10 beste generatieve AI-tools voor DevOps-teams in 2024

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft voor een revolutie gezorgd, van copywriting tot medische beeldvorming, maar ook voor ontwikkelteams is het een enorme tijdsbesparing. Als je DevOps-team op zoek is naar een toverstafje om de veiligheid en nauwkeurigheid te verbeteren, dan heb je een AI-tool nodig.

Dit is ook niet alleen maar een nice-to-have. AI-gestuurde codeertools verbeteren de levenscyclus van softwareontwikkeling en maken continue integratie en levering efficiĆ«nter. Ze hebben zelfs de vuurkracht om workflows voor de meest complexe projecten te automatiseren. šŸ› ļø

In deze gids splitsen we uit wat je moet zoeken in een AI-tool voor DevOps en delen we de 10 beste generatieve AI-tools van 2024 voor teams voor ontwikkeling .

Wat is een AI-tool voor DevOps?

Een AI-tool voor DevOps is ontworpen om het ontwikkelingsproces te optimaliseren en te stroomlijnen. Het mechanisme verschilt per tool, maar ze maken meestal gebruik van machine learning algoritmes om:

Datasets te analyseren

Het genereren van code te vereenvoudigen

Kwetsbaarheden te voorspellen en te verhelpen

Herstelstrategieƫn voor te stellen

Sommige generatieve AI voor DevOps kan zelfs helpen met real-time monitoring, repetitieve taken automatiseren en code-reviews aanbieden om de kwaliteit van code te verbeteren. Of je je nu zorgen maakt over de efficiƫntie van je werkstroom, veiligheid of kwaliteit, AI-tools staan u stap voor stap terzijde.

Wat moet je zoeken in generatieve AI voor DevOps?

Misschien red je je voorlopig met OpenAI's ChatGPT, maar deze AI-tool heeft waarschijnlijk niet genoeg kracht voor alle DevOps-toepassingen. DevOps kan behoorlijk technisch worden, dus we raden je aan om op zoek te gaan naar generatieve AI-tools met functies zoals:

Integraties: Hoe meer je oplossingen met elkaar integreren, hoe minder je hoeft te switchen tussen verschillende tools-en dat scheelt enorm veel tijd. Zoek naar generatieve AI-modellen die integreren met je bestaande opslagplaatsen en andere SaaS-oplossingen

Hoe meer je oplossingen met elkaar integreren, hoe minder je hoeft te switchen tussen verschillende tools-en dat scheelt enorm veel tijd. Zoek naar generatieve AI-modellen die integreren met je bestaande opslagplaatsen en andere SaaS-oplossingen Automatisering: Automatisering is het krachtige hulpje van AI. Trigger-gebaseerde regels voor automatisering maken het gemakkelijk om aan te passen enautomatisering van werkstromenen knelpunten voorgoed elimineren

Automatisering is het krachtige hulpje van AI. Trigger-gebaseerde regels voor automatisering maken het gemakkelijk om aan te passen enautomatisering van werkstromenen knelpunten voorgoed elimineren Schaalbaarheid: Sommige AI-tools kunnen niet veel aanvragen aan en dat is een probleem voor teams van ondernemingen. Kijk naar de tools met AI in DevOps die zijn ontworpen om de groeiende eisen aan de prestaties van uw applicaties bij te houden

Sommige AI-tools kunnen niet veel aanvragen aan en dat is een probleem voor teams van ondernemingen. Kijk naar de tools met AI in DevOps die zijn ontworpen om de groeiende eisen aan de prestaties van uw applicaties bij te houden Rapporten en analyses: Ben je een datagestuurd team? Kies dan voor een tool met machine learning die je met behulp van AI realtime inzicht geeft in prestatiemetingen, de werkpijplijn van je team en meer. Als het ook nog eens een oorzaakanalyse kan uitvoeren voor problemen met de prestaties, is dat nog beter

Ben je een datagestuurd team? Kies dan voor een tool met machine learning die je met behulp van AI realtime inzicht geeft in prestatiemetingen, de werkpijplijn van je team en meer. Als het ook nog eens een oorzaakanalyse kan uitvoeren voor problemen met de prestaties, is dat nog beter Veiligheid: Dit is een must voor elk team, maar veiligheid is vooral belangrijk voor teams die software ontwikkelen. Niet alle AI-tools zijn transparant over gegevensbescherming, dus zoek naar een tool met certificeringen of een vorm van garantie dat het op de juiste manier omgaat met gevoelige informatie

Het is moeilijk om een goede AI-tool voor softwareontwikkeling te vinden, maar zoek niet verder - wij hebben het onderzoek voor je gedaan. Bekijk deze platforms om generatieve AI voor DevOps toe te voegen aan je ontwikkeltoolkit.

Automatiseer het schrijven van documentatie met AI, bewaak de voortgang via grafieken en Sprints en los codeerfouten snel op met ClickUp

ClickUp is misschien wel 's werelds favoriete oplossing voor projectmanagement, maar het is ook een solide platform voor teams voor softwareontwikkeling . Zie het als een alles-in-Ć©Ć©n hub voor het beheren van teams, tools en kennis. Vertrouw op ClickUp voor het bijhouden van problemen, Sprint backlogs en het bijhouden van voortgang in realtime.

Verbeter de samenwerking, zelfs voor 100% externe DevOps teams, met ClickUp mindmaps .

Met deze cloud-gebaseerde tool is het voor softwareteams een fluitje van een cent om werkstromen te optimaliseren voordat je in een project springt. Je kunt zelfs je geniale brainstormdocument met Ć©Ć©n klik omzetten in uitvoerbare Taken. šŸ™Œ

Als je op zoek bent naar een AI-tool voor DevOps, dan hebben we die ook. Vertel het ClickUp AI u bent een ontwikkelaar en de tool maakt aangepaste suggesties voor uw werk.

Gebruik de AI-tool voor productideeƫn, stappenplannen, productdocumentatie of gebruikersverhalen - de mogelijkheden zijn eindeloos.

ClickUp beste functies

ClickUp integreert met de Git-tools die u al kent en waar u van houdt

Bespaar tijd en organiseer projecten snel met deClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling* GebruikClickUp Automatiseringen om uw werklast te vereenvoudigen zonder afhankelijkheid van code

Prestatiecijfers bijhouden inClickUp Doelen om uw budget, mijlpalen van projecten en meer te controleren

Het gebruik van ClickUp AI tools in ClickUp is heel eenvoudig en heeft een gepersonaliseerd tintje voor alle verschillende afdelingen en soorten werk

ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

ClickUp heeft veel functies, dus het kan even duren voordat u gewend bent aan het platform

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. CodeGuru

via CodeGuru Moet u uw systemen vergrendelen? Amazon CodeGuru veiligheid is ontworpen voor het detecteren en repareren van kwetsbaarheden in uw code. Het maakt gebruik van machine learning en geautomatiseerd redeneren om inefficiƫnte code te verwijderen, veiligheid te verbeteren en computerkosten te verlagen.

CodeGuru biedt generatieve AI voor DevOps in de vorm van geautomatiseerde code-analyse. Met behulp van een AI-tool als deze kun je kwetsbaarheden zoals SQL-injecties, problemen met geloofsbrieven en vervalsingen van verzoeken automatisch markeren.

Als je niet zeker weet waar je naar kijkt, legt CodeGuru je de basisprincipes van een kwetsbaarheid uit, wat er op het spel staat en hoe het je code aanpast om veiliger te zijn met machine learning.

CodeGuru beste functies

Upload gewoon je code en CodeGuru zal automatisch een lijst met aanbevelingen weergeven

CodeGuru ondersteunt Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript en IaC-talen

Het integreert met GitHub, GitLab, Bitbucket, en verschillende AWS-producten

CodeGuru sluit automatisch opgeloste bugs in je bijhoudsysteem

CodeGuru beperkingen

CodeGuru heeft niet veel reviews voor AI in DevOps specifiek

CodeGuru is een stand-aloneDevOps-tooldus je zult nog steeds van platform naar platform moeten hoppen om je eigenlijke werk te doen

CodeGuru prijzen

Gratis

$10/maand voor 100.000 regels code en $30/maand voor elke volgende 100.000 regels code

$10/maand voor twee volledige opslagplaats scans

CodeGuru beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: N/A

3. Datadog

via Datadog Datadog is een APM-tool (Application Performance Monitoring). Als je in de cloud implementeert, kan Datadog's softwareontwikkelingstool geeft je de mogelijkheid om sporen te correleren met telemetrie, waardoor het gemakkelijker dan ooit wordt om de hoofdoorzaak te analyseren.

Het verzamelt niet alleen alle gezondheidsmetriek van code en afhankelijkheid in Ć©Ć©n tabel, maar met behulp van AI-tools zoals Datadog kun je je applicatie proactief verbeteren door specifieke monitors en tests in te stellen met behulp van ai en machine learning.

Datadog beste functies

Nog te doen: verdeelde tracing van browsers naar backendservices en databases

Vertrouw op Bits AI om gegevens te query'en, herstel te stroomlijnen en toekomstige problemen te voorkomen

Datadog biedt kant-en-klare integraties met SAP, Active Directory, Git en meer

Bouw interactieve dashboards met realtime gegevens

Datadog beperkingen

Verschillende gebruikers zouden willen dat Datadog synthetische monitoring aanbood

Anderen zeggen dat de documentatie ontbreekt

Datadog prijzen

Gratis

Pro: $15/maand gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand gebruiker, jaarlijks gefactureerd DevSecOps Pro: $22/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$22/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $23/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$23/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd DevSecOps* Enterprise: $34/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Datadog beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (430+ beoordelingen)

4.3/5 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

4. Sysdig

via Sysdig Cloud veiligheid is niet eenvoudig, maar Sysdig wil uw cloud zo veilig mogelijk maken. Het bedrijf richt zich vooral op clouddetectie en -respons, kwetsbaarheidsbeheer en toestemming, maar Sysdig biedt ook generatieve AI voor DevOps. Probeer de Sysdig Sage chatbot om kennissilo's te doorbreken en sneller te handelen bij een bedreiging. šŸ¤–

Sysdig beste functies

Sysdig Monitor analyseert de cloud en Kubernetes met een beheerde Prometheus-service

Bekijk alle potentiƫle risico's in een dashboard om uw risicopositie te begrijpen

Het gebruik van AI runtime Insights om risico's te prioriteren en te beperken creƫert een beter beheersbaar proces voor development en operations teams

De Cloud Attack Graph geeft een lijst van realtime bedreigingen zodat je team onmiddellijk actie kan ondernemen

Sysdig beperkingen

Sysdig richt zich meer op veiligheid in de cloud en bevat daarom geen functies voor codeoptimalisatie, sjablonen ofprojectmanagement* Verschillende gebruikers zeggen dat de dashboards en databronnen van Sysdig niet gemakkelijk te beheren zijn

Sysdig prijzen

Neem contact op voor prijzen

Sysdig beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

4.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (7 beoordelingen)

5. Snyk

via Snyk Snyk gebruikt DeepCode AI om real-time veiligheid te bieden. Het lokaliseert en herstelt automatisch kwetsbaarheden in je code om je meer gemoedsrust te geven. Snyk ondersteunt een indrukwekkend aantal talen en integraties, maar de AI-tool voor DevOps is ook niet te versmaden.

Gebruik Snyk AI om veilige code te schrijven, te testen en te controleren voor de implementatie.

Snyk beste functies

Snyk Code past je code in realtime aan op kwetsbaarheden

Snyk biedt IaC-tools om cloud misconfiguraties op te lossen

Het platform biedt veiligheid voor containers en Kubernetes

Snyk Open Source doet analyse van softwaresamenstellingen voor eenvoudiger risicobeheer

Snyk beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat implementatie en integratie lastig is

Anderen zeggen dat Snyk's automatische herstel niet waterdicht is voor sommige softwareontwikkelingsbehoeften

Snyk prijzen

Gratis

Teams: $52/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$52/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Snyk beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (110+ beoordelingen)

4.5/5 (110+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

6. PagerDuty

via PagerDuty PagerDuty biedt veel meer dan een AI-tool voor DevOps. Dit is een digitale transformatieoplossing voor alles van procesautomatisering tot klantenservice.

De generatieve AI-tool automatiseert provisioning, toegangsbeheer en post-mortems van projecten.

PagerDuty beste functies

Gebruik AI om status updates te schrijven

PagerDuty groepeert waarschuwingen in afzonderlijke incidenten voor een snellere oplossing

Dit platform gebruikt een service-gebaseerde aanpak die perfect is voor het prioriteren van klantgerichte problemen

PagerDuty centraliseert incident response met context, runbook informatie en herstel informatie

PagerDuty limieten

Het aantal waarschuwingen maakt het moeilijk om te bepalen wat belangrijk is en wat niet

Sommige gebruikers zeggen dat het complexe platform een grote leercurve heeft

PagerDuty prijzen

Gratis

Professioneel: $21/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$21/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $41/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$41/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Digitale Operaties: Neem contact op voor prijzen

PagerDuty beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

7. Harnas

via Uitrusting Harness beweert dat zijn clients projecten vier keer sneller bouwen met hun hulp, wat geen geringe prestatie is. Deze AI-tool voor DevOps gebruikt kunstmatige intelligentie om implementaties te controleren.

De AIDA AI-assistent helpt bij het bouwen en oplossen van problemen, maar kan ook beleidsregels voor cloud assets genereren via natuurlijke taalverwerking (NLP).

Harness beste functies

Harness maakt cloud-native implementatie mogelijk zonder dat scripting nodig is

Het controleert automatisch mislukte implementaties en lost problemen op

Harness integreert met GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure Repos en meer

Bouw voor elke architectuur in elke taal met Harness

Harness limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de installatie verwarrend is

Het platform is niet erg intuĆÆtief of gebruikersvriendelijk

Harness prijzen

Gratis

Teams: $100/maand per service

$100/maand per service Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Harness beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (9 beoordelingen)

8. Atlassian-intelligentie

via Atlassian intelligentie Ben je helemaal weg van Atlassian-producten? Kijk dan eens naar Atlassian Intelligence. Deze AI-tool voor DevOps is beschikbaar voor verschillende Atlassian-producten, waaronder Jira en Confluence.

Het combineert institutionele kennis, zet query's om in JQL of SQL en nog veel meer. šŸ’»

Atlassian Intelligence beste functies

Vraag de chatbot om bestanden voor je te vinden

Confluence aantekeningen van vergaderingen samenvatten

Atlassian Intelligence gebruiken om werk in Jira te definiƫren

Krijg 24/7 hulp van het Jira Service Management team voor alles wat met Intelligence te maken heeft

Atlassian Intelligence beperkingen

Atlassian Intelligence is alleen beschikbaar voor Atlassian producten

Het is nog in bĆØta, dus er zijn nog niet veel beoordelingen

Atlassian Intelligence prijzen

Inbegrepen in Atlassian producten

Atlassian Intelligence beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Kubiya

via Kubiya Kubiya zegt dat het de "ChatGPT voor DevOps" is, dus als dat is wat je zoekt, ben je op de juiste plaats. Kubiya wordt aangedreven door een groot taalmodel (LLM), ontdekt gaten in je werkstroom, beheert tickets en slaat institutionele kennis op.

Kubiya beste functies

Kubi assistent snel toevoegen aan je Slack kanaal

Tickets aanmaken vanuit Kubi gesprekken

Dekennisbank integreert met Confluence, Notion en GitBook

Kubiya wordt slimmer naarmate je er meer mee werkt

Kubiya beperkingen

Het heeft niet veel reviews

Kubiya heeft geen tools voorDevOps projectmanagementsjablonen of samenwerking, dus je moet nog steeds andere platforms gebruiken om je werk te doen

Kubiya prijzen

Gratis

Team Plan: $40/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$40/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Kubiya beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Dynatrace

via Dynatrace Dynatrace beschrijft zichzelf als een AI-gebaseerde analyse- en automatiseringsplatform . Het maakt gebruik van causale AI om verder te gaan dan de typische reacties van machine learning en echt menselijke intelligentie na te bootsen. Gebruik Dynatrace voor business analytics, no-code automatiseringen, veiligheid en infrastructuurobservatie om veiligheid en prestaties in balans te brengen.

Dynatrace beste functies

Dynatrace Davis gebruikt een multi-AI-model voor observeerbaarheid en veiligheid

Haal real-time business analytics op en Dynatrace biedt optimalisatiesuggesties aan

Automatisch hybride en cloud omgevingen bijhouden

Voer hoofdoorzaakanalyses uit

Dynatrace limieten

Sommige mensen rapporteren lastige UI- en prestatieproblemen

Anderen zouden willen dat Dynatrace meer integraties had

Dynatrace prijzen

Full-Stack Monitoring: $0.08/uur voor 8 GiB host

$0.08/uur voor 8 GiB host Infrastructuurbewaking: $0,04/uur voor elke grootte host

$0,04/uur voor elke grootte host Veiligheid van applicaties: $0,018/uur voor 8 Gb host

$0,018/uur voor 8 Gb host Bewaking van echte gebruikers: $0,00225/sessie

$0,00225/sessie Synthetische bewaking: $0,001/synthetisch verzoek

$0,001/synthetisch verzoek Logboekbeheer en -analyse: $0,0035 per GiB query

Dynatrace beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

Betere DevOps-werkstromen zijn een klik verwijderd

Van bugs en kwetsbaarheden tot complexe projecten, uw DevOps-team heeft zijn bord vol. Waarom drukt u niet op de makkelijke knop met AI-tools voor DevOps?

ClickUp combineert een AI-tool, projectmanagement, metriek, werklastplanning en meer in Ć©Ć©n platform. Besteed minder tijd aan het beheren van lastige Taken en concentreer je op wat belangrijk is: je code.

Maar we weten dat zien geloven is. CreĆ«er nu uw ClickUp-werkruimte -het is gratis en er is geen krediet nodig. šŸ¤©