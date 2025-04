10 beste Office Productivity Suite software in 2025 (beoordelingen en prijzen)

Of je nu een eigenaar van een klein bedrijf bent of een manager die zijn productiviteit wil verbeteren, je hebt betrouwbare kantoorsoftware nodig waarmee je meer kunt doen in minder tijd.

Stel je dit eens voor: een kantoorpakket op maat van jouw behoeften, dat de samenwerking verbetert en de productiviteit verhoogt.

Met krachtige functies zoals documentverwerking, platformonafhankelijke compatibiliteit en opslagruimte bevorderen de juiste kantoorsoftware en apps de samenwerking en de efficiëntie van de organisatie.

Inzicht in de voor- en nadelen van de beschikbare softwarepakketten op de markt helpt je bij het selecteren van de meest geschikte oplossing.

Onze lijst gaat in op de 10 beste productiviteitssuites om vorm te geven aan hoe je werkt, digitale content maakt en deelt en je productiviteit verhoogt.

Wat moet je zoeken in Office Productivity Suite Software?

Dit is wat je moet zoeken in een productiviteitssuite voor kantoor.

Functies en functionaliteit: De beste Microsoft Office productiviteitssuites bieden robuuste functies voor het aanmaken van documenten en presentaties, bewerkingstools voor gebruikers, taakbeheer en zijn compatibel met populaire bestandsformaten

Een effectieve Office-suite stelt uw teams die aan meerdere projecten tegelijk werken in staat om in realtime samen te werken door gelijktijdig bewerkingen uit te voeren, commentaar te leveren en aantekeningen toe te voegen. Het kantoorpakket moet communicatie-apps bieden zoals e-mail en messaging om teamwerk te bevorderen en samen meer Klaar te krijgen

Intuïtieve interface: Je wilt dat je teams meer tijd besteden aan het doen van hun werk dan aan het uitzoeken hoe de kantoorsoftware werkt. Kies voor kantoorpakketten met gebruiksvriendelijke interfaces om een snelle acceptatie te bevorderen, trainingstijd te verkorten, productiviteit te stimuleren en de productiviteit te verhogen focus Integreermogelijkheden: Integreert de oplossing met uw bestaande technologie? Integratie met uw backendsystemen, besturingssystemen en platforms voor cloud opslagruimte helpt bij het stroomlijnen van gegevensbeheer

Veiligheid van gegevens : Kies een productiviteitssuite met geavanceerde versleuteling, gegevensbeveiliging, toegangscontroles en veilig delen om gevoelige bedrijfsgegevens te beschermen

: Kies een productiviteitssuite met geavanceerde versleuteling, gegevensbeveiliging, toegangscontroles en veilig delen om gevoelige bedrijfsgegevens te beschermen Schaalbaarheid en compatibiliteit: Kies een kantoorpakket dat met uw bedrijf meegroeit en tegemoet komt aan veranderende behoeften. Compatibiliteit met meerdere apparaten en toegang via mobiele apps is een must voor productiviteit onderweg voor uw werknemers

De 10 beste kantoorsoftware voor productiviteit in 2024

1. ClickUp

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren en uw productiviteit te verhogen met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-automatisering

Als manager die meerdere projecten beheert en in teams samenwerkt, hebt u de juiste oplossing nodig om alle aspecten van uw werk te beheren. ClickUp's cloud-gebaseerde productiviteitstool stelt u in staat om uw werkstroom en taken aan te passen. De sjablonen die ClickUp biedt, helpen uw team zich te concentreren op het voltooien van uw prioritaire taken en zorgen ervoor dat niets achterblijft.

Naast de vele beschikbare sjablonen zijn er functies zoals ClickUp AI stelt u in staat om uw document vanaf nul te creëren volgens uw vereisten. Sorteer uw documenten om ze snel terug te vinden en sla ze op in uw werkruimte voor snelle toegang.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

De oplossing van ClickUp helpt u inzicht te krijgen in de volgorde van de Taken die uw teams moeten voltooien en brengt de onderlinge afhankelijkheden in kaart om een naadloze uitvoering te garanderen. Met een holistische weergave is het beheren van resources voor maximale productiviteit en minimale overlap eenvoudig.

Maak uw projectmanagement eenvoudig en luchtig met een gebruikersvriendelijke en aanpasbare interface. De nieuwste versie van ClickUp vereenvoudigt het delen van bestanden en samenwerking in realtime door iedereen binnen je werkstromen met elkaar te verbinden om input van je team te krijgen.

ClickUp beste functies

Plan en prioriteer uw kantoortaken met zichtbaarheid in alle details van uw projecten en hoe u ze wilt afstemmen op de doelen van het bedrijf

Gebruik ClickUp Documenten om alles op één plek te openen door Docs en Taken te koppelen. Voeg widgets toe om workflows bij te werken, statussen van projecten bij te werken, taken toe te wijzen, delen van bestanden en meer

ClickUp Whiteboard is een perfect canvas om uw ideeën te visualiseren, teamworkflows te creëren voor brainstorming, strategie en mapping, en meer context aan uw werk toe te voegen door taken, documenten en bestanden in kaart te brengen

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Whiteboard-gif.gif ClickUp Whiteboards met functies voor samenwerking gif /%img/

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

Creëer actie-items en subtaken op basis van de context van Taken en documenten met behulp van ClickUp AI en injecteer creativiteit in uw content workstroom

Maak sjablonen voor taken voor veelvoorkomende taken en voeg functies toe zoals uitgebreide bewerking, tags voor taken en checklists voor taken, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over gemiste taken

Bewerk documenten tegelijkertijd voor eenvoudige samenwerking in teams en wijs taken en opmerkingen toe aan uw team leden

Automatiseer het bijhouden van teams met ClickUp Goals, blijf op schema om uw tijdlijnen te halen met duidelijke doelstellingen en stel targets in om overwinningen bij te houden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Clickup-goals-dashboard.jpeg ClickUp doelen dashboard /$$$img/

Houd de voortgang met betrekking tot doelen bij met het ClickUp Goals dashboard

ClickUp zorgt voor een naadloze cross-platform migratie - bijvoorbeeld van Google Workruimte, Asana, Microsoft Excel of Monday.com - en voor een soepele integratie met communicatietools zoals Zoom en Slack

ClickUp beperkingen

Er is een leercurve voor nieuwe functies

De gratis versie geeft geen toegang tot geavanceerde functies zoals analytics of tijdlijnen van projecten

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand/gebruiker

$7/maand/gebruiker Business: $12/maand/gebruiker

$12/maand/gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

2. Microsoft 365

via Microsoft 365 Met een alles-in-één intuïtief platform kunt u creëren, delen en samenwerken op één plaats, waardoor teamwerk soepel verloopt. Microsoft Office 365 is een cloud-gebaseerd software voor kantoorbeheer die kleine bedrijven en grote organisaties helpt om op één plek samen te werken met al hun favoriete apps.

Microsoft Office 365-suite omvat Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office for the Web en Microsoft Skype for Business Online. Met de online kantoorsoftware kunnen gebruikers vanaf vrijwel elke locatie via internet productiever worden.

Microsoft 365 beste functies

Mogelijkheid om alles te ontwerpen, van begrotingen, sociale berichten, video's en meer, zonder enige ervaring met grafisch ontwerp

Een uniforme interface voor Microsoft Office om documenten, presentaties en werkbladen te maken

OneDrive organiseert en bewaart al uw essentiële bestanden binnen Office 365

Samenwerkingsfuncties voor je team en clients om overal samen te werken op al je apparaten

Microsoft 365 limieten

U kunt geen afzonderlijke producten van Office 365 kopen

Lage bandbreedte kan de Office-suite traag maken

Microsoft 365 prijzen

Microsoft 365 Business Basic: $6,00/gebruiker/maand

$6,00/gebruiker/maand Microsoft 365 Business Standard: $10,62/gebruiker/maand

$10,62/gebruiker/maand Microsoft 365 Business Premium: $22,00/gebruiker/maand

$22,00/gebruiker/maand Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/gebruiker/maand

$8,25/gebruiker/maand Microsoft 365 E3: $36,00/gebruiker/maand (jaarlijkse toewijzing)

$36,00/gebruiker/maand (jaarlijkse toewijzing) Microsoft 365 E5: $57,00/gebruiker/maand (Jaarlijkse verbintenis)

$57,00/gebruiker/maand (Jaarlijkse verbintenis) Microsoft 365 F3: $8,00/gebruiker/maand (Jaarlijkse verbintenis)

$8,00/gebruiker/maand (Jaarlijkse verbintenis) Microsoft 365 Family : $99,99/jaar

: $99,99/jaar Microsoft 365 Personal: $69,99/jaar

Microsoft 365 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4900+ beoordelingen)

4.7/5 (4900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (13400+ beoordelingen)

3. Google Werkruimte

via Google Werkruimte Google Workspace is een webgebaseerd online kantoorpakket dat uw zakelijke doelen soepel integreert met de behoeften van uw team. Hun nieuwste Duet AI is een grote productiviteitshack die de productiviteit van je bedrijf verhoogt met generatieve AI.

Je kunt verbinding maken, creëren en samenwerken met behulp van e-mail, chat, bestanden en vergaderingen binnen dit Microsoft Office-alternatief. De nieuwste versie van Gmail is geschikt voor organisaties en bedrijven op Enterprise-niveau en wordt geleverd met een analytisch dashboard en configuratie van de veiligheid van gegevens.

Google Werkruimte beste functies

Dankzij compatibiliteit met meerdere apparaten kunnen werknemers vanaf kantoor of thuis samenwerken op meerdere apparaten, inclusief mobiele apps

Cloud-infrastructuur houdt informatie, identiteiten, apps zoals Google Documenten en apparaten veilig en beschermd

Integreer uw deelbare pagina's met Google Agenda om al uw vergaderdocumenten op één plek te bewaren

proefversie van 14 dagen om Google's productiviteitssuite te ervaren

Google Werkruimte limieten

Niet compatibel met andere platforms voor het delen van documenten

Met de webgebaseerde software is het niet mogelijk om in offline modus te werken

Prijzen Google Werkruimte

Gratis versie : 14 dagen lang

: 14 dagen lang Individueel abonnement: $9,99/maand (korting bij toewijzing van 1 jaar)

$9,99/maand (korting bij toewijzing van 1 jaar) Business Starter : $6/maand/gebruiker (jaarlijkse toewijzing)

: $6/maand/gebruiker (jaarlijkse toewijzing) Zakelijk Standaard : $12/maand/gebruiker (Jaarlijkse verbintenis)

: $12/maand/gebruiker (Jaarlijkse verbintenis) Business Plus : $18/maand/gebruiker (Jaarlijkse verbintenis)

: $18/maand/gebruiker (Jaarlijkse verbintenis) Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Werkruimte beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (42.200+ beoordelingen)

4.6/5 (42.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.200+ beoordelingen)

4. Apple iWork

Via Apple iWork Als je documenten, spreadsheets en presentaties wilt maken binnen het ecosysteem van Apple, kun je dat doen met Apple iWork. Met de productiviteitstools voor kantoor op iCloud.com kun je documenten met bestandsformaten als Word, Excel en Presentatie openen, bewerken en exporteren.

De kantoorsuites hebben verschillende sjablonen die ondersteunen bij het maken van professionele documenten die zijn aangepast aan jouw behoeften. Werk samen met je teamleden met functies zoals het bijhouden van wijzigingen, highlights en geïntegreerd chatten.

Apple iWork beste functies

Stel documenten samen en voeg afbeeldingen, grafieken en meer toe met de beschikbare sjablonen

Spreadsheets maken met grafieken, tabellen, afbeeldingen, slimme categorieën en draaitabellen

Zelf of in teamverband presentaties maken en geven met Keynotes

Apple iWork limieten

Gebruikers hebben te maken met inconsistenties in de opmaak wanneer ze iWork-documenten openen in MS Office en andere kantoorsoftware

Problemen met compatibiliteit tussen verschillende versies van iOS

Prijzen van Apple iWork

Gratis versie voor iedereen met een iCloud account

Beoordelingen en recensies over Apple iWork

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

5. WordPerfect

via WordPerfect WordPerfect is een voltooien softwarepakket met meerdere functies, van een tekstverwerkingsprogramma tot een eenvoudig te gebruiken beeldbewerkingsprogramma om u productiever te maken.

Daarnaast biedt Corel WordPerfect Office geavanceerde functies zoals een ingebouwd Oxford woordenboek, een eBook uitgever en verschillende sjablonen waarmee je slimmer kunt werken.

WordPerfect beste functies

Alles-in-één kantoorpakket met een tekstverwerkings-app (WordPerfect), een spreadsheet-app (Quattro Pro), een presentatie-app, WordPerfect Lightning en een hulpmiddel voor beeldbewerking AfterShot

Open, bewerk en bewaar de meest recente versie van Microsoft Office formats in de WordPerfect Office toepassing

Met WordPerfect Lightning kunnen gebruikers tekst en afbeeldingen uit verschillende bronnen verzamelen en hergebruiken als document of e-mail

WordPerfect beperkingen

Conversie van tabellen en andere onderdelen naar een ander programma, zoals Word, werkt niet perfect

Vergeleken met Microsoft is er meer werk nodig voor redlining

WordPerfect prijzen

Eenmalige licentie: $249,99

WordPerfect beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (73 beoordelingen)

4.1/5 (73 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (190 beoordelingen)

6. LibreOffice

via LibreOffice Als je op zoek bent naar een toegankelijke, maar toch bijna voltooide en kosteneffectieve tool voor productiviteit op kantoor, dan is LibreOffice, een nakomeling van de Document Foundation, je redding.

LibreOffice, een open-source kantoorpakket, is de opvolger van OpenOffice. Met deze gratis kantoorsoftware voor productiviteit ziet je werk er geweldig uit, ongeacht het format en het doel van je document, van een scriptiebrief, financieel verslag en presentaties tot technische tekeningen.

LibreOffice beste functies

Gratis te gebruiken kantoorproductiviteitstool met een tekstverwerker, editor voor spreadsheets en presentatiesoftware die beschikbaar is in 110 talen

Biedt compatibiliteit met meerdere document formats, inclusief Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx), en Publisher

Breid de functie uit en automatiseer taken met extensies uit het LibreOffice Extension Center en kant-en-klare sjablonen

LibreOffice limieten

Mist de opties om op te slaan, te delen, te automatiseren en online te integreren met andere software

Verouderde interface vergeleken met andere productiviteitssuites

LibreOffice prijzen

Free forever

LibreOffice beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (257 beoordelingen)

4.3/5 (257 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2151 beoordelingen)

7. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice Wij hebben een oplossing als uw CFO om een budgetverlaging heeft gevraagd, maar nog steeds een open-source kantoorpakket nodig heeft.

Apache OpenOffice is een gratis open-source productiviteitssoftwarepakket dat organisaties helpt bij het sneller maken van Excel, presentaties, afbeeldingen en gegevensbeheer.

Apache OpenOffice beste functies

Beschikbaar in meerdere talen en compatibel met alle standaardcomputers

Gegevens worden opgeslagen in een internationaal open standaard format, dat bestanden kan lezen en schrijven die zijn gemaakt met andere standaard kantoorsoftwarepakketten

Met Apache OpenOffice Base kunt u tabellen, formulieren en rapporten maken en wijzigen binnen de software van de suite

Apache OpenOffice beperkingen

De gebruikersinterface is saai en verouderd

Sommige formats van de MS Office apps zijn niet compatibel met Oneoffice

Prijzen Apache OpenOffice

Free forever

Apache OpenOffice beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (480+ beoordelingen)

8. Zoho Werkplek

via Zoho Werkplek Vinden jullie teams het lastig om tussen meerdere apps te jongleren en in silo's te werken?

Bedrijven kunnen het zware werk elimineren met een uniform dashboard dat je apps en zakelijke bronnen integreert op één plek met Zoho Workplace, een geïntegreerde suite van apps en tools voor productiviteit .

Zoho Workplace heeft een e-maildienst, een tool voor bestandsbeheer en een kantoor- en samenwerkingspakket. De productiviteitssuite software biedt een social media-stijl samenwerking voor je mailbox. In de streams van Zoho Mail kun je ideeën posten, brainstormsessies met je team houden en gelijktijdig items plannen.

Zoho Workplace beste functies

Met het aanpasbare dashboard kun je thema's veranderen en de taal van je voorkeur kiezen

Met de mobiele apps van Workplace kun je overal verbinding maken en samenwerken met je team

Connect is een sociaal intranet voor bedrijfsbrede samenwerking

Maak en lever professionele presentaties aan je publiek wereldwijd met Zoho Show en kies uit meerdere sjablonen en geavanceerde animatie-opties

Zoho Workplace beperkingen

Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Integratieproblemen met apps die niet van Zoho zijn

Zoho Workplace prijzen

Standaard : $3/maand/gebruiker

: $3/maand/gebruiker Professioneel : $6/maand/gebruiker

: $6/maand/gebruiker Mail Only : $1/maand/gebruiker

: $1/maand/gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoho Workplace beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2300+ beoordelingen)

4.4/5 (2300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. SoftMaker Kantoor

via SoftMaker Kantoor SoftMaker Office is een Google Werkruimte alternatief met automatische vertaling, PDF samenvoegen, digitale handtekening en documentvergelijking voor smartphones en tablets.

Deze productiviteitssuite die voldoet aan de GDPR-richtlijnen is compatibel met Microsoft Office, zodat je je documenten kunt bewerken in het ecosysteem van Microsoft.

SoftMaker Office beste functies

Automatische vertaling, PDF samenvoegen, digitale handtekeningen en documentvergelijking

Hoogwaardige OpenType- en TrueType-lettertypen voor Windows-, Mac- en Linux-systemen

GDPR-compliant en beschikbaar op mobiele apps voor iOS en Android

SoftMaker Office limieten

Synchroniseert niet gemakkelijk met opslagruimte in de cloud

Gebruikers klagen dat updates gebrekkig en traag zijn

SoftMaker Office prijzen

Professional 2024 : $129.95

: $129.95 Standaard 2024: $99.95

SoftMaker Office beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. OnlyOffice

via OnlyOffice Laten we aannemen dat u een IT-afdelingsmanager bent bij een onderwijsinstelling die een kantoorpakket wil integreren met zijn cloud-omgeving om documenten veilig op te slaan in de cloud. U bent op zoek naar een MS Office alternatief met on-premise hosting, en OnlyOffice is een ideale match.

Met de productiviteitssuite van OnlyOffice kunnen docenten en studenten het werk aan hun projecten stroomlijnen, online samenwerken, documenten, spreadsheets en presentaties maken en bewerken en het onderwijs- en leerproces vergemakkelijken.

OnlyOffice beste functies

Een intuïtief bedieningspaneel om uw digitale werkruimte te beheren en aan te passen met ingebouwde kleurenschema's, logo's, titels en koppelingen te vervangen en het interfacethema te wijzigen

Samenwerkingsruimten voor het gezamenlijk schrijven van documenten, het bijhouden van wijzigingen en communicatie in realtime met ingebouwde chatten en audio- en videogesprekken

Gebruik Werkruimte voor projectdocumentatie coderen samenwerking documenten voor Enterprise veiligheid en analyseer de productiviteit van uw team met behulp van Gantt grafieken

beperkingen van #### OnlyOffice

Niet eenvoudig om de voorkant aan te passen

Het synchroniseert niet automatisch met Google Drive

OnlyOffice prijzen

Enterprise : $2.200/server voor 50 gebruikers

: $2.200/server voor 50 gebruikers Enterprise Plus: $3.300/server voor 50 gebruikers

$3.300/server voor 50 gebruikers Enterprise Premium: $ 4.450/server voor 50 gebruikers

OnlyOffice beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (63 beoordelingen)

4.4/5 (63 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (324 beoordelingen)

Klaar om de productiviteit van uw organisatie te revolutioneren?

Uw keuze van office suite software is het kompas dat u leidt naar gestroomlijnde samenwerking, efficiënte documentverwerking en verbeterde organisatorische efficiëntie. Kies een productiviteitssuite die consistent is met de werkstroom van uw organisatie en die een naadloze, productieve en veilige omgeving biedt voor teams om hun doelen te bereiken.

ClickUp is een van de beste kantoorpakketten voor bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en iedereen die digitale content wil creëren en delen. Beheer van werkstromen splitst complexe projecten op in beheersbare taken en stelt je in staat om verantwoordelijkheden toe te wijzen, de voortgang bij te houden en handmatige stappen in de workflow te automatiseren.

ClickUp's automatisering integreert met andere kantoorsoftware voor een soepele werkstroom tussen verschillende software en afdelingen. De veiligheid op ondernemingsniveau maakt het de online Office-suite bij uitstek, zelfs voor sectoren zoals onderwijsinstellingen.

Geavanceerde functies zoals sjablonen voor spreadsheets, tools voor samenwerking tussen teams, platformonafhankelijke migratie en de mogelijkheid om te integreren met andere communicatie-apps maken ClickUp perfect voor drukke professionals die digitale content willen creëren en delen met hun clients en teams.

Probeer ClickUp productiviteit op kantoor software vandaag.