11 beste Holded-alternatieven voor het beheer van Business-activiteiten (2025)

Holded is een solide alles-in-één platform voor het beheer van bedrijfsactiviteiten, van facturering en CRM tot het bijhouden van projecten en boekhouding.

Maar het is niet voor iedereen de perfecte oplossing. Misschien bent u de functies ontgroeid, hebt u meer aangepast maatwerk nodig of wilt u gewoon meer waarde voor uw geld.

Het goede nieuws is dat er tal van krachtige Holded-alternatieven zijn, elk met hun eigen sterke punten, prijsmodellen en branchespecifieke tools.

Of u nu een start-up bent die eenvoudige facturering nodig heeft, een bureau dat op zoek is naar geavanceerd projectmanagement of een onderneming die robuustere integraties wil, er is altijd een optie die past bij uw manier van werken.

In deze blog hebben we 11 van de beste Holded-alternatieven op een rijtje gezet die u kunnen helpen uw bedrijfsvoering te stroomlijnen, tijd te besparen en slimmer op te schalen. Laten we eens kijken en de juiste tool voor uw team vinden.

Holded-alternatieven in één oogopslag

Hieronder ziet u hoe Holded-alternatieven zich tot elkaar verhouden:

Tool Meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Beheer projecten, werkstroomen en bedrijfsactiviteiten met AI CRM met projectmanagement, automatisering, aangepaste AI-agenten, Brain en dashboards Voor altijd gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen QuickBooks Online Boekhouding en administratie voor kleine bedrijven Betalingsherinneringen, automatische banksynchronisatie en georganiseerde uitgaven om de productiviteit te verhogen. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 38 per maand. Scoro Bedrijfsbeheer Uitgebreid bedrijfsbeheer Betaalde abonnementen beginnen bij $ 23,90 per maand per gebruiker. Xero Cloudgebaseerde boekhouding met krachtige integraties Factuur-/betalingsbijhouding, onkostenbeheer Betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand. Odoo Open-source suite van bedrijfsapplicaties Modulaire apps voor CRM, boekhouding, voorraadbeheer en projectmanagement Aangepaste prijzen Zoho One Betaalbare Business software CRM, financiën, suite voor projectmanagement Betaalde abonnementen beginnen bij $ 45 per maand. Bitrix24 CRM en teamsamenwerking binnen het budget CRM, samenwerking, projectmanagement Betaalde abonnementen beginnen bij $ 124/maand. Wave Freelancers voor bedrijfsboekhouding Gratis starterspakket, facturering en projectboekhouding Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand. FreshBooks Facturering en clientfacturering Aangepaste facturering, tijdsregistratie Betaalde abonnementen beginnen bij $ 21 per maand. NetSuite ERP en boekhouding op niveau van de onderneming Uitgebreide ERP, inclusief financiën, CRM en voorraadbeheer Aangepaste prijzen SAP Business One Middelgrote bedrijven met een middelgrote grootte die ERP nodig hebben ERP voor financiën, productie, voorraadbeheer en rapportage Aangepaste prijzen

Waarom kiezen voor Holded-alternatieven?

Holded is een tool voor bedrijfsbeheer. De reeks functies omvat CRM, facturering, boekhouding, voorraadbeheer en zelfs basisprojecttracking.

Hier zijn enkele veelvoorkomende pijnpunten waarmee gebruikers te maken krijgen, waardoor ze op zoek gaan naar alternatieven voor Holded:

Basisprojectmanagement : het platform biedt Kanban, gantt en taakvolgsystemen, maar mist geavanceerde mogelijkheden zoals afhankelijkheden en werklastweergaven waar schaalbare teams vaak op vertrouwen.

Geen AI-aangedreven werkstroom : er is geen ingebouwde intelligentielaag voor automatisering van repetitief werk, samenvatting van updates en generatie van inzichten, iets wat moderne teams steeds vaker verwachten van alles-in-één-platforms voor onkostenbijhouding en financieel beheer.

Verwarrende modulaire prijsstelling : hoewel gelaagde modellen flexibiliteit bieden, hebben klanten moeite om het abonnement te vinden dat het beste bij hen past als er te veel zijn, wat voor wrijving zorgt bij onboarding en budgettering.

Beperkte CRM-mogelijkheden : de ingebouwde CRM omvat leads en pijplijnen, maar mist geavanceerde verkoopprognoses, omnichannelcommunicatie en : de ingebouwde CRM omvat leads en pijplijnen, maar mist geavanceerde verkoopprognoses, omnichannelcommunicatie en workflowautomatisering die groeiende teams nodig hebben.

Limiet aan voorraad en ERP-diepte : tools voor voorraadbeheer en productie dekken de basisbehoeften, maar schieten tekort voor complexe toeleveringsketens, installaties met meerdere magazijnen of gedetailleerde : tools voor voorraadbeheer en productie dekken de basisbehoeften, maar schieten tekort voor complexe toeleveringsketens, installaties met meerdere magazijnen of gedetailleerde inkoopprocessen

Steile leercurve bij schaalvergroting: Hoewel de interface overzichtelijk is, kan de breedte van de modules en add-ons overweldigend zijn voor teams die verder willen gaan dan alleen facturering en boekhouding.

Dit is wat een Holded-gebruiker erover te zeggen had:

Ik zou graag zien dat Holded meer aangepaste mogelijkheden had voor rapportage en inzichten. Dan zou het nog beter aansluiten bij mijn zakelijke behoeften.

De beste Holded-alternatieven om te gebruiken

Hieronder hebben we een lijst samengesteld met de beste Holded-alternatieven die u zou moeten bekijken:

1. ClickUp (het beste voor het beheren van projecten, werkstroomen en bedrijfsactiviteiten met AI)

Beheer al uw documenten, projecten, gesprekken en meer op één uitgebreid platform met ClickUp.

ClickUp, 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, is een van de beste alternatieven voor Holded. Het combineert geavanceerd projectmanagement, workflowautomatisering en klantrelatiebeheer, allemaal aangedreven door AI-technologie.

Laten we eens kijken hoe u het platform voor projectmanagement van ClickUp kunt gebruiken om uw productiviteit te vertienvoudigen.

Houd uw informatie gecentraliseerd met ClickUp CRM.

U kunt zelfs klantrelaties beheren met ClickUp CRM. De opvallende functies zijn onder meer:

Met ClickUp aangepaste velden kunt u gegevenspunten bijhouden, zoals transactiewaarde, branchetype, contractdata of leadbronnen. U kunt deze rechtstreeks aan uw taken toevoegen, waardoor ze worden omgezet in uitgebreide klantrecords binnen uw CRM-software.

Voeg aangepaste velden toe en maak filters om CRM-gegevens te sorteren met ClickUp Custom Fields.

Bovendien kunt u met ClickUp aangepaste statussen gebruiken om het traject van uw clients intuïtief bij te houden. Creëer statussen zoals 'Nieuwe lead' of 'Onderhandeling' om inzicht te krijgen in de status van elke deal.

No-code werkstroomautomatisering voor het versnellen van taken

Delegeer repetitieve werkstroomen aan Super Agents in ClickUp, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

Met ClickUp's automatiseringen en Super Agents kunt u repetitieve taken zelf automatiseren, zonder afhankelijk te zijn van het technische team. U wilt bijvoorbeeld uw team bevrijden van handmatige updates terwijl leads door uw pijplijn gaan. Met de no-code automatiseringen kunt u het volgende instellen:

Trigger: Wanneer de status van een taak verandert in 'Voorstel verzonden'

Acties: Wijs de deal automatisch toe aan de salesmanager, werk de datum voor de volgende follow-up bij en verstuur een vooraf ingestelde Slack- of e-mailnotificatie.

Resultaat: Er is voortgang in de volgende fasen en waarschuwingen worden onmiddellijk verstuurd.

Blijf op de hoogte van trends met aanpasbare, door AI aangestuurde dashboards.

ClickUp CRM biedt ook aanpasbare ClickUp-dashboards:

Rijke visualisatie met meer dan 50 widgets: Visualiseer cruciale informatie zoals de status van de pijplijn, de grootte van deals of de levenslange waarde van klanten.

Realtime verkoopinzichten: Dashboards worden live bijgewerkt, zodat uw teams trends kunnen signaleren, KPI's zoals conversiepercentages kunnen bijhouden of de snelheid van de verkoopcyclus kunnen monitoren zonder gegevens naar spreadsheets te exporteren.

Houd de financiële gezondheid van uw organisatie in de gaten met behulp van ClickUp dashboards.

Ten slotte kunt u de financiële prestaties van uw bedrijf bijhouden met ClickUp for Finance Teams. Laten we eens kijken hoe dit uw financiële team bevrijdt van het routinewerk, zodat ze zich kunnen concentreren op belangrijkere taken.

Voer live financiële berekeningen uit, rechtstreeks vanuit uw werkruimte.

Met de formulevelden van ClickUp kunnen uw financiële teams waarden rechtstreeks in taakvelden berekenen, zonder dat er spreadsheets nodig zijn. U kunt bijvoorbeeld het volgende berekenen:

Aantal dagen tussen factuurdatum en betalingstermijn

Uitgaven minus budget om kostenoverschrijdingen bij te houden

Van formules afgeleide winstmarges per project

Maak geavanceerde berekeningen met behulp van de formulevelden van ClickUp.

Deze realtime berekeningen worden inline met taken weergegeven en worden automatisch bijgewerkt. Holded biedt daarentegen statische boekhoudcijfers, maar laat teams geen aangepaste formules op taakniveau maken die in werkstroomseningen zijn ingebed. ClickUp doet dit standaard en slaat zo een brug tussen uitvoering en financiële tracking.

Enterprise Search om alles samen te brengen via één zoekbalk

Het doorzoekbare platform van ClickUp verbindt alles – taken, documenten, doelen, opmerkingen – in één index. Financiële teams kunnen:

Bekijk direct eerdere budgetbijlagen

Zoek gerelateerde facturen of bonnen

Breng projectkostengegevens naar boven zonder van tool te wisselen

Holded mist deze uniforme zoekfunctie voor documenten, taken en opmerkingen, waardoor ClickUp's Enterprise Search een uitkomst is voor snelle financiële transparantie.

Maak gebruik van AI voor financiële werkstroom

ClickUp Brain voegt een AI-aangedreven laag toe die ruwe data omzet in inzichten. Voor financiële teams betekent dit:

Overzichten van uitgaven: Brain kan een lijst met uitgaven of een geüpload rapport scannen en een duidelijk overzicht genereren van categorieën waarin te veel is uitgegeven.

Betalingsopvolging: vraag Brain om een lijst met achterstallige facturen op te stellen en vervolgens automatisch herinneringen als nieuwe taken te genereren.

Financiële Q&A: Typ "Wat is het totaalbedrag aan reiskosten in het derde kwartaal?" en Brain haalt de cijfers uit taken, documenten of dashboards.

Beleidsondersteuning: Medewerkers kunnen een query stellen als "Wat is de limiet voor vergoedingen van het bedrijf?" en Brain toont het juiste document.

Geautomatiseerde actiepunten: Na budgetbeoordelingsvergaderingen maakt Brain taken aan voor follow-ups.

Maak en verfijn eenvoudig offertes voor uw Business via ClickUp Brain.

Meer dan 15 weergaven om elke werkstroom te ondersteunen

Visualiseer uw projecten met behulp van meer dan 15 ClickUp-weergaven. Elk teamlid, of het nu een manager, ontwikkelaar of ontwerper is, kan werken in het format dat voor hem of haar het meest logisch is.

Ten slotte biedt ClickUp ook sjablonen om aan uw financiële behoeften te voldoen, zoals het ClickUp-factuursjabloon.

Ontvang een gratis sjabloon Genereer snel facturen met automatisch ingevulde velden met de ClickUp-factuursjabloon.

Deze sjabloon helpt financiële teams, freelancers en bureaus bij het beheren van hun klantfacturen. U krijgt een duidelijk, taakgericht systeem waarin elke factuur wordt bijgehouden met de status, deadline, betalingswijze en klantgegevens.

Bovendien kunt u elke factuur categoriseren als Betaald, Achterstallig of Onbetaald, zodat u uw cashflow in één oogopslag kunt zien. U kunt ook eigenaren toewijzen, aantekeningen toevoegen en uren en bedragen bijhouden die aan elke factuur zijn gekoppeld.

De beste functies van ClickUp

Documentkennis: Gebruik Gebruik ClickUp Docs om SOP's, onboardinggidsen, wiki's en voorstellen te maken die direct verbonden zijn aan taken en projecten.

Maak verbinding met tools van derden: Integreer met meer dan 1.000 externe applicaties zoals Dropbox, Google Drive en zelfs factureringstools zoals QuickBooks en Xero met Integreer met meer dan 1.000 externe applicaties zoals Dropbox, Google Drive en zelfs factureringstools zoals QuickBooks en Xero met ClickUp-integraties

Beheer uw werk efficiënt: gebruik gebruik ClickUp-taaken om projecten op te splitsen in uitvoerbare stappen met toegewezen personen, prioriteiten, deadlines en afhankelijkheden.

Leg vergaderingen automatisch vast: gebruik gebruik ClickUp AI Notetaker om deel te nemen aan gesprekken, discussies op te nemen en samenvattingen te genereren met actiepunten die direct aan taken zijn gekoppeld.

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege uitgebreide mogelijkheden voor aangepaste aanpassingen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze recensie zegt eigenlijk alles:

ClickUp is geweldig om ons team een overzicht te geven van de capaciteit en het algemene projectmanagement. We zijn nog steeds aan het leren hoe we ClickUp het beste kunnen gebruiken. Het is echter handig om te zien hoe een project vordert, in plaats van dingen van de lijst af te vinken, zoals we bij eerdere systemen voor projectmanagement deden. Het is ook handig dat we onze Instance kunnen aanpassen om de werkstroom van onze organisatie beter te ondersteunen. Bovendien hebben we uitstekende klantenservice gekregen wanneer dat nodig was. Over het algemeen erg behulpzaam.

ClickUp is geweldig om ons team een overzicht te geven van de capaciteit en het algemene projectmanagement. We zijn nog steeds aan het leren hoe we ClickUp het beste kunnen gebruiken. Het is echter handig om te zien hoe een project vordert, in plaats van alleen maar dingen van de takenlijst af te vinken, zoals bij eerdere systemen voor projectmanagement. Het is ook handig dat we onze Instance kunnen aanpassen om de werkstroom van onze organisatie beter te ondersteunen.

Bovendien hebben we uitstekende klantenservice gekregen wanneer dat nodig was. Over het algemeen zeer behulpzaam.

2. QuickBooks Online (het beste voor boekhouding en administratie van kleine bedrijven)

via QuickBooks Online

QuickBooks Online is een cloudgebaseerd platform voor boekhouding en financieel beheer. Het is ontwikkeld door Intuit en helpt kleine en middelgrote bedrijven met facturering, onkosten bijhouden, salarisadministratie, voorraadbeheer en belastingaangifte.

QuickBooks biedt batchfacturering en onkostenverwerking, waarmee u in één keer meerdere facturen en onkosten kunt aanmaken, dupliceren of importeren. Dit bespaart financiële teams veel tijd, omdat de invoer van gegevens wordt geautomatiseerd – een efficiëntie die Holded niet kan evenaren.

De Finance Agent toont prognoses, afwijkingswaarschuwingen en KPI-scorekaarten die teams helpen proactieve financiële beslissingen te nemen.

Wat als uw team mobiliteit nodig heeft? Met de mobiele app van QuickBooks kunt u in realtime facturen versturen, onkosten vastleggen via foto's en zelfs mobiele betalingen uitvoeren, zodat financiële werkstroom ook buiten kantoor blijft lopen. In combinatie met op regels gebaseerde automatisering voor goedkeuringen en herinneringen vermindert dit repetitief administratief werk.

De integraties werken goed samen met betalingsverwerkers en e-commerceplatforms, zodat u niet alles twee keer hoeft in te voeren. De salarisintegratie verwerkt automatisch belastinginhoudingen, directe stortingen en W-2-generatie.

De beste functies van QuickBooks Online

Automatiseer betalingsherinneringen en koppel betalingen aan facturen voor snelle incasso's.

Koppel meerdere bankaccounts om transacties automatisch te downloaden, te sorteren en af te stemmen voor nauwkeurige financiële gegevens.

Organiseer uitgaven in gedetailleerde belastingcategorieën, voer de automatisering uit van de berekening van omzetbelasting op inkomsten en uitgaven en houd GST/BTW bij.

Limieten van QuickBooks Online

De voortdurende updates en gedwongen wijzigingen aan de interface zijn een terugkerend punt van wrijving.

Prijzen van QuickBooks Online

Eenvoudige start: $ 38/maand per gebruiker

Essentials: $ 75/maand (maximaal 3 gebruikers)

Plus: $ 115/maand (maximaal 5 gebruikers)

Geavanceerd: $ 275/maand (maximaal 25 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van QuickBooks Online

G2: 4,4/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 8.100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuickBooks Online?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

Ik vind het prettig dat het gebruiksvriendelijk is en dat ik al mijn bedrijfscijfers op één plek kan zien. De rapporten zijn duidelijk en eenvoudig te begrijpen, zelfs als je geen financieel expert bent... Het aanmaken van een sandbox voor testdoeleinden is niet zo gebruiksvriendelijk als bij andere platforms en je moet om de twee jaar nieuwe sandboxen aanmaken, wat voor onze ontwikkelaars geen zin heeft.

Ik vind het prettig dat het gebruiksvriendelijk is en dat ik al mijn bedrijfscijfers op één plek kan zien. De rapporten zijn duidelijk en eenvoudig te begrijpen, zelfs als je geen financieel expert bent... Het aanmaken van een sandbox voor testdoeleinden is niet zo gebruiksvriendelijk als bij andere platforms en je moet om de twee jaar nieuwe sandboxen aanmaken, wat voor onze ontwikkelaars geen zin heeft.

3. Scoro (het beste voor bedrijfsbeheer)

via Scoro

Scoro is in de eerste plaats ontworpen als een platform voor automatisering van professionele diensten (PSA) en is daarmee geschikt voor adviesbureaus, creatieve bureaus, IT-bedrijven en andere projectmatige bedrijven.

Als alternatief voor Holded integreert het offertes, budgettering, projectplanning, tijdsregistratie en facturering in één werkstroom. U krijgt volledige zichtbaarheid, van offerte tot betaling. Gedetailleerde toestemmingen zorgen ervoor dat gevoelige klantinformatie veilig blijft.

Waar Scoro zich onderscheidt van Holded is de mogelijkheid om budgetten in realtime bij te houden. U kunt gedetailleerde offertes opstellen, deze omzetten in projectbudgetten en vervolgens de werkelijke kosten vergelijken met de geplande uitgaven naarmate de voortgang vordert.

Twee andere functies zijn resourcebeheer en capaciteitsplanning om de werklast van teams in evenwicht te brengen. Scoro integreert ook tijd-, onkosten- en kostentracking rechtstreeks in de winstgevendheid van projecten. Elk factureerbaar uur, elke onkostenpost of elk voorschot kan worden bijgehouden en gekoppeld aan financiële resultaten, waardoor uw dienstverlenende bedrijven een veel duidelijker beeld krijgen van de marges.

De beste functies van Scoro

Maak en verstuur gedetailleerde offertes voor klanten waarin automatisch de leveringskosten en winstmarges worden berekend.

Krijg contextuele antwoorden op al uw vragen over Scoro, met zijn geavanceerde data-engine, ELI.

Houd de tijd bij die aan taken wordt besteed met ingebouwde timers en urenregistratie voor nauwkeurige factureerbare uren.

Limieten van Scoro

De mobiele applicatie mist veel functies in vergelijking met de desktopversie, waardoor het moeilijk is om projecten onderweg te beheren.

Prijzen van Scoro

Kern: $ 23,90/maand per gebruiker

Groei: $ 38,90/maand per gebruiker

Prestaties: $ 59,90/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Scoro-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (410+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scoro?

Een recensie verwoordt het als volgt:

Wat ik het meest waardeer aan Scoro is de intuïtieve en gedetailleerde kalender, waarmee je eenvoudig alle middelen kunt bijhouden en beheren, inclusief de beschikbaarheid van collega's, vergaderruimtes en verschillende projectgerelateerde elementen... Het minst handige aspect van Scoro is de functie voor het aanmaken van taken, die enigszins omslachtig aanvoelt.

Wat ik het meest waardeer aan Scoro is de intuïtieve en gedetailleerde kalender, waarmee je eenvoudig alle middelen kunt bijhouden en beheren, inclusief de beschikbaarheid van collega's, vergaderruimtes en verschillende projectgerelateerde elementen... Het minst handige aspect van Scoro is de functie voor het aanmaken van taken, die enigszins omslachtig aanvoelt.

Zoek in al uw tools, waaronder Google Drive, Slack, Docs, GitHub en meer, naar alles wat u nodig hebt.

Werk vier keer sneller door uw taken, berichten of ideeën uit te spreken met de Talk-to-Text- functie.

Maak taken aan, automatiseer werkstroomen, genereer projectplannen en zelfs afbeeldingen met behulp van natuurlijke taal.

4. Xero (het beste voor cloudgebaseerde boekhouding met krachtige integraties)

via Xero

Xero is ontwikkeld voor kleine bedrijven die hun boekhouding volledig in de cloud willen uitvoeren met automatiserende, papierloze werkstroom. Het verzorgt bankafstemming, factuurbijhouding en kan worden gekoppeld aan meer dan 1000 apps van derden, waardoor het zeer flexibel is voor verschillende bedrijfsopstellingen.

Als alternatief voor Holded biedt het een flexibeler factureringssysteem. U kunt professionele facturen versturen, automatische herinneringen instellen, online betalingen accepteren en offertes omzetten in facturen vanaf elk apparaat.

De interface is even wennen, maar werkt goed met ondersteuning voor meerdere valuta's en internationale boekhoudnormen. Dit maakt het geschikt als u met internationale klanten werkt of van plan bent om uit te breiden naar het buitenland.

Naast de kernactiviteiten op het gebied van boekhouding integreert Xero ook onkostenbeheer, projecttracking en rapportage in hetzelfde platform. Met Hubdoc kunt u onkosten digitaal vastleggen. Bovendien kunt u de tijd en kosten van projecten afzetten tegen de budgetten, waarna het systeem gedetailleerde inzichten in de winstgevendheid genereert.

Het nadeel is dat de klantenservice werkt met terugbelverzoeken in plaats van live chat, waardoor u geen onmiddellijke hulp krijgt als er iets misgaat.

De beste functies van Xero

Automatiseer de salarisadministratie en verwerk salarisbetalingen, belastingaangiften en het bijhouden van verlof van werknemers rechtstreeks binnen het platform.

Houd voorraadniveaus bij, koppel items rechtstreeks aan facturen en inkoopbestellingen en ontvang waarschuwingen wanneer producten bijna op zijn.

Krijg meer dan 80 ingebouwde financiële rapporten en aanpasbare dashboards voor winst en verlies, balansen, enz.

Beperkingen van Xero

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in rapportage. Als u aangepaste rapporten nodig hebt, zijn apps van derden of aanvullende workarounds nodig.

Prijzen van Xero

Gratis proefversie

Vroeg: $ 29/maand per gebruiker

Groeiend: $ 50/maand per gebruiker

Gevestigd: $ 75/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Xero

G2: 4,3/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Xero?

Een kort fragment van een echte gebruiker:

Als cloudgebaseerd accountsysteem is het even goed of beter dan andere geteste systemen. Het heeft alle benodigde functionaliteiten en is niet duur voor de geboden functies... Het kan niet worden geïntegreerd met multichannelsoftware (Linnworks enz.), dus verkopen moeten handmatig worden geüpload. Voor onlineverkopers of verkopers met grote volumes kan dit lastig zijn en meer tijd kosten. Het heeft geen koppeling met alle banken/creditcards enz.

Als cloudgebaseerd boekhoudsysteem is het even goed of beter dan andere geteste systemen. Het heeft alle benodigde functionaliteiten en is niet duur voor de geboden functies... Het kan niet worden geïntegreerd met multichannelsoftware (Linnworks enz.), dus verkopen moeten handmatig worden geüpload. Voor onlineverkopers of verkopers met grote volumes kan dit lastig zijn en meer tijd kosten. Het heeft geen koppeling met alle banken/creditcards enz.

🧠 Leuk weetje: Volgens de nalevingswetgeving moet een factuur voor geïmporteerde goederen de haven van invoer vermelden waar de goederen naartoe gaan, zelfs als het een elektronische factuur betreft. Bovendien moet de hoeveelheid duidelijk worden vermeld in Amerikaanse eenheden of in de eenheden die in het land van uitvoer worden gebruikt.

5. Odoo (beste keuze voor open-source business applicatiesuite)

via Odoo

Odoo is modulaire ERP-software waarmee kleine bedrijven kunnen beginnen met wat ze nodig hebben en onderdelen kunnen toevoegen naarmate ze groeien. In plaats van te betalen voor een volledig pakket, kunt u beginnen met essentiële apps zoals CRM of boekhouding. Vervolgens kunt u uitbreiden naar voorraadbeheer, projectmanagement, HR en e-commerce.

Het open-sourceframework maakt uitgebreide aanpassing van werkstroommogelijk. Zowel cloud- als on-premise-opties geven u controle over uw implementatie.

Om complexe logistiek en operaties te beheren, biedt Odoor multi-warehousebeheer, barcodescanning, werkstroom voor onderaanneming en automatisering van aanvullingen.

Twee extra functies zijn een flexibele werkstroom-engine en platformautomatisering. U kunt interfaces bewerken, Python-code uitvoeren, serveracties triggeren, workflows automatiseren en zelfs e-mails of sms'jes versturen via knopacties.

In tegenstelling tot traditionele ERP-systemen, die vaak omslachtig zijn, is de interface van Odoo intuïtief en kunnen teams met de mobiele apps overal toegang krijgen tot realtime gegevens. De automatisering neemt routinetaken zoals facturering, voorraadaanvulling en het optimaliseren van HR-processen voor zijn rekening.

De beste functies van Odoo

Krijg toegang tot realtime analyses en interactieve dashboards om financiële gegevens, verkoopcijfers en meer te consolideren.

Behandel complexe productieprocessen met functies voor werkorderbeheer.

Beheer magazijnactiviteiten met verbeterde tools om voorraad bij te houden, voor verpakking op meerdere niveaus en voor aangepaste serienummers.

Beperkingen van Odoo

De eerste installatie is overweldigend voor nieuwe gebruikers, vooral als het gaat om aangepaste aanpassingen of tools van derden.

Prijzen van Odoo

Aangepaste prijzen

Odoo-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 1090 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 1260 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Odoo?

Volgens een recensent:

Odoo is heel eenvoudig in te stellen, te gebruiken en te beheren voor magazijnbestellingen en voorraaditems op veel verschillende locaties... Het was enigszins complex om de voorraaditems toe te voegen om bij te houden op elke locatie, maar Odoo kon dat proces vereenvoudigen, waardoor het een van de snelste systemen is om mee aan de slag te gaan.

Odoo is heel eenvoudig in te stellen, te gebruiken en te beheren voor magazijnbestellingen en voorraaditems op veel verschillende locaties... Het was enigszins complex om de voorraaditems toe te voegen die in elk magazijn moesten worden bijgehouden, maar Odoo kon dat proces vereenvoudigen, waardoor het een van de snelste systemen is om mee aan de slag te gaan.

6. Zoho One (beste keuze voor betaalbare business software)

via Zoho One

Zoho One is in wezen een bedrijfsbesturingssysteem dat meer dan 40 geïntegreerde applicaties bundelt. Deze omvatten CRM-software, financiën, HR, projectmanagement, marketingautomatisering en meer.

Als alternatief voor Holded biedt Zoho interoperabiliteit. Acties in één app, zoals het sluiten van een deal in CRM, kunnen automatisch processen in andere apps triggeren, zoals het genereren van een factuur, het registreren van een nieuwe klant voor ondersteuning of het versturen van een onboarding-reeks. Deze app-overschrijdende integratie vermindert silo's en maakt werkstroom naadlozer dan de modulaire aanpak van Holded.

Wanneer u financiële en klantgegevens beheert, hebt u ook veiligheid en governance op niveau van de onderneming nodig. Hiervoor biedt Zoho One multi-factor verificatie, op rollen gebaseerde toegangscontroles, naleving van GDPR- en SOC-normen en zelfs gecentraliseerd apparaatbeheer.

Met Zoho Creator, de low-code maker, kunt u zonder technische ondersteuning aangepaste apps ontwerpen. Voor omnichannel-klantenservice krijgt u Zoho Desk, SalesIQ en Campaigns. U kunt chat-, e-mail-, telefoon- en sociale media-interacties op één plek beheren.

De beste functies van Zoho One

Automatiseer en pas uw bedrijfsprocessen aan met AI-gestuurde tools zoals Zoho Zia.

Gebruik ingebouwde BI en analytics in geavanceerde nieuwe dashboards en AI-aangedreven inzichten voor datagestuurde beslissingen.

Maak een verbinding tussen Zoho One en meer dan 1500 apps van derden via de marketplace en breid werkstroom uit naar verkoop, financiën, marketing, HR en branchespecifieke tools.

Limieten van Zoho One

De installatie kan overweldigend zijn, de integratie tussen modules is niet consistent en de gebruikerservaring verschilt aanzienlijk tussen apps, wat voor verwarring zorgt bij teams.

Prijzen van Zoho One

Prijs voor alle werknemers: $ 45/maand per gebruiker

Flexibele prijzen voor gebruikers: $ 105/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho One

G2: 4,3/5 (meer dan 22.100 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho One?

Een gebruiker deelde deze feedback:

De volledige afhandeling van zakelijke uitgaven door Zoho Expense is ongeëvenaard... Ik zou graag nog meer flexibiliteit zien op het gebied van rapportage. De huidige aanpassingsmogelijkheden zijn goed, maar bieden mij niet de mogelijkheid om de velden te integreren die ik aan ons boekhoudteam moet presenteren.

De volledige afhandeling van zakelijke uitgaven door Zoho Expense is ongeëvenaard... Ik zou graag nog meer flexibiliteit zien op het gebied van rapportage. De huidige aanpassingsmogelijkheden zijn goed, maar bieden mij niet de mogelijkheid om de velden te integreren die ik aan ons boekhoudteam moet presenteren.

🔍 Wist u dat? Meer dan de helft van de wereldwijde leveranciers wordt te laat betaald door hun kopers. In sommige sectoren, zoals de chemische industrie en de machinebouw, geeft bijna 60% van de bedrijven aan dat facturen meer dan 30 dagen te laat worden betaald.

7. Bitrix24 (het beste voor CRM en teamsamenwerking met een beperkt budget)

via Bitrix24

Bitrix24 is een geïntegreerd platform voor bedrijfsbeheer dat CRM, projectmanagement, teamcommunicatie en automatisering combineert.

Wat het onderscheidt van Holded zijn de ingebouwde grafieken, videoconferenties en het delen van documenten, waardoor cross-functionele teams met elkaar in contact blijven.

Bitrix24 biedt ook een toolkit voor projectmanagement, met meerdere weergaven zoals gantt, scrum, kalender en tracking van de werklast. Holded biedt daarentegen alleen basisweergaven van Kanban en gantt.

Het platform omvat tools voor voorraadbeheer, marketingautomatisering en klantenservice die zijn ontworpen om bedrijfsgroei te ondersteunen. Al deze tools zijn beveiligd met AES-256-encryptie en voldoen aan de AVG-regelgeving.

Bitrix24 heeft een AI-assistent, Co-Pilot. Deze helpt bij taken zoals het samenvatten van tekst, vertalen, automatisch invullen van velden en het genereren van checklists. Naast standaard CRM-functies biedt het geavanceerde functies voor marketingautomatisering, waaronder e-mailcampagnes, A/B-testen, analyses en abonneebeheer.

De beste functies van Bitrix24

Werk naadloos samen met behulp van het bedrijfsbrede sociale netwerk Feed, gedeelde kalenders en een gecentraliseerde bedrijfsdrive.

Communiceer met Bitrix24 Messenger met chat, video-gesprekken en kanalen in een veilige omgeving binnen het team.

Gebruik de kennisbank en het systeem voor versiebeheer om interne handleidingen te maken, best practices te delen en documentatie binnen het platform bij te houden.

Limieten van Bitrix24

De UX/UI is slecht, met een verouderde layout en algeheel ontwerp.

Prijzen van Bitrix24

Standaard: $ 124/maand (50 gebruikers)

Professional: $ 249/maand (100 gebruikers)

Onderneming: $ 499/maand (250 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Bitrix24

G2: 4,1/5 (meer dan 560 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bitrix24?

Hier volgt een perspectief uit eerste hand:

Ik ben dol op dit systeem, zonder twijfel het beste dat ik heb gevonden toen ik mijn bedrijf startte en ik gebruik het ook in mijn andere bedrijven... Het kan in het begin een beetje moeilijk zijn om te leren en te navigeren, maar ze bieden partners aan om te helpen als je het je kunt veroorloven, maar ik vind het leuk om te weten hoe ik dingen moet doen. Als je het eenmaal onder de knie hebt, is het supergemakkelijk te gebruiken.

Ik ben dol op dit systeem, zonder twijfel het beste dat ik heb gevonden toen ik mijn bedrijf startte en ik gebruik het ook in mijn andere bedrijven... Het kan in het begin een beetje moeilijk zijn om te leren en te navigeren, maar ze bieden partners aan om te helpen als je het je kunt veroorloven, maar ik vind het leuk om te weten hoe ik dingen moet doen. Als je het eenmaal onder de knie hebt, is het supergemakkelijk te gebruiken.

8. Wave (het beste voor freelancers en kleine bedrijven)

via Wave

Wave is een cloudgebaseerd boekhoudplatform dat is ontworpen voor freelancers, solopreneurs en eigenaren van kleine bedrijven. Als alternatief voor Holded krijgt u gratis toegang tot een uitgebreide reeks functies. Dit omvat facturering, onkostenbijhouden, dubbel boekhouden en eenvoudige rapportages.

Financiële functies omvatten onbeperkte facturen, automatisering van de afstemming met bankfeeds en OCR-gestuurd scannen van bonnen. De tool voor het vastleggen van bonnen maakt gebruik van OCR-technologie om automatisch uitgaveninformatie uit maximaal 10 bonnen tegelijk te extraheren, voor een soepele invoer van gegevens en directe synchronisatie met uw boekhouding.

Het dashboard geeft in één oogopslag inzicht in de cashflow, inkomsten en uitgaven.

Bovendien biedt de schattingsfunctie van Wave een professionele manier om offertes te beheren, waardoor spreadsheets of handmatige herinvoer overbodig worden. U kunt offertes met uw logo, kleuren en voorwaarden maken, zodat elk document dat naar een client wordt gestuurd, uw bedrijfsidentiteit weerspiegelt.

Het systeem houdt ook elke offerte in realtime bij, zodat u altijd weet of deze is verzonden, bekeken of goedgekeurd, wat de productiviteit ten goede komt. Deze zichtbaarheid maakt het gemakkelijker om uw pijplijn te beheren en op het juiste moment contact op te nemen met potentiële klanten.

De beste functies van Wave

Maak en verstuur onbeperkt aangepaste facturen met uw huisstijl en volg hun status in realtime.

Automatiseer bedrijfsprocessen zoals terugkerende facturen, herinneringen en app-integraties via Zapier of Make.

Genereer essentiële financiële rapporten, zoals winst- en verliesrekeningen, balansen, kasstroomoverzichten, omzetbelasting en grootboeken.

Limieten van Wave

De automatisering van Wave is grotendeels afhankelijk van externe tools zoals Zapier en mist native werkstroomintegraties.

Wave-prijzen

Starter: Gratis

Pro: $ 19/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Wave

G2: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wave?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Wave is gratis, eenvoudig en ideaal voor kleine bedrijven. Het maakt het gemakkelijk om facturen, betalingen en rapporten zonder gedoe te beheren... De tool bereikt snel zijn limieten voor meer geavanceerde boekhouding. Sommige functies zijn beperkt tot Noord-Amerikaanse gebruikers.

Wave is gratis, eenvoudig en ideaal voor kleine bedrijven. Het maakt het gemakkelijk om facturen, betalingen en rapporten zonder gedoe te beheren... De tool bereikt snel zijn limieten voor meer geavanceerde boekhouding. Sommige functies zijn beperkt tot Noord-Amerikaanse gebruikers.

🔍 Wist u dat? De eerste elektronische facturen werden meer dan 30 jaar geleden verzonden met behulp van Electronic Data Interchange (EDI).

9. FreshBooks (het beste voor facturering en clientfacturering)

via FreshBooks

De cloudgebaseerde boekhoudsoftware Freshbooks is een Holded-alternatief voor freelancers, solopreneurs en kleine dienstverlenende bedrijven.

Bij het factureren van een client besparen functies zoals aanpasbare sjablonen, terugkerende facturering, automatische betalingsherinneringen en ondersteuning voor meerdere valuta's enorm veel tijd.

Als u een consultant of bureau bent dat mijn tijd en onkosten factureert, zijn functies voor tijdsregistratie en onkostenbeheer handig. U kunt factureerbare uren registreren, bonnen vastleggen via mobiele apparaten en deze rechtstreeks koppelen aan facturen.

FreshBooks heeft ook een klantenportaal. Uw klanten kunnen hier veilig facturen bekijken, rekeningen betalen, opmerkingen plaatsen en de voortgang van projecten controleren.

Ten slotte fungeert het platform ook als projectmanagementsoftware. Op financieel gebied bevat het een winstgevendheidsdashboard binnen elk project, waarop in één oogopslag de inkomsten, kosten, factureerbare tijd en niet-gefactureerde uren te zien zijn.

De beste functies van FreshBooks

Houd onbeperkt zakelijke uitgaven bij en categoriseer ze voor belastingaangifte en projectboekhouding met uitgavenoverzichten.

Maak realtime bestandsdeeling en chatten, feedback en discussies mogelijk, rechtstreeks binnen de context van het project.

Maak gebruik van FreshBooks Payroll, mogelijk gemaakt door Gusto, voor automatisering van de salarisverwerking, belastingaangiften, betalingen aan aannemers en naleving van regelgeving.

Limieten van FreshBooks

Het herkent geen uitgaven die u handmatig toevoegt, dus wanneer het synchroniseert met uw bank, moet u ze handmatig controleren om dubbele invoer te voorkomen.

Prijzen van FreshBooks

Lite: $ 21/maand per gebruiker

Plus: $ 38/maand per gebruiker

Premium: $ 65/maand per gebruiker

Selecteer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FreshBooks

G2: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over FreshBooks?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het maakt facturering heel eenvoudig. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het is om facturen te maken en te versturen in heel weinig tijd. Ook vinden klanten het heel gemakkelijk te begrijpen en te betalen... Het heeft beperkte mogelijkheden voor rapportage. Als je bijvoorbeeld geavanceerde opties wilt, of een uitsplitsing of informatie over belastingen, kost dat extra moeite. Ook het synchroniseren met externe betalingsgateways gaat traag.

Het maakt facturering heel eenvoudig. Ik vind het geweldig hoe gemakkelijk het is om facturen te maken en te versturen in heel weinig tijd. Ook vinden klanten het heel gemakkelijk te begrijpen en te betalen... Het heeft beperkte mogelijkheden voor rapportage. Als je bijvoorbeeld geavanceerde opties, een uitsplitsing of informatie over belastingen wilt, kost dat extra moeite. Ook het synchroniseren met externe betalingsgateways gaat traag.

10. NetSuite (het beste voor ERP en boekhouding voor ondernemingen)

via NetSuxite

NetSuite is zeer geschikt voor bedrijven die behoefte hebben aan functionaliteit op ondernemingsniveau. Het verzorgt financiën, CRM, e-commerce, voorraadbeheer en HR in één geïntegreerd systeem. Daarnaast biedt het cloud-native ERP-systeem consolidatie van meerdere entiteiten, automatisering van facturering op basis van abonnementen en geavanceerd beheer van vaste activa.

De realtime financiële rapportage omvat aanpasbare dashboards en bedrijfsinformatie met operationele inzichten. Het verwerkt automatisch complexe werkstroomprocessen, zoals omzetverantwoording, bijhouden van de voorraad op meerdere locaties en nalevingsrapportage in verschillende rechtsgebieden.

De SuiteCloud-omgeving van NetSuite biedt alles, van no-code tools (SuiteBuilder, SuiteFlow) voor het aanpassen van UI en werkstroom, tot low-code API's en scripting (SuiteScript) die volledige ontwikkeling ondersteunen. Dit maakt naadloze aanpassing van bedrijfsprocessen mogelijk zonder upgrades te verstoren.

De beste functies van NetSuite

Gebruik AI-gestuurde multivariate prognoses bij planning en budgettering voor nauwkeurige bedrijfsvoorspellingen.

Gebruik Intelligent Performance Management (IPM) om AI-analyses in Excel, Word en PowerPoint te integreren via Smart View, waardoor het genereren van grafieken en narratieve inzichten wordt geautomatiseerd.

Scan bonnen en facturen en extraheer en vul automatisch accountgegevens in met behulp van geavanceerde OCR-technologie voor het vastleggen van facturen.

Limieten van NetSuite

De implementatie van NetSuite vereist doorgaans maanden van planning, configuratie en training.

Prijzen van NetSuite

Aangepaste prijzen

NetSuite-beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over NetSuite?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

De implementatie vereist een zorgvuldige planning om het systeem optimaal te benutten. Het is geen plug-and-play-oplossing. Er zijn uitstekende partners in adviesbureaus die kunnen helpen bij de implementatie van een dergelijke oplossing. Dat brengt extra kosten met zich mee, maar het is de investering waard als dit een oplossing voor de lange termijn is.

De implementatie vereist een zorgvuldige planning om het systeem optimaal te benutten. Het is geen plug-and-play-oplossing. Er zijn uitstekende partners in adviesbureaus die kunnen helpen bij de implementatie van een dergelijke oplossing. Dat brengt extra kosten met zich mee, maar het is de investering waard als dit een oplossing voor de lange termijn is.

🧠 Leuk weetje: Oracle is niet alleen eigenaar van NetSuite ( in 2016 gekocht voor maar liefst 9,3 miljard dollar ), maar exploiteert ook een van zijn grootste concurrenten: Oracle Fusion Cloud ERP. Het is alsof je op de wedstrijddag zowel coach als tegenstander bent.

11. SAP Business One (het beste voor middelgrote bedrijven met een kleine grootte die ERP nodig hebben)

via SAP Business One

Holded-alternatief SAP Business One brengt ERP-mogelijkheden van enterprise-kwaliteit naar het MKB. Het geïntegreerde systeem biedt krachtige modules voor financiën, toeleveringsketen, productie, inkoop, verkoop en klantbeheer.

Het wordt gebruikt door kleine en middelgrote ondernemingen die overstappen van eenvoudige boekhoudplatforms naar een volledige ERP-omgeving. Productiebedrijven, distributeurs en bedrijven met complexe toeleveringsketens maken gebruik van geavanceerde tools voor materiaalbehoefteplanning (MRP), productieplanning en magazijnoptimalisatie.

Het platform blinkt uit in productieactiviteiten en biedt functies voor productieplanning, materiaalbeheer en kwaliteitscontrole. Het SAP HANA in-memory platform levert realtime analyses en rapportages die grote datasets aankunnen.

In tegenstelling tot de cloud-native aanpak van Holded biedt SAP Business One flexibele implementatie: on-premise, cloud of hybride. Dit geeft u meer controle over updates en infrastructuurbeslissingen.

De beste functies van SAP Business One

Werk native met Microsoft Office en andere SAP-applicaties.

Gebruik de interactieve financiële weergaven, drag-and-drop-rapportage, voorspellende analyses en aanpasbare dashboards voor diepere financiële inzichten.

Automatiseer inkoop met SuiteProcurement-mogelijkheden die het beheer van leveranciersbestellingen, goedkeuringen van aankopen en geconsolideerde aankoopverzoeken optimaliseren.

Beperkingen van SAP Business One

Het ERP-systeem vereist een licentie en wordt niet automatisch geconfigureerd; dit betekent dat u een consultant nodig hebt.

Prijzen van SAP Business One

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SAP Business One

G2: 4,3/5 (520+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SAP Business One?

Een recensie verwoordt het als volgt:

Het is een compleet ERP-systeem. Alle modules in één programma. Het systeem heeft een meertalige interface en is aangepast aan regionale fiscale vereisten. SAP Business One-providers bieden uitstekende en snelle ondersteuning... Het systeem heeft een nogal ouderwets ogende interface. Ik weet dat de fabrikant werkt aan volledige browsergebaseerde toegang, en ik hoop van harte dat dit lukt.

Het is een voltooid ERP-systeem. Alle modules in één programma. Het systeem heeft een meertalige interface en is aangepast aan regionale fiscale vereisten. SAP Business One-providers bieden uitstekende en snelle ondersteuning... Het systeem heeft een nogal ouderwets ogende interface. Ik weet dat de fabrikant werkt aan volledige browsergebaseerde toegang, en ik hoop van harte dat dit lukt.

Houd vast aan succes met ClickUp

U gaat op zoek naar Holded-alternatieven zodra u de limieten van ERP-lite-tools bereikt.

Door projecten grondiger te beheren, repetitief werk te automatiseren en AI toe te passen waar dat nodig is, voorkom je niet alleen inefficiëntie, maar creëer je ook ruimte voor slimmere, snellere groei.

Met ClickUp kunt u projecten, documenten, gesprekken en rapporten samenbrengen in één gedeelde werkruimte. Het AI-aangedreven platform helpt u repetitieve taken te automatiseren, direct inzicht te krijgen en uw bedrijf soepel te laten draaien terwijl het groeit.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅