10 Gratis sjablonen voor roosters in Excel, Google Spreadsheets en ClickUp

Ken je dat paniekgevoel wanneer iedereen in je gezelschap van vijf de ingewikkelde combimaaltijd bestelt in een restaurant en de server, in plaats van het op te schrijven, zegt: "Geen zorgen, ik heb alles hier." 🧠🫠

Dat is hoe het is om een drukke dag door te komen zonder een vast schema.

Door al je vergaderingen, taken, herinneringen en afspraken vast te leggen op een kalender, lijst of tabel, kun je beter begrijpen waar je tijd binnen een dag wordt verdeeld. Dit kan uiteindelijk de doorslag geven of je dat last-minute verzoek kunt aannemen, of dat je het haalt om om half drie naar de tandarts te gaan. 😳

Simpel gezegd helpt het plannen van je dag je om er het beste van te maken, zowel binnen als buiten het werk. Het is de poort naar het vormen van productieve gewoonten en het integreren van meer productiviteit in je werk tijdmanagementstrategieën in je werkweek. Oh, en hebben we al vermeld dat _het ook je zondagse angsten geneest?

Maar of je nu kampioen tijdblokken bent of een welkomstschema maakt voor een nieuw team, beginnen met een sjabloon is altijd je eerste stap. Er is echter geen reden om je sjabloon te overdenken!

Het is gemakkelijk om overweldigd te raken door het grote aantal manieren en manieren om een sjabloon te maken software voor het maken van schema's beschikbaar om je dag te structureren, maar in plaats van tijd te investeren in een willekeurig sjabloon, kun je beter beginnen met een sjabloon waarvan bewezen is dat het het proces eenvoudiger maakt.

Wij laten u zien hoe u dat doet met een analyse van waarom u sjablonen nodig hebt, de belangrijkste functies waar u op moet letten en 10 gratis sjablonen die gegarandeerd uw dagindeling verbeteren tijdmanagement vaardigheden.

Waarom zijn sjablonen belangrijk?

Je rooster moet meer zijn dan een plakbriefje of een document met namen en tijden op de pagina, en als dat voorbeeld een beetje te dicht bij huis komt, dan bidden we voor je.

In plaats daarvan moet je planning waarde toevoegen aan je dagelijkse processen door integratie met je huidige werk apps, agenda en processen om elk facet van je dag te beheren.

via Microsoft Het sjabloon voor uurroosters is beschikbaar in Google Documenten of Microsoft Word. Je kunt een aangepast uurrooster maken voor werk, gebeurtenissen, reizen of leuke activiteiten. Nadat u uw gegevens hebt toegevoegd, kunt u uw document downloaden en delen.

Pas het uiterlijk van je sjabloon aan en voeg cellen samen om je rooster representatief te maken. Of leer hoe u uw eigen kalender in Microsoft Word ! Dit sjabloon downloaden

9. Google Spreadsheets Sjabloon

via Google Werkruimte

Het Google Spreadsheets-sjabloon is perfect voor studenten die hun roosters liever in intervallen van 30 minuten weergeven. Wat dit sjabloon uniek maakt, is het format met drie kolommen:

Geplande activiteit

Taken

Persoonlijk/Verzorging

Ontdek hoe je een_ maakt rooster in Google Sheets ! Dit sjabloon downloaden

10. Excel Dagindeling sjabloon

via Microsoft Als een format met drie kolommen te beperkend is, probeer dan het sjabloon voor intervallen van 30 minuten in Excel. De kolommen zijn ingedeeld per dag van de week (zondag tot en met zaterdag).

Bovenaan het sjabloon kun je de starttijd van 5:00 AM aanpassen naar een tijdstip dat je zelf verkiest. De rest van de intervallen wordt automatisch ingevuld op basis van uw selectie, dus u kunt beginnen met plannen op uw eigen manier!

Leer hoe u een aangepaste_ kunt maken schema in Excel ! Dit sjabloon downloaden Andere sjablonen:

Volgende op de agenda? Uw dag plannen in ClickUp

