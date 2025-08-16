Gratis sjablonen voor videoscripts voor marketing, YouTube en training

Soms komen de ideeën in een stroomversnelling: een sterke openingszin, een krachtige call-to-action, alles.

Andere dagen? Alleen jij, een knipperende cursor en een schets die maar geen vorm wil krijgen.

Als je ooit in die rare situatie hebt gezeten waarin je wel weet wat je wilt zeggen, maar niet precies hoe je het moet zeggen, dan ben je niet de enige!

Dat is waar een goed sjabloon voor een script het verschil maakt. Het biedt de steun waar uw boodschap op kan staan, scène na scène.

In deze blog bespreken we de beste gratis sjablonen voor videoscripts.

Wat zijn sjablonen voor videoscripts?

Sjablonen voor videoscripts geven uw ideeën een duidelijke structuur en helpen u om tijdens het opnemen bij de boodschap te blijven. Met een solide videoscript hoeft u niet op uw geheugen te vertrouwen of ter plekke te improviseren.

Deze sjablonen laten zien waar u uw boodschap moet plaatsen, wanneer u uw beeldmateriaal moet introduceren en hoe u dingen op een pakkende manier kunt afsluiten. Elk onderdeel heeft een doel en uw boodschap blijft van begin tot eind scherp.

Of u nu marketingvideo's maakt, toekomstige video's voor een campagne plant of gewoon uw gedachten op een rijtje wilt zetten, met een sjabloon voor een script gaat het proces een stuk sneller en betrouwbaarder.

De beste sjablonen voor videoscripts in één oogopslag

Wat maakt een goede sjabloon voor een videoscript?

Hier is waar u op moet letten bij het selecteren van een sjabloon voor een videoscript:

Duidelijke structuur: De sjabloon helpt je om je video-content op te splitsen in behapbare delen, zodat je boodschap op een natuurlijke manier overkomt en geen overbodige woorden bevat

Bewustzijn van het publiek: Een goede sjabloon voor een videoscript houdt rekening met uw target audience, zodat u hun taal spreekt en u zich kunt concentreren op wat voor hen belangrijk is

Flexibel format: Uw sjabloon moet geschikt zijn voor verschillende soorten video content, van Uw sjabloon moet geschikt zijn voor verschillende soorten video content, van uitlegvideo's tot bedrijfsvideo's, zonder dat u zich hoeft te beperken

Visuele planning: De beste sjabloon laat ruimte voor visuele elementen, afbeeldingen op het scherm, aanwijzingen en overgangen, waardoor de productie soepeler en doelgerichter verloopt

Secties met aanwijzingen: Een goed sjabloon bevat aanwijzingen, stapsgewijze handleidingen en tips voor het schrijven van videoscripts die u aanzetten tot nadenken over wat u zegt en hoe u dat zegt

Slimme extra's: De beste sjablonen bieden ingebouwde tools zoals De beste sjablonen bieden ingebouwde tools zoals het genereren van een overzicht , ruimte voor SEO-aantekeningen of ideeën voor hergebruik, en zelfs koppelingen met een contentkalender . Deze extra's besparen tijd en helpen je videoresultaat in een grotere strategie te passen

Beste sjablonen voor videoscripts

Klaar om het aanmaken van content naar een hoger niveau te tillen?

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, heeft de sjablonen om dit gemakkelijk voor je te maken! Hier zijn de beste gratis sjablonen voor videoscripts die je kunt gebruiken:

1. ClickUp-sjabloon voor podcastscript

Gratis sjabloon downloaden Neem je podcasts zonder onderbrekingen op met de ClickUp-sjabloon voor scripts

Als je ooit op 'opnemen' hebt gedrukt en meteen met je mond vol tanden stond, dan is dit iets voor jou. Met de Podcast Script Template van ClickUp zorg je ervoor dat je podcast-afleveringen altijd goed verlopen en dat je niet halverwege een zin vastloopt of die belangrijke sponsorvermelding vergeet.

Van de intro tot de outro, elk onderdeel wordt duidelijk in kaart gebracht, met slimme prompts die je aanmoedigen om te beginnen met schrijven.

Omdat ze in ClickUp Docs staan, blijft alles precies waar je team al werkt. Dit maakt het gemakkelijk om ze te bewerken, van commentaar te voorzien of bij te werken voordat nieuwe medewerkers zich aansluiten.

Je kunt taken toewijzen, je co-host taggen, opmerkingen achterlaten en dit document zelfs koppelen aan je productiewerkstroom of kalender, zodat planning en scripting live in dezelfde ruimte plaatsvinden. Het is overzichtelijk, flexibel en staat je creativiteit niet in de weg.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Bewaar afleveringsdetails, aantekeningen over sponsors en introducties van gasten in één document

Segmenteer met tabellen die eenvoudig te dupliceren en aan te passen zijn

Werk samen aan content met co-hosts, editors en gasten met behulp van de functie voor opmerkingen en delen

🔑 Ideaal voor: Beginners en ervaren podcasters die hun podcasts goed willen structureren zonder cruciale elementen te vergeten.

2. ClickUp-sjabloon voor een blanco podcastschema

Gratis sjabloon downloaden Plan uw podcasts van begin tot eind met de sjabloon voor een blanco podcastschema van ClickUp

De sjabloon voor een blanco podcastschema van ClickUp brengt alles samen in één overzichtelijke ruimte. Hiermee kunt u gasten bijhouden, data vastleggen en publicatiedata vastleggen met handige aangepaste velden en subtaken.

Je definitieve script toevoegen gaat snel en de voortgang wordt automatisch bijgewerkt terwijl je de stappen afvinkt. Deze installatie helpt je podcastproductie soepel en georganiseerd te houden, waardoor je tijd bespaart en teamwork gemakkelijker wordt.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Wijs subtaken zoals brainstormen, gasten plannen en marketing toe aan teamleden met prioriteit en deadlines

Voeg de link naar je script rechtstreeks toe aan de taak

Bekijk automatisch de voortgang terwijl taken worden voltooid

🔑 Ideaal voor: Podcastteams die op zoek zijn naar een eenvoudige, herhaalbare manier om elke aflevering te beheren.

Gebruik aangepaste AI-velden in ClickUp om die sleuteldetails vast te leggen!

3. Sjabloon voor het schrijven van content voor ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer al je content op één plek met de sjabloon voor content schrijven van ClickUp

Het plannen van een goed videoscript begint met een solide opzet. Deze sjabloon voor het schrijven van content van ClickUp bevat alles wat je nodig hebt om je boodschap met vertrouwen over te brengen.

Van het instellen van duidelijke doelen en het begrijpen van uw publiek tot het plannen van deadlines en het opstellen van een lijst met alle media-assets: het houdt uw hele contentproces georganiseerd.

Het beste deel? ClickUp Brain is ook hier direct te gebruiken. Het is je AI-aangedreven schrijfassistent die slimme suggesties, contentoverzichten en verbeteringen biedt, allemaal toegankelijk binnen je ClickUp-documenten.

Gebruik meerdere LLMs binnen ClickUp Brain om je schrijfervaring te verbeteren

Brain helpt je bij het versnellen van brainstormen, het bijschaven en het genereren van je scripts. Het automatiseert ook updates en samenvattingen en schrijft in de door jou gewenste toon, zodat je meer tijd hebt om te creëren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Gebruik één document met geneste pagina's om verschillende soorten content te plannen en bij te houden

Leer uw publiek kennen en stem uw content daarop af

Volg gestructureerde formats voor het schrijven van content , waaronder blogposts, persberichten, casestudy's en meer

🔑 Ideaal voor: Schrijvers en marketingteams die een compleet, stapsgewijs raamwerk willen dat creativiteit ondersteunt en projecten op schema houdt.

🔍 Wist u dat? De vroegste films, die vaak maar een minuut duurden, hadden helemaal geen script nodig. In plaats daarvan vertrouwden filmmakers op 'scenario's': korte schetsen. De term 'screenplay' (scenario) kwam pas in de jaren 40 in gebruik.

4. ClickUp YouTube Content Planner-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Beheer je YouTube-kanaal naadloos met de YouTube Content Planner-sjabloon van ClickUp

De YouTube-contentplanningssjabloon van ClickUp brengt uw hele videoplanningsproces, van planning en scripting tot bewerking en publicatie, samen in één visuele, eenvoudig te beheren ruimte. De sjabloon is ingesteld met kant-en-klare taakfasen zoals scripting, opname en bewerking, zodat u de voortgang kunt bijhouden zonder elke keer opnieuw te beginnen.

Elke taak heeft ruimte voor creatieve briefings, trefwoorden, deadlines en zelfs bijgevoegde scripts, zodat je alles gemakkelijk op één plek kunt bewaren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd uw hele videoproces bij, van idee tot publicatie

Verplaats taken via scripting, opname, bewerking en meer in de productieboardweergave

Werk samen met je team om op een whiteboard te brainstormen over onderwerpen en content voor video's

🔑 Ideaal voor: YouTube-makers en teams die hun creatieve proces willen stroomlijnen en elke video op schema willen houden.

5. ClickUp ChatGPT-prompts voor het schrijven van sjablonen

Gratis sjabloon downloaden Schrijf sneller en frisser met ClickUp's ChatGPT-prompts voor sjablonen voor schrijven

Op zoek naar die perfecte vonk om de woorden te laten stromen? De sjabloon ChatGPT Prompts for Writing van ClickUp zit boordevol met meer dan 200 creatieve, eigenzinnige en tot nadenken stemmende schrijfopdrachten om je schrijfgewoontes op te schudden.

Of je nu een dagboek bijhoudt, een schets maakt, brainstormt over video-ideeën die kijkers aanspreken of gewoon aan het opwarmen bent, deze prompts zijn gemakkelijk aan te passen aan je eigen stijl. De layout is flexibel, met veel ruimte om te experimenteren, te herschrijven en iets origineels te creëren.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Blader door meer dan 200 veelzijdige schrijfopdrachten in één overzichtelijk document

Pas de prompts aan en mix ze om ze aan te passen aan je persoonlijke schrijfstijl

Structureer je gedachten, brainstorm over nieuwe onderwerpen en creëer boeiende content met handige prompts

🔑 Ideaal voor: Schrijvers, vloggers, studenten of iedereen die creatieve blokken wil doorbreken.

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversational AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – voor het genereren van content, het analyseren van data en meer – zijn wellicht de reden waarom ze zo populair zijn in verschillende rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet schakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u aan werkt, begrijpt platte tekst en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

6. Sjabloon voor videoproductie van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer de preproductie, productie en postproductie van video's met de sjabloon voor videoproductie van ClickUp

Deze sjabloon voor videoproductie van ClickUp biedt uw team een gestructureerde manier om elke fase van de productie zonder de gebruikelijke stress te beheren.

Met een lijstweergave van projecten om alles in één oogopslag te zien, een bordweergave om de voortgang bij te houden en een kalender om op schema te blijven, kunt u uw videoproductie naadloos beheren.

En wat meer is: het werkt perfect samen met ClickUp for Marketing, zodat je videoprojecten niet op zichzelf staan. Je kunt videoproductie koppelen aan campagneplanning, content goedkeuringen beheren, ontwerpmiddelen bijhouden en samenwerken aan briefings zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen.

Het maakt het eenvoudig om de productie te synchroniseren met marketingteams, berichten op elkaar af te stemmen en de rol van elke video in het grotere geheel te meten.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Sla scripts, locatiegegevens en contactgegevens van partners op één plek op

Organiseer opnamelocaties, personeelsbehoeften, videoscripts en contactgegevens van bureaus

Bekijk en pas de premièredata eenvoudig aan met behulp van de kalender

🔑 Ideaal voor: Teams die marketingvideo's, interne content of werk voor clients produceren en een betrouwbare manier nodig hebben om de videoproductie te beheren.

7. ClickUp YouTube-sjabloon voor videoproductie

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor consistentie in al je video's met de YouTube-sjabloon voor videoproductie van ClickUp

Het produceren van een goede YouTube-video vereist planning, coördinatie en follow-up bij elke stap. De YouTube-videosjabloon van ClickUp biedt een compleet productieproces, zodat uw team precies weet wat er moet gebeuren, wie het doet en wat er nodig is om een voltooide video te publiceren.

Van script tot verdeling, elke fase is opgedeeld in subtaken met ingebouwde checklists die het gemakkelijker maken om gefocust te blijven en efficiënt te werken.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Wijs sleutelrollen toe, zoals scriptschrijver en editor, met behulp van ingebouwde velden

Houd iedereen op de hoogte met de sectie voor aantekeningen voor leidinggevenden en interne feedback

Gebruik speciale velden voor de video-editor, releasedata, tags en zelfs je thumbnail- en bannerontwerpen

🔑 Ideaal voor: Makers, marketeers of teams die YouTube-kanalen beheren.

8. ClickUp-sjabloon voor storyboards

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer uw verhaal met de storyboard-sjabloon van ClickUp

Als u beter denkt in beelden dan in alinea's, biedt de Storyboard-sjabloon van ClickUp u een duidelijke, kleurgecodeerde visuele ruimte om uw hele verhaal uit te werken.

Het brengt zes scènes in kaart, van expositie tot oplossing, met speciale boxen voor actie, dialoog en audio/FX in elke scène. Het is een storyboard-sjabloon dat de manier van denken van creatieve teams nabootst: scène voor scène, laag voor laag.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Pas elke sectie aan, versleep deze en breid deze uit om aan uw behoeften te voldoen

Gebruik speciale boxen om actie, dialoog en audio/FX bij te houden

Bekijk uw volledige verhaal in een overzichtelijke horizontale volgorde

🔑 Ideaal voor: Schrijvers en creatieve teams die een gezamenlijke ruimte willen om ideeën te schetsen en scènes te structureren.

🧠 Leuk weetje: In de jaren 1910 transformeerde Thomas Ince, ook wel de 'vader van de filmstudio' genoemd, het filmmaken tot een lopendebandproductie door het scenario als gedetailleerde blauwdruk voor de productie te gebruiken. Deze efficiëntieverandering zorgde ervoor dat het scenario evolueerde van een schets naar een centraal creatief document.

9. Sjabloon voor ClickUp-contentkalender

Gratis sjabloon downloaden Houd deadlines voor content bij met de sjabloon voor een contentkalender van ClickUp

Bijhouden wat er live gaat, wat nog in concept staat en wie waar aan werkt, hoeft geen overweldigende klus te zijn. De Content Calendar Template van ClickUp biedt je een centrale, visuele hub voor het plannen, inplannen en beheren van alle content die je team publiceert.

Ze zijn ontworpen voor verschillende formats, waaronder blogposts, video's en nieuwsbriefs, en bieden volledige zichtbaarheid van het hele proces. Elke contenttaak bevat velden voor deadlines, kanalen, links naar assets, toegewezen personen en het bijhouden van de voortgang, zodat u niets mist.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Plan en plan content per week, maand of campagne met deze sjabloon voor een contentkalender

Wijs taken toe, stel deadlines in en houd de voortgang bij in één ruimte

Upload creatieve assets en koppel ondersteunende documenten rechtstreeks aan taken

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, socialemediamanagers en contentleads die content op verschillende platforms moeten coördineren.

10. Sjabloon voor creatief project in ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan projecten en volg de voortgang met de sjabloon voor creatieve projectplannen van ClickUp

Het aanpakken van een creatief project wordt een stuk eenvoudiger met deze sjabloon voor een creatief project in ClickUp. Hiermee houd je je team op de hoogte en zie je je projecten soepel verlopen met duidelijke doelen en deadlines in zicht.

Je vindt verschillende weergaven die bij je stijl passen, van lijsten met alle taken tot borden die een snel overzicht geven van de voortgang en tijdlijnen waarmee je je kalender in de gaten kunt houden.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Houd de voortgang van taken bij met aangepaste statussen zoals Voltooid, Ter goedkeuring, In uitvoering en In revisie

Plan uw taken en wijs ze toe aan teamleden met Creative Project View

Zorg ervoor dat uw projecten op tijd en binnen het budget worden voltooid met een duidelijk stappenplan

🔑 Ideaal voor: Creatieve teams en projectmanagers die willen werken met een soepele werkstroom en een duidelijke projectplanning.

11. Sjabloon voor schrijfregels van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor consistentie en nauwkeurigheid in al uw content met de sjabloon voor schrijfrichtlijnen van ClickUp

De sjabloon voor schrijfrichtlijnen van ClickUp is dé oplossing om de stem en toon van uw bedrijf consistent te houden op alle platforms.

Zo begrijpt iedereen hoe uw merk klinkt, zonder dat het stijf of verwarrend overkomt. Het legt uit hoe u met persoonlijkheid schrijft en tegelijkertijd professioneel blijft, inclusief welke woorden u wel (en niet!) moet gebruiken in uw videoscripts, grammatica-tips en stijladviezen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Bepaal de stem van uw merk, zodat uw teksten natuurlijk en consistent klinken

Lijst met grammatica en stijlregels om verwarring in lange en korte scripts te voorkomen

Verduidelijk hoe u afkortingen, acroniemen, interpunctie en meer gebruikt

🔑 Ideaal voor: Marketingteams, makers van content en bedrijven die hun boodschap willen verenigen, patroononderbrekingen willen vermijden en het schrijven willen vereenvoudigen.

12. ClickUp-sjabloon voor SOP voor het aanmaken van content

Gratis sjabloon downloaden Maak hoogwaardige content met de sjabloon voor het aanmaken van content van ClickUp

Op zoek naar een eenvoudige manier om het aanmaken van content soepel en consistent te laten verlopen? De ClickUp-sjabloon voor SOP's voor contentcreatie bevat duidelijke stappen, zodat iedereen zijn prioriteiten en verantwoordelijkheden kent.

Het is perfect om ervoor te zorgen dat uw team elke keer weer kwalitatief hoogwaardige content levert, zonder verwarring.

Bovendien kunt u ingebouwde ClickUp-clips gebruiken om snel video-uitleg toe te voegen aan de SOP. Neem snel videoboodschappen, schermopnames of webcamupdates op, rechtstreeks in uw taken.

Zo kunt u ideeën uitleggen, feedback geven of updates delen op een manier die sneller en duidelijker is dan het uittypen van lange sleutelboodschappen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe met eenvoudige @vermeldingen

Bewaar veelgestelde vragen en bronnen op één plek om mensen naadloos te begeleiden en te informeren

Beheer feedback en updates soepel met het bijhouden van revisies

🔑 Ideaal voor: Content teams en managers die een betrouwbaar, eenvoudig te volgen contentproces willen opzetten.

💡 Pro-tip: Controleer en update uw SOP regelmatig met behulp van het formulier voor revisieverzoeken om procedures actueel te houden en ervoor te zorgen dat uw team altijd de best practices volgt.

13. Sjabloon voor videoscript van Canva

via Canva

De Canva-sjabloon voor videoscripts biedt je een overzichtelijke ruimte om te plannen wat je gaat zeggen en hoe je dat gaat zeggen. Of je nu interne instructievideo's, professionele video's, marketingvideo's of muziekvideo's filmt, deze sjabloon helpt je om georganiseerd te blijven en je belangrijkste punten te raken.

Breng je beelden, secundaire shots, voice-over en timing allemaal in één document in kaart. Het is gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te delen en bespaart je ongemakkelijke pauzes of eindeloze heropnames.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Plan uw videoscript scène voor scène of regel voor regel

Werk soepel samen met een overzichtelijk, bewerkbaar document

Bespaar tijd tijdens het opnemen met een kant-en-klaar script

🔑 Ideaal voor: Makers van content, marketeers en videoteams die zonder stress gepolijste scripts willen.

💡 Pro-tip: Maak geweldige video's door scripts te schrijven terwijl je praat. Houd zinnen kort en conversatiegericht, zodat je boodschap gemakkelijk te volgen is. Lees het videoscript hardop voor om te zien of het natuurlijk klinkt. Stel je voor dat je met een vriend aan het chatten bent – dat is de sfeer die de meeste kijkers geboeid houdt! Als je hierbij hulp nodig hebt, maak dan gebruik van de functie Talk-to-Text van ClickUp Brain MAX, je AI-desktopassistent!

14. Sjabloon voor videoscript door Template.net

via Template.net

De videoscriptsjabloon van Template.net biedt u een kant-en-klare structuur waarmee het schrijven van scripts minder intimiderend en een stuk overzichtelijker wordt.

Ze zijn perfect om uw gedachten te ordenen, dialogen aan scènes te koppelen en ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Open het document, voeg uw content toe en begin met het opstellen van een script dat klaar is om te worden gefilmd.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Structureer uw video in een eenvoudig, leesbaar format

Verdeel uw script in een inleiding, aanwijzingen voor buiten beeld, achtergrondinformatie en relevante opmerkingen

Pas het sjabloon aan uw merkstem aan

🔑 Ideaal voor: Makers en kleine teams die zelfverzekerde, goedlopende scripts willen schrijven zonder helemaal vanaf nul te beginnen.

15. Sjabloon voor YouTube-kanaalvideo's door Template.net

via Template.net

De YouTube-videoscriptsjabloon van Template.net helpt u uw content duidelijk en doelgericht vorm te geven.

Het biedt u ruimte om uw intro, sleutelpunten, call-to-actions en outro te structureren, zodat u boeiend blijft zonder van het onderwerp af te dwalen. Het is ook een geweldige manier om uw format voor alle video's te standaardiseren en in de loop van de tijd een consistente merktoon op te bouwen.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Organiseer de intro, hoofdtekst en outro van je video op één plek

Zorg dat videoscripts aansluiten bij de toon en stem van uw merk

Gebruik extra aantekeningen om belangrijke details toe te voegen, zoals de target audience, geluidseffecten, de hoofdverhaallijn en productiedetails

🔑 Ideaal voor: YouTube-makers die duidelijke, gestructureerde video's willen maken die de aandacht van kijkers vasthouden.

16. Sjabloon voor videoscript door Backlinko

via Backlinko

De Backlinko-sjabloon voor videoscripts is gemaakt voor marketeers die hun video's scherp, strategisch en resultaatgericht willen houden. De sjabloon is ontworpen met het oog op duidelijkheid en structuur en leidt u door elke sectie, van de hook die de aandacht trekt tot de CTA die aanzet tot actie.

Elk onderdeel is zo ontworpen dat het de aandacht van uw kijkers vasthoudt en hen naar uw doel leidt, of dat nu meer klikken, aanmeldingen of shares zijn.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Verdeel uw boodschap in duidelijke, overtuigende delen

Gebruik de 4-delige formule: Hook, Intro, Content en CTA om boeiende scripts te maken

Focus op marketingdoelen en houd de content menselijk en herkenbaar

🔑 Ideaal voor: Marketeers en content teams die goed presterende videoscripts willen schrijven.

🔍 Wist u dat? De allereerste televisiereclame werd in 1941 uitgezonden tijdens een honkbalwedstrijd en duurde slechts 10 seconden, wat aantoont dat zelfs de vroegste advertenties de kracht van beknopte boodschappen al inzagen.

17. Sjabloon voor videoscript van HubSpot

via HubSpot

De HubSpot-sjabloon voor videoscripts helpt u bij het schrijven van uw videoscript, beginnend met uw kernboodschap en eindigend met een call-to-action die een reactie uitlokt.

Het helpt u om te beginnen met het verduidelijken van uw doel, het identificeren van uw publiek en het definiëren van uw belangrijkste boodschap. U kunt uw script in drie duidelijke delen vormgeven: de hook, de kernboodschap en de afsluiting.

🌟 Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Voeg visuele aanwijzingen toe naast audiobeschrijvingen voor meer duidelijkheid

Pas het sjabloon aan om uw secties en prompts toe te voegen

Werk samen met je team zodat iedereen op dezelfde pagina zit

🔑 Ideaal voor: Makers en marketeers die video's in een conversatietoon willen schrijven en kijkers betrokken willen houden.

Vind de perfecte partner voor uw videoscripts met ClickUp

Sjablonen voor videoscripts bieden u duidelijke, beproefde structuren om uw boodschap te plannen, uw scènes te organiseren en uw video's van begin tot eind boeiend te houden.

Ze helpen makers en marketeers tijd te besparen, gefocust te blijven en content te leveren die aansluit bij hun publiek.

Om uw videoprojecten nog verder te brengen, biedt ClickUp krachtige sjablonen en functies die zijn ontworpen om uw hele productie georganiseerd en op schema te houden. Met krachtige ingebouwde functies kunt u in enkele seconden overzichten en scriptideeën genereren, en u kunt ook moeiteloos videoscripts opstellen en delen.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!