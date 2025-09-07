Free sjablonen voor restaurantschema's om de personeelsplanning te stroomlijnen

Heb je ooit meegemaakt dat twee servers voor dezelfde dienst kwamen opdagen, terwijl je kok belde om te vragen of ze waren ingepland? Dat is wat er gebeurt als je personeelsplanning een gokspel is.

Een duidelijk restaurantschema lost dat op. Het vertelt uw hele team wie er werkt, wanneer en waar. Bovendien zorgt het voor evenwichtige diensttijden, voorkomt het verwarring en zorgt het ervoor dat alles soepel verloopt. Het houdt uw medewerkers ook tevreden en geeft hen de balans tussen werk en privé die ze nodig hebben om klaar en gefocust aan het werk te gaan.

U hoeft geen nieuw rooster op een Whiteboard te krabbelen of met teksten te jongleren. Gratis sjablonen voor restaurantroosters maken het u gemakkelijk. Voer gewoon de informatie van uw team in en ga weer verder met het runnen van uw Business.

In deze gids leert u wat deze sjablonen zijn, wat een goed sjabloon is, en krijgt u toegang tot de beste gratis sjablonen voor restaurantroosters van ClickUp die u meteen kunt gebruiken.

Wat zijn sjablonen voor restaurantroosters?

Een sjabloon voor een restaurantschema is een kant-en-klare layout waarmee u diensten kunt organiseren, rollen kunt toewijzen en de uren van uw team kunt beheren. In plaats van een schema helemaal zelf op te stellen, voert u namen, rollen en starttijden van diensten in een vooraf ingesteld format in, waardoor het maken van schema's een stuk eenvoudiger wordt.

De meeste sjablonen volgen een wekelijks roosterformat, waardoor u flexibel kunt inspelen op de personeelsbehoeften en beschikbaarheid van medewerkers.

Of u nu manager of ploegleider bent, met een sjabloon voor personeelsplanning houdt u uw team georganiseerd en verhoogt u hun productiviteit.

Met een duidelijk werkschema voor medewerkers weet iedereen wanneer en waar hij of zij nodig is. Sjablonen zijn er in verschillende formaten: spreadsheets, afdrukbare pdf's of digitale tools. Een gratis sjabloon voor restaurantschema's voldoet vaak prima, vooral voor kleine Teams of onafhankelijke restaurants.

💡 Pro-tip: Als u een restaurant beheert, kan inzicht in resourcebeheer het plannen van roosters een stuk eenvoudiger maken. Het helpt u slimmer te plannen, uw teams effectiever in te zetten en te voorkomen dat uw personeel overbelast raakt.

Sjabloon voor restaurantschema's

De volgende sjablonen voor restaurantroosters helpen u om de werkuren bij te houden en uw team met minder stress te beheren. Maar wat als u het plannen van restaurantroosters echt een fluitje van een cent zou kunnen maken!

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, kan die mogelijkheid werkelijkheid maken. Abonneer personeelsdiensten, houd voorraadleveringen bij en beheer wekelijkse specials, allemaal op één plek. Met aanpasbare weergaven en herinneringen houdt u uw keuken soepel draaiende en uw team altijd synchroniseerd.

1. ClickUp-sjabloon voor werkroosters van werknemers

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer wekelijkse diensten en teamcapaciteit met de ClickUp-sjabloon voor personeelsroosters

Het plannen van personeelsroosters is meer dan alleen het invullen van een kalender. U moet de werklast in evenwicht houden, de arbeidskosten beheersen en voldoen aan de arbeidswetgeving, terwijl u tegelijkertijd last-minute wijzigingen moet verwerken. Met de ClickUp-sjabloon voor personeelsroosters krijgt u controle door de planning van diensten te vereenvoudigen, de zichtbaarheid van de werklast te verbeteren en de werkzaamheden van uw team op schema te houden.

Deze sjabloon kan:

🔑 Ideaal voor: Managers die op zoek zijn naar een planningstool die flexibiliteit, zichtbaarheid en gebruiksgemak combineert.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Microsoft Excel

2. ClickUp-sjabloon voor het blokkeren van roosters

Ontvang een gratis sjabloon Blokkeer tijd per taaktype, locatie of beschikbaarheid met behulp van de ClickUp-sjabloon voor het blokkeren van planning

Productief blijven betekent meer dan alleen maar takenlijstjes maken. Je hebt een duidelijk rooster nodig dat laat zien waar je je op moet concentreren en wanneer, zodat je je tijd goed kunt indelen. Met de ClickUp Schedule Blocking Sjabloon kun je je dag, week of maand nauwkeurig abonneren. Het biedt je de structuur om taken te beheren, overboekingen te voorkomen en de hele dag gefocust te blijven.

Deze sjabloon kan:

Verdeel uw tijd in dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse ClickUp-weergaven voor flexibel abonnement

Organiseer taken met het planningsformulier en de activiteitsweergaven

Blijf de voortgang bij met aangepaste statussen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Voltooid'

Wijs werk toe op basis van beschikbaarheid, taaktype en locatie met behulp van aangepaste velden

Verminder burn-out door realistische, evenwichtige roosters op te stellen

🔑 Ideaal voor: managers en teamleiders die hun dagen bewust willen abonneren en minder tijd willen besteden aan ongestructureerde taken.

3. ClickUp-sjabloon voor werkroosters

Ontvang een gratis sjabloon Wijs diensten toe, markeer afwezigheden en houd de dagelijkse personeelsbehoeften bij met de ClickUp-sjabloon voor dienstroosters

Roterende diensten kunnen snel chaotisch worden, vooral met parttime personeel, plotselinge afwezigheden en last-minute wijzigingen. Met de ClickUp-sjabloon voor werkdiensten kunt u dit allemaal beheren zonder vertraging.

Het is ontwikkeld voor teams die behoefte hebben aan een duidelijk rooster, snelle aanpassingen en realtime zichtbaarheid in wie er werkt en wie niet.

Deze sjabloon kan:

Toon de wekelijkse bezetting met behulp van de weergaven Dienstrooster, Lijst en Aan de slag

Houd afwezigheden bij met velden als 'Dienst', 'Afwezig' en 'Reden voor afwezigheid'

Houd de status van diensten bij met aangepaste statussen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar'

Markeer vrije dagen en pas toewijzingen aan zonder het volledige rooster te verstoren

Houd de planning eenvoudig voor snelle, wekelijkse activiteiten

🔑 Ideaal voor: ploegleiders en restaurantmanagers die dagelijks wijzigingen moeten doorvoeren zonder uit het oog te verliezen wie er aanwezig is, wie er afwezig is en waarom.

💡 Pro-tip: In een restaurant heeft niet elke taak evenveel gewicht. Door prioriteiten te leren stellen, kunt u zich concentreren op wat echt belangrijk is, of het nu gaat om de voorbereiding op de drukte tijdens het diner of het afhandelen van een last-minute reservering. Wilt u die vaardigheid aanscherpen? Deze gids over het stellen van prioriteiten biedt praktische stappen om u op koers te houden.

4. ClickUp-sjabloon voor ploegendienstrapport

Ontvang een gratis sjabloon Leg sleutel updates over diensten, problemen en teamoverdrachten vast met de ClickUp-sjabloon voor dienstrapporten

Wanneer een dienst eindigt, is het vooral belangrijk wat er wordt doorgegeven aan de volgende groep mensen. Ontbrekende aantekeningen of onvolledige updates kunnen het volgende team uit balans brengen. De ClickUp-dienstrapportage-sjabloon is ontwikkeld om dat te voorkomen.

Het richt zich op het nauwkeurig documenteren van wat er tijdens een dienst is gebeurd, van de prestaties van het personeel tot onverwachte problemen.

Deze sjabloon kan:

Verzamel gestructureerde updates over diensten via een ingebouwd ClickUp-formulier

Documenteer de prestaties van uw personeel, incidenten en openstaande taken

Voer rapportage in een gecentraliseerd dashboard in voor zichtbaarheid voor managers

Houd patronen bij, signaleer terugkerende problemen en herken toppresteerders

Voeg velden toe voor goedkeuringen en aantekeningen van leidinggevenden om feedback bruikbaar te houden

🔑 Ideaal voor: restaurantbezitters en ploegleiders die behoefte hebben aan betrouwbare overdrachten, prestatiebijhouden en een overzicht van elke dienst dat verder gaat dan alleen tijdvakken.

📣 Aangepast klantstem: Dit zegt Ryan Lamb, Operating Partner bij Chick-fil-A: We begonnen veel tijd te besteden aan beheerder-taken, planning en meer. ClickUp hielp ons om de impact hiervan op ons Business om te keren. We begonnen veel tijd te besteden aan beheerder-taken, planning en meer. ClickUp hielp ons om de impact hiervan op ons Business om te keren.

5. ClickUp-sjabloon voor uurroosters

Ontvang een gratis sjabloon Verdeel uw dag in gerichte taken per uur en houd de arbeidskosten bij met de ClickUp-sjabloon voor uurroosters

In een druk restaurant gaat de dag snel voorbij. De voorbereidingen beginnen vroeg, de bediening verloopt in golven en pauzes moeten precies op het juiste moment worden ingepland. De ClickUp-sjabloon voor uurroosters is gemaakt voor dat soort precisie. Dit raamwerk geeft u realtime zichtbaarheid in de timing van taken, kosten en prestaties van het personeel, zodat elk uur harder werkt.

Deze sjabloon kan:

Houd uurloon-taak, uitbetalingen en taakfrequentie op één plek bij

Registreer de prestaties en werktijden van uw personeel om snel trends te ontdekken

Deel roosters en personeelskosten per persoon op voor een eenvoudiger abonnement

Pas de dagelijkse bezetting aan zonder de dienstverlening te verstoren

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers die grip moeten houden op de dienstroosters, de arbeidskosten moeten monitoren en elke taak overzichtelijk moeten beheren.

6. ClickUp-sjabloon voor personeelsrooster

Ontvang een gratis sjabloon Sorteer personeel op rol, team of locatie om de planning te stroomlijnen en de beschikbaarheid bij te houden met de ClickUp-sjabloon voor personeelsroosters

Het bijhouden van personeel is meer dan alleen namen op een rooster. U moet in één oogopslag de rollen, locaties en beschikbaarheid kunnen zien. Met de personeelsroostersjabloon van ClickUp kunt u dat allemaal eenvoudig op bestelling houden.

Deze sjabloon kan:

Organiseer het personeelsrooster op basis van rol, afdeling, dienst of locatie

Sla contactinformatie en teamdetails op één centrale plek op

Sorteer en filter om werk snel en nauwkeurig toe te wijzen

Houd vrije dagen bij en optimaliseer deze om planningsconflicten te voorkomen

Presenteer alles in een overzichtelijke spreadsheet-style layout

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers en HR-teams die behoefte hebben aan een duidelijk, actueel rooster dat slimme planning ondersteunt en ervoor zorgt dat het team soepel blijft draaien.

📖 Lees ook: De beste software voor voedselbeheer die het proberen waard is

7. ClickUp PTO kalender sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Abonnement rond afwezigheden van teamleden door verlofsoorten te registreren en vrije dagen in een gedeelde kalender met de ClickUp PTO-kalendersjabloon te weergaven

Vrije tijd hoort bij het werk. Maar als je een restaurant runt, kan één ontbrekende dienst alles in de war sturen. Met de PTO-kalender-sjabloon van ClickUp blijf je daarop anticiperen. Deze laat zien wie er vrij is, wanneer en waarom, zodat je vooruit kunt plannen, de werkvloer bemand kunt houden en last-minute planningproblemen kunt voorkomen.

Deze sjabloon kan:

Registreer vrije uren per uur, met reden en goedkeuringsdetails

Toon verlofsoorten om trends te ontdekken en eerlijkheid te beheren

Geef de bezetting weer in een ClickUp-kalender voor snelle planning

Help u om personeels tekorten voor te blijven voordat ze van invloed zijn op de dienstverlening

🔑 Ideaal voor: restaurantmanagers en HR-medewerkers die een duidelijke, betrouwbare manier nodig hebben om verlofaanvragen af te handelen en personeelstekorten te voorkomen.

👀 Wist u dat? Het 9/80-werkschema geeft Teams om de week een volledige vrije dag, zonder dat er uren worden geschrapt. Het is populair in kantoren, maar het concept kan inspiratie bieden voor nieuwe manieren om flexibiliteit in uw restaurantschema in te bouwen.

8. ClickUp 24-uursroostersjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Plan volledige dagdekking voor non-stop activiteiten met de ClickUp 24-uursroostersjabloon

Als uw restaurant 24 uur per dag en 7 dagen per week open is, kunt u het zich niet veroorloven om de tijd uit het oog te verliezen. Elk uur telt. Deze 24-uursroostersjabloon van ClickUp is gemaakt voor bedrijven die nooit stil staan, waar nachtploegen, voorbereidingsteams en wisselende diensten allemaal moeten synchroniseren.

Deze sjabloon kan:

Plan diensten, pauzes en sleutel-taak in een volledig 24-uurs tijdlijn

Houd aantekeningen, teamcheck-ins en dagelijkse problemen in realtime bij

Wijs werk toe en pas het direct aan zonder de zichtbaarheid te verliezen

Leg het volledige ritme van uw dag vast, niet alleen taak-lijst

Houd snel veranderende teams op één lijn en zorg voor stabiele bedrijfsvoering

🔑 Ideaal voor: restaurantmanagers en ploegleiders die de hele dag zonder chaos moeten kunnen werken – uur voor uur, Taak voor Taak.

9. ClickUp-sjabloon voor teamroosters

Ontvang een gratis sjabloon Coördineer taken en ploegendiensten binnen uw team met de ClickUp-sjabloon voor teamroosters

Het leiden van een restaurantteam betekent meer dan alleen een rooster opstellen. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw team de dag aankunt. Met de ClickUp-sjabloon voor teamroosters krijgt u een volledige weergave van uw personeel en hun verantwoordelijkheden, zodat ze georganiseerd blijven, de bezetting in balans blijft en de dagelijkse dienstverlening zonder onderbrekingen verloopt.

Deze sjabloon kan:

Wijs rollen toe op basis van positie, afdeling of werkplek voor volledige duidelijkheid binnen het team

Help nieuwe medewerkers op koers te blijven door duidelijke toewijzing van Taak

Pas diensten snel aan wanneer iemand zich ziek meldt of de vraag plotseling toeneemt

Voorkom het herschrijven van roosters door taken te verplaatsen in plaats van het abonnement opnieuw op te stellen

Zorg voor een hoge zichtbaarheid, zodat u snel hiaten in de bezetting kunt opsporen en oplossen

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers en supervisors die verwarring willen verminderen, werk duidelijk willen delegeren en het hele team op één lijn willen houden.

10. ClickUp-sjabloon voor rapportage over dienstwisselingen

Ontvang een gratis sjabloon Leg verantwoordelijkheden en openstaande problemen tussen diensten vast met de ClickUp-sjabloon voor dienstwisselrapportage

Wanneer de ene dienst eindigt en de andere begint, zijn details belangrijk. Met de ClickUp-sjabloon voor dienstwisselrapporten kan uw team sleutel updates delen, openstaande taken bijhouden en problemen signaleren voordat ze escaleren.

Deze sjabloon kan:

Registreer voltooide taken, incidenten en openstaande verantwoordelijkheden

Voeg diensttijden, namen van medewerkers en werk toe op één plek

Benadruk uitdagingen zodat het volgende team snel kan handelen

Zorg voor een duidelijk, herhaalbaar format voor elke dienstwisseling

Verbeter de accountability en verminder fouten tijdens overdrachten

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers en ploegleiders die een betrouwbare methode nodig hebben om ploegactiviteiten te documenteren en een naadloze overdracht te garanderen.

11. ClickUp-sjabloon voor maandelijkse werkroosters

Ontvang een gratis sjabloon Abonnement taken, wijs eigenaren toe en houd de maandelijkse werkzaamheden op schema met de ClickUp-sjabloon voor maandelijkse werkroosters

Met de maandelijkse planningssjabloon van ClickUp krijgt u een totaalweergave: wat moet er gebeuren, wanneer en wie is daarvoor verantwoordelijk? U krijgt een volledig overzicht van wat er nog te doen is, wie dat doet en wanneer, zodat u taken, teams en tijdlijnen kunt beheren zonder iets over het hoofd te zien.

Deze sjabloon kan:

Plan taken voor de hele maand met duidelijke deadlines en toegewezen personen

Blijf de voortgang bijhouden, werk prioriteiten bij en pas abonnementen indien nodig aan

Leg sleutel details vast, zoals kosten, soorten taken en de eigenaar

Help teams om op één lijn te blijven wat betreft de algemene doelen en dagelijkse werkzaamheden

Verminder last-minute stress met een gestructureerd maandabonnement

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers die maandelijkse activiteiten moeten abonneren, personeel moeten coördineren en ervoor moeten zorgen dat alles soepel verloopt.

📖 Lees ook: Maak een efficiënte projectplanning voor het project van uw team

12. ClickUp 2-2-3 Schemasjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Beheer roterende ploegendiensten om de werklast in evenwicht te brengen met de ClickUp 2-2-3-sjabloon

Als je elke dag open bent, heb je een rooster nodig waarmee je mensen aan het werk kunt houden zonder dat ze uitgeput raken. De 2-2-3-roostersjabloon van ClickUp is daarvoor gemaakt.

Met dit sjabloon kunt u een 2-2-3-werkrooster implementeren dat de diensten eerlijk verdeelt en Teams nieuwe energie geeft, zonder dat dit ten koste gaat van de consistentie of prestaties.

Deze sjabloon kan:

Volg een rooster van 2 dagen werken, 2 dagen vrij en 3 dagen werken in een cyclus van 28 dagen

Wijs rollen toe, zoals kok, server of manager, om taken duidelijk te houden

Houd de aanwezigheid bij en zorg voor een gelijkmatige personeelsbezetting tijdens alle diensten

Verminder burn-out door werk en rust voor elk teamlid in evenwicht te brengen

Ondersteun continue bedrijfsvoering zonder hiaten of giswerk over diensten

🔑 Ideaal voor: managers die 24 uur per dag actief zijn en een rooster nodig hebben dat een evenwicht biedt tussen dekking en werk-privébalans.

13. ClickUp Services-sjabloon voor urenregistratie

Ontvang een gratis sjabloon Houd de uren, salarissen en verlofdagen van uw medewerkers bij met de ClickUp-sjabloon voor dagelijkse urenregistratie

Door de uren bij te houden in een servicegericht restaurant, krijgt u inzicht in waar elke minuut en elke dollar naartoe gaat. De Services Urenregistratie Sjabloon van ClickUp helpt u daarbij. Deze is ontworpen om het bijhouden van arbeidsuren te vereenvoudigen, planningsbeslissingen te verbeteren en de salarisadministratie nauwkeurig te houden, zonder extra beheerder.

Deze sjabloon kan:

Registreer werkuren, ziekteverzuim en vakantiedagen

Houd uurtarieven bij en bereken automatisch het totale loon

Houd de prestaties van medewerkers bij om de arbeidskosten te beheren

Bied dag-, week- en maandoverzichten als weergaven om trends te signaleren

Maak gebruik van ClickUp-integraties om te integreren met populaire tools voor salarisverwerking

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers die de uren van hun medewerkers moeten bijhouden, de arbeidskosten moeten beheren en moeten zorgen voor een efficiënte planning.

14. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke beschikbaarheid

Ontvang een gratis sjabloon Deel en beheer individuele beschikbaarheid om planningsconflicten te voorkomen met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijke beschikbaarheid

Sommige dagen lopen uit de hand. Taken stapelen zich op, diensten overlappen elkaar en niemand weet zeker wie er daadwerkelijk beschikbaar is. De ClickUp-sjabloon voor persoonlijke beschikbaarheid helpt daarbij.

Met dit sjabloon blijft u voorop lopen door uw beschikbaarheid zichtbaar, georganiseerd en eenvoudig te beheren te maken. Het is gemaakt voor flexibele teams die duidelijkheid nodig hebben zonder heen en weer te hoeven communiceren.

Deze sjabloon kan:

Blok beschikbaarheid per uur en markeer planningsconflicten

Registreer vergaderingen, diensten, persoonlijke tijd en aantekeningen op één plek

Maak het managers gemakkelijk om roosters op te stellen op basis van realtime beschikbaarheid

Help parttime of multirol medewerkers om georganiseerd te blijven bij wisselende diensten

Houd roosters overzichtelijk zonder afhankelijk te zijn van teksten of verspreide berichten

🔑 Ideaal voor: parttime personeel, restaurantmanagers of teamleiders die een eenvoudige manier nodig hebben om beschikbaarheid te delen en te beheren zonder heen en weer te hoeven communiceren.

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers heeft moeite om tijd voor zichzelf vrij te maken, maar slechts 14% blokkeert deze tijd in hun kalender. Als het niet gepland is, is het niet beschermd! 📆 Met de kalender van ClickUp kunt u persoonlijke uren reserveren, zoals vergaderingen. De kalender synchroniseert met externe kalenders, stelt u in staat om terugkerende werk- en persoonlijke tijdblokken in te stellen en biedt u de mogelijkheid om gebeurtenissen of taken te verslepen om uw planning eenvoudig aan te passen. Voorkom dat last-minute werk uw vrije tijd in beslag neemt! *echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

15. Restaurantroostersjabloon van Workfeed

via Workfeed

Excel-spreadsheets kunnen deze taak uitvoeren, maar ze creëren vaak meer werk dan ze besparen. Met de Free restaurantschema-sjabloon van Workfeed kunt u wekelijkse schema's opstellen zonder de gebruikelijke hoofdpijn over het format.

Het is een eenvoudig Excel-bestand dat u helpt om georganiseerd te blijven zonder dat u volledige software hoeft aan te schaffen.

Deze sjabloon kan:

Maak aangepaste startdagen, diensttijden en namen van medewerkers

Gebruik vervolgkeuzelijsten om rollen toe te wijzen en handmatige invoer te verminderen

Houd uw weekrooster overzichtelijk en gemakkelijk leesbaar

Help conflicten tussen diensten te minimaliseren zonder extra complexiteit

Gebruik deze sjablonen als praktische optie voordat u overstapt op geavanceerde tools

🔑 Ideaal voor: Eigenaren van kleine restaurants en ploegleiders die een eenvoudig, bewerkbaar rooster willen dat gemakkelijk kan worden gedeeld en bijgewerkt.

16. Restaurantroostersjabloon van Toast

via Toast

Het beheren van diensten, rollen en uren in een druk restaurant kan overweldigend zijn. De restaurantsjabloon van Toast biedt een eenvoudige manier om georganiseerd te blijven zonder het proces te ingewikkeld te maken. Deze sjabloon is gemaakt in Excel, eenvoudig aangepast en ideaal voor restaurants die structuur willen zonder extra software.

Deze sjabloon kan:

Wijs rollen toe, stel diensttijden in als instelling en voer de namen van medewerkers in

Bereken automatisch het totale aantal uren om de arbeidskosten te beheren

Bied een overzichtelijke, herhaalbare layout voor wekelijks gebruik

Werk roosters snel bij zonder dat u daarvoor een steile leercurve hoeft te doorlopen

Bied een praktisch alternatief voor volledige planningsplatforms als provider

🔑 Ideaal voor: restaurantmanagers en eigenaren van kleine bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudige, efficiënte manier om wekelijkse personeelsroosters te organiseren en arbeidsuren bij te houden.

17. Spreadsheet-sjabloon voor personeelsplanning in restaurants door GooDocs

via GooDocs

De eenvoudige sjabloon voor restaurantpersoneelsroosters van Goodocs is ontworpen voor snelle planning zonder afleiding. De sjabloon werkt zowel in Google Spreadsheets als in Excel, zodat u er meteen mee aan de slag kunt, deze kunt aangepast en deel met uw team zonder dat u extra tools of apps nodig hebt.

Deze sjabloon kan:

Lijst de namen en rollen van medewerkers, zoals server, gastheer of kok

Blok diensten voor alle zeven dagen met een overzichtelijk weekrooster

Ondersteun ochtend-, middag- en avonddiensten met flexibel format

Gebruik kleur-code om roosters in één oogopslag beter leesbaar te maken

Kan worden afgedrukt of digitaal worden gedeeld voor snelle updates van het team

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers die een eenvoudig, bewerkbaar rooster willen dat gemakkelijk in te vullen, af te drukken en op te hangen aan de muur van de pauzeruimte is.

📖 Lees ook: Projectresultaten beheren met sjablonen en voorbeelden

18. Kleur restaurantschema door GooDocs

via GooDocs

De kleurige restaurantschemasjabloon van Goodocs is ontworpen voor snelle updates en duidelijke communicatie. De sjabloon is gemaakt in Google Slides en PowerPoint en kan eenvoudig worden geopend, bewerkt en weergegeven waar uw team deze kan zien, zonder dat er installatie of training nodig is.

Deze sjabloon kan:

Wijs namen, rollen en diensttijden van medewerkers toe in een eenvoudige layout

Gebruik gekleurde dagen om het weekrooster overzichtelijker te maken

Voeg ruimte toe voor aantekeningen zoals doel, gebeurtenissen of voorraadherinneringen

Kan worden afgedrukt of digitaal worden weergegeven voor zichtbaarheid voor het hele team

Zorg ervoor dat iedereen op één lijn blijft zonder complexe tools of tijdsregistratie

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers die een visueel, eenvoudig te bewerken weekrooster willen dat het personeel snel kan lezen en zonder vragen kan volgen.

19. Sjabloon voor personeelsroosters voor restaurants door Restaurantowner.com

De sjabloon voor personeelsroosters van RestaurantOwner.com is gemaakt in Excel en geeft een duidelijk overzicht van alle kleine en grote details. U kunt tot 100 medewerkers in 20 afdelingen inplannen, zoals Front, keuken, balk, enzovoort.

Deze sjabloon kan:

Wijs tot 50 soorten diensten toe met behulp van vervolgkeuzelijsten voor een snellere planning

Ondersteun dubbele diensten en complexe personeelsbehoeften

Tel automatisch het totale aantal uren en arbeidskosten per week op om uw budget te beheersen

Plan zes weken vooruit voor langetermijnplanning en gebeurtenisvoorbereiding

Zorg voor een duidelijke, no-nonsense layout die is ontworpen voor teams met een hoog volume

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers die een gedetailleerde, op Excel gebaseerde tool nodig hebben om diensten in te plannen, personeelskosten te monitoren en tekorten in de bezetting tussen afdelingen te voorkomen.

20. Restaurantroostersjabloon van 7Shifts

via 7Shifts

De 7shifts Restaurantrooster Excel-sjabloon is eenvoudig, duidelijk en gemaakt voor snelle planning. Het opent in Excel en biedt u een overzichtelijke weeklayout waarin u namen, rollen en diensttijden kunt invullen.

Deze sjabloon kan:

Voer eenvoudig de namen, rollen en werktijden van medewerkers in

Gebruik dropdownmenu's voor veelvoorkomende posities zoals server, gastheer en barman

Kan wekelijks worden gekopieerd en hergebruikt voor een consistente planning

Afdrukken, ophangen of deel met uw team, zoals nodig is

Houd roosters overzichtelijk zonder extra installatie of functies

🔑 Ideaal voor: Restaurantmanagers die op zoek zijn naar een eenvoudige, ongecompliceerde manier om wekelijks hun personeel in te roosteren zonder gebruik te maken van complexe software.

Wat maakt een goede sjabloon voor een restaurantrooster?

Nu u zo ver bent gekomen in deze blog, hoe weet u dan welke sjabloon voor restaurantroosters het beste bij u past?

Een goed ontworpen sjabloon voor restaurantroosters houdt uw team georganiseerd, vermindert verwarring en helpt de arbeidskosten te beheersen. Het geeft ook structuur aan uw wekelijkse planning en ondersteunt een betere dekking van de diensten.

Dit zijn de sleutelfuncties die een ideale sjabloon voor een restaurantschema moet bevatten:

duidelijke ploegendienststructuur*: definieer dagelijkse ploegendiensttijden aan de hand van de urenregistraties van medewerkers om volledige dekking te garanderen tijdens het ontbijt, de lunch en het diner

Velden voor roltoewijzing : wijs taken en rollen toe – servers, koks, hosts – zodat iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn

wekelijkse roosterlayout*: weergave van alle zeven dagen op één plek om personeelsabonnementen te maken en hiaten te voorkomen

Bijhouden van gewerkte uren : houd het totale aantal gewerkte uren bij om de arbeidskosten te beheren en overuren te voorkomen

gedeelte over beschikbaarheid van medewerkers*: registreer de beschikbaarheid van uw team om conflicten bij het plannen en last-minute wijzigingen te verminderen

Notities en communicatieruimte : laat ruimte over voor aantekeningen van de manager of specifieke herinneringen voor de dienst

ondersteuning van de balans tussen werk en privé*: ruimte om diensten eerlijk af te wisselen en burn-out onder het personeel te voorkomen

afdrukbaar en digitaal format*: gemakkelijk te delen met uw team, zowel op papier als online

Maak een einde aan de chaos in restaurantplanning met ClickUp

Het opstellen van een personeelsrooster hoeft niet te voelen als het oplossen van een puzzel met ontbrekende stukjes. Met ClickUp kunt u het Whiteboard achterwege laten en uw restaurantrooster eenvoudig beheren.

Abonnement, houd de arbeidskosten bij, registreer beschikbaarheid en pas alles direct aan – allemaal in één overzichtelijke werkruimte. Geen heen-en-weer-tekst, krabbels op papieren grafieken of last-minute gaten meer. Gewoon een gestroomlijnd systeem dat uw team op één lijn houdt en uw service soepel laat verlopen.

En met meer dan 1000 sjablonen (waaronder de sjablonen voor restaurantroosters die u hierboven hebt gezien), geeft ClickUp u de mogelijkheid om georganiseerd te blijven, terwijl u heerlijk eten serveert en een geweldig team leidt.

✨ Klaar om uw planning te vereenvoudigen? Meld u aan bij ClickUp en ga gratis aan de slag – voor altijd.