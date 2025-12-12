Welke AI-stack is geschikt voor marketingbureaus?

Je wordt momenteel overspoeld door AI-tools.

Iemand pitcht elke week een nieuwe contentgenerator, uw inbox staat vol met 17 'baanbrekende' analyseplatforms en uw team kan het niet eens worden over welke campagneautomatiseringstool nu echt resultaat oplevert.

De laatste tijd voelt het uitzoeken welke AI-stack geschikt is voor marketingbureaus als het spelen van Jenga met uw budget.

U hebt tools nodig die samenwerken voor content, campagnes, analyses en levering aan klanten. Bonuspunten als u geen stroomdiagram nodig hebt om het aan uw team uit te leggen.

In deze blogpost leggen we uit wat werkt en hoe ClickUp in het plaatje past. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🧩

Kerncomponenten van een AI-stack voor bureaus

Beschouw een AI-stack als het zenuwstelsel van uw bureau. Alle onderdelen moeten met elkaar communiceren, anders creëert u alleen maar meer chaos.

Hier volgt een nadere toelichting. 👀

Data-opname en -verrijking

Elke dag stroomt er informatie uit tientallen bronnen uw bureau binnen. CRM-invoer, websiteklikken, geopende e-mails, interacties op sociale media: het vertelt allemaal een verhaal als u weet hoe u moet luisteren.

De juiste AI-infrastructuur brengt deze verspreide gegevenspunten samen en zet ze om in iets bruikbaars. Dit kan het volgende omvatten:

Leadscoring die prospects rangschikt op basis van hun daadwerkelijke gedrag

Clientprofielen die automatisch worden bijgewerkt wanneer iemand interactie heeft met uw content of uw prijspagina bezoekt.

Gedragstriggers die u waarschuwen wanneer een client tekenen van uitbreidingsmogelijkheden of potentieel verloop vertoont.

Data-verrijking die firmografische en demografische gegevens toevoegt aan basiscontactgegevens

🔍 Wist u dat? Het bureau Papert Koenig Lois (PKL), opgericht in 1960 in Manhattan, werd het eerste Amerikaanse reclamebureau dat naar de beurs ging toen het op de aandelenmarkt werd genoteerd.

Content en creatieve generatie

Uw team moet veel content produceren, maar het initiële proces om content aan te maken kost veel kostbare tijd. AI-marketingtools in deze categorie nemen het zware werk van eerste concepten en variaties uit handen.

Wat u met deze tools kunt doen:

Genereer meerdere variaties van advertentieteksten om op verschillende platforms te testen.

Ontwikkel visuele concepten en ontwerpvarianten voor presentaties aan klanten.

Creëer e-mailreeksen die zijn afgestemd op verschillende doelgroepsegmenten

Produceer bijschriften voor sociale media en plaats variaties op grote schaal

Maak video-scripts en storyboards voor campagnecontent

Campagneautomatisering en -coördinatie

Het uitvoeren van marketingcampagnes via e-mail, sociale media, betaalde advertenties en uw website vereist voortdurende coördinatie. AI-orkestratietools beheren de logica en timing voor al deze kanalen.

Het systeem voert taken uit zoals:

E-mailreeksen triggeren wanneer iemand een leadmagnet downloadt van uw betaalde advertentie

Pas advertentie-uitgaven op verschillende platforms aan op basis van realtime prestatiegegevens

Het personaliseren van de content van landingspagina's op basis van de verkeersbron en het doelgroepsegment

Prospects door nurture-sequenties leiden op basis van hun betrokkenheidsniveau

Retargeting op meerdere platforms coördineren zonder handmatige installatie

Analytics, rapportage en inzichten

Rapportage betekent doorgaans dat gegevens uit meerdere platforms moeten worden gehaald, spreadsheets moeten worden gemaakt en presentaties moeten worden opgesteld. AI-analysetools automatiseren dit hele proces en voegen daar nog intelligentie aan toe.

De belangrijkste mogelijkheden zijn:

Geautomatiseerde rapportage die gegevens uit uw tools haalt en deze in verschillende formaten voor klanten opmaakt.

Cross-channel attributie die laat zien welke touchpoints bijdragen aan conversies

Prestatie-inzichten die laten zien wat werkt en wat moet worden aangepast

Real-time marketingdashboards die constant zichtbaarheid bieden zonder handmatige updates

Voorspellende analyses die campagne-uitkomsten voorspellen op basis van huidige trends

Samenwerking en werkstroombeheer

Interne chaos kan de efficiëntie van een bureau ondermijnen. Deze tools zorgen voor structuur in de manier waarop werk door uw team wordt verwerkt en naar klanten wordt gestuurd.

Zoek naar systemen die het volgende kunnen:

Geautomatiseerde taaktoewijzing op basis van projectfasen en teamcapaciteit

Goedkeuringswerkstroom die deliverables in de juiste volgorde naar de juiste stakeholders sturen

Client-portals waar deliverables, feedback en communicatie op één plek worden verzameld

Projectsjablonen die de uitvoering van terugkerende campagnetypen standaardiseren

Notificatiesystemen die iedereen op de hoogte houden zonder de inbox te verstoppen

Integratie en schaalbaarheid

Dit is de basis die alles bij elkaar houdt. Uw AI-tools moeten met elkaar communiceren en mee kunnen groeien met uw klantenbestand.

Belangrijke elementen zijn onder meer:

Robuuste API-verbindingen waarmee gegevens automatisch tussen tools kunnen worden uitgewisseld in de werkstroom

Multi-clientarchitectuur die de gegevens en campagnes van elke client gescheiden houdt, maar beheersbaar vanuit één interface.

Werkstroom voor automatisering die repetitieve taken voor al uw accounts afhandelt

Aangepaste integraties die uw specifieke tools en werkstroom met elkaar verbinden

Met de juiste basis hoeft u bij het toevoegen van nieuwe clients niet proportioneel de grootte van uw team uit te breiden of meer handmatig werk te verrichten. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

💡 Pro-tip: Maak een onderscheid tussen creatieve AI en operationele AI. Creatieve AI ondersteunt brainstorming en campagne-iteratie. Operationele AI verzorgt interne werkstroomen zoals tijdsregistratie, factuuroverzichten of resourceprognoses. Door ze gescheiden te houden, voorkom je dat creatieve tools worden belemmerd door logistieke rompslomp.

Hier leest u hoe u de AI-stack van uw marketingbureau strategisch kunt benaderen. 📊

Stap 1: Bepaal de 'waardezone' van uw bureau

Begin met te bepalen waar uw AI-marketingbureau consequent de meest meetbare impact creëert. Deze 'waardezone' kan bestaan uit creatieve content met een hoge conversie, datagestuurde prestatie-inzichten of de uitvoering van campagnes voor de volledige funnel. Maak dit vroeg duidelijk; het vormt de basis voor elke beslissing die volgt.

Om dit concreet te maken:

Maak een lijst van uw best presterende diensten en klantresultaten.

Koppel de resultaten aan de processen en rollen die erachter zitten.

Bepaal welke taken het meest verbetering of ondersteuning bij de automatisering nodig hebben.

Als uw bureau bijvoorbeeld succesvol is in het leveren van campagnes met een snelle doorlooptijd, geef dan prioriteit aan AI-gestuurde contentideeën en werkstroomen.

🚀 Voordeel van ClickUp: In ClickUp kunt u Spaces bouwen rond elke kernservice, zoals 'Campagnestrategie' of 'Contentproductie'. Binnen deze Spaces kunt u sjablonen voor creatieve briefings maken, goedkeuringen toewijzen en deliverables bijhouden via ClickUp-taaken. Analyseer klantgegevens als taken in ClickUp Aangepaste ClickUp-taaken voor uw marketinginitiatieven Deze installatie zorgt ervoor dat uw sterkste leveringsgebied wordt ondersteund door gestructureerde, herhaalbare werkstroomen.

Stap 2: Controleer uw bestaande stack en identificeer hiaten

Voordat u iets nieuws toevoegt, moet u eerst inventariseren wat u al hebt. Maak een lijst van alle tools die uw team momenteel gebruikt, wie ze gebruikt, wat ze kosten en welke laag van uw stack ze innemen. Vermeld ook de 'schaduwtools' die individuele leden van uw team hebben geïmplementeerd zonder officiële goedkeuring.

Vervolgens komt het cruciale deel: verzamel feedback van de mensen die deze platforms dagelijks gebruiken. Plan gesprekken van 15 minuten in met leden van het team in verschillende rollen. Stel specifieke vragen:

Waar kopieert u handmatig gegevens tussen platforms?

Welke tool frustreert u het meest op wekelijkse basis?

Welke taak kost twee keer zoveel tijd als zou moeten?

Voor welke clientleveringen moet er tussen meerdere systemen worden geschakeld?

Deze knelpunten brengen uw werkelijke tekortkomingen aan het licht.

Als voorbeeld kunt u ontdekken dat uw contentteam vijf uur per week besteedt aan het opnieuw opmaken van blogposts omdat uw CMS niet is geïntegreerd met uw AI-schrijftool. Of dat uw betaalde mediaspecialisten rapporten handmatig opnieuw opstellen omdat uw advertentieplatforms en analysedashboard niet met elkaar communiceren. Dit zijn hiaten die het waard zijn om op te lossen.

📮ClickUp Insight: Hoewel 34% van de gebruikers volledig vertrouwen heeft in AI-systemen, hanteert een iets grotere groep (38%) een 'vertrouwen maar controleren'-benadering. Een standalone tool die niet bekend is met uw werkcontext brengt vaak een groter risico met zich mee dat er onnauwkeurige of onbevredigende reacties worden gegenereerd. Daarom hebben we ClickUp Brain ontwikkeld, de AI die uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking binnen uw werkruimte met elkaar verbindt en tools van derden integreert. Krijg contextuele reacties zonder de toggle tax en ervaar een 2-3x hogere werkefficiëntie.

Sterke verbindingen zijn wat individuele tools tot een stack maken. Let bij het evalueren van opties op tools die op natuurlijke wijze verbinding maken met uw CRM, advertentieplatforms en tools voor contentautomatisering.

Als u bijvoorbeeld campagnes beheert in ClickUp, kan uw team door integratie met Google Ads de status, uitgaven en prestatiegegevens van campagnes bekijken zonder de werkruimte te verlaten. Dit vermindert het aantal overdrachten tussen marketing-, analyse- en klantenserviceteams.

Test het volgende om de integratiekracht te controleren:

Native connectoren: Kan de tool worden synchroniseerd met uw drie belangrijkste platforms?

API-ondersteuning: Kun je aangepaste werkstroomverbindingen maken zonder uitgebreide code?

Tweerichtingswerkstroom: Kunnen updates in beide richtingen worden doorgevoerd?

ClickUp fungeert als het bindweefsel voor uw hele AI-stack. In plaats van uw team te dwingen te schakelen tussen tools voor creatieve generatie, analyseplatforms en communicatiekanalen met klanten, creëert ClickUp een geconvergeerde AI-werkruimte waar alles samenkomt. Uw contentbriefs, prestatiedashboards, taken en feedback van klanten blijven allemaal op één plek. Ervaar een geconvergeerde AI-werkruimte in ClickUp

Stap 4: Houd rekening met de kosten, de leercurve en de behoeften van clients op het gebied van schaalbaarheid.

De totale kosten van de eigendom gaan verder dan alleen de kosten van het abonnement. Houd ook rekening met de implementatietijd, trainingsvereisten en doorlopend onderhoud.

Een geavanceerd marketing intelligence-platform kost misschien wel $ 500 per maand, maar als uw team 20 uur training nodig heeft en toch maar 30% van de functies gebruikt, betaalt u te veel voor complexiteit die u niet nodig hebt.

Denk vooruit aan scenario's voor klantgroei met specifieke nummers. Werkt het prijsmodel van deze tool nog als u 10 extra klanten toevoegt? Sommige platforms rekenen per gebruiker (beheersbaar), terwijl andere per klantaccount (wordt snel duur) of per datavolume (onvoorspelbaar) rekenen.

Maak de berekening: als u vandaag acht clients hebt en binnen 18 maanden 20 clients wilt targeten, bereken dan de prijs van de tool voor beide volumes. Test vervolgens de operationele capaciteit door huidige gebruikers te vragen of het platform trager wordt bij grotere datasets of complexere werkstroom-werkprocessen.

💡 Pro-tip: Behandel uw AI-stack als een client. Geef het kwartaalbeoordelingen, KPI's en retrospectieven. Controleer welke AI-functies daadwerkelijk tijd besparen of de ROI van campagnes verbeteren, en schrap de functies die dat niet doen. Als het niet zijn steentje bijdraagt, is het een verkapte scope creep.

Stap 5: Maak een gefaseerd implementatieplan

Weersta de neiging om uw hele stack in één keer te vernieuwen. Implementeer in plaats daarvan een gestructureerde uitrol die verstoringen tot een minimum beperkt en koerscorrecties mogelijk maakt. Dit zou er als volgt uit kunnen zien:

Proeffase (30-45 dagen)

Begin klein door de nieuwe tool uit te proberen met één enthousiast team of één client-account. Idealiter is deze groep nieuwsgierig genoeg om te experimenteren, maar ook eerlijk genoeg om echte problemen te signaleren.

Beperk het toepassingsgebied tot één specifieke use case, bijvoorbeeld het gebruik van een AI-contentplatform uitsluitend voor blogontwerpen voor één enkele client.

Gedurende de testperiode moet de focus liggen op het vaststellen van wat effectief is, waar tijd wordt bespaard en welke knelpunten zich voordoen.

💡 Pro-tip: Geef uw pilotgroep een gedeelde ruimte om bij te houden wat werkt en wat onhandig aanvoelt met ClickUp Docs. Schrijvers kunnen aantekeningen achterlaten over de kwaliteit van de inhoud, terwijl editors terugkerende problemen zoals toonverschillen kunnen markeren. Omdat alles op één plek staat, zijn inzichten gemakkelijker te koppelen voor op gegevens gebaseerde beslissingen over wat het waard is om op te schalen. Bovendien kunnen documenten binnen taken worden gekoppeld, zodat iedereen die bij de pilottaak betrokken is, de volledige context heeft.

Implementatiefase (60-90 dagen)

Zodra uw pilotteam de waarde van de tool heeft bewezen, kunt u meer teams aan boord halen en de oorspronkelijke groep als uw interne ambassadeurs behouden.

Het doel is om het leren als begeleidend te laten aanvoelen in plaats van als gedwongen. Een snelstartgids op basis van de lessen uit uw pilot werkt veel beter dan documentatie van leveranciers, vooral als deze de taal van uw team spreekt. U wilt ook de betrokkenheidspatronen in de gaten houden om vroegtijdig afhakers te signaleren.

Optimalisatiefase (doorlopend)

Zodra de tool volledig is geïmplementeerd, kunt u uw aandacht richten op het benutten van de maximale waarde ervan. Analyseer gebruikspatronen om onderbenutte functies te identificeren die bestaande problemen kunnen oplossen.

Als uw team bijvoorbeeld een AI-platform voor contentcreatie alleen gebruikt voor eerste concepten, maar het platform ook training in merkstem biedt, investeer dan tijd in het aanpassen van die functie. Integratiemogelijkheden die u tijdens de eerste implementatie hebt overgeslagen, worden hier prioriteiten.

🚀 Voordeel van ClickUp: Probeer ClickUp Analytics voor echte gegevens over hoe teams zich aanpassen. U kunt zien wie er dagelijks met de PM-tool van ClickUp werkt, welke afdelingen geavanceerde functies verkennen en waar het aantal aanmeldingen begint af te nemen. Die patronen geven het vertrouwensniveau weer. Als voorbeeld kan een piek in de dagelijkse activiteit duiden op een sterk aanvankelijk enthousiasme, terwijl een snelle daling kan wijzen op verwarring of vermoeidheid. Als u die dip vroeg opmerkt, kunt u ingrijpen voordat de desinteresse zich verspreidt. Volg Analytics in ClickUp om inzicht te krijgen in het gebruik van de app door uw team

Voorbeeld van een AI-stack voor een marketingbureau

Het uitvoeren van AI-marketingcampagnes gaat sneller wanneer uw tools samenwerken. Hier is een voorbeeld van een AI-stack die marketingteams helpt bij het beheren van leads, het creëren van content en het efficiënt bijhouden van resultaten.

Voordat we elke tool in detail bekijken, volgt hier een kort overzicht van elke tool:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* Clearbit Real-time verrijking van bedrijfsgegevens voor B2B-marketingteams Identificeer anonieme websitebezoekers, intentiesignalen, native CRM-integraties (Salesforce, HubSpot, Marketo) Aangepaste prijzen Clay Aggregatie en verrijking van gegevens uit meerdere databronnen voor leadbeheer bij grote bureaus Meer dan 50 databronnen, watervalverrijking, voorwaardelijke logica, CRM-integraties Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 149/maand Apollo. io Sales intelligence en engagement voor outboundteams Contactendatabase met meer dan 270 miljoen records, e-mailsequencing, ingebouwde dialer, CRM-synchronisatie Free; betaalde abonnementen vanaf $ 59/maand/gebruiker AdCreative. ai Advertentievariatietests en creatieve generatie voor performance marketeers AI-advertenties en tekstgeneratie, videoadvertenties, voorspelling van betrokkenheid, inzichten in het publiek Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 39/maand Canva Veelzijdig AI-aangedreven ontwerp voor kleine marketingteams Magic Studio AI-tools, Beat Synchroniseren, Magic Eraser/Bewerking, ondersteuning voor meer dan 100 talen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand/gebruiker Jasper AI Aanpassing van de merkstem en consistentie van content voor merkmarketingteams AI-contentgeneratie, merkstijlgids, 29 talen, Surfer SEO/Copyscape-integratie Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 69/maand/gebruiker Surfer SEO Contentoptimalisatie en SEO voor marketeers en bureaus Real-time Content Score, SERP Analyzer, contentverzichten, optimalisatie-audits Betaalde abonnementen vanaf $ 99 per maand Claude Onderzoekssynthese en aanmaak van lange content voor freelancers en bureaus 200k tokencontext, bestandsuploads, permanente geschiedenis van gesprekken, responsstijlen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Zapier No-code AI-automatisering in meer dan 6000 apps voor bureaus Meerstaps Zaps, AI-werkstroomtools, foutbewaking, werkstroomsjablonen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 29,99/maand Maak Visuele automatisering en werkstroom-orkestratie voor projectmanagers van bureaus Drag-and-drop-builder, API-verbindingen, scenario-planning, AI-agentondersteuning Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10,59/maand Looker Studio Analytics en rapportage in het Google-ecosysteem voor bureaus met meerdere klanten Combinatie van gegevens uit meerdere databronnen, code-interpreter, interactieve dashboards, bedieningselementen voor delen Aangepaste prijzen Supermetrics Automatisering van datapijplijnen voor marketinganalisten Meer dan 150 databronnen, automatische verversing, normalisatie, Supermetrics Agents Betaalde abonnementen vanaf $ 37 per maand Funnel. io Marketingdatawarehousing en rapportage voor grote bureaus Meer dan 600 connectoren, automatische backfill, valuta-conversie, Data Chat AI-inzichten Aangepaste prijzen ClickUp End-to-end beheer van werkstroomen voor klantleveringen voor bureaus Project-/taakbeheer, AI-aangedreven documenten, dashboards, automatiseringen, chatten, tijdsregistratie Free Forever; aanpassing voor ondernemingen Stack AI AI-implementatie en werkstroomautomatisering voor ondernemingen en grote bureaus Visuele AI-werkstroombouwer, RAG-ondersteuning, chatbots op rollen, compliance-tools Aangepaste prijzen HighLevel White-label marketingplatforms voor bureaus White-label CRM, SMS/e-mail/funnel builder, SaaS Mode, AI-tools voor copywriting/werkstroom Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 97/maand

📌 Verrijking van leads en databases

1. Clearbit (het beste voor realtime bedrijfsgegevens)

via Clearbit

Clearbit (nu onderdeel van het HubSpot-ecosysteem) zet anonieme websitebezoekers om in identificeerbare leads zonder dat u daarvoor door hoepels hoeft te springen. Het platform haalt meer dan 100 gegevenspunten over bedrijven en contactpersonen op zodra iemand op uw site terechtkomt.

U hoeft niet langer handmatig naar potentiële klanten te zoeken of verouderde spreadsheets te importeren; Clearbit voegt automatisch firmografische en technografische gegevens toe aan uw CRM-database.

De beste functies van Clearbit

Identificeer anonieme websitebezoekers en onthul bedrijfsinformatie in realtime met Clearbit Reveal .

Krijg toegang tot intentiesignalen die laten zien welke prospects actief op zoek zijn naar oplossingen zoals die van u.

Integreer verrijkingsgegevens rechtstreeks in Salesforce, HubSpot, Marketo en andere platforms via native verbindingen.

Beperkingen van Clearbit

De frequentie waarmee gegevens worden vernieuwd, is niet altijd consistent.

De nauwkeurigheid van gegevens varieert voor bedrijven buiten Noord-Amerika en Europa.

Het platform richt zich voornamelijk op B2B-gegevens, waardoor het minder bruikbaar is voor B2C-campagnes.

Prijzen van Clearbit

Aangepaste prijzen

Clearbit-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🚀 Voordeel van ClickUp: Wanneer er nieuwe aanvragen binnenkomen, heeft uw team meestal geen tijd om uit te zoeken waar ze vandaan komen of wat er al is gedaan. ClickUp Forms neemt de intake voor u uit handen; iemand vult uw Werk met ons-formulier in en het wordt direct een Taak. Houd uw pijplijn in beweging met aangepaste velden in ClickUp-taaken De (relevante) antwoorden worden rechtstreeks in ClickUp aangepaste velden geplaatst, zoals leadbron, verrijkingsstatus en outreach-fase. Zo opent uw team de Taak en weet het meteen: Instagram-lead, verrijkt, follow-up in behandeling.

2. Clay (het meest geschikt voor het samenvoegen van gegevens uit meerdere databronnen)

via Clay

Clay maakt gebruik van watervalverrijking, wat betekent dat het automatisch eerst goedkopere databronnen probeert voordat het overgaat op premiumproviders.

Bovendien maakt Clay verbinding met LinkedIn, Apollo, Clearbit en tientallen andere API's, waarna je met behulp van AI aangepaste werkstroom-werkflows kunt bouwen om leads te scoren, gepersonaliseerde berichten op te stellen of automatiseringen te triggeren.

De beste functies van Clay

Krijg toegang tot meer dan 50 databronnen, waaronder LinkedIn, Apollo, Clearbit en PeopleDataLabs, vanuit één interface.

Creëer voorwaardelijke logica die verschillende verrijkingspaden triggert op basis van datakwaliteit of leadkenmerken.

Exporteer verrijkte gegevens rechtstreeks naar uw CRM- of outreach-tools via native integraties.

Beperkingen van Clay

De kredietkosten lopen snel op wanneer u grote verrijkingsoperaties uitvoert over meerdere databronnen.

Sommige integraties voelen minder stabiel aan dan SaaS-native integraties.

Prijzen van Clay

Free

Starter: $ 149/maand

Explorer: $349/maand

Pro: $ 800/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Clay

G2: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Hoe u effectieve marktvalidatie uitvoert

3. Apollo. io (het beste voor sales intelligence)

Apollo. io combineert een database met meer dan 270 miljoen contacten met ingebouwde functies voor e-mailsequencing en bellen. U kunt prospects filteren op basis van meer dan 65 criteria, waaronder titel, bedrijfsgrootte, technologiestack en wervingsintentie.

Het platform beoordeelt elke lead op basis van engagementsignalen, waardoor uw team kan bepalen met wie het eerst contact moet opnemen. Apollo houdt ook in realtime bij welke e-mails worden geopend, aangeklikt en beantwoord, zodat u zichtbaarheid krijgt op welke berichten aanslaan en welke niet.

De beste functies van Apollo.io

Start e-mailreeksen rechtstreeks vanaf het platform en houd openingen, klikken en antwoorden bij in realtime.

Krijg toegang tot de ingebouwde belfunctie waarmee u potentiële klanten kunt bellen zonder over te schakelen naar een apart telefoonsysteem.

Synchroniseer verrijkte contactgegevens en engagementgeschiedenis met ClickUp, HubSpot of uw favoriete CRM.

Limieten van Apollo.io

De afleverbaarheid van e-mails kan achteruitgaan als u de verzenddomeinen niet goed opwarmt.

Bij gebruikerstests worden hoge bouncepercentages gemeld wanneer deze worden gebruikt voor koude acquisitie.

Prijzen van Apollo.io

Free

Basis: $ 59/maand per gebruiker

Professional: $ 99/maand per gebruiker

Organisatie: $ 149/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Inbound-add-on: $ 149/maand per team

Apollo. io beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (9.210+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (375+ beoordelingen)

🚀 Voordeel van ClickUp: Houd het momentum vast terwijl leads vooruitgaan. Wanneer de verrijking is voltooid, werkt ClickUp-automatisering de gekoppelde client- of campagnetaaken onmiddellijk bij. Houd uw teams op één lijn met ClickUp-automatiseringen Verkoop- en leveringsteams zien de nieuwste context op het moment dat deze verandert, zodat follow-ups niet vertraging oplopen en overdrachten soepel verlopen.

📌 Creatieve generatie

4. AdCreative. ai (het meest geschikt voor het testen van advertentievarianten)

AdCreative. ai genereert binnen enkele minuten honderden advertentievarianten op basis van uw campagnedoelen en merkrichtlijnen. Het platform analyseert miljoenen goed presterende advertenties in verschillende sectoren om te begrijpen welke ontwerpelementen conversies stimuleren.

AdCreative.ai gaat verder dan statische afbeeldingen en genereert variaties op advertentieteksten en kan videoadvertenties maken op basis van uw bestaande visuele middelen.

AdCreative. ai beste functies

Weergave van de voorspelde engagementscores voor elk creatief ontwerp voordat u campagnes lanceert.

Maak automatisch videoadvertenties op basis van statische afbeeldingen en productassets.

Krijg toegang tot inzichten in uw doelgroep die laten zien welke demografische groepen het beste reageren op specifieke creatieve stijlen.

Beperkingen van AdCreative.ai

De door AI gegenereerde ontwerpen missen soms de verfijning van professioneel ontworpen advertenties.

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden lijken beperkt wanneer u probeert te voldoen aan zeer specifieke merkrichtlijnen.

De kwaliteit van de video-generatie is niet vergelijkbaar met die van speciale software voor videobewerking.

AdCreative. ai-prijzen

Gratis proefversie

Startersabonnementen: vanaf $ 39 per maand

Professionele abonnementen: vanaf $ 249 per maand

Ultimate-abonnementen: vanaf $ 599 per maand

AdCreative. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (790+ beoordelingen)

Capterra: 3,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

5. Canva (het beste voor veelzijdig ontwerp)

via Canva

Canva's Magic Studio brengt AI rechtstreeks in de ontwerpwerkstroom die de meeste marketeers al dagelijks gebruiken.

Magic Design genereert complete presentaties, posts voor sociale media of marketingmateriaal op basis van een eenvoudige tekstprompt. Magic Eraser verwijdert ongewenste objecten uit foto's zonder zichtbare sporen van bewerking achter te laten, terwijl Magic Edit u in staat stelt elementen aan afbeeldingen toe te voegen of te vervangen aan de hand van tekstbeschrijvingen.

De beste functies van Canva

Synchroniseer videofragmenten automatisch met muziekbeats met behulp van Beat Sync .

Vertaal ontwerpen naar meer dan 100 talen met behoud van layout en visuele hiërarchie.

Maak voice-overs van tekst met AI-tekst-naar-spraak-tools

Limieten van Canva

Ervaren ontwerpers vinden de op sjablonen gebaseerde aanpak beperkend voor complexe projecten.

Het organiseren van bestanden wordt rommelig wanneer ontwerpen voor meerdere klanten moeten worden beheerd.

De exportopties hebben een limiet in vergelijking met professionele ontwerpsoftware zoals Adobe Creative Suite.

Prijzen van Canva

Gratis (limiet aan toegang tot AI)

Pro: $15/maand voor één gebruiker

Business: $ 20/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Canva-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 6.055 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (12.935+ beoordelingen)

🚀 Voordeel van ClickUp: Houd uw advertentieconcepten vanaf de eerste brainstorm op één lijn. Houd uw creatieve richting duidelijk en werk samen met ClickUp Brain op Whiteboards Met Whiteboards in ClickUp kan uw creatieve team ideeën in kaart brengen en visuele referenties verzamelen op één plek die uw accountteam al controleert. En als u tijdens de discussie nieuwe aanwijzingen nodig hebt, kunt u ClickUp Brain, uw geïntegreerde AI-assistent, gebruiken om rechtstreeks op het bord afbeeldingen te genereren. Iedereen ziet dezelfde richting en uw team gaat sneller van idee naar concept.

📌 Contentgeneratie en SEO

6. Jasper AI (het beste voor het aangepaste en consistente houden van de merkstem)

via Jasper AI

Jasper AI genereert marketingcontent die past bij uw merk. De tool leert de stem van uw merk kennen via een aangepaste stijlgids waarin u de toon, woordkeuze en kernboodschappen definieert. Vervolgens past de tool deze richtlijnen toe op blogposts, bijschriften op sociale media, e-mailcampagnes en advertentieteksten.

Bovendien kan het worden geïntegreerd met Surfer SEO en Copyscape om ervoor te zorgen dat de content origineel is en goed scoort.

De beste functies van Jasper AI

Geef Jasper commando's via natuurlijke taalinstructies zoals 'breid dit gedeelte uit' of 'schrijf een boeiende inleiding'.

Genereer content in 29 talen met behoud van de merkstem en -stijl

Werk samen met teamleden via gedeelde werkruimten en goedkeuringswerkstroomen.

Beperkingen van Jasper AI

De content moet vaak aanzienlijk worden bewerkt om natuurlijk te klinken en herhalingen te voorkomen.

De prijs is hoog in vergelijking met veel alternatieven voor Jasper AI en is mogelijk niet geschikt voor kleinere budgetten.

Prijzen van Jasper AI

Gratis proefversie

Pro: $ 69/maand per gebruiker

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper AI

G2: 4,7/5 (meer dan 1260 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1850 beoordelingen)

🚀 Voordeel van ClickUp: Je hoeft niet vier tabbladen open te hebben om één tekst af te krijgen. Wanneer schrijvers een concept opstellen in ClickUp-documenten, blijft alles, van brainstormaantekeningen tot de definitieve tekst, gekoppeld aan de client-taak waartoe het behoort. Vraag ClickUp Brain om bestaande concepten te beoordelen en aanvullende content te genereren En met de ingebouwde ClickUp Brain kunnen schrijvers een eerste versie van een tekst ontwikkelen, de toon aanscherpen of een lang idee omzetten in korte campagnesnippets zonder de werkstroom te verliezen. Het houdt uw creatieve werkstroom op gang en vermindert de werkverspreiding die teams vertraagt. ✅ Probeer deze prompts: Schrijf een eerste versie van een hero-sectie voor de landingspagina van [merk]. Toon: zelfverzekerd maar eenvoudig. Voeg drie kopopties en één ondersteunende subkop toe.

Vat de tekst in dit document samen in acht korte bijschriften voor sociale media. Zorg ervoor dat ze de aandacht trekken zonder promotioneel over te komen.

Creëer zes verschillende invalshoeken voor dezelfde campagneboodschap. Elke invalshoek moet een ander emotioneel kader creëren: gedurfd, speels, deskundig, empathisch, uitdagend en minimalistisch.

Herschrijf deze boodschap tot een nurture-e-mail. Houd de alinea's kort, de overgangen natuurlijk en de waarde duidelijk.

Pas deze tekst aan voor doelgroepen in de bovenste, middelste en onderste trechter. Pas de toon, het detailniveau en de prioriteit van de CTA aan.

7. Surfer SEO (het beste voor contentoptimalisatie)

via Surfer SEO

Surfer SEO analyseert de best gerangschikte pagina's voor uw target-zoekwoord en vertelt u precies wat u in uw content moet opnemen. In plaats van te raden welke onderwerpen u moet behandelen, toont Surfer u relevante termen en vragen die door hooggeplaatste concurrenten worden besproken.

Het platform controleert ook bestaande content en identificeert optimalisatiemogelijkheden die de rankings kunnen verbeteren in lijn met uw marketingplan.

De beste functies van Surfer SEO

Optimaliseer content in realtime met een contentscore die wordt bijgewerkt terwijl u schrijft.

Genereer gedetailleerde contentschema's op basis van wat momenteel scoort voor uw target-zoekwoorden.

Gebruik SERP Analyzer om te begrijpen waarom concurrenten hoog scoren en welke hiaten in de content u kunt benutten.

Limieten van Surfer SEO

De tool richt zich sterk op zoekwoordstatistieken, soms ten koste van de kwaliteit en leesbaarheid van de content.

Richtlijnen kunnen rigide aanvoelen en creatieve benaderingen van onderwerpen ontmoedigen.

De kosten lopen hoog op wanneer content voor meerdere klanten of grote websites wordt geoptimaliseerd.

Prijzen van Surfer SEO

Essentieel: $ 99/maand

Schaalbaarheid: $ 219/maand

Enterprise: Vanaf $ 999/maand (jaarlijks gefactureerd)

Surfer SEO-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 530 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 420 beoordelingen)

Bekijk deze video om te zien hoe u een marketingplan kunt maken in ClickUp.

8. Claude (het meest geschikt voor onderzoekssynthese)

via Claude

Claude gaat anders om met context dan de meeste conversationele AI-assistenten. Het platform verwerkt tot 200.000 tokens in één gesprek, wat neerkomt op ongeveer 150.000 woorden of een heel boek.

Marketingteams uploaden onderzoeksrapporten, concurrentieanalyses en transcripties van klantinterviews en vragen Claude vervolgens om patronen te identificeren, citaten te extraheren of content op te stellen op basis van al deze bronnen tegelijk.

De AI-tool is ideaal voor het opstellen van lange teksten, het analyseren van datasets en het maken van documentatie waarvoor meerdere bronnen moeten worden geraadpleegd.

De beste functies van Claude

Upload pdf's, spreadsheets en afbeeldingen zodat Claude deze kan analyseren en vragen over de content ervan kan beantwoorden.

Bewaar het gesprekshistorie van uitgebreide dialogen zonder eerdere context of instructies te vergeten.

Schakel tussen verschillende responsstijlen met behulp van de functie Stijlen om te voldoen aan de vereisten voor de merkstem.

Beperkingen van Claude

Het gratis abonnement heeft een limiet voor het aantal berichten, waardoor een Pro-abonnement vereist is voor intensief gebruik.

Produceert soms te uitgebreide reacties die moeten worden ingekort voor beknopte marketingteksten.

Prijzen van Claude

Free

Pro: $20/maand

Max: Vanaf $ 100 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Claude

G2: 4,4/5 (65+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

🚀 Voordeel van ClickUp: Wanneer uw team heen en weer springt tussen AI-tools, tabbladen en gedeelde schijven om één campagne vooruit te helpen, vertraagt het werk. ClickUp BrainGPT biedt u één speciale ruimte om na te denken, te zoeken en te creëren met contextuele AI die uw clientcontext, campagnegeschiedenis en merkstem al begrijpt. Zorg ervoor dat uw team als één brein functioneert met ClickUp BrainGPT Het brengt ChatGPT, Claude en Gemini samen in één desktop-app, zodat u kunt schakelen op basis van uw behoeften op dat moment. In plaats van de context steeds opnieuw uit te leggen, begrijpt uw AI het al. Zo lost u AI-wildgroei op, vermindert u de cognitieve belasting, versnelt u de besluitvorming en zorgt u ervoor dat iedereen dezelfde kant op blijft gaan.

📌 Automatisering en orkestratie

9. Zapier (het beste voor AI-automatisering zonder code)

via Zapier

Zapier maakt verbinding met meer dan 6.000 apps zonder dat je daarvoor programmeervaardigheden of technische kennis nodig hebt.

Het workflow-orkestratieplatform maakt gebruik van 'Zaps' die acties in de ene app triggeren op basis van gebeurtenissen in een andere app. Wanneer een lead een Facebook Lead Ad invult, kan Zapier deze toevoegen aan uw CRM, een welkomst-e-mail sturen, een Taak aanmaken voor uw verkoopteam en de activiteit automatisch registreren in een Google Spreadsheet.

Bureaus kunnen dagelijks uren besparen door handmatige gegevensinvoer te elimineren en ervoor te zorgen dat informatie naadloos tussen client-tools stroomt.

De beste functies van Zapier

Maak meerstaps Zaps met filters, vertragingen en voorwaardelijke logica op basis van uw gegevens.

Gebruik AI om e-mails samen te vatten, antwoorden op te stellen of informatie uit documenten binnen uw werkstroom te extraheren.

Stel automatische notificaties voor fouten en werkstroommonitoring in om storingen snel op te sporen.

Krijg toegang tot vooraf gemaakte Zap-sjablonen voor veelvoorkomende werkstroomen in de marketing, zoals het vastleggen van leads en e-mailopvolging.

Limieten van Zapier

Zaps kunnen traag zijn, soms duurt het enkele minuten tussen de trigger en de actie.

De kosten lopen snel op naarmate uw volume aan automatisering voor clientaccounts toeneemt.

Het oplossen van problemen met mislukte Zaps kan frustrerend zijn vanwege de limiet aan foutdetails.

Prijzen van Zapier

Free

Professional: Vanaf $ 29,99/maand

Team: Vanaf $ 103,50 per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1465 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.010 beoordelingen)

10. Make (het beste voor visuele automatisering)

via Make

Benader workflowautomatisering als een stroomdiagram. De visuele interface laat precies zien hoe gegevens tussen apps worden uitgewisseld, waardoor teams werkstroomprocessen sneller kunnen begrijpen en problemen kunnen oplossen dan met tekstgebaseerde alternatieven.

U sleept modules naar een canvas, verbindt ze met elkaar en ziet in realtime hoe gegevens door vertakkingen, lussen en voorwaardelijke paden stromen. Teams die complexe, logische werkstroomen beheren, waarderen het dat Make de volledige structuur van de automatisering in één oogopslag weergeeft in plaats van deze achter tabbladen en vervolgkeuzelijsten te verbergen.

Maak gebruik van de beste functies

Combineer informatie uit meerdere bronnen met behulp van aggregators voordat u deze naar de volgende stap stuurt.

Maak verbinding met elke API met behulp van HTTP-modules, zelfs met platforms zonder officiële Make-integraties.

Plan scenario's om op specifieke intervallen uit te voeren of trigger ze via webhook voor realtime automatisering.

Bouw, pas aan en beheer intelligente AI-agents die uw bedrijfsprocessen automatiseren.

Beperkingen opleggen

De visuele interface kan rommelig worden wanneer werkstroomen uitgroeien tot meer dan 20-30 modules.

Op basis van operaties vastgestelde prijzen maken de kosten onvoorspelbaar voor werkstroomprocessen die grote hoeveelheden data verwerken.

Prijzen vaststellen

Free

Kern: $10,59/maand

Pro: $18,82/maand

Teams: $34,12/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Maak beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (405+ beoordelingen)

🚀 Voordeel van ClickUp: Denk eens aan alle kleine follow-ups die uw team elke dag uitvoert: de status controleren, updates opvolgen, een herinnering sturen om een concept te beoordelen, bestanden verzamelen voor een kick-off. Voer contextbewuste AI-automatisering uit op basis van het object dat ze bekijken met ClickUp Ambient Agents ClickUp Ambient Agents handelen deze zaken automatisch af. Ze houden uw taken, documenten en werkstroom in de gaten en grijpen in wanneer er iets moet gebeuren. Stel dat een concepttekst is gemarkeerd als Klaar voor beoordeling. Een Ambient Agent: Wijs de copy lead toe

Geeft hen een melding om te beoordelen

Wacht op goedkeuring

Verplaatst de Taak naar Klantgoedkeuring

Pingt de accountmanager

Genereer vervolgens automatisch productietaakken voor ontwerp + media. Het werk gaat vanzelf.

📌 Analytics en rapportage

11. Looker Studio (het beste voor het Google-ecosysteem)

via Looker Studio

Looker Studio (voorheen Google Data Studio) haalt gegevens op uit Google Analytics, Google Ads, Search Console en YouTube zonder betaalde connectoren of technische installatie.

Met de drag-and-drop-interface kunt u binnen enkele minuten interactieve dashboards bouwen met behulp van vooraf geconfigureerde grafieken, tabellen en scorekaarten. Rapporten worden automatisch bijgewerkt wanneer er nieuwe gegevens binnenkomen, wat betekent dat belanghebbenden altijd de actuele cijfers zien zonder dat ze handmatig hoeven te verversen.

De beste functies van Looker Studio

Combineer gegevens uit meerdere databronnen om berekende velden en platformoverschrijdende statistieken te creëren (bijvoorbeeld kosten per acquisitie over verschillende kanalen).

Genereer automatisch Python-code met behulp van Code Interpreter voor geavanceerde statistische analyses en prognoses.

Deel rapporten met aanpasbare toestemmingen, vergelijkbaar met Google Documenten, zodat belanghebbenden er gemakkelijk toegang toe hebben.

Limieten van Looker Studio

Veel connectoren van derden moeten apart worden aangeschaft, wat extra kosten met zich meebrengt voor niet-Google-databronnen.

Het platform kan vertraging en trage laadtijden ondervinden bij het ophalen van gegevens.

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt in vergelijking met speciale BI-tools zoals Tableau of Power BI.

Prijzen van Looker Studio

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Looker Studio

G2: 4,3/5 (meer dan 440 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 275 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 43% van de mensen zegt dat repetitieve taken een nuttige structuur aan hun werkdag geven, maar 48% vindt ze vermoeiend en een afleiding van zinvol werk. Hoewel routine een gevoel van productiviteit kan geven, beperkt het vaak de creativiteit en weerhoudt het je ervan om betekenisvolle voortgang te boeken. ClickUp helpt je om uit deze cyclus te breken door routinetaken te automatiseren via intelligente AI-agenten, zodat je je kunt concentreren op diepgaand werk. Automatiseer herinneringen, updates en taaktoewijzingen, en laat functies zoals Automated Time Blocking en Task Priorities je power hours beschermen. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door ClickUp-automatiseringen te gebruiken, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

12. Supermetrics (het beste voor automatisering van datapijplijnen)

via Supermetrics

Supermetrics verplaatst marketinggegevens van advertentieplatforms naar de plek waar uw team werkt. In plaats van handmatig CSV-bestanden te downloaden van Facebook Ads, Google Analytics en LinkedIn, zet Supermetrics die gegevens automatisch over naar Google Spreadsheets, Looker Studio, Power BI of uw datawarehouse.

Bovendien ondersteunt het platform meer dan 150 databronnen en verwerkt het meer dan 15% van de wereldwijde marketinggegevens.

De beste functies van Supermetrics

Plan geautomatiseerde gegevensvernieuwingen op aangepaste intervallen, zodat rapporten actueel blijven zonder handmatige updates.

Normaliseer veldnamen en statistieken op verschillende platforms voor consistente rapportage.

Upload offline gegevens met behulp van aangepaste Data Import om deze te combineren met digitale marketingstatistieken.

Bouw Supermetrics Agents om rapportage te genereren, afwijkingen te signaleren en meer.

Beperkingen van Supermetrics

De prijzen stijgen snel naarmate u meer verbindingen maakt met databronnen en bestemmingen.

Er is een leercurve voor het opzetten van complexe datatransformaties en -combinaties.

Prijzen van Supermetrics

Starter: $37/maand voor één gebruiker

Groei: $ 199/maand voor twee gebruikers

Pro: $ 499/maand voor drie gebruikers

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Supermetrics

G2: 4,4/5 (795+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 105 beoordelingen)

13. Funnel.io (het meest geschikt voor marketingdatabanken)

Funnel.io maakt verbinding met meer dan 600 databronnen en vult automatisch historische gegevens aan, zodat u nooit de toegang tot prestaties uit het verleden verliest, zelfs niet als een API verandert. Het gegevensmodel begrijpt marketingconcepten; het weet wat impressies, klikken en conversies betekenen op verschillende platforms en normaliseert deze automatisch.

Het systeem decodeert naamgevingsconventies voor campagnes en splitst 'Q1_2025_Facebook_Retargeting' op in afzonderlijke velden voor kwartaal, jaar, platform en campagnetype. Funnel AI versnelt uw werkstroom.

De beste functies van Funnel.io

Converteer valuta's automatisch met behulp van historische wisselkoersen die overeenkomen met uw rapportageperiode.

Sla getransformeerde gegevens op met behoud van de oorspronkelijke waarden voor audittrails en probleemoplossing.

Bouw interactieve dashboards binnen Funnel of exporteer schone gegevens naar Looker Studio, Tableau of warehouses.

Stel vragen in natuurlijke taal en verkrijg inzichten uit uw gegevens met behulp van de ingebouwde AI-functie, Data Chat.

Limieten van Funnel.io

Niet alle connectoren/bestemmingen zijn in elk abonnement inbegrepen (sommige alleen in Business of Enterprise).

Het platform vereist kennis van datamodelleringsconcepten voor geavanceerde aangepaste instellingen.

De installatie duurt langer dan bij plug-and-play-tools, vooral voor bureaus met complexe datastructuren.

Prijzen van Funnel.io

Free

Starter: Aangepaste prijzen

Business: Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Funnel.io beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 155 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📌 Werkstroom- en clientleveringsstack

14. ClickUp (het meest geschikt voor het end-to-end beheren van werkstroomprocessen voor klanten)

Houd de werkstroom van campagnes op gang met ClickUp-taaken

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Bovendien vormt de Creative Agency Projectmanagement-software van ClickUp de basis voor uw volledige werkstroom met klanten. Hier leest u hoe deze software uw marketingstrategieën ondersteunt. 👇

Voer deliverables door een duidelijke pijplijn

Stel dat u een sociale campagne produceert voor een vaste client. U maakt een ClickUp-taak aan voor de hele wekelijkse campagneset. Binnen die taak doet u het volgende:

Voeg subtaaken toe voor scripting, copywriting, visuals en proeflezen.

Gebruik ClickUp-afhankelijkheden , zodat het werk in de juiste volgorde gebeurt en uw ontwerper aan de visuals kan werken zodra de tekst klaar is.

Maak een ClickUp-taakchecklist voor kwaliteitscontrole, zoals consistentie van de merkstem en plaatsing van CTA's.

Pas ClickUp-taak-prioriteiten toe om assets te markeren die gekoppeld zijn aan kortere deadlines van klanten.

Geef klanten duidelijkheid zonder extra vergaderingen

Bied projectzichtbaarheid met behulp van een clientportaaldashboard in ClickUp

Met ClickUp Dashboards kunt u de werkstatus, tijdlijnen en voortgang presenteren via een klantgericht dashboard. Uw klantendashboard kan het volgende weergeven:

Voortgang van de huidige projectfase

Leveringen klaar voor beoordeling door de client

Deadlines voor de komende week

Bandbreedte voor relevante teamleden

AI-kaarten met een overzicht van de wekelijkse voortgang (en meer!)

Stel dat een client een wekelijkse video-serie heeft. Uw dashboard toont de opgestelde scripts, voltooide opnames, bewerkingen die nog in uitvoering zijn en afleveringen die klaar zijn om te worden gepubliceerd. Ze zien direct hoe het met het werk staat.

U kunt ook interne dashboards voor uw team maken om de verdeling van de werklast en knelpunten bij te houden.

Stimuleer actie met contextuele gesprekken

Projectbesprekingen blijven waar het werk plaatsvindt met ClickUp Chat.

Houd de context bij de uitvoering met ClickUp Chat

Stel dat uw strateeg tijdens een feedbackgesprek de boodschap voor een prestatiegerichte marketingcampagne verfijnt. Hij plaatst zijn aantekeningen rechtstreeks in het chatkanaal van het project. Vervolgens reageert de ontwerper in dezelfde thread en voegt hij de bijgewerkte afbeelding toe als bijlage. De overeengekomen richting wordt met één klik omgezet in een Taak.

Uiteindelijk blijft iedereen gewoon doorwerken zonder van platform te wisselen of de redenen daarvoor opnieuw uit te leggen.

Laat AI uw projecten op één lijn houden

Uw team levert uitstekend werk. De vertraging doet zich meestal voor rond het werk: de updates, de follow-ups, de afstemmingscontroles en de momenten waarop men zich afvraagt: "Wacht even, hoe ver zijn we hiermee?"

ClickUp Brain neemt die last weg, zodat uw team door kan gaan zonder dat u elke kleine taak hoeft te beheren.

Denk eens na over uw wekelijkse updates voor klanten.

Je opent taken, scrolt door chats, probeert te onthouden wat er is veranderd, haalt de belangrijkste punten eruit, herschrijft alles in heldere taal en controleert nogmaals of er niets ontbreekt. Het is geen zwaar werk, maar het kost wel veel tijd en het herhaalt zich elke week.

Blijf gefocust op het werk dat ertoe doet met ClickUp Brain

Stel je nu eens voor: je vraagt ClickUp Brain om de update.

Het leest de daadwerkelijke voortgang van taken, beslissingen, opmerkingen, goedkeuringen en openstaande items en genereert een duidelijk, gestructureerd statusoverzicht dat u onmiddellijk kunt verzenden.

Teams die ClickUp gebruiken, voltooien hun werk drie keer zo snel, besparen elke week 1,1 werkdag en verlagen hun operationele overheadkosten met 88%.

Meer informatie over het gebruik van AI in projectmanagement:

De beste functies van ClickUp

Blijf op de hoogte zonder dashboards te controleren: stel stel ClickUp Scheduled Reports in om klanten op gezette tijden (bijvoorbeeld om de week op vrijdag) een overzicht van de campagneprestaties te sturen.

Zie waar uw inspanningen echt naartoe gaan: Registreer uren voor campagnes, creatieve ontwikkeling, revisies en clientgesprekken met Registreer uren voor campagnes, creatieve ontwikkeling, revisies en clientgesprekken met ClickUp-projecttijdsregistratie , zodat u retainers en SOW's nauwkeurig kunt prijzen.

Deel werk snel: neem korte walkthroughs of creatieve redeneringen op met neem korte walkthroughs of creatieve redeneringen op met ClickUp Clips , zodat clients de richting begrijpen zonder dat er nog een vergadering hoeft te worden gepland.

Bespreek ideeën onderweg: Leg brainstormaantekeningen, voice-overs of feedback van klanten vast met Leg brainstormaantekeningen, voice-overs of feedback van klanten vast met ClickUp Talk to Text in Brain MAX, zodat er niets verloren gaat wanneer het team snel werkt.

Vind assets direct: Zoek eerdere campagnebestanden, pitchdecks, merkrichtlijnen of contentkalenders in uw werkruimte met behulp van natuurlijke taalzoekopdrachten met Zoek eerdere campagnebestanden, pitchdecks, merkrichtlijnen of contentkalenders in uw werkruimte met behulp van natuurlijke taalzoekopdrachten met ClickUp Enterprise Search.

Houd de communicatie met klanten gekoppeld aan het werk: verzend en ontvang e-mails rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte met verzend en ontvang e-mails rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte met ClickUp Email projectmanagement , zodat feedbackthreads worden gekoppeld aan de juiste deliverables.

Verlies nooit meer inzichten uit vergaderingen: Laat Laat ClickUp AI Notetaker klantgesprekken documenteren, beslissingen samenvatten, actiepunten extraheren en deze automatisch als bijlage aan de campagnetaak toevoegen.

Limieten van ClickUp

De uitgebreide functieset kan nieuwe gebruikers in eerste instantie overweldigen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Een eigenaar van een marketingbureau deelt zijn ervaringen met ClickUp op Reddit:

We gebruiken ClickUp nu ongeveer een half jaar voor ons bureau en eerlijk gezegd heeft het onze manier van werken op onverwachte manieren veranderd. […] Hun Docs-systeem heeft stilletjes het grootste deel van ons Google Documenten-werk vervangen. Alles verloopt gewoon beter als onze documentatie op dezelfde plek staat als onze projecten. Het team heeft zich er sneller aan aangepast dan ik had gedacht. Ik twijfelde aanvankelijk over ClickUp Brain, het leek me gewoon weer een AI-gimmick. Maar het heeft me een aantal vervelende schrijftaken bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van klanten moet samenvatten of een concept moet opstellen. […] De AI-notitiefunctie was een echte verrassing. Vroeger raakten we na vergaderingen zoveel items kwijt, maar nu wordt alles vastgelegd en worden taken automatisch toegewezen. De opvolging is merkbaar verbeterd.

We gebruiken ClickUp nu ongeveer een half jaar voor ons bureau en eerlijk gezegd heeft het onze manier van werken op onverwachte manieren veranderd. […] Hun Docs-systeem heeft stilletjes het grootste deel van ons Google Documenten-werk vervangen. Alles verloopt gewoon beter als onze documentatie op dezelfde plek staat als onze projecten. Het team heeft zich er sneller aan aangepast dan ik had gedacht.

Ik twijfelde aanvankelijk over ClickUp Brain, het leek me gewoon weer een AI-gimmick. Maar het heeft me een aantal vervelende schrijftaken bespaard, vooral wanneer ik lange e-mails van klanten moet samenvatten of een concept moet opstellen. […]

De AI-notitiefunctie was een echte verrassing. Vroeger raakten we na vergaderingen zoveel items kwijt, maar nu wordt alles vastgelegd en worden taken automatisch toegewezen. De opvolging is merkbaar verbeterd.

📌 Multi-client schaalbaarheid en white-labelling

15. Stack AI (het meest geschikt voor AI-implementatie in ondernemingen)

via Stack AI

Met Stack AI kunnen teams productieklare AI-assistenten en werkstroomen bouwen zonder code te schrijven. De visuele builder verbindt componenten om taken zoals supporttriage, documentanalyse of het genereren van voorstellen uit te voeren.

U maakt een selectie uit grote taalmodellen (LLM's), zoals ChatGPT, Claude of Gemini, op basis van de specifieke Taak, en implementeert vervolgens de AI-assistent als een interne app of stelt deze beschikbaar via API voor bredere integratie.

De beste functies van Stack AI

Bouw visueel AI-werkstroomen door taalmodellen, databronnen en logica met elkaar te verbinden zonder te codeen.

Implementeer RAG om AI-reacties te baseren op bedrijfsspecifieke documenten en kennisbanken.

Ontwerp en implementeer in enkele minuten chatbots die zijn afgestemd op de rol.

Beheer implementaties met behulp van omgevingen, toestemmingen op rollen en auditlogboeken voor compliance.

Beperkingen van Stack AI

De diepgang van de sjablonen varieert afhankelijk van de use case, waardoor aangepaste werkstroom-instellingen nodig zijn.

De integratiemogelijkheden zijn beperkter in vergelijking met algemene platformen voor automatisering.

Monitoring- en observatietools moeten mogelijk worden aangevuld voor complexe productie-implementaties.

Prijzen van Stack AI

Free

Onderneming: Aangepaste prijzen

Stack AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De meeste kleinere/gespecialiseerde bureaus zijn nog steeds vrij klein en klantgericht. In een benchmarkrapport over 251 bureaus gaf de meerderheid aan slechts 11-20 klanten te hebben en noemde vaak 'SEO & websiteonderhoud' als hun belangrijkste dienst (77% van de bureaus).

16. HighLevel (het meest geschikt voor wederverkopers van bureaus)

via HighLevel

HighLevel combineert CRM, e-mailmarketing, sms en funnel building in een oplossing die bureaus onder hun eigen merknaam kunnen doorverkopen. U kunt het hele systeem van uw merk voorzien, van inlog-URL's tot mobiele apps, zodat klanten uw logo zien in plaats van dat van HighLevel.

Het platform omvat tweeweg-sms, call tracking, voicemail drops en Facebook Messenger-integratie om de communicatie met klanten te centraliseren.

Bovendien genereren de AI-tools van HighLevel funnel-teksten, creëren ze reacties op beoordelingen en bouwen ze werkstroom-opdrachten op aan de hand van gespreksprompts.

De beste functies van HighLevel

White-label het hele platform, inclusief mobiele apps, inlog-URL's en branding voor wederverkoop aan klanten.

Kloon complete marketingsystemen door middel van Snapshots die trechters, werkstroomen en automatiseringen bundelen.

Schakel SaaS-modus in om abonnementen aan te maken, klanten te factureren en de facturering automatisch af te handelen.

Limieten van HighLevel

Sommige gebruikers melden incidentele bugs en prestatieproblemen met nieuwere functies.

Voor geavanceerde AI-functies geldt een aparte prijs op basis van gebruik, bovenop het basisabonnement.

Prijzen van HighLevel

Gratis proefversie

Starter: $97/maand

Unlimited: $297/maand

HighLevel-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (545+ beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 80 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Train AI in marketing om in realtime slecht presterende kanalen te signaleren. Als TikTok-advertenties bijvoorbeeld halverwege de week slecht converteren, kan uw AI het team waarschuwen om het budget te herverdelen of de advertenties onmiddellijk aan te passen.

Voordelen van een goed opgebouwde AI-stack voor bureaus

Met een robuuste AI-stack kunnen bureaus orde scheppen in de wirwar van AI-oplossingen en systemen bouwen die de prestaties verbeteren. Zo voegt een goed opgebouwde stack echte waarde toe:

Versnelt de levering van campagnes: versnelt de creatieve productie, goedkeuringscycli en rapportage aan klanten door middel van gekoppelde automatisering.

Verbetert de creatieve output: gebruikt AI om concepten te bedenken , variaties te testen en berichten op grote schaal te verfijnen.

Verbetert de klantretentie: zorgt voor snellere doorlooptijden en diepgaandere inzichten die zich vertalen in meetbare resultaten.

Toekomstbestendige bedrijfsvoering: zorgt ervoor dat uw tech stack zich kan aanpassen aan nieuwe tools en marktveranderingen zonder dat dit ten koste gaat van de complexiteit.

Versterkt de besluitvorming: brengt brengt marketinganalyses , CRM en advertentiegegevens samen om trends te onthullen en slimmere uitgaven te sturen.

🧠 Leuk weetje: Ongeveer een eeuw lang (van het einde van de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw) kregen veel reclamebureaus een standaardcommissie van ongeveer 15% over de kosten van de media die ze voor klanten kochten. Zelfs nadat bureaus waren overgestapt op het uitvoeren van creatieve campagnes voor adverteerders (in plaats van voor uitgevers), wisten ze dat commissiemodel te behouden.

Veelgemaakte fouten van bureaus bij het samenstellen van een AI-stack

Hier leest u waar de meeste bureaus de fout in gaan bij het opzetten van hun AI-stack en hoe u kunt voorkomen dat u dezelfde fouten maakt.

Fout Waarom het pijn doet Wat u in plaats daarvan nog kunt doen Tools als strategie benaderen Teams verwachten dat technologie procesproblemen oplost, wat leidt tot rommel en verwarring. Breng eerst uw werkstroom in kaart en gebruik vervolgens tools om te versterken wat al goed werkt. AI gebruiken zonder context AI-outputs zijn niet relevant als teams geen duidelijke gegevens of aanwijzingen geven. Voer hoogwaardige prompts, clientinzichten en campagnegegevens in de tools in voor nauwkeurige resultaten. Cross-team afstemming overslaan Losstaande creatieve, analytische en strategische teams leiden tot dubbel werk en vertragingen. Stel gedeelde dashboards of gecentraliseerde werkruimten in om iedereen op één lijn te houden. Alleen vertrouwen op AI-functies Opvallende AI-add-ons leiden vaak af van ontbrekende kernfunctionaliteiten. Evalueer of de tool de strategie, samenwerking of meetbare resultaten verbetert.

🧠 Leuk weetje: Sommige bureaus waren pioniers op het gebied van mediatypen: als voorbeeld maakte een van de eerste Amerikaanse bureaus in 1941 gebruik van de eerste tv-commercial (voor een horloge) en nam het aantal billboards explosief toe toen auto's gemeengoed werden op de Amerikaanse wegen.

Het opzetten van een AI-gedreven marketingbureau hoeft niet te betekenen dat u worstelt met losstaande systemen. De slimste teams stroomlijnen, maken verbinding en schalen hun werkstroom om elk project te laten draaien als een goed geoliede campagnemachine.

ClickUp brengt alle werkstroomen van uw bureau samen in één krachtige werkruimte, zodat strategie, creativiteit, uitvoering en rapportage allemaal onder één dak plaatsvinden.

Plan campagnes in ClickUp-taaken, houd de prestaties bij met dashboards, centraliseer uw playbooks in documenten en brainstorm over nieuwe ideeën met ClickUp Brain. Bovendien brengt ClickUp BrainGPT uw hele werkstroom samen. Dit betekent dat u minder tijd kwijt bent aan het schakelen tussen platforms en meer tijd hebt om campagnes te ontwikkelen die echt het verschil maken.

Klaar om de volledige AI-ecosysteem van uw bureau te verbinden? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen (FAQ)

Bureaus hebben tools nodig die helpen bij het aanmaken van content, het beheren van campagnes, het analyseren van gegevens en de rapportage aan klanten. ClickUp brengt deze tools samen door AI-gestuurd schrijven, taakvolging en prestatiedashboards aan te bieden op één platform, zodat teams campagnes kunnen beheren en content kunnen genereren zonder tussen tools te hoeven schakelen.

De meeste bureaus besteden ongeveer 10-20% van hun totale technologiebudget aan AI-marketingtools. Het exacte bedrag hangt af van de grootte van het team, het aantal klanten en de complexiteit van de campagnes.

Kleine bureaus kunnen zeker gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI). Veel AI-platforms bieden tegenwoordig betaalbare abonnementen, gratis niveaus of modellen waarbij per gebruik wordt betaald, waardoor kleine teams routinematig werk kunnen automatiseren en effectief kunnen concurreren zonder zware investeringen.

Houd statistieken bij, zoals tijdwinst op repetitieve taken, verbeteringen in campagneprestaties, leadconversiepercentages en kosten per acquisitie. Door de prestaties vóór en na AI te vergelijken voor activiteiten zoals advertentietargeting, kunt u de waarde kwantificeren en verdere investeringen rechtvaardigen.

Bureaus moeten hun stack elke 6-12 maanden herzien. Zo blijven ze op de hoogte van nieuwe functies, updates voor veiligheid en veranderende clientbehoeften, terwijl ze overbodige of onderbenutte tools verwijderen.