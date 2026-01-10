10 beste FlowSavvy-alternatieven voor slimmere planning in 2025

FlowSavvy maakt persoonlijke automatische planning heel eenvoudig. Taaken worden op magische wijze ingepland, focus tijd lijkt verdedigd en voor een tijdje is uw kalender eindelijk logisch.

Maar het schiet vaak tekort wanneer dagen complexe projecten, teamsamenwerking of dynamische deadlines omvatten. Overlappingen, verborgen conflicten en frequente contextwisselingen kunnen de productiviteit snel verminderen.

Als je alleen op het platform vertrouwt, begint dat een limiet te vormen en dan ga je op zoek naar iets slimmers.

In deze blogpost verkennen we de 10 beste alternatieven voor FlowSavvy die verder gaan dan eenvoudige automatische planning. Laten we aan de slag gaan! 📅

De beste alternatieven voor Flowsavvy in één oogopslag

Hier is een tabel waarin alle Flowsavvy-alternatieven in deze blog worden vergeleken. 📊

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één productiviteit, planning, taakuitvoering en projectwerkstroom voor kleine teams tot grote ondernemingen. Uniforme werkruimte die ClickUp Kalender verbindt met meerdere weergaven, ClickUp Brain voor contextbewuste prioritering en samenvattingen, automatiseringen voor aangepaste werkstroomen en AI-agenten. Voor altijd gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Reclaim. ai AI-aangedreven automatische planning van taken, gewoontes en focusblokken voor kenniswerkers en mensen die geïnteresseerd zijn in productiviteit. AI-gestuurde tijdblokkering, slimme plaatsing van vergaderingen, tools voor tijdbeheer, conflictbewuste herplanning, bescherming van gewoontes en pauzes Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker. Motion Automatische prioritering, herplanning en geïntegreerde kalenderoptimalisatie voor teams en individuen. AI-aangedreven planning, realtime herschikking, engine voor het prioriteren van taken Betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand per gebruiker. Sunsama Gestructureerde dagelijkse planning, bewuste tijdblokkering en integratie van taken in verschillende kalenders voor professionals. Dagelijks planningsdashboard met kalender/taakintegratie, time-boxing met slepen en neerzetten, ochtend- en eindrituelen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand. Akiflow Gecentraliseerde registratie van taken, planning in natuurlijke taal en coördinatie van meerdere apps voor mensen die input van verschillende tools voor productiviteit beheren. Universele inbox voor taken uit meer dan 3000 integraties, AI-persoonlijke assistent (Aki) voor het aanmaken van taken in natuurlijke taal, slimme planning Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,50 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd). Notion Flexibele werkruimte die databases, aantekeningen, kalenders en aangepaste werkstroomen combineert voor studenten, makers en kenniswerkers. Notion Agent en AI-functies, aanpasbare databases, kalender- en tijdlijnweergaven, AI-vergadernotities Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker. Fantastical Geavanceerde kalender, gebeurtenissen aanmaken en synchronisatie tussen kalenders voor Apple- en Windows-gebruikers. Natuurlijke taalinvoer, meerdere gedetailleerde weergaven (dag/week/maand/jaar), planningslinks, uitgebreide widgets Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6,99/maand per gebruiker. Todoist Beheer takenlijsten, terugkerende taken en prioriteiten voor individuen en teams die op zoek zijn naar een georganiseerde manier om taken bij te houden. Projecten/secties/labels, terugkerende data en herinneringen, samenwerking met toegewezen personen/opmerkingen, filters en synchronisatie van kalenderweergave Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) TickTick Taak- en gewoontebeheer met Pomodoro, kalenderweergaven en herinneringen voor liefhebbers van persoonlijke productiviteit. Taaklijsten met herinneringen, Pomodoro-timer. Gewoontetracker; Eisenhower-matrix, samenwerking Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 35,99 per jaar per gebruiker. Google Agenda Eenvoudige planning van gebeurtenissen, Gmail-integratie en duidelijke tijdvisualisatie voor individuen en professionele teams. Gebeurtenissen aanmaken met herinneringen, terugkerende gebeurtenissen, slimme suggesties en doelen om gefocust te blijven Free

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Flowsavvy?

Veel gebruikers lopen tegen limieten aan bij het gebruik van Flowsavvy zodra hun werk projecten, veranderende prioriteiten of meerdere tools omvat. Let bij het evalueren van alternatieven op functies die zijn afgestemd op het opvullen van deze hiaten en die zowel de planning als de uitvoering ondersteunen. 👀

Volledige taak- en projectstructuur: ondersteunt projecten, subtaaken, afhankelijkheden, aangepaste statussen (zoals Backlog, In uitvoering of Geblokkeerd) en ondersteunt projecten, subtaaken, afhankelijkheden, aangepaste statussen (zoals Backlog, In uitvoering of Geblokkeerd) en timesheet-sjablonen

Ingebouwde samenwerking: maakt toegewezen personen, gedeelde zichtbaarheid en maakt toegewezen personen, gedeelde zichtbaarheid en teamcommunicatie mogelijk, in plaats van beperkt te zijn tot zelfstandige kalenderplanning.

Flexibele planningcontrole: hiermee kunt u tijdsblokken, duur en prioriteiten handmatig aanpassen in plaats van alleen te vertrouwen op automatisch gegenereerde planningen.

Meerdere werkweergaven: biedt lijst-, kalender-, tijdlijn- of bordweergaven om werk te plannen, bij te houden en te beoordelen.

AI-ondersteunde planning: helpt bij het samenvatten van werk, het voorstellen van prioriteiten en het aanpassen van planningen wanneer taken verschuiven.

Automatisering voor onderhoud: werkt taken, statussen of planningen automatisch bij als het werk verandert, waardoor handmatige herplanning overbodig wordt.

🔍 Wist u dat? Het veld interruptiewetenschap ontstond toen onderzoekers ontdekten dat het wisselen tussen taken, zoals het wisselen tussen kalendertaakjes of vergaderingen, meetbare mentale kosten met zich meebrengt.

De beste alternatieven voor Flowsavvy

Op zoek naar een flexibelere manier om uw dag te plannen en uw werk te beheren?

Hier zijn de beste alternatieven voor FlowSavvy die verder gaan dan automatische planning met slimmer taakbeheer, dynamische planning en AI-kalenders. 🎯

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één productiviteit, planning, taakuitvoering en projectwerkstroom)

Gebruik ClickUp-taaken om werk vast te leggen, compleet met deadlines, toegewezen personen, statussen en andere belangrijke details

Naarmate het werk zich uitbreidt van persoonlijke taken naar projecten, follow-ups en verschuivende prioriteiten, leidt planning vaak tot een wildgroei aan tools.

ClickUp gaat een stap verder door planning, taakbeheer, projectweergaven, automatisering en AI te combineren. Zo evolueert uw agenda mee met uw werk in plaats van een statisch plan te worden dat losstaat van uw werkzaamheden. Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte brengt het planning, projectmanagement en uitvoering samen in één verbonden omgeving.

Maak complex werk overzichtelijk

Alles in deze taakplanningssoftware begint met ClickUp-taaken. In tegenstelling tot eenvoudige takenlijsten zijn ClickUp-taaken ontwikkeld voor planning in de praktijk, waar prioriteiten verschuiven en werk meerdere dagen in beslag neemt.

Dit is hoe ze u kunnen helpen:

Modelleer echte werkstroomen: Verplaats werk door fasen zoals Backlog , Gepland , In uitvoering , In afwachting en Klaar met Verplaats werk door fasen zoalsenmet ClickUp aangepaste statussen , zodat taken een weerspiegeling zijn van hoe de werkstroom verloopt.

Voeg context toe: Leg prioriteit, inspanning, tijdsinschatting, energieniveau of categorie vast met behulp van Leg prioriteit, inspanning, tijdsinschatting, energieniveau of categorie vast met behulp van aangepaste velden voor elke Taak in ClickUp

Automatiseer routinematig werk: stel stel ClickUp terugkerende taken in om te herhalen op basis van tijd (dagelijks, wekelijks, maandelijks) of op basis van gebeurtenissen, zoals wanneer een status verandert.

Plan verder dan taken voor één dag: verdeel grote taken in subtaaken, wijs afhankelijkheden toe en spreid de inspanningen over meerdere dagen.

Combineer het met ClickUp AI Notetaker en je hebt ineens een krachtige combinatie in handen!

Visualiseer gepland werk

Zodra uw werk duidelijk is gedefinieerd in ClickUp-taken, wordt ClickUp-kalender de laag waar werk en tijd samenkomen. Het haalt taken, deadlines en prioriteiten rechtstreeks naar uw planning.

In tegenstelling tot tools die taken alleen automatisch rond vergaderingen plaatsen, geeft ClickUp u controle over hoe taken in uw kalender worden weergegeven.

U kunt bijvoorbeeld uw ontwerpbeoordelingstaken naar een blok van twee uur in de ochtend slepen, deze naast uw clientgesprekken en rapportdeadlines bekijken en ze eenvoudig naar de middag verplaatsen als een vergadering uitloopt. Zoom uit naar week- of maandweergaven om mogelijke knelpunten op te sporen, prioriteiten in evenwicht te brengen en ervoor te zorgen dat er niets tussen ClickUp en uw gesynchroniseerde Google- of Outlook-kalenders door gliipt.

Voeg AI-mogelijkheden toe

ClickUp Brain, uw AI-aangedreven assistent, is rechtstreeks in uw contextuele werkruimte ingebouwd. Het houdt rekening met prioriteiten, deadlines, afhankelijkheden en zelfs uw persoonlijke werkpatronen om uw planning slimmer en realistischer te maken.

Vraag ClickUp Brain om suggesties voor deadlines op basis van uw huidige werklast, prioriteiten en bestaande planning

Stel, u opent ClickUp op maandagmorgen na een drukke week. In plaats van tientallen taken, achterstallige items en kalenderblokken te scannen, vraagt u ClickUp Brain: 'Waar moet ik me vandaag op concentreren?

Het brengt drie belangrijke items naar voren, legt uit waarom ze vandaag de dag van belang zijn en wijst op één Taak die achterloopt omdat een afhankelijke beoordeling nog niet heeft plaatsgevonden.

Je merkt dat een project zwaarder is dan verwacht, dus je opent het en vraagt: Vat dit project samen en vertel me wat de voortgang belemmert.

In enkele seconden genereert Brain een korte samenvatting in executive-stijl, haalt context uit taakopmerkingen en documenten en benadrukt dat twee follow-ups achterstallig zijn. U zet een van deze om in een ClickUp-taak met hoge prioriteit en vraagt de AI-tool om de rest van de week opnieuw in te plannen om ruimte te maken.

📌 Exemplaarprompts: Herschik mijn achterstallige taken voor de rest van deze week om mijn werklast in evenwicht te brengen.

Maak een taak aan om volgende week donderdag op te volgen wat betreft het voorstel voor de client en geef deze hoge prioriteit.

Stel verbeteringen voor aan mijn huidige weekschema om overbelasting te voorkomen.

Automatiseer repetitieve taken

Zodra uw taken zijn georganiseerd en uw planning is geoptimaliseerd met ClickUp Brain, neemt ClickUp-automatisering het tijdrovende werk over, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

Bouw aangepaste werkstroommen in ClickUp-automatiseringen om repetitieve taken automatisch af te handelen, precies zoals jij dat wilt

Dit kunt u doen met ClickUp-automatiseringen:

Automatiseer taakstatusupdates: verplaats taken tussen 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Voltooid' op basis van triggers zoals deadlines, opmerkingen of taaktoewijzingen.

Stuur notificaties en herinneringen: waarschuw teamleden, medewerkers of uzelf automatisch wanneer deadlines naderen of taken veranderen.

Taken toewijzen: Wijs taken automatisch toe aan specifieke personen of teams wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Externe apps integreren: maak een verbinding tussen ClickUp en e-mail, Slack of andere populaire tools om externe werkstroomautomatisch te triggeren.

Creëer complexe werkstroomen met automatisering

ClickUp Super Agents tillen uw planning en automatisering naar een hoger niveau door als intelligente assistenten te fungeren die werk en inzichten afhandelen en repetitieve taken voor u automatiseren.

Ontwerp gepersonaliseerde ClickUp AI-agents om aangepaste automatiseringen uit te voeren zonder ook maar één regel code te schrijven

Het monitort continu uw werkruimte om updates voor te stellen, taken opnieuw in te plannen en belangrijke deadlines te markeren, nog voordat u erom vraagt. U kunt complexe werkstroomautomatismen uitvoeren, zoals het aanmaken van nieuwe taken op basis van e-mailinvoer, het opstellen van projectplannen of het genereren van rapporten op basis van uw taakgegevens.

De beste functies van ClickUp

Rapportage, beoordeling en vastlegging van werkuren: dien uren direct vanuit taken in met Timesheets Hub , leg definitieve uren vast voor naleving en houd realtime inzichten bij. dien uren direct vanuit taken in met ClickUp Urenregistratie , keur wijzigingen goed of vraag deze aan in de, leg definitieve uren vast voor naleving en houd realtime inzichten bij.

Tijd bijhouden vanaf elke locatie: start en stop timers op desktop, mobiel of browser met start en stop timers op desktop, mobiel of browser met ClickUp Project Tijdsregistratie , voeg achteraf tijd toe met aantekeningen en labels, markeer items als 'factureerbaar' om een client te factureren en tel tijd bij elkaar op voor taken en subtaaken.

Visualiseer werk vanuit elke hoek: schakel tussen lijst-, kalender-, tijdlijn-, kanban- of aangepaste lay-outs met behulp van schakel tussen lijst-, kalender-, tijdlijn-, kanban- of aangepaste lay-outs met behulp van ClickUp Views om planningen te maken , prioriteiten te vergelijken en de weergave van het werk aan te passen.

Breng uw werkstroom in verschillende tools samen: synchroniseer Google Agenda of Outlook-kalender, maak verbinding met tijdregistratie-apps zoals Toggl of Harvest en breng werk uit externe tools samen in één werkruimte met synchroniseer Google Agenda of Outlook-kalender, maak verbinding met tijdregistratie-apps zoals Toggl of Harvest en breng werk uit externe tools samen in één werkruimte met ClickUp-integraties

Limieten van ClickUp

Met veel functies en aangepaste instellingen kan het even duren om de installatie te vinden die het beste bij uw werkstroom past.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp

Deze recensie zegt eigenlijk alles:

Ik werk mijn recensie bij omdat ClickUp indruk blijft maken, vooral met de recente grote update, ClickUp 4. 0. Mijn favoriete onderdeel – de eenvoudige maar krachtige Slash Command (/) in de beschrijvings- en opmerkingenvelden – is nu nog beter en dient als toegangspunt voor geavanceerde functies zoals de ClickUp AI (/ai) en de globale AI Command Bar. Hierdoor zijn snelle formaten (zoals de nummering die ik gebruik voor bijlagen) en complexe acties even gemakkelijk te implementeren voor zowel werk- als persoonlijke projecten. Hoewel het Free Forever-abonnement genereus is met een onbeperkt aantal leden, zijn de beperkingen steeds duidelijker geworden. Ik waardeer nog steeds dat ik meerdere werkruimten (elk met 5 gratis ruimten) kan aanmaken om mijn grote projecten te segmenteren. Door de introductie van limieten op belangrijke functies zoals automatiseringen, aangepaste velden en de strikte opslaglimiet van 100 MB moet ik echter beter nadenken over hoe ik het platform gebruik voordat ik een upgrade overweeg.

Ik werk mijn recensie bij omdat ClickUp indruk blijft maken, vooral met de recente grote update, ClickUp 4. 0. Mijn favoriete onderdeel – de eenvoudige maar krachtige Slash Command (/) in de beschrijvings- en opmerkingenvelden – is nu nog beter en dient als toegangspunt voor geavanceerde functies zoals de ClickUp AI (/ai) en de globale AI Command Bar. Hierdoor zijn snelle formaten (zoals de nummering die ik gebruik voor bijlagen) en complexe acties even gemakkelijk te implementeren voor zowel werk- als persoonlijke projecten.

Hoewel het Free Forever-abonnement genereus is met een onbeperkt aantal leden, zijn de beperkingen duidelijker geworden. Ik waardeer nog steeds dat ik meerdere werkruimten (elk met 5 gratis ruimten) kan aanmaken om mijn grote projecten te segmenteren. Door de introductie van limieten op belangrijke functies zoals automatiseringen, aangepaste velden en de strikte opslaglimiet van 100 MB moet ik echter beter nadenken over hoe ik het platform gebruik voordat ik een upgrade overweeg.

📮 ClickUp Insight: 24% van de gebruikers vindt dat focus tijd overschat wordt en geeft de voorkeur aan multitasking, terwijl 39% zegt dat diepe focus de enige manier is om zinvol werk gedaan te krijgen. Ongeacht uw werkstijl, ClickUp is het AI-aangedreven commandocentrum dat zich aan u aanpast. Moet u multitasken? U kunt projecten beheren, chatten met uw team en zelfs in realtime op internet zoeken, allemaal zonder ClickUp te verlaten. 🤹🏽 Houdt u van depe concentratie? Functies zoals ClickUp Kalender helpen u afleidingen te blokkeren, terwijl agenten routinetaken automatiseren, zodat u in de zone kunt blijven!

2. Reclaim. ai (het beste voor AI-gestuurde automatische planning van taken, gewoontes en focusblokken)

In plaats van u te vragen elke taak handmatig in te delen, evalueert Reclaim.ai continu uw Google Agenda of Outlook-kalender en neemt het namens u beslissingen. Het plaatst werk, routines en vergaderingen op de plek waar ze het beste passen, op basis van urgentie en prioriteit.

Als uw planning verandert, herschikt dit alternatief voor Clockwise flexibele items zodat deadlines intact blijven zonder dat u de hele dag uw kalender in de gaten hoeft te houden.

U kunt routines behouden zonder handmatige aanpassingen met behulp van AI-aangedreven Habits die zichzelf opnieuw plannen en burn-out verminderen. Voorkom overmatig schakelen tussen contexten met Buffer Time, dat automatisch pauzes en overgangsvensters toevoegt.

De beste functies van Reclaim.ai

Verdedig diepgaand werk automatisch met Focus Time , dat zich aanpast aan gebeurtenissen met een hogere prioriteit.

Taakplanning , gesynchroniseerd vanuit tools zoals Asana en ClickUp. Zet op prioriteiten gebaseerde taken om in live projectmanagementkalenderblokken met behulp van, gesynchroniseerd vanuit tools zoals Asana en ClickUp.

Boek sneller conflictvrije vergaderingen met AI Scheduling Links die flexibele beschikbaarheid weergeven.

Coördineer terugkerende teamvergaderingen op een slimme manier met Smart Meetings, dat zich aanpast aan wijzigingen in vakantiedagen en kalenders.

Limieten van Reclaim.ai

Beperkte aanpassing van de kalender, zonder kleurcodering voor taken of flexibele kleurenschema's, in tegenstelling tot Reclaim.ai-alternatieven.

Gewoontes werken niet als echte terugkerende taken en vereisen extra stappen om ze te bekijken of als voltooid te markeren.

Prijzen van Reclaim.ai

Free

Starter: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Reclaim. ai beoordelingen

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reclaim. ai?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Ik vind de planningsfunctie erg prettig. Hiermee kan ik verschillende planningsformaten gebruiken voor verschillende groepen. […] Ik waardeer het gedeelte over gewoontes enorm; het heeft me enorm geholpen. […] Ik heb gemerkt dat geplande gebeurtenissen overal dubbel voorkomen. Het zou handig zijn om betere instructies te hebben over hoe je dubbele gebeurtenissen tussen persoonlijke en zakelijke kalenders kunt beheren. Ik ervaar veel dubbele gebeurtenissen wanneer ik met jullie app en mijn Google Agenda-instellingen werk. De schriftelijke instructies zijn onduidelijk en erg verwarrend.

Ik vind de planningsfunctie erg prettig. Hiermee kan ik verschillende planningsformaten gebruiken voor verschillende groepen. […] Ik waardeer het gedeelte over gewoontes enorm; het heeft me enorm geholpen. […] Ik heb gemerkt dat geplande gebeurtenissen overal dubbel voorkomen. Het zou handig zijn om betere instructies te hebben over hoe je dubbele gebeurtenissen tussen persoonlijke en zakelijke kalenders kunt beheren. Ik ervaar veel dubbele gebeurtenissen wanneer ik met jullie app en mijn Google Agenda-instellingen werk. De schriftelijke instructies zijn onduidelijk en erg verwarrend.

3. Motion (het beste voor automatische prioritering, herplanning en geïntegreerde kalender)

via Motion

Motion positioneert zich als een systeem voor productiviteit waarin planning, prioritering en uitvoering automatisch plaatsvinden. De AI analyseert continu uw deadlines, duur van de taken, afhankelijkheden en beschikbare tijd om een geoptimaliseerde planning voor de dag op te stellen, en berekent deze vervolgens opnieuw wanneer er veranderingen optreden.

In vergelijking met FlowSavvy, dat zich richt op adaptieve tijdblokkering, gaat Motion nog een aantal stappen verder door de voltooiingsdata van projecten te voorspellen, werk opnieuw over mensen te verdelen en overbelasting te signaleren.

De intelligente tools voor vergaderingbeheer bieden AI-gestuurde planningslinks die alleen tijdvakken weergeven die echt passen bij uw geoptimaliseerde planning, terwijl ze uw concentratietijd beschermen en buffers toevoegen.

Beste functies van Motion

Geef automatisch prioriteit aan dagelijks werk met AI Taaken , dat planningen herschikt op basis van deadlines, inspanning en werkelijke capaciteit.

Breng projecten automatisch vooruit met behulp van de AI Project Manager die afhankelijkheden oplost en vastgelopen werk signaleert.

Houd tijdlijnen nauwkeurig bij in realtime met de AI Gantt grafiek , die wordt bijgewerkt naarmate het werk vordert.

Verminder de coördinatiekosten met de AI Meeting Assistant, die limieten voor vergaderingen en optimale boekingsvensters afdwingt.

Bewegingslimieten

Het is moeilijk om met nieuwere functies, zoals AI-medewerkers, om te gaan, omdat er geen duidelijke documentatie beschikbaar is.

De tool kan voor persoonlijk gebruik wat overbodig lijken, aangezien veel functies gericht zijn op zakelijke teams.

Motion-prijzen

Pro AI: $49/maand per gebruiker (individuen)

Business AI: $ 69/maand per gebruiker (individuen)

Pro AI: $ 29/maand per gebruiker (Teams)

Business AI: $49/maand per gebruiker (Teams)

Motion-recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Motion?

Hier is een feedback van een echte gebruiker:

Ik vind Motion vrij eenvoudig in te stellen, omdat ik alleen maar de schema's correct hoefde in te vullen. Het maakt het afhandelen van mijn taken veel overzichtelijker door ze te prioriteren in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd. […] Ik vind het invoeren van gegevens in Motion lastig omdat er te veel knoppen op de takenlijst staan, waardoor het moeilijk is om ze te selecteren en onder een bepaald project te categoriseren. Bovendien kan de software soms traag zijn, wat het invoeren van een groot aantal taken omslachtig maakt. Een ander nadeel is de hoge prijs, die voor studenten zoals ik, die geneeskunde studeren en over beperkte middelen beschikken, onbetaalbaar kan zijn.

Ik vind Motion vrij eenvoudig in te stellen, omdat ik alleen maar de schema's correct hoefde in te vullen. Het maakt het afhandelen van mijn taken veel overzichtelijker door ze te prioriteren in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd. […] Ik vind het invoeren van gegevens in Motion lastig omdat er te veel knoppen op de lijst met taken staan, waardoor de selectie en categorisering onder een bepaald project moeilijk zijn. Bovendien kan de software soms traag zijn, wat het invoeren van een groot aantal taken omslachtig maakt. Een ander nadeel is de hoge prijs, die voor studenten zoals ik, die geneeskunde studeren en over beperkte middelen beschikken, onbetaalbaar kan zijn.

🧠 Leuk weetje: Antropologen beschrijven chronemics — hoe tijd in verschillende culturen anders wordt begrepen en gewaardeerd, van strikte normen voor stiptheid in sommige samenlevingen tot meer flexibele benaderingen in andere. Deze percepties beïnvloeden hoe mensen plannen, prioriteiten stellen en planningstools gebruiken.

4. Sunsama (het beste voor gestructureerde dagelijkse planning en bewuste tijdsblokkering)

via Sunsama

Sunsama hanteert een bewust menselijke benadering van planning. Elke ochtend bekijkt u de taken die zijn opgehaald uit tools zoals Asana, Jira, Slack en Gmail, en beslist u vervolgens wat vandaag realistisch gezien haalbaar is. Taken worden rechtstreeks in uw kalender geplaatst, waardoor u op natuurlijke wijze afwegingen moet maken en niet in de valkuil van overbelasting terechtkomt.

In plaats van uw dag automatisch te herschikken met AI, benadrukt Sunsama bewuste besluitvorming en zichtbaarheid op het gebied van inspanningen. Tijdsinschattingen, dagelijkse doelen en indicatoren voor de werklast maken duidelijk wanneer u te veel hooi op uw vork neemt, terwijl functies zoals afsluitingsrituelen aan het einde van de dag en rapporten over de voortgang gezonde grenzen versterken.

De beste functies van Sunsama

Begeleid doelgerichte planning door middel van dagelijkse planningsrituelen die prioriteiten aan het licht brengen voordat het werk begint.

Blijf gefocust met de Distraction-Free Mode en de bedieningselementen voor het dempen van apps.

Bouw een duurzaam werkritme op door de Pomodoro Timer te ondersteunen.

Houd inspanningen en patronen bij via dagelijkse en wekelijkse analyses .

Stem kortetermijnwerk af op grotere doelen met behulp van wekelijkse doelstellingen.

Limieten van Sunsama

De installatie van taken kan omslachtig zijn, omdat subtaaken moeten worden toegevoegd nadat de hoofdtaaken zijn aangemaakt.

Mist robuuste mogelijkheden voor het maken van langetermijnantekeningen in vergelijking met speciale taak- of notitie-apps zoals Todoist.

Prijzen van Sunsama

14 dagen gratis proefversie

Jaarlijks abonnement: $ 16/maand (jaarlijks gefactureerd)

Maandelijks abonnement: $ 20/maand

Sunsama-recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sunsama?

Hier is een Capterra-recensie voor u:

Als solopreneur is het vaak een uitdaging om alle taken die ik op een dag moet uitvoeren te volbrengen. Sunsama geeft me een herinnering om pauzes te nemen, geeft me een realistische weergave van hoeveel tijd een taak in beslag zal nemen en levert een wekelijks overzicht van hoe ik mijn tijd besteed. Ik kan mijn persoonlijke en zakelijke kalenders, wellnessactiviteiten en tijd met mijn gezin allemaal op één plek samenbrengen. Dit helpt me om mijn doelen en intenties niet uit het oog te verliezen... Soms vergeet ik een taak aan het juiste kanaal toe te wijzen. Ik zou willen dat dit gemakkelijker/prominenter was. Ook moet je een taak invoeren en er vervolgens weer naar teruggaan om subtaaken toe te voegen. Ik zou graag zien dat dat proces soepeler verloopt.

Als solopreneur is het vaak een uitdaging om alle taken die ik op een dag moet uitvoeren te volbrengen. Sunsama geeft me een herinnering om pauzes te nemen, geeft me een realistische weergave van hoeveel tijd een taak in beslag zal nemen en levert een wekelijks overzicht van hoe ik mijn tijd besteed. Ik kan mijn persoonlijke en zakelijke kalenders, wellnessactiviteiten en tijd met mijn gezin allemaal op één plek samenbrengen. Dit helpt me om mijn doelen en intenties niet uit het oog te verliezen... Soms vergeet ik een taak aan het juiste kanaal toe te wijzen. Ik zou willen dat dit gemakkelijker/prominenter was. Ook moet je een taak invoeren en er vervolgens op terugkomen om subtaaken toe te voegen. Ik zou graag zien dat dat proces soepeler verloopt.

🧠 Leuk weetje: Sommige mensen hebben het gevoel dat de tijd vliegt als ze geconcentreerd zijn, terwijl anderen het gevoel hebben dat de tijd traag voorbijgaat. Deze subjectieve perceptie heeft invloed op hoe we tijdvakken toewijzen of Taaken plannen. Training in tijdsbesef en -inschatting verbetert de nauwkeurigheid van de planning en vermindert stress.

5. Akiflow (het beste voor gecentraliseerde registratie van taken, planning en coördinatie van meerdere apps)

via Akiflow

Akiflow is gebaseerd op het concept van de flowtime-techniek en haalt taken, berichten en gebeurtenissen uit plaatsen als Slack, Gmail, Asana en Trello naar zijn commandocentrum. Alles komt terecht in een universele inbox, waar u beslist wat vandaag uw tijd verdient en het vervolgens rechtstreeks in uw kalender plaatst met behulp van tijdblokkering.

Wat Akiflow onderscheidt als alternatief voor FlowSavvy is de balans tussen controle en automatisering.

Het vermindert de cognitieve belasting door verspreide invoer om te zetten in gestructureerde tijdsblokken. Bovendien voegt de ingebouwde AI-assistent, Aki, een conversatielaag toe, waardoor u routines kunt plannen, opnieuw plannen of automatiseren met natuurlijke taal.

De beste functies van Akiflow

Blokkeer tijd nauwkeurig met geavanceerde tijdblokkering en aanpasbare tijdvakken.

AI-werkstroomen die zijn opgebouwd uit prompts en vooraf gemaakte Automatiseer terugkerende acties met behulp vandie zijn opgebouwd uit prompts en vooraf gemaakte AI-sjablonen voor tijdsregistratie.

Deel moeiteloos uw beschikbaarheid via vergaderlinks die zijn synchroniseerd met uw echte kalender.

Bekijk de voortgang en verbeter uw planningsgewoonten met statistieken en dagelijkse rituelen.

Limieten van Akiflow

De basisprincipes voelen nog steeds onvolledig aan, waarbij gebruikers de voorkeur geven aan basisfuncties zoals aangepaste herinneringen boven nieuwere AI-functies.

Taaken ondersteunen geen tijdspecifieke deadlines, wat een groot gemis is voor nauwkeurige planning.

Prijzen van Akiflow

Aangepaste prijzen

Akiflow-recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Akiflow?

Dit is wat een gebruiker te zeggen had:

Ik vind het geweldig dat Akiflow kan worden geïntegreerd met mijn ClickUp-account, zodat ik duidelijk kan zien wat er in mijn kalender en in meerdere werkruimten is gepland, zodat ik weet dat ik niets heb gemist. […] Wat ik niet prettig vind, is dat wanneer ik dingen afvink, er geen optie is om de tijd die aan die gebeurtenis is besteed automatisch toe te voegen aan de tijd die in ClickUp wordt bijgehouden. Wanneer ik het echter als voltooid markeer in Akiflow, word ik wel direct naar de ClickUp-taak geleid. Wat ik ook graag zou zien, is dat ik mijn ClickUp-taken gemakkelijk kan groeperen op basis van de locatie waar ze vandaan komen in ClickUp.

Ik vind het geweldig dat Akiflow kan worden geïntegreerd met mijn ClickUp-account, zodat ik duidelijk kan zien wat er in mijn kalender en in meerdere werkruimten is gepland, zodat ik weet dat ik niets heb gemist. […] Wat ik niet prettig vind, is dat wanneer ik dingen afvink, er geen optie is om de tijd die aan die gebeurtenis is besteed automatisch toe te voegen aan de tijd die in ClickUp wordt bijgehouden. Wanneer ik het echter als voltooid markeer in Akiflow, word ik wel direct naar de ClickUp-taak geleid. Wat ik ook graag zou zien, is dat ik mijn ClickUp-taken gemakkelijk kan groeperen op basis van de locatie waar ze vandaan komen in ClickUp.

🔍 Wist u dat? Het idee om de dag op te delen in vaste blokken met activiteiten is niet nieuw. Vroege kalenders waren afgestemd op landbouwcyclusen, in wezen een vroege vorm van blokplanning voor essentiële dagelijkse werkzaamheden die gekoppeld waren aan de seizoenen.

6. Notion (het beste voor flexibele werkruimtes die databases, aantekeningen en kalenders combineren)

via Notion

Notion is geen planningsapp in de traditionele zin van het woord. Het is eerder flexibele kennisbeheersoftware waarmee u uw eigen planningssysteem kunt ontwerpen.

In plaats van vooraf gedefinieerde regels zoals FlowSavvy, biedt het u bouwstenen met behulp van databases, pagina's, agenda's en nu ook AI-agenten. Met de lancering van Notion Kalender kunnen taken, deadlines en vergaderingen naast elkaar bestaan. Het werkt vooral goed als uw planning gekoppeld is aan grotere systemen, zoals contentpijplijnen, studieplannen, client-werk of langetermijnprojecten.

De beste functies van Notion

Bouw aangepaste planningssystemen met behulp van databases , weergaven en kalender layouts.

Automatiseer repetitief werk met Notion AI en Notion Agents .

Leg vergaderingen vast, vat ze samen en organiseer ze met AI Aantekeningen voor vergaderingen .

Vind direct antwoorden in documenten en tools met Enterprise Search .

Verbind werkruimten tussen teams met gedetailleerde toestemmingen en gedeelde pagina's.

Limieten van Notion

Beperkte offline functionaliteit, waardoor het moeilijk is om zonder internetverbinding toegang te krijgen tot content of deze bij te werken.

AI-functies kunnen soms opdringerig aanvoelen en het platform biedt een limiet aan controle om ze volledig uit te schakelen.

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Notion-recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 8.900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Uit een recensie van een gebruiker:

De beste functie is dat ik Notion-projecten leuk vind omdat ik tijdens het maken van een project de status van het project kan instellen, vervolgens de deadline van het project kan invullen en vervolgens kan aangeven of het project prioriteit heeft of niet. Vervolgens wordt aangegeven hoeveel procent van het project nog in behandeling is... In het begin is Notion vrij ingewikkeld omdat er veel functies zijn, dus we willen het stap voor stap opbouwen. Notion heeft ook een aantal betaalde diensten, maar naar mijn ervaring is het niet de moeite waard om te betalen, de gratis versie is voldoende.

De beste functie is dat ik Notion-projecten leuk vind omdat ik tijdens het maken van een project de status van het project kan instellen, vervolgens de deadline van het project kan invullen en vervolgens kan aangeven of het project prioriteit heeft of niet. Vervolgens wordt weergegeven hoeveel procent van het project nog in behandeling is... In het begin is Notion vrij ingewikkeld omdat er veel functies zijn, dus we willen het stap voor stap opbouwen. Notion heeft ook een aantal betaalde diensten, maar naar mijn ervaring is het niet de moeite waard om te betalen, de gratis versie is voldoende.

Ga verder dan basisautomatische planning door echte intelligentie toe te voegen aan de manier waarop werk wordt gecreëerd, aangepast en opgevolgd met ClickUp BrainGPT. In plaats van taken alleen maar in een kalender te plaatsen, begrijpt het de context, uw prioriteiten, vergaderingen, afhankelijkheden en werklast, zodat plannen realistisch blijven, zelfs als uw week verandert. Optimaliseer uw planning in realtime met behulp van de slimme suggesties van ClickUp BrainGPT Dit is hoe het helpt: Zet spraakopdrachten om in taken, aantekeningen over vergaderingen of agenda-gebeurtenissen met Talk-to-Text, zodat ideeën niet halverwege de dag verloren gaan.

Krijg suggesties voor slimmere deadlines en herplanning op basis van de actuele werklast en afhankelijkheden met behulp van eenvoudige natuurlijke taalprompts.

Schakel tussen toonaangevende AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini vanuit één werkruimte om verschillende planning- of denktaaken uit te voeren.

Haal context uit gekoppelde apps van derden, zodat taken en vergaderingen up-to-date blijven zonder handmatige synchronisatie.

📌 Probeer deze prompt: Analyseer mijn taken, deadlines, afhankelijkheden en vergaderingen. Identificeer conflicten, herprioriteer werk op basis van impact en stel waar nodig een nieuwe planning voor.

7. Fantastical (het beste voor geavanceerde kalenders, het aanmaken van gebeurtenissen en synchroniseren tussen kalenders)

via Fantastical

Fantastical is een premium kalender- en taken-app die zich richt op snelheid, duidelijkheid en design. Het werkt bovenop de andere tools die u al gebruikt, zoals iCloud, Google of Exchange, en biedt u een overzichtelijkere manier om gebeurtenissen toe te voegen en te bekijken.

Alles wordt synchroniseerd tussen Mac, iPhone, iPad, Apple Watch en zelfs Apple Vision Pro.

Als alternatief voor FlowSavvy is Fantastical geschikt voor mensen die controle willen met gemak, zonder automatisering van herplanning. Het herschikt uw dag niet voor u, maar maakt het plannen, delen van beschikbaarheid en coördineren met anderen moeiteloos. Het werkt vooral goed voor professionals, creatievelingen en Apple-gebruikers.

De beste functies van Fantastical

Deel uw beschikbaarheid met Openings om vergaderingen te boeken zonder heen en weer te hoeven mailen.

Stel meerdere tijden voor vergaderingen voor met Voorstellen op basis van de beschikbaarheid van deelnemers.

Schakel tussen DayTicker , dag-, week-, maand-, kwartaal- en jaarweergaven.

Voeg bestanden en foto's rechtstreeks toe aan gebeurtenissen met cloud-synchroniseerde bijlagen

Filter ruis met behulp van kalendersets en focusfilters.

Fantastische limieten

De gratis versie is zeer beperkt en essentiële functies zijn alleen beschikbaar in een betaald abonnement.

De takenbeheermogelijkheden zijn basaal en blijven achter bij speciale taken- of productiviteitstools.

Fantastische prijzen

Free

Individueel: $ 6,99/maand per gebruiker

Familie: $ 10,49/maand (maximaal vijf gebruikers)

Team: $ 6,99/maand per gebruiker

Fantastische recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fantastical?

Echte gebruikers delen hun ervaringen:

Ik vind het geweldig dat ik al mijn kalenders tegelijkertijd vanuit één tool kan beheren. En ik vind het geweldig dat ik nieuwe gebeurtenissen en taken kan aanmaken door in natuurlijke taal te typen... Om de een of andere reden synchroniseert mijn horloge alleen met updates die op mijn telefoon zijn gedaan en niet op mijn iPad, wat betekent dat wanneer ik taken als voltooid markeer op mijn iPad, ze pas als voltooid worden weergegeven op mijn horloge als ik ze ook op mijn telefoon als voltooid heb gemarkeerd.

Ik vind het geweldig dat ik al mijn kalenders tegelijkertijd vanuit één tool kan beheren. En ik vind het geweldig dat ik nieuwe gebeurtenissen en taken kan aanmaken door in natuurlijke taal te typen... Om de een of andere reden synchroniseert mijn horloge alleen met updates die op mijn telefoon zijn gedaan en niet op mijn iPad, wat betekent dat wanneer ik taken als voltooid markeer op mijn iPad, ze pas als voltooid worden weergegeven op mijn horloge als ik ze ook op mijn telefoon als voltooid heb gemarkeerd.

🧠 Leuk weetje: Lang voordat er kalenders of apps bestonden, benadrukten oude filosofen zoals de stoïcijnen al het belang van tijd als discipline. Seneca schreef over het beheersen van tijd om doelgericht te leven, waarbij hij benadrukte dat tijd die niet actief wordt gestuurd, verspilde tijd is.

8. Todoist (het beste voor takenlijsten, terugkerende taken en prioriteitenbeheer)

via Todoist

Todoist is een overzichtelijke, betrouwbare app voor dagelijkse planning die eenvoud en consistentie boven complexe planningslogica stelt. Dankzij de taakgerichte aanpak kunt u ideeën, herinneringen en actiepunten snel vastleggen op het moment dat ze opkomen. Zo kunt u taken ordenen op basis van prioriteit, deadlines, labels en projecten.

Functies zoals terugkerende taken, prioriteitsniveaus en natuurlijke taalinvoer maken planning snel en soepel, terwijl weergaven zoals Vandaag en Aankomend een duidelijk overzicht bieden van wat er te wachten staat.

Lichte functies voor teamsamenwerking, zoals gedeelde projecten en opmerkingen, maken het geschikt voor kleine teams zonder de overhead van volledige software voor projectmanagement.

De beste functies van Todoist

Organiseer uw werk met projecten, secties, labels en subtaken.

Geef prioriteit aan wat belangrijk is met behulp van P1-P4-prioriteitsniveaus

Synchroniseer naadloos tussen web, desktop, mobiel, wearables en browserextensies.

Limieten van Todoist

In vergelijking met andere platforms ontbreken ingebouwde functies voor tijdsregistratie en geavanceerd projectmanagement.

Notificaties kunnen inconsistent zijn en sommige gebruikers melden gemiste of vertraagde herinneringen.

Prijzen van Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $ 5/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Todoist-recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Een gebruiker vat het als volgt samen:

Het beste product dat ik in deze categorie ben tegengekomen. Het biedt taakbeheer, lijstjes met taken en instellingen voor herinneringen. De gebruikersinterface is behoorlijk interactief en supergemakkelijk te navigeren. Daarnaast garandeert het ook gegevensgeheim en privacy. De klantenservice is ook snel en erg behulpzaam... De software zou beter kunnen worden geïntegreerd met andere tools. Ook is het product een beetje prijzig. Verder is het een geweldig en nuttig product.

Het beste product dat ik in deze categorie ben tegengekomen. Het biedt taakbeheer, takenlijsten en herinneringsinstellingen. De gebruikersinterface is behoorlijk interactief en supergemakkelijk te navigeren. Daarnaast garandeert het ook gegevensgeheim en privacy. De klantenservice is ook snel en erg behulpzaam... De software zou beter kunnen worden geïntegreerd met andere tools. Ook is het product een beetje prijzig. Verder is het een geweldig en nuttig product.

9. TickTick (het beste voor taak- en gewoontebeheer met Pomodoro)

via TickTick

TickTick is een veelzijdige app voor productiviteit die taakbeheer, kalenderplanning, het bijhouden van gewoontes en focus-tools combineert. Dit maakt het gemakkelijker om zowel dagelijkse taken als langetermijnroutines te beheren.

Taaken kunnen snel worden vastgelegd met behulp van natuurlijke taal of spraak, en vervolgens worden georganiseerd met prioriteiten, tags, lijsten en deadlines om alles uitvoerbaar te houden.

Het platform combineert taken met tijdbewustzijn. U kunt uw werk visualiseren in meerdere kalenderweergaven, tijdlijnen of agenda-achtige lay-outs. Slimme en terugkerende herinneringen zorgen ervoor dat belangrijke taken niet worden gemist, zelfs niet wanneer schema's veranderen. De ingebouwde Pomodoro-timers, focusstatistieken en het bijhouden van gewoontes stimuleren diepgaand werk en consistentie.

De beste functies van TickTick

Schakel tussen lijst-, Kanban-, tijdlijn- en Eisenhower Matrix-weergaven.

Bouw routines op met behulp van de habit tracker met gedetailleerde statistieken.

Mis nooit meer taken dankzij constante, terugkerende, locatiegebaseerde en e-mailherinneringen.

Personaliseer uw installatie met meer dan 40 thema's en platformoverschrijdend synchroniseren.

Limieten van TickTick

Migratie vanuit andere taakbeheerders kan omslachtig zijn, omdat lijsten en geneste taken vaak handmatig opnieuw moeten worden aangemaakt.

Ontbreekt geavanceerde analyse en inzichten over productiviteit voor teams die gedetailleerde prestatierapportage nodig hebben.

Prijzen van TickTick

Free

Premium: $35,99/jaar per gebruiker

TickTick-recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TickTick?

Een gebruiker legt het als volgt uit:

Het bevat gebruiksvriendelijke functies die ons ondersteunen bij testcases. De subtaak-functie is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van een nuttige functie om complexe cases op te splitsen in kleinere, beter beheersbare stappen, waardoor ze gemakkelijker te bijhouden en efficiënt uit te voeren zijn. We kunnen ook relevante documenten en bewijzen van testresultaten bijhouden door bestanden en boekingslinks aan elke taak toe te voegen... Het is een geweldige applicatie voor het beheren van dagelijkse taken, maar een nadeel is dat het geen geavanceerde functies voor gegevensanalyse heeft om diepgaande informatie over de productiviteit van het team te bieden.

Het bevat gebruiksvriendelijke functies die ons ondersteunen bij testcases. De subtaakfunctie is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van een nuttige functie om complexe cases op te splitsen in kleinere, beter beheersbare stappen, waardoor ze gemakkelijker te bijhouden en efficiënt uit te voeren zijn. We kunnen ook relevante documenten en bewijzen van testresultaten bijhouden door bijlagen en boekingslinks aan elke taak toe te voegen... Het is een geweldige applicatie voor het beheren van dagelijkse taken, maar een nadeel is dat het geen geavanceerde functies voor gegevensanalyse heeft om diepgaande informatie over de productiviteit van het team te bieden.

🧠 Leuk weetje: Antropologen maken onderscheid tussen monochrone culturen (die tijd strak plannen en indelen) en polychrone culturen (die tijd als meer vloeiend en relationeel beschouwen).

10. Google Agenda (het beste voor eenvoudige planning van gebeurtenissen en integratie met Gmail)

via Google Agenda

Google Agenda is een eenvoudige software voor vergaderbeheer die is ontworpen om u te helpen uw tijd te beheren zonder er te veel over na te denken. U kunt er gebeurtenissen mee aanmaken, herinneringen instellen, mensen uitnodigen, locaties toevoegen en terugkerende vergaderingen beheren, die direct worden gesynchroniseerd tussen het web en mobiele apparaten.

Omdat het nauw is geïntegreerd met Gmail en Google Workspace, kunnen gebeurtenissen zoals vluchten, vergaderingen en reserveringen automatisch worden weergegeven, waardoor handmatige invoer en gemiste details worden verminderd.

Het is vooral handig voor individuen en teams die al in Google Workspace werken en op zoek zijn naar een betrouwbare tool voor agenda-optimalisatie die goed samenwerkt met e-mail, vergaderingen en gedeelde beschikbaarheid.

De beste functies van Google Agenda

Plan persoonlijke gewoontes met behulp van Doelen die zich aanpassen aan uw kalender.

Bescherm diepgaand werk met Focus Time , dat conflicterende vergaderingen automatisch afwijst.

Neem met één klik deel aan videovergaderingen dankzij de ingebouwde Google Meet-integratie.

Gebruik Gemini om Google Agenda-gebeurtenissen rechtstreeks via Gmail en de Gemini-app te bekijken, aan te maken en te beheren met behulp van natuurlijke taalopdrachten.

Limieten van Google Agenda

De configuratie van herinneringen kan inconsistent zijn, waardoor notificaties soms niet worden getriggerd zoals verwacht.

Het beheren van meerdere Google-accounts kan verwarrend zijn en moeilijk te organiseren.

Prijzen van Google Agenda

Free

Aangepaste prijzen

Google Agenda-recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 47.000 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 3800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Agenda?

Hier volgt een fragment van wat gebruikers te zeggen hebben:

Het is gemakkelijk en gratis te gebruiken en kan worden geïntegreerd met tal van andere apps en platforms, waardoor het gemakkelijker wordt om afspraken te plannen en te onthouden. Ik heb nog nooit problemen gehad met crashes of storingen, zelfs niet toen mijn systeem moest worden bijgewerkt. Het is echt een topper! ... Google Agenda is geweldig voor eenvoudige dagelijkse planning, maar het mist alle componenten die het tot een echte projectmanagement-app zouden maken. Bovendien ben je je hele planning kwijt als je account wordt gehackt.

Het is gemakkelijk en gratis te gebruiken en kan worden geïntegreerd met tal van andere apps en platforms, waardoor het gemakkelijker wordt om afspraken te plannen en te onthouden. Ik heb nog nooit problemen gehad met crashes of storingen, zelfs niet toen mijn systeem moest worden bijgewerkt. Het is echt een topper! ... Google Agenda is geweldig voor eenvoudige dagelijkse planning, maar het mist alle componenten die het tot een echte projectmanagement-app zouden maken. Bovendien ben je je hele planning kwijt als je account wordt gehackt.

🔍 Wist u dat? Onderzoek naar consumentengedrag toont aan dat het plannen van vrijetijdsactiviteiten, zoals een film of koffiepauze, ervoor kan zorgen dat ze meer als werk aanvoelen en minder als spontaan plezier, wat een interessante psychologische kost van overmatige structurering van tijd benadrukt.

Plan ClickUp in uw kalender!

Het vinden van de juiste planningstool kan een enorme verandering betekenen voor de manier waarop u uw dag indeelt.

Elk van deze tools is op zichzelf sterk, maar veel mensen stappen over van Flowsavvy om een alles-in-één oplossing voor projectmanagement te vinden. Het is bedoeld om taken, projecten, planning en automatisering af te handelen zonder tussen apps te hoeven schakelen. Dat is precies wat ClickUp biedt.

ClickUp Brain geeft u intelligente taaksuggesties en helpt u bij het opnieuw plannen, terwijl ClickUp automatiseringen u helpen bij het creëren van aangepaste AI-werkstroomen. Bovendien visualiseert en past ClickUp kalender uw planning op één plek aan, waardoor u beschikt over een verbonden systeem dat zich aanpast aan het echte werk.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅