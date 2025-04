Sunsama vs. ClickUp: Welke planner app is het beste?

Je ochtend was begonnen met drie telefoontjes naar de client, gevolgd door teamvergaderingen. Nu, om 16.00 uur, heb je nog niet eens je belangrijkste Taken gedaan en je energie is op.

Als dit is hoe elke dag eruitziet, is het tijd voor je om een speciale digitale planner app . En als je onderzoek hebt gedaan, ben je waarschijnlijk twee populaire opties tegengekomen: Sunsama vs. ClickUp.

Beide tools beloven je te helpen je tijd beter te beheren, maar ze hebben een verschillende aanpak. Terwijl de ene zich richt op dagelijkse abonnementen en bewuste productiviteit, biedt de andere een oplossing voor het voltooien van je werkruimte. De echte vraag is: welke past bij jouw behoeften? Laten we het uitzoeken!

60-seconden samenvatting

Teams en bedrijven van alle groottes die een veelzijdige projectmanagement tool nodig hebben | Solo professionals en freelancers die zich richten op dagelijkse planning

ClickUp lost dit op met de alles-in-één app voor werk die projecten, kennis en chatten combineert op één plek - allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

U kunt het net zo gemakkelijk gebruiken voor taakplanning , tijdsbeheer en projecten bijhouden, evenals voor samenwerking in teams. Het is ontworpen om meerdere tools te vervangen en biedt een zeer aanpasbare interface voor het plannen, organiseren en uitvoeren van werk op jouw manier.

Of u nu een freelancer bent die persoonlijke taken beheert of deel uitmaakt van een groot team dat complexe projecten uitvoert, ClickUp past zich aan uw behoeften aan met functies zoals automatisering van taken, samenwerkingsdocumenten en zelfs tools met AI-ondersteuning.

Functies van ClickUp

ClickUp biedt de tools om uw planning voor te blijven en resultaten te leveren, van aanpasbare weergaven van kalenders tot AI-gestuurde inzichten en kant-en-klare oplossingen sjablonen voor dagelijkse planningen . Laten we deze functies eens bekijken en zien hoe ze je werk kunnen veranderen en je dagelijkse planning efficiënter kunnen maken.

1. ClickUp Kalender Planner Sjabloon

De ClickUp kalender sjabloon maakt het plannen en beheren van gebeurtenissen, deadlines en taken moeiteloos. U kunt de sjabloon aanpassen aan uw unieke werkstroom met functies zoals aangepaste statussen en aangepaste velden om details en voortgang van taken vast te leggen.

Of u nu mijlpalen moet bijhouden, kosten moet bewaken of taken moet categoriseren, deze sjabloon past zich moeiteloos aan uw behoeften voor taakbeheer, projectmanagement of algemene planning aan.

De sjabloon biedt verschillende weergaven, zoals de maandplanner en tijdlijn, zodat u uw planning kunt visualiseren op de manier die voor u het meest logisch is, zodat er niets tussenkomt.

Het automatiseert herinneringen en biedt een weergave in vogelvlucht, helpt de chaos van het plannen van taken te verminderen en verandert de manier waarop u uw tijd beheert.

Als je echter een sjabloon wilt om je te helpen bij het dagelijks plannen van je persoonlijke en professionele toewijzingen, kun je kijken naar de ClickUp Dagelijkse Planner Sjabloon . Aan de andere kant kunt u de ClickUp Weekplanner sjabloon om uw taken voor de week te organiseren. Het geeft uw hele week weer in een efficiënt format van twee pagina's.

Leer hoe je een projectkalender maakt met deze handige video uitleg:

2. ClickUp Kalender Weergave

De ClickUp Kalender Weergave gaat verder dan het eenvoudig plannen van taken en biedt een gecentraliseerd platform voor het visualiseren van werk, het coördineren van gebeurtenissen en het moeiteloos beheren van tijdlijnen voor taken.

Of u nu meerdere deadlines voor werk moet bewaken of persoonlijke toewijzingen moet beheren, de ClickUp kalenderweergave houdt uw abonnementen georganiseerd en aanpasbaar.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ClickUp-Calendar-View-gif.gif ClickUp Kalenderweergave /%img/

Beheer tijdlijnen van projecten met ClickUp Kalenderweergave en houd iedereen op één lijn

Schakel tussen dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse lay-outs om u te concentreren op wat het belangrijkst is. Met de functie voor slepen en neerzetten wordt plannen een fluitje van een cent: verplaats taken of pas duur en afhankelijkheid direct in de kalender aan.

ClickUp's AI-kalender mogelijkheden, zoals slimme planning en integraties met externe tools zoals Google Agenda, vereenvoudigen uw abonnementsproces.

Je kunt je kalender ook veilig delen met clients, teamgenoten of gasten, zodat iedereen op de hoogte blijft van de prioriteiten en tijdlijnen van taken.

Voeg daar de kracht van aanpasbare herinneringen aan toe en je mist nooit meer een belangrijke vergadering of deadline!

Hier vindt u een handige gids om het meeste uit uw ClickUp kalender te halen.

3. ClickUp Brein

ClickUp's interne AI assistent, ClickUp Brein verbindt uw taken, documenten, mensen en externe apps zoals Google Drive en creëert zo een gecentraliseerde, slimmere werkruimte.

Met deze AI-functie kunt u ook tijdbesparende functies implementeren productiviteit hacks zoals het automatiseren van project updates en het naadloos creëren van content van hoge kwaliteit met behulp van eenvoudige prompts.

Als je werklast ooit uit de hand is gelopen en je je hebt afgevraagd hoe je je taken kunt bijhouden clickUp Brain deelt geautomatiseerde rapportages en samenvattingen van activiteiten om u op de hoogte te houden.

Maak een ideaal wekelijks abonnement met ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om:

Uw dag te plannen en te bepalen welke taken u het eerst moet aanpakken op basis van deadlines, afhankelijkheid en urgentie

De sleutelgegevens over een taak, project of document uit uw werkruimte te halen, zonder handmatig informatie door te spitten

Krijg context-bewuste suggesties en content om sneller te werken, of u nu een rapport aan het plannen bent of e-mails aan het opstellen bent

Genereer sjablonen om sneller te werken en transcribeer eenvoudig video's en spraakfragmenten

Houd uw privégegevens veilig, omdat ze niet worden gebruikt om het AI-model te trainen

**Weet je dat? 93% van de bedrijven die investeerden in AI in projectmanagement zagen een positief rendement op de investering in slechts 12 maanden.

4. ClickUp-taak

Plan, organiseer en werk samen aan elk project met ClickUp-taaken ClickUp Taken vormen de kern van de ClickUp-taakbeheerfunctie en helpen u alles te organiseren, van eenvoudige to-dos tot complexe projecten.

Gebruik ze om:

Breek grotere projecten op in beheersbare taken: Creëer taken en subtaken en wijs ze toe aan de juiste leden van het team, vereenvoudig follow-ups en zorg ervoor dat u verantwoordelijk bent

Creëer taken en subtaken en wijs ze toe aan de juiste leden van het team, vereenvoudig follow-ups en zorg ervoor dat u verantwoordelijk bent Taken aan te passen aan uw behoeften: Werkstromen aan te passen met aangepaste statussen, eenvoudig de voortgang bij te houden en uitgebreide details toe te voegen met aangepaste velden

Werkstromen aan te passen met aangepaste statussen, eenvoudig de voortgang bij te houden en uitgebreide details toe te voegen met aangepaste velden Werk effectief prioriteren: Gebruik vlaggen met kleurcodes voor prioriteit om u te concentreren op de belangrijkste Taken

Gebruik vlaggen met kleurcodes voor prioriteit om u te concentreren op de belangrijkste Taken Plannen en automatiseren: Plan en pas eenvoudig planningen aan en automatiseer terugkerende taken om tijd te besparen

Plan en pas eenvoudig planningen aan en automatiseer terugkerende taken om tijd te besparen Naadloos samenwerken: Koppel gerelateerde taken, wijs taken toe aan meerdere lijsten en zie eenvoudig hoe projecten op elkaar aansluiten

ClickUp-taak bijhouden brengt orde in uw werk door een centrale hub te bieden voor communicatie, samenwerking en dingen nog te doen.

Als u een eenvoudigere oplossing voor Taakbeheer wilt, probeer dan de ClickUp-taakbeheersjabloon . Het biedt vier verschillende weergaven - Lijst, Board, Box en Kalender - om u te helpen taken per prioriteit of afdeling te visualiseren, hun status bij te houden en efficiënt samen te werken met uw team.

📮ClickUp Inzicht: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of je nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt.

De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw teamleden snel kunnen handelen en op één lijn blijven.

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

_ClickUp kan worden aangepast aan bijna elke projectmanagementbehoefte. Het is technisch genoeg om grote jaarprojecten tussen afdelingen aan te kunnen, maar kan ook worden aangepast als eenvoudige dagelijkse checklist Kaylee Luik , Brand Manager bij Pulse voor thuiszorg

Wat is Sunsama?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-130.png Sunsama /%img/

via Sunsama Sunsama is een app voor dagelijkse planning ontworpen om gebruikers te helpen routinetaken en planningen te organiseren in één vereenvoudigde werkstroom.

Gebruikers kunnen werk en persoonlijke prioriteiten combineren, tijd aan taken toewijzen en de voortgang gedurende de dag bijhouden.

Met een focus op gestructureerde planning biedt Sunsama functies die de productiviteit ondersteunen en gebruikers helpen bij het beheren van taken en hun verantwoordelijkheden.

Functies van Sunsama

Laten we nu eens kijken naar een aantal functies van Sunsama:

1. Dagelijks abonnement

via Sunsama Sunsama's functie voor dagelijkse planning biedt een eenvoudige manier om uw dag te structureren door uw taken en planning op één plaats samen te brengen. U kunt realistische doelen stellen, tijd blokkeren voor belangrijke taken en uw werklast visualiseren in een duidelijke, intuïtieve interface.

Sunsama helpt je om werk op te splitsen in beheersbare stappen door je te richten op dagelijkse prioriteiten, zodat je voortgang boekt zonder onnodige stress. De functie stimuleert ook planning, reflectie op voltooide taken en instelling van prioriteiten voor de volgende dag, waardoor een evenwichtige benadering van productiviteit wordt bevorderd.

💡 Pro Tip: Geef prioriteit aan persoonlijke ontwikkeling door tijd in te plannen voor het ontwikkelen van vaardigheden, workshops of het lezen van branche-inzichten. Door deze op te nemen in uw abonnement verhoogt u uw productiviteit en kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen in uw dagelijkse Taken.

2. Taak integratie

via Sunsama Een van de sterke punten van Sunsama is de naadloze integratie met populaire tools zoals Google Agenda, Trello, Asana en Jira.

Door deze integratie kun je taken van meerdere platforms naar Sunsama halen, waardoor er een gecentraliseerde hub ontstaat voor de planning en uitvoering.

Doordat je niet meer tussen apps hoeft te schakelen, kun je al je taken en afspraken op één plek weergeven, wat je werkstroom vereenvoudigt. Sunsama's integraties maken het overbruggen van de kloof tussen verschillende tools gemakkelijk en zorgen voor een betere organisatie en zichtbaarheid van Taken.

3. Timeboxing

via Sunsama De functie timeboxing van Sunsama helpt gebruikers om specifieke blokken tijd aan taken toe te wijzen, wat de focus en productiviteit bevordert.

Door werk visueel te plannen op een kalender, moedigt het u aan om grenzen te stellen voor elke taak en u aan het abonnement te houden. Deze gestructureerde aanpak helpt voorkomen dat je agenda overbelast raakt en zorgt ervoor dat elke taak de aandacht krijgt die hij nodig heeft.

Voor mensen die waarde hechten aan nauwkeurig tijdbeheer, is timeboxing een praktische manier om controle te houden over hun werklast.

Ook lezen: Sjablonen voor tijdsblokken (wekelijks, dagelijks en maandelijks)

Prijzen voor Sunsama

Gratis voor 2 weken

Maandabonnement: $20/gebruiker per maand

$20/gebruiker per maand Jaarabonnement: $16/gebruiker per maand

ClickUp vs. Sunsama: Vergelijking van functies

Hier volgt een kort overzicht van de functies van de twee tools:

Functies ClickUp Sunsama Teams en bedrijven van elke grootte. Solo professionals, freelancers Planning suggesties Ja Nee Dagelijkse en wekelijkse beoordelingen Hulpmiddelen voor projectmanagement Ja Nee Ja Ja Ja Ja Gelimiteerd tot taken en kalender Integraties Uitgebreid, inclusief Google Agenda, Slack, Salesforce en meer Matig, richt zich op tools gericht op Taken Sjablonen gebruiken Ja Nee Bijhouden van voortgang Ja, met ingebouwde, aangepaste dashboards en rapportage. Ja, richt zich op individuele doelen

Laten we nu eens dieper graven en kijken hoe Sunsama en ClickUp's aanpak van digitale abonnementen verschilt. Hier volgt een gedetailleerde vergelijking van hun belangrijkste functies:

1. AI-planning

**De AI-gestuurde planningssuggesties van *ClickUp AI plannen automatisch blokken voor uw taken op basis van deadlines, prioriteiten en bestaande werklasten. Vraag ClickUp Brain gewoon om u het volgende aan te bevelen

Welke taken prioriteit te geven

Hoe u vergaderingen optimaal kunt plannen

Welke blokken tijd u aan welke taken kunt toewijzen, gebaseerd op uw eerdere productiviteitstrends

U krijgt op maat gemaakte suggesties waarmee u uw dag kunt indelen rond uw meest essentiële taken en piekproductiviteit.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-134.png ClickUp Brein: Sunsama vs ClickUp /%img/

Krijg suggesties op maat voor het prioriteren van taken om uw dag beter te plannen met ClickUp Brain

Sunsama bevat geen AI-planning. In plaats daarvan kun je je totale werktijden instellen als standaardschema. Je kunt ook aangepaste schema's per kanaal instellen, die je standaardschema overschrijven.

🏆 Winnaar: ClickUp wint voor zijn geavanceerde, hands-off ClickUp AI planningsmogelijkheden.

ClickUp blinkt uit als projectmanagementsoftware voor zowel individuen als teams en biedt tools zoals Gantt-grafieken, afhankelijkheid van taken en voortgang bijhouden.

Verder zorgen threaded comments & @mentions voor context binnen taken en documenten.

Brainstorm en visualiseer werkstromen rechtstreeks in ClickUp met behulp van Whiteboards en Mindmaps, maak en bewaar projectdocumentatie met realtime samenwerking en beheer e-mails en berichten zonder ClickUp te verlaten.

Deze functies maken het ideaal voor het beheren van complexe werkstromen in teams.

Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp chatten brengen uw chatten in kaart bij specifieke projecten en taken, zodat uw gesprekken in context blijven en direct beschikbaar zijn.

Sunsama richt zich op individuele productiviteit en bevat geen tools voor projectmanagement, waardoor het minder geschikt is voor teams die complexe projecten plannen.

🏆 Winnaar: ClickUp is de duidelijke winnaar voor teams of bedrijven die uitgebreid projectmanagement nodig hebben.

3. Sjablonen

ClickUp biedt een uitgebreid bereik aan sjablonen voor projectplanning en projectmanagement die aan verschillende behoeften voldoen. Deze sjablonen zijn in hoge mate aanpasbaar aan individuele of team projecten.

Sunsama biedt geen voorgedefinieerde, kant-en-klare sjablonen, maar gebruikers kunnen hun eigen sjabloon maken door taken aan hun backlog toe te voegen en deze als sjabloon te markeren. Deze taken kunnen dan naar behoefte worden gedupliceerd om de structuren van de taken te hergebruiken.

🏆 Winnaar: ClickUp wint voor zijn verscheidenheid en aanpasbaarheid van sjablonen.

4. Prijzen

Functie: ClickUp Prijs (per maand) Free Forever-abonnement Unlimited Business $20 $0 $7 $12 AI-planning Nee Ja, met ClickUp AI Ja, met ClickUp Brain Nee Geautomatiseerde planning Ja Ja Nee Weergave kalender Ja Ja Ja Ja Samenwerkingsdocumenten Ja Ja Ja Nee Sprintbeheer Ja Ja Nee Sjablonen voor projecten Ja Ja Nee Real-time chatten Ja Ja Ja Nee Aantal taken Unlimited Unlimited Unlimited

ClickUp

ClickUp biedt een bereik van prijsopties om aan verschillende behoeften te voldoen. Het Free Forever-abonnement is ideaal voor individuen, terwijl het Unlimited-abonnement $7 per maand per gebruiker kost. Het Business-abonnement, ontworpen voor groeiende teams, kost slechts $12 per maand per gebruiker.

Voor grotere organisaties biedt ClickUp een aanpasbaar Enterprise-abonnement. En als u ClickUp AI nodig hebt, kan ClickUp Brain aan elk betaald abonnement worden toegevoegd voor $7 per lid per maand.

Sunsama

Sunsama rekent $20 per maand per gebruiker voor een 14-daagse gratis proefversie met volledige functies. Dit vaste tarief heeft geen niveaus, waardoor de prijs duidelijk en overzichtelijk is, maar niet kan worden aangepast aan unieke individuele en teambehoeften. Als je voor het jaarabonnement kiest, kun je jaarlijks $48 besparen.

Winnaar: ClickUp's gedifferentieerde prijsopties bieden meer flexibiliteit, waardoor het geschikt is voor individuen en teams, zonder dat je geld vastzit aan functies die je niet nodig hebt.

ClickUp vs. Sunsama op Reddit

Het debat tussen Sunsama en ClickUp ontstaat vaak in gesprekken op Reddit. Beide hebben toegewijde fans, maar laten we eens kijken naar wat Redditors leuk (of vervelend) vinden aan deze apps en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Reddit gebruikers beschrijven ClickUp vaak als een uitgebreide software voor projectmanagement veel gebruikers waarderen de mogelijkheid om zowel meerjarige projecten als kleinere Taken te beheren. Chihulytea aantekeningen,

Ik gebruik ClickUp al jaren om verschillende meerjarige onderzoeksprojecten en kleinschaligere dingen te beheren. Voor mij is het meer een projectmanagement terwijl Sunsama een dagelijkse snelle manager is._

Op andere threads werd ClickUp ook geprezen om zijn veelzijdige functies voor kalenders, AI-hulpmiddelen en aanpasbare opties voor taakbeheer. Deze functies geven gebruikers een gecentraliseerd, alles-in-één platform voor het organiseren van hun werk.

Als je zoekt naar meningen over Sunsama, is een veelgehoorde mening van gebruikers het vermogen om tools te centraliseren en werkstromen te stroomlijnen:

Zoals Cappy2020 zegt,

Het belangrijkste waar het me mee heeft geholpen is het combineren van de verschillende apps die ik moet gebruiken (Gmail, Google Agenda, Things, Asana) in één centraal, vriendelijk UI/programma, dat ik dan kan gebruiken om mijn dag goed te plannen en te blokkeren._

Verschillende threads over Taakbeheer op Reddit waarderen ook de minimale interface, die hen helpt om het abonnement te vereenvoudigen met functies zoals timeboxing die hun dag stroomlijnen.

Sommige gebruikers van Reddit maken zich echter zorgen over de prijs, vooral als ze Sunsama vergelijken met andere software:

Ik zou het graag blijven gebruiken, maar ik kan een dergelijke prijs tag voor de app, die eigenlijk een zeer eenvoudige applicatie is, gewoon niet rechtvaardigen 0ddm4n Ook lezen: Sunsama-beoordeling: Wat u moet weten over deze app voor productiviteit Welke planner app is de beste?

De resultaten zijn binnen en we hebben een duidelijke winnaar! 🏆

Tussen Sunsama en ClickUp komt ClickUp als beste uit de bus.

Hoewel Sunsama uitblinkt door zijn eenvoud, intuïtieve dagelijkse planning en functies voor timeboxing, maken de beperkte functionaliteit en het hogere prijspunt het minder aantrekkelijk voor gebruikers die robuustere tools nodig hebben.

Sunsama's minimalistische benadering is ideaal voor wie op zoek is naar een gestroomlijnde, afleidingsvrije ervaring met dagelijkse planning, maar mist geavanceerde functies en uitgebreide mogelijkheden voor projectmanagement.

ClickUp daarentegen? 💜

Het is de alles-in-één oplossing die waarde toevoegt. Met zijn uitgebreide functies, zoals aanpasbaar taakbeheer, veelzijdige weergaven van agenda's, AI-hulpprogramma's en naadloze integraties, is ClickUp echt de alles-in-één app die is gebouwd om mee te groeien met de behoeften van gebruikers.

Of je nu een individu bent die dagelijkse abonnementen opstelt of een team dat complexe projecten beheert, ClickUp biedt de flexibiliteit en functionaliteit om het allemaal aan te kunnen. Teams die ClickUp gebruiken rapporteren :

wekelijks 3+ uur bespaard (60,2% van de klanten)

3 of meer tools vervangen (40,9% van de klanten)

Geld bespaard (54,7% van de klanten)

