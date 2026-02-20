Asana vs Notion voor CRM-sjablonen: welke werkt het beste?

U stelt een CRM-sjabloon in een online tool in en een week lang lijkt alles perfect te werken. Dan begint het echte werk.

Een lead vraagt om een herziene offerte en iemand noteert aantekeningen over de vergadering op een andere pagina. De volgende stap wordt besproken in de chat, maar wordt nooit een toegewezen taak. Plotseling ziet uw pijplijn er 'groen' uit, maar de volgende stappen ontbreken, zijn verouderd of blijven steken in de chat.

De kloof komt vaker voor dan de meeste teams denken.

Uit het laatste State of Sales-onderzoek van Salesforce blijkt dat vertegenwoordigers slechts ongeveer 28% van hun week actief besteden aan verkopen, terwijl de rest van hun tijd opgaat aan administratieve en andere werkzaamheden. Hier kan een goede CRM-sjabloon u helpen uw productiviteit te maximaliseren en tijd te besparen bij verschillende projecten.

In deze gids vergelijken we Asana en Notion voor CRM-sjablonen op basis van wat een lichtgewicht CRM daadwerkelijk bruikbaar maakt voor dagelijks gebruik en wat het beste werkt voor uw team.

Wat u nodig hebt in een lichtgewicht CRM-systeem

Een CRM-systeem helpt u bij het beheren van interacties met huidige en potentiële klanten. Het bewaart klantinformatie, activiteitengeschiedenis en follow-ups op één plek.

Als u een lichtgewicht CRM binnen projectmanagementsoftware wilt, zijn er een paar zaken die onmisbaar zijn:

Contactgegevens die bruikbaar blijven , zodat u contactgegevens en interactie-antekeningen kunt opslaan zonder een rommelige kennisbank te creëren.

Een pijplijn met duidelijke fasen , zodat u deals in eenvoudige stappen kunt doorlopen en de voortgang in één oogopslag kunt bijhouden.

Taakbeheer voor follow-ups , zodat u taken kunt toewijzen, deadlines kunt instellen en terugkerende taken kunt aanmaken voor check-ins of verlengingen.

Projectweergaven die aansluiten bij uw verkoopmethode , zodat u borden kunt gebruiken voor de pijplijnwerkstroom en lijsten of tabellen voor snelle updates.

Eenvoudige rapportage en zichtbaarheid , zodat u de voortgang van meerdere projecten kunt volgen, niet alleen één deal-lijst.

Geautomatiseerde werkstroom voor herhaalbare stappen , zodat herinneringen, overdrachten en statuswijzigingen niet afhankelijk zijn van iemands geheugen.

Samenwerking en documentatie in context , zodat aantekeningen van vergaderingen en interne documentatie dicht bij het dealrecord blijven.

Integraties die bij uw stack passen , zodat bestanden en communicatietools zoals Google-werkruimte niet los komen te staan van de pijplijn.

Beheerder heeft controle bij schaalvergroting, zodat u de toegang en provisioning voor gebruikers kunt beheren zodra uw team groeit (vaak gekoppeld aan betaalde abonnementen of een Enterprise-abonnement).

Als u deze basisprincipes goed begrijpt, kunt u een lichtgewicht CRM gebruiken in dezelfde tool die u gebruikt om projecten te beheren. U verkort ook de leercurve, omdat de werkstroom aansluit bij de manier waarop uw team al taken beheert en de voortgang van projecten bijhoudt.

Asana vs Notion: criteria voor een vergelijking naast elkaar

Hier volgt een kort overzicht van Notion en Asana vanuit het perspectief van CRM-sjablonen. Dit zijn precies de criteria die we in de latere secties vergelijken.

Vergelijkingscriteria Asana voor CRM-sjablonen Notion voor CRM-sjablonen Pijplijnsysteem dat week na week nauwkeurig bijhoudt Behandelt deals als taken, zodat eigenaren, deadlines en volgende stappen zichtbaar blijven. Behandelt deals als databaserecords met pagina's, zodat aantekeningen en context dicht bij de pijplijn blijven. Contact- en dealrecords die niet rommelig worden Slaat deal-/accountinformatie op in taakvelden en opmerkingen, maar lange threads kunnen de context verbergen. Bouwt gestructureerde databases voor deals, contacten en accounts met relaties Follow-ups en werkstroomhygiëne binnen CRM-sjablonen Gebruikt taken, deadlines, terugkerende taken en regels om follow-ups zichtbaar te houden. Werkt goed wanneer eigenschappen worden bijgehouden, maar kan handmatig worden als updates achterblijven. Lead-intake die uw CRM-sjabloon consistent houdt Gebruikt formulieren om gestructureerde leadinformatie vast te leggen en door te sturen naar het pijplijnproject (betaalde abonnementen) Maakt gebruik van databasesjablonen en eigenschappen, maar de invoer gebeurt vaak handmatig, tenzij u een speciale werkstroom bouwt. Een op sjablonen gebaseerd CRM opschalen zonder voortdurend toezicht Behoud structuur door middel van eigendom, deadlines en regels naarmate er meer teamgenoten bijkomen Hangt meer af van de discipline van het team om de database in de loop van de tijd accuraat te houden.

Asana voor CRM-sjablonen

Via Asana

Asana is een gestructureerde tool voor projectmanagement, dus de CRM-sjablonen werken het beste wanneer uw 'CRM' in feite een herhaalbare werkstroom is voor het beheren van teamtaken.

Dat maakt Asana zeer geschikt wanneer uw team het meest belang hecht aan consistente follow-ups, duidelijke eigendommen en het bijhouden van projecten naarmate deals dichterbij komen.

Asana biedt u ook meerdere projectweergaven, zoals lijsten, borden, kalenders en tijdlijnen. U kunt beginnen met het gratis abonnement, maar betaalde abonnementen bieden meer geavanceerde functies die helpen bij gestructureerde projecten en resourcebeheer.

Hoe Asana CRM benadert

Asana is geen speciaal CRM-systeem, maar u kunt een lichtgewicht CRM-systeem bouwen met projectsjablonen aan de hand van een eenvoudig model:

Eén project = één pijplijn

Eén taak = één lead, deal of account

Aangepaste velden = uw CRM-gegevens

Regels = uw geautomatiseerde werkstroom

✅ Zo ziet dat er in de praktijk uit:

Voer de pijplijn uit in de bordweergave: Stel elke kolom in als een fase (Nieuwe lead, Gekwalificeerd, Voorstel, Onderhandeling, Gesloten gewonnen). Verplaats taken over het bord naarmate de deal vordert.

Leg CRM-gegevens vast met aangepaste velden: Voeg velden toe voor waarde van de deal, sluitingsdatum, leadbron, prioriteit, eigenaar en volgende stap. Aangepaste velden zijn beschikbaar in betaalde abonnementen zoals Starter en hoger, niet in het gratis abonnement.

Beheer taken voor follow-ups en overdrachten: Gebruik deadlines, subtaaken en taakafhankelijkheden om de volgende stappen zichtbaar te houden, vooral wanneer meerdere projecten en belanghebbenden elkaar overlappen.

Leads binnenhalen via formulieren (betaalde functie): Als u een consistente leadinstroom wilt, kan Asana Forms gestructureerde gegevens verzamelen en een Taak aanmaken in het pijplijnproject. Formulieren zijn beschikbaar op Starter-, Advanced- en hogere niveaus.

Gebruik regels om handmatig onderhoud te verminderen: Regels kunnen eigenaren toewijzen, fasen verplaatsen of velden bijwerken wanneer een trigger plaatsvindt. Regels zijn beschikbaar op betaalde niveaus en de aangepaste regelbouwer is beschikbaar op Starter en hoger.

Asana CRM-sjablonen

Asana wordt niet geleverd als een volledig CRM-systeem, dus sjablonen doen het meeste werk. Een goede Asana CRM-sjabloon biedt u:

Een pijplijnstructuur met fasen en eigendom

Aangepaste velden voor dealgegevens

Projectweergaven die wekelijkse beoordelingen eenvoudiger maken

Een installatie van een taakbeheerder die ervoor zorgt dat follow-ups niet uit het oog worden verloren

Hieronder vindt u vijf sterke opties uit de galerij van sjablonen van Asana:

1. Verkooppijplijnsjabloon van Asana

Via Asana

Het Sales Pipeline-sjabloon van Asana biedt u één plek om leads bij te houden vanaf het eerste contact tot aan de afsluiting. In plaats van verspreide spreadsheets en berichtenthreads bij te werken, verplaatst u elke deal door verschillende fasen en houdt u de meest recente context voor de Taak zelf bij.

U kunt belangrijke details zoals de waarde van een deal en de eigenaar vastleggen, Taaken voor de volgende stap toevoegen en weergaven aanpassen aan uw manier van werken. Weergaven zoals Lijst, Bord, Kalender en Tijdlijn helpen u de voortgang bij te houden en te zien wat deze week aandacht nodig heeft en wat er daarna aan de beurt is.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg kansen per fase met flexibele projectweergaven

Voegt aangepaste velden toe voor waarde, leadstatus, prioriteit en eigenaar

Slaat follow-ups en aantekeningen rechtstreeks op bij de Taak, zodat er niets verloren gaat.

Automatiseert updates met regels, zoals hertoewijzing en veldwijzigingen wanneer een trigger plaatsvindt.

Maakt een verbinding tussen uw pijplijn en apps zoals Salesforce, HubSpot, Zendesk en ServiceNow

✨️ Ideaal voor: Verkoopteams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om de voortgang van de pijplijn en actiepunten voor specifieke accounts binnen Asana bij te houden.

2. Sjabloon voor het bijhouden van accounts door Asana

Via Asana

Het sjabloon voor accountbeheer van Asana helpt u uw accounts te beheren als een herhaalbaar proces. U slaat accountgegevens, eigenaren en volgende stappen op één plek op, zodat verlengingen en upsell-gesprekken niet afhankelijk zijn van uw geheugen.

U kunt accounts groeperen op niveau, levenscyclusfase of regio en vervolgens taken gebruiken om check-ins, QBR's en onboarding-mijlpalen te plannen. Met dit sjabloon blijft het werk van klanten zichtbaar voor het hele team, zelfs wanneer u meerdere accounts tegelijkertijd beheert.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Bekijk accounts in lijst-, bord-, kalender- of tijdlijnweergaven

Filter weergaven op fase, prioriteit, accounttype of eigenaar

Houdt follow-ups bij als Taak, zodat actiepunten nooit verdwijnen

Slaat aantekeningen over taken op, zodat de accountcontext gemakkelijk te vinden is.

✨️ Ideaal voor: Customer Success-teams die een lichtgewicht manier zoeken om accounts en actiepunten in Asana bij te houden.

🤔 Wist u dat Asana maximaal 50 regels per project toestaat? Deze limiet geldt ongeacht het abonnement, dus CRM-sjablonen met veel regels moeten mogelijk worden vereenvoudigd of de werkstroom moet worden opgesplitst.

3. Pre-sales dealondersteuningssjabloon van Asana

Via Asana

Het Pre-Sales Deal Support-sjabloon van Asana helpt u alles te organiseren wat er gebeurt voordat een deal kan worden gesloten. U kunt verzoeken zoals beveiligingsbeoordelingen, aangepaste demo's, prijsgoedkeuringen en input voor voorstellen op één plek vastleggen, zodat het werk niet verloren gaat tussen alle berichten.

U kunt elk verzoek opsplitsen in taken, deze toewijzen aan de juiste eigenaren en deadlines instellen die aansluiten bij uw deal-tijdlijn. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van wat er is gedaan, wat er nog moet gebeuren en wat de volgende stap blokkeert, vooral wanneer meerdere teams dezelfde kans ondersteunen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houdt elke pre-salesaanvraag, eigenaar van de taak en deadline zichtbaar

Stuurt vragen door naar de juiste stakeholder zonder lang heen en weer te sturen

Houdt blokkades en afhankelijkheden bij, zodat cruciale stappen niet vastlopen.

Centraliseert aantekeningen, links en updates binnen de dealtaak

Zorgt voor verantwoordelijkheid wanneer meerdere teams één actieve deal ondersteunen

✨️ Ideaal voor: Verkoopteams die gestructureerde pre-salesondersteuning nodig hebben voor alle belanghebbenden, terwijl de tijdlijnen en actiepunten duidelijk blijven.

4. Sjabloon voor overdracht na verkoop door Asana

Via Asana

Het Post-Sales Handoff-sjabloon van Asana is gemaakt voor het moment waar de meeste lichtgewicht CRM's moeite mee hebben: de overgang van "we hebben de deal binnen" naar "we maken onze beloften waar" zonder details te verliezen.

Het biedt u een gestructureerde werkstroom voor het overdragen van taken, waarbij verantwoordelijkheden duidelijk zijn, belangrijke context aan het werk gekoppeld blijft en onboardingstappen niet worden gemist.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Legt de reikwijdte, belanghebbenden en toezeggingen vast vóór de kick-offvergadering.

Wijs onboardingstappen toe, zodat elke eigenaar zijn verantwoordelijkheden kent.

Houdt overdrachtsaantekeningen en context gekoppeld aan dezelfde werkstroom

Houdt tijdlijnen en volgende acties bij zonder updates bij het chatten te hoeven volgen.

Vermindert herwerk door duidelijkheid te scheppen over wat er is verkocht en wat er is geleverd.

✨️ Ideaal voor: Verkoop- en klantenteams die een soepele overdracht naar onboarding willen met duidelijke rechten en tijdlijnen.

5. Aangepast klantimplementatiesjabloon door Asana

Via Asana

Het Customer Implementation Sjabloon van Asana helpt u bij het uitvoeren van onboarding als een gestructureerde roll-out. U kunt de volledige implementatie in taken in kaart brengen, zodat elke stap duidelijk is, van de start tot de livegang. Dit is handig wanneer u meerdere projecten beheert en een herhaalbaar proces nodig hebt voor elke nieuwe klant.

U kunt taken toewijzen aan interne eigenaren, deadlines instellen en de voortgang bijhouden terwijl het werk verschillende fasen doorloopt. U kunt ook belangrijke bronnen, aantekeningen en updates aan hetzelfde plan koppelen, zodat het team op één lijn blijft en de klantervaring consistent blijft.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan onboardingfasen met duidelijke mijlpalen, van de start tot de livegang.

Wijs taken toe aan eigenaren, zodat overdrachten niet mislopen.

Bijhouden van de voortgang van de implementatiestappen zonder de zichtbaarheid te verliezen.

Centraliseer links, documenten en aantekeningen voor een snellere levering.

Houd belanghebbenden op één lijn wanneer tijdlijnen veranderen of risico's zich voordoen.

✨️ Ideaal voor: Customer success- en implementatieteams die een herhaalbaar onboardingplan nodig hebben voor elk nieuw klantproject.

Voordelen van het gebruik van Asana als CRM

Asana kan goed werken als een lichtgewicht CRM wanneer uw verkoopproces gericht is op uitvoering. Als u wilt dat deals zich gedragen als werkitems, maakt het taakbeheermodel van Asana het gemakkelijker om follow-ups binnen een team af te dwingen.

Dit zijn de punten waarop Asana CRM-sjablonen uitblinken:

Follow-ups voelen natuurlijk aan binnen een taakbeheerder: U kunt taken toewijzen, deadlines instellen en terugkerende taken gebruiken voor check-ins, zodat u voor de volgende stappen niet op uw geheugen hoeft te vertrouwen.

Projectweergaven maken het beoordelen van de pijplijn eenvoudiger: u kunt de pijplijn in de bordweergave uitvoeren en vervolgens overschakelen naar lijst of kalender voor wekelijkse planning. Bij betaalde abonnementen zoals Starter krijgt u ook een tijdlijn en afhankelijkheden voor meer gestructureerde werkstroom van het projectmanagement.

Aangepaste velden houden transactiegegevens consistent: Wanneer u velden toevoegt zoals transactiewaarde, prioriteit, sluitingsdatum of leadbron, kunt u snel sorteren en filteren zonder dat uw CRM verandert in vrije aantekeningen. Aangepaste velden zijn inbegrepen in Starter en hoger.

Geautomatiseerde werkstroom vermindert het onderhoud van de pijplijn: Met regels kunt u acties triggeren wanneer er iets verandert, zoals het toewijzen van eigenaren of het bijwerken van velden. Regels zijn inbegrepen in het Starter-abonnement en hoger.

Sjablonen helpen teams snel te standaardiseren: voor verkoop- en klantwerkstroomen biedt de sjabloongalerij van Asana u een startstructuur die u met slechts een paar klikken kunt aanpassen.

Beperkingen van Asana voor CRM-sjablonen

Asana is nog steeds in de eerste plaats projectmanagementsoftware. Hoewel het CRM-achtige werk kan ondersteunen, vereisen sommige onderdelen van een 'echte CRM'-ervaring extra installaties, strengere gewoontes of upgrades naar betaalde abonnementen.

Belangrijke limieten om in gedachten te houden:

Voor de belangrijkste bouwstenen van CRM zijn vaak betaalde abonnementen nodig: Starter bevat belangrijke CRM-functies zoals formulieren, aangepaste velden, regels en afhankelijkheden. Als uw team deze functies nodig heeft om een betrouwbare pijplijn te behouden, kan het gratis abonnement beperkend aanvoelen.

Regels helpen, maar u kunt tegen limieten van de automatisering aanlopen: in de helpdocumentatie van Asana staat een aantekening dat er maximaal 50 regels per project mogelijk zijn, ongeacht het abonnement. Als u afhankelijk bent van zeer gedetailleerde geautomatiseerde werkstroomwerkprocessen, moet u mogelijk de logica vereenvoudigen of processen over meerdere projecten verdelen.

Deal- en contactrecords zijn standaard geen 'CRM-objecten': In de meeste installaties is een deal een taak en is een klant een taak of een project. Dat kan werken, maar het hangt af van proceshygiëne, consistente aangepaste velden en duidelijke naamgeving, zodat de context niet verloren gaat.

E-mailwerkstroomen zijn geen native CRM-inbox: U kunt verbindingen leggen met apps van derden en e-mailtools om taken aan te maken en context bij de hand te houden, maar u beheert uw outreach nog steeds in uw e-mailsysteem in plaats van in een speciale sales-inbox.

Schaalbaarheid kan u naar hogere niveaus van controle leiden: Als u behoefte heeft aan strengere governance, zoals geavanceerd beheer, gebruikersprovisioning of controles voor Enterprise-abonnementen, kunt u terechtkomen in duurdere abonnementen dan een klein team verwacht.

Notion voor CRM-sjablonen

Via Notion

Notion is een werkruimte voor kennisbeheer die is gebaseerd op databases. Dat is belangrijk voor CRM-sjablonen, omdat uw 'CRM' zich niet hoeft te gedragen als een project vol taken. In plaats daarvan kan het zich gedragen als een reeks onderling verbonden records.

In een Notion CRM-sjabloon is elke deal meestal een database-item. U kunt die items bekijken als een tabel voor snelle bewerkingen, een bord voor pijplijnfasen of een tijdlijn wanneer datums uw week bepalen.

Deze aanpak werkt goed voor kleine bedrijven, start-ups, agentschappen en verkoop- of operationele teams die de context van deals dicht bij de pijplijn willen houden. Uw aantekeningen van vergaderingen, documenten, links en interne documentatie komen allemaal samen op dezelfde dealpagina terecht, in plaats van verspreid over afzonderlijke projectsjablonen.

Hoe Notion CRM benadert

Notion is geen traditioneel CRM-systeem. U bouwt CRM-sjablonen door uw pijplijn om te zetten in een database en vervolgens te bepalen wat voor uw team 'goede gegevens' zijn.

Dit is het gebruikelijke patroon voor de installatie:

Gebruik een bordweergave als uw pijplijn: Groepeer database-items op basis van een eigenschap zoals Fase en verplaats kaarten vervolgens tussen kolommen naarmate de voortgang van deals toeneemt.

Sla CRM-gegevens op als database-eigenschappen: Houd de eigenaar, sluitingsdatum, dealwaarde, volgende stap en leadbron bij als gestructureerde velden, zodat u snel kunt filteren en sorteren.

Wissel van weergave afhankelijk van de taak: gebruik tabelweergaven voor snelle bewerkingen en opschoning, bordweergaven voor pijplijnoverzichten en tijdlijnweergaven wanneer u de timing van deals over een week of maand wilt bekijken.

Standaardiseer records met databasesjablonen: Creëer een herhaalbare layout voor ontdekkingsaantekeningen, bezwaren, belanghebbenden en overdrachtsdetails, zodat elke pagina consistent blijft.

Voeg automatiseringen toe wanneer u minder handmatige updates wilt: Notion-databaseautomatisering is beschikbaar bij betaalde abonnementen. Gebruikers van het gratis abonnement kunnen automatiseringen voor Slack-notificaties maken, maar geen andere soorten automatiseringen.

Als u Notion al gebruikt en een alles-in-één werkruimte wilt voor zowel documentatie als lichtgewicht deal tracking, kan deze database-first benadering een goede keuze zijn. Het nadeel is dat uw pijplijn alleen accuraat blijft als het team de eigenschappen up-to-date houdt.

Notion CRM-sjablonen

Via Notion

Notion-sjablonen doen het meeste werk, mits hun gebruiksscenario's aan uw vereisten voldoen. Een solide Notion CRM-sjabloon biedt u:

Een database met deals met de juiste eigenschappen

Kant-en-klare weergaven zoals een bord en een tabel

Een consistente structuur voor dealpagina's en aantekeningen

Optionele automatiseringen, afhankelijk van de sjabloon en uw abonnement

Als u niet helemaal vanaf nul wilt beginnen, kunt u de volgende aanpasbare CRM-sjablonen van Notion bekijken:

1. Verkoop-CRM-sjabloon van Notion

Via Notion

Als uw verkoopgegevens momenteel verspreid zijn over een spreadsheet, een paar rommelige aantekeningspagina's en iemands geheugen, biedt deze sjabloon u een overzichtelijker uitgangspunt. De Sales CRM-sjabloon van Notion positioneert zich als een manier om uw verkooptrechter te beheren zonder het 'zware SaaS'-gevoel, terwijl de basisgegevens toch op één plek worden bewaard.

U krijgt een eenvoudige structuur om leads bij te houden met alleen de velden die voor u belangrijk zijn, en elk record kan als een Notion-pagina worden gebruikt voor aantekeningen en dealcontext. Het is ook een populaire keuze in de Notion-marktplaats, wat geruststellend is als u een sjabloon wilt dat u snel kunt toepassen en later kunt aanpassen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet een lichtgewicht pijplijn op zonder een database vanaf nul op te bouwen.

Bewaar elke deal als een pagina voor aantekeningen, updates en context.

Houd alleen de eigenschappen bij die u nodig hebt en voeg later meer toe.

Standaardiseer follow-ups door volgende stappen om te zetten in zichtbaar werk

Maak uw CRM eenvoudig aan te passen wanneer uw verkoopproces verandert.

✨️ Ideaal voor: Kleine teams die een eenvoudige, op Notion gebaseerde CRM willen zonder extra tools.

2. Notion's sjabloon voor alle accounts

Via Notion

Met het All Accounts sjabloon van Notion kunt u op een eenvoudige manier alle klantaccounts op één plek bewaren. In plaats van tussen pagina's en tabbladen te schakelen om de meest recente context te vinden, kunt u belangrijke accountgegevens centraliseren, zodat u gemakkelijker consistent kunt blijven.

Voor kleine bedrijven, start-ups en bureaus is het een praktisch alternatief voor een volledige CRM-tool wanneer u alleen zichtbaarheid nodig hebt. U kunt eigendom, status en lopend werk bijhouden en vervolgens aantekeningen en updates koppelen aan hetzelfde accountrecord wanneer er dingen veranderen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd alle klantaccounts bij in één overzichtelijke werkruimteweergave.

Houd account-eigenaren bij, zodat de verantwoordelijkheden binnen het team duidelijk blijven.

Leg belangrijke details één keer vast en gebruik ze vervolgens opnieuw in verschillende werkstroomen.

Sla updates en aantekeningen op binnen elke pagina van de accountrecord

Scan snel de gezondheid van uw account zonder uw installatie wekelijks opnieuw te moeten aanpassen.

✨️ Ideaal voor: Kleine teams, start-ups en bureaus die meerdere klantaccounts en lopende relaties beheren.

3. Verkooppijplijn met automatiseringen door Notion

Via Notion

De Sales Pipeline met automatiseringen van Notion is een sjabloon voor die weken waarin uw pijplijn er goed uitziet, maar follow-ups achterblijven omdat niemand handmatige updates wil uitvoeren. Het biedt u een kant-en-klare verkooppijplijn binnen Notion, met database-automatisering ingebouwd in de installatie, zodat routinematige stappen minder "administratief belastend" aanvoelen.

Voor kleine bedrijven, start-ups en bureaus is dit een praktische manier om deals te blijven sluiten zonder een volledige CRM-tool te hoeven gebruiken. U kunt de fasen bijhouden in een pijplijnweergave, de context van deals binnen elk record bewaren en vertrouwen op automatiseringen om het systeem overzichtelijker te houden naarmate uw team het drukker krijgt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Begin met een pijplijn voor automatisering in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

Houd elk dealrecord consistent naarmate fasen en eigenaren veranderen.

Verminder handmatige updates wanneer uw team meerdere deals afhandelt.

Sla aantekeningen en gekoppelde links op op dezelfde dealrecordpagina

Versnel pijplijnbeoordelingen met gestructureerde velden en weergaven

✨️ Ideaal voor: Verkoop- en operationele teams die een lichtgewicht pijplijn met automatiseringen willen om handmatige updates te verminderen.

4. Personal CRM 2026 door Notion

Via Notion

The Personal CRM 2026 van Notion is een sjabloon dat zich richt op het aspect van 'CRM' dat de meeste lichtgewicht installaties over het hoofd zien: onthouden wie iemand is, wat je het laatst hebt besproken en wanneer je follow-up moet geven. In plaats van met verspreide aantekeningen te jongleren, krijg je één plek om mensen en je lopende interacties met hen bij te houden.

Voor kleine bedrijven, start-ups, bureaus en verkoop- of operationele teams is het een handige add-on op een pijplijnsjabloon. U kunt het gebruiken om partners, warme leads en belanghebbenden van klanten te beheren wanneer u geen volledige verkoopinbox nodig hebt, maar toch wilt dat follow-ups consistent blijven.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd contacten en belangrijke details bij zonder een aangepaste database te bouwen.

Log gesprekken zodat u de context onthoudt voor het volgende gesprek.

Stel follow-upmomenten in zodat relaties niet stilvallen.

Houd persoonlijke en professionele contacten georganiseerd in één systeem

Blijf consistent met uw outreach, zelfs tijdens drukke projectweken.

✨️ Ideaal voor: Teams die snel een lichtgewicht relatietracker voor partners, prospects en klanten binnen Notion willen.

5. Persoonlijke Rolodex door Notion

Via Notion

The Personal Rolodex by Notion is een eenvoudige sjabloon die u helpt om mensen die u ontmoet, waarmee u werkt of die u wilt benaderen, niet uit het oog te verliezen. De sjabloon is ontworpen om contactgegevens en context op één plek te bewaren, zodat u niet door oude e-mails en verspreide aantekeningen hoeft te spitten voordat u contact opneemt.

Voor kleine bedrijven en bureaus werkt deze sjabloon goed in combinatie met uw dealpijplijn. U kunt deze gebruiken om belanghebbenden van klanten, contactpersonen van partners en warme leads bij te houden en vervolgens korte aantekeningen te maken over de stand van zaken in de relatie, zonder dat u een volledige CRM-tool nodig hebt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd contactgegevens georganiseerd zonder een complexe database te bouwen.

Sla korte aantekeningen op, zodat u de context onthoudt voordat u follow-ups uitvoert.

Houd eenvoudig relaties bij tussen clients, partners en warme leads.

Maak uw outreach consistenter tijdens drukke leverings- en verkoopweken

Vind snel de juiste persoon wanneer zich plotseling kansen voordoen

✨️ Ideaal voor: Kleine teams die belangrijke relaties en contactcontext bijhouden in Notion zonder een volledige CRM-tool.

Voordelen van het gebruik van Notion als CRM

Notion werkt goed als lichtgewicht CRM wanneer u de pijplijn en de context op dezelfde plek wilt hebben. In plaats van deals in een taakbeheerder te forceren, kunt u elke deal als een databaserecord behandelen en deze vervolgens openen als een pagina voor aantekeningen over vergaderingen, links, bestanden en interne documentatie.

Waar Notion CRM-sjablonen doorgaans het sterkst zijn:

CRM-records blijven gestructureerd, zelfs als u context toevoegt: Dealgegevens worden opgeslagen in database-eigenschappen, zodat u kunt sorteren, filteren en de voortgang kunt bijhouden zonder dat alles in vrije aantekeningen verandert.

U kunt de werkstroom vormgeven aan de hand van uw verkoopactiviteiten: Met Notion kunt u meerdere database-weergaven instellen, zodat u een pijplijn kunt uitvoeren in een bordweergave, gegevens kunt opschonen in een tabelweergave en datums kunt controleren in een kalender- of tijdlijnweergave, afhankelijk van hoe uw team projecten beheert.

Verbonden databases kunnen duplicatie verminderen: Wanneer u contacten, deals en accounts gekoppeld houden met behulp van relaties en rollups, kunt u contactgegevens voor meerdere projecten hergebruiken in plaats van elke keer dezelfde informatie opnieuw in te voeren.

Realtime samenwerking is geschikt voor teams die samen verkopen en documenteren: Notion is sterk wanneer verkoopwerkstroomen afhankelijk zijn van een gedeelde kennisbank, aangezien dealrecords naast de pijplijn ook aantekeningen over vergaderingen en beslissingscontext kunnen bevatten.

Integraties helpen u bestanden in dezelfde tool te importeren: Notion ondersteunt integraties via zijn galerij, waaronder opties zoals Google Drive en Slack, wat handig is wanneer uw team met apps van derden werkt.

Beperkingen van Notion voor CRM-sjablonen

Notion kan een goede optie zijn voor CRM-sjablonen, maar het is nog steeds geen speciaal CRM-systeem. Uw installatie hangt af van hoe goed u de database ontwerpt, hoe consistent het team deze bijwerkt en welk abonnement u hebt.

Dit zijn de belangrijkste limieten waarmee u rekening moet houden:

Automatisering is beperkt in het gratis abonnement: Notion merkt op dat databaseautomatisering beschikbaar is in betaalde abonnementen. In het gratis abonnement kunnen gebruikers automatische Slack-notificaties instellen, maar geen andere soorten automatisering.

Het gratis abonnement van Notion kan een blokkeerlimiet voor teams hebben: Het Helpcentrum van Notion legt uit dat werkruimten met een gratis abonnement en meer dan twee eigenaren van de werkruimte een limiet van 1000 blokken per werkruimte hebben. Zodra u deze limiet bereikt, moet u upgraden om nieuwe CRM-records en content te kunnen blijven toevoegen.

Follow-ups kunnen minder afdwingbaar aanvoelen dan tools die taakgericht zijn: U kunt volgende stappen bijhouden als eigenschappen en taken aanmaken in een database, maar het is voor teams gemakkelijker om velden te laten verslappen, tenzij u sterke gewoontes opbouwt rond het bijwerken van fasen, eigenaren en data voor volgende stappen.

Het is gemakkelijk om te overdrijven: Notion biedt veel creatieve vrijheid. Dat is handig, maar het kan de leercurve vergroten als verschillende mensen verschillende weergaven, eigenschappen of naamgevingsconventies instellen voor dezelfde CRM-sjabloon.

Meer geavanceerde beheersfuncties leiden u naar Business of Enterprise: Als u SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) en strengere governance nodig hebt naarmate u naar grotere teams opschaalt, biedt Notion deze functies in de Business- en Enterprise-abonnementen.

Asana vs Notion: functies vergeleken

U hebt nu het grote verschil gezien in hoe deze tools 'CRM doen'.

Asana verandert een CRM-sjabloon in een projectwerkstroom, waarbij deals zich gedragen als taken en follow-ups gekoppeld blijven aan eigendom en deadlines.

Notion verandert een CRM-sjabloon in een database, waar deals zich gedragen als records en de aantekeningen, documenten en context van vergaderingen op elke pagina van de deal staan.

Laten we vervolgens Notion en Asana vergelijken op de onderdelen die een lichtgewicht CRM-systeem maken of breken zodra meer mensen het gaan gebruiken.

Functie #1: Pipeline-bijhouden dat week na week nauwkeurig blijft

Asana

Asana werkt het beste wanneer uw pijplijn wordt aangestuurd door actie. Elke deal is een taak, dus u kunt taken toewijzen, deadlines instellen en de volgende stappen zichtbaar houden in dezelfde weergave die uw team gebruikt om taken en projecten te beheren. Het is moeilijker om follow-ups te missen wanneer eigendom en timing altijd aan de deal zijn gekoppeld.

Notion

Notion werkt het beste wanneer uw pijplijn context nodig heeft, niet alleen een fase. Elke deal is een databaserecord dat opent in een pagina, zodat uw team vergadernotities, interne documentatie en belangrijke links dicht bij de pijplijn kan bewaren. Het nadeel is dat de nauwkeurigheid van de pijplijn afhankelijk is van mensen die de juiste eigenschappen consequent bijwerken.

🏆 Winnaar: Gelijkspel. Kies Asana als u de pijplijn wilt bijhouden en het voelt als taakbeheer. Kies Notion als u de pijplijn bijhoudt en uitgebreidere pagina's voor documentatie wilt.

Asana

In Asana is een 'deal' of 'account' meestal een taak. U kunt gestructureerde details opslaan met behulp van aangepaste velden in betaalde abonnementen en updates bijhouden in opmerkingen. Het blijft overzichtelijk wanneer uw team de taak als de bron van waarheid beschouwt, maar lange commentaarreeksen kunnen na verloop van tijd belangrijke context verbergen.

Notion

Notion is gemaakt voor gestructureerde records. Je kunt deals, contacten en accounts als aparte databases bewaren en ze vervolgens met elkaar verbinden met relaties en rollups, zodat dezelfde contactcontext in meerdere projecten kan worden weergegeven. Dat geeft je een meer CRM-achtig model, vooral als je team Notion ook als kennisbank gebruikt.

🏆 Winnaar: Notion, omdat het over het algemeen beter presteert bij het gestructureerd houden van CRM-records.

Functie #3: Follow-ups en werkstroomhygiëne binnen CRM-sjablonen

Asana

Asana is hier sterk omdat follow-ups inherent zijn aan de werking van de tool. U wijst taken toe, voegt subtakens toe, stelt deadlines in en gebruikt terugkerende taken voor herhaalde contactmomenten. Bij betaalde abonnementen kunt u ook regels toevoegen die acties triggeren, zoals het toewijzen van eigenaren of het bijwerken van velden wanneer er iets verandert.

Notion

Notion ondersteunt follow-ups, maar het systeem blijft alleen goed functioneren als uw team de eigenschappen up-to-date houdt. Database-automatisering kan een deel van het handmatige onderhoud verminderen, maar is alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen. Gebruikers van het gratis abonnement kunnen automatische Slack-notificaties instellen, maar geen andere soorten automatisering.

🏆 Winnaar: Asana, omdat taakgebaseerde follow-ups een hoge mate van zichtbaarheid behouden en gemakkelijker te handhaven zijn.

Functie #4: Lead-intake die uw CRM-sjabloon consistent houdt

Asana

Asana is sterker wanneer u wilt dat de lead-intake vanaf het begin gestructureerd blijft. Met Asana Forms kunt u elke keer dezelfde velden verzamelen (naam, bedrijf, grootte van de deal, bron, urgentie) en direct een Taak aanmaken in uw pijplijnproject, zodat de CRM-sjabloon consistent blijft voor alle teamleden. Formulieren zijn beschikbaar bij betaalde abonnementen zoals Starter en hoger.

Notion

Notion kan de lead-intake standaardiseren, maar dit vereist doorgaans meer installaties. U kunt een databasesjabloon 'Nieuwe lead' maken met de vereiste eigenschappen en een consistente layout. De uitdaging is om leads zonder extra stappen in die database te krijgen. De automatiseringen van Notion kunnen hierbij helpen, maar database-automatisering is voornamelijk een functie van het betaalde abonnement, met limieten in het gratis abonnement.

🏆 Winnaar: Asana, omdat formulieren de leadregistratie binnen een CRM-sjabloonwerkstroom consistenter maken.

Functie #5: Een op sjablonen gebaseerd CRM opschalen zonder voortdurende inspanningen

Asana

Asana schaalbaar is wanneer meer mensen de pijplijn gebruiken. Deals gedragen zich als taken, dus eigendom en het informeren van teamleden zijn ingebouwd in de werkstroom. Regels kunnen ook basisregels afdwingen, zoals het toewijzen van eigenaren of het bijwerken van velden wanneer een deal van fase verandert, hoewel regels praktische limieten hebben per project.

Notion

Notion schaalt goed wanneer uw team gedisciplineerd is in het onderhouden van database-eigenschappen en weergaven. Maar naarmate er meer mensen toetreden, kan de database gemakkelijker uit de hand lopen, vooral als verschillende teamgenoten hun eigen weergaven, naamgevingsconventies of snelkoppelingen creëren.

🏆 Winnaar: Asana, omdat het gemakkelijker is om CRM-sjablonen operationeel te houden naarmate er meer teamgenoten bij betrokken raken.

ClickUp: het beste directe alternatief voor Asana en Notion voor CRM-sjablonen

Als u een CRM met sjablonen wilt gebruiken, is het moeilijkste deel meestal niet het sjabloon, maar de versnippering van het werk. Een lead wordt besproken door te chatten, de volgende stappen staan in iemands inbox en de laatste aantekeningen staan in een document.

Dan komt de AI-wildgroei. Uiteindelijk betaalt u voor één AI-tool om te schrijven, een andere om samen te vatten en nog een andere om te organiseren. Maar ze delen geen context, dus u bent nog steeds tijd kwijt met het opschonen en opnieuw invoeren van dezelfde gegevens in verschillende tools.

ClickUp, een geconvergeerde AI-werkruimte, is gebouwd om verkoopwerkstroomen en leveringswerkstroomen op dezelfde plek uit te voeren. Dat is belangrijk wanneer u een lichtgewicht CRM-systeem wilt dat nauwkeurig blijft zonder extra opschoning.

En als u snel aan de slag wilt, biedt ClickUp u ook kant-en-klare CRM-sjablonen die u kunt aanpassen voor leads, deals en het bijhouden van accounts, plus een volledige bibliotheek met Sales & CRM-sjablonen waaruit u kunt kiezen.

ClickUp's One Up #1: ClickUp CRM voor teams

Bewaar uw taken, pijplijn en dealgegevens in dezelfde werkruimte met ClickUp CRM for Teams

Uw CRM-sjabloon kan uit elkaar vallen wanneer de pijplijn op één plek staat en het werk dat deals vooruit helpt ergens anders staat. ClickUp CRM for Teams is bedoeld om het bijhouden van de pijplijn en de uitvoering bij elkaar te houden, zodat u geen "CRM-wereld" hoeft te onderhouden die losstaat van de daadwerkelijke taken.

U krijgt ook meer dan 10 flexibele weergaven voor CRM-toepassingen, waaronder lijst, Kanban-bord en tabel, wat handig is wanneer verschillende mensen verschillende projectweergaven nodig hebben voor dezelfde pijplijn.

💡 Pro-tip: leg leads vast met ClickUp-formulieren en leid het werk vervolgens automatisch door. Leg leads vast met alle velden die u nodig hebt met ClickUp-formulieren Gebruik ClickUp Formulieren om leads vast te leggen met precies de velden die u nodig hebt (zoals dealgrootte, bron en prioriteit) en stuur ze vervolgens automatisch naar de juiste pijplijnlijst, zodat uw CRM vanaf dag één overzichtelijk blijft. U kunt dat vervolgens koppelen aan ClickUp-automatiseringen om de juiste eigenaar toe te wijzen en de volgende stap te creëren wanneer een deal een specifieke fase bereikt, zodat er zelfs tijdens drukke weken follow-ups plaatsvinden.

ClickUp's One Up #2: ClickUp-taaken en ClickUp-automatisering

Trigger automatisch de juiste acties en laat uw activiteiten soepel verlopen met ClickUp-automatiseringen

Asana en Notion kunnen beide CRM-sjablonen uitvoeren, maar teams lopen vaak tegen hetzelfde probleem aan: follow-ups zijn gemakkelijk te bespreken, maar ook gemakkelijk te vergeten.

ClickUp integreert follow-up in de werkstroom zelf:

ClickUp Automatisering helpt vervolgens repetitieve administratieve taken te verminderen door repetitieve acties te automatiseren, zoals het automatisch toewijzen van taken, het plaatsen van opmerkingen en het wijzigen van statussen, plus opties zoals dynamische toegewezen personen.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain en ClickUp dashboards

Vraag in eenvoudige bewoordingen om stappen te vormen om uw pijplijn te beheren met ClickUp Brain

Een CRM-sjabloon wordt rommelig wanneer de belangrijkste details verspreid staan in verschillende aantekeningen. U herinnert zich dat een telefoongesprek een belangrijke vereiste of een prijsbeperking had, maar u kunt het niet vinden wanneer u het nodig hebt. ClickUp Brain helpt door AI in uw werkruimte te integreren, zodat u antwoorden kunt vinden en informatie kunt omzetten in volgende stappen zonder lange pagina's en threads te doorzoeken.

Nadat u de informatie hebt geordend, is het cruciaal om snel inzicht te hebben in de voortgang van de pijplijn. Met ClickUp dashboards kunt u deals, follow-ups en prestaties in één weergave volgen, zodat u niet hoeft te vertrouwen op uw intuïtie of de updates van vorige week.

Voor kleine bedrijven, start-ups, bureaus en verkoop- of operationele teams betekent dit dat u CRM-rapportage lichtgewicht kunt houden en toch zichtbaarheid krijgt op wat er beweegt, wat vastloopt en wat vervolgens aandacht nodig heeft.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp Brain MAX om uw CRM-sjabloon overzichtelijk, doorzoekbaar en klaar voor gebruik te houden. Verhoog uw productiviteit met een snelheid van 4x om deadlines te halen met ClickUp's Talk To Text ClickUp Brain MAX helpt u op de hoogte te blijven van CRM-updates zonder dat elke follow-up een hoop werk met zich meebrengt. In plaats van verspreide aantekeningen door te spitten of dezelfde context op meerdere plaatsen te herschrijven, kunt u dealinformatie sneller vastleggen, vinden en ernaar handelen. Registreer dealupdates sneller met Talk to Text : voeg gespreksaantekeningen, bezwaren, volgende stappen of updates van belanghebbenden toe met uw stem en sla ze vervolgens rechtstreeks op in de juiste Taak of het juiste document, zodat uw CRM zelfs tussen vergaderingen door up-to-date blijft.

Stel vragen die inzichten uit uw CRM-context halen : stel ClickUp BrainGPT vragen als "Welke deals hebben geen volgende stap?" of "Welke accounts wachten op goedkeuring van de prijs?" om hiaten op te sporen voordat ze gemiste follow-ups worden.

Vind direct bewijs met Enterprise Search : zoek in taken, documenten en opmerkingen naar zaken als 'beveiligingsbeoordeling', 'juridische redlines' of 'verlenging', zodat u tijdens overdrachten en pijplijnbeoordelingen binnen enkele seconden context kunt ophalen.

Kies het beste model voor de taak: gebruik verschillende modellen afhankelijk van het werk, zoals het opstellen van duidelijke follow-up-e-mails, het samenvatten van lange aantekeningen over gesprekken in actiepunten of het onder druk testen van de belangrijkste punten van een voorstel met een meer analytische blik.

ClickUp CRM-sjablonen

Als u een snellere installatie wilt dan helemaal vanaf nul beginnen, bieden de sjablonen van ClickUp u een gestructureerd startpunt voor een CRM-werkstroom. U kunt een sjabloon kiezen die bij uw werkstroom past en deze vervolgens aanpassen naarmate uw pijplijn duidelijker wordt.

1. ClickUp CRM-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Blijf leads en kansen bij met pijplijnen met de CRM-sjabloon van ClickUp.

De CRM-sjabloon van ClickUp biedt u een kant-en-klare map om leads, deals en relaties op één plek te beheren. In plaats van een CRM helemaal zelf op te bouwen, krijgt u een gestructureerde installatie met aangepaste statussen, aangepaste velden en meerdere weergaven, zodat u meteen kunt beginnen met het organiseren van uw pijplijn.

Voor kleine bedrijven, start-ups, bureaus en verkoop- of operationele teams maakt deze sjabloon het gemakkelijker om consistent te blijven. U kunt contactgegevens centraal bewaren, follow-ups prioriteren per fase en weergaven zoals Verkoopproces en Mijn opdrachten gebruiken om de volgende stappen zichtbaar te houden voor het hele team.

📖 Lees ook: De beste software voor een uniforme werkruimte om uw werk te centraliseren

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg leads en kansen door middel van pijplijnfasen met duidelijke statussen.

Sla contactgegevens op in aangepaste velden voor snelle filtering en updates.

Schakel eenvoudig tussen de lijstweergaven, verkoopprocesweergaven en weergaven van Mijn opdrachten.

Gebruik herinneringen en automatiseringen om te voorkomen dat follow-ups uit het oog worden verloren.

Monitor CRM-activiteiten met dashboards voor snellere pipeline-check-ins

✨️ Ideaal voor: Teams die een gestructureerd, op sjablonen gebaseerd CRM willen dat ze dagelijks binnen ClickUp kunnen gebruiken.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Super Agents om uw CRM-sjabloon overzichtelijk te houden zonder updates bij te houden. Lanceer vooraf aangepaste AI-agents die helpen bij het verstrekken van natuurlijke vragen aan klanten ClickUp Super Agents zijn ontworpen om te fungeren als AI-aangedreven teamgenoten binnen uw werkruimte, met toegangscontrole via ClickUp-toestemmingen en -configuratie. Hier is een CRM-vriendelijke manier om ze te gebruiken in een alles-in-één werkruimte: Maak een 'Pipeline Hygiene'-superagent die controleert of er deals zijn waarbij de volgende stap, eigenaar of follow-updatum ontbreekt, en deze vervolgens markeert voor beoordeling.

Voeg triggers toe zodat het wordt uitgevoerd nadat een fase is gewijzigd, waarna de juiste vervolgtaak wordt aangemaakt en de juiste eigenaar wordt opgenomen in een melding.

Houd nauwlettend toezicht door te configureren welke tools kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld taakupdates toestaan, maar bewerkingen van documenten blokkeren). Dit is handig wanneer uw team meerdere projecten uitvoert en u wilt dat de CRM-sjabloon accuraat blijft zonder dat mensen elke update moeten onthouden.

2. ClickUp-sjabloon voor verkoopstatistieken

Ontvang een gratis sjabloon Neem datagestuurde beslissingen om uw pijplijn te optimaliseren met de ClickUp Sales Tracker-sjabloon.

Met de Sales Tracker-sjabloon van ClickUp kunt u de activiteiten van uw verkoopteam bijhouden zonder dat rapportage een wekelijkse hoofdpijn wordt. U krijgt een kant-en-klare lijst om de voortgang van de verkoop bij te houden, doelstellingen te monitoren en belangrijke verkoopgegevens te organiseren met behulp van aangepaste taakstatussen, aangepaste velden en meerdere weergaven die zijn ontwikkeld voor het bijhouden van prestaties.

Voor kleine bedrijven, start-ups, agentschappen en verkoop- of operationele teams maakt deze sjabloon het gemakkelijker om beslissingen over de pijplijn te rechtvaardigen. U kunt zien wat werkt, waar inspanningen verspild worden en de prestaties van individuen of teams op één plek bijhouden, zodat u niet voor elke evaluatie cijfers uit vijf verschillende tools hoeft te halen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg de voortgang van de verkoop met duidelijke statussen zoals 'Doel bereikt' en 'Lopend'.

Registreer verkoop- en productgegevens met behulp van aangepaste velden voor een snellere analyse.

Bekijk prestatietrends met een weergave van het verkoopvolume per maand.

Vergelijk productresultaten snel met de weergave Verkoopstatus per product.

Deel updates met belanghebbenden door consistent bij te houden en te rapporteren.

✨️ Ideaal voor: Teams die een eenvoudig systeem willen om de verkoopprestaties en de voortgang van de pijplijn binnen ClickUp bij te houden.

3. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van commissies

Ontvang een gratis sjabloon Houd de voortgang en doelstellingen van elke medewerker bij met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van commissies.

Met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van commissies kunt u commissies volgen vanaf het eerste contact tot aan de afsluiting, zonder dat u daarvoor een ingewikkelde spreadsheet hoeft te maken. U kunt transactiegegevens registreren, commissies nauwkeuriger berekenen en elke uitbetaling koppelen aan de juiste vertegenwoordiger en tijdlijn.

Voor kleine bedrijven, start-ups, agentschappen en verkoop- of operationele teams maakt deze sjabloon het bijhouden van prestaties minder chaotisch. U kunt de voortgang ten opzichte van doelen volgen, hiaten in de pijplijn opsporen en commissies gesprekken transparant houden, zodat niemand aan het einde van de maand achter cijfers aan hoeft te jagen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg commissies per dealfase met aangepaste statussen

Sla uitbetalingsgegevens op met behulp van aangepaste velden zoals sluitingsdatum en commissie.

Vergelijk leads snel in de tabelweergave voor duidelijkere rapportage.

Plan tijdlijnen in de weergaven Kalender en Tijdlijn voor een betere zichtbaarheid.

Monitor individuele prestaties en doelen zonder extra spreadsheets

✨️ Ideaal voor: Verkoopteams die een duidelijke, herhaalbare manier nodig hebben om commissies en prestaties bij te houden in ClickUp.

4. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Ontvang een gratis sjabloon Beheer klantgegevens met een drag-and-drop-interface met ClickUp Sales Pipeline sjabloon.

De ClickUp Sales Pipeline sjabloon biedt u een kant-en-klare werkruimte om uw pijplijn als een echt systeem te beheren. U kunt uw funnel op één plek visualiseren en klantgegevens dicht bij het werk houden met een drag-and-drop-werkstroom.

Als u een klein bedrijf, start-up of bureau bent dat meerdere deals tegelijkertijd afhandelt, helpt deze sjabloon u om consistent te blijven zonder extra administratie. U kunt leads prioriteren op basis van urgentie of waarde, zien wat deze week aandacht nodig heeft en follow-ups koppelen aan de juiste eigenaar, zodat uw pijplijn niet stilvalt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf de voortgang van deals bij met 30 aangepaste statussen in verschillende fasen van de pijplijn.

Sla relatie-context op met een ingebouwd aangepast veld 'Laatst gecontacteerd'.

Schakel tussen lijstweergave, verkoop-SOP-weergave en kaderweergave voor verschillende check-ins.

Geef sneller prioriteit aan leads door deals te sorteren en te filteren op urgentie of potentieel.

Houd verkoopwerkzaamheden verbonden aan taken, e-mailcontext en teamsamenwerking.

✨️ Ideaal voor: Teams die een gestructureerde weergave van de pijplijn binnen ClickUp willen, met duidelijke fasen en eigendom.

5. ClickUp Sales CRM-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Identificeer prospects, sluit deals en ontdek inzichten met datagestuurde beslissingen met de ClickUp Sales CRM-sjabloon.

De ClickUp Sales CRM-sjabloon is bedoeld voor het deel van de verkoop dat meestal rommelig is: gesprekken bijhouden en de context van deals gemakkelijk vindbaar houden. Het biedt u een codevrije database-achtige installatie, plus weergaven die u helpen zowel de pijplijnbewegingen als de dagelijkse verkoopacties te beheren.

Als u een lichtgewicht CRM wilt gebruiken zonder een volledig CRM-platform aan te schaffen, helpt deze sjabloon u om georganiseerd te blijven en versnipperde updates te voorkomen. U kunt klantgegevens op één plek bewaren, de voortgang van elke verkoop bijhouden met gestructureerde statussen en verschillende weergaven gebruiken voor snelle pijplijngecontrole of diepgaandere dealcontroles.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg de voortgang van deals met 20 aangepaste statussen, waaronder fasen als 'In gesprek' en 'Onboarding'.

Leg details van klantgesprekken vast met behulp van aangepaste velden voor consistente records.

Gebruik weergaven zoals Samenvatting, Bord, Lijst en een handleiding voor een snelle installatie.

Verminder handmatige invoer door verkoopactiviteiten te koppelen aan taken en processtappen.

Verbeter de zichtbaarheid van klantinteracties en volgende acties binnen het team.

✨️ Ideaal voor: Verkoop- en operationele teams die een CRM-achtige werkstroom in ClickUp willen, zonder extra tools.

6. ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer trends en ontdek kansen met visuele grafieken met de ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten.

Met het ClickUp-sjabloon voor verkooprapporten kunt u pijplijnactiviteiten omzetten in iets dat u daadwerkelijk kunt beoordelen en waarop u kunt reageren. In plaats van nummers in verschillende tabbladen bij te houden, kunt u belangrijke verkoopstatistieken in één rapport verzamelen, trends visualiseren met grafieken en kansen of hiaten sneller opsporen.

Als u klantwerk en verkoop in dezelfde week beheert, gaat het vaak mis bij de rapportage. Deze sjabloon houdt de rapportage eenvoudig en herhaalbaar, zodat u de prestaties in de loop van de tijd kunt bijhouden en updates kunt delen met belanghebbenden zonder elke maand een rapport helemaal opnieuw op te stellen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg de voortgang van rapporten met eenvoudige aangepaste statussen zoals Open en Voltooid.

Sla rapportagegegevens op met 10 aangepaste velden, waaronder verkoopregio, jaar en kwartaal.

Bekijk gegevens in meerdere rapportweergaven, waaronder maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse formaten.

Gebruik visuele grafieken om trends en kansen te ontdekken zonder handmatig formatwerk.

Houd verkopers verantwoordelijk met consistente rapportage en duidelijke statistieken.

✨️ Ideaal voor: Teams die snel verkooprapportages willen maken in ClickUp, zonder zich te hoeven verdiepen in spreadsheets.

7. ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer en sla alle gegevens op in een collaboratieve, codevrije database met de ClickUp-sjabloon voor verkoopprocessen.

Met de ClickUp-sjabloon voor het verkoopproces kunt u de stappen van uw verkoopactiviteiten definiëren en deze vervolgens ook daadwerkelijk volgen. De sjabloon is ontworpen om de voortgang in verschillende fasen bij te houden, lead- en klantgegevens op te slaan in een collaboratieve database zonder code, en het proces zichtbaar te houden zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Als je een start-up of een klein team bent dat consistentie wil opbouwen, biedt deze sjabloon je structuur zonder extra wrijving. Je kunt hem gebruiken om nieuwe vertegenwoordigers sneller in te werken, overdrachten duidelijker te maken en te zien waar deals vertraging oplopen, omdat aan elke fase taken en bijlagen zijn gekoppeld.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg elke stap van uw verkoopproces met aangepaste statussen per fase.

Sla verkoopgegevens op met 8 aangepaste velden, zoals Opportunity, E-mail en Contactnummer.

Bouw uw werkstroom met weergaven zoals lijst, gantt, werklast en kalender.

Houd het proces consistent, zodat er tijdens drukke weken geen stappen worden overgeslagen.

Maak onboarding eenvoudiger door vertegenwoordigers een duidelijk systeem te bieden dat laat zien wat er vervolgens gebeurt.

✨️ Ideaal voor: Teams die een herhaalbaar sjabloon voor het verkoopproces willen dat ze kunnen verfijnen naarmate ze groeien.

📹️ Bekijk een video: Benieuwd naar AI in sales, maar moe van vaag advies dat geen verandering brengt in uw dagelijkse werkzaamheden?

Deze video leidt u door praktische ClickUp-werkstroomen met behulp van ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs en dashboards, plus plug-and-play-sjablonen zoals het dagelijkse verkooprapport en de verkoopprognose, zodat u de gezondheid van uw pijplijn, follow-ups en rapportage op één plek kunt bijhouden.

8. ClickUp-sjabloon voor verkoopgesprekken

Ontvang een gratis sjabloon Organiseer al uw verkoopgegevens op één centrale locatie met de ClickUp-sjabloon voor verkoopgesprekken.

De ClickUp Sales Calls sjabloon is ontwikkeld voor teams die veel outreach doen en call tracking nodig hebben om overzichtelijk te blijven. Het helpt u contacten te registreren, gesprekken bij te houden en elk gesprek te koppelen aan follow-up taken, zodat de resultaten van gesprekken niet verdwijnen in iemands aantekeningen.

Als u sjablonen wilt gebruiken als lichtgewicht CRM, is het bijhouden van telefoongesprekken vaak de ontbrekende schakel. Met deze sjabloon houdt u uw telefoonactiviteiten en volgende stappen op één plek bij, zodat u sneller kunt opvolgen, deals in gang kunt houden en consistent kunt blijven tussen vertegenwoordigers.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf op de hoogte van kansen met aangepaste statussen zoals Verkoopgesprek, Kwalificatie, Prospect en Gesloten gewonnen.

Sla telefoonnummers en informatie over contacten op met behulp van aangepaste velden, zoals follow-updatum en e-mail.

Gebruik weergaven zoals Overzicht en Verkoop pijplijn voor snel zichtbaarheid bij call-to-deal

Wijs follow-ups direct toe als taken, zodat actiepunten een hoge mate van zichtbaarheid behouden.

Houd het bijhouden van telefoongesprekken consistent voor alle vertegenwoordigers zonder extra tools

✨️ Ideaal voor: Teams die call tracking en follow-ups willen koppelen aan een eenvoudige CRM-werkstroom in ClickUp.

9. ClickUp-sjabloon voor verkoopstatistieken

Ontvang een gratis sjabloon Krijg duidelijkheid over waar uw verkoopinspanningen het meest effectief zijn met de ClickUp Sales Tracker-sjabloon.

Met de ClickUp Sales Tracker-sjabloon kunt u op een eenvoudige manier uw verkoopactiviteiten en -prestaties bijhouden, zonder dat dit een rapportageproject wordt. Het is ontworpen als een op lijsten gebaseerde tracker met duidelijke statussen, gestructureerde velden en meerdere weergaven, zodat u de voortgang kunt volgen en trends snel kunt signaleren.

Als u een klein bedrijf, start-up of bureau bent dat zichtbaarheid nodig heeft, maar geen zware CRM-installatie wil, houdt deze sjabloon uw tracking eenvoudig. U kunt zien waar uw verkoopinspanningen vruchten afwerpen, prestaties in de loop van de tijd meten en betere pijplijnbeslissingen nemen met dezelfde werkruimte die u al gebruikt om uw werk te beheren.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg de voortgang van de verkoop met statussen zoals Doel bereikt, Doel niet bereikt en Lopend.

Sla verkoopgegevens op met 12 aangepaste velden, waaronder verzend- en winstdoelstellingen.

Bekijk trends met behulp van een weergave van het verkoopvolume per maand om de prestaties duidelijker bij te houden.

Vergelijk resultaten met behulp van een weergave van de verkoopstatus per product voor snelle beslissingen.

Houd de rapportage consistent zonder elke week trackers opnieuw op te bouwen.

✨️ Ideaal voor: Teams die binnen ClickUp een lichtgewicht systeem voor het bijhouden van verkopen willen, met duidelijke weergaven en eenvoudig inzicht in prestaties.

10. ClickUp-sjabloon voor het beheer van de verkooppijplijn

Ontvang een gratis sjabloon Bijhoud en beheer inkomende kansen, afgehandeld door AE's en BDR's met de ClickUp-sjabloon voor salespipelinebeheer.

Volg en beheer inkomende kansen, afgehandeld door AE's en BDR's, met de ClickUp-sjabloon voor salespijplijnbeheer

Het ClickUp Sales Pipeline Management sjabloon is ontwikkeld voor het beheren van binnenkomende kansen wanneer meerdere mensen bij de pijplijn betrokken zijn. Het is een kant-en-klare map die AE's en BDR's helpt om op één lijn te blijven over wat er binnenkomt, waar aan gewerkt wordt en wat de volgende stap moet zijn.

Als uw pijplijn snel vol raakt, biedt deze sjabloon u structuur zonder u te vertragen. U krijgt een vooraf gedefinieerde installatie met tal van pijplijnfasen, ingebouwde velden voor dealgegevens en een inbegrepen automatisering, zodat de werkstroom vanaf dag één georganiseerd aanvoelt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Beheer inkomende kansen in een gedeelde map die is gebouwd voor AE- en BDR-werkstroomen.

Volg de voortgang van deals met 25 statussen voor meer gedetailleerde pijplijnfasen.

Leg transactiegegevens vast met behulp van 18 aangepaste velden voor consistent bijhouden en rapportage.

Gebruik de meegeleverde automatisering om repetitieve pijplijnupdates te verminderen.

Houd eigendom en overdrachten duidelijk wanneer meerdere vertegenwoordigers aan dezelfde pijplijn werken.

✨️ Ideaal voor: Verkoopteams die inkomende kansen doorsturen tussen BDR's en AE's die gedeelde zichtbaarheid van de pijplijn nodig hebben.

Sluit het af in ClickUp, niet in vijf verschillende tabbladen

Als u moet kiezen tussen Asana en Notion voor CRM-sjablonen, kunnen beide werken, maar om verschillende redenen.

Asana komt beter tot zijn recht wanneer uw CRM echt een follow-up-engine is. Deals gedragen zich als taken, dus het is gemakkelijker om taken toe te wijzen, deadlines in te stellen en teamtaken zichtbaar te houden terwijl u projecten beheert.

Notion is sterker wanneer uw CRM een rijkere context nodig heeft. Deals gedragen zich als records, zodat uw pijplijn naast interne documentatie, aantekeningen over vergaderingen en een lichtgewicht kennisbank kan staan.

Het belangrijkste is consistentie. Met een op sjablonen gebaseerde installatie blijft uw pijplijn alleen accuraat als mensen deze week na week bijwerken, voor meerdere projecten. ClickUp is een betere keuze als u uw CRM-werkstroom rechtstreeks wilt koppelen aan de uitvoering binnen één alles-in-één werkruimte.

Meld u nu aan bij ClickUp voor een beter georganiseerde werkstroom!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Asana werkt als een taakgerichte CRM-sjabloon. Een deal wordt een taak en follow-ups worden weergegeven in opdrachten, deadlines en projectweergaven. Notion werkt als een databasegerichte CRM-sjabloon. Een deal wordt een record en de context wordt weergegeven op de pagina. Als u zowel actietracking als dealcontext wilt, combineren ClickUp CRM-sjablonen taakuitvoering en CRM-achtige tracking op één plek.

Als uw team al gestructureerde projecten uitvoert in een taakbeheerder, is Asana meestal sneller in te stellen met een bord, een paar velden en duidelijke fasen. Notion vergt meer ontwerpwerk omdat u de databasestructuur, weergaven en eigenschappen zelf moet bouwen. ClickUp is vaak het snelst als u projectsjablonen wilt die u kunt starten en aanpassen zonder het systeem helemaal opnieuw op te bouwen.

Ja. Asana bevat CRM-achtige projectenjablonen, zoals sjablonen voor verkooppijplijnen en accounttracking. Deze werken door deals en accounts in kaart te brengen als taken binnen een project. Als u een grotere bibliotheek met verkoop- en CRM-sjablonen wilt voor het bijhouden van pijplijnen, follow-ups en rapportages, biedt ClickUp meer opties in dat format.

Ja, vooral als uw verkoopteam dealpagina's wil met aantekeningen, links en een gekoppelde kennisbeheerinstallatie. De sleutel is proceshygiëne. Met Notion kunt u een overzichtelijke database bouwen, maar de nauwkeurigheid hangt af van consistente updates van eigenschappen en fasen. ClickUp kan een betere keuze zijn als u naast die aantekeningen ook strakker taakbeheer voor follow-ups wilt.

Asana wint over het algemeen op het gebied van taakgebaseerde automatisering, omdat regels zijn opgebouwd rond taakverplaatsingen, toewijzingen en faseveranderingen. Notion biedt databaseautomatisering, maar de diepgang hangt af van uw abonnementen en hoe u uw database structureert. ClickUp is een sterk alternatief wanneer u geautomatiseerde werkstroomstromen wilt die rechtstreeks gekoppeld zijn aan taken, statussen en vervolgstappen binnen uw CRM-werkruimte.

Als uw klantwerk afhankelijk is van uitvoering, deadlines en duidelijke eigendom, kan Asana gemakkelijker te gebruiken zijn, omdat het in de kern een gestructureerde tool voor projectmanagement is. Als uw klantwerk afhankelijk is van rijke context en interne documentatie, kan Notion een betere keuze zijn. Als u klanten en CRM-tracking in dezelfde tool wilt beheren, is ClickUp vaak de eenvoudigste manier om alles met elkaar te verbinden.