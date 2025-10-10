Hoe u AI-schrijfassistenten kiest voor contentaanmaak

De meeste content-teams verspillen hun AI-schrijfbudget aan tools die ze binnen drie maanden weer laten vallen.

Vraag het ons, en wij zullen zeggen dat het verschil zit in de details.

Een start-up-oprichter heeft niet dezelfde AI-schrijfinstallatie nodig als een marketingteam van 50 personen. Een freelance copywriter heeft andere prioriteiten dan een bureau dat 12 clients beheert. Toch kiezen de meeste mensen AI-tools zoals ze Netflix-programma's kiezen: op basis van waar iedereen het over heeft.

In deze gids wordt uitgelegd hoe u AI-schrijfassistenten kunt kiezen op basis van uw werklast, teamgrootte en contentdoelstellingen. We bespreken ook de prijsmodellen die geschikt zijn voor verschillende scenario's en belichten de beste opties (zoals ClickUp!). 🤩

Wat zijn AI-schrijfassistenten?

AI-schrijfassistenten zijn slimme tools die u helpen beter en sneller te schrijven. Ze kunnen uw grammatica controleren, woordkeuzes voorstellen, u helpen bij het bedenken van ideeën en zelfs volledige zinnen of alinea's schrijven op basis van wat u hen vertelt.

Deze tools maken gebruik van kunstmatige intelligentie om te begrijpen wat u wilt zeggen en bieden nuttige suggesties om uw schrijfstijl te verbeteren. Ze werken met alle soorten content, of u nu e-mails voor uw werk schrijft, blogposts of updates voor sociale media.

De meeste AI-schrijfassistenten leren in de loop van de tijd van uw schrijfstijl, waardoor ze steeds nuttiger suggesties doen naarmate u ze vaker gebruikt.

🔍 Wist u dat? Uit een experiment met meer dan 5.000 medewerkers van de klantenservice bleek dat wanneer mensen toegang hadden tot een AI-schrijfassistent, hun productiviteit gemiddeld met ongeveer 14% steeg. Interessant genoeg waren de grootste winstpunten te zien bij de minst ervaren medewerkers, omdat AI hen hielp om professioneler en zelfverzekerder over te komen.

Waarom het belangrijk is om de juiste AI-schrijfassistent te kiezen

Uw keuze voor een AI-schrijftool heeft een directe invloed op uw werkstroom voor contentaanmaak en uw schrijfresultaat. Hier is wat u moet overwegen:

verschillende tools zijn goed in verschillende dingen: *Sommige zijn uitstekend in het controleren van grammatica, terwijl andere uitblinken in het creëren van content vanaf nul

De prijzen variëren sterk: u wilt niet te veel betalen voor functies die u niet gebruikt of vastzitten aan een budgetvriendelijke tool die niet aan uw behoeften voldoet

integratie is belangrijk: *De beste schrijfassistentsoftware is software die naadloos werkt met de apps en platforms die u al gebruikt

De nauwkeurigheid verschilt: sommige AI-tools geven betere suggesties en maken minder fouten dan andere

🧠 Leuk weetje: Het idee om machines te gebruiken om te helpen bij het schrijven van teksten dateert al uit de jaren 50. Een van de eerste grote doorbraken was het Georgetown-IBM-experiment in 1954, waarbij een IBM-computer 60 Russische zinnen naar het Engels vertaalde.

Sleutelfactoren om rekening mee te houden bij het kiezen van een AI-schrijfassistent

Voordat u zich toewijst aan een AI-tool voor contentaanmaak, moet u de volgende factoren evalueren:

Kwaliteit van de output en flexibiliteit in toon: Test hoe de tool uw schrijfproces aanpakt en of deze kan schakelen tussen het schrijven van een informele e-mail en een formeel voorstel zonder robotachtig te klinken

Functies voor realtime samenwerking: Controleer of teamgenoten opmerkingen kunnen achterlaten, bewerkingen kunnen voorstellen en wijzigingen kunnen bijhouden zonder dat dit leidt tot een nachtmerrie op het gebied van versiebeheer

aangepaste trainingsopties:* Zoek naar tools die leren van uw eerdere schrijfsteekproeven om de toon van uw bedrijf en de specifieke terminologie van uw branche te evenaren

Export- en back-upopties: Zorg ervoor dat u uw content eenvoudig kunt verplaatsen naar Zorg ervoor dat u uw content eenvoudig kunt verplaatsen naar documentbeheersoftware , WordPress of andere CMS-platforms zonder dat het format verloren gaat

💡 Pro-tip: Evalueer hoe de AI-tool voor schrijven omgaat met context in lange content. Kan het een consistente boodschap en stijl handhaven in een artikel van 3000 woorden of meerdere gekoppelde stukken? Dit is cruciaal voor campagnes of handleidingen waar continuïteit belangrijk is.

Hoeveel moet u betalen voor een AI-schrijfassistent?

Uw budget moet in overeenstemming zijn met de hoeveelheid content die u creëert en hoeveel slechte teksten uw bedrijf kosten.

Begin hier om verschillende AI-modellen te testen en te ontdekken welke schrijfstijl bij uw merk past. Gratis versies staan doorgaans 2.000-10.000 woorden per maand toe, wat voldoende is voor incidentele sociale posts, e-mailconcepten en eenvoudige contentexperimenten zonder financiële toewijzing.

💡 Pro-tip: Analyseer de bewerkingsvoetafdruk van de AI-schrijfassistent. Sommige tools maken het gemakkelijk om bij te houden welke suggesties afkomstig zijn van AI en welke van mensen. Deze transparantie helpt teams om content te verfijnen zonder het overzicht te verliezen.

$10-20 per maand

Betaal dit bereik wanneer u dagelijks consistente contentaanmaak nodig hebt.

U krijgt onbeperkte woordentelling, AI-modellen die de context beter begrijpen en basistraining in merkstem. Dit werkt voor solo-marketeers die wekelijks 2-3 blogposts schrijven of voor kleine teams die meerdere sociale accounts beheren.

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor contentcreatie, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor contentgeneratie en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfassistentie in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

$30-50 per maand

Investeer dit bedrag wanneer contentaanmaken direct bijdraagt aan uw omzet. U krijgt dan doorgaans toegang tot functies voor teamwerk, bulkcontentgeneratie voor campagnelanceringen, geavanceerde bewerkingstools en integraties met uw bestaande marketingstack. Dit is perfect voor bureaus of groeiende marketingteams.

$100+ per maand

Geef alleen zoveel uit als u een grootschalig contentproductieproces beheert of white-labeloplossingen voor clients nodig hebt. De extra kosten leveren u aangepaste AI-training, prioriteit technische ondersteuning en geavanceerde functies voor teambeheer op.

Populaire AI-schrijfassistenten op de markt

Laten we eens kijken naar enkele van de populairste AI-tools voor het schrijven van content die momenteel beschikbaar zijn, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

1. ClickUp (het beste voor AI-schrijven en uitgebreide werkstroom voor content-aanmaken)

Genereer campagneteksten op de plek waar samenwerking plaatsvindt met ClickUp Brain in chat

Wanneer campagnes zich opstapelen en deadlines te dichtbij komen, wilt u niet te maken hebben met AI die verspreid is over een tiental apps. ClickUp houdt alles op één plek, zodat u kunt brainstormen, ontwerpen en content kunt bijschaven zonder momentum te verliezen.

Schrijf in de werkstroom van uw werk

ClickUp Brain werkt overal waar uw team communiceert en plant. Dat betekent dat u content kunt genereren terwijl u campagnes bespreekt, briefings doorneemt of brainstormt over ideeën.

Stel dat uw directeur een bericht achterlaat in ClickUp Chat met de vraag om ideeën voor Instagram-bijschriften voor de lancering van een nieuw product. U kunt ClickUp Brain direct in het gesprek gebruiken en binnen enkele seconden meerdere bijschriftopties krijgen die u kunt delen.

📌 Probeer deze prompt: Schrijf vijf Instagram-bijschriften voor een lanceringscampagne voor een financieel SaaS-product. Houd ze onder de 15 woorden per stuk, voeg een speelse toon toe en neem een duidelijke CTA op.

Schrijf en bewerk foutloos op één plek

Breng uw content-strategie in kaart met ClickUp Brain in Documenten voor realtime samenwerking

ClickUp Docs biedt u een samenwerkingsruimte om blogs, whitepapers of landingspagina's vorm te geven, met de extra kracht van de schrijftools van ClickUp Brain.

Uw team kan in realtime samenwerken, opmerkingen achterlaten en content verfijnen in hetzelfde document. Elke wijziging wordt bijgehouden in de versiegeschiedenis, zodat u eerdere concepten kunt bekijken, bewerkingen kunt vergelijken of content kunt herstellen wanneer dat nodig is.

De AI Writer biedt u flexibiliteit in elke fase van content-aanmaak. U kunt:

Breid een kort concept uit tot een volledige blogpost

Vereenvoudig complexe secties voor een breder publiek

Vat lange onderzoeksrapporten samen in een korte samenvatting

Vertaal campagne-assets voor wereldwijde markten

Genereer actiepunten rechtstreeks vanuit een contentplan

📌 Probeer deze prompt: Schrijf een webinar-landingspagina voor marketingmanagers die graag meer willen weten over de rol van AI-tools in marketing. Houd het onder de 200 woorden, benadruk de voordelen die ze kunnen behalen door deel te nemen en gebruik een informele toon.

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen op één plek

ClickUp Brain MAX voegt een extra laag toe met zijn speciale desktop-AI-assistent. U kunt ChatGPT, Gemini en Claude naast elkaar gebruiken, zodat onderzoek en schrijven gekoppeld blijven aan uw projecten.

Kies uit meerdere AI-modellen in ClickUp Brain MAX

Als u bijvoorbeeld onderzoek doet naar SEO-trends, stel dan dezelfde vraag aan ClickUp Brain MAX in verschillende modellen en haal de beste punten rechtstreeks naar een document, zodat u uw strategie sneller en met betere input kunt vormgeven.

📌 Probeer deze prompt: Vat de vijf belangrijkste SEO-trends voor B2B SaaS samen. Geef voor elke trend één statistiek die ondersteunt en stel twee praktische contentideeën voor marketingteams voor.

De beste functies van ClickUp

Sla prompts op voor herhaald gebruik: Sla uw favoriete prompts op in ClickUp Brain, zodat u ze snel opnieuw kunt gebruiken voor blogintro's, bijschriften op sociale media of metabeschrijvingen

Personaliseer uw AI-output: voeg namen, producttermen en branchegerelateerde woorden toe aan uw Brain MAX-woordenboek om nauwkeurige teksten te genereren die de stem van uw merk weerspiegelen

Automatiseer schrijfwerkstroom: Gebruik Gebruik ClickUp automatisering om concepten ter beoordeling door te sturen, automatisch editors toe te wijzen wanneer een taak naar 'Klaar voor beoordeling' gaat, of belanghebbenden op de hoogte te stellen zodra de definitieve versie is goedgekeurd

Vind direct referenties: Zoek eerdere concepten, stijlgidsen of campagnebriefs in uw werkruimte en in gekoppelde apps met Zoek eerdere concepten, stijlgidsen of campagnebriefs in uw werkruimte en in gekoppelde apps met ClickUp Enterprise Search

Genereer beeldmateriaal naast tekst: Maak ondersteunende afbeeldingen voor blogposts of sociale media binnen uw werkruimte met behulp van de beeldgeneratiefuncties van ClickUp Brain

*verander vergaderingen in bruikbare aantekeningen: Laat ClickUp's AI Notetaker redactionele synchronisaties vastleggen, een transcript genereren en vervolgtaak creëren, zoals 'intro herzien'

zet slimme agents in om voor u te werken: *Monitor zelfstandig wijzigingen, haal inzichten uit gegevens, maak taken aan of plaats rapportage op basis van geconfigureerde triggers met ClickUp Autopilot Agents

Limieten van ClickUp

Contentmakers hebben mogelijk tijd nodig om de uitgebreide functies van ClickUp onder de knie te krijgen, wat in het begin de contentproductie kan vertragen

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.555 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? In een experiment presteerden mensen die AI gebruikten om te oefenen met schrijven beter op vervolgtoetsen dan mensen die zonder AI schreven, ook al besteedden ze minder tijd aan typen.

2. Jasper (het meest geschikt voor marketingteams die op grote schaal werken)

via Jasper

Jasper maakt gebruik van Intelligent Agents om werkstroom zoals socialemediacampagnes en e-mailreeksen af te handelen. U traint de tool in de stijl van uw merk, waarna deze toon in verschillende soorten content wordt aangehouden.

Het Canva werkt als een gedeelde werkruimte waar teams kunnen samenwerken aan contentaanmaak en campagneplanning. De AI-schrijver bevat ook sjablonen voor het schrijven van content voor verschillende marketingbehoeften, zoals YouTube-videobeschrijvingen en Google Ads-koppen.

De beste functies van Jasper

Vraag de Research Agent om concurrenten te analyseren en de bevindingen automatisch om te zetten in campagnebriefs en contentideeën

Voer de Optimization Agent uit om uw koppen, metabeschrijvingen en interne links te verbeteren met behulp van gegevens van Semrush

Stel de Personalization Agent in om gerichte e-mailcampagnes en advertenties te maken op basis van uw aangepaste klantgegevens

Bouw aangepaste marketingwerkstroom in de no-code app-builder zonder enige technische expertise

Limieten van Jasper

Gebruikers melden trial-and-error met sjablonen en een inconsistente werkstroom in uitgebreide content

De focus op marketing legt een limiet op de functie voor algemeen zakelijk schrijven buiten campagnes en contentaanmaken

Ondanks SEO-integraties waarschuwen gebruikers dat dit de zichtbaarheid in zoekmachines kan schaden

Prijzen van Jasper

Gratis proefversie

Pro: $69/maand per gebruiker

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2: 4,7/5 (meer dan 1260 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1845 beoordelingen)

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten van Jasper

3. Copy. ai (het meest geschikt voor marktintroductie en contentautomatisering)

Copy. ai is een GTM Agent Platform dat verkoop, marketing en bedrijfsvoering met elkaar verbindt. U kunt werkstroom bouwen die taken aan elkaar koppelt, zoals het omzetten van prospectonderzoek in gepersonaliseerde outreach- en follow-upsequenties.

De Infobase slaat uw bedrijfsinformatie op, zodat de kunstmatige intelligentie consistente details uit verschillende projecten kan raadplegen. Het platform is ook verbonden met meer dan 2000 tools, waaronder Salesforce, HubSpot en Gong.

De beste functies van Copy.ai

Doe grondig onderzoek naar potentiële klanten door gegevens te verzamelen van bedrijfswebsites, LinkedIn-profielen en recent nieuws om uw outreach te personaliseren

Schrijf volledige e-mailreeksen die automatisch worden opgevolgd op basis van het gedrag en de betrokkenheid van potentiële klanten

Zet blogposts om in content voor sociale media, e-mailnieuwsbrieven en advertentieteksten via contentwerkstroom voor meerdere formaten

Creëer accountgebaseerde marketingcampagnes met gepersonaliseerde landingspagina's en e-mail voor specifieke targetbedrijven

Limieten van Copy.ai

De resultaten lopen sterk uiteen; terwijl korte teksten uitstekend presteren, kunnen lange of complexe taken irrelevante of fout-resultaat opleveren

Het gratis abonnement en de lagere abonnementen van Copy.ai hebben beperkende gebruikslimieten (bijv. beperkt aantal woorden of projecten)

Limiet sjablonen voor formaten zoals whitepapers of technische rapporten, waarvoor mogelijk meer handmatig promptontwerp nodig is

Prijzen van Copy.ai

Self-service ( chatten): $ 29/maand (met vijf zetels)

Self-service (agenten): $ 249/maand (met maximaal 10 zetels)

onderneming: *Aangepaste prijzen

Copy. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 65 beoordelingen)

4. ChatGPT (het beste voor hulp bij conversatiegericht schrijven)

via ChatGPT

ChatGPT schrijft op basis van natuurlijke gesprekken in plaats van sjablonen of werkstroom. U kunt ideeën bedenken, content herhalen en concepten verfijnen door middel van een dialoog.

Stel aangepaste instructies in om voorkeuren door te voeren in gesprekken, terwijl aangepaste GPT's gespecialiseerde versies voor specifieke taken creëren. De geheugenfunctie onthoudt details uit uw chats om toekomstige reacties te personaliseren.

Bovendien kunt u ChatGPT gebruiken voor content-aanmaak om gesprekken, bestanden en context rond specifieke doelstellingen te organiseren.

De beste functies van ChatGPT

Vraag ChatGPT om op internet te zoeken naar actuele informatie en nieuwe gegevens op te nemen in uw schrijfprojecten

Chat met de AI in spraak om handsfree ideeën te bedenken terwijl u wandelt, autorijdt of niet achter uw computer zit

Voeg bestanden en afbeeldingen toe om analyses, samenvattingen of content te krijgen op basis van het beeld- of documentmateriaal dat u aanlevert

Maak geavanceerde datavisualisaties en grafieken door te beschrijven wat u wilt en ChatGPT dit te laten genereren

Limieten van ChatGPT

Gebruikers kunnen een limiet bereiken voor opgeslagen chats, waardoor ze oudere gesprekken handmatig moeten verwijderen om ruimte vrij te maken en overzicht te behouden

Limiet integratiemogelijkheden in vergelijking met ChatGPT-alternatieven die zijn ontworpen voor teamwerkstroom en samenwerking

Bij langdurige gesprekken kan ChatGPT eerdere details mogelijk niet volledig onthouden, wat na verloop van tijd kan leiden tot minder gepersonaliseerde reacties

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $20/maand

Pro: $ 200/maand

Zakelijk: $ 30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1.010 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

5. Grammarly (het beste voor realtime verbetering van uw schrijfvaardigheid)

via Grammarly

Grammarly werkt in meer dan 500.000 apps en websites en geeft realtime suggesties, waar u ook schrijft.

Naast grammatica- en spellingcontrole biedt Grammarly ook volledige herschrijvingen van alinea's, aanpassingen van de toon en gepersonaliseerde suggesties op basis van uw publiek en doel.

De functie Document creëert een schrijfomgeving die u ondersteunt vanaf het eerste concept tot de definitieve versie. Bovendien legt Knowledge Share automatisch bedrijfsjargon uit wanneer teamleden met de muis over termen gaan.

De beste functies van Grammarly

Train de AI-proefleestool op uw merkstem, zodat iedereen in uw team in dezelfde stijl schrijft

Ontvang e-mail samenvattingen met de sleutelpunten uit lange berichten, zodat u snel kunt reageren zonder belangrijke details te missen

Scan uw teksten tegen miljarden webpagina's en academische artikelen om plagiaat op te sporen voordat u publiceert

Maak onderscheid tussen door mensen geschreven en door AI gegenereerde content met een ingebouwde AI-detector

Limieten van Grammarly

Geavanceerde functies zoals toondetectie, plagiaatcontrole en Brand Voice vereisen een betaald abonnement

AI-suggesties kunnen tijdens de bewerking de bedoelde betekenis of persoonlijke schrijfstijl veranderen

Sommige gebruikers geven aan dat Grammarly af en toe correcte formuleringen als fouten markeert

Prijzen van Grammarly

Free

Pro: $30/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2: 4,7/5 (meer dan 12.050 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (7.190+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: In 2014 brachten onderzoekers SciGen uit, een programma dat automatisch onzinnige onderzoeksartikelen genereerde. Het programma wist sommige conferenties te misleiden, waardoor de artikelen werden geaccepteerd voor presentatie, wat wereldwijde discussies op gang bracht over peer review en automatisering in de academische wereld.

Populaire gebruiksscenario's voor AI-schrijfassistenten

Elk team heeft andere uitdagingen op het gebied van schrijven.

Voor sommigen is dat het produceren van onderzoeksintensieve content die hoog scoort. Voor anderen is dat het schrijven van snelle campagneteksten die converteren. AI-schrijfhulpmiddelen kunnen elk van deze werkstroom versnellen. Laten we dit beter begrijpen. 🎯

Teams voor lange content

Schrijvers en editors die aan lange content werken, hebben twee vereisten: diepgang en vindbaarheid. Blogs en whitepapers hebben betrouwbaar onderzoek, gestructureerde schetsen en vanaf het begin ingebouwde SEO nodig. Dit handmatig doen kost uren: statistieken zoeken, een werkstroom vormen en trefwoorden op de juiste plaatsen inpassen.

AI-schrijfassistenten versnellen dit proces door overzichten te genereren, voorbeelden te verzamelen en suggesties te doen voor de plaatsing van trefwoorden die uw rankingpotentieel versterken.

📌 Probeer deze prompts eens: Genereer een gedetailleerde SEO-blogopzet over 'AI-personalisatie in B2B-marketing'. Voeg H2's en H3's toe met suggesties voor trefwoorden en het target aantal woorden

Vergelijk modeloutputs met de vraag: Hoe reageren B2B-kopers op AI-gestuurde contentpersonalisatie? Vat de overlappingen samen in 250 woorden

Haal vijf recente statistieken aan over B2B-marketeers die AI gebruiken voor personalisatie. Koppel naar de bron en geef voor elke statistiek een voorbeeld dat de AI-personalisatie ondersteunt en in een whitepaper past

ClickUp Brain MAX maakt dit nog effectiever door contentteams in staat te stellen reacties van meerdere AI-modellen te vergelijken in de desktop-app. Wanneer u bijvoorbeeld een whitepaper over AI in B2B-marketing voorbereidt, kunt u het volgende doen:

Vraag ClickUp Brain MAX naar mogelijkheden voor zoekwoorden rond personalisatie in B2B

Vergelijk hoe verschillende modellen opkomende trends verklaren

Breng deze samen in een gestructureerd overzicht in ClickUp Document voordat u het doorgeeft aan een schrijver

Verzamel onderzoeksmateriaal en maak SEO-ready schetsen voor blogs en whitepapers met ClickUp Brain MAX

Marketingteams

Marketingteams werken met strakke deadlines.

Wanneer een productlancering op de kalender staat, hebt u plotseling een landingspagina, drie e-mailvarianten en advertentieteksten nodig. Het moeilijkste is om alle middelen scherp en to the point te maken zonder urenlang aan de teksten te sleutelen.

AI-schrijfassistenten helpen door snel meerdere variaties te genereren, zodat teams verschillende invalshoeken kunnen testen en zich kunnen concentreren op de strategie.

📌 Probeer deze prompts eens: Schrijf vijf koppen voor een landingspagina voor een SaaS-lancering gericht op marketingmanagers in het middensegment. Elk met maximaal 12 woorden en gericht op de voordelen

Verfijn dit concept tot een promotionele e-mail van 100 woorden met een sterkere hook, een duidelijke CTA en een onderwerpregel van minder dan 40 tekens

Herschrijf de tekst van deze pagina in drie LinkedIn-advertentievarianten van elk maximaal 25 woorden

ClickUp Brain en Document integreren dit rechtstreeks in de campagnewerkstroom. Concepten kunnen in realtime worden verfijnd en teams kunnen koppen, e-mails en advertentiesnippets genereren vanaf dezelfde plek waar ze creatief materiaal beoordelen.

Stel dat u een nieuwe SaaS-functie lanceert. U kunt dan:

Stel een kop voor een pagina op en vraag ClickUp Brain om vijf variaties met sterkere CTA's

Plak uw ruwe e-mail-kopie in het document en laat ClickUp Brain deze verfijnen tot een gepolijste versie

Markeer de tekst op de pagina en genereer kortere advertentieversies die u op verschillende kanalen kunt gebruiken

Ontwerp en verfijn campagne-assets op één plek met ClickUp Brain in Document

Socialemediamanagers

Socialemediamanagers hebben voortdurend boeiende content nodig: bijschriften die fris aanvoelen, threads die een verhaal vertellen en snelle reacties om de community actief te houden. Het tempo is meedogenloos en writer's block kan een dagelijkse realiteit zijn.

AI-schrijfassistenten verlichten de last door nieuwe ideeën voor te stellen, campagnecontent te hergebruiken in sociale formaten en kant-en-klare variaties te creëren.

Voor een productlancering kunt u het volgende doen: Vraag ClickUp Brain om tien Instagram-bijschriften in verschillende stijlen

Maak een vijfdelige X-thread waarin drie productvoordelen worden belicht

Stel steekproefantwoorden op om veelvoorkomende opmerkingen van volgers te behandelen

Vraag ClickUp Brain om vanaf elke plek in uw werkruimte boeiende teksten en bijschriften te schrijven

🧠 Leuk weetje: Alison Knowles gebruikte de programmeertaal FORTRAN om gedichten te schrijven, wat een van de vroegste voorbeelden is van door AI gegenereerde creatieve teksten.

Product teams

Productupdates beginnen vaak als ruwe technische specificaties – boordevol details, maar onleesbaar voor klanten. De uitdaging is om ze om te zetten in duidelijke kennisbankartikelen, release notes en stap-voor-stap handleidingen.

Als u dit handmatig doet, kan dit resulteren in compacte teksten die gebruikers in verwarring brengen in plaats van hen te helpen. AI-schrijfassistenten vereenvoudigen en formaten technisch materiaal tot duidelijke, aangepaste content.

ClickUp Docs maakt dit proces eenvoudig. U plakt het technische concept in en vraagt ClickUp Brain om het te vereenvoudigen, te structureren en te polijsten tot release notes of een handleiding.

U kunt ook de relevante ClickUp-taak openen en ClickUp Brain vragen om release notes te schrijven met voltooide context.

Zet technische specificaties om in duidelijke, aangepaste documentatie met ClickUp Brain

📌 Probeer deze prompts eens: Herschrijf deze technische specificatie tot release-aantekeningen voor klanten. Houd het onder de 150 woorden, gebruik eenvoudige taal en benadruk drie voordelen

Stel een kennisbankartikel van 500 woorden op waarin wordt uitgelegd hoe [FUNCTIE] moet worden ingesteld. Voeg nummereerde stappen en een korte FAQ toe

Vereenvoudig deze productgids van 400 woorden voor nieuwe gebruikers. Deel hem op in korte alinea's en voeg tussenkopjes toe

Verkoopteams

De uitdaging voor verkoopteams is om een evenwicht te vinden tussen personalisatie en snelheid. Het opstellen van een outreach die op maat lijkt te zijn, kost vaak te veel tijd, en als u zich haast, loopt u het risico dat het algemeen klinkt.

AI-schrijfassistenten helpen door concept-e-mails, gespreksscripts en samenvattingen van voorstellen te genereren die vertegenwoordigers snel kunnen aanpassen voor elke potentiële klant.

Stel gepersonaliseerde outreach, scripts en voorstellen rechtstreeks op in uw verkoopwerkstroom met ClickUp Brain

ClickUp Brain zorgt ervoor dat deze werkstroom naadloos aansluit op uw verkoopactiviteiten. U kunt outreach, scripts of samenvattingen rechtstreeks genereren op dezelfde plek waar u uw pijplijnactiviteiten bijhoudt.

📌 Probeer deze prompts eens: Stel een vervolg-e-mail op voor een potentiële klant die een productdemonstratie heeft bijgewoond. Houd het onder de 120 woorden, benadruk tijdwinst als voordeel en stel een telefoongesprek van 30 minuten voor volgende week voor

Schrijf een driedelig telefoonscript waarin u bezwaren aanpakt: budget, integratie en acceptatie door het team. Houd elk antwoord onder de 50 woorden

Genereer een samenvatting van één pagina voor een verkoopvoorstel gericht op een marketingdirecteur. Focus op ROI, gebruiksgemak en ondersteunen

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden bij het schrijven met AI

Marketingteams gebruiken AI-schrijftools vaak als toverstafjes: ze geven een vaag commando en verwachten perfectie. Hier gaat het mis:

Vragen om 'schrijf een blogpost over X': Dit levert elke keer weer algemene flauwekul op. Vertel de AI in plaats daarvan uw specifieke invalshoek, target en welke unieke inzichten u wilt delen

Het eerste concept als definitief accepteren: Beschouw AI als uw schrijfpartner, niet als vervanging. Gebruik de output als uitgangspunt en voeg vervolgens uw persoonlijke ervaringen en expertise toe

Vergeten om feiten te controleren: AI verzint vaak vol vertrouwen dingen. Controleer altijd statistieken, citaten en beweringen voordat u iets publiceert

Het aantal woorden negeren: Vraag om 500 woorden, krijg 800. Vraag om 200, krijg 400. Geef altijd uw exacte behoeften aan in de Vraag om 500 woorden, krijg 800. Vraag om 200, krijg 400. Geef altijd uw exacte behoeften aan in de AI-schrijfopdracht : 'Schrijf precies 300 woorden, niet meer en niet minder'

AI gebruiken voor gevoelige onderwerpen: Laat controversiële, persoonlijke of emotionele onderwerpen door mensen behandelen. AI mist hier de nodige nuance

🔍 Wist u dat? Een paper met de titel Value, Benefits, and Concerns of Generative AI-Powered Assistance in Writing concludeerde dat mensen de voorkeur geven aan AI-hulp zolang de taak creatief is en AI helpt bij het genereren van content. Ook bleek dat AI het vertrouwen in schrijven vergroot.

📣 Klant in de schijnwerpers: Marketingbureau Hawke Media heeft met ClickUp de projectmanagementtijd met 30% verminderd, waardoor er meer tijd vrijkomt om zich te concentreren op het leveren van resultaten voor hun klanten. Ik heb ClickUp geprobeerd en ben er helemaal weg van. Het platform is een favoriet onderdeel van mijn werkdag geworden. Ik ben een onverbloemde evangelist – ik vertel iedereen over ClickUp. Ik heb ClickUp geprobeerd en ben er helemaal weg van. Het platform is een favoriet onderdeel van mijn werkdag geworden. Ik ben een onverbloemde evangelist – ik vertel iedereen over ClickUp. Bekijk deze video om te zien hoe hun team ClickUp heeft gebruikt:

Bonustips om het meeste uit AI-schrijfassistenten te halen

Pas deze tips toe om AI-schrijfassistenten efficiënt te gebruiken. 👇

Begin met een gedetailleerde briefing

AI-marketingtools hebben context nodig om generiek schrijven te voorkomen.

📌 Probeer dit eens: Schrijf een artikel van 500 woorden voor uitgeputte marketingmanagers over tips voor productiviteit waarvoor geen nieuwe apps of systemen nodig zijn. Gebruik een begripvolle maar praktische toon en geef minstens twee specifieke voorbeelden die ze morgenochtend kunnen uitproberen.

Dit werkt omdat u de doelgroep (uitgeputte marketingmanagers), de beperking (geen nieuwe tools), de toon (sympathiek maar praktisch) en specifieke vereisten (2 bruikbare voorbeelden) hebt gedefinieerd.

De AI-contentgenerator heeft nu vangrails om te voorkomen dat hij afdwaalt naar het terrein van algemeen advies.

Gebruik AI als uw partner voor onderzoek en brainstormen

Ontwikkel een systematische werkstroom voor het bedenken van content. Begin met de vraag: 'Wat zijn 10 unieke invalshoeken op [onderwerp] die nog niet uitgebreid aan bod zijn gekomen?

Kies de meest aansprekende invalshoek en vraag vervolgens: 'Wat zijn vijf specifieke voorbeelden of casestudy's die dit perspectief ondersteunen?'. Vraag ten slotte: 'Welke bezwaren zouden sceptici kunnen hebben en hoe zou u daarop reageren?'

Dit proces transformeert urenlang onderzoek en brainstormen in een gerichte sessie van 10 minuten binnen een contentwerkstroomsoftware.

🧠 Leuk weetje: Uit een onderzoeksrapport over 'mens-AI-co-writing' bleek dat mensen sneller en beter konden schrijven als AI-assistenten niet alleen de volgende zinnen, maar ook de volgende alinea's voorstelden. Vooral mensen die niet elke dag schrijven, boekten grote vooruitgang.

Geef specifieke feedback en herhaal dit binnen gesprekken

Wanneer de resultaten niet aan de verwachtingen voldoen, blijf dan in hetzelfde gesprek en geef precieze aanwijzingen.

📌 Probeer dit eens: 'De toon is te formeel voor ons publiek. Pas deze aan zodat deze meer conversatiegericht klinkt, maar wel professioneel blijft, of 'Voeg concrete voorbeelden toe met specifieke statistieken of bedrijfsnamen om elk hoofdpunt te ondersteunen. '

De AI leert van uw feedback tijdens het gesprek, zodat volgende iteraties verbeteringen laten zien ten opzichte van de eerste pogingen.

Richt AI op tijdrovende, routinematige taken

Gebruik AI voor het samenvatten van onderzoek, het aanmaken van overzichten en het herformatteren van content, in plaats van voor creatief werk.

📌 Probeer dit eens: 'Zet dit artikel van 2000 woorden om in vijf platformspecifieke socialemediaposts, waarin elk verschillende sleutelinzichten worden belicht' of 'Zet deze aangepaste getuigenissen van klanten om in een samenhangende casestudy die laat zien hoe onze oplossing een specifieke zakelijke uitdaging aanpakt. '

U kunt uw efficiëntie maximaliseren door AI systematische taken te laten uitvoeren, terwijl u uw creatieve energie kunt behouden voor strategie en origineel denken.

🚀 Voordeel van ClickUp: Met Talk to Text in ClickUp kunt u ideeën direct op de pagina zetten zodra ze in u opkomen. Houd uw snelkoppeling ingedrukt, begin te spreken en zie hoe uw woorden in realtime verschijnen. Leg campagne-ideeën vast en verfijn ze handsfree met ClickUp Talk to Text Na een gesprek met een client kunt u, als voorbeeld, tien ideeën voor koppen voor een nieuwe advertentiecampagne uitspreken. ClickUp Brain MAX legt deze direct vast in een document. Van daaruit kunt u de beste ideeën verfijnen tot een gepolijste tekst en deze delen met uw team voor feedback. Meer informatie hier:

Er zijn talloze apps die u helpen bij het schrijven van blogs, het bijschaven van e-mails of het bedenken van bijschriften. De kunst is om AI-schrijfassistenten te kiezen die uw werk gemakkelijker maken zonder dat het nog ingewikkelder wordt.

Met ClickUp krijgt u nu ClickUp Brain en Brain MAX binnen het platform waar uw projecten, campagnes en documenten al staan. Marketingteams kunnen landingspagina's binnen enkele seconden verfijnen, social media managers kunnen bijschriften opstellen zonder hun werkruimte te verlaten en product- of verkoopteams kunnen droge aantekeningen omzetten in content die een verbinding vormt.

Als u klaar bent om de app-overload achter u te laten en al uw schrijfwerk op één plek te verzamelen, meld u dan vandaag nog aan voor ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen (FAQ)

A. ClickUp Brain is de beste keuze voor lange content, vooral als u al projecten beheert in ClickUp. Het integreert naadloos met uw werkstroom, zodat u lange artikelen rechtstreeks in uw projectmanagement systeem kunt maken en bewerking.

A. Nee, AI-schrijfassistenten kunnen menselijke schrijvers niet volledig vervangen. AI blinkt uit in onderzoek, eerste concepten en routinematige content, maar mist echte creativiteit, persoonlijke ervaring en emotionele intelligentie. Het kan ook geen originele interviews houden, unieke inzichten ontwikkelen of complexe merknuances begrijpen.

A. ClickUp biedt AI-schrijven aan als onderdeel van zijn betaalde abonnementen, waardoor het uiterst kosteneffectief is in vergelijking met standalone tools. ChatGPT Plus kost $ 20 per maand, Jasper begint bij $ 69 per maand en Copy. ai begint bij $ 29 per maand.

A. Om de kwaliteit van de content met AI-schrijven te waarborgen, controleert u statistieken en beweringen op hun juistheid. Geef gedetailleerde aanwijzingen met specificaties over de context, het publiek en de toon. Gebruik de AI-output als eerste concept, bewerk deze vervolgens in overeenstemming met uw merkstem en voeg persoonlijke inzichten toe.

A. ClickUp is de beste keuze voor marketingteams omdat het AI-schrijven combineert met projectmanagement, waardoor al uw campagnes op één plek georganiseerd blijven. U kunt contentbriefs maken, teksten genereren en goedkeuringswerkstroom beheren zonder tussen andere tools te hoeven schakelen.