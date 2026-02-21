13 beste projectmanagementsoftware met klantportalen 2026

Het beheren van clientprojecten zorgt ervoor dat u voortdurend moet schakelen tussen verschillende contexten.

De ene tool voor het bijhouden van taken. Een andere voor het delen van bestanden. Tijdlijnen in een spreadsheet. Updates via e-mail. Elk project bestaat uit losse stukjes en de communicatie met klanten wordt een klus op zich. U beheert zowel het werk als de verwachtingen, zonder dat er één centrale bron van informatie is.

Maak kennis met: projectmanagementtools met clientportalen.

Feedback staat direct naast het werk. De voortgang van het project is in realtime zichtbaar. Uw interne teams en externe stakeholders blijven op één lijn zonder handmatige follow-ups.

Hieronder laten we u de beste klantportalen voor projectmanagement zien, samen met de belangrijkste functies, limieten en prijzen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Waar moet u op letten bij projectmanagementsoftware met een klantenportaal?

De juiste keuze van een klantenportaal hangt af van de mate waarin anderen bij uw projecten betrokken zijn, hoeveel inzicht u hen tijdens het proces wilt geven en welke strategieën voor klantenbeheer aansluiten bij uw leveringsmodel.

De belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het zoeken naar software voor een klantenportaal met projectmanagement zijn:

Gedetailleerde toegangscontroles: Zoek naar op rollen gebaseerde toestemmingen binnen een veilig klantenportaal die gevoelige gegevens beschermen, terwijl klanten toch toegang hebben tot taken, projecttijdlijnen, bestanden en projectupdates

Duidelijke zichtbaarheid van het project voor klanten: Mensen buiten uw interne teams moeten in één oogopslag inzicht hebben in de voortgang van het project dankzij gedeelde weergaven die het bijhouden van taken, het volgen van mijlpalen en Mensen buiten uw interne teams moeten in één oogopslag inzicht hebben in de voortgang van het project dankzij gedeelde weergaven die het bijhouden van taken, het volgen van mijlpalen en het managen van klantverwachtingen vereenvoudigen

Realtime samenwerking met klanten: Klanten moeten rechtstreeks binnen klantprojecten opmerkingen kunnen plaatsen, bestanden kunnen bekijken en vragen kunnen beantwoorden, waardoor echte samenwerking met klanten ontstaat en iedereen op één lijn blijft.

Contextuele AI: AI-functies moeten binnen uw bestaande werkstroom werken en helpen bij het samenvatten van updates, het signaleren van risico's en het genereren van rapporten die direct aan klanten kunnen worden gepresenteerd, op basis van echte projectgegevens uit meerdere projecten

Werkstroom voor automatisering: De tool moet repetitieve stappen automatiseren, zoals updates over de status, het toewijzen van taken, herinneringen en goedkeuringen voor De tool moet repetitieve stappen automatiseren, zoals updates over de status, het toewijzen van taken, herinneringen en goedkeuringen voor klantbeheer

AI-aangedreven dashboards: Dashboards moeten live gegevens halen uit taakregistratie, projecttijdlijnen en werklasten om zowel interne teams als klanten een afgestemd, realtime inzicht in de status van het project te geven

Gecentraliseerd delen van bestanden en feedback: Naadloos delen van bestanden, opmerkingen en goedkeuringen moeten hand in hand gaan met taken, waarbij Naadloos delen van bestanden, opmerkingen en goedkeuringen moeten hand in hand gaan met taken, waarbij wordt bepaald hoe clientinformatie wordt opgeslagen , feedback wordt georganiseerd en verwarring over versies in andere tools voor projectmanagement wordt voorkomen

Betrouwbare registratie van tijd en deliverables: Als u factureert op basis van tijd of mijlpalen, moet de rapportage direct gekoppeld zijn aan taken en meerdere klantprojecten, wat ondersteunt transparante facturering, nauwkeurige projectmanagementfuncties en betere klantrelaties

Projectmanagementsoftware met klantportalen in één oogopslag

Weinig tijd? Hier is een kort overzicht van de beste software voor projectmanagement met functies voor een veilig klantportaal:

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-gestuurde taken, contextuele AI, chatten, dashboard, Super Agents, automatiseringen Alles-in-één AI-aangedreven teambeheer met aanpasbare werkstroom Free Forever; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen monday.com Aangepaste borden, codevrije automatiseringen, dashboards, meerdere weergaven, formulieren Maak aangepaste werkstroomen voor teams met beperkte toestemming voor klanten Gratis (2 licenties); Betaalde abonnementen vanaf $ 14 per maand per gebruiker Asana Meerdere projectweergaven, taakverantwoordelijkheid, Multi-Homing, Work Graph, meer dan 200 integraties Coördinatie tussen meerdere teams met parallelle interne en client-werkstroomen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10,99 per maand per gebruiker Teamwork.com Tagging op clientniveau, activiteitsstromen op bestandsniveau, formulieren met uw huisstijl, automatiseringen Bureaus die veel projecten voor meerdere klanten op basis van een vast honorarium beheren Free; betaalde abonnementen vanaf $ 13,99/maand per gebruiker Wrike Geïntegreerde klantportalen, live gantt-grafieken en dashboards, gedetailleerde rollen, AI-agenten Levering aan ondernemingen op grote schaal Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker OneDesk Continuïteit tussen tickets en taken, voor klanten zichtbare fasen, ingebouwde berichtfunctie, portals met uw huisstijl Klantwerk dat veel ondersteuning vereist of ticketgestuurd is Betaalde abonnementen vanaf $ 26,99 per maand per gebruiker Celoxis Dashboards met budget versus werkelijke cijfers, winstgevendheidsmonitoring, KPI-gebaseerde intake, grafieken voor capaciteit Budgetgevoelige clientprojecten met hoge inzet Betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker Notion Gekoppelde taken en projecten, klanthubs, eenvoudige automatiseringen, AI-zoekfunctie Bouw één centraal commandocentrum voor klanten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker Trello Visuele Kanban-borden, Power-Ups, deel op bordniveau, insluitingen Eenvoudige, soepele zichtbaarheid voor klanten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per maand per gebruiker Bonsai Client-portalen, takenlijsten, contracten, facturen, branding Freelancers en kleine serviceteams Betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand per gebruiker Dock White-labelportalen, integraties, betrokkenheidsanalyses, begeleide taken Onboarding en klantportalen met uw eigen huisstijl Free; betaalde abonnementen vanaf $ 350 per maand per gebruiker FuseBase Dealrooms, publicatie van documenten, AI-agenten, activiteiten bijhouden Projecten met veel documenten, in de stijl van een dealroom Betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand per gebruiker Smartsheet Spreadsheet-achtige overzichten, client-dashboards, beheerde toestemmingen, AI-samenvattingen Rapportage voor klanten in spreadsheets Betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker

De beste software voor projectmanagement met klantportalen

Laten we nu eens kijken naar de tools die projectmanagement met klanten vereenvoudigen, vooral wanneer u meerdere projecten en klanten tegelijkertijd beheert.

1. ClickUp (Beste aanpasbare werkruimte voor samenwerking met klanten en projectmanagement)

De meeste klantportalen tonen de voortgang, maar nemen niet deel aan het werk zelf.

ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, beschouwt klanttoegang als een ingebouwde extensie van uw leveringssysteem, niet als een aparte weergave.

In plaats van dashboards te exporteren of updates te kopiëren en te plakken, stelt ClickUp klanten in staat om betrokken te zijn bij het werk op de plek waar het daadwerkelijk gebeurt, met toestemmingen die bepalen wat ze zien en doen, zonder de interne complexiteit bloot te leggen.

Zo ondersteunt ClickUp de werkstroom van klanten op een manier die zowel voor interne teams als voor externe belanghebbenden natuurlijk aanvoelt.

Bouw gestructureerde clientportalen met toestemming zonder de interne complexiteit bloot te geven

Gebruik de lijstweergave in ClickUp om een overzichtelijk klantenportaal te bouwen

Met ClickUp kunt u klanten uitnodigen als gasten met gedetailleerde, op rollen gebaseerde toestemmingen. U kunt de zichtbaarheid beheren tot op het niveau van de ruimte, map, lijst of zelfs individuele taken. Interne aantekeningen, financiële gegevens en parallelle planning blijven privé, terwijl deliverables, mijlpalen en goedkeuringen zichtbaar blijven.

Teams maken vaak speciale, voor klanten bestemde ruimtes of mappen aan die het volgende bevatten:

Live taakweergaven gefilterd voor clientzichtbaarheid

Tijdlijn- of Gantt-weergaven voor het bijhouden van mijlpalen

Ingebouwde documenten voor briefings, onboarding of statusoverzichten

Goedkeuringsvelden en gestructureerde werkstroomen voor feedback

In plaats van klanten naar statische dashboards of geëxporteerde pdf's te sturen, geeft u hen gecontroleerde toegang tot de echte bron van informatie.

Gebruik realtime dashboards voor zichtbaarheid voor klanten en de status van projecten

ClickUp-dashboards bieden visueel, realtime overzicht van clientprojecten op elk niveau. Dit omvat individuele deliverables, multi-projectportfolio's of prestaties op accountniveau.

Omdat dashboards actuele uitvoeringsgegevens weergeven, is het niet nodig om elke week handmatig statusoverzichten op te stellen. Klanten zien de voortgang in realtime en interne teams besteden minder tijd aan het omzetten van werk in presentaties.

Met AI Cards geïntegreerd in dashboards kunt u ook samenvattingen genereren die trends, risico's en belemmeringen in begrijpelijke taal uitleggen, gebaseerd op echte projectgegevens.

Met ClickUp-dashboards met AI-kaarten kunt u eenvoudig updates voor klanten verzamelen

Maak de levering aan clients soepeler met contextuele AI

De ingebouwde contextuele AI van ClickUp is ontworpen om te werken binnen de werkstroom van uw clients.

ClickUp Brain begrijpt de volledige structuur van uw werkruimte, inclusief taken, documenten, opmerkingen, tijdlijnen, deliverables, eigenaren, afhankelijkheden, enz. Elke samenvatting, update of aanbeveling is gebaseerd op het werk voor de client.

In plaats van updates uit taken, e-mails en dashboards handmatig samen te voegen, kunt u de AI praktische, resultaatgerichte vragen stellen en direct antwoord krijgen. Bijvoorbeeld:

“Maak een wekelijkse update voor dit account.”

“Geef een overzicht van de openstaande risico's voor client A.”

“Wat is het blok dat de mijlpaal voor de lancering in het derde kwartaal in de weg staat?”

ClickUp Brain haalt vervolgens signalen uit de hele werkruimte om clientgerichte samenvattingen te genereren, risico's vroegtijdig te signaleren en prioriteiten te benadrukken op basis van de daadwerkelijke voortgang van het project.

Bovendien is de Enterprise Search van ClickUp ontwikkeld voor teams die dagelijks met veel verschillende tools werken. U hoeft niet meer tussen apps te schakelen om bestanden, berichten of updates te vinden. Zoek alles vanuit één enkele zoekbalk binnen ClickUp.

Voer een trefwoord in en ClickUp Enterprise Search haalt de meest relevante resultaten op uit ClickUp-taken, subtakens, opmerkingen, documenten, bijlagen en gekoppelde apps zoals Google Drive, GitHub, Jira, enz.

De zoekfunctie is contextgevoelig, dus toont de meest relevante bestanden, tickets of links op basis van wat u doet.

Gebruik Enterprise Search om direct antwoorden te vinden in tools, taken en gesprekken

Gebruik AI-agenten om rapportages voor klanten en terugkerende communicatie te automatiseren

Dit is waar de aanpak van ClickUp afwijkt van andere portalen. ClickUp Super Agents kunnen zo worden geconfigureerd dat ze de werkstroom van klanten ondersteunen zonder dat er menselijke begeleiding nodig is.

Een Client Reporting Agent kan bijvoorbeeld specifieke projecten of klantruimten monitoren en automatisch het volgende genereren:

Wekelijkse statusoverzichten in een verzorgd document

Overzichten van wijzigingen of achterstallige items

Risicowaarschuwingen op basis van afhankelijkheden of achterstallige taken

Kant-en-klare e-mails of chatupdates

Omdat agenten werken binnen dezelfde werkruimte waar de taken zich bevinden, verliezen ze nooit de context uit het oog. Ze houden rekening met toestemmingen, begrijpen uw statussen en kunnen verwijzen naar mijlpalen, aangepaste velden en tijdlijnen zonder handmatige integratie. U stuurt klanten dus niet alleen een statische weergave van uw werk, het systeem bereidt een realtime update voor u voor en levert deze.

Verminder het administratieve werk met automatisering

ClickUp-automatiseringen verminderen de noodzaak om klantwerk handmatig te stimuleren. U hoeft geen taken handmatig toe te wijzen, statussen bij te werken of goedkeuringen en opvolging na te jagen. Het enige wat u hoeft te doen is eenvoudige regels definiëren die de oplevering automatisch in gang houden.

Trigger acties op basis van realtime wijzigingen, zoals de status van een taak, prioriteit, toegewezen persoon, deadline of goedkeuringen van klanten binnen uw portaal.

Gebruik de code-vrije ClickUp-automatiseringen om ervoor te zorgen dat processen consistent op de achtergrond worden uitgevoerd

Houd de communicatie over projecten en met klanten in de juiste context met ClickUp Chat

ClickUp Chat houdt gesprekken met klanten en interne discussies precies daar waar het werk plaatsvindt.

Het is niet verspreid over e-mailthreads, berichtenapps of gescheiden tools van derden. Gesprekken, beslissingen en de weg van beslissing naar actie blijven één geheel. Dat betekent:

De context blijft behouden: Gesprekken blijven gekoppeld aan de Taak of het resultaat waarover ze gaan

Klanten zien relevante updates: Als ze de juiste toestemming hebben, kunnen klanten direct meewerken, waardoor het heen-en-weer-chatten via externe chat-apps wordt verminderd

Nooit meer zoeken naar eerdere berichten: elk bericht, elke link of elke toelichting blijft doorzoekbaar in de juiste context en verdwijnt niet in een aparte inbox

Deel directe updates met berichten op ClickUp Chat

ClickUp Chat ondersteunt ook rich media: GIF's, het uploaden van bestanden, insluitingen, reacties in threads en reacties, waardoor samenwerking tussen afdelingen of tussen klanten en leveranciers naadloos verloopt.

De beste functies van ClickUp

Maak, organiseer en deel klantbriefings, onboardingdocumenten en rapporten rechtstreeks in je werkruimte met ClickUp Docs

Visualiseer de omvang van het project, tijdlijnen en werkstroomen samen met uw team met behulp van ClickUp Whiteboards

Leg aantekeningen over de vergadering, feedback van klanten en updates over de Taak direct vast met Talk to Text

Structureer deliverables, goedkeuringen, afhankelijkheden en mijlpalen met volledig aanpasbare ClickUp-taken

Maak verbinding met uw CRM-, opslagruimte-, communicatie- en ontwikkelingstools met behulp van ClickUp-integraties om clientgegevens te centraliseren en elk project te synchroniseren

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.850 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker zegt:

ClickUp brengt al onze taken, documenten, doelen en tijdsregistratie samen in één geïntegreerde werkruimte. We gebruiken het sinds 2018 en het is ongelooflijk flexibel voor het beheren van zowel interne werkstroomen als klantprojecten. De aanpasbare weergaven (Lijst, Bord, Kalender, enz.) en gedetailleerde opties voor automatisering besparen ons elke week uren tijd. Bovendien laten hun regelmatige functie-updates zien dat ze serieus bezig zijn met het verbeteren van het platform.

2. monday.com (Het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan flexibele, op toestemming gebaseerde samenwerking met klanten)

monday.com is een aanpasbaar, cloudgebaseerd projectmanagementplatform waarmee u werkstroomontwerpen kunt maken, taken kunt bijhouden en eenvoudige apps kunt bouwen zonder code.

U kunt klanten als 'Gasten' uitnodigen voor specifieke borden, zodat zij alleen zien wat voor hen relevant is. Uw interne planning, privé-aantekeningen en andere projecten blijven volledig verborgen. Deze installatie fungeert als een eenvoudig voorbeeld van een klantenportaal, waarbij klanten gecontroleerd zichtbaar zijn voor de te leveren resultaten, terwijl interne werkstroom beschermd blijft.

In tegenstelling tot alleen-lezenweergaven kunnen gastgebruikers ook toestemming krijgen om op taken te reageren, bestanden te uploaden en statussen te wijzigen (zoals Goedgekeurd of Feedback nodig).

Bovendien kunt u met de AI Blocks van monday.com feedback van klanten analyseren op sentiment om ontevredenheid vroegtijdig te signaleren of projecten te identificeren die mogelijk risico lopen op basis van de historische teamsnelheid. Maak van elk bord een geïntegreerd vroegtijdig waarschuwingssysteem.

De beste functies van monday.com

Automatiseer werkstroomprocessen om updates, wijzigingen in status en notificaties tussen teams door te sturen met behulp van configureerbare regels

Bekijk de teamcapaciteit in realtime met de Workload Widget, die toegewezen taken per eigenaar en tijdlijn samenvat

Maak intakeformulieren waarmee ingevulde velden direct in kolommen op het bord worden gebracht en genereer automatisch nieuwe items

Beperkingen van monday.com

De automatiseringen op het gebied van tijdsregistratie zijn relatief beperkt, wat een belemmering kan vormen voor teams op het gebied van facturering, budgettering en financiële rapportage

Prijzen van monday.com

Persoonlijk: Gratis

Standaard: $ 14 per maand per gebruiker

Pro: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 14.760 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Een G2-gebruiker zegt:

Als parttime HR-manager en eigenaar gebruik ik monday.com al meer dan 5 jaar, en het heeft een enorme verandering teweeggebracht in hoe ik mijn bedrijf leid en mijn klanten ondersteun. Of je nu je wervingsproces wilt stroomlijnen, klantrelaties wilt beheren of je team op één lijn wilt houden, monday.com kan het allemaal – en nog veel meer!

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van de respondenten in onze enquête werkt dagelijks met drie of meer tools, waardoor ze te maken hebben met "app-wildgroei" en versnipperde werkstroom.

3. Asana (Het meest geschikt voor teams die zowel interne als client-werkstroomen parallel uitvoeren)

via Asana

Als je een tool nodig hebt om taken te organiseren, projecten en portfolio's te beheren, de voortgang bij te houden en alles af te stemmen op doelen en OKR's, terwijl je klanten op de hoogte houdt, is Asana zeker het bekijken waard.

Het grootste voordeel ligt in Multi-Homing, waardoor dezelfde taak tegelijkertijd in meerdere projecten kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat u een intern project kunt aanhouden voor het ruwe werk van uw team en een apart, gepolijst project voor de client, waarbij u alleen geselecteerde deliverables in de client-weergave plaatst.

Om de werkstroom nog verder te vereenvoudigen, helpt Asana's AI Studio je bij het vastleggen, sorteren en doorsturen van binnenkomende verzoeken van klanten. Het kan feedback samenvatten, actiepunten eruit halen en automatisch werk toewijzen, zodat de input van klanten zonder handmatige triage terugvloeit naar je leveringspijplijn.

De beste functies van Asana

Schakel tussen lijst-, bord-, tijdlijn- en kalenderweergaven en pas aangepaste velden toe voor het bijhouden van taken en rapportage

Gebruik projectformulieren om verzoeken van klanten te verzamelen en inzendingen direct om te zetten in taken met vooraf gedefinieerde velden

Houd het aantal toegewezen taken per gebruiker bij met de werklastweergave en verdeel de taken opnieuw over de tijdlijnen

Beperkingen van Asana

Geavanceerde rapportage- en clientbeheerfuncties zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen, wat de kosten per gebruiker aanzienlijk kan verhogen

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starterspakket: $10,99/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 24,99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 12.800 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.450 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik maak graag gebruik van de digitale functies en hulpmiddelen van Asana, omdat ik daarmee mijn projecten en werkstroom efficiënt en professioneel kan beheren. Dit bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat alle leden van mijn bedrijf een professionele inbreng kunnen leveren bij het organiseren van mijn taken.

👀 Wist u dat? In 2001 werd het Agile Manifesto gepubliceerd, waardoor projectmanagement verschoof van rigide watervalplanning naar adaptieve, iteratieve oplevering. Dit markeerde een culturele transformatie van een bureaucratie met veel documentatie naar meer samenwerking, flexibiliteit en continue oplevering.

4. Teamwork.com (Het meest geschikt voor bureaus die veel vaste clients beheren)

Teamwork.com is een platform voor projectmanagement en resourcebeheer. Hiermee kunt u kolommen aanpassen om de informatie te benadrukken die voor elke client het belangrijkst is, of dat nu de status, prioriteit, factureringsfase of eigenaar is.

Houd uw klantenlijst overzichtelijk en actueel door records te bewerken, te filteren op specifieke klantgroepen en duidelijke eigenaars aan te wijzen. Tags op klantniveau bieden in één oogopslag nuttige context, waardoor uw team gemakkelijker kan zien wie wie is en wat er gaande is.

Bovendien kunt u met TeamworkAI historische projectgegevens analyseren om de toekomstige behoefte aan middelen te voorspellen en van tevoren te weten wanneer een vaste client de toegewezen uren waarschijnlijk zal overschrijden.

De beste functies van Teamwork.com

Registreer alle opmerkingen op bestandsniveau, goedkeuringen van klanten en revisies door het team in één activiteitenstream die aan elke taak of elk asset is gekoppeld

Pas uw clientformulieren aan zodat ze de huisstijl van uw bedrijf weerspiegelen, inclusief logo's, kleuren en banners

Trigger de automatiseringen op basis van Taak-data om e-mails te versturen of statussen bij te werken voor interne gebruikers en clients

Limieten van Teamwork.com

Het platform kan gefragmenteerd aanvoelen, met meerdere ruimtes voor projecten, planning en documentatie, waardoor de navigatie lastiger wordt en er vaker van context moet worden gewisseld

Prijzen van Teamwork.com

Free

Prijs: $ 13,99 per maand per gebruiker

Grow: $ 25,99/maand per gebruiker

Schaal: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Teamwork.com

G2: 4,4/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 910 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Teamwork.com?

Een G2-gebruiker zegt:

We runnen ons hele digitale marketingbureau (meer dan 25 teamleden) met Teamwork sinds we bijna 2 jaar geleden zijn overgestapt van Asana, en we hebben er geen spijt van gehad. Onze klanten met een maandelijks vast contract worden ingevoerd als projecten met maandbudgetten die direct gekoppeld zijn aan de geschatte taaktijden en de door ons team geregistreerde en factureerbare uren.

5. Wrike (Het meest geschikt voor het op grote schaal leveren van projecten aan klanten van ondernemingen)

via Wrike

Heeft u moeite om clientopdrachten op niveau van de onderneming te beheren vanwege verspreide verzoeken, veranderende scopes en trage overdrachten? Wrike, een door AI aangedreven werkbeheerplatform, kan u helpen.

U kunt de intake van klanten, de scoping en goedkeuringen standaardiseren in één enkele werkstroom. In plaats van te wachten op e-mailthreads of vergaderingen, kunnen belanghebbenden het werk direct in Wrike goedkeuren. Die goedkeuring kan automatisch leiden tot het aanmaken van projecten, tijdlijnen en het toewijzen van taken.

En als u de oplevering wilt optimaliseren op basis van de verwachte capaciteit, haal dan de verwachte vraag op via Wrike CRM-pijplijnintegraties en evalueer de vraag continu ten opzichte van de beschikbare capaciteit via dashboards en analyses.

U kunt ook eenvoudige, codevrije AI-agenten maken om persoonlijke werkwachtrijen verder te prioriteren op basis van urgentie en afhankelijkheden, subtaaken te genereren en managers tijdig op de hoogte te brengen met notificaties.

De beste functies van Wrike

Bied een volledig geïntegreerde klantportaalsoftware aan binnen dezelfde werkruimte die door interne teams wordt gebruikt, zodat uw klanten de voortgang van projecten, tijdlijnen en deliverables in realtime kunnen bekijken

Deel gedetailleerde projectoverzichten met behulp van live Gantt-grafieken, Kanban-borden, tabelweergaven en dashboards die automatisch worden bijgewerkt naarmate de voortgang vordert

Pas gedetailleerde toegangsrollen toe om precies te bepalen wat clients kunnen zien, bewerken, becommentariëren of uploaden

Limieten van Wrike

Complexe ketens van automatisering en machtigingsmodellen vereisen vaak een speciale beheerder om een wildgroei aan notificaties en verstoring van de werkstroom te voorkomen

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10/maand per gebruiker

Business: $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 4.470 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2.860 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een G2-gebruiker zegt:

Wrike centraliseert clientwerk, goedkeuringen en taakverantwoordelijkheid, zodat ons team van vijf mensen niet achter e-mails en chatberichten aan hoeft te jagen. Dashboards en werklastweergaven geven me een realtime beeld van de projectstatus, en automatiseringen nemen repetitieve follow-ups uit handen, zodat we sneller kunnen werken zonder extra personeel aan te nemen.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Met ClickUp Clips kunt u korte scherm- of cameravideo's opnemen om deliverables uit te leggen, klanten door wijzigingen te leiden en klanten asynchroon op de hoogte te houden. Klanten kunnen de Clip bekijken, erop reageren en direct antwoorden geven – zonder vergaderingen, lange threads of misverstanden. Verbeter de samenwerking op een asynchrone manier door uw scherm op te nemen of geluidsfragmenten te delen met ClickUp Clips Dit is vooral handig bij grote projecten, waar een snelle visuele context vaak meerdere goedkeuringscycli vervangt en de levering aan de client op gang houdt zonder teams te vertragen.

6. OneDesk (Het meest geschikt voor clientwerk met veel ondersteuning of op tickets)

via OneDesk

OneDesk is software voor helpdesk, projectmanagement en automatisering van professionele diensten.

Hiermee kunt u klanten precies laten zien in welke fase van de levenscyclus hun verzoeken zich bevinden. In plaats van een vaag 'In uitvoering' kunnen ze direct binnen het platform precies zien hoe ver het werk is, of het nu in de wachtrij staat, in ontwikkeling is of in de kwaliteitscontrole zit.

Het belangrijkste voordeel van OneDesk is continuïteit: de klant blijft het zien als een ticket in zijn portaal, terwijl uw team eraan werkt als een taak in Gantt-grafieken en projectweergaven.

De beste functies van OneDesk

Gebruik de ingebouwde chatthreads binnen het platform voor realtime gesprekken die zichtbaar zijn voor klanten en gekoppeld zijn aan tickets en taken

Bied aanpasbare ticket- en aanvraagformulieren aan met verplichte velden en routeringsregels om clientverzoeken vast te leggen en door te sturen

Personaliseer het uiterlijk van uw portaal met uw logo's en kleuren – zonder dat u hoeft te codeen

Limieten van OneDesk

Rolgebaseerde toestemmingcontroles zijn niet gedetailleerd genoeg, waardoor teams gedwongen worden volledige beheerdersrechten te verlenen voor elementaire autonomie

Prijzen van OneDesk

Standaard: $ 26,99/maand per gebruiker

Onderneming: $ 31,99/maand per gebruiker

HIPAA-compatibel: $ 46,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van OneDesk

G2: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over OneDesk?

Een G2-gebruiker zegt:

Het beste aan OneDesk is dat we meerdere functies op één plek hebben, waaronder tools voor klantenbeheer, een helpdesk, tools voor projectmanagement en automatisering van werkstroomprocessen. Hierdoor kunnen we één softwarepakket voor meerdere doeleinden gebruiken.

7. Celoxis (Het meest geschikt voor budgetgevoelige clientprojecten met hoge inzet)

via Celoxis

Als u werkt aan projecten met hoge inzet waarbij de client net zozeer inzicht moet hebben in de financiële gezondheid (budgetten, kosten en winst) als in de tijdlijn van het project, probeer dan Celoxis eens uit.

U kunt klanten een dashboard-weergave bieden van de geplande versus de werkelijke uitgaven. Als een project voor 50% is voltooid maar al 80% van het budget heeft verbruikt, zien zij dat in realtime, wat vroegtijdige (en minder pijnlijke) gesprekken over de projectomvang vergemakkelijkt.

Voor uw interne team verzamelt Celoxis alle projectgegevens om u te laten zien welke klanten winstgevend zijn. De meeste tools vereisen hiervoor een aparte spreadsheet; in Celoxis is dit standaard ingebouwd.

De beste functies van Celoxis

Verzamel projectaanvragen uit e-mails, formulieren en handmatige inzendingen en sorteer ze op basis van uw zakelijke KPI's

Houd de capaciteit van uw team bij met behulp van realtime werklastgrafieken die rekening houden met diensten, vakanties en beschikbaarheid, met waarschuwingen bij overbelasting

Stel automatische e-mailnotificaties in voor mijlpalen, taken en projectupdates, waarbij de notificaties rechtstreeks vanuit het dashboard worden beheerd

Beperkingen van Celoxis

Het platform zou een steile leercurve hebben, waarbij uitgebreide configuratie en procesdiscipline vereist zijn voordat teams consistente waarde zien

Prijzen van Celoxis

Core: $10/maand per gebruiker

Essential: $ 25 per maand per gebruiker

Professional: $35/maand per gebruiker

Business: $ 45/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Celoxis

G2: 4,6/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 320 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Celoxis?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Celoxis is hoe duidelijk het projectplanningen, werklasten en afhankelijkheden allemaal op één plek weergeeft. Het geeft een realistisch beeld van wat er in elk project gebeurt, zodat er niets door de mazen van het net glipt. Het dashboard maakt het gemakkelijk om risico's vroegtijdig te signaleren, teams op één lijn te houden en betere beslissingen te nemen zonder door spreadsheets te hoeven spitten.

8. Notion (Het meest geschikt voor het opzetten van één centraal commandocentrum voor klanten)

via Notion

Notion is een alles-in-één digitale werkruimte die u kunt gebruiken om ideeën te bedenken, projectroadmaps te plannen en het werk van begin tot eind bij te houden.

In essentie kunt u taken aan projecten koppelen en een live voortgangsbalk weergeven op het dashboard van uw client, die automatisch de voltooiing berekent op basis van subtaken. Dit geeft alle belanghebbenden een duidelijk en altijd actueel overzicht van de voortgang van het werk.

Notion ondersteunt ook eenvoudige automatiseringen om repetitieve administratieve taken te stroomlijnen. U kunt bijvoorbeeld automatisch een kwaliteitsverantwoordelijke toewijzen wanneer een Taak de status 'In beoordeling' krijgt, of een specifiek Slack-kanaal op de hoogte stellen zodra een project als 'Geblokkeerd' wordt gemarkeerd.

Dit alles kan worden gepresenteerd als één centraal platform voor klanten met behulp van herbruikbare sjablonen voor klantenportalen. U kunt de projecttijdlijn, een Google Drive-map, een welkomstvideo van Loom en zelfs actuele facturen op één pagina integreren.

Met Notion AI kunt u duizenden pagina's doorzoeken om de geschiedenis van een specifieke client samen te vatten of databasevelden automatisch invullen op basis van een projectbriefing. Zo blijven documentatie en oplevering nauw op elkaar afgestemd zonder dat handmatige samenvatting nodig is.

De beste functies van Notion

Houd projecten bij met behulp van flexibele databases met aangepaste eigenschappen en meerdere weergaven, waaronder tabel-, bord- en tijdlijnweergaven

Maak gezamenlijke projectdocumentatie, briefings, PRD's en updates met behulp van gedeelde documenten die naast de projectgegevens staan

Publiceer klantgerichte projectpagina's en werkruimten met Notion Sites, met configureerbare instellingen voor delen en toegangscontrole

Beperkingen van Notion

De prestaties kunnen achteruitgaan op grote of complexe pagina's, terwijl beperkte offline toegang van invloed kan zijn op teams die zonder stabiele verbinding werken

Prijzen van Notion

Free

Plus: $12/maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,6/5 (meer dan 9.100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.650 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2-gebruiker zegt:

Notion is veruit de beste tool die ik heb gebruikt om al mijn projecten, ideeën en taken samen te brengen in één overzichtelijke ruimte, zonder dat het overweldigend of rommelig wordt. De databases zijn ongelooflijk robuust, en het gebruik van de weergaven om bruikbare inzichten te verkrijgen of snel een persoonlijk dashboard te maken, is van onschatbare waarde geweest. Ik ben onlangs ook begonnen met het uitproberen van de AI-agenten, en tot nu toe zijn ze zowel nuttig als echt spannend om te gebruiken.

🀏 Het voordeel van ClickUp: Terwijl Notion je helpt een klantgericht commandocentrum op te zetten, gaat ClickUp een stap verder door de samenwerking live en actiegericht te houden binnen de werkstroom zelf. Met ClickUp SyncUps kunnen teams en klanten direct deelnemen aan realtime, contextuele gesprekken die rechtstreeks gekoppeld zijn aan taken, documenten of tijdlijnen. Het is niet nodig om klanten naar een statisch dashboard te sturen of te wachten tot asynchrone updates worden gelezen. Het resultaat? Snellere beslissingen, minder statusvergaderingen en minder handmatige opvolging – omdat discussies, updates en vervolgstappen plaatsvinden op dezelfde plek waar het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Real-time samenwerking met klanten met ClickUp SyncUps

9. Trello (Het beste voor eenvoudige, soepele zichtbaarheid voor klanten)

via Trello

Wilt u uw takenlijsten ordenen, deadlines bijhouden en samenwerken met teams in eenvoudige Kanban-borden? Trello, een visuele tool voor werkbeheer, is hierbij een uitkomst.

U kunt borden aanmaken voor projecten, lijsten voor fasen (zoals Nog te doen, Bezig en Klaar) en kaarten voor individuele taken, die u naarmate er voortgang is tussen lijsten kunt verplaatsen. Het hele systeem is zo ontworpen dat het direct begrijpelijk is, zelfs voor gebruikers zonder technische achtergrond.

Trello biedt standaard geen speciaal klantenportaal. U kunt echter gebruikmaken van Power-Ups, de add-ons en integraties van Trello, om automatisering, toestemming en zichtbaarheid in te voeren.

Hiermee kunt u binnen een bord alleen geselecteerde kaarten of kolommen aan klanten tonen, waardoor u een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke weergave voor klanten creëert zonder hen te overweldigen.

De beste functies van Trello

Deel specifieke borden of kaarten met externe belanghebbenden via Power-Ups van derden die beveiligde, alleen-lezen links genereren zonder dat een Trello-account nodig is

Bepaal zelf welke projecten zichtbaar zijn voor klanten door werk onder te brengen in speciale borden en de externe zichtbaarheid op bordniveau te beperken

Integreer Trello-borden of kaartweergaven in externe portaaltools of client-hubs, naast documenten, links en andere gedeelde bronnen

Limieten van Trello

Voor geavanceerde rapportage en afhankelijkheden zijn doorgaans betaalde uitbreidingen of externe integraties nodig

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 5 per maand per gebruiker

Premium: $10 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.880 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.425 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik gebruik Trello graag voor projectmanagement en taakbeheer omdat het me helpt meerdere taken tegelijk af te handelen en het overzichtelijk maakt. Ik ben tevreden over de werkruimten en de functies voor tijdsregistratie. We beheren meerdere projecten tegelijk door voor elke client een aparte werkruimte aan te maken. Voor verschillende taken maken we borden aan om alles eenvoudig te beheren.

10. Bonsai (Het meest geschikt voor freelancers en kleine teams)

via Bonsai

Bonsai is een bedrijfsbeheerplatform dat u een centrale hub biedt voor het organiseren van clientprojecten, documenten, contracten en facturen.

U kunt takenlijsten maken, sjablonen voor klantbeheer toepassen, deadlines instellen en e-mailherinneringen ontvangen, waardoor de oplevering soepel en voorspelbaar verloopt.

Aan de klantzijde kunt u het portaal volledig aanpassen met uw logo, kleuren en huisstijl, zodat elke interactie professioneel en consistent aanvoelt. Deel beveiligde links waarmee klanten toegang krijgen tot hun portaal zonder een account aan te maken.

De beste functies van Bonsai

Zie wie waar aan werkt en pas de planning direct aan op basis van realtime rapportages over werklast, capaciteit en de status van taken

Deel projecten met aanpasbare toestemmingen voor klanten, waardoor opmerkingen, beoordelingen en samenwerking direct op werkitems mogelijk worden

Houd budgetten, tijdsregistraties en financiële prestaties bij terwijl uw teams hun werk registreren en voortgang bij taken bijhouden

Beperkingen van Bonsai

Werkstroom voor het onboarden van klanten bij offertes, contracten, facturering en vragenlijsten is niet volledig geautomatiseerd en vereist vaak handmatige goedkeuringen

Prijzen van Bonsai

Basis: $ 15 per maand per gebruiker

Essentials: $ 25 per maand per gebruiker

Premium: $39/maand per gebruiker

Elite: $59/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Bonsai

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bonsai?

Een G2-gebruiker zegt:

Het is geweldig om contracten, offertes, facturen en formulieren allemaal via hetzelfde platform naar klanten te sturen. Ik vind het geweldig dat Bonsai een one-stop-shop is voor freelancers en kleine bedrijven. Ik gebruik Bonsai bijna elke dag voor mijn bedrijf. Hun ondersteuningsteam is erg behulpzaam en reageert snel op eventuele problemen die ik tegenkom.

11. Dock (Het beste voor onboarding en portalen met uw eigen huisstijl)

via Dock

Vinden uw klanten het lastig om toegang te krijgen tot uw projectplannen? Dan kan Dock uitkomst bieden. Met de drag-and-drop-editor kunt u portaalsecties, pagina's en insluitingen aanpassen aan de manier waarop u daadwerkelijk met klanten werkt.

Gebruik de ingebouwde formulieren of integreer een willekeurige enquêtetool om input rechtstreeks binnen de werkstroom te verzamelen. Met Dock AI kunt u ook contextuele taken creëren door duidelijke call-to-actions toe te voegen aan links, bestanden en video's, waardoor statische assets worden omgezet in gestructureerde vervolgstappen.

Loom-video's, Google Slides, Typeforms en Figma-bestanden kunnen rechtstreeks in het portaal worden geplaatst als interactieve widgets binnen elke sectie of taak. Dock kan worden geïntegreerd met populaire tools voor projectmanagement voor klanten, zoals Asana, ClickUp en Jira.

De beste functies van Dock

Geef uw klantportalen een white-label-look met het logo, de banner, de merkkleuren en het webdomein van uw bedrijf om een samenhangende, merkconforme ervaring te bieden

Analyseer de betrokkenheid van klanten met behulp van analyses op werkruimte-niveau, waaronder weergaven, interacties en de tijd die aan gedeelde assets wordt besteed

Deel deliverables, middelen en ingebedde content (bestanden, links, dashboards, video's) in een veilige, collaboratieve werkruimte

Limiet van Dock

De configuratietool voor offertes en de ontwerptools voor portalen bieden onvoldoende mogelijkheden voor geavanceerde aanpassingen

Prijzen voor Dock

Free

Standaard: $350/maand per gebruiker

Premium: $750/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies bekijken

G2: 4,7/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Dock?

Een G2-gebruiker zegt:

Dock is gebruiksvriendelijk en intuïtief voor zowel ons interne team als onze klanten. De ingebouwde chatondersteuning is een uitblinker: deze is toegankelijk, reageert snel en biedt echt hulp wanneer er vragen zijn. Het belangrijkste is dat Dock structuur en duidelijkheid heeft gebracht in ons onboardingproces, iets wat we niet hadden met onze vorige, op e-mail gebaseerde aanpak.

👀 Wist u dat? Het moderne projectmanagement vindt zijn oorsprong bij Frederick Winslow Taylor, die in het begin van de 20e eeuw wetenschappelijk management introduceerde. Zijn werk was gericht op het optimaliseren van werkstroom, taakefficiëntie en arbeidsproductiviteit. Deze principes hebben later vorm gegeven aan gestructureerde projectplanning.

12. FuseBase (Het meest geschikt voor projecten met veel documenten, in de stijl van een dealroom)

via FuseBase

FuseBase is een alles-in-één samenwerkingsplatform dat fungeert als brug tussen uw interne werkruimte en de ervaring van uw client.

Enerzijds kunt u samen met uw team in privé-kring documenten opstellen en bijwerken, opmerkingen toevoegen, factureerbare uren bijhouden en vrijuit brainstormen. Anderzijds kunt u, wanneer alles klaar is, dezelfde pagina publiceren op het klantenportaal, zodat de klant alleen de professionele versie te zien krijgt.

Elk portaal kan zijn eigen AI-agent bevatten, die exclusief is getraind op de gedeelde content van die client. Deze agenten fungeren als een 24/7-conciërge en beantwoorden vragen als "Wanneer is de volgende mijlpaal?" of "Wat was de feedback op het laatste ontwerp?" aan de hand van de eigen data van het portaal.

FuseBase biedt ook een oplossing voor een specifieke uitdaging in projectmanagement: contextwisseling. Op één enkele pagina op het platform kunnen een projecttijdlijn (gantt/Kanban), een ingesloten Google Spreadsheet, een video-walkthrough en een gebied voor het uploaden van bestanden worden weergegeven. Het fungeert als één enkele bron van waarheid voor het project en vervangt verspreide links en e-mails met statusinformatie.

De beste functies van FuseBase

Richt speciale dealrooms en projectruimtes in waarin discussies, bestanden, contracten en de activiteitengeschiedenis voor elke client of opdracht worden gebundeld

Configureer AI-agenten die zijn getraind op basis van gedeelde content om vragen te beantwoorden, informatie te extraheren en routinematige interacties op het portaal te automatiseren

Houd het gebruik van de werkruimte en de activiteiten van klanten bij met ingebouwde analyses, toegangsregistratie en toestemmingbeheer

Limieten van FuseBase

Er zijn problemen met de prestaties en betrouwbaarheid gemeld, waarbij het soms langer dan verwacht duurt voordat bugfixes en gevraagde verbeteringen worden doorgevoerd

Prijzen van FuseBase

Solo: $39/maand per gebruiker

Essentials: $ 99/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 332/maand per gebruiker

Unlimited: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van FuseBase

G2: 4,7/5 (meer dan 105 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FuseBase?

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het nuttigst vind, is de strakke stijl en het gebruik van de klantportalen. Het is webgebaseerd en werkt bijna als een gepersonaliseerde website met een login. Dat is alleen nog maar het portaal voor klanten. Het heeft ook een backend voor beheerders en gebruikers met gedetailleerde rechten voor gebruikers. De backend is een werkruimte voor beheerders/gebruikers en teams. Hier sla je geüploade bestanden op, voeg je taken toe en kun je zelfs inhoud insluiten. Vervolgens kun je ervoor kiezen om deze te koppelen of weer te geven op het klantportaal.

13. Smartsheet (Het beste voor rapportage aan klanten in spreadsheetformaat)

via Smartsheet

Smartsheet is een platform voor werkbeheer. Het staat algemeen bekend om zijn spreadsheetachtige interface en stelt u niet alleen in staat om werk te organiseren, belangrijke deliverables te monitoren en aangepaste rapporten te maken, maar ook om live gegevens met klanten te delen zonder gevoelige interne velden bloot te geven.

U kunt precies bepalen wat klanten mogen bewerken. Ze kunnen bijvoorbeeld de status van een klantgoedkeuring bijwerken of bestanden uploaden, maar hebben geen enkele mogelijkheid om de kolommen 'Bestede budget' of 'Deadline' te wijzigen.

Om de voortgang overzichtelijk te maken, kunt u dashboards voor klanten maken met realtime grafieken en overzichten. De AI-tools van Smartsheet helpen bij het genereren van visualisaties, het samenvatten van de status van de taken en het vertalen of herschrijven van content, zodat klanten duidelijkheid krijgen zonder handmatige rapportage.

Smartsheet past zich aan de werkstroom van uw team aan, of u nu Agile, Waterfall of een hybride methodologie volgt.

De beste functies van Smartsheet

Deel spreadsheets en rapporten met externe gebruikers via gecontroleerde toestemmingen en op formulieren gebaseerde toegang

Gebruik het kant-en-klare formulier van Smartsheet om werkverzoeken van klanten te verzamelen, te filteren, verplichte velden aan te geven en de weergave van alle werkverzoeken te bekijken

Stel veelzijdige werkstroomen in met meerdere acties en voorwaarden, over verschillende apparaten en communicatieplatforms heen, of apps zoals Teams en Slack

Limieten van Smartsheet

Door recente wijzigingen in de licentievoorwaarden moeten meer gebruikers een betaalde licentie hebben, wat de kosten aanzienlijk kan verhogen voor bedrijven waar veel bijdragers alleen basisrechten voor bewerking nodig hebben

Prijzen van Smartsheet

Pro: $12/maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (meer dan 21.370 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3.460 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Een G2-gebruiker zegt:

Smartsheet biedt een breed bereik aan tools om efficiënt te werken. Er zijn veel functies die ik nog niet volledig heb ontdekt, maar alles voelt eenvoudig en gebruiksvriendelijk aan. De beste manier om het te omschrijven is: Excel op steroïden.

Herzie uw leveringsproces met projectmanagementsoftware met klantportalen

Werk met klanten verandert vaak in een eindeloze reeks updates, uitleg en het opnieuw schetsen van de context.

Tijd die voorheen werd besteed aan opleveringen, gaat nu naar e-mails over status, gedeelde schijven en follow-ups. Een modern projectmanagement-systeem met een veilig klantenportaal integreert die interacties in de werkstroom zelf.

ClickUp combineert klantportalen met contextuele AI, automatiseringen, dashboards, veilig delen van bestanden en gestructureerde werkstroom binnen één verbonden werkruimte.

Klaar om aan de slag te gaan? Meld je gratis aan bij ClickUp ✅