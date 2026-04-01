Een B2B SaaS-bedrijf had 2.000 MQL's in hun funnel, maar slechts 47 gesloten deals. Ze vermoedden dat er halverwege de funnel klanten wegvielen, maar konden dit niet bewijzen omdat hun CRM, marketingautomatisering en aantekeningen van verkoopgesprekken verspreid waren over drie systemen.

Dit is een veelvoorkomend probleem waar teams mee te maken hebben. Het leidt tot verspilde marketinguitgaven, een gefrustreerd verkoopteam en gemiste omzetdoelen, omdat u onvoldoende zichtbaarheid heeft op de prestaties van uw funnel.

Sjablonen voor funnel-lekanalyse kunnen hierbij helpen. In dit artikel worden enkele van de beste sjablonen besproken die zijn ontworpen om u te helpen snel afhaakpunten te identificeren, de onderliggende oorzaken te diagnosticeren en oplossingen te testen in uw gehele sales- en marketingfunnel.

10 gratis sjablonen voor analyse van lekken in de funnel in één oogopslag

Wat is een analyse van lekken in de trechter?

Funnel-lekanalyse is het proces waarbij wordt vastgesteld waar prospects in elke fase van uw verkoop- of marketingfunnel afhaken, en vervolgens wordt geanalyseerd waarom dat gebeurt. Zo hoeft u niet langer te gissen en kunt u datagestuurde beslissingen nemen.

Een typische trechter doorloopt de volgende fasen:

Bekendheid: Potentiële klanten ontdekken uw merk voor het eerst

Interesse: Ze reageren op uw content of vragen om informatie

Overweging: Ze vergelijken uw oplossing met alternatieven

Intentie: Ze geven aan dat ze klaar zijn om te kopen via demo's of prijsaanvragen

Aankoop: Ze worden betalende klanten

Een 'lek' in welke fase van de klantcyclus dan ook betekent dat u potentiële klanten verliest. Funnel-lekanalyse helpt u die lekken op te sporen en te verhelpen.

In plaats van te worstelen met gefragmenteerde gegevens, kunt u een sjabloon voor funnel-lekanalyse gebruiken om een gestandaardiseerd raamwerk te bieden voor het in kaart brengen van elke fase, het bijhouden van uitvalpunten en het documenteren van de onderliggende oorzaken.

Een goed sjabloon verandert uw werkstroom in een duidelijk, herhaalbaar proces om lekken te dichten. Dit maakt het mogelijk om prestaties in de loop van de tijd en tussen campagnes te vergelijken.

Hoe u kunt vaststellen waar uw funnel lekt

De meest voorkomende fout die teams maken, is direct naar de conversiepercentages kijken zonder te begrijpen wat er in elke fase gebeurt. Begin met het afzonderlijk onderzoeken van elke fase van de funnel voordat je kijkt naar de overgangen daartussen.

Houd conversiepercentages tussen fasen bij, de gemiddelde tijd die prospects in elke fase doorbrengen, en eventuele veranderingen in snelheid die wijzen op wrijving. Een plotselinge daling in het conversiepercentage tussen twee fasen is een belangrijke rode vlag die wijst op een van de meest voorkomende conversieknelpunten die het onderzoeken waard zijn.

👀 Let op deze veelvoorkomende lekpatronen:

Lekken bovenaan de funnel: U heeft veel websiteverkeer, maar weinig voltooide formulieren. Dit duidt vaak op een mismatch tussen uw advertentietekst en uw landingspagina, of op te veel wrijving in het aanmeldingsproces

Lekken halverwege de funnel: Leads raken koud na een eerste gesprek of demo. Dit duidt op hiaten in uw nurture-sequenties of op te ruime kwalificatiecriteria, waardoor ongeschikte prospects door de mazen van het net glippen

Lekken onderaan de funnel: U stuurt offertes, maar deals lopen vast voordat ze worden gesloten. Dit wijst meestal op bezwaren tegen de prijs, druk van een concurrent of het feit dat u de echte beslisser niet bereikt.

Om deze problemen effectief te diagnosticeren, moet u gegevens uit uw CRM-records, rapporten over marketingautomatisering, websiteanalyses en aantekeningen van verkoopgesprekken samenvoegen. Hier zijn sjablonen van onschatbare waarde: ze helpen u bij de gegevensanalyse en sturen uw onderzoek in de juiste richting.

De 10 beste sjablonen voor analyse van lekken in de funnel

Deze zorgvuldig samengestelde lijst met sjablonen bestrijkt het volledige spectrum van funnel-leak-werk: van de eerste visualisatie van de pijplijn tot het vaststellen van de onderliggende oorzaak en het testen van oplossingen.

Elke sjabloon is ontworpen voor een specifieke fase van het analyseproces, zodat u een voltooide toolkit kunt samenstellen om lekdiagnose om te zetten in een herhaalbare, schaalbare discipline. 🛠️

1. Salespijplijnsjabloon van ClickUp

Uw deals lopen vast, maar u kunt niet zien waar de knelpunt zit. Dit is waar AI-knelpuntidentificatie kan helpen. Zonder het bijhouden van de juiste sales pipeline-statistieken is het identificeren van knelpunten puur giswerk, en kunnen deals met hoge waarde u ontglippen.

Krijg een visueel overzicht van je volledige verkooptrechter en zie direct waar deals zich opstapelen en vastlopen met de Sales Pipeline-sjabloon van ClickUp. Deze is ontworpen voor teams die direct zichtbaarheid in de pijplijn nodig hebben om prioriteiten te stellen en deals in beweging te houden.

Waarom dit je zal bevallen:

Aanpasbare weergaven: Volg deals in alle fasen met je favoriete Volg deals in alle fasen met je favoriete ClickUp-weergaven . Sleep kaarten in een ClickUp Kanban-weergave voor een algemeen overzicht, of schakel over naar een lijstweergave voor een meer gedetailleerd overzicht

Gedetailleerde informatie: Verrijk je taken met cruciale gegevens zoals dealwaarde, kans op afsluiting en aantal dagen in de fase via Verrijk je taken met cruciale gegevens zoals dealwaarde, kans op afsluiting en aantal dagen in de fase via ClickUp aangepaste velden . Zo kun je snel vaststellen welke deals de meeste aandacht nodig hebben

AI-gestuurde inzichten: Breng deals die te lang in één fase vastzitten aan het licht met Breng deals die te lang in één fase vastzitten aan het licht met ClickUp Brain . Vraag 'Welke deals zitten al meer dan 14 dagen in de offertefase?' en ontvang direct een lijst met voorgestelde vervolgacties op basis van de dealgeschiedenis en vergelijkbare patronen van gesloten deals.

Geautomatiseerde tracking: Markeer deals automatisch wanneer ze de gemiddelde verblijftijd in een fase overschrijden met Markeer deals automatisch wanneer ze de gemiddelde verblijftijd in een fase overschrijden met ClickUp-automatiseringen , zodat er niets over het hoofd wordt gezien

🚀 Ideaal voor: Verkoopteams en revenue managers die snel vastgelopen deals en knelpunten in de fases van de processen moeten opsporen.

2. Stappen voor het maken van een salesfunnel-sjabloon met ClickUp

Zonder een gestructureerde aanpak van de funnel loopt u het risico dat er dubbelzinnige fasedefinities en onduidelijke overdrachtsprotocollen ontstaan, wat de belangrijkste oorzaken zijn van lekken halverwege de funnel.

Breng duidelijkheid in je proces met ClickUp's sjabloon 'Stappen om een salesfunnel te maken' en voorkom lekken voordat ze zich voordoen. Dit is perfect voor teams die hun funnel opbouwen of herontwerpen, zodat elke fase een duidelijk doel en duidel ijke kwalificatiecriteria heeft.

Waarom dit je zal bevallen:

Stapsgewijze structuur: Verdeel het proces voor het aanmaken van de funnel in uitvoerbare taken en definieer elke fase met duidelijke criteria voor invoer en afval

Ingebouwde prompts: Leg de overdrachtsprotocollen tussen uw verkoop- en marketingteams rechtstreeks in de sjabloon vast, zodat er geen onduidelijkheid meer bestaat over wie waarvoor verantwoordelijk is

Gerelateerde documentatie: Leg je officiële procesdocumentatie vast in Leg je officiële procesdocumentatie vast in ClickUp Docs , rechtstreeks gekoppeld aan je funnelmanagementtaken

Kwartaalcontrole: Gebruik dit sjabloon elk kwartaal om uw funnel te controleren en te verifiëren of uw fase-definities nog steeds overeenkomen met het daadwerkelijke koopgedrag

🚀 Ideaal voor: Teams die hun funnel opbouwen of herstructureren met duidelijkere fase-definities en overdrachtsregels.

3. Sjabloon voor analyserapporten van ClickUp

Het handmatig samenstellen van ruwe gegevens tot rapporten is tijdrovend en foutgevoelig, en het eindresultaat geeft vaak niet de sleutelinzichten weer die nodig zijn om actie te ondernemen.

De sjabloon voor analyserapporten van ClickUp is ontworpen om je te helpen successen en lessen te delen door trechterstatistieken samen te voegen in één enkel, deelbaar rapport.

Waarom dit je zal bevallen:

Vooraf gestructureerde secties: Organiseer uw KPI's, trends en inzichten in een consistent format dat voor belanghebbenden gemakkelijk te volgen is

Real-time invoer: Maak een einde aan handmatige gegevensinvoer door live gegevens uit uw Maak een einde aan handmatige gegevensinvoer door live gegevens uit uw ClickUp-dashboards rechtstreeks in uw rapporten op te nemen

AI-aangedreven samenvattingen: Vat belangrijke bevindingen automatisch samen en genereer binnen enkele seconden conclusies op directieniveau met ClickUp Brain

Geplande rapportage: Stel terugkerende rapporten in om lekpatronen in de loop van de tijd bij te houden, zodat eenmalige analyses worden omgezet in een Stel terugkerende rapporten in om lekpatronen in de loop van de tijd bij te houden, zodat eenmalige analyses worden omgezet in een continu verbeteringsproces

🚀 Ideaal voor: RevOps-, marketing- en salesleiders die funnelgegevens omzetten in duidelijke, terugkerende rapportages voor belanghebbenden.

4. Sjabloon voor bevindingen van gegevensanalyse door ClickUp

Uw team voert een analyse uit, vindt een lek, en vervolgens... raken de bevindingen zoek in een willekeurig document. Zes maanden later bent u weer bezig met het oplossen van hetzelfde probleem omdat er geen institutioneel geheugen is.

De sjabloon voor analysebevindingen van ClickUp creëert een gestructureerde, doorzoekbare kennisbank van je eerdere trechteranalyses, zodat waardevolle inzichten worden vastgelegd en hergebruikt.

Waarom dit je zal bevallen:

Overzichtelijke documentatie: Documenteer elke analyse grondig met aparte secties voor uw hypothese, methodologie, bevindingen en aanbevelingen

Slimme categorisering: categoriseer bevindingen op basis van trechterstadium, ernst en oorzaak met ClickUp aangepaste velden, waardoor het eenvoudig wordt om te filteren en historische patronen te bekijken

Teamsamenwerking: Betrek belanghebbenden uit verschillende afdelingen bij de beoordeling en geef feedback rechtstreeks in het analysedocument met behulp van opmerkingen en @vermeldingen

Terugblik: Voordat u aan een nieuwe analyse begint, kunt u snel eerdere bevindingen filteren om te zien of uw team ooit een soortgelijk probleem heeft aangepakt, waardoor u kostbare tijd bespaart

🚀 Ideaal voor: Teams die een doorzoekbaar overzicht willen van eerdere trechteranalyses, hypothesen en aanbevelingen.

5. Sjabloon voor procesaudit en -verbetering van ClickUp

U weet dat uw funnel lekt, maar u vermoedt dat het probleem niet bij de leads ligt, maar bij uw proces. Inconsistente kwalificatie, trage opvolgingstijden en rommelige overdrachten tussen teams zijn stille omzetkillers die moeilijk te herkennen zijn zonder een systematische evaluatie.

Het sjabloon voor procesaudit en -verbetering van ClickUp biedt een gestructureerde checklist voor het controleren van uw bestaande funnelprocessen, zodat u kunt vaststellen wat er niet werkt en wat wel.

Waarom dit je zal bevallen:

Systematische evaluatie: Laat de structuur Laat de structuur van de auditchecklist u begeleiden bij een uitgebreide evaluatie van de processen in elke fase van de funnel, van het binnenhalen van leads tot het sluiten van de deal

Gap-analyse: Gebruik de speciale secties om vast te leggen waar uw proces tekortschiet en mogelijkheden voor verbetering te identificeren

Geautomatiseerde actiepunten: Trigger automatisch vervolgtaaken en wijs deze toe aan de juiste persoon wanneer een item wordt gemarkeerd als 'moet worden verbeterd' met behulp van ClickUp-automatiseringen

Validatie na wijzigingen: Voer deze audit uit na elke ingrijpende wijziging in de funnel – zoals de implementatie van een nieuw CRM-systeem of de herstructurering van uw verkoopteam – om te controleren of het nieuwe proces naar behoren functioneert

🀏 Ideaal voor: Operations- en RevOps-teams die funnelprocessen controleren om gebrekkige overdrachten en inconsistente uitvoering op te sporen.

6. Sjabloon voor analyse van de onderliggende oorzaak door ClickUp

Het is niet voldoende om alleen vast te stellen waar uw funnel lekt. Zonder dieper te graven loopt u het risico oppervlakkige oplossingen te implementeren die het onderliggende probleem niet aanpakken, waardoor het lek opnieuw zal optreden.

De sjabloon voor oorzaakanalyse van ClickUp begeleidt je door een gestructureerde oorzaakanalyse, zodat je inzicht krijgt in de werkelijke oorzaken van je funnel-lekken.

Waarom dit je zal bevallen:

5 Whys-raamwerk: Gebruik de Gebruik de 5 Whys-methodologie van iteratief vragen stellen om voorbij de oppervlakkige problemen door te dringen tot de kern van het probleem

Visueel brainstormen: Maak een visgraatdiagram en breng alle mogelijke factoren die bijdragen aan een lek visueel in kaart met behulp van Maak een visgraatdiagram en breng alle mogelijke factoren die bijdragen aan een lek visueel in kaart met behulp van ClickUp Whiteboards

AI-gestuurde suggesties: Breng mogelijke oorzaken aan het licht op basis van de context van het lek en vergelijkbare analyses uit de geschiedenis van je werkruimte met ClickUp Brain

Inbreng van verschillende afdelingen: Deel de sjabloon eenvoudig en nodig belanghebbenden uit de verkoop-, marketing- en productafdelingen uit om hun perspectief toe te voegen, aangezien lekken vaak de grenzen van teams overschrijden

🚀 Ideaal voor: Functieoverschrijdende teams die willen achterhalen waarom er een lek in de funnel is, voordat ze een oplossing kiezen.

7. Sjabloon voor werkstroom van ClickUp

De User Flow-sjabloon van ClickUp is perfect voor teams die digitale funnels analyseren — zoals websites, apps of proefversies van producten — om verborgen knelpunten op te sporen.

Het helpt u het gedrag van gebruikers te begrijpen en mogelijkheden te identificeren om de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Dit helpt natuurlijk bij het dichten van lekken in de funnel.

Waarom dit je zal bevallen:

Visuele weergave: Breng elke stap van het pad van de gebruiker in kaart, van de eerste landingspagina tot de uiteindelijke gebeurtenis van conversie, met behulp van de stroomdiagramstructuur

Samenwerken aan flow-mapping: Werk samen met je hele team aan het in kaart brengen van de werkstroom van gebruikers in realtime met behulp van ClickUp Whiteboards

Aantekeningen bij knelpunten: Markeer afhakers, verwarrende UI-elementen en andere knelpunten direct in de werkstroom met aantekeningen en opmerkingen

Gegevensvalidatie: Leg Leg gedragsanalysedata van tools zoals heatmaps en sessierecorders over je flowmap heen om je aannames te valideren aan de hand van echt gebruikersgedrag

🚀 Ideaal voor: PLG- en marketingteams die digitale trajecten in kaart brengen om UX-frictie en uitvalpunten te vinden.

8. Whiteboard-sjabloon voor groeiexperimenten van ClickUp

Als je een tiental ideeën hebt om een lek in de funnel te verhelpen, maar geen gestructureerde manier hebt om ze te testen, raak je al snel besluiteloos. Goede ideeën blijven in de kiem gestikt omdat het team niet kan beslissen wat het eerst moet proberen of hoe het succes moet worden gemeten.

De Growth Experiments Whiteboard-sjabloon van ClickUp biedt een gestructureerd canvas voor het ontwerpen, uitvoeren en analyseren van groeiexperimenten om lekken in je funnel te dichten.

Waarom dit je zal bevallen:

Experimentcanvas: Leg de hypothese, het testontwerp, de indicatoren voor succes en de resultaten van je experiment vast in één overzichtelijke weergave

Visuele prioritering: Brainstorm en prioriteer experimentideeën met je team met behulp van frameworks zoals Brainstorm en prioriteer experimentideeën met je team met behulp van frameworks zoals impact versus inspanning in ClickUp Whiteboards

Bruikbare resultaten: Maak direct taken aan om succesvolle variaties als permanente proceswijzigingen door te voeren door je experimentbord te verbinden met Maak direct taken aan om succesvolle variaties als permanente proceswijzigingen door te voeren door je experimentbord te verbinden met ClickUp-taken

ROI-gerichte aanpak: rangschik experimenten op basis van hun potentiële impact en implementatiegemak, zodat u zich kunt richten op rangschik experimenten op basis van hun potentiële impact en implementatiegemak, zodat u zich kunt richten op continue verbetering op de punten die er het meest toe doen

🚀 Ideaal voor: Growth-teams die op een gestructureerde manier prioriteiten stellen en ideeën testen om lekken in de funnel te verhelpen.

9. Checklist voor marketingfunnel-audits van HubSpot

via HubSpot

De Marketing Funnel Audit Checklist van HubSpot biedt een snel auditramwerk voor marketingteams die zich richten op de prestaties van de inbound-funnel. Deze checklist is het meest geschikt voor teams die al binnen het HubSpot-ecosysteem werken.

Waarom dit je zal bevallen:

Checklistformat: De sjabloon bevat een checklist om elke fase van de marketingfunnel systematisch te beoordelen

Contentgericht: De focus ligt sterk op het evalueren van leadmagneten, nurture-sequenties en de algehele prestaties van de content

Beperking: Deze checklist is voornamelijk gericht op marketing en gaat niet diep in op de overdracht naar de verkoopafdeling of de laatste fases van de funnel, wat een blinde vlek kan zijn.

🚀 Ideaal voor: marketingteams, met name HubSpot-gebruikers, die de prestaties van de inbound-funnel controleren en hiaten in de nurture-processen opsporen.

10. Sjabloon voor de analyse van de verkooptrechter voor transport en logistiek door Template.net

De sjabloon voor de analyse van de verkooptrechter voor transport en logistiek van Template.net is een eenvoudige sjabloon in spreadsheetstijl voor managers van transport- of logistieke bedrijven. Deze helpt u bij het analyseren van uw verkooptrechter in elke fase, van het genereren van leads tot het sluiten van de deal.

Dit is een goede optie voor teams die basis-tracking willen zonder geavanceerde functies voor de werkstroom.

Waarom dit je zal bevallen:

Kant-en-klare formules: Het sjabloon berekent automatisch de conversiepercentages tussen de verschillende fasen, zodat u de formules niet zelf hoeft op te stellen

Eenvoudig aangepast: De basisstructuur is gemakkelijk aan te passen aan verschillende trechtermodellen en kan naar verschillende formaten worden geëxporteerd

Beperking: Dit is een statisch sjabloon waarvoor handmatige gegevensinvoer vereist is. Het maakt geen verbinding met live databronnen, waardoor het snel verouderd kan raken en niet de samenwerkingsfuncties biedt van een geïntegreerd platform.

🚀 Ideaal voor: Transport- en logistiekteams die op zoek zijn naar eenvoudige manieren om funnels te bijhouden via spreadsheets, zonder geavanceerde functies voor werkstroom.

Hoe kiest u de juiste sjabloon voor analyse van lekken in de trechter?

Het kiezen van de juiste sjabloon is geen kwestie van voorkeur, maar van het afstemmen van de sjabloon op de specifieke taak die u wilt uitvoeren. Als u hierin de fout in gaat, krijgt u onvolledige inzichten, onsamenhangende gegevens en oplossingen die niet blijvend zijn.

Hier volgt een praktische manier om een keuze te maken op basis van de analysefase, de teamstructuur en de focus op de trechterstadia. Onthoud dat de meeste teams de beste resultaten behalen door meerdere sjablonen samen te gebruiken.

Kiezen op basis van de analysefase:

Analysefase Aanbevolen sjablonen Ontdekking en in kaart brengen Sjabloon voor verkooppijplijn, sjabloon voor werkstroom voor gebruikers Diagnose Sjabloon voor analyse van de onderliggende oorzaak, sjabloon voor bevindingen van gegevensanalyse Testen en oplossen Whiteboard-sjabloon voor groeiexperimenten, sjabloon voor procesaudit Rapportage Sjabloon voor analyserapport

Het kan ook handig zijn om een keuze te maken op basis van het type team.

Voor verkoopgerichte organisaties kan een combinatie van een sales-pipeline-sjabloon en een sjabloon voor oorzaakanalyse zeer krachtig zijn. Marketinggerichte of productgerichte groeiteams (PLG) zullen merken dat het combineren van een werkstroom-sjabloon met een sjabloon voor groeiexperimenten het beste resultaat oplevert.

Hybride teams hebben baat bij het combineren van meerdere sjablonen in één werkruimte die verkoopgegevens, productanalyses en marketingprestaties met elkaar verbindt.

Sommige teams kunnen ook baat hebben bij selectie op basis van de focus op de trechterstap in de betreffende fase.

Lekken bovenaan de funnel: Gebruik de User Flow-sjabloon in combinatie met marketinggerichte sjablonen om problemen te diagnosticeren, zoals slechte targeting, zwakke boodschappen of uitval op landingspagina's

Lekken halverwege de funnel: Gebruik de sjabloon voor procesaudits en de sjabloon voor bevindingen uit data-analyse om knelpunten in nurturing-, onboarding- of kwalificatieprocessen te identificeren

Lekken onderaan de funnel: Combineer de Sales Pipeline-sjabloon met de Sjabloon voor oorzaakanalyse en richt u op inefficiënties in de dealfase, bezwaren tegen de prijs of hiaten in de verkoopuitvoering

Verbeter uw funnel met de Converged AI-werkruimte van ClickUp

De meeste teams falen niet omdat ze de verkeerde sjabloon hebben gekozen. Ze falen omdat hun sjablonen in verschillende tools staan. Het beheren van analyses in losstaande spreadsheets, documenten en projectmanagementapps leidt alleen maar tot een wildgroei aan tools en dwingt teams om voortdurend van context te wisselen

Deze contextversnippering remt het momentum af. Inzichten gaan verloren, overdrachten mislukken en niemand heeft het volledige overzicht.

ClickUp is niet zomaar een tool voor trechteranalyses – het is een geconvergeerde AI-werkruimte waar je hele trechteranalyseproces op één plek plaatsvindt.

Maak en maak verbinding met alle sjablonen – van werkstroom tot verkooppijplijn – binnen één werkruimte

Koppel taken, gegevens, dashboards en documenten aan elkaar, zodat elk inzicht bruikbaar is

Gebruik AI om patronen te ontdekken, bevindingen samen te vatten en de besluitvorming te versnellen

Zorg ervoor dat verkoop-, marketing- en productteams op één lijn zitten met betrekking tot dezelfde realtime context

Veelgestelde vragen

Een salesfunnel-sjabloon helpt u deals te visualiseren en te beheren terwijl ze de verschillende fasen doorlopen, terwijl een sjabloon voor funnel-lekanalyse specifiek is ontworpen om vast te stellen waar en waarom prospects afhaken. Beschouw de eerste als het bijhouden van gegevens en de tweede als diagnostisch onderzoek.

De meeste teams hebben baat bij diepgaande kwartaalanalyses, aangevuld met lichtere maandelijkse check-ins van belangrijke conversiestatistieken. Als je onlangs je trechtstructuur hebt gewijzigd, een nieuw product hebt gelanceerd of een plotselinge daling in conversies hebt opgemerkt, moet je onmiddellijk een analyse uitvoeren.

Lekken in een vroeg stadium, die zich voordoen tussen de bewustwordings- en interessefase, duiden doorgaans op problemen met de boodschap of de doelgroep. Lekken in een laat stadium, die zich voordoen vanaf de overwegingsfase tot aan de aankoop, wijzen meestal op problemen met het omgaan met bezwaren, de prijsstelling of de concurrentiepositie.

Niet effectief. Verschillende fasen van de analyse vereisen verschillende structuren. De meeste teams gebruiken twee of drie sjablonen tegelijk: één voor het in kaart brengen van de funnel, één voor de analyse van de onderliggende oorzaken en nog één voor het bijhouden van experimenten en de rapportage van bevindingen.