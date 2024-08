Product Analytics-gegevens gebruiken om het succes van klanten en marketingstrategieën te verbeteren

Je hebt net een nieuw product gelanceerd en je hebt er alle vertrouwen in dat gebruikers het geweldig zullen vinden. Maar na een paar weken merk je dat het niet de buzz heeft gegenereerd die je had verwacht. Dit is vaak de nachtmerrie van een productmanager!

Elk product vergt enorme investeringen in kapitaal en middelen, dus het mislukken ervan is een grote tegenslag - zowel in termen van financiën als van reputatie.

Gelukkig kun je zulke verliezen gemakkelijk voorkomen door gebruik te maken van productanalyse, de betrokkenheid van gebruikers te analyseren en verbeterpunten te identificeren voordat het te laat is. Daarna hoef je alleen nog maar de functies of marketingstrategieën aan te passen en het product opnieuw te introduceren om je gebruikers te verbazen en de klanttevredenheid te verhogen.

In dit artikel laten we zien hoe je productanalyses kunt gebruiken om vorm te geven aan je abonnementen voor klantensucces en je eerste marketinginspanningen. Als bonus laten we je ook kennismaken met een eersteklas oplossing voor productanalyse waarmee je interacties met gebruikers kunt monitoren en analyseren, trends kunt identificeren en vol vertrouwen je productstrategie kunt verbeteren. 😊

Wat is productanalyse?

Productanalyse is het proces waarbij wordt onderzocht hoeveel gebruikers uw product of dienst gebruiken en hoe vaak. Het idee is om het gedrag van gebruikers te begrijpen en te volgen om bruikbare inzichten te genereren, die vervolgens worden gebruikt om de gebruikerservaring en, extensie, de productprestaties te verbeteren.

Stel bijvoorbeeld dat u een media-streamingplatform hebt gelanceerd. U gebruikt productanalyses om inzicht te krijgen in de populairste en minst populaire functies, identificeert de titels die veel aandacht trekken en geeft aan welke functies en titels uw platform mogelijk mist. Op basis van deze inzichten uit gedragsgegevens optimaliseert u uw platform om een betere klantervaring te bieden.

Verwar productanalyse echter niet met gegevensanalyse

Productanalyse is superspecifiek en richt zich alleen op het analyseren van gegevens met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde dienst om de prestaties ervan te optimaliseren en ervoor te zorgen dat het aansluit op de behoeften van de klant.

Gegevensanalyse is een breder concept dat geworteld is in gegevenswetenschap en verder gaat dan productgebruik. Een data-analist houdt zich bezig met verschillende datasets (kan van elke databron zijn) en ontdekt patronen en trekt conclusies die geïnformeerde besluitvorming ondersteunen.

Belang van productanalyse

Productmanagers kunnen bevestigen dat sommige mensen geluk hebben en een kwaliteitsproduct afleveren dat ondanks alle verwachtingen gewoon klikt. 🍀

Je wilt echter niet vertrouwen op een toevalstreffer of een voorgevoel, niet wanneer je productanalyse kunt gebruiken om kwantitatieve gegevens te krijgen over de betrokkenheid van je gebruikers en de marktprestaties van je product.

Deze benadering van analytics is superieur omdat het je in staat stelt je product te evalueren vanuit het perspectief van je gebruikers en te repareren wat moet worden gerepareerd zonder overgecompliceerde procedures zoals de analyse van de markttrechter of de interpretatie van ruwe productgegevens.

Laten we eens kijken naar vijf tastbare voordelen van productanalyse:

1. Identificatie van trends

Productanalyse onderzoekt de huidige betrokkenheid en het productgebruik van gebruikers om trends te identificeren, die u kunt gebruiken om uw marketinginspanningen aan te passen en de acceptatie van uw product te maximaliseren.

Dit is vooral essentieel voor industrieën zoals agile softwareontwikkeling en producten onder de paraplu van Internet of Things (IoT)_, waar snel reageren op de behoeften van de klant een enorm verschil maakt in termen van populariteit van het product.

2. Klanten met hoge waarde gemakkelijk opsporen

De beste tools voor productanalyse geven inzicht in de meest waardevolle klanten die meer uitgeven dan gemiddelde klanten. U kunt deze gebruiksgegevens gebruiken om uit te zoeken hoe u deze klanten kunt behouden en de 'customer lifetime value' kunt verhogen, d.w.z. de totale winst die u van een klant kunt verwachten gedurende zijn hele gebruikstraject.

3. Verbeterde klantervaring

Door het gedrag van gebruikers te onderzoeken met een oplossing voor productanalyse of door de betrokkenheid van gebruikers bij een bepaalde functie bij te houden, kunt u gepersonaliseerde ervaringen creëren en klanten aan u binden.

4. Beter concurrentievoordeel

Als u begrijpt wat uw klanten willen, kunt u de concurrentie verslaan en u onderscheiden als marktleider.

Tip: Gebruik de ClickUp sjabloon voor het bijhouden van concurrenten om de producten, functies en marketinginspanningen van uw grootste concurrenten in de gaten te houden en de gegevens te gebruiken om uw positie vorm te geven.

Met ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van concurrenten kunt u de activiteiten en prestaties van uw concurrenten met gemak volgen

5. Nauwkeurige besluitvorming

Tools voor productanalyse helpen u de sleutelgegevens in het oog te houden die de basis vormen voor slimmere beslissingen voor winstgevendheid op de korte termijn en doelen voor marktpenetratie op de lange termijn.

Prestatie-indicatoren en statistieken om bij te houden in productanalyse

Er zijn een heleboel meetgegevens voor productanalyse die productmanagers kunnen bijhouden, maar dat betekent niet dat ze dat ook moeten doen.

Ten eerste is alles analyseren niet de meest economische optie, omdat het eeuwen zou duren om trends en ontdekkingen in meerdere meetinstrumenten te begrijpen. Daarom is de beste strategie om een paar sleutel product analytics KPI's te observeren die:

Op één lijn liggen met uw doelen op korte en lange termijn

De meeste waarde aan uw business toevoegen

Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Bekijk de algemene categorieën van productanalyse prestatie-indicatoren en metriek :

1. Betrokkenheidscijfers

Geeft aan hoe uw klanten uw product hebben gevonden (via welk kanaal), hoe ze het gebruiken, welke functies ze het leukst of het minst leuk vinden en of er een X-factor is waardoor ze aan uw product blijven hangen.

Deze inzichten in het traject van de gebruiker helpen u uw product en marketingkanalen te optimaliseren om nieuwe en bestaande klanten betrokken te houden.

2. Behoud van gebruikers

Terugkerende, loyale klanten zijn een enorme winst voor uw bedrijf en een duidelijk teken dat u iets goed doet. Met een analyse van klantbehoud kunt u meten hoeveel gebruikers terugkeren naar uw bedrijf en hoe vaak. Op basis van de resultaten kunt u inefficiënties opsporen en strategieën ontwikkelen voor een betere retentie van gebruikers op verschillende contactpunten.

Must-try sjabloon: Een van de beproefde manieren om klanten te behouden is luisteren naar hun problemen en klantenservice van hoge kwaliteit bieden. Dat is precies waarom je de gratis ClickUp sjabloon voor klantenservice-escalatie om urgente problemen van klanten te identificeren, escalatiestromen te bepalen en een consistente klantenservice te handhaven via verschillende kanalen. 💯

Beheer tegelijkertijd grote hoeveelheden vragen van klanten en werklast van teams met het op niveaus gebaseerde ticketing-systeem van de Escalatiesjabloon

3. Klantopvolgingspercentages

Churn-analyse vertelt u hoeveel klanten zijn gestopt met het kopen van uw fysieke of digitale producten of abonnementsdiensten binnen een bepaald tijdsbestek, maandelijks, jaarlijks of per kwartaal. Deze KPI voor productanalyse werpt licht op potentiële punten van afhaken of ontevredenheid en helpt u strategieën te implementeren om het verlies van klanten te voorkomen.

4. Levenslange waarde van klanten

Geeft aan hoeveel geld uw klanten naar verwachting in de loop der tijd aan uw producten zullen uitgeven. Dit is een van de sleutelcijfers om bij te houden, omdat het klanten met een hoge waarde aanwijst die uw inkomsten direct stimuleren.💲

Hebt u een snelle kaart nodig om de lifetime touchpoints van verschillende klantprofielen te visualiseren? De ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen kan u helpen producten en diensten te ontwerpen die zijn afgestemd op de behoeften van uw klanten op verschillende touchpoints.

Gebruik het sjabloon ClickUp Customer Journey Map om de gewoonten en voorkeuren van uw klanten weer te geven en gebruik ze om uw product/dienst te verbeteren

5. Maandelijkse actieve gebruikers en verkoop

Deze set statistieken laat zien hoeveel mensen je product of dienst de afgelopen maand hebben gebruikt. Door maandelijkse schommelingen bij te houden, kun je patronen ontdekken en je productstrategie hierop aanpassen.

Probeer de ClickUp maandelijks verkooprapport sjabloon voor het nauwkeurig bijhouden van gebruikersacties en productprestaties. Dit sjabloon heeft ingebouwde statistieken voor het bijhouden van inkomsten en winst en verlies, wat het gemakkelijker maakt om op de hoogte te blijven van de huidige markttrends.

Hoe productanalysegegevens verzamelen en KPI's bewaken

Tools voor webanalyse, zoals Google Analytics, kunnen het verzamelen van gegevens en het bewaken van sleutelgegevens voor productanalyse een fluitje van een cent maken. Met Google Analytics kunt u de duur van sessies, bouncepercentages en pagina's per sessie bijhouden om een duidelijk beeld te krijgen van de interactie tussen gebruikers en uw website.

Als je productanalysegegevens verzamelt uit meerdere bronnen, zoals webpagina's, CRM-systemen (Customer Relationship Management) en opslagplaatsen voor e-mail, moet je meer informatie inwinnen over het extraheren, transformeren en laden (ETL) van gegevens. ETL-processen helpen je om gedragsgegevens te integreren, de consistentie en kwaliteit ervan te garanderen en ze voor te bereiden voor analyse.

Zijn marketing- en productanalyses hetzelfde?

Productanalyse is niet hetzelfde als marketinganalyse.

Marketinganalyse richt zich op het onderzoeken van de prestaties van marketingactiviteiten om het geheime recept voor het converteren van klanten te onthullen. Natuurlijk, marketing KPI's verschillen van productanalytische KPI's, hoewel sommige beide doelen dienen.

Echter, marketing en productanalyse hebben hetzelfde doel-het verbeteren van klantloyaliteit en klantervaring, dus het is begrijpelijk dat ze elkaar op sommige punten kruisen, zoals:

Marktsegmentatie

Productanalyse onderzoekt het gedrag en de betrokkenheid van gebruikers. Deze bevindingen helpen u om de markt te segmenteren en te begrijpen hoe u elke groep moet benaderen. Bovendien kan de waardevolle informatie over klantgedrag de volledige marketingstrategie vormgeven en ervoor zorgen dat de juiste gebruikers met de juiste tactieken worden getarget.

Optimalisatie van landingspagina's

Het analyseren van productlandingspagina's is belangrijk voor zowel productanalytics- als marketingteams. Metrieken zoals gemiddelde tijd op pagina, bounce rates en conversies kunnen onthullen of gebruikers een product met succes hebben gebruikt en of bepaalde functies van het product en de landingspagina moeten worden aangepast.

A/B-tests uitvoeren

Een manier om het gedrag en de voorkeuren van klanten te onderzoeken is door A/B-tests uit te voeren, waarbij u twee versies van hetzelfde product vergelijkt om te zien welke beter presteert. De productmanager gebruikt deze kennis om de juiste richting voor productontwikkeling te bepalen. Aan de andere kant kan het marketingteam zijn campagnes baseren op deze resultaten en ervoor zorgen dat de marketingstrategie het product zo goed mogelijk weergeeft.

Zowel marketing- als productteams verzamelen hun analysegegevens meestal in dezelfde vorm CRM-systeem :

Productanalisten gebruiken het platform om klantgegevens te organiseren, feedback van gebruikers te verzamelen, het klanttraject in kaart te brengen en het gedrag van gebruikers te begrijpen

Marketing teams ontwerpenproductmarketing strategieën met behulp van dezelfde gegevens als de basis

Hoe productanalyse te implementeren: Tips en strategieën

Product analytics legt een vergrootglas op uw producten en diensten en brengt uw goede en zwakke praktijken aan het licht, allemaal voor continue productverbetering en hoge klanttevredenheid. 🔍

Maar dat is alleen als je het goed gebruikt. Hier zijn enkele tips en trucs die u kunnen helpen om uw productanalyse te maximaliseren.

Definieer business doelstellingen duidelijk

De eerste agenda voor uw productanalyse nog te doen lijst is om uw doelstellingen te definiëren . 🗒️

Ze dienen als basis voor het vaststellen van relevante metrics die je productteams op het juiste spoor houden.

Houd in gedachten dat de doelen die je ooit hebt gedefinieerd niet in steen zijn gebeiteld-je kunt (en moet) ze veranderen om de laatste veranderingen in de markt en het gedrag van gebruikers te weerspiegelen. Maak er dus een gewoonte van om ze regelmatig opnieuw te bekijken (elke maand als je in een zeer concurrerende branche werkt).

Versterk daarnaast je communicatie om ervoor te zorgen dat je productteams op één lijn zitten wat betreft deze doelen - anders is het makkelijk om van koers af te dwalen.

Implementeer effectief gegevensbeheer voor productanalyse

Om productanalyse optimaal te benutten, moet u een aantal zaken instellen gegevensbeheer grondregels. Nog te doen, overweeg dan vragen te beantwoorden als:

hoe komen productgegevens in de pijplijn?

welke processen moeten teams voor productanalyse volgen bij het uitvoeren van analyses?

wat is het gegevensverzamelingsproces?

zijn uw datamanagementplatforms veilig?

staat het hele team op dezelfde pagina wat betreft de processen voor productanalyse?

welke nieuwe technologie zullen we gebruiken om productanalytics-gegevens te analyseren?

Met andere woorden, je hebt data governance nodig om elke datagerelateerde actie en proces te definiëren om veiligheid, compliance, betrouwbaarheid en de juiste verwerking te garanderen.

Hoe goed u door de wateren van de productanalyse zwemt, hangt grotendeels af van uw tool voor productbeheer . 🏊

Het gebruik van meerdere tools voor analytische workflows is echter niet haalbaar of kostenefficiënt. Als je product analytics wilt stroomlijnen, doelen wilt definiëren, data governance wilt implementeren, gegevens wilt importeren en wilt samenwerken en communiceren met je team zonder onderbrekingen, ClickUp is de beste manier.

Als een eersteklas product en projectmanagement clickUp is een tool die beschikbaar is voor desktop- en mobiele apps en biedt een aantal opties die een revolutie teweeg kunnen brengen in uw productontwikkeling, monitoring en marketingprocessen.

De unieke functies van het platform maken het tot een veelzijdige speler: het kan dienen als een marketing-analysesoftware , hulpmiddel voor gegevensvisualisatie of zelfs een organisatieassistent. 🧙

Laten we eens kijken waarom het jouw go-to zou moeten zijn software voor productanalyse .

1. ClickUp Doelen om product- en business OKR's te definiëren

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare targets

We hebben het belang vermeld van in een vroeg stadium duidelijke doelen stellen voor productanalyse - ze zijn uw noordelijke ster. ⭐

ClickUp heeft een speciale functie voor het definiëren van doelstellingen, genaamd ClickUp Doelen . Hiermee kunt u tijdlijnen maken en targets instellen voor het bijhouden van de voortgang van uw product.

Houd je doelen georganiseerd met gebruiksvriendelijke mappen. Dit is handig als je meerdere producten beheert, want het zorgt voor eenvoudige navigatie en organisatie voor elk aanbod.

Aangezien ClickUp samenwerkingsvriendelijk kunt u uw productanalytische teams in een paar klikken toevoegen aan uw Teams en ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit wat betreft toekomstige Taken. Dit bevordert cross-functionele samenwerking zonder dat het u moeite kost! Bovendien gebeurt elke wijziging in realtime, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat belangrijke updates door de mazen van het net glippen.

2. ClickUp Formulieren om feedback van gebruikers te verzamelen

Leg reacties vast voor snelle actie met ClickUp Formulieren

Wilt u weten hoe gebruikers omgaan met uw fysieke en digitale producten of diensten? Het enige wat u hoeft te doen is het vragen! ClickUp formulieren is een van 15+ ClickUp weergaven waarmee u uw projecten of taken vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken en op de details kunt inzoomen. In dit geval richt u zich op het verzamelen van feedback van gebruikers door middel van schriftelijke klanteninterviews binnen formulieren.

Met ClickUp Forms kunt u informatie van uw klanten verzamelen en nauwkeurige en gedetailleerde informatie krijgen over de betrokkenheid van gebruikers en de algemene gevoelens en houding ten opzichte van uw product. Gebruik de veldtypen van ClickUp (aan de linkerkant van het formulier) om reacties vast te leggen, zoals email en ratings, en stel het perfecte formulier samen evaluatietool .

ClickUp registreert de antwoorden en zet ze automatisch om in traceerbare Taken voor uw team, waardoor het productanalyseproces wordt gestroomlijnd. 🥰

3. De ClickUp Product suite helpt productteams om

Maak prachtige ClickUp Documenten, wiki's en meer en verbind ze met workflows om ideeën uit te voeren met uw HR team

Nodig relevante leden van een team uit voor een document en werk samen in real-time. Als u tegen haperingen aanloopt of tijd wilt besparen en fouten wilt minimaliseren, profiteer dan van ClickUp AI , een AI-werkassistent.

Hij kan teksten samenvatten, met je brainstormen, documentatie over productvereisten samenstellen en zelfs je spelling, grammatica en toon controleren! ClickUp AI kan ook de resultaten van uw productanalyses doornemen en de belangrijkste inzichten eruit halen of samenvatten 💪

Bovendien kunt u gedetailleerde productroadmaps maken en brainstormen met uw productteams met behulp van ClickUp Whiteboards . Deze oneindige digitale doeken bieden u hulpmiddelen om te schrijven, tekenen, opmerkingen en aantekeningen achter te laten, plakbriefjes toe te voegen en verbindingen tussen vormen te maken.

Alle veranderingen gebeuren in realtime, waardoor Whiteboards ideaal zijn voor hybride teams of teams op afstand. Gebruik Whiteboards om het klanttraject in kaart te brengen, interacties tussen gebruikers te visualiseren en goed uitgewerkte strategieën te creëren om de klantervaring te verbeteren.

Brainstorm ideeën met uw team in realtime met de Whiteboards van ClickUp

4. ClickUp Dashboards om sleutelgegevens en KPI's bij te houden

Visualiseer de verzamelde gegevens met ClickUp Dashboards . Pas ze aan om elk bedrijfsscenario weer te geven - in dit geval kunt u Dashboards gebruiken om feedback, gebruikspatronen en andere bruikbare inzichten met betrekking tot gebruikersgedrag te visualiseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-370.png ClickUp Dashboard Afbeelding /$$img/

Krijg overzicht op hoog niveau van uw werk via aanpasbare ClickUp Dashboards

U krijgt 50+ kaarten, grafieken en grafieken om uit te kiezen en het perfecte Dashboard te bouwen- zodra u Klaar bent, kunt u het delen met andere Teams of exporteren naar PDF.

5. ClickUp sjablonen om sleutelgegevens vast te leggen en processen te versnellen

ClickUp functies over 1.000 sjablonen voor verschillende gebruikssituaties, van marketing en bedrijfsvoering naar financiën en boekhouding . Dankzij de indrukwekkende selectie kunnen productmanagers er 100% op vertrouwen dat ze meer dan één sjabloon zullen vinden dat hun workflows voor productanalyse ondersteunt.

Onze aanbeveling is om de ClickUp sjablonen voor productstrategie . Ze helpen u om de visie van uw product vast te leggen, klanten te identificeren, doelstellingen te schetsen en te bepalen hoe u waarde voor uw klanten zult creëren.

Onze favoriete sjabloon? De ClickUp sjabloon voor productstrategie !

Gebruik deze sjabloon om kansen voor productinnovatie en -verbetering te identificeren

Als u op zoek bent naar opties die duidelijke communicatie benadrukken en tijd besparen, kijk dan eens naar ClickUp sjablonen voor dagelijkse rapporten . Ze helpen u om uw team regelmatig op de hoogte te houden van het voltooide werk, prioriteiten in te stellen en vooruit te plannen. Productmanagers kunnen ook profiteren van sjablonen voor klanttrajecten .

Business Intelligentie en Analytics

Het is gemakkelijk om de concepten Business Intelligence en Analytics met elkaar te verwarren.

Business intelligence richt zich op het analyseren van gegevens die organisaties helpen weloverwogen volgende stappen te nemen. Klinkt vergelijkbaar met productanalyse, toch?

Business intelligence en product analytics delen een aantal overeenkomsten, maar ze verschillen in omvang. Tools voor business intelligence analyseren product- en klantgegevens op een veel grotere schaal en maken vaak gebruik van complexe procedures. Ze onthullen informatie over de prestaties van het hele bedrijf, terwijl tools voor productanalyse zich alleen richten op gegevens die relevant kunnen zijn voor het optimaliseren van een specifiek product.

Omdat tools voor business intelligence boordevol robuuste functies zitten voor gegevensintegratie, analyse en visualisatie, kun je ze zeker toevoegen aan je toolbox voor productanalyse. Toch is alles wat je nodig hebt van business intelligence ook beschikbaar in hoogwaardige softwaretools voor productanalyse.

De toekomst van product- en gegevensanalyse

De markt voor productanalyse is gestaag gegroeid. De markt is zelfs tijdens de COVID-19 pandemie aanzienlijk gegroeid en verder onderzoek voorspelt dat de wereldwijde markt voor productanalyse zal groeien tot een niveau van $1 miljard maar liefst 16,69 miljard dollar in 2028 (in 2020 was het nog maar $5,25 miljard!).

Factoren zoals marktsegmentatie, de behoefte aan voortdurende verbetering en concurrerende markten wakkeren deze expansie aan en benadrukken het belang van productanalyse op alle gebieden.

Het is veilig om aan te nemen dat we nog meer AI en machine learning zullen zien in productanalysetools. Verwacht nog meer personalisatie, vooral wat betreft het aanbieden van unieke klantervaringen.

Net als nu zullen strategisch management en slimme besluitvorming het succes van uw inspanningen op het gebied van productanalyse bepalen en u helpen uw middelen te optimaliseren voor maximale resultaten.

ClickUp: Uw ultieme productanalysetool

Grondige productanalyse geeft u alle informatie die u nodig hebt om een product of dienst met hoge waarde te creëren.

De krachtige functies van ClickUp maken het een uitstekend hulpmiddel voor productanalyse. Gebruik het om gegevens over het gedrag van gebruikers te verzamelen en te visualiseren, verbeterpunten te identificeren en strategieën te bedenken die het succes een boost zullen geven. Aanmelden voor ClickUp en ontdek vandaag nog de superkrachten van productanalyse! 🦸