De beste monday.com-sjablonen om werk te plannen en te organiseren

Bedrijven overal ter wereld zijn op zoek naar manieren om meer nog te doen te krijgen zonder zichzelf uit te putten.

Uit een recent onderzoek van PwC blijkt dat sectoren die gebruikmaken van AI bijna vijf keer zo productief zijn als sectoren die deze technologie nog niet hebben geïmplementeerd. Dit is een belangrijke herinnering dat mensen niet langer vanaf nul willen beginnen.

Het is niet meer dan logisch dat u tijd wilt besparen en elke inspanning iets meer wilt laten tellen.

Daarom zijn sjablonen voor organiseren en plannen zo belangrijk. Ze bieden een eenvoudig startpunt, waardoor mensen uren aan onnodige installatie op het werk worden bespaard.

In dit artikel bekijken we de beste monday.com-sjablonen die u en uw team kunnen helpen om datzelfde gevoel van duidelijkheid te vinden.

Sjablonen voor planning en organisatie in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel van alle monday.com- en ClickUp -planningssjablonen:

Wat zijn monday.com-sjablonen?

Monday.com-sjablonen zijn vooraf gebouwde, aanpasbare frameworks die teams helpen bij het opzetten van projecten, campagnes of processen zonder dat ze elke keer opnieuw de bouwstenen moeten leggen.

Elke sjabloon wordt geleverd met kant-en-klare borden, standaardkolommen en ingebouwde weergaven, waardoor u een duidelijk kader krijgt om taken, tijdlijnen en verantwoordelijkheden op één plek te beheren. Stel dat u bijvoorbeeld een productlancering plant. In plaats van helemaal opnieuw een projectplan op te stellen, kunt u een 'sjabloon voor productlancering' kiezen.

De sjabloon bevat al tijdlijnen, taakbezitters, budgetkolommen en statusvolgers. Het enige wat u hoeft te doen, is de details aanpassen aan uw doelen, waarna de sjabloon direct het centrale hub van uw project wordt.

Dit is wat ze te bieden hebben:

Bied een kant-en-klaar startpunt voor verschillende soorten projecten.

Laat teams kolommen, groepen en werkstroom aanpassen aan hun specifieke behoeften.

Voeg visuele hulpmiddelen toe, zoals Gantt-grafieken, Kanban-borden en tijdlijn-weergaven voor meer duidelijkheid.

Ondersteun samenwerking door taken, updates en bestanden op één gedeelde ruimte te bewaren.

Wat maakt een goede monday.com-sjabloon?

In een discussie op Reddit legde een gebruiker uit:

Ik heb ADHD en heb herinneringen nodig om eenvoudige dingen te doen, zoals water drinken, dus als ik een lijst met persoonlijke en werkgerelateerde nog te doen heb die me niet herinneren... houd ik alleen de digitale lijst over en een handgeschreven lijst met alle dingen die ik vergeten ben te doen.

Ik heb ADHD en heb herinneringen nodig om eenvoudige dingen te doen, zoals water drinken, dus als ik een lijst met persoonlijke en werk nog te doen heb die me niet herinneren... houd ik alleen de digitale lijst over en een handgeschreven lijst met alle dingen die ik vergeten ben te doen.

Dit benadrukt een veelvoorkomend probleem: sjablonen die alleen informatie vastleggen, maar je niet echt door de informatie heen leiden. Een goede monday.com-sjabloon lost dit probleem op. ✨

Hiermee slaat u niet alleen taken op, maar kunt u ze ook onthouden, prioriteren en uitvoeren. De beste sjablonen creëren structuur en bieden u tegelijkertijd de vrijheid om ze aan te passen aan uw eigen manier van werk.

Dit is waar u op moet letten bij een goede monday.com-sjabloon:

✅ Voeg duidelijke statuskolommen, deadlines en tijdlijnen toe

✅ Bied flexibele weergaven zoals Kanban, Gantt of een tijdlijn voor verschillende behoeften.

✅ Maak samenwerking mogelijk met aantekeningen, bestanden en meldingen direct bij taken

✅ Gebruik automatiseringen om herinneringen en meldingen te versturen en handmatige follow-ups te verminderen.

✅ Verbind met andere tools zodat al het werk op één plek blijft

Top 15 monday.com-sjablonen

Hier zijn 15 Monday-sjablonen waarmee u tijd kunt besparen en uw projecten een betere start kunt geven.

1. Sjabloon voor wekelijkse taken ontwerpen door monday.com

Herinner je je nog in The Devil Wears Prada toen Andy verdronk in last-minute taken? Ze had ontwerpers die om wijzigingen vroegen, Miranda die nieuwe verzoeken indiende en stapels dossiers die ze niet op orde kon houden.

De sjabloon voor het ontwerpen van wekelijkse taken van monday.com zet de stap om orde te brengen in de chaos, zodat iedereen weet waar hij of zij de komende week aan werkt.

U kunt de werklast controleren om de juiste balans te behouden en te voorkomen dat mensen uitgeput raken. Bestanden worden op het bord bewaard, zodat niemand tijd verspilt met het doorzoeken van e-mails of mappen. Met weergaven zoals gantt-grafieken en voortgangsoverzichten ziet u deadlines en updates in één oogopslag.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Definieer wekelijkse taken en wijs eigenaren toe, zodat de verantwoordelijkheden altijd duidelijk zijn.

Houd de capaciteit van uw team bij en wijs werk opnieuw toe om de werklast te verdelen.

Sla ontwerpbestanden op en open ze vanuit één centrale ruimte.

✨ Ideaal voor: Design teams die wekelijkse creatieve taken moeten beheren en de eigendom duidelijk moeten houden.

2. Werkkalender-sjabloon van monday.com

Herinnert u zich nog die keer op school dat u de deadline van een project vergat tot de avond ervoor? Die paniek is hetzelfde gevoel dat teams krijgen wanneer ze de deadlines uit het oog verliezen.

De werkschema-sjabloon van monday.com helpt die chaos te voorkomen door alle deadlines op één gedeelde ruimte te zetten, zodat je nergens meer voor verrast wordt. Het geeft teams een duidelijk kalenderweergave van wat er wanneer moet gebeuren, met de mogelijkheid om taken toe te wijzen en tijdlijnen in te stellen. Je kunt de werklast over het hele bord zien, waardoor het makkelijker wordt om verantwoordelijkheden te verschuiven voordat iemand overweldigd raakt. Bovendien zorgt de integratie met Google Agenda ervoor dat je altijd weet wat er op het programma staat, of je nu je telefoon, laptop of het bord zelf bekijkt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan taken per week of maand met een gedeelde kalenderweergave.

Wijs deadlines en verantwoordelijkheden toe, zodat iedereen weet wat de prioriteiten zijn.

Integreer met Google Agenda om deadlines automatisch te synchroniseren.

✨ Ideaal voor: Teams die een gedeelde kalenderweergave willen om schema's en deadlines bij te houden.

3. Sjabloon voor klantonboarding door monday.com

De sjabloon voor klantonboarding van monday.com begeleidt klanten bij elke stap van het onboardingproces, van het eerste gesprek tot de laatste training, in één gestructureerde workflow. Deze sjabloon helpt teams om de bestede tijd bij te houden, de voortgang te monitoren en het verkoop- en serviceteam op één lijn te houden.

Alle betrokkenen kunnen zien waar een client staat, wat er daarna komt en wie verantwoordelijk is voor de levering.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Beheer het volledige onboardingproces, van de kick-offvergadering tot de implementatie en training.

Houd de voortgang en de geïnvesteerde tijd bij om projecten verantwoordelijk te houden.

Breng verkoop- en client teams op één lijn met één deel platform

Bied clients een consistente en professionele onboarding-ervaring

✨ Ideaal voor: Verkoop- en CRM-teams die een gestructureerd onboardingproces voor nieuwe clients nodig hebben.

4. Sjabloon voor ondersteunend verkoopmateriaal door monday.com

Deals kunnen vastlopen wanneer vertegenwoordigers naarstig op zoek zijn naar de nieuwste casestudy of, erger nog, verouderde presentaties versturen die potentiële klanten in verwarring brengen. De sjabloon voor ondersteunend verkoopmateriaal van monday. com lost dat probleem op door uw team één centrale plek te bieden voor alle brochures, playbooks en dia's die ze ooit nodig zullen hebben.

In plaats van links in e-mails te zoeken of uit te zoeken wie de 'definitieve definitieve' versie van een presentatie heeft, krijgt uw team één duidelijke bron van informatie. Met de sjabloon kunt u ook het aanmaken van nieuw materiaal bijhouden, zodat vertegenwoordigers precies weten wanneer nieuwe assets klaar zijn om te worden gedeeld.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Centraliseer alle verkoopmiddelen, casestudy's, brochures, presentaties en scripts op één plek.

Zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit met één goedgekeurde versie van elk materiaal.

Houd het aanmaken en goedkeuren van nieuw materiaal bij, zodat vertegenwoordigers op de hoogte blijven.

✨ Ideaal voor: Vertegenwoordigers die één plek willen om casestudy's, presentaties en ondersteunend materiaal op te slaan en bij te werken.

📖 Lees ook: Strategieën voor het effectief aansturen van projectmanagers

Stel je voor: je baas vraagt je om een potentiële client te bellen, en plotseling realiseer je je dat je hun nummer niet bij de hand hebt. Je bladert door oude teksten en zoekt zelfs in willekeurige bestanden om de juiste gegevens te vinden.

Monday. com heeft de sjabloon Contacten ontworpen om dit soort stress te verlichten. Hiermee houdt u al uw relaties (van clients en leads tot leveranciers en partners) op één overzichtelijke plek bij. U kunt zelfs ingebouwde formulier gebruiken om direct nieuwe leads vast te leggen en het bord aan te passen om details bij te houden die voor u belangrijk zijn, zoals links naar sociale media, data van laatste interacties of aankomende vergaderingen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Bewaar alle relaties in één centrale hub voor gemakkelijke toegang.

Verzamel automatisch nieuwe leads met ingebouwde formulieren

Pas kolommen aan om details bij te houden, zoals sociale media-accounts, volgende stappen of Google-contacten.

Voorkom dubbele invoer en houd een overzichtelijke, betrouwbare database bij.

✨ Ideaal voor: CRM-gebruikers die leads, clients en partners beheren zonder zich zorgen te maken over dubbele gegevens.

📮 ClickUp Insight: Uit onze enquête blijkt dat een op de vier vergaderingen wordt bijgewoond door 8 of meer personen en dat een gemiddelde vergadering ongeveer 51 minuten duurt. Dat loopt snel op: teams kunnen elke week 6 tot 8 uur verliezen door alleen maar in vergaderingen te zitten. 💡Wat als u die tijd terug zou kunnen winnen? Met ClickUp vervangen teams lange telefoongesprekken door samenwerking tijdens het werk. Deel opmerkingen, bestanden, spraaknotities en zelfs video – allemaal op één plek. 💫 Echte resultaten: De wereldwijde teams van STANLEY Security hebben meer dan 8 uur aan vergaderingen per week bespaard door te werken in ClickUp.

6. CRM-sjabloon voor onroerend goed door monday.com

In 2021 was er een ware rage op de huizenmarkt. Biedingsoorlogen haalden de krantenkoppen in de New York Times en huizen werden binnen enkele dagen in plaats van maanden verkocht.

De Real Estate CRM Template van monday. com helpt om in tijden als deze door de ruis heen te kijken. Door makelaars één centrale hub te bieden om clients, aanbiedingen en werklasten te beheren, centraliseert deze sjabloon alle processen en gegevens.

U kunt nieuwe leads vastleggen via aanpasbare formulieren, deze direct koppelen aan specifieke aanbiedingen en elke stap van het proces bijhouden. Het geeft u ook een live weergave van marktgegevens, zoals dagen op de markt en beschikbaarheid van makelaars, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan wanneer een client belt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Beheer vastgoedgegevens, waaronder prijzen, locatie en markttijd, in één ruimte.

Leg leads tot lijst en maak verbinding met aanbiedingen met behulp van ingebouwde formulieren.

Houd elke interactie met clients bij voor een beter beheer van de relatie.

Visualiseer de capaciteit van medewerkers en verdeel de werklast eerlijk.

✨ Ideaal voor: Makelaars die lijstjes bijhouden, leads beheren en follow-ups coördineren.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald . Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

7. Sjabloon voor projectaanvragen en goedkeuringen door monday.com

Met de sjabloon voor projectaanvragen en goedkeuringen worden alle goedkeuringen en aanvragen op één plek bewaard. In plaats van spreadsheets, berichten en status e-mails te gebruiken, kunt u deelbare formulieren maken om aanvragen te verzamelen, deze naar de juiste personen door te sturen en de voortgang ervan te volgen totdat ze zijn goedgekeurd.

Alle belanghebbenden kunnen realtime statusupdates en geautomatiseerde herinneringen zien. Het is het verschil tussen een project dat vastloopt in het 'wacht op goedkeuring'-vagevuur en een project dat soepel verloopt tot aan de oplevering.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Centraliseer alle projectaanvragen met behulp van deelbare ingebouwde formulieren.

Aangepaste aanvraagvelden om precies de details vast te leggen die u nodig hebt.

Houd elke aanvraag bij op één bord met duidelijke goedkeuringsstatus.

Automatiseer herinneringen en notificaties zodat deadlines niet worden gemist.

✨ Ideaal voor: projectmanagers die een vereenvoudigd proces nodig hebben om nieuwe verzoeken te verzamelen en goed te keuren.

8. Sjabloon voor gebeurtenisbeheer door monday.com

De sjabloon voor evenementenbeheer van monday.com helpt je een naadloos evenement te organiseren zonder last-minute verrassingen. Je kunt RSVP's inbouwen met formulieren, zodat je weet hoeveel mensen er komen.

Taak zoals het boeken van leveranciers, het gereedmaken van de locatie en veiligheidsplannen heeft zichtbaarheid in één dashboard. U kunt deadlines instellen, mensen toewijzen om verschillende onderdelen (veiligheid, gastenlijst, logistiek) te regelen en de voortgang volgen. Na de gebeurtenis krijgt u dashboards om te bekijken hoe het is gegaan – wat wel en niet werkte – zodat het de volgende keer beter gaat.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer alle planningsstappen met statusbijhouden en zichtbaarheid van deadlines.

Verzamel RSVP's via formulier, zodat u van tevoren weet hoeveel gasten er komen.

Wijs rollen duidelijk toe (veiligheid, leveranciersbeheer, gastenlogistiek), zodat iedereen weet wat zijn of haar taak is.

Gebruik dashboards om het succes van gebeurtenissen te meten en zwakke plekken te identificeren.

✨ Ideaal voor: Evenementenplanners die RSVP's, deadlines en leverancierslogistiek in één ruimte willen bijhouden.

🧠 Wist u dat: Kraft Heinz zijn imperium reorganiseert door twee afzonderlijke bedrijven op te richten: één gericht op wereldwijde 'smaakmerken' zoals Heinz-ketchup en Philadelphia-roomkaas, en een ander gericht op Amerikaanse basisproducten zoals Kraft Singles. Deze stap is bedoeld om de besluitvorming te vereenvoudigen en elke divisie gefocust te houden.

9. Sjabloon voor socialemediaplanner van monday.com

Weet je nog toen Barbenheimer in 2023 het internet veroverde? Plotseling probeerde elk merk, van popcornverkopers tot luchtvaartmaatschappijen, mee te liften op de roze-meets-apocalyps-golf.

Dat is precies waar de Social Media Planner Template van monday.com om de hoek komt kijken. In plaats van te vertrouwen op last-minute inspiratie, krijg je een gestructureerde ruimte om posts te organiseren op platform, publicatiedatum en creatieve middelen.

Uw ontwerpers, tekstschrijvers en strategen kunnen allemaal vanuit hetzelfde bord werken, zodat campagnes consistent en op tijd blijven. U kunt zelfs statistieken bekijken om te zien welke berichten succesvol zijn en welke de volgende keer moeten worden aangepast.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Centraliseer creatieve middelen en concepten in één gedeelde werkruimte.

Organiseer berichten op platform, publicatiedatum en status voor meer duidelijkheid.

Importeer socialemediastatistieken om de prestaties van campagnes bij te houden.

Integreer externe bestanden en tools voor een soepelere werkstroom.

✨ Ideaal voor: Marketingteams die content organiseren, posts plannen en prestaties op verschillende platforms monitoren.

📖 Lees ook: Voorbeelden van projectmanagement voor uw team

10. Sjabloon voor clientcampagnes voor bureaus door monday.com

Toen Oreo tijdens de stroomstoring tijdens de Super Bowl van 2013 tweette "Je kunt nog steeds in het donker dippen", was dat het resultaat van een legendarische voorbereiding en coördinatie tussen hun bureau en het merkteam.

Tegenwoordig gaat het lanceren van campagnes steeds sneller. Daar komt de sjabloon Client Campaigns for Agencies van monday.com om de hoek kijken. Deze sjabloon biedt bureaus een speciale werkruimte om alles te regelen, van het binnenhalen van klanten tot het lanceren van campagnes.

Bovendien kunt u client-verzoeken centraliseren met aanpasbare formulier, tools zoals HubSpot en Mailchimp integreren voor een naadloze werkstroom en campagnes bijhouden op kalenders of dashboard.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer client-client-relaties met geïntegreerde contactenlijsten uit tools zoals HubSpot.

Houd en beheer campagnes in een gestandaardiseerde werkstroom die goedkeuringsprocessen verkort.

Blijf op de hoogte van de status van projecten met gedetailleerde weergaven om bij te houden en dashboards.

Verdeel de werklast over de teamleden om elke campagne op schema te houden.

✨ Ideaal voor: Bureaus die meerdere client-campagnes beheren met integraties en gecentraliseerde werkstroom.

11. Sjabloon voor marketingstrategie door monday.com

In Australië verraste telecomgigant Telstra iedereen met een dansuitdagingcampagne genaamd "Telstrut", die viraal ging op TikTok. De video behaalde meer dan 22 miljoen weergaven en hielp het bedrijf om een verbinding te leggen met een jonger publiek dat misschien nog nooit had nagedacht over een provider.

Dat is waar de Marketing Strategy Template van monday.com het verschil kan maken voor teams. Met deze sjabloon kunt u op één plek uw doelen, budgetten en campagnes in kaart brengen.

U kunt deze vervolgens gebruiken om kwartaalplannen af te stemmen op dagelijkse activiteiten, de voortgang bij te houden met visuele tijdlijnen en het hele team op één lijn te houden. Het resultaat is minder giswerk en meer focus op wat echt groei voor uw bedrijf stimuleert.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd alle marketingprojecten samen met tijdlijnen en grafieken bij.

Plan budgetten voor elk initiatief op één plek

Stel herinneringen en notificaties in om op schema te blijven bijhouden.

Stem campagnes af op grote doelen, zodat elke activiteit impact heeft.

✨ Ideaal voor: Marketingteams die kwartaal- of jaarstrategieën plannen en tegelijkertijd budgetten en KPI's op elkaar afstemmen.

📖 Lees ook: Hoe AI te gebruiken in projectmanagement

12. Sjabloon voor functies en releasesroadmap door monday.com

De sjabloon voor functies en releases van monday.com biedt u ruimte om te plannen wat u gaat bouwen, wanneer en waarom. U kunt releases per kwartaal in kaart brengen, zien welke functies afhankelijk zijn van andere functies en prioriteiten stellen op basis van impact en inspanning.

Als er dingen veranderen, zoals marktverschuivingen, feedback van gebruikers of beperkte middelen, kun je de roadmap aanpassen en updates doorvoeren. Zichtbaarheid betekent dat iedereen weet wat er gaat gebeuren en wat er verwacht wordt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel uw functie-roadmap op met tijdlijnen, zodat iedereen kan zien wat er gaat gebeuren en wanneer.

Geef prioriteit aan releases op basis van criteria zoals impact, inspanning en feedback, zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is.

Blijf de voortgang van releases bij met statussen, zodat u weet wat klaar is, in voorbereiding is of nog in behandeling is.

✨ Ideaal voor: Productmanagers die prioriteiten stellen, plannen en releases van functies en roadmaps bijhouden.

13. Sjabloon voor aangepaste klantprojecten door monday.com

De sjabloon voor klantprojecten van monday.com biedt u een gecentraliseerde werkruimte om elk detail van uw client projecten te beheren. Koppel contactpersonen rechtstreeks aan hun projecten, houd tijdlijnen bij en bekijk budgetten die in realtime worden bijgewerkt naarmate er uren worden geregistreerd. Het vergemakkelijkt ook de samenwerking door communicatie, taaktoewijzingen en projectgegevens op één plek te bewaren.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf client-projecten bij met overzichtelijke overzichten die tijdlijnen, voortgang en deadlines weergeven.

Genereer nauwkeurige offertes en facturen voor clients met realtime bijhouden van uren en budgetten.

Werk samen met belanghebbenden door taken toe te wijzen en projectupdates te delen in één ruimte.

✨ Ideaal voor: client service teams die factureerbare uren, deliverables en samenwerking met stakeholders beheren.

14. Sjabloon voor video-productiebeheer door monday.com

Stel je voor dat je leiding geeft aan een merkvideo voor een client. Het script is goedgekeurd, maar het locatie-team wacht nog op de planning, de acteurs hebben nog steeds geen call sheets en de client wil plotseling het storyboard nog eens bekijken.

De sjabloon voor videoproductiebeheer van monday.com is wat u in deze situaties kunt gebruiken. U kunt verzoeken beheren zodra ze binnenkomen, taken toewijzen aan de juiste teamleden en de voortgang bijhouden, van preproductie tot postproductie.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg videoverzoeken vast via aanpasbare formulieren en filter ze op categorie of prioriteit.

Houd alle client-projecten in één weergave bij met duidelijke statusupdates en voortgang bijhouden.

Beheer werkstroom van concept tot oplevering en zorg ervoor dat elke fase op schema blijft.

Blijf binnen het budget door geplande en werkelijke uitgaven met visuele dashboards bij te houden.

✨ Ideaal voor: Video-productieteams die aanvragen, budgetten en projecten van begin tot eind begeleiden.

🧠 Wist u dat: Honeywell van plan is om tegen 2026 op te splitsen in drie beursgenoteerde bedrijven: Aerospace, automatisering en Advanced Materials. Leiders zeggen dat dit elke vertakking in staat zal stellen om "op eigen voorwaarden te plannen. " Het is dezelfde logica als het opsplitsen van één rommelig bord in drie monday. com-borden voor een beter werkstroombeheer.

15. Sjabloon voor kansen na gebeurtenissen door monday.com

De sjabloon voor kansen na gebeurtenissen van monday.com maakt de follow-up na gebeurtenissen een stuk eenvoudiger. In plaats van te zoeken in spreadsheets en e-mails, krijgt u één centraal hub om feedback van deelnemers vast te leggen, leads bij te houden en kansen te voorspellen.

Bovendien helpt de sjabloon u om de buzz rond een gebeurtenis om te zetten in meetbare bedrijfsresultaten, zodat uw team ook lang nadat de fase voorbij is gefocust blijft.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Verzamel feedback van deelnemers met aanpasbare formulieren voor snelle inzichten.

Organiseer nieuwe leads op basis van grootte, status en deadlines voor een betere opvolging.

Voorspel verkoopkansen met ingebouwde dashboards

Samengevat, gebeurtenisgegevens analyseren om trends te ontdekken en tevredenheid te meten.

✨ Ideaal voor: Marketing- en verkoopteams die follow-ups van gebeurtenissen omzetten in bruikbare zakelijke kansen.

Limieten van monday.com

Deze G2-recensent deelde het volgende:

Het kostte ons ongeveer twintig tot dertig uur om onze eerste project-sjabloon op te zetten... het dupliceren van grote groepen taken gaat traag en taken worden soms opnieuw geordend, waardoor de installatie en schaalbaarheid zwaarder aanvoelde dan verwacht.

Het kostte ons ongeveer twintig tot dertig uur om onze eerste project-sjabloon op te zetten... het dupliceren van grote groepen taken gaat traag en taken worden soms opnieuw geordend, waardoor de installatie en schaalbaarheid zwaarder aanvoelde dan verwacht.

Dit patroon komt in de meeste beoordelingen naar voren. Dit zijn geen dealbreakers voor elk team, maar ze benadrukken wel de hiaten waar gebruikers consequent tegenaan lopen.

Tijdsregistratie en terugkerende taken vereisen workarounds die niet intuïtief zijn.

Een sterke afhankelijkheid van apps van derden zorgt voor extra kosten en complexiteit.

Moeilijker installatieproces voor grotere projecten, met duplicaties en problemen bij het herschikken

Toestemming-controles en opties voor het exporteren van gegevens voelen voor veel bedrijven een limiet.

Prestatieproblemen en incidentele vertragingen van het systeem frustreren teams die afhankelijk zijn van snelheid.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor projectmanagement voor alle soorten projecten

Alternatieve monday.com-sjablonen

Veel teams beginnen met monday.com-sjablonen om taken en tijdlijnen te organiseren, maar naarmate de samenwerking zich uitbreidt over afdelingen en tools, raakt informatie gemakkelijk verspreid. Wat u nodig hebt, is één werkruimte die alles met elkaar verbindt – niet alleen een verzameling sjablonen. Dat is waar ClickUp een nieuwe definitie geeft aan hoe teams hun werk plannen en organiseren. ClickUp is 's werelds eerste Converged AI Workspace, die alle werk-apps, gegevens en werkstroom op één plek samenbrengt. Van projectsjablonen tot het bijhouden van doelen en rapportage, ClickUp helpt teams elk detail te beheren zonder dat ze tussen tools hoeven te schakelen.

ClickUp elimineert alle vormen van Work Sprawl en biedt 100% context en één plek waar mensen en AI-agenten kunnen samenwerken. Of u nu een nieuwe campagne lanceert of complexe operaties coördineert, met de aanpasbare sjablonen van ClickUp wordt planning voortgang: sneller, slimmer en meer verbonden. Laten we beginnen! 🏁

1. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Gratis sjabloon downloaden Zet de gegevens die u verzamelt om in een duidelijk beeld van wat het beste werkt met de Sales Pipeline sjabloon van ClickUp.

Verkoopteams hebben vaak te maken met te veel leads die over te veel verschillende plaatsen verspreid zijn. De Sales Pipeline sjabloon van ClickUp biedt u vanaf het begin een duidelijke structuur. In plaats van leads te zoeken in eindeloze spreadsheets, kunt u ze allemaal op één plek bekijken, ze van fase naar fase slepen en aantekeningen maken waar u die nodig hebt.

De voortgang is gemakkelijker te volgen en uw team heeft één gedeeld overzicht van wat er gebeurt. U kunt ook verschillende weergaven instellen, afhankelijk van hoe u graag werkt, of dat nu een bord, een lijst of een tijdlijn is.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet elke stap van het verkoopproces op een overzichtelijk bord.

Benadruk de belangrijkste leads met ClickUp aangepaste velden

Bekijk de voortgang met dashboards die laten zien wat er vooruitgang boekt.

ClickUp Automatisering neemt de kleine, repetitieve taken voor zijn rekening.

✨ Ideaal voor: Verkoopteams die hun pijplijn opbouwen en bijhouden, van lead tot afsluiting.

2. ClickUp eenvoudige CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer alle kleine maar belangrijke contactmomenten vanaf één plek via de Simple CRM-sjabloon van ClickUp.

Met de ClickUp Simple CRM-sjabloon kunt u contactgegevens opslaan, leads bijhouden en de fase van elke relatie markeren zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

Deze sjabloon geeft u een duidelijke weergave van waar elke klant zich in uw pijplijn bevindt, of u nu een nieuwe lead opvolgt of contact onderhoudt met een langdurige client. De sjabloon is licht genoeg voor kleine teams, maar flexibel genoeg om mee te groeien met uw behoeften, waardoor u er elke dag op kunt vertrouwen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Sla alle contactgegevens van klanten op in één overzichtelijke tabel

Volg de voortgang van lead tot afsluiting met duidelijke statussen.

Automatiseer herinneringen zodat follow-ups altijd op tijd plaatsvinden.

Bekijk patronen in aangepaste klantinteracties om toekomstige beslissingen te sturen.

✨ Ideaal voor: Marketingteams die doelen omzetten in gestructureerde campagnes met meetbare resultaten.

3. ClickUp-sjabloon voor marketingplan

Gratis sjabloon downloaden Blijf op één lijn met gedeelde borden en transparante voortgangsupdates met behulp van de ClickUp Marketing Plan sjabloon.

De ClickUp Marketing Plan Template zet uw ambitieuze ideeën om in een uitvoerbaar marketingplan. U kunt doelstellingen vaststellen, deze opsplitsen in taken en alles uitwerken in een tijdlijn die haalbaar lijkt.

Ingebouwde weergaven zoals Key Results en Progress Boards maken het eenvoudig om te zien wat werkt en wat moet worden aangepast. De sjabloon groeit ook met u mee, dus of u nu uw eerste campagne lanceert of multichannel-inspanningen uitvoert, u beschikt altijd over een gestructureerd systeem om u te begeleiden.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Definieer duidelijke doelstellingen en koppel deze rechtstreeks aan meetbare resultaten.

Breng campagnes in kaart op een tijdlijn om de uitvoering stap voor stap bij te houden.

Houd sleutelstatistieken op één plek bij, zodat prestaties nooit uit het oog worden verloren.

✨ Ideaal voor: Marketingteams die doelen omzetten in gestructureerde campagnes met meetbare resultaten.

📖 Lees ook: Best practices voor softwareprojectmanagement

4. ClickUp-sjabloon voor contentkalender

Gratis sjabloon downloaden Voorkom dat het team uitgeput raakt door last-minute stress met de ClickUp-sjabloon voor een contentkalender.

De ClickUp Content Kalender sjabloon geeft u controle en ritme over uw contentmarketing. Hiermee kunt u blogposts, video's en sociale updates op één plek plannen, met kleurrijke tags en ClickUp aangepaste velden om formaten en campagnes bij te houden.

U kunt uitzoomen om kwartaalthema's te plannen of inzoomen om de deadline van een enkele post aan te passen. Dankzij de ClickUp-kalender en bordweergaven kunnen schrijvers, ontwerpers en marketeers gemakkelijk synchroniseren en content blijven produceren zonder chaos.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan en visualiseer campagnes maanden van tevoren in verschillende formaten.

Wijs deadlines en eigenaren toe om creatief werk op schema te houden.

Gebruik kalender- en bordweergaven om uw planning vanuit elke hoek te bekijken.

Blijf campagnes en voortgang bij met tags, velden en aangepaste statussen.

✨ Ideaal voor: contentteams die blogs, video's en campagnes plannen met duidelijke deadlines.

💡 Pro-tip: Gebruik je de ClickUp-kalender? Probeer dan deze combinatie van ClickUp Brain + Autopilot om hem op gang te brengen en hem bij te houden. Open de kalenderlijst, klik op ClickUp Brain en plak een korte samenvatting van één regel voor de thema's van deze maand. ClickUp Brain maakt binnen enkele seconden taken aan met statussen, eigenaren en datums. Vraag de AI om actiepunten uit uw vergadering-document te halen, zodat er niets wordt gemist. Maak taken aan op basis van uw briefing en voer automatische updates uit met ClickUp Brain en AI-agents Voeg vervolgens een aangepaste Autopilot Agent toe aan deze lijst met een eenvoudige trigger, zoals Statuswijzigingen of Datum is vóór de deadline. Geef het tools zoals Taken aanmaken, Taken beheren en Projectupdate schrijven, zodat het eigenaren toewijst, check-ins plaatst en de wekelijkse samenvatting voor u schrijft. Nu vult de kalender zichzelf, komen blokkades op tijd aan het licht en kun je je energie steken in het werk, niet in de installatie ervan! ⚡

5. ClickUp-sjabloon voor socialemediakalender

Gratis sjabloon downloaden Neem deel aan gesprekken zonder af te wijken van uw algemene strategie met de sjabloon voor sociale media-kalender van ClickUp.

Bedenk eens hoe snel trends zich online verspreiden. De ene dag is het een meme over 'quiet quitting', de volgende dag is het een virale TikTok-dans of een breaking story waar elk merk commentaar op probeert te geven. Socialteams leven in die wervelwind en zonder kalender kunnen posts gehaast overkomen of zelfs hun moment missen.

De ClickUp Social Media Kalender sjabloon biedt u de juiste balans tussen flexibiliteit en structuur. U kunt campagnes weken van tevoren plannen, taken toewijzen aan ontwerpers of tekstschrijvers en vervolgens snel bijsturen wanneer er een nieuwe trend opkomt.

Met ingebouwde weergaven kunt u alles in één oogopslag zien of inzoomen op een enkele campagne. ClickUp aangepaste velden zoals hashtags, thema's en publicatiedata houden alle details overzichtelijk, zodat u niet tussen verschillende platforms hoeft te schakelen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer content op meerdere platforms met duidelijke deadlines en eigendom.

Houd hashtags, campagnethema's en prestatiegegevens bij op één plek.

Gebruik kalender- en bordweergaven om eenvoudig te plannen, aan te passen en opnieuw in te plannen.

Werk samen met ontwerpers, schrijvers en managers zonder rommelige overdrachten.

✨ Ideaal voor: Socialemediateams die hun planning en roosters vooraf willen standaardiseren of hun processen willen automatiseren.

👀 Leuk weetje: In 2024 heeft Microsoft zijn AI-teams herschikt en onder één leidinggevende gebundeld om de besluitvorming te versnellen. Het doel: minder silo's, snellere planning. Het is een levend voorbeeld van het reorganiseren van afhankelijkheden binnen een werkstroom.

6. ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor consistentie zodat de uitvoering soepeler verloopt met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement.

Uit een rapport van McKinsey blijkt dat teams die hoog scoren op vertrouwen en communicatie meer dan drie keer zo efficiënt zijn en vijf keer meer kans hebben om resultaten te boeken dan teams die geen prioriteit geven aan deze elementen.

Dat is erg belangrijk voor projectmanagement, waarbij veel taken, mensen en tijdlijnen betrokken zijn. Met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement kunt u mensen, taken en tijdlijnen samenbrengen in één werkruimte, zodat iedereen weet wat de volgende stap is.

U kunt grote werk opsplitsen in kleinere delen, verantwoordelijkheden toewijzen en afhankelijkheden in kaart brengen, zodat er niets verloren gaat tijdens de overgang. Gebruik tijdlijn- en Gantt-weergaven om te zien hoe alles met elkaar verband houdt, plus takenlijsten en borden voor de dagelijkse voortgang.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan het volledige verloop van een project met tijdlijnen of een Gantt-weergave, zodat u obstakels kunt voorzien.

Wijs taken duidelijk toe met eigenaren, deadlines en afhankelijkheden, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

Gebruik aangepaste velden en statussen die aansluiten bij de manier waarop uw team werkt en groeit.

Automatiseer herinneringen en updates, zodat de voortgang zichtbaar is en vertragingen vroegtijdig worden opgemerkt.

✨ Ideaal voor: Operationele teams die projectmanagementprocessen standaardiseren voor meer efficiëntie.

📖 Lees ook: Hoe u de productiviteit van uw personeel kunt verbeteren

7. ClickUp-sjabloon voor gebeurtenissenplanning

Gratis sjabloon downloaden Werk in realtime samen en signaleren risico's vroegtijdig met de ClickUp-sjabloon voor gebeurtenisplanning.

De ClickUp-sjabloon voor evenementenplanning brengt leverancierslijsten, budgetplanning, gastlijsten en schema's samen onder één dak voor het juiste moment.

In ClickUp Kalender View kunt u locaties bijhouden, taken toewijzen voor catering of logistiek en in één oogopslag tijdlijnen bekijken. ClickUp aangepaste velden verwerkt details zoals budgetstatus en betalingen, terwijl u met board- en lijstweergaven de voortgang gemakkelijk kunt volgen.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer elke fase van de planning in speciale lijsten voor activiteiten, faciliteiten en facturering.

Visualiseer tijdlijnen in kalender- of bordweergave, zodat deadlines nooit meer worden gemist.

Houd de budgetstatus en betalingsupdates bij met aangepaste velden die in de sjabloon zijn ingebouwd.

Werk samen in ClickUp Document om leveranciersovereenkomsten, sponsorinformatie en gebeurtenis-aantekeningen op te slaan.

✨ Ideaal voor: Teams die gebeurtenisplanning, logistiek en leverancierscoördinatie op één plek afhandelen.

8. ClickUp-sjabloon voor checklist voor productlancering

Gratis sjabloon downloaden Concentreer u op het bouwen van iets dat blijft met de sjabloon voor productlanceringschecklist van ClickUp.

De sjabloon voor de productlanceringschecklist van ClickUp geeft een overzicht van de mijlpalen in uw productlancering, zodat u een duidelijk beeld krijgt van het totaalplaatje. Gantt- en tijdlijnweergaven laten zien wanneer deadlines naderen. Met aangepaste velden kunt u taken sorteren tussen teams zoals ontwerp, marketing en operations. Automatiseringen worden op de achtergrond uitgevoerd en sturen iedereen een herinnering aan wat er nog moet gebeuren.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Verdeel de lancering in mijlpalen, zodat elke stap duidelijk is.

Gebruik gantt- en tijdlijn-weergaven om deadlines in het oog te houden.

Scheid taken per team met eenvoudige aangepaste velden

Stel de automatisering in zodat herinneringen op de achtergrond voor u worden uitgevoerd.

✨ Ideaal voor: Product- en GTM-teams die zorgen voor een soepele coördinatie tijdens belangrijke mijlpalen bij de lancering.

Als u benieuwd bent hoe uw werkstroom met ClickUp wordt geautomatiseerd, legt deze video het u in slechts een paar minuten uit:

9. ClickUp-sjabloon voor het onboarden van clients

Gratis sjabloon downloaden Houd essentiële zaken zoals pakketten of servicetypes bij met de ClickUp Client Onboarding Template.

Wyzowl ontdekte dat 63% van de klanten het onboardingproces meeweegt bij de beslissing om een product te blijven gebruiken. Die eerste ervaring is bepalend voor het al dan niet slagen van de relatie.

De ClickUp Client Onboarding Template biedt u de structuur om het goed aan te pakken. In plaats van te worstelen met verspreide aantekeningen of steeds opnieuw dezelfde stappen te herhalen, kunt u clients door een duidelijk proces begeleiden.

Van kick-offgesprekken tot onboardingvragenlijsten, alles wordt op één plek georganiseerd. Bovendien kunt u met ClickUp Dashboard in één oogopslag de voortgang zien, waardoor u client gemakkelijk betrokken en vol vertrouwen kunt houden.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer onboardingfasen met duidelijke statussen zoals Nieuwe klant, Onboardinggesprek en Voltooien.

Verzamel en bewaar clientgegevens met aangepaste velden en intakeformulieren.

Gebruik weergaven voor handleidingen, vragenlijsten en het bijhouden van processen, zodat iedereen op één lijn blijft.

Automatiseer herinneringen en updates om clients een soepele en consistente ervaring te bieden.

✨ Ideaal voor: serviceteams die nieuwe clients consequent begeleiden bij de onboarding-stappen.

📖 Lees ook: De beste systemen voor productiviteit om productief te blijven

10. ClickUp-sjabloon voor werving en aanwerving

Gratis sjabloon downloaden Automatiseer herinneringen om ervoor te zorgen dat kandidaten tijdig van u horen met de sjabloon voor werving en selectie van ClickUp.

Met de ClickUp-sjabloon voor werving en selectie voorkomt u die kloof en krijgt u ruimte om vacatures te beheren, sollicitaties bij te houden, kandidaten te beoordelen en elke fase in de gaten te houden. Met scorekaarten voor sollicitatiegesprekken kunt u eerlijk vergelijken.

Aangepaste velden voor rol, fase en bron houden alles georganiseerd. Automatiseringen hebben de mogelijkheid om herinneringen te triggeren wanneer iemand onmiddellijke actie of communicatie vereist. Met alles op één plek voelt het aannemen van personeel vriendelijker voor kandidaten en gemakkelijker voor u.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf elke kandidaat bijhouden door fasen zoals Solliciteren, Sollicitatiegesprek, Aanbod en Aangenomen.

Gebruik gestandaardiseerde interviewscorekaarten om feedback eerlijk te vergelijken.

Sla sollicitaties, feedback en kandidaatgegevens op in gedeelde weergaven, zodat er niets verloren gaat.

✨ Ideaal voor: HR-teams die kandidaten, sollicitatiegesprekken en wervingsprocessen efficiënt bijhouden.

11. ClickUp-sjabloon voor bugbijhouden

Gratis sjabloon downloaden Neem snel weloverwogen beslissingen met het ClickUp Bug Bijhouden Sjabloon.

In juli 2024 zorgde een defecte update van CrowdStrike ervoor dat miljoenen Windows-computers wereldwijd crashten. Teams haastten zich om systemen weer online te krijgen, terwijl apparaten eindeloos bleven herstarten bij het opstarten, met gevolgen voor bedrijven met een bereik van luchtvaartmaatschappijen tot ziekenhuizen.

De ClickUp Bug Tracking Sjabloon biedt teams een duidelijke manier om bugs op te sporen, vast te leggen en op te lossen voordat ze tot downtime of uitval leiden. U kunt elke bug registreren, toewijzen aan de juiste ontwikkelaar en de voortgang volgen zonder details uit het oog te verliezen.

Weergaven zoals lijsten en borden helpen u bij het prioriteren van oplossingen, terwijl aangepaste velden de context aan elk bugrapport gekoppeld houden.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Registreer en categoriseer bugs met aangepaste velden, zodat ontwikkelaars precies weten wat het probleem is, wanneer het zich heeft voorgedaan en op welk deel van het product het van invloed is.

Wijs eigendom toe aan teamleden en stel deadlines vast, zodat iedereen verantwoordelijk is voor elke oplossing en het probleem "wie werkt hieraan?" wordt voorkomen.

Blijf de status van bugs in realtime bij via weergaven zoals lijsten, borden of kalenders, zodat u gemakkelijk kunt zien wat er openstaat, in uitvoering is of is opgelost.

✨ Ideaal voor: Engineeringteams die bugs systematisch registreren, prioriteren en oplossen.

12. ClickUp-sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen

Gratis sjabloon downloaden Stel meetbare doelstellingen vast en houd ze bij met de sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen van ClickUp.

De ClickUp Company OKRs and Goals Template verdeelt grote doelen in duidelijke, meetbare resultaten. Teams kunnen zien hoe hun werk in verbinding staat met het grotere geheel en managers kunnen de voortgang bijhouden zonder te verdrinken in rapportage. Het is een manier om ambitieuze doelen om te zetten in stappen die daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De sjabloon is ontworpen om zowel hoogstaande bedrijfsdoelstellingen als de kleinere mijlpalen die deze ondersteunen te verwerken. U kunt een doel op bedrijfsniveau instellen en dit vervolgens opsplitsen in belangrijke resultaten voor elke afdeling of elk team.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Stel doelen vast en maak verbinding met meetbare sleutelresultaten, zodat de voortgang gemakkelijk te volgen is.

Wijs doelen toe aan de juiste personen met duidelijke tijdlijnen en verantwoordelijkheden.

Volg de voortgang in weergaven zoals dashboards, lijsten en tijdlijnen zonder extra werk te creëren.

Deel updates met alle teams, zodat iedereen weet wat er vooruitgang boekt en wat nog aandacht nodig heeft.

✨ Ideaal voor: Bedrijven die OKR's en meetbare doelen afstemmen tussen teams en afdelingen.

📖 Lees ook: Hoe u uw planner kunt organiseren voor een betere productiviteit

13. ClickUp-sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers

Gratis sjabloon downloaden Volg een kant-en-klare structuur die het proces eenvoudig houdt met de ClickUp-sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers.

Een goede onboarding-ervaring kan ervoor zorgen dat iemand zich meteen zelfverzekerd en welkom voelt. De ClickUp-sjabloon voor onboarding van werknemers is ontworpen om ervoor te zorgen dat elke nieuwe medewerker zich vanaf dag één thuis voelt.

Wat deze sjabloon zo handig maakt, is hoe flexibel hij is. U kunt checklists opstellen, deadlines instellen en aangepaste velden toevoegen voor details zoals afdeling, salaris of trainingsmodules. Met weergaven zoals kalenders en lijsten kunt u gemakkelijk zien wat er nog te doen staat.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer onboarding-taken in duidelijke stappen, zodat nieuwe medewerkers precies weten wat ze de eerste dagen kunnen verwachten.

Wijs verantwoordelijkheden toe aan managers en teamgenoten om ervoor te zorgen dat er geen fouten of vergissingen worden gemaakt.

Gebruik kalender- en lijstweergaven om vergaderingen, trainingssessies en belangrijke deadlines bij te houden.

Sla belangrijke gegevens zoals formulier, documenten en beleidsregels op één plek op, zodat medewerkers niet hoeven te zoeken.

Houd de algehele voortgang bij om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de onboarding soepel en op tijd wordt voltooid.

✨ Ideaal voor: HR-managers die zorgen voor een soepele onboarding en training van nieuwe medewerkers.

14. ClickUp-sjabloon voor vergadering-agenda

Gratis sjabloon downloaden Maak van vergaderingen die veel tijd kosten sessies waarin daadwerkelijk dingen worden gedaan met de ClickUp-sjabloon voor vergaderagenda's.

Bedenk eens hoeveel uur u in vergaderingen hebt gezeten die in cirkels verliepen. Zonder structuur kan zelfs de meest goedbedoelde vergadering snel uit koers raken.

Daar komt de ClickUp-sjabloon voor vergaderagenda's om de hoek kijken. U kunt doelen, onderwerpen en gesprekspunten in één gedeelde ruimte uiteenzetten, zodat niemand in het ongewisse blijft.

Elk agendapunt kan worden toegewezen, bijgehouden en opnieuw bekeken, zodat actiepunten niet verdwijnen zodra de vergadering is afgelopen. Combineer dat met weergaven zoals Docs voor het maken van aantekeningen of taken voor follow-ups, en je hebt een systeem dat vergaderingen georganiseerd houdt zonder extra werk.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Geef een duidelijk overzicht van de onderwerpen en doelen van de vergadering, zodat iedereen weet wat hij kan verwachten.

Verdeel elk agenda-item in taken met duidelijke eigenaren en deadlines.

Gebruik Docs voor realtime samenwerking en het maken van aantekeningen tijdens de vergadering.

Houd vervolgtaken met zichtbaarheid, zodat actiepunten achteraf niet worden vergeten.

Blijf de voortgang bij tijdens vergaderingen om te zien hoe discussies tot concrete resultaten leiden.

✨ Ideaal voor: Teams die vergaderingen gestructureerd, gericht op doel en actiegericht willen maken.

📖 Lees ook: Strategieën voor capaciteitplanning om uw middelen optimaal te benutten

15. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Gratis sjabloon downloaden Verhoog de productiviteit met een gestructureerd, herhaalbaar systeem via de dagelijkse plannersjabloon van ClickUp.

Heb je ooit gemerkt hoe een dag voorbij kan vliegen zonder dat je doorhebt waar de tijd gebleven is? Uit een enquête van Microsoft blijkt dat 68% van de werknemers moeite heeft om voldoende ononderbroken concentratietijd te krijgen. Daar komt de ClickUp Daily Planner Template om de hoek kijken.

U kunt uw dag indelen in categorieën zoals werk, privé of doel, en vervolgens prioriteit geven aan wat echt belangrijk is. Dankzij de layout kunt u gemakkelijk zien wat meteen aandacht nodig heeft, terwijl u met visuele voortgang bijhouden daadwerkelijk kunt zien welk momentum u gedurende de dag opbouwt.

🌻 Dit is waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Verminder stress door precies te weten wat er op uw bord ligt.

Verbeter uw tijdmanagement met duidelijke planningstools.

Geef prioriteit aan taken, zodat de belangrijkste nooit ondergesneeuwd raken.

Met ingebouwde statussen, velden en weergaven kunt u taken door uw dag heen verplaatsen als controleposten.

✨ Ideaal voor: Individuen en managers die een eenvoudig dagelijks systeem willen om taken te prioriteren.

Geen abonnement is te groot met ClickUp

Sjablonen zijn meer dan alleen handige snelkoppelingen. Ze zijn het geheim om je echt kalm te voelen en controle te hebben over je werk. We hebben veel opties bekeken, maar de waarheid is dat niet alle planningstools hetzelfde zijn.

Wat ClickUp zo bijzonder maakt, is dat het voelt alsof alles eindelijk op één plek thuishoort. U hoeft niet meer te jongleren met verschillende apps of u zorgen te maken over waar dingen zich bevinden. Taken, tijdlijnen, aantekeningen en gesprekken staan allemaal naast elkaar, klaar voor gebruik wanneer u ze nodig hebt.

Als je op een teken hebt gewacht om iets nieuws te proberen, dan is dit het moment. Probeer ClickUp eens uit en ontdek hoe leuk plannen kan zijn.

Meld u gratis aan bij ClickUp en laat uw werk op zijn plaats vallen. 🎉