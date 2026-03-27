10 alternatieven voor Google Workspace in 2026: tools zoals G Suite

De moderne werkplek is sterk afhankelijk van samenwerkingstools om een goede verbinding te behouden en hoog in de lucht te blijven op het gebied van productiviteit en organisatie. Softwarepakketten zoals Google Workspace (voorheen G Suite) hebben onze manier van werken veranderd en maken het mogelijk om samen te werken met een collega aan de andere kant van de wereld.

Vanaf $ 5,40 (met korting) krijgen Google Workspace-gebruikers een aangepast zakelijk e-mailadres, klantenservice en tools voor samenwerking aan documenten, zoals Drive, Docs, Slides, Meet en meer. Dat is een breed bereik aan functies, allemaal binnen de vertrouwde wereld van Google.

Maar door recente prijsstijgingen zijn kleine en middelgrote bedrijven op zoek gegaan naar alternatieven voor Google Workspace.

Gelukkig zijn er tal van opties voor teams (en budgetten) van verschillende groottes. In dit artikel bekijken we 10 alternatieven voor Google Workspace voor het MKB, grote ondernemingen, professionals en studenten.

⏰ Samenvatting in 60 seconden De top 10 Microsoft Office-alternatieven voor verschillende behoeften: ClickUp (het beste voor alles-in-één productiviteit en projectmanagement)

LibreOffice (het beste voor het aanmaken van open-source documenten)

WPS Office (het beste voor mobielvriendelijke kantoortaken)

Google Workspace (het beste voor realtime samenwerking)

Calligra Office (het meest geschikt voor creatieve professionals en grafische integratie)

Apple iWork (het beste voor gebruikers van het Apple-ecosysteem)

Dropbox Paper (het beste voor eenvoudige, cloudgebaseerde aantekeningen en documenten)

Apache OpenOffice (het beste voor basisfuncties voor kantoorwerk met open-sourceondersteuning)

OfficeSuite (het beste voor de bewerking van documenten op verschillende platforms)

Polaris Office (het beste voor toegang vanaf meerdere apparaten die uitstekend worden ondersteund voor mobiele apparaten)

Waar moet je op letten bij G Suite-alternatieven?

Houd bij het evalueren van G Suite-alternatieven rekening met welke samenwerkingstools en functies voor u het belangrijkst zijn. Denk aan documenten, databases, het delen van bestanden, video-gesprekken, e-mail en alles wat realtime samenwerking binnen uw team aanzienlijk bevordert.

Maak een lijst van must-haves en nice-to-haves. U hebt bijvoorbeeld misschien een geïntegreerd chatsysteem nodig, geavanceerd bijhouden van wijzigingen in documenten en een interface die gebruiksvriendelijk is voor niet-technische gebruikers.

Misschien zou je graag e-maillayoutopties en ingebouwde tijdsregistratie willen hebben, maar vind je die geen dealbreakers. Maak ook een lijstje van wat je niet wilt of nodig hebt — zoals een lang onboardingproces of 100 TB opslagruimte.

Zodra je je eisen en budget hebt ingesteld, is het tijd om op zoek te gaan naar alternatieven voor G Suite en te ontdekken wat hun gebruikers ervan vinden. Je bent hier aan het juiste adres!

Laten we eens kijken naar 10 platforms die Google Workspace kunnen vervangen. Lees meer informatie over hun functies, voor- en nadelen, abonnementen en gemiddelde beoordelingen.

De 10 beste alternatieven voor Google Workspace

1. ClickUp

ClickUp is krachtige projectmanagementsoftware. Het is een ongelooflijk aanpasbaar platform dat het proces van taak- en projectbeheer stroomlijnt.

Dankzij de drag-and-drop-interface is het zelfs voor studenten en niet-technische gebruikers intuïtief in gebruik. Je kunt chatten met teamleden, documenten met uitgebreide functies maken en tijdlijnen en werklasten visualiseren, allemaal vanuit één centrale plek.

In tegenstelling tot andere concurrenten van Google Workspace beschikt ClickUp ook over ingebouwde tools voor het bijhouden van project-KPI's en het visualiseren van projecthiërarchieën. Gebruikers kunnen de software aanpassen aan hun specifieke behoeften, waardoor ze een systeem kunnen bouwen dat het beste aansluit bij hun werkstroom.

De gratis versie van ClickUp is een geweldige manier voor teams om het platform uit te proberen en het potentieel ervan te ontdekken. Bovendien kun je, als je onder de indruk bent van de software, upgraden naar een van de betaalde abonnementen voor meer geavanceerde functies, zoals tijdlijnen en analyses.

ClickUp Documents

Met ClickUp Docs kunt u al uw documenten beheren en profiteert u van de volgende voordelen.

Documentatie aanpassen : Maak veelzijdige documenten of wiki's met geneste pagina's, opmaakopties en sjablonen. Voeg bladwijzers, tabellen en meer toe om aan elke behoefte te voldoen.

Werk in realtime samen : bewerk documenten samen met je team, tag leden met opmerkingen, wijs taken toe en volg de voortgang rechtstreeks in je documenten.

Koppel documenten aan werkstroom : integreer documenten met taken, werk werkstroom bij en beheer projecten – allemaal vanuit je editor.

Organiseer met Docs Hub : Gebruik geverifieerde wiki's, sjablonen en zoekfuncties om uw bronnen overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk te houden.

Veilig delen: Beheer privacy- en bewerkingstoestemmingen, deel via links en beheer de toegang voor teams, gasten of het publiek.

Belangrijkste functies van ClickUp:

Volledige suite van tools voor samenwerking en productiviteit, waaronder ClickUp Docs , het delen van documenten, Whiteboards en chat

15 manieren om je projecten en taken te bekijken (lijsten, borden, kalenderweergave , gantt-diagrammen, grafieken en meer)

Nested Taaksets voor complexere projecten

Intuïtieve agendaplanning voor het visualiseren van projecttijdlijnen en de werklast van het team

Meer dan 1.000 integraties voor je team, waaronder native en Zapier-integraties

Voordelen:

De migratie vanaf andere platforms, zoals Google Werkruimte, verloopt vlot en eenvoudig

Met de functie voor automatisering kunnen gebruikers snel werkstroomdefinities maken, wat veel tijd bespaart

Krijg overal toegang tot je gegevens met het cloudgebaseerde systeem van ClickUp en accountsynchronisatie op meerdere apparaten

Ontvang realtime updates over de status van taken en houd iedereen op de hoogte

Gratis training voor nieuwe gebruikers in combinatie met 24-uurs ondersteuning

Nadelen:

Geavanceerde functies kunnen overweldigend zijn voor sommige gebruikers die minder bekend zijn met software voor projectmanagement

Niet alle 15 weergaven zijn (nog) beschikbaar in de mobiele app

Prijzen:

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

2. Microsoft 365

Microsoft 365 brengt Microsoft Office-apps samen op één cloudplatform. De software, zoals Word, Excel en PowerPoint, is bij veel gebruikers bekend, dus je hebt waarschijnlijk niet veel training nodig om ze te gebruiken als je bekend bent met Google Documenten, Spreadsheets en Slides.

Het is echter een van de duurdere Google Workspace-alternatieven op deze lijst, waardoor het minder geschikt is voor kleine bedrijven.

Belangrijkste functies van Microsoft 365:

Microsoft Office-apps zoals formulieren , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams en OneDrive

Intelligente hulp zoals 'Gegevens analyseren' in Excel, 'Onderzoeker' in Word en 'Briefing'-e-mails om je te helpen bij het plannen van je dag

Integreert met duizenden zakelijke softwareprogramma's en diensten via Microsoft AppSource

Voordelen:

Veilige opslagruimte voor bestanden op niveau van de onderneming en geavanceerde bescherming tegen bedreigingen met meerdere lagen van veiligheid

Ondersteunt betrokkenheid binnen organisaties en met externe partners via Yammer, een sociale netwerktool voor ondernemingen

Brengt regelmatig automatische updates uit

Nadelen:

Compatibiliteitsproblemen met verouderde en op maat gemaakte systemen voor ondernemingen

Duurder dan concurrerende platforms

Lange tijd voor het downloaden van updates

Prijzen:

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 22 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps for Business: $ 8,25 per maand per gebruiker

Office 365 Enterprise-abonnement E1: $ 8 per maand per gebruiker

Office 365 Enterprise E3-abonnement: $ 20 per maand per gebruiker

Office 365 Enterprise E5-abonnement: $ 35 per maand per gebruiker

Overheidsplannen beschikbaar

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

3. Bitrix24

Bitrix24 maakt samenwerking en productiviteit eenvoudig met zijn tools voor teamwork, uitgebreide mogelijkheden voor projectmanagement en veelzijdige communicatieopties. Dankzij de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden kunt u het afstemmen op uw specifieke behoeften. U kunt bijvoorbeeld aangepaste dashboards maken om KPI's bij te houden.

Maar Bitrix24 heeft ook zijn nadelen. Als u overstapt van Google Werkruimte, vindt u de gebruikersinterface van Bitrix24 misschien niet intuïtief in het gebruik, waardoor sommige gebruikers op zoek gaan naar alternatieven voor Bitrix24.

Belangrijkste functies van Bitrix24:

Ingebouwde CRM met klantendatabase , leadfunnel en verkoopautomatisering

HR-modules zoals personeelsplanning en Urenregistratie

Business intelligence-mogelijkheden, waaronder een analysedashboard en interactieve rapporten

Uitgebreide reeks geïntegreerde apps, zoals e-commercewinkels, boekhoudsoftware en mogelijkheden voor webconferenties

Voordelen:

U hoeft geen kennis van SQL te hebben om de business intelligence-tools te gebruiken

U kunt het platform offline gebruiken en uw werk automatisch naar de cloud laten uploaden zodra u weer online bent

De klantenservice is snel en behulpzaam

Nadelen:

Limiet aan opties voor gebruikersrollen en toegangsrechten

Taakstatussen kunnen niet worden aangepast

Ingewikkelde installatie en gebruikersinterface

Prijzen:

Gratis abonnement

Basic: $ 49/maand voor 5 gebruikers

Standaard: $ 99/maand voor 50 gebruikers

Professional: $ 199/maand voor 100 gebruikers

Onderneming: $ 399/maand voor 250 gebruikers

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,1/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 600 beoordelingen)

4. Dropbox Business

Dropbox begon met een beperkte missie: het delen, synchroniseren en openen van bestanden tussen meerdere gebruikers vereenvoudigen. Tegenwoordig beschikt het over voldoende functies om een potentieel alternatief voor Google Workspace te zijn.

Meer dan 300.000 zakelijke teams en meer dan de helft van de Fortune 500-bedrijven gebruiken Dropbox als digitale werkruimte en oplossing voor cloudopslagruimte. Maar hoewel Dropbox een krachtige tool is voor het delen van bestanden en samenwerking, biedt het van nature geen essentiële communicatiefuncties die Gmail of Meet kunnen vervangen.

Belangrijkste functies van Dropbox Business:

Geavanceerde functies voor bestandsbeheer, zoals versiebeheer, geautomatiseerde back-ups, zoeken in bestanden, gedeelde mappen, opmerkingen en extern delen

Activiteiten bijhouden om inzicht te krijgen in acties van gebruikers

Projectcoördinatie met tijdlijnen, tabellen en lijsten

Integreert met tools van derden, zoals Slack en Zoom, zonder dat je het platform hoeft te verlaten

Voordelen:

IT-professionals beschikken over uitgebreide functies voor beheerders, waardoor het eenvoudig is om gebruikersaccounts te beheren met gedetailleerde instellingen voor toestemming

Dankzij verbeterde versiebeheer kunt u eenvoudig terugkeren naar eerdere versies van de bestanden als u een fout maakt

Dwingt je niet om bestanden te comprimeren

Nadelen:

Af en toe vertragingen of fouten bij het synchroniseren van bestanden tussen apparaten

Opslaglimieten kunnen beperkend zijn voor bedrijven met veel gegevens

Soms lijkt de focus meer te liggen op het uitrollen van nieuwe functies dan op het versterken van de basisfunctionaliteit

Prijzen:

Standaard: $ 15 per maand per gebruiker

Advanced-abonnement: $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,4/5 (meer dan 20.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 21.000 beoordelingen)

5. Asana

Asana is een cloudgebaseerd platform voor samenwerking en projectmanagement dat teams helpt bij het coördineren van taken, het organiseren van projecten, het bijhouden van de voortgang en het onderhouden van verbinding. Het biedt een breed scala aan functies die teams helpen slimmer en efficiënter te werken.

Hoewel Asana een uiterst krachtige tool voor werkstroombeheer is, beschikt het niet over speciale tools voor het maken van documenten, presentaties en spreadsheets. Als je Asana als alternatief voor Google Workspace wilt gebruiken, neem dan de tijd om de app-integraties te bestuderen, zodat je alle tools die je nodig hebt op één platform kunt verbinden.

Belangrijkste functies van Asana:

Communiceer via reacties, @vermeldingen en aanpasbare notificaties

U kunt taken delegeren, deadlines toewijzen en werkstroomprioritering toepassen met drag-and-drop-mogelijkheden

Bekijk taakafhankelijkheden in één oogopslag in de vorm van een Work Graph®-datamodel en gantt-grafieken

Kan worden geïntegreerd met andere diensten zoals Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive en meer dan 1.000 apps van derden

Voordelen:

Geavanceerde zoekfuncties

Robuuste mobiele ondersteuning en realtime synchronisatie voor apps (Apple iOS en Android)

Geschikt voor het coördineren en bijhouden van grote, complexe projecten

Nadelen:

Kan lastig te gebruiken zijn als je niet bekend bent met software voor projectmanagement

Gebrek aan flexibiliteit bij de instelling van terugkerende taken

U wordt automatisch aangemeld voor notificaties per e-mail, waardoor uw inbox kan overspoeld worden en belangrijke notificaties ondergesneeuwd raken

Prijzen:

Basic: Gratis

Premium-abonnement: $ 10,99 per maand per gebruiker

Business: $ 24,99/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,3/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

6. Zoho Workplace

Zoho Workplace is een cloudgebaseerde productiviteitssuite die is ontworpen om bedrijven, teams en individuen te helpen samenwerken, communiceren en hun werk gedaan te krijgen. Het bevat een verscheidenheid aan functies, zoals het aanmaken en opslaan van documenten, taakbeheer, e-mailhosting, videovergaderingen en projectbijhouden.

In vergelijking met sommige andere opties op deze lijst is Zoho Workplace geen bekend alternatief voor Google Workspace. Dat betekent dat er minder informatie beschikbaar is om je te leren hoe je het meeste uit dit platform kunt halen.

Belangrijkste functies van Zoho Workplace:

Zia, een AI-assistent voor schrijven en data-analyse

Een e-mailprogramma met veel functies

Geavanceerde zoekfunctie in alle Workplace-apps

Voordelen:

Integreert naadloos met het Zoho-ecosysteem, dat onder meer een CRM-, financieel en marketingplatform omvat

Workplace Dashboard biedt u een totaalweergave van apps, zodat u niet hoeft te schakelen tussen browsers

Veel ontwerpen en sjablonen voor presentaties, plus de mogelijkheid om multimedia-content in te sluiten

Nadelen:

Enkele betrouwbaarheidsproblemen, zoals het niet opslaan van werk wanneer de internetverbinding wegvalt

Niet zo populair als andere samenwerkingsapps , dus er zijn online beperkte bronnen voor probleemoplossing en ideeën

Moeilijk herstelproces voor per ongeluk verwijderde bestanden

Prijzen:

Free Forever

Standaard: $ 3 per maand per gebruiker

Professional: $ 6 per maand per gebruiker

Alleen e-mail: $ 1 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,4/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (3 beoordelingen)

7. LibreOffice

LibreOffice is een open-source suite voor productiviteit met tools voor tekstverwerking, spreadsheets, presentaties, databases en meer. Het is compatibel met een breed bereik aan formaten, waaronder Microsoft- en G Suite-bestanden, en kan worden gebruikt op Windows, macOS en Linux.

"Libre" is Spaans voor gratis – en dat is LibreOffice ook. Het heeft niet veel toeters en bellen, maar het werkt prima als alternatief voor Google Documenten, Sheets en Slides.

Belangrijkste functies van LibreOffice:

Tekstverwerking, spreadsheets, presentaties, databases en meer

Kantoorsuite met tools voor tekstverwerking, spreadsheets en het aanmaken van presentaties

Krachtige mogelijkheden voor gegevensanalyse

Automatisering van bedrijfsprocessen via macro's en scripts

Voordelen:

Werkt op elk besturingssysteem

Ondersteunt een breed bereik aan bestandsformaten voor export

Er worden voortdurend updates van functies en functionaliteiten uitgerold

Nadelen:

Niet cloudgebaseerd, dus bestanden moeten lokaal of op een server worden opgeslagen

Geen e-mailprogramma

Geen realtime samenwerking voor verspreide teams

Prijzen:

Free

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

8. OnlyOffice

OnlyOffice is een kantoorsuite die is ontworpen om teams te helpen samenwerken en hun werk gedaan te krijgen. U kunt het zowel via de cloud als lokaal implementeren. Het is een goed alternatief voor G Suite als u veel werkt met tekstverwerkings-, spreadsheet- en presentatiesoftware.

Als u kiest voor een oplossing op locatie, moet u investeren in (en zorgen voor het onderhoud van) een privé-server.

Belangrijkste functies van OnlyOffice:

Wordt geleverd met een pakket samenwerkingstools, waaronder projectmanagement, e-mail, kalender, CRM en communicatie

Werkt op verschillende platforms (Linux, Mac, Windows)

Heeft een breed bereik aan documentsjablonen

Ondersteunt extensies, zodat u meer functies kunt toevoegen

Voordelen:

Biedt zowel cloud- als on-premises-opties

Eenvoudig in gebruik en te leren

Krijg meer controle over je gegevens en privacy als je kiest voor implementatie op locatie

Nadelen:

Ongecompatibiliteit met gangbare bestandstypen zoals Word-documenten en Excel-spreadsheets

Niet ideaal voor het maken van complexe documenten, databases en presentaties

Geen e-mailclient en kalender-app

Prijzen:

Cloud

Free

Business: $ 5 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor een offerte

On-premises

Enterprise: $ 2.200 per server voor 50 gebruikers

Enterprise Plus: $ 3.300 per server voor 50 gebruikers

Enterprise Premium: $ 4.450 per server voor 50 gebruikers

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,4/5 (56 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

9. Wrike

Wrike is een cloudgebaseerd projectmanagementplatform dat is ontworpen om teams te helpen efficiënter samen te werken. Het bevat een verscheidenheid aan functies, zoals takenlijsten, resourcebeheer, tijdsregistratie en rapportage, aangepaste dashboards, geautomatiseerde werkstroomen en meer.

Wrike heeft ook een mobiele app, zodat je onderweg toegang hebt tot je projecten.

In tegenstelling tot het gebruiksgemak van Google Workspace en andere concurrenten van Wrike, zult u met Wrike waarschijnlijk niet meteen aan de slag kunnen. Vraag het Wrike-team om u te helpen bij het opzetten van een systeem dat is afgestemd op de processen en behoeften van uw bedrijf.

Belangrijkste functies van Wrike:

Projectmanagement met gantt-grafieken en kanban-borden, gecombineerd met zichtbaarheid naar de werklast van elk teamlid voor een goed beheer van de middelen

Bekijk aangepaste rapporten over de projectstatus met realtime gegevens en visueel aantrekkelijke dashboards

Houd tijdlijnen en de werkelijke kosten bij ten opzichte van de geschatte kosten om binnen de limieten van het budget te blijven

Meer dan 400 kant-en-klare integraties

Voordelen:

Verzoeken die via formulieren worden ingediend, kunnen automatisch worden omgezet in taken

Werkt deadlines in gantt-grafieken automatisch bij wanneer projecttijdlijnen worden gewijzigd

Verkoop- en ondersteuningsteams hanteren een adviserende aanpak om u te helpen Wrike af te stemmen op uw operationele behoeften

Nadelen:

Het kost wat tijd om het onder de knie te krijgen en te implementeren, omdat je een nieuwe manier van denken moet aannemen over hoe je de projecten van je bedrijf organiseert

Gebrek aan opties voor het configureren van e-mailnotificaties bij updates

Sommige recensies zeggen dat de gebruikersinterface niet erg intuïtief is en dat het lastig kan zijn om de locatie van een item te vinden

Prijzen:

Free

Team: $ 9,80/maand per gebruiker

Business: $ 24,80/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Pinnacle: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,2/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

10. Monday.com

Monday.com is een webgebaseerd werkbesturingssysteem waarmee je apps als bouwstenen kunt integreren om de suite voor productiviteit samen te stellen die je nodig hebt. Het bevat een verscheidenheid aan functies, zoals takenborden, dashboards, het delen van bestanden, berichtenverkeer en meer.

Hoewel de 'bouwstenen'-aanpak vernieuwend en creatief is, is deze niet voor iedereen geschikt, waardoor sommigen op zoek gaan naar alternatieven voor Monday. Lees verder om te bepalen of Monday echt het Google Workspace-alternatief is dat u nodig hebt.

Belangrijkste functies van Monday:

Blijf eenvoudig de voortgang en OKR's bij met drag-and-drop-borden, tijdlijnen en grafieken, evenals aanpasbare dashboards

Producten ontworpen voor specifieke toepassingen: werkbeheer, marketing, verkoop, projecten en IT-ontwikkeling

Werk met bestanden van andere platforms zoals Microsoft 365, Dropbox en Google Workspace via integraties en no-code-recepten

Maak aangepaste automatiseringen en triggers, of gebruik de monday.com API om de processen van je bedrijf beter te integreren

Voordelen:

Duidelijke labels en intuïtieve menu's die zelfs beginnende gebruikers snel begrijpen, waardoor de onboarding sneller verloopt

De drag-and-drop-functie is gebruiksvriendelijk en maakt het opzetten van werkstroomen eenvoudiger

Je krijgt meer context bij taken dankzij bijlagen en chats op taakniveau

Nadelen:

Kan moeilijk te gebruiken zijn als basis voor grootschalige activiteiten vanwege het gebrek aan nuttige functies voor projecten op niveau van de onderneming

Het importeren en exporteren van projecten van en naar andere tools voor projectmanagement kan soms moeilijk zijn, zelfs voor ervaren technische gebruikers

Beperkte opties voor formattering van de tekst

Prijzen:

Free Forever

Basic: $ 8 per maand per gebruiker

Standaard: $ 10 per maand per gebruiker

Pro: $ 16 per maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor een offerte

Beoordelingen en recensies:

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Vind een alternatief voor Google Workspace dat uw verwachtingen overtreft

Zoals u ziet, zijn er diverse alternatieven voor Google Workspace die krachtige functies bieden om teams te helpen samenwerken en hun werk gedaan te krijgen.

Of je nu op zoek bent naar een betaalbare oplossing of iets met meer geavanceerde mogelijkheden, de opties die in dit artikel worden beschreven, bieden vast en zeker iets dat aan jouw behoeften voldoet. Elk platform heeft zijn eigen unieke voor- en nadelen, dus zorg ervoor dat je je goed informeert voordat je beslist welk platform het beste bij je past.

Met al deze G Suite-alternatieven die nu beschikbaar zijn, is het nog nooit zo eenvoudig geweest om de perfecte samenwerkingstool voor je team te vinden!