasobów na podejmowanie decyzji i poprawa wydajności. 📈

Co to jest szablon raportu po działaniach?

Raporty po działaniach (AAR) są organizacyjnymi narzędziami edukacyjnymi, które pomagają w ocenie projektów, incydentów i procesów. Zachęcają do spojrzenia wstecz na przeszłe doświadczenia, aby zidentyfikować sukcesy i porażki, wzmocnić praktyki, które działają i wskazać potencjalne ryzyko dla przyszłych projektów.

Szablon raportu z działań biznesowych to wstępnie zbudowany i sformatowany dokument, który zapewnia ramy do tworzenia raportów AAR. Określa nagłówki, sekcje i kluczowe informacje, które należy uwzględnić w raportach, ułatwiając zespołom przeprowadzanie analizę poprojektową i udokumentować swoje ustalenia. 🔎

Większość szablonów AAR jest tworzona w celu udzielenia odpowiedzi na cztery pytania:

jakie były nasze przewidywane wyniki? jakie były rzeczywiste wyniki? co poszło dobrze i dlaczego? co możemy poprawić?

Szablony mogą również zawierać elementy planowania, przygotowania, wdrażania i działań następczych w celu zapewnienia kompleksowego przeglądu i procesu doskonalenia trwających projektów.

Co składa się na dobry szablon raportu z działań?

Aby szablon raportu z działań następczych był funkcjonalny, powinien być:

Przejrzysty i prosty: Szablon powinien mieć przejrzystą strukturę zawierającą wszystkie istotne sekcje, takie jak obserwacje, szczegóły zdarzenia, wyciągnięte wnioski i zalecenia Możliwość dostosowania: Dobry szablon AAR jest zazwyczaj konfigurowalny, aby pasował do marki firmy i podejścia do podejmowania decyzji, a także może dostosować się do unikalnych potrzeb projektu Wspierający: Powinien zawierać podpowiedzi lub pytania, które pomogą użytkownikom w analizie AAR Współpraca: Powinien umożliwiać wkład liderów zespołów, pracowników i innych interesariuszy w celu promowania kompleksowego raportowania. Funkcje dodawania komentarzy i karteczek samoprzylepnych są idealne Wciągające wizualnie: Musisz być w stanie włączyć tabele, wykresy i diagramy, aby AAR był wciągający i pouczający Możliwość tworzenia odniesień: Pozwala na tworzenie odniesień, służąc jako repozytoriumwyciągniętych wniosków, środków naprawczych i planów działania dla przyszłych projektów

10 najwyższej jakości szablonów raportów po działaniach do wykorzystania w 2024 r

Przytłaczająca liczba dostępnych szablonów AAR może sprawić, że poczujesz się jak dziecko w sklepie ze słodyczami. 🍭

Na szczęście przygotowaliśmy dla ciebie listę 10 szablonów raportów po działaniach od najlepszych dostawców, takich jak ClickUp i SlideTeam, aby pomóc w ocenie wydajności ukończonych projektów. Przyjrzyjmy się ich przydatnym funkcjom i potencjalnym przypadkom użycia poniżej.

1. Szablon raportu ClickUp After Action

Szablon raportu po akcji ClickUp

Szablon Szablon raportu po akcji ClickUp to wszechstronne narzędzie do analizy wyników dowolnego projektu lub procesu wewnętrznego. Opiera się na wypróbowanym i przetestowanym procesie przeglądu działań, aby uzyskać dostęp do kluczowej wiedzy od członków zespołu bez ich przytłaczania.

Ten przyjazny dla początkujących szablon Doc pomaga stworzyć wszechstronny dokument z gotowymi sekcjami dla uczestników, cele projektu , interesariusze, zakres i pomysły na warsztaty. 💡

Szablon wyznacza etap oceny wydajności projektu poprzez porównanie oczekiwanych i rzeczywistych wyników. Można zidentyfikować cele i oczekiwane wyniki przed lub w trakcie projektu i przekształcić je w zadania. Użyj niestandardowych statusów, aby śledzić ich postępy do końca projektu.

Gdy będziesz gotowy do ćwiczenia AAR, Twój zespół może przejrzeć wyniki na jednej stronie i od razu dojść do wniosków. Ten przegląd działań pomoże ci w przyszłych projektach i zidentyfikuje wyciągnięte wnioski.

Zakończ swój raport wnioskiem podsumowującym główne punkty dyskusji i przedstaw zespołowi plan działania na przyszłość.

Ten szablon dokumentu może być częścią repozytorium wiedzy w Dokumenty ClickUp lepiej wyciągać wnioski. Dane oceny i wyciągnięte wnioski pozostają scentralizowane, aby można było z nich korzystać w przyszłości.

Ponieważ ClickUp integruje się z popularnymi usługami poczty e-mail i narzędziami do wideokonferencji, możesz udostępnić gotowy szablon przeglądu działań interesariuszom zespołu projektowego za pomocą kilku kliknięć.

2. ClickUp Prostszy szablon raportu po akcji

ClickUp Prostszy szablon raportu po akcji

Oceń sukces swojego projektu, wydarzenia lub działania za pomocą minimalistycznego, ale funkcjonalnego szablonu ClickUp Simple After Action Report Template .

Ten łatwy w użyciu szablon dokumentu jest podzielony na cztery podstrony do szczegółowego raportowania AAR. Załóżmy, że Twoja firma technologiczna analizuje premierę swojego najnowszego smartfona. Zobaczmy, jak te podstrony mogą być przydatne:

Exercise Overview:Wprowadź podstawowe informacje, takie jak:

Zakres ćwiczenia: Wprowadzenie na rynek modelu smartfona XYZ

Data rozpoczęcia: DD/MM/RRRR

Data zakończenia: DD/MM/RRRR

Obszar misji: Rynek technologii mobilnych

cele i zadania: Osiągnięcie 10% wzrostu udziału w rynku w ciągu pierwszych trzech miesięcy_

Potencjalne zagrożenia: Usterki techniczne i nieprzewidywalny popyt Analiza podstawowych możliwości: Ocena wyzwań związanych z różnymi aspektami zadania, takimi jak projektowanie produktu i promocja rynkowa Raport dotyczący podstawowych możliwości: Zagłębienie się w konkretne możliwości, takie jak marketing, podkreślając mocne strony, obszary wymagające poprawy (np. ukierunkowany marketing dla określonych segmentów klientów) oraz odniesienia do poprawy (np. najlepsze praktyki branżowe) Plan poprawy: Zawiera zwięzły przegląd planu ulepszeń, przedstawiający takie obszary jak:

Cel (na przykład wzrost sprzedaży o 20% w następnym kwartale)

dział, którego dotyczy (marketing, rozwój produktu lub łańcuch dostaw)_

czas trwania

Szablon jest w pełni konfigurowalny, więc dostosuj dowolną część dokumentu do swojego podejścia AAR. Dodaj kolumny do tabel, zmień nazwy nagłówków, utwórz zupełnie nowe strony lub usuń niepotrzebne sekcje, aby dopasować je do swojego projektu. 🎨

3. Szablon dziennego planu działania ClickUp

Szablon codziennego planu działania ClickUp

Jeśli prowadzisz duży projekt z wieloma ruchomymi częściami, potrzebujesz bardziej praktycznego procesu monitorowania AAR przed spotkaniami. Podziel złożone projekty na łatwe do zarządzania zadania za pomocą szablonu ClickUp Daily Action Plan Template .

To potężne narzędzie pomaga współpracować z zespołem projektowym nad cele i monitorować codzienne wyniki w jednym miejscu. Wykonuj zadania i rejestruj swoje strategiczne podejście, aby poprawić przyszłe wyniki.

Użyj tego szablonu listy, aby dodać zadania z określonymi terminami. Pola niestandardowe są do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w ustawianiu priorytetów za pomocą kolorowych znaczników, zarządzanie obciążeniem pracą i śledzenie ważnych dat. Używaj wątków komentarzy do wykrywania i sprawdzania ryzyka związanego z ukończeniem.

Zobacz wszystkie swoje zadania jako karty zorganizowane według działów w widoku Goals Board. Karty zapewniają migawkę informacji o zadaniu, z opcją odnotowania dodatkowych szczegółów, załączania plików i dodawania notatek. Aktualizuj zadania działów bez wysiłku za pomocą prostej akcji przeciągania i upuszczania.

Otwórz widok Timeline Gantt, aby zbadać zależności między zadaniami i uzyskać wgląd w najmniejsze odchylenia w harmonogramie mapa drogowa projektu lub wyników, umożliwiając skupienie się na ich rozwiązaniu.

4. Szablon planu działania ClickUp

Szablon planu działania ClickUp

Przeglądaj dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne plany działania za pomocą szablonu Szablon planu działania ClickUp . To szablon interaktywnej tablicy może sprawić, że proces AAR będzie bardzo wizualny i angażujący, służąc jako w 100% konfigurowalne płótno do rejestrowania recenzji. Mapowanie procesów , użyj łączników, aby połączyć przeglądy z zadaniami lub wykorzystaj kształty i kolory do kategoryzacji. 🌈

Ten szablon umożliwia dodawanie przylepnych notatek w celu identyfikacji interesariuszy lub zadań. Przenieś je, przeciągając i upuszczając, aby zmienić ich status postępu z Do zrobienia i Do zrobienia na Gotowe.

Dodawaj lub modyfikuj tekst lub korzystaj z funkcji Draw, aby zakreślać, podkreślać lub łączyć elementy w celu łatwiejszej nawigacji. Szablon ma wbudowane funkcje analityczne i wizualizacje do śledzenia wskaźników postępu i mierzenia wyników.

5. Szablon planu działania dotyczącego powrotu do pracy ClickUp

Szablon planu działań związanych z powrotem do pracy ClickUp

Zarządzanie zespoły hybrydowe które przełączają się między pracą zdalną a pracą na miejscu może być wyzwaniem, podobnie jak pomoc pracownikom, którzy wracają do pracy po dłuższej przerwie. The Szablon planu działania na rzecz powrotu do pracy ClickUp został opracowany specjalnie dla firm, które potrzebują wsparcia w zakresie

Zarządzanie przestrzenią roboczą

Bezpieczny powrót do pracy po zakłóceniach

Planowanie powrotu do pracy dla poszczególnych pracowników

Ten oznaczony kolorami szablon listy pomoże Ci zidentyfikować i wdrożyć niezbędne kroki dla każdego scenariusza powrotu do pracy, zapewniając bezpieczeństwo i spójność całego procesu.

Oferuje harmonijne połączenie elastyczności i organizacji, zapewniając pola i statusy do ustalenia celów, jasnego harmonogramu zadań i kroków działania. Śledzenie przydzielonych osób w celu sprawdzenia, czy potrzebują pomocy, przydzielać zasoby i wybrać kierownika działu odpowiedzialnego za każde zadanie.

Śledź zadania w widoku Timeline Gantt i stwórz realistyczny harmonogram za pomocą prostego interfejsu "przeciągnij i upuść". Zobacz, jak pracownik lub dział dostosowuje się do pracy, otwierając widok Goals board, który wyświetla wskaźniki ukończenia zadania.

Szablon umożliwia skonfigurowanie Zadania cykliczne do regularnych odpraw z zespołem, poprawiając efektywność przeglądów po zakończeniu działań.

6. Szablon planu działań budowlanych ClickUp

Szablon planu działań budowlanych ClickUp

Szablon Szablon planu działań budowlanych ClickUp pomaga zespołom budowlanym nakreślić kroki i strategie niezbędne do osiągnięcia zobowiązań, kładąc podwaliny pod skuteczne cykle przeglądu. 👷

Użyj szablonu jako centralnego centrum do przypisywania zadań z terminami , ustalać budżety i organizować podzadania w celu zwiększenia widoczności. Dostępne są domyślne sekcje:

Oś czasu Zakres prac Plany zarządzania zasobami Szacunki kosztów Aktualizacje harmonogramu Protokoły ze spotkań i porządki obrad Formularze gromadzenia danych

Sekcje te pomagają weryfikować rzeczywiste działania w stosunku do planowanych wyników w czasie rzeczywistym. Członkowie zespołu mogą korzystać z funkcji komentarzy w ClickUp, aby dodawać kontekstowe aktualizacje dotyczące zmian, cen lub korekt zapasów w celu tworzenia szybkich raportów po zakończeniu działań. Zarządzanie projektami budowlanymi za pomocą Widoku celów i przeglądaj statusy ukończenia pogrupowane według odpowiedzialnych działów. Użyj dynamicznego widoku Timeline Gantt, aby łatwiej śledzić kamienie milowe. To super wizualne narzędzie dla planowania zadań przeciągając i upuszczając je na preferowaną datę.

7. Szablon podsumowania projektu ClickUp

ClickUp Project Post Mortem Template

Ucz się na błędach z przeszłości i identyfikuj obszary wymagające poprawy dzięki szablonowi Szablon podsumowania projektu ClickUp . Jest to najlepsze narzędzie do refleksji nad spotkaniami podsumowującymi po zakończeniu projektu.

Zacznij od wysłania swojemu zespołowi Insight Input Form - dokumentu zawierającego priorytetowe i niepriorytetowe tematy do dyskusji wraz z tagami działów. Zarejestrowane odpowiedzi są dostępne na liście wpisów.

To szablon sekcji zwłok pozwala podzielić spostrzeżenia dotyczące projektu na następujące kategorie:

Sukces : Osiągnięcia zasługujące na uznanie

: Osiągnięcia zasługujące na uznanie Wyzwanie : Przeszkody napotkane w trakcie realizacji projektu

: Przeszkody napotkane w trakcie realizacji projektu Zadania po projekcie : Oczekujące zadania po zakończeniu projektu

: Oczekujące zadania po zakończeniu projektu Wydajność zespołu : Aspekty dotyczące ogólnej pracy zespołowej

: Aspekty dotyczące ogólnej pracy zespołowej Wnioski: Podsumowanie wniosków

Podczas spotkania podsumowującego, Tablica statusów może funkcjonować jako platforma dyskusyjna. Użyj kolumny Nowy wpis, aby dodać element recenzji i zmienić jego położenie na odpowiedni status za pomocą przeciągania i upuszczania.

Tablica Post-Mortem Meeting Board służy jako przegląd całej listy, podsumowując najważniejsze, najmniej ważne i przeszkody projektu. Tablica Zadania oczekujące przedstawia elementy akcji uzgodnione po zakończeniu projektu.

8. Szablon planu poprawy po przeglądzie działań od SlideTeam

Skorzystaj z szablonu After Action Review Report Improvement Plan Template firmy SlideTeam, aby stworzyć plan ulepszeń po ocenie negatywnych wyników projektu

After Action Review Report Improvement Plan Template by SlideTeam to konfigurowalna prezentacja PowerPoint do wizualnej prezentacji i omawiania pomysłów na ulepszenia z zespołem.

Szablon dzieli dyskusję AAR na pięć etapów:

Podstawowa zdolność: Ustalenie podstawowego zasobu lub kompetencji, które musisz posiadać, aby dokładnie ocenić i usprawnić swoje działaniapoprawić wydajność po wydarzeniu lub projekcie (np. narzędzie do analizy danych lub umiejętność krytycznego myślenia) Obszar poprawy: Zidentyfikuj części projektu, które nie działały dobrze Działania naprawcze: Zaproponuj kroki, które należy podjąć, aby poprawić problematyczne obszary w przyszłości Element zdolności: Rozpoznanie podstawowych atrybutów wymaganych do osiągnięcia celów strategicznych (np. bardziej zdecydowani liderzy lub lepsze zarządzanie siłą roboczą) Główny odpowiedzialny pracownik: Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za poprawę każdego elementu

Szablon można dostosować do własnego brandingu, zmieniając czcionkę, rozmiar liter, kolory lub dowolny element według własnych upodobań. Użyj własnych ikon lub dodaj kształty i wykresy, aby uzyskać bardziej angażującą prezentację. 📊

9. Szablon raportu po akcji w programie Word od SpeedyTemplate

Oceń swój plan ciągłości działania i zgłoś obszary wymagające poprawy, korzystając z szablonu raportu Word After Action firmy SpeedyTemplate

Jeśli chcesz ocenić i ulepszyć swój biznesplan pomocny może okazać się szablon raportu Word After Action Report Template autorstwa SpeedyTemplate.

Szablon został zaprojektowany w celu wsparcia ćwiczeń planu ciągłości działania (BCP). Dla niewtajemniczonych, BCP służy do testowania, oceny i walidacji skuteczności bieżących operacji i procesów, dzięki czemu jesteś przygotowany do reagowania na sytuacje kryzysowe i wychodzenia z nich.

Ten szablon AAR dokumentuje interakcje między sytuacją a reakcją, oceniając wydajność i skuteczność strategii reagowania oraz sugerując zalecenia dotyczące ulepszeń.

Skorzystaj z szablonu, aby wprowadzić kluczowe informacje, takie jak ćwiczenie planu ciągłości działania, data i lokalizacja ćwiczenia oraz zaangażowani uczestnicy. Wypełnij wstępnie przygotowane pola w treści dokumentu, wyszczególniając typ ćwiczenia, ustawienia i przegląd.

Przedstaw podsumowanie tego, czego się nauczyłeś w następnej sekcji. Opisz ograniczenia planu, sukcesy i stopień zgodności ćwiczenia z twoimi założeniami komunikacją zespołu wzorce. Następnie należy przedstawić odkryte problemy wraz z działaniami naprawczymi, aby je rozwiązać. ✅

10. Szablon raportu po zakończeniu działań od AlertMedia

Upewnij się, że uczysz się na błędach popełnionych w poprzednich projektach, oceniając je dokładnie za pomocą szablonu raportu po zakończeniu działań od AlertMedia

Chcesz być bardziej przygotowany na sytuacje kryzysowe? Wskaż luki w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, korzystając z szablonu raportu po działaniach firmy AlertMedia, i wyciągnij wnioski z błędów, aby zagwarantować, że Twoja organizacja będzie lepiej przygotowana na przyszłe krytyczne wydarzenia. ⚒️

Skorzystaj z szablonu, aby zapisać wiedzę zdobytą podczas rzeczywistych sytuacji kryzysowych lub ćwiczeń, wraz ze środkami, które możesz wdrożyć, aby wykorzystać mocne strony i wyeliminować niedociągnięcia w planie reagowania kryzysowego. Pomoże to sformułować strategię zwiększania gotowości na wypadek wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

Szablon pomaga w napisaniu kompleksowego planu działania i zapewnia uwzględnienie następujących istotnych sekcji:

Podsumowanie po incydencie : Omówienie oczekiwań lidera zespołu i projektu

: Omówienie oczekiwań lidera zespołu i projektu Przegląd incydentu : Opisz, co się nie udało

: Opisz, co się nie udało Analiza incydentu : przedstawienie szczegółów technicznych związanych z incydentem na potrzeby przyszłych działań

: przedstawienie szczegółów technicznych związanych z incydentem na potrzeby przyszłych działań Potencjalne ulepszenia: Przejrzyj elementy, które nie zakończyły się sukcesem i omów, w jaki sposób można ulepszyć proces

Zamień błędy w kamienie milowe dzięki tym szablonom planu działań po ich popełnieniu Uczenie się na błędach z przeszłości jest kluczem do sukcesu, więc wzbogać swoje techniki ewaluacji o nasz ekspercki wybór szablonów raportów z działań. Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad projektem, procesem, czy niepożądaną sytuacją, te szablony będą światłem przewodnim prowadzącym do działań naprawczych.

Szablony Biblioteka szablonów ClickUp ma wiele innych przydatnych narzędzi do wspierania operacji biznesowych, przepływów pracy w projektach i zarządzanie zespołem praktyki przy minimalnym wysiłku. Sprawdź je już dziś! 🥰