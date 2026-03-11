10 gratis sjablonen voor het bijhouden van bètaprogramma's

De druk is een belangrijke reden waarom teams vertrouwen op bètatracking. Een bètaprogramma verloopt snel, feedback stroomt binnen via meerdere kanalen en de kosten zijn hoog als er iets belangrijks door de mazen van het net glipt.

In dit bericht bespreken we de beste sjablonen voor het bijhouden van bèta-programma's, wat u met elk sjabloon kunt beheren en hoe u de juiste installatie voor uw lancering kunt kiezen.

Gratis sjablonen voor het bijhouden van bètaprogramma's in één oogopslag

Wat is een sjabloon voor het bijhouden van bèta-programma's?

Een sjabloon voor het bijhouden van bètaprogramma's is een gestructureerde werkruimte voor het plannen, monitoren en beheren van alle aspecten van een bètatest. Het helpt teams om testers, feedback, bugs, functieverzoeken, tijdlijnen, testfasen en vervolgacties op één plek bij te houden.

In de praktijk is een sjabloon voor het bijhouden van bèta-programma's handig voor:

Testfasen en mijlpalen organiseren

Eigenaars toewijzen voor taken, bugs en feedbackbeoordelingen

Deelname van testers en status van verzendingen bijhouden

Problemen monitoren op ernst, prioriteit of functiegebied

De lanceringsgereedheid in zicht houden terwijl de bèta vordert

10 beste sjablonen voor het bijhouden van bèta-programma's

Deze sjablonen voor het bijhouden van bètaprogramma's bestrijken de gehele bèta-levenscyclus, van de eerste planning tot het bijhouden van bugs en de uiteindelijke release. Elk sjabloon richt zich op een specifiek onderdeel van het proces en ze werken allemaal samen binnen de geconvergeerde AI-werkruimte van ClickUp om het aantal tools te verminderen.

Bovendien zijn ze volledig aanpasbaar, geschikt voor teams van elke grootte en voorzien van de krachtige oplossingen van ClickUp.

Laten we eens kijken:

1. Sjabloon voor een projectplan voor het lanceren van een bètatestprogramma door ClickUp

Coördineer bètamijlpalen, eigenaren en deadlines met de sjabloon voor het projectplan voor het lanceren van een bètatestprogramma van ClickUp.

Het uitvoeren van een bèta-programma is zowel een coördinerende taak als een producttaak. Productmanagers en multifunctionele lanceringsteams moeten testmijlpalen bijhouden, eigenaren toewijzen en roll-outtaken in gang houden zonder deadlines uit het oog te verliezen.

Met de sjabloon voor het projectplan voor het lanceren van een bètatestprogramma van ClickUp kunt u taken indelen in secties zoals de samenvatting, scopebeheer, planningbeheer en kostenbeheer. Vervolgens kunt u elk item bijhouden aan de hand van specifieke velden op één centrale locatie.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Groepeer het werk voor de bètaplanning in specifieke projectsecties, zodat documentatie, resourceplanning, implementatietaken en het bijhouden van mijlpalen niet op verschillende plaatsen staan.

Gebruik velden op taakniveau, zoals impactniveau, inspanningsniveau, deadline en afdeling, om prioriteit te geven aan bèta-werk met meer context.

Houd de voortgang van elk onderdeel van het programma bij met statussen zoals Nog te doen, In uitvoering en Voltooid, waardoor overdrachten gemakkelijker te beheren zijn.

🚀 Ideaal voor: Productmanagers en lanceringsteams die een gestructureerd plan nodig hebben om bètamijlpalen, verantwoordelijkheden en tijdlijnen tussen meerdere afdelingen te coördineren.

🎥 Bonus: Neem handmatige follow-up uit handen en laat ClickUp automatiseringen automatisch beginnen met onboarding wanneer er een nieuwe tester wordt toegevoegd. Nieuw bij automatisering? In de onderstaande video wordt precies uitgelegd hoe het werkt:

2. ClickUp-sjabloon voor testbeheer

Centraliseer de planning, uitvoering en monitoring van bètatests met de ClickUp-sjabloon voor testbeheer.

Wanneer testcases, bugrapporten en functiespecificaties in afzonderlijke spreadsheets staan, besteedt uw QA-team meer tijd aan het zoeken naar informatie dan aan het testen.

De ClickUp-sjabloon voor testbeheer fungeert als een centraal knooppunt voor het plannen, uitvoeren en bijhouden van alle testactiviteiten tijdens uw bètaprogramma. U kunt bovenliggende taken voor elk testscenario aanmaken, subtaaken voor individuele testcases toevoegen en details vastleggen, zoals het type test, opmerkingen en verwachte resultaten.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Groepeer uw testcases op functie, prioriteit of testtype met ingebouwde statusregistratie om de status bij te houden.

Schakel tussen verschillende ClickUp-weergaven voor visualisatie van de werkstroom en deadlinebeheer.

Leg essentiële gegevens vast, zoals testtype, prioriteit, omgeving en informatie over de browser of het apparaat.

🚀 Ideaal voor: QA-teams die een gecentraliseerd systeem willen om testcases te organiseren, de uitvoering bij te houden en testwerkstroomen te beheren tijdens een bèta-programma.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain om verspreide QA-context binnen enkele minuten om te zetten in een duidelijk testplan. Vraag het om uw testscenario-taken te scannen en ontbrekende testcases, randgevallen en negatieve paden te genereren op basis van de functieomschrijving en eerdere bugpatronen. Laat het vervolgens de fouten uit opmerkingen samenvatten in een beknopt bugrapport met reproductiestappen en vermoedelijke impact, klaar om door te geven aan engineering. Genereer ontbrekende testcases en vat fouten samen in bugrapporten met ClickUp Brain.

3. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen

Volg bugs en problemen met functies in één systeem met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen.

Wanneer alle soorten feedback – van een kritieke crash tot een kleine typefout tot een idee voor een nieuwe functie – in dezelfde inbox terechtkomen, wordt triage een nachtmerrie. Engineering verspilt tijd aan problemen met een lage prioriteit, terwijl echte bruikbaarheidsproblemen verloren gaan in de ruis.

Met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen kunt u zowel bugs (in wezen technische defecten) als problemen (gebruiksproblemen of verzoeken om nieuwe functies) op één plek vastleggen, terwijl u ze gescheiden houdt.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg elk gemeld probleem vast in één defectenlijst, zodat bugdetails, eigendom en triagecontext aan de taak gekoppeld blijven.

Sorteer defecten op prioriteit, team van functie, zodat engineering- en QA-teams zich gemakkelijker kunnen concentreren op de juiste oplossingen.

Breng uw werkstroom voor bugrapportage in kaart in ClickUp Whiteboards en maak vervolgens een verbinding tussen dat proces en het daadwerkelijke werk dat in de sjabloon wordt bijgehouden.

🚀 Ideaal voor: Engineering- en productteams die een duidelijk systeem nodig hebben om zowel technische bugs als gebruiksproblemen die tijdens bètatests worden gemeld, te triëren, te prioriteren en op te lossen.

🧠 Leuk weetje: In een beroemd verhaal van Amazon leken " aanbevelingen voor winkelwagentjes " zo riskant dat de HiPPO het wilde schrappen, totdat een eenvoudig bèta-experiment bewees dat het werkte.

📚 Lees ook: De beste tools voor het bijhouden van bugs voor probleembeheer

🎥 Bekijk deze video om te leren hoe u bugs vroegtijdig kunt opsporen met een checklist voor codereview.

4. ClickUp-sjabloon voor bugtrackinglijst

Leg bugrapporten vast via een gestructureerde intake-werkstroom met de ClickUp-sjabloon voor bugtracking.

Wanneer teams bugrapporten verzamelen in Slack-threads of lange e-mailketens, is het eerste probleem meestal niet het oplossen van de bug. Het is uitzoeken wat er is gebeurd. Belangrijke details gaan verloren, schermafbeeldingen raken zoek en QA-teams moeten achter de melder aan gaan voordat de triage zelfs maar kan beginnen.

Dit maakt de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van bugs nuttig voor bètaprogramma's. Deze sjabloon is opgenomen in ClickUp Forms en stelt u in staat om het melden van bugs om te zetten in een intake-proces. Elke verzending wordt toegevoegd aan een gecentraliseerde lijst, waardoor QA- en productteams een overzichtelijker uitgangspunt hebben voor beoordeling.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Verzamel bugrapporten via ClickUp formulieren met precies de velden die uw team nodig heeft, zoals de naam van de bug, een beschrijving, links, gegevens van de melder en bestandsuploads.

Maak schermafbeeldingen en ondersteunende bestanden op het moment dat een bug wordt gemeld, waardoor problemen gemakkelijker te begrijpen en te reproduceren zijn.

Deel complexe bugs op in kleinere, oplosbare stappen met behulp van ClickUp-taaken , zonder de hoofdlijst onoverzichtelijk te maken.

🚀 Ideaal voor: Teams die een gestructureerd intake-proces willen om gedetailleerde bugrapporten van testers te verzamelen en deze door te sturen naar een overzichtelijke triage-werkstroom.

💡 Pro-tip: gebruik de voorwaardelijke logica van ClickUp Forms om het intakeformulier om te zetten in een bepaald, vooraf geconfigureerd pad. Begin met één 'routeringsvraag' (zoals Type verzoek of Prioriteit) en voeg vervolgens regels toe die alleen de velden weergeven die nodig zijn voor dat pad, zoals Toegewezen persoon, Status of een Deadline, alleen wanneer iets als urgent is gemarkeerd. Maak slimmere formulieren in ClickUp met voorwaardelijke logica Een eenvoudige installatie die bijna overal werkt: Als prioriteit = urgent: toon deadline (en maak dit verplicht)

Dropdown: Type verzoek (bug, contentsupdate, nieuwe campagne)

Als bug: toon Prioriteit + Toegewezen persoon + Status

5. ClickUp Issue Tracker-sjabloon

Registreer problemen en breng risicovolle items snel aan het licht met de ClickUp Issue Tracker-sjabloon.

Wanneer er een probleem wordt gemeld, is de eerste vraag altijd dezelfde. Hoe ernstig is het, wie is verantwoordelijk en wat gebeurt er nu? Zonder een consistente manier om risico's te scoren, reageren teams uiteindelijk op de luidste thread in plaats van op de echte dreiging.

De ClickUp Issue Tracker-sjabloon biedt u een eenvoudig systeem om problemen te registreren en risicovolle items snel aan het licht te brengen, met behulp van een duidelijk risicosignaal dat u binnen enkele seconden kunt sorteren en beoordelen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Tag elk probleem met Risiconiveau en Risicocategorie en bekijk ze vervolgens in de weergave Op risiconiveau om items die escalatie vereisen vroegtijdig te signaleren.

Identificeer waar problemen zijn ontstaan (e-mail, in-app, supportticket) om patronen te ontdekken in de manier waarop gebruikers feedback rapporteren

Visualiseer de werkstroom van problemen door uw werkstroomfasen met een drag-and-drop ClickUp Board weergave.

🚀 Ideaal voor: Teams die een snelle manier nodig hebben om problemen te registreren, categoriseren en prioriteren op basis van risico, zodat kritieke problemen vroegtijdig aan het licht komen.

📮 ClickUp Insight: 31% van de managers geeft de voorkeur aan visuele borden, terwijl anderen vertrouwen op gantt-grafieken, dashboards of resourceweergaven. Maar bij de meeste tools moet je er één kiezen. Als de weergave niet overeenkomt met hoe jij denkt, wordt het gewoon een extra bron van wrijving. Met ClickUp hoeft u niet te kiezen. Schakel met één klik tussen AI-aangedreven gantt-grafieken, Kanban-borden, dashboards of werklastweergaven. En met ClickUp AI kunt u automatisch aangepaste weergaven of samenvattingen genereren op basis van wie er kijkt , of dat nu uzelf, een leidinggevende of uw ontwerper is. 💫 Echte resultaten: CEMEX versnelde productlanceringen met 15% en verminderde communicatievertragingen van 24 uur tot seconden met behulp van ClickUp.

6. ClickUp-sjabloon voor testcases

Documenteer herhaalbare testcases met duidelijke stappen en resultaten met behulp van de ClickUp-testcase-sjabloon.

Vertrouwen op informele of ongedocumenteerde testcases leidt tot inconsistente tests. Verschillende testers kunnen instructies verschillend interpreteren, wat leidt tot onbetrouwbare resultaten en gemiste regressiebugs. Wanneer het tijd is om een functie opnieuw te testen, moet uw team elke keer opnieuw het wiel uitvinden.

De ClickUp-testcasesjabloon is bedoeld voor het documenteren van individuele testcases met duidelijke stappen, verwachte resultaten en werkelijke uitkomsten. Het is gebouwd in ClickUp Docs, wat betekent dat u toegang krijgt tot geneste subpagina's, uitgebreide formaten en ingebouwde checklists die uw testers kunnen uitvoeren.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg voorwaarden, stappen en verwachte resultaten vast in een consistente structuur en registreer vervolgens de daadwerkelijke resultaten tijdens de uitvoering.

Documenteer de browser, het apparaat en het besturingssysteem voor elke testrun om bugs te helpen reproduceren.

Gebruik geneste subpagina's om tests te ordenen op functie, module of release, waardoor regressietests sneller kunnen worden uitgevoerd.

🚀 Ideaal voor: QA-teams die herhaalbare testcases willen documenteren met duidelijke stappen, verwachte resultaten en consistente uitvoering door alle testers.

👀 Wist u dat? In het tijdperk van Windows 95 was Microsoft van plan om bètaversies naar 30.000 testers te sturen voor een van de latere bètaversies, in een tijd waarin softwarebètaversies een volledige logistieke operatie waren.

📚 Lees ook: Hoe u effectief feedback van klanten kunt verzamelen

7. Sjabloon voor gebruikerstests door ClickUp

Controleer of u klaar bent voor de lancering met de ClickUp-sjabloon voor gebruikerstests.

De laatste validatiefase vóór een lancering kan chaotisch zijn, met goedkeuringen via e-mail en feedback van belanghebbenden verspreid over chatberichten. Zonder een duidelijk proces loopt u het risico dat u een 'ja' krijgt van de ene belanghebbende, terwijl een andere belanghebbende een belangrijk bezwaar maakt.

Deze misalignment kan leiden tot last-minute vertragingen bij de lancering of tot het leveren van een product dat niet voldoet aan belangrijke zakelijke vereisten.

De sjabloon voor de checklist voor gebruikerstests van ClickUp is ontworpen voor de UAT-fase, waarin belanghebbenden of bètatesters controleren of functies aan de vereisten voldoen voordat ze worden vrijgegeven.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Deel elk acceptatiecriterium op in een verifieerbaar item met behulp van ClickUp-checklists.

Leg de goedkeuring van belanghebbenden vast met velden voor het bijhouden van datums en goedkeurders.

Gebruik ClickUp Assigned Comments om vragen te stellen of verantwoordelijkheden toe te wijzen aan teamgenoten.

🚀 Ideaal voor: Productteams en belanghebbenden die een duidelijke checklist nodig hebben om de gereedheid van functies te valideren en formele goedkeuring te verkrijgen vóór de release.

⭐️ Op zoek naar meer UAT-sjablonen? Bekijk deze sjablonen voor gebruikerstests.

8. ClickUp-sjabloon voor releasebeheer

Coördineer de overdracht van bèta naar productie met go/no-go-criteria met behulp van de ClickUp-sjabloon voor releasebeheer.

De overgang van 'bèta voltooid' naar live gaan in productie is waar veel teams de bal laten vallen. Zonder een duidelijke checklist kunnen cruciale stappen zoals laatste scans voor veiligheid, documentatie-updates en marketingaankondigingen over het hoofd worden gezien.

Het Release Management-sjabloon van ClickUp coördineert alles wat er moet gebeuren om van bèta naar productie over te gaan. Het overbrugt de kloof tussen testen en implementatie met een gestructureerd proces en duidelijke go/no-go-criteria.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg versie, categorie, eigenaren en contactpersonen vast in de tabel Release Details en houd deze bijgewerkt naarmate de release zich ontwikkelt.

Publiceer het document als een ClickUp Wiki-pagina en koppel vervolgens gerelateerde release-aantekeningen, rollback-stappen en runbooks, zodat de volgende release sneller van start kan gaan.

Voeg checklists toe en koppel gerelateerde taken rechtstreeks in het document, zodat goedkeuringen en follow-ups aan dezelfde bron van waarheid gekoppeld blijven.

🚀 Ideaal voor: Engineering- en DevOps-teams die de overgang van bèta-voltooiing naar productie-implementatie coördineren met duidelijke releasecriteria.

🚀 Voordeel van ClickUp: Krijg een realtime weergave van de gereedheid van uw release. Geef openstaande blokkades, in behandeling zijnde goedkeuringen en de status van de implementatie weer op één plek met ClickUp dashboards, zodat alle belanghebbenden de zichtbaarheid krijgen die ze nodig hebben. Krijg inzicht in complexe releasegegevens met aanpasbare ClickUp-dashboards.

9. ClickUp-sjabloon voor programmabeheer

Beheer bètaprogramma's met meerdere teams met een weergave op portfolioniveau met behulp van de ClickUp-sjabloon voor programmabeheer.

Wanneer u een grootschalig bètaprogramma uitvoert, is het gemakkelijk om door de bomen het bos niet meer te zien. Met meerdere teams, producten of regio's wordt het bijhouden van de algehele voortgang bijna onmogelijk met standaard projecttools. U zit vast aan het handmatig samenstellen van statusrapporten en het proberen om verbindingen te leggen tussen verschillende systemen.

De ClickUp-sjabloon voor programmabeheer is bedoeld om het hele bèta-programma als een gecoördineerd initiatief te beheren. Het is ontwikkeld voor complexe programma's die een weergave op portfolioniveau vereisen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Bekijk alle bètagerelateerde projecten en hun status op één plek met behulp van ClickUp Portfolio View -kaarten op een dashboard.

Coördineer belangrijke data en deliverables tussen engineering-, QA-, marketing- en ondersteuningsteams.

Houd bij wie waarvoor verantwoordelijk is in het hele programma bij en identificeer knelpunten met ClickUp werklastweergave.

🚀 Ideaal voor: Organisaties die grote of multi-team bètaprogramma's uitvoeren die een weergave op portfolioniveau van projecten, tijdlijnen en werklasten vereisen.

10. ClickUp-sjabloon voor checklist voor productlancering

Ga van bèta naar publieke lancering met de ClickUp-sjabloon voor productlanceringschecklist.

Een succesvolle bèta garandeert geen succesvolle lancering. De laatste stap om live te gaan omvat tientallen taken op het gebied van marketing, ondersteuning en engineering. Als deze activiteiten niet worden gecoördineerd, kan uw team een functie aankondigen voordat deze is geïmplementeerd, of kunnen klanten problemen tegenkomen die het ondersteuningsteam nog nooit heeft gezien.

De ClickUp-sjabloon voor de productlanceringschecklist bevat alles wat nodig is om van een succesvolle bèta naar een openbare productlancering te gaan.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer uw werk in categorieën voor vóór de lancering, op de lanceringsdag en na de lancering.

Breng marketing-, ondersteunings- en engineeringtaken samen in één gedeeld plan, dat volledig zichtbaar is via ClickUp dashboards.

Voeg subtaaken toe voor het bijhouden van vroege productieproblemen en feedback van klanten.

🚀 Ideaal voor: Cross-functionele teams die marketing-, ondersteunings- en engineeringtaken op elkaar afstemmen om een soepele overgang van bèta-testen naar publieke lancering te garanderen.

Best practices voor het bijhouden van bèta-programma's

Sjablonen bieden een goed uitgangspunt, maar ze zijn slechts zo goed als de processen erachter. Hier zijn een paar gewoontes die uw systeem voor het bijhouden van bèta-versies effectief maken:

Centraliseer alle bètafeedback op één plek: Verspreide feedback via e-mail, Slack en spreadsheets zorgt voor blinde vlekken en Verspreide feedback via e-mail, Slack en spreadsheets zorgt voor blinde vlekken en werkversnippering — de fragmentatie van werk over niet-gekoppelde tools die tijd verspilt aan het wisselen tussen apps en het zoeken naar context. Gebruik één geconvergeerde werkruimte waar testers, QA- en productteams allemaal kunnen bijdragen.

Definieer vooraf duidelijke criteria voor ernst en prioriteit: 'Hoge prioriteit' zegt niets als iedereen dit anders definieert. Documenteer uw 'Hoge prioriteit' zegt niets als iedereen dit anders definieert. Documenteer uw triagecriteria in een gedeeld ClickUp-document en koppel dit aan uw sjablonen voor het bijhouden van bugs, zodat iedereen dezelfde taal spreekt.

Automatiseer statusupdates en notificaties: Handmatig de status bijhouden is tijdverspilling voor iedereen. Automatiseer statusupdates met ClickUp-automatiseringen om belanghebbenden op de hoogte te stellen wanneer bugs als 'opgelost' worden gemarkeerd of wanneer er nieuwe blokkades verschijnen.

Volg niet alleen feedback, maar ook de bronnen ervan: Als u weet dat 80% van uw kritieke bugs afkomstig is van ervaren gebruikers in plaats van incidentele testers, verandert dat uw prioriteiten. Leg vast waar en van wie de feedback afkomstig is met aangepaste velden in ClickUp, zodat u beter begrijpt hoe u prioriteiten moet stellen.

💡 Pro-tip: Automatiseer repetitieve maar essentiële taken door ze te delegeren aan Super Agents in ClickUp. Dit zijn uw AI-teamgenoten die samenwerken met uw team en gedefinieerde werkstroomen uitvoeren, zodat de mensen in het team zich kunnen concentreren op werk met een hogere waarde. Als voorbeeld kan worden genoemd dat een Bug Triage Super Agent inkomende bugtickets prioriteert op basis van impact en service level agreements (SLA's). Geef uw Super Agents duidelijke instructies om slimmere acties te begeleiden.

Bouw uw eigen Super Agents in ClickUp:

Voer een bèta-programma uit dat uw team kan afsluiten met ClickUp

Een bèta-programma is slechts zo sterk als de follow-up. Feedback moet duidelijk worden overgebracht, prioriteiten moeten duidelijk zijn en elke oplossing heeft een eigenaar nodig totdat deze is opgelost.

ClickUp helpt u om dat proces op één plek strak te houden. Volg feedback en problemen van testers als werkitems, documenteer specificaties en beslissingen en gebruik dashboards om te zien wat er geblokkeerd is, wat trending is en wat klaar is voor release.

Bovendien kunt u met de sjabloonbibliotheek van ClickUp gerust zijn, wetende dat de basis al is gelegd. U begint op dag één met de structuur en kunt vervolgens uw energie richten op het goed uitvoeren van de bèta.

Klaar? Ga aan de slag met ClickUp. ✅

Veelgestelde vragen

Een sjabloon voor het bijhouden van bètaprogramma's is een kant-en-klaar raamwerk dat alle bètatestactiviteiten organiseert in een consistente, herhaalbare werkstroom. Het helpt u alles te overzien, van het werven van testers en het verzamelen van feedback tot het bijhouden van bugs en het coördineren van releases.

De beste manier is om een gecentraliseerde werkruimte te gebruiken waar alle teams feedback kunnen bekijken en bijdragen. Stuur items automatisch door naar het juiste team (engineering, ontwerp of product) met de gedeelde weergaven en aangepaste velden van ClickUp voor al uw feedbackverzameling.

Bugtracking richt zich op technische defecten zoals crashes of defecte functies, terwijl issue tracking een bredere categorie is die ook gebruiksproblemen en verzoeken om nieuwe functies omvat. Een goed voorbeeld van bèta-testen zal meestal beide soorten feedback aan het licht brengen.

U moet de overstap maken zodra alle kritieke bugs zijn opgelost, aan uw acceptatiecriteria is voldaan en de belangrijkste belanghebbenden hun goedkeuring hebben gegeven. Dit proces loopt vaak parallel met de laatste fixes van de bèta, dus het is geen harde grens.