De 11 beste DeepSeek-alternatieven in 2026

Het beste aan de snelle groei van AI is dat concurrenten de balk steeds hoger leggen.

Elk nieuw AI-model verlegt de limieten, biedt gebruikers betere opties en houdt bedrijven, CEO's en investeerders scherp.

DeepSeek AI is een uitstekend voorbeeld. In tegenstelling tot ChatGPT en andere grote taalmodellen, die draaien op maandelijkse abonnementskosten, biedt DeepSeek AI zijn kernmodellen aan als gratis, open-source alternatieven die het traditionele AI-inkomstenmodel uitdagen. DeepSeek AI heeft bovendien een lager geheugengebruik, waardoor de kosten voor het uitvoeren van AI-taken worden verlaagd – iets wat zakelijke professionals en data-analisten waarderen.

Hoewel DeepSeek sterke redeneringen en kosteneffectieve toegang biedt, zorgen de zorgen rond gegevensveiligheid, betrouwbaarheid, censuur en limieten op het gebied van functies ervoor dat gebruikers op zoek gaan naar transparantere, veiligere en veelzijdigere alternatieven die net zo efficiënt zijn (en geen gat in uw portemonnee slaan).

Hier is een lijst met de beste DeepSeek AI-alternatieven die u kunt uitproberen om uw productiviteit met AI te verhogen.

Waarom zou u op zoek gaan naar een alternatief voor DeepSeek AI?

De AI-mogelijkheden van DeepSeek hebben veel stof doen opwaaien, maar als we de recensies van gebruikers bekijken, komen we al snel veel tekortkomingen tegen. Dit zijn de grootste uitdagingen die mensen doen twijfelen:

1. Serverproblemen: wanneer 'gratis' 'niet beschikbaar' betekent 😥

DeepSeek AI is dan wel open source en kosteneffectief, maar als je het ooit tijdens piekuren hebt geprobeerd, weet je hoe lastig dat is. Veel gebruikers melden regelmatige storingen aan servers en trage responstijden.

2. Privacykwesties: wie kijkt er mee? 👀

DeepSeek AI heeft zorgen gewekt over gegevensveiligheid en ethische AI-praktijken. Onderzoekers van Cisco, de Universiteit van Pennsylvania en cyberbeveiligingsbedrijven ontdekten dat DeepSeek bijna alle jailbreak- en prompt-injectietests niet doorstaat. In één onderzoek omzeilde 100% van de kwaadwillige pogingen de beveiligingsmaatregelen.

Vanwege de risico's op veiligheid kunnen bedrijven die met gevoelige klantgegevens of vertrouwelijke informatie werken, aarzelen om het in hun werkstroom te integreren.

3. Limiet voor API-toegang: betaalmuurtjes op de loer 👤

Natuurlijk, de webchatbot is gratis, maar toegang via een API-sleutel? Dat is een ander verhaal. Als je een ontwikkelaar bent die DeepSeek gebruikt voor AI-aangedreven automatisering, softwareontwikkeling of conversationele AI, kun je verwachten dat je al snel tegen een betaalmuur aanloopt.

4. Prestatieverschillen: indrukwekkend, maar niet ongeëvenaard 📉

Hoewel DeepSeek uitblinkt in kostenefficiëntie, blijft het achter bij premium AI-tools zoals de nieuwste grote taalmodellen van OpenAI als het gaat om geavanceerde redeneringen en optimale prestaties. Gebruikers melden ook ondermaatse prestaties in andere talen dan Chinees en Engels, waardoor het ongeschikt is voor meertalige taken.

💡 Pro-tip: Wilt u uw AI slimmer, sneller en efficiënter maken? LLM-agenten kunnen werkstroomautomatisering uitvoeren, de besluitvorming verbeteren en de gebruikerservaring personaliseren.

5. Hardware-afhankelijkheden: Niet iedereen heeft een supercomputer 🧑‍💻

Ja, DeepSeek AI is open source, wat betekent dat je het lokaal kunt draaien – als je over een high-end GPU-farm beschikt. Anders zit je vast aan de webversie, die, zoals we al vermeldden, vaak offline is of een lagere verwerkingssnelheid heeft in vergelijking met andere AI-tools.

🧠 Leuk weetje: John McCarthy bedacht de term “kunstmatige intelligentie” in 1956 en was in de jaren zestig de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de eerste AI-programmeertaal, LISP. Vroege AI-systemen waren regelgericht, wat leidde tot de ontwikkeling van complexere systemen in de jaren zeventig en tachtig, samen met een toename in financiering.

De beste DeepSeek-alternatieven in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp AI-aangedreven project- en kennisbeheer; documenten, taken, stand-ups, Connected Search, automatiseringen, toegang tot meerdere AI-modellen (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Kleine tot grote teams die werk, content en automatisering op één platform beheren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7 per gebruiker per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Google Gemini Geïntegreerd met Google Workspace; genereert samenvattingen, visualisaties en actiepunten; multimodaal (tekst, afbeelding, audio, video) Van individuen tot kleine teams die binnen Google Workspace werken en behoefte hebben aan automatisering en samenvattingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Perplexity AI AI-aangedreven zoeken met bronvermeldingen; realtime webgegevens; Pro Search met follow-ups; ondersteunt meerdere LLM's Particulieren, onderzoekers of kleine teams die behoefte hebben aan snel en transparant onderzoek Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen ChatGPT Toegang tot het GPT-4-model, code-/gegevensanalyse, aangepaste GPT's, ondersteuning voor plug-ins; samenvattingen van documenten en het genereren van taken Van individuen tot teams van ondernemingen die AI gebruiken voor content, code, brainstormen en werkstroom Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Meta LLaMa 3 Open-source LLM's (7B–70B), hoge mate van aanpasbaarheid, inzetbaar on-premise/in de cloud, GQA + tokencompressie Onderzoekslaboratoria, AI-gerichte startups en teams van ondernemingen met expertise op het gebied van ML Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Claude AI Geheugen voor lange contexten (meer dan 200.000 woorden), ethische AI-afstemming, gestructureerde samenvattingen, interpretatie van afbeeldingen/grafieken Kleine tot grote teams die werken met omvangrijke documenten, compliance of op veiligheid gerichte toepassingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Qwen 2.5 Hoge codeernauwkeurigheid (92,7% HumanEval), open-sourceflexibiliteit, meertalige ondersteuning (meer dan 29 talen), 128K tokencontext Individuele ontwikkelaars en AI-teams die behoefte hebben aan goedkope, regionale modelexperimenten Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 0,38 per miljoen tokens; aangepaste prijzen voor ondernemingen Elicit AI Automatisering van academisch onderzoek; database met meer dan 125 miljoen artikelen; samenvattingen, syntheses, gestructureerde extractie Individuele onderzoekers en academische teams die literatuuronderzoek doen of hypothesen opstellen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Hugging Face Transformers Open-sourceplatform voor het delen en trainen van NLP-modellen; ondersteunt PyTorch, TensorFlow en JAX; Inference Endpoints Ontwikkelaars en ML-teams die aangepaste NLP-/beeldverwerkingsmodellen bouwen en implementeren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Mistral AI Modellen met open gewicht (bijv. Mistral-7B), privé/zelfgehoste implementatie, snelle inferentie, commerciële licenties AI-infrastructuurteams en privacybewuste organisaties die lokale/aangepaste AI-apps bouwen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Poe Eén interface voor GPT-4, Claude, LLaMA, enz.; maak aangepaste bots; mobiele/webtoegang; ondersteuning voor meerdere talen Particulieren, solopreneurs en hobbyisten die experimenteren met meerdere AI-modellen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 4,99/maand

De 11 beste DeepSeek-alternatieven om te gebruiken

Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product.

DeepSeek AI is misschien niet helemaal uw ding, en dat is prima.

Of het nu gaat om serveruitval, privacykwesties of de drang om iets nieuws te proberen, er zijn tal van DeepSeek AI-alternatieven die net zo goed zijn – of zelfs beter presteren. Hier is een zorgvuldig samengestelde lijst:

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurd projectmanagement en kennisbeheer)

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk: één platform waar projectmanagement, documenten en teamcommunicatie samenkomen met AI-automatisering en zoekmogelijkheden van de volgende generatie.

Dat zeggen niet alleen wij. Anders E., een ClickUp-gebruiker, zegt:

ClickUp heeft onze tool-wildgroei aan banden gelegd door elk team één bron van waarheid te bieden; statusvergaderingen en handmatige updates vervangen door realtime dashboards; routinematig werk weggenomen door slimme automatiseringen en ingebouwde AI; een einde gemaakt aan gedoe met toestemming dankzij gedetailleerd, op rollen gebaseerd delen; en de eens zo onduidelijke OKR's omgezet in live, onderling verbonden doelen die zichzelf bijwerken.

ClickUp Brain

Als je op zoek bent naar een DeepSeek-alternatief dat echt je werk begrijpt, dan is ClickUp Brain een gamechanger. In tegenstelling tot op zichzelf staande AI-tools is Brain rechtstreeks in je werkruimte geïntegreerd en heeft het toegang tot taken, documenten, chats, vergaderingen en zelfs je gekoppelde apps zoals Slack, Google Drive, Notion en meer.

Met Brain kun je briefings schrijven in ClickUp-documenten, afbeeldingen genereren die bij je merk passen en automatisch taken en subtaaken aanmaken op basis van één enkele prompt – je hoeft niet meer met verschillende tools te jongleren.

Begin je dag met AI StandUps, gevoed door actuele updates uit actieve taken, terwijl AI Fields automatisch taakmetadata invult, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Voeg AI Cards toe aan ClickUp-dashboards om projecten en prioriteiten in één oogopslag onder de aandacht te brengen.

Ontvang direct samenvattingen en antwoorden vanuit je ClickUp-werkruimte met ClickUp Brain

🚀 Hier vind je meer informatie over wat ClickUp Brain voor je kan doen:

Automatische samenvattingen = minder lezen, meer doen : De hoeveelheid content op de werkplek is overweldigend en niemand wil door eindeloze threads met taken scrollen. ClickUp Brain vat lange e-mails, projectupdates en aantekeningen van vergaderingen samen

Persoonlijke stand-ups, zonder de vergaderingen : AI StandUp genereert korte updates over de status, zodat teams op één lijn blijven zonder onnodig synchroniseren

E-mails, marketingmateriaal en content : Brain schrijft uitstekende marketingteksten, van e-mails tot presentaties en posts op sociale media, wanneer u er even niet uitkomt

Automatisering in natuurlijke taal: ClickUp tilt automatisering naar een hoger niveau door gebruikers in staat te stellen werkstroomen te maken door ze gewoon in gewoon Engels te beschrijven

💡 Pro-tip: Schakel met ClickUp Brain tussen de nieuwste AI-modellen – van ChatGPT en Claude tot Gemini en DeepSeek! Ja, het is allemaal direct toegankelijk vanuit je ClickUp-werkruimte of de Brain MAX-app. Je kunt ook Voice-to-text gebruiken in de Brain MAX-app om 4x sneller te werken!

ClickUp-kennisbeheer

Een van de belangrijkste redenen waarom zakelijke professionals, mensen die betrokken zijn bij projectmanagement en data-analisten zo dol zijn op ClickUp, is de moeiteloze manier waarop informatie kan worden gecentraliseerd.

De AI-functie voor kennisbeheer van ClickUp maakt het ophalen van informatie in realtime moeiteloos door direct relevante informatie uit taken, opmerkingen, documenten en wiki's te halen. Zeg vaarwel tegen eindeloos zoeken naar context!

Stel gewoon vragen en vind antwoorden en bronnen met behulp van het AI-aangedreven kennisbeheersysteem van ClickUp

🚀 Zo helpt het u:

Teamkennis importeren : importeer veilig documenten en kennis vanuit elke tool

Gebruik Wiki-sjablonen : versnel het werk van je team met een reeks onder andere live bewerkingen en geïntegreerde opmerkingen bevatten : versnel het werk van je team met een reeks Wiki-sjablonen , dielive bewerkingen en geïntegreerde opmerkingen bevatten

Geavanceerde toestemming: behoud de controle over uw kennis met uitgebreide toestemmingen en een versiegeschiedenis

ClickUp Enterprise Search

De mogelijkheden voor kennisbeheer van ClickUp zijn echter niet compleet zonder de ClickUp Enterprise Search -functie.

Als je midden in een cruciaal project zit en plotseling een document nodig hebt van twee maanden geleden dat je je nauwelijks nog herinnert, vindt ClickUp's Connected Search het binnen enkele seconden voor je. Als dit begraven zou liggen in Slack of verloren zou zijn gegaan in een e-mailthread, zou je ofwel urenlang moeten zoeken, ofwel uiteindelijk een collega moeten vragen om het opnieuw te sturen.

Vind documenten en bestanden met een eenvoudige zoekopdracht in verschillende databases met ClickUp Connected Search

Connected Search scant al uw geïntegreerde apps, van Google Drive tot Jira en Salesforce, en geeft u binnen enkele seconden de juiste informatie. Met deze functies biedt ClickUp een overzichtelijke, toegankelijke en handige werkruimte.

ClickUp Autopilot Agents

De ingebouwde AI van ClickUp vervangt repetitief werk ook door Autopilot Agents —AI-aangedreven werkstroomprocessen die het aanmaken van taken, het doorsturen, wijzigingen in de status en meer afhandelen, zodat u dat niet hoeft te doen. Kies uit vooraf gebouwde agents of maak aangepaste agents die u helpen meer gedaan te krijgen in minder tijd.

Gebruik de AI-agenten van ClickUp om routinetaken te automatiseren – van het beantwoorden van veelgestelde vragen tijdens het chatten tot het opstellen van een dagelijks overzicht van je taken

Ideaal voor

Teamgrootte

Kleine teams van 5-20 personen, groeiende startups, middelgrote bedrijven of grote ondernemingen

Voor wie is ClickUp geschikt?

Teams van elke omvang die projecten beheren die variëren in grootte en complexiteit en waarvoor cross-functionele samenwerking vereist is

Functies

AI-gestuurd kennisbeheer : profiteer van intelligente zoekopdrachten, automatiserde samenvattingen en realtime AI-gestuurde inzichten met ClickUp Brain

Connected Search voor uniforme toegang : zoek in Google Drive, Slack, Jira, Salesforce en andere geïntegreerde tools om direct te vinden wat u nodig hebt

Realtime samenwerking : voer bewerkingen uit aan documenten in ClickUp Docs, wijs taken toe en communiceer met je team op één plek zonder tussen apps te hoeven schakelen

Geautomatiseerde werkstroomen en prioritering van taken : Gebruik AI-aangedreven automatisering om statussen bij te werken, taken toe te wijzen en werk te organiseren op basis van urgentie

Zeer aanpasbare werkruimte: Pas ClickUp aan uw specifieke behoeften op gebied van projectmanagement aan met flexibele categorieën, tags en dashboards

Voordelen

ClickUp Brain bespaart echt tijd. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten rechtstreeks in een taak transcriberen, waardoor mijn team minder vaak van context hoeft te wisselen en minder add-on-tools nodig heeft. Nieuwe upgrades voor de kalender en gantt-diagrammen maken plannen een stuk eenvoudiger. De update van maart 2025 heeft taken, documenten, chats en vergaderingen samengevoegd in één kalenderweergave en AI-aangedreven tijdblokkering toegevoegd; gantt-grafieken laden merkbaar sneller en behouden het zoomniveau. Alles in één werkruimte. We voeren agile sprints uit, publiceren documenten en beheren OKR's zonder te hoeven schakelen tussen apps. Native integraties (Slack, Drive, GitHub) zijn snel te koppelen.

Genereer ideeën, teksten, documentatie en zelfs afbeeldingen met AI in één werkruimte

Stel prioriteiten, wijs taken toe aan het juiste teamlid en houd updates automatisch bij met AI Fields en stand-ups

Bouw automatiseringen in natuurlijke taal op basis van AI

Plan vergaderingen en werk gemakkelijk met de AI-kalender van ClickUp

Krijg toegang tot meerdere geavanceerde AI-modellen – waaronder Claude, ChatGPT, DeepSeek en meer – in één app, tegen een fractie van de kosten

Nadelen

Soms kan het overweldigend zijn door het grote aantal opties en manieren om dingen te doen. Dat is niet per se slecht, integendeel, het maakt deel uit van het potentieel, maar het vereist tijd, geduld en voortdurend leren

Het kan even duren om de uitgebreide functies en aangepaste aanpassingsmogelijkheden te configureren en onder de knie te krijgen

ClickUp Brain is alleen beschikbaar via een beperkte gratis proefversie of met betaalde abonnementen

Hoewel de meeste AI-tools een deel van de puzzel oplossen, zorgen ze ook voor AI-wildgroei , een groeiend web van losstaande assistenten die niet met elkaar communiceren.

ClickUp maakt een einde aan zowel AI- als werkversnippering door uw werk, communicatie en automatisering te verenigen in één intelligent platform.

Integreert met en integreert niet met

Prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Raad ik ClickUp aan?

Ja. Als je een schaalbare, alles-in-één werkhub nodig hebt met taak- en kennisbeheer plus generatieve en agentische AI-mogelijkheden, dan is ClickUp de beste keuze. Omdat ClickUp al je werkcontext bevat, levert de AI van ClickUp steeds meer voordelen op. Het wordt steeds slimmer naarmate je het gebruikt en steeds beter afgestemd op jouw manier van werken!

📮 ClickUp Insight: 62% van onze respondenten vertrouwt op conversational AI-tools zoals ChatGPT en Claude. Hun vertrouwde chatbot-interface en veelzijdige mogelijkheden – om content te genereren, data te analyseren en meer – zouden de reden kunnen zijn waarom ze zo populair zijn in diverse rollen en sectoren. Als een gebruiker echter elke keer naar een ander tabblad moet overschakelen om de AI een vraag te stellen, lopen de bijbehorende kosten voor het schakelen en de kosten voor het wisselen van context na verloop van tijd op. Maar niet met ClickUp Brain. Het bevindt zich rechtstreeks in je werkruimte, weet waar je mee bezig bent, begrijpt prompts in platte tekst en geeft je antwoorden die zeer relevant zijn voor je taken! Ervaar een verdubbeling van je productiviteit met ClickUp!

2. Google Gemini (Het beste voor AI-aangedreven werkstroomautomatisering en het genereren van content)

Google Gemini werkt als een extra paar handen binnen Google Workspace en neemt het routinewerk van je over, zodat jij dat niet hoeft te doen.

Een van de voordelen van Gemini is de diepgaande integratie met het ecosysteem van Google. Als u al gebruikmaakt van Gmail, kalender of Drive, past Gemini naadloos in uw werkstroom en maakt het gebruik van realtime toegang tot gegevens om te creëren of te schrijven, samen te vatten en te markeren, en zelfs suggesties over uw werk te delen.

Wilt u actiepunten uit een lange e-mailthread halen? Gemini kan deze voor u samenvatten. Wilt u snel een projecttijdlijn? Het kan een gestructureerde tabel in Sheets genereren en de belangrijkste kenmerken van het project weergeven.

Ideaal voor

Teamgrootte

Particulieren, freelancers en kleine teams die experimenteren met AI

Voor wie is Gemini geschikt?

Het meest geschikt voor teams die al Google Workspace gebruiken en behoefte hebben aan snel opstellen of samenvatten binnen Docs, Gmail of Sheets; ook geschikt voor ontwikkelaars die Gemini Pro gebruiken in AI-apps via Vertex AI

Functies

Genereer takenlijsten, projectrapporten en samenvattingen in Google Documenten, waardoor handmatig werk wordt verminderd

Automatiseer e-mailreacties en actiepunten in Gmail om projecten op gang te houden

Haal inzichten uit lange e-mailketens en zet deze om in overzichtelijke lijsten met nog te doen zaken

Maak aangepaste afbeeldingen in Slides met behulp van AI-aangedreven tekst-naar-afbeelding-generatie

Verbeter risicobeoordeling en prognoses door datatrends in Sheets te analyseren

Voordelen

De geavanceerde redeneer- en contentcreatiemogelijkheden van Gemini zijn bijzonder indrukwekkend. Gemini biedt multimodaliteit, zoals tekst, code, audio, afbeeldingen en video. Gemini helpt u bij het aanmaken en bouwen van integraties met behulp van uw natuurlijke taaluitingen als input. Identificeer eenvoudig patronen en genereer logische reacties.

Sterk contextueel inzicht voor geoptimaliseerde reacties

Multimodaliteit: werk met tekst, code, audio, afbeeldingen en videoformaten in één app

Nadelen

Ik zou willen dat de beste functies niet achter een betaald abonnement verborgen waren. De gratis versie is prima voor basiszaken, maar als je de volledige kracht wilt (zoals meer geheugen of Gemini 1.5 Pro), moet je betalen voor het Google One AI Premium-abonnement. Ook creatief gezien is het niet altijd even spannend. Het speelt vaak op veilig en geeft soms erg 'standaard' antwoorden, vooral in vergelijking met iets als ChatGPT.

Voor de geavanceerde AI-functies van Gemini is een Google Workspace-abonnement vereist

Werkt het beste binnen het ecosysteem van Google, met beperkte limieten voor niet-Google-apps

Ontbreekt rolspecifieke AI-aanpassing in vergelijking met sommige concurrenten

Prijzen

Free

Gemini Advanced: $ 24 per maand per gebruiker

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : 4,4/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Raad ik Gemini aan?

Als uw team al veel met Google-tools werkt, kan Gemini een geweldige assistent zijn.

3. Perplexity AI (Het beste voor AI-aangedreven zoek- en onderzoeksinzichten)

Bij traditionele zoekmachines moeten gebruikers vaak door talloze links bladeren om betrouwbare informatie te vinden. Perplexity AI brengt daar verandering in door te fungeren als een door AI aangestuurde onderzoeksassistent die direct goed onderbouwde antwoorden geeft.

Bovendien haalt Perplexity AI, in tegenstelling tot standaardzoekmachines, in realtime informatie uit meerdere bronnen, vat sleutelinzichten samen en verfijnt de resultaten zelfs door middel van vervolgvragen.

Ideaal voor

Teamgrootte

Particulieren, onderzoekers of kleine, op onderzoek gerichte teams

Voor wie is Perplexity AI geschikt?

Ideaal voor onderzoekers of analisten die behoefte hebben aan realtime citaten en beknopte inzichten

Ideaal voor journalisten, studenten en beleidsteams die diepgaand onderzoek doen

Handig voor wie traditionele zoekfuncties wil vervangen door AI-Q&A

Functies

Ontvang AI-aangedreven zoekresultaten met bronvermeldingen voor transparantie

Krijg toegang tot meerdere LLM's, waaronder GPT-4, Claude 3 en eigen modellen

Zorg voor realtime gegevensopvraging van de meest recente informatie

Maak diepgaand onderzoek mogelijk met Pro Search, dat antwoorden verfijnt met vervolgvragen

Organiseer zoekopdrachten in collecties, zodat u inzichten gemakkelijker kunt opslaan en categoriseren

Voordelen

De vervolgvragen op uw vragen zijn van onschatbare waarde om te blijven brainstormen en dieper in te gaan op het onderwerp dat u onderzoekt.

Queryt het web in meerdere talen met behulp van geavanceerde natuurlijke taalverwerking (NLP)

Gebruiksvriendelijke interface die via eenvoudige vraag-en-antwoord-sessies inspeelt op informatiebehoeften

Stelt slimme vervolgvragen voor om kennislacunes op te vullen

Nadelen

Het grootste nadeel dat ik tegenkwam, was de incidentele onnauwkeurigheid bij zeer gespecialiseerde queries. Hoewel de tool goed presteert bij algemene informatie, heeft hij soms moeite met nicheonderwerpen die gedetailleerde inzichten vereisen.

Heeft moeite met minder gedocumenteerde onderwerpen en biedt soms slechts oppervlakkige informatie

Ontbreekt aan geavanceerde aangepaste functies die in sommige AI-onderzoekstools te vinden zijn

Voor Pro Search en toegang tot premium LLM's is een betaald abonnement vereist

Prijzen

Free

Pro : $ 20 per maand per gebruiker

Enterprise Pro: $ 40 per maand per gebruiker

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Raad ik Perplexity AI aan?

Ja. Voor diepgaand onderzoek en realtime, op het web gebaseerde antwoorden blinkt het AI-platform van Perplexity uit – maar onthoud dat het geen tool voor taak- of projectmanagement is.

4. ChatGPT (Het beste voor AI-gestuurde projectondersteuning en automatisering)

Het spreekt bijna voor zich dat u bekend bent met ChatGPT. Het is een van de meest veelzijdige DeepSeek-alternatieven waarmee u kunt schrijven, onderzoek doen, brainstormen, taken automatiseren en gegevens analyseren met AI.

In tegenstelling tot DeepSeek, dat meer op ontwikkelaars is gericht en op open source is georiënteerd, biedt ChatGPT kant-en-klare bruikbaarheid met krachtige modellen zoals GPT-4 en aangepaste GPT's die fungeren als virtuele assistenten voor projecten, schrijven en codeen.

Het Pro-abonnement voegt webbrowsen, bestandsanalyse en het genereren van afbeeldingen toe, waardoor het een praktische keuze is voor marketeers, productteams en contentmakers die snelle, hoogwaardige output willen zonder zelf modellen te hoeven hosten of af te stemmen.

🍪 Bonus: De mogelijkheid om ChatGPT te integreren met diverse zakelijke tools maakt het een waardevolle aanwinst voor bedrijfsteams die hun efficiëntie willen verbeteren.

Ideaal voor

Teamgrootte

Van individuen tot teams van ondernemingen in verschillende functies

Voor wie is ChatGPT geschikt?

Het meest geschikt voor generalistische kenniswerkers, contentmakers en teams die AI gebruiken om te schrijven, te codeen, samen te vatten en te brainstormen

Functies

Automatiseer projectplanning door takenlijsten, planningen en risicobeoordelingen te genereren op basis van de context

Krijg direct antwoorden en inzichten uit zoekopdrachten op het web, waardoor u minder afhankelijk bent van handmatig onderzoek

Upload en vat rapporten en aantekeningen over vergaderingen samen, waardoor de kennisuitwisseling binnen teams wordt verbeterd

Maak gebruik van voorspellende analyses om te anticiperen op projectrisico's

Voordelen

Als ik een vraag heb, kan ik die stellen en weet ik dat ik een antwoord krijg dat ik kan vertrouwen. En als ik het antwoord niet vertrouw, geeft ChatGPT me een alternatief. Er zijn zoveel links als ik nodig heb.

Ga sneller van idee naar uitvoering met de intelligente suggesties en aanbevelingen van ChatGPT – voor huishoudelijke taken, werkprojecten en alles daartussenin

Vraag om bronvermeldingen om er zeker van te zijn dat de antwoorden die u krijgt betrouwbaar zijn

Nadelen

Ik zou willen dat het meer assistent-achtige taken aankon, zoals wanneer we midden in een vrij diepgaande discussie zitten en ik besluit dat mijn collega hier ook van zou genieten, dan zou ik kunnen zeggen: “Hé, stuur die-en-die een uitnodiging voor het chatten en haal een derde perspectief in het chatten, of op zijn minst online kunnen zoeken of een e-mail schrijven en versturen.”

Kan geen acties uitvoeren of taken van begin tot eind automatiseren zoals een AI-agent

Moeite met het omgaan met zeer specifieke, op de branche afgestemde projectbehoeften

De nauwkeurigheid van de output is afhankelijk van de kwaliteit van de input, waardoor soms stapsgewijze instructies en handmatige verificatie nodig zijn

Prijzen

Free

Plus : $ 20/maand (één gebruiker)

Pro : $ 200/maand (één gebruiker)

Team : $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : 4,7/5 (meer dan 810 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Raad ik ChatGPT aan?

Ja. Als flexibele, krachtige LLM-assistent die kan worden geïntegreerd met Business-tools en plug-ins/extensies ondersteunt, is ChatGPT een echte aanrader.

🧠 Leuk weetje: In 2016 versloeg het AlphaGo-programma van DeepMind, gebaseerd op een diep neuraal netwerk, Lee Sedol, de wereldkampioen Go, in vijf partijen.

5. Meta LLaMa 3 (Het beste voor open-source AI-ontwikkeling en -experimenten)

Voor bedrijven en ontwikkelaars die op zoek zijn naar een aanpasbaar AI-model zonder vendor lock-in, biedt Meta Llama 3 een sterk open-sourcealternatief.

In tegenstelling tot propriëtaire modellen zoals GPT-4 of Claude, stelt Llama 3 organisaties in staat om AI-modellen op hun eigen infrastructuur te finetunen en te implementeren, waardoor ze meer controle hebben over gegevensprivacy en kosten.

🍪 Bonus: Dankzij de uitgebreide schaalbaarheid, meertalige mogelijkheden en integratie met platforms zoals AWS, Azure en Hugging Face is het een flexibele keuze voor AI-gedreven projecten.

Ideaal voor

Teamgrootte

Onderzoekslaboratoria, AI-gerichte startups of ondernemingen met interne ML-expertise

Voor wie is Meta LLaMa 3 geschikt?

Geschikt voor ontwikkelaars of onderzoeksteams die aangepaste AI-toepassingen bouwen

Ideaal voor organisaties die op zoek zijn naar een open-weight LLM voor privégebruik

Niet geschikt voor beginners — vereist ervaring met infrastructuur en het finetunen van modellen

Functies

Maak aangepaste aanpassingen en fijnafstemming mogelijk met open-sourcebeschikbaarheid voor bedrijven

Verbeter de taken op het gebied van redeneren, coderen en het opvolgen van instructies met sterke prestaties in meerdere programmeertalen

Krijg toegang tot multimodale mogelijkheden, waaronder op beeldverwerking gebaseerde AI-modellen

Optimaliseer de efficiëntie met Grouped Query Attention (GQA) en tokencompressie

Zorg voor een flexibele en schaalbare implementatie op de belangrijkste cloudplatforms

Voordelen

Ik gebruik het dagelijks als aanvulling op de modellen van OpenAI en Anthropic, als een goedkoop alternatief voor specifieke toepassingen. Het is gemakkelijk toegankelijk en heeft een sterke positie als open-source concurrent.

Getraind op basis van een enorme context van 8 miljard tot 70 miljard parameters

Lagere kosten in vergelijking met modellen van OpenAI en Anthropic

Betrouwbare, snelle prestaties

Nadelen

1. Hoge installatie- en infrastructuurkosten. Dit kan uw huidige infrastructuur/middelen overbelasten. 2. Geen kant-en-klare veiligheid. In tegenstelling tot propriëtaire modellen vereist LLaMA 3 zorgvuldige filtering van prompts, moderatie en afstemmingslagen – wat meer verantwoordelijkheid voor u betekent.

Ontbreekt native ondersteuning voor toepassingen voor realtime chatten in vergelijking met gesloten modellen

Vereist technische expertise om effectief te kunnen afstemmen en implementeren

Legt de verantwoordelijkheid voor verantwoord gebruik bij u

Heeft nog steeds een achterstand op eigen modellen bij het verwerken van genuanceerde queries

Prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : 4,3/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Raad ik Meta Llama 3 aan?

Tenzij je over de infrastructuur en ML-talent beschikt, is LLaMA 3 niet praktisch als drop-in AI-assistent zoals ClickUp AI of ChatGPT.

🧠 Leuk weetje: In 1980 legde John Searle het verschil uit tussen ‘’zwakke’’ en ‘’sterke’’ AI. Zwakke AI richt zich op één specifieke Taak, terwijl sterke AI vergelijkbaar is met volledige menselijke intelligentie.

6. Claude AI (Het beste voor programmeerhulp en het verkennen van ideeën)

Claude AI, ontwikkeld door Anthropic, is ontworpen met een sterke nadruk op redeneren, veiligheid en ethisch gebruik van AI. In tegenstelling tot veel AI-modellen die zich richten op snelheid en veelzijdigheid, blinkt Claude uit in logisch zware taken, hulp bij het codeen en diepgaande filosofische discussies, wat tot uiting komt in de interacties met gebruikers.

Claude's vermogen om complexe prompts te verwerken en tegelijkertijd een gesprekgerichte en gestructureerde responsstijl te behouden, maakt het een goede keuze voor zowel ontwikkelaars en onderzoekers als diepzinnige denkers.

Ideaal voor

Teamgrootte

Van kleine teams tot grote ondernemingen

Voor wie is Claude AI geschikt?

Uitstekend geschikt voor juridische, compliance- of teamen van ondernemingen die privacy en een langetermijngeheugen een hoge waarde toekennen

Ideaal voor het samenvatten van grote documenten, juridische contracten of interne kennisbanken

Het meest geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan een hoge mate van veiligheid en transparantie in AI-outputs

Functies

Maak gebruik van geavanceerde foutopsporing en codegeneratie met krachtige programmeermogelijkheden

Verwerk lange documenten en gesprekken met meerdere beurtwisselingen dankzij een groot contextvenster (tot 200.000 woorden)

Interpreteer afbeeldingen en grafieken met verbeterde beeldverwerkingsmogelijkheden in nieuwere modellen

Minimaliseer vooringenomenheid en schadelijke resultaten met ethische AI-afstemming op basis van grondwettelijke principes

Gebruik de API-toegang voor ontwikkelaars om aangepaste AI-gestuurde applicaties te bouwen

Voordelen

Rijkere taal. Geweldige humanistische benadering. Minder lijsten, meer concepten.

Gedetailleerde, nuttige, contextbewuste antwoorden met rijke taal

Grondige analyse en redenering voor programmeertaak

Leert van en past zich aan uw schrijfstijl aan

Nadelen

Het onvermogen om tussen 'chats' door te leren en de ontmoediging van 'lange' chats betekenen dat ik Claude elke keer dat ik een nieuwe projectchat start opnieuw moet trainen op een bepaald onderwerp.

De gratis versie heeft een limiet aan berichten per sessie

Moeite met gespecialiseerde domeinqueries die diepgaande contextuele kennis vereisen

Kan geen zelfstandige acties uitvoeren om taken te automatiseren

Prijzen

Free

Pro : $ 20/maand (één gebruiker)

Max : Vanaf $ 100 per maand per gebruiker

Team : $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Raad ik Claude AI aan?

Ja. Claude is een uitstekende keuze voor het samenvatten van lange teksten en doordachte antwoorden, met name in de ondernemingssector en gereguleerde sectoren.

7. Qwen 2.5 (Het beste voor kosteneffectieve AI-codering en automatisering)

Qwen 2.5, ontwikkeld door Alibaba Cloud, is relatief nieuw op de markt, maar weet het publiek voor zich te winnen met zijn geavanceerde AI-model dat is ontworpen voor natuurlijke taalverwerking, redeneren en het genereren van code.

Dit Chinese AI-model concurreert met topmodellen zoals GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet en DeepSeek V3, terwijl de kosten per miljoen tokens aanzienlijk lager blijven.

Ideaal voor

Teamgrootte

Individuele ontwikkelaars, kleine AI-onderzoeksteams of grote organisaties in APAC

Voor wie is Qwen 2.5 geschikt?

Het is geschikt voor ondernemingen die willen experimenteren met open modellen van een regionale provider en op zoek zijn naar LLM-soevereiniteit.

Functies

Geniet van tekst-, beeld- en audioverwerking met een contextvenster van 128.000 tokens

Voer coderingstaken uit met een nauwkeurigheid van 92,7% op HumanEval, waarmee het beter presteert dan GPT-4o en DeepSeek V3

Verfijn het en integreer het in applicaties met de flexibiliteit van open source

Krijg ondersteuning om 29 talen te ondersteunen, waaronder Mandarijn, Arabisch en Hindi

Voordelen

Het presteert zelfs net zo goed, zo niet beter, dan andere lokale modellen die ik heb getest voor mijn persoonlijke vertaalopdracht (technisch Japans naar Engels), waarbij het volgen van ingewikkelde instructies vereist is (hf. co/bartowski/Qwen2. 5-Coder-32B-Instruct-GGUF:IQ4_XS). Indrukwekkende resultaten voor een coderingsmodel bij een niet-coderende taak.

Kostenefficiënt, ongeveer 10 keer goedkoper dan GPT-4o

Presteert goed bij zowel coderingstaken als niet-coderingstaken

Nadelen

Gesloten voor Enterprise-versies, waardoor aanpassingen door derden een limiet hebben

Iets zwakkere prestaties op het gebied van creatief schrijven in vergelijking met Claude's 3.5 Sonnet

Prestatieverlies bij meer dan 100.000 tokens in zeer complexe taken

Prijzen

Free

API-toegang : $ 0,38 per miljoen tokens

Enterprise-abonnementen: aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Raad ik Qwen 2.5 aan?

Voor de meeste internationale teams is het misschien niet de beste keuze. Het is krachtig op het gebied van onderzoek, maar mist gebruiksgemak, toegankelijkheid en integraties buiten Alibaba Cloud.

🧠 Leuk weetje: Het “Portret van Edmond Belamy” is het eerste schilderij dat door kunstmatige intelligentie (AI) is gemaakt en in de kunstwereld is geveild. Het collectief creëerde een schilderij met behulp van een AI-methode genaamd Generative Adversarial Network (GAN), en het was zo realistisch dat het voor maar liefst $ 432.500 werd verkocht!

8. Elicit AI (Het beste voor AI-gestuurd academisch onderzoek en literatuuronderzoek)

Elicit is een door AI aangestuurde onderzoeksassistent die is ontworpen om literatuuronderzoek te vergemakkelijken en vervelende academische onderzoekstaken te automatiseren.

Met toegang tot een database van meer dan 125 miljoen onderzoeksartikelen helpt het gebruikers relevante studies te vinden, sleutelinzichten te extraheren en bevindingen te synthetiseren. Dit maakt het bijzonder waardevol voor systematische reviews, meta-analyses en het genereren van hypothesen.

Ideaal voor

Teamgrootte

Individuele academische onderzoekers, beleidsdenktanks en promovendi

Voor wie is Elicit AI geschikt?

Het meest geschikt voor individuele onderzoekers of kleine academische teams voor de eerste fase van projectverkenning of het schrijven van artikelen

Functies

Vind relevante artikelen en ontvang samenvattingen van één zin met de AI-aangedreven zoekmachine

Haal belangrijke gegevens uit artikelen en zet ze in overzichtelijke tabellen

Genereer thematische samenvattingen van meerdere artikelen om onderzoekstrends te identificeren

Upload PDF's en ontvang geautomatiseerde samenvattingen en inzichten

Krijg toegang tot systematische review-werkstroomen om academisch en professioneel onderzoek te ondersteunen

Voordelen

Het helpt me om artikelen in één oogopslag te begrijpen en te beslissen of ze relevant zijn of niet, en of ik ze in detail moet doornemen. Het vat de belangrijkste punten samen: doelstelling, methode, steekproefgrootte, kwantitatieve technieken, variabelen, aantal citaten en zelfs de kritiek erop in andere artikelen.

Het helpt me om artikelen in één oogopslag te begrijpen en te beslissen of ze relevant zijn of niet, en of ik ze in detail moet doornemen. Het vat de belangrijkste punten samen: doelstelling, methode, steekproefgrootte, kwantitatieve technieken, variabelen, aantal citaten en zelfs de kritiek erop in andere artikelen.

Distilleer relevante onderzoeksinformatie nauwkeurig

Bespaar uren aan literatuuronderzoek

Nadelen

Wanneer u een zoekopdracht markeert, kunt u er niet naar terugkeren om deze te downloaden. U moet deze downloaden terwijl u deze doorneemt. Als u uw zoekopdracht enigszins wilt aanpassen, blijven de eerder gemarkeerde artikelen niet bewaard en moet u opnieuw zoeken om de informatie te verkrijgen.

U kunt gemarkeerde artikelen en rapporten niet opnieuw bekijken

Samenvattingen kunnen complexe onderzoeksresultaten te veel vereenvoudigen

Bij gegevensextractie wordt niet altijd prioriteit gegeven aan de meest relevante details

Beperkte ondersteuning voor mobiele apparaten, waardoor het minder toegankelijk is voor onderzoekers die onderweg zijn

Prijzen

Basic : Gratis

Plus : $ 12 per maand per gebruiker

Pro : $ 49 per maand per gebruiker

Team: $ 79 per maand per gebruiker

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Raad ik Elicit AI aan?

Ja, maar alleen voor onderzoekers. Het is een nichetool die speciaal is ontwikkeld voor academisch gebruik, niet voor algemene productiviteit of werkstroomen.

Het vat het artikel prachtig samen en geeft de steekproeven, technieken, doelstellingen en andere relevante informatie in nauwkeurige en duidelijke bewoordingen weer.

9. Hugging Face Transformers (Het beste voor machine learning en de implementatie van NLP-modellen)

Hugging Face is uitgegroeid tot de GitHub van machine learning en biedt een open-sourceplatform waar ontwikkelaars en onderzoekers eenvoudig modellen voor natuurlijke taalverwerking (NLP) kunnen delen, verfijnen en implementeren.

Het mooie is dat het meer dan een miljoen modellen en datasets bevat, waardoor het een onmisbare bron is voor AI-liefhebbers en professionals die op zoek zijn naar geavanceerde, vooraf getrainde modellen.

Ideaal voor

Teamgrootte

Kleine tot middelgrote ontwikkelteams, onderzoekslaboratoria en ontwikkelaars van AI-producten die modellen in productie implementeren of aangepaste LLM's trainen

Voor wie is Hugging Face geschikt?

Het is perfect voor startups die AI-native producten bouwen met open-source basismodellen, maar niet geschikt voor no-code of niet-technische teams.

Functies

Krijg toegang tot een uitgebreide verzameling vooraf getrainde modellen, waaronder GPT, BERT en RoBERTa

Krijg toegang tot de Transformers-bibliotheek voor naadloze implementatie van NLP-modellen in PyTorch, TensorFlow en JAX

Maak gebruik van de mogelijkheden voor fijnafstemming om modellen aan te passen aan specifieke gebruikssituaties

Zorg voor eenvoudige toegang tot datasets en de mogelijkheid om AI-modellen te presenteren in interactieve applicaties

Gebruik Inference Endpoints voor het implementeren van modellen op schaalbare cloudinfrastructuur

Voordelen

Hun 'Zwitserse zakmes'-bibliotheken zijn gegroeid van een focus op NLP naar uitbreiding naar computervisie en andere ML-taken, en ze hebben ook bibliotheken uitgebracht voor het verzamelen van trainings- en inferentiepatroon. Als je 'standaard' wilt en je wilt 'opties': dan is de kans groot dat je de Hugging Face-toolkit wilt.

Ontwikkeld voor ML-engineers met robuuste API's, bibliotheken zoals transformers, datasets en accelerate, en ondersteuning voor aangepaste training of fine-tuning

Gesteund door een levendige wereldwijde community die modellen, datasets en onderzoek bijdraagt, waardoor experimenteren sneller en meer op samenwerking gericht verloopt

Nadelen

Ze bieden de gemeenschap een aantal geweldige diensten, maar helaas is het API-ontwerp erg onintuïtief en moeilijk om mee te werken, en is de documentatie verouderd.

Documentatie en API-ontwerp kunnen complex zijn voor beginners die hun weg zoeken in modelconfiguraties

Voor sommige functies is een betaald abonnement vereist, met name voor toegang tot krachtige GPU's

Mist een sterke nauwkeurigheid bij het detecteren van AI-content in vergelijking met gespecialiseerde tools zoals Originality. AI

Prijzen

Free

Pro : $ 9 per maand per gebruiker

Enterprise: vanaf $ 20 per maand per gebruiker

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Raad ik Hugging Face aan?

Niet geschikt voor gewone gebruikers. Het is een geweldig ecosysteem voor ontwikkelaars, maar te technisch voor teams die op zoek zijn naar kant-en-klare tools voor productiviteit.

10. Mistral AI (Het beste voor het bouwen van aangepaste AI-apps met open-weight-modellen)

Mistral AI is een uitstekend alternatief voor DeepSeek als u volledige controle wilt over hoe uw AI werkt. Het biedt u toegang tot snelle, open-weight modellen zoals Mistral-7B en Mixtral die u lokaal kunt implementeren – geen black boxes, geen vendor lock-in.

Als je aangepaste AI-apps bouwt of veel waarde hecht aan snelheid en privacy, biedt Mistral je de tools om dat te doen. Even een waarschuwing: het is niet beginnersvriendelijk. Je hebt wat technische expertise nodig om alles in te stellen en soepel te laten draaien.

Ideaal voor

Teamgrootte

AI-onderzoekers, infrastructuurteams en privacybewuste ondernemingen

Voor wie is Mistral AI geschikt?

Ideaal voor bedrijven die lichtgewicht, open-source modellen willen draaien op een privé-infrastructuur

Het meest geschikt voor toepassingen die lokale inferentie, snelheid en controle over IP vereisen

Zeer geschikt voor edge-implementaties en veilige AI-werkstroomen

Functies

Draai lichtgewicht modellen lokaal (bijv. Mistral-7B, Mixtral)

Implementeer snelle inferentie met minimale infrastructuur

Bouw veilige, zelfgehoste AI-applicaties met veiligheid

Gebruik permissieve licenties voor commerciële projecten

Voordelen

Het heeft webzoekfunctie en Canvas, het visiemodel is bijna net zo goed als Gemini. Je kunt ook agents instellen en ze in de chat oproepen met @. Alles is gratis en van gpt4-kwaliteit. Wil je er nog aan toevoegen dat het daadwerkelijk open is?

Mistral's Le Chat zou sneller en goedkoper zijn dan gangbare AI-tools zoals ChatGPT

Geavanceerde open-weight-modellen

Agentische AI-mogelijkheden

Nadelen

Beperkte documentatie en community

Prijzen (Le Chat AI Assistant)

Free

Pro: $ 14,99/maand

Team: $50 (voor 2 gebruikers/maand)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Raad ik Mistral AI aan?

Alleen als je ermee aan de slag gaat. Het is niet bedoeld voor niet-technische gebruikers of algemeen werk – in tegenstelling tot tools zoals ClickUp Brain of Claude.

💡 Pro-tip: Wil je niet langer eindeloos door bestanden spitten om te vinden wat je nodig hebt? Connected AI maakt alles binnen enkele seconden doorzoekbaar en toegankelijk – geen giswerk meer.

11. Poe (Het beste om te experimenteren met meerdere LLM's)

Poe van Quora is perfect als je op één plek met verschillende AI-modellen wilt spelen – zonder van tabblad te wisselen of technische instellingen te hoeven doen. Je kunt chatten met GPT-4, Claude, LLaMA en meer, allemaal in een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke interface. Het is geweldig om ideeën te verkennen, concepten te schrijven of gewoon te zien hoe verschillende modellen reageren. Je kunt zelfs je eigen bots bouwen.

Maar als je werkstroomen beheert of iets op zakelijk niveau nodig hebt, kan Poe wat aan de lichte kant zijn. Zie het meer als een AI-speelbak dan als een serieuze werktool.

Ideaal voor

Teamgrootte

Particulieren, solopreneurs en incidentele AI-gebruikers

Voor wie is Poe geschikt?

Ideaal voor mensen die meerdere AI-modellen (GPT-4, Claude, enz.) in één interface willen uitproberen

Handig voor contentmakers of hobbyisten die experimenteren met LLM-uitvoer

Functies

Chatten met GPT-4, Claude, LLaMA en meer in één interface

Maak je eigen bots met specifieke instructies

Krijg toegang tot AI op het web en op mobiele apparaten door de geschiedenis te synchroniseren

Experimenteer met prompts in verschillende modellen

Voordelen

Alle chatbots die beschikbaar zijn op Poe begrijpen mijn moedertaal, Hindi, wanneer ik ze vragen stel in mijn moedertaal, wat voor mij erg handig is. Een van de grootste voordelen is dat het ook toegankelijk is via de Android-app.

Meertalige ondersteuning

Snelle en betrouwbare mobiele app

Nadelen

Het Poe-kredietsysteem is iets duurder dan het gebruik van één specifiek model, en de gratis versie heeft een limiet wat betreft bepaalde functies.

Het kredietsysteem kan duurder zijn dan het gebruik van afzonderlijke modellen

Sommige gebruikers melden dat het traag is

Prijzen

Gratis abonnement beschikbaar

Vanaf $ 4,99/maand

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Raad ik Poe aan?

Hoewel het leuk is om mee te spelen, mist Poe mogelijk de structuur, veiligheid en functies die nodig zijn voor productiviteit in teamverband.

Eindoordeel: is er een betere optie dan DeepSeek? ClickUp helpt je graag verder

Weet je nog dat we het hadden over ClickUp Brain en hoe je alleen maar een vraag hoeft te stellen en het dan precies weet wat je nodig hebt?

Nou, Mike Coon, programmamanager bij DISH Network, kan dat beamen:

Het enige wat ik hoef te doen is een vraag typen zoals: ‘Wat is de laatste stand van zaken bij dit project?’ en ik krijg een volledig geformatteerde lijst van alles wat er is gebeurd in de periode die ik wil zien. ClickUp Brain is net een fulltime lid van ons team. Het is een geweldige app. Het is zo eenvoudig en het bespaart zoveel tijd.

Maar dat is gewoon weer een dag in de wereld van ClickUp – waar AI en automatisering niet zomaar een functie zijn, maar naadloos in het werk zijn geïntegreerd.

Zodra je ClickUp gebruikt, wordt het het centrale brein van je team. Het automatiseert taken, beheert kennis, centraliseert zoekopdrachten en houdt projecten op gang zonder voortdurend heen en weer te moeten communiceren.

Klaar om verwarring in te ruilen voor duidelijkheid? Meld je vandaag nog aan bij ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ)

Want 'gratis' betekent vaak een limiet aan uptime, slechte gegevensprivacy en ontbrekende functies. Veel gebruikers hebben te maken met servercrashes, zwakke moderatie en onbetrouwbare API's, waardoor open source meer als een last dan als een voordeel wordt ervaren.

ClickUp Brain is niet zomaar een chatbot; het is geïntegreerd in je werkruimte. Het verbindt taken, documenten, vergaderingen en apps, zodat AI niet naast je werkt, maar met je, waardoor contextwisselingen en handmatige updates overbodig worden.

ClickUp is toonaangevend voor zakelijke teams; het combineert generatieve AI, automatisering en realtime projecttracking. In tegenstelling tot AI's met één functie verbindt het alle werkfasen: brainstormen, plannen en uitvoeren, allemaal op één plek.

Ja. ClickUp Brain draait binnen uw ClickUp-werkruimte, niet op openbare servers. Dat betekent versleuteling op niveau van de onderneming, toegangscontroles en gegevensopslag op locatie, waardoor de gevoelige informatie van uw bedrijf privé blijft, in tegenstelling tot open, zelfgehoste modellen.