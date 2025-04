Een dashboard voor clients maken (+ voorbeelden)

Veel clients geven tegenwoordig de voorkeur aan zelfbediening. 🤖✨

Ze verwachten snelle antwoorden op hun query's, gedetailleerde informatie binnen handbereik en tools om zelfstandig taken uit te voeren, zoals bestellingen plaatsen, plannen, bijhouden of problemen oplossen.

De meeste bedrijven weten dat.

Fact check: 53% gelooft dat hun clients zeer tevreden zijn met hun self-service aanbod.

Maar raad eens? De gemiddeld succes zelfbediening is vandaag de dag slechts 14%.

Dat komt omdat de meeste clients selfservicesystemen te star vinden om met de complexiteit van hun problemen om te gaan. In 43% van de gevallen, ze vinden content niet relevant voor hun query's.

Dit is waar een goed ontworpen dashboard voor clients het spel kan veranderen. In deze blog duiken we in alles wat je moet weten over het maken van dashboards voor clients die echte waarde leveren.

Laten we beginnen. ✅

Wat is een dashboard voor clients?

Een dashboard voor klanten is een gepersonaliseerde digitale werkruimte waarmee klanten in realtime met uw bedrijf kunnen werken. Het biedt gecentraliseerde toegang tot essentiële bronnen, zoals kennisbanken, tijdlijnen van projecten, KPI's en aangepaste rapporten, waarbij gegevens uit verschillende databronnen worden samengevoegd. 📊

Geïntegreerd met een uitgebreide technologiestack, waaronder betaalde of gratis software voor projectmanagement het dashboard voor clients, BI-platforms, CRM-systemen en communicatietools vergemakkelijkt een soepele samenwerking binnen uw bedrijfsecosysteem.

Deze transparantie houdt clients op de hoogte van de voortgang van het project en versterkt relaties door ervoor te zorgen dat er geen kritieke details over het hoofd worden gezien. Het dashboard verhoogt ook de efficiëntie van resources door relevante gegevens te centraliseren en updates te automatiseren.

Voordelen van het bouwen van een dashboard voor clients

Je zou kunnen denken, "_Dit klinkt allemaal geweldig, maar kunnen we het niet gewoon bij e-mail en telefoon houden om met clients in contact te komen? Maar dat werkt niet als je je activiteiten efficiënt wilt opschalen. Het bouwen van een dashboard voor clients heeft zo zijn voordelen. Je krijgt:

1. Relaties met meerdere belanghebbenden beheren

Wat als uw customer success agents vragen moeten beantwoorden van 10 of meer belanghebbenden van elke client account?

Is dat niet vermoeiend op de lange termijn?

Als alle belanghebbenden toegang hebben tot hetzelfde handige portaal waar ze alle informatie tot hun beschikking hebben, client management wordt veel gemakkelijker en heeft meer impact.

2. Help clients kostbare fouten te vermijden

Als je clients in gereguleerde sectoren werken zoals de gezondheidszorg, het bankwezen of de productiesector, dan is het aanbieden van een dashboard met ingebouwde functies voor compliance een game-changer. Het kan hen helpen zich aan te passen aan de industrienormen, tijd en geld te besparen en juridische kopzorgen te vermijden.

3. Laat zien welke waarde u levert

Laten we zeggen dat u een marketingbureau bent.

U kunt datavisualisaties opnemen in het dashboard van uw client, waarbij specifieke statistieken worden weergegeven, zoals het bouncepercentage van de website, de beoordeling van trefwoorden en organische CTR. Op die manier kunnen clients elke keer dat ze inloggen direct zien wat jouw inspanningen voor effect hebben op hun SEO.

Hoe prettiger het is om met u te werken, hoe waarschijnlijker het is dat ze willen blijven. En gezien het feit dat een luttele 5% toename in klantverlengingen meer dan 25% winststijging kan opleveren (dit geldt nog steeds in 2024), is het maken van een dashboard voor clients een no-brainer.

4. Onderscheid je van de concurrentie

Niet alle bedrijven bieden dashboards voor clients aan. Maar het mooie is dat ze nuttig zijn voor elke branche.

Als financieel adviseur kun je bijvoorbeeld een dashboard maken voor je clients om hun investeringen bij te houden. Je kunt ze aanmoedigen om een premie te betalen voor dit extra gemak.

Op deze manier blijven niet alleen je huidige clienten bij je, maar trek je ook nieuwe clienten aan die meer controle willen over hun nieuwe en historische gegevens.

5. Ontdek innovatiemogelijkheden

Na verloop van tijd zullen de engagementanalyses die in uw client portal software geeft je ongelooflijke inzichten in wat je moet aanbieden, verbeteren of verwijderen uit je aanbod.

voorbeeld: uw SaaS-cliënten willen misschien AI-gestuurde tools of aangepaste brandingopties (zoals het toevoegen van hun logo) in uw product. Je kunt dus snel innoveren op basis van hun feedback en oplossingen lanceren voordat iemand in jouw branche er ook maar aan denkt.

Wat moet er in een dashboard voor clients staan?

Het hele punt van het ontwerpen van een dashboard voor je clients is om ze alle informatie te geven die ze nodig hebben zonder erom te vragen.

Hier volgt een overzicht van alle functies die het dashboard moet bevatten:

Contracten en overeenkomsten bijhouden: Eenvoudige toegang om contracten en overeenkomsten te bekijken, te wijzigen of digitaal te ondertekenen

Eenvoudige toegang om contracten en overeenkomsten te bekijken, te wijzigen of digitaal te ondertekenen Samenwerkingscentrum voor documenten: Een hub voor het opstellen, delen en bewerken van voorstellen, professionele rapporten of ontwerpbestanden

Een hub voor het opstellen, delen en bewerken van voorstellen, professionele rapporten of ontwerpbestanden Beveiliging en toegangscontrole: Bescherming van gevoelige gegevens door middel van multifactor verificatie (MFA), rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) en gegevensversleuteling

Bescherming van gevoelige gegevens door middel van multifactor verificatie (MFA), rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) en gegevensversleuteling Communicatiefuncties: Vereenvoudigde correspondentie met chatten, prikborden en e-mailintegratie

Vereenvoudigde correspondentie met chatten, prikborden en e-mailintegratie Agenda voor gebeurtenissen of vergaderingen: Een ingebouwde kalendertool voor het instellen van afspraken, deadlines en vergaderingen

Een ingebouwde kalendertool voor het instellen van afspraken, deadlines en vergaderingen Overzicht projectstatus: Directe zichtbaarheid in sleutel mijlpalen van taken, deadlines en voortgang van deliverables

Directe zichtbaarheid in sleutel mijlpalen van taken, deadlines en voortgang van deliverables Gebruiksvriendelijke interface: Intuïtief ontwerp met duidelijke labels en overzichtelijke menustructuren

Intuïtief ontwerp met duidelijke labels en overzichtelijke menustructuren Prestatieanalyses: Een momentopname van statistieken en KPI's die inzicht geven in de algemene prestaties van het bedrijf

Een momentopname van statistieken en KPI's die inzicht geven in de algemene prestaties van het bedrijf Training bibliotheek: Een opslagplaats van how-to gidsen, FAQ's en video tutorials om client training en onboarding te ondersteunen

Hoe maak ik een dashboard voor clients?

Het maken van een dashboard kan overweldigend lijken, vooral als het de eerste keer is. De beste aanpak is om een stapje terug te doen en bij de basis te beginnen. Laten we het opdelen.

1. Definieer je doelstellingen

Bedenk voordat je iets doet waarom je een dashboard wilt maken voor je clients.

Welke problemen wil je voor hen oplossen?

Hebben ze een manier nodig om projecten in realtime bij te houden? Is hun pijnpunt het organiseren van alle documenten en facturen die ze ontvangen?

Of wil je gewoon je teams zo min mogelijk belasten bij het managen van clients?

Wat het ook is, vraag het eerst aan je clients.

Vergader met ze, persoonlijk of virtueel, of deel een open vragenlijst uit met behulp van tools voor feedback van klanten . Luister naar hun gedachten, zorgen en ideeën en verzamel ze netjes in ClickUp Documenten .

Met functies zoals geneste pagina's, stylingopties en sjablonen kunt u een gecentraliseerd document maken dat het "waarom" en het "hoe" van uw project vastlegt.

Binnen deze documenten kun je in realtime samenwerken met je team door ze te taggen, specifieke items toe te wijzen en zelfs feedback om te zetten in traceerbare Taken.

Houd alle doelstellingen van het dashboard van de client in het oog met ClickUp Docs

Bovendien maakt ClickUp's Docs Hub het gemakkelijk om alle klantspecifieke bronnen toegankelijk, geverifieerd en doorzoekbaar te houden, zodat elk lid van het team snel projectkritieke informatie kan vinden.

💡Pro Tip: Je kunt ook intern discussies voeren om inzicht te krijgen in de meest voorkomende query's die bestaande clients vaak hebben. Deze informatie geeft vorm aan je dashboard en maakt het vanaf de eerste dag nuttiger.

2. KPI's voor clients definiëren

De gegevens die je in de eerste stap hebt verzameld, helpen je bij het bepalen van relevante KPI's om bij te houden in het dashboard.

📌 Als u bijvoorbeeld e-commerce websites bouwt voor uw klanten, zullen ze geïnteresseerd zijn om de effectiviteit van uw service te meten en hoe deze hun resultaten beïnvloedt, van sitesnelheid tot veiligheid.

In dit geval zijn de sleutelgegevens laadtijden van pagina's, betrouwbaarheid van uptime, conversies en het aantal karretjes dat wordt achtergelaten. Iets anders dat niet nauw aansluit bij hun bedrijfsstrategie zou zonde zijn. ClickUp Doelen kan bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling zijn op het aanmaken van dashboards.

Binnen het platform kunt u meetbare doelen creëren die specifiek zijn voor de behoeften van elke client en deze opsplitsen in targets, inclusief numerieke waarden, geldbedragen, voltooide taken of binaire (waar/onwaar) opties.

Leid uw clients naar succes met ClickUp Goals

U kunt ook mappen maken binnen het platform om KPI's bij te houden per categorie, zoals Sprint cycli, OKR's, wekelijkse scorecards en alle essentiële doelen op één plek.

3. Ontwerp de layout en gebruikersinterface

Geef bij het ontwerpen van het dashboard prioriteit aan het perspectief van de client. Je belangrijkste doel moet functie en navigatiegemak zijn. Je wilt niet dat je clients op zoek gaan naar informatie - ze willen duidelijkheid en eenvoud.

Denk daarom na over hun werkstroom en stel jezelf vragen als:

Wat is het eerste wat ze willen zien als ze inloggen?

Hoe kan de interface het best intuïtief zijn voor nieuwe gebruikers?

Welke mate van maatwerk verwachten ze op het gebied van layout, widgets of opties voor datavisualisatie?

Zijn er toegankelijkheidsfuncties (bijv. navigatie via het toetsenbord, compatibiliteit met een schermlezer of tekst-naar-spraak) die moeten worden overwogen?

Stelt u zich als sales enablement-platform eens voor dat u clients een portal biedt waarop de statistieken op prominente plaatsen worden weergegeven - bovenaan of in een gedeelte dat is gemarkeerd als "hoge prioriteit"

Groepeer gerelateerde statistieken op een logische manier om de bruikbaarheid te verbeteren.

Bijvoorbeeld, gegevens met betrekking tot klantinteracties (bijvoorbeeld het aantal follow-ups of de responstijd) kunnen in één sectie staan. Tegelijkertijd kunnen verkoopprestatiecijfers (bijv. gewonnen deals, pijplijngroei en omzetprognoses) apart worden gegroepeerd.

Dergelijke gestructureerde verkoop CRM rapportage stelt uw clients in staat om hun gegevens in één oogopslag te interpreteren zonder dat ze overladen worden met informatie. ClickUp Dashboards bieden met name aanpasbare lay-outs waarmee u een interface kunt ontwerpen die is gericht op de behoeften van de client. Met widgets als bouwblokken kunt u grafieken, lijsten met taken en statusindicatoren toevoegen om relevante informatie prominent weer te geven.

Creëer een persoonlijk commandocentrum voor efficiënte workflows met ClickUp Dashboards

Stel bijvoorbeeld dat clients snel zichtbaarheid nodig hebben in de tijdlijnen van projecten.

In dat geval kunt u widgets opnemen voor deadlines van taken, Gantt grafieken of werklastweergaven, zodat belangrijke statistieken altijd gemakkelijk te vinden zijn. ClickUp ondersteunt ook de drag-and-drop functionaliteit voor widgets, zodat u de layout kunt aanpassen en verfijnen volgens de voorkeuren van uw clients, waardoor u een intuïtieve interface creëert.

Wilt u uw clients laten zien hoe u de oplevering van software versnelt met specifieke rapportagemechanismen, zoals de grafiek burn up/burn down en Sprint velocity? Maak dan eenvoudig een Sprint Dashboard met ClickUp. Er is een sjabloon voor elke branche of omvang van het werk.

Bovendien kun je secties en groeperingsopties met kleur coderen om gegevens toegankelijker en visueel aantrekkelijker te maken.

Tot slot, ClickUp Brein tilt je dashboards naar een hoger niveau door onmiddellijk antwoord te geven op je vragen. Vraag AI om het even wat en het doorzoekt alle dashboards in uw werkruimte, zodat u belangrijke inzichten krijgt zonder handmatig naar gegevens te hoeven zoeken.

Automatiseer stand-ups in uw dashboard met ClickUp Brain

Pro Tip: Gebruik grafieken en visuele indicatoren zoals staafdiagrammen om complexe gegevens te presenteren. Gebruik dropdowns of tabbladen om diepere inzichten te bieden terwijl de interface schoon blijft. Ontwerp tot slot een layout die zich vloeiend aanpast aan elke schermgrootte, of de weergave nu plaatsvindt op desktops, tablets of mobiele apparaten.

De waarde van een dashboard voor clients is direct gekoppeld aan de nauwkeurigheid en actualiteit van de gegevens die worden weergegeven.

Daarom moet je het integreren met hun bestaande technische stack, van visueel projectmanagement tools, CRM's en boekhoudsoftware, zodat het dashboard vanuit een breed bereik aan databronnen wordt gevuld.

Een voorbeeld: een dashboard voor een servicegebaseerde client kan facturatiegegevens van QuickBooks, webverkeergegevens van Google Search Console en klanttevredenheidsscores van HubSpot weergeven. ClickUp CRM biedt integraties met vele tools die de nauwkeurigheid en verbinding van gegevens verbeteren.

Geef een snel overzicht van clientgegevens met ClickUp CRM

U kunt het bijvoorbeeld integreren met Asana of Jira om projectupdates en mijlpalen in één dashboard te centraliseren. Voor het bijhouden van productiviteit kunt u kiezen voor Slack, Google Werkruimte en Microsoft Teams om de communicatie te stroomlijnen zonder van app te hoeven wisselen.

💡Pro Tip: Door API's en realtime gegevens te integreren, kun je waarschuwingen of notificaties toevoegen die triggeren wanneer bepaalde drempels worden bereikt (bijvoorbeeld wanneer het gebruik van resources onder een bepaald nummer zakt of wanneer er een kritieke fout in de planning optreedt).

5. Prioriteit geven aan veiligheid

De afgelopen jaren hebben de verwoestende effecten aangetoond die ontoereikende veiligheidsmaatregelen op bedrijven kunnen hebben.

Instance, in 2024, een grote kwetsbaarheid in een content management systeem gebruikt door Hathway de gevoelige KYC-gegevens blootgelegd zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mail ID's van meer dan 4 miljoen klanten blootgelegd, wat leidde tot dure schade en ernstige reputatieschade.

Dit is een sterke herinnering dat het dashboard van een client ook een punt van invoer kan zijn voor kwaadwillende actoren als het niet goed beveiligd is. Zelfs iets eenvoudigs als een zwak wachtwoordbeleid kan uw systeem kwetsbaar maken.

Daarom moeten functies voor veiligheid zoals verificatie met meerdere factoren (MFA), toegangscontrole op basis van rollen (RBAC) en gegevensversleuteling een onmisbaar onderdeel zijn van het dashboard van uw client.

Natuurlijk kunt u elke client in ClickUp uitnodigen als gast en het dashboard met hen delen zodat ze projectupdates kunnen weergeven en op één plek kunnen samenwerken. Het handhaven van de veiligheid is echter een belangrijk onderdeel van dit proces.

U kunt individuele accounts voor clients organiseren met een schaalbare hiërarchie van mappen en lijsten en granulaire toestemmingen instellen om te bepalen wie wat ziet, inclusief mensen uit uw team en externe belanghebbenden.

💡 Pro Tip: Werk uw veiligheidsprotocollen regelmatig bij zodat de toestemmingen voor gebruikers in lijn blijven met wijzigingen in de rollen of verantwoordelijkheden van uw team. Laat uw clients precies weten hoe hun gegevens worden beschermd. Maak van veiligheid een verkoopargument en bouw vertrouwen op.

Voorbeelden van dashboards voor clients: Top ClickUp sjablonen om te gebruiken

U hoeft niet altijd vanaf nul te beginnen of het wiel opnieuw uit te vinden bij het bouwen van een dashboard. Veel sjablonen voor clientbeheer kunnen u tijd en moeite besparen en zorgen voor een professionele layout. Hieronder staan vijf uitstekende voorbeelden van dashboards van ClickUp die je kunt gebruiken.

1. Agency Client Health Tracker

Als agentschap jongleer je waarschijnlijk met meerdere clients. Het monitoren van hun tevredenheid en de gezondheid van hun projecten staat altijd bovenaan je lijst van te doen taken, maar laten we eerlijk zijn: dat is overweldigend.

De Agency Client Health Tracker van ZenPilot geïntegreerd met ClickUp, lost precies dat op.

Het centraliseert belangrijke gegevens van e-mails tot spreadsheets en geeft u een duidelijk beeld van welke clients onmiddellijk ondersteund moeten worden en welke accounts goed lopen.

Het sjabloon biedt functies zoals:

Ingebouwde activiteitentracker om de betrokkenheid en reactiesnelheid van clients in de gaten te houden

Video tutorials om je te helpen de layout in te stellen en aan te passen aan de vereisten van je agentschap

Acht vooraf geconfigureerde weergaven om alles weer te geven, van geleverde diensten en behaalde doelstellingen tot NPS-scores

Dit sjabloon downloaden

Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp's sjabloon voor succes van klanten

Net als bij elk ander bedrijf, moet het succes van uw klanten centraal staan. Om te analyseren hoe betrokken en toegewezen clients zijn bij het onderhouden van hun relatie met u, gebruikt u de ClickUp sjabloon voor klantsucces .

Het is zelfs nog zinvoller als je een SaaS-bedrijf bent dat ervoor wil zorgen dat clients maximale waarde uit het product halen.

Het sjabloon geeft een uitgebreide weergave van het traject van elke client, met fases van onboarding tot verlengingen, terwijl potentiële risico's en prestaties worden bijgehouden. Hiermee kun je duidelijke doelen voor hen instellen en het succes van je diensten afmeten aan die doelen.

Dit sjabloon downloaden

Met het sjabloon kunt u:

De weergave van het Gantt-diagram gebruiken om tijdlijnen van projecten te visualiseren

Taken intern verdelen onder de juiste leden van het team

Klanten opvolgen voor feedback met e-mail integratie

3. ClickUp's sjabloon voor samenwerking voor client succes

Deze is speciaal voor het afstemmen van verkoop- en productieteams die hun inspanningen moeten coördineren om een soepele workflow en tijdige oplevering van projecten te garanderen.

De ClickUp Client Succes Samenwerkings sjabloon houdt beide afdelingen op dezelfde pagina met gedeelde weergaven, waardoor miscommunicatie en fouten tijdens handoffs met clients worden verminderd, wat een goede strategie is.

Dit sjabloon downloaden

Hiermee kunt u:

Toegang krijgen tot sleutel tools zoals Docs voor interne aantekeningen, Formulieren voor het verzamelen van client informatie en Boards voor het in kaart brengen van de voortgang van Taken

Het bijhouden van taken vereenvoudigen met statussen zoals Open en Voltooid zodat alle leden van het team snel kunnen zien waar het account zich bevindt

Automatische triggers instellen, zoals het bijwerken van aangepaste velden wanneer nieuwe taken worden aangemaakt

4. ClickUp's Snel aan de slag: Sjabloon voor client services

Wie wil er nu niet snel en efficiënt deals sluiten terwijl u clients accounts beheert, aanvragen scant en resources optimaliseert? Of u nu een verkoper, relatiebeheerder of projectmanager bent, u hebt de juiste informatie nodig tools voor clientbeheer voor de taak.

En de ClickUp Snel aan de slag: Sjabloon voor client services is zo'n framework waar je volledig op kunt vertrouwen. Hoewel het in eerste instantie ingewikkeld lijkt om te gebruiken, is het beginnersvriendelijk.

Dit sjabloon downloaden

De sleutel functies zijn onder andere:

Taken maken en toegewezen personen, deadlines, statussen en meer instellen

De gezondheid van een project bewaken met aangepaste velden zoals tijdsinschattingen, prioriteiten, mijlpalen en afhankelijkheid

Sla processen, resources en essentiële informatie op met de Team Wiki

5. ClickUp's Stem van de Klant Board Sjabloon

In een zee van CRM sjablonen hoe vind je iets waarmee je de behoeften, wensen en voorkeuren van je klanten beter begrijpt?

Hun feedback is van onschatbare waarde voor het verfijnen van uw aanbod. Maar het verzamelen, organiseren en ernaar handelen kan een uitdaging zijn - niet als u de ClickUp Stem van de Klant Board Sjabloon .

Met de lay-out in Kanban-stijl verzamelt u inzichten van clients op een georganiseerde manier en zorgt u er meteen voor dat ze prioriteit krijgen en door de juiste teams worden behandeld.

Dit sjabloon downloaden

Met het sjabloon kunt u:

Tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en tags opnemen om problemen snel op te lossen

Aangepaste weergaven zoals Lijst, Bord en Begin hier gebruiken om feedback in verschillende configuraties te bekijken

Feedback structureren vanuit gespecialiseerde velden zoals "Klantbehoefte", "VoC-bron" en "Oplossing"

Houd uw clients tevreden en stimuleer businessgroei met dashboards

Nu je de waarde van dashboards begrijpt, zijn ze meer dan alleen maar leuk om te hebben - ze zijn essentieel om clients in staat te stellen zelfverzekerde, datagestuurde beslissingen te nemen.

Als clients tevreden zijn met de inzichten die ze in de portal zien en jouw bijdragen erkennen, is dat een overwinning voor alle betrokkenen. 🎉

Bovendien kunt u met tools zoals ClickUp eenvoudig de beste dashboards voor clients maken om aan specifieke behoeften te voldoen. Een groot voordeel is de uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen, waardoor u eenvoudig en snel aan de slag kunt. Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog en begin met het verhogen van de klanttevredenheid. 🚀