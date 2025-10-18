Gratis Miro-gebruikerswerkstroomsjablonen om UX-ontwerp te stroomlijnen

Een productteam heeft eens wekenlang gediscussieerd over waarom hun nieuwe aanmelding niet werkte.

De formulier zagen er eenvoudig uit, de tekst was duidelijk en de knoppen bevonden zich precies waar gebruikers ze wilden hebben.

Maar toen ze de stappen in kaart brachten die een klant daadwerkelijk nam, zagen ze het probleem: gebruikers haakten halverwege af omdat het traject vol zat met extra klikken. 🫤

Van invoerpunten tot beslissingsmomenten: Miro-sjablonen voor werkstroom geven alles visueel weer, waardoor u gemakkelijker obstakels kunt opsporen en intuïtieve ervaringen kunt ontwerpen.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste sjablonen die u meteen kunt gaan gebruiken.

En als klap op de vuurpijl bekijken we ook enkele uitstekende ClickUp- sjablonen die de efficiëntie van processen en de samenwerking binnen teams verbeteren. 🤩

De beste sjablonen voor werkstroom van gebruikers in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel met de beste Miro- en ClickUp-sjablonen voor werkstroom:

Wat zijn Miro-werkstroom-sjablonen voor gebruikers?

Een Miro-gebruikersstroomsjabloon is een visueel raamwerk dat de reeks stappen in kaart brengt, in diagrammen weergeeft en documenteert die een gebruiker doorloopt om een specifieke taak uit te voeren of een doel te bereiken binnen een digitaal product of een digitale dienst.

Het helpt UX- en productteams om gebruikssporen, beslissingspunten en interacties te illustreren, waardoor het eenvoudig wordt om gebruikerservaringen gezamenlijk te ontwerpen, te beoordelen en te optimaliseren.

🧠 Leuk weetje: De term 'gebruikerservaring' werd in 1993 bedacht door Donald Norman, terwijl hij bij Apple werkte. Dit betekende een belangrijke verschuiving in de focus van ontwerp, van esthetiek naar gebruiker-gerichte functionaliteit.

Wat maakt een goede Miro-werkstroom-sjabloon?

Dit is waar u op moet letten in goede voorbeelden van Miro-werkstroom van de gebruiker:

Duidelijke visualisatie van elke stap van de gebruiker, beslissingsmoment en uitkomst

Eenvoudig aangepast voor verschillende gebruikssituaties en productdoelen

Logische organisatie van invoer tot uitvoer, met een duidelijk aangegeven begin en einde

Gebruik van gestandaardiseerde stroomdiagramsymbolen (ovalen voor begin/einde, rechthoeken voor acties, ruiten voor beslissingen, pijlen voor werkstroomrichting)

Samenwerkingsfuncties voor feedback van collega's, opmerkingen en asynchrone teaminput

Focus op gebruiker- en bedrijfsdoelstellingen, waarbij werkstroomdoelen gericht en gebruiker-gericht blijven

🔍 Wist u dat? In de jaren 80 zorgde de grafische gebruikersinterface (GUI) voor een revolutie in het ontwerp door de focus te verleggen van statische esthetiek naar interactieve ervaringen. Dit legde de basis voor modern UX-ontwerp.

5 Miro-sjablonen voor gebruikerswerkstroom

Hier zijn enkele Miro-sjablonen die u kunt gebruiken:

1. Miro-gebruiker werkstroomsjabloon

via Miro

De Miro-gebruikerswerkstroom sjabloon helpt teams om gebruikersreizen stap voor stap in kaart te brengen, van toegangspunten tot beslissingen en resultaten. Met ingebouwde vormen, connectoren en samenwerkingstools vereenvoudigt het de interactie van gebruikers met het product en identificeert het verbeterpunten.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Ontwerp gestructureerde voorbeelden van werkstroom met vooraf gemaakte vormen en connectoren

Breng complexe trajecten met meerdere niveaus in kaart op een oneindig canvas

Stroomlijn samenwerking met realtime opmerkingen, vermeldingen en gezamenlijke bewerking

Koppel werktstroom naar productbeschrijvingen, onderzoekssamenvattingen of vergadering-aantekeningen voor context

Presenteer gebruiksspaden naadloos aan belanghebbenden met de modus 'Presentatie' in de werkstroomdiagram

📌 Ideaal voor: UX-ontwerpers die onboarding-werkstroom creëren, productmanagers die navigatiepaden verfijnen en ontwikkelaars die een duidelijk visueel overzicht nodig hebben voor gebruiker-interacties.

2. Miro UI-stroomdiagramsjabloon

via Miro

De Miro UI Flowchart Sjabloon helpt teams bij het in kaart brengen van de structuur en navigatie van digitale producten. Het visualiseert schermen, acties en beslissingspunten, waardoor het gemakkelijker wordt om gebruiksvriendelijke interfaces te ontwerpen en navigatiegaten te ontdekken voordat de ontwikkeling begint.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Ontwerp intuïtieve werkstroom met vooraf gebouwde UI-elementen en connectoren

Visualiseer navigatiepaden tussen schermen om usability-problemen vroegtijdig op te sporen

Organiseer complexe werkstroom met gegroepeerde secties voor beheerders, ingelogde gebruikers of klantweergaven

Presenteer werkstroom aan belanghebbenden in een duidelijke, stap-voor-stap walkthrough

📌 Ideaal voor: UX/UI-ontwerpers die UX-strategieën ontwikkelen voor het bouwen van app-interfaces, productmanagers die navigatielogica testen en ontwikkelaars die werkstroom vertalen naar functioneel ontwerp.

🧠 Leuk weetje: In 1955 publiceerde industrieel ingenieur Henry Dreyfuss Designing for People, waarin hij het belang van mensgericht ontwerp bij productontwikkeling benadrukte.

3. Miro-sjabloon voor schermwerkstroom

via Miro

Met de Miro-sjabloon voor schermstromen kunnen teams in kaart brengen hoe gebruikers zich scherm voor scherm door een app of website bewegen.

Deze wireframe-sjabloon zet wireframes in volgorde neer en maakt verbinding met navigatiepaden op een Miro-bord. Dit maakt het gemakkelijker om de ontwerplogica te valideren, doodlopende wegen te identificeren en de gebruikersreis te verfijnen vóór de ontwikkeling.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Maak verbindingen tussen schermen met pijlen om gebruikeracties en overgangen duidelijk weer te geven

Breng gedetailleerde werkstroom in kaart voor aanmelding, inloggen, zoeken en profielbeheer

Werk in realtime samen met ontwerpers, productmanagers en ontwikkelaars voor snelle feedback

📌 Ideaal voor: UX-ontwerpers die layoutlogica testen, productmanagers die navigatiewerkstroom beoordelen en ontwikkelaars die ervoor zorgen dat schermovergangen aan de vereisten voldoen.

📮 ClickUp Insight: 24% van de werknemers zegt dat repetitieve taken hen ervan weerhouden om zinvoller werk te doen, en nog eens 24% vindt dat hun vaardigheden onderbenut worden. Dat betekent dat bijna de helft van het personeelsbestand zich creatief geblokkeerd en ondergewaardeerd voelt. 💔 ClickUp helpt je om de focus weer te leggen op werk met een grote impact met eenvoudig in te stellen AI-agents, die terugkerende taken automatiseren op basis van triggers. Wanneer een taak, in de voorbeeldsituatie, als voltooid wordt gemarkeerd, kan de AI-agent van ClickUp automatisch de volgende stap toewijzen, herinneringen versturen of de project status bijwerken, zodat je geen handmatige follow-ups meer hoeft te doen. 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die nodig is voor het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd dankzij de aanpasbare rapportagetools van ClickUp, waardoor hun teams zich gratis minder hoeven te concentreren op format en meer op prognoses.

4. Miro-sjabloon voor aangepaste klanttrajecten

via Miro

Met de Miro-sjabloon voor klanttrajecten kunt u elk contactmoment van een klant met een product of dienst in kaart brengen. U kunt verschillende fasen, doelen en knelpunten in kaart brengen om eenvoudig verbeterpunten te identificeren en cross-functionele teams af te stemmen op de behoeften van de klant.

Marketing-, verkoop-, product- en ondersteuningsteams kunnen allemaal aan hetzelfde in kaart brengen werken.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng end-to-end klantinteracties in kaart over meerdere fasen en kanalen heen

Leg gebruikerdoelen, pijnpunten en emoties vast met visuele elementen en plaknotities

Organiseer reisactiviteiten in gestructureerde swimlanes voor een nauwkeurigere analyse

Presenteer trajecten in een duidelijke visuele weergave die aangepaste gegevens bruikbaar maakt

📌 Ideaal voor: marketingteams die campagnes verfijnen, productmanagers die functies afstemmen op de behoeften van klanten en CX-specialisten die de algehele ervaring verbeteren.

🔍 Wist u dat? De User Experience Questionnaire (UEQ), ontwikkeld in 2008, is een veelgebruikt hulpmiddel voor het beoordelen van de kwaliteit van gebruikerervaringen in digitale producten.

5. Miro-sjabloon voor stroomdiagrammen

via Miro

De Miro-sjabloon voor stroomdiagrammen vereenvoudigt complexe processen door elke stap visueel in kaart te brengen. Het maakt niet uit of u een systeem, werkstroom of besluitvormingsproces documenteert. De stroomdiagramsoftware biedt een duidelijke structuur om onduidelijkheden te verminderen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Creëer werkstroom met gestandaardiseerde vormen zoals beslissingen, acties en connectoren

Visualiseer afhankelijkheden en sequenties om knelpunten vroegtijdig op te sporen

Pas werkstroom aan met tekst, kleuren en labels voor meer duidelijkheid en afstemming

📌 Ideaal voor: bedrijfsanalisten die bedrijfsprocessen stroomlijnen, projectmanagers die werkstroom in kaart brengen en ontwikkelaars die systeemlogica verduidelijken.

🔍 Wist u dat? In 1947 heeft de American Society of Mechanical Engineers standaardsymbolen voor werkstroomgrafieken (afgeleid van het werk van Gilbreth) aangenomen, waarmee de basis werd gelegd voor moderne conventies voor werkstroom en UX-diagrammen.

Limiet van het gebruik van Miro voor het ontwerpen van gebruikerwerkstroom

Miro heeft een aantal limieten die van invloed kunnen zijn op de efficiëntie van de werkstroom en de ervaring van het team. Laten we eens kijken naar enkele limieten die u moet vermijden:

Trage prestaties op grote of complexe borden, vooral met content die veel functies bevat, kunnen realtime samenwerking en iteratie belemmeren

Overdaad aan functies kan niet-technische teamleden overweldigen, waardoor onboarding en basisgebruik moeilijker worden

Vormlimietten (zoals 6.000 symbolen per bord) beperken de schaal van uitgebreide werkstroom of stroomdiagrammen

Navigatie- en selectieproblemen (slepen om te selecteren versus objecten verplaatsen) kunnen leiden tot veelvuldige onbedoelde bewerkingen en frustratie bij gebruikers

Een ongestructureerde organisatie van borden leidt tot rommelige werkruimten, omdat het organiseren van borden in mappen of subprojecten omslachtig is

Ontbreekt geavanceerde grafische ontwerp functies, waardoor het niet geschikt is voor genuanceerd visueel of high-fidelity ontwerpwerk

Alternatieve sjablonen voor werkstroom voor gebruikers

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert in één platform, versneld door AI-automatisering en zoekfuncties van de volgende generatie.

Hier zijn enkele uitstekende sjablonen die de software voor het bijhouden van gebruikers biedt:

1. ClickUp-gebruikerswerkstroomsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Creëer een soepele gebruikerservaring en identificeer knelpunten met behulp van de ClickUp-werkstroom-sjabloon

Met de ClickUp-gebruikersstroomsjabloon kunt u eenvoudig visualiseren hoe gebruikers door uw product, website of dienst navigeren. Van toegangspunten tot beslissingen en acties, deze sjabloon helpt u de gebruikersreis te documenteren en te optimaliseren. En omdat deze is gebouwd in ClickUp Whiteboards, kunt u werkstroom(s) rechtstreeks koppelen aan taken, feedback en projectuitvoering.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng meerdere schermen en beslissingen van de gebruiker in kaart om knelpunten in uw webdesign-werkstroom op te sporen

Pas werkstroom aan met labels, tekst en kleur voor snelle herkenning en afstemming

Deel professionele, gepolijste werkstroom met belanghebbenden om overeenstemming te bereiken over ontwerpbeslissingen voordat u begint met bouwen

📌 Ideaal voor: productmanagers die onboarding-ervaringen ontwerpen, UX-ontwerpers die gebruikersreizen valideren en marketingteams die conversietrechters in kaart brengen.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Met ClickUp Whiteboards kunt u gebruikersreizen schetsen, beslissingspunten in kaart brengen en elke stap in realtime visueel verbinden met uw team. Bovendien kunt u met AI-aangedreven beeldgeneratie abstracte concepten of schermen direct tot leven brengen zonder dat u externe visuele tools nodig hebt. 👇🏼

2. ClickUp-sjabloon voor processtroomdiagram

Gratis sjabloon downloaden Maak visuele diagrammen van uw dagelijkse processen met de ClickUp-sjabloon voor processtroomdiagrammen

Met de ClickUp-sjabloon voor processtroomdiagrammen kunt u complexe werkstroom in duidelijke, stap-voor-stap visualisaties opsplitsen. U kunt wervingspijplijnen, goedkeuringsprocessen en overdrachten tussen teams in kaart brengen. In plaats van alleen acties en resultaten weer te geven, worden taken op basis van rol geordend. Op deze manier ziet u de verantwoordelijkheden van wervingsmanagers, recruiters, potentiële kandidaten of elk ander team.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Organiseer processen met behulp van swimlanes om verantwoordelijkheden tussen verschillende rollen of teams duidelijk te maken

Houd parallelle taken en kruisverbanden tussen belanghebbenden bij, niet alleen opeenvolgende stappen

Voeg afwijzings-, goedkeurings- of controlepaden toe om te visualiseren wat er gebeurt als dingen niet volgens plan verlopen

Documenteer zowel besluitvormings- als communicatiecontactpunten in één enkele werkstroom

📌 Ideaal voor: HR-teams die wervingsfasen standaardiseren, operationele leiders die procesconformiteit waarborgen en multifunctionele teams.

🚀 Het voordeel van ClickUp: ClickUp Brain is een door AI aangestuurde projectmanager die u helpt bij het stroomlijnen van UX-ontwerpwerkstroom. Vraag ClickUp Brain om bruikbare verbeteringen voor werkstroom voor te stellen Wanneer u bijvoorbeeld gebruikerswerkstroom in kaart brengt, kunt u het volgende vragen: Genereer een werkstroom voor een afrekenproces op basis van ons nieuwste UX-onderzoek

Doe suggesties voor verbeteringen aan deze werkstroom van de landingspagina om het aantal afhakers te verminderen

Maak een takenlijst voor het implementeren van de nieuwe onboarding-werkstroom De AI-tool analyseert bestaande taken, documenten en werkstroom en geeft vervolgens binnen enkele seconden bruikbare aanbevelingen.

3. ClickUp-sjabloon voor gegevensstroomdiagram

Gratis sjabloon downloaden Breng gegevensstromen in kaart en krijg inzicht in gebruiker gedrag, databronnen en bestemmingen met de ClickUp-sjabloon voor gegevensstroomdiagrammen

Met de ClickUp-sjabloon voor gegevensstroomdiagrammen kunt u in kaart brengen hoe informatie door een systeem stroomt. De sjabloon richt zich op gegevensinvoer, opslag en uitvoer, waardoor het de ideale tool is voor systeemarchitecten, ontwikkelaars en analisten. U krijgt een gestructureerde manier om te visualiseren hoe informatie wordt gecreëerd, getransformeerd en gedeeld met behulp van processymbolen, gegevensopslagplaatsen en externe entiteiten.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Standaardiseer DFD-notatie (entiteiten, processen, gegevensopslagplaatsen, werkstroom) om diagrammen universeel begrijpelijk te houden

Ontdek overtolligheden, inefficiënties of ontbrekende verbindingen voordat u het systeem implementeert

Documenteer gegevensverplaatsingen op een manier die een brug slaat tussen zakelijke en technische teams

📌 Ideaal voor: systeemanalisten die data-architectuur documenteren, ontwikkelaars die integraties ontwerpen en zakelijke teams die duidelijkheid scheppen over hoe informatie tussen applicaties wordt uitgewisseld.

4. ClickUp-concept in kaart brengen sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak een conceptmap met de drag-and-drop-interface van de ClickUp Concept Map Sjabloon

Met de ClickUp-conceptkaartsjabloon kunt u ideeën vastleggen, ordenen en met elkaar in verbinding brengen.

Als flowchart-sjabloon kunt u beginnen met een centraal concept, een vertakking naar subconcepten maken en deze koppelen aan ideeën en resultaten. Dit maakt het bijzonder krachtig voor brainstormen, kennis in kaart brengen en het verkennen van abstracte of complexe onderwerpen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Begin met een centraal concept en maak een vertakking naar subconcepten, ideeën en resultaat voor niet-lineair denken

Visualiseer relaties met gelabelde connectoren (bijv. 'leidt tot', 'is voor', 'kan zijn') om de betekenis vast te leggen

Zet abstracte brainstormsessies om in duidelijke visuele kaarten die aanzetten tot actie

Aangepaste knooppunten en connectoren met kleuren en labels voor meer duidelijkheid en context

📌 Ideaal voor: docenten die concepten uitleggen, productteams die brainstormen over functies, gebruikersonderzoekers die kennisgebieden in kaart brengen en strategen die ideeën koppelen aan resultaten.

🚀 Het voordeel van ClickUp: ClickUp mindmaps zetten uw ideeën om in dynamische visuele werkstroom. Breng snel gebruikersreizen in kaart, brainstorm over alternatieve flows of verbind ontwerpelementen in één interactieve ruimte. Elk knooppunt kan worden omgezet in uitvoerbare taken, gekoppeld aan documenten of toegewezen aan teamleden, waardoor samenwerking naadloos verloopt. Visualiseer uw ideeën en werkstroom in ClickUp mindmaps

5. ClickUp-sjabloon voor klanttraject in kaart brengen

Gratis sjabloon downloaden Identificeer contactpunten en wrijvingspunten in uw customer journey met de ClickUp Customer Journey in kaart brengen sjabloon

Met de ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject kunt u uw product of dienst door de ogen van de klant bekijken. Deel het hele traject op in fasen: bewustwording, overweging en conversie. U kunt ook bijhouden wat klanten bij elke stap doen, voelen en ervaren.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Visualiseer het aangepaste klanttraject in duidelijke fases met op elkaar afgestemde acties, contactmomenten en ervaringen

Leg de emoties van klanten vast om knelpunten en momenten van tevredenheid te identificeren

Wijs eigendom toe, zodat elke fase van het traject een verantwoordelijke teamleider heeft

📌 Ideaal voor: marketingteams die campagnes willen verbeteren, CX-leiders die de klanttevredenheid willen verhogen en productteams die functies willen afstemmen op de werkelijke behoeften van gebruikers.

6. ClickUp-sjabloon voor proces in kaart brengen met zwembaan

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer processen en zorg voor tijdige projectoplevering met de ClickUp Swimlane Process in kaart brengen sjabloon

De ClickUp Swimlane Process Map sjabloon brengt duidelijkheid in complexe, cross-functionele processen. Het verdeelt verantwoordelijkheden in 'banen' voor elke rol, afdeling of belanghebbende. Zo is het eenvoudig te zien wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe taken tussen teams worden verdeeld en waar knelpunten kunnen ontstaan.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Verdeel processen in swimlanes om te laten zien welk team of welke rol verantwoordelijk is voor elke stap

Breng taakoverdrachten in kaart om vertragingen, overlappingen of risico's op miscommunicatie aan het licht te brengen

Identificeer inefficiënties door bij te houden hoe de werkstroom tussen teams of afdelingen verloopt

📌 Ideaal voor: Operationele teams, projectmanagement, HR-onboardingprocessen, afdelingsoverschrijdende initiatieven en elke werkstroom die meerdere overdrachten vereist.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten van Miro

7. ClickUp UML-activiteitensjabloon

Gratis sjabloon downloaden Ontwerp activiteiten voor alle processen met de ClickUp UML-activiteitensjabloon

Met de ClickUp UML-activiteitensjabloon kunt u gedetailleerde werkstroom in kaart brengen en de werkstroomlogica in software of bedrijfsprocessen beheren. In tegenstelling tot eenvoudigere stroomdiagrammen kunt u hiermee voorwaardelijke paden, loops, gelijktijdige acties en overgangen vastleggen, zoals gedefinieerd in de Unified Modeling Language (UML).

Bovendien is dit diagram geïntegreerd in ClickUp Whiteboards, zodat u het kunt opnemen in uw algemene project en koppelen aan taken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Geef complex gebruikersgedrag weer: splitsingen, samenvoegingen, beslissingsvertakkingen, parallelle werkstroom en objectstromen

Gebruik een formele structuur die zowel technische teams (ontwikkelaars, architecten) als niet-technische belanghebbenden bekend is

Deel use cases en functies op in gedetailleerde activiteitstappen om verborgen logica of randgevallen bloot te leggen

📌 Ideaal voor: Softwarearchitecten die use-case-werkstroom documenteren en engineeringteams die gedrag modelleren vóór de ontwikkeling.

🚀 Het voordeel van ClickUp: ClickUp Brain MAX tilt AI-projectmanagement naar een hoger niveau en helpt UX-ontwerpers statische werkstroom om te zetten in bruikbare, geoptimaliseerde werkstroom. U kunt verder gaan dan het eenvoudig aanmaken van taken: het analyseert uw ontwerpen, stelt verbeteringen voor en voorspelt zelfs knelpunten voordat ze zich voordoen. Krijg een uniforme AI-werkruimte met ClickUp Brain MAX Vertrouw erop voor: Talk-to-text technologie: zet gesproken ideeën onderweg om in taken, opmerkingen of aantekeningen

be heer: Breng meerdere LLM's samen in één tool AI-sprawlbe heer: Breng meerdere LLM's samen in één tool

werkstroomoptimalisatie: *Krijg een diepgaande analyse van uw werkstroom en krijg inzicht in verbeteringen, alternatieve paden of mogelijke knelpunten

8. ClickUp UX-roadmap-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de voortgang van producten in de loop van de tijd met de ClickUp UX Roadmap-sjabloon

De ClickUp UX Roadmap-sjabloon helpt u bij het plannen, visualiseren en bijhouden van het UX-ontwerpproces in de loop van de tijd. Of u nu iets nieuws bouwt of een bestaand product aanpast, deze sjabloon brengt duidelijkheid in uw langetermijndoelen op het gebied van UX.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voer gebruikersonderzoek uit om ideeën en bedrijfsdoelen op elkaar af te stemmen, zodat het werk gericht is op wat belangrijk is

Volg de voortgang met fasen zoals Open , Voltooid en meer om elke UX-taak te monitoren

Plan en bedenk ideeën met meerdere weergaven, waaronder Whiteboard View voor brainstormen en een Getting Started Guide voor onboarding

📌 Ideaal voor: UX-ontwerpers, productteams, leidinggevenden en belanghebbenden uit verschillende afdelingen die een gedeelde referentie nodig hebben voor aankomend UX-werk.

9. ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstesten

Gratis sjabloon downloaden Plan en organiseer gebruiker-test-sessies met de ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstests

De ClickUp-sjabloon voor bruikbaarheidstests biedt u ruimte om bruikbaarheidstests te plannen, organiseren en uitvoeren. Zo kunt u zien hoe echte gebruikers met uw product omgaan en waar ze moeite mee hebben, zodat u weloverwogen verbeteringen kunt aanbrengen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Plan gebruiksertestsessies in detail met behulp van velden voor doelen, taken, resultaten, deelnemers en aantekeningen

Categoriseer voorbeelden van bruikbaarheidstests en feedback met behulp van aangepaste velden, zodat belanghebbenden zichtbaarheid krijgen in wat belangrijk is

Schakel tussen meerdere ClickUp-weergaven , zoals Whiteboard, Lijst, Gantt, Kalender, Werkbelasting en meer, zodat deze aansluiten bij hoe jij en je team het beste denken en werken

📌 Ideaal voor: UX/UI-teams, productontwerpers en bedrijfsanalisten die duidelijke, bruikbare inzichten in de bruikbaarheid willen, rechtstreeks afkomstig van interacties met gebruikers.

Dit is wat Bazza Gilbert, productmanager bij AccuWeather, te zeggen heeft over ClickUp:

ClickUp heeft asynchrone afstemming veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een raamwerk te bouwen waarin doelstellingen en resultaten worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en soepel statusupdates geven. Brainstormen met whiteboards is eenvoudig, prioriteiten herschikken is eenvoudig en het toevoegen van referentieafbeeldingen enz. verloopt allemaal heel soepel.

ClickUp heeft asynchrone afstemming veel eenvoudiger en effectiever gemaakt. Door een raamwerk te bouwen waarin doelstellingen en resultaten worden geschetst en gestructureerd, kunnen teams op afstand de verwachtingen begrijpen en soepel status geven. Brainstormen met whiteboards is eenvoudig, prioriteiten herschikken is eenvoudig en het toevoegen van referentieafbeeldingen enz. verloopt allemaal heel soepel.

Ontwerp uw werkstroom met ClickUp

Gebruikerswerkstroom bepaalt hoe individuen met uw product omgaan. Tools zoals Miro-sjablonen voor gebruikerswerkstroom zijn ideaal om trajecten uit te stippelen en knelpunten in een vroeg stadium op te sporen.

Maar met ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, kun je die werkstroom omzetten in daadwerkelijke projecten.

Gebruik het om ideeën op te splitsen in taken, deze toe te wijzen aan teamgenoten, de voortgang bij te houden met dashboards en zelfs in realtime samen te werken. Hier komen in kaart brengen en management samen en worden geweldige UX-plannen omgezet in geweldige gebruikerservaringen.

