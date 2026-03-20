Gratis Figma-e-mailsjablonen voor marketing- en ontwerpteams

Figma-e-mailsjablonen zijn kant-en-klare ontwerpbestanden met lay-outs, componenten en stijlen voor het maken van e-mailcampagnes.

Ze werken uitstekend voor alle soorten e-mailsjablonen, van welkomstreeksen en promotionele aankondigingen tot wekelijkse nieuwsbrieven en transactionele e-mails zoals orderbevestigingen.

En het beste? Dankzij het modulaire ontwerp kun je secties mixen en matchen om aan de behoeften van elke campagne te voldoen, zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen. Kortom, ze zijn geweldig.

Dit artikel legt uit wat een goede Figma-e-mailsjabloon is, samen met enkele goede aanbevelingen. Je leert ook hoe gratis ClickUp-sjablonen de kloof in projectmanagement tussen je Figma-bestanden en een gelanceerde campagne kunnen overbruggen zonder chaos.

Wat zijn Figma-e-mailsjablonen?

Een goede Figma-e-mailsjabloon biedt je een solide basis voor de UI van je e-mail, met responsieve componenten die er op elk apparaat goed uitzien.

Dit is waar je op moet letten bij een goede Figma-e-mailsjabloon: ✨

Responsieve lay-outs: Zorg ervoor dat componenten zich aanpassen aan verschillende schermgroottes, van desktop tot mobiel ( Zorg ervoor dat componenten zich aanpassen aan verschillende schermgroottes, van desktop tot mobiel ( 46,56% van de e-mails wordt geopend op Apple-apparaten), met behulp van op beperkingen gebaseerd ontwerp

Automatische layout: Gebruik sjablonen met flexibele ruimte die zich automatisch aanpast wanneer u content toevoegt of verwijdert, zodat u handmatig hoef te sleutelen

Componentvarianten: Zoek naar vooraf gebouwde statussen voor knoppen, kopteksten en call-to-actions (CTA's) om met minder moeite consistentie te behouden

Typografiesysteem: Het sjabloon moet consistente tekststijlen gebruiken die passen bij e-mailveilige lettertypen zoals Arial, Georgia of Helvetica

Kleurvariabelen: Vind sjablonen met eenvoudig bij te werken merkkleuren waarmee wijzigingen in één keer op alle elementen worden toegepast

Gratis e-mailontwerpsjablonen voor Figma-werkstroomen

1. Gratis e-mailsjablonen van Designmodo

Het Designmodo Free Email Templates-pakket biedt een gestroomlijnde manier om professionele e-mails te maken zonder helemaal vanaf nul te hoeven beginnen. Deze sjablonen zijn ontworpen met een breed bereik aan gebruikssituaties in gedachten, van marketing- tot transactie-behoeften, zodat uw merk consistent blijft op alle contactpunten met klanten. Of u nu een productlancering aankondigt of een wekelijkse update verstuurt, deze lay-outs bieden een verzorgde basis.

🟌 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Ontwikkelaarsvriendelijk: Speciaal ontworpen om compatibel te zijn met populaire e-mailframeworks en exporttools

Op componenten gebaseerd: Maakt gebruik van de automatische layout en componenten van Figma, waardoor je eenvoudig afbeeldingen kunt verwisselen en kleuren direct kunt wijzigen

Moderne uitstraling: Met strakke typografie en veel witruimte als functie voor optimale leesbaarheid op elk apparaat

🧠 Leuk weetje: In 1976 was koningin Elizabeth II het eerste staatshoofd dat een e-mail verstuurde. Ze gebruikte het ARPANET (de voorloper van het internet) tijdens een bezoek aan het Royal Signals and Radar Establishment. Haar gebruikersnaam was het koninklijke HME2 (Her Majesty, Elizabeth II).

2. E-mailsjabloon voor ontwerpers en start-ups

De Designer en Startup sjabloon is gemaakt voor wie zich wil onderscheiden. Dit sjabloon wijkt af van 'saaie' zakelijke e-mails en gebruikt elementen die het raster doorbreken en opvallende call-to-actions om de aandacht te trekken. Het is bijzonder effectief voor portfolio's of aankondigingen van techproducten waarbij visuele flair een prioriteit is.

🟌 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Visuele storytelling: Geoptimaliseerd voor hoogwaardige afbeeldingen en creatieve typografische opstellingen

Geschikt voor startups: Bevat specifieke secties voor 'Team'-introducties, 'Productmijlpalen' en 'Uitgelichte functies'

Gebruiksgemak: Beschikt over een modulair systeem met slepen en neerzetten, zodat u secties als blokken kunt stapelen

3. E-mail-sjablonen 2025: desktop en mobiel

Met het oog op de toekomst van communicatie richt het Email Templates 2025-pakket zich op toegankelijkheid en geavanceerde mobiele interacties. Deze sjablonen zijn ontworpen om moderne e-mailclientfuncties te ondersteunen en bieden een verfijnde uitstraling die premium en actueel aanvoelt. Het legt de nadruk op "duimvriendelijke" navigatie en lay-outs met een hoog contrast.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Geoptimaliseerd voor donkere modus: Speciaal ontworpen om er prachtig uit te zien in zowel lichte als donkere modus

Mobile-first ontwerp: Geeft prioriteit aan de mobiele ervaring en zorgt ervoor dat knoppen en links gemakkelijk aan te tikken zijn op kleinere schermen

Interactieve elementen: Ontworpen met het oog op 'hover-statussen' en interactieve componenten voor clients die deze ondersteunen

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hier heb je een AI-aangedreven Whiteboard nodig, zoals ClickUp Whiteboards, om ideeën uit brainstormsessies direct om te zetten in taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je de AI-beeldgenerator gewoon om een afbeelding te maken op basis van je opdracht. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee je sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren! Gebruik ClickUp Brain om mock-ups, diagrammen en meer te maken op ClickUp Whiteboards

4. Sjablonen voor e-mails voor nieuwsbrieven

De e-mailsjablonen voor nieuwsbrieven zijn ontworpen voor curatoren en schrijvers. Als je doel is om informatie, artikelen of wekelijkse overzichten te delen, biedt dit sjabloon de perfecte hiërarchie. Het zorgt voor een evenwicht tussen tekstrijke secties en uitgelichte afbeeldingen, zodat je lezers zich niet overweldigd voelen door de content.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Duidelijke hiërarchie: Gebruikt verschillende kopgroottes en content-scheiders om informatie logisch te ordenen

Overzichtelijke lay-outs: Bevat secties met 'Snelle links' en 'Topkeuzes' voor lezers die liever scannen

Strakke typografie: gericht op leesbaarheid, zodat lange nieuwsbrieven prettig zijn om te lezen

5. 10 gratis e-mailsjablonen

Deze bundel met 10 sjablonen is het 'Zwitserse zakmes' van e-mailontwerp. Het biedt een enorme verscheidenheid aan stijlen, wat betekent dat je voor bijna elke gelegenheid een sjabloon kunt vinden – of het nu gaat om een 'welkomstmail', een 'wachtwoord vergeten'-notificatie of een aankondiging van een 'seizoensuitverkoop'. Het is een uitstekende bron om snel een uitgebreide e-mailbibliotheek op te bouwen.

🟌 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Variatie: Omvat meerdere categorieën, waaronder e-commerce, SaaS en personal branding

Gestructureerde lagen: Dankzij zorgvuldig georganiseerde Figma-lagen kunnen beginners gemakkelijk door het bestand navigeren

Klaar voor gebruik: Elk van de 10 sjablonen is een complete pagina, niet slechts een fragment, en biedt een volledig ontwerp van begin tot eind

Beperkingen van het gebruik van Figma-sjablonen voor e-mails

Je prachtige Figma-e-mailontwerp zit vast. Het is een afbeelding van een e-mail, geen echte, en het staat op zichzelf, los van je campagneplan, tekst en goedkeuringsproces.

Het lijkt een simpele miscommunicatie, maar het leidt uiteindelijk tot handmatige overdrachten, verloren feedback in eindeloze commentaren en geen zichtbaarheid op de campagnestatus. Dit is een klassiek voorbeeld van werkversnippering – de versnippering van werk over meerdere, losstaande tools die niet met elkaar communiceren – en het kost je tijd en creëert kansen voor fouten.

Het punt is dat Figma niet is ontworpen om de volledige werkstroom van e-mailcampagnebeheer te beheren. Dit zijn de tekortkomingen waar je tegenaan zult lopen:

Geen HTML-export: Je Figma-ontwerpen moeten handmatig worden gecodeerd of via een tool van een derde partij worden verwerkt om een functionele HTML-e-mail te worden, wat extra stappen en kans op fouten met zich meebrengt

Geen campagnetracking: Zodra een ontwerp Figma verlaat, verlies je alle zichtbaarheid erin. Er is geen manier om het ontwerpbestand te koppelen aan open rates, click-throughs of andere prestatiestatistieken

Knelpunten bij goedkeuring: Het achterlaten van opmerkingen in Figma is geweldig voor visuele feedback, maar maakt geen verbinding met een formele goedkeuringswerkstroom met deadlines en toewijzingen aan belanghebbenden

Tekortkomingen in versiebeheer: Het beheren van verschillende versies van een e-mail voor A/B-tests of meerdere campagnes loopt al snel uit de hand zonder een laag van projectmanagement om alles georganiseerd te houden

Een lastige projectoverdracht : Je ontwikkelaars en e-mailmarketeers hebben meer nodig dan alleen een ontwerpbestand. Ze hebben specificaties, definitieve teksten en deadlines nodig, allemaal op één plek, om verwarring te voorkomen

A/B-testen is bijvoorbeeld een van de snelste manieren waarop versies en resultaten moeilijk te bijhouden zijn zonder een speciale werkstroomlaag.

Gratis ClickUp-sjablonen voor e-mailbeheer

Wanneer je e-mailwerkstroom een chaotische wirwar is van verschillende apps en handmatige stappen, verspil je uiteindelijk tijd aan administratief werk in plaats van aan het maken van geweldige campagnes.

Dit is precies waar een platform voor werkstroombeheer van pas komt. Het maakt de verbinding tussen je ontwerpfase en de rest van de e-mailproductiecyclus mogelijk, waardoor je van begin tot eind één enkele bron van waarheid hebt.

Beheer de operationele kant van je e-mailcampagnes – van planning tot prestatiebeoordeling – met ClickUp-werkstroom-sjablonen die een aanvulling vormen op je Figma-ontwerpen.

Voeg Figma-bestanden rechtstreeks toe aan taken, houd ontwerpbeoordelingen bij en coördineer teaminspanningen zonder van tool te wisselen met behulp van ClickUp-sjablonen. Bovendien kun je een eerste e-mailtekst genereren, campagnefeedback samenvatten en repetitieve taken automatiseren met ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent.

Hier zijn 9 gratis sjablonen voor elke fase van je e-mailproductie. 🛠️

1. Marketing-e-mailsjabloon van ClickUp™

Ontvang een gratis sjabloon Met het marketing-e-mailsjabloon van ClickUp maak je prachtige, gepersonaliseerde e-mails die de aandacht trekken en de betrokkenheid vergroten.

Het plannen van een multi-touch e-mailmarketingcampagne in een spreadsheet is een recept voor gemiste deadlines en vergeten taken. Deze marketing-e-mailsjabloon van ClickUp™ biedt een gestructureerd raamwerk voor het uitvoeren van campagnes, van idee tot verzending, zodat er niets door de mazen van het net glipt. Het is perfect voor marketingteams die meerdere e-mailcampagnes tegelijk beheren.

🟌 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Campagnefasen bijhouden: leid campagnes door overzichtelijke fasen voor planning, ontwerp, tekst, beoordeling en verzending

Aangepaste velden in ClickUp : Houd in één oogopslag het e-mailtype, het doelgroepsegment en de status van de campagne bij

ClickUp-tijdlijnweergave: Plan campagnes visueel om realistische deadlines vast te stellen en de capaciteit van het team te beheren

ClickUp Brain-integratie: Genereer variaties op de onderwerpregel en eerste conceptteksten rechtstreeks binnen je campagnetaaken ( Genereer variaties op de onderwerpregel en eerste conceptteksten rechtstreeks binnen je campagnetaaken ( 92% van de dagelijkse AI-gebruikers meldt een stijging in productiviteit)

🎥 Leer hoe je met behulp van AI op grote schaal content kunt maken in ClickUp.

2. E-mailadvertentiesjabloon van ClickUp™

Wanneer een flash sale live is, is er geen ruimte voor fouten. De e-mailadvertentiesjabloon zorgt ervoor dat je kortingscodes, vervaldata en advertentieteksten strak op elkaar zijn afgestemd.

Wanneer een flash sale live is, is er geen ruimte voor fouten. De e-mailadvertentiesjabloon zorgt ervoor dat je kortingscodes, vervaldata en advertentieteksten strak op elkaar zijn afgestemd.

Het is speciaal ontworpen voor e-commerceteams die Figma-ontwerpen moeten synchroniseren met de werkelijke voorraad en lanceringsdata, waardoor promotionele chaos wordt omgezet in een conversiewetenschap.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Promotiekalender: Breng verkoopgebeurtenissen, productlanceringen en seizoenscampagnes in kaart in een gedeelde kalender

Velden voor het bijhouden van aanbiedingen: Gebruik aangepaste velden om kortingscodes, vervaldata en promotiedetails op te slaan

Ondersteuning voor Figma-bijlagen: koppel je Figma-ontwerpbestanden voor e-mailsjablonen rechtstreeks aan taken, zodat je ze tijdens beoordelingen gemakkelijk kunt raadplegen

Conversienotities: Leg inzichten over de prestaties vast in elke taak om toekomstige promoties te verbeteren

3. Sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes van ClickUp™

Beheer je e-mailstrategie met de ClickUp-sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes

Het uitvoeren van een complexe e-mailreeks vereist een benadering van taakbeheer, waarbij elke e-mail in kleinere, beheersbare delen wordt opgesplitst.

Deze sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes helpt je om multi-e-mailwerkstroomen onder de knie te krijgen door elk bericht als een nauwkeurig subproject te behandelen. Of je nu een onboarding-serie van 7 dagen of een langdurig nurturing-traject opzet, dit raamwerk zorgt ervoor dat je verhaal consistent blijft en dat elke CTA dubbel wordt gecontroleerd voordat deze in de inbox terechtkomt.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

ClickUp-subtaak voor elk onderdeel: Splits onderwerpregels, previewtekst, hoofdtekst en CTA's op in afzonderlijke checklistitems

ClickUp-taakafhankelijkheden : Koppel taken aan elkaar, zodat de tekstschrijver een melding krijgt wanneer het ontwerp is goedgekeurd, waardoor knelpunten worden voorkomen

Deadline-bijhouden: Stel realistische Stel realistische ClickUp-deadlines in voor elke fase om last-minute stress te voorkomen

Sequentie bijhouden: Beheer campagnes met meerdere e-mails met duidelijke zichtbaarheid over wat er is verzonden en wat er nog moet gebeuren

🌼 Wist je dat: Bill Clinton beweerde ooit dat hij tijdens zijn hele presidentschap slechts twee e-mails had verstuurd. Alleen is dat niet waar. Er is een spoor van e-mails te vinden!

4. E-mailautomatisering met ClickUp-sjabloon van ClickUp™

Ontvang een gedetailleerde checklist voor een soepel proces van e-mailautomatisering met de sjabloon 'E-mailautomatisering met ClickUp'

Herhalende e-mailtaken, zoals het versturen van een wekelijkse nieuwsbrief of een maandelijks rapport, zorgen voor veel handmatig administratief werk. Deze e-mailautomatisering met ClickUp-sjabloon van ClickUp™ helpt je bij het opzetten van geautomatiseerde werkstroom voor die terugkerende taken, waardoor je team tijd overhoudt om zich te richten op strategischer werk.

Hoewel sommige campagnes misschien een persoonlijk tintje nodig hebben, is deze ontworpen voor teams met grote, voorspelbare e-mailwerkstroomen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

ClickUp-automatiseringen: Wijs automatisch taken toe, wijzig statussen of breng belanghebbenden op de hoogte wanneer een mijlpaal in de campagne is bereikt

ClickUp terugkerende taken : Genereer consistente productietaken voor je nieuwsbrief volgens een wekelijks of maandelijks schema

Integratietriggers: Maak verbinding met je e-mailprovider om ClickUp-acties te activeren op basis van externe gebeurtenissen

👉🏽 Waarom zou je een deel van die handmatige updates niet uitbesteden aan een Agent? Hier zijn drie Super Agents van ClickUp die je kunnen helpen:

5. Whiteboard-sjabloon voor nieuwsbrieven van ClickUp™

Deel updates naadloos met ClickUp's nieuwsbrief-Whiteboard-sjabloon

Soms is een lineaire lijst met taken niet de beste manier om te beginnen met het plannen van een creatief project zoals een nieuwsbrief.

Voor wie de voorkeur geeft aan visueel denken, biedt de Newsletter Whiteboard sjabloon een oneindig canvas om inhoudspijlers te slepen, neer te zetten en met elkaar te verbinden. Het fungeert als de perfecte ontwerp- en projectmanagementkaart tussen een ruwe Figma-layout en een definitieve redactionele kalender, waardoor je de 'sfeer' van je nieuwsbrief kunt visualiseren nog voordat je een deadline vaststelt.

🟌 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

ClickUp Whiteboard Sticky Notes voor het bedenken van ideeën: Leg ideeën voor onderwerpen, invalshoeken voor content en koppen vast in een vrij vormgegeven, visueel format

Omzetten in taken: Zet je beste ideeën van het Whiteboard met één klik direct om in uitvoerbare taken in je projectlijst

Figma-prototypes insluiten: Plaats live Figma-prototypelinks in je Whiteboard voor visuele referentie tijdens planningssessies

Realtime samenwerking: Brainstorm met je team en zie de cursors van iedereen in realtime bewegen, waar ze ook zijn

6. Sjabloon voor ontwerpbeoordeling door ClickUp™

Creëer een samenwerkingsruimte om alle ontwerpfasen in kaart te brengen met de ClickUp-sjabloon voor ontwerpbeoordeling

Het achterhalen van feedback en goedkeuringen via e-mail of Slack is inefficiënt en leidt tot gemiste opmerkingen en verwarrende beheer van versies.

De Design Review Sjabloon maakt een einde aan de "feedbackloop van de ondergang" door een transparant platform te bieden voor alle belanghebbenden. Door feedback te centraliseren, zorg je ervoor dat elke iteratie van je Figma-ontwerp wordt beoordeeld, bijgehouden en goedgekeurd zonder het gedoe van heen-en-weer-gepraat.

🟌 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Gestructureerde beoordelingsfasen: Gebruik een speciale ClickUp Approvals-werkstroom om ontwerpen door de eerste beoordeling, revisies en definitieve goedkeuring te loodsen

ClickUp-commentaarthreads: Koppel feedback rechtstreeks aan ontwerptaken, zodat alle opmerkingen op één plek staan en aan de juiste versie zijn gekoppeld

Aangepaste velden voor goedkeuringen: Houd de goedkeuringsstatus bij, zie wie er nog moet beoordelen en tel het aantal revisierondes

7. Grafisch ontwerpsjabloon van ClickUp™

Blijf elke ontwerpaanvraag voor met meerdere kant-en-klare lijsten in deze sjabloon voor grafisch ontwerp van ClickUp

Wanneer ontwerpaanvragen van alle kanten binnenkomen, is het moeilijk om prioriteiten te stellen en de werklast te beheren.

Deze grafische ontwerpsjabloon fungeert als een sluisdeur en standaardiseert de manier waarop je e-mailkopteksten, pictogrammen en hero-afbeeldingen ontvangt en implementeert. Het helpt ontwerpleads zich eerst te concentreren op middelen met een grote impact, zodat het team niet verdrinkt in kleine verzoeken terwijl er een grote campagne op komst is.

🟌 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

ClickUp Forms voor het ontvangen van aanvragen: Standaardiseer binnenkomende ontwerpaanvragen met een formulier dat alle benodigde specificaties, deadlines en merkrichtlijnen vastlegt

ClickUp-prioriteiten : Gebruik prioriteitsvelden om dringende verzoeken te markeren, zodat je ontwerpers zich eerst kunnen richten op het werk met de grootste impact

Bijlagen in ClickUp: Sla definitieve deliverables rechtstreeks bij de taak op voor een eenvoudige overdracht en een duidelijk overzicht van voltooid werk

Deadline bijhouden: Stel deadlines in en houd deze bij om ervoor te zorgen dat alle assets op tijd worden geleverd

8. Sjabloon voor stijlgids van ClickUp™

Gebruik de sjabloon om projectspecifieke stijlgidsen te maken en verwarring en fouten te voorkomen

Inconsistente branding – zoals de verkeerde knopradius of een 'bijna juiste' hex-code – kan ervoor zorgen dat een professionele e-mail eruitziet als een scam. Gebruik de Stijlgids-sjabloon om het 'regelboek' van je merk op te stellen. Het is een levend document waarin typografie, CTA-stijlen en richtlijnen voor het gebruik van het logo worden opgeslagen, zodat elke e-mail aanvoelt als iets dat bij jouw merk hoort.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

ClickUp Docs -integratie: Maak een doorzoekbare, deelbare stijlgids die direct naast je projecten en taken staat

ClickUp-versiegeschiedenis: Houd updates van je richtlijnen bij en herstel indien nodig eerdere versies

ClickUp-links om te delen: Geef externe medewerkers of bureaus veilige, alleen-lezen toegang tot je stijlgids

Inbeddingen: Voeg live Figma-inbeddingen, kleurstalen en lettertype-steekproeven rechtstreeks toe aan je documentatie

9. Sjabloon voor merkidentiteit van ClickUp™

Vereenvoudig het proces van het creëren van een krachtige merkidentiteit met de ClickUp-sjabloon voor merkidentiteit

Wanneer merkmaterialen verspreid zijn over meerdere mappen en schijven, verspillen teams tijd met het zoeken naar de juiste bestanden en gebruiken ze vaak verouderde versies.

Deze sjabloon voor merkidentiteit van ClickUp™ centraliseert al je merkidentiteitsmiddelen en richtlijnen in één overzichtelijke ClickUp-ruimte. Van documentatie over toon en stijl tot icon packs en logo's: deze ruimte zorgt ervoor dat elk teamlid – van de interne CMO tot een externe freelancer – vanuit dezelfde basis werkt.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Organisatie van de mediabibliotheek: Gebruik taken om logo's, pictogrammen en merkelementen op te slaan met duidelijke naamgevingsconventies en bijlagen

Documentatie over de merkstem: Maak een ClickUp document om de toon van je merk, richtlijnen voor berichten en do's en don'ts voor e-mailteksten vast te leggen

Richtlijnen voor het gebruik van het logo: Leg de regels voor ruimte, kleurvariaties en verboden toepassingen vast om consistentie te waarborgen

Functieoverschrijdende zichtbaarheid: deel de ruimte met marketing-, ontwerp- en contentteams om iedereen op één lijn te houden

Werkt je ontwerpwerkstroom niet? Verander het met ClickUp!

Ontwerp is slechts het begin van het verhaal. Hoe dat verhaal je publiek bereikt, hangt volledig af van je infrastructuur.

Figma-e-mailsjablonen zijn geweldige tools voor visuele storytelling, maar zelfs het beste ontwerp kan teniet worden gedaan door een gefragmenteerde werkstroom.

Door je ontwerpbestanden te koppelen aan de werkstroom-sjablonen van ClickUp, creëer je een naadloze pijplijn die op natuurlijke wijze van idee naar uitvoering stroomt. Deze integratie zorgt ervoor dat je campagnedoelstellingen, middelen en tijdlijnen altijd synchroon zijn. Verhoog je productieniveau door af te stappen van handmatige updates en over te stappen op een geautomatiseerd, verbonden ecosysteem.

Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp en ontdek het zelf!

Veelgestelde vragen over Figma-e-mailsjablonen

Ja. Koppel links naar Figma-bestanden rechtstreeks aan ClickUp-taken of sluit live prototypes in op ClickUp-documenten om de volledige werkstroom rond je ontwerpen op één plek te beheren.

Een Figma-e-mail-UI-kit biedt visuele ontwerpcomponenten zoals knoppen, kopteksten en lay-outs die je binnen Figma kunt gebruiken. Een e-mailwerkstroom-sjabloon, zoals die in ClickUp, beheert het operationele proces voor het ontwerp, inclusief taaktoewijzingen, goedkeuringen, deadlines en het bijhouden van campagnes.

Houd de belangrijkste statistieken van e-mailcampagnes bij door aangepaste rapporten te maken met ClickUp Dashboards. Voeg prestatierapporten van je e-mailserviceprovider toe aan voltooide campagnetaaken. Vat de resultaten samen en ontvang optimalisatiesuggesties voor toekomstige campagnes met ClickUp Brain.