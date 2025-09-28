25 beste werkstroombeheersoftware in 2025

Het beheren van werk kan aanvoelen als het ontwarren van een kluwen van oortelefoons: frustrerend en eindeloos, vooral wanneer terugkerende taken uw tijd en energie opslokken.

🧐 Wist u dat? 67% van de werknemers wereldwijd geeft toe dat ze te veel tijd besteden aan repetitieve taken.

Maar hier is het goede nieuws: werkstroombeheersoftware kan het gemakkelijker maken.

Deze tools stroomlijnen projecten, automatiseren taken en verminderen handmatige inspanningen. Of u nu nieuw bent met workflowsoftware of op zoek bent naar een betere oplossing, u bent hier aan het juiste adres.

Laten we eens kijken naar de 25 beste software voor werkstroombeheer om de manier waarop uw team werkt te transformeren! 🔧

Wat is werkstroombeheersoftware?

Werkstroombeheersoftware is een digitale oplossing die is ontworpen om automatisering, organisatie en optimalisatie van werkstroom te realiseren, zodat taken efficiënt kunnen worden voltooid.

Van het toewijzen van taken en het bijhouden van voortgang tot het faciliteren van feedback en goedkeuringen: workflowbeheertools zorgen voor duidelijkheid en samenwerking bij elk project.

U kunt deze werkstroombeheersystemen aangepast aan elke branche of team – ze zijn super veelzijdig.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools om een werkcontext op te bouwen. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, uitgebreid worden in een Slack-thread en gedocumenteerd worden in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt uw volledige werkstroom samen op één uniform platform. Met functies zoals ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chatten, ClickUp Documenten en ClickUp Brain blijft alles in verbinding, synchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win uw productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

Voordelen van het gebruik van werkstroombeheersoftware

Werkstroombeheersoftware heeft meer voordelen dan nadelen. Hier volgen enkele voorbeelden:

verhoogde productiviteit: *Automatiseer repetitieve taken, elimineer knelpunten en maak waardevolle tijd vrij voor strategisch denken en innovatie

Verbeterde samenwerking: Bouw een moeiteloos communicatie- en werk systeem met minimale handmatige tussenkomst

minder fouten: *Automatisering van alle handmatige processen om menselijke fouten tot een minimum te beperken

Betere zichtbaarheid: Krijg realtime inzicht in de voortgang van projecten en identificeer snel verbeterpunten

🧐 Wist u dat? Bedrijven kunnen jaarlijks tot wel 1,3 miljoen dollar verliezen door inefficiënte werkstroom die werknemers vertragen.

Er is dus geen reden waarom u niet voor werkstroombeheersoftware zou kiezen!

Waar moet u op letten bij werkstroombeheersoftware?

Er zijn veel softwareopties beschikbaar, dus de selectie van de perfecte software vereist een zorgvuldige afweging. Hier zijn enkele sleutelfactoren om in gedachten te houden:

automatisering-functies: *De software moet u in staat stellen repetitieve processen en taakuitvoeringen te automatiseren

🎥 Benieuwd wat 'workflowautomatisering' eigenlijk inhoudt? In deze video ziet u hoe automatiseringstools repetitieve taken omzetten in naadloze processen, zodat teams kunnen stoppen met het micromanagen van overdrachten en de werkstroom aan de software kunnen overlaten.

Aanpasbare dashboards: Hiermee moet u weergaven kunnen aanpassen voor Hiermee moet u weergaven kunnen aanpassen voor een betere werkstroomoptimalisatie

gebruiksvriendelijke interface: *Zorg ervoor dat zelfs niet-technisch onderlegde gebruikers de tool met minimale training kunnen gebruiken

Integraties: Controleer de compatibiliteit met uw bestaande bedrijfstools voor een moeiteloze overgang

Analytics: De software moet toegang bieden tot gedetailleerde rapporten en inzichten over de voortgang van projecten

Veiligheid: Gegevensbeveiliging en naleving moeten voorop staan

💡Pro-tip: Geef altijd prioriteit aan schaalbaarheid en kies een tool die met uw bedrijf mee kan groeien en zich kan aanpassen aan toekomstige behoeften.

In één oogopslag: de 25 beste werkstroomsoftwareprogramma's om uw werk te stroomlijnen

Hier volgt een overzicht van de 25 tools:

Tool Beste functie Primair gebruiksscenario Prijzen ClickUp AI-aangedreven automatisering, meer dan 15 werkstroomweergaven, ingebouwde AI-assistent (ClickUp Brain) Teams die een uniform platform nodig hebben voor automatisering, visuele planning en collaboratief werkbeheer Voor altijd gratis; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Asana Visuele taakbijhouden, Werkstroomautomatisering, Meer dan 270 integraties Teams die behoefte hebben aan visueel taakbeheer en gestroomlijnde communicatie Voor altijd gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49/maand Monday Werkstroom aangepast zonder code, Projectinzichten, CRM- en ontwikkeltools Teams die behoefte hebben aan aangepaste werkstroom en tools voor resourcebeheer Voor altijd gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12/maand ProofHub Alles-in-één platform, tijdsregistratie, Aangepaste werkstroom Kleine tot middelgrote teams die behoefte hebben aan uniform projectmanagement en samenwerking 14 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 50/maand ProcessMaker Low-code automatisering, Intelligente documentverwerking, Onderneming-integraties Middelgrote bedrijven die complexe, meerstapswerkstroom automatiseren Demo beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 3.000/maand Smartsheet Schaalbare weergaven (raster, gantt, Kanban), documentgeneratie, samenwerkingstools Organisaties die projecten opschalen met flexibele werkstroomformaten en gegevenssynchroniseren 30 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand Wrike Werk Intelligence AI, Aangepaste dashboards, Project map hiërarchie Ondernemingen die complexe, functieoverschrijdende projecten beheren 14 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 10/maand Process Street AI-aangedreven checklist, voorwaardelijke logica, SOP-sjablonen Terugkerende taakwerkstroom en SOP-beheer met formulierintegraties 14 dagen gratis proefversie; Aangepaste prijzen Hive Ingebouwde chat en video, Dashboardweergaven, Taakafhankelijkheid Teams die realtime samenwerking en communicatie op één plek nodig hebben Voor altijd gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 1,50/maand Zapier 7.000+ integraties, visuele automatisering, vooraf gebouwde Zaps Werkstroom automatiseren door meerdere apps van derden in verbinding te brengen Free Forever; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29,99/maand Kissflow Aangepaste app zonder code, Werkstroomstatistieken, Round-robin-taaktoewijzing Maak op maat gemaakte business apps en automatiseer processen zonder ontwikkelingsmiddelen Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 1.500/maand Kintone Aangepaste app-bouwer, Realtime samenwerking, Datavisualisaties Teams die no-code digitale werkruimten bouwen voor aangepaste behoeften 30 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 16/maand Qntrl Visuele workflow-editor, Compliance-automatisering, Aangepaste rollen en machtigingen Teams die complexe processen beheren met volledige zichtbaarheid en handhaving Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 20/maand Airtable Hybride spreadsheet-database, Aangepaste werkruimten, Bijhouden van activiteitenhistorie Creatieve teams en bureaus die gebruikmaken van collaboratieve, visuele werkstroom Voor altijd gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 24/maand Trello Kanban-eenvoud, Butler-automatisering, Multi-weergave-schakelaars Kleine teams en individuen die lichte, visuele werkstroom beheren Voor altijd gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 5/maand Nulab (Backlog) Bug bijhouden + werkstroom, Cacoo-diagrammen, Deel documenten en communicatie Engineering- en productteams die visuele en collaboratieve tools nodig hebben Voor altijd gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand Cflow Drag-and-drop-builder, Voorwaarde-logica, Meer dan 1000 integraties Teams vervangen traditionele processen door automatisering zonder code Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 22/maand Notion Uniforme documenten + werkstroom, Aangepaste databases, Modulair ontwerp Teams bouwen kennisbanken op en beheren samenwerkend werk op één plek Voor altijd gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12/maand ProProfs Project tijdsregistratie + facturering, Gantt-tijdlijnen, Onkostendeclaraties* Kleine teams en start-ups die clientleveringen en facturen beheren Voor altijd gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 49,97/maand Nintex Drag-and-drop-automatisering, Digitale handtekeningen, Cloud-werkstroombouwer Middelgrote tot grote bedrijven die documentintensieve processen automatiseren Demo beschikbaar; Aangepaste prijzen Pipefy No-code builder, Voorwaardelijke werkstroom, HR/IT-sjablonen Operationele teams die inkoop, onboarding en ticketing automatiseren Free Forever; Aangepaste prijzen Miro Real-time whiteboarding, AI-samenvatting, Samenwerkingscanvas Externe en multifunctionele teams die visueel samenwerken in workshops en planning Voor altijd gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8/maand Next Matter Meer dan 3000 integraties, tijdsregistratie, analysedashboards Ondernemingen die behoefte hebben aan conforme, veilige automatisering voor operationele en juridische teams Gratis proefversie; vanaf $ 625/maand + gebruiker kosten beSlick Begeleide werkstroom-sjablonen, Audittrails, Mobielvriendelijke gebruikersinterface Teams in gereguleerde sectoren die behoefte hebben aan conforme werkstroom en documentatie 14 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 16/maand Bynder Gecentraliseerd DAM, AI-asset-tag, goedkeuringswerkstroom Marketing- en merkteams die digitale assets, creatieve beoordelingen en compliance beheren Demo beschikbaar; Aangepaste prijzen

De 25 beste werkstroombeheersoftwareprogramma's

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactioneel team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Kies uit deze lijst met de beste workflowmanagement-apps die aan uw behoeften voldoen.

1. ClickUp (het beste voor het creëren van aanpasbare werkstroom en collaboratief projectmanagement)

Probeer ClickUp gratis! Vereenvoudig teamwork en bouw efficiënte werkstroom van elk type met ClickUp

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, biedt workflowautomatisering zonder code om uw werk in verschillende apps te consolideren in één samenwerkingsplatform.

🧠 Leuk weetje: 94% van de bedrijven digitaliseert zijn werkstroom al met beheersystemen.

✨ Automatiseer werkstroom met ClickUp automatisering

ClickUp Automatisering transformeert vervelende handmatige processen in naadloze werkstroom die op de automatische piloot draaien.

Trigger moeiteloos herinneringen en notificaties met Trigger herinneringen en notificaties met ClickUp automatisering

Door aangepaste triggers en acties in te stellen, kunnen teams urenlang repetitief werk elimineren en tegelijkertijd ervoor zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien. Van eenvoudige statuswijzigingen tot complexe werkstroom met meerdere stappen, ClickUp past zich aan de unieke processen van uw team aan zonder dat er kennis van coderen nodig is.

Wat ClickUp onderscheidt, is de flexibiliteit bij het creëren van automatiseringsregels voor uw hele werkruimte. U kunt werkstroom bouwen die automatisch taken toewijzen, velden bijwerken, notificaties versturen en nieuwe taken aanmaken op basis van triggers zoals deadlines of statuswijzigingen, waardoor consistente processen met minder handmatig werk worden gegarandeerd.

Belangrijkste functies voor werkstroomautomatisering:

Wijs taken automatisch toe aan teamleden op basis van werklast, expertise of roterende schema's

Creëer voorwaardelijke werkstroom die verschillende acties trigger op basis van specifieke criteria

Stel terugkerende taken in met vooraf ingevulde sjablonen voor gestandaardiseerde processen

Verplaats taken tussen projecten en update statussen bij wanneer aan voorwaarden is voldaan

Stuur aangepaste notificaties naar belanghebbenden wanneer belangrijke mijlpalen worden bereikt

👀 Ontdek ClickUp Weergaven om werk op uw manier te beheren

Van visuele borden tot planning op basis van tijdlijnen, ClickUp biedt u meerdere weergaven om taken bij te houden en te beheren:

De meer dan 15 weergaven van ClickUp bieden organisaties een totaaloplossing voor elk team

Lijstweergave voor gerichte taakvolging

Board Weergave (Kanban) voor visuele voortgang

Gantt-diagramweergave voor tijdlijnen en afhankelijkheden

Kalenderweergave voor planning in één oogopslag

Tabelweergave voor planning in spreadsheetstijl

Kaderweergave voor het beheer van de werklast van teams

Schakel op elk moment tussen weergaven om deze aan te passen aan uw projectstijl.

🧠 Blijf voorop lopen met ClickUp Brain

ClickUp Brain biedt u AI-gestuurde voortgangsrapportages en statusrapporten voor taken, documenten en personen. Met AI als hulpmiddel kunt u tijd besparen en gefocust blijven met minder vergaderingen, snelle samenvattingen en geautomatiseerde taken.

Gebruik ClickUp Brain om het proces voor taken, chatten en vergadering aantekeningen samen te vatten

🗺️ Breng ideeën in kaart met ClickUp mindmaps

Complexe werkstroom? Geen probleem. Met ClickUp mindmaps kunt u grote ideeën opsplitsen, een werkstroomdiagram maken en deze direct omzetten in uitvoerbare taken.

Visualiseer complexe projecten, brainstorm ideeën en maak verbindingen tussen taken met ClickUp mindmaps

🧩 Werk visueel samen met ClickUp Whiteboards

Bent u het beu om vergaderingen te houden met fysieke whiteboards die niemand onthoudt? Met ClickUp Whiteboards kunt u in realtime brainstormen, documenten insluiten en taken rechtstreeks koppelen, zodat uw ideeën altijd en overal toegankelijk blijven.

Breng uw ideeën tot leven met interactieve brainstormsessies, realtime samenwerking en feedback met ClickUp Whiteboard

📝 Weet u niet waar u moet beginnen? Gebruik de werkstroomsjablonen van ClickUp

Start elk proces met meer dan 100 kant-en-klare werkstroom-sjablonen die zijn ontworpen voor marketing, engineering, HR, bedrijfsvoering en meer. U kunt elk sjabloon aangepast aan uw specifieke proces, zodat u niet helemaal vanaf nul hoeft te beginnen.

Een voorbeeld hiervan is de sjabloon voor processtroomdiagrammen. Hiermee kunt u elke stap visualiseren, beslissingsmomenten stroomlijnen en de overdracht tussen teamleden vereenvoudigen. De sjabloon is flexibel genoeg om aan elke branche of workflow te worden aangepast.

De beste functies van ClickUp

Organiseer werkstroom met behulp van een hiërarchie van werkruimten, ruimten, mappen, lijsten en taken

Kies uit meer dan 100 vooraf gebouwde workflowautomatiseringstaken om aangepaste taken toe te wijzen, opmerkingen te plaatsen en meer

Houd de voortgang bij, controleer de prestaties en identificeer knelpunten met ClickUp Dashboard

Bouw volledig aangepaste automatiseringen met triggers, voorwaarden en acties die zijn afgestemd op uw processen

Stel voorwaardelijke logica in, zodat automatiseringen alleen worden uitgevoerd wanneer aan specifieke criteria wordt voldaan

Automatiseer het aanmaken van terugkerende taken in ClickUp voor doorlopende werkstroom

Gebruik ClickUp Forms om automatisch taken aan te maken en door te sturen op basis van verzonden formulieren

Blijf automatisering bijhouden met auditlogboeken en automatiseringgeschiedenis voor transparantie

Geef prioriteit aan veiligheid met krachtige encryptie, toegangscontroles en SOC 2-certificering

Integreer met meer dan 1000 apps, zoals Slack, GitHub en Dropbox

Limieten van ClickUp

Door de uitgebreide functies en de aangepaste mogelijkheden kan het voor sommige gebruikers even wennen zijn

De mobiele versie heeft (nog!) niet alle functies van de desktopversie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp:

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent over ClickUp zei:

ClickUp blinkt uit in zijn veelzijdigheid en alles-in-één benadering van projectmanagement. Het is de meest gebruikte app van onze organisatie geworden. Het brengt taakbeheer, documentaanmaken, tijdsregistratie, doel en samenwerkingstools samen in één uniforme interface die gemakkelijk te implementeren is. De aanpassingsmogelijkheden zijn opvallend, van aangepaste weergaven en statussen tot automatisering en dashboards. Het is zeer schaalbaar, waardoor het geschikt is voor zowel individuen, kleine teams als grote organisaties. De interface is strak en functies zoals terugkerende taken, integraties met verschillende tools en de weergave 'Everything' stroomlijnen het werkstroombeheer echt.

ClickUp blinkt uit in zijn veelzijdigheid en alles-in-één benadering van projectmanagement. Het is de meest gebruikte app van onze organisatie geworden. Het brengt taakbeheer, documentaanmaken, tijdsregistratie, doel en samenwerkingstools samen in één uniforme interface die gemakkelijk te implementeren is. De aanpassingsmogelijkheden zijn opvallend, van aangepaste weergaven en statussen tot automatisering en dashboard. Het is zeer schaalbaar, waardoor het geschikt is voor zowel individuen, kleine teams als grote organisaties. De interface is strak en functies zoals terugkerende taken, integraties met verschillende tools en de weergave 'Everything' stroomlijnen het werkstroombeheer echt.

💡 Pro-tip: Begin met het automatiseren van taken met een laag risico en een hoge frequentie, zoals dagelijkse stand-up-herinneringen of taaktoewijzingen. Dit is de gemakkelijkste manier om vertrouwen in uw automatisering op te bouwen.

2. Asana (het beste voor het visualiseren en verduidelijken van werkstroom)

via Asana

Asana is de onmisbare toolbox voor projectmanagers. De functies ervan helpen teams om efficiënt samen te werken, te organiseren en projecten te voltooien.

Dankzij het innovatieve werkgrafiekgegevensmodel en veelzijdige functies zoals taaktoewijzing, projectbijhouden en aanpasbare weergaven zorgt Asana ervoor dat elk project van begin tot eind soepel verloopt.

De beste functies van Asana

Kies uit meerdere weergaven – lijsten, kalenders, gantt-grafieken en Kanban-borden – die aansluiten bij de behoeften van uw team

Automatiseer repetitieve taken en concentreer u op strategische initiatieven met tijdbesparende AI-werkstroomautomatisering

Maak eenvoudig verbinding met meer dan 270 apps, zoals Google Workspace, Microsoft Teams en Slack

Limieten van Asana

Taken kunnen slechts aan één persoon tegelijk worden toegewezen

Asana AI is niet beschikbaar voor gratis gebruikers

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Free Forever

Starter: $13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Onderneming+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana:

G2: 4,4/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Lees deze opmerking van een G2-recensent over Asana

Het is gebruiksvriendelijk, u kunt de eenvoudige tools gebruiken of het complexer maken. Zelfs die bedieningselementen bestaan per project. Sommige kunnen eenvoudig zijn, andere complex. Ik ben ook dol op het dashboard waar u meerdere teamprojecten tegelijk kunt zien.

Het is gebruiksvriendelijk, u kunt de eenvoudige tools gebruiken of het complexer maken. Zelfs die controles bestaan per project. Sommige kunnen eenvoudig zijn, andere complex. Ik ben ook dol op het dashboard waar u meerdere teamprojecten tegelijk kunt zien.

🎉 Leuk weetje: De term 'werkstroom' werd voor het eerst gebruikt in de productie in het begin van de 20e eeuw, en helpt nu software-teams om sneller te leveren en marketeers om lanceringen te plannen. We hebben een lange weg afgelegd sinds de transportbanden.

3. Monday (het beste voor het creëren van zeer aanpasbare werkstroom)

Heb je een krachtige werkruimte nodig die teamwerkstroom stroomlijnt en duidelijke projectinzichten biedt? monday.com heeft wat je zoekt.

Een van de coolste functies is aangepaste code. Uw team kan werkstroom precies aanpassen aan hun behoeften zonder te coderen.

Bovendien biedt monday.com krachtige tools voor resourcebeheer en gespecialiseerde oplossingen zoals Monday CRM en Monday Dev, waardoor het perfect geschikt is voor alle soorten bedrijven.

monday. com beste functies

Blijf de voortgang bij met Gantt-grafieken, werklastbeheer en realtime inzichten

Automatiseer repetitieve taken zoals het toewijzen van taken en het opvolgen van e-mails

Maak verbinding met meer dan 200 apps om verschillende werkstroom te vereenvoudigen

limieten van monday.com

Een steile leercurve voor beginners

Het ontwerp van het platform kan voor sommige gebruikers wat rommelig overkomen

prijzen van monday.com

Free Forever

Basis: $ 12/maand per gebruiker

Standaard: $ 14/maand per gebruiker

Pro: $ 24/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

monday. com beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (meer dan 12.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over monday.com:

Ik gebruik monday work management nu al enkele maanden en het heeft een enorme verandering teweeggebracht voor ons team. Het platform is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en heeft ons geholpen onze werkstroom te stroomlijnen op manieren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.

Ik gebruik monday work management nu al enkele maanden en het heeft een enorme verandering teweeggebracht voor ons team. Het platform is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en heeft ons geholpen onze werkstroom te stroomlijnen op manieren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden.

4. ProofHub (het beste voor holistisch projectmanagement en teamafstemming)

via ProofHub

ProofHub is een alles-in-één platform dat u helpt silo's te doorbreken, communicatie te centraliseren en versnipperde taken om te zetten in gestroomlijnde successen.

Door taakbeheer, tijdsregistratie en samenwerkingstools te integreren, verandert ProofHub projectchaos in strategische uitvoering.

De beste functies van ProofHub

Definieer belangrijke mijlpalen om de voortgang bij te houden en de projectprestaties te beoordelen

Monitor de prestaties van uw team met ingebouwde functies voor tijdsregistratie

Stroomlijn goedkeuringen met aangepaste werkstroom

Limieten van ProofHub

Beperkte beheerder-functies, zoals toestemmingbeheer, zijn beschikbaar in het Essential-abonnement

Werk alleen online

Prijzen van ProofHub

14 dagen gratis proefversie

Essentieel: $ 50/maand

Ultieme controle: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van ProofHub

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProofHub?

Dit is wat een G2-recensent over ProofHub zei:

Wat ik het leukste vind aan ProofHub is hoe het het beheer van verschillende aspecten van contentmarketing vereenvoudigt. Ik kan alles vanaf één plek regelen, van het aanmaken van content en samenwerking tot redactie. Zodra we de doelstellingen van de campagne hebben vastgesteld, gebruik ik het 'discussieforum' om ons plan te documenteren en onderweg aanpassingen te maken. Ik vind het erg prettig dat ik met de 'bord'-weergave aangepaste werkstroom kan maken en taken kan beheren.

Wat ik het leukste vind aan ProofHub is hoe het het beheer van verschillende aspecten van contentmarketing vereenvoudigt. Ik kan alles vanaf één plek regelen, van het aanmaken van content en samenwerking tot redactie. Zodra we de doelstellingen van de campagne hebben vastgesteld, gebruik ik het 'discussieforum' om ons plan te documenteren en onderweg aanpassingen te maken. Ik vind het erg prettig dat ik met de 'bord'-weergave aangepaste werkstroom kan maken en taken kan beheren.

💡 Pro-tip: Als uw team voortdurend bezig is met 'opvolgen', is dat een teken dat uw werkstroom onvoldoende zichtbaarheid heeft. Gebruik automatiseringen om belanghebbenden te waarschuwen wanneer er een taak op hen wacht.

5. ProcessMaker (het meest geschikt voor het vereenvoudigen van complexe werkstroom voor middelgrote bedrijven)

via ProcessMaker

ProcessMaker neemt de hoofdpijn van handmatige taken weg door complexe werkstroom te automatiseren en te vereenvoudigen.

Met de intuïtieve low-code omgeving en drag-and-drop interface wordt het ontwerpen van werkstroom, het digitaliseren van formulier en het beheren van taken eenvoudig.

Het is ideaal voor middelgrote bedrijven, IT-leiders, onderneming-architecten en software-engineers die complexe werkstroom willen automatiseren.

De beste functies van ProcessMaker

Ontwerp werkstroom en automatiseer het aanmaken van formulier met intuïtieve, door AI aangestuurde tools

Doorbreek datasilo's met integraties zoals Salesforce, SAP en Microsoft Dynamics 365

Extraheer, analyseer en verwerk gegevens uit verschillende soorten documenten, zoals facturen, contracten of formulieren, met Intelligent Document Processing (IDP)

Limieten van ProcessMaker

Voor geavanceerde aangepaste aanpassingen is kennis van PHP of JavaScript vereist

Tools voor het maken van formulieren hebben een limiet aan aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ProcessMaker

Demo beschikbaar op aanvraag

Standaard: $ 3.000 per maand

Professioneel: Aangepaste prijzen

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ProcessMaker

G2: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProofHub?

Lees deze opmerking van een G2-recensent over ProcessMaker:

ProcessMaker is flexibel in gebruik. Het platform biedt de mogelijkheid om een testrun uit te voeren om zeker te zijn van het proces dat u aan het bouwen bent. U kunt zoveel processen uitvoeren als u wilt bouwen en uitvoeren.

ProcessMaker is flexibel in gebruik. Het platform biedt de mogelijkheid om een testrun uit te voeren om zeker te zijn van het proces dat u aan het bouwen bent. U kunt zoveel processen uitvoeren als u wilt bouwen en uitvoeren.

6. Smartsheet (het beste voor het creëren van schaalbare werkstroom en eenvoudige samenwerking)

via Smartsheet

Als u op zoek bent naar een eenvoudige manier om uw werkstroom te beheren, dan is Smartsheet iets voor u. Hiermee kunt u gegevens ordenen met aanpasbare weergaven, repetitieve taken automatiseren en professionele documenten maken met behulp van de tool voor het genereren van documenten.

Met zijn schaalbare ontwerp en gebruiksvriendelijke interface kunt u met Smartsheet werkstroom optimaliseren, samenwerken en taken effectief beheren.

De beste functies van Smartsheet

Organiseer en visualiseer taken in het raster, gantt-grafiek of Kanban-format voor meer duidelijkheid

Maak en beheer moeiteloos documenten, geïntegreerd met DocuSign voor contracten

Importeer en exporteer eenvoudig gegevens tussen Smartsheet en externe systemen om uw werkstroom up-to-date te houden

Limieten van Smartsheet

Limiet functies voor tijdsregistratie voor taken

Geavanceerde automatiseringen kunnen meer handmatig werk vereisen dan verwacht

Prijzen van Smartsheet

30 dagen gratis proefversie

Pro: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 24/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

geavanceerd werkbeheer: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (meer dan 18.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over Smartsheet:

Smartsheet is beginnersvriendelijk en vrij eenvoudig om een basisraster, rapportage en zelfs dashboard op hoog niveau in te stellen. Hoewel sommige onderdelen ingewikkeld kunnen worden als u dat wilt, hoeft u geen programmeerkennis te hebben om Smartsheet voor u te laten werken.

Smartsheet is beginnersvriendelijk en vrij eenvoudig om een basisraster, rapportage en zelfs dashboard op hoog niveau in te stellen. Hoewel sommige onderdelen ingewikkeld kunnen worden als u dat wilt, hoeft u geen programmeerkennis te hebben om Smartsheet voor u te laten werken.

7. Wrike (het meest geschikt voor het beheren van complexe projecten met meerdere belanghebbenden)

via Wrike

Met gecentraliseerd taakbeheer en robuuste samenwerkingstools is Wrike ideaal voor teams die complexe, afdelingsoverschrijdende projecten uitvoeren. U kunt onbeperkt mappen, projecten, taken en subtaken aanmaken en tegelijkertijd eenvoudig verantwoordelijkheden bijhouden met een duidelijk zichtbaarheid van de toegewezen persoon.

De opvallende functie van Wrike, Work Intelligence, maakt gebruik van AI om taken te vereenvoudigen, resultaten te voorspellen en slimmere besluitvorming mogelijk te maken.

De beste functies van Wrike

Krijg realtime inzichten met aanpasbare dashboards die uw team gefocust houden op prioriteiten

Automatiseer repetitieve taken en optimaliseer werkstroom voor meer efficiëntie en datagestuurde beslissingen met Work Intelligence AI

Limieten van Wrike

Het instellen van integraties kan soms complex zijn

Sommige desktopfuncties zijn niet beschikbaar in de mobiele app

Prijzen van Wrike

14 dagen gratis proefversie

Team: $10/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 25/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 3500 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Dit is wat een G2-recensent over Wrike zei:

Handige PM-tool voor al onze teambehoeften – van planning en resourcebeheer tot nauwkeurige rapportage. We gebruiken deze tool dagelijks en de integratie was supergemakkelijk. Klantenservice is altijd beschikbaar

Handige PM-tool voor al onze teambehoeften – van planning en resourcebeheer tot nauwkeurige rapportage. We gebruiken deze tool dagelijks en de integratie was supergemakkelijk. Klantenservice is altijd beschikbaar

🎉 Leuk weetje: In ClickUp kunt u automatiseringen, sjablonen en toegewezen opmerkingen combineren om terugkerende taakcycli te creëren die zonder menselijke tussenkomst een herinnering geven, toewijzen en de voortgang documenteren.

8. Process Street (het beste voor het creëren van werkstroom met AI-aangedreven efficiëntie)

via Process Street

Process Street is een eenvoudige maar krachtige tool voor het beheren van terugkerende werkstroom. Het helpt u bij het maken van proceschecklists, de automatisering van goedkeuringen en het gebruik van voorwaardelijke logica.

Met tools voor het toewijzen van taken, goedkeuringen en een gedeelde activiteitenfeed zorgt Process Street ervoor dat uw team samenhangend kan werken. Integreer uw favoriete tools om een soepele, samenhangende werkstroom te creëren.

De beste functies van Process Street

Gebruik voorwaardelijke logica om u dynamisch aan te passen aan specifieke voorwaardes, waardoor complexe processen worden vereenvoudigd

Verzamel en beheer gegevens efficiënt met formulieren die eenvoudig in werkstroom kunnen worden geïntegreerd

Maak aangepaste proceschecklists en SOP's aan vanuit de sjabloonbibliotheek en pas ze toe in meerdere werkruimten

Limieten van Process Street

Een checklistgerichte aanpak werkt mogelijk niet voor complexe werkstroom

Gebrek aan realtime voortgang bijhouden

Prijzen van Process Street

14 dagen gratis proefversie

Startup : Aangepaste prijzen

Pro : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijs op aanvraag

Beoordelingen en recensies van Process Street

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Process Street?

Lees deze opmerking van een G2-recensent over Process Street:

Het creëert een zeer gebruiksvriendelijke ervaring voor eindgebruikers en biedt opties voor verschillende soorten processen die in de tool kunnen worden geïmplementeerd (bijv. enquêtes, gegevens- en activaverzameling, onboarding, enz.). De mogelijkheid om de status en gegevens over de prestaties van de werkstroom te krijgen, is erg prettig. En de mogelijkheid om verbinding te maken met Power Apps en andere tools, is erg prettig. Tot slot is de klantenservice van hun ondersteuningsteam ook echt geweldig.

Het creëert een zeer gebruiksvriendelijke ervaring voor eindgebruikers en biedt opties voor verschillende soorten processen die in de tool kunnen worden geïmplementeerd (bijv. enquêtes, gegevens- en activaverzameling, onboarding, enz.). De mogelijkheid tot weergave van de status en gegevens over de prestaties van de werkstroom is erg prettig. En de mogelijkheid om verbinding te maken met Power Apps en andere tools is erg prettig. Ten slotte is de klantenservice van hun ondersteuningsteam ook echt geweldig.

9. Hive (het beste voor eenvoudige communicatie en projectuitvoering)

via Hive

Stel je voor: ingebouwde chat, video en gedeelde kalenders. Dat is Hive, waarmee iedereen op dezelfde pagina zit. Hive is meer dan alleen een tool voor werkstroombeheer. Het is een communicatiehub die je team samenbrengt en dingen voor elkaar krijgt.

De taakbeheer-, projecttracking- en integratiefuncties vereenvoudigen workflows en verbeteren de realtime samenwerking. Het resultaat? Vlottere communicatie en snellere uitvoering. De beste functies van Hive

Maak, wijs en houd taken eenvoudig bij met functies zoals deadlines, prioriteitniveaus en taakafhankelijkheid

Krijg een realtime overzicht van de voortgang van uw team met aanpasbare dashboards

Maak verbinding met populaire tools zoals Google Workspace, Slack en Trello om uw werkstroom te centraliseren

Limieten van Hive

Geavanceerde functies zoals een AI-assistent en gantt-grafieken zijn alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen

Meerdere aangepaste opties kunnen leiden tot een langere installatietijd

Prijzen van Hive

Free Forever

Starter: $ 1,50/maand per gebruiker

teams: *$ 5/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Hive-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hive?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over Hive:

Hive is het meest geschikt voor teams die op zoek zijn naar een collaboratieve, flexibele en automatiseringsvriendelijke tool voor projectmanagement die mee kan groeien met het bedrijf. Het is vooral populair bij teams op afstand, marketingafdelingen en multifunctionele teams die afhankelijk zijn van duidelijke communicatie en zichtbaarheid van taken.

Hive is het meest geschikt voor teams die op zoek zijn naar een collaboratieve, flexibele en automatiseringvriendelijke tool voor projectmanagement die mee kan groeien met het bedrijf. Het is vooral populair bij teams op afstand, marketingafdelingen en multifunctionele teams die afhankelijk zijn van duidelijke communicatie en zichtbaarheid van taken.

10. Zapier (het beste voor het maken van verbinding tussen apps en de automatisering van werkstroom)

via Zapier

Zapier vormt de verbinding tussen al uw favoriete apps op één plek, zodat u met slechts een paar klikken werkstroom – 'Zaps' genaamd – kunt automatiseren.

Automatiseer alles, van het toevoegen van nieuwe leads aan uw CRM tot het triggeren van Slack-notificaties wanneer een taak te laat is. Met meer dan 7.000 apps in zijn uitgebreide ecosysteem kan Zapier worden geïntegreerd met vrijwel elke tool die u gebruikt.

De beste functies van Zapier

Maak eenvoudig Zaps met behulp van de intuïtieve drag-and-drop-interface

Stel triggers en acties visueel in en automatiseer de meeste taken

Ga snel aan de slag met vooraf gebouwde Zaps en maak gebruik van AI-functies om gesprekken samen te vatten of data-inzichten te extraheren

Limieten van Zapier

Het creëren van complexe automatiseringen kan voor nieuwe gebruikers een leercurve met zich meebrengen

Voor geavanceerde functies is een betaald abonnement vereist, wat misschien niet ideaal is voor kleinere teams

Prijzen van Zapier

Free Forever

Professional: $29,99/maand

Team: $103,5/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Dit is wat een G2-recensent over Zapier zei:

Ik gebruik Zapier nu al een paar jaar om andere applicaties op WordPress te integreren. Wat ik zo geweldig vind aan Zapier is het gebruiksgemak. Met name het feit dat zelfs zonder programmeerkennis de instelling van 'Zaps' (geautomatiseerde werkstroom) intuïtief en eenvoudig is

Ik gebruik Zapier nu al een paar jaar om andere applicaties op WordPress te integreren. Wat ik zo geweldig vind aan Zapier is het gebruiksgemak. Met name het feit dat zelfs zonder code-kennis de instelling van 'Zaps' (geautomatiseerde werkstroom) intuïtief en eenvoudig is

11. Kissflow (het beste voor het bouwen van aangepaste bedrijfsapps zonder code)

via Kissflow

Wat als uw team zich zou kunnen omvormen tot citizen developers? Met Kissflow en zijn intuïtieve app-builder zonder code is dat absoluut mogelijk!

Dankzij de drag-and-drop-functie kan iedereen aangepaste applicaties maken en processen automatiseren die bedrijfsprocessen vereenvoudigen. Complexe code of afhankelijkheid van IT-middelen is niet langer nodig.

De beste functies van Kissflow

Bouw aangepaste applicaties die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften, zonder ook maar één regel code te schrijven

Wijs taken toe aan individuen, meerdere personen of afdelingen met flexibele opties zoals round-robin of vaste deadlines

Meet de effectiviteit van werkstroom met ingebouwde statistieken en vooraf opgestelde rapporten om de voortgang bij te houden

Limiet van Kissflow

Kan duur zijn voor kleine bedrijven

Limiet integratie met andere platforms

Prijzen van Kissflow

gratis proefversie beschikbaar *

Basis: $ 1.500/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kissflow

G2: 4,3/5 (meer dan 550 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kissflow?

Lees deze opmerking van een G2-recensent over Kissflow:

Het beste aan KissFlow is dat we hiermee alle formulieren en documenten kunnen automatiseren. Mijn medewerkers kunnen de voortgang bijhouden en het zorgt voor verantwoordelijkheid en gebruiksgemak. Het was heel eenvoudig te integreren en te implementeren.

Het beste aan KissFlow is dat we hiermee alle formulieren en documenten kunnen automatiseren. Mijn medewerkers kunnen de voortgang bijhouden en het zorgt voor verantwoordelijkheid en gebruiksgemak. Het was heel eenvoudig te integreren en te implementeren.

12. Kintone (het beste voor het bouwen van aangepaste apps voor een ideale digitale werkplek)

via Kintone

Vergeet onhandige spreadsheets en generieke tools – met Kintone kunt u aangepaste applicaties maken die zijn afgestemd op uw unieke behoeften. Bouw de perfecte digitale werkruimte zonder code voor uw team!

Van het beheren van klantenservice-tickets tot het bijhouden van voorraden en het organiseren van HR-processen tot het beheren van projecten: met Kintone kunt u precies die tools bouwen die u nodig hebt om slimmer te werken, niet harder.

De beste functies van Kintone

Ontwerp databases, bouw werkstroom en maak aangepaste weergaven van de behoeften van uw team

Werk samen met uw team via opmerkingen in de app, @vermeldingen en realtime notificaties

Verkrijg waardevolle inzichten met aanpasbare grafieken en diagrammen die uw gegevens in realtime visualiseren

Limieten van Kintone

Beperkt tot 50.000 records per app en 150 velden per formulier

Het verkennen van de software kan enige tijd in beslag nemen

Prijzen van Kintone

30 dagen gratis proefversie

Professional: $16/maand per gebruiker

Aangepast: $ 20/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Kintone

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kintone?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over Kintone:

Kintone is een uitstekend platform geweest voor de transitie van ons team. We waarderen de goed gestructureerde organisatie van de apps, de flexibiliteit van de aangepaste mogelijkheden binnen elke app en, het allerbelangrijkste, de uitstekende klantenservice die we tijdens het hele installatieproces hebben gekregen. Het ondersteuningsteam heeft onze onboarding-ervaring naadloos gemaakt, waardoor ons vertrouwen in het platform is versterkt.

Kintone is een uitstekend platform geweest voor de transitie van ons team. We waarderen de goed gestructureerde organisatie van de apps, de flexibiliteit van de aangepaste mogelijkheden binnen elke app en, het allerbelangrijkste, de uitstekende klantenservice die we tijdens het hele installatieproces hebben gekregen. Het ondersteuningsteam heeft onze onboarding-ervaring naadloos gemaakt, waardoor ons vertrouwen in het platform is versterkt.

13. Qntrl (het beste voor het beheren van complexe werkstroom met volledige zichtbaarheid en controle)

via Qntrl

Qntrl helpt u controle te krijgen over uw bedrijfsprocessen en biedt een gecentraliseerd platform om taken te organiseren, werkstroom te automatiseren en de samenwerking te verbeteren.

Visualiseer alles met een drag-and-drop-interface, automatiseer nalevingscontroles en beheer verzoeken vanuit één centrale hub. Rapportage en analyse helpen u de prestaties te meten en werkstroom effectief te optimaliseren.

De beste functies van Qntrl

Visualiseer uw volledige werkstroom met aanpasbare weergaven en realtime updates

Zorg ervoor dat normen worden nageleefd met geautomatiseerde procescontroles en handhaving van beleid

Doorbreek communicatiebarrières door gegevenstoegang, updates en feedback rechtstreeks in werkstroom te integreren

Limiet van Qntrl

Limiet aanpassingen

De mobiele ervaring is mogelijk niet goed genoeg

Prijzen van Qntrl

gratis proefversie beschikbaar*

Standaard: $ 20/maand

onderneming: *$40/maand

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Qntrl

G2: 4,5/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Qntrl?

Dit is wat een G2-recensent over Qntrl zei:

We kunnen aangepaste scripts maken op basis van javascript. Er zijn meerdere opties, zoals toewijzen aan een specifieke persoon, toewijzen aan een rol of team, of automatiseren met aangepaste functies.

We kunnen aangepaste scripts maken op basis van javascript. Er zijn meerdere opties, zoals toewijzen aan een specifieke persoon, toewijzen aan een rol of een team, of automatisering met aangepaste functies.

14. Airtable (het beste voor collaboratieve werkstroom in spreadsheetstijl)

via Airtable

Airtable is een populaire tool die het gemak van een spreadsheet combineert met de kracht van een database.

Airtable is meer dan alleen een spreadsheetplatform: u kunt er een aanpasbare werkstroom voor projectmanagement mee creëren. Ontwerp op maat gemaakte workflows, beheer projecten, organiseer gegevens en werk in realtime samen met uw team, allemaal op één plek.

De beste functies van Airtable

Creëer de perfecte werkruimte met de Cobuilder-functie van Airtable

Kies uit Kanban-borden, kalenders en meer om uw projecten te visualiseren op de manier waarop uw team het beste werkt

Wijs taken toe, deel projectstatussen en registreer activiteitengeschiedenis voor effectieve samenwerking

Limieten van Airtable

Dit is mogelijk niet voldoende voor complexe gegevensanalyse en rapportage

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

Prijzen van Airtable

Free Forever

Team: $ 24/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 54/maand per gebruiker

enterprise-schaal: *Aangepaste prijzen

Airtable-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Airtable?

Lees deze opmerking van een Capterra-recensent over Airtable:

Over het algemeen biedt Airtable een uitstekende balans tussen eenvoud en kracht, waardoor het een uitstekende keuze is voor het beheren van projecten, het organiseren van gegevens en het stroomlijnen van werkstroom. Het intuïtieve ontwerp en de aangepaste mogelijkheden maken het gebruiksvriendelijk voor zowel individuen als teams.

Over het algemeen biedt Airtable een uitstekende balans tussen eenvoud en kracht, waardoor het een uitstekende keuze is voor het beheren van projecten, het organiseren van gegevens en het stroomlijnen van werkstroom. Het intuïtieve ontwerp en de aangepaste mogelijkheden maken het gebruiksvriendelijk voor zowel individuen als teams.

🧐 Wist u dat? Op toestemming gebaseerde werkstroom voorkomt onbedoelde oversharing, omdat uw financiële goedkeuringstaak niet zichtbaar mag zijn voor het hele ontwerpteam.

15. Trello (het beste voor visueel taakbeheer en samenwerking)

via Trello

Trello, erkend als de digitale plakbriefje voor teams wereldwijd, is visuele projectmanagementsoftware.

Of u nu een marketingcampagne plant of een complexe productlancering coördineert, deze werkstroombeheertool transformeert chaotische nog te doen-lijstjes in gestroomlijnde Kanban-borden die het bijhouden van taken eenvoudiger maken.

De beste functies van Trello

Visualiseer werkstroom met Kanban-borden, lijsten en kaarten

Schakel snel tussen de weergaven tijdlijn, Kalender en dashboard

Gebruik Butler, de automatiseringstool van Trello, om repetitieve taken te automatiseren

Limieten van Trello

Beperkte projectmanagementfuncties zoals tijdsregistratie en rapportage

Borden kunnen alleen als pdf's worden geëxporteerd met een integratie

Prijzen van Trello

Free Forever

Standaard: $ 5/maand per gebruiker

Premium: $10/maand per gebruiker

*onderneming: $ 17,50/maand per gebruiker

Trello-beoordelingen en recensies:

G2: 4,4/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello:

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over Trello:

Ik vond het geweldig dat het zo gebruiksvriendelijk is, zo gebruiksvriendelijk dat zelfs mijn medewerkers die niet technisch onderlegd zijn het konden gebruiken en ik niet achter hen aan hoefde te lopen om fouten te corrigeren. Het is aanpasbaar, zodat ik het voor elk project kon gebruiken waar we aan werkten, en niet alleen voor projecten die specifiek waren voor onze branche.

Ik vond het geweldig dat het zo gebruiksvriendelijk is, zo gebruiksvriendelijk dat zelfs mijn niet-technisch onderlegde medewerkers het konden gebruiken en ik niet achter hen aan hoefde te lopen om fouten te herstellen. Het is aanpasbaar, zodat ik het voor elk project kon gebruiken waar we aan werkten, en niet alleen voor projecten die specifiek waren voor onze branche.

16. Nulab (het beste voor een uniforme werkruimte voor innovatie en samenwerking)

via Nulab

Nulab biedt krachtige tools voor werkstroombeheer, zoals Backlog voor projectmanagement en Cacoo voor het maken van werkstroomdiagrammen.

Dit geïntegreerde platform biedt alles wat u nodig hebt om projecten efficiënt te plannen, bij te houden en uit te voeren, van taakbeheer en het bijhouden van problemen tot realtime communicatie en visuele samenwerking.

De beste functies van Nulab

Plan, volg en beheer projecten met tools zoals Gantt-grafieken, Kanban-borden en burndown-grafieken

Werk in realtime samen met functies zoals online whiteboards, gedeelde documenten en geïntegreerde communicatietools

Leg problemen efficiënt vast, wijs ze toe en los ze op met ingebouwde tools die het bijhouden van bugs stroomlijnen

Limieten van Nulab

Het gratis abonnement staat slechts vijf integraties toe

Beperkt bestandsbeheer vanwege een limiet van 10 MB

Prijzen van Nulab

Free Forever

Starter: $35/maand

Standaard: $ 100/maand

Premium: $175/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nulab:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Nulab?

Dit is wat een G2-recensent zei over Backlog, de werkstroombeheertool van Nulab:

Het beste aan deze software is het eenvoudige ontwerp en het gebruiksgemak voor nieuwe gebruikers. Toen ik bij dit bedrijf kwam werken, was ik hier nog helemaal nieuw in, maar ik kon me gemakkelijk aanpassen omdat het de eerste keer was dat ik bugs moest rapporteren via bugtracker-software. Ik kan hier gemakkelijk bugmeldingen vermelden en toewijzen. Ik kan ook vermelden welke bug hoge prioriteit heeft.

Het beste aan deze software is het eenvoudige ontwerp en het gebruiksgemak voor nieuwe gebruikers. Toen ik bij dit bedrijf kwam werken, was ik hier nog helemaal nieuw in, maar ik kon me gemakkelijk aanpassen omdat het de eerste keer was dat ik bugs moest rapporteren via bugtracker-software. Ik kan hier gemakkelijk bugmeldingen vermelden en toewijzen. Ik kan ook aangeven welke bug hoge prioriteit heeft.

🧐 Wist u dat? Werkstroom helpt onzichtbaar werk aan het licht te brengen, zoals follow-ups, updates of beheerder, zodat u deze kunt elimineren of automatiseren in plaats van dat ze uw dag in beslag nemen.

17. Cflow (het meest geschikt voor het omzetten van traditionele bedrijfsprocessen naar geautomatiseerde werkstroom)

via Cflow

Wilt u papier afschaffen en uw complexe bedrijfsprocessen stroomlijnen? Cflow is een krachtige, codevrije oplossing voor werkstroombeheer die precies dat kan doen.

Het maakt gebruik van intelligente automatisering om uw werk te transformeren en de activiteiten in al uw afdelingen te digitaliseren. Het is een betrouwbaar werkstroombeheersysteem met meer dan 1000 integraties, zoals Zapier, en eersteklas gegevensveiligheid.

De beste functies van Cflow

Maak zonder technische vaardigheden aangepaste formulieren met een formulierenbouwer met slepen en neerzetten

Stel complexe geautomatiseerde werkstroom op met voorwaarde logica voor goedkeuringen

Verkrijg bruikbare inzichten om bedrijfsprocessen te optimaliseren en knelpunten in de werkstroom te identificeren

Limiet van Cflow

De sjabloonbibliotheek bevat voornamelijk sjablonen voor bedrijfsprocesautomatisering, die mogelijk niet voor iedereen geschikt zijn

Limiet projectmanagementfuncties

Prijzen van Cflow

gratis proefversie beschikbaar*

Joy: $ 22/maand per gebruiker

Bliss: $32/maand per gebruiker

Zen: Aangepaste prijzen

Cflow-beoordelingen en recensies:

G2: 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Cflow?

Lees deze opmerking van een G2-recensent over Cflow:

Ik gebruik het nu al een paar maanden en het heeft me geholpen mijn werk efficiënt te organiseren. Dankzij de no-code-oriëntatie en de op AI gebaseerde oplossingen is het eenvoudig om meerdere projecten en goedkeuringen te beheren. Wat voor mij echt opvalt, is dat je voor elk project sjablonen kunt maken en die sjablonen vervolgens naar behoefte kunt aanpassen voor elk nieuw project. Het Kanban-bord is nog een ander pluspunt dat projectmanagement gestandaardiseerd en systematisch heeft gemaakt. De status van elk project of elke taak kan eenvoudig worden bijgehouden en effectief worden beheerd.

Ik gebruik het nu al een paar maanden en het heeft me geholpen mijn werk efficiënt te organiseren. Dankzij de no-code-oriëntatie en de op AI gebaseerde oplossingen is het eenvoudig om meerdere projecten en goedkeuringen te beheren. Wat voor mij echt opvalt, is dat je voor elk project sjablonen kunt maken en die sjablonen vervolgens aangepast kunt gebruiken voor elk nieuw project. Het Kanban-bord is nog een ander pluspunt dat projectmanagement gestandaardiseerd en systematisch heeft gemaakt. De status van elk project of elke taak kan eenvoudig worden bijgehouden en effectief worden beheerd.

18. Notion (het meest geschikt voor het opzetten van een gecentraliseerde kennisbank met een aanpasbare werkruimte)

via Notion

Vergeet het jongleren met meerdere apps: Notion geeft een nieuwe invulling aan de werkruimte door procesdocumentatie, projectmanagement en teamsamenwerking te combineren in één krachtig platform.

Het organiseert alles op één plek, waardoor het beheren van taken, aantekeningen en projecten eenvoudig wordt. Met aanpasbare sjablonen en databases kunt u Notion aanpassen aan uw werkstroom.

De beste functies van Notion

Ontwerp werkruimten die perfect aansluiten bij de werkstroom van uw team: organiseer projecten, taken en documenten

Druk uzelf uit met verschillende soorten content: tekst, afbeeldingen, tabellen en zelfs Kanban-borden en kalenders

Gebruik opmerkingen, meldingen en gedeelde documenten om iedereen op dezelfde pagina te houden

Limieten van Notion

Sommige gebruikers vinden de pagina-gestuurde interface misschien complex

Geen offline toegang

Prijzen van Notion

Free Forever

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 24/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Dit is wat deze Capterra-recensent te zeggen had over Notion:

Over het algemeen ben ik er erg tevreden over. Ik gebruik Notion bijna elke dag voor zowel werk als persoonlijke projecten, en zelfs na maandenlang gebruik heb ik nog steeds geen problemen ondervonden. Het is een geweldige applicatie en een van mijn persoonlijke favorieten.

Over het algemeen ben ik er erg tevreden over. Ik gebruik Notion bijna elke dag voor zowel werk als persoonlijke projecten, en zelfs na maandenlang gebruik heb ik nog steeds geen problemen ondervonden. Het is een geweldige applicatie en een van mijn persoonlijke favorieten.

💡 Pro-tip: U kunt de kalender- en Kanban-weergaven koppelen in tools zoals Notion, ClickUp of Trello, zodat u kunt schakelen tussen tijdlijnen en statussen zonder de context te verliezen.

19. ProProfs Project (het beste voor het creëren van effectieve werkstroom voor kleine bedrijven)

via ProProfs Project

ProProfs Project richt zich op projectmanagement voor kleine en groeiende teams. Het is een kosteneffectieve oplossing met een gratis abonnement voor maximaal vijf gebruikers, perfect voor start-ups en kleine bedrijven die hun eerste stappen zetten.

U kunt eenvoudig samenwerken, uitgaven bijhouden en inzichtelijke rapporten genereren over projectprestaties, toewijzing van middelen en teamproductiviteit.

De beste functies van ProProfs Project

Wijs taken toe, stel deadlines vast en houd de voortgang bij met subtaaken en prioriteitsniveaus, zodat iedereen verantwoordelijk blijft

Visualiseer projecttijdlijnen en afhankelijkheden met Gantt-grafieken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit

Registreer factureerbare uren eenvoudig en genereer facturen rechtstreeks op basis van bijgehouden tijd, waardoor het factureringsproces wordt vereenvoudigd

Limiet van ProProfs Project

Beperkte geavanceerde functies voor complexe projecten

Beperkte mogelijkheden voor aangepast

Prijzen van ProProfs Project

Voor altijd gratis*

Business: $ 49,97/maand

ProProfs Project beoordelingen en recensies:

G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (75+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ProProfs Project?

Dit is wat een G2-recensent zei over ProProfs Project:

ProProfs helpt me mijn werklast zonder problemen te optimaliseren. Met behulp van het intuïtieve dashboard kan ik bijhouden of bepaalde middelen overbelast of onderbenut zijn. Op deze manier kan ik mijn werkstroom snel aanpassen en mijn dagelijkse werklast efficiënt beheren.

ProProfs helpt me mijn werklast zonder problemen te optimaliseren. Met behulp van het intuïtieve dashboard kan ik bijhouden of bepaalde middelen overbelast of onderbenut zijn. Op deze manier kan ik mijn werkstroom snel aanpassen en mijn dagelijkse werklast efficiënt beheren.

20. Nintex (het beste voor automatisering-gerichte werkstroom)

via Nintex

Nintex is bijzonder geschikt voor middelgrote tot grote ondernemingen die complexe werkstroom willen beheren. Door de focus op automatisering en procesoptimalisatie is het ideaal voor HR-, financiële en klantenservicebedrijven.

Het platform ondersteunt tal van applicaties voor efficiënte werkstroom- en documentbeheer.

De beste functies van Nintex

Bouw moeiteloos werkstroom met een intuïtieve drag-and-drop-interface

Vereenvoudig goedkeuringen en zorg voor naleving met functies zoals digitale handtekeningen en interactieve documentwerkstroom

Cloud-gebaseerde automatisering voor data-integratie en taakbeheer

Limieten van Nintex

Het ontbreekt aan geavanceerde werkstroombeheer- en samenwerkingsfuncties

Kan duur zijn voor kleinere teams

Prijzen van Nintex

Demo beschikbaar op aanvraag

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nintex:

G2: 4,2/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nintex?

Lees deze opmerking van een G2-recensent over Nintex:

Nintex heeft de automatisering van onze bedrijfsprocessen volledig veranderd. De krachtige en gebruiksvriendelijke functie voor workflowautomatisering is echt sterk. Het heeft ons op dit vlak ontelbare uren bespaard en we konden repetitieve taken zoals gegevensinvoer en goedkeuringsprocessen automatiseren. Bovendien hebben hun formulieren en app-functies ons geholpen bij het ontwikkelen van aangepaste formulieren die overal kunnen worden ingevuld en verzonden, waardoor het voor ons eenvoudiger is geworden om informatie uit het veld te verzamelen.

Nintex heeft de automatisering van onze bedrijfsprocessen volledig veranderd. De krachtige en gebruiksvriendelijke functie voor workflowautomatisering is echt sterk. Het heeft ons op dit vlak ontelbare uren bespaard en we konden repetitieve taken zoals gegevensinvoer en goedkeuringsprocessen automatiseren. Bovendien hebben hun formulieren en app-functies ons geholpen bij het ontwikkelen van aangepaste formulieren die overal kunnen worden ingevuld en verzonden, waardoor het voor ons eenvoudiger is geworden om informatie uit het veld te verzamelen.

🎉 Leuk weetje: Checklists zijn de meest onderschatte werkstroomtool. Van operatiekamers tot ruimtemissies, zelfs het meest complexe werk begint met eenvoudige, herhaalbare lijsten.

21. Pipefy (het beste voor automatisering zonder code)

via Pipefy

Van het afhandelen van HR-taken zoals werving tot het stroomlijnen van inkoop- en klantenserviceactiviteiten, Pipefy voorziet in diverse zakelijke behoeften.

Pipefy is een platform zonder code dat tools biedt om werkstroom te bouwen, te automatiseren en te beheren zonder sterk afhankelijk te zijn van IT-ondersteunen.

De beste functies van Pipefy

Ontwerp werkstroom met drag-and-drop-tools, voorwaarde-logica en geautomatiseerde taaktoewijzingen

Maak verbinding met meer dan 300 applicaties om een soepele werkstroom te garanderen

Implementeer snel werkstroom met behulp van sjablonen voor bedrijfsprocesbeheer

Limieten van Pipefy

Limiet aanpassingsmogelijkheden met het gratis abonnement

Logica op basis van voorwaarden kan niet worden gebruikt op PDF's

Prijzen van Pipefy

Free Forever

Zakelijk: Aangepaste prijzen

onderneming: *Aangepaste prijzen

Onbeperkt: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Pipefy:

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipefy?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over Pipefy:

Pipefy helpt me bij het bijhouden van mijn nog te doen en bij welke stap ik ben in mijn dagelijkse processen. Het beste hieraan is dat ik zelden een belangrijke activiteit mis.

Pipefy helpt me bij het bijhouden van mijn nog te doen en bij welke stap ik ben in mijn dagelijkse processen. Het beste hieraan is dat ik zelden een belangrijke activiteit mis.

22. Miro (het beste voor het efficiënt visualiseren van en samenwerken aan ideeën)

via Miro

Miro is een innovatief online samenwerkingsplatform dat het traject van idee naar resultaat versnelt. Het is bijzonder geschikt voor teams in verschillende sectoren die op zoek zijn naar een flexibel en intuïtief platform om samenwerking en projectmanagement te vergemakkelijken.

Dankzij de mogelijkheid om realtime brainstormen en plannen te ondersteunen, is deze software ideaal voor productontwikkeling, marketingcampagnes en UX-ontwerp.

De beste functies van Miro

Gebruik Intelligent Canvas om documenten, mindmaps, diagrammen en meer te combineren met een onbeperkt aantal leden, zelfs in de gratis versie

Werk moeiteloos samen met functies zoals realtime co-bewerking, video-conferencing en directe commentaarfuncties

Genereer prototypes, vat discussies samen en verkrijg waardevolle inzichten uit uw werk met AI

Limieten van Miro

De app kan soms een functie missen

Grote boards vertragen de surfers

Prijzen van Miro

Free Forever

Starter: $ 8/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 16/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

onderneming Guard: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,7/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Miro?

Dit is wat een G2-recensent over Miro zei :

Ik gebruik Miro voor het organiseren van informatie met betrekking tot een project. Schermafbeeldingen, links, werkstroomdiagrammen, concurrentiegegevens, tijdlijnen – alles komt terecht op een REUSACHTIG Miro-bord waar ik gemakkelijk kan vinden wat ik nodig heb en dit efficiënt kan delen met anderen.

Ik gebruik Miro voor het organiseren van informatie met betrekking tot een project. Schermafbeeldingen, links, werkstroom, concurrentiegegevens, tijdlijnen – alles komt terecht op een REUSACHTIG Miro-bord waar ik gemakkelijk kan vinden wat ik nodig heb en dit efficiënt kan delen met anderen.

🧐 Wist u dat? Whiteboardtools zoals ClickUp Whiteboards of Miro zijn niet alleen bedoeld voor brainstormen, maar kunnen ook worden verbonden met live taken en werkstroom, waardoor het bedenken van ideeën onderdeel wordt van de uitvoering.

23. Next Matter (het beste voor automatisering van complexe werkstroom voor ondernemingen)

via Next Matter

Next Matter is een no-code workflowautomatisering software die de bedrijfsvoering vereenvoudigt en de samenwerking voor middelgrote tot grote ondernemingen stimuleert.

Hiermee kunt u juridische zaken effectief beheren en complexe werkstroom creëren zonder dat u uitgebreide kennis van code nodig hebt voor operationele uitmuntendheid in verschillende afdelingen.

De beste functies van Next Matter

Integreer met meer dan 3.000 applicaties voor eenvoudige gegevensuitwisseling en automatiseer gegevensinvoer

Blijf op de hoogte van individuele taken met nauwkeurige tijdsregistratie

Verkrijg waardevolle inzichten in operationele prestaties met uitgebreide analyses

Limieten van Next Matter

Kan duur zijn voor kleinere teams

Bij grote werkstroom kunnen vertragingen bij het laden optreden

Prijzen van Next Matter

gratis proefversie beschikbaar*

Starter: $ 625 platformkosten/maand + $ 19/maand per gebruiker

Groei: $ 2.950 platformkosten/maand + $ 29/maand per gebruiker

Professional: $7.500 platformkosten/maand + $49/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Next Matter:

G2: 4,4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Next Matter?

Lees deze opmerking van een G2-recensent over Next Matter:

De tool zelf is ongelooflijk gebruiksvriendelijk. Het team heeft uitstekend werk geleverd tijdens het onboardingproces door ons te trainen in het gebruik ervan en alle vragen te beantwoorden, zodat het nu heel eenvoudig is om nieuwe werkstroom en processen voor ons bedrijf op te zetten. Ik denk dat het trainingsgedeelte van de onboarding echt een sleutel was voor ons succes en de acceptatie van het platform.

De tool zelf is ongelooflijk gebruiksvriendelijk. Het team heeft uitstekend werk geleverd tijdens het onboardingproces door ons te trainen in het gebruik ervan en alle vragen te beantwoorden, zodat het nu heel eenvoudig is om nieuwe werkstroom en processen voor ons bedrijf te bouwen. Ik denk dat het trainingsgedeelte van de onboarding echt een sleutel was voor ons succes en de acceptatie van het platform.

24. beSlick (het beste voor efficiënte en conforme activiteiten)

via beSlick

BeSlick, voorheen bekend als Process Bliss, is een alles-in-één platform voor werkstroombeheer dat is ontworpen om teams te helpen hun taken bij te houden, de samenwerking te verbeteren en verantwoordelijkheid te waarborgen.

Met meer dan 3.000 integraties sluit het naadloos aan op uw favoriete apps. Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp en de mobiele app kan uw team hun productiviteit behouden, waar ze ook zijn.

Het is een uitstekende keuze voor de financiële sector, de bouwsector en projectmanagement.

de beste functies van beSlick

Creëer en maak aangepaste werkstroom moeiteloos aan met een drag-and-drop-interface

Wijs taken toe, stel deadlines vast en houd iedereen op koers met visuele dashboards en rapportage

Blijf op de hoogte van kritieke taken met audittrails en tools die u helpen te voldoen aan wettelijke normen

beSlick limiet

De gratis proefversie biedt niet alle functies

De instelling kost tijd

beSlick-prijzen

14 dagen gratis proefversie

Betaalde versie: $16/maand per gebruiker

beSlick-beoordelingen en recensies:

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over beSlick?

Dit is wat deze G2-recensent te zeggen had over beSlick:

De intuïtieve en eenvoudig in te stellen sjablonen, die de verbinding vormen tussen documentatie en de daadwerkelijke begeleide en geregistreerde uitvoering van de standaardprocessen. Het gebruiksgemak en de geringe inspanning die nodig is voor de installatie van het proces, of het nu eenvoudig, onder voorwaarde of met meerdere stappen is. Uitstekend en snel ondersteunen.

De intuïtieve en eenvoudig in te stellen sjablonen, die de verbinding vormen tussen documentatie en de daadwerkelijke begeleide en geregistreerde uitvoering van de standaardprocessen. Het gebruiksgemak en de geringe inspanning die nodig is voor de installatie van het proces, of het nu eenvoudig, onder voorwaarde of met meerdere stappen is. Uitstekend en snel ondersteunen.

25. Bynder (het beste voor uitgebreid beheer van digitale assets)

via Bynder

Heb je een tool nodig om al je digitale assets te beheren? Probeer dan Bynder. Dit DAM-platform (Digital Asset Management) helpt je bij het organiseren van contentwerkstroom, het waarborgen van merkconsistentie en het stimuleren van team samenwerking met AI-aangedreven mogelijkheden.

Bovendien zorgt de integratie met applicaties zoals WordPress, Hootsuite en Vimeo ervoor dat uw hele werkruimte op één aanpasbare plek blijft.

De beste functies van Bynder

Organiseer en vind alles wat u nodig hebt op één plek met de gecentraliseerde assetbibliotheek

Creëer, bekijk en keur content eenvoudig goed met behulp van aanpasbare werkstroom

Gebruik AI voor slimmer activabeheer, inclusief geautomatiseerde tag, verbeterde zoekfuncties en prestatie-inzichten

Limieten van Bynder

Grote bestanden of bibliotheken met assets kunnen de prestaties van de software vertragen

Sommige klanten vinden de goedkeuringswerkstroom ongeschikt voor sterk gereguleerde sectoren

Prijzen van Bynder

Demo beschikbaar op aanvraag

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Bynder:

G2: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bynder?

Dit is wat een G2-recensent over Bynder zei:

Ik heb in de loop der jaren verschillende DAM-systemen gebruikt en Bynder is zonder meer het meest gebruiksvriendelijk, zowel wat betreft de installatie als de algehele gebruikerservaring. Dit draagt in hoge mate bij aan de acceptatie en het algehele succes. Omdat Bynder krachtig is en veel functies heeft, is de initiële onboarding zo ontworpen dat deze op een overzichtelijke manier in hapklare brokken wordt aangeboden. Ik waardeerde dit, omdat het ons team hielp efficiënter te werken: we hoefden geen tijd te besteden aan vergaderingen om oude onderwerpen opnieuw te bespreken.

Ik heb in de loop der jaren verschillende DAM-systemen gebruikt en Bynder is zonder meer het meest gebruiksvriendelijk, zowel wat betreft de installatie als de algehele gebruikerservaring. Dit draagt in hoge mate bij aan de acceptatie en het algehele succes. Omdat Bynder krachtig is en veel functies heeft, is de initiële onboarding zo ontworpen dat deze op een overzichtelijke manier in hapklare brokken wordt aangeboden. Ik waardeerde dit, omdat het ons team hielp efficiënter te werken: we hoefden geen tijd te besteden aan vergaderingen om oude onderwerpen opnieuw te bespreken.

Speciale vermeldingen voor werkstroombeheersoftware

camunda * is een krachtig platform voor werkstroomautomatisering dat bedrijven helpt complexe processen te stroomlijnen met zijn open-source, zeer aanpasbare functies.

teamwork * is een tool voor collaboratief projectmanagement waarmee teams taken efficiënt kunnen beheren, communiceren en de voortgang van projecten kunnen bijhouden.

toggl Track * is een eenvoudige maar effectieve tool voor tijdsregistratie waarmee teams hun werkuren kunnen bijhouden, de productiviteit kunnen optimaliseren en projecttijdlijnen kunnen verbeteren.

Geniet van naadloos werkstroombeheer met ClickUp

De keuze voor het juiste werkstroombeheerplatform bepaalt uw volledige voortgang en productiviteit. Er zijn verschillende opties beschikbaar, maar ClickUp is een uitgebreide en veelzijdige oplossing die u helpt slimmer te werken, niet harder.

Heb je behoefte aan robuuste functies voor taakbeheer, bijhouden en samenwerking? Check! Wil je geavanceerde AI integreren in je werkstroom? Dubbel check!

ClickUp biedt één enkele bron van waarheid voor al uw werk. Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account! ✅