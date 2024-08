5 nieudanych produktów, które okazały się sukcesem

Jak wie każdy początkujący wynalazca, opracowanie świetnego pomysłu to dopiero pierwszy krok na drodze do stworzenia zwycięskiego produktu. Bez umiejętności technicznych pozwalających na zaprojektowanie świetnego pomysłu - lub partnera, który pomoże ci wcielić go w życie - twój wynalazek prawdopodobnie pozostanie wytworem twojej wyobraźni.

I nie dotyczy to nawet wynalazków, które przekształcają się w prototypy, ale nigdy nie ewoluują w pełnoprawne produkty konsumenckie.

Istnieje również trzecia kategoria produktów: Pomysły, które przekształciły się w realne wynalazki, ale nie takie, jakie zamierzał ich twórca. Pomyśl o lekach na receptę z zaskakującymi korzyści poza etykietą jak lek na nadciśnienie niektórzy lekarze przepisują w celu leczenia koszmarów związanych z PTSD . Albo weźmy pod uwagę Play-Doh: Nieskończenie rozciągliwa, dająca się formować glina, którą wszyscy znają i kochają, pierwotnie miała być środkiem do czyszczenia tapet.

Aby podkreślić kreatywność i elastyczność, które przyczyniają się do powodzenia w tworzeniu produktów, ClickUp zestawił listę produktów, które odniosły powodzenie w czymś innym niż ich pierwotny zamiar, na podstawie zbioru wiadomości i źródeł eksperckich.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak te pięć dobrze znanych produktów konsumenckich ewoluowało daleko poza pierwotne pomysły ich wynalazców.

zastanawiasz się, czego powinieneś szukać w_? *narzędzie do zarządzania produktami* _? Szczegółowo omawiamy 11 najlepszych narzędzi do zarządzania produktem

1. Pacemaker

via Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

W 1956 roku wynalazca Wilson Greatbatch próbował stworzyć maszynę, która mogłaby rejestrować dźwięk ludzkiego serca, gdy przypadkowo zainstalował rezystor o niewłaściwym rozmiarze. Zamiast zamierzonego wyniku, maszyna zaczęła wydawać własny puls.

Chociaż początkowo puls był nieregularny, Greatbatch kontynuował pracę nad urządzeniem, aż do momentu, gdy zaczęło ono wytwarzać regularny puls przy bardzo niewielkim zużyciu baterii.

Po dalszych testach na psie, Greatbatch miał gotowy rozrusznik serca dla ludzi. Do 1961 roku około 100 pacjentów korzystało z nowego rozrusznika serca. Szacuje się, że aż 3 miliony Amerykanów korzysta obecnie z wszczepialnego rozrusznika serca.

Od planu wymagań do retrospektywnego raportowania, ClickUp przygotował 20_ szablony zarządzania produktami obejmujące każdą część procesu zarządzania produktem

2. Post-it

via Indypendenz/ Shutterstock

Historia stojąca za wszechobecnymi obecnie lepka notatka rozpoczęła się w 1968 roku, kiedy chemik z firmy 3M z siedzibą w Minnesocie próbował opracować nowy klej. Spencer Silver chciał stworzyć jeszcze mocniejszy i wytrzymalszy klej niż ten, który firma już posiadała i wpadł na pomysł mikrosfer. Te małe lepkie kuleczki mogły stanowić załącznik do powierzchni, ale były łatwe do usunięcia. Silver początkowo nie mógł znaleźć dla nich zastosowania, ale w 1974 roku kolega o nazwisku Art Fry wpadł na pewien pomysł "moment eureki" Grzebiąc w śpiewniku podczas próby chóru kościelnego, Fry zdał sobie sprawę, że zakładki byłyby o wiele bardziej przydatne, gdyby mogły przyklejać się do strony, zapobiegając ich wypadaniu podczas otwierania książki.

Gdy zespół 3M opracował prototyp Post-it, zdał sobie sprawę, że przydadzą się one również do przekazywania notatek w biurze. W 1980 roku firma 3M wypuściła na rynek pierwszy produkt Post-it, który odniósł wielkie powodzenie.

3. Folia bąbelkowa

przez Nowa Afryka/ Shutterstock

Alfred Fielding i Marc Chavannes stworzyli folię bąbelkową w 1957 roku jako teksturowaną tapetę, która miała spodobać się pokoleniu Beat. Kiedy przepuścili dwie plastikowe zasłony prysznicowe przez maszynę zgrzewającą, wynikiem był arkusz folii z uwięzionymi wewnątrz pęcherzykami powietrza.

Chociaż Fielding i Chavannes nie byli pewni najlepszego zastosowania dla swojego wynalazku, wiedzieli, że stworzyli coś odsetkowego i zgłosili patent na ten proces. Dwaj wynalazcy przeprowadzili burzę mózgów nad ponad 400 potencjalnymi zastosowaniami, zanim natknęli się na jedno, które utkwiło im w pamięci: materiał opakowaniowy.

Dziś Sealed Air - firma założona przez Fieldinga i Chavannesa - jest przedsiębiorstwem z listy Fortune 500, które przekroczyło poziom 5,5 miliarda dolarów sprzedaży w 2021 roku .

4. Listerine

via Ju Jae-young/ Shutterstock

Znasz termin halitoza? Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy Listerine faktycznie ukuł aby sprzedawać płyn do płukania jamy ustnej. W 1879 roku dr Joseph Lawrence opracował oryginalną formułę dla Listerine jako chirurgiczny środek antyseptyczny . Nazwał nawet swoje dzieło imieniem dr Josepha Listera, pierwszego chirurga, który operował w sterylnej komorze i ojca medycyny antyseptycznej.

Do 1895 r. Lawrence przeniósł własność Listerine na Lambert Pharmaceutical Co., która odkryła, że zabija on również zarazki w jamie ustnej i sprzedała go dentystom. W latach dwudziestych XX wieku firma zaczęła sprzedawać Listerine jako lek na "halitozę" - wcześniej znaną jako nieświeży oddech - i sprzedaż gwałtownie wzrosła.

Bez względu na to, co stworzyłeś, upublicznienie tego jest krytycznym momentem. Oto dlaczego kontrolowany, mierzalny i zautomatyzowany_ proces zarządzania wydaniami jest kluczem do sukcesu.

5. YouTube

via Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

2,5 miliarda aktywnych użytkowników YouTube prawdopodobnie nie rozpoznałoby pierwszej wersji popularnej aplikacji wideo. W 2005 roku współzałożyciele Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim stworzyli YouTube jako serwis randkowy wideo, w którym użytkownicy mogli przesyłać filmy przedstawiające ich wymarzonego partnera.

Po niecałym tygodniu ani jedna osoba nie przesłała wideo. Współzałożyciele nawet zaoferowali kobietom 20 dolarów za przesłanie wideo siebie na stronę.

Zdając sobie sprawę, że ich początkowy plan nie działa, współzałożyciele otworzyli platformę na dowolne wideo - i tak narodził się YouTube, jaki znamy. W 2006 roku Google przejęło YouTube za 1,65 miliarda dolarów, a w drugim kwartale 2022 roku YouTube raportował zyski w wysokości 7,34 miliarda dolarów .

Nigdy nie lekceważ potęgi porażki

Trudno wyobrazić sobie świat bez któregokolwiek z tych wynalazków - niektóre dosłownie, a inne w przenośni uratowały życie.

Rogaine miał być lekiem na ciśnienie krwi .

Pszenica była wynikiem przypadkowy wyciek mieszanki otrębów pszennych na kuchenkę.

A człowiek stojący za mikrofalówką początkowo pracował nad sprzętem radarowym na II wojnę światową, kiedy odkrył fale maszyny stopiły pasek czekolady w jego kieszeni.

Ale wszystkie te wynalazki zaczęły się jako nieudane eksperymenty, więc nigdy nie lekceważ potęgi porażki.

Jako jeden z ClickUp'ów podstawowe wartości kluczem do powodzenia jest codzienny wzrost o 1%, a zarówno małe zwycięstwa, jak i porażki są traktowane jako okazja do nauki. Twoje odkrycia, małe i duże, mogą być tym, co doprowadzi Cię do wynalezienia kolejnej wielkiej rzeczy, która może zmienić nasze życie na zawsze.

dowiedz się więcej o ClickUp_ *podstawowe wartości* _ i jak ClickUp może pomóc zespołom produktowym uprościć i odnieść sukces w_ *zarządzanie produktem* _.**_

Guest Writer:

Annalise Mantz from Stacker