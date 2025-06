Werk + vakantie: Hoe een productieve werkvakantie te plannen:

Ooit gedroomd van kokoswater op het strand terwijl je je Nog te doen lijst afwerkt? Dat is de charme van een werkvakantie, waar je dingen gedaan krijgt terwijl je geniet van nieuwe weergaven en een frisse mindset.

Maar een productieve werkvakantie is geen toeval. Als je zonder abonnement op reis gaat, werk je misschien de hele dag in een hotelkamer met slechte Wi-Fi en heb je geen tijd om te genieten van de plek waar je voor naar de andere kant van de wereld bent gevlogen.

Daarom is plannen alles.

In deze gids leer je hoe je de juiste locatie kiest, realistische doelen instelt, je kalender beschermt en een planning maakt waarmee je gefocust blijft zonder de magie om je heen te missen.

Want als het op werkvakanties aankomt, kom je een heel eind met sterke intenties. S als je zinvol werk wilt combineren met een zinvolle pauze.

Wat is een werkvakantie?

Een workcation is een werkvakantie. Eenvoudig.

Het is een reis waarbij je naar een nieuwe locatie reist, maar op afstand blijft werken. Je neemt geen vrij van je werk, maar je verandert van fysieke omgeving. De meeste mensen kiezen ervoor om op werkvakantie te gaan om hun mentale en emotionele batterijen op te laden en toch productief te blijven.

Vragen die je moet stellen voordat je begint met inpakken 👇 Moet ik beschikbaar zijn voor realtime gesprekken of kan ik ook asynchroon werken? Wat zijn de drie belangrijkste dingen die ik tijdens mijn reis moet voltooien? Zijn er deadlines, lanceringen of beoordelingen waarvoor ik hyper-beschikbaar moet zijn? Kan ik een aantal taken batchen of automatiseren voordat ik vertrek? Vanuit welke tijdzone werk ik?

Waarom een werkvakantie overwegen?

Als de woorden 'werk' en 'vakantie'* klinken als tegengestelde krachten, dan heb je het niet mis. Maar ze kunnen worden gecombineerd, zoals veel werknemers doen.

wist je dat? Bijna 67% van de werknemers in de technologiesector werkt op afstand! Dat is het hoogste percentage van alle sectoren.

Als je het goed combineert, heb je met een werkvakantie het beste van twee werelden: structuur en vrijheid, deadlines en vrije tijd.

Een werkvakantie is ook een geweldige kans om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, of je nu een taal leert of time-blocking onder de knie krijgt.

Dit is waarom deze nieuwe reistrend misschien precies is wat je nodig hebt:

Minder afleiding: Verrassend genoeg kun je je beter concentreren als je weg bent. Geen geklets op kantoor, minder willekeurige vergaderingen en geen was die zich opstapelt in je perifere zicht betekent meer ruimte voor echt diepgaand werk

Verbeterde motivatie: Als je ergens wakker wordt waar het spannend is, voelt zelfs je lijst met taken die je 's ochtends nog moet doen anders aan. Het vooruitzicht om na het werk een nieuwe bestemming te verkennen, kan je net dat extra zetje geven om je taken efficiënt af te werken

Beter evenwicht: Het is gemakkelijker om welzijn in uw werk te integreren als u niet vastzit aan uw gebruikelijke werkpatronen. U kunt uw ochtenden beginnen met een wandeling, buiten ontbijten of ontspannen genieten van zonsondergangen, terwijl uw projecten in beweging blijven

Flexibele structuur: Zonder de starre 9-tot-5-werkdag kun je je werkdag vormgeven op basis van je energieniveau - het grootste voordeel van flexibele werkplekken. Als je 's ochtends het meest geconcentreerd bent, doe het zware werk dan vroeg en geniet later op de dag van je eigenlijke vakantie

Fris perspectief: Fysiek weg stappen helpt je mentaal uit te zoomen. Misschien realiseer je je dat je het project vanuit een andere hoek moet bekijken of dat je team een nieuwe richting nodig heeft om het project te laten werken. Sommige werknemers merken dat hun creativiteit omhoog schiet als hun fysieke omgeving verandert

Opzettelijke reset: Voor kenniswerkers kunnen werkvakanties helpen om de balans tussen werk en privé te verbeteren, de mentale gezondheid ondersteunen en werken op afstand meer voldoening geven

Behoud en teammoraal: Vanuit het perspectief van een teamleider helpt het aanmoedigen van werkvakanties bij het behouden van werknemers. Als werknemers zich vertrouwd voelen om op afstand te werken en toch hun doelen te halen, is de kans groter dat ze betrokken en loyaal blijven. Het laat zien dat het bedrijf waarde hecht aan de balans tussen werk en privé en aan geestelijke gezondheid, niet alleen aan output

🤝🏻 Vriendelijke herinnering: Het is verstandig om een bestemming te kiezen met betrouwbare Wi-Fi en minimale afleiding als je doel is om productiviteit te behouden terwijl je geniet van een verandering van omgeving.

Hoe plan je een succesvolle werkvakantie?

Als je dingen gedaan wilt krijgen en wilt ontspannen tijdens de kostbare vakantiedagen, heb je een abonnement voor je werkvakantie nodig.

Zo doe je het goed:

1. Kies de juiste bestemming

Op een workcation combineer je werk met reizen. Dat betekent nadenken over:

Betrouwbaar internet (niet alleen snelheid, maar consistentie)

Werkvriendelijke ruimten , zoals een bureau, een ergonomische stoel of toegang tot coworkingruimten

Afstemming op tijdzone als je synchroniseert met een team op afstand

Comfort en klimaat , vooral als je lange gesprekken voert of Nog te doen hebt

Lokale voorzieningen , zoals cafés, levensmiddelen of zelfs apotheken

Vrijetijdsopties om werk en productiviteit in balans te brengen met spel en vrijetijdsactiviteiten

Een slimme truc? Vet de bestemming in zoals je een nieuw kantoor zou inplannen. Bekijk beoordelingen op platforms zoals Nomad List, Workfrom of WiFi Tribe om een idee te krijgen van de kwaliteit van het internet, de vriendelijkheid voor digitale nomaden en de kosten van levensonderhoud.

Duik in Reddit threads, zoals r/digitalnomad, voor ervaringen uit eerste hand over werken op afstand. Niets doet je focus sneller ontsporen dan haperend bellen met Zoom of luidruchtige buren wanneer je een deadline probeert te halen.

Zodra u een paar opties op een rijtje hebt gezet, vergelijkt u ze, werkt u samen en rondt u ze af met ClickUp, de alles app voor werk. Een van de beste oplossingen voor deze fase is ClickUp Docs.

Maak reisabonnementen voor uw werkvakantie, stel doelen en deel ze met teams met ClickUp Docs

Je kunt:

Ideeën onderweg vastleggen: Stel, je werkt vanuit een strandtent en halverwege je slok krijg je een productidee. Met Docs, een hulpmiddel voor werken op afstand, kun je het direct noteren en koppelen aan een Taak

Samenwerken zonder problemen: Zelfs in verschillende tijdzones, wanneer je op afstand werkt, kun je met Docs in realtime samenwerken, direct vanuit het document items toewijzen en opmerkingen toevoegen waarop je team kan reageren, voor hybride samenwerking

Houd alles in één werkruimte: Gebruik Documenten om zowel werk- als reisabonnementen te beheren. Maak een persoonlijk reisschema met tabellen voor vluchtinformatie, hotelboekingen en lokale plekken. Voeg emoji's, banners, kleurcodes of externe koppelingen toe om het leuker en visueler te maken

💡 Pro Tip: Moet u dringend overleggen met een teamgenoot terwijl u onderweg bent? Open gewoon ClickUp Chat. Ping teamgenoten, voeg een link naar een Taak toe en houd het gesprek geconcentreerd zonder dat uw e-mail volloopt.

2. Stel duidelijke doelen voor het werk tijdens de reis

Een van de grootste fouten die mensen maken tijdens een werkvakantie? Het behandelen als een gewone werkweek met een mooiere weergave.

Zonder structuur kunnen je dagen snel vervagen tot verspreide lijsten met taken, half afgewerkte taken en schuldgevoelens omdat je niet meer of genoeg van de reis hebt genoten.

Om die spiraal te vermijden, moet je voordat je vertrekt een paar bewuste doelen stellen. Vraag jezelf af:

Wat wil ik eigenlijk bereiken tijdens deze reis?

Zijn dit diepgaande doelen (bijv. het schrijven van een strategiedocument) of dagelijkse activiteiten (bijv. client check-ins)?

Wat moet je doen en wat niet?

Hoe ga ik succes meten - door output, uren, mijlpalen of iets anders?

Houd ook rekening met het ritme van je dagen. U kunt de ochtenden blokken voor creatief werk en de middagen lichter houden voor beheer of verkenning. ClickUp maakt dit gemakkelijker met ClickUp Doelen.

Elk doel is een container voor de voortgang die je wilt boeken. Daarbinnen kun je Targets instellen zoals:

Gebaseerd op nummers (bv. drie blogs schrijven)

waar/onwaar (bijv. client voorstel ingediend?)

Valuta (bijv. $5K aan deals sluiten)

Voltooide taken (gekoppelde taken waar je al aan werkt)

Gebruik ClickUp Goals om langetermijnambities op te splitsen in behapbare doelen

Elk target kan worden gekoppeld aan specifieke ClickUp-taak met:

Subtaken en checklists om complexiteit te beheren

Deadlines en prioriteiten om je te helpen op schema te blijven zonder overweldigd te raken

Aangepaste tags zoals 'Diep werk', 'Async' of 'Gesprekken' om te filteren en intuïtief je dag te plannen

Bonus lezen: Hoe houd je medewerkers op afstand betrokken en productief?

3. Ontwerp een flexibele maar doelgerichte dagindeling

Een productieve werkvakantie betekent een planning maken die je energie respecteert, bij je omgeving past en ruimte maakt voor zowel diepgaand werk als ontspanning.

Dit is wat werkt:

kies een blok voor je werk (9-11 uur voor gericht werk) en een pauze of vrije tijd (4-6 uur om de omgeving te verkennen). Dit worden je ankers. Al het andere kan eromheen draaien ✅ Vul je kalender niet alleen met uren. Denk in modi: Diep werk: Schrijven, strategie of code

Licht werk: E-mail, status updates

Bellen/samenwerken: Vergaderingen, beoordelingen

Herstel: Wandelingen, eten, dutjes ✅ Elke avond, om de volgende dag tijd te besparen, besteed je 5 minuten aan het plannen van morgen. Stel 1-2 topprioriteiten, bekijk uw kalender en zorg dat u niet wordt afgeleid

Gebruik de tools voor tijdbeheer van ClickUp om uw werkvakantie te organiseren:

Zet uw blokken werk om in ClickUp tijdsinschattingen , zodat u uzelf niet overboekt. ClickUp laat zien of u 9 uur werk in een venster van 4 uur propt

Gebruik ClickUp-tijdregistratie om bij te houden hoe lang elke Taak duurt en pas uw planning aan op basis van de haalbaarheid

📮 ClickUp Inzicht: 1 op de 5 professionals besteedt dagelijks meer dan 3 uur aan het zoeken naar bestanden, berichten of extra informatie over hun Taken. Dat is bijna 40% van een volledige werkweek verspild aan iets dat slechts enkele seconden zou moeten duren! ClickUp's Connected Search brengt al uw werk samen - tussen documenten, e-mails en chats - zodat u precies kunt vinden wat u nodig hebt en wanneer u het nodig hebt, zonder tussen verschillende tools te hoeven springen.

4. Automatiseer wat je kunt voordat je vertrekt

Neem voordat je je koffers pakt de tijd om je werkstroom te bekijken en te bepalen wat geautomatiseerd kan worden.

Begin met het identificeren van Taken die:

Herhaal volgens een schema (zoals het versturen van status updates of wekelijkse rapportages)

Afhankelijkheid van duidelijke triggers ('als een taak is gemarkeerd als Klaar → breng de client op de hoogte')

Gebruik handmatige herinneringen (follow-ups, checklistitems of documentupdates)

Gebruik op dit punt ClickUp Automatiseringen om als-dit-dan-dat workflows te bouwen die het gruntwerk voor u afhandelen.

Als u tijd tekort komt, vraag ClickUp Brain dan wat u die dag op uw bord hebt liggen.

Vraag ClickUp Brain om taken, documenten en updates direct samen te vatten voor snelle, contextuele antwoorden

In een notendop, dit is hoe ClickUp Brain u productiviteit laat behouden tijdens uw werkvakantie:

Haal onmiddellijk context op uit Documenten, Taken en aantekeningen door gewoon een vraag te stellen

Projectupdates automatisch samenvatten, zodat je 's ochtends niet hoeft bij te praten

Genereer ideeën of hoofdlijnen terwijl je tussen diepe blokken werk zit

5. Centraliseer alles wat je op afstand nodig hebt

Je realiseert je niet op hoeveel kleine dingen je vertrouwt totdat je ergens nieuw bent. Eén ontbrekend bestand kan uren verspillen als je Wi-Fi-verbinding instabiel is en niemand in je team online is om te helpen.

Maak voordat je vertrekt een checklist van alles waar je waarschijnlijk toegang tot moet hebben:

Belangrijke documenten: Project briefings, SOP's, informatie over de client, contracten en interne how-tos

Assets: Sjablonen, merkbestanden, pitchdecks en ontwerprichtlijnen

Context: Aantekeningen van vergaderingen, prestatiedashboards en werkstromen uit het verleden

Mensen: Wie is de go-to voor elk project, escalatiecontacten en tijdzones?

Vraag je dan af: *Waar is al deze informatie? Kan ik er gemakkelijk bij zonder het iemand te vragen?

Centraliseer alles op één plek voordat je vertrekt. Creëer een hub waar je werkstromen, referentiemateriaal en samenwerkingspunten met elkaar verbonden en doorzoekbaar zijn.

En de beste manier om uw end-to-end workflow te centraliseren? ClickUp Kennisbeheer!

Bewaar en organiseer al je documenten, wiki's en bronnen op één plek. Deze gecentraliseerde opslagplaats zorgt ervoor dat je toegang hebt tot alle benodigde informatie, ongeacht je locatie.

Vraag ClickUp AI om precieze antwoorden op te halen uit documenten, taken en teamkennis - en alles op één plek te centraliseren met ClickUp Brain

Gebruik in deze periode ClickUp's Remote Team Solution om alles (en iedereen) samen te brengen. Het verbindt uw documenten, taken, chatten en doelen in één ruimte, zodat uw team overal ter wereld gesynchroniseerd blijft.

Zodra uw middelen gecentraliseerd zijn, gebruikt u het ClickUp sjabloon voor werken op afstand.

Ontvang gratis sjabloon Overzie werk, projecten en teams allemaal op één plek met het gratis ClickUp Remote Work Plan Sjabloon

Het helpt je:

Wijs duidelijke verantwoordelijkheden toe per afdeling, zodat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is

Stel verwachtingen vooraf met behulp van met behulp van ClickUp aangepaste velden zoals te leveren prestaties, doel, toegewezen budget en werkelijke kosten

Volg echte voortgang met met ClickUp aangepaste statussen zoals Nog te doen, In uitvoering, Geblokkeerd en Voltooid

Met ClickUp-weergaven, zoals Werkactiviteiten, kunt u taken organiseren per team (HR, verkoop en marketing), terwijl de tijdlijn voor werk laat zien hoe alle bewegende delen op elkaar aansluiten.

6. Vergeet het leven na het werk niet

Bij een succesvolle werkvakantie gaat het erom dat je aanwezig bent. Als het enige wat je doet is je lijst met taken verplaatsen naar een nieuwe locatie, dan sla je de plank mis. Bouw tijd in je schema in voor wat niet op werk lijkt:

Ochtendwandelingen voor je eerste gesprek

Tussen de Taken door lokale eetplekjes verkennen

Een uur om stil te zitten, te dagboeken of gewoon te genieten van waar je bent

Stap weg van je scherm en creëer ruimte voor helderheid, creativiteit en energie die je niet kunt namaken door back-to-back vergaderingen.

Laat deze overpeinzingen niet verloren gaan in uw hoofd. Gebruik ClickUp Notepad - een snelle, lichte ruimte waar u uw gedachten, reisideeën of creatieve vonken tijdens het ontbijt kunt noteren.

En voor uw eigenlijke werk? Laat ClickUp AI Notetaker het zware werk doen tijdens vergaderingen. Het legt automatisch sleutelpunten, actie-items en beslissingen vast, zodat u aanwezig kunt blijven zonder alles te moeten opschrijven.

Als u het leven na het werk wat georganiseerder wilt maken, is de ClickUp Reissjabloon voor Business uw perfecte reisgenoot. Dit sjabloon helpt u om uw reisabonnementen, accommodaties en dagelijkse activiteiten op één plaats te bewaren wanneer u op afstand werkt.

Ontvang gratis sjabloon Plan zakenreizen van tevoren zodat reisangst het werk nooit in de weg staat met het ClickUp Business-reisplanningssjabloon

In één oogopslag:

Sla al je accommodatiegegevens op, zoals de naam van het hotel, het adres, het nummer van de kamer en de in- en uitchecktijden, zodat je alles bij de hand hebt als je aankomt

Plan je dagelijkse abonnement met ruimte voor datum, tijd, plaats, activiteit en aantekeningen. Of het nu gaat om een sessie, een rondleiding door de stad of een etentje met een client, je weet precies wat je te doen staat

Log luchthavengegevens, gate nummer, informatie over luchtvaartmaatschappijen, reistijd en bevestigingscodes (perfect voor als je op doorreis bent en snel toegang tot alles nodig hebt)

Uitdagingen van een werkvakantie (en hoe ze te overwinnen)

Een werkvakantie klinkt misschien als de perfecte mix van werk en vakantie, maar er zijn een aantal uitdagingen waar je rekening mee moet houden om ervoor te zorgen dat je kunt ontspannen en de balans tussen werk en privé kunt behouden.

1. Moeite met grenzen stellen

Wanneer je op werkvakantie gaat, kan het moeilijk zijn om een duidelijke grens te trekken tussen werk en ontspanning. Zonder de structuur van een kantoor werk je misschien tot laat in de avond door, wat kan leiden tot stress of schuldgevoelens.

✅ Oplossing: Stel specifieke werktijden in, zoals 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, en houd u daar elke dag van uw werk op afstand aan. Gebruik hulpmiddelen zoals ClickUp Reminders om je eraan te herinneren wanneer je moet beginnen en stoppen met werken. Stel bijvoorbeeld 30 minuten voor het einde van je werkdag een herinnering in om te beginnen met het afronden van Taken.

2. Onbetrouwbare technologie en verbindingen

Niet elke locatie biedt de betrouwbare Wi-Fi of technische infrastructuur die je nodig hebt om soepel te kunnen werken met je hybride schema. Als het internet traag of onbetrouwbaar is, of als je geen goede werkruimte hebt, zullen onderbrekingen je schema in de war sturen en frustratie veroorzaken.

✅ Oplossing: Als je een verblijfplaats kiest in een nieuwe stad, zorg er dan voor dat de plek goede Wi-Fi heeft. Zoek in de lijst naar trefwoorden als 'bedrijfsvriendelijk' of 'speciale werkruimte'. Als je een Airbnb boekt, controleer dan de recensies om te zien of andere gasten de internetsnelheid vermelden.

📚 Lees meer: Ontsluit de toekomst van productiviteit met ClickUp

3. Tijdzone conflicten

Als je tijdens je werkvakantie in een andere tijdzone bent, betekent real-time samenwerking met je team dat je je werktijden moet aanpassen aan die van hen. Met andere woorden, het kan zijn dat je 's avonds laat of 's ochtends vroeg gesprekken moet voeren.

✅ Oplossing: Stel 'kernuren' in die werken voor u en uw team, al is het maar voor korte check-ins tijdens de werkvakantie. Gebruik planningstools zoals ClickUp Calendar om u automatisch aan te passen aan uw tijdzone, zodat u geen tijd kwijt bent aan het uitzoeken wanneer u moet vergaderen.

4. Gezondheid en welzijn

Je aanpassen aan nieuwe voedingsmiddelen, water of klimaatveranderingen kan van invloed zijn op je gezondheid en energieniveau tijdens je werkvakantie. Als je niet voorzichtig bent met je dieet of fitnessroutine, kan het moeilijker worden om gefocust en productief te blijven. Je gezondheid in de gaten houden is cruciaal om goed te blijven presteren tijdens een werkvakantie.

✅ Oplossing: Als je op een plek bent met ander voedsel of water, drink dan water uit flessen en vermijd straatvoedsel totdat je eraan gewend bent. Neem snacks of supplementen mee waar je op vertrouwt, zoals vitamines of proteïnerepen. Zoek een plaatselijke sportschool of gebruik fitness-apps voor thuisworkouts, of maak 's ochtends een wandeling van 30 minuten om je dag te beginnen. Als je in een warm of vervuild gebied bent, plan je buitenactiviteiten dan vroeg in de ochtend of laat in de avond.

Bonus: Digitaliseer je freelance activiteiten en ontdek nieuwe kansen

Topbestemmingen voor een werkvakantie

Gebaseerd op beoordelingen van gebruikers van over de hele wereld is hier een lijst met topbestemmingen voor je volgende werkvakantie, waar je productiviteit en ontspanning in balans kunt brengen:

1. Bali, Indonesië

Bali biedt de perfecte mix van werk en ontspanning voor digitale nomaden. Met een bereik aan coworking ruimtes en een weelderige tropische omgeving, kun je je taken nog te doen krijgen terwijl je in je vrije tijd geniet van de serene sfeer op het eiland.

💡 Pro Tip: Om het meeste uit je werkvakantie op Bali te halen, gebruik je reisbeheersoftware om al je Taken te centraliseren. Maak een duidelijk reisschema, stel herinneringen in voor belangrijke check-ins of visumdeadlines en houd alles toegankelijk, zelfs als je onderweg bent.

2. Lissabon, Portugal

De combinatie van moderne coworking ruimtes en rijke geschiedenis maakt Lissabon een geweldige plek voor een werkvakantie. Je hebt een productieve werkdag en kunt ontspannen met culturele ervaringen, fantastisch eten en prachtige weergaven.

Pro tip: Gebruik reissjablonen voor een uitgebreide weergave van uw reis, inclusief accommodatie, gebeurtenissen, restaurants en een paklijst. Sommige sjablonen maken ook samenwerking mogelijk, zodat u uw abonnementen kunt delen met uw teamleden en georganiseerd kunt blijven.

3. Tulum, Mexico

In Tulum kun je werken in coworkingruimtes aan het strand en pauzes inlassen met yoga of strandwandelingen. De ontspannen sfeer is perfect als je wilt ontspannen en tegelijkertijd je taken wilt uitvoeren.

Pro tip: Als je een ondernemer bent op werkvakantie in Tulum, gebruik dan de Pomodoro Techniek, waarbij je 25 minuten gefocust werkt gevolgd door korte pauzes. Deze productiviteitsmethode is ideaal om taken efficiënt aan te pakken en jezelf daarna te belonen met een korte strandwandeling of een snelle duik.

4. Barcelona, Spanje

De dynamische sfeer van Barcelona trekt kenniswerkers aan die op zoek zijn naar een werkvakantiebestemming. Na werktijd kun je de prachtige architectuur, levendige cultuur en heerlijke keuken verkennen.

💡 Pro Tip: Gebruik op je werkreis een digitale nomadentool die compatibel is met meerdere platforms. Of je nu een laptop, tablet of telefoon gebruikt, de tool moet naadloos synchroniseren tussen apparaten.

5. Kyoto, Japan

De vredige tempels en tuinen van Kyoto bieden een rustige plek voor uw werkvakantie. Overdag kun je je concentreren en 's avonds ontspannen in een van de rustigste instellingen van Japan.

💡 Pro Tip: Blokkeer tijdens je werkvakantie in Kyoto de ochtenden voor diepgaand werk in een rustig café en breng de middagen door met het verkennen van tempels of wandelen langs het Filosofenpad. Hier zijn voorbeelden van werk-privé balans om je te helpen je dag te structureren, zonder burn-out te raken of iets te missen.

6. Kaapstad, Zuid-Afrika

Werken op afstand tegen een schilderachtige achtergrond, zo omschrijven kenniswerkers Kaapstad. Het is een ideale bestemming voor je werkvakantie, waar je productief blijft terwijl je profiteert van de buitenactiviteiten tijdens je kostbare vakantiedagen.

Pro tip: Gebruik een sjabloon voor productiviteit tijdens je werkvakantie om zowel persoonlijke als professionele doelen op één plek in kaart te brengen. Je moet voorkomen dat je je te veel inzet voor één kant en ruimte maken voor wat belangrijk is op beide fronten.

7. Chiang Mai, Thailand

Chiang Mai is een betaalbare bestemming met geweldig weer, veel coworkingruimtes en een gastvrije sfeer. Het is de perfecte plek om productief te blijven zonder de bank te breken.

💡 Pro Tip: Budgetvriendelijke workcation locaties met betrouwbare Wi-Fi, betaalbare coworking ruimtes en een bloeiende digital nomad scene zijn de ideale plaatsen om te experimenteren met flexibele productiviteit.

Breng structuur in uw werkvakantie met ClickUp

Een productieve werkvakantie plannen betekent je doelen kennen, je energie respecteren en elke dag zo inrichten dat je werk en welzijn worden ondersteund.

Als je op afstand werkt, heb je een systeem nodig dat je helpt vooruit te plannen, onderweg georganiseerd te blijven en je team te synchroniseren.

Daarvoor hebt u ClickUp nodig.

Alles wat je nodig hebt, vind je hier op één plek: van documenten om je reisplan te maken en projectdetails op te slaan tot taken en doelen die je helpen uit te splitsen wat er nog gedaan moet worden. Met tijdsregistratie en kalender blijf je realistisch over je werklast, terwijl herinneringen je helpen structuur aan te brengen in je dag.

Wanneer u meerdere bewegende delen van een groot project beheert, helpen Automatisering en ClickUp-taak u om repetitieve taken te stroomlijnen en snel duidelijkheid te krijgen.

Registreer u gratis op ClickUp om structuur aan te brengen in uw workcation.