De 10 beste Habit Tracker Apps in 2025 (functies, prijzen)

Weet je nog dat je aan het begin van het jaar werd gevraagd:

" Wat is uw Nieuwjaarsresolutie ?"

Ja, die gevreesde jaarlijkse vraag die vaak gesteld wordt door onze enthousiaste vrienden.

En natuurlijk gaven we net zulke enthousiaste antwoorden, zoals het achterlaten van ongezonde gewoontes en het opbouwen van positieve gewoontes!

Maar we weten allemaal hoe dat gaat:

We houden ons een paar dagen, weken of maanden aan die dagelijkse routine en dan vallen we terug in onze oude gewoontes.

Gelukkig zijn er genoeg habit tracker apps om je te helpen op pad te blijven!

In dit artikel bekijken we wat een app voor het bijhouden van gewoontes is en lichten we de tien beste tools uit die je kunt gebruiken, samen met hun belangrijkste functies, voordelen, beperkingen, prijzen en klantbeoordelingen om je te helpen de beste app voor het bijhouden van gewoontes te vinden!

Laten we beginnen!

Wat is een gewoonte-app?

Apps voor het bijhouden van gewoontes zijn ontworpen om ons te helpen doelen te stellen, de voortgang van gewoontes bij te houden en negatieve gewoontes af te leren.

Hier zijn een aantal functies van apps voor het bijhouden van gewoontes en doelen:

Functies voor dagelijkse checklists

Herinneringen en meldingen

Terugkerende taken

Voortgang bijhouden

Rapporten en statistieken

Zo kun je gefocust blijven en jezelf op het goede spoor houden!

De 10 beste gewoonte-apps in 2024

Hier zijn tien gewoonte-apps die je helpen om op schema te blijven:

1. ClickUp

ClickUp is een van de hoogst gewaardeerde apps voor het bijhouden van productiviteit en gewoontes, gebruikt door superproductieve teams in kleine en grote bedrijven.

Van brainstormen hoe je een slechte gewoonte gaat doorbreken met Mindmaps , om u te helpen gewoonten in de juiste volgorde te rangschikken met Taakprioriteiten clickUp is de beste gewoonte-app die er is.

Hier leest u hoe ClickUp u kan helpen bij het opbouwen en doorbreken van gewoontes: ClickUp Doelen zijn doelstellingen op hoog niveau die moeten worden onderverdeeld in kleinere Doelstellingen . Zodra je elk doel hebt behaald, kom je een stap dichter bij het behalen van je doelen voor het opbouwen van een gewoonte.

Doelstellingen op hoog niveau maken met Doelen in ClickUp en ze vervolgens opsplitsen in kleinere Doelen om uw voortgang bij te houden

Maar wacht, hoe stelt u een Doel **in ClickUp?

Ga gewoon naar "Doelen" in ClickUp en maak een nieuwDoel door op de knop "+Nieuw doel" te klikken.

Dit is wat u nog meer kunt instellen:

De naam van uw Doel

De vervaldatum

Wie er verantwoordelijk voor is en meer

Als je Doelen wilt toevoegen, klik je gewoon op de knop "Doel toevoegen".

Hier zijn de verschillende Doel types:

Aantal: bijhouden hoeveel gewicht je bent afgevallen door je nieuwe trainingsroutine

bijhouden hoeveel gewicht je bent afgevallen door je nieuwe trainingsroutine Waar/Onwaar: controleren of je je nieuwe dagelijkse gewoonte hebt voltooid of niet

controleren of je je nieuwe dagelijkse gewoonte hebt voltooid of niet Geld: wil je stoppen met shoppen? Met dit doeltype kun je in de gaten houden waar je geld naartoe gaat

wil je stoppen met shoppen? Met dit doeltype kun je in de gaten houden waar je geld naartoe gaat Taken:moet je een groep taken voltooien? Dit doeltype houdt de voltooiing van die taken voor je bij

En terwijl u bezig bent met het opbouwen van gewoontes, berekent ClickUp automatisch hoe dicht u bij het bereiken van uw doelen bent.

Doelen in ClickUp berekenen automatisch uw doelpercentage om uw vooruitgang te volgen

wilt u er een gewoonte van maken om netter en georganiseerder te zijn?

ClickUp helpt u.

Met Doel mappen , kunt u uw Doelen in netjes georganiseerde mappen.

Soms is het makkelijker om slechte gewoontes te doorbreken (of nieuwe aan te leren) als je het samen doet met anderen met dezelfde doelen. Wekelijkse scorekaarten zijn de perfecte oplossing om als team positieve gewoonten te vormen en slechte gewoonten te doorbreken. Met Weekly Scorecards kan elk teamlid zien wat iedereen gedurende de week doet.

Zo blijven teamleden verantwoordelijk en gemotiveerd!

Maak wekelijkse scorekaarten in ClickUp voor het team om de topdoelen van hun collega's te zien

ClickUp is ook fantastisch in het helpen vormen van gezonde gewoontes.

Met Herinneringen zo vergeet je nooit meer dat je je aan die nieuwe gewoonte moet houden!

Bovendien, Terugkerende taken automatiseert het opnieuw plannen van dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse taken.

Herinneringen instellen in ClickUp om bovenop uw nieuwe positieve gewoontes te blijven zitten

Andere belangrijke ClickUp functies

Dashboards: visualiseren hoe uw werk vordert, hoeveel tijd u aan uw taken hebt besteed en meer

Kladblok : noteer een paar gewoonten die u wilt doorbreken/opbouwen of schrijf reflectienotities op voor later

Documenten : gebruik deze functie als een gewoontedagboek om uw vooruitgang en gedachten vast te leggen

gebruik deze functie als een gewoontedagboek om uw vooruitgang en gedachten vast te leggen Checklists : maak eenvoudigeto-do lijsten binnen uw taken en vink onderweg items af

Inheemse tijdregistratie houdt bij hoeveel tijd het u kost om een positieve gewoonte op te bouwen

Tabel Widgets : Gewoonten bijhouden als een team? Voeg tabelwidgets toe aan uw Dashboard om te zien hoe elke teamgenoot vordert in de richting van hun gewoonte-opbouwende doelen

Gewoonten bijhouden als een team? Voeg tabelwidgets toe aan uw Dashboard om te zien hoe elke teamgenoot vordert in de richting van hun gewoonte-opbouwende doelen Sjablonen: gebruik sjablonen voorPersoonlijke planning,Dingen gedaan krijgen,Taakbeheerenmeer Aangepaste meldingen: kies wanneer en hoe u op de hoogte wordt gebracht van ClickUp taken en projecten



ClickUp voordelen

Krachtige gratis versie met onbeperkt aantal gebruikers

Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface met online en Offline modus Krijg een beeld van uw geplande taken voor de komende dagen, weken of zelfs maanden met de Kalenderweergave Gamify het gewoonte-tracking proces van je team met Werkruimte Punten Privacy, gasten en rechten uw persoonlijke doel privé kunt houden door te kiezen wie er toegang toe heeft

Synchroniseer uw ClickUp taken met uw Google Agenda, Outlook Agenda en Apple Agenda met Agenda synchroniseren Integreert met verschillende software van derden zoals Calendly, Evernote , Google Assistent en meer Toevoegen Taken en maak Herinneringen op onze krachtige Android- of iOS-app Ondersteunt Apple, Windows en Linux platforms



ClickUp beperkingen

Niet alle ClickUp weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet!

Kijk eens naar ClickUp's stappenplan om te zien hoe we zulke kleine nadelen oplossen.

En mis niet alle spannende functies die deze gratis gewoonte-tracker app voor je in petto heeft!

ClickUp prijzen

ClickUp biedt veel prijzen plannen, waaronder:

Free Forever Plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

bonus:_ *coole apps* voor je team!

2. Habitica

Habitica is een app voor het bijhouden van gewoontes die gebaseerd is op spelletjes. Als je op zoek bent naar een leuke, gemakkelijke manier om een aantal goede gewoonten te vormen, dan is Habitica een fantastische keuze.

Houd er echter rekening mee dat apps die gebaseerd zijn op videogames soms kunnen leiden tot alleen maar spelen en geen werk! 🎮

We zijn serieus; sommige spelers raken zo geobsedeerd door het spelaspect dat ze uiteindelijk cheats gebruiken om te winnen.

Habitica belangrijkste functies

In-game straffen en beloningen voor motivatie

Volg en beheer een gewoonte, dagelijks doel of takenlijst

Volledig aanpasbare takenlijsten

Elke keer dat je een taak afrondt, krijg je een level omhoog van je Avatar

Habitica voordelen

Beschikbaar op iOS, Android en het web

Met de app kun je je voortgang gamificeren, waardoor gewoontevorming een leuk proces wordt

Toegang tot een groepschat en een groepstaakbord in het groepsplan

Habitica beperkingen

Geen gratis plan

Omdat er straffen in het spel zijn, kunnen gebruikers bang worden om te falen, waardoor ze weer vals gaan spelen

De eerste installatie kan moeilijk zijn

Habitica prijzen

Het algemene abonnement van Habitca is $5/maand en kan worden gekocht in blokken van één, drie, zes of twaalf maanden. Maar ze hebben ook een groepsabonnement ($9/maand en $3/lid) met functies zoals teamgebaseerde takenlijsten en controle over groepsbeheer.

Habitica klantwaarderingen

App Store : 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

4.1/5 (1.000+ beoordelingen) Google Play 4.2/5 (19.000+ beoordelingen)

3. Strepen

Streaks is een eenvoudige gewoonte tracker die je helpt goede gewoontes op te bouwen. De app houdt je gemotiveerd door je gewoontestreak te verlengen telkens als je een taak voltooit.

Een van de nadelen van deze gewoonte-app is dat het een vrij steile leercurve heeft.

Ik denk dat je al je tijd moet besteden aan het leren kennen van de app in plaats van het afleren van je slechte gewoontes!

Belangrijkste kenmerken

Stel specifieke dagen in voor elke taak

Bekijk taakstatistieken en volg uw voortgang elke dag

App Icon widget die uw huidige voortgang laat zien

De Streaks app integreren met de iOS Gezondheid app om gezonde gewoonten te creëren

Streaks voors

Beschikbaar voor iPhone, Apple Watch, iPad en Mac

De interface is volledig aanpasbaar

Creëer negatieve taken om slechte gewoontes te doorbreken

Streaks beperkingen

Je bent beperkt tot 12 taken per dag

Geen Android-versie beschikbaar

Geen aangepaste taakstatussen of aangepaste pictogrammen

Prijzen voor Streaks

Deze gewoonte tracker app kost $4,99/gebruiker per maand.

Streaks klantwaarderingen

App Store : 4.8/5 (16.000+ beoordelingen)

4.8/5 (16.000+ beoordelingen) Google Play: N/A

4. Strides

Strides is een eenvoudige app voor het bijhouden van gewoonten die je vier verschillende weergaven voor het bijhouden van gewoonten biedt, zodat je strides kunt maken op de manier die je wilt.

Maar met een gratis plan dat beperkt is tot drie gewoonten, weten we niet zeker hoe groot strideyou kan maken.

Strides belangrijkste functies

Vier weergaven voor het bijhouden van gewoontes, waaronder een kalenderweergave, lijndiagram, staafdiagram en meer

Gebruik een trackersjabloon om eenSMART-doel Verkrijg diepere inzichten met voortgangsrapporten

Tags om je te helpen meerdere gewoonten te categoriseren

Strides voors

Beschikbaar voor iPhone, iPad en Apple Watch

Krachtige dagelijkse, wekelijkse en weekdagherinneringen

Geeft je motivatie door je te feliciteren als je je doelen hebt bereikt

Strides beperkingen

De app is alleen geschikt voor individuen, niet voor teams

Geen Android app beschikbaar

Beperkt tot basisfuncties voor het bijhouden van taken

Strides prijzen

Deze app voor het bijhouden van gewoontes heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $4,99/gebruiker per maand.

Strides klantwaarderingen

App Store : 4.8/5 (11.000+ beoordelingen)

4.8/5 (11.000+ beoordelingen) Google Play: N/A

5. Habitify

Habitify is een app voor het dagelijks bijhouden van gewoontes die je helpt om goede gewoontes te vormen die echt blijven.

Een van de nadelen van deze online gewoonte-tracker is dat het gratis plan super beperkt is; je krijgt bijvoorbeeld geen onbeperkt aantal gewoontes!

Habitify belangrijkste functies

Documenteer je voortgang met de ingebouwdeom aantekeningen te maken functie

Meerdere herinneringen om je op het goede spoor te houden

Gedetailleerde wekelijkse en maandelijkse rapporten maken van deze app zowel een wekelijkse als maandelijkse gewoonte-tracker

Stel tijdsdoelen in voor al je gewoonten

Habitify voordelen

Ondersteunt Android, iOS, Apple Watch en Mac

Houd je gewoontedoelen veilig met gezichtsherkenning en vingerafdrukvergrendeling

Kies tussen een lichte of donkere modus

Habitify beperkingen

De app kan buggy zijn bij het instellen van herinneringen en het gebruik van de kalender

Beperkt tot drie gewoonten in het gratis plan

Kan geen aangepaste data selecteren voor voortgangsrapporten

Habitify prijzen

Deze gewoonte-app heeft een gratis plan en betaalde plannen beginnen bij $4,99/maand.

Habitify klantwaarderingen

App Store: 4.4/5 (200+beoordelingen)

4.4/5 (200+beoordelingen) Google Play: 4.1/5 (1.600+ beoordelingen)

6. Coach.mij

Coach.me is meer een community-gebaseerde gewoonte-tracker-app. Je kunt je aanmelden voor persoonlijke coaching of zelf een levenscoach worden!

Aangezien dit doelvolger app is gebaseerd op een gemeenschap, je kunt niet je eigen gewoonten creëren. Je moet je aansluiten bij een community die werkt aan dezelfde doelen die je voor jezelf hebt gesteld.

Coach.me belangrijkste functies

Wekelijkse en maandelijkse vooruitgang bijhouden

Krijg advies en persoonlijke hulp van professionele levenscoaches

Kies wanneer en hoe vaak per week je een specifieke gewoonte wilt voltooien

Kies voor een herinnering per e-mail of apparaat

Coach.me voordelen

Beschikbaar voor iPhone, Android en web

Bouw en verbeter je eigen coachingsbedrijf via het telefoonboek en doorverwijzingsprogramma

Doorbreek slechte gewoontes samen met een community en houd je gewoonte-opbouwende doelen privé wanneer je dat wilt

Coach.me beperkingen

Deze app voor het bijhouden van gewoontes kan buggy zijn en check-ins worden verwijderd

De persoonlijke coachfunctie is duur

Beperkt tot één weergave (weergave van vandaag)

Je bent afhankelijk van groepsgewoonten en kunt geen eigen gewoonten instellen

Coach.me prijzen

Coach.me is een gratis app, maar het kost je $25/week of meer als je een persoonlijke coach wilt.

Coach.me klantwaarderingen

App Store : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

4.3/5 (200+ beoordelingen) Google Play: 3.5/5 (4.000+ beoordelingen)

7. Manier van leven

Way of Life is een app voor het bijhouden van gewoonten die gebruikers helpt een gezondere versie van zichzelf op te bouwen.

Laten we eens kijken of deze app jou helpt gezonde gewoonten op te bouwen:

Way of Life belangrijkste functies

Een uniek kleurgecodeerd systeem om je gewoontes bij te houden

Consistente herinneringen om je te helpen goede gewoontes te vormen en slechte gewoontes te doorbreken

Leg je gedachten vast met de ingebouwde dagboekfunctie

Kies uit verschillende kleurrijke thema's die bij je stemming passen

Way of Life voordelen

Beschikbaar op iPhone en Android

Grafieken die je trends over weken, maanden of zelfs jaren laten zien

Houd je gewoonten privé met een pincode, Face ID of Touch ID

Levenswegbeperkingen

Beperkte voortgangscontrole. Je kunt alleen ja of nee zeggen voor je voortgang

In het gratis plan kun je geen onbeperkt aantal gewoontes bijhouden of back-ups maken naar een cloudopslagprovider

Je kunt geen terugkerende taken instellen

Prijzen Way of Life

Deze gewoonte-tracker app heeft een gratis versie en de premium versie begint bij $4,99/gebruiker per maand.

Way of Life klantwaarderingen

App Store: 4.8/5 (3.000+ beoordelingen)

4.8/5 (3.000+ beoordelingen) Google Play: 3.5/5 (500+ beoordelingen)

8. Productief

Productive is een app voor het bijhouden van gewoonten waarmee je je dagelijkse gewoonten en activiteiten kunt bijhouden. Het biedt ook functies om de voortgang bij te houden, zoals grafieken om te zien hoe goed je het doet met een bepaalde taak over weken of maanden.

Productive belangrijkste functies

Gewoontes bijhouden met verschillende opties om doelen te stellen

Functies om voortgang bij te houden, zoals grafieken en rapporten

Mogelijkheid om terugkerende taken in te stellen

Productieve voordelen

Gebruiksvriendelijk en intuïtief ontwerp

Beschikbaar op iOS, Android en desktop

Productive Nadelen

Geen back-upopties voor cloudopslag

Beperkte functies voor het bijhouden van voortgang

Productive Prijzen

Productive is gratis te gebruiken, met een optioneel premium plan beschikbaar voor $6,99/maand per gebruiker.

Productive klantbeoordelingen

App Store: 4.6/5 (85.000+ beoordelingen)

9. Weekdone

Via Doordeweeks Weekdone is een van de populairste apps voor het bijhouden van gewoontes en doelen op het werk. Weekdone heeft een-op-een gesprekken en wekelijkse check-ins om het moreel van werknemers te stimuleren.

Belangrijkste functies van Weekdone

Duidelijke en transparante functies voor het bijhouden van doelenlange en korte termijn doelen Geautomatiseerde statusrapportage

Aanpasbare rapportage en dashboards

Weekdone pro's

Ingebouwde functies voor verantwoording

Biedt een overzicht van doelen om op koers te blijven met gewoonten

Nadelen van Weekdone

Ondersteunt maximaal drie personen in het gratis plan

Leercurve voor nieuwe gebruikers

Er zijn geen maandelijkse voortgangsrapporten (alleen wekelijkse rapporten)

Weekdone prijzen

Deze app voor het bijhouden van doelen heeft een gratis plan en het betaalde plan begint bij $90 voor 4-10 gebruikers bij jaarlijkse facturering.

10. GoalsOnTrack

Via GoalsOnTrack GoalsOnTrack is een gewoonte- en productiviteitstool dat je helpt om gemotiveerd te blijven en je doelen te halen.

GoalsOnTrack belangrijkste functies

Visueel doelen dashboard om al je doelen, dagelijkse taken en de gewoontes die je wilt behouden te bekijken

SMART-doel functie om je doelen te formuleren en te evalueren om er zeker van te zijn dat het een SMART-doel is

Subdoelen, taken en resultaten

GoalsOnTrack voordelen

Ondersteunt doelstructuren op meerdere niveaus

Mobiel-vriendelijke functies

Mogelijkheden voor tijdregistratie

GoalsOnTrack nadelen

Geen gratis plan

Kan niet offline worden gebruikt

Beperkte visualisatiefuncties om je doelen bij te houden

GoalsOnTrack prijzen

Deze gewoonte-tracker kost $68/gebruiker per jaar.

Maak er een gewoonte van! ✔

Een app om gewoontes bij te houden is ongelooflijk handig omdat het je een visuele weergave geeft van je vooruitgang. Bovendien hebben gewoonte-vormende apps functies zoals ingebouwde herinneringen, terugkerende taken, gedetailleerde rapporten en meer om je gefocust te houden.

Dus als een enthousiaste vriend je de volgende keer vraagt wat je goede voornemen voor het nieuwe jaar is, zeg dan gewoon dat je een app voor het bijhouden van gewoontes gaat kopen!

Je goede voornemen voor het nieuwe jaar kan echter niet zijn om een willekeurige gewoonte-app aan te schaffen.

Je hebt een productieve gewoonte-app nodig, zoals ClickUp, die je helpt om de klus te klaren.

Met functies zoals Begindata , Vervallen data en Terugkerende taken met ClickUp kunt u in één klap uw gewoonten, taken en projecten bijhouden.

Maak er een gewoonte van om gratis gebruik te maken van ClickUp elke dag!