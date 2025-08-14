Beste voorbeelden van clientportals voor bureaus, SaaS en freelancers

Client portals zijn als een VIP-lounge voor uw klanten: een gestroomlijnde, veilige werkruimte die altijd beschikbaar is en waar ze product- en service-updates kunnen bekijken, video-tutorials kunnen bekijken, documenten kunnen vinden met behulp van een zoekbalk en berichten kunnen sturen om ondersteuning te vragen. Ze geven klanten het gevoel dat ze op de hoogte zijn en voorkomen dat uw inbox overspoeld wordt met berichten.

72% van de klanten heeft ervaring met selfserviceportals.

En nee, u hoeft niet helemaal vanaf nul te beginnen of een team van ontwikkelaars in te huren om uw klanten het gevoel te geven dat er voor hen gezorgd wordt. Met de huidige tools zonder code is het ongelooflijk eenvoudig om met minimale inspanningen merkgebonden klantenportalen te creëren die de hele ervaring van het klantbeheer naar een hoger niveau tillen.

In deze gids vindt u:

Een spoedcursus over wat een klantenserviceportaal nu eigenlijk is

Een blik op de beste voorbeelden van selfservice-klantenportalen (en waarom ze werken)

Een handleiding voor het bouwen van uw eigen klantenserviceportaal met behulp van de slimme clientportaalsoftware van ClickUp

Uw klanten verdienen beter dan verspreide e-mails en halfbakken updates van uw klantenservice. Laten we ervoor zorgen dat het gebeurt!

Wat is een clientportaal?

Een client portal is een veilige, selfservice-interface waarmee uw verschillende klanten toegang hebben tot relevante informatie, documenten en communicatie met betrekking tot uw diensten of projecten. Zie het als een digitale receptie die 24/7 open is.

De belangrijkste functies zijn: Onboarding-werkstromen : verstrek formulieren, checklists of welkomstpakketten om de betrokkenheid van clients een vliegende start te geven

Documenten delen : upload contracten, ontwerpen, rapporten en facturen op een gestructureerde manier

Taken bijhouden : toon project tijdlijnen, mijlpalen en toegewezen acties op één plek

Communicatietools : centraliseer chats of commentaarthreads om heen-en-weer-e-mails te verminderen

Facturering en betalingen: deel facturen, controleer de status van betalingen of integreer met betalingsgateways

Functies die een geweldig clientportaal maken

88% van de klanten zegt dat ze eerder geneigd zijn om opnieuw bij een merk te kopen op basis van goede klantenservice.

Uw selfserviceportaal voor klanten kan hier het grootste onderscheidende kenmerk zijn.

Doordat alles, van communicatie tot documentatie, gecentraliseerd en transparant is, verspilt uw team minder tijd aan beheer. Uw klanten voelen zich zelfverzekerd en verzorgd. En als u het uw klanten zou vragen, zouden ze toegeven dat er iets magisch is aan een soepel, gepersonaliseerd selfservice-klantenportaal dat zegt: "Wij hebben het voor u geregeld. "

Dit is wat de beste portals onderscheidt:

Aangepaste branding : voeg uw logo, kleuren en lettertypes toe om een vertrouwde ruimte te creëren die aanvoelt als een extensie van uw merk

Toestemming van gebruikers : geef klanten alleen toegang tot wat ze nodig hebben, niets meer en niets minder

Mobiele toegankelijkheid : Ongeveer : Ongeveer 80% van de consumenten vindt snelheid, gemak, deskundige hulp en vriendelijke service de belangrijkste factoren voor een positieve klantervaring. Een clientportaal op een mobiele telefoon maakt dit allemaal mogelijk. Zorg ervoor dat clients onderweg contact kunnen opnemen met de ondersteuning, updates kunnen bekijken of bestanden kunnen uploaden

Notificaties en waarschuwingen : houd iedereen op de hoogte met automatische herinneringen, statuswijzigingen en nieuwe uploads

Versiebeheer : Geen verwarring meer over "Final_v3_revised. pdf". Versiebeheer zorgt ervoor dat alleen de nieuwste, meest recente versie toegankelijk is voor uw clients

Audittrails: zie wie wat wanneer heeft bekeken, zodat alles transparant blijft voor alle partijen

👀 Wist u dat? Het concept van het clientportaal, zoals we dat vandaag de dag kennen, heeft zijn wortels in de juridische sector. Advocatenkantoren behoorden tot de eersten die behoefte hadden aan een veilige, georganiseerde en transparante manier om vertrouwelijke documenten te delen en de status van zaken met cliënten te communiceren – behoeften waaraan traditionele e-mail of papieren systemen niet konden voldoen. Deze vraag leidde tot het aanmaken van de eerste client portals, die dienden als veilige digitale ruimtes voor het uitwisselen van documenten, het bijwerken van cases en het stroomlijnen van de communicatie. Ze hielpen bij het handhaven van strikte vertrouwelijkheid in overeenstemming met wettelijke ethische vereisten.

Beste voorbeelden van client portals

Laten we nu naar het goede werk gaan: echte client portal software die deze selfservice portaal functies tot leven brengt. Van alles-in-één werk hubs tot ultra-gespecialiseerde tools voor klantbeheer, hier is hoe top-notch selfservice portals voor klanten er in de praktijk uitzien.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp – de alles-in-één app voor client management

Probeer ClickUp gratis Maak clientportals om samen te werken aan taken en deliverables met ClickUp

Als u op zoek bent naar een clientportaal dat meer doet dan alleen takenlijsten weergeven, dan is ClickUp , de alles-in-één app voor werk, de oplossing voor u. Het is niet alleen een app voor projectmanagement voor clients, maar ook een clientportaal en een alles-in-één werkhub die het bijhouden van taken, het delen van documenten, realtime chatten, automatisering en communicatie met clients combineert in één gestroomlijnde ervaring.

Wat maakt ClickUp zo bijzonder? De ongeëvenaarde flexibiliteit. U kunt elke werkruimte aanpassen aan de specifieke behoeften van uw client en de werkwijze van uw team. Of u nu een brandingbureau bent dat creatieve goedkeuringen bijhoudt, een SaaS-team dat nieuwe clients onboarden of een advocatenkantoor dat beveiligde bestanden deelt, ClickUp past zich aan uw werkstroom aan.

U kunt clients gasttoegang geven met gedetailleerde toestemmingen. Gedeelde ClickUp-weergaven zoals lijsten, borden en documenten maken realtime samenwerking met clients mogelijk, terwijl aangepaste ClickUp-dashboards KPI's en voortgang weergeven in een visueel, clientvriendelijk format.

Met ClickUp zijn we een stap verder gegaan en hebben we dashboards gemaakt waar onze klanten in realtime toegang hebben tot prestaties, bezetting en projecten en deze kunnen monitoren. Hierdoor voelen klanten zich verbonden met hun teams, vooral omdat ze zich in verschillende landen en soms zelfs op verschillende continenten bevinden.

Moet u input of goedkeuringen verzamelen? ClickUp-formulieren voeren reacties rechtstreeks in als actietaken, compleet met deadlines, toegewezen personen en automatiseringen om alles in beweging te houden.

Integreer ClickUp-formulieren in uw clientportaal om problemen en feedback van klanten bij te houden en om te zetten in uitvoerbare taken

Met ClickUp Docs kunt u professionele wiki's voor klanten, onboardinggidsen of projectroadmaps maken en deze rechtstreeks koppelen aan taken en mijlpalen.

Bewerk ClickUp-documenten in realtime samen met uw clients voor een naadloze samenwerking. Verzamel feedback met @vermeldingen en toegewezen opmerkingen

Ingesloten opmerkingen zorgen ervoor dat de context intact blijft, en dankzij de ingebouwde ClickUp Chat of e-mailintegraties verlopen gesprekken met klanten soepel.

Voor bureaus, consultants of freelancers die met meerdere klanten werken, helpt de projecthiërarchie van ClickUp u om werkstromen te scheiden en tegelijkertijd een consistente structuur te behouden.

Voeg ClickUp Brain toe voor AI-aangedreven samenvattingen, overzichten of volgende stappen, en uw clientportaal wordt een naadloze, merkgebonden ervaring waar uw klanten dol op zullen zijn.

Genereer statusupdates, briefings, documentatie en meer voor uw klanten met de AI-ondersteuning van ClickUp Brain

Wilt u repetitieve updates of statuswijzigingen automatiseren? Met ClickUp Automations zonder code kunt u aangepaste regels instellen die automatisch werk uitvoeren, waardoor u uren bespaart op de coördinatie van projecten.

Denk aan automatische follow-ups, statuswijzigingen wanneer taken zijn voltooid of het toewijzen van eigenaren wanneer formulieren worden ingediend.

Stel aangepaste ClickUp-automatisering in om u te waarschuwen wanneer er een nieuw formulier van een client binnenkomt

Als u veel clients beheert, kunt u ClickUp ook gebruiken als lichtgewicht CRM. De robuuste aangepaste velden helpen u alle clientgegevens, zoals telefoontjes, deliverables en verlengingsdata, te centraliseren in één ruimte.

📮ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1-2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3-5 uur kan vrijmaken voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdwinst telt mee: slechts twee uur per week besparen levert al meer dan 100 uur per jaar op – tijd die u kunt besteden aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke ontwikkeling. 💯 Met ClickUp's AI-agenten en ClickUp Brain kunt u werkstromen automatiseren, projectupdates genereren en uw aantekeningen van vergaderingen omzetten in bruikbare volgende stappen, allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig: ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en optimaliseren op één plek. 💫 Echte resultaten: RevPartners heeft 50% van zijn SaaS-kosten verlaagd door drie tools te consolideren in ClickUp. Het resultaat is een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van informatie die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

2. Notion – een visueel wiki-portaal voor creatieve samenwerking

via Notion

Notion is perfect voor ontwerpstudio's, contentteams en individuele makers en helpt u verbluffend eenvoudige clientportals te bouwen die eruitzien als een digitaal moodboard en functioneren als een hub voor werkstromen. Of u nu voortgang wilt delen, creatieve feedback wilt organiseren of belangrijke links wilt plaatsen, Notion maakt het intuïtief.

Dankzij de drag-and-drop-interface kan iedereen een portaal ontwerpen, zonder code en zonder problemen. Heb je een contentkalender, een revisietracker en een bronnenbibliotheek nodig? Je kunt ze allemaal op één pagina maken met de modulaire, blokgebaseerde structuur, toestemmingen aanpassen en je clients uitnodigen met een duidelijke link. Ze hoeven zich niet aan te melden en er is geen leercurve.

De belangrijkste functies van Notion als clientportaal zijn:

Deel pagina's met uitklapbare lijsten, Kanban-borden en databases

Sluit Google Documenten, Loom-video's, Figma-bestanden en meer in om de context te voltooien

Stel toestemmingen in om te bepalen wat elke client kan weergeven

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor client portals om onboarding-werkstromen, feedbackformulieren en resource hubs te ontwerpen

Werk in realtime samen met opmerkingen en vermeldingen

Notion is ideaal wanneer u functie en esthetiek wilt combineren en wanneer uw clients beide verwachten.

🧠 Leuk weetje: Personalisatie is een krachtig overtuigingsmiddel dat is gebaseerd op psychologie. In zijn iconische boek Influence: The Psychology of Persuasion beschrijft Dr. Robert Cialdini principes als sympathie, toewijzing en wederkerigheid , die allemaal worden geactiveerd wanneer uw portal op maat lijkt te zijn gemaakt voor uw client. Wanneer clients hun naam, logo of werkstroom terugzien in een ruimte, triggert dat een gevoel van eigendom en betrokkenheid. Die emotionele verbinding zorgt voor een vlottere samenwerking, snellere feedback en een sterkere klantloyaliteit.

3. HoneyBook – CRM ontmoet client portal

via HoneyBook

Honeybook is ontwikkeld voor solopreneurs, creatievelingen en dienstverleners zoals evenementenplanners, fotografen, levenscoaches en ontwerpers, en biedt client portals die gebruiksvriendelijk en intuïtief te navigeren zijn. Het platform combineert CRM, het bijhouden van projecten, facturering, offertes en zelfs planning in één systeem dat minder aanvoelt als software en meer als een conciërge.

Clients ontvangen nette links waar ze contracten kunnen bekijken, ondertekenen, vragenlijsten kunnen invullen en zelfs betalingen kunnen uitvoeren, zonder dat ze een account nodig hebben. U krijgt volledig inzicht in wat er is bekeken of ondertekend, plus geautomatiseerde werkstromen die de client verder helpen.

HoneyBook stroomlijnt ook de communicatie. U kunt sjablonen met uw merknaam maken, automatische herinneringen versturen en alles beheren vanaf uw telefoon.

De belangrijkste functies van Honeybook als app voor een clientportaal zijn:

Bouw portals met uw eigen huisstijl, inclusief offertes, facturen en contracten

Automatiseer follow-ups, taken voor het onboarden van clients en herinneringen

Plan gesprekken, incasseer betalingen en leg leads naadloos vast

Hergebruik sjablonen om tijd te besparen en consistentie te behouden

Beheer uw client-werkstroom eenvoudig via mobiel of desktop

💡 Pro-tip: Maak een sjabloon voor uw onboardingproces, zodat elke client dezelfde uitstekende ervaring krijgt. In ClickUp kunt u volledige takenlijsten, tijdlijnen, documenten en formulieren opslaan als herbruikbare sjablonen. Dit zorgt voor consistentie, bespaart tijd bij de installatie en helpt nieuwe teamleden snel aan de slag te gaan. Cliënten krijgen ook een gepolijste, naadloze welkom in plaats van verspreide checklists. Zie het als uw go-to voor schaalbare dienstverlening.

4. SuiteDash – full-service clientportaalplatform

via SuiteDash

SuiteDash is ontworpen voor dienstverlenende bedrijven zoals bureaus, consultants, advocatenkantoren en middelgrote bedrijven die volledige controle willen over elk onderdeel van het klanttraject, van inloggen tot facturering tot LMS.

Maak dashboards met uw eigen huisstijl, aangepaste pijplijnen, afgeschermde content, interne chat, elektronische handtekeningen, geautomatiseerde werkstromen voor het onboarden van klanten en nog veel meer in één enkele tool voor clientbeheer.

En het is niet alleen een projectmanagementtool voor uw clientportaal. U kunt deze hub voor zakelijke diensten gebruiken als kennisbanksoftware, platform voor het aanbieden van cursussen, CRM en facturatiesysteem. U kunt zelfs modules per client of team beperken. Het is het soort tool voor klantenservice dat power users beloont met volledige vrijheid, maar wel enige installatie vooraf vereist om goed te werken.

De belangrijkste functies van Suitedash voor het ondersteunen van klanten zijn:

Ontwerp dashboards met volledige branding en beperk de toegang indien nodig

Bouw pijplijnen en houd de transacties van clients bij met de ingebouwde CRM

Beheer elektronische handtekeningen, facturering, offertes en client taken

Start cursussen of onboarding met het ingebouwde LMS

Verzend beveiligde berichten en creëer gepersonaliseerde inlogervaringen

SuiteDash is het meest geschikt voor schaalbare teams en power users die een volledig branded, end-to-end portaalervaring willen voor een hogere klanttevredenheid.

5. Client Portal – eenvoudige, op WordPress gebaseerde portal

via Client Portal

Heb je al een WordPress-site en wil je iets dat weinig onderhoud vergt maar toch professioneel is? Client Portal is een slimme, lichtgewicht plug-in die je website omtovert tot een beveiligde clientzone. Het is op maat gemaakt voor freelancers, kleine bureaus en ontwerpers die volledige controle willen zonder de toeters en bellen van alles-in-één-tools.

Het voordeel? U hoeft uw klanten niet uit te leggen hoe ze het moeten gebruiken. U stuurt ze gewoon hun privé-link. Ze komen terecht op een overzichtelijke, aangepaste pagina waar ze deliverables kunnen bekijken, de voortgang kunnen bijhouden en bestanden kunnen downloaden. U bepaalt wat ze zien en wanneer, en omdat het zelf gehost wordt, hebt u volledige controle over uw gegevens en ontwerp.

De installatie is eenvoudig en u betaalt slechts eenmalig. U vindt hier geen uitgebreide automatisering of live chat, maar dat is ook niet de bedoeling: het is ontworpen om minimaal te blijven. Voor creatieve professionals die al van WordPress houden, is dit de perfecte portaalpartner.

De belangrijkste functies van dit WordPress-gebaseerde clientportaal zijn:

Eenvoudig te installeren in uw bestaande WordPress-site

Pas individuele client hubs aan en voorzie ze van uw merknaam

Stel toegangsrechten in voor de zichtbaarheid en updates van bestanden

Betaal eenmalig en geen maandelijkse SaaS-kosten

Houd uw installatie licht, veilig en onder controle

Deze tool is zeer geschikt voor WordPress-gebaseerde teams die op zoek zijn naar eenvoud, controle en een installatie zonder abonnement.

Nu u over de tools beschikt, gaan we kijken naar de stappen voor het bouwen van een client portal die uw klanten tevreden houdt en uw bedrijf laat bloeien.

Hoe u stap voor stap een clientportaal bouwt

Het bouwen van een client portal klinkt misschien als een technisch project, maar met tools zoals ClickUp is het verrassend eenvoudig. De sleutel is om te weten wat u met uw portal wilt bereiken en de juiste bouwstenen te gebruiken om die visie te ondersteunen.

Stap #1: Begin met het duidelijk maken van uw use case

Bent u bezig met het onboarden van nieuwe clients? Deel je live updates over projecten? Houd je serviceverzoeken bij? Hoe duidelijker je bent over je behoeften, hoe gemakkelijker het is om een portaal te ontwerpen dat daadwerkelijk je grootste knelpunten oplost.

Bedenk waar uw clients het meest mee worstelen. Is het het bijhouden van tijdlijnen? Het goedkeuren van ontwerpen? Het op tijd versturen van feedback? Uw antwoorden geven vorm aan hoe u bouwt.

Stap #2: Kies het juiste platform

Een goed portaal werkt niet alleen voor uw interne team, maar voelt ook intuïtief aan voor uw clients. Elke klik moet hen naar duidelijkheid leiden, niet naar verwarring. Streef naar een overzichtelijke layout, duidelijke callouts en precies het juiste toegangsniveau, zodat ze zich gesterkt voelen en niet overweldigd

Het is van cruciaal belang om een platform te kiezen dat aansluit bij de behoeften van uw team en de verwachtingen van uw klanten. Als uw bedrijf met veel verschillende zaken te maken heeft, zoals projecten, documenten, goedkeuringen en feedback, is een robuust alles-in-één platform zoals ClickUp ideaal.

Met de ClickUp-tool voor projectmanagement kunt u taken, tijdlijnen, documenten en werkstromen van klanten in één ruimte in kaart brengen, waardoor de chaos van contextwisselingen wordt verminderd en de zichtbaarheid wordt vergroot. Van roadmaps op hoog niveau tot dagelijkse taken, het geeft teams volledige controle over hoe het werk van klanten wordt gepland, bijgehouden en geleverd.

Deel productupdates, aankondigingen, de status van probleemoplossingen en meer met clients in meerdere ClickUp-weergaven

Stefani DiGiovanni, systeemspecialist bij Micro, zegt:

Ik kwam ClickUp tegen toen ik op zoek was naar een klantenportaal. Ik had geen idee dat het ons virtuele kantoor zou worden, omdat het zoveel meer kon. Het verving meerdere andere softwareprogramma's en kosten en kan worden aangepast aan elk type proces van ons team. Ik gebruik het persoonlijk en professioneel en help anderen ermee. ClickUp voor het leven!

Deze ervaring uit de eerste hand laat zien waarom de juiste tool zo belangrijk is. De beste client portaalplatforms zorgen voor een soepelere samenwerking en klanttevredenheid.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is ingebouwd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails naar boven te halen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan het werk kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

Stap #3: Bouw uw portaal

Zo gaat u aan de slag met het bouwen van een client portal in ClickUp:

Maak een speciale map voor elke client om projecten, tijdlijnen en actieve deliverables op één centrale locatie op te slaan

Organiseer werkstromen met lijsten die het werk opsplitsen in verschillende fasen, diensten of taakcategorieën, zodat u de voortgang gemakkelijker kunt bijhouden

Gebruik ClickUp Docs om contracten, briefings, aantekeningen van vergaderingen en onboardingkits op te slaan, die allemaal in realtime toegankelijk zijn om contracten, briefings, aantekeningen van vergaderingen en onboardingkits op te slaan, die allemaal in realtime toegankelijk zijn

Wijs ClickUp-taken toe met prioriteiten, deadlines, toegewezen personen en aangepaste velden om specifieke details bij te houden, zoals de fase van het project, de facturatiestatus of het goedkeuringsniveau

Maak ClickUp-taken met gedetailleerde aangepaste velden om klantrelaties te beheren, van onboarding tot het opbouwen van langdurige relaties

Visualiseer de status van projecten via ClickUp Dashboards door kaarten en grafieken toe te voegen die de status van taken, werklast, SLA's van klanten en aankomende deadlines weergeven, waardoor zowel uw team als de klant realtime zichtbaarheid krijgt door kaarten en grafieken toe te voegen die de status van taken, werklast, SLA's van klanten en aankomende deadlines weergeven, waardoor zowel uw team als de klant realtime zichtbaarheid krijgt

Verzamel input met ClickUp-formulieren en zet verzonden formulieren (zoals supporttickets, aanvragen voor bedrijfsmiddelen of feedback) automatisch om in uitvoerbare taken

Automatiseer routine-updates met ClickUp-automatisering —trigger statuswijzigingen, verstuur herinneringen of wijs taken automatisch toe op basis van deadlines of reacties op formulieren trigger statuswijzigingen, verstuur herinneringen of wijs taken automatisch toe op basis van deadlines of reacties op formulieren

Samen maken deze bouwstenen van uw ClickUp-werkruimte een goed geoliede, klantgerichte portal die even strategisch als eenvoudig is.

Davide Mameli, Business Unit Manager bij ICM. S (onderdeel van Accenture), is het daarmee eens:

Clients kunnen tickets aanmaken met betrekking tot projecten, en onze teamleiders kunnen snel reageren en taken delegeren. Dit bespaart veel tijd die anders besteed zou worden aan het heen en weer sturen van e-mails, en zorgt voor een betere client experience. En het onboarden van clients bij ClickUp is eenvoudig omdat de tool zeer gebruiksvriendelijk is.

Stap 4: Gebruik sjablonen om de installatie te versnellen

Begin niet elke keer opnieuw wanneer u een client aan boord haalt, een project lanceert of een update verstuurt.

De sjabloon voor het onboarden van klanten van ClickUp biedt u een kant-en-klare werkstroom om het traject van nieuwe klanten stap voor stap in kaart te brengen. Of u nu deliverables definieert, tijdlijnen maakt of taken toewijst, de sjabloon zorgt voor consistentie en bespaart u uren aan repetitieve installatie.

Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn de onboarding van klanten en zorg voor een positieve klantervaring met de sjabloon voor klantonboarding van ClickUp

Gebruik dit sjabloon om:

Breng onboardingtrajecten in kaart met aangepaste takenlijsten

Wijs verantwoordelijkheden en deadlines toe aan uw interne team

Sluit documenten, contracten en welkomstmateriaal van clients in taken in

Maak formulieren om klantinformatie of feedback op één plek te verzamelen

Pas statussen en weergaven aan om uw unieke werkstroom voor klanten weer te geven

Houd de voortgang bij en centraliseer de communicatie met klanten met behulp van opmerkingen en tags

Voor terugkerende projecten of vaste klanten is deze aanpak een echte gamechanger!

Stap #5: Centraliseer klantinformatie met een CRM

70% van de leiders op het gebied van klantenservice vertrouwt op één enkele bron van waarheid binnen hun bedrijf.

Voordat u clients uitnodigt voor uw portaal, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alles wat u nodig hebt om hen van dienst te zijn, centraal is opgeslagen en gemakkelijk toegankelijk is. Dit omvat contactgegevens, servicegegevens, voortgang van onboarding en tijdlijnen voor deals.

ClickUp CRM maakt dit eenvoudig door aanpasbare pijplijnen, profielweergaven en integratie in uw werkruimte te bieden.

Kies voor de ClickUp CRM-oplossing voor elke fase van uw klantrelatie, van het vastleggen van leads tot onboarding en doorlopend accountbeheer

Gebruik het om:

Consolideer klantgegevens, aantekeningen en communicatie op één plek

Houd onboarding, deliverables en verlengingen bij naast projecttaken

Koppel CRM-items rechtstreeks aan documenten, opmerkingen en werkstromen

Wijs account eigenaren en fasen toe aan elke client

Maak externe CRM-tools overbodig en krijg volledige controle

Of u nu vijf of vijftig clients beheert, ClickUp CRM helpt u om afgestemd te blijven en klaar te staan voor service.

Stap #6: Deel toegang en begeleid clients

Zelfs het best gebouwde portaal kan mislukken als clients niet weten hoe ze het moeten gebruiken. Zodra uw installatie live is, nodigt u hen uit met gasttoegang en loodst u hen door de basisprincipes.

Waar kunnen ze updates bekijken? Waar moeten ze documenten uploaden of feedback achterlaten? Een eenvoudige ClickUp Clip van uw op het scherm opgenomen walkthrough of een korte welkomstgids kan nieuwe gebruikers omtoveren tot zelfverzekerde medewerkers.

Neem eenvoudig een walkthrough of demo video van een client portal op met ClickUp Clips

Het doel is om elke interactie soepel te laten verlopen, zodat ze vanaf dag één betrokken en onder de indruk blijven.

ClickUp: waar clients kampioenen worden

Wanneer de relatie met klanten soepel verloopt, verloopt ook de rest sneller: tijdlijnen, feedback en zelfs betalingen. En dat is precies wat een goed opgezet clientportaal biedt.

Van het weergeven van tijdlijnen in één dashboard tot het organiseren van documenten, formulieren en berichten voor klanten in één werkruimte: met clientportals hoeft u niet meer te gissen naar de status van de samenwerking. Met apps zoals ClickUp gaat u verder dan alleen 'projectmanagementtools voor klanten'. U krijgt een complete hub die uw klanten met plezier zullen gebruiken, van directe ondersteuning tot selfservice-opties.

Als u genoeg hebt van verspreide threads en gemiste follow-ups in online discussieforums, is het tijd om alles op één plek samen te brengen.

Meld u gratis aan voor ClickUp en begin met het bouwen van client portals die net zo hard werken als u.