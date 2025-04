10 Beste productiviteitstools voor bureaus en Teams in 2025

In de dynamische wereld van agentschappen doemen deadlines op en wordt er non-stop gecommuniceerd. De productiviteit van werknemers op peil houden en iedereen stressvrij houden in zo'n omgeving is zowel een uitdaging als een prioriteit voor leiders.

Tools voor productiviteit zijn een uitstekende oplossing voor dit probleem. Door te investeren in de juiste tools kunnen bureaus hun teams in staat stellen om hun Taken uit te voeren en het moreel hoog te houden.

Productiviteit kan voor verschillende teams verschillende dingen betekenen. Het kan een uitgebreid CRM zijn voor je verkooppersoneel, terwijl het voor projectmanagers, tools voor tijdsregistratie kunnen essentieel blijken voor robuust projectmanagement.

Hier zijn enkele sleutel factoren om te overwegen bij het kiezen van productiviteit tools voor uw bureau:

Functies voor samenwerking: Kies productiviteitssoftware met ingebouwde tools voor samenwerking en projectmanagement om de communicatie binnen teams te vergemakkelijken tijdens projecten of tijdens de bewerking van documenten en presentaties

Kies productiviteitssoftware met ingebouwde tools voor samenwerking en projectmanagement om de communicatie binnen teams te vergemakkelijken tijdens projecten of tijdens de bewerking van documenten en presentaties Aanpassing: Kies een flexibele tool die zich gemakkelijk aanpast aan de werkstromen en processen van uw bureau

Kies een flexibele tool die zich gemakkelijk aanpast aan de werkstromen en processen van uw bureau Eenvoudige integratie: Zorg ervoor dat u het gekozen productiviteitsplatform gemakkelijk kunt integreren met uw technische stapel om datasilo's te voorkomen

Zorg ervoor dat u het gekozen productiviteitsplatform gemakkelijk kunt integreren met uw technische stapel om datasilo's te voorkomen Goede gebruikerservaring: Selecteer tools met een intuïtieve gebruikerservaring om leercurves en verstoorde workflows te minimaliseren

Selecteer tools met een intuïtieve gebruikerservaring om leercurves en verstoorde workflows te minimaliseren Scalability: Geef de voorkeur aan productiviteitstools die geschikt zijn voor het beheren van meerdere projecten voor alle groottes van teams, omdat dit ervoor zorgt dat de tool zich aanpast aan de groei van het bureau zonder dat u van platform hoeft te wisselen

Geef de voorkeur aan productiviteitstools die geschikt zijn voor het beheren van meerdere projecten voor alle groottes van teams, omdat dit ervoor zorgt dat de tool zich aanpast aan de groei van het bureau zonder dat u van platform hoeft te wisselen Naleving van wet- en regelgeving: Blijf op de hoogte van de naleving van wet- en regelgeving (zoals HIPAA in de VS, GDPR in de EU en meer) om wegversperringen in de toekomst te voorkomen

Als u kiest voor platforms die elkaar functioneel aanvullen, profiteert u van werkstromen zonder redundanties en een grotere efficiëntie.

Klaar om uw productiviteit te verhogen?

Bekijk onze lijst met toptools waaruit je kunt kiezen in 2024!

Nu we hebben gezien op welke kenmerken we moeten letten bij het kiezen van productiviteitsmiddelen laten we eens kijken naar de beste agency tools en begrijpen hoe ze je team kunnen helpen hun prestaties te verbeteren.

1. ClickUp

ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit en projectmanagement. Het helpt bedrijven hun projecten te beheren, documentatie te creëren en op te slaan, verkoop- en marketingcampagnes af te handelen en nog veel meer.

Dit is vooral handig voor bureaus die op zoek zijn naar een eenvoudige maar schaalbare oplossing om unieke teamvereisten aan te pakken en cross-functionele samenwerking te bevorderen.

Een voorbeeld: je marketingteam kan marketingcampagnes end-to-end opstellen en beheren in ClickUp Documenten terwijl uw projectmanager toezicht kan houden op projecten met behulp van Taakbeheer van ClickUp tool. Ook uw verkoop- en relatie teams blijven niet achter: Laat hen ClickUp CRM gebruiken om leadgeneratie en klantenbetrokkenheid te stimuleren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-44.png ClickUp-taaken, subtaken en checklists /%img/

Meerdere projecten beheren met ClickUp-taaken, subtaken en checklists

ClickUp staat vooral bekend om zijn projectmanagementmogelijkheden. Het platform heeft geavanceerde functies zoals taken en subtaken (om een groot project op te splitsen), taakbeschrijvingen, aangepaste velden, bijlagen (om de relevante details, toegewezen personen, deadlines en bijlagen enz. over elke taak toe te voegen), doelen bijhouden (om de voortgang en productiviteit van uw projecten te meten) en meer.

Je kunt ClickUp's tijdsregistratie tool om uw dag te blokkeren voor gericht werk, tijdsinschattingen in te stellen voor individuele taken en voltooide projecten, aantekeningen toe te voegen aan uw tijdsinschrijvingen om te begrijpen waar en hoe u uw tijd besteedt, en uw tijdrapporten overal vandaan weer te geven!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-3.gif ClickUp's tijdsregistratie voor projecten /%img/

Organiseer en gebruik uw tijd beter door ClickUp's tijdsregistratie voor projecten te gebruiken

U kunt uw tijd bijhouden vanaf elk apparaat, uw tijd overal bijwerken en urenstaten maken en aanpassen om uw werkuren effectief te beheren!

En als u nog verstandiger met uw tijd wilt omgaan, gebruik dan ClickUp Automatisering . U kunt kiezen uit meer dan 100 ingebouwde automatiseringsreeksen of ze aanpassen om uw routinematige, alledaagse taken op de automatische piloot te zetten terwijl u zich concentreert op zinvoller en impactvoller werk.

Elimineer druk werk en stroomlijn je workflows met ClickUp Automation

Het gebruik van ClickUp's ingebouwde sjablonen voor verschillende projecten, campagnes en projectmanagement is ook een uitstekende manier om meer werk sneller Klaar te krijgen, zonder het gedoe van meerdere tools. Door vooraf ingestelde formats te gebruiken voor terugkerende workflows, hoeft u documenten, rapporten en ander materiaal niet vanaf nul te creëren. Aangepaste sjablonen maken is een fluitje van een cent; je kunt ze gebruiken als blauwdruk voor toekomstige campagnes en processen. ClickUp's sjabloon voor productiviteit biedt een eenvoudige manier om acties en resultaten in uw agentschap bij te houden. U kunt wekelijkse en maandelijkse doelen instellen voor teams om naartoe te werken. Vervolgens kunt u de taken voor elk doel categoriseren in een van de drie aangepaste statussen - nog te doen, in uitvoering en voltooid - om de voortgang te bewaken.

Dit sjabloon is niet alleen handig om de productiviteit op de werkplek te meten, je kunt het ook gebruiken om persoonlijke productiviteit bij te houden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-45.png Ga binnen enkele minuten aan de slag met het ClickUp Productiviteitssjabloon, dat wordt geleverd met vooraf ingestelde taken, weergaven en automatisering https://app.clickup.com/signup?template=t-38517617 Download dit sjabloon /$$$cta/

Tot slot kunnen bureaus het volgende gebruiken ClickUp Brein als hun AI-aangedreven productiviteitspartner om betere resultaten te behalen en handmatige inspanningen te verminderen. ClickUp Brain helpt bureaus op drie manieren:

De AI Writer for Work is een creatieve brainstormpartner die overtuigende teksten vanaf nul kan schrijven en bewerken. Je hoeft alleen maar een vraag in te voeren en binnen enkele minuten ontvang je rolspecifieke content, van blogbriefings en volledige blogposts tot landingspagina's en rapportages voor clients. Het kan spelling- en grammaticacontroles uitvoeren en content ook in verschillende talen vertalen

De AI Knowledge Manager helpt iedereen om vragen te stellen en contextuele en voltooide antwoorden te krijgen op documenten, taken en projecten

De AI Projectmanager helpt je bij het beheren en automatiseren van je werk, inclusief voortgangsrapportages, individuele afspraken en teamupdates

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-46-1400x640.png ClickUp Brein /%img/

Geef leden van een agentschap een virtuele assistent met ClickUp Brain

Je teamleden krijgen een AI-assistent die hen helpt slimmer en sneller te werken, zodat iedereen productief blijft!

ClickUp beste functies

Beheer uw projecten naadloos : Splits elk project van een client op in taken en subtaken, stel tijdsinschattingen in, houd uw werkuren bij en meer

: Splits elk project van een client op in taken en subtaken, stel tijdsinschattingen in, houd uw werkuren bij en meer Bewaak de voortgang met het bijhouden van doelen : Analyseer de productiviteit van je team door projecten aan doelen te koppelen en meetbare targets in te stellen

: Analyseer de productiviteit van je team door projecten aan doelen te koppelen en meetbare targets in te stellen Creëer samenwerkingsdocumenten : Maak documenten en wiki's met ClickUp Docs, deel feedback met behulp van opmerkingen en video's en bewerk documenten tegelijkertijd

: Maak documenten en wiki's met ClickUp Docs, deel feedback met behulp van opmerkingen en video's en bewerk documenten tegelijkertijd Werk slimmer met ClickUp Brain : Maak gebruik van ClickUp's generatieve AI-mogelijkheden om content te schrijven, te bewerken en samen te vatten, nuttige informatie te vinden en nog veel meer

: Maak gebruik van ClickUp's generatieve AI-mogelijkheden om content te schrijven, te bewerken en samen te vatten, nuttige informatie te vinden en nog veel meer Krijg toegang tot 1000+ sjablonen: Verhoog de productiviteit van uw team door gebruik te maken van ClickUp's kant-en-klare sjablonen voor alle Teams en use cases, in plaats van documenten vanaf nul te creëren

ClickUp beperkingen

Er kan een steile leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp Brain is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Business Plus: $19/gebruiker per maand

$19/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. WorkFlowy

via WorkFlowy WorkFlowy is een op tekst gebaseerde geneste lijst productiviteitstool waar gebruikers lijsten met opsommingstekens kunnen maken met een willekeurig aantal harchiërieën. Het biedt een van de meest eenvoudige manieren voor je hele team om aantekeningen te maken, hun projecten te beheren en to-dos bij te houden.

De minimalistische en afleidingsvrije gebruikersinterface (UI) maakt het een geweldige keuze voor kleine bureaus die geen tijd willen besteden aan uitgebreide processen. Enkele functies in WorkFlowy zijn lijsten met opsommingstekens, deelbare niet-login koppelingen en opmerkingen. Dit maakt het voor uw teams gemakkelijk om projecten te beheren en samen te werken aan documenten.

WorkFlowy beste functies

Beheer uw projecten op een granulair niveau door het creëren van meerdere niveaus van subtaken met individuele deadlines en belanghebbenden

Zorg voor consistentie in uw document telkens wanneer u informatie kopieert en plakt, omdat Workflowy alle Instances van die informatie elders vervangt

Geef clients toegang tot uw documenten met een niet-login link zodat ze het werk kunnen bekijken zonder een Workflowy account aan te maken

WorkFlowy beperkingen

Het Free abonnement heeft minimale functies

Workflowy biedt geen integraties met andere tools

Workflowy geeft de voorkeur aan een minimale UI, waardoor het voor individuele gebruikers moeilijk is om het te personaliseren

WorkFlowy prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd **Pro: $4.99/gebruiker per maand

WorkFlowy beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (20+ beoordelingen)

: 4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Google bijhouden

via Google bijhouden Google Keep, gelanceerd in 2013, is een gratis app van Google voor het maken van aantekeningen. De eenvoudige en ongecompliceerde gebruikersinterface maakt het gemakkelijk voor gebruikers om gedachten op te schrijven, to-do lijsten te organiseren en werk te beheren zonder enige afleiding.

Bureaus die Google Werkruimte gebruiken, kunnen veel voordeel halen uit de app omdat deze naadloos synchroniseert met Google accounts. Dit maakt het gemakkelijk om ideeën bij te houden en alle informatie op één plek te beheren.

Google Keep heeft een robuuste iOS- en Android-app, zodat jij en je teams altijd en overal aantekeningen kunnen maken!

Google Keep beste functies

Leg onderweg ideeën vast met de functie voor spraakopname van Google Keep

Toegang tot uw aantekeningen vanaf elk apparaat door in te loggen op uw Google account

Organiseer aantekeningen met kleuren labels om ze te categoriseren

Deel uw aantekeningen met uw collega's en bewerk ze samen voor een gezamenlijke ervaring

Google Keep limieten

Google Keep heeft beperkte opties voor het opmaken van tekst

Er is geen revisiegeschiedenis

Beperkte functies in vergelijking met andere apps in de categorie

Prijzen van Google Keep

Google Keep is gratis te gebruiken binnen Google Werkruimte

Google Keep beoordelingen en recensies

G2 (Google Werkruimte) : 4.6/5 (42.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (42.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4. DeskTime

via DeskTime DeskTime is een hulpmiddel voor tijdsregistratie waarmee bedrijven de activiteiten van hun werknemers kunnen volgen, de tijd die aan Taken wordt besteed kunnen bijhouden en productiviteitstrends kunnen analyseren. Het helpt agentschappen om de toewijzing van middelen te optimaliseren, tijdverspillende activiteiten te identificeren en projectmanagementprocessen te verbeteren.

Door een tijdregistratiesysteem zoals DeskTime te implementeren, kunnen bureaus ook de verantwoordingsplicht vergroten, transparantie bevorderen en de prestaties van hun werknemers meten productiviteit meten . Het kan handig zijn als je met aannemers een op uren gebaseerd betalingsschema volgt.

Tools zoals DeskTime, die voortdurend de tijd van werknemers bijhouden, kunnen echter een cultuur van micromanagement creëren, dus het is essentieel om duidelijke doelen en verwachtingen in te stellen voordat u ze deel laat uitmaken van uw werkstroom.

DeskTime beste functies

Automatiseer tijdsregistratie met de desktop-app DeskTime. Ontvang nauwkeurige gegevens over de werkuren van uw werknemers zonder het gedoe van handmatige urenstaten

Ontvang diepgaande rapportages over de productiviteit van je team met een overzicht van de werkuren en prestatieniveaus van je team. Je kunt ook prestatietrends vergelijken om te zien of er een dip zit in de productiviteit van je team

Pauzeherinneringen instellen om je werknemers aan te moedigen zich op te laden

Op willekeurige tijdstippen schermafbeeldingen maken van de vensters van je werknemers om bewijs van werk te krijgen en ervoor te zorgen dat bedrijfsmiddelen niet worden misbruikt

DeskTime limieten

Het gratis abonnement ondersteunt slechts één gebruiker

DeskTime biedt geen granulaire toegangsniveaus

Gesprekken worden niet bijgehouden, wat betekent dat tijd besteed aan vergaderingen niet wordt berekend als productieve tijd

DeskTime prijzen

Lite : Free

: Free Pro : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Premium : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Enterprise: $14/gebruiker per maand

DeskTime beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

5. Calendly

via Calendly Calendly is een 'automation platform voor planning' waarmee individuen en teams koppelingen voor het plannen van vergaderingen kunnen maken en vergaderingen kunnen toewijzen op basis van de beschikbaarheid van teamleden.

Het gebruik van een vergaderplanner zoals Calendly bespaart bureaus tijd, vermindert planningsconflicten en zorgt ervoor dat vergaderingen (en communicatie met de client) worden gecoördineerd. Dit verhoogt uiteindelijk de productiviteit door kostbare tijd vrij te maken voor belangrijkere Taken.

Calendly beste functies

Maak een landingspagina met slots voor vergaderingen en deel deze met je clients zodat ze gemakkelijk een tijd bij je kunnen boeken

Maak een pagina met vergaderingen voor je team en wijs vergaderingen toe aan beschikbare leden wanneer iemand een afspraak boekt

Peilingen houden voor vergaderingen

Verbind Calendly met je CRM, projectmanagement tool of kalender en houd je vergaderingen bij

Calendly beperkingen

Pagina's voor het plannen van vergaderingen hebben minimale aanpassings- en brandingmogelijkheden

Locaties kunnen niet worden gewijzigd of bijgewerkt nadat een vergadering is geboekt

Geen aangepaste workflows op organisatorisch niveau

Calendly prijzen

Free: Gratis

Gratis Standaard: $12/zetel per maand

$12/zetel per maand Teams: $20/zetel per maand

$20/zetel per maand Enterprise: Begint bij $15.000 per jaar

Calendly beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

6. Zapier

via Zapier Zapier is een marktleidend automatiseringsplatform waarmee organisaties hun verschillende apps en tools kunnen verbinden en integreren zonder code. Bureaus kunnen Zapier gebruiken om terugkerende taken te automatiseren, gegevens tussen verschillende platforms te synchroniseren en workflows in hun organisatie te stroomlijnen.

Het bespaart tijd, vermindert handmatige fouten, verhoogt de efficiëntie van projectmanagement, verbetert de communicatie met de client en verlicht administratieve Taken.

Zapier wordt geleverd met kant-en-klare triggers en acties waarmee je meer dan 6000 apps kunt verbinden en multi-app workflows kunt uitvoeren.

Zapier beste functies

Stel automatiseringen in zonder code met de drag-and-drop bouwer van Zapier. Verbind je apps om geautomatiseerde workflows in te stellen

Stel multi-action workflows in voor meerdere apps of platforms om een soepele workflow en real-time synchroniseren van gegevens te garanderen

Bouw automatisering eenvoudig door tekst te geven aan de AI-bot van Zapier en maak het werk gemakkelijker voor je niet-technische werknemers

Formulieren voor goedkeuring toevoegen aan workflows

Zapier beperkingen

Het kan duur worden als je automatisering uitvoert met veel zaps, taken of acties

Sommige werkstromen en integraties hebben beperkte triggers en acties

Sommige gebruikers rapporteren moeilijkheden bij het vinden van fouten en het debuggen van automatisering

Zapier prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Starter : $29,99 per maand

: $29,99 per maand Professioneel : $73,50 per maand

: $73,50 per maand Teams : $103,50 per maand

: $103,50 per maand Bedrijf: Aangepaste prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Slack

via Slack Slack is een populaire interne communicatie app die real-time messaging en samenwerking tussen team leden mogelijk maakt. Slack is vooral handig voor bureaus om clients en contractanten gemakkelijk in te werken op hun werkruimte.

In tegenstelling tot e-mail kun je met Slack groepen maken voor je Teams en clients, zodat je contextuele gesprekken kunt voeren waarbij niemand wordt vergeten.

Slack wordt ook geleverd met verschillende extensies van derden die het gemakkelijker maken om extra productiviteit hacks zoals notificaties krijgen voor statussen van taken en tijd bijhouden voor taken en projecten.

Slack beste functies

Voeg je clients toe aan je Slack werkruimte voor betere samenwerking en om al je gesprekken georganiseerd te houden

Stimuleer interne teamcommunicatie met directe berichten (DM's) en audio- en videogesprekken

Integreer Slack met andere tools en ontvang notificaties op basis van vooraf ingestelde triggers, zoals voor belangrijke e-mails van clients of Taak updates

Organiseer gesprekken in speciale kanalen voor clients, teams of projecten en zorg voor transparantie tussen alle leden van de groep

Slack beperkingen

De audiovisuele kwaliteit van gesprekken in Slack is niet zo goed als andere geavanceerde apps voor videovergaderen

De Slack navigatiebalk kan overweldigend aanvoelen als je veel kanalen en DM's hebt

De app kan duurder worden, vooral door extra kosten voor abonnementen op extensies en integraties van derden

Slack prijzen

Gratis abonnement: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Pro Plan: $8.75/gebruiker per maand

$8.75/gebruiker per maand Business-abonnement : $15/gebruiker per maand

: $15/gebruiker per maand Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (32.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (32.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

8. Asana

via Asana Een andere tool die de productiviteit van je team kan verhogen is Asana. Met dit veelzijdige softwareplatform voor projectmanagement kunnen teams (en bureaus) hun projecten organiseren, beheren en bijhouden dagelijkse abonnementen efficiënt.

Asana biedt 50 kant-en-klare sjablonen die ontworpen zijn om functieoverschrijdende samenwerking te ondersteunen. Bovendien kan uw team de AI-mogelijkheden van Asana gebruiken om slimme doelen te creëren, statusupdates over taken te ontvangen en nog veel meer.

Asana beste functies

Maak individuele projecten voor elke client en houd de voortgang bij met behulp van taken en subtaken

Bekijk een grafiek in realtime van de werklast van uw team en wijs nieuwe projecten dienovereenkomstig toe

Targets en KPI's instellen voor elke client en deze koppelen aan uw projecten om de productiviteit van teams te meten en prestaties te vieren

Bespaar tijd met automatisering. Stel triggers en acties in om taken te verplaatsen, DRI's toe te wijzen en herinneringen te sturen om te zorgen voor een zinvolle toewijzing van werk

Asana beperkingen

De steile leercurve voor nieuwe gebruikers kan limiet blijken voor grote teams

Een taak kan slechts aan één gebruiker worden toegewezen, wat het een uitdaging maakt wanneer meerdere gebruikers aan een taak werken

Asana projecten kunnen alleen worden geëxporteerd als CSV-bestanden en niet als JSON of Excel, wat de flexibiliteit kan beperken

Asana prijzen

Personal: Free forever

Free forever Starter : $13,49/gebruiker per maand

: $13,49/gebruiker per maand Geavanceerd : $30,49/gebruiker per maand

: $30,49/gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

9. HubSpot

via HubSpot HubSpot is een 'alles-in-één' platform voor marketing-, verkoop- en customer success teams. Het biedt een bereik van productiviteitstools voor agentschappen om bedrijven te helpen klanten te betrekken in elke fase van hun reis.

Je kunt HubSpot gebruiken voor het genereren van leads, het uitvoeren van marketingcampagnes en het afhandelen van tickets voor klantenservice.

HubSpot beste functies

Beheer al je verkoop-, marketing- en zelfs klantenservice functies op dit alles-in-één platform

Automatiseer werk . Stel geautomatiseerde werkstromen in voor je verkoop- en marketingprocessen, zoals het verzenden van e-mails en het opvolgen van leads

Stel geautomatiseerde werkstromen in voor je verkoop- en marketingprocessen, zoals het verzenden van e-mails en het opvolgen van leads Gebruik de gratis tools van HubSpot, zoals CRM en campagne-assistent, om de efficiëntie van je team te verhogen en aan je vergaderingen te voldoen doelen voor productiviteit Neem je team gemakkelijk in dienst met de moderne UI van Hubspot en uitgebreide inwerkprocedures



HubSpot beperkingen

HubSpot kan duur zijn voor kleine en middelgrote teams omdat de belangrijkste functies alleen beschikbaar zijn in het Geavanceerde abonnement en andere hogere abonnementen

De jaarcontracten van HubSpot zijn niet flexibel genoeg

A/B testing is niet beschikbaar in de lagere abonnementen

Enige technische kennis (zoals van CSS) is vereist bij het aanpassen van Hubspot sjablonen

Hubspot prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Starter : $20 per maand

: $20 per maand Professioneel : $800 per maand

: $800 per maand Enterprise: $3600 per maand (jaarlijks gefactureerd)

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 ( Hubspot Marketing Hub ) : 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra ( Hubspot Marketing Hub ): 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

10. Miro

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-54.png Afbeelding Miro Dashboard /$$$img/

via Miro Miro is een populair online platform voor collaboratieve whiteboards waarmee teams in realtime kunnen samenwerken, ongeacht de locatie. Met Miro kun je efficiënt ideeën bedenken, brainstormen, abonneren en organiseren.

De app heeft verschillende functies voor samenwerking, zoals TalkThrough (waarmee videoclips en schermopnames van Miro-borden worden gemaakt) en Interactive Presentation Mode (waarmee tweewegcommunicatie tussen gebruikers tijdens vergaderingen en presentaties wordt ondersteund).

Bovendien heeft Miro ingebouwde sjablonen voor productiviteit voor alles, van agile workflows en projectmanagement tot ijsbrekers en spelletjes.

Miro beste functies

Houd interactieve vergaderingen met presentaties in twee richtingen en stel je teamleden in staat om in realtime bij te dragen aan het bord

Bevorder asynchrone samenwerking . Maak video walkthroughs van je borden (en presentaties) met Talktrack en laat je team samenwerken in hun eigen tijd

Maak video walkthroughs van je borden (en presentaties) met Talktrack en laat je team samenwerken in hun eigen tijd Bouw een Kanban-stijl projectmanagement tool met behulp van plakbriefjes, tekstvakken en vormen om projecten visueel bij te houden

Stel vragen, maak mindmaps en meer met de ingebouwde GenAI-mogelijkheden van Miro

Miro limieten

Beperkte functies in het gratis abonnement

Er is geen standaard optie om aangepaste whiteboards als sjabloon op te slaan

Sommige gebruikers vinden dat sessies willekeurig verlopen, waardoor ze werk verliezen

prijzen #### Miro

Gratis

Starter: $10/gebruiker per maand

$10/gebruiker per maand Business: $20/gebruiker per maand

$20/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

Verhoog de productiviteit van uw agentschap met ClickUp

Kleine veranderingen leiden tot grote resultaten. Dat geldt vooral voor productiviteit.

Voor bureaus betekent dit het optimaliseren van uw werkstromen en medewerkers de ondersteuning bieden die ze nodig hebben om hun werk te doen - of dat nu een tool is om hun projecten te beheren, communicatie met teamgenoten mogelijk te maken of dagelijkse werkzaamheden uit te voeren.

Vergeet niet om tools voor projectmanagement te kiezen die uw activiteiten en processen ondersteunen. Met ClickUp kunt u dat gemakkelijk bereiken!

Werk beter door projecten te beheren, samenwerkingsdocumenten te maken, te brainstormen met whiteboards en zelfs toegang te krijgen tot een slimme AI-assistent via het alles-in-één platform ClickUp.

Nieuwsgierig naar meer informatie? Gratis aanmelden en ontdek het gemak van efficiënte werkstromen binnen handbereik.