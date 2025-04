50 creatieve nieuwsbriefideeën om je publiek te boeien

Je hebt het al eerder gezien - die pop-ups die je aansporen om je in te schrijven voor een nieuwsbrief, exclusieve content, vroege toegang of een verleidelijke korting beloven. Je denkt, Waarom niet? en vult je e-mail in.

Een paar weken verder en die eens zo opwindende nieuwsbrief? Begraven onder een stapel ongeopende e-mails, wachtend op zijn onvermijdelijke lot - de gevreesde Unsubscribe klik.

Hoe zorg je ervoor dat je nieuwsbrief niet dezelfde vergadering eindigt?

Een goede nieuwsbrief is meer dan Verstuur drukken op een e-mail vol updates. Het gaat om het creëren van content die boeit, vertrouwen wekt en ervoor zorgt dat je publiek uitkijkt naar de volgende editie.

In deze blogpost delen we een deel van de voltooide gids voor het opstellen van een nieuwsbrief, inclusief 50 ideeën die je inspireren en motiveren.

60-seconden samenvatting Kies een nieuwsbrieftype dat aansluit bij je doelen: inzichten, updates, verhalen, curaties, community of verkoop

Er zijn zes soorten nieuwsbrieven om te overwegen: inzichten en expertise uit de branche, product- en bedrijfsupdates, persoonlijke verhalen en lessen, curaties en roundups, gemeenschapsvorming, verkoop en promoties

Ontwerp effectieve nieuwsbrieven met scanbare content, een duidelijke visuele hiërarchie, mobiele optimalisatie en gepersonaliseerde CTA's terwijl u voortdurend test en bijstelt om de betrokkenheid te verbeteren

Maak een creatieve nieuwsbriefgewoonte door ideeën vast te leggen wanneer ze komen, een gestructureerde werkstroom te ontwikkelen, efficiënt samen te werken, gebruik te maken van AI-tools en prestaties voortdurend bij te houden om ze in de loop van de tijd aan te passen en te verbeteren

ClickUp helpt bij het stroomlijnen van het verzamelen van ideeën, het organiseren van taken, het bijhouden van prestaties, het aanmaken van content en nog veel meer, zodat u boeiende, consistente nieuwsbrieven kunt maken die worden ondersteund door ClickUp AI

Soorten nieuwsbrieven om te overwegen

Wat wil je bereiken met je nieuwsbrief? Een duidelijk doel voor ogen hebben dat overeenstemt met je primaire zakelijke doelen is essentieel om je content er effectief rond te structureren.

Laten we eens kijken naar enkele populaire nieuwsbrieftypes.

curaties en roundups

Wie zegt dat nieuwsbrieven altijd over nieuwe inzichten moeten gaan? Er is al heel veel informatie beschikbaar en je kunt een nieuwsbrief maken door de meest waardevolle content over een bepaald onderwerp in één wekelijkse e-mail te verzamelen.

Dit is vooral geschikt voor zeer verzadigde onderwerpen, zoals SEO of Generative AI, waar mensen snel toegang willen tot de meest nuttige informatie.

persoonlijke verhalen en lessen

Dit is een uitstekende manier voor zelfstandige ondernemers en merken in creatieve ruimtes om een verbinding op te bouwen met hun publiek.

Focus op authentieke, rauwe content zoals geleerde lessen, emotionele momenten, dagelijkse updates, tips over productiviteit die voor jou werken, enzovoort. Vergeet niet om eenvoudige, eerlijke taal te gebruiken voor een grotere relateerbaarheid.

Als je je targetpubliek enthousiast wilt houden over wat je aan het bouwen bent, kun je in je nieuwsbrief productupdates, content van achter de schermen, updates over financiering, countdowns tot de lancering, informatie over early bird-toegang enzovoort delen.

verkoop en promoties

Nieuwsbrieven kunnen een belangrijke waarde toevoegen aan je verkoopcyclus! De sleutel is ervoor te zorgen dat je niet alleen verkoopt aan je publiek - je geeft ze waardevolle inzichten die hen helpen betere keuzes te maken, zelfs als ze je product niet kopen. Er zijn verschillende sjablonen voor druppelcampagnes die je kunt bekijken om inspiratie op te doen.

een gemeenschap vormen

Als je je publiek wilt samenbrengen als een familie, behandel je nieuwsbrief dan als de ruimte die hen verenigt. Deel gebruikersperspectieven, inclusief vragen en antwoorden, organiseer leuke wekelijkse uitdagingen of plan virtuele bijpraatmomenten.

inzichten en expertise uit de sector

Dit is een ideaal format als je jezelf als expert wilt profileren. Je kunt trends in de sector analyseren, perspectieven bieden op basis van je jarenlange ervaring of diep ingaan op onderwerpen waar je inhoudelijke kennis over hebt.

📮ClickUp Insight: Terwijl 60% van de werknemers binnen 10 minuten antwoordt op chatberichten, doet 15% er meer dan 2 uur over. Deze mix van razendsnelle antwoorden en vertraagde reacties kan communicatiekloven creëren en de samenwerking vertragen. Met ClickUp staan al uw berichten, Taken en updates op één plek, zodat geen enkel gesprek onbeslist blijft en iedereen synchroon blijft, hoe snel of traag ze ook antwoorden.

50 boeiende ideeën voor content voor nieuwsbrieven

Curaties en roundups

1. Blog promoties

Wil je het bereik van je blog vergroten? Gebruik je nieuwsbrief om je nieuwste artikelen te promoten. Of je nu een enkel bericht deelt of een samengestelde roundup, deze strategie houdt nieuwsbriefabonnees betrokken terwijl je verkeer naar je website genereert.

✨ Inspiratie: Hier is onze eigen nieuwsbrief, WriteClick , die je om de twee weken een round-up van gecureerde blogposts brengt! Van diepgaande methodologieën tot bruikbare tips, hij brengt je de nieuwste trends uit de wereld van productiviteit.

2. FAQ-overzichten

Zet veelgestelde vragen om in content! Verzamel veelgestelde vragen uit je live chattranscripties, reacties op sociale media of query e-mails en behandel ze in je nieuwsbrief. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat je precies beantwoordt wat je publiek wil weten.

voorbeeld: Als je een technologisch bedrijf in de gezondheidszorg bent, kun je zeggen: We hebben jullie reacties en query's voor chatten bekeken en dit zijn de belangrijkste vragen die jullie hebben gesteld: Vraag: Hoe integreert uw software met bestaande gezondheidszorgsystemen?

3. Swipe bestanden en sjablonen

Iedereen laat gratis spullen liggen, vooral als ze makkelijk te pakken zijn. Geef je abonnees kant-en-klare sjablonen, kaders of checklists die ze onmiddellijk kunnen toepassen in hun persoonlijke of professionele leven. Enkele voorbeelden zijn planningskalenders, budgetbladen, trainingsschema's en zelfs sjablonen voor nieuwsbrieven.

Inspiratie: DesignModo schiet in de roos met een bundel gratis prototypes, inclusief dia's en navigatiepanelen. Ze zeggen niet alleen: "Hier heb je een weggevertje. "Ze framen het als een must-have tool voor ontwerpers en maken het downloaden naadloos.

💡Pro Tip: Houd uw CTA direct en actiegericht. Zinnen als 'Download je gids' of 'Ontvang je gratis sjabloon' werken het beste voor e-mails die gebaseerd zijn op bronnen.

4. Geschenkgidsen

Voor e-commercebedrijven zijn speciale gelegenheden een goudmijn voor de verkoop. En het is niet alleen voor Kerstmis! Ga je gang en maak een winkel-, cadeau- of reisgids voor Valentijnsdag, Moederdag, Terug naar School, enzovoort.

Inspiratie: Buiten de box denken? Stuur je abonnees een lijst met 'Geschenken voor koffieliefhebbers. nog te doen zoals Warby Parker. Hun nieuwsbrief presenteert een stijlvolle en goed georganiseerde cadeaugids, met een selectie van zorgvuldig samengestelde producten, visueel aantrekkelijk beeldmateriaal en duidelijke koppelingen naar de winkel, zodat het bladeren soepel verloopt.

voorbeeld: Als je een reisorganisatie bent, deel dan *De ultieme valentijnsreisgids. Markeer dromerige bestemmingen, unieke ervaringen en exclusieve reisaanbiedingen en maak het klanten gemakkelijk om te boeken met directe koppelingen! ❤️✈️

5. Seizoensgebonden 'must-knows

Dit is meer dan een deel van de seizoenswensen. Stem je advies, producten of promoties af op de tijd van het jaar.

📌 Voorbeeld: Als je een huidverzorgingsbedrijf bent, kun je tips geven om blootstelling aan de zon in de zomer te limieten en ook over zonnebrandcrèmes praten.

Ongeacht de sector - productie, non-profitorganisaties, onderwijs - er zijn altijd belangrijke data waarvan abonnees niet op de hoogte zijn of waar ze een herinnering aan nodig hebben. Maak een nieuwsbrief rond deze data.

✨ Inspiratie: Intuit Turbotax vereenvoudigt dit door tijdig herinneringen voor de uiterste belastingdatum te versturen. Hun nieuwsbrief bevat zelfs een optie "Toevoegen aan kalender", zodat lezers met één klik georganiseerd kunnen blijven.

7. Quizzen

Quizzen zijn interactief, leuk en verslavend. Gebruik ze als een kans om de betrokkenheid te verhogen en relevante inzichten te verzamelen met vragen op maat van je abonnees en je business.

✨ Inspiratie: Heights haakt in met een hersenkraker die niet alleen nieuwsgierigheid opwekt, maar ook op subtiele wijze hun voedingssupplement Vitals promoot. Door lezers uit te nodigen om te antwoorden, maken ze de nieuwsbrief interactief in plaats van eenzijdig.

Voorbeeld: Als je een beautybedrijf bent, kun je vragenWat is je huidtype? Doe onze quiz van 2 minuten om erachter te komen. Ontvang een gepersonaliseerde productaanbeveling om je huid het hele jaar door stralend te houden!

8. Industriële 'Zou je liever willen?'-vragen

Dit luchtige, interactieve format laat abonnees op een leuke manier in contact komen met je merk. Stel branche-specifieke dilemma's die hen dwingen een interessante keuze te maken.

Voorbeeld: Als je een softwarebedrijf bent, kun je vragen: Wilt u liever een 1000-regelige code zonder commentaar debuggen of vanaf nul herschrijven?

💡Pro Tip: Om deelname aan technische nieuwsbrieven te stimuleren, kunt u een enquête houden in uw e-mail en het populairste antwoord delen in het volgende probleem.

Persoonlijke verhalen en lessen

9. Inzichten achter de schermen (BTS)

Laat je abonnees zich insiders voelen. Laat ze zien hoe je een product maakt, een project aflevert of hoe de cultuur op kantoor is. Stel de leden van je team voor met leuke weetjes en hun rollen. Of deel bloopers en outtakes achter een campagne. BTS content maakt je merk menselijker en zorgt voor een sterkere verbinding met je publiek.

📌 Voorbeeld: Als je een productbedrijf bent, kun je denken aan iets als: Vraag je je wel eens af hoe ons nieuwste product tot leven komt? Maak kennis met Sarah, onze hoofdontwerper, en bekijk deze leuke schets die ze deed voor het eindproduct! Hier is een voorproefje van het creatieve proces!

10. Een persoonlijke aantekening van het team

Deel een bericht van iemand uit je team om je nieuwsbrief een persoonlijk tintje te geven. Het hoeft niet per se de CEO te zijn. Iets horen van een productontwerper, klantenservice of zelfs een stagiair kan net zo interessant zijn.

Voorbeeld: Als je een corporate merk bent, wat dacht je dan van een 'A Week in the Life of a [DEPARTMENT] Head' serie?

11. Het moodboard of de inspiratie van je merk

Geef je abonnees een kijkje in de esthetiek, thema's en invloeden die de identiteit van je merk vormgeven. Of het nu een collage is van kleuren, texturen of ontwerpelementen, dit zorgt ervoor dat je merk bewuster en visueel aantrekkelijker overkomt.

Inspiratie: De nieuwsbrief 'Monday Mood: Autumn Essentials' van Opumo stelt een seizoensgebonden moodboard samen met warme tinten, gezellige texturen en een minimalistische esthetiek. Ze creëren een meeslepende ervaring die aansluit bij hun merkidentiteit.

12. Wat ligt er op ons bureau?

Mensen ontdekken graag favorieten van insiders, of het nu gaat om tools, gadgets of benodigdheden die professionals in een bepaalde branche helpen om productief, creatief of ontspannen te blijven. Laat de must-haves van je team zien op een manier die nieuwsgierigheid opwekt en waarde biedt.

Voorbeeld: Als je een ontwerpbureau bent, denk er dan eens over om zoiets als dit te doen: In de gereedschapskist van een grafisch ontwerper: The 7 Gadgets That Make Our Work Easier, met functies als stylussen, kleurenpaletten en de beste ergonomische muis voor lange uren.

13. Persoonlijke uitdaging van het team

Nodig je abonnees uit om samen met je team een nuttige of leuke uitdaging aan te gaan. Houd het eenvoudig, bruikbaar en relevant voor je branche. Het kan zo simpel zijn als een '5-Day Inbox Zero' uitdaging die mensen motiveert om op te ruimen.

U kunt ook sjablonen voor bevestigingsmails gebruiken om deelnemers een bevestiging van inschrijving te sturen als ze zich aanmelden voor de uitdaging.

📌 Voorbeeld: Als u een hulpmiddel voor productiviteit hebt, wat dacht u dan van het introduceren van een opruimuitdaging? Klaar om je werkruimte op te ruimen en je productiviteit een boost te geven? Doe mee aan onze 7-daagse 'bureau detox' uitdaging!

14. Nostalgische marketing throwbacks

Trends maken altijd de cirkel rond en nostalgie kan een krachtig marketinginstrument zijn. Bekijk trends uit het verleden, onderzoek hun evolutie en bespreek hun relevantie vandaag. Voeg dit toe aan je maandelijkse nieuwsbriefideeënrotatie om zoveel mogelijk onderwerpen te behandelen.

📌 Voorbeeld: Als je een fintechbedrijf bent, stel dan een nieuwsbrief samen over Boom or Bust? Revisiting the Dot-Com Era vs. Today's Startup Bubble of soortgelijke onderwerpen.

15. Foto's van huisdieren

Over het veiligste nieuwsbriefidee gesproken! Schattige foto's van huisdieren zijn favoriet op alle sociale mediakanalen en geven je merk een menselijker en meer relateerbaar gevoel.

✨ Inspiratie: Fi nn leunt hierop door hartveroverende foto's van huisdieren te laten zien in hun nieuwsbrief. In plaats van de e-mail te overladen met tekst, laten ze de afbeeldingen stralen terwijl ze naadloos een CTA integreren die betrokkenheid aanmoedigt.

16. Spotify afspeellijst promotie

Nieuwsbrieven helpen bij het opbouwen van relaties, en wat is een betere manier om verbinding te maken dan door middel van muziek? Muziek is tenslotte universeel. Deel de afspeellijst voor het werk van je team, een motiverende mix of zelfs een thematische afspeellijst voor de feestdagen. Alles wat emoties opwekt, de stemming verhoogt en aansluit bij het imago van je merk.

Voorbeeld: Als je een lifestylemerk bent, kun je zeggen: Kickstart je week met onze Monday Motivation Playlist. Luister hier en laat ons weten wat je favoriete track is!

17. Een enquête of poll

Ben je op zoek naar directe feedback van je abonnees? Stuur een snelle enquête of poll in je nieuwsbrief en kijk hoe de reacties binnenstromen. Houd enquêtes echter kort (maximaal 3-5 vragen) en maak ze leuk om de betrokkenheid te vergroten.

Inspiratie: De nieuwsbrief van Mir o houdt het simpel. Ze nodigen abonnees uit om een enquête met 3 vragen over nieuwe functies in te vullen, met een strak ontwerp en een duidelijke CTA.

👀 Wist je dat? Interactieve content heeft een 2X hogere betrokkenheid dan statische content!

18. Motiverende of grappige citaten

Hoewel deze content voor nieuwsbrieven afhankelijk is van je type bedrijf, kun je je abonnees verheffen, inspireren of vermaken. Kies citaten die aansluiten bij je boodschap, zoals motiverend voor groei, geestig voor lifestyle of tot nadenken stemmend voor professionals.

✨ Inspiratie: Zenpen kiest voor een minimalistische aanpak met "Wekelijkse druppels wijsheid. "In plaats van zomaar een willekeurig citaat te plaatsen, creëren ze een meeslepende ervaring met doordachte boodschappen, zachte aquarelvisuals en een strakke, overzichtelijke layout.

19. Exclusieve content

Maak van je nieuwsbrief een exclusieve VIP-ervaring. Bied je abonnees toegang tot insider content, zoals inzichten achter de schermen, verborgen functies, aankomende productreleases of speciale kortingen die elders niet beschikbaar zijn. Dit maakt je enthousiast en zorgt ervoor dat mensen uitkijken naar je e-mails.

📌 Voorbeeld: Als je een product hebt met AI-functies, bijvoorbeeld, Krijg een exclusieve eerste blik op onze nieuwe AI-functie die volgende maand wordt gelanceerd en alleen voor abonnees van onze nieuwsbrief is!

20. X minder bekende feiten over je merk

Deel onverwachte BTS-feiten over je business, team of geschiedenis om een diepere verbinding met je abonnees op te bouwen.

📌 Voorbeeld: Als je een startup bent, doe dan functie a Wist je dat we zijn begonnen in een kleine garage met slechts twee mensen en een oude laptop? Onze reis is vol verrassingen - hier zijn vijf minder bekende feiten over hoe we hier zijn gekomen!

21. serie 'Je gebruikt dit verkeerd

Veel klanten maken onbewust verkeerd gebruik van producten, wat hun ervaring beïnvloedt. Wijs hen op veelgemaakte fouten om hen te leren hoe ze de beste resultaten kunnen behalen. Het is gewoon een unieke draai aan het delen van tips.

📌 Voorbeeld: Een technisch bedrijf kan zeggen, Denk je dat je onze app optimaal gebruikt? Hier lees je waarom je het waarschijnlijk verkeerd doet en hoe je in 3 eenvoudige stappen de beste resultaten behaalt!

Vertel je abonnees wat er gebeurt op je sociale platformen en moedig ze aan om te volgen voor de laatste updates en inzichten in de sector.

✨ Inspiratie: Bekijk in deze nieuwsbrief hoe Fractel zijn abonnees aanmoedigt om op de hoogte te blijven door hen te volgen op Instagram en Facebook.

23. Webinar-marketing

Organiseer je een webinar? Je nieuwsbrief kan het promoten om buzz te creëren en inschrijvingen te stimuleren. Of het nu gaat om een live vraag-en-antwoordgesprek, een trainingssessie of een industriegesprek, benadruk wat deelnemers zullen winnen. Zet in de e-mail een link om je in te schrijven en een korte lijst met wat ze zullen leren.

Voorbeeld: Als je een financieel expert bent, stuur dan een uitnodiging met de tekst: Doe mee aan ons gratis webinar: How to Build Wealth in 2025 (Spots Are Limiet!).

24. Promoties voor gebeurtenissen

Deze is vergelijkbaar met webinarpromoties, maar dan breder. Maak een reeks e-mails die je enthousiast maken voor komende gebeurtenissen.

Voorbeeld: Als je een product lanceert, herinner lezers er dan aan: Enthousiast over onze komende gebeurtenis? Doe mee voor een exclusief voorproefje! Plekken stromen snel vol - reserveer vandaag nog je plek!

25. Een bedrijfsjubileum of mijlpaal

Je publiek wil overwinningen met je vieren. Of het nu gaat om de verjaardag van je bedrijf of een belangrijke mijlpaal (bv. het bereiken van $100 miljoen omzet of het winnen van een prijs), deel het in je nieuwsbrief. Publieke erkenning maakt je merk gezaghebbender en betrouwbaarder.

✨ Inspiratie: Deze nieuwsbrief van Mad ewell gebruikt een storytelling-aanpak om hun mijlpalen van 2024 te vieren. Er wordt gebruik gemaakt van aantrekkelijke visuals om je het gevoel te geven dat je deel uitmaakt van de reis van het merk, terwijl het enthousiasme voor de toekomst wordt versterkt.

Verkoop en promoties

26. Kortingen en aanbiedingen

Aanbiedingen en kortingen (ook wel incentives genoemd) zijn niet voor niets een belangrijke e-mailmarketingstrategie. We leven allemaal voor de kick om ons in te schrijven voor een nieuwsbrief en 10% korting te krijgen op onze eerste aankoop! Je kunt ook drip-campagnes en geautomatiseerde triggers in je CRM instellen om sjablonen voor e-mails met kortingen af te vuren.

✨ Inspiratie: Canva doet het goed: in deze nieuwsbrief promoot het een limited-time korting van 50% op Canva Pro, door gebruik te maken van een opvallend ontwerp en urgente tekst om onmiddellijke actie aan te moedigen.

27. Video's

Video's creëren een diepere verbinding met je abonnees. Of het nu gaat om een tutorial, een kijkje achter de schermen of een analyse door een expert, het delen van korte YouTube video's in je nieuwsbrief houdt de dynamiek erin.

Voorbeeld: Als je in de techniek zit, maak dan een video over: Een 2-Minuten Breakdown: Hoe AI je industrie zal veranderen voor een specifiek publiek

28. Verwijs een vriend programma

Verander je abonnees in merkambassadeurs met een doorverwijzingsprogramma. Bied kortingen, gratis middelen of exclusieve extraatjes aan als ze nieuwe klanten bij je merk introduceren. Dit is ook een geweldige manier om je lijst met e-mails op te bouwen.

✨ Inspiratie: Busu u doet dit met een duidelijke, aantrekkelijke e-mail die 30 dagen gratis Premium Plus-toegang biedt voor elke uitgenodigde vriend. Ze bevatten zelfs een voortgangstracker zodat gebruikers kunnen zien hoeveel verwijzingen ze hebben Voltooid.

29. Vakantiegroeten

Feestdagen zijn de perfecte tijd om vreugde te verspreiden en abonnees eraan te herinneren dat je aan ze denkt. Of het nu gaat om een belangrijke feestdag zoals Thanksgiving of een leuke marketing feestdag zoals National Pizza Day, het versturen van een snelle feestelijke e-mail bouwt goodwill op.

Inspiratie: Coterie levert dit prachtig af met een eenvoudige maar oprechte vakantieboodschap, waarin ze hun abonnees bedanken voor hun ondersteuning. Elegant beeldmateriaal en een goed geplaatste CTA zorgen ervoor dat het meer aanvoelt als een feest dan als een verkooppraatje.

30. Wij hebben het geprobeerd, dus jij hoeft het niet te doen

Test een virale trend, methode of product en deel je ongefilterde ervaring. Het hoeft geen betrekking te hebben op je branche en kan gewoon iets leuks en boeiends zijn.

Voorbeeld: Als je een adviesbureau voor de gezondheidszorg bent, vertel je lezers Ik heb een week lang alleen maar proteïnerepen gegeten. Dit is wat er gebeurde: het goede, het slechte en de eiwitrijke realiteitscheck!

31. De e-mail die zichzelf vernietigt

Experimenteer met een mysterieuze, tijdgevoelige e-mail die FOMO (fear of missing out) creëert. Vertel abonnees dat ze slechts 24 uur hebben om de e-mail te lezen en actie te ondernemen voordat deze voor altijd verdwijnt (of voordat de deal, content of kans verloopt). Waarom werkt het? Het speelt in op urgentie, nieuwsgierigheid en exclusiviteit en zorgt ervoor dat mensen de e-mail openen om te zien wat erin staat.

Voorbeeld: Als je een sneakerbedrijf bent, probeer dit dan eens: Laatste kans om 10% korting te krijgen op onze limited edition sneakers. Deze e-mail vernietigt zichzelf binnen 24 uur. Mis het niet!

Gemeenschap opbouwen

32. Door gebruikers gegenereerde content (UGC)

UGC is een geschenk dat blijft geven. Het is een effectief formulier voor sociaal bewijs dat bestaat uit content die je klanten met je delen, zoals getuigenissen, shoutouts op sociale media of beeldmateriaal (foto's/video's).

Hoewel UGC meestal gedeeld wordt op sociale media of de website van het bedrijf, dient het ook als een uitstekend nieuwsbriefidee.

✨ Inspiratie: Bubble Goods gebruikt deze strategie door merken in de voedingsmiddelenindustrie onder de aandacht te brengen die geleid worden door vrouwen. Hun nieuwsbrief gaat niet alleen over het promoten van producten, maar vertelt ook de verhalen van oprichters, toont afbeeldingen van hoge kwaliteit en bevat directe winkellinks, waardoor de content zowel inspirerend als interactief is.

Voorbeeld: Als je een koffiemerk bent, betrek je lezers dan met: Hier is een shoutout naar @CoffeeLover89 voor het delen van hun perfecte ochtend brouwsel gemaakt met onze koffiebonen. Wil je ook een functie? Tag ons met #MyBestBrew!

Dit is een vorm van UGC, maar met een persoonlijke en verhaalgerichte draai. Je abonnees zitten vol geweldige verhalen, dus waarom zou je ze niet in de schijnwerpers zetten? Functie van echte overwinningen, uitdagingen of creatieve toepassingen van uw product of dienst.

Voorbeeld: Als je fitnessapparatuur verkoopt, kun je delen: Stacey deelde hoe onze trainingskleding haar hielp haar eerste 5K te voltooien. Lees haar inspirerende reis!

34. Medewerker van de maand

Stel je abonnees voor aan de geweldige mensen achter je merk. De functie van Werknemer van de maand verhoogt het moreel van je team en maakt je merk persoonlijker. Plus, wie wil er nu niet erkend worden in de nieuwsbrief van het bedrijf? Het is zeer validerend!

Voorbeeld: Als je een bedrijf bent dat bekend staat om geweldige ontwerpen, stuur je lezers dan een Shoutout naar Josh, onze geweldige grafisch ontwerper. Zijn creatieve oog bracht onze laatste campagne tot leven en hij kan jongleren met 5 ballen tegelijk!

35. Vacatures

Aan het werven? Je volgende geweldige werknemer is misschien al geabonneerd op je nieuwsbrief, of hij/zij kent de perfecte kandidaat. Houd de e-mail kort en scanbaar. Voeg een link toe naar de volledige functiebeschrijving en benadruk de extraatjes om het aantrekkelijker te maken.

✨ Inspiratie: Bekijk de nieuwsbrief van deze Social Print Studio. Het kondigt een vacature voor Lead Designer aan met een gedurfd, speels ontwerp en boeiende tekst. De e-mail beschrijft duidelijk de rol, benadrukt de sleutelkwalificaties en bevat een prominente CTA ("Bekijk onze vacature") om sollicitaties aan te moedigen.

36. Shoutout naar mensen die je waardeert

Maak van je nieuwsbrief een ruimte voor dankbaarheid. Of het nu gaat om werknemers, partners, klanten of leden van de gemeenschap, het tonen van waardering versterkt altijd relaties. Zeg 'BEDANKT!

Je kunt er ook een maandelijkse functie van maken en in elk probleem een abonnee, werknemer of partner in de schijnwerpers zetten. Nog beter, nodig je publiek uit om iemand te nomineren voor de volgende shoutout.

Voorbeeld: Als je een bedrijf bent met een geweldige klantenservice, zeg dan Bedankt Emily voor haar voortdurende ondersteuning in ons ondersteuningsteam. Ze heeft net haar mijlpaal van 500 positieve beoordelingen bereikt!

37. De 3-seconden ontwerptest

Test de instincten van je abonnees door ze twee productontwerpen, marketingvisuals of merkopties te laten zien en ze te vragen aan welke ze de voorkeur geven.

📌 Voorbeeld: Als je het nieuwe logo van je product aan het afronden bent, vraag dan Bij welk logo voel je je zekerder? Optie A (vet) of Optie B (elegant)? Stem nu!

Stel een lijst samen van handige apps, diensten of tools die je abonnees misschien nog niet kennen.

📌 Voorbeeld: Als je een autobedrijf bent, stuur je lezers dit: Ontdek de ultieme reisgenoot! 🚗 Bekijk ABC voor naadloze routeplanning, realtime verkeersupdates en moeiteloos bijhouden van auto-onderhoud, alles op één plek!

39. Ask Me Anything (AMA) editie

Dit is een populaire Reddit-activiteit. Je kunt hetzelfde ook in je nieuwsbrief doen. Beantwoord vragen van het publiek in een speciale e-mail in de vorm van vragen en antwoorden.

📌 Voorbeeld: Als je een nieuw product hebt, informeer lezers dan: Deze week beantwoorden we je brandende vragen over onze aanstaande productlancering!

Inzichten en expertise uit de sector

40. Gidsen en zelfstudies

Mensen houden van stap-voor-stap begeleiding die hen helpt problemen op te lossen of vaardigheden te verbeteren. Heb je een ingewikkeld onderwerp in gedachten? Verdeel het in eenvoudige, uitvoerbare stappen in een e-mail.

✨ Inspiratie: Reclai m AI pakt dit aan in hun nieuwsbrief met een beknopte stap-voor-stap aanpak voor het implementeren van vergadervrije dagen in een werkruimte. De e-mail bevat duidelijke actiepunten, een visueel aantrekkelijke layout en een CTA die leidt naar uitgebreidere informatie.

41. Fouten om te vermijden

Niemand wil kostbare fouten maken. In plaats daarvan willen ze op gegevens gebaseerde strategieën die onmiddellijk kunnen worden toegepast voor positieve resultaten. Waarom belicht je geen valkuilen in de sector en deel je nuttige tips om ze te vermijden?

📌 Voorbeeld:Als je een verkoopcoach bent, schrijf dan over 5 fouten in koude e-mails die je deals kosten (en hoe je ze kunt oplossen) of vermijd deze 3 veelvoorkomende fouten in verkooppraatjes waardoor prospects afhaken.

42. Mythes en misvattingen

Elke sector heeft zijn mythes. Mythes die misleiden. Mythes die verwarring zaaien. Mythes die mensen tegenhouden. Je e-mail abonnees geloven ze, en het is tijd om ze te ontkrachten met feiten en nieuwsgierigheid op te wekken. Nog te doen via je nieuwsbrief.

Voorbeeld: Als je voedingsdeskundige bent, schrijf dan over 5 voedingsmythes die je gezondheid schaden of De waarheid over koolhydraten: Waarom ze niet de vijand zijn.

43. Praktijkvoorbeelden en succesverhalen

Laten zien, niet vertellen. Gebruik resultaten van klanten, leveranciers of leden van je community om overtuigende casestudy's te maken. Sociaal bewijs schept geloofwaardigheid en vertrouwen en helpt potentiële klanten hun succes met jouw bedrijf te visualiseren.

✨ Inspiratie: Neem bijvoorbeeld de nieuwsbrief van Beefree. Deze laat zien hoe Madison Taylor Marketing de ontwikkeltijd voor e-mails met 66% heeft teruggebracht met behulp van hun drag-and-drop editor. De e-mail zegt niet alleen "onze tool bespaart tijd", maar bewijst het met nummers, waardoor de impact onmiskenbaar is.

💡Pro Tip: Maak sjablonen voor casestudies om kwantificeerbare resultaten te benadrukken, zoals omzetgroei of tijdsbesparing.

44. Insidertips en industriegeheimen

Geef je abonnees toegang tot kennis die ze niet snel ergens anders zullen vinden. Dit kan een hack uit de sector zijn, een strategie die niet op de radar komt of inzichten uit een relevant onderzoek. Exclusieve content schept vertrouwen en zorgt ervoor dat lezers terugkomen.

📌 Voorbeeld: Als je een e-commercewinkel hebt, deel dan 5 psychologische triggers die online verkoop verhogen.

45. Interviews met experts uit de industrie

Wie houdt er niet van advies van experts? Schakel professionals in voor een nieuwsbrief in vraag- en antwoordstijl of zet de belangrijkste punten van een interview in de nieuwsbrief. Voeg ook een link naar een video of podcast toe aan de content om de betrokkenheid te vergroten.

✨ Inspiratie: DesignB etter deelde bijvoorbeeld een interview met Jason Goodwin, waarin werd onderzocht hoe de ontwerpleider design thinking en agile methodologieën in werkstromen integreert. In plaats van een lang transcript werden in de e-mail de beste inzichten eruit gehaald, met een optie om meer te lezen.

46. Infografieken

Niet alle informatie hoeft tekst te bevatten - soms maakt een visueel aantrekkelijke infographic het makkelijker om complexe ideeën te begrijpen. Of het nu gaat om trends in de sector, how-to gidsen of statistische inzichten, infografieken maken content gemakkelijk te consumeren.

✨ Inspiratie: Zie je hoe Grüns Nutrition de concentratie van voedingsstoffen in gummies vergelijkt met die in tabletten? Hun nieuwsbrief maakt gebruik van een gestroomlijnde infographic met een staafdiagram dat de absorptiesnelheid in de loop van de tijd illustreert. In plaats van een lange uitleg vertelt de visual het verhaal.

💡 Pro Tip: Beperk je tot 2-3 kleuren en houd de tekst minimaal - laat de beelden spreken.

47. Kolom met advies

Gepersonaliseerde nieuwsbrieven kunnen zeer boeiend zijn. Moedig abonnees aan om vragen te stellen en deel de antwoorden in een e-mail in de vorm van advies. Of het nu gaat om zakelijke, welzijns- of carrièretips, het beantwoorden van echte vragen maakt je nieuwsbrief interactief en waardevol.

📌 Voorbeeld:Een nieuwsbrief gericht op startups zou een Founder's Corner kunnen functie waar ondernemers vragen kunnen stellen over het opschalen van hun bedrijf. Een editie zou antwoord kunnen geven op de vraag Hoe trek ik mijn eerste 100 klanten aan zonder marketingbudget? met uitvoerbare groeistrategieën.

48. Deel branchespecifiek nieuws

Nieuwsbrieven hoeven niet over alles te gaan - verzamel in plaats daarvan de meest relevante updates voor je niche. Of het nu gaat om technologie, mode, financiën of welzijn, help je abonnees op de hoogte te blijven zonder overladen te worden met informatie. Voeg inzichten, meningen of samenvattingen toe die het makkelijk te verteren maken.

Inspiratie: McKinsey doet dit goed. In één nieuwsbrief distilleerden ze een complex economisch rapport tot een boeiend stuk over 'What It Will Take to Boost Europe's Competitiveness. lezers kregen waardevolle inzichten zonder dat ze een volledig rapport hoefden door te spitten.

49. Podcast aanbevelingen

Podcasts zijn sterk in opkomst en je abonnees zullen aanbevelingen waarderen. Je kunt een aflevering die je geweldig vond, een interview met een gast die het beluisteren waard is of zelfs je eigen bedrijfspodcast in de functie zetten.

✨ Inspiratie: In deze e-mail promoot Guru Conference bijvoorbeeld een aflevering van hun Guru Insider Podcast. In plaats van gewoon een link te plaatsen, benadrukken ze de belangrijkste punten, waardoor lezers een dwingende reden hebben om af te stemmen.

50. Beoordelingen

Reviews hoeven niet altijd over producten of diensten te gaan. Boeken, trends, sectorrapporten - jouw mening over alles wat relevant is voor je publiek (en branche) kan waarde toevoegen. Je kunt ook delen hoe jouw bedrijf wordt gezien in de branche. Ga creatief aan de slag!

✨ Inspiratie: Figlia doet dit op briljante wijze. Hun nieuwsbrief laat persrecensies zien van The New York Times, Vogue, Forbes en GQ om geloofwaardigheid op te bouwen voor hun alcoholvrije aperitivo. In plaats van te zeggen "Ons product is geweldig", laten ze vertrouwde stemmen het woord doen.

Tips voor ontwerp en layout van nieuwsbrieven

Het gaat er niet alleen om wat je zegt in je nieuwsbrief - het gaat erom hoe je het zegt. Effectief gebruik van kleur, visuals en witte ruimte is de sleutel tot het overbrengen van je boodschap en het aansporen van je abonnees tot een gewenste actie.

Hier zijn enkele tips om in gedachten te houden.

1. Structureer elke nieuwsbrief zodat hij scanbaar is

Niemand wil een e-mail openen om een muur van tekst te zien. Maak ruimte in je content zodat je de tekst gemakkelijk kunt lezen, en zorg ervoor dat je alle sleutelpunten gemakkelijk kunt skimmeren.

Je kunt dit doen door: Houd je alinea's kort (maximaal drie zinnen)

Lijst met opsommingstekens of afhaalboxen gebruiken om informatie samen te vatten

Afbeeldingen, infografieken of GIF's toevoegen om je content te verrijken

2. Gebruik visuele hiërarchie

Als je abonnees niet verder scrollen dan het eerste stukje van je nieuwsbrief, zorg er dan voor dat ze de belangrijkste informatie van tevoren zien. Koppen en vette tekst zijn hier je vrienden. Voeg waar nodig koppelingen en CTA's toe.

Pro Tip: Volg het omgekeerde piramidemodel. Begin met het belangrijkste, geef dan alle details en eindig met een sterke CTA.

3. Optimaliseren voor mobiel

Bijna iedereen leest e-mails tegenwoordig op zijn mobiele telefoon, dus zorg ervoor dat je nieuwsbrief ontworpen is om gemakkelijk te scrollen.

Best practices zijn onder andere:

Zware afbeeldings-/videobestanden vermijden die mogelijk tijd kosten om te laden

Grote CTA knoppen gebruiken die gemakkelijk aan te raken zijn

Vasthouden aan een single-column layout

💡 Pro Tip: Met de meeste nieuwsbriefsoftware kun je een voorbeeld van je e-mail bekijken op desktop en mobiele schermen. Gebruik dit om je layout aan te passen indien nodig.

4. Heb één duidelijke CTA

Elke nieuwsbrief moet één duidelijk item bevatten. Verwar je abonnee niet met te veel keuzes. Denk eraan om eenvoudige, directe taal te gebruiken op je CTA knop, zoals Download Nu of Schrijf je gratis in.

Pro Tip: Plaats een CTA knop aan het begin van je e-mail zodat abonnees deze kunnen zien zonder onder de vouw te hoeven scrollen.

Niets schreeuwt meer massamarketing dan nieuwsbrieven of e-mail onderwerpregels die beginnen met iets als Dear reader of Dear subscriber.

Spreek elke abonnee bij naam aan en stem je content af op verschillende doelgroepen en hun rente.

🧠 Wist je dat? Gepersonaliseerde e-mail onderwerpregels verhogen de open rates met 26%

Een creatieve nieuwsbrief gewoonte opbouwen

Je bent waarschijnlijk moe van het horen van de zin "consistentie is de sleutel. "Maar het is echt waar, vooral voor nieuwsbrieven. Het is gemakkelijk om één of drie geweldige e-mails te versturen, maar week na week geweldige e-mails? Dat vereist toewijding.

Het goede nieuws is dat het makkelijker is dan je denkt.

Je hebt een duidelijk systeem nodig voor het bedenken en aanmaken van ideeën dat past bij je werkschema en natuurlijke creatieve ritmes.

Zo kun je aan de slag.

1. Vang inspiratie als en wanneer het toeslaat

Ooit midden op de dag een geweldig idee gehad, alleen om tegen jezelf te zeggen, 'Ik schrijf het later wel op'?

Om te voorkomen dat ze verdwalen in de chaos, kun je je nieuwsbriefideeën vastleggen wanneer ze bij je opkomen.

Als je op zoek bent naar inspiratie, abonneer je dan op de beste AI-nieuwsbrieven op de markt en kijk met welke invalshoeken en formats zij spelen.

Daarnaast wil je een centrale ideeënbank opbouwen waar je je ideeën verder uitwerkt en nieuwe verbindingen tussen ze legt.

ClickUp Docs kan u helpen.

Maak een speciale ideeënbank voor nieuwsbrieven in ClickUp Docs

Begin een nieuw document om je nieuwsbriefideeën aan te tonen en gebruik geneste pagina's om ze te ordenen op trends in de sector, persoonlijke inzichten of casestudy's. Je kunt ook bladwijzers insluiten om inspiratie op te slaan van nieuwsbrieven van concurrenten, relevante artikelen of sociale mediatrends. Je kunt ook bladwijzers insluiten om inspiratie op te slaan van nieuwsbrieven van concurrenten, relevante artikelen of trends in sociale media, zodat je ze later gemakkelijk kunt raadplegen.

ClickUp Docs maakt samen brainstormen ook gemakkelijk met functies voor gelijktijdige bewerking en Collaboration Detection. Telkens wanneer u een nieuwe invalshoek of een uniek onderwerp bedenkt, voegt u dit toe aan het document en tagt u leden van het team voor feedback.

Je kunt zelfs opmerkingen toewijzen en tekst omzetten in traceerbare Taken. Als een idee klaar is om uitgewerkt te worden tot een nieuwsbrief, kun je het meteen in productie nemen zonder van tool te veranderen.

💡 Pro Tip: Vraag uw abonnees rechtstreeks om ideeën. Waar worstelen ze mee? Welke vragen blijven ze stellen? U kunt ClickUp Formulieren gebruiken om deze ideeën te verzamelen. Zodra de reacties binnenstromen, kunnen de automatiseringen van ClickUp ze onmiddellijk omzetten in Taken die rechtstreeks in uw werkstroom passen.

2. Zorg voor een realistische schrijfworkflow

De beste manier om de last-minute paniek te overwinnen? Zorg voor een duidelijk stap-voor-stap proces waar je je aan kunt houden, zodat je genoeg tijd overhoudt om te bedenken, te pauzeren en te herschrijven als dat nodig is.

Instance, als je je nieuwsbrief op vrijdag verstuurt, zou je schrijfschema er als volgt uit kunnen zien:

Monday: Ideeën brainstormen en de hoofdlijnen afwerken

Dinsdag: Schrijf de eerste versie

Woensdag: De tweede versie bewerken en schrijven

Donderdag: Ontwerpelementen toevoegen

Vrijdag: Druk op Verstuur

3. Gebruik AI in uw voordeel

Er is zoveel dat AI kan doen om nieuwsbriefbeheer gemakkelijker te maken. Het kan ideeën voor e-mail nieuwsbrieven brainstormen, samenvattingen maken, concepten schrijven die in lijn zijn met de toon van je merk, marketingexemplaren verfijnen en nog veel meer.

Instance, de ingebouwde schrijfassistent van ClickUp Brain zorgt ervoor dat uw nieuwsbrief professioneel, boeiend en on-brand klinkt. Of je nu een intro samenstelt, sleutelinzichten samenvat of call-to-actions opstelt, de tool kan het:

Herschrijf en verfijn je content voor meer duidelijkheid en toon

Controle op spelling en grammatica in real-time - geen plugins nodig

Stel snelle antwoorden voor om sneller te reageren op nieuwsbrieffeedback

Schrijf en verfijn de content van uw nieuwsbrief met ClickUp Brain

Of, als u liever hardop brainstormt via vergaderingen van teams of aantekeningen, kan ClickUp Brain vergaderingen en aantekeningen omzetten in gestructureerde tekst, zodat uw ideeën automatisch worden omgezet in kant-en-klare concepten voor nieuwsbrieven.

Wilt u het format van uw nieuwsbrief standaardiseren? Vraag Brain om sjablonen te genereren voor Taken, Documenten en projecten, zodat je eenvoudig content kunt aanmaken. Bouw en stel terugkerende nieuwsbriefstructuren, redactionele kalenders en bereiksequenties in met ClickUp Automatiseringen om uw workflows georganiseerd en efficiënt te houden.

Maak aangepaste automatiseringen met natuurlijke taalaanwijzingen met ClickUp Brain

💡 Pro Tip: Bekijk tutorials over het gebruik van AI om e-mails te schrijven om het gemak van AI-content in balans te brengen met de frisheid van je eigen kijk.

4. Bijhouden en aanpassen na verloop van tijd

Zet elke maand een blok opzij waarin je evalueert hoe je nieuwsbrief het doet en welke elementen aandacht nodig hebben.

Focus op aspecten zoals: Welke onderwerpen krijgen de hoogste open rates? Wat voor e-mail reacties zie je? Wat is het doorklikpercentage op je CTA's?

De antwoorden geven je cruciale informatie over het aanpassen van je nieuwsbriefstrategie aan de behoeften van je abonnees.

Met ClickUp Dashboards kunt u een eenduidige weergave instellen van de belangrijkste statistieken voor nieuwsbrieven, zoals open rates, engagementniveaus en abonneegroei. In plaats van handmatig rapporten op te stellen, kunt u uw dashboard het werk laten doen, zodat u in één oogopslag realtime inzichten krijgt.

Visualiseer de prestaties van uw nieuwsbrief met ClickUp Dashboards

Gebruik grafieken, lijsten en tabellen om trends in de tijd te visualiseren. Wil je weten wanneer de betrokkenheid daalt of wanneer een campagne uitzonderlijk goed presteert? Stel waarschuwingen in om je te laten weten wanneer bepaalde drempels worden gehaald, zodat je snel kunt handelen.

Verzend uw nieuwsbrief met ClickUp

De beste nieuwsbrieven verschijnen in de inbox van hun abonnees wanneer dat de bedoeling is, elke keer weer, zonder mankeren.

De voorbeelden van nieuwsbrieven in deze blog zorgen voor afwisseling in je nieuwsbrief en houden lezers betrokken. Als je eenmaal een gestructureerde werkstroom hebt waar je op kunt bouwen en een proces om te evalueren en aan te passen, ben je al halverwege.

Met ClickUp kunt u end-to-end nieuwsbriefworkflows beheren, van het genereren van ideeën tot het bijhouden van prestaties. Het heeft de juiste tools en mogelijkheden om uw proces te stroomlijnen, de samenwerking te optimaliseren, de prestaties van de content bij te houden en uw nieuwsbriefstrategie overzichtelijk te houden.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.