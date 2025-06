10 Beste Free Gantt Chart Maker Software in 2025

Als visuele leerling was het voor mij nooit gemakkelijk om roadmaps van projecten op de oude manier op te stellen. Pen en papier worden rommelig en ongeorganiseerd. Whiteboards zijn beter, maar ze zijn meer geschikt voor creatieve ideeën en stroomschema's, niet voor complexe project abonnementen.

Gelukkig schoten digitale hulpmiddelen uiteindelijk te hulp en ontdekte ik software voor Gantt grafieken.

Op het meest basale niveau visualiseert een Gantt grafiek je projectplanningen, d.w.z. al je projecttaken uitgezet tegen de tijd. Met alles op één scherm kunnen drukke projectmanagers zoals jij het overzicht bewaren.

Ik heb in de beginjaren veel tijd verspild met het uitproberen van verschillende oplossingen totdat ik uiteindelijk vond wat voor mij werkte. En ik ben hier om ervoor te zorgen dat jij dat niet hoeft te doen. Dus, samen met het team hier bij ClickUp, heb ik een aantal gratis Gantt grafieken getest om een shortlist te maken van de beste. Maak je vast terwijl we tien fantastische (en gratis) tools voor Gantt grafieken onderzoeken om je leven (en project planning) makkelijker te maken!

Als je meer een visuele leerling bent, zoals ik, bekijk dan deze vlog over Gantt grafiek!

Voordelen van het gebruik van Free Gantt Chart Makers

Afgezien van het feit dat we het hebben over gratis Gantt grafiek software - gratis is al een groot voordeel op zich - zijn hier een paar redenen waarom Gantt grafiek makers zo hoog staan op mijn lijst van must-have functionele tools:

Project visualisatie : Grafiekmakers visualiseren de tijdlijn van je project en de bijbehorende roadmap. Dit geeft een voltooid beeld van het project en de verschillende functionele en bewegende delen. Dit omvat projectplanningen, taken, afhankelijkheid, prioriteiten, belanghebbenden, enz. PM's vinden het enorm nuttig om een alles-in-één weergave te krijgen van elk project

Verbeterde samenwerking : Gantt grafiek tools zijn niet alleen voor projectmanagers - iedereen die erbij betrokken is kan er zijn voordeel mee doen! De leden van het team kunnen de toegewezen of nog uit te voeren Taken zien en hoe deze het : Gantt grafiek tools zijn niet alleen voor projectmanagers - iedereen die erbij betrokken is kan er zijn voordeel mee doen! De leden van het team kunnen de toegewezen of nog uit te voeren Taken zien en hoe deze het resultaat van het project beïnvloeden. Dit helpt om een gevoel van teamwerk en samenwerking op te bouwen. Ook clients kunnen de voortgang van het project volgen - en dan bedoel ik echt alle belanghebbenden. Het gedeelde inzicht in het werk dat hiervan het resultaat is en dat laat zien hoe individuele bijdragen samenhangen met overkoepelende doelen, brengt iedereen bij elkaar

Sharper planning : Gantt grafiek tools bieden een overzicht op hoog niveau van het project, taken, mijlpalen, tijdlijnen en werkstroom. Dit helpt projectmanagers bij het bijhouden van afhankelijkheid van taken en deadlines. Ze markeren ook eventuele procedurele of operationele inefficiënties of breekpunten die het project zouden kunnen vertragen. Je kunt een realistischer en efficiënter schema ontwikkelen door weer te geven hoe deze blokken in elkaar passen.

Efficiënt beheer van resources : Met tools voor Gantt grafieken kunnen projectmanagers strategisch middelen toewijzen. Ze tonen de werklast van elk team of individu, zodat je ervoor kunt zorgen dat geen enkele medewerker overbelast of onderbenut raakt. Doe hetzelfde voor resources zoals softwareoplossingen, applicaties, apparaten, machines, enzovoort! Dergelijk proactief beheer helpt om het beste uit mensen, processen en technologie te halen

Verbeterde productiviteit : Gantt grafieken brengen iedereen op dezelfde pagina over de doelen van een project. Ze helpen ook bij het beheer van resources en stimuleren de betrokkenheid van werknemers en de algehele productiviteit. Het is een win-win situatie, aangezien de voortgang die dit oplevert de Teams nog meer zal motiveren. Ik noem het een positieve feedback cyclus die blijft geven

Proactief risicobeheer: Gedetailleerde zichtbaarheid in het project stelt projectmanagers in staat om problemen te identificeren - soms proactief. Een dergelijke weergave van een potentiële bedreiging in vogelvlucht bereidt je voor om risico's te beheren en te beperken. Deze preventieve aanpak voorkomt vertragingen of storingen in een later stadium en houdt het project op koers

Wat moet je zoeken in Gantt Chart Maker Software?

Voordat ik onze lijst van de tien beste gratis Gantt grafiek software deel, zal ik de beweegredenen achter elke selectie uitleggen. We hebben de beschikbare opties geëvalueerd aan de hand van vele parameters om te rechtvaardigen waarom ze in deze lijst thuishoren. Stel jezelf dus de volgende vragen terwijl je ze overweegt:

Mogelijkheden : Wat zijn de verwachte mogelijkheden van de Gantt grafiek software? Wil je basisfuncties zoals grafieken aanmaken met slepen en neerzetten of iets geavanceerders zoals kritieke paden bepalen, middelen toewijzen of taken beheren?

Gebruiksgemak : Wie zal de Gantt grafiekmaker gebruiken? Hoeveel training, training en ondersteuning hebben ze nodig?

Integraties : Kan de software voor Gantt grafieken integreren met je bestaande technologie?

Compatibiliteit : Is de Gantt chart maker compatibel met andere tools, zoals een stopwatch of projectmanagement software?

Samenwerking : Ga je de tool alleen gebruiken of gaat een team (of teams) er samen aan werken? Zouden de leden van het team zich op dezelfde locatie bevinden of op afstand werken?

Aanpassing : Wil je de Gantt grafiek op een of andere manier kunnen aanpassen? Bijvoorbeeld om prioriteiten of urgentie aan te geven?

Budget : Wat is je budget voor een Gantt grafiek maker? Doe je een eenmalige investering of betaal je een abonnement?

Rapportage : Welke functies voor gegevensanalyse en rapportage verwacht je van de Gantt grafiek? Wil je realtime dashboards, of genereert je team periodiek statische rapporten?

Mobiele toegankelijkheid: Heb je onderweg toegang nodig tot de tool op je telefoon?

10 Free Gantt Chart Makers in een oogopslag

Voordat we de details bespreken, volgt hier een TL;DR versie van alles wat we gaan bespreken:

10 Beste Free Gantt Chart Maker Software

Maak je nu vast terwijl ik elk van de tien gratis Gantt grafiek software-oplossingen ontleed, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over welke je moet kiezen.

1. ClickUp

Beste gratis Gantt chart maker software voor veelzijdig gebruik

Aan de slag met de weergave van Gantt Visualiseer de voortgang van al je taken met weergaven zoals ClickUp-taakgrafieken

Ik zal beginnen met te zeggen dat ClickUp een volwaardige tool voor projectmanagement is en dat indrukwekkende Gantt grafieken slechts een van de vele functies zijn.

Het Free Forever-abonnement van ClickUp geeft u (onder andere) onbeperkte taken, onbeperkte gebruikers en 60 keer gebruik van de weergave van het Gantt-diagram. Elk van de betaalde abonnementen geeft u een onbeperkt aantal Gantt grafieken.

De weergave van ClickUp's Gantt Chart heeft me geholpen om meerdere projectvereisten te visualiseren, waardoor het gemakkelijk is om taken bij te houden, prioriteiten te beheren, afhankelijkheid af te handelen en eigenlijk alles bij elkaar te houden.

Ik vind het geweldig dat ik eenvoudig relaties tussen Taken kan tekenen (zie de afbeelding). Ik kan ook kritieke paden definiëren en rekening houden met Slack-tijd om het project soepel te laten verlopen.

Definieer kritieke paden op ClickUp in de weergave van het Gantt-diagram

Ik vind het leuk dat ik taken met kleur kan coderen, zodat ik in één oogopslag kan zien wat er in behandeling is, wat dringend is, deadlines, eigenaren van taken en elk ander minuscuul detail. De trapsgewijze weergave toont een chronologische tijdlijn van het project, terwijl de balken voor voortgang helpen bij het meten van de voortgang.

Bovendien biedt ClickUp een uitgebreide bibliotheek met sjablonen voor gantt grafieken voor verschillende gebruikssituaties en toepassingen. Je vindt er heel wat om mee te werken.

Je kunt de ClickUp Simple Gantt Chart sjabloon gebruiken voor projectmanagement en softwareontwikkeling. Het is gebruiksklaar, volledig aanpasbaar en kan je een breed perspectief van een project geven, afhankelijkheid zien en anticiperen op obstakels voordat ze zich voordoen.

Ontvang gratis sjabloon Krijg een volledig overzicht van je taken met het ClickUp Simple Gantt Chart sjabloon

ClickUp heeft ook verschillende andere sjabloonopties, zoals sjablonen voor projectplanningen.

Maar hier komt mijn favoriete deel: het omzetten van mijn gegevens in Gantt grafieken met slechts een paar klikken! In ClickUp zijn Gantt grafieken een soort weergave. Dus of uw projectgegevens nu in een lijst, een tabel of zelfs een kalender staan, u kunt ze met een paar klikken converteren naar een weergave van een Gantt-diagram. Je hebt in een mum van tijd een uitgebreide Gantt grafiek - een direct stappenplan voor de uitvoering van een project!

Oh, en als je een handmatige sorteervolgorde hebt toegepast op je lijstweergave, vrees dan niet - die wordt ook gesynchroniseerd naar de Gantt grafiek!

Pro Tip: *Als je nieuw bent in projectmanagement en niet kunt kiezen tussen de weergave van Gantt en tijdlijnen voor je projecten, dan helpt het om onze video te bekijken waarin we Gantt-diagrammen vergelijken met de weergave Tijdlijn!

Dat is nog maar het deel van de Gantt grafiek. Zoals ik al zei, ClickUp is meer dan dat. Met ClickUp kun je uitzoomen en werken met andere functies voor projectmanagement zoals Documenten, Chatten, Doelen, Taakbeheer, Taak-assistentie en meer.

Deze integreren in uw werkstroom zal een absolute game-changer zijn, omdat u alles - en dan bedoel ik ook alles - vanuit het ClickUp platform kunt doen. Dus zeg vaarwel tegen het gegoochel met meerdere tools en vervang ze door slechts één!

ClickUp beste functies

meerdere weergaven - Gantt-diagrammen, tijdlijnen, lijsten, kalenders, Visualiseer je project in- Gantt-diagrammen, tijdlijnen, lijsten, kalenders, ClickUp Kanban-borden en meer

Definieer en koppel afhankelijkheid van taken en plan taken automatisch in over de hele keten in een handomdraai

Werk de status van taken bij met een eenvoudige drag-and-drop functie; definieer ook aangepaste taak statussen volgens uw project behoeften

Beheer uw project dynamisch met projectplanning, project bijhouden, knelpunten identificeren, deadlines beheren en meer met ClickUp Project Time-Tracking

Centraliseer alle informatie in een praktische hiërarchie over ruimten, projecten, lijsten, taken en subtaken, en voeg aangepaste velden toe voor meer detail

Samenwerken met je team door middel van chatten, opmerkingen, @mentions, enz.

ClickUp-taakprioriteiten Gebruik tags en prioriteiten om taken met een hoge waarde, grote impact of urgentie te onderscheiden en sorteer ze met één klik met

geïntegreerde AI-assistent , om taken te automatiseren, alles binnen uw ClickUp ecosysteem in seconden te doorzoeken, en meer Bespaar tijd en moeite door ClickUp Brain te gebruiken, de, om taken te automatiseren, alles binnen uw ClickUp ecosysteem in seconden te doorzoeken, en meer

Volg en deel voortgang met interne en externe belanghebbenden met aanpasbare met interne en externe belanghebbenden met aanpasbare ClickUp Dashboards die in realtime worden bijgewerkt

ClickUp beperkingen

De leercurve kan steil zijn omdat ClickUp een software voor projectmanagement met alle functies is

De mobiele app is nog in ontwikkeling en heeft nog niet dezelfde finesse als de web versie

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en reviews

G2 : 4. 7/5. 0 (9.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5. 0 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over ClickUp

Het beste deel van ClickUp is de veelzijdigheid van de aanpassingen, met bijna onbeperkte mogelijkheden van aangepaste velden die het mogelijk maken om informatie te scheiden en te visualiseren op een praktische en toepasbare manier in verschillende situaties. Daarnaast zijn er verschillende soorten weergaven die zich aanpassen aan elk type realiteit, bereikend van eenvoudige weergaven, zoals het controleren van je geplande activiteiten voor de week, wat ik persoonlijk ideaal vind voor het operations team, tot Gantt grafiek weergaven voor macro projectmanagement. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, zorgt de verbinding met andere automatiseringstools zoals Make voor een nog dynamischer beheer.

Het beste deel van ClickUp is de veelzijdigheid van de aanpassingen, met bijna onbeperkte mogelijkheden van aangepaste velden die het mogelijk maken om informatie te scheiden en te visualiseren op een praktische en toepasbare manier in verschillende situaties. Daarnaast zijn er verschillende soorten weergaven die zich aanpassen aan elk type realiteit, bereikend van eenvoudige weergaven, zoals het controleren van je geplande activiteiten voor de week, wat ik persoonlijk ideaal vind voor het operations team, tot Gantt grafiek weergaven voor macro projectmanagement. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, zorgt de verbinding met andere automatiseringstools zoals Make voor een nog dynamischer beheer.

2. GanttProject

Beste gratis grafiek software die open-source is

via GanttProject

Ik houd ervan om te pleiten voor open-source oplossingen, dus werk ik graag met GanttProject. Deze gratis software voor Ganttgrafieken bestaat al meer dan twintig jaar en biedt absolute transparantie door middel van bijgewerkte documentatie. Het wordt gedistribueerd onder de GPL3 licentie, en je kunt de broncode downloaden, wijzigen en opnieuw distribueren. Dankzij deze aanpasbaarheid is GanttProject een waardevolle investering voor kleine en middelgrote bedrijven.

Ik ben ook erg te spreken over de eenvoudige en retro gebruikersinterface, die het bouwen van Gantt grafieken, het toewijzen van resources en het berekenen van projectkosten vereenvoudigt. Ik begrijp echter dat het voor sommigen een afknapper kan zijn, vooral als je iets moderners en intuïtievers wilt.

GanttProject beste functies

Gratis toegang tot het softwareproduct, de broncode en bibliotheken

Implementeer in de cloud met GanttProject Cloud tegen gebruiksgebaseerde kosten

Taken en mijlpalen toevoegen aan de Gantt grafiek en afhankelijkheid definiëren

Benchmark voortgang en maak directe vergelijkingen met basislijnen om afwijkingen in kaart te brengen

Lezen en schrijven op Microsoft Project-bestanden en exporteren in meerdere formaten

GanttProject limieten

Werkt het best voor basisgebruik; je kunt geen complexe analyses uitvoeren

UI-ontwerp is onhandig en gedateerd (kan het je niet kwalijk nemen; het is 20+ jaar oud!)

GanttProject prijzen

Gratis

Vrijwillige bijdragen vanaf $5

GanttProject Cloud heeft een pay-as-you-use model waarbij één kredietpunt EUR 1 kost

GanttProject beoordelingen en recensies

G2 : 4. 3/5. 0 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5. 0 (150+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over GanttProject

Ik hou van de eenvoud van het ontwerp waarmee beginners met projectmanagement en Gantt grafieken kunnen testen. De menubalken bovenaan zijn vergelijkbaar met wat je zou kunnen vinden bij andere software die je kunt kopen. Ook het feit dat het een gratis en open-source software is in vergelijking met anderen maakt het zeer voordelig.

Ik hou van de eenvoud van het ontwerp waarmee beginners met projectmanagement en Gantt grafieken kunnen testen. De menubalken bovenaan zijn vergelijkbaar met wat je zou kunnen vinden bij andere software die je kunt kopen. Ook het feit dat het een gratis en open-source software is in vergelijking met anderen maakt het zeer voordelig.

3. Office Tijdlijn Online

Beste gratis Gantt grafiek software voor het Microsoft PowerPoint ecosysteem

via Office Tijdlijn

Als iemand die praktisch is opgegroeid met Microsoft producten, geniet ik van de vertrouwdheid van Office Tijdlijn Online. Ik heb deze PowerPoint add-on gebruikt om snelle tijdlijnen en Gantt grafieken te maken voor presentaties. Dit heeft me tijd bespaard en goede visuals opgeleverd voor mijn projecten. Ik heb ook ontdekt dat je het kunt gebruiken met Microsoft Excel, Wrike en Smartsheet om datasets te importeren en exporteren.

De gebruikersinterface is vrij eenvoudig en het duurt niet lang om het onder de knie te krijgen. Bovendien heb je toegang tot een bibliotheek met basis sjablonen voor projecten in Gantt grafieken om aan de slag te gaan. Hoewel het goed werkte voor mijn eenmalig gebruik, had mijn team problemen tijdens het werken aan complexe projecten. Ik zou het dus vooral aanraden voor basisgebruik.

Office Tijdlijn Online beste functies

Converteer gegevenssets en informatie van PowerPoint, Excel, enz. in visueel aantrekkelijke en esthetische Gantt grafieken en tijdlijnen

Activeer als add-on voor Microsoft PowerPoint voor soepele integratie en native toegang

Aanpasbare ontwerpelementen zoals pijlen, lijnen, symbolen, enz. voor een meer op maat gemaakte ervaring

Office Tijdlijn Online beperkingen

Het functioneert alleen als een Gantt grafiek maker, waardoor de toepasbaarheid beperkt is door de hoge prijs

De PowerPoint add-on mist samenwerkingsfuncties

Het beheren van de Gantt grafieken wordt moeilijk als een project niet op een enkele PowerPoint pagina past

Office Tijdlijn Online prijzen

Gratis

Pro: $149 eenjarige licentie

Pro+: $199 eenjarige licentie

Office Tijdlijn Online beoordelingen en recensies

G2 : 4. 3/5. 0 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5. 0 (30+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Office Tijdlijn Online

Het is gebruiksvriendelijk, ziet er precies zo uit als het management een visuele weergave van een tijdlijn zou willen zien en spreekt voor zich.

Het is gebruiksvriendelijk, ziet er precies zo uit als het management een visuele weergave van een tijdlijn zou willen zien en spreekt voor zich.

4. Online Gantt

Beste online Gantt grafiek software voor overal web-based toegang

via Online Gantt

Als je Gantt grafieken wilt maken in je browser zonder je aan te melden of iets te downloaden, dan is Online Gantt een uitstekende keuze. Ik heb het gebruikt als ik geen toegang had tot andere tools en ik kon altijd en overal werken. Eenmaal tevreden met mijn Gantt grafiek, download ik ze in het. gantt bestand om te importeren in een ander apparaat of browser of zelfs andere compatibele Gantt grafiek tools. Het is een hele vlotte ervaring.

Daarnaast biedt Online Gantt ook een cloud versie van de Gantt grafiek software, die je kunt gebruiken om teams op afstand met elkaar te verbinden tegen een nominale prijs.

Online Gantt beste functies

Visualiseer je taken in de Projectweergave en Hulpmiddelenweergave

Exporteer je Gantt grafieken om ze in te sluiten in presentaties, rapporten of andere projectmanagement tools

Geniet van een soepele ervaring met de eenvoudige gebruikersinterface

Online Gantt beperkingen

Biedt beperkte download bandbreedte

Aanpassingsmogelijkheden zijn zeer beperkt

Kan afhankelijkheid niet bijwerken zonder de knop Bewerken te gebruiken

Kan geen verschillende kleuren toewijzen aan verschillende Taken

Online Gantt prijzen

Free (browser applicatie)

Online Gantt met Cloud: $5/maand per gebruiker

Online Gantt beoordelingen en reviews

G2 : Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers te zeggen hebben over Online Gantt

Met zijn gemakkelijke toegankelijkheid, soepele functie en naadloze online toegangsmogelijkheden is deze tool voor Gantt grafieken de beste software voor het genereren van Gantt grafieken zonder installatie.

Met zijn gemakkelijke toegankelijkheid, soepele functie en naadloze online toegangsmogelijkheden is deze tool voor Gantt grafieken de beste software voor het genereren van Gantt grafieken zonder installatie.

5. GanttPRO

Beste gratis Gantt grafiek software voor resource optimalisatie

via GanttPRO

Net als ClickUp is GanttPRO een software voor projectmanagement met tools voor Ganttgrafieken. ClickUp heeft echter een gratis abonnement, terwijl GanttPRO een betaalde tool is. Dit kan een domper zijn als u een Gantt-diagrammaker voor persoonlijk gebruik (zoals onderzoek) of voor uw kleine bedrijf of startup wilt gebruiken.

Afgezien daarvan blinkt GanttPRO uit in het in staat stellen van projectmanagers om met meerdere resources om te gaan. Het biedt een weergave van het project in vogelvlucht, zodat je de werklast van teams, planningen, capaciteit, enz. kunt visualiseren. en middelen kunt optimaliseren. Ik heb gemerkt dat het helpt om burn-out bij teams te voorkomen en het moreel hoog te houden. Mijn team heeft echter problemen gehad met personalisatie, vloeiend ontwerp en lay-outs. Dus als je op zoek bent naar iets dat je kunt aanpassen aan je behoeften, dan is GanttPRO misschien niet iets voor jou.

GanttPRO beste functies

Maak visueel aantrekkelijke Gantt grafieken om je taken, deadlines, afhankelijkheden, toegewezen personen, enz. bij te houden.

Geef je project weer in raster-, bord-, lijst- en portfolioweergaven

Verbind taken op basis van afhankelijkheid om de lead- en lagetijden van afhankelijke taken vast te zetten

Samenwerken met teams op afstand met realtime gegevenssynchronisatie, delen van bestanden, opmerkingen en vermeldingen, en notificaties

Beheer resources dynamisch via actielogs, teamdetails, overzicht van werklast en meer

GanttPRO limieten

De eerste leercurve kan steil zijn voor degenen die niet bekend zijn met geavanceerde tools voor projectmanagement

Het gebrek aan personalisatieopties limiet de mogelijkheden van projectmanagement

GanttPRO prijzen

Basis: $9. 99/maand

Pro: $15. 99/maand

Business: $24. 99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

GanttPRO beoordelingen en recensies

G2 : 4. 8/5. 0 (490+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5. 0 (480+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over GanttPRO

GanttPRO draagt bij aan het ontstaan van resource management en gedetailleerde berichten die een soepele uitwisseling en slimme beslissingen bevorderen. Het maakt projectmanagement menselijk en maakt het gemakkelijk om doelen nauwkeurig en snel te bereiken.

GanttPRO draagt bij aan het ontstaan van resource management en gedetailleerde berichten die een soepele uitwisseling en slimme beslissingen bevorderen. Het maakt projectmanagement menselijk en maakt het gemakkelijk om doelen nauwkeurig en snel te bereiken.

6. ProjectManager

Beste gratis Gantt grafiek software om real-time inzichten te krijgen

via Projectmanager

Als je nieuw bent met Gantt grafieken, raad ik je aan om te beginnen met ProjectManager. Het is een van die projectmanagement tools die Gantt grafieken goed begrijpen. Het heeft een gebruikersvriendelijk en intuïtief dashboard dat het maken van Gantt grafieken vereenvoudigt. Je kunt afhankelijkheid definiëren in Gantt grafieken, een overzicht krijgen van de status van het project, de gezondheid en de juiste koers van het project meten, rapportages genereren en nog veel meer.

ProjectManager biedt echter geen free-tier of freemium abonnement aan. De investering is dus behoorlijk ontmoedigend voor mensen die met een krap budget werken.

ProjectManager beste functies

Plan je project online met interactieve en esthetische Gantt grafieken

Organiseer al je projectgerelateerde details op een centrale locatie

Weergave van afhankelijkheid van taken, mijlpalen, status van het project, kritieke pad, enz. in één platform

Taken plannen met slepen-en-neerzetten en kleur coderen

Werk samen met je team via delen van bestanden, commentaar en automatisering van notificaties

ProjectManager limieten

Integratie met applicaties en diensten van derden is lastig en beperkt

De rapportage functie biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden

ProjectManager prijzen

Teams: $13/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $24/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

ProjectManager beoordelingen en recensies

G2 : 4. 4/5. 0 (93 beoordelingen)

Capterra: 4. 1/5. 0 (338 beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over ProjectManager

Ik hou van de meerdere weergave-opties (lijst, bord, Gantt, sheet, dashboard, etc.), ik hou van het gebruiksgemak en ik weet dat alles live wordt bijgewerkt tussen mij en mijn team.

Ik hou van de meerdere weergave-opties (lijst, bord, Gantt, sheet, dashboard, etc.), ik hou van het gebruiksgemak en ik weet dat alles live wordt bijgewerkt tussen mij en mijn team.

7. Smartsheet

Beste gratis Gantt grafiek software met spreadsheet functie

via Smartsheet

Normaal gesproken gebruik ik Smartsheet om de kloof tussen projectmanagement software en spreadsheets te overbruggen. Met Smartsheet kun je gemakkelijk schakelen tussen spreadsheets en Gantt grafieken. Je kunt bestaande gegevens uit je spreadsheets importeren en ze omzetten in visuele Gantt grafieken met informatie in kleur, afhankelijkheid van taken, duur, enz.

Omgekeerd kun je grafiekgegevens exporteren naar spreadsheets voor snelle analyse of gegevensmanipulatie. Op deze manier kun je de kracht van zowel Gantt-diagrammen als spreadsheets benutten voor gegevensgestuurde projectplanning en -uitvoering.

Mijn enige bezwaar tegen Smartsheet is dat de AI functie nog in ontwikkeling is. Gezien het feit dat AI-assistenten eerder een must zijn dan een nice-to-have, heeft Smartsheet een beetje een late start gehad.

Smartsheet beste functies

Formules of tekst automatisch invullen in spreadsheetcellen met Smartsheet AI

Coördineer teamactiviteiten met delen van bestanden, waarschuwingen en notificaties, threads voor gesprekken en document proofing

Werk aan meerdere projecten met functies voor projectmanagement voor het beheren van budgetten, risico's en resources

Creëer en traceer kritieke paden om afhankelijkheid van taken, toewijzing van middelen en werklast te beheren

Beperkingen van Smartsheet

Je kunt slechts één spreadsheet per bestand gebruiken

De opslagruimte voor gegevens in rijen en kolommen is beperkt

Prijzen van Smartsheet

Gratis

Pro: $9/maand per gebruiker

Business: $32/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2 : 4. 4/5. 0 (15.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5. 0 (3.200+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Smartsheet

Smartsheet biedt de flexibiliteit om aangepaste spreadsheets, Gantt grafieken, dashboards en formulieren te maken om aan specifieke behoeften te voldoen. We kunnen het platform aanpassen aan onze unieke workflow.

Smartsheet biedt de flexibiliteit om aangepaste spreadsheets, Gantt grafieken, dashboards en formulieren te maken om aan specifieke behoeften te voldoen. We kunnen het platform aanpassen aan onze unieke workflow.

Lees ook: Smartsheet alternatieven waar je voor kunt gaan

8. Toggl Plan

Beste gratis Gantt grafiek software met tijdsregistratie mogelijkheden

via Toggl Abonnement

Toggl Plan schetst een visueel beeld van je project en brengt interne en externe belanghebbenden op dezelfde pagina. Ik heb de combinatie van Toggl Plan en Toggl Track gebruikt om eenvoudige Gantt grafieken met tijdregistratie functies te bouwen. Het helpt bij het visualiseren van tijdlijnen van projecten, het bijhouden van de tijd die aan elke taak wordt besteed, het optimaliseren van de toewijzing van middelen en nog veel meer.

Dergelijke gegevens uit eerdere projecten helpen ook om in te schatten hoeveel tijd soortgelijke projecten, taken of activiteiten in de toekomst in beslag zullen nemen. Deze vooruitziende blik heeft mijn vermogen om tijdlijnen, budgetten en capaciteit in te schatten verbeterd.

Ik zou alleen willen dat het dat 'extraatje' bood dat andere Gantt tools in deze lijst wel bieden. Het is niet echt een klacht, want de klus wordt geklaard, maar aangezien we verwend worden met keuzes, kunnen we het ons veroorloven kieskeurig te zijn, toch?

Toggl Plan beste functies

Houd het tijdsgebruik van je team bij, de toegewezen taken, de status van taken, tijdlijnen en andere belangrijke details

Breng verschillende teams en belanghebbenden samen op een centrale locatie en blijf op de hoogte van de voortgang van het project

Taken en middelen plannen om conflicten en concurrentie tot een minimum te beperken

Genereer openbaar deelbare, alleen-lezen koppelingen voor externe belanghebbenden

Terugkerende taken automatiseren om handmatig en overbodig werk te elimineren

Toggl Abonnementen

De mobiele app is niet zo veelzijdig als de webapplicatie (er ontbreekt een aantal tools)

Beperkte integratie met toepassingen van derden

Nieuwe mensen toevoegen en taken toewijzen aan meerdere gebruikers is lastig

Prijzen voor Toggl abonnementen

Teams: $9/maand per gebruiker

Business: $15/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Toggl abonnementen

G2 : 4. 3/5. 0 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5. 0 (110+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Toggl Plan

Toggl Plan heeft een mooie, schone interface, waardoor het toevoegen en beheren van projecten eenvoudig is. De Gantt grafieken zijn een geweldige manier om tijdlijnen van projecten te beheren.

Toggl Plan heeft een mooie, schone interface, waardoor het toevoegen en beheren van projecten eenvoudig is. De Gantt grafieken zijn een geweldige manier om tijdlijnen van projecten te beheren.

9. Instagant

Beste Gantt grafiek software voor project visualisatie

via Instagantt

Instagantt doet zijn naam eer aan - deze tool voor Gantt grafieken maakt ze razendsnel. Het is mijn go-to oplossing voor het snel en gemakkelijk maken van diagrammen in Gantt grafieken. Het heeft een intuïtieve en gebruikersvriendelijke interface met eenvoudige drag-and-drop functionaliteit, die de cognitieve belasting bij het gebruik van de applicatie vermindert. In combinatie met de responsiviteit zorgt dit ervoor dat je in slechts een paar minuten een duidelijke visuele weergave van project abonnementen kunt maken.

Vanwege de beperkte mogelijkheden (in vergelijking met volwaardige projectmanagement software), gebruik ik het voornamelijk tijdens de fase van planning en brainstormen. Zodra ik de eenvoudige Gantt grafieken klaar heb, importeer ik ze naar andere tools voor verdere verfijning en samenwerking. Natuurlijk, als je niet door deze hoepels wilt springen, kun je iets veelomvattenders kiezen.

Instagantt beste functies

Bekijk projecten buiten de Gantt weergave-Tabel, Kanban-bord, Werklast en Projectweergaven

Organiseer je project en de middelen logisch met werkmappen

Blijf op de hoogte van je werk met functies voor taakbeheer zoals taken aanmaken, toewijzen, filteren, sorteren, prioriteren, enz.

Communiceer met je team via inbox, commentaar en meer

Stel uw Gantt grafieken in met CSV import en native Asana integratie

Instagantt limieten

Onoverzichtelijke UI neemt een deel van de bruikbaarheid van de tool voor Gantt grafieken weg

Ondersteunt alleen gebruikerstoegang per werkmap

Instagantt prijzen

Instagantt Standalone:

Individueel abonnement: $12/maand

Team abonnement: $24/maand

Instagantt Asana:

Individueel abonnement: $12/maand

Team abonnement: $24/maand

Beoordelingen en recensies

G2 : 4. 4/5. 0 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5. 0 (430+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Instagantt

Instagantt's tool maakt de Gantt visualisaties duidelijker en gebruiksvriendelijker dan Asana projecten - tenminste Asana's eerste paar iteraties van Gantt grafieken. Toen ik de Gantt-mogelijkheden van Asana testte, wilde ik eigenlijk dat het meer op Instagantt zou lijken.

Instagantt's tool maakt de Gantt visualisaties duidelijker en gebruiksvriendelijker dan Asana projecten - tenminste Asana's eerste paar iteraties van Gantt grafieken. Toen ik de Gantt-mogelijkheden van Asana testte, wilde ik eigenlijk dat het meer op Instagantt zou lijken.

10. Monday

Beste Gantt grafiek software voor applicatiespecifieke aanpassingen

via Monday

Monday is gratis projectmanagement software voor persoonlijk gebruik. Niet alleen de projectmanagement mogelijkheden zijn indrukwekkend, maar ook de mogelijkheid om Gantt grafieken aan te passen aan mijn specifieke behoeften.

Hiermee kan ik de weergegeven kolommen aanpassen, zodat ik me kan concentreren op de meer kritieke aspecten van de details van het project. Bovendien kan ik de weergave van alleen de Gantt grafiek uitbreiden naar de werklast- en middelenweergave. Dit gaat soms vermoeidheid tegen bij het plannen of brengt inefficiënties aan het licht die mogelijk in het project zijn gesijpeld.

De telescopische kosten zijn het enige noemenswaardige probleem dat ik tegenkwam tijdens het werken op Monday. Het platform schaalde heel goed mee met mijn groeiende team, maar de kosten bereikten binnen de kortste keren een onhoudbaar niveau!

Maandag beste functies

Bouw automatisering met de hulp van Monday AI, een AI-assistent

Pas je Gantt grafieken aan met 30+ widgets die de gebruikerservaring aanpassen

Integreer projectmanagement in je Gantt grafieken

Geef je project weer in verschillende modi naast Gantt-diagrammen, zoals Lijsten, Kanban-borden, enz.

Breng doelen en strategieën op één lijn met het beheer van taken en middelen voor projectmanagement en succes

Monday limieten

Wordt duur naarmate je schaalt

De gratis versie van de tool voor projectmanagement heeft een beperkte functie

Monday prijzen

Voor 3 tot 49 zetels:

Free: $0 voor 2 zetels

Basis: $12/maand per zetel

Standaard: $14/maand per zetel

Pro: $24/maand per zetel

Enterprise: Contact voor prijzen

Maandag beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5. 0 (10.680+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5. 0 (4.740+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Monday

Monday maakt het bijhouden van al mijn clients, hun aantekeningen, threads en bijlagen schoon, overzichtelijk en gemakkelijk te vinden. De leuke animaties die veranderen met seizoenen en feestdagen zijn zo leuk en maken het inloggen netjes. Er zijn ook veel manieren om het account en de informatie erin aan te passen, en omdat ik erg visueel ingesteld ben, kan ik dankzij die aanpassingen duidelijk met kleuren zien waar een lead zich in het proces bevindt en wie er akkoord is gegaan met de service, enz.

Monday maakt het bijhouden van al mijn clients, hun aantekeningen, threads en bijlagen schoon, overzichtelijk en gemakkelijk te vinden. De leuke animaties die veranderen met seizoenen en feestdagen zijn zo leuk en maken het inloggen netjes. Er zijn ook veel manieren om het account en de informatie erin aan te passen, en omdat ik erg visueel ingesteld ben, kan ik dankzij die aanpassingen duidelijk met kleuren zien waar een lead zich in het proces bevindt en wie er akkoord is gegaan met de service, enz.

Niet zeker over Monday? We hebben een aantal alternatieven voor Monday

Gemeenschappelijke gebruikssituaties voor Gantt grafieken

Voordat we afronden, wil ik graag een paar praktische toepassingen en gebruikssituaties voor Gantt grafieken met je delen om je meer duidelijkheid te geven. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van Gantt grafieken per specifieke toepassing:

Project planning : Maak een realistische en praktische tijdlijn voor uw project. Gantt grafieken voegen visuele duidelijkheid toe aan de projectplanning, taken en afhankelijkheid, zodat u resultaten kunt leveren binnen hun deadlines

Toewijzing van middelen : Gebruik Gantt grafieken om de werklast van teams en individuen te visualiseren. Dit voorkomt een burn-out en helpt projectmanagers om de juiste taken of middelen op het juiste moment aan de juiste mensen toe te wijzen. Onthoud dat een gelukkig team resultaten oplevert die anderen gelukkig maken

Deadlinebeheer : Gantt grafieken zijn handig voor het bijhouden van de voortgang ten opzichte van tijdlijnen. Het in de gaten houden van deadlines of mijlpalen helpt bij het voorkomen van vertragingen en zorgt voor ademruimte om projecten weer op de rails te krijgen. Je kunt deze toepassing koppelen aan de toewijzing van middelen en je hebt goud in handen

Samenwerking tussen teams : Als een gedeelde routekaart brengt de Gantt grafiek het hele team samen. Op dezelfde pagina zitten bevordert transparantie, bewuste communicatie en eigendom van de Taak. Zo blijft iedereen op één lijn en verantwoordelijk

Kritieke pad bepalen: Maak Gantt grafieken die het kritieke pad schetsen. Met deze volgorde van activiteiten die een directe en grote invloed hebben op projecten, kunnen teams resultaatgericht te werk gaan

Lees ook: Het verschil tussen Gantt grafieken en stappenplannen

Vind de Beste Gratis Gantt Grafiek Software voor Jouw Team

Software voor Gantt grafieken zal de komende jaren verder verfijnd worden. Met technologieën zoals AI en ML die een transformerende rol spelen, zullen tools voor Gantt grafieken intuïtiever, nauwkeuriger en waardevoller worden.

Stel je eens software voor die automatisch taken plant, middelen toewijst, taken toewijst op basis van werklast, beschikbaarheid en vaardigheden en risico's voorspelt voordat ze zich voordoen. We hebben het over de intelligentie van projectmanagement in combinatie met de pure eenvoud van Gantt grafieken, en ik ben benieuwd wat er nog gaat komen.

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Gantt grafieken die je ook helpen om meer Klaar te krijgen, dan zijn projectmanagement tools iets voor jou. Als je in een middelgroot tot groot bedrijf werkt, zou je kunnen kijken naar ClickUp, Asana en nog een paar andere. We hebben onlangs een lijst samengesteld van de beste tools voor projectmanagement die je misschien handig vindt.

Als ik er slechts één zou moeten kiezen, zou ik zeker ClickUp kiezen, omdat het me alle functies en mogelijkheden van een Gantt-diagrammaker biedt en de geavanceerdheid van een alles-in-één projectmanagementtool. Bovendien is het gratis, waarmee je eigenlijk trouw blijft aan het hoofddoel van dit artikel.

Meld je gratis aan bij ClickUp om ze te ontdekken!