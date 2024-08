Top 13 ClickUp Alternatieven & Concurrenten (Functies, Prijzen)

op zoek naar alternatieven voor ClickUp?

Hoewel we hard werken om het best mogelijke product te leveren, begrijpen we dat ClickUp niet perfect zal zijn voor elk bedrijf.

Verschillende bedrijven hebben immers verschillende behoeften en het is bijna onmogelijk om iedereen alles te geven wat ze nodig hebben.

maar dat heeft ons er niet van weerhouden om het te proberen._

Het is een van de redenen waarom we elke week nieuwe functies uitbrengen en die functies kiezen op basis van de aanbevelingen die u ons geeft !

Desalniettemin is het onze missie bij ClickUp om de wereld productiever te maken. En als onze projectmanagementsoftware je daar niet mee helpt, gaan we je helpen vinden wat je nodig hebt om op het juiste spoor te komen.

Daarom bekijken we de 13 beste ClickUp alternatieven. We bespreken enkele van hun belangrijkste kenmerken en nadelen om je een duidelijk beeld te geven van elke tool zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Laten we beginnen!

De 13 beste ClickUp alternatieven

1. Asana

Via AsanaAsana is een andere populaire softwareoplossing voor projectbeheer die tegenwoordig door veel teams wordt gebruikt. Hier wordt het nader bekeken:

Key Features

1. Eenvoudige samenwerkingsfuncties

Asana geeft u een eenvoudig, rechttoe rechtaan commentaarsysteem om bestanden en berichten te delen met uw teamleden om hen op de hoogte te houden.

**Heeft ClickUp deze functie?

Elke ClickUp taak wordt geleverd met een commentaarsectie waar je berichten, bestanden, schattige kattenfoto's (!!) en meer kunt delen. Je kunt zelfs opmerkingen toewijzen aan mensen om ervoor te zorgen dat ze actie ondernemen naar aanleiding van je opmerkingen.

2. Tijdlijn project

De belangrijkste functie van Asana is een projecttijdlijn dat werkt als een geïmproviseerde Gantt-grafiek. Je kunt de voortgang van je project visualiseren om bij te houden hoe het gaat.

Heeft ClickUp deze functie?

Bij ClickUp houden we niet van compromissen.

ClickUp heeft geen geïmproviseerde_ Gantt-grafiek. Het heeft echt een Gantt-diagram functie!

Het is niet alleen krachtiger dan de tijdlijn van Asana, maar het komt ook met tonnen automatiseringen.

3. Tonnen integraties

Asana kan integreren met een groot aantal andere apps zoals Gmail, Dropbox en Slack om uw werkprocessen te verbinden.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp heeft de meeste functies die u nodig hebt ingebouwd, dus u hebt niet echt integraties nodig. Als u echter echt een integratie nodig hebt, dan hebben wij die.

ClickUp integreert met honderden apps, bekijk de volledige lijst hier .

Asana nadelen

1. Geen aangepaste statussen

Asana beperkt u tot het markeren van uw projectstatus als open of gesloten. Er is geen manier om je taakstatussen verder aan te passen om ze gedetailleerder en nuttiger voor je team te maken.

Met ClickUp kunt u elke projectstatus aanpassen, zodat uw team altijd weet in welke fase het zich bevindt.

2. Kan niet meerdere contactpersonen toevoegen

In Asana kun je een taak maar aan één teamlid toewijzen. Dus als er een supercomplexe taak is, kun je niet iemand vragen om te helpen.

over iemand in de steek laten gesproken_

Met ClickUp daarentegen kunt u taken toewijzen aan meerdere geadresseerden en zelfs aan groepen. Op deze manier hoeft geen enkel teamlid in zijn eentje te worstelen met een complex project!

3. Beperkte rechten voor delen en privacy

U kunt specifieke taken binnen een openbaar Asana-project niet verbergen, wat het moeilijk maakt om uw projecten te delen zonder u zorgen te maken over privacy.

ClickUp geeft u echter volledige controle over wat privé is en wat niet - ongeacht de Project Space waarin het zich bevindt. U kunt ervoor kiezen om één specifieke taak privé te maken of zelfs een lijst van taken privé maken.

Bekijk deze_ Asana alternatieven!

2. Begrip

Via NotieNotie , een van de ClickUp alternatieven dat een geweldig hulpmiddel is om notities te maken, kan ook dienen als een degelijk projectbeheersoftware voor je team.

Keineigenschappen

1. Krachtige notities

Notion is een geweldige productiviteitsapp om je notities te noteren, wat ze ook zijn. Of het nu een lijst, platte tekst of code is, de belangrijkste functie van Notion is dat je notities kunt maken met vrijwel alle soorten informatie.

**Heeft ClickUp deze functie? ClickUp's kladblok beschikt ook over rijke tekstopmaak en stelt u in staat om checklists, tekst en code aan uw notities toe te voegen. U kunt zelfs direct taken maken van uw notities en deze delen met uw teamleden. Als je meer gedetailleerde notities wilt maken, gebruik dan gewoon de Docs functie!

2. Vereenvoudigde categorisatie

Om ervoor te zorgen dat je notities niet door elkaar raken, kun je ze met één klik op de knop ordenen in mappen om het delen van bestanden gemakkelijker te maken .

Heeft ClickUp deze functie? ClickUp Documenten worden opgeslagen naast de projecten waaraan ze zijn gekoppeld. Op deze manier zijn de dingen standaard georganiseerd!

3. Meerdere integraties

Om het maken van notities tot een fluitje van een cent te maken, kan Notion integreren met verschillende tools zoals Typeform, Google Drive en Google Calendar.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp heeft een groot aantal integraties om uw werkbeheerproces te stroomlijnen . Klik hier voor de volledige lijst.

Nadelen van beweging

1. Niet gebouwd voor taakbeheer

Hoewel Notion een goed hulpmiddel is om notities te maken, is het geen volwaardige softwareoplossing voor projectbeheer. Natuurlijk kun je proberen projecten te beheren via notities, maar dat is onhandig en niet praktisch!

Waarom zou je je daarmee bezighouden als er specifieke _projectbeheertools zoals ClickUp bestaan?

Of het nu gaat om het aanmaken van taken, het vergemakkelijken van samenwerking of het bijhouden van de voortgang, ClickUp kan alles aan wat u maar wilt.

2. Geen mogelijkheden om de voortgang bij te houden

ClickUp alternatieven, zoals Notion, hebben geen ingebouwde projecttracering functies. Als je op de hoogte wilt blijven van je voortgang, zul je handmatig moeten uitzoeken wat er aan de hand is.

En dat betekent onophoudelijk je teamleden om updates vragen.

In plaats daarvan gebruik je gewoon ClickUp's Gantt-diagrammen en Dashboards om in een oogwenk bij te houden hoe de zaken vorderen.

3. Geen doelbeheer

Met Notion ben je beperkt tot het maken van notities voor al je taken. Er is geen manier om die notities op te splitsen in individuele doelen en doelstellingen. Daardoor werk je met vage ideeën over wat je wilt bereiken, wat op de lange termijn tot verwarring kan leiden.

ClickUp biedt een uitgebreide oplossing voor doelbeheer met Doelen en Doelen. U kunt een algemeen doel creëren en dit opsplitsen in individuele doelen die u zullen helpen om het te bereiken. Zo weet iedereen wat hij moet doen en waar hij naartoe werkt.

Bekijk deze_ Notie alternatieven !

3. Luchttafel

Luchttafel Airtable is een projectbeheertool op basis van spreadsheets waarmee je databases kunt maken om je projecten aan te pakken.

Keuze kenmerken

1. Krachtige spreadsheets

De belangrijkste functie van Airtable zijn de krachtige, gedetailleerde spreadsheets waarmee je projectgegevens kunt vastleggen. Hoewel spreadsheets op zichzelf geen ideale vorm van middelenbeheer zijn, is het toch een nuttige manier om informatie vast te leggen.

Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp vertrouwt niet op spreadsheets voor resourcebeheer.

Waarom zou u spreadsheets gebruiken om uw projecten te beheren?!

In plaats daarvan geven we u veel gebruiksvriendelijkere en intuïtievere manieren om met projecteisen om te gaan. Daarom heeft ClickUp geen ingebouwde spreadsheetweergave.

U kunt echter wel spreadsheets van Google Sheets, Airtable en andere bronnen in ClickUp insluiten en eraan werken.

2. Meerdere weergaven

Voor extra aanpasbaarheid biedt Airtable u meerdere weergaven om u te helpen aan uw projecten te werken op de manier die u wilt (u bent nog steeds grotendeels beperkt tot spreadsheets, maar de lay-out kan worden aangepast aan uw behoeften).

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp wordt geleverd met meerdere weergaven, zoals een Bordweergave, Kaderweergave, Lijstweergave, Kalenderweergave en Me-modus.

3. Krachtige mogelijkheden voor delen

Net als Microsoft Project kun je met Airtable eenvoudig projecten en bestanden delen met externe belanghebbenden zoals klanten en opdrachtgevers, zonder je zorgen te maken over je privacy.

**Heeft ClickUp deze functie?

Met ClickUp kunt u tijdelijke gasten (zoals klanten en freelancers) toevoegen aan uw projectruimte om u te helpen met uw projecten. U kunt zelfs bepaalde taken en bestanden met hen delen en hun toegang aanpassen voor extra veiligheid.

Er zijn nadelen

1. Geen georganiseerd teamcommunicatiesysteem

Omdat Airtable voornamelijk een spreadsheet- en databasebeheersysteem is, heeft het geen goed georganiseerd teamcommunicatiesysteem. Hoewel je opmerkingen kunt achterlaten voor een klein team, zullen grotere teams het moeilijk vinden om dingen te organiseren en te sorteren. ClickUp alternatieven zoals Airtable zijn niet zo gedetailleerd als de meeste gebruikers zouden willen.

In tegenstelling tot Airtable heeft ClickUp commentaarsecties die functioneel en gebruiksvriendelijk zijn. Het maakt niet uit of u een klein team hebt of te maken hebt met grotere teams, ClickUp kan al uw teamcommunicatiebehoeften aan.

2. Geen taken en subtaken

Dit is een van de grootste problemen van Airtable.

Omdat je met rijen en tabellen werkt, is er geen manier om taken en subtaken te maken. Dit kan het beheer van resources ongelooflijk moeilijk maken, omdat je niet weet waar je resources aan moet toewijzen!

ClickUp beschikt echter over handige taken en subtaken om alles wat je moet doen op te splitsen en iedereen op het juiste spoor te houden.

3. Geen rapportagemogelijkheden

_Heb je ooit geprobeerd een spreadsheet te gebruiken om je voortgang in de tijd bij te houden?

klinkt vervelend, toch?

Dat is ook zo.

Helaas is dat waar je mee te maken krijgt in Airtable, omdat er geen ander visueel rapportagesysteem is. Je zit vast aan het doorlopen van rijen gegevens voor projectplanning.

Je kunt dit echter vermijden met de Gantt-diagrammen en Dashboards van ClickUp. Ze visualiseren uw projectplanningsgegevens en geven u in luttele seconden wat u nodig hebt!

als u deze tool in detail wilt bekijken, bekijk dan onze gedetailleerde tool Airtable review ._

4. Wrike

Wrike Wrike is een populair Projectbeheersoftware op bedrijfsniveau met een aantal functies die je nodig hebt om complexe projecten te beheren.

Key Features:

1. Drievlaksweergave

Wrike heeft een drievlaksweergave om u te helpen snel een overzicht te krijgen van alles wat er gaande is:

Het linkerdeelvenster toont uw projecten, financiën en teams

In het middelste deelvenster kunt u nieuwe taken aanmaken, taken toewijzen en vervaldatums instellen

In het rechterdeelvenster kunt u uw taken en subtaken bekijken

Heeft ClickUp deze functie?

In plaats van u altijd te beperken tot drie vensters, geeft ClickUp u meerdere weergaven. Op deze manier kunt u aanpassen wat u wilt zien op de manier waarop u het wilt zien.

2. Formulieren en verzoeken

Met Wrike's ingebouwde formulierbouwer kunt u interactieve formulieren met voorwaardelijke logica maken. Wrike kan zelfs automatisch taken en projecten maken op basis van de antwoorden op uw formulieren.

**Heeft ClickUp deze functie?

Met ClickUp kunt u ook formulieren maken met voorwaardelijke logica en kan ook automatisch taken maken van uw formulierreacties.

3. Tags en mappen

Wrike ondersteunt tags en mappen om u te helpen uw opdrachten gemakkelijk te categoriseren, zodat het gemakkelijker is om alles te begrijpen.

**Heeft ClickUp deze functie?

Met ClickUp kunt u ook afzonderlijke mappen maken labels toekennen en **prioriteiten aan uw taken toevoegen om ze gemakkelijker te sorteren en het algehele taakbeheer te vereenvoudigen.

Wrike nadelen

1. Beperkte mobiele app functionaliteit

Als je onderweg productief wilt blijven, heb je een mobiele app nodig die de uitdaging aan kan. Helaas zijn de mobiele apps van Wrike niet erg krachtig.

Gelukkig is ClickUp's mobiele apps zijn net zo krachtig als de desktopversie.

Of het nu gaat om het toewijzen van taken, het bijhouden van meerdere projecten of samenwerken met teamleden, u kunt het alles doen op de mobiele apps van ClickUp.

2. Onboarding is moeilijk

Het probleem met een tool die zo krachtig is als Wrike, is dat het ingewikkeld kan zijn om eraan te wennen. Wrike heeft zelfs een gespecialiseerd inwerkproces genaamd "Wrike Professional Services" om je daarbij te helpen.

ClickUp daarentegen is supergemakkelijk om aan te wennen en u kunt er in een mum van tijd mee aan de slag. Bovendien, met al onze handige snelkoppelingen is alles letterlijk een klik verwijderd!

3. Geen idee management

Er is geen ingebouwde Wrike-oplossing om je te helpen gedachten, ideeën en workflows te noteren. Je zult moeten vertrouwen op je geheugen om al je ideeën op te slaan en hoe briljant je ook bent, onze hersenen zijn niet goed in onthouden!

Geef uw geheugen een pauze met ClickUp en gebruik in plaats daarvan ons krachtige notitieblok. Gebruik rijke tekstopmaak om gedetailleerde notities te maken en maak er onmiddellijk taken van om met uw team te delen. U kunt ClickUp Docs zelfs gebruiken als een ingebouwde wiki-oplossing voor uw team.

bekijk onze Wrike recensie en gids voor Wrike projectbeheer voor een meer gedetailleerde kijk op deze tool. Bekijk dan Wrike's topalternatieven .

5. Nifty

NiftyNifty is een hulpmiddel voor projectbeheer dat je zal helpen om samen te werken met teamleden en belangrijke documenten gemakkelijk op te slaan.

Keisfuncties

1. Ingebouwde wiki-mogelijkheden

Nifty heeft de mogelijkheid om een gedetailleerde kennisbank voor uw bedrijf. U kunt het gebruiken om belangrijke bedrijfs- en projectgerelateerde informatie veilig op te slaan.

Heeft ClickUp deze functie?

Met ClickUp Docs kunt u een ingebouwde kennisbank voor uw team creëren. Omdat uw Docs naast uw projecten worden opgeslagen, zijn ze ook gemakkelijk toegankelijk. Bovendien kunt u de toegangsrechten van elk document aanpassen, pagina's nesten en ze zelfs door Google laten indexeren.

2. Inheemse tijdregistratie

Nifty heeft ingebouwde mogelijkheden om je tijd bij te houden, zodat je kunt bijhouden hoeveel tijd je aan projecten besteedt.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp heeft niet alleen een krachtige ingebouwde tijdregistratiefunctie, het heeft ook een integratie met populaire tijdregistratieprogramma's zoals Toggl, Hubstaff en TimeDoctor.

3. Meerdere weergaven

Met Nifty kun je complexe projecten bekijken op de manier die jij wilt. Je hebt toegang tot een Kanban-, Gantt- en takenlijstweergave.

**Heeft ClickUp deze functie?

Naast de weergaven die Nifty biedt, biedt ClickUp ook heeft a Kalender en Kader bekijken . Je krijgt zelfs toegang tot Ik Modus die alleen jouw opdrachten markeert.

Nadelen

1. Geen toegewezen opmerkingen

Commentaar is geweldig. Dat valt niet te ontkennen.

Maar ze kunnen zich ook opstapelen.

Net als een stortvloed aan e-mails in een ongeopende inbox, kunnen je berichten verloren gaan tussen een zee van andere reacties. Helaas kan Nifty je hier niet tegen beschermen..

Om dit te voorkomen, heeft ClickUp een "nifty" functie waarmee u opmerkingen kunt toewijzen en omzetten in taken voor teamleden. Ze worden op de hoogte gebracht van het commentaar en het verschijnt zelfs in hun takenbalk zodat ze actie kunnen ondernemen.

2. Geen gratis plan

Als je Nifty wilt gebruiken, moet je 49 dollar per maand betalen voor hun betaalde basisplan dat niet eens de meeste functies voor projectbeheer bevat.

Waarom kiest u in plaats daarvan niet voor ClickUp's uitgebreide pakket met functies? Altijd gratis plan of zelfs ons $7/maand per gebruiker Onbeperkt betaald plan voor nog meer functionaliteit?

Je krijgt meer functies en houdt meer geld over voor dat bedrijfsfeestje dat je zo graag wilde geven!

3. Niet geschikt voor teams die de Agile-methodologie volgen

Als je de Agile methodologie nifty zal je Agile-team dwingen om belangrijke Agile-rapporten te missen, zoals burndowns , brandwonden en snelheidstabellen . Gelukkig krijgt een Agile team met ClickUp al die grafieken met de extra mogelijkheid om alle gegevens bij te houden die ze maar willen met Dashboards!

6. Jira

Via Jira Jira is een andere projectmanagementsoftware op ondernemingsniveau met een groot aantal functies voor taak-, doel- en projectbeheer om uw werkprocessen te stroomlijnen.

Keineigenschappen

1. Gebouwd voor de Agile-methode

Als u deel uitmaakt van een Agile team jira kan je hierbij helpen. Het kan je taken organiseren op een Scrum of Kanban-bord om al je opdrachten in een handomdraai te beheren.

Heeft ClickUp deze functie?

een van de meerdere weergaven van ClickUp is de Board-weergave die functioneert als een effectief Scrum- en Kanban-bord. Bovendien kunt u hiermee sprintlijsten maken en Scrum-punten toevoegen om uw backlog bij te houden.

2. Gedetailleerde rapportage

Jira wordt geleverd met veel analyses om je te helpen de prestaties van je team te analyseren. Het omvat aspecten zoals de werklast van gebruikers, in behandeling zijnde taken en nieuw aangemaakte problemen.

Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp heeft ook gedetailleerde teamrapportage functies met statistieken over voltooide taken, gemiddelde werktijd, slecht presterende teamleden en meer.

3. Aangepaste workflows

Met Jira kun je je workflows voor elk project aanpassen. Op deze manier ben je niet beperkt tot een standaardset van stappen die je project moet doorlopen om het te voltooien.

**Heeft ClickUp deze functie?

Met ClickUp kunt u aangepaste statussen voor elk van je taken. Deze statussen geven in wezen de stadia aan die je taak moet doorlopen op weg naar voltooiing.

Jira nadelen

1. Geen ingebouwde tijdlijnen

We overwegen om dit te verwijderen uit onze ClickUp alternatieven lijst, omdat het gewoon een verouderd platform is waar gebruikers constant over klagen, maar we wilden er zeker van zijn dat je volledig op de hoogte bent! Jira heeft geen tijdlijnweergave om u te helpen bijhouden hoe uw project vordert als geheel. Je zit vast aan het verplaatsen van individuele taken naar verschillende projectfasen.

De Gantt-diagrammen van ClickUp zijn de perfecte projecttijdlijn voor uw bedrijf. U kunt eenvoudig de voortgang van uw project volgen, taakafhankelijkheden aanpassen en zelfs uw kritiek pad om alles op schema te houden.

2. Beperkte samenwerkingsfuncties

Jira heeft geen ingebouwde commentaarsectie om het samenwerken aan projecten te vergemakkelijken.

Elke ClickUp taak heeft echter zijn eigen speciale commentaarsectie om je teamleden te helpen berichten, bestanden en updates te delen. Je kunt zelfs opmerkingen toewijzen aan teamleden om ervoor te zorgen dat je opmerkingen niet over het hoofd worden gezien.

3. Geen ideeënbeheer

Net als Wrike heeft Jira geen ingebouwde functies om je te helpen je gedachten en ideeën te beheren.

Gelukkig heeft ClickUp's Kladblok alle functies die u nodig hebt om snel ideeën op te schrijven en ze met uw team te delen wanneer u ze klaar hebt. U kunt zelfs de Docs-functie gebruiken om een kennisbank te maken waarin belangrijke bedrijfs- en projectgerelateerde informatie wordt opgeslagen.

bekijk dit diepgaande blik op Jira_ ._

7. Trello

Via Trello Trello is een supergemakkelijk te gebruiken projectbeheersoftware die iedereen kan gebruiken. Hier is een kijkje in de keuken:

Key Features:

1. Gebouwd voor Kanban

Trello zet je taken op een rijtje als kaarten die je naar verschillende projectfasen kunt slepen. Dit komt zo dicht mogelijk bij een digitaal Kanban-bord, waardoor het de perfecte oplossing is voor Kanban-fans.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp's Raad van bestuur toont je taken ook als kleine kaarten en de sleep-en neerzet-interface helpt je om ze gemakkelijk naar verschillende fasen te verplaatsen.

2. Automatisering

Trello's Butler bot kan je helpen bij het automatiseren van verschillende taken om je de tijd en moeite te besparen om ze handmatig uit te voeren. Je kunt Trello bijvoorbeeld zo programmeren dat terugkerende taken op de eerste dag van elke week worden aangemaakt.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp kan ook een heleboel taken automatiseren. U kunt een van onze meer dan 50 kant-en-klare automatiseringen kiezen of uw eigen maken!

3. Power-Ups

Trello geeft je de mogelijkheid om verschillende Power-Ups toe te voegen voor eenvoudiger taakbeheer. Deze Power-Ups werken in wezen als integraties en kunnen je helpen om je werkprocessen in verschillende apps te stroomlijnen. Er is bijvoorbeeld een agenda planning Power-Up en zelfs een voor Google Drive.

**Heeft ClickUp deze functie?

In tegenstelling tot Trello is ClickUp niet afhankelijk van Power-Ups voor taakbeheer.

waarom?

Het heeft de meeste functies die u nodig hebt al ingebouwd!

Je kunt het echter nog steeds integreren met een lijst van apps voor extra functionaliteit.

Trello nadelen

1. Geen doelbeheer

doelen zijn een essentieel onderdeel van _projectmanagement _, toch?

Zonder doelen weet je niet waar je naartoe werkt!

Trello heeft echter geen uitgebreid doelbeheersysteem. Je kunt taken aanmaken, maar je kunt ze niet koppelen aan een algemeen doel.

Met ClickUp kunt u uw doelen opdelen in kleinere Doelen om ze gemakkelijker te bereiken. Als u elk doel voltooit, neemt de voortgang van uw algemene doel automatisch toe, zodat u weet hoe ver u nog te gaan hebt.

2. Geen taakafhankelijkheden

Een van de grootste problemen met projectmanagement is het uitvoeren van taken in de verkeerde volgorde. je kunt bijvoorbeeld geen artikel naar een klant sturen zonder het op grammatica te controleren, toch?

Helaas is er geen manier om dit te voorkomen in Trello, omdat er geen beheer van taakafhankelijkheden is.

ClickUp helpt je echter om verschillende soorten taakafhankelijkheden toe te voegen om ervoor te zorgen dat je team taken altijd in de juiste volgorde uitvoert. Als een taak bijvoorbeeld wacht op iets anders dat eerst moet worden voltooid, blokkeert ClickUp het werk van je teamleden.

3. Beperkte aanpasbaarheid van de interface

Trello heeft een goede Kanban-interface waarmee je taken kunt slepen en neerzetten, een favoriet voor diegenen die op zoek zijn naar de meest simplistische aanpak voor taakbeheer.

maar wat als Kanban niet jouw ding is?

Dan heb je pech, want dat is alles wat het biedt.

Dat is waar je mee vastzit als het aankomt op deze productiviteitsapp.

Gelukkig geeft ClickUp je in plaats daarvan meerdere projectweergaven om met verschillende projectvoorkeuren en -stijlen om te gaan.

hier is onze gedetailleerde Trello recensie , waarin wordt benadrukt waarom ClickUp de perfecte Trello alternatief ._

8. Basecamp

Via BasecampBasecamp is een ander basisalternatief van ClickUp dat enkele projectbeheerfuncties heeft om u te helpen bij het organiseren en beheren van uw taken.

Keisfuncties

1. Handige takenlijsten

Met Basecamp kunt u takenlijsten maken met taken en subtaken en deze toewijzen aan uw team. Zo kun je gemakkelijk overzicht houden en dingen afvinken naarmate je vordert.

**Heeft ClickUp deze functie?

Met ClickUp kunt u gedetailleerde checklists maken voor elke taak en subtaak. U kunt items op de takenlijst toewijzen en ze zelfs gebruiken als sprintlijsten voor je Agile projecten.

2. Gestroomlijnde chats

Basecamp heeft een ingebouwd commentaarsysteem waarmee uw teamleden met elkaar kunnen communiceren en berichten, bestanden en projectupdates kunnen delen.

**Heeft ClickUp deze functie?

Elke ClickUp taak heeft een commentaarsectie waar je berichten, bestanden, links en video's kunt uitwisselen met de rest van je team.

3. Gedetailleerde teamrapporten

Basecamp wordt geleverd met tonnen rapporten over wat er gaande is in je bedrijf. Je hebt toegang tot rapporten over voltooide taken, wie waaraan heeft gewerkt, wat te laat is en nog veel meer.

Heeft ClickUp deze functie?

Naast de geavanceerde project volgen grafieken heeft ClickUp ook gedetailleerde Workspace Reports over statistieken zoals voltooide taken, wie achterloopt, wat er nog moet gebeuren en meer.

Basecamp nadelen

1. Geen taakprioriteiten

niet alle taken zijn gelijk geschapen, toch?

Sommige zijn belangrijker dan andere.

Helaas is er geen manier om dat in Basecamp te bepalen, want je kunt niet taken prioriteren voor complexe projecten. Gelukkig kunt u met ClickUp prioriteiten toevoegen aan alles in uw projectruimte om uw teamleden te helpen begrijpen wat dringend is en wat niet.

2. Geen aangepaste statussen

Basecamp laat je niet de stadia aanpassen die elke taak moet doorlopen.

Dit kan ertoe leiden dat je je project door fases dwingt die er totaal niet relevant voor zijn, zoals een softwarestatus ontwikkelingsproject dat door een "grammaticacontrole"-fase gaat!

Met ClickUp kunt u al uw projectstatussen aanpassen om zo gedetailleerd en specifiek mogelijk te zijn. Nu krijgt elk project de persoonlijke aandacht die het verdient.

3. Geen ondersteuning voor tijdregistratie

Met Basecamp is er geen manier om je tijd te beheren om ervoor te zorgen dat je nooit je deadlines mist en realistische schattingen maakt voor je projecten.

Met ClickUp ga je echter altijd je deadlines halen 😉

hoe?

Het wordt geleverd met native tijdregistratie om je te helpen meten hoe lang je projecten duren en wat je kunt doen om dingen te versnellen. Het kan ook integreren met time trackers zoals Clockify en TimeDoctor om dit proces zo naadloos mogelijk te laten verlopen.

Bekijk deze Basecamp beoordeling !

9. Meistertaak

Via Meistertaak Meistertask is een eenvoudig Kanban-projectbeheerprogramma dat functioneert als een goed ClickUp- en Trello-alternatief.

Keineigenschappen

1. Automatiseringen

Meistertask wordt geleverd met tal van automatiseringen om je te helpen je werkprocessen te stroomlijnen en minder tijd te verspillen aan het handmatig uitvoeren van terugkerende taken.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp wordt geleverd met 50+ ingebouwde automatiseringen om terugkerende taken af te handelen en u kunt ook uw eigen automatiseringen maken!

2. Agenda

Agenda is Meistertask's versie van een projecthub voor jou. Je krijgt toegang tot al je taken en opdrachten voor maximale toegankelijkheid.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp's Postvak In bevat alle taken, lijsten en items die aan u zijn toegewezen. Gebruik het om snel bij te blijven met wat u op uw bord hebt liggen en ga meteen aan de slag.

3. Agenda planning

Met Meistertask kunt u uw komende taken op een kalender bekijken om uw planning beter te plannen en u voor te bereiden op wat komen gaat.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp heeft ook een kalenderweergave die u zal helpen de balans op te maken van uw komende planning.

Meistertaken nadelen

1. Beperkt tot een Kanban-weergave

Een van de problemen met dit Trello-alternatief is dat het alleen Kanban-gebaseerd is. Dit betekent dat je beperkt bent tot het bekijken van je taken op een Kanban-bord.

Als je overzichten op een hoger niveau wilt of je taken als een lijst wilt zien, dan heb je pech.

ClickUp's meervoudige weergaven kunnen hierbij helpen, omdat u toegang krijgt tot een bord-, lijst-, box- en kalenderweergave voor uw taken.

2. Geen aangepaste statussen

Met Meistertask kunt u uw statussen niet aanpassen, waardoor u een reeks statussen overhoudt die uw projectfasen niet nauwkeurig weergeven. Om dit te verhelpen, gebruikt u gewoon de aangepaste statussen van ClickUp voor elk van uw projecten.

3. Beperkte mobiele functionaliteit

In tegenstelling tot ClickUp's mobiele apps de mobiele apps van Meistertask hebben niet de kracht die hun desktoptool heeft. Je bent veel beter af als je gewoon vanaf je laptop werkt in plaats van te proberen hun mobiele toepassingen onderweg te gebruiken.

10. Hive

Via HiveHive is een goede ClickUp en Basecamp alternatief dat uw procesbeheer en samenwerkingsactiviteiten van teams.

Key features

1. Geautomatiseerd workflowbeheer

Met Hive kun je aangepaste geautomatiseerde workflows maken om de afhandeling van verschillende terugkerende taken te stroomlijnen.

**Heeft ClickUp deze functie?

Naast 50+ vooraf ingestelde automatiseringen kunt u uw eigen automatiseringen maken voor allerlei taken in ClickUp.

2. Meerdere lay-outs

Met Hive kunt u wisselen tussen weergaven voor maximale flexibiliteit. Je kunt schakelen tussen een lijst-, kalender-, Gantt- of Kanban-weergave voor effectieve projectplanning.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp ondersteunt alle weergaven die Hive u biedt en ook kunt u er met één klik tussen wisselen.

3. Ingebouwde formulieren

Met Hive kunt u gedetailleerde formulieren maken om de informatie te krijgen die uw bedrijf nodig heeft. U kunt de vragen en typen antwoorden aanpassen voor nauwkeurige gegevensverzameling.

Heeft ClickUp deze functie?

Hoewel u met ClickUp aangepaste formulieren kunt maken volgens uw voorkeuren, kan ClickUp ook automatisch taken maken van formulierantwoorden voor extra functionaliteit.

Hive nadelen

1. Geen afhankelijkheden

Omdat Hive geen afhankelijkheden ondersteunt, loop je het risico dat je de verkeerde taak op het verkeerde moment uitvoert. U kunt dit probleem vermijden door over te schakelen op ClickUp en alle afhankelijkheden in te stellen die u nodig hebt.

2. Verwarrende meldingen

In plaats van je meldingen netjes op te slaan in een Inbox zoals ClickUp, verschijnen de meldingen van Hives aan de rechterkant en is er geen manier om ze als gelezen te markeren.

Dit kan betekenen dat je te maken krijgt met pop-ups die net zo vervelend en moeilijk te volgen zijn als de pop-ups waarmee je te maken krijgt als je op het web surft!

Bovendien vergroot dit de kans dat je iets belangrijks over het hoofd ziet of vergeet.

3. Geen gratis plan

Het probleem met dit Basecamp alternatief is dat er, net als bij Basecamp, geen gratis plan is.

Gelukkig biedt ClickUp u een gratis gratis versie met onbeperkte projecten die zelfs de meest complexe taken aankunnen.

Als je Hive gebruikt, moet je $16/gebruiker per maand betalen voor een set functies die nog achterblijven bij het betaalde Unlimited-plan van ClickUp, dat slechts $5/gebruiker per maand kost.

11. Slenke

Via Slenke Slenke is een populair ClickUp- en Asana-alternatief dat teams op afstand helpt om efficiënt aan meerdere projecten te werken.

Keuze kenmerken

1. Project tijdlijnen

Slenke heeft een tijdlijnweergave waarmee gebruikers kunnen controleren hoe hun project vordert en kunnen ingrijpen als dat nodig is. Omdat dit lijkt op de interface van Asana, is het een geweldig alternatief voor Asana.

Heeft ClickUp deze functie?

De Gantt-diagrammen van ClickUp zijn een verbetering ten opzichte van projecttijdlijnen omdat ze een heleboel taken voor je kunnen automatiseren, zoals het bepalen van je voortgangspercentage en het berekenen van je kritiek pad .

2. Prioriteiten

Met Slenke kunt u taken prioriteren voor een efficiënte projectportfoliobeheer .

Heeft ClickUp deze functie?

Met ClickUp kunt u niet alleen verschillende prioriteiten aan uw taken geven, maar u kunt taken ook filteren op prioriteit om de belangrijkste taken te vinden.

Slenke heeft een eenvoudig, gebruiksvriendelijk commentaarsysteem om informatie en bestanden uit te wisselen met uw teamleden.

**Heeft ClickUp deze functie?

Elke ClickUp taak heeft zijn eigen commentaarsectie om bestanden, berichten, video's en meer te delen.

Slechte nadelen

1. Geen automatiseringen

In tegenstelling tot ClickUp kan Slenke je workflow niet automatiseren. Op deze manier zit je handmatig vast aan steeds terugkerende taken.

2. Geen toegewezen opmerkingen

Hoewel Slenke een gebruiksvriendelijk commentaarsysteem heeft, kun je geen commentaar aan mensen toewijzen zoals je dat met ClickUp kunt. Dit is geen probleem als je een klein team hebt. Grotere teams kunnen echter te maken krijgen met berichten die over het hoofd worden gezien, waardoor hun voortgang wordt vertraagd.

3. Beperkt ideeënbeheer

In tegenstelling tot ClickUp's Notepad en Docs, krijgt u geen ingebouwd ideeënbeheersysteem in Slenke. In plaats daarvan wordt u gedwongen om een apart Google Doc of app te gebruiken.

12. Pipefy

Via Pipefy Pipefy is een gebruiksvriendelijke projectbeheertool die uw werkprocessen kan stroomlijnen.

Key features

1. Formulieren met voorwaardelijke logica

Met Pipefy kunt u gedetailleerde formulieren maken met voorwaardelijke logica om u te helpen eenvoudig de informatie te vinden die u zoekt.

**Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp ondersteunt ook formulierbouw met voorwaardelijke logica en kan ook automatisch taken maken van formulierreacties.

2. Geavanceerd filteren

Om je te helpen de taken te vinden die je zoekt, kun je met Pipefy je taken filteren op basis van een aantal verschillende variabelen, zoals aangepaste velden en prioriteiten.

**Heeft ClickUp deze functie? Met ClickUp kunt u taken filteren op basis van prioriteit, status, opdrachtnemer en meer.

3. Gedetailleerde rapporten

Pipefy wordt geleverd met meerdere rapporten om je te helpen de status van je project bij te houden. Je kunt je voltooiingspercentage, voortgangspercentage en meer controleren.

Heeft ClickUp deze functie?

ClickUp heeft ook talloze grafieken om meerdere projecten bij te houden. Deze omvatten burnups, burndowns en snelheidsgrafieken, CFD's en Gantt-diagrammen.

Pipefy nadelen

1. Geen toegewezen opmerkingen

In tegenstelling tot ClickUp kunt u met Pipefy geen opmerkingen toewijzen aan teamleden. Op deze manier loopt u het risico dat uw opmerkingen verloren gaan in een zee van andere berichten.

2. Beperkte mobiele functionaliteit

Terwijl Pipefy veel functies in zijn desktopoplossing stopt, zijn de mobiele apps voor Android en iOS niet zo krachtig. Als je een projectmanager bent die veel onderweg is, kun je beter de volledig functionele ClickUp gebruiken mobiele apps in plaats daarvan.

3. Mist functies voor bijhouden van teams

Hoewel Pipefy je heel veel rapporten geeft over de voortgang van je project, is er geen echte manier om bij te houden waar je teamleden mee bezig zijn.

Waarom gebruik je daarvoor niet ClickUp's Pulse en Profiles functie, die je een gedetailleerd overzicht geeft van waar iedereen in je team op dat moment mee bezig is?

13. Swit

Via Swit Swit is een samenwerkingstool die u ook kan helpen bij het efficiënt beheren van uw taken.

Key features

1. Gestroomlijnde teamsamenwerking

Swit geeft je teamleden alles wat ze nodig hebben om effectief samen te werken. Van opmerkingen tot het delen van bestanden tot tagging, met Swit is communiceren heel eenvoudig.

Heeft ClickUp deze functie?

Wat u in Swit kunt doen, kunt u ook in ClickUp's commentaarsecties doen. Of het nu gaat om bestanden delen, links delen, berichten: alles!

Bovendien kunt u opmerkingen toewijzen om te voorkomen dat mensen ze vergeten.

2. Ondersteunt Kanban-beheer

De samenwerkingstool Swit heeft een interface die lijkt op een drag-and-drop Kanban-bord. Zo kun je taken snel en gemakkelijk verplaatsen.

**Heeft ClickUp deze functie?

Als u fan bent van Kanban projectbeheer gebruik gewoon de bordweergave van ClickUp. Het lijkt op een Kanban-bord en ondersteunt ook drag-and-drop functionaliteit.

3. Meerdere toestemmingsinstellingen

Swit geeft projectmanagers uitgebreide beheercontrole doordat ze freelancers en klanten kunnen toevoegen aan hun projectruimte zonder zich zorgen te hoeven maken over privacyproblemen.

**Heeft ClickUp deze functie?

Met de aangepaste toegangsrechten en machtigingen van ClickUp kunt u toevoegen wie u maar wilt en controle uitoefenen over wat ze kunnen doen in uw projectruimte.

Slechte nadelen

1. Geen gedetailleerde rapportage

Vergeet niet dat Swit in de eerste plaats wordt gezien als een concurrent van Slack, dus hoewel de functies voor teamsamenwerking geweldig zijn, biedt het niet veel op het gebied van rapportage. Als je diepgaande rapporten nodig hebt over de voortgang van je projecten en teams, gebruik dan ClickUp's Dashboards en Rapporten.

2. Geen automatisering

Als je veel terugkerende taken hebt (zoals de meeste teams), is er geen manier om ze te automatiseren zodat je ze niet handmatig in Swit hoeft uit te voeren.

waarom gebruikt u ClickUp's meer dan 50 kant-en-klare_taken niet? automatiseringen _of in plaats daarvan uw eigen automatiseringen maken?

3. Geen sjablonen

De Swit-samenwerkingstool heeft geen kant-en-klare sjablonen, dus je moet elke keer opnieuw taken maken. Dit kost niet alleen tijd, het kan ook ongelooflijk frustrerend zijn.

Vermijd dit door gebruik te maken van ClickUp's sjablonen die u kunnen helpen om binnen enkele seconden aan de slag te gaan met taken!

Waarom ClickUp Nog steeds De beste projectmanagementtool in 202**3 is

Hoewel het niet te ontkennen valt dat de meeste van deze tools sommige handige functies hebben, hebben ze ook een aantal belangrijke nadelen die hen weerhouden om echt geweldig te zijn.

Als je bijvoorbeeld een van de genoemde alternatieven kiest, kun je functies missen zoals: ClickUp weergaven : om uw projectinterface aan te passen op de manier die u wilt

Toegewezen opmerkingen in ClickUp : voorkomt dat uw opmerkingen over het hoofd worden gezien

ClickUp doelen op schema blijven

ClickUp Dashboards : om de voortgang van een project in de tijd te volgen

ClickUp aangepaste statussen tweak uw projectfasen geval per geval voor de meeste nauwkeurigheid

Maar dat is nog niet alles! Bekijk meer productiviteitsverhogende functies waarmee u uw workflow onder controle krijgt:

Afhankelijkheden : zorg ervoor dat u taken in de juiste volgorde uitvoert

Inbox : maak eenvoudig de balans op van uw opdrachten en meldingen in één enkele ruimte

: maak eenvoudig de balans op van uw opdrachten en meldingen in één enkele ruimte Workspace Rapporten : houd bij hoe je team presteert

: houd bij hoe je team presteert ClickUp Documenten : maak gedetailleerde kennisbanken om belangrijke bedrijfs- en projectinformatie op te slaan

Prioriteiten : voer de belangrijkste taken eerst uit

: voer de belangrijkste taken eerst uit Notitieblok : snel gedachten en ideeën noteren

: snel gedachten en ideeën noteren Permissies : pas aan wie toegang heeft tot uw taken en wat ze ermee kunnen doen

: pas aan wie toegang heeft tot uw taken en wat ze ermee kunnen doen Inheemse tijdregistratie : om uw projecttijdmanagementvaardigheden te verbeteren

Volledig functionele mobiele apps om u onderweg productief te houden

Gratis abonnementen: voor alle functionaliteit die u nodig hebt zonder dat het u geld kost

Daarom, als er iets is dat we over het hoofd zien, of als er iets is dat u niet bevalt aan ClickUp, laat het ons weten. Probeer ClickUp vandaag !