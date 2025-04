12 beste AI-zoekmachines die je in 2025 moet proberen

Tijd voor een vraag! Vertrouw jij nog steeds op Google search, of ben je voor je query's Nog te doen helemaal overgestapt op AI? Misschien zit je ergens in het midden en debatteer je over de twee. 😉

Het maakt niet uit in welke categorie je valt, ik ben hier om je te helpen je beslissing wat makkelijker te maken.

De afgelopen maanden heeft mijn team hier bij ClickUp deze AI-zoekprogramma's getest, ervan geleerd en ze toegepast in verschillende scenario's om te zien hoe ze zich meten qua mogelijkheden. De resultaten zijn op zijn minst interessant te noemen.

Dus, zonder verder oponthoud, laten we eens kijken naar de 12 beste AI-zoekmachines die je nodig hebt in je technologiestapel. We bespreken hun functies, prijzen, beperkingen en meer.

**Wat is een AI-zoekmachine?

In platte tekst maakt een AI-zoekmachine gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om de zoekmogelijkheden te verbeteren en een betere zoekervaring te bieden door samenvattingen, informatie kaarten en meer te genereren.

Maar dat wist je al. 🙄

Ik zal het uitleggen. In tegenstelling tot traditionele zoekmachines, die zich voornamelijk baseren op trefwoorden en indexering, gebruiken AI-zoekmachines geavanceerde algoritmen en machine-learningtechnieken om zoekopdrachten te analyseren.

Dit houdt ook in dat er diep wordt gedoken in de context, de intentie van de gebruiker en de semantische betekenis achter zoektermen, waardoor zoekmachines relevantere en nauwkeurigere resultaten kunnen leveren.

Natuurlijke taalverwerking (NLP) doet hier veel van het zware werk en helpt bij het interpreteren van menselijke taal, waardoor de AI complexe query's kan begrijpen, vragen op een conversationele manier kan beantwoorden en zelfs persoonlijke aanbevelingen kan genereren op basis van je voorkeuren en gedrag.

Tot slot leren AI-zoekmachines voortdurend van je query's en algemene zoekpatronen. Dat klopt. Elke keer dat je AI gebruikt om te zoeken, train je het om beter te zoeken en met relevantere antwoorden te komen.

Voordat we verder gaan, volgt hier een snelle vergelijking tussen traditioneel zoeken en zoeken met AI.

Functie Standaard zoekmachine AI-zoekmachine Zoekmethode op basis van trefwoorden en NLP Begrip Beperkt Semantisch en contextueel Resultaten Algemeen en vaak irrelevant Zeer relevant en gepersonaliseerd Leren Statisch Adaptief

Voordelen van het gebruik van AI-zoekmachines

Hebt u ooit gezocht naar de beste restaurants in een bepaald deel van de stad en kreeg u uiteindelijk de beste restaurantaanbeveling 12 mijl bij u vandaan?

Dit is een duidelijke mismatch tussen de zoekintentie en de context van een query van de gebruiker. Alle grote zoekmachines hebben hier af en toe mee te maken.

Hier kunnen AI-zoekmachines helpen door de context en intentie achter zoekopdrachten beter te begrijpen. Dat is slechts een van de redenen om AI-zoekmachines te gebruiken.

Hier zijn er nog meer:

Verbeterde gebruikerservaring: AI-functies zoals spraakgestuurd zoeken, verwerking van natuurlijke taal en gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen het zoeken intuïtiever en aangenamer maken

AI-functies zoals spraakgestuurd zoeken, verwerking van natuurlijke taal en gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen het zoeken intuïtiever en aangenamer maken Verbeterde efficiëntie: AI-zoekmachines kunnen snel grote hoeveelheden gegevens verwerken en sneller resultaten leveren dan traditionele zoekmachines.

AI-zoekmachines kunnen snel grote hoeveelheden gegevens verwerken en sneller resultaten leveren dan traditionele zoekmachines. Verbeterde nauwkeurigheid: AI-algoritmen kunnen helpen bij het identificeren en uitfilteren van lage kwaliteit of irrelevante content, waardoor de nauwkeurigheid van de zoekresultaten wordt verbeterd

AI-algoritmen kunnen helpen bij het identificeren en uitfilteren van lage kwaliteit of irrelevante content, waardoor de nauwkeurigheid van de zoekresultaten wordt verbeterd Toegankelijkheid: Functies zoals spraakgestuurd zoeken en tekst-naar-spraak kunnen het zoeken toegankelijker maken voor mensen met een handicap

Functies zoals spraakgestuurd zoeken en tekst-naar-spraak kunnen het zoeken toegankelijker maken voor mensen met een handicap Personalisatie: AI-zoekmachines kunnen leren over de voorkeuren van gebruikers en de zoekresultaten daarop afstemmen voor een meer gepersonaliseerde ervaring

AI-zoekmachines kunnen leren over de voorkeuren van gebruikers en de zoekresultaten daarop afstemmen voor een meer gepersonaliseerde ervaring Meer dan 'zoeken': AI-zoekmachines stellen u in staat om nog meer te doen met de gegenereerde antwoorden, zoals ze bijvoorbeeld exporteren naar Google Spreadsheets. Ze kunnen u ook helpen bij het uitvoeren van een gegevensanalyse als dat nodig is

**Wat moet u zoeken in een AI-zoekmachine?

AI-zoekmachines zijn geweldig. Ik denk dat we dat wel hebben vastgesteld. Hoe vind je er nu een die aan je behoeften voldoet? Hieronder volgen enkele van de aspecten waar ik naar heb gekeken tijdens het testen van de tools:

📌 Relevantie en nauwkeurigheid: De AI-zoekmachine moet consistent zoekresultaten leveren die nauwkeurig overeenkomen met je zoekintentie en query, en tegelijkertijd garanderen dat de resultaten betrouwbaar zijn en vrij van verkeerde informatie of vooroordelen

📌 Compleetheid: De zoekmachine moet een breed bereik aan informatiebronnen kunnen openen en verwerken, inclusief webpagina's en andere databronnen zoals afbeeldingen, video's en documenten

📌 Snelheid en efficiëntie:De zoekresultaten moeten snel verschijnen, vooral bij query's waar de tijd dringt. Bovendien moet de tool grote hoeveelheden gegevens efficiënt kunnen verwerken om relevante resultaten te leveren

📌 User experience: De interface moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn, met functies als voice search, zoeken op afbeeldingen en gepersonaliseerde aanbevelingen

📌 Privacy en veiligheid: De privacy van de gebruiker en de veiligheid van de gegevens moeten voorop staan, zodat uw informatie wordt beschermd en niet wordt misbruikt

📌 Aanpassing: U moet uw zoekervaring kunnen aanpassen, zoals het opslaan van zoekvoorkeuren of het instellen van waarschuwingen. De tool moet ook in staat zijn om uw voorkeuren te leren kennen en de zoekresultaten daarop af te stemmen

📌 Integratie en compatibiliteit: Het moet naadloos integreren met andere online tools en diensten en compatibel zijn met verschillende apparaten en platforms

De beste AI-zoekmachines in één oogopslag

Voordat we in de details duiken, volgt hier een korte momentopname van de AI-zoekprogramma's:

De beste AI-zoekmachines Beste voor Keineigenschappen Startprijs ClickUp AI-gebaseerde werkruimten en geautomatiseerd zoeken Ingebouwde AI-assistent (ClickUp Brain), geautomatiseerd zoeken, geautomatiseerde samenvattingen, Taak-automatisering, gepersonaliseerde suggesties Free Forever; Betaalde abonnementen vanaf $7/maand Perplexity AI Onderzoeksspecifieke Taak-automatisering Perplexity AI Onderzoeksspecifiek zoeken Bronkoppelingen, mappen voor het organiseren van query's, multimodaal zoeken, aanpasbare privacy instellingen Free; Pro vanaf $20/maand Google Gemini Ondersteunt meerdere talen Verwerkt tekst, code, afbeeldingen en audio, meertalig, redeneren en problemen oplossen Free; prijzen variëren voor betaalde abonnementen Bing AI: AI-ondersteund zoeken: generatief zoeken, schakelen tussen Deep Search, afbeeldingen genereren, veiligheidsfilters. De prijs begint bij 1.000 transacties; $15-$25 voor extra transacties You.com (YouChat) Multi-modaal venster Real-time webtoegang, 15+ AI-modellen om uit te kiezen, aanpasbare use cases voor zoekopdrachten, integratie met tools van derden Free; Pro vanaf $20/maand Komo Uitgebreid zoeken Gebruikersgerichte zoekmodi, advertentievrije ervaring, resultaten gegenereerd in mindmaps format, gedetailleerde previews Free; Maandelijks vanaf $15 Yep bouwt AI-gestuurde zoekbots voor bedrijven. Ondersteunt meerdere formats, aangepaste aanbevelingen, meer dan 50 talen. Betaalde abonnementen vanaf 399 dollar Brave Search Onafhankelijke zoekervaring Privacy gericht, onafhankelijke index, AI antwoorden met afbeeldingen, meertalige ondersteuning Free Phind Code-specifieke query's en zoekopdrachten Ondersteunt meerdere programmeertalen, hulp bij foutopsporing, snelle responstijd Free; Pro vanaf $20/maand Andi Eenvoudige maar nauwkeurige zoekresultaten Drie modi (Lezen, Samenvatten, Uitleggen), reclamevrije resultaten, gericht op privacy Gratis (prototype) SearchGPT Prototype Bron- of citatiespecifiek zoeken Real-time webdata, in-line citaten, interactieve content NA DuckDuckGo AI Chat Verbeterde privacy bij het zoeken Houdt AI-zoekgesprekken privé, ondersteunt verschillende AI-modellen, eenvoudig schakelen tussen zoeken en AI-chatten Gratis (bèta)

12 Beste AI-zoekmachines om uit te proberen

Nu weten we precies wat we zoeken in een AI-zoekmachine. Maar geef je de voorkeur aan een AI-ondersteunde zoekmachine of een volledig AI-gestuurde ervaring? Ik was eerst ook in de war.

En hoe zit het met privacy? Of misschien moet je een aangepaste AI-zoekmachine bouwen voor je bedrijf. Wat je use case ook is, we vinden hier de beste AI-zoekmachine voor de klus.

1. ClickUp (Beste voor verbinding zoeken en AI-gevoede werkruimten)

via Dapper Zoeken Brave Search is een AI-ondersteunde zoekfunctie van Brave Browser. Het is intern gebouwd door Brave en wordt aangedreven door zijn eigen modellen en algoritmen.

Als een privacy-gerichte AI-zoekmachine, werkt Brave Search onafhankelijk en biedt het onmiddellijke antwoorden met geciteerde bronnen naast de traditionele zoekresultaten.

Het leek en voelde erg op Google en ik was aanvankelijk niet onder de indruk. Maar als je op 'Beantwoorden met AI' klikt, verandert het hele ding in het genereren van stukjes informatie en rijkere resultaten met afbeeldingen.

Dit is een sleutel functie om aan te tonen omdat AI optioneel is en kan worden gebruikt wanneer nodig; het is niet standaard ingeschakeld.

Brave Search beste functies

Geeft prioriteit aan privacy van gebruikers, vermijdt het bijhouden van gegevens om onbevooroordeelde zoekresultaten te garanderen

Gebruikt zijn eigen onafhankelijke zoekindex, wat een neutralere zoekervaring biedt

Momenteel beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans

Antwoorden met tekst, afbeeldingen en kaarten met informatie over interessante punten

Brave Search limieten

De AI overlay kan de zoekervaring soms onoverzichtelijk maken en te veel klikken vereisen

Prijzen van Brave Search

Gratis

9. Phind (Beste voor code-specifieke query's en zoekopdrachten)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfCjyVw1pMjBNinMV2LZk6CmvlJJtl-kH3rxZ75Brp1iuUrT4xjPvmZWOMGCvt2517OTf\_5p9E_TTjPfm2FbmxsmvxyRs-T1yiURoCZfnTtIEfTR-n9CMDubA3\_B7hs5DYuTM188vzIgQwk1CSxjqT3csH_?sleutel=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Find AI /$$img/

via Phind Phind is een generatieve AI-zoekmachine specifiek voor ontworpen voor ontwikkelaars waarmee ze snel precieze antwoorden op complexe codeervragen kunnen vinden.

Phind, dat in juli 2022 werd gelanceerd, maakt gebruik van grote taalmodellen (LLM's) en context van hoge kwaliteit om antwoorden te geven in ongeveer 15 seconden, aanzienlijk sneller dan traditionele zoekmachines, die er veel langer dan 34 seconden over kunnen doen.

Het heeft een gebruikersvriendelijke interface en moedigt gedetailleerde query's aan, dus zelfs een voltooide code noob zoals ik kan naar binnen gaan en om een code snippet vragen. Maar ik heb vooral gevraagd om uit te leggen hoe dingen werken en ik heb echt goede, verklarende antwoorden gekregen.

De beste functies van Phind

Ondersteunt codering in meerdere talen, waaronder Python, JavaScript, Java en C++

Helpt bij het debuggen, legt stukjes code uit en stelt verbeteringen voor

Beantwoordt vragen over computerwetenschappelijke concepten, software engineering principes, programmeerparadigma's en andere theoretische aspecten

Helpt bij het schrijven of verbeteren van API-documentatie

Beperkingen van Phind

Ondersteunt momenteel voornamelijk Engels

Prijzen

Phind Pro: $20 per maand

$20 per maand Phind Business: $40 maandelijks

10. Andi (Beste voor eenvoudige maar nauwkeurige zoekresultaten)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeJI\_P8nyqGRJ9UuJQL2Nus\_Gi\_aqBZuw4rm-x3ZpzS-NnncG1xrtE8C\_5yuHRMUqyx0g1SVjE5ksULTrWc4tBuaF3y-C0O8wrrbnyfym-3QHWiFP2F-bMZ0J-BOnZ3pev9q8m7w1lAHcm04PsehDgh-BIL?sleutel=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Andi AI /$$$img/

via andi AI_ Als je de klassieke AI-zin "In de snelle wereld van vandaag," beu bent, heb je Andi nodig. Deze AI-zoekmachine geeft je eenvoudige antwoorden in de meest duidelijke taal mogelijk.

De tool heeft drie modi: Lezen, Samenvatten en Uitleggen, die je zoekervaring relevanter maken en beter afstemmen op je behoeften.

Ik vond Lezen het leukst, omdat het werkt als een artikelviewer. De functie Samenvatten voelde standaard aan, maar ik hield van Uitleggen, waarbij de tool complexe onderwerpen opdeelt in kleine hapklare brokken.

Andi beste functies

Genereert de minimaal noodzakelijke informatie om een vraag te beantwoorden om de gebruiker niet te overweldigen

Biedt nauwkeurige, advertentievrije en op privacy gerichte zoekresultaten

Gebruikt een combinatie van generatieve AI, live gegevens en semantische zoektechnologie om nauwkeurige resultaten te leveren

Verwerkt minimale gegevens en slaat geen cookies op

Andi limieten

Andi bevindt zich nog steeds in de bèta versie, een stabiele bèta volgens het team, maar dit beperkt op dit moment de bredere toepassing van de tool

Andi prijzen

Gratis

11. SearchGPT Prototype (het beste voor bron- of citatiespecifiek zoeken)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfRUSmOC59Y0eWpCYVMdhpSqsSf1H3-tr3fJyTkCpKi0GfRahYlMYknfmYnUc5Rj3nVkDpEjqOvQQ26gTd7uOxXnn2qfNxAWEfPE7sg14xGyAlwRFjTruTBdFVEpWZ0-Ga\_0b2GhaIl1d49bvE_VGrPAZA?sleutel=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ Zoekmachine /$$img/

via ZoekGPT Je vraagt je misschien af hoe dit verschilt van ChatGPT. Zoals de naam al aangeeft, gaat SearchGPT meer over zoeken en minder over chatten.

Hoewel de conversatie-interface aanwezig is, ligt de nadruk op het bieden van de juiste koppelingen en bronnen in plaats van het volledig genereren van antwoorden. Elk antwoord van SearchGPT zal duidelijke bronnen gekoppeld hebben, zodat gebruikers het terug kunnen leiden naar de bron.

De kick? SearchGPT kan u verwijzingen geven van uitgevers en websites die ervoor hebben gekozen niet in de lijst te worden opgenomen voor generatieve AI-trainingsgegevens. Maar word nog niet te enthousiast, want je moet je aanmelden voor een wachtlijst om dit uit te proberen.

De beste functies van SearchGPT

Combineert OpenAI's geavanceerde AI met realtime webgegevens om nauwkeurige zoekresultaten te leveren

Bevat in-line citaten en koppelingen in resultaten voor transparantie

Resultaten bevatten interactieve content, inclusief afbeeldingen en video's

SearchGPT limieten

Het is momenteel een prototype dat beschikbaar is voor een selectie van gebruikers

Prijzen voor SearchGPT

Niet beschikbaar

Lees meer: ChatGPT vs. ClickUp: Welke generatieve AI-tool is de beste?

12. DuckDuckGo AI-chatten (het beste voor meer privacy bij het zoeken)

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfRPHrV7nUHXNBX\_lLfSBlhiwrU4C6Pk8UC4vaXb8gkHjF4HLCRHAdM2nuiLaSX4ZasRexY6dwVyWTfNENKsssIibQgrf8JTXoGviODaXr_i\_9IMOWxUOMpCwJYRII6kMT6I61cuUgQZ1cG0wf6u2XJf2ec?sleutel=j8TNdXx2kwytpiXhyWCNPQ DuckDuckGo AI chatten /$$img/

via DuckDuckGo AI chatten De meesten van ons voelen zich aangetrokken tot DuckDuckGo als browser vanwege de toewijzing aan de privacy van de gebruiker. De AI-augmented search functie (bèta) van het platform gaat een stap verder door een dynamische zoekervaring te bieden.

De AI functie in DuckDuckGo gaf me beknopte, informatieve antwoorden direct op de pagina met zoekresultaten. Het is vrij standaard om samenvattingen, informatie kaarten en extra links te genereren.

Wat ik het meest waardeer is dat het mijn privacy niet in gevaar brengt. In tegenstelling tot andere AI-zoekmachines is de AI van DuckDuckGo ontworpen om de gegevens van de gebruiker te respecteren, zodat mijn zoekopdrachten privé en veilig blijven. Hoewel de AI functie nog in de beginfase zit, is het veelbelovend.

DuckDuckGo AI Chat beste functies

Houdt gesprekken privé en gebruikt ze niet voor AI-model training

Ondersteunt verschillende AI-modellen, waaronder OpenAI's GPT-3.5 Turbo, Anthropic's Claude 3 Haiku, Meta's Llama 3.1 70B en Mistral AI's Mixtral 8x7B

Gebruikers kunnen eenvoudig schakelen tussen traditioneel zoeken en AI-chatten

De beperkingen van DuckDuckGo AI-chatten

Heeft momenteel een limiet voor dagelijks gebruik en kan vanaf nu niet worden verhoogd via betaalabonnementen

De prijzen van deuckDuckGo AI-chatten

Gratis (bèta)

Lees meer: Hoe veelvoorkomende AI-uitdagingen overwinnen

