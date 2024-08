Motion App Review: Is AI Planning iets voor jou?

Motion is een app voor het plannen van agenda's en takenlijsten die AI gebruikt om je te helpen je agenda te stroomlijnen. Hoewel veel gebruikers graag hun planningstaken automatiseren met Motion, is het de moeite waard om meer te weten te komen over de tool voordat je ervoor betaalt. 💸

In deze Motion app review verkennen we de belangrijkste functies van de tool - inclusief de voor- en nadelen - en laten we zien wat echte klanten te zeggen hebben.

Bonus: we laten je ook kennismaken met een alternatief dat beter bij jouw workflows zou kunnen passen. Daar gaan we! 🤸

Wat Is Motie? Beweging is een AI-gestuurd taakbeheersysteem en

takenlijst-app . De tool ondersteunt het maken van taakkalenders, het bouwen van projectwerkplannen en het beheren van projecten van begin tot eind. Het wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie om taken automatisch te plannen en kan suggesties doen op basis van agenda's die je eerder hebt gemaakt. 🗓️

Om aan de slag te gaan met Motion, maak je gebeurtenissen, taken en vergaderingen aan en de AI plant deze automatisch in een takenlijst of agendaweergave. Naarmate de app meer over je werkprocessen leert, past hij de planning aan je werkstijl aan.

Key Motion Features

Motion biedt verschillende functies voor mensen die hun takenlijsten willen vereenvoudigen. Dit zijn onder andere automatisch gegenereerde kalenders, een AI-assistent en integraties met andere productiviteitstools. Hier zijn de topfuncties die je niet mag missen in deze Motion app review. 🏆

1. Agenda plannen

Via Motie Motie online kalender kan handmatig worden gemaakt of door AI de touwtjes in handen te laten nemen. Voer gewoon een lijst in met taken die je moet voltooien en het algoritme prioriteert ze voor jou. Je kunt parameters toevoegen op basis van taakprioriteit, deadlines of de tijd die je verwacht dat het werk in beslag zal nemen.

Taken worden gepland in de AI-kalender gebaseerd op activiteit - de uren waarop u het meest werkt of het beste tijdstip voor een bepaalde taak. Je kunt ook handmatig een Motion kalender maken als dat meer jouw stijl is.

2. Weergave projectbeheer

Via Motie Hoewel het geen echte projectmanagementsoftware is, biedt Motion enkele functies voor taakbeheer. Open de projectmanagementweergave om taken te groeperen op basis van status, projecttype of prioriteit. Het biedt een breed projectoverzicht, maar minder gedetailleerd dan PM-software.

3. AI-vergaderplanner

Via Motie Motie AI-vergadering assistent maakt het makkelijk voor mensen om vergaderingen met jou te boeken zonder te betalen voor een aparte app. Maak een terugkerende boekingslink om regelmatige vergaderingen te plannen of een eenmalige link om een potentiële klant te ontmoeten.

Stel parameters in zodat de kalender voor projectbeheer plant alleen vergaderingen tijdens tijdsblokken die voor u werken - en zeg maar dag tegen vrijdagmiddagvergaderingen! 👋

Maak dagelijkse vergaderlimieten zodat uw planning beheersbaar blijft en personaliseer uw boekingspagina om uw huisstijl weer te geven.

Er zijn ook vergaderingen en schema sjablonen die u kunt aanpassen voor gesprekken met klanten, freelancers of leads. Stel de lengte van de vergadering in en maak een aangepaste planning in de helft van de tijd met deze functie van Motion.

4. Integraties

Omdat Motion geen alles-in-één app is, biedt het integraties met de beste productiviteitsapps. Integraties zijn onder andere Microsoft Outlook 365, Microsoft Teams, Google Agenda, Google Meet, Gmail, Zoom en Zapier. Gebruik de integraties van Motion om agenda's te synchroniseren, e-mailmeldingen te versturen of als onderdeel van complexere workflows.

Prijzen van Motion

Particulier: $34 per maand

$34 per maand Team: $20 per gebruiker per maand

Voordelen van de Motion app

Motion's eenvoudige pakket van functies maakt het ideaal voor individuen of kleine teams die een beperkte tool willen voor het maken van to-do lijsten en planningen. De ingebouwde automatiseringen maken het ook geschikt als een AI-tool voor virtuele assistenten . ✅

Dit zijn enkele van de belangrijkste voordelen van de Motion app:

AI automatische planning : In plaats van een traditionele to-do lijst waar je taken noteert en zelf organiseert, gebruikt Motion AI om taken automatisch te verplaatsen op basis van je gedrag in het verleden en parameters zoals diepe werktijden, prioriteit en tijd voor voltooiing

In plaats van een traditionele to-do lijst waar je taken noteert en zelf organiseert, gebruikt Motion AI om taken automatisch te verplaatsen op basis van je gedrag in het verleden en parameters zoals diepe werktijden, prioriteit en tijd voor voltooiing Betere organisatie: Hoewel het geen volledig projectmanagementpakket is, is deProject dashboard kunt u uw taken organiseren op basis van aangepaste labels en projecten

Hoewel het geen volledig projectmanagementpakket is, is deProject dashboard kunt u uw taken organiseren op basis van aangepaste labels en projecten Eenvoudig vergaderingen plannen : Met Motion is het plannen van vergaderingen eenvoudig zodra u parameters hebt ingesteld en tijdblokken in uw agenda hebt geblokkeerd

Gemeenschappelijke pijnpunten Motion Gebruikers krijgen ermee te maken

Hoewel de app van Motion eenvoudig is, vinden niet alle gebruikers hem gemakkelijk te gebruiken. Er is ook veel discussie over de hoge prijs en de beperkte functies buiten het plannen.

Hier zijn de belangrijkste pijnpunten die we ontdekten voor onze Motion app review:

Hoge prijs : Motion is een van de duurdere to-do list apps, zeker als je kijkt naar de beperkte functies buiten het plannen van taken

Motion is een van de duurdere to-do list apps, zeker als je kijkt naar de beperkte functies buiten het plannen van taken Zware AI-focus: De webapp gebruikt AI voor bijna alles, wat misschien niet ideaal is voor elke gebruiker. Hoewel je ervoor kunt kiezen om sommige dingen handmatig te doen, is het echt ontworpen voor mensen die op zoek zijn naar een AI-tool

De webapp gebruikt AI voor bijna alles, wat misschien niet ideaal is voor elke gebruiker. Hoewel je ervoor kunt kiezen om sommige dingen handmatig te doen, is het echt ontworpen voor mensen die op zoek zijn naar een AI-tool Verwarrende gebruikersinterface: Meer dan één Motion app review vermeldt dat de dashboards onoverzichtelijk zijn en overweldigend kunnen zijn

Meer dan één Motion app review vermeldt dat de dashboards onoverzichtelijk zijn en overweldigend kunnen zijn Beperkte functies: Het is niet zo robuust als debeste planningsapps op de markt. Tenzij je alleen een to-do lijst app en een eenvoudige planner wilt, biedt deze tool niet zoveel functionaliteit als alternatieven

Motion App Beoordelingen op Reddit

Voor deze Motion App review zijn we naar Reddit gegaan om te kijken wat echte gebruikers over het product zeggen. Wanneer je door threads bladert waar mensen hun ervaringen delen over het gebruik van de Motion app, zul je zien dat ze de hands-off benadering en de planningsfuncties waarderen:

"Ik hou van tijd blokkeren en het lijkt redelijk goed in die mindset te passen. Minder emotioneel werk als het gaat om het bepalen wanneer dingen gedaan worden. Alle informatie wordt vooraf ingediend en het belt voor mij."

Dezelfde beoordelaar noemde ook een aantal dingen waar ze niet zeker van waren:

"Ik weet niet of het 200 dollar per jaar waard is, maar ik denk er zeker over na. De mobiele app heeft werk nodig. Mijn belangrijkste doel met een mobiele app is om snel iets in te voeren en misschien een overzicht op hoog niveau te zien. Je kunt taken invoeren, maar je moet een menu doorlopen om daar te komen."

Een andere reviewer wenste dat er meer taakfuncties waren:

"Ik was enorm teleurgesteld dat je op dit moment geen terugkerende taken kunt toevoegen aan projecten. Als PM'er voor veel klantprojecten is dit cruciaal voor mijn werk use-case van AI-taakplanning zoals deze."

Een andere persoon had problemen met de interface en de functionaliteit van de app:

"Het was erg laggy en buggy bij het proberen te verplaatsen of bewerken van gebeurtenissen en taken die waren gesynchroniseerd vanuit verschillende agenda's."

Alternatieve kalenders om te gebruiken in plaats van de Motion app

Hoewel deze Motion app review de voor- en nadelen van de AI-aangedreven planner en to-do lijst belicht, is het zeker niet de enige optie op de markt - of de beste. 👀

Vergeleken met de beste kalender apps motion biedt minder functionaliteit en een hogere prijs, wat betekent dat het voor sommige gebruikers gewoon niet de moeite waard is.

Gelukkig biedt een alternatief als ClickUp meer functies, een betere gebruiksvriendelijkheid en een verbeterde productiviteit voor al je workflows, niet alleen voor het maken van planningen en takenlijsten.

Profiteer van realtime rapportage over projectgegevens met aanpasbare ClickUp Views

ClickUp's software voor projectbeheer stroomlijnt workflows, of u nu belangrijke gebeurtenissen in uw agenda moet plannen, taken aan teamleden moet toewijzen of projectsuccessen moet bijhouden en rapporteren. Hier zijn enkele van de beste ClickUp functies die hun doel raken. 🎯

Kalenderplanningstool die aanpasbaar en intuïtief is

Verbind ClickUp met Google Agenda om geplande vergaderafspraken eenvoudig in ClickUp te bekijken

Met ClickUp's kalender functie kunt u projecten organiseren, tijdlijnen plannen en het werk van uw team visualiseren op een flexibele kalender. Gebruik het als een dagelijkse planner of verander van uitzicht om een wekelijkse of maandelijkse uitsplitsing van uw taken te zien.

Met de functie voor slepen en neerzetten kun je je planning eenvoudig structureren rond je meest productieve werktijden. En het beste van alles is dat je je planning in een handomdraai kunt aanpassen. Je kunt Relaties gebruiken om verbanden te leggen tussen taken, zodat je dingen kunt verplaatsen als je planning verandert. 🤹

Voeg in een paar seconden een nieuwe taak toe en vul de vervaldatum en taakbeschrijving in. Voeg aangepaste velden toe voor speciale notities of om belangrijke bestanden voor de taak bij te houden. Gebruik machtigingen om je agenda met iedereen te delen, of het nu een klant is of een freelancer die helpt bij een project.

Ingebouwde AI-tools om sneller te werken

Vergaderingsnotities in seconden samenvatten met ClickUp AI

Net als Motion biedt ClickUp AI-tools zodat u sneller en efficiënter kunt werken. Maar in plaats van AI te gebruiken om alles aan te sturen, zoals Motion, laat ClickUp u AI gebruiken waar het zinvol is voor uw persoonlijke of zakelijke behoeften.

Er zijn tientallen gebruikssituaties die speciaal voor uw werk zijn gemaakt. Gebruik ClickUp AI om automatisch een samenvatting of de belangrijkste punten van een vergadering te genereren, projecttijdlijnen te maken, een vergaderagenda op te stellen of een presentatie op te stellen. 📌

ClickUp AI doet ook dienst als editor. Gebruik het om uw documenten op te poetsen voor een professionelere toon, of laat het uw notities opnieuw opmaken zodat het gemakkelijker is om actiepunten te creëren. Het kan ook direct subtaken genereren en tijd besparen.

Sjablonen voor minder werk

Plan uw dag, week en nog veel meer met de ClickUp Kalender sjabloon

Met meer dan 1.000 ClickUp sjablonen kunt u taken aanmaken en sneller dan ooit aan de slag gaan. Kies gewoon een sjabloon voor het soort werk dat u wilt maken, klik op downloaden en begin met het invullen van de velden. Binnen enkele minuten, in plaats van uren, hebt u een voltooid document en kunt u beginnen met het echte werk - in plaats van met de opmaak. 🛠️ ClickUp's kalenderplanningssjabloon laat u al uw taken op één plaats beheren. Begin met het identificeren van prioriteiten, het creëren van taken en het instellen van deadlines. Gebruik de sjabloon om werk op te splitsen in kleinere taken en automatiseer herinneringen zodat u nooit een deadline mist.

Met de Sjabloon voor te doen lijst kunt u een wekelijks, tweewekelijks of maandelijks overzicht krijgen van al uw activiteiten. Gebruik het om snel taken in te plannen voor jezelf of als onderdeel van een groter teamplan. Organiseer gelijksoortige taken in emmers op basis van prioriteit, project of duur.

De Inhoud Kalender van ClickUp is ontworpen voor ontwerpers die blogartikelen of berichten op sociale media publiceren als onderdeel van taken op hun takenlijst. Deze planningsjabloon houdt al uw geplande inhoud op één plaats. Zo kun je gemakkelijk zien wanneer content live gaat en waar het zich in het productieproces bevindt. ClickUp's jaarkalendersjabloon laat u een stap terug nemen en uw persoonlijke of teamdoelstellingen op jaarbasis visualiseren. Gebruik het om een doelgerichte tijdlijn te creëren en belangrijke taken op te sommen om uw doelstellingen te bereiken. Volg doelen en mijlpalen onderweg met behulp van de ingebouwde Gantt-diagrammen.

Taken automatisering voor efficiënte werkstromen

ClickUp heeft een ingebouwde taak Automatiseringen zodat je minder tijd hoeft te besteden aan het drukke werk en je je kunt concentreren op de belangrijkere dingen. Kies uit meer dan 100 kant-en-klare automatiseringen om nieuwe taken toe te wijzen, SOP's aan te maken of onmiddellijke meldingen te activeren. 🔔

U kunt ook aangepaste automatiseringen maken die passen bij uw unieke workflows. Met ClickUp date automatiseringen kunt u projecten onmiddellijk van de ene fase naar de volgende verplaatsen door nieuwe takenlijsten te vullen of nieuwe formulieren te activeren.

Meervoudige weergaven om uw werk op uw manier te bekijken

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

ClickUp laat u uw werk zien op de manier die voor u het meest logisch is - een duidelijke verbetering ten opzichte van de verwarrende interface van de Motion app. Meerdere ClickUp weergaven stellen u in staat om een taak uit te diepen, een breed overzicht te krijgen of de voortgang bij te houden met visuele grafieken.

Ga naar de bordweergave om uw taken te zien terwijl ze in de pijplijn zitten, met secties voor "in uitvoering", "klaar voor beoordeling" en "moet worden bijgewerkt" Gebruik de lijstweergave voor een takenlijstversie van al je werk. 📝

Wil je meer weergaveopties? Geen probleem!

Schakel over naar de kalenderweergave om je taken op een wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse tijdlijn te zien. Andere weergaven, zoals Kanban-borden en Gantt-diagrammen, bieden een visuele benadering voor het bijhouden van de voortgang.

Duidelijke organisatie met prioriteiten en kleurcodering

Of u ClickUp nu gebruikt als persoonlijke agendatool of als bedrijf met meerdere teams, georganiseerd blijven is eenvoudig. Voeg kleurgecodeerde prioriteitsvlaggen toe aan uw taken om werk te identificeren dat als eerste gedaan moet worden. U kunt ook kleuren toewijzen aan verschillende projecten, zodat elk project gemakkelijker te zien is op uw takenlijst. 🎨

ClickUp's planningsfunctie, tijdbeheer en andere tools creëren een alles-in-één hub voor het beheren van alles wat met uw werk te maken heeft. Met ClickUp integraties kunt u de meeste andere tools naadloos met elkaar verbinden in één ruimte.

ClickUp integreert met agenda-apps zoals Calendly, Apple, Google en Outlook agenda's. Het biedt ook integraties voor tijdregistratieprogramma's zoals Toggl en Harvest en communicatie-apps zoals Slack. Bovendien kun je integreren met automatiseringstools zoals Zapier om nog meer uit je workflows te halen. 🙌

Het beste van alles is dat je ClickUp overal kunt gebruiken, zelfs onderweg. De mobiele app en desktop app zijn compatibel met Mac iOS, Windows en Linux besturingssystemen.

ClickUp prijs

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

Geef ClickUp om meer dan alleen uw agenda te beheren

We hopen dat deze Motion app review u een grondige blik heeft gegeven op deze AI-aangedreven agenda en to-do lijst app. Hoewel het handige functies heeft zoals eenvoudige planning en integraties, biedt het niet veel op het gebied van grotere projecten of taakbeheer.

Dat is waar een alles-in-één projectbeheertool zoals ClickUp kan helpen. 🤩

Met ClickUp krijgt u agendafuncties met een vriendelijke gebruikersinterface, duidelijke kleurcodering en sjablonen om uw planningsproces te versnellen. Maar meer dan dat, u kunt ClickUp gebruiken om naadloos prioriteiten te stellen voor taken, planningen te organiseren voor meerdere teamleden, en workflows automatiseren precies zoals jij het wilt.

Maar geloof ons niet op ons woord. Ontdek het zelf en meld u vandaag nog aan voor ClickUp !