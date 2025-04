25 beste AI-tools voor productiviteit om te gebruiken in 2025

slimmer werken, niet harder' is meer dan een cliché: het is een overlevingsstrategie voor de professionals van vandaag. 👨‍💼

Of je nu een team leidt, je eigen bedrijf runt of projecten op afstand beheert, het maximaliseren van productiviteit is cruciaal om concurrerend te blijven. Dat is waar AI productiviteitstools om de hoek komen kijken. 🦾

Deze tools automatiseren terugkerende taken en stroomlijnen workflows om knelpunten te elimineren en de dagelijkse werkzaamheden te optimaliseren. Omdat ze de alledaagse aspecten van uw werk afhandelen, kunt u zich richten op het grotere geheel - het stimuleren van groei en innovatie in uw bedrijf.

In deze blog deel ik de AI-tools waarop ik vertrouw voor efficiëntie en resultaten. Ze hebben me geholpen mijn manier van werken te veranderen.

**Wat zijn de voordelen van het gebruik van AI voor productiviteit?

Toen ik begon met het integreren van kunstmatige intelligentie in mijn dagelijkse werkstroom, was ik sceptisch over de impact ervan op mijn productiviteit. Ik ontdekte echter al snel dat het gebruik van AI-tools me aanzienlijk kan helpen bij het beheren van Taken en het nemen van beslissingen.

Hier zijn enkele voordelen die ik heb ervaren:

Meer creativiteit door frisse ideeën en perspectieven te genereren met AI-gestuurde brainstormtools

door frisse ideeën en perspectieven te genereren met AI-gestuurde brainstormtools Verbeterde besluitvorming door het analyseren van grote datasets en het leveren van bruikbare inzichten in realtime

door het analyseren van grote datasets en het leveren van bruikbare inzichten in realtime Taken efficiënt prioriteren door AI te gebruiken om uw takenlijst te organiseren op basis van deadlines, belang en werkgewoonten

door AI te gebruiken om uw takenlijst te organiseren op basis van deadlines, belang en werkgewoonten Gestroomlijnde samenwerking door updates te automatiseren en communicatie helder en consistent te houden

door updates te automatiseren en communicatie helder en consistent te houden Leert en past zich aan aan uw werkstroom in de loop van de tijd, optimaliseert processen en anticipeert op uw behoeften

🔍 Wist u dat? Volgens een onderzoek van Forbes Advisor is meer dan 60% van de eigenaren van bedrijven gelooft dat AI de productiviteit zal verhogen.

**Wat moet je zoeken in een AI-hulpmiddel voor productiviteit?

Als je op zoek bent naar een AI-productiviteitstool, is het essentieel om rekening te houden met een paar sleutel factoren die een significant verschil kunnen maken in je werkstroom. Dit is waar ik op let:

Veelzijdigheid: Kies een tool die een breed bereik aan taken heeft, zoals het genereren van tekst, het aanmaken van afbeeldingen, projectmanagement of automatisering. Hoe flexibeler de tool, hoe beter het verschillende problemen in je dagelijkse Taken kan oplossen

Kies een tool die een breed bereik aan taken heeft, zoals het genereren van tekst, het aanmaken van afbeeldingen, projectmanagement of automatisering. Hoe flexibeler de tool, hoe beter het verschillende problemen in je dagelijkse Taken kan oplossen Gebruiksvriendelijkheid: Een intuïtieve interface is cruciaal, vooral als je niet technisch onderlegd bent. Een eenvoudig ontwerp maakt het leren en gebruiken van de tool een fluitje van een cent

Een intuïtieve interface is cruciaal, vooral als je niet technisch onderlegd bent. Een eenvoudig ontwerp maakt het leren en gebruiken van de tool een fluitje van een cent Aanpassing en controle: Hoewel automatisering nuttig is, zorgt de mogelijkheid om outputs aan te passen en prompts te verfijnen ervoor dat de resultaten aan uw verwachtingen voldoen

Hoewel automatisering nuttig is, zorgt de mogelijkheid om outputs aan te passen en prompts te verfijnen ervoor dat de resultaten aan uw verwachtingen voldoen Integratie: Zoek naar tools die naadloos aansluiten op uw bestaande software-ecosysteem

Zoek naar tools die naadloos aansluiten op uw bestaande software-ecosysteem Automatiseringsmogelijkheden: Een goede AI-tool moet repetitieve taken automatiseren, zoals het plannen en transcriberen van vergaderingen, om uw productiviteit aanzienlijk te verhogen

Met deze elementen in je achterhoofd ben je goed uitgerust om de juiste tool te kiezen

om uw werkstroom te verbeteren.

Beste AI-productiviteitstools voor projectmanagement

We kennen allemaal de worsteling van het jongleren met taken, deadlines en die eindeloze lijst Nog te doen. Soms voelt het als een chaotisch circus!

Maar wat als ik je zou vertellen dat deze projectmanagement tools je werk een stuk soepeler kunnen maken en je kunnen helpen bij het leren van hoe je productiever kunt zijn met hun AI-mogelijkheden?

1. ClickUp (Beste voor uitgebreid projectmanagement en samenwerking)

De eerste is ClickUp -Een alles-in-één krachtpatser op het gebied van productiviteit, ontworpen om alles aan te pakken. Als ik zeg dat deze app echt alles kan, dan bedoel ik dat hij alles kan, van het organiseren van complexe projecten en het bijhouden van deadlines tot het beheren van persoonlijke taken en het faciliteren van teamsamenwerking.

ClickUp Brain

Maar wat me echt deed kiezen voor deze hooggewaardeerde tool voor projectmanagement is ClickUp Brein met zijn AI-gestuurde mogelijkheden.

ClickUp verhoogt de productiviteit met zijn topfuncties van ClickUp Brain -de AI Knowledge Manager, AI Projectmanager en AI Writer. Deze tools helpen u bij het voltooien van taken en het anticiperen op uw behoeften door u taakverdelingen, prioriteiten en deadlines voor te stellen terwijl u uw projecten plant.

Het biedt zelfs AI samenvatting van vergaderingen, zodat je snel de sleutelpunten en actiepunten van je vergaderingen kunt vastleggen zonder lange aantekeningen door te hoeven spitten.

Deze proactieve ondersteuning voorkomt giswerk en houdt alles bij.

Taakactiviteit samenvatten en gerichte vragen stellen over de eigenaar van de taak, deadline, opmerkingen en meer met ClickUp Brain

Pressed Juice heeft zijn productiviteit verdrievoudigd zonder het team uit te hoeven breiden. Pressed Juice maakt goede voeding toegankelijk voor iedereen via ClickUp Pressed Juice maakt goede voeding toegankelijk voor iedereen via ClickUp

Wie houdt er nu niet van een beetje extra hulp bij schrijven en creatieve projecten?

Dat is waar de schrijfassistent om de hoek komt kijken. Hij biedt ingebouwde spellingscontrole, AI snelle antwoorden voor moeiteloze berichtgeving en de mogelijkheid om georganiseerde tabellen met inzichten te maken. U kunt onmiddellijk briefings, blogs, rapporten en projectoverzichten genereren, zodat u zeker weet dat uw schrijven gepolijst is en afgestemd op uw specifieke behoeften. Bovendien kan ClickUp AI lange documenten en aantekeningen van vergaderingen samenvatten, zodat u zich op kritieke taken kunt concentreren zonder in details te verzanden.

Voorbeeld: Als u een content marketeer bent, kunt u ClickUp Brain gebruiken om boeiende blogberichten op te stellen of bijschriften voor sociale media te genereren die aanslaan bij uw publiek.

Maak professionele en gepolijste content met ClickUp Brain

ClickUp Automatiseringen

Ik combineer ClickUp Brain graag met ClickUp Automatiseringen . Dit krachtige duo vereenvoudigt vervelende handmatige processen, waardoor automatisch plannen en het rangschikken van taken een fluitje van een cent wordt voor iedereen die met meerdere prioriteiten jongleert. ClickUp AI anticipeert op komende taken en optimaliseert uw werkstroom door taken automatisch in te plannen op basis van deadlines en belang.

Voorbeeld: Een marketingmanager kan een campagne automatiseren door een regel in te stellen: Wanneer een taak is gemarkeerd als 'Voltooid', laat dan het ontwerpteam beginnen met promotiemateriaal en wijs een deadline van een week toe. Ondertussen rangschikt ClickUp AI de volgende taken in de rij, zodat het team precies weet waar het zich op moet concentreren om de efficiëntie te verhogen.

Gebruik natuurlijke taalverwerking (NLP) om aangepaste workflows te maken met ClickUp Automatiseringen

ClickUp chatten ClickUp chatten brengt nog meer productiviteitsverbeteringen naar de tabel met zijn AI Catch Me Up functie, die teamleden op de hoogte houdt door gesprekken samen te vatten die ze mogelijk gemist hebben. Het stelt u ook in staat om chatberichten om te zetten in bruikbare Taken, zodat u niet meer van context hoeft te wisselen en belangrijke discussies naadloos in uw werkstroom worden geïntegreerd.

Zeg vaarwel tegen contextschakelen met ClickUp Chat

Terwijl ClickUp Brain de productiviteit verhoogt door middel van AI-gestuurde inzichten, is ClickUp's sjablonen voor productiviteit bieden een kant-en-klaar aanpasbaar kader om projecten en taken efficiënt te beheren.

Georganiseerd blijven kan moeilijk zijn, vooral met alle Taken die u moet uitvoeren, maar de ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit helpt u om het hoofd boven water te houden. Het is perfect voor iedereen die persoonlijke doelen wil bereiken door de dagelijkse efficiëntie te verbeteren.

Uw bureau mist zoveel productiviteit als u ClickUp niet gebruikt! Zonder ClickUp zou ik nog 3 mensen moeten inhuren om dezelfde dingen Klaar te krijgen

Ravi Tharuma, CEO en oprichter

De productiviteit van werknemers is een sleutel om te meten hoe goed uw team presteert op het werk. Als u de output van uw team wilt bijhouden, kunt u de

ClickUp sjabloon voor persoonlijk productiviteitsrapport

Vervolgens kunt u de

ClickUp gebruiken voor productiviteit Sjabloon

pakt een verscheidenheid aan productiviteitsuitdagingen aan, waardoor het perfect is voor allerlei industrieën, projecttypes en rollen. Hiermee kunt u uw werklasten, taken, takenlijsten en een mix van uw doelen allemaal op één plek bijhouden en beheren.

De beste functies van ClickUp

Commentaar threads samenvatten: Haal snel de sleutelpunten uit lange gesprekken, zodat je op de hoogte blijft zonder rommel

Haal snel de sleutelpunten uit lange gesprekken, zodat je op de hoogte blijft zonder rommel Taken automatisch prioriteren: Taken rangschikken op basis van urgentie, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is en minder tijd kwijt bent met plannen

Taken rangschikken op basis van urgentie, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is en minder tijd kwijt bent met plannen Taken moeiteloos plannen: Taken plannen op basis van deadlines en belang, waardoor uw werkstroom gestroomlijnd wordt zonder handmatige invoer

Taken plannen op basis van deadlines en belang, waardoor uw werkstroom gestroomlijnd wordt zonder handmatige invoer Snel samenvatten van content: Haal de sleutelpunten uit lange documenten of threads, bespaar tijd en houd u op de hoogte

Haal de sleutelpunten uit lange documenten of threads, bespaar tijd en houd u op de hoogte Creatieve ideeën genereren: Bedenk nieuwe concepten, verbeter uw schrijfvaardigheid en verhoog de kwaliteit van uw creatieve projecten

Bedenk nieuwe concepten, verbeter uw schrijfvaardigheid en verhoog de kwaliteit van uw creatieve projecten Werkstroombeheer optimaliseren: Stroomlijn terugkerende taken, anticipeer op volgende stappen en blijf gefocust op werk met een hoge prioriteit

Beperkingen van ClickUp

Voor nieuwe gebruikers kan de interface overweldigend zijn door de uitgebreide functies

In de mobiele versie van ClickUp ontbreken mogelijk enkele geavanceerde functies van de desktop versie

Prijzen voor ClickUp

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De eerste taak die een AI ooit had, was schaken. In 1956 werd het eerste AI-programma geschreven om te schaken - hoewel het niet bijzonder goed was, legde het de basis voor de toekomst van AI in games.

2. Notion AI (het beste voor werkruimteorganisatie en kennisbeheer)

Via: Notion AI Zou het niet geweldig zijn om een productiviteitstool te hebben die meer doet dan alleen aantekeningen en projectmanagement? Dat is precies wat Notion AI doet. Notion AI bouwt voort op de robuuste werkruimte van Notion en tilt deze naar een hoger niveau door zich te gedragen als een persoonlijke assistent die direct in je werkstroom is geïntegreerd.

Van het automatiseren van terugkerende taken tot het verkrijgen van inzichten uit je documenten en meer, deze AI-tool is gemaakt om tijd te besparen en een nieuw niveau van efficiëntie in je dagelijks leven te brengen.

Ik vind het prettig dat het naadloos documenten creëert en verfijnt, waarbij AI wordt gebruikt om jouw unieke toon aan te slaan en elke stijlgids te volgen. Met functies als SSO op basis van SAML, SCIM provisioning voor gebruikers en geavanceerde toestemmingen houdt Notion AI je werkruimte veilig, compliant en toegankelijk.

De beste functies van Notion AI

Verkrijg waardevolle inzichten, identificeer sleutelpunten en genereer zelfs vervolgacties uit geïmporteerde PDF's of afbeeldingsbestanden

Uw invoer in de database omzetten in bruikbare inzichten, taken toewijzen en voortgang bijhouden

Verbeter uw documenten door het genereren van visuals zoals grafieken of diagrammen om complexe informatie te verduidelijken

Antwoorden zoeken in Notion, Slack, Google Drive en meer

Notion AI limieten

Notion kan vertragen bij grote databases of tijdens samenwerking, wat invloed heeft op de productiviteit

Nieuwe gebruikers kunnen de veelzijdigheid van Notion overweldigend vinden zonder de juiste begeleiding en training

Prijzen voor Notion AI

Gratis

Plus: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Business: $18/maand per zetel

$18/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion AI beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

3. Reclaim AI (Beste voor slim plannen en tijdbeheer)

AI terugwinnen

Wat als een AI-tool je kalender zou kunnen beheren, tijd zou kunnen blokken om je te concentreren en je zelfs zou kunnen helpen een burn-out aan vergaderingen te voorkomen? Dat is Reclaim AI.

Dit is niet zomaar een app voor kalenders, maar een slimme planningsoplossing die is ontworpen om je werkdag evenwichtig en productief te houden. Reclaim AI zorgt voor realtime aanpassingen, of het nu gaat om het coördineren tussen tijdzones, het beschermen van diepgaande sessies of het afstemmen van je dagelijkse abonnement.

En het gaat verder dan de basis: het past zich aan jouw rol en prioriteiten aan. Van het blokkeren van dagen waarop je niet mag vergaderen tot het dynamisch aanpassen van persoonlijke blokken zoals trainingen, Reclaim AI geeft je weer controle over je dag.

De beste functies van Reclaim AI

Taken synchroniseren en automatisch inplannen om een geoptimaliseerd, beheersbaar dagelijks abonnement te creëren

Voeg 'adempauze' toe tussen vergaderingen, zodat je je niet hoeft te haasten van het ene gesprek naar het andere

Gebruik slimme 1:1's om de beste tijden te bepalen voor check-ins met teamleden

Deel uw agenda met slimme limieten voor het plannen, naadloos synchroniseren met Google Agenda voor een soepele werkstroom van taken en vergaderingen

Verwijder AI-beperkingen

De AI kan soms prioriteiten of deadlines van gebruikers verkeerd interpreteren, wat leidt tot conflicten in de planning

De effectiviteit van Reclaim AI is sterk afhankelijk van hoe goed gebruikers hun taken en voorkeuren invoeren

Prijzen voor Reclaim AI

Lite: Free

Free Starters: $10/maand per zetel

$10/maand per zetel Business: $15/maand per zetel

$15/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Verhaal AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Beste AI-productiviteitstools voor chatbots en conversationele AI

Als het aankomt op online interacties, zijn chatbots de onbezongen helden die gesprekken soepeler en efficiënter laten verlopen. Deze AI-tools zijn ontworpen om alles aan te kunnen, van eenvoudige vragen tot complexe klantenservice, terwijl gebruikers betrokken blijven.

4. ChatGPT (het beste voor het genereren van gesprekscontent en brainstormen over ideeën)

Via:

ChatGPT

ChatGPT is een AI-gestuurde productiviteitstool van OpenAI die een go-to is geworden voor iedereen die Taken wil stroomlijnen en creativiteit wil stimuleren. Het is alsof je een grenzeloze verzameling persoonlijke productiviteit hacks binnen handbereik.

Of je nu e-mails schrijft, rapporten opstelt, code genereert of gewoon ideeën brainstormt, ChatGPT past zich aan je behoeften aan met opmerkelijke flexibiliteit en een gebruikersvriendelijke interface.

De tool is beschikbaar in zowel een gratis versie als een opgewaardeerde optie en is als een virtuele assistent die 24/7 klaar staat om te helpen met verbeterde responstijden en toegang tot de nieuwste modellen voor nog geavanceerdere ondersteuning.

De beste functies vanChatGPT

Breid de kennis van ChatGPT uit door verbinding te maken met externe API's en databases voor actuele en specifieke antwoorden

Genereer en debug code moeiteloos in verschillende programmeertalen voor complexe Taken tot eenvoudigere code snippets

Overbrug communicatiekloven en bevorder wereldwijde samenwerking met de meertalige ondersteuning van ChatGPT, ideaal voor het aanmaken van diverse content

Pas de antwoorden van ChatGPT aan aan de behoeften van de sector, van techniek tot marketing tot onderwijs, en voeg waarde toe aan gespecialiseerde Taken

ChatGPT limieten

Antwoorden kunnen generiek of formule aanvoelen, en missen de creativiteit en details die een mens zou toevoegen

Het gratis model kan crashen of vertragen, en af en toe buggy aanvoelen tijdens het gebruik

ChatGPT kan downtime ervaren tijdens overbelasting van de server, wat de beschikbaarheid beïnvloedt

Soms volgt ChatGPT prompts niet volledig, waardoor lange inputs nodig zijn voor duidelijkheid, wat tijdrovend kan zijn

De prijzen van ChatGPT

Gratis

Plus: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (620 beoordelingen)

4.7/5 (620 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

🔍 Weet je dat? ChatGPT heeft 5 dagen na de lancering in november 2022 1 miljoen gebruikers gekregen.

5. Gemini (Beste voor creatieve storytelling en het genereren van content)

Gemini

Geloofwaardig onderzoek nodig voor een presentatie?

Typ gewoon je onderwerp in en Gemini (voorheen bekend als Bard) haalt gedetailleerde antwoorden op, voltooid met directe citaten en bronkoppelingen, zodat je dieper kunt duiken of de gegevens gemakkelijk kunt verifiëren.

In tegenstelling tot typische gespreks-AI's is Gemini verbonden met het web, waardoor je verse, geverifieerde antwoorden krijgt. Of je nu onderzoek doet voor een werkpresentatie of op zoek bent naar snelle inzichten, Gemini onderbouwt zijn antwoorden met echte bronnen en koppelt zelfs direct naar pagina's voor eenvoudige fact-checking en dieper onderzoek.

De beste functies van Gemini

Tijdige en relevante antwoorden van het internet, zodat je minder tijd kwijt bent aan handmatig onderzoek

Gebruik Gemini om informatie uit meerdere bronnen te controleren, onzekere beweringen te markeren en betrouwbare gegevens te markeren

Geef directe bronkoppelingen, URL's en thumbnails naar originele bronnen en verifieer informatie

Directe citaten van webpagina's integreren om betrouwbare referentiepunten te bieden voor dieper onderzoek

Gemini limieten

Ondanks het streven naar feitelijke nauwkeurigheid kan Gemini nog steeds onjuiste of misleidende informatie produceren

Zoals veel grote taalmodellen (LLM's) kan Gemini vertekeningen vertonen van de trainingsgegevens, waardoor het essentieel is om de uitvoer kritisch te beoordelen om mogelijke problemen te voorkomen

Gemini prijzen

Free

Gemini Advanced: $20/maand per gebruiker

Gemini beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (155+ beoordelingen)

4.4/5 (155+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Microsoft Copilot (Beste voor het verbeteren van productiviteit in Microsoft-toepassingen)

Via: Microsoft copiloot Microsoft Copilot onthoudt niet alleen de werkstroom van je gesprek, maar begrijpt ook de context, zodat je verder kunt gaan waar je gebleven was.

Of je nu een lang document samenvat, tekst omzet in een diadeck of gewoon een duidelijk antwoord probeert te vinden op een complexe vraag, Copilot toont hoe je AI-tools kunt gebruiken voor productiviteit door het zware werk met gemak te doen.

Het kan direct relevante, actuele gegevens van het web halen, zodat je informatie vers en nauwkeurig is. Bovendien kun je eenvoudig boeken, webpagina's of documenten samenvatten, waardoor grote hoeveelheden tekst beter verteerbaar worden.

De beste functies van Microsoft Copilot

Word documenten converteren naar PowerPoint dia's, content en aantekeningen van sprekers verdelen en tegelijkertijd visuals genereren om de impact te vergroten

Deel documenten en verzamel feedback via naadloze samenwerkingstools geïntegreerd in Microsoft 365

Genereer frisse ideeën en creatieve aanwijzingen om nieuwe inzichten te genereren, met de flexibiliteit om suggesties waar nodig te verfijnen

Suggesties op maat krijgen, zodat ze na verloop van tijd aansluiten bij uw unieke stijl en voorkeuren

De beperkingen van Microsoft Copilot

De nauwkeurigheid van Copilot kan variëren afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare gegevens, wat kan leiden tot fouten

De tool kan een aanzienlijke installatie of configuratie vereisen voordat deze volledig effectief is voor gepersonaliseerde Taken

Prijzen van Microsoft Copilot

Free

Pro: $20/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Microsoft Copilot

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: AI-tools kunnen soms bevooroordeelde of verouderde informatie produceren. Zorg ervoor dat je de feiten controleert, vooral voor onderwerpen zoals gebeurtenissen of technische details. Na verloop van tijd kan het geven van feedback om de output te verbeteren helpen om de prestaties van de AI te verfijnen.

Beste AI-productiviteitstools voor het aanmaken van content

Als het aankomt op het aanmaken van content, zijn AI-tools alsof je een creatieve partner binnen handbereik hebt.

In plaats van vast te komen zitten in het gevreesde blok van schrijvers, kun je gemakkelijk gebruik maken van deze AI schrijftools om over onderwerpen te brainstormen, hoofdlijnen te genereren en zelfs je concepten te verfijnen.

7. Jasper (het beste voor het aanmaken van marketingteksten en content voor merken)

Via: Jasper Jasper is een generatief AI-platform gemaakt met marketingteams in gedachten om hoogwaardige, on-brand content op schaal te helpen leveren. Je kunt deze tool configureren om content te maken die consistent op alle platforms overeenkomt met de stem, toon en stijl van je merk.

Het stelt marketeers ook in staat om het aanmaken van content te stroomlijnen en een productiviteits abonnement breng uw campagnes naar een hoger niveau met een intuïtieve toolkit.

Bovendien kun je hiermee je marketingprocessen automatiseren door AI-gestuurde workflows rechtstreeks in je martech-stack te integreren voor naadloze productiviteit.

De beste functies van Jasper

Gebruik de Marketing Editor, speciaal ontworpen voor marketing, om content op te stellen met een natuurlijke werkstroom die aanslaat bij je publiek

Brainstorm met Jasper Chat, een AI-assistent, om in enkele minuten van idee tot uitvoering te komen

Bewerk visuals met de AI Image Suite waarmee je afbeeldingen van hoge kwaliteit op schaal kunt bewerken, zodat je visuals binnen enkele seconden worden verbeterd

Kies uit meer dan 80 speciaal gebouwde marketing apps om aan KPI's te voldoen in verschillende functies, zodat elke marketeer in je team moeiteloos slaagt

Jasper beperkingen

Als AI-tool kan Jasper soms verwarrende of ongerelateerde woorden genereren die niet goed bij uw content passen

Sommige gebruikers vinden de functies van Jasper overweldigend, vooral wanneer ze het platform voor het eerst gebruiken

Plagiaatdetectie brengt extra kosten met zich mee voor de gebruiker

Gebruikers merken vaak dat de tool herhalende of off-topic content genereert, waardoor het krediet voor woorden snel kan opraken

Jasper prijzen

Maker: $49/maand per zetel

$49/maand per zetel Pro: $69/maand per zetel

$69/maand per zetel Business: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1243 beoordelingen)

4.7/5 (1243 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1842 beoordelingen)

💡 Pro Tip: Voor de beste resultaten moet je specifiek zijn met je AI-aanwijzingen. Hoe gedetailleerder en duidelijker je bent, hoe groter de kans dat je nauwkeurige en bruikbare resultaten krijgt. Als je AI bijvoorbeeld gebruikt voor het aanmaken van content, kan het specificeren van toon, stijl of het aantal woorden leiden tot betere en relevantere antwoorden.

8. Copy.ai (het beste voor snelle en boeiende copywriting op verschillende platforms)

Via: Kopiëren.ai Vergeet gefragmenteerde AI-tools - het platform van Copy.ai biedt een uniforme, veilige oplossing voor al uw GTM-behoeften (go-to-market). Dit GTM AI-platform begrijpt de stijl van uw merk, genereert creatieve ideeën en pakt writer's blok aan door oplossingen te bieden voor al uw GTM-behoeften.

Copy.ai maakt content moeiteloos aan met een geavanceerde AI-engine die is ontworpen voor marketeers, schrijvers en bedrijven. De content is bovendien consistent voor elke functie binnen de business.

De beste functies van Copy.ai

Zet transcripties en ruwe ideeën om in gepolijste content, klaar om de betrokkenheid te vergroten en de zoekresultaten te verbeteren

Maak bijna elk type content, van SEO-artikelen tot bijschriften voor sociale media, met meer dan 90 aanpasbare sjablonen

Creëer content voor een wereldwijd publiek met ondersteuning in meerdere talen, waaronder Chinees, Frans en Spaans

Produceer content die is ontworpen om organisch verkeer te genereren, op maat gemaakt om hoog te scoren in zoekmachines

Copy.ai limieten

De productiesnelheid van de content is lager dan bij andere AI-tools, wat frustrerend kan zijn

Soms produceert het onnauwkeurige content over complexe of technische onderwerpen

Sommige gebruikers vermelden dat het moeite heeft om een unieke merkidentiteit vast te leggen, wat leidt tot meer generieke outputs

Copy.ai prijzen

Free: Tot 2.000 woorden per maand

Tot 2.000 woorden per maand Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (180+ beoordelingen)

4.7/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

9. Grammarly (Beste voor proeflezen en verbeteren van schrijfkwaliteit)

Via: Grammarly Grammarly is alsof je een persoonlijke schrijfcoach aan je zijde hebt. Het helpt je meer fouten op te sporen dan je gebruikelijke tekstverwerker en zorgt ervoor dat je tekst duidelijk en professioneel is. Of je nu een e-mail verstuurt of een rapport schrijft, het geeft real-time feedback om je tekst op te schonen.

Grammarly is ontworpen voor iedereen, van studenten tot professionals, en brengt realtime suggesties naar elke app of browser die je gebruikt, zodat je tekst altijd opgepoetst en perfect is.

Grammarly beste functies

Pas je taalgebruik aan aan je publiek met gepersonaliseerde stijl- en toonvoorstellen

Gebruik de ingebouwde plagiaatdetectie om de uniciteit van je werk te verifiëren, met controles van academische en webbronnen

Automatisch fouten in grammatica, interpunctie en spelling opsporen en corrigeren terwijl je typt, zodat je foutloos blijft schrijven

Integreert naadloos met tools zoals Google Documenten, Slack, Outlook en meer - kopiëren of plakken is niet nodig

Grammaticale beperkingen

Het ziet soms grammaticafouten over het hoofd en stelt geen verbeteringen voor bij lastige zinsconstructies

Grammarly gebruiken voor andere talen dan het Engels kan een uitdaging zijn

Het is misschien niet zo effectief voor gespecialiseerd of technisch schrijven en kan soms individuele stijlvoorkeuren negeren

Grammarly prijzen

Gratis

Pro: $30/maand per lid

$30/maand per lid Enterprise: Aangepaste prijzen

Grammaticale beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8600+ beoordelingen)

4.7/5 (8600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7100+ beoordelingen)

10. Wordtune (Beste voor herschrijven en verbeteren van zinshelderheid)

Via: Wordtune Als het gaat om het omzetten van je ideeën in duidelijke, overtuigende taal, brengt Wordtune eenvoud en kracht in je schrijfproces. Of je nu een e-mail aan het verfijnen bent, een blogbericht aan het schrijven bent of direct een nieuwe zin nodig hebt, Wordtune helpt je om jezelf nauwkeurig uit te drukken zonder extra moeite.

Zie het als je co-piloot bij het schrijven, die je nieuwe opties biedt en je content bij elke stap perfectioneert.

De beste functies van Wordtune

Kies uit een lijst met contextspecifieke herformuleringssuggesties om je te helpen je stem nauwkeurig weer te geven

Distilleer direct de hoofdpunten van elke tekst of YouTube video voor snelle inzichten of het hergebruiken van content

Gebruik slimme synoniemen om alternatieven te ontdekken en herhaling te voorkomen, zodat je het taalgebruik kunt variëren en de leesbaarheid kunt verbeteren

Zorg ervoor dat elk stuk is opgepoetst voordat het wordt gedeeld met geavanceerde proeflezen en grammaticacontroles

Wordt beperkt

Sommige gebruikers hebben problemen gerapporteerd met het opzeggen van abonnementen, wat kan leiden tot doorlopende kosten

De snelheid van zinsvoorstellen kan soms achterblijven, wat de productiviteit kan beïnvloeden

Prijzen van Workertune

Basic: Free

Free Geavanceerd: $13.99/maand per gebruiker

$13.99/maand per gebruiker Unlimited: $19.99/maand per gebruiker

$19.99/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Wordt tunen beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

11. Surfer (Beste voor SEO-gerichte content aanmaken en optimaliseren)

Surfer

Surfer is een content intelligence tool die elk aspect van uw SEO werkstroom afhandelt. Het biedt een unieke reeks AI-gestuurde functies die zijn ontworpen om je content hoger te laten ranken, meer organisch verkeer te genereren en effectiever verbinding te maken met je publiek.

Van de SERP Analyzer tot de Plagiaat Checker, Surfer biedt alles wat je nodig hebt om content te maken die aanslaat bij lezers en goed scoort op Google.

De beste functies van Surfer

Creëer AI-content met de functie Humanizer die tekst bewerkt zodat deze natuurlijk klinkt en authenticiteit toevoegt aan uw content

Gebruik de functie Automatisch koppelen van Surfer om uw domein te analyseren en moeiteloos interne koppelingen toe te voegen

Krijg direct feedback over de structuur van je content, het aantal woorden en het gebruik van trefwoorden, zodat je werk relevant en concurrerend blijft

Werk naadloos samen in teams en laat meerdere bijdragers tegelijkertijd werken in de Content Editor

Surfer beperkingen

Surfer SEO biedt uitgebreide gegevens en suggesties, die intimiderend kunnen zijn voor beginners of gebruikers die niet bekend zijn met SEO-terminologie

Hoewel Surfer SEO integreert met een aantal populaire tools, zijn de integratiemogelijkheden niet zo uitgebreid als bij andere SEO-platforms

Surfer prijzen

Lite: $29/maand voor één gebruiker

$29/maand voor één gebruiker Essentieel: $89/maand voor twee gebruikers

$89/maand voor twee gebruikers Geavanceerd: $179/maand voor vijf gebruikers

$179/maand voor vijf gebruikers **Max:299 $/maand voor 10 gebruikers

Surfer beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (517 beoordelingen)

4.8/5 (517 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (398 beoordelingen)

Vergaderingen kunnen een tweesnijdend zwaard zijn - ze zijn essentieel voor samenwerking, maar worden vaak tijdrovende marathons.

Of het nu gaat om het maken van nauwkeurige transcripties, het samenvatten van sleutelpunten of het bijhouden van actie-items, deze AI-tools voor aantekeningen van vergaderingen nemen het beheer van vergaderingen uit handen.

12. Otter.ai (Beste voor real-time transcriptie en aantekeningen van vergaderingen)

Otter.ai

Stel je voor dat je midden in een cruciale vergadering zit, diep in discussie, en het laatste wat je wilt is je werkstroom onderbreken door aantekeningen te krabbelen. Dit is waar Otter.ai om de hoek komt kijken.

Otter is een AI-transcriptietool die niet alleen aantekeningen maakt, maar zich volledig integreert in je vergaderingen door gesprekken op te nemen, te transcriberen en zelfs samen te vatten, zodat jij je volledig op het gesprek kunt richten.

Otter is vooral handig voor wie met meerdere platforms jongleert, zoals Google Meet, Zoom en Microsoft Teams, en zorgt ervoor dat elk detail van een vergadering gedocumenteerd en achteraf toegankelijk is.

De beste functies van Otter.ai

Leg elk woord in realtime vast en synchroniseer transcripties met het tempo van de spreker, zodat het afspelen precies overeenkomt met wat je hebt gehoord

Duidelijke identificatie van sprekers met labels met tijdstempels voor moeiteloze organisatie van vergaderingen met meerdere sprekers

Bepaal zelf de afspeelsnelheid - vertraag of versnel opnames en sla onnodige pauzes over, zodat u in uw eigen tempo kunt terugkijken

Directe samenwerking met teamleden in het transcript door te markeren, commentaar te geven en taken toe te wijzen, voor een gezamenlijke werkstroom na de vergadering

Otter.ai beperkingen

Als spraakgestuurde AI kan het soms commando's verkeerd interpreteren, wat gebruikelijk is bij spraakgestuurde tools

Het synchroniseren van de kalender kan soms ongewenste gebeurtenissen oppikken, wat frustrerend kan zijn

De prijzen van Otter.ai

Gratis

Pro: $16.99/maand per gebruiker

$16.99/maand per gebruiker Business: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (246 beoordelingen)

4.3/5 (246 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (84 beoordelingen)

13. Fathom (Beste voor het samenvatten en analyseren van inzichten uit vergaderingen)

Via: Fathom Als je moe bent van het gegoochel met aantekeningen, follow-ups en actie-items voor vergaderingen, is de AI-ondersteunde productiviteitstool van Fathom de oplossing voor jou. Fathom maakt online vergaderingen een stuk eenvoudiger door ze automatisch op te nemen, te transcriberen en samen te vatten op platformen als Zoom, Microsoft Teams en Google Meet.

Je kunt Fathom het drukke werk laten afhandelen zodat jij je kunt concentreren op wat belangrijk is - het gesprek. Je kunt je aantekeningen van gesprekken ook direct synchroniseren met AI-ondersteunde CRM's om iedereen op de hoogte te houden zonder dat het extra moeite kost.

De beste functies van Fathom

Maak deelbare afspeellijsten van sleutelmomenten van vergaderingen om teamleden en belanghebbenden op de hoogte te houden van essentiële momenten

Gebruik Ask Fathom om uw gespreksopnamen te doorzoeken en er interactief mee te werken om snel informatie terug te vinden

Ontvang binnen 30 seconden een beknopte samenvatting van de vergadering, met daarin de sleutelpunten en uitvoerbare taken, zodat u meteen verder kunt

Deel specifieke video clips van je opnames voor duidelijke communicatie in team chats om misinterpretatie te voorkomen

De limieten van Fathom

De tool halverwege een vergadering aan- of uitzetten kan lastig zijn, zonder snelle optie om de tool weer aan te zetten

Soms worden woorden verkeerd gehoord of verkeerd gespeld, wat handmatig gecorrigeerd moet worden

Prijzen voor Kathoom

Gratis

Premium: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Team Editie: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Team Editie Pro: $29/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Fathom

G2: 5/5 (3631 beoordelingen)

5/5 (3631 beoordelingen) Capterra: 5/5 (532 beoordelingen)

14. Fireflies (Het beste voor het vastleggen en organiseren van vergaderingen)

Vuurvliegjes

Het missen van sleutelgegevens voor vergaderingen kan follow-ups in de war sturen en tijdlijnen van projecten doen ontsporen. Daar stapt Fireflies in en herdefinieert hoe teams productief en op schema blijven.

Fireflies neemt niet alleen gesprekken op, maar transcribeert, vat samen en zet elk gesprek om in een volledig doorzoekbare kennisbank. Met deze tool worden uw vergaderingen meer dan alleen discussies - ze worden omgezet in bruikbare inzichten.

Gespreksaantekeningen worden zelfs direct gesynchroniseerd met je CRM, waarbij details automatisch worden vastgelegd voor een naadloze follow-up.

De beste functies van Fireflies

Deel de meest memorabele vergadermomenten als audioclips; perfect om snel context te delen

Groepeer vergaderingen per afdeling of project en tag teamgenoten, laat opmerkingen achter en maak cruciale punten vast

Volg de spreektijd, het sentiment en zelfs de afhandeling van bezwaren voor inzicht in prestaties - perfect voor verkoop- en coachingteams

Gebruik spraakcommando's om tijdens de vergadering taken aan te maken in Asana, Trello of Monday.com en koppel acties direct aan projecten

Beperkingen voor vuren

Het toevoegen van subkanaalopties binnen kanalen zou kunnen helpen om vergaderingen efficiënter te organiseren en ernaar te verwijzen

Op dit moment vereist het downloaden van alle onderdelen van de vergadering (samenvatting, transcript en audio) meerdere klikken

Prijzen voor Fireflies

Gratis

Pro: $18/maand per zetel

$18/maand per zetel Business: $29/maand per zetel

$29/maand per zetel Enterprise: $39/maand per zetel

Beurzen en beoordelingen

G2: 4.8/5 (540 beoordelingen)

4.8/5 (540 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Het maken van in het oog springende visuals en boeiende video's kan vaak overweldigend aanvoelen, vooral met zoveel opties en technische vaardigheden die vereist zijn. AI-tools vereenvoudigen het proces en helpen je om de concurrentie voor te blijven.

15. Descript (het beste voor naadloze bewerking van audio en video)

Via: Beschrijf Descript is een AI-gestuurd, veelzijdig hulpmiddel voor bewerking van video dat een beetje aanvoelt als een tekstverwerker. In plaats van de traditionele bewerking van golfvormen, kun je nu bewerken met tekst, knippen, kopiëren en plakken, wat geweldig is voor podcasters, video editors en iedereen die met audio en video werkt.

Het heeft functies zoals transcriptie, multitrack bewerking en AI-hulpmiddelen voor het corrigeren van fouten en het toevoegen van effecten.

Of je nu content maakt voor YouTube, sociale media of een podcast, Descript zorgt voor een interactieve en naadloze ervaring van begin tot eind.

De beste functies van Descript

Knip, kopieer en plak tekst om audio en video te bewerken, of typ zelfs om woorden met je eigen stem te genereren met behulp van AI

Gebruik sjablonen en lay-outs in slide-stijl om je video's er professioneel uit te laten zien zonder ingewikkeld werk aan het ontwerp

Laat AI viral-waardige clips identificeren en verfijn ze vervolgens met de eenvoudige bewerkingstools van Descript voor opvallende content

Genereer YouTube beschrijvingen, video hoofdstukken of podcast aantekeningen in seconden met Descript's AI

Descript limieten

Omdat het cloudgebaseerd is, is er geen back-up op je harde schijf, dus als het niet meer werkt, kun je het werk niet lokaal redden

Kamertoon wordt automatisch geselecteerd, wat soms kan interfereren met audio bewerkingen

Prijzen

Hobbyist: $19/maand per persoon

$19/maand per persoon Maker: $35/maand per persoon

$35/maand per persoon Business: $50/maand per persoon

$50/maand per persoon Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijvende beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (574 beoordelingen)

4.6/5 (574 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (170 beoordelingen)

eerste AI-chatterbot

, ELIZA, werd in de jaren 1960 gecreëerd door Joseph Weizenbaum. Het kon een gesprek met een psychotherapeut simuleren. Als je er lang genoeg mee praatte, begon hij je vragen te stellen op basis van je antwoorden, waardoor het leek alsof je met een echt persoon aan het chatten was!

16. Midjourney (Beste voor het genereren van hoogwaardige visuele kunst en ontwerpen)

Via: Reis halverwege Midjourney is een krachtige AI-afbeeldingsgenerator die tekstprompts omzet in verbluffende visuals en gebruikers een unieke creatieve ervaring biedt via Discord.

Het kan even duren voordat je gewend bent aan de installatie van Discord, maar als je dat eenmaal doet, opent Midjourney eindeloze mogelijkheden voor kunstenaars, marketeers, ontwerpers en iedereen die fantasierijke visuals tot leven wil brengen.

Deze tool is vooral geweldig als je afbeeldingen van hoge kwaliteit wilt die opvallen, en het laat je zelfs experimenteren met verschillende kunststijlen.

De beste functies van Midjourney

Krijg vier variaties van elke gegenereerde afbeelding en kies vervolgens om te vergroten, te verfijnen of nieuwe variaties te maken voor een persoonlijke touch

Experimenteer met een indrukwekkend bereik van artistieke stijlen om van alles te maken, van abstracte kunst tot gepolijste webdesigns

Sluit je aan bij een levendige community op Discord waar gebruikers tips delen, creaties laten zien en elkaar inspireren

Maak een selectie uit verschillende abonnementen met verschillende GPU-snelheden, zodat je je gebruik kunt aanpassen en sneller resultaat kunt boeken

Midjourney limieten

Het bereiken van precieze details kan een uitdaging zijn door de beperkte mogelijkheden voor fijnafstelling

Discord vereist, wat de toegankelijkheid voor sommige gebruikers kan beperken

Gebruikers vinden de aangepaste functies vaak ontoereikend in vergelijking met concurrenten

Het kan moeite hebben met het begrijpen van gedetailleerde contextuele aanwijzingen, zoals het produceren van pixel art wanneer de prompt specifiek voor die stijl is

Midjourney prijzen

Basis abonnement: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Standaard abonnement: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Pro abonnement: $60/maand per gebruiker

$60/maand per gebruiker Mega abonnement: $120/maand per gebruiker

Midjourney beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (85 beoordelingen)

4.4/5 (85 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

17. DALL-E (Beste voor het maken van unieke afbeeldingen van tekstomschrijvingen)

Via: DALL.E OpenAI's DALL-E is een AI-beeldgeneratiemodel ontworpen om uw ideeën tot leven te brengen door middel van realistische en creatieve beelden die worden gegenereerd uit tekstaanwijzingen.

In tegenstelling tot traditionele ontwerptools, interpreteert DALL-E beschrijvingen in natuurlijke taal en zet ze om in levendige visuals, waarbij fantasierijke concepten en realistische details naadloos in elkaar overgaan.

Het laat je verbeelding de vrije loop met een gebruiksvriendelijke ervaring, of je nu een concept ontwerpt, prototypes maakt van visuele ideeën of experimenteert met AI.

DALL-E beste functies

Maak afbeeldingen van hoge kwaliteit die levensechte fotografie nabootsen, ideaal voor realistische visualisaties en creatieve projecten

Breid de randen van een afbeelding uit om uitgestrekte scènes te creëren, waardoor doorlopende landschappen of ingewikkelde, grotere composities mogelijk worden

Combineer stijlen zoals olieverfschilderijen, digitale illustraties en surrealistische elementen om unieke gemengde en gestileerde afbeeldingen te ontwerpen

DALL-E limieten

DALL-E beperkt bepaalde soorten beelden, wat de creatieve vrijheid beperkt

De AI is ontwikkeld met beperkte modellen, wat volgens sommige gebruikers het creatieve potentieel beperkt

Gegenereerde beelden missen soms detail of samenhang, vooral bij complexe aanwijzingen

DALL-E prijzen

DALL-E is beschikbaar als onderdeel van ChatGPT Plus, een betaald abonnement dat $20/maand kost. Dit abonnement bevat ook de functies voor het genereren van talen van ChatGPT.

Gratis

Plus: $20 per gebruiker

DALL.E beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (32 beoordelingen)

3.9/5 (32 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

18. Synthesia (Beste voor het produceren van AI-gegenereerde video content met avatars)

Via: Synthesia Synthesia maakt het aanmaken van video's toegankelijk, snel en professioneel, zelfs als je nog nooit een video hebt bewerkt. Dit AI-platform verandert platte tekst in enkele minuten in boeiende video's, met levensechte avatars, vertellingen en wereldwijde taalopties.

Synthesia is perfect voor marketeers, verkoopteams en makers van content. Het maakt videoproductie minder complex en levert gepolijste resultaten die je gemakkelijk kunt brandmerken en aanpassen.

De beste functies van Synthesia

Produceer video's in meer dan 120 talen met nauwkeurige voice-overs en gesloten bijschriften, zodat je verbinding kunt maken met een wereldwijd publiek

Kies uit meer dan 160 AI avatars die de toon van je merk en de diversiteit van je publiek weerspiegelen, zodat je content toegankelijk en inclusief wordt

Integreer je video's in LMS, LXP of deelbare auteurstools en krijg direct feedback van je teams

Video's op maat maken met je logo, kleuren en lettertypes, zodat elke content aansluit bij je merkidentiteit

Synthesie beperkingen

Verschillende stemacteurs kunnen verschillende problemen hebben met de uitspraak van woorden, wat leidt tot inconsistentie in de uitvoer

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsopties voor avatars en voice-overs niet zo uitgebreid als nodig is voor zeer specifieke merkbehoeften

Synthesia prijzen

Gratis

Starter: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Maker: $89/maand per gebruiker

$89/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Synthesia beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1600+ beoordelingen)

4.7/5 (1600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (196 beoordelingen)

19. Beautiful.ai (Beste voor het moeiteloos maken van verbluffende presentaties)

Via: Mooi.ai Beautiful.ai doet zijn naam eer aan en transformeert de manier waarop je presentaties maakt. Met dit AI-platform worden presentaties moeiteloos en visueel verbluffend - alle lay-outs, stijlen en afbeeldingen zijn binnen handbereik, klaar om je ideeën vorm te geven in een gepolijst werkstuk.

Of je nu een pitch, een zakelijk voorstel of een creatief portfolio maakt, met Beautiful.ai heb je alles onder controle dankzij slimme sjablonen en geautomatiseerde functies voor het ontwerpen, waardoor je slides er professioneel uitzien.

De beste functies van Beautiful.ai

Kies uit kant-en-klare sjablonen die op maat zijn gemaakt voor alles van pitchdecks tot mediakits. Sluit uw content aan en de AI zorgt voor het ontwerp

Geef DesignerBot, het AI-hulpprogramma voor het genereren van ontwerpen, een korte beschrijving en het genereert een voltooide presentatie voor je

Voeg je content toe om de layout van je dia's in realtime aan te passen, waarbij designprincipes automatisch worden toegepast zodat alles er gepolijst uitziet

Gebruik schuifbalken en tabellen om gegevens direct aan te passen en zie hoe uw dia's dynamisch worden bijgewerkt

Beautiful.ai limieten

Er is een gebrek aan aanpassingsmogelijkheden en de klantenservice is beperkt, wat de gebruikerservaring in zakelijke instellingen kan belemmeren

De AI-mogelijkheden produceren vaak herhaaldelijk dezelfde content en layout, waardoor de algehele effectiviteit afneemt

De prijzen van Beautiful.ai

Pro: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Teams: $50/maand (1-20 personen)

$50/maand (1-20 personen) Enterprise: Aangepaste prijzen

Beautiful.ai beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.3/5 (83 beoordelingen)

20. Runway (Beste voor video bewerking en creatieve mediaproductie)

Baan

Runway zorgt voor een revolutie in creatieve werkstromen met zijn AI-tovertools waarmee video, afbeeldingen, 3D-animaties en audio in een handomdraai worden gegenereerd. Ideeën worden in enkele minuten omgezet in hoogwaardige beelden en geluiden, zonder dure installatie of ingewikkelde software.

Runway biedt alle hulpmiddelen om uw creatieve visie tot leven te brengen tegen een fractie van de kosten en inspanningen van traditionele productiemethoden.

De beste functies van Runway

Creëer expressieve, unieke tekenoptredens met één enkele referentievideo - complexe rigging of motion capture zijn niet nodig

Verken snel eindeloze variaties van scènes en effecten, van lichtaanpassingen tot locatiewijzigingen, voor snelle iteratie en experimenten

Voeg voice-overs, lipsynchronisatie en dialoog toe met generatieve audiotools zoals tekst-naar-spraak en aangepaste stemmen

Train een AI-model om de unieke stijl en themarichtlijnen van je merk te weerspiegelen, zodat elke uitvoer on-brand is

Runway limieten

Sommige gebruikers vinden dat ondersteuning ontbreekt bij complexe problemen of het leren van geavanceerde functies

Hoewel over het algemeen gebruiksvriendelijk, vereisen sommige Taken betere prestaties en meer tijd om te verwerken

Runway prijzen

Basic: Free

Free Standaard: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Unlimited: $95/maand per gebruiker

$95/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Runway beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Coderen kan soms voelen alsof u een complexe puzzel probeert op te lossen zonder een plaatje als referentie. Maar met de hulp van AI-tools wordt het een stuk overzichtelijker.

Deze tools zijn ontworpen om ontwikkelaars te helpen door complexe Taken te vereenvoudigen, intelligente suggesties voor code te geven en zelfs testprocessen te automatiseren.

21. GitHub Copilot (het beste voor hulp bij codering en het ondersteunen van softwareontwikkeling)

Via: GitHub Copiloot GitHub Copilot is een AI-gebaseerde codeermaatje dat je natuurlijke taalaanwijzingen omzet in intelligente codesuggesties en zo je werkstroom en productiviteit verbetert. Met Copilot voelt coderen minder als een karwei en meer als een creatieve samenwerking.

Met deze AI-tool kun je snellere, schonere code schrijven, veelvoorkomende bugs vermijden en zelfs nieuwe coderingspatronen verkennen zonder je werkstroom te onderbreken.

GitHub Copilot beste functies

Versnel coderen met contextbewuste suggesties die code in realtime voltooien en zich aanpassen aan de specifieke context van je code

Voer een eenvoudige vraag in en laat Copilot deze vertalen naar relevante codefragmenten, waardoor coderen intuïtiever wordt

Verbeter de kwaliteit van code met ingebouwde veiligheidscontroles die onveilige codeerpatronen automatisch detecteren en in realtime blokkeren

Integreer met tools zoals Visual Studio Code, JetBrains IDE's en Neovim, zodat je Copilot kunt gebruiken zonder je voorkeursinstallatie te wijzigen

GitHub Copilot beperkingen

Het begrijpt de context of bedoelingen achter de code niet altijd goed, wat leidt tot minder nauwkeurige suggesties

Sommige gebruikers moeten misschien leren om zich aan te passen aan de suggesties en de beperkingen volledig te begrijpen

Het gebruik van Copilot voor private of gevoelige code kan vragen oproepen over eigendom en licenties van code

GitHub Copilot prijzen

Free

Teams: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: $21/maand per gebruiker

GitHub Copilot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140 beoordelingen)

4.5/5 (140 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

22. Paperspace (Beste voor het uitvoeren van machine learning en AI projecten in de cloud)

Via: Paperspace Paperspace van DigitalOcean verhoogt uw ontwikkelingservaring met zijn cloud-gebaseerde platform dat on-demand toegang biedt tot krachtige computerbronnen.

Paperspace is op maat gemaakt voor ontwikkelaars, datawetenschappers en AI-onderzoekers en stroomlijnt de complexiteit van het uitvoeren van intensieve werklasten en complexe modellen voor machinaal leren. Met een gebruiksvriendelijke interface maakt het geavanceerde computerhardware toegankelijk voor iedereen.

De beste functies van Pappace

Gebruik een beheerd ML ops platform om uw AI projecten moeiteloos uit te rollen, te beheren en te schalen

Ga binnen enkele seconden aan de slag met een zero-configuratie IDE die elke bibliotheek of framework ondersteunt, en nodig eenvoudig medewerkers uit of deel koppelingen

Krijg toegang tot een uitgebreide catalogus van GPU's, inclusief de nieuwste modellen zoals de Ampere A100, om uw modellen te trainen en af te stemmen met topprestaties

Breng uw SSH sleutel mee om directe verbindingen te maken met uw virtuele machines voor voltooide controle

Beperkingen voor papierruimte

Gebruikers kunnen onverwachte kosten ervaren omdat het platform blijft factureren, zelfs na het deactiveren van virtuele machines

Er zijn Instances gerapporteerd waar virtuele machines starten zonder hun medeweten, wat verwarring en complicaties veroorzaakt

Paperpace prijzen

Gratis

Pro: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Groei: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Paperspace beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 3.3/5 (25+ beoordelingen)

Beste AI-productiviteitstool voor automatisering en werkstroom

In een wereld waar tijd geld is, is automatisering het geheim om de efficiëntie te maximaliseren. De juiste AI-tools voor automatisering kunnen helpen om repetitieve taken te stroomlijnen, verschillende apps met elkaar te verbinden en workflows te automatiseren, zodat jij je kunt richten op de creatieve en strategische aspecten van je projecten.

23. Zapier (Beste voor het automatiseren van workflows tussen verschillende applicaties)

Via: Zapier Zapier is niet alleen een automatiseringstool, het is uw partner in productiviteit, die de manier verandert waarop u Taken en informatie in uw bedrijf beheert. Met Zapier kun je e-mails automatiseren, gegevensverzameling stroomlijnen en een robuust ondersteuningssysteem met AI-chatbots creëren.

Hiermee kun je aangepaste workflows maken, zogenaamde Zaps, tussen je favoriete apps, allemaal zonder codeervaardigheden. Stel Zaps in om terugkerende Taken te automatiseren, zoals het toevoegen van nieuwe e-mailabonnees aan je CRM, om je te helpen je doelen te bereiken doelen te bereiken op het gebied van productiviteit . Bespaar tijd en verminder fouten door Zapier alles voor je te laten regelen.

Zapier beste functies

Verbind meer dan 2.000 apps zoals Gmail, Slack of Mailchimp om workflows te bouwen die passen bij jouw unieke bedrijfsbehoeften

Maak intelligente chatbots voor klantenservice of FAQ's zonder enige code en train ze op je website of helpcentrum

Haal automatisch gegevens op, genereer content en analyseer informatie met de kracht van GPT-4, allemaal zonder dat je een API-sleutel nodig hebt

Ontwerp webpagina's, formulieren en eenvoudige toepassingen die essentiële bedrijfsprocessen aansturen, allemaal via een gebruikersvriendelijke interface

Zapier limieten

De functionaliteit kan worden beperkt door de mogelijkheden van andere tools, omdat sommige integraties beperkte triggers en acties hebben, wat de algehele bruikbaarheid beïnvloedt

Gebruikers met beperkte technische kennis kunnen moeite hebben met het configureren van ingewikkelde automatisering

Zapier prijzen

Gratis (2 interfaces)

(2 interfaces) Pro: $20/maand (5 interfaces)

$20/maand (5 interfaces) Geavanceerd: $100/maand (20 interfaces)

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1300+ beoordelingen)

4.5/5 (1300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2884 beoordelingen)

Beste AI-productiviteitstool voor marketing en sociale media

Als u uw marketing- en sociale-mediaspel wilt verbeteren, hebt u krachtige AI-tools nodig. Deze tools nemen het giswerk uit marketing weg, zodat jij je kunt richten op de strategie terwijl zij de kleine details afhandelen.

24. Buffer (Beste voor beheer en planning van sociale media)

Via: Buffer Het kan onmogelijk lijken om boeiende, consistente content voor sociale media te maken terwijl je een druk schema in evenwicht houdt. Maar met de AI-assistent van Buffer wordt het beheren van uw sociale kanalen een fluitje van een cent.

Buffer is ontworpen voor social media-professionals die met meerdere platforms moeten jongleren en biedt AI-gestuurde inzichten om je content merk- en impactvol te houden op LinkedIn, Instagram, X (voorheen Twitter) en meer. Je kunt berichten rechtstreeks vanuit Buffer inplannen en vervolgens op de perfecte tijdstippen op verschillende kanalen publiceren om de betrokkenheid te maximaliseren.

De beste functies van Buffer

Maak berichten op maat met suggesties die zijn geoptimaliseerd voor het platform en die zich aanpassen aan toon, limieten voor tekens en stijl - je hebt geen extra aanwijzingen nodig

Begin met slechts een paar details over uw business en doelgroep, en laat de AI nieuwe postideeën voorstellen die aansluiten bij uw doelen

Neem je best presterende post en pas deze moeiteloos aan op andere platforms, zodat je relevantie en betrokkenheid behouden blijven met minimale inspanning

Bouw een doorzoekbare kennisbank, sla al uw social media content op en categoriseer deze voor eenvoudige toegang, zodat u geweldige ideeën op elk moment kunt hergebruiken

Buffer limieten

De klantenservice van Buffer is bekritiseerd omdat ze niet reageert en problemen niet effectief oplost

Veel gebruikers hebben discrepanties gerapporteerd tussen de analysegegevens van Buffer en andere platforms zoals Instagram en Facebook

De prijzen van Buffer

Gratis

Essentials: $6/maand per kanaal

$6/maand per kanaal Teams: $12/maand per kanaal

$12/maand per kanaal Bureau: $120/maand voor 10 kanalen

Bufferbeoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1000+ beoordelingen)

4.3/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1481 beoordelingen)

25. SurveySparrow (Beste voor het maken van aantrekkelijke enquêtes en feedbackformulieren)

Via: EnquêteParrow Als je bent zoals ik en graag de touch van je merk geeft aan elke enquête, zijn de aanpasbare functies van SurveySparrow een droom die uitkomt.

Naast het maken van rijke, gedetailleerde enquêtes, maakt SurveySparrow personalisatie eenvoudig met CSS-aanpassingen, contactparameters en aangepaste variabelen, waardoor u enquêtes kunt maken die echt aanvoelen als een extensie van uw merk.

Bovendien zijn de deelopties flexibel en gebruiksvriendelijk, van directe weblinks voor e-mails of SMS tot QR-codes of embedded widgets, waardoor het gemakkelijk is om feedback vast te leggen waar uw klanten ook zijn.

De beste functies van SurvveySparrow

Zet terugkerende enquêtes op en automatiseer herinneringse-mails voor non-responders en gedeeltelijke responders om uw voltooiingspercentage moeiteloos te verhogen

Host enquêtes op een aangepaste, white label website, waardoor de identiteit van uw merk bij elke enquête-interactie wordt versterkt

Ontvang enquêterapporten rechtstreeks in uw inbox op vaste intervallen, zodat u altijd op de hoogte bent van feedback van klanten

Enquêtegegevens exporteren in SPSS format voor diepgaande statistische analyse, perfect om uw gegevens te begrijpen met een wetenschappelijke lens

SurveySparrow limieten

Hoewel het een gepolijste gebruikersinterface biedt, vinden gebruikers de UI soms onhandig en niet intuïtief, wat de algehele gebruikerservaring beïnvloedt

Er zijn beperkingen in verschillende fasen en niveaus die verwarrend kunnen zijn totdat ze volledig worden begrepen, wat invloed heeft op de gegevensverzameling

Prijzen voor SurvveySparrow

Gratis

Basis: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Premium: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Business: $149/maand per gebruiker

$149/maand per gebruiker Enterprise: $499/maand per gebruiker

$499/maand per gebruiker Elite: Aangepaste prijzen

SurveySparrow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2000+ beoordelingen)

4.4/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (111 beoordelingen)

bereik meer met ClickUp als uw productiviteitspartner

Het gebruik van AI-tools voor productiviteit is essentieel voor iedereen die slimmer wil werken, niet harder. Deze tools helpen taken te automatiseren, workflows te stroomlijnen en tijd vrij te maken voor wat echt belangrijk is - uw bedrijf laten groeien en productiviteit verhogen.

Tussen alle beschikbare opties springt ClickUp er echt uit.

Een van de meest indrukwekkende functies is ClickUp Brain, dat, zoals ik al eerder vermeldde, fungeert als uw persoonlijke kennismanager, die informatie organiseert en anticipeert op uw behoeften. Het integreert naadloos met de andere functies van ClickUp, zodat u projecten kunt beheren, met teams kunt samenwerken en doelen kunt bijhouden. Aanmelden bij ClickUp en maak productiviteit haalbaarder dan ooit!