Best Practices voor het implementeren van DevOps-projectbeheer

DevOps kan worden gedefinieerd als het samenvoegen van best-practice culturele filosofieën, tools en operaties om de stabiliteit van de onderneming te verbeteren en meer apps en diensten sneller te leveren.

Het komt erop neer organisaties te helpen dit te bereiken door meer communicatie tussen ontwikkeling, IT-operaties, kwaliteitstechniek en veiligheid. Deze rollen zijn traditioneel in silo's verdeeld en hebben de neiging om meer samen te werken bij een DevOps-implementatie.

Zoals de naam al doet vermoeden, is DevOps gericht op het samenbrengen van Development (Dev) en Operations (Ops). Dit betekent dat de hele levenscyclus van het ontwikkelproces wordt geïntegreerd op het niveau van mensen, processen en technologie.

In deze blog krijgt u meer informatie over hoe u uw projectmanagement kunt stroomlijnen door DevOps-methodologieën te implementeren voor uw bedrijf.

Wat is DevOps projectmanagement?

Volgens een onderzoek bedroeg de wereldwijde grootte van de DevOps-markt 7.398 miljoen dollar in 2021, en zal deze naar verwachting stijgen tot $37.227 miljoen in 2030 met een aanzienlijke CAGR van 20% van 2022 tot 2030.

Dit gezegd hebbende, DevOps projectmanagement blijft essentieel voor elke belangrijke commerciële onderneming om het project op tijd en binnen budget te voltooien. Dit vereist zorgvuldige abonnementen, toewijzing van middelen en coördinatie tussen talrijke belanghebbenden.

Door het combineren van de ontwikkeling en bewerkingen teams van het IT-team tot één samenhangende entiteit, breidt de DevOps-benadering van softwareontwikkeling de ideeën van agile ontwikkeling uit.

DevOps wijzigt bijvoorbeeld fundamenteel de manier waarop IT teams projecten benaderen in termen van projectmanagement, waarbij ze de langdurige, buitengewone snelheid en flexibiliteit van de levenscyclus van softwareontwikkeling verruilen voor gecompliceerde projecten. Een combinatie van de twee disciplines, DevOps projectmanagement, is ontworpen om in de DevOps-aanpak te passen en deze te ondersteunen.

Voordelen van het gebruik van DevOps-methodologieën en projectmanagement

DevOps-methodologieën verbeteren het interne werk van uw business tijdens de hele levenscyclus van softwareontwikkeling en helpen u het hele DevOps-proces te visualiseren, van ontwikkeling tot implementatie. DevOps-methodologieën voor projectmanagement kunnen uw bedrijf naar betere resultaten leiden en meer zichtbaarheid creëren voor projectmanagers en teamleden die aan hetzelfde project werken om dezelfde doelen te bereiken.

DevOps projectmanagement is effectief voor teams en projectmanagers bij het efficiënt afhandelen van het project. Het stelt je projectmanagers en teams in staat om de verantwoordelijkheid te nemen voor het formuleren van strategieën, het organiseren van tools, het motiveren van engineers en het controleren van het totale project.

En deze geïntegreerde aanpak heeft direct invloed op de snelheid van levering voor de verschillende business units, wat zich vertaalt naar de snelheid van ontwikkeling, levering van diensten en GTM van producten.

Gebruik de weergave Gantt Grafiek in ClickUp om taken te plannen de voortgang van projecten bijhouden, deadlines beheren en knelpunten oplossen.

Het is belangrijk om het Development- en Operations-team als één organisatie te behandelen om werksilo's te voorkomen. Deze twee teams worden samengevoegd tot één team om over de hele levenscyclus van de applicatie te werken en verschillende vaardigheden te ontwikkelen, van ontwikkeling en testen tot implementatie en operations.

Pogingen om DevOps te gebruiken zullen geen succes hebben als de teams van Dev en Ops niet effectiever samenwerken. De teams voor ontwikkeling en operations hebben verschillende gevolgen voor de afhandeling van taken: het opleiden en delen van verantwoordelijkheden tussen Devs- en Ops-teams, het verbeteren van de productiviteit en samenwerking, het begrijpen van implementatierisico's, het bewustzijn van de kwaliteit van tools en het beheren van add-on taken.

Het is belangrijk dat Devs- en Ops-teams altijd op de hoogte blijven om efficiënter met dergelijke gevolgen om te gaan.

Effectief veranderingen omarmen

De agile projectmanagement methodologie verduidelijkt dat het omarmen van verandering in plaats van vasthouden aan het abonnement cruciaal is. Er is veel communicatie en teamwerk nodig om veranderingen te beheren en functies incrementeel vrij te geven. Communicatie is de belangrijkste vaardigheid van een projectmanager. Ondernemingen zouden hier gebruik van moeten maken.

Bijvoorbeeld, DevOps projectmanagers moeten een paar veranderingen omarmen voor hun professionele groei, zoals beginnen te werken aan kleine projecten, de MVP aanpak gebruiken, de juiste agile planningstools gebruiken, silo's elimineren, project handoffs verminderen, real-time zichtbaarheid van projecten creëren, projectoverhead verminderen en samen veranderingen beheren.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Een projectmanagement tool die uw agile proces kan ondersteunen, zoals ClickUp bespaart u tijd door werk en doelen bij te houden, mijlpalen in te stellen, samen te werken in Docs, drukke werkzaamheden te automatiseren, taken aan te passen, aangepaste velden te maken en checklists toe te voegen.

5 Beste Praktijken voor DevOps projectmanagement

De volgende aanbevelingen zullen projectmanagers met een meer conventionele achtergrond helpen om de DevOps-methodologie over te nemen.

1. Ontwikkel een cultuur van samenwerking

Verbeterde communicatie en de eliminatie van silo's tussen de teams voor ontwikkeling, operations en kwaliteitsborging zijn de belangrijkste doelen van DevOps. Softwareontwikkeling en levering aan clients kunnen met deze methode sneller verlopen.

De houding en mindset van het hele engineering team moet veranderen en er moet een gezamenlijk doel of reeks doelen zijn om deze mate van samenwerking te bereiken. Volg deze stappen om een samenwerkingscultuur met DevOps te ontwikkelen:

Zorg dat het leiderschap vanaf het begin aan boord is

Implementeer de juiste tools en technologieën

Stel de juiste mensen aan voor het team

Onderwijs en train het team

Geef het team een gevoel van autonomie en eigendom

Zorg voor een patroon van continu verbeteren en leren

Een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid bijbrengen

Geef prioriteit aan open en transparante communicatie

Een omgeving van vertrouwen en respect creëren

Deel gemeenschappelijke doelen en visie

2. Omarm het MVP-perspectief

De eenvoudigste iteratie van een app die nog steeds voldoet aan de fundamentele doelstellingen van het project voor softwareontwikkeling staat bekend als een minimum viable product (MVP). Het wordt gebruikt voor het testen van bedrijfsmodellen en wordt beschouwd als het beste lanceerschema voor startups. Het is geen technologisch prototype, maar het helpt je om je bedrijfsverkoop te valideren.

Het primaire doel van de MVP is om je bedrijfsidee te testen tegen minimale kosten, om meer iteraties te vinden om de waardeontwikkeling te bevorderen en om een reactie van het target publiek te vinden. Als je genoeg functionaliteit creëert, zullen klanten je product snel na de lancering gaan waarderen.

DevOps omarmt de MVP als mindset om te garanderen dat er na elke Sprint altijd een deliverable is zonder dat de turnaround wordt vertraagd door een uitgebreide scope. Dit verschilt aanzienlijk van conventionele projectmanagementtechnieken die de nadruk leggen op de ultieme monolithische output.

Geef uw werklast door de resterende Taken op uw kritiek pad met een enkele schakeling in ClickUp!

DevOps wordt minder gezien als een lineair proces met vooraf bepaalde begin- en einddata en meer als een doorlopend ontwikkelingsproces. Klanten ontvangen deliverables sneller met de MVP-aanpak, en als resultaat kan het ontwikkelteam eerder in de cyclus bijsturen, dankzij de input van gebruikers.

Het sleutelidee achter MVP is om het beste product te leveren om klanten aan te trekken en hun gedrag bij het gebruik van producten en diensten te observeren. Het belangrijkste nut van deze aanpak is dat je de rente van je klant voor het product begrijpt en de gewenste resultaten levert.

MVP kan het product aanpassen op basis van de feedback van klanten. Het biedt bedrijven meer voordelen om early adopters van hun producten te behouden. DevOps en MVP zijn een geweldige combinatie omdat verschillende Teams hun dagelijkse taken goed kunnen plannen, automatiseringstools kunnen implementeren, IT-processen kunnen automatiseren en naadloos met teams kunnen communiceren.

Als dit ontbreekt, kan het DevOps team een watervaltechniek gebruiken om het eindproduct te produceren, om er vervolgens achter te komen dat ze uiteindelijk niet aan de behoeften van de gebruiker hebben voldaan, in welk geval het proces opnieuw moet beginnen.

3. Gebruik Continue Integratie (CI) en Continue Levering (CD)

Continue integratie (CI), een belangrijke DevOps best practice, integreert code-updates van meerdere bijdragers in de centrale opslagplaats. CI stelt ontwikkelaars in staat om wijzigingen in code vaak te integreren en geautomatiseerde tools te gebruiken om de juistheid van de code te controleren. Versiebeheer voor broncode wordt gebruikt om CI te implementeren. Het idee achter CI is dat het eenvoudiger is om fouten en andere kwaliteitsproblemen te vinden in kleinere stukjes code dan in een enorme codebase die over een lange periode is geproduceerd.

Agile teams kunnen sneller leveren met de Simple Sprint Kanban-bord sjabloon door ClickUp

Het beste productiviteitsplatform voor agile- en DevOps-teams is bijvoorbeeld ClickUp dat al het werk samenbrengt onder één interface en releases en Sprint samenwerking bijhoudt. Managers, ontwikkelaars, externe partners, veiligheid en HR kunnen ClickUp allemaal gebruiken om hun werkruimtes aan te passen.

Teams kunnen ClickUp gebruiken als een agile teamomgeving tool voor projectmanagement om projecten van dagen tot maanden in de toekomst weer te geven of om snel toegang te krijgen tot gedetailleerde informatie over de status van een taak. Het biedt ook een Sjabloon voor agile projectmanagement om u te helpen een agile werkstroom binnen enkele minuten. Probeer het sjabloon voor Agile projectmanagement van ClickUp

5. De juiste statistieken bijhouden DevOps best practices raden aan om de prestaties voortdurend bij te houden. U kunt gebruik maken van

hulpmiddelen voor projectmanagement met ingebouwde analyserapporten om je inzicht te geven in gegevens en mogelijkheden om prestaties bij te houden. Met deze app moet je ook dashboards voor teams maken om alle betrokkenen te helpen werk, prestatie-indicatoren en algemene voortgang bij te houden.

Het bijhouden van de juiste prestatie-indicatoren, zoals lead time, mean time to detect en de ernst van problemen om de doeltreffendheid van een DevOps-aanpak te beoordelen. Het bijhouden van deze indicatoren is essentieel omdat het je in staat stelt problemen vroegtijdig te identificeren en snel corrigerende maatregelen te nemen.

De doelen en normen van je onderneming bepalen welke DevOps-metriek je moet volgen. Elk engineering- en ontwikkelingsteam kan baat hebben bij enkele indicatoren die verband houden met winstgevendheid, zoals eenheidskosten.

Omdat het je in staat stelt om vanaf het begin kosteneffectieve software te ontwikkelen, is het bijhouden van eenheidskosten als een DevOps maatstaf een uitstekende praktijk. Dit komt omdat je in een vroeg stadium inzicht hebt in je kosten, waardoor je je initiatieven kunt abonneren en proactief afwegingen kunt maken.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Uitdaging 2: Van de strategie voor testautomatisering een realiteit maken

Uw onderneming weet dat geautomatiseerde tests een cruciale rol spelen in CI/CD (Continue integratie /) continue inzet_ ) en andere DevOps-technieken. Dus wat houdt de voortgang van testautomatisering tegen? Naast het presenteren van de testmethode en het geven van Instances van hoe deze wordt gebruikt, is het cruciaal om de teams te helpen. De drie methoden en BDD-technieken zijn opgenomen, evenals oplossingen voor essentiële aspecten zoals:

Op welke manieren beheren we de gegevens voor onze tests?

Kunnen we gebruik maken van gedeelde bibliotheken en best practices die open-sourced zijn?

Hoe moeten end-to-end tests voor onze code worden gestructureerd?

Wat zijn de werkelijke doelen van onze rooktesten?

Mogelijke oplossing

U kunt dit oplossen door testautomatisering in de hele organisatie in te zetten, feedbackloops te minimaliseren en snellere productlanceringen kunnen u helpen bij het leren uitvoeren van de teststrategie.

De nieuwste tools in de DevOps-toolkit lijken elk probleem aan te kunnen. Ondanks het feit dat u alle benodigde tools hebt, moet u uw teams nog steeds leren hoe ze deze efficiënt kunnen gebruiken.

De beheertools het naleven van veiligheidsrichtlijnen en de juiste interactie met de huidige infrastructuur zijn de andere twee meest cruciale factoren. Deze problemen kunnen de onderneming afleiden van een belangrijke Taak.

De twee meest essentiële componenten van DevOps zijn een organisatiestructuur en een team. De productiviteit van een team zal stijgen als de onderneming goed gestructureerd is. Een bedrijf moet zich richten op zijn eigen sterke punten in plaats van op externe bronnen.

De leden van het team zijn het meest cruciale onderdeel bij de overgang naar DevOps.

Mogelijke oplossing

Gebruik tools voor projectmanagement met functies voor het effectief plannen, beheren en bijhouden van projecten. Gebruik sjablonen om je op weg te helpen/je team een gestructureerde aanpak te geven. Alle ClickUp sjablonen weergeven

Uitdaging 4: Afkeer van verandering

De meeste leden van teams en essentiële belanghebbenden vinden de overstap naar DevOps misschien vervelend. Een negatieve reflectie op degene die het advies geeft, kan het resultaat zijn van iemand vertellen dat hij of zij moet veranderen. De overgang naar DevOps zal soepel en geleidelijk verlopen; het zal niet plotseling gebeuren.

Iedereen krijgt de kans om zich geleidelijk de DevOps-cultuur eigen te maken en de talloze manieren te ontdekken waarop ze de ontwikkelingsfase kunnen aanbieden.

Mogelijke oplossing

Zoek een klein product of een deel van een bestaand programma en repliceer het met DevOps-technieken als experiment. Andere ondernemingen zullen de nieuwe werkwijzen willen implementeren als het team de voordelen van DevOps ziet. Veel bedrijven zullen profiteren van de invoer van DevOps en de mogelijkheid om vandaag de dag in het veld te blijven werken.

Uitdaging 5: Prikkelgedreven aanpak

Terwijl het operations team zorgt voor beschikbaarheid, governance, veiligheid en stabiliteit, streven de ontwikkelingsteams naar een kortere time-to-market. Hoewel het op het eerste gezicht irrelevant lijkt voor het onderwerp, heeft deze barrière een aanzienlijke invloed op DevOps-praktijken.

Mogelijke oplossing

In plaats van een verenigd doel van clienttevredenheid te hebben, is de meest typische organisatiestrategie dat elke eenheid zich concentreert op zijn specifieke voordelen.

Als alle teams naar hetzelfde doel werken, zal er geen einde komen aan de argumenten over prioriteiten en middelen .

DevOps projectmanagement succesvol implementeren met de juiste hulpmiddelen en praktijken

U kunt de samenwerking tussen de leden van het team en de algemene doelen van de iteratie verbeteren door DevOps te combineren met projectmanagement.

Tools voor DevOps projectmanagement stroomlijnen dit proces en bevorderen de zichtbaarheid tussen projectmanagers door ervoor te zorgen dat de scopes van taken nauwkeurig worden gedefinieerd en afhankelijkheid wordt bijgehouden, betere resultaten worden behaald en een implementatieklare applicatie wordt geproduceerd.

Het team moet communiceren om er zeker van te zijn dat iedereen op dezelfde pagina zit en dezelfde doelstellingen nastreeft. Elke organisatie die zijn bedrijf naar een hoger niveau wil tillen, kan professionele ondersteuning krijgen van het digitale transformatiebedrijf om gebruik te maken van DevOps projectmanagement oplossingen om de concurrentie voor te blijven.

Gast Schrijver:

hadhu Kesavan , CEO en oprichter van W2S Oplossingen , een wereldwijd erkend bedrijf dat software voor ondernemingen ontwikkelt. Hij stelt ondernemingen en overheden in staat hun digitale reis te maken. Met meer dan 20 jaar in de IT-industrie gebruikt hij technologie om duurzame oplossingen te bieden.