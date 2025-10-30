Welkom in de wereld van workflowautomatisering, waar je AI-assistent nooit slaapt, nooit iets vergeet en geen oordeel velt over je chaotische kalender.

Goed nieuws: ChatGPT kan die assistent zijn, en een goed opgestelde prompt kan het veranderen in uw productiviteit achter de schermen. Of u nu een solo-oprichter bent, een teammanager of iemand die gewoon de chaos van uw werkdag wil temmen, deze promptlijst is uw snelkoppeling naar slimmer werken.

In deze gids vindt u de beste prompts om werkstroom in ChatGPT te automatiseren. Bovendien laten we zien hoe ClickUp uw favoriete tool wordt voor AI-aangedreven automatisering van werkstroom. Laten we aan de slag gaan en beginnen met het uitbesteden van handmatige taken.

Wat is werkstroomautomatisering en hoe kan ChatGPT daarbij helpen?

Werkstroomautomatisering is het proces waarbij handmatige, repetitieve stappen in werkstroom worden vervangen door technologische routines die tijd besparen en de productiviteit verhogen.

Voor freelancers en kleine teams betekent dit vaak taken zoals het opstellen van e-mails voor clients, het samenvatten van aantekeningen, het bedenken van blogideeën of het invullen van formulieren.

Hier leest u hoe ChatGPT helpt bij de automatisering van werkstroom. U kunt het vragen om een follow-up e-mail te schrijven, een interview samen te vatten, te brainstormen over content, een bericht te vertalen of informatie te sorteren door een eenvoudige prompt in te voeren. Een andere manier om AI-werkstroomautomatisering te gebruiken, is door ChatGPT te verbinden met uw productiviteitstools.

Met Zapier kunt u bijvoorbeeld een workflow instellen waarbij een nieuwe formulierinvoer automatisch door ChatGPT wordt samengevat en als taak in ClickUp wordt toegevoegd.

Waarom werkstroom automatiseren met ChatGPT?

Als je je overweldigd voelt door een berg repetitieve taken – gegevens kopiëren tussen spreadsheets, eindeloze e-mails sorteren of vandaag al voor de tiende keer hetzelfde antwoord schrijven – dan is het slim om ChatGPT te gebruiken om taken te automatiseren:

Dit is waarom:

Bespaar uren door gegevensinvoer, e-mailsortering en repetitieve communicatie te automatiseren.

Zorg voor nauwkeurigheid door AI de details te laten afhandelen, met minder kopieer- en plakfouten.

Schaal processen direct op en beheer grotere werklasten zonder extra personeel aan te nemen.

Reageer in realtime op leads, clients en teams met behulp van altijd actieve AI.

Pas de automatisering snel aan en wijzig stappen naarmate project of behoeften veranderen.

We maken geen grapje als we zeggen dat ChatGPT met de juiste prompts en een beetje creativiteit uw dagelijkse werkstroom kan veranderen van een tijdrovende klus in een zelfstandig werkend systeem.

Hoe kunt u ChatGPT effectief gebruiken voor automatisering van de werkstroom?

Hier volgt een stapsgewijze handleiding om ChatGPT in uw werkstroom te integreren:

Stap #1: Identificeer automatisering-triggers

Maak een lijst van de exacte gebeurtenissen die ChatGPT automatisch moeten activeren, zoals 'een nieuwe creatieve briefing wordt ingediend', 'een lead vult een formulier in' of 'de status van een taak verandert in 'te beoordelen'. Deze triggers vormen het startpunt voor uw automatisering.

Stap #2: Maak vooraf herbruikbare prompts

In plaats van elke keer ChatGPT-prompts in te typen, kunt u gestructureerde promptsjablonen opslaan.

Bijvoorbeeld: wanneer een nieuwe creatieve briefing wordt ingediend, genereer dan een projectsamenvatting met doelen, target en tijdlijn in opsommingstekens.

Op deze manier weet het systeem altijd wat het moet uitvoeren zonder dat er door mensen gekopieerd en geplakt hoeft te worden.

💡 Pro-tip: hier is een ChatGPT-hack voor je. Koppel prompts aan elkaar, zodat de output van de ene prompt de input voor de volgende wordt, waardoor je zonder handmatige tussenkomst meerstapwerkstroom kunt creëren.

ChatGPT werkt niet op zichzelf. Je hebt software voor automatisering nodig om alles aan elkaar te koppelen en ervoor te zorgen dat het zonder handmatige invoer kan reageren op gebeurtenissen in de echte wereld.

Zo is het werk:

Kies uw automatisering: Selecteer een platform zoals Zapier, Make of Selecteer een platform zoals Zapier, Make of ClickUp Automations als de engine die triggers detecteert en informatie doorgeeft aan ChatGPT. Configureer de trigger: stel een actie in als uw gebeurtenisbron. Dit kan bijvoorbeeld 'Nieuw formulier verzonden in ClickUp' zijn. Telkens wanneer iemand een Creative Brief-formulier invult, pakt de automatisering die invoer onmiddellijk op en geeft deze door aan de werkstroom. Door de juiste trigger te kiezen, zorgt u ervoor dat de werkstroom precies op het juiste moment start, zonder dat u handmatig hoeft in te grijpen. Definieer de actie voor ChatGPT: Stuur de ingediende gegevens automatisch naar de ChatGPT API. Maak een promptsjabloon dat deze formuliervelden invult en ChatGPT vraagt om de creatieve briefing te produceren. Leg de output vast: het antwoord wordt direct teruggekoppeld naar uw werkstroom, bijvoorbeeld door een nieuw ClickUp document aan te maken of een opmerking aan de taak toe te voegen.

Op deze manier bouwt u in feite een AI-agent met ChatGPT die voor u werkt!

Stap #4: Bouw gekoppelde automatiseringen

Een enkele geautomatiseerde stap is goed, maar door ze aan elkaar te koppelen, verandert u uw briefings van statische documenten in levendige werkstroom.

Dit is nog te doen:

Eerste actie: ChatGPT genereert automatisch de creatieve briefing Tweede actie: Een platform zoals Zapier of Een platform zoals Zapier of ClickUp plaatst dat overzicht vervolgens automatisch op uw chatkanaal ter beoordeling, of uploadt het automatisch als document in ClickUp. Derde actie: Na beoordeling (mogelijk getagd als 'Goedgekeurd') werkt een andere regel de taakstatus bij, wijst deze toe aan het juiste teamlid of trigger de volgende fase in het project.

Je bouwt in feite een domino-keten van logica op, waarbij elke door AI gegenereerde of handmatige actie automatisch de volgende stap in gang zet.

Stap #5: Blijf continu monitoren en verfijnen

Controleer de output regelmatig om fouten op te sporen of de toon te verbeteren. Werk promptsjablonen en automatiseringregels bij naarmate uw projecten evolueren. Zodra alles stabiel is, kunt u opschalen naar geavanceerde use cases zoals geautomatiseerde rapportage, campagneoverzichten of gepersonaliseerde client updates.

💡 Pro-tip: test prompts met randgevallen om verborgen gebreken aan het licht te brengen voordat u automatisering op grote schaal implementeert.

Meer dan 25 prompts voor automatisering van de werkstroom in ChatGPT

Hieronder hebben we meer dan 25 kant-en-klare prompts gegroepeerd op basis van verschillende bedrijfsprocessen, zodat je ze direct in ChatGPT kunt invoeren en kunt beginnen met de automatisering van taken met AI. 🤖

Taak ontdekken en plannen

Herhalende taken identificeren

Prompt: Treed op als automatiseringadviseur. Analyseer de dagelijkse werkstroom van een marketingteam en identificeer repetitieve taken die kunnen worden geautomatiseerd. Presenteer deze in een tabel met taken, bestede tijd, automatiseringspotentieel en voorgestelde tools.

Vind taken die klaar zijn voor automatisering

2. Bibliotheek met voorbeelden van automatisering

Prompt: Ik ben [vermeld het probleem waarmee je te maken hebt in detail, met achtergrondinformatie]. Maak een lijst met 5 praktische voorbeelden van automatisering voor [branche of afdeling, bijv. 'HR-afdelingen in middelgrote bedrijven']. Beschrijf voor elk voorbeeld de werkstroom, de voordelen van automatisering en stel geschikte tools of platforms voor. Ik wil dat je [vermeld in detail hoe je de output wilt hebben, met voorbeelden].

Bekijk echte voorbeelden van automatisering

3. Checklist voor automatiseringgereedheid

Prompt: Treed op als systeemanalist. Maak een checklist om te beoordelen of een proces klaar is voor automatisering. Neem criteria op zoals herhaalbaarheid, regels, gegevensformat en uitzonderingsafhandeling.

Controleer of het proces kan worden geautomatiseerd

Toolselectie en integratie

4. De juiste automatiseringstool kiezen

Prompt: Treed op als technologieadviseur. Beveel het beste platform voor automatisering aan voor het uitvoeren van [taak]. Vergelijk Zapier, Make, ClickUp Automations of API's in een grafiek met voor- en nadelen en kosten.

Kies de beste automatiseringstool

5. Integratieplan voor een specifiek team en een specifieke use-case

Prompt: Ik gebruik [Tool A] voor CRM en [Tool B] voor e-mailmarketing. Ontwerp een automatisering om contacten tussen beide te synchroniseren. Maak een lijst van vereiste API's, stappen en veiligheidsoverwegingen.

Breng uw toolverbinding in kaart

6. Multi-tool-orkestratie

Prompt: Treed op als workflowarchitect. Maak een integratieplan waarin ClickUp, Slack en Google Drive samenwerken voor [proces]. Breng de exacte triggers en acties voor alle tools in kaart.

Synchroniseer werkstroom tussen meerdere apps

Werkstroom aanmaken

7. Aangepaste automatisering-werkstroom maken

Prompt: Kruip in de rol van een automatiseringsspecialist. Ontwerp een werkstroom om taken zoals [taak invoegen] te automatiseren. Voeg gedetailleerde stappen toe voor de instelling van automatisering met behulp van tools zoals [tool invoegen] en het integreren ervan met platforms zoals [platforms invoegen, bijv. Excel, Google Spreadsheets of Trello].

Ontwerp uw automatisering-werkstroom

8. Voorwaarde-werkstroomregels

Prompt: Fungeren als een regelsysteem. Bouw voorwaardelijke logica voor een automatisering die nieuwe taken anders routeert, afhankelijk van prioriteit en afdeling. Presenteer dit als een IF → THEN-stroomdiagram.

Stel regels op die taken sturen

9. Sjabloon voor werkstroomdocumentatie

Prompt: Gedraag je als een procesingenieur. Genereer een documentatiesjabloon voor automatiseringswerkstroom met de volgende secties: Overzicht, Trigger, Actie, Tools, Uitzonderingsafhandeling en Eigenaar.

Documenteer uw automatisering

Automatisering van gegevens en rapportage

10. Automatisering van gegevensverzameling en rapportage

Prompt: Treed op als een expert op het gebied van data-automatisering. Geef een stapsgewijs plan om het verzamelen, organiseren en genereren van rapporten te automatiseren voor [voeg doel in, bijv. verkoop bijhouden, prestaties monitoren]. Voeg richtlijnen toe voor het gebruik van tools zoals Google Apps Script, Power Query of API's.

Automatiseer rapportage en inzichten

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, gegevens te analyseren en meer – zouden wel eens de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich in uw werkruimte, weet waar u mee bezig bent, begrijptplatte tekstprompts en geeft u antwoorden die zeer relevant zijn voor uw taken! Ervaar een verdubbeling van uw productiviteit met ClickUp!

11. Ontwerp van dashboardautomatisering

Prompt: Treed op als bedrijfsanalist. Bouw een automatisering die een dashboard in [Tool, bijv. Google Data Studio, Power BI, ClickUp Dashboards ] bijwerkt met realtime gegevens uit [bronnen]. Geef een overzicht van de triggers, gegevenstransformaties en updatefrequentie.

Zorg ervoor dat dashboard up-to-date blijft

12. Werkstroom voor gegarandeerde datakwaliteit

Prompt: Ontwerp een geautomatiseerde workflow die binnenkomende gegevens op fouten controleert voordat ze worden gerapporteerd. Neem stappen op voor het detecteren van duplicaten, het controleren van het format en het versturen van notificaties wanneer er problemen worden gevonden.

Zorg ervoor dat uw gegevens schoon en betrouwbaar zijn

Communicatie en samenwerking

13. Automatisering van e-mailwerkstroom

Prompt: Bouw een werkstroom waarin nieuwe vragen van klanten automatisch een ClickUp-taak genereren, stel een antwoord op in Gmail via ChatGPT en stuur het ter goedkeuring naar een manager in Slack.

Automatiseer antwoorden en follow-ups

⚙️ Bonus: De ClickUp Email Automatisering sjabloon automatiseert uw e-mailwerkstroom door e-mails te triggeren op basis van de status van taken, deadlines of acties van klanten. U kunt reeksen, herinneringen en follow-ups instellen, zodat campagnes automatisch worden uitgevoerd. Dit vermindert handmatig werk en zorgt ervoor dat elk bericht op tijd en op de juiste plaats terechtkomt.

14. Slack-notificaties

Prompt: Ontwerp een automatisering die dagelijks om 17.00 uur een overzicht publiceert van alle ClickUp-taken die naar 'Voltooid' zijn verplaatst. Vermeld de taaknaam, de toegewezen persoon en de tijd tot voltooiing.

Stuur automatisch updates naar uw team

15. Platformoverschrijdende notificaties

Prompt: Ontwerp een automatisering die updates van [Tool A, bijv. ClickUp] in [Tool B, bijv. Slack] plaatst in een gestructureerd dagelijks overzicht. Voeg velden toe zoals taakstatus, toegewezen persoon en deadline.

Deel updates tussen verschillende tools

🚀 Voordeel van ClickUp: Je hebt niet altijd tijd om een prompt in te typen. ClickUp Brain MAX ondersteunt spraak-naar-tekst, zodat je prompts of ideeën kunt dicteren terwijl je van vergadering naar vergadering gaat. Een projectleider kan bijvoorbeeld een snel verzoek indienen, zoals 'vat de engineeringstand-up van gisteren samen en benadruk de belemmeringen', waarna Brain MAX een schriftelijke samenvatting produceert die verbonden is aan de juiste lijst.

Script- en code-gebaseerde automatisering

16. Aangepaste scriptgeneratie

Prompt: Schrijf een Python-script om automatisch bijlagen uit Gmail te downloaden en op te slaan in Google Drive. Voeg opmerkingen toe voor implementatie.

Schrijf scripts voor automatisering

17. Op webhooks gebaseerde automatiseringen

Prompt: Genereer een webhook-script dat wordt geactiveerd wanneer [gebeurtenis invoegen, bijv. nieuw formulier verzenden] plaatsvindt in [tool]. Het script moet ChatGPT aanroepen om de gebeurtenis samen te vatten en deze te plaatsen in [target]. Voeg implementatie-instructies toe.

Acties triggeren met webhooks

18. API-integratiewerkstroom

Prompt: Gedraag je als een API-expert. Schrijf de API-aanroepen die nodig zijn om [gegevenstype] tussen [Tool A] en [Tool B] te synchroniseren. Geef verificatie-stappen, voorbeelden van eindpunten en strategieën voor foutafhandeling.

Maak verbindingen tussen tools en API's

Voordeel van ClickUp: Wanneer u enquêteresultaten verzamelt via ClickUp Formulieren, wordt elke verzending een taak in uw werkruimte. Dat betekent dat de gegevens al gestructureerd zijn en klaar zijn om te worden onderzocht. U kunt ClickUp Brain vervolgens vragen om de reacties te bekijken, terugkerende thema's te markeren en sleutel citaten te identificeren. Als bijvoorbeeld meerdere klanten moeilijkheden tijdens de onboarding vermelden, kan AI die trend signaleren en u helpen om onmiddellijk een vervolgtaak toe te wijzen aan het onboardingteam. Syntheseer feedback met ClickUp Brain Vraag ClickUp Brain om feedback te beoordelen en samen te vatten.

ROI en optimalisatie

19. ROI-berekening voor automatisering

Prompt: Ik ben [vermelding van het probleem waarmee je te maken hebt in detail, met achtergrondcontext]. Help me bij het schatten van het rendement op investering (ROI) voor de automatisering van [beschrijf het proces, bijv. 'invoeren van factuurgegevens']. Maak een lijst van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden, geef een steekproef van een berekeningssjabloon en leg uit hoe de resultaten moeten worden geïnterpreteerd. Ik wil dat je [vermelding in detail hoe je de output wilt hebben, met voorbeelden].

Schat de waarde van automatisering

20. Voorspelling van tijdwinst

Prompt: Bouw een tijdbesparend prognosemodel voor het automatiseren van leadkwalificatie. Deel de output in een prognosegrafiek voor 12 maanden.

Jaarlijks bespaarde projecturen

21. Scenario's voor de impact van automatisering

Prompt: Genereer drie scenario's (conservatief, realistisch, agressief) die de impact laten zien van de automatisering van onboarding-taken voor klanten op de productiviteit van het team.

Visualiseer de impact van automatisering

Problemen oplossen en schalen

22. Foutoplossing

Prompt: Ik krijg [fout] in mijn Zapier-workflow. Analyseer mogelijke oorzaken, maak een lijst met diagnostische stappen en stel oplossingen voor in een checklistformat.

Snel automatiseringproblemen oplossen

23. Veerkrachtplanning

Prompt: Gedraag je als een betrouwbaarheidsingenieur. Stel failover-strategieën voor als een stap in de automatisering mislukt (bijv. API-time-out). Geef de output weer in de vorm van een beslissingsboom.

Plan automatiseringsfailovers op een slimme manier

24. Werkstroom-automatisering opschalen

Prompt: Ik ben [vermelding huidige automatiseringsinstallatie]. Stel een stappenplan voor om deze werkstroom uit te breiden naar meerdere afdelingen. Neem afhankelijkheidsin kaart brengen, toolconsolidatie en governance-overwegingen mee.

Breid automatisering uit naar alle teams

Specifieke prompts voor bepaalde sectoren/toepassingen

25. Automatisering van HR-werkstroom

Prompt: Ik ben [vermelding HR-teamcontext]. Stel vijf werkstroom voor automatisering voor HR op het gebied van werving, onboarding, salarisadministratie en compliance. Geef details over de tools en stappen die nodig zijn voor de implementatie.

Automatiseer wervings- en HR-taken

26. Automatisering van marketingwerkstroom

Prompt: Treed op als consultant voor marketingautomatisering. Ontwerp vijf automatiseringswerkstroom voor creatieve briefings, goedkeuringen van middelen, campagnerapportage en updates voor belanghebbenden. Voer dit uit als een bibliotheek met use cases.

Bouw werkstroom voor campagnes en rapportage

🚀 Voordeel van ClickUp: Ondersteuningsteams zijn vaak uren bezig met het beantwoorden van dezelfde vragen, zoals het resetten van wachtwoorden of vragen over facturering. De vooraf gebouwde Autopilot Agent van ClickUp haalt nauwkeurige stappen uit uw helpdocumenten en antwoordt rechtstreeks aan de klant. Gebruik de Auto-Answers Agent in ClickUp Chatten om sneller inzichten te verkrijgen Wanneer bijvoorbeeld meerdere klanten om updates van hun betalingsgegevens vragen, geeft de agent onmiddellijk instructies, zodat uw team zich kan concentreren op het oplossen van problemen die een persoonlijke benadering vereisen.

ChatGPT-projecten gebruiken voor automatisering van de werkstroom op lange termijn

ChatGPT-projecten zijn slimme digitale werkruimtes, betrouwbaar voor alles wat complex of langdurig is.

Je verzamelt al je chats, referentiebestanden en projectspecifieke instructies in een map, zodat de AI-samenwerkingstool inzicht krijgt in waar je mee bezig bent en bij het onderwerp blijft.

Het biedt ook Deep Research, waarmee je meerstap onderzoeken op internet kunt uitvoeren, en Voice Mode, waarmee je handsfree kunt brainstormen of vragen kunt stellen over een PDF door op het microfoonpictogram te tikken.

Best practices voor het optimaliseren van ChatGPT-automatisering

Hier zijn enkele best practices voor het optimaliseren van ChatGPT-automatisering:

Zorg dat je een back-up plan klaar hebt voor als er iets misgaat. Zorg dat er iemand klaarstaat om in te springen, of maak eenvoudige 'Ik kom er bij je op terug'-reacties die je tijd geven om problemen op te lossen.

Maak een document met 5-10 steekproefzinnen waarin je laat zien hoe je bedrijf communiceert, en plak dit in elke prompt voor automatisering van werkstroom . Zo klinken je reacties alsof ze door je team zijn geschreven.

Plan regelmatig trainingssessies waarin je ChatGPT je beste door mensen geschreven antwoorden op soortgelijke verzoeken geeft, zodat het je voorkeursstijl leert kennen en zich in de loop van de tijd kan verbeteren.

Gebruik beperkende prompts door ChatGPT te vertellen wat het NIET moet doen naast wat nog te doen is. Zeg 'gebruik geen jargon, maak geen melding van concurrenten, doe geen beloftes over levertijden' voor duidelijkere grenzen.

Pas de rubberen eend-methode toe door ChatGPT zijn redenering uit te laten leggen voordat het de definitieve output geeft, en gebruik vervolgens alleen het definitieve antwoord. Zo worden logische fouten opgespoord voordat ze uw klanten bereiken.

Is er een limiet aan de automatisering van werkstroom met ChatGPT-prompts?

Hoewel ChatGPT veel tekstgebaseerde taken kan automatiseren, zijn er grenzen aan de mogelijkheden.

Deze limieten betekenen dat bedrijven werkstroom moeten ontwerpen met waarborgen en menselijk toezicht, en zelfs ChatGPT-alternatieven moeten overwegen voor gespecialiseerde behoeften:

Betrouwbaarheid van de output: Produceert onvoorspelbare of inconsistente reacties die voor gebruik moeten worden gevalideerd.

Complex redeneren: moeite met meerstaplogica of specifieke taken die nauwkeurige berekeningen vereisen

Nauwkeurigheid van informatie: genereert aannemelijke maar onjuiste details (ook wel hallucinaties genoemd), waardoor het risico op verkeerde informatie bestaat.

Afhankelijkheid van promptkwaliteit: vereist gedetailleerde, goed gestructureerde prompts om de nauwkeurigheid en relevantie te behouden.

ChatGPT integreren met apps voor productiviteit

Moderne werkstroom combineren vaak software voor taakautomatisering met AI. Als ChatGPT slim wordt gebruikt, past het perfect in deze installatie. Laten we dit eens bekijken aan de hand van twee efficiënte methoden. ⚒️

1. Zapier (of vergelijkbare iPaaS-platforms) gebruiken

Zapier vormt de verbinding tussen ChatGPT en meer dan 8.000 apps en triggert AI-gestuurde acties op basis van gebeurtenissen elders.

Wanneer er bijvoorbeeld een nieuw Google Formulier-antwoord binnenkomt, kunt u ChatGPT triggeren om een e-mail op te stellen en deze vervolgens als concept opslaan in Gmail.

Freelancers hebben ook slimme automatiseringen voor projectmanagement ontwikkeld, bijvoorbeeld wanneer een inkomend bericht via ChatGPT wordt doorgegeven, waarna het wordt gecategoriseerd (aanwezigheid, annulering of vraag) en Airtable dienovereenkomstig wordt bijgewerkt, allemaal aangestuurd via Zapier.

2. Synchroniseren met projectmanagementsoftware zoals ClickUp

ClickUp integreert met Zapier, zodat door ChatGPT gegenereerde content naadloos als bruikbare items in uw werkruimte terechtkomt. U kunt taken aanmaken op basis van prompts, ongepaste opmerkingen markeren of taakupdates automatisch samenvatten met behulp van AI.

Zo zet u AI-inzichten om in gestructureerde PM-werkstroom:

Geef ChatGPT binnen ClickUp Brain (via Zapier) een prompt om een takenlijst of campagneplan te genereren.

Maak automatisch bijpassende taken aan in ClickUp, elk met titels, beschrijvingen en toewijzingen.

Gebruik ChatGPT om updates samen te vatten en deze terug te plaatsen in Taak-opmerkingen of documenten voor meer duidelijkheid.

📌 Voorbeeld: Stel dat een blogger ideeën toevoegt aan een Google Sheet. Een Zap controleert nieuwe rijen en trigger via Zapier ChatGPT om het concept te verfijnen tot een blogschema. Vervolgens maakt het een ClickUp-taak aan met in kaart gebrachte velden zoals titel, schrijver en deadline. Op deze manier ga je direct van het brainstormen over ideeën naar beheerd, toegewezen werk.

Hoe ClickUp slimmere workflowautomatisering mogelijk maakt

Teams verliezen vaak uren per week aan taken die projecten niet vooruithelpen: dezelfde prompts herschrijven, context zoeken in verschillende apps of handmatig instellingen van taken toewijzen.

Het resultaat is meestal een tragere uitvoering en gefrustreerde teamgenoten.

ClickUp, een geconvergeerde AI-werkruimte, maakt hier echt het verschil door projectmanagement-sjablonen, automatisering en AI te combineren om de hele werkstroom te stroomlijnen.

Bovendien krijgen ClickUp AI-gebruikers volledige toegang tot de nieuwste premium AI-modellen, waaronder ChatGPT, Gemini en Claude!

Laten we eens nader bekijken hoe dat werkt. 💁

Ga direct van planning naar uitvoering

Wijs automatisch eigendom en deadlines toe met ClickUp automatisering

Inzichten hebben weinig waarde als ze blijven steken in de planning. ClickUp Automatiseringen houdt het werk op gang door de volgende stap te triggeren zonder handmatige inspanning.

Wanneer een productteam, als voorbeeld, een plan voor de uitrol van een functie uit ChatGPT kopieert naar een ClickUp-taak, kan automatisering direct engineers toewijzen, testtaken aanmaken en QA op de hoogte stellen zodra de ontwikkelingsmijlpalen zijn voltooid.

Hier leest u hoe u deze workflow-automatiseringssoftware instelt en het potentieel ervan maximaliseert:

Gebruik vooraf gebouwde automatiseringssjablonen

Kies uit verschillende ClickUp Automatisering-sjablonen

ClickUp biedt meer dan 100 vooraf gebouwde sjablonen voor workflowautomatisering die zijn ontworpen om veelvoorkomende werkstroom af te handelen, zodat u niet helemaal vanaf nul hoeft te beginnen.

Om een vooraf gebouwd automatiseringsvoorbeeld toe te passen:

Open de ruimte, map of lijst waar u de automatisering wilt toevoegen. Ga naar automatisering → Bladeren Selecteer een sjabloon dat relevant is voor uw werkstroom Pas indien nodig triggers en acties aan (bijv. een specifiek teamlid toewijzen, een aangepast veld bijwerken). Activeer de automatisering met één klik.

2. Bouw aangepaste automatiseringen

Wijs automatisch eigendom en deadlines toe met aangepaste ClickUp-automatisering

Voor werkstroom die meer flexibiliteit vereist, kunt u met de AI Automation Builder aangepaste automatiseringen maken met behulp van eenvoudige Engelse prompts:

Beschrijf eenvoudig uw werkstroom: bijvoorbeeld 'Wanneer een nieuwe creatieve briefing wordt ingediend, wijs deze dan toe aan de marketingmanager, breng het Slack #creative-kanaal op de hoogte en verplaats de taak naar 'In beoordeling''.

ClickUp Brain vertaalt dit direct naar een werkende automatisering met triggers en acties.

U kunt de automatisering vóór publicatie bewerken en verfijnen, zodat deze precies aan uw eisen voldoet.

📣 Aangepaste klantstem: Jodi Salice van United Way Suncoast deelt: Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp. Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

3. Implementeer vooraf gebouwde en aangepaste AI-agents

Implementeer ClickUp Autopilot Agents om updates in een werkstroom te houden

De AI-agenten van ClickUp zijn AI-agenten die zelfstandig complexe, meerstapsacties kunnen uitvoeren, beslissingen kunnen nemen en met uw werkruimte kunnen communiceren met behulp van natuurlijke taal en context.

Als u urenlang bezig bent met het verzamelen van updates voor belanghebbenden, kunt u de Weekly Report Agent inzetten om dat voor u te regelen. Deze verzamelt taken, voortgang en deadlines in een duidelijk overzicht en publiceert dit automatisch.

Of wanneer dagelijkse check-ins ten koste gaan van productieve tijd, maakt de Daily Standup Agent snelle samenvattingen van de voortgang, prioriteiten en belemmeringen, zodat uw team de duidelijkheid van een stand-up krijgt zonder 30 minuten in een vergadering te hoeven doorbrengen.

Als uw team voortdurend dezelfde vragen stelt, zoals 'Wie is verantwoordelijk voor deze taak?' of 'Wanneer moet dit klaar zijn?', neemt de Auto-Answers Agent de stap. Deze haalt gegevens rechtstreeks uit ClickUp, zodat antwoorden direct en nauwkeurig zijn zonder dat iemand hoeft te zoeken.

Ontwerp uw eigen ClickUp Autopilot Agents om taken te routeren volgens uw workfloww

Je kunt AI ook gebruiken voor productiviteit om ClickUp aangepaste Autopilot Agents te ontwerpen.

Verander bijvoorbeeld rommelige vergaderantekeningen in bruikbare taak-samenvattingen, stuur automatisch verzonden formulier door naar de juiste eigenaar of koppel zelfs meerdere acties aan elkaar, zoals het genereren van een creatieve samenvatting en deze rechtstreeks naar Slack en e-mail verzenden ter goedkeuring.

🎥 Bekijk: Hoe stel je je eerste AI-agent in?

⚙️ Bonus: Je kunt ook ClickUp's ChatGPT-prompts voor contentmarketing en aanmaak-sjablonen uitproberen. Deze zijn opgeslagen in ClickUp Documenten en zitten boordevol kant-en-klare prompts voor het maken van blogs, sociale posts of advertentieteksten.

Vind antwoorden zonder uw werkruimte te verlaten.

Zelfs met gedocumenteerde bronnen hebben teams vaak moeite om de context te begrijpen.

ClickUp Brain lost dit op door verbinding te maken met taken, documenten, chats en geïntegreerde apps, zodat antwoorden direct beschikbaar zijn.

Haal inzichten in campagneprestaties rechtstreeks uit je werkruimte met ClickUp Brain

Stel dat een marketingmanager een maandelijks prestatierapport aan het opstellen is. Hij kan de AI-taakmanager vragen welke campagnes de afgelopen maand de meeste betrokkenheid hebben gegenereerd en een overzicht krijgen met links naar gekoppelde taken, campagnebeschrijvingen en creatieve middelen.

De manager bespaart uren aan handmatige controle en kan inzichten presenteren die worden ondersteund door directe verwijzingen naar het werk van het team.

Gebruik geavanceerde AI wanneer het werk meer vraagt

Genereer nauwkeurige cross-functioneel rapportage die complexe gegevens consolideren met behulp van ClickUp Brain MAX

Korte samenvattingen helpen, maar sommige situaties vereisen een diepere analyse.

ClickUp Brain MAX creëert hiervoor een speciale desktopomgeving, waarin werkruimtegegevens, externe tools en meerdere AI-modellen zoals GPT, Claude of Gemini worden verbonden. Dit betekent dat u niet meer hoeft te schakelen tussen verschillende AI-tools. Met Brain Max voorkomt u AI-wildgroei volledig. Zo werkt het:

Een HR-directeur die zich voorbereidt op jaarlijkse beoordelingen, kan Brain MAX bijvoorbeeld vragen om de prestatie-aantekeningen van werknemers, voltooide taken en feedback van collega's te analyseren. Het systeem genereert een gedetailleerd rapport waarin de sterke punten, verbeterpunten en opmerkelijke prestaties van elk teamlid worden belicht. Met deze geconsolideerde informatie kan de HR-directeur beoordelingen efficiënter uitvoeren en zinvolle feedback geven die wordt ondersteund door gegevens.

🎥 Bekijk: Benut het onbegrensde potentieel van Brain MAX

Houd prompts klaar voor gebruik

Het hergebruiken van informatie voelt vaak moeilijker dan het helemaal opnieuw creëren ervan. Een team kan een geweldige ChatGPT-prompt hebben voor het samenvatten van feedback van clients, maar als deze alleen in iemands aantekeningen staat, heeft niemand anders er baat bij.

ClickUp Document lost dit probleem op door teams herbruikbare prompt-sjablonen te laten opslaan waar iedereen ze kan vinden.

Gebruik ClickUp Document om een gedeelde promptbibliotheek te bouwen die snellere, consistente output ondersteunt

Een klantenservice kan bijvoorbeeld een document samenstellen met herbruikbare prompts voor het opstellen van ticketantwoorden, het samenvatten van feedback van klanten en het escaleren van problemen. Wanneer er een drukke dag aanbreekt, openen medewerkers het document, kiezen ze een beproefde prompt en produceren ze nauwkeurige antwoorden die aansluiten bij de teamstandaarden. Na verloop van tijd evolueert het document tot een kennisbank die nieuwe medewerkers vanaf dag één kunnen gebruiken, waardoor de trainingstijd aanzienlijk wordt verkort.

Van chatten naar actie met ClickUp

Uiteindelijk is ChatGPT een briljante tool om creatieve ideeën op te doen, content op te stellen of vragen direct te beantwoorden.

Maar als het gaat om de automatisering van werkstroom en het onderbrengen van taken, documenten, communicatie en rapportage onder één dak, neemt ClickUp het voortouw.

Waarom zou je tussen tools schakelen als ClickUp AI, projectmanagement en automatisering allemaal op één plek samenbrengt? Met ClickUp Brain en ClickUp Automations krijg je antwoorden en zet je die om in actie, zonder je werkruimte te verlaten.

Begin vandaag nog met automatisering met ClickUp!

Veelgestelde vragen

Hoe veilig is het gebruik van ChatGPT voor de automatisering van de werkstroom?

ChatGPT faciliteert veilige gegevensverwerking volgens de normen van OpenAI, maar de veiligheid is afhankelijk van uw implementatie bij het integreren van AI in uw werkstroom. Gebruik altijd veilige API-verbindingen, beperk de toegang door middel van verificatie en vermijd het rechtstreeks deel van gevoelige of persoonlijk identificeerbare informatie met de AI.

2. Welke vaardigheden heb ik nodig om deze ChatGPT-automatisering-prompts te implementeren?

Je hoeft geen codeerexpert te zijn, maar het helpt wel als je bekend bent met het schrijven van basisprompts en de belangrijkste stappen van je werkstroom begrijpt. Kennis van de tools die je integreert (zoals ClickUp, Zapier of API's) en enige ervaring met automatiseringsplatforms kunnen de installatie versnellen.

3. Hoeveel tijd kan ik besparen met ChatGPT-werkstroomautomatisering?

De tijdwinst varieert afhankelijk van de complexiteit van de taak, maar veel gebruikers melden dat ze uren besparen op repetitieve taken zoals het opstellen van content, het samenvatten van gegevens en statusupdates.

4. Kan ChatGPT complexe besluitvormingsprocessen automatiseren?

ChatGPT blinkt uit in het genereren van suggesties en het analyseren van tekstuele invoer, maar is niet ontworpen om het menselijk oordeel bij complexe beslissingen volledig te vervangen. Voor risicovolle of complexe beslissingen kan het het beste worden gebruikt als ondersteunend hulpmiddel in combinatie met op regels gebaseerde automatisering en menselijk toezicht.