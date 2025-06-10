Top 10 Sunsama-alternatieven voor kalenderbeheer in 2026

Je hebt een plan voor de dag met je teamleden, maar dat staat verspreid over vijf verschillende tools.

Er is er een voor taken, een voor je kalender en een voor aantekeningen. En ze communiceren niet met elkaar.

Dat is het probleem met het vertrouwen op een minimalistische planner zoals Sunsama. Het is geschikt voor dagelijkse projectplanning in je eentje, maar het wordt al snel rommelig als je werk meerdere complexe projecten, terugkerende afspraken of teamsamenwerking omvat. Je moet dan voortdurend tussen tabbladen schakelen, hiaten handmatig opvullen en elke ochtend dezelfde installatie doorvoeren.

Als dat je bekend in de oren klinkt, is het tijd voor een verandering. We hebben slimmere alternatieven voor Sunsama op een rijtje gezet, waaronder gratis apps voor agendabeheer. Deze alternatieven zijn ontworpen voor gerichte planning en grondiger taakbeheer. Ze bieden ook agenda's voor gezamenlijk projectmanagement en mogelijkheden voor automatisering!

👀 Wist je dat? De markt voor digitale agenda-apps zal binnenkort de grens van 3,5 miljard dollar bereiken, nu steeds meer professionals overstappen van fysieke agenda's naar slimmere, flexibelere digitale tools.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Sunsama?

Sunsama werkt goed voor eenvoudige dagelijkse plannen. Maar naarmate projecten groeien en prioriteiten verschuiven, heb je meer nodig dan alleen basisorganisatie; je hebt een tool nodig die zich aanpast.

Dat is het moment waarop veel gebruikers op zoek gaan naar een goede app voor taakbeheer.

Dit is wat Sunsama niet biedt, vooral wanneer je werkdag meer flexibiliteit, snelheid en structuur vereist:

Planning die zich aanpast wanneer prioriteiten veranderen: Statische dagplanningen zijn prima, totdat een vergadering wordt verplaatst of een Taak uitloopt. Tools met slimmere Statische dagplanningen zijn prima, totdat een vergadering wordt verplaatst of een Taak uitloopt. Tools met slimmere tijdindeling kunnen je dag automatisch aanpassen en zorgen dat alles op schema blijft

Zichtbaarheid in meerdere werkstroomen: Als je planningstool alleen laat zien waar jij mee bezig bent, is het moeilijk om op één lijn te blijven met de rest van je team of dubbel werk te voorkomen

Werkstroom die niet elke ochtend opnieuw begint: Elke dag opnieuw beginnen voelt misschien wel bewust, maar je planning steeds helemaal opnieuw opbouwen gaat al snel vervelen. Elke dag opnieuw beginnen voelt misschien wel bewust, maar je planning steeds helemaal opnieuw opbouwen gaat al snel vervelen. Dagplanningstools met doorlopende weergaven van taken en gekoppelde projecten besparen je veel tijd

AI die je planningsstijl ondersteunt (en niet vervangt): Je hebt geen tool nodig die je vertelt wat je nog moet doen. Je hebt er een nodig die je helpt slimmer, sneller en doelgerichter te plannen, met precies de juiste hoeveelheid automatisering

Sunsama-alternatieven in één oogopslag

Je hebt gezien waar Sunsama tekortschiet. Laten we nu eens kijken naar tools die meer kunnen. Van planning en roostering tot realtime samenwerking: hier zijn de beste alternatieven die het overwegen waard zijn.

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-planning, Taak, documenten, kalender – alles-in-één, AI-assistent, AI-notitieblok Ondernemingen, teams van individuen die één tool nodig hebben om projecten , taken en planningen te beheren in een verbonden werkruimte Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen mogelijk voor ondernemingen Akiflow Universele inbox, tijdindeling in de kalender, taken vastleggen, integraties, focus-timer Gebruikers die jongleren met tools als Slack, Gmail en Trello: helpt alles te centraliseren in één dagelijks plan Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 34 per maand Reclaim Slimme planning, AI-herplanning, kalender-synchronisatie, taak-synchronisatie, bescherming van focus-tijd Teams en individuen die hun planning willen automatiseren en blokken voor geconcentreerd werk willen beschermen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Motion Prioritering met AI, automatische planning, takenkalender, boekingen voor vergaderingen, tijdblokken Prestatiegerichte professionals die hun agenda automatisch willen laten samenstellen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Asana Meerdere projectweergaven, afstemming van doelen, automatisering van regels, rapportage, projecttijdlijnen Multidisciplinaire teams die een raamwerk nodig hebben om gestructureerd werk te plannen, toe te wijzen en bij te houden Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Amie Kalender AI-aantekeningen over vergaderingen, integratie van e-mail, taken en kalender, overzichtelijke gebruikersinterface, schakelaar tussen privé- en werkaccount Individuele gebruikers die aantekeningen, vergaderingen en kalenders willen beheren in één visueel eenvoudige tool Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Any.do Mijn dagplanner, terugkerende herinneringen, spraakinvoer, kalendersynchronisatie, locatiegebaseerde taken Mensen die een strakke, minimalistische interface willen om dagelijkse taken en herinneringen te beheren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,99 per maand Todoist Snel toevoegen, terugkerende taken, labels + filters, kalenderintegratie, prioriteitsniveaus Solo-gebruikers die op zoek zijn naar een lichtgewicht taakbeheerder die niet inboet aan slimme functies Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand Notion Modulaire blokken, Calendly-integraties , databaserelaties, wiki's, documenten en taken in één Makers van teams die volledige controle willen over hoe hun werkruimte wordt ingericht en georganiseerd Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen TickTick Gewoontetracker, Pomodoro-timer, Eisenhower-matrix, kalenderweergaven, synchronisatie tussen meerdere apparaten Gebruikers die hun taken willen beheren en gewoontes willen aanleren in dezelfde app Gratis abonnement beschikbaar; betaald jaarabonnement voor $ 35,99

De beste alternatieven voor Sunsama

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde.

Niet elke kalender-app werkt zoals jij dat doet. Of je nu tijdblokken, AI-planning, het bijhouden van gewoontes of een gekoppelde werkruimte nodig hebt, deze alternatieven voor Sunsama bieden slimmere manieren om je dag te plannen:

1. ClickUp (Beste alles-in-één tool voor projectmanagement met kalenderintegratie)

De meeste planningstools helpen je om tijd te reserveren. Met ClickUp — de alles-in-één-app voor werk — kun je momentum opbouwen.

Het is meer dan alleen een planningstool; het is een beter alternatief met een complete werkruimte die al je werk (taken, vergaderingen, kalender, documenten) op één plek samenbrengt, zodat je je dag niet meer hoeft samen te puzzelen uit verschillende apps.

Plan, organiseer en onderneem actie met de (AI-aangedreven) kalender van ClickUp

Met ClickUp is je kalender direct gekoppeld aan je werk en gesprekken. Je kunt taken naar je kalender slepen om focus-tijd te reserveren, met één klik rechtstreeks vanuit de werkbalk deelnemen aan vergaderingen en schakelen tussen dag- of weekweergaven, naast het uitzoomen naar maand-op-maand. Het beheren van achterstallig of taken met prioriteit is ook eenvoudiger, dankzij een enkele zijbalk die je lopende en geplande taken samenbrengt.

Bekijk je hele planning in één oogopslag met de ClickUp-kalender

Moet je iets verzetten? Pas de tijd eenvoudig aan door de taak of vergadering naar een gewenst tijdvak te slepen en neer te zetten. En omdat je ClickUp-kalender synchroniseert met Google Agenda, tijdzonewijzigingen ondersteunt, AI-gestuurde planning biedt en aansluit op elk onderdeel van je werkstroom, organiseer je niet alleen je dag, maar beheer je echte projecten met echte deadlines.

Voeg context toe aan elk kalenderblok door gekoppelde ClickUp-documenten en -taken in de beschrijving van de gebeurtenis te vermelden. Nodig de ClickUp AI Notetaker vanuit de kalender uit voor je vergaderingen om automatisch op te nemen, te transcriberen en de belangrijkste punten samen te vatten, zonder dat je handmatig aantekeningen hoeft te maken.

Blijf gefocust en werk sneller met ClickUp-taaken

Stel taakprioriteiten in ClickUp in om je team gefocust te houden op wat het belangrijkst is

ClickUp-taaken zijn direct gekoppeld aan je kalender, zodat je kunt plannen, prioriteiten stellen en actie ondernemen zonder je dag tot in de puntjes te regelen. Je kunt start- en eindtijden toewijzen aan taken om precies te zien hoe je dag is ingedeeld – met kleurcodes en eenvoudig te visualiseren. Gebeurtenissen die je aan je kalender toevoegt, kunnen zelfs in ClickUp verschijnen als taken of herinneringen (afhankelijk van je instellingen). Zo wordt je kalender een realtime, nauwkeurige weergave van wat er nog te doen is en wanneer.

ClickUp consolideert het werk verder door taken aan te maken vanuit je ClickUp Chat, Docs en actiepunten, terwijl toewijzingen, statusupdates en terugkerende workflows worden geautomatiseerd. Label taken als mijlpalen, bugs of ideeën om ze gemakkelijk te volgen. Zet ingevulde formulieren om in taken en stuur ze door naar de juiste lijsten. Real-time dashboards volgen de voortgang en aangepaste taakstatussen helpen je de opzet aan te passen aan je werkstroom.

Gebruik planningssjablonen om voorop te blijven lopen zonder helemaal opnieuw te beginnen

Met de ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning kun je dagelijkse taken, gebeurtenissen, deadlines en prioriteiten op één plek in kaart brengen, zodat je sneller kunt werken en slimmer kunt plannen.

Met dit sjabloon:

Houd overzicht over dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse taken met behulp van aangepaste weergaven

Houd deadlines, mijlpalen en afhankelijkheden bij met ingebouwde velden

Bekijk je hele maand in één oogopslag met de maandplannerweergave

Houd de voortgang bij met behulp van zes taakstatussen, zoals 'In uitvoering' of 'In de wacht'

Aangepaste velden zoals locatie, kosten of prioriteit om context aan gebeurtenissen toe te voegen

Organiseer en beheer projecten met weergaven zoals Overzicht, Tijdlijn en Voortgangsbord

Houd belanghebbenden op de hoogte met realtime updates en rapportages over de voortgang

Beheer je kalender via natuurlijke taalopdrachten met ClickUp Brain

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, doet meer dan je eraan herinneren wat je volgende taak is. Het regelt planning en follow-ups en stelt voor om taken te verplaatsen op basis van veranderende prioriteiten. Het is alsof je een persoonlijke assistent hebt die al je taken, chats, vergaderingen en tijdzones met elkaar synchroniseert.

Vind geschikte tijdvakken voor geconcentreerd werk en vergaderingen, en ga beter om met planningsconflicten met ClickUp Brain

Brain kan ook follow-ups aanmaken en belangrijke inzichten uit aantekeningen van vergaderingen naar voren halen, terugkerende gebeurtenissen aanpassen op basis van natuurlijke taalinvoer en context delen in chatberichten vóór gesprekken.

De beste functies van ClickUp

Organiseer je dag met LineUp, Overdue en Backlog-taakgroepen in je zijbalk

Breng je tijd in beeld met flexibele kalenderweergaven en synchroniseer automatisch met Google Agenda

Schakel met één klik tussen tijdzones en plan slim opnieuw met aanpassingen via slepen en neerzetten

Volg wijzigingen in realtime met een activiteitenfeed voor alle taken en gebeurtenissen

Wijs terugkerende taken toe die zich automatisch aanpassen wanneer data of afhankelijkheden veranderen

Breng het belangrijkste naar voren met behulp van aangepaste tags, filters en opgeslagen weergaven

Vereenvoudig je planning met ingebouwde herinneringen, notificaties en documenten binnen taken

Limieten van ClickUp

Dit kan overweldigend zijn voor gebruikers die de voorkeur geven aan minimalistische tools

Sommige functies hebben een leercurve, vooral voor niet-technische gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker is dol op de AI-aangedreven kalender in ClickUp:

Nieuwe upgrades voor de kalender en gantt-grafieken maken plannen een stuk eenvoudiger. De update van maart 2025 heeft taken, documenten, chats en vergaderingen samengevoegd in één kalenderweergave en AI-gestuurde tijdindeling toegevoegd; gantt-grafieken laden merkbaar sneller en behouden het zoomniveau.

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten in onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren via kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Hiervoor moet een AI in staat zijn om: de prioriteiten voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen goed voor elkaar. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren via ons platform! Ervaar AI-gestuurde planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open plekken in je kalender op basis van niveaus van prioriteit. Je kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg maar dag tegen zinloos werk!

via Akiflow

Als je taken verspreid zijn over Slack, Gmail, Trello en een tiental andere tools, brengt Akiflow ze allemaal samen. Het is gemaakt voor mensen die een gestroomlijnd overzicht willen van hun werklast voor het bijhouden van projecten; geen gespring tussen tabbladen of zoeken naar taken meer.

Alles wordt samengevoegd in één dagplan, zodat je je kunt concentreren op wat nog te doen is, niet op waar het zich bevindt. Het is een solide optie voor iedereen die handmatige methoden of eenvoudige tools voor taakplanning ontgroeid is en meer controle wil zonder voortdurend van tool te moeten wisselen.

De beste functies van Akiflow

Gebruik de universele inbox om taken uit tientallen geïntegreerde tools te verzamelen en te beheren

Stel snelkoppelingen in om taken direct aan te maken, in te plannen of uit te stellen

Blokkeer afleidingen met een ingebouwde focusmodus en timer

Bekijk taken en agenda-gebeurtenissen naast elkaar voor een vlottere dagelijkse planning

Limieten van Akiflow

Het kost wat tijd om te leren als je niet gewend bent aan time-blocking of integraties

De maandelijkse prijs ligt aan de hoge kant voor particulieren of freelancers

Prijzen van Akiflow

Gratis proefversie van 7 dagen

Pro Monthly: $34/maand

Pro Jaarabonnement: $19/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Akiflow

G2: 5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Akiflow?

In een recensie op Capterra staat:

Het kost wat tijd om aan alle functies te wennen, maar er zijn tal van tutorials beschikbaar. Het verhoogt mijn productiviteit, omdat het supergemakkelijk is om direct taken aan te maken (zodat ik ze later niet vergeet) en werk dat ik heb voltooid per #tag (d.w.z. projecten).

3. Reclaim AI (Het beste voor time blocking met een AI-assistent)

via Reclaim AI

Als je wilt dat je kalender voor je werkt en niet alleen je chaotische tijdschema weergeeft, kan Reclaim je helpen. Het houdt AI-taakvolging bij om je taken, gewoontes en vergaderingen automatisch in te plannen op basis van realtime beschikbaarheid en veranderende prioriteiten.

De tool beschermt je concentratietijd, waarborgt 'vergaderingloze' blokken en bouwt pauzes in, zodat je dag niet aanvoelt als een non-stop waas. Het is een goede keuze voor iedereen die op zoek is naar slimmere AI-kalenderoplossingen die zich aanpassen aan hoe jij werkt, in plaats van andersom.

De beste functies van Reclaim AI

Integreer met ClickUp, Asana en Todoist om taken rechtstreeks in je agenda te synchroniseren

Maak planninglinks die automatisch worden bijgewerkt op basis van je beschikbaarheid

Bescherm je deep werk met regels voor 'vergaderingloze dagen' en slimme tijdsblokken

Voeg buffertijd toe tussen vergaderingen om te voorkomen dat je door back-to-back-vergaderingen uitgeput raakt

De limieten van AI overwinnen

De gebruikersinterface kan minder intuïtief aanvoelen voor gebruikers die nog niet bekend zijn met AI-gebaseerde planning

Het kan even duren om sommige functies in te stellen en volledig te optimaliseren

Prijzen van Reclaim AI

Lite: Gratis abonnement

Starter: $10/maand per zetel

Business: $ 15 per maand per zetel

Enterprise: $ 18/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Reclaim AI

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reclaim AI?

Een recensie op G2 zegt:

In plaats van tijd te besteden aan het vervelende dagelijkse en wekelijkse organiseren van mijn kalender, hoef ik nu maar een paar keer te klikken en wordt alles automatisch geregeld.

4. Motion (Het beste voor automatiserde taakprioritering)

via Motion

Motion hanteert een andere benadering van planning. In tegenstelling tot veel andere tools voor projectmanagement organiseert het niet alleen je agenda, maar stelt het deze ook voor je samen. De AI stelt automatisch prioriteiten voor taken, plaatst ze in je kalender en past ze aan wanneer er iets verandert. In plaats van je dag handmatig aan te passen na elke nieuwe vergadering of deadline, optimaliseert Motion je tijd opnieuw.

Dit maakt het een ideaal alternatief voor mensen met een overvolle kalender die zich toch op het juiste moment op het juiste werk willen concentreren.

De beste functies van Motion

Deel je dag automatisch in op basis van deadlines en urgentie van taken

Krijg toegang tot projectmanagement en persoonlijk taakbeheer met terugkerende taken, tags en aantekeningen

Voeg slimme links en sjablonen voor het boeken van vergaderingen toe om heen-en-weer-gepraat te verminderen

Bescherm je tijd voor diepgaand werk door focus-sessies automatisch in je kalender te blokkeren

Bewegingsbeperkingen

Kan te veel afhankelijk zijn van AI, waardoor de limiet voor handmatige controle soms wordt overschreden

Het herschikken en prioriteren van taken weerspiegelt niet altijd de werkelijke urgentie

Prijzen van Motion

Gratis proefversie

Pro AI: $ 49/maand per zetel (één zetel); 40% korting voor 3-15 gebruikers

Business AI: $ 69/maand per zetel (één zetel); 40% korting voor 3-15 gebruikers

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Motion

G2: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Motion?

In een G2-recensie staat:

Motion lost het grootste probleem op dat ik had met time boxing, namelijk dat er vaak iets tussen kwam waardoor ik niet kon werken of de Taak niet kon voltooien waarvoor ik tijd had gereserveerd.

5. Asana (Het beste voor gestructureerde taakplanning in teams)

via Asana

Asana is ontwikkeld voor teams die gestructureerde werkstroomen hoog in het vaandel hebben staan. Het koppelt taken aan grotere doelen, zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft wat betreft prioriteiten en biedt projectmanagers zichtbaarheid zonder dat ze zich met details hoeven bezig te houden.

Met meerdere manieren om projecten te bekijken (kalender, lijst, tijdlijn) is het eenvoudig om je dag of week in kaart te brengen en te zien hoe individuele taken aansluiten op bredere initiatieven. Als je team meer structuur nodig heeft bij het communiceren en uitvoeren van werk, combineert Asana krachtige planningsfuncties met solide tools voor teamcommunicatie om alles te synchroniseren.

De beste functies van Asana

Schakel tussen de weergaven lijst, bord, kalender en tijdlijn om je planning op jouw manier te maken

Stel teamdoelen vast en houd deze bij met ingebouwde tools voor afstemming en voortgangsdashboards

Gebruik Asana AI om taken te prioriteren, deadlines te beheren en knelpunten vroegtijdig te signaleren

Automatiseer repetitieve werkstroomen met aangepaste regels en triggers

Beperkingen van Asana

De volledige reeks functies kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe of kleinere teams

Beperkte offline functie kan de planning verstoren tijdens reizen of stroomstoringen

Prijzen van Asana

Gratis abonnement

Starter: $ 13,49/maand

Geavanceerd: $30,49/maand

Enterprise en Enterprise Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 11.100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

In een recensie op Capterra staat:

Ons creatieve team gebruikt Asana om alle taken en kalenders bij te houden. Het is echt belangrijk voor de organisatie van onze projecten. Sommige gebruikers zouden zonder dit programma helemaal de weg kwijt zijn.

🠠 Leuk weetje: De naam “Asana” komt van een Sanskrietwoord voor zittende houdingen in yoga, wat symbool staat voor focus, balans en flow in teamwork.

6. Amie Kalender (Het beste voor kalender + aantekeningen in één)

via Amie Kalender

Amie Kalender combineert planning en aantekeningen maken in één goed ontworpen interface. Het is gemaakt voor gebruikers die meer willen dan alleen een functionele kalender: een werkruimte die snel, lichtgewicht en prettig aanvoelt.

Je kunt het gebruiken om aantekeningen te maken tijdens vergaderingen, taken in natuurlijke taal in te plannen, e-mails te beheren en binnen enkele seconden te schakelen tussen je privé- en werkaccounts.

Als je dag vol zit met aaneengesloten vergaderingen en taken, biedt Amie je een overzichtelijke, gerichte ruimte om alles in één werkstroom te plannen en vast te leggen. Het werkt ook goed samen met andere online vergadertools die je al gebruikt.

De beste functies van Amie Kalender

Voeg taken toe of plan gebeurtenissen in met behulp van natuurlijke taal

Genereer automatisch aantekeningen over vergaderingen; geen bots of extra tools nodig

Synchroniseer met tools zoals Todoist, Notion, Google Meet en Spotify

Bekijk taken, gebeurtenissen en aantekeningen van vergaderingen naast elkaar voor meer context

Limieten van Amie Kalender

AI-planning is nog in ontwikkeling en beschikt mogelijk nog niet over geavanceerde logica

Niet geschikt voor volledig projectmanagement of werkstroombeheer

Prijzen van Amie kalender

Gratis proefversie van 7 dagen

Pro: $25 per gebruiker per maand

Business: $ 50 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Amie Kalender

G2: Onvoldoende beoordelingen

Captera: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Amie Kalender?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik vind Amie echt geweldig. Het ziet er prachtig uit en voldoet aan mijn behoeften… De interactieve interface op iOS is ook heel vernieuwend, maar het is echt jammer dat er geen Android-versie is en dat ze geen webpagina hebben die is aangepast voor mobiele browsers.

7. Any.do (Het meest geschikt voor eenvoudige taken en herinneringen)

Any.do is perfect voor iedereen die zijn dagelijkse taken op orde wil houden zonder de toeters en bellen van fancy apps. Het houdt het simpel met overzichtelijke lijsten, terugkerende herinneringen en een gerichte dagplanner. Je kunt snel taken noteren, gedurende de dag herinneringen ontvangen en zelfs locatiegebaseerde herinneringen gebruiken voor boodschappen of taken onderweg.

Als je op zoek bent naar een lichtgewicht alternatief voor complexe apps voor productiviteit, dan past Any.do ook goed bij flexibele sjablonen voor takenlijsten.

De beste functies van Any.do

Maak meerdere lijsten met nog te doen taken met slepen en neerzetten om taken te herschikken

Stel slimme herinneringen in op basis van tijd, datum of locatie

Plan elke dag met de weergave 'Mijn dag' voor meer focus

Gebruik widgets op de startpagina om taken te beheren zonder de app te openen

Beperkingen van Any.do

Voor geavanceerde functies zoals WhatsApp-herinneringen en kleurlabels is een betaald abonnement vereist

Er ontbreken tools voor teamsamenwerking om gedeeld werk te beheren

Prijzen van Any.do

Persoonlijk: Gratis

Premium: $7,99/maand

Teams: $ 7,99/maand

Family: $ 9,99/maand

Beoordelingen en recensies van Any.do

G2: 4,2/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Any.do?

In een G2-recensie staat:

Any.do is een uitstekend platform om taken te organiseren en ons op koers te houden. Any.do stuurt herinneringen en we kunnen deadlines instellen voor de taken. We kunnen de takenlijsten en taken delen met onze collega's. Met Any.do kunnen we agenda's zoals Google Agenda integreren, wat ons helpt met herinneringen, en we kunnen ook al onze taken bekijken in Google Agenda.

8. Todoist (Beste minimalistische taakbeheerder met kalendersynchronisatie)

via Todoist

Todoist onderscheidt zich door zijn strakke, overzichtelijke interface voor taakbeheer. Of je nu je week plant of onderweg snel ideeën vastlegt, Todoist houdt het simpel zonder in te boeten aan kracht.

Taaken worden direct gesynchroniseerd met je kalender; dankzij de natuurlijke taal-invoer kun je “Volgende vrijdag om 10 uur opvolgen” toevoegen, en het werkt. Het is de ideale keuze voor iedereen die waarde hecht aan minimalisme, slimme taakafhandeling en praktische productiviteitstips.

De beste functies van Todoist

Wijs prioriteiten toe om te benadrukken wat urgent is en wat optioneel

Gebruik terugkerende deadlines om repetitieve taken te automatiseren

Groepeer taken met labels en maak ze zichtbaar via aangepaste filters

Limieten van Todoist

Het kost nieuwe gebruikers tijd om filters en labels onder de knie te krijgen

De offline functionaliteit heeft een limiet voor bepaalde functies

Prijzen van Todoist

Gratis abonnement

Pro: $ 5 per maand per gebruiker

Business: $ 8 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Todoist

In een G2-recensie staat:

Het is een eenvoudige en snelle taaksoftware. Het is heel eenvoudig om taken toe te voegen. De leercurve is ook erg laag in vergelijking met andere taaksoftware. Ik gebruik het elke dag; ik kan er iets in zetten en het laat me er later een herinnering voor sturen of verschijnt dan in mijn lijst met taken.

👀 Wist je dat? Todoist heeft een ingebouwd Karma-systeem dat je beloont met punten voor het voltooien van taken en het behouden van streaks, waardoor productiviteit een spel wordt.

9. Notion (Het beste voor het combineren van documenten, taken en kalenders)

via Notion

Notion brengt je notities, taken, projecten en kalenders samen in één flexibele werkruimte. Je kunt aangepaste dashboards maken waarop je wekelijkse prioriteiten naast projecttijdlijnen worden weergegeven, vergadernotities naast je takenlijst schrijven en je agenda in context beheren, niet op zichzelf staand.

Of je nu doelen bijhoudt, content plant of je persoonlijke werk organiseert, Notion geeft je volledige controle over hoe je werkruimte eruitziet en functioneert. Dit is handig als je liever je eigen sjablonen voor contentkalenders maakt in plaats van starre, kant-en-klare systemen te gebruiken.

De beste functies van Notion

Visualiseer je projecten met kalenderweergaven die aan een database zijn gekoppeld

Gebruik de drag-and-drop-functie om blokken zoals takenlijsten, vergaderplanners en redactionele kalenders aan te passen voor sjablonen

Maak verbinding met databases om taken, deadlines en aantekeningen op één plek te bekijken

Deel pagina's met teamgenoten, wijs taken toe en plaats rechtstreeks opmerkingen in documenten

Limieten van Notion

Het bouwen van complexe installaties vereist vaak geavanceerde kennis van databases en relaties

Realtime samenwerking kan onhandig aanvoelen zonder een strikte structuur of regels voor de werkruimte

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per maand per zetel

Business: $ 18/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Notion

In een G2-recensie staat:

Een van de functies die ik bijzonder waardeer aan Notion is de opmerkelijke flexibiliteit en veelzijdigheid. Het fungeert als een geïntegreerde werkruimte waar je verschillende elementen, zoals tekst, afbeeldingen, tabellen, databases en multimedia-content, naadloos kunt combineren.

10. TickTick (Het beste voor het bijhouden van gewoontes en productiviteit)

via TickTick

TickTick gaat verder dan taakbeheer en is een uitstekend alternatief voor mensen die hun productiviteit willen behouden en betere gewoontes willen ontwikkelen. Het combineert een dagplanner, een kalenderweergave en een ingebouwde habit tracker om je prioriteiten te beheren en je voortgang bij te houden op één plek.

Of je nu een lijst met nog te doen taken afwerkt, tijd blokkeert om je te concentreren of streaks bijhoudt voor nieuwe gewoontes, met TickTick kun je gemakkelijk consistent blijven. Dit is precies wat je zoekt als je op zoek bent naar een planner die je helpt om zowel te presteren als te groeien.

De beste functies van TickTick

Gebruik de Pomodoro-timer om taken op te splitsen in geconcentreerde werksessies

Maak gebruik van een ingebouwde Eisenhower-matrix om prioriteit te geven aan urgente versus belangrijke taken

Schakel eenvoudig tussen verschillende kalenderweergaven (agenda, dagelijks, wekelijks, maandelijks)

Limieten van TickTick

Premiumfuncties zoals kalenderabonnementen en thema's zijn alleen tegen betaling beschikbaar

De interface kan voor nieuwe gebruikers enigszins overweldigend aanvoelen

Prijzen van TickTick

Gratis abonnement

Premium: $35,99 (jaarabonnement)

Beoordelingen en recensies van TickTick

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TickTick?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik vond het een goed idee dat ik de software kon gebruiken als een alles-in-één oplossing voor mijn kalender, takenlijst en meer. Het idee om een kalender te combineren voor taken met een deadline en een lijst met nog te doen taken sprak me erg aan.

Als je dag verspreid is over kalenders, takenapps, tools voor vergaderingen en notitiedocumenten, werk je twee keer zo hard om georganiseerd te blijven. Dat is waar ClickUp het verschil maakt.

In plaats van een planner samen te stellen uit verschillende tools, krijg je één geïntegreerde werkruimte die zich aanpast aan hoe jij plant, prioriteiten stelt en taken uitvoert. Of je nu alleen werkt of een team leidt, de software voor projectmanagement van ClickUp brengt alles onder één dak, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Probeer ClickUp als gratis alternatief voor Sunsama en maak van je kalender een motor voor echte voortgang.