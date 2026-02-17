Beste tools voor productiviteit in de cloud voor internationale bureaus

Internationale bureaus verliezen tijd wanneer briefings, feedback, bestanden en het bijhouden van leveringen in verschillende tools worden beheerd. Over verschillende tijdzones heen kunnen kleine hiaten in de overdracht leiden tot echte vertragingen in de levering.

Uit onderzoek van de Harvard Business School blijkt dat synchrone communicatie, zoals telefoongesprekken en videochatten, met 11% afnam wanneer de tijdsvertraging tussen collega's met een uur toenam.

In deze gids geven we een overzicht van de beste cloudproductiviteitstools voor internationale bureaus, waar elke tool het beste in is en hoe je een delivery stack kunt bouwen die snel blijft, ongeacht de tijdzone. We laten ook zien hoe ClickUp taken, documenten, samenwerking, rapportage en AI samenbrengt in één werkruimte, zodat internationale teams minder hoeven te zoeken en meer kunnen leveren.

Op zoek naar een snelle vergelijking van de beste tools voor cloudproductiviteit? Hier is een overzicht van de beste cloudproductiviteitstools voor internationale bureaus en wat ze allemaal te bieden hebben. 📊

Tool Beste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Ingebouwd taakbeheer, documenten, dashboards, tijdsregistratie, automatiseringstools en realtime samenwerking. Bureaus die taakbeheer, projecttracking, documenten en rapportage op één plek willen hebben Voor altijd gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Notion Documenten en wiki's, databases, projecttrackingweergaven, teamsamenwerking, sjablonen Teams die flexibele documenten en eenvoudig projectmanagement in één werkruimte willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per gebruiker per maand. Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive-deel, Outlook-kalenders Bureaus gestandaardiseerd op Microsoft Office plus functies voor beheerders op niveau van de onderneming Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,20 per gebruiker per maand. Google Workspace Google Drive, Google Documenten, Google Agenda, Meet-videogesprekken, gedeelde schijven en beheerdersfuncties Verspreide teams die werken in Google Documenten en behoefte hebben aan snelle bestandsuitwisseling en kalender-gebeurtenissen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,40 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd. Figma/FigJam Multiplayer-ontwerp, prototyping, FigJam-workshops, opmerkingen, geschiedenis van de versies Creatieve en productteams die ontwerpen moeten overdragen en feedback moeten geven in hetzelfde bestand Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per gebruiker per maand. Adobe Creative Cloud cloud Creatieve apps, gedeelde bibliotheken, opslagruimte voor bedrijfsmiddelen, versiegeschiedenis en console voor beheerders Bureaus die grote hoeveelheden creatieve assets produceren voor verschillende teams en klanten Gratis proefversie beschikbaar; prijzen beginnen bij $ 54,99 per licentie per maand, jaarlijks gefactureerd. Slack Kanalen, huddles, video-gesprekken, scherm delen, integraties en externe samenwerking via Slack Connect Communicatietools voor bureaus die snellere overdrachten en minder lange e-mailthreads nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,75 per gebruiker per maand. Airtable Werkbeheer in databasestijl, weergaven, automatiseringen, formulieren, toestemmingen en rapportagefuncties Ops- en leveringsteams die werkstroom, middelen en clientverzoeken op grote schaal beheren Gratis abonnement beschikbaar; teamabonnement kost $ 24 per gebruiker per maand. Miro Visuele Whiteboards, sjablonen, workshops, video-gesprekken, stemmen, Talktracks Teams die zich bezighouden met strategie, onderzoek en workshops en die asynchrone samenwerking tussen verschillende tijdzones nodig hebben. Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per gebruiker per maand. Dropbox Business Bestandsopslagruimte, bestandsdeling, beheerderscontroles, toestemmingen, versiebeheer, herstelopties Bureaus die betrouwbare cloudopslagruimte voor bestanden en gestructureerde toegang tot clientgegevens nodig hebben Betaalde abonnementen beginnen bij $19,99 per gebruiker per maand.

Wanneer u projecten in verschillende regio's beheert, hebt u software voor productiviteit nodig die uw planning en taken overzichtelijk houdt. U kunt beginnen met te controleren of de tool krachtig projectmanagement en taakbeheer ondersteunt zonder extra administratief werk voor uw teamleden.

✅ Dit is het belangrijkste voor wereldwijde bureaus:

Duidelijke taakorganisatie , zodat u taken kunt toewijzen, de voortgang kunt volgen en het bijhouden van projecten consistent kunt houden voor meerdere projecten.

Echte teamsamenwerking met opmerkingen, goedkeuringen en gedeelde context, zodat u communicatieproblemen tussen tijdzones kunt stroomlijnen.

Betrouwbaar delen van bestanden met opslagruimte voor bestanden, versiebeheer en toegangscontrole, zodat de gegevens van clients nauwkeurig en veilig blijven.

Ingebouwde tijdsregistratie en gedetailleerde rapporten, zodat u de productiviteit kunt bijhouden, marges kunt beschermen en de klanttevredenheid kunt verbeteren.

Automatiseringstools voor repetitieve taken zodat de productiviteit van uw team stabiel blijft tijdens overdrachten

Communicatietools die videogesprekken en schermdeling ondersteunen wanneer u snel afstemming nodig hebt, plus integraties met tools zoals Google Drive, Google Agenda en Microsoft Teams.

Rapportagefuncties en geavanceerde analyses die waardevolle inzichten geven in de werklast, leveringsrisico's en voortgang van lopende projecten.

Business-functies zoals controles voor beheerders, veiligheid en aangepaste prijzen, zodat u hetzelfde systeem in verschillende regio's kunt schalen naarmate het aantal medewerkers groeit.

Hier is onze selectie van de beste cloudgebaseerde tools voor productiviteit die u kunt gebruiken als u een internationaal bureau bent dat zijn projecten en taken op tijd wil beheren.

1. ClickUp (het beste voor het verminderen van werkversnippering en AI-versnippering bij wereldwijde levering)

Werk samen met teams op cloud-hosted platforms met ClickUp Chats

Internationale bureaus verliezen tijd wanneer de levering afhankelijk is van systemen die geen context delen. Briefs, goedkeuringen, feedback en het bijhouden van de voortgang komen op verschillende plaatsen terecht. Deze fragmentatie wordt 'work sprawl' genoemd en vertraagt de uitvoering door teams op afstand.

AI kan een extra laag complexiteit toevoegen wanneer teams meerdere AI-tools gebruiken zonder gedeelde context. Het resultaat is meer schakelen, meer dubbel werk en minder consistente uitvoering.

ClickUp helpt beide problemen op te lossen door een geconvergeerde AI-werkruimte te bieden die uw belangrijkste software voor productiviteit in één systeem samenbrengt. Dit helpt de uitvoering verbonden te blijven met de context en helpt u een werkstroom te creëren met minder communicatiekloven.

Hier volgt een korte uitleg over hoe ClickUp u hierbij kan helpen.

Houd gesprekken verbonden met leveringen met ClickUp Chat en ClickUp SyncUps.

Communiceer met uw team en maak taken aan binnen uw chatvenster met ClickUp Chat.

Wanneer chat buiten uw projectmanagementtools plaatsvindt, raken updates ondergesneeuwd en raken actiepunten uit het oog. ClickUp Chat is ontwikkeld om gesprekken te koppelen aan uitvoering, zodat u berichten kunt omzetten in taken, threads kunt koppelen aan gerelateerd werk en heen-en-weer-berichten kunt verminderen.

Synchroniseer taken en aantekeningen tijdens gesprekken met ClickUp SyncUp

Voor realtime afstemming wanneer u dat nodig hebt, biedt ClickUp SyncUps u ingebouwde audio-/video-gesprekken en schermdeling binnen dezelfde omgeving die uw team gebruikt om projecten te beheren, zodat u van discussie naar opdracht kunt gaan zonder van tool te wisselen.

📌 Voorbeeld: Uw accountmanager in New York plaatst een wijzigingsverzoek van een client in Chat, maakt een Taak aan op basis van het bericht, tagt de APAC-ontwerpeigenaar en het team gebruikt een korte SyncUp om de scope te bevestigen voordat het werk aan het einde van de dag wordt overgedragen.

Voer betrouwbaar taakbeheer en projecttracking uit met ClickUp-taaken.

Automatiseer uw taken en houd uw werk op gang met ClickUp-taaken

De dienstverlening van een bureau loopt spaak wanneer de taakorganisatie tussen teams niet consistent is. ClickUp-taaken maken het gemakkelijker om de manier waarop u taken toewijst te standaardiseren en het bijhouden van projecten overzichtelijk te houden voor meerdere projecten. U kunt het werk structureren met eigenaren, deadlines, statussen en het detailniveau dat u nodig hebt voor complexe projecten, zonder teams te dwingen tot rigide werkstroom-werkwijzen.

Dit is vooral handig wanneer hetzelfde klantwerk verschillende leden van het team in verschillende regio's betreft.

Bewaar briefings, feedback en beslissingen op één plek met ClickUp Docs.

Koppel uw documenten aan uw werkstroom in de cloud met ClickUp Docs

Werken bij een wereldwijd bureau vereist uitgebreide documentatie: briefings, client-aantekeningen, campagneplannen, creatieve aanwijzingen, resultaten van vergaderingen en revisiecontext zijn verspreid over verschillende mappen.

ClickUp Docs houdt die documentatie dicht bij de levering, zodat teams geen tijd verliezen met het zoeken naar de nieuwste versie. Je kunt in realtime samenwerken, opmerkingen plaatsen voor beoordelingen en documentatie gekoppeld houden aan het werk dat het ondersteunt.

Dit vermindert het aantal herhalingen in teams op afstand, omdat de 'waarom'-vraag achter een Taak beschikbaar blijft wanneer een andere regio deze uren later oppakt.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Docs Hub als uw 'overdrachtsbibliotheek' voor elke client. Maak documenten en wiki's vanaf een centrale locatie met ClickUp Docs Hub Wanneer uw team verspreid is over verschillende tijdzones, is de snelste manier om dubbel werk te voorkomen ervoor te zorgen dat 'de laatste briefing' gemakkelijk te vinden is. Docs Hub biedt u één centrale plek om documenten en wiki's te ordenen, te doorzoeken en aan te maken, zodat uw APAC-team (Azië-Pacific) niet aan het werk gaat met een verouderd bestand dat uw Amerikaanse team 's nachts heeft bijgewerkt.

Geef operationele teams zichtbaarheid met ClickUp-dashboards

Maak aangepaste rapporten voor zichtbaarheid en bijhouden met ClickUp Dashboards

Ops-leiders en leveringsmanagers hebben behoefte aan snelle rapportages waarop ze kunnen vertrouwen. Met ClickUp Dashboards kunt u klantportalen en weergaven van prestaties bouwen die de voortgang van meerdere projecten bijhouden zonder dat u handmatig statusupdates hoeft bij te werken.

Als tijdsregistratie belangrijk is voor marges, ondersteunen ClickUp Dashboards ook rapportages in stijl van urenregistratie en op tijd gebaseerde weergaven, zodat u vragen als "Hoe lang heeft het geduurd?" kunt beantwoorden met minder spreadsheetwerk.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp AI-kaarten om asynchrone statusupdates in verschillende tijdzones te verwerken. Voeg AI-gestuurde rapportage toe aan uw dashboards en Overzichten met ClickUp AI Cards Voeg een AI Project Update- of AI Executive Summary-kaart toe aan uw ClickUp-dashboard, zodat u een duidelijk overzicht van de voortgang van het project kunt delen zonder extra telefoontjes te hoeven plannen. U kunt de kaart ook naar een specifieke lijst, map of ruimte verwijzen en deze vervolgens opnieuw uitvoeren voordat u het project overdraagt, zodat de update actueel blijft.

Verminder repetitieve taken met ClickUp-automatiseringen

Automatiseer uw taken en werkstroomen met ClickUp-automatisering

Wanneer overdrachten afhankelijk zijn van het geheugen, vertraagt de wereldwijde levering. ClickUp-automatiseringen helpen bij de automatisering van routinematige werkstroomprocessen (zoals het bijwerken van statussen, het doorsturen van werk, het informeren van reviewers of het toewijzen van eigenaren), zodat vooraf bepaalde acties automatisch kunnen plaatsvinden wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

ClickUp biedt ook meer dan 100 kant-en-klare sjablonen voor workflowautomatisering om de installatie te versnellen. Dit is een van de meest praktische manieren om repetitieve taken te verminderen en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de uitvoering te behouden.

Bescherm uw marges met ClickUp-tijdsregistratie en werklastweergave.

Visualiseer de capaciteit van uw team in de loop van de tijd met ClickUp werklastweergaven

Voor internationale bureaus is tijdsregistratie niet alleen een vereiste voor de Urenregistratie. Het is een signaal voor marge en capaciteit.

ClickUp ondersteunt het bijhouden van tijd voor taken via timers of handmatige invoer, inclusief urenregistratie en dashboardkaarten, zodat u tijdgegevens kunt koppelen aan daadwerkelijk werk.

En voor capaciteitsplanning helpt de werklastweergave teams om te visualiseren wie over- of ondercapaciteit heeft, met opties om capaciteitslimieten in te stellen en werkbelastingen per dag, week of maand te bekijken.

Houd AI nuttig met ClickUp Brain en ClickUp Enterprise Search

Krijg direct overzichten van uw projecten en werkruimte met ClickUp Brain

AI kan de snelheid verbeteren, maar alleen als het rekening houdt met de context en toestemming. ClickUp Brain voegt een AI-laag toe aan uw taken en projecten, die documenten en leden van het team met elkaar verbindt met uniforme toestemmingen en privacycontroles.

Het AI-beleid van ClickUp voorkomt ook dat externe AI-providers uw gegevens gebruiken voor trainingen en staat geen gegevensopslag door derden toe. Dit is belangrijk voor bureaus die met gevoelige gegevens werken.

Wanneer het belangrijkste probleem is "Waar is het laatste antwoord?", ondersteunt ClickUp's Enterprise Search het zoeken in verbonden tools en apps (bijvoorbeeld Drive, Slack en Gmail) vanaf één plek, zodat teams de context kunnen vinden zonder vijf verschillende systemen opnieuw te hoeven openen.

💡 Pro-tip: Voer snellere statusupdates uit en synchroniseer overdrachten met ClickUp Brain MAX. Gebruik AI-dicteren in elke app met de ClickUp Brain MAX Talk to Text-functie ClickUp Brain MAX helpt u versnipperde updates om te zetten in gestructureerde leveringssignalen, precies wat u nodig hebt wanneer teams op afstand niet tegelijkertijd online zijn.

De beste functies van ClickUp

Breng werkstroomen in kaart in ClickUp Whiteboards en zet plaknotities of vormen om in taken, zodat workshops worden omgezet in uitvoerbare projectplannen.

Verzoeken van klanten vast met ClickUp Forms , waarmee automatisch taken worden aangemaakt, sjablonen worden toegepast en eigenaren worden toegewezen voor een consistente intake binnen teams op afstand.

Beoordeel creatieve assets met ClickUp Redactie door afbeeldingen, video's en pdf's rechtstreeks op ClickUp-taakbijlagen te annoteren en feedback toe te wijzen als opmerkingen.

Synchroniseer agendabeheer in ClickUp Calendar , dat kan worden geïntegreerd met Google Agenda en Outlook Calendar, zodat agenda-gebeurtenissen naast leveringswerkzaamheden worden weergegeven.

Hergebruik herhaalbare leveringsstappen met ClickUp-taaksjablonen , zodat teams sneller consistente taken kunnen uitvoeren voor meerdere projecten.

Limieten van ClickUp

Nieuwe leden van het team kunnen zich in het begin overweldigd voelen omdat het platform veel configuratieopties biedt.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4530 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2 -gebruiker heeft een positieve opmerking over ClickUp gedeeld:

Ik vind de integratiesystemen en platformopbouw van ClickUp erg goed. Het maakt het proces echt minder moeilijk en stroomlijnt het. Soms is de layout niet erg gebruiksvriendelijk en worden mijn taken niet weergegeven in de afdeling Urenregistratie, tenzij ik ze woord voor woord zoek. De eerste installatie duurde ook erg lang.

Ik vind de integratiesystemen en platformopbouw van ClickUp erg goed. Het maakt het proces echt minder moeilijk en stroomlijnt het. Soms is de layout niet erg gebruiksvriendelijk en worden mijn taken niet weergegeven in het gedeelte voor urenregistratie, tenzij ik ze woord voor woord zoek. De eerste installatie duurde ook erg lang.

2. Notion (het meest geschikt voor het bouwen van gedeelde kennishubs en klantgerichte werkruimten)

Via Notion

Wanneer een wereldwijd bureau meerdere projecten uitvoert, is de snelste manier om tijd te verliezen door de 'bron van waarheid' verspreid te laten raken over documenten en chatthreads. Notion is handig omdat u hiermee de projectcontext en leveringsdocumentatie bij elkaar kunt houden, zodat teams op afstand aan het werk kunnen zonder te hoeven zoeken naar de laatste briefing of beslissing.

Voor projectmanagement ligt de kracht van Notion in zijn databases. U kunt een taken-database opzetten met status, toegewezen persoon en deadlines, en vervolgens datzelfde werk bekijken als een tabel, bord, kalender of tijdlijn, afhankelijk van hoe uw projectmanagers projecttracking willen bijhouden.

Notion helpt ook bij het beheer van agenda's via Notion Calendar. Het kan Notion-database-items naast Google Agenda-gebeurtenissen weergeven, wat handig is wanneer u de deadlines van taken moet afstemmen op agenda-gebeurtenissen in verschillende tijdzones.

De beste functies van Notion

Organiseer taken en werkstroomen voor projectmanagement met behulp van databases die subtaaken en aangepaste eigenschappen ondersteunen voor een duidelijkere taakorganisatie.

Koppel meerdere kalenders om gebeurtenissen en leveringsschema's op één plek te beheren.

Koppel tools zoals Slack en Google Drive om handmatige opslagruimte voor bestanden te verminderen en de samenwerking soepel te laten verlopen.

Bepaal wie toegang heeft tot wat, wat handig is wanneer u klantgerichte pagina's en interne leveringsdocumenten beheert voor veel leden van het team.

Beperkingen van Notion

Sommige gebruikers melden dat de interface in het begin complex kan aanvoelen en dat de installatie even duurt voordat grotere teams de instellingen onder de knie hebben.

De prestaties nemen vaak af wanneer databases en pagina's groot worden, wat de dagelijkse productiviteit van teams kan beïnvloeden.

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per lid per maand

Business: $ 24 per lid per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,6/5 (meer dan 9500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2670 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2 -gebruiker zegt:

"Het is zeer flexibel en kan worden aangepast/gebruikt voor projectmanagement en het bijhouden van taken, maar ook voor CRM-behoeften."

"Het is zeer flexibel en kan worden aangepast/gebruikt voor projectmanagement en het bijhouden van taken, maar ook voor CRM-behoeften."

3. Microsoft 365 (het meest geschikt voor bureaus die hun dienstverlening standaardiseren met Microsoft Teams en Microsoft Office)

Via Microsoft 365

Als uw bureau al offertes en rapporten opstelt in Microsoft Office, kan Microsoft 365 de werkstroom vereenvoudigen, omdat de belangrijkste schrijf- en spreadsheetwerkzaamheden binnen dezelfde suite blijven die uw team al kent.

Microsoft Teams wordt doorgaans het centrum van teamsamenwerking, met chat, video-gesprekken en schermdeling voor klantbeoordelingen en interne overdrachten. Voor het delen van bestanden ondersteunen OneDrive en SharePoint cloudopslagruimte en toegangscontrole, wat handig is wanneer u met externe belanghebbenden werkt.

Waar Microsoft 365 nog nuttiger wordt voor gedistribueerd werk, is co-authoring. Wanneer bestanden worden opgeslagen in OneDrive, SharePoint of Teams, kunnen meerdere mensen tegelijkertijd in hetzelfde Word-, Excel- of PowerPoint-bestand werken. Dat vermindert problemen met versiebeheer die ontstaan wanneer teams bijlagen doorgeven tussen verschillende tijdzones.

De beste functies van Microsoft 365

Voer video-gesprekken en schermdeling uit voor client-beoordelingen, interne stand-ups en overdrachten tussen verschillende tijdzones.

Werk samen aan Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden met realtime co-authoring wanneer bestanden zijn opgeslagen in OneDrive of SharePoint.

Herstel van verwarring over bestandsversies met versiegeschiedenis en gestructureerde documentversiebeheer voor gedeeld werk.

Automatiseer repetitieve taken zoals routinematige notificaties en eenvoudige werkstroomprocessen, met aanvullende licenties voor bredere scenario's van de onderneming.

Beperkingen van Microsoft 365

Vereist aparte software voor projectmanagement wanneer u behoefte hebt aan diepgaander bijhouden van projecten, resourceplanning of ondersteuning voor complexe projecten.

Voegt extra werk aan de installatie toe wanneer u consistente governance wilt voor Teams, OneDrive en SharePoint op grote schaal.

In veel installaties is de tijdsregistratie afhankelijk van opties van derden en de bureau-specifieke productiviteitsrapportage.

Prijzen van Microsoft 365

Business Basic: $7,20 per gebruiker per maand

Business Standard: $ 15,00 per gebruiker per maand

Business Premium : $ 26,40 per gebruiker per maand

Enterprise-abonnementen: aangepaste prijzen

Gratis proefversie: beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Microsoft 365

G2: 4,6/5 (meer dan 5680 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 13.980 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Microsoft 365?

Een Capterra-gebruiker zegt:

“Microsoft 365 biedt uitstekende waarde voor uw geld, vooral omdat meerdere tools in één abonnement zijn gebundeld. Bestanden delen en documenten beheren werkt perfect met OneDrive en SharePoint. Gebruiksgemak is een ander sterk punt, samen met de klantenservice.”

“Microsoft 365 biedt uitstekende waarde voor uw geld, vooral omdat meerdere tools in één abonnement zijn gebundeld. Bestanden delen en documenten beheren werkt perfect met OneDrive en SharePoint. Gebruiksgemak is een ander sterk punt, samen met de klantenservice.”

4. Google Workspace (het meest geschikt voor bureaus die samenwerken met klanten via Google Drive, Google Documenten en Google Agenda)

Via Google Workspace

Voor bureaus die veel beoordelingswerk doen, is Google Workspace vaak een goede keuze, omdat de basis is gebaseerd op realtime samenwerking. Google Drive ondersteunt cloudopslagruimte en het delen van bestanden, terwijl Google Documenten het voor teams op afstand gemakkelijk maakt om samen briefings en concepten te bewerken zonder versies heen en weer te e-mailen.

Google Agenda is ook een belangrijke reden waarom internationale teams Workspace gebruiken. Gedeelde kalenders maken het plannen van vergaderingen tussen verschillende tijdzones eenvoudiger, omdat de tijden van de vergaderingen worden aangepast aan de lokale tijd en beschikbaarheid van elke persoon.

Google Meet ondersteunt vervolgens de live momenten die nog steeds belangrijk zijn, zoals creatieve beoordelingen en check-ins met belanghebbenden, met videovergaderingen en het delen van schermen.

De beste functies van Google Workspace

Beheer toestemmingen voor het delen van bestanden op mapniveau, inclusief delen met groepen en samenwerkingsruimten.

Houd cross-functionele beoordelingen op gang met realtime samenwerking voor verspreide teamleden.

Coördineer agenda-gebeurtenissen in verschillende regio's met instellingen voor tijdzones die zijn ontworpen voor wereldwijde planningen.

Voer video-gesprekken met deelopties voor schermdeling die de beoordelingsintensieve werkstroom van bureaus ondersteunen.

Voeg gedeelde schijven en geavanceerde versies van documenten toe wanneer u overstapt naar duurdere abonnementen.

Beperkingen van Google Workspace

Er zijn speciale tools voor projectmanagement nodig als u behoefte hebt aan diepgaand ingebouwd taakbeheer, Gantt-grafieken of end-to-end taakorganisatie.

Vereist sterk beheer om rommelige externe delen te voorkomen naarmate de samenwerking tussen clients en freelancers toeneemt.

Vertrouwt op add-ons of aangrenzende systemen voor tijdsregistratie en geavanceerde analyses die verder gaan dan basisrapportage voor beheerders.

Prijzen van Google Workspace

Business Starter: $ 8,40 per gebruiker per maand

Business Standard : $ 16,80 per gebruiker per maand

Business Plus : $ 26,40 per gebruiker per maand

Enterprise-abonnementen: Aangepaste prijzen

Gratis proefversie: Gratis proefversie van 14 dagen beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Google Workspace

G2: 4,6/5 (meer dan 47.390 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.380 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Google Workspace?

Een gebruiker op Capterra zei:

“Ik vind Google Workspace een superieure werkruimte voor teammanagement. Het is heel eenvoudig om te navigeren tussen de 20 gedeelde schijven die we hebben met elk van onze vertakkingen. Ik kan documenten gemakkelijk verplaatsen. De mogelijkheid om een speciale @ te gebruiken voor e-maildoeleinden maakt de communicatie binnen het team efficiënt. ”

“Ik vind Google Workspace een superieure werkruimte voor teammanagement. Het is heel eenvoudig om te navigeren tussen de 20 gedeelde schijven die we hebben met elk van onze vertakkingen. Ik kan documenten gemakkelijk verplaatsen. De mogelijkheid om een speciale @ te gebruiken voor e-maildoeleinden maakt de communicatie binnen het team efficiënt. ”

5. Figma/FigJam (het beste voor realtime ontwerpsamenwerking over verschillende tijdzones heen)

Via Figma

Wanneer ontwerpers en klanten in verschillende tijdzones werken, kunnen feedbackloops een knelpunt vormen. Figma helpt omdat teams vanuit één cloudbestand werken, waardoor het probleem van 'verkeerde versies' wordt verminderd en opmerkingen gekoppeld blijven aan het exacte ontwerpelement dat wordt besproken.

Figma is ook ontworpen voor live samenwerking in bestanden. Met cursorchat kunnen mensen tijdelijke berichten typen in een ontwerpbestand voor snelle vragen en bevestigingen tijdens overlappende uren, waardoor het aantal korte video-gesprekken dat de concentratie verstoort, kan worden verminderd.

Toestemmingen zijn gekoppeld aan weergave- en bewerkingsrechten, zodat u de juiste teamleden kunt uitnodigen zonder iedereen volledige controle te geven. Voor workshops en planning in een vroeg stadium ondersteunt FigJam gezamenlijk whiteboarden met opties voor live chat, opmerkingen en audio.

De beste functies van Figma/FigJam

Bespreek feedback binnen het bestand, zonder van communicatietool te wisselen.

Bepaal wat teamleden kunnen doen met View-, Collab-, Dev- en Full-toegang.

Ondersteun grote beoordelingsgroepen met honderden medewerkers in één bestand.

Deel werk via links, zodat beoordelingen in de juiste context gekoppeld blijven.

Beperkingen van Figma/FigJam

De prestaties kunnen vertragen tijdens complexe projecten met zwaardere bestanden.

Offline-functies zijn beperkt, wat een probleem kan zijn tijdens het reizen.

Prijzen van Figma/FigJam

Starter: Gratis abonnement

Professional: $ 5 (Collab) / $ 15 (Dev) / $ 20 (Full) per gebruiker per maand

Organisatie: $ 5 (Collab) / $ 25 (Dev) / $ 55 (Full) per zetel per maand

Enterprise: $ 5 (Collab) / $ 35 (Dev) / $ 90 (Full) per gebruiker per maand

Figma/FigJam-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 840 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Figma/FigJam?

Een G2 -recensent zei:

“De samenwerking met teamleden verloopt naadloos, waardoor we doordachte ideeën kunnen realiseren. Deze tool ondersteunt onze UX-onderzoeksactiviteiten, zoals het in kaart brengen van gebruikersreizen, brainstormsessies en het uitvoeren van ontwerpkritieken. ”

“De samenwerking met teamleden verloopt naadloos, waardoor we doordachte ideeën kunnen realiseren. Deze tool ondersteunt onze UX-onderzoeksactiviteiten, zoals het in kaart brengen van gebruikerservaringen, brainstormsessies en het uitvoeren van ontwerpkritieken. ”

💡 Pro-tip: Als u een meer agentschapsspecifieke weergave wilt krijgen van hoe ClickUp dit bedrijfsmodel ondersteunt, helpt ClickUp for Creative Agencies u bij het plannen en presenteren van werk op één plek. Verhoog uw productiviteit en lever taken sneller op met ClickUp voor creatieve bureaus

6. Adobe Creative Cloud (het beste voor het beheren van creatieve productie op grote schaal voor merken)

Via Adobe Creative Cloud

Internationale bureaus die grote hoeveelheden creatieve assets verzenden, kampen vaak met hetzelfde probleem: bestanden en merkelementen raken verspreid en beoordelaars weten niet zeker welke versie is goedgekeurd. Adobe Creative Cloud voor teams is speciaal voor die omgeving ontwikkeld en combineert de belangrijkste creatieve apps met zakelijke beheersfuncties die bureaus helpen bij het beheren van assets en de toegang voor teamleden.

Voor dagelijkse creatieve activiteiten zijn gedeelde bibliotheken belangrijk. Via Adobe Creative Cloud hebben teams toegang tot 'bedrijfsbibliotheken', waardoor merkelementen zoals kleuren en componenten consistent blijven in meerdere projecten.

Aan de beheerderskant krijgen gebruikers toegang tot een webgebaseerde beheerconsole en de mogelijkheid om assets terug te vorderen wanneer iemand vertrekt. Dat is handig voor bureaus met freelancers, roulerende teams of frequente personeelswisselingen, omdat eigendom en toegang onder controle van het bedrijf kunnen blijven in plaats van in persoonlijke accounts te blijven.

De beste functies van Adobe Creative Cloud voor de cloud

Sla gedeelde assets en kleurenpaletten op om de merkconsistentie tussen projecten te behouden.

Herstel eerdere versies van bestanden tot 180 dagen terug.

Beheer licenties centraal en claim bedrijfsmiddelen terug wanneer rollen veranderen.

Houd werkbestanden toegankelijk in de cloud voor teams op afstand

Limieten van Adobe Creative Cloud

Teams hebben vaak trainingstijd nodig om volledig bekwaam te worden.

De prijzen kunnen hoog lijken, vooral voor kleine teams met veel zetels.

Prijzen van Adobe Creative Cloud voor de cloud

Creative Cloud Standard: $ 54,99 per licentie per maand, jaarlijks gefactureerd

Creative Cloud Pro: $ 69,99 per licentie per maand, jaarlijks gefactureerd

Creative Cloud Pro voor teams: $ 99,99 per licentie per maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Adobe Creative Cloud

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Adobe Creative Cloud?

Een recensent van G2 zei:

“Mijn dagelijkse werk omvat het voorbereiden van korte lessen, educatieve video's, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en online sessies. Ik gebruik het (Adobe Creative Cloud) om dieetgrafieken, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en gezondheidsgerelateerde afbeeldingen voor verschillende voorwaarden te ontwerpen, die ik regelmatig gebruik in klinische begeleiding, educatieve berichten en online sessies. ”

“Mijn dagelijkse werk omvat het voorbereiden van korte lessen, educatieve video's, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en online sessies. Ik gebruik het (Adobe Creative Cloud) om dieetgrafieken, voorlichtingsmateriaal voor patiënten en gezondheidsgerelateerde afbeeldingen voor verschillende voorwaardes te ontwerpen, die ik regelmatig gebruik in klinische begeleiding, educatieve berichten en online sessies. ”

7. Slack (het beste voor snelle communicatie tussen clients en interne kanalen)

Via Slack

Wanneer een wereldwijd bureau in verschillende tijdzones werkt, is de grootste vertraging meestal het verschil tussen updates. Mensen nemen beslissingen op één plek, iemand mist de context en de volgende regio besteedt het eerste uur aan de vraag "wat is er veranderd?".

Slack is ontworpen voor niet-lineaire, asynchrone communicatie, zodat teams updates kunnen doorgeven wanneer ze online zijn, in plaats van te wachten op het 'juiste overlappingsvenster' of te reageren op lange e-mailthreads.

In plaats van informatie verspreid over willekeurige DM's en inboxen, stimuleert Slack om discussies per project of onderwerp te organiseren, waardoor het risico dat belangrijke teamleden buiten de boot vallen, wordt verminderd. Dat kan de productiviteit van het team verbeteren wanneer meerdere projecten parallel lopen en er dagelijks overdrachten plaatsvinden. Slack werkt ook goed wanneer bureaus moeten samenwerken met externe belanghebbenden.

De beste functies van Slack

Werk samen met klanten en partners in gedeelde kanalen zonder uw volledige werkruimte te openen.

Voer audio- en video-gesprekken met schermdeel voor snelle goedkeuringen en overdrachten.

Houd berichten, bestanden en gesprekken doorzoekbaar, zodat projectmanagers snel beslissingen kunnen vinden.

Koppel meer dan 2600 apps, waaronder Google Drive, om het delen van bestanden gekoppeld te houden aan gesprekken.

Limieten van Slack

Het gratis abonnement heeft een limiet voor de berichten- en bestandsgeschiedenis, wat de zichtbaarheid van langlopend klantwerk kan verminderen.

Slack is geen projectmanagementsoftware, dus u hebt nog steeds projectmanagementtools nodig om taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden.

Prijzen van Slack

Pro: $ 8,75 per gebruiker per maand

Business+ : $ 18 per gebruiker per maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 37.990 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.975 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Slack?

Een G2-recensent liet de volgende opmerking achter:

"Van alle communicatiesoftware die ik heb gebruikt, is Slack absoluut de meest complete, intuïtieve en heeft het een prachtige interface. Ik kan geen verbeterpunten bedenken... De mogelijkheid om kanalen te creëren met mensen zowel binnen als buiten mijn organisatie is geweldig!"

"Van alle communicatiesoftware die ik heb gebruikt, is Slack absoluut de meest complete, intuïtieve en heeft het een prachtige interface. Ik kan geen verbeterpunten bedenken... De mogelijkheid om kanalen te creëren met mensen zowel binnen als buiten mijn organisatie is geweldig!"

8. Airtable (het beste voor gestructureerde werkstroomen en campagneactiviteiten)

Via Airtable

Airtable positioneert zich als een platform voor het bouwen van bedrijfsapps en het end-to-end maken van de verbinding tussen werkstroom en gegevens, wat handig is voor operationele teams die één systeem nodig hebben om terugkerende werkstroomprocessen uit te voeren.

Voor bureaus zijn controle en consistentie de echte voordelen. U kunt de manier waarop werk in verschillende regio's wordt bijgehouden standaardiseren en de rompslomp rond rapportage verminderen die ontstaat wanneer leveringsinformatie in meerdere tools wordt gedupliceerd. Dat maakt Airtable een praktische tool voor productiviteit voor teams die complexe taken en lopende projecten op grote schaal beheren.

Airtable benadrukt ook governance en veiligheid als onderdeel van zijn platformverhaal, wat belangrijk is wanneer u klantinformatie en gestructureerde operationele gegevens beheert voor verspreide teamleden.

De beste functies van Airtable

Zet bases om in rolgebaseerde weergaven voor creatieve medewerkers, operationele medewerkers en accountmanagers.

Automatiseer repetitieve taken zoals statusupdates, notificaties en goedkeuringen.

Schakel tussen raster- en andere lay-outs om verschillende werkstroomprocessen te ondersteunen.

Verzamel clientverzoeken en interne briefings in een consistent format.

Beperkingen van Airtable

Sommige gebruikers melden een leercurve wanneer je de instellingen voor complexere taken voor het eerst instelt.

Recensenten maken vaak een aantekening dat de prijzen stijgen wanneer je geavanceerde functies of meer opslagruimte nodig hebt.

Prijzen van Airtable

Team: $ 24 per gebruiker per maand

Business: $ 54 per gebruiker per maand

Enterprise-schaal: Aangepaste prijzen

Airtable-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 3.180 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2210 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Airtable?

Een recensent op G2 zei:

“Ik ben Airtable gaan gebruiken toen ik me realiseerde dat ik alles had uitgeput wat Excel te bieden had. Na talloze pogingen om een databasestructuur in spreadsheets te persen, vond ik eindelijk Airtable, en bijna tien jaar later heb ik daar nog geen moment spijt van gehad. Airtable is in het begin ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. ”

“Ik ben Airtable gaan gebruiken toen ik me realiseerde dat ik alles had uitgeput wat Excel te bieden had. Na talloze pogingen om een databasestructuur in spreadsheets te persen, vond ik eindelijk Airtable, en bijna tien jaar later heb ik daar nog geen moment spijt van gehad. Airtable is in het begin ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. ”

9. Miro (het meest geschikt voor workshops, afstemming en visuele samenwerking)

Via Miro

In verspreide bureaus wordt afstemming vaak een verborgen project. Miro is gebouwd rond een zoombaar online Whiteboard dat zowel synchrone als asynchrone samenwerking ondersteunt, waardoor het gemakkelijker wordt om planningswerk zichtbaar en herbruikbaar te houden in verschillende tijdzones.

Voor leidinggevenden van bureaus is Miro vooral waardevol wanneer u vage input moet omzetten in een gezamenlijk plan. Teams gebruiken het om te brainstormen, werkstroomen in kaart te brengen en gestructureerde workshops te organiseren, wat helpt om misverstanden tijdens overdrachten te voorkomen. Dankzij de sjabloonbibliotheek kunnen teams sneller aan de slag in plaats van elk bord helemaal opnieuw te moeten opbouwen.

Miro richt zich ook op asynchrone uitleg, niet alleen op asynchrone bewerking. Met Talktrack kunnen teams walkthroughs opnemen die in het bord blijven staan, zodat iemand in een andere regio de beslissingen en intenties kan begrijpen zonder een nieuwe vergadering te hoeven plannen.

De beste functies van Miro

Organiseer interactieve workshops met faciliteringstools zoals een timer en stemming.

Neem asynchrone walkthroughs op met Talktrack, zodat teams in andere tijdzones beslissingen direct op het bord kunnen volgen.

Werk samen binnen Teams-vergaderingen met de Miro-ervaring in Teams.

Organiseer videogesprekken via een bord met schermdeling, kalenderintegratie en live transcriptie naar een document (bèta).

Beperkingen van Miro

Miro ondersteunt samenwerking goed, maar je hebt nog steeds tools voor projectmanagement nodig voor taakbeheer, tijdsregistratie en rapportage over de oplevering.

Borden kunnen moeilijk te beheren zijn op grote schaal zonder sterke normen voor de werkruimte en eigenheid.

Prijzen van Miro

Free

Starter: $ 8 per gebruiker per maand

Business: $ 16 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,7/5 (meer dan 12.330 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1670 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Miro?

Een G2 -recensent zegt:

"Ik vind het geweldig hoe Miro het gemakkelijk en natuurlijk maakt om ideeën visueel tot leven te brengen. Het is alsof je een eindeloos Whiteboard hebt waar iedereen aan mee kan doen. Ik geef veel workshops voor klanten in de reclame, en Miro helpt me om in realtime samen te werken."

"Ik vind het geweldig hoe Miro het gemakkelijk en natuurlijk maakt om ideeën visueel tot leven te brengen. Het is alsof je een eindeloos Whiteboard hebt waar iedereen aan mee kan doen. Ik geef veel workshops voor klanten in de reclame, en Miro helpt me om in realtime samen te werken."

10. Dropbox Business (het beste voor opslagruimte voor bestanden, delen en versiebeheer)

Via Dropbox Business

Internationale bureaus verplaatsen veel bestanden en fouten met bestanden zijn duur. Wanneer teams creatieve middelen delen tussen verschillende regio's, doet zich al snel het probleem van de 'nieuwste versie' voor en kan één verkeerde upload een project vertragen.

Dropbox Business positioneert zich als veilige cloudopslagruimte voor zakelijke teams, met functies voor bestandsherstel en geschiedenis die het risico op onbedoeld overschrijven en verwijderen tijdens actief werk helpen verminderen.

Voor operationele leiders is Dropbox vaak een 'stabiliteitstool'. Het helpt het delen van bestanden voorspelbaar te houden, vermindert het risico op verlies van bedrijfsmiddelen en ondersteunt een overzichtelijker beheer van mappen die zichtbaar zijn voor klanten. Als uw bureau al elders projectmanagementsoftware heeft, kan Dropbox Business nog steeds de ruggengraat vormen voor betrouwbare bestandsopslag voor teams op afstand.

De beste functies van Dropbox Business

Bied 5 TB opslagruimte op Standard voor gedeelde bureau-assets

Herstel verwijderde bestanden tot 180 dagen lang met Standard, dat betere praktijken voor versiebeheer ondersteunt.

Zet bestanden tot 100 GB over op Standard voor zware creatieve leveringen

Beheer het delen van informatie en de toestemming voor klantgerichte werkzaamheden binnen uw team.

Limieten van Dropbox Business

Dropbox helpt je bij het opslaan en delen van bestanden, maar je hebt nog steeds projectmanagementsoftware nodig om taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden.

Als uw bureau behoefte heeft aan diepgaandere creatieve werkstroom-werkstroomen, kunt u vertrouwen op Adobe Creative Cloud of andere samenwerkingstools die daarmee samenwerken.

Prijzen van Dropbox Business

Professional: $19,99 per maand

Standaard: $ 18 per gebruiker per maand

Geavanceerd: $ 30 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dropbox Business

G2: 4,4/5 (meer dan 30.850 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.670 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Dropbox Business?

Een G2 -recensent zegt:

"Wat ik het leukste vind aan Dropbox is de ongeëvenaarde betrouwbaarheid en het gevoel dat je het eenmaal instelt en er vervolgens geen omkijken meer naar hebt. Voor mij is de delta-synchronisatietechnologie nog steeds de gouden standaard: alleen de delen van een bestand die zijn gewijzigd, worden geüpload, waardoor updates indrukwekkend snel zijn, zelfs wanneer ik met grote datasets werk."

"Wat ik het leukste vind aan Dropbox is de ongeëvenaarde betrouwbaarheid en het gevoel dat je het eenmaal instelt en er vervolgens geen omkijken meer naar hebt. Voor mij is de delta-synchronisatietechnologie nog steeds de gouden standaard: alleen de delen van een bestand die zijn gewijzigd, worden geüpload, waardoor updates indrukwekkend snel verlopen, zelfs wanneer ik met grote datasets werk."

Als uw kernstack is ingesteld, kunnen deze drie cloudproductiviteitstools de 'tussentijdse' hiaten opvullen waarmee internationale bureaus te maken hebben, met name op het gebied van virtuele vergaderingen en de automatisering van repetitieve taken in meerdere tools.

Zoom : Een virtuele vergadertool die handig is wanneer klantbeoordelingen nog steeds live walkthroughs vereisen. Zoom ondersteunt videogesprekken met schermdeling, zodat teams samen een presentatie of een dashboard voor rapportage kunnen bekijken zonder tientallen versies heen en weer te sturen.

Loom : Een asynchrone video-boodschaptool voor snellere overdrachten tussen verschillende tijdzones. Met Loom kunt u uw scherm opnemen (met of zonder camera), direct een link delen en opmerkingen verzamelen, wat handig is voor creatieve feedback wanneer uw teamleden niet tegelijkertijd online zijn.

Zapier : Een tool voor workflowautomatisering die de apps verbindt die uw bureau al gebruikt. Met Zapier kunt u geautomatiseerde werkstroom-workflows bouwen met behulp van een trigger-en-actie-installatie en ondersteunt het integraties tussen meer dan 7.000 apps, wat handig is wanneer uw leveringsproces tools zoals Google Drive, Slack en spreadsheets omvat.

Beheer wereldwijde bureauopdrachten in ClickUp

Bij het kiezen van cloudproductiviteitstools voor een wereldwijd bureau gaat het niet alleen om opslagruimte voor bestanden of video-gesprekken. Het gaat erom taken, context, goedkeuringen en rapportages met elkaar te verbinden, zodat het werk doorgaat, zelfs wanneer teams offline zijn in verschillende regio's.

ClickUp werkt goed wanneer u het wisselen tussen tools wilt verminderen en één leveringssysteem wilt opzetten waarop teams in verschillende tijdzones kunnen vertrouwen. U kunt de uitvoering centraliseren in Taken, briefings en beslissingen bewaren in Documenten en realtime zichtbaarheid delen via Dashboards. Automatiseringen zorgen ervoor dat overdrachten consistent verlopen, en ClickUp Brain voegt AI-ondersteuning toe binnen dezelfde werkruimte waar de levering daadwerkelijk plaatsvindt.

Als u klaar bent om wereldwijde leveringen uit te voeren met minder hiaten en snellere overdrachten, meld u dan aan bij ClickUp en bouw een werkstroom die uw teams kunnen oppakken zonder context te verliezen.