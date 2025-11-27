Meer dan 40 beste organisatiehulpmiddelen voor een hogere productiviteit in 2026

We hebben allemaal wel eens naar 27 geopende tabbladen, twee kalenders en een knipperende notificatie voor het chatten gestaard, ons afvragend waar de dag is gebleven.

Tussen het regelen van vergaderingen, het halen van deadlines en het onthouden van wat die aantekening nu eigenlijk betekende, is het uitputtend om georganiseerd te blijven.

De juiste organisatorische tools kunnen hier verandering in brengen.

In deze blogpost worden meer dan 40 tools besproken om orde te scheppen in de chaos.

Organisatietools zijn systemen, software of hulpmiddelen die individuen en teams helpen bij het beheren van hun taken, agenda's, informatie en werkruimte. Deze tools stroomlijnen processen, optimaliseren werkstroomen en verhogen de productiviteit.

Dit kunnen digitale hulpmiddelen zijn, zoals apps voor projectmanagement, software voor het maken van aantekeningen en samenwerkingsplatforms, of fysieke hulpmiddelen, zoals agenda's, kalenders, dossiermappen en plakbriefjes.

Dit zijn de sleutelvoordelen van het gebruik van organisatorische tools.

Verhoog de productiviteit, zodat u zich kunt concentreren op prioriteiten en Taaken efficiënt kunt beheren

Bespaar tijd door een betere organisatie, duidelijke takenlijsten en gestroomlijnde werkstroomen

Verbeter uw tijdmanagement door tijd effectief in te delen en deadlines te halen

Verbeter de samenwerking en communicatie tussen teamleden, zodat het gemakkelijker wordt om asynchroon samen te werken

Hulp bij het onthouden om te voorkomen dat u belangrijke data, taken of deadlines vergeet

Zorg voor betere planning en roostering, om projectmanagement op lange en korte termijn te ondersteunen

Ondersteun verantwoordelijkheid door het toewijzen en bijhouden van verantwoordelijkheden te vergemakkelijken

Wanneer u de juiste organisatorische tool kiest om alles bij te houden, is dit waar het echt om draait:

Werkt op uw installatie: Het zou soepel moeten werken op Windows, macOS, Android of iOS zonder compatibiliteitsproblemen

Past in uw dagelijkse routine: U hoeft uw hele werkstroom niet opnieuw op te zetten; het moet werken met de tools die u al gebruikt

Groeit met u mee: Of u nu alleen werkt of deel uitmaakt van een groeiend team, de tool moet meegroeien naarmate uw werk zich ontwikkelt

Ondersteunt samenwerking: Als je met anderen samenwerkt, zijn realtime updates, opmerkingen en gedeelde borden een must

Omvat de basis (en meer): Zaken als herinneringen, kalenders, taakregistratie en rapportage zouden geen extra's moeten zijn; ze zouden standaard ingebouwd moeten zijn

🧠 Leuk weetje: Het woord ‘organiseren’ komt van het Griekse woord organon, wat ‘hulpmiddel’ of ‘instrument’ betekent. Dus technisch gezien verander je, wanneer je organiseert, chaos in een werkend instrument.

Hier volgt een overzicht van meer dan 40 tools voor productiviteit. 📈

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één projectmanagement met aangepaste weergaven en werkstroomenTeamgrootte: Ideaal voor individuen, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen AI-aangedreven assistent (ClickUp Brain), aanpasbare weergaven en dashboards, geïntegreerde chat en taakbeheer, geautomatiseerde planning, projectsjablonen, taaktautomatisering Free Forever; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Asana Taak- en projectorganisatie met aanpasbare werkstroomenTeamgrootte: Ideaal voor individuen en middelgrote teams Automatiseer taken, centraliseer de communicatie binnen het team en gebruik formulieren om verzoeken te standaardiseren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49 per maand Trello Visueel taakbeheer met behulp van Kanban-bordenTeamgrootte: Ideaal voor individuen en kleine teams Checklists, Power-Ups, Butler-automatisering, Atlassian Intelligence Gratis voor 10 gebruikers; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand Monday.com Teamsamenwerking met aanpasbare projectsjablonenTeamgrootte: Geschikt voor middelgrote tot grote bedrijven Tijdsregistratie, aangepast dashboard, kant-en-klare sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Jira Softwareontwikkelingsprojecten en Agile-werkstroomenGrootte van het team: Ontwikkelingsteams en software-engineers Backlogbeheer, bugbijhouden, geavanceerde filtering Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,53 per maand Pipefy Werkstroomautomatisering en procesbeheerGrootte van het team: Ideaal voor operationele en administratieve teams van elke omvang AI-aangedreven werkstroom-coördinatie, gecentraliseerde portals, automatisering zonder code Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor premium abonnementen Zapier Automatisering van taken en verbinding van apps zonder codeTeamgrootte: Ideaal voor teams van elke grootte Meer dan 8000 app-integraties, voorwaardelijke logica, meerstapswerkstroomen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29,99 per maand Notion Notities maken en persoonlijke organisatieTeamgrootte: Ideaal voor freelancers, makers en kleine teams Meer dan 20.000 sjablonen, door AI aangestuurde samenvattingen, Enterprise Search Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Evernote Aantekeningen vastleggen en synchroniseren op verschillende apparatenGrootte van het team: Ideaal voor studenten, schrijvers en onderzoekers AI-samenvatter, Web Clipper, uitgebreide formaten, kalendersynchronisatie Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99 per maand Obsidian Notities maken in een netwerk en persoonlijk kennisbeheerTeamgrootte: Ideaal voor individuen Grafiekweergave, backlinks, lokale Markdown-antekeningen, publicatiefunctie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde add-ons vanaf $ 5 per maand Coda Documenten maken die werken als appsTeamgrootte: Geschikt voor startups en samenwerkende teams Coda AI, app-achtige documenten, Packs-integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Lucidchart Diagrammen, stroomdiagrammen en procesmappingTeamgrootte: Ideaal voor technische teams en docenten AI-diagramgenerator, realtime samenwerking, presentatiemodus Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand Scribe Processen documenteren en handleidingen maken Teamgrootte: Ideaal voor HR-, IT- en opleidingsteams Werkstroomregistratie, door AI gegenereerde titels, aangepaste huisstijl Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand Google Workspace Samenwerking aan digitale assetsTeamgrootte: Ideaal voor bedrijven van elke omvang Google Gemini AI, delen van bestanden in de cloud, integratie met Kalender en Meet Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand Dropbox Cloud-opslagruimte en -delingTeamgrootte: Ideaal voor teams op afstand en creatieve teams AI-zoekfunctie, Dropbox Paper, realtime samenwerking Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 11,99 per maand Slack Teamcommunicatie en realtime berichtenTeamgrootte: Ideaal voor groeiende teams en telewerkers Huddles, Slack Canvas, Workflow Builder, native takenlijsten Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8,75 per maand Microsoft Teams Communicatie op ondernemingsniveau met Office 365-integratieGrootte van het team: Ideaal voor grote organisaties Samenvattingen van Co-pilot, tolkagenten, chatten, vergaderingen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7,20 per maand Zoom Videoconferenties en teamvergaderingen op afstandGrootte van het team: Ideaal voor bedrijven van elke omvang AI-assistent, live ondertiteling, verslagen van vergaderingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 15,99 per maand Calendly Automatisering van planning en afspraken Teamgrootte: Ideaal voor solopreneurs en klantgerichte teams Zelfplanning door klanten, doorsturen van formulieren, kalenderintegraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Otter.ai Geautomatiseerde transcriptie en samenwerkingTeamgrootte: Ideaal voor journalisten, docenten en teams Realtime transcriptie, sprekerslabels, actiepunten Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 16,99 per maand Reclaim. ai Automatisering van de planning en het beheren van de tijd van het teamTeamgrootte: Ideaal voor drukbezette professionals en kleine teams Gewoontes inplannen, buffertijd, statistieken over productiviteit Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Clean E-mail Je inbox organiseren en opruimenTeamgrootte: Ideaal voor individuen en freelancers Bulkacties, slimme filters, tools voor uitschrijven en screenen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,99 per maand Todoist Persoonlijk taakbeheer met projectcategorisatieTeamgrootte: Ideaal voor individuen en kleine teams Prioriteitsniveaus, snel toevoegen, synchroniseren tussen apparaten Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 2,50 per maand Toggl Track Tijdsregistratie en analyse van de productiviteitTeamgrootte: Ideaal voor freelancers, bureaus en consultants Detectie van inactiviteit, tijdregistratie, factureerbare tarieven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand TimeCamp Tijdsregistratie en rapportage voor teamsTeamgrootte: Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven en teams op afstand Geautomatiseerde automatisering voor het bijhouden van projecten, projectbudgettering, regels voor trefwoorden Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 3,99 per maand Habitica Maak van je taken een spel en bouw gewoontes opTeamgrootte: Ideaal voor individuen en vriendengroepen Streak-bijhouden, gamificatie, quests, avatars Betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,99 per maand Buffer Planning en automatisering van posts op sociale mediaTeamgrootte: Ideaal voor contentmakers en marketeers AI-suggesties voor content, planning via meerdere kanalen, analyses Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per maand per kanaal Canva Het maken van visuele content zoals afbeeldingen en presentatiesTeamgrootte: Ideaal voor marketingteams en docenten Magic Design, video-bewerking, publiceren op sociale media Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Pocket Artikelen, video's en webpagina's opslaanTeamgrootte: Ideaal voor lezers en onderzoekers Afleidingsvrij lezen, markeertools, organisatie op basis van tags Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 2,95 per maand MindMeister Mindmapping en het visueel ordenen van ideeënTeamgrootte: Ideaal voor docenten, studenten en teams Kaarten met veel media, overzichtmodus, audittrail Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,50 per maand Okta Identiteits- en toegangsbeheer in ondernemingenTeamgrootte: Ideaal voor IT- en veiligheidsteams SSO, adaptieve MFA, vooraf gebouwde app-integraties Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen Nimble Relatiebeheer met slimme CRM-functiesTeamgrootte: Ideaal voor verkoop- en outreach-teams Slimme contactverrijking, synchronisatie met sociale media, contact leggen met groepen Betaald abonnement: $ 29,90/maand Shopify Het opzetten en beheren van een e-commercebusinessTeamgrootte: Ideaal voor startups, kmo's en D2C-merken Aanpasbare winkel, veiligheid bij betalingen, automatisering van de voorraad Betaalde abonnementen beginnen bij $ 39 per maand QuickBooks Boekhouding, facturering en financieel beheerTeamgrootte: Ideaal voor kleine bedrijven en freelancers Salarisadministratie, synchronisatie met banken, bijhouden van onkosten Gratis proefversie beschikbaar, betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand Sortly Voorraadbijhouden en activabeheerTeamgrootte: Ideaal voor kleine bedrijven en magazijnen QR-/barcodebijhouden, catalogiseren op basis van afbeeldingen, meldingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 49 per maand Workable Stroomlijnen van wervings- en selectieprocessenTeamgrootte: Ideaal voor HR-teams en bureaus AI-gestuurde sourcing, mobiele werving, interviewkits Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 360 per maand When I Werk Personeelsplanning en ploegendienstGrootte van het team: Ideaal voor teams in de horeca en teams met uurloonpersoneel Realtime meldingen, tijdregistratie in de cloud, synchroniseren van de salarisadministratie Betaalde abonnementen beginnen bij $ 3 per maand per gebruiker 7shifts Restaurantplanning en personeelsbeheerTeamgrootte: Ideaal voor restaurants en horecabedrijven AI-planning, ploegendiensten, verdeling van fooien Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 31,99 per maand Workday HR, salarisadministratie en talentmanagement op ondernemingsniveau Teamgrootte: Ideaal voor grote organisaties AI-vacaturematching, interne mobiliteit, onboardingwerkstroomen Gratis proefversie beschikbaar; aangepaste prijzen Bonusly Programma's voor erkenning en beloning van medewerkersTeamgrootte: Ideaal voor bedrijven van elke grootte Mijlpaalvieringen, peer-to-peer-beloningen, analyses Aangepaste prijzen TripIt Reisplannen en reisroutes organiseren Teamgrootte: Ideaal voor frequente reizigers Realtime vluchtmeldingen, tijdlijn-weergave, opslagruimte voor documenten Gratis abonnement beschikbaar; betaald abonnement voor $ 49 per jaar Wanderlog Samen reizen plannenTeamgrootte: Ideaal voor reisgroepen en vrienden Interactieve kaarten, Gmail-synchronisatie, routeoptimalisatie Gratis proefversie beschikbaar; betaald abonnement voor $ 39,99 per jaar

Laten we eens kijken naar enkele van de beste organisatorische tools die er zijn. 💁

📌Categorie 1: Taak- en projectmanagement

1. ClickUp (Het beste voor alles-in-één projectmanagement met aangepaste weergaven en werkstroom)

ClickUp is 's werelds Converged AI-werkruimte die projecten, kennis en chat op één plek combineert — allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

In combinatie met de projectmanagementsoftware van ClickUp beschik je over een uitgebreide set tools om de productiviteit te verhogen.

Maar hoe? ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent van het platform, is de spil. Deze tool is rechtstreeks in je werkruimte geïntegreerd en zorgt voor de verbinding van al je werk, zodat je niet meer hoeft te zoeken. Deze contextuele AI-tool:

Maakt gebruik van meerdere geavanceerde AI-modellen om contextbewuste antwoorden en aanbevelingen te geven

Ondersteunt zoekopdrachten in natuurlijke taal voor het zoeken, samenvatten en genereren van content in taken, documenten en chats

Maakt het mogelijk om direct binnen uw werkstroom afbeeldingen te genereren en te bewerken

Automatiseert complexe werkstroomen door integratie met tools voor taakbeheer, planning en tools van derden

Biedt realtime inzichten door werkruimtegegevens, projectstatus en teamactiviteiten te analyseren

Biedt aanpasbare AI-agenten voor gespecialiseerde toepassingen, van contentcreatie tot data-analyse

Waarborgt gegevensprivacy en -veiligheid door informatie binnen uw ClickUp-omgeving te verwerken

Stel dat je een marketingmanager bent die zich voorbereidt op de start van een campagne. In plaats van achter briefings, rapporten van het vorige kwartaal of statusupdates van het creatieve team aan te jagen, brengt ClickUp Brain dit allemaal binnen enkele seconden samen. Het beantwoordt vragen (vraag het gewoon in natuurlijke taal!), vat discussies samen en stelt zelfs projectoverzichten voor je op. Al uw werk is doorzoekbaar in ClickUp en gekoppelde apps via ClickUp Brain

Wilt u al uw context en teamgesprekken op één plek hebben? ClickUp Chat maakt het mogelijk.

Plan je een productlancering? Je kunt brainstormen in de chat, taken direct vanuit dat gesprek toewijzen en ClickUp Brain de discussie laten samenvatten met duidelijke vervolgstappen.

Je hoeft je nooit meer af te vragen: "Wat hadden we ook alweer besloten?". Bonus? Je kunt zelfs even snel bellen met SyncUps zonder je werkruimte te verlaten.

Geef context aan uw gesprekken met ClickUp Chat

Natuurlijk is het net zo belangrijk om te weten wat er in al je projecten gebeurt. ClickUp Dashboards maken hier het verschil.

Visualiseer belangrijke prestatiestatistieken met ClickUp dashboards

Het zijn volledig aanpasbare, realtime momentopnames van uw werk.

Zo kan een salesmanager de kwartaalpijplijn bijhouden, een ontwerper de voortgang van sprints volgen of een oprichter de werklast van het team bekijken, allemaal vanuit één dashboard.

En dan is er nog ClickUp Kalender: de krachtige AI-kalender die je dagen, deadlines en deliverables synchroniseert.

Stel dat je de ene vergadering na de andere hebt en plotseling je prioriteiten moet herschikken. De kalender past zich aan, reserveert tijd om je te concentreren, plant op intelligente wijze opnieuw in en zet zelfs aantekeningen over de vergaderingen om in toegewezen taken. Met ClickUp Brain, dat je helpt de beste tijdstippen te vinden, en automatisch synchroniseerde follow-ups, mis je niets.

Maar wat als je helemaal vanaf nul begint?

Ontvang een gratis sjabloon Geef leiding aan grote, complexe en functieoverschrijdende projecten met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement is een visueel overzichtelijke, statusgestuurde roadmap voor teams die meerdere projecten binnen verschillende afdelingen beheren.

Wat deze sjabloon zo bijzonder maakt, is het gebruik van statusgroepering, duidelijk onderverdeeld in fasen zoals Nog niet gestart, In beoordeling, In uitvoering, Update vereist, Afgewezen en Voltooid. Elke sectie bevat relevante ClickUp-taken die zijn gekoppeld aan afdelingen en projectfasen, waardoor je in één oogopslag kunt zien hoe alles ervoor staat.

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Steile leercurve vanwege de uitgebreide reeks functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt alles:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de aanpasbaarheid en flexibiliteit. Of het nu gaat om het creëren van op maat gemaakte werkstroomstelsels voor verschillende teams (zoals marketing en webontwikkeling), het gebruik van aangepaste velden om specifieke projectdetails bij te houden, of de automatisering van repetitieve taken, met ClickUp kan ik het precies aanpassen aan onze behoeften. Het helpt om alles op één plek te houden, waardoor projectmanagement en communicatie tussen teams naadloos verlopen. Bovendien besparen de integraties en automatiseringen ons zoveel tijd, waardoor we ons kunnen concentreren op wat er echt toe doet.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is de aanpasbaarheid en flexibiliteit. Of het nu gaat om het creëren van op maat gemaakte werkstroomstelsels voor verschillende teams (zoals marketing en webontwikkeling), het gebruik van aangepaste velden om specifieke projectdetails bij te houden, of de automatisering van repetitieve taken, met ClickUp kan ik het precies aanpassen aan onze behoeften. Het helpt om alles op één plek te houden, waardoor projectmanagement en communicatie tussen teams naadloos verlopen. Bovendien besparen de integraties en automatiseringen ons zoveel tijd, waardoor we ons kunnen concentreren op wat er echt toe doet.

📮 ClickUp Insight: Kenniswerkers versturen gemiddeld 25 berichten per dag, op zoek naar informatie en context. Dit wijst erop dat er behoorlijk wat tijd verloren gaat met scrollen, zoeken en het ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. 😱 Had je maar een slim platform dat taken, projecten, chat en e-mails (plus AI!) op één plek samenbrengt. Maar dat heb je: probeer ClickUp!

2. Asana (Het beste voor het organiseren van teamtaken en projecten met aanpasbare werkstroomen)

via Asana

Asana zorgt ervoor dat teams op één lijn blijven zonder dat er voortdurend moet worden afgestemd. Je kunt taken toewijzen, de voortgang bijhouden en werkstroomopzetten die aansluiten bij de manier waarop jouw team werkt. Het biedt precies genoeg structuur om dingen in beweging te houden zonder dat het star aanvoelt.

Het is niet de meest opvallende tool, maar hij is betrouwbaar, en voor teams die georganiseerd moeten blijven zonder aan micromanagement te doen, is dat van groot belang.

De beste functies van Asana

Automatiseer repetitieve taken met 'Regels' om de productiviteit te verhogen en handmatig werk te verminderen

Gebruik Asana AI om advies te krijgen over prioriteiten, routinematig werk te automatiseren en de besluitvorming te versnellen

Integreer communicatie met opmerkingen bij taken, het delen van bestanden en het taggen van teamleden

Verzamel gestructureerde input en standaardiseer verzoeken met behulp van formulieren

Beperkingen van Asana

U kunt geen tijdsperiode instellen voor terugkerende taken

De mobiele app mist de functies van de desktopversie

Prijzen van Asana

Free

Starter: $ 13,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 11.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Rechtstreeks uit een Capterra-recensie:

Asana kan wat betreft de navigatie wat uitdagingen bieden. Er zijn veel aspecten van Asana die tijd en moeite kosten om onder de knie te krijgen. Deze onderdelen zijn niet altijd even intuïtief. De tutorials en cursussen van Asana zijn niet altijd even nuttig. Ik heb zelfs moeite gehad om bepaalde concepten te begrijpen en heb daardoor niet alle facetten van Asana volledig kunnen benutten als resultaat. Dat is jammer (aangezien ik Asana al meerdere jaren gebruik).

Asana kan wat betreft de navigatie wat uitdagingen bieden. Er zijn veel aspecten van Asana die tijd en moeite kosten om onder de knie te krijgen. Deze onderdelen zijn niet altijd even intuïtief. De tutorials en cursussen van Asana zijn niet altijd even nuttig. Ik heb zelfs moeite gehad om bepaalde concepten te begrijpen en heb daardoor niet alle facetten van Asana volledig kunnen benutten als resultaat. Dat is jammer (aangezien ik Asana al meerdere jaren gebruik).

3. Trello (Het beste voor visueel taakbeheer met behulp van Kanban-borden)

via Trello

Trello is als een digitaal prikbord waarmee je je werk in één oogopslag kunt overzien. Je maakt borden aan, verdeelt deze in lijsten en voegt kaarten toe voor elke taak.

Hoewel de tool niet ideaal is voor complexe projecten, werkt hij uitstekend voor solo-planners, creatievelingen en iedereen die de voorkeur geeft aan een overzichtelijke, eenvoudige werkstroom die gemakkelijk bij te werken is en moeilijk te verprutsen.

De beste functies van Trello

Butler , de Schakel regels, aangepaste knoppen, geplande commando's en e-mail-rapportage in met, de AI-tool

Houd de voortgang bij en verdeel het werk met behulp van 'Checklists' voor subtaaken binnen kaarten, compleet met voortgangsbalkjes

Verbeter de functionaliteit en integreer met andere tools met behulp van Power-Ups zoals Kalender, Google Drive, Slack en Jira

Maak gebruik van Atlassian Intelligence (AI) om te brainstormen, actiepunten te ordenen en tekst in kaarten samen te vatten voor meer duidelijkheid

Limieten van Trello

Voor geavanceerde functies zoals gantt-weergave zijn betaalde add-ons of upgrades vereist

De applicatie wordt traag als er veel borden zijn

Prijzen van Trello

Gratis voor 10 gebruikers

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Volgens een recensie op G2:

De gebruikersinterface is heel intuïtief, met lijsten, borden en kaarten om takenlijsten te beheren. De automatisering kan in het begin wat lastig zijn, maar zodra je het onder de knie hebt, zul je alle voordelen van Trello zien. En dan hebben we het nog niet eens over Power-Ups om apps van derden te integreren die je al gebruikt.

De gebruikersinterface is heel intuïtief, met lijsten, borden en kaarten om takenlijsten te beheren. De automatisering kan in het begin wat lastig zijn, maar zodra je het onder de knie hebt, zul je alle voordelen van Trello zien. En dan hebben we het nog niet eens over Power-Ups om apps van derden te integreren die je al gebruikt.

🔍 Wist je dat? Er bestaat een voorwaarde die 'productiviteitsschuld' wordt genoemd, waarbij mensen zich schuldig voelen omdat ze niet genoeg dingen van hun lijst hebben afgevinkt, zelfs in het weekend.

4. monday.com (Het beste voor teamsamenwerking met aanpasbare projectsjablonen)

monday.com is ideaal voor flexibiliteit en zichtbaarheid. Je krijgt sjablonen om projecten snel op te starten, aangepaste werkstroom, automatisering en kleurrijke dashboards om de voortgang te bijhouden.

Het is gebruiksvriendelijk zodra je ermee aan de slag gaat, hoewel geavanceerdere installaties wat experimenteren kunnen vereisen. Teams die moeten samenwerken tussen verschillende rollen of afdelingen zullen waarderen hoe duidelijk Monday.com weergeeft wie waarvoor verantwoordelijk is.

De beste functies van monday.com

Stroomlijn de onboarding en de installatie van werkstroom met kant-en-klare sjablonen voor projecten, taken en automatiseringen

Houd de tijd bij die wordt besteed aan taken met geïntegreerde tijdsregistratie voor nauwkeurige rapportage en facturering

Structureer projecten met een hiërarchisch taakbeheersysteem, inclusief werkruimten, borden, taken en subitems

Beperkingen van monday.com

Beperkingen op het aantal geautomatiseerde acties

U kunt geen bulk-e-mails versturen voor meer dan 500 items tegelijk

Prijzen van monday.com

Free

Basis: $ 12 per maand per gebruiker

Standaard: $ 14 per maand per gebruiker

Pro: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van monday.com

G2: 4,7/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over monday.com?

Een G2-recensent deelde deze feedback:

Er zijn tal van dingen die ik leuk vind aan Monday, of het nu gaat om het gemak waarmee je werkstroomen kunt aanmaken of de automatisering van processen volgens elke wens, of de supersnelle integratie voor een aangepaste app… Er zijn momenten geweest waarop ik iets met subitems moest doen, maar vanwege de limieten van de acties die we erop kunnen uitvoeren, moest ik een workaround vinden. Ook zijn er het herhalingsmechanisme van monday.com en de limiet op het verzenden van gegevens met de monday-koptekst voor doeleinden van verificatie.

Er zijn tal van dingen die ik leuk vind aan Monday, of het nu gaat om het gemak waarmee je werkstroomen kunt aanmaken of de automatisering van processen volgens elke wens, of de supersnelle integratie voor een aangepaste app… Er zijn momenten geweest waarop ik iets met subitems moest doen, maar vanwege de limieten van de acties die we erop kunnen uitvoeren, moest ik een workaround vinden. Ook zijn er het herhalingsmechanisme van monday.com en de limiet op het verzenden van gegevens met de monday-koptekst voor doeleinden van verificatie.

5. Jira (Het meest geschikt voor softwareontwikkelingsprojecten en Agile-werkstroomen)

via Atlassian

Jira is ontwikkeld voor ontwikkelaars en heeft een speciale structuur om bugs bij te houden, Sprints te beheren of Agile-werkstroomen uit te voeren. Hoewel het niet de gemakkelijkste tool is voor niet-technische gebruikers, is Jira een goede optie om het hele ontwikkelingsproces onder controle te houden.

De beste functies van Jira

Plan en prioriteer werk met backlogbeheertools om taken, stories en epics over Sprints heen te organiseren

Volg en los bugs door problemen bij te houden met gedetailleerde status, toewijzing en geschiedenis

Verbeter de doorzoekbaarheid en het filteren met geavanceerd zoeken (JQL) en opslagbare filters voor snelle toegang tot relevante problemen

Beperkingen van Jira

Sommige installaties vereisen kennis van beheerders om te beheren, wat het complex en tijdrovend maakt

Jira mist robuuste ingebouwde samenwerkingstools

Gebruikers melden trage laadtijden van queries en incidentele serverproblemen

Prijzen van Jira

Free

Standaard: $ 7,91 per maand per gebruiker

Premium: $ 14,54 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,5/5 (meer dan 6.300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jira?

Volgens een recensie op G2:

Ik vind het fijn dat Jira het makkelijk maakt om bugs en taken van begin tot eind bij te houden. Alles staat op één plek, dus ik kan snel zien wie verantwoordelijk is en de voortgang controleren. De dashboards en filters helpen me te zien wat belangrijk is en wat er al is gedaan. Werkstroomprocessen werken goed als ze zorgvuldig zijn ingesteld, en Jira sluit aan op tools zoals Slack, Git en testplatforms, waardoor het team goed samenwerkt. Het heeft veel functies, zoals aangepaste werkstroomprocessen en rapporten, die handig zijn voor grotere projecten.

Ik vind het fijn dat Jira het makkelijk maakt om bugs en Taaken van begin tot eind bij te houden. Alles staat op één plek, dus ik kan snel zien wie verantwoordelijk is en de voortgang controleren. De dashboards en filters helpen me te zien wat belangrijk is en wat er al is gedaan. Werkstroomprocessen werken goed als ze zorgvuldig zijn opgezet, en Jira heeft een verbinding met tools zoals Slack, Git en testplatforms, waardoor het team goed samenwerkt. Het heeft veel functies, zoals aangepaste werkstroomprocessen en rapporten, die handig zijn voor grotere projecten.

🔍 Wist je dat? Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog verwees de 'dead line' niet naar de deadlines die we tegenwoordig kennen. Het was een echte grens in gevangenkampen, en als gevangenen die overschreden, konden ze worden neergeschoten.

6. Pipefy (Het beste voor werkstroomautomatisering en procesbeheer)

via Pipefy

Pipefy helpt operationele teams om terugkerende werkstroomprocessen strak en efficiënt te houden. Of je nu inkoopaanvragen, de onboarding van medewerkers of goedkeuringsketens afhandelt, je kunt gestructureerde processen opzetten en de saaie onderdelen automatiseren.

Dit is vooral handig om elke keer weer consistente resultaten te behalen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat elke stap van een werkstroom wordt gevolgd, zonder dat je dingen handmatig hoeft af te vinken.

De beste functies van Pipefy

Geef teams de mogelijkheid om zonder code te automatiseren voor optimalisatie zonder afhankelijkheid van IT

Stroomlijn de dienstverlening met AI-agenten die interacties automatiseren en werkstroomen 24/7 draaiende houden

Centraliseer verzoeken en informatie met 'New Portal' en breng formulieren, gekoppelde links, bestanden en diensten samen op één locatie

Optimaliseer het gebruik van middelen en verlaag de kosten met een geïntegreerde werkstroom-coördinatie

Limieten van Pipefy

Gebruikers melden dat de PDF-bouwer problemen heeft

Het ontbreekt aan functies om complexe taken te beheren

Prijzen van Pipefy

Free

Business: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Onbeperkt: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Pipefy

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pipefy?

Volgens een recensie op Capterra:

Ik waardeer de verschillende werkstroom-sjablonen die het biedt enorm; ze maken het eenvoudig om elk soort project of lijst met taken te organiseren, en ze kunnen gemakkelijk worden aangepast aan onze behoeften… Ik denk dat het nuttig zou zijn als ze complexere statistieken zoals prestaties en duur van de activiteit zouden integreren; de gantt-grafiek zou bijvoorbeeld kunnen laten zien hoeveel tijd er is verstreken sinds een activiteit werd gepland.

Ik waardeer de verschillende sjablonen voor werkstroom die het biedt enorm; ze maken het eenvoudig om elk soort project of lijst met taken te organiseren, en ze kunnen gemakkelijk worden aangepast aan onze behoeften… Ik denk dat het nuttig zou zijn als ze complexere statistieken zoals prestaties en duur van de activiteit zouden integreren; de gantt-grafiek zou bijvoorbeeld kunnen laten zien hoeveel tijd er is verstreken sinds een activiteit werd gepland.

7. Zapier (Het beste voor de automatisering van taken en de verbinding van apps zonder code te schrijven)

via Zapier

Zapier koppelt duizenden apps (Gmail, ClickUp, Mailchimp, noem maar op!) zodat je taken gemakkelijk kunt automatiseren. Wil je e-mailbijlagen automatisch opslaan in Dropbox of een nieuwe Taak aanmaken in ClickUp telkens wanneer iemand een Google-formulier invult? Zapier heeft daar een Zap voor.

De beste functies van Zapier

Maak verbinding met meer dan 8.000 apps voor een naadloze werkstroom en automatisering van werkstroom-automatisering

Bouw geavanceerde werkstroomen met Multi-Step Zaps , waarbij je meerdere acties en apps aan elkaar koppelt in één proces van automatisering

Werkstroom aan met voorwaardelijke logica, zoals paden en filters, voor dynamische automatiseringen

Limieten van Zapier

Het systeem met automatisering dupliceert taken soms

Gebruikers klagen dat integraties zonder duidelijke uitleg niet meer werken, wat het oplossen van problemen met het systeem frustrerend maakt

Prijzen van Zapier

Free

Professional: $ 29,99/maand

Team: $103,50/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zapier

G2: 4,7/5 (meer dan 2.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Ik gebruik het HEEL VEEL. Eerlijk gezegd zou ik mijn werk zonder dit niet half zo goed kunnen doen. We gebruiken een LMS-platform dat geen native SF-integratie heeft en we hebben niet de tijd of middelen om er zelf een te bouwen — Zapier maakt het makkelijk om de gegevensstroom (gebruikers, betalingen, voortgang van cursussen, enz.) naar Salesforce te automatiseren. Ik gebruik het ook voor veel andere dingen, maar het is echt een redder in nood geweest voor dat specifieke platform.

Ik gebruik het HEEL VEEL. Eerlijk gezegd zou ik mijn werk zonder dit niet half zo goed kunnen doen. We gebruiken een LMS-platform dat geen native SF-integratie heeft en we hebben niet de tijd of middelen om er zelf een te bouwen — Zapier maakt het makkelijk om de gegevensstroom (gebruikers, betalingen, voortgang van cursussen, enz.) naar Salesforce te automatiseren. Ik gebruik het ook voor veel andere dingen, maar het is echt een redder in nood geweest voor dat specifieke platform.

📌 Categorie 2: Documentatie en mindmaps

8. Notion (Het beste voor het maken van aantekeningen en persoonlijke organisatie)

via Notion

Notion is deels notitieboek, deels werkruimte en deels takenlijst. Het kan zo eenvoudig of complex zijn als je zelf wilt. Je kunt het gebruiken om een dagboek bij te houden, een project te plannen, een teamwiki op te zetten of doelen bij te houden.

Het opzetten van uw ideale werkstroom kost echter veel tijd en moeite. Het is een goede keuze als u controle wilt hebben over hoe uw informatie wordt georganiseerd.

De beste functies van Notion

Maak gepersonaliseerde pagina's met content, tekst, afbeeldingen, tabellen en andere media-opties

Gebruik Notion AI om te brainstormen, content samen te vatten en relevante informatie te genereren, inclusief de functies AI Meeting Notes en Research mode

Maak pagina's voor elk doel, zoals projectplanning en aantekeningen maken, met behulp van de bibliotheek met 20.000 sjablonen

Zoek efficiënt in uw werkruimte en gekoppelde tools met 'Enterprise Search', inclusief automatische indexering van PDF-content

Limieten van Notion

Limiet voor offline functies, wat de bruikbaarheid tijdens reizen of bij netwerkstoringen beïnvloedt

Zoeken werkt niet consistent bij grote werkruimten of geneste pagina's

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,5/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een G2-recensent schrijft:

Notion is ongelooflijk flexibel en stelt me in staat om documenten, aantekeningen, taken en databases allemaal samen te brengen in één overzichtelijke werkruimte. De interface is intuïtief, de drag-and-drop-structuur maakt het reorganiseren van content moeiteloos, en de mogelijkheid om verschillende soorten media in te sluiten of gerelateerde pagina's te koppelen is een enorme boost voor de productiviteit. Ik waardeer vooral dat ik hiermee alles – projectbriefings, lijstjes met taken en onderzoek – visueel georganiseerd en overzichtelijk kan houden. Het is ook zeer aanpasbaar, zodat het zich kan aanpassen aan verschillende werkstroomen zonder je in een rigide structuur te dwingen.

Notion is ongelooflijk flexibel en stelt me in staat om documenten, aantekeningen, taken en databases allemaal samen te brengen in één overzichtelijke werkruimte. De interface is intuïtief, de drag-and-drop-structuur maakt het reorganiseren van content moeiteloos, en de mogelijkheid om verschillende soorten media in te sluiten of gerelateerde pagina's te koppelen is een enorme boost voor de productiviteit. Ik waardeer vooral dat ik hiermee alles – projectbriefings, lijstjes met taken en onderzoek – visueel georganiseerd en overzichtelijk kan houden. Het is ook zeer aanpasbaar, zodat het zich kan aanpassen aan verschillende werkstroomen zonder je in een rigide structuur te dwingen.

🧠 Leuk weetje: De beroemde vergeetcurve van Hermann Ebbinghaus laat zien dat mensen binnen 60 minuten ongeveer 50% van nieuwe informatie vergeten, en tot wel 70% binnen 24 uur. Regelmatig aantekeningen maken helpt dit geheugenverlies tegen te gaan.

9. Evernote (Het beste voor het vastleggen en synchroniseren van aantekeningen op verschillende apparaten)

via Evernote

Evernote is een uitstekende keuze als je snel ideeën wilt vastleggen en ze later terug wilt vinden, zonder door een miljoen mappen te hoeven spitten. Het is handig voor onderzoek, aantekeningen van vergaderingen of het opslaan van webcontent.

Alles wordt synchroniseerd tussen apparaten, zodat je je aantekeningen altijd bij de hand hebt. Als je alleen een betrouwbaar digitaal notitieboekje nodig hebt, is Evernote de oplossing.

De beste functies van Evernote

Leg aantekeningen vast en organiseer ze met 'handgeschreven aantekeningen' en rich text-formaten

Automatiseer het aanmaken en de bewerking van content met de AI-assistent, die samenvat, schrijft, vertaalt, parafraseert en typefouten corrigeert

Integreer projectmanagementkalenders via de tweerichtingssynchronisatie met Google Agenda en Outlook om gebeurtenissen te beheren

Sla webcontent op en maak aantekeningen met de 'Web Clipper' om artikelen, schermafbeeldingen en webpagina's vast te leggen

Beperkingen van Evernote

De voortdurende updates en advertenti NOTIFICATIES leiden gebruikers af

De gratis versie van Evernote heeft een limiet van 60 MB ruimte per maand en twee apparaten tegelijk

Prijzen van Evernote

Free

Persoonlijk: $ 14,99/maand

Professional: $ 17,99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4,5/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Evernote?

Deze G2-recensie belicht een interessant aspect:

De mogelijkheid om naadloos te synchroniseren tussen al mijn apparaten. Ik kan tijdens een vergadering aantekeningen maken op mijn telefoon en deze later direct op mijn laptop bekijken. Het tagsysteem en de notitieboeken maken het gemakkelijk om alles te organiseren… De gratis versie heeft enkele limieten wat betreft apparaatsynchronisatie, en de premiumabonnementen kunnen wat duur zijn voor start-ups met een krap budget.

De mogelijkheid om naadloos te synchroniseren tussen al mijn apparaten. Ik kan tijdens een vergadering aantekeningen maken op mijn telefoon en deze later direct op mijn laptop bekijken. Het tagsysteem en de notitieboeken maken het gemakkelijk om alles te organiseren… De gratis versie heeft enkele limieten wat betreft apparaatsynchronisatie, en de premiumabonnementen kunnen wat duur zijn voor start-ups met een krap budget.

10. Obsidian (Het beste voor het maken van aantekeningen in een netwerk en persoonlijk kennisbeheer)

via Obsidian

Obsidian is als een persoonlijke kennisbank die meegroeit met je gedachten. Het is gemaakt voor mensen die graag uitgebreid aantekeningen maken en voor individuen die graag ideeën met elkaar verbinden en een web van informatie creëren.

Mijn aantekeningen worden lokaal opgeslagen in Markdown-bestanden en je kunt ze aan elkaar koppelen om een 'tweede brein' te creëren.

De beste functies van Obsidian

Koppel aantekeningen in twee richtingen met interne links en backlinks om een netwerk van onderling verbonden ideeën op te bouwen en gemakkelijk te navigeren tussen gerelateerde content

Visualiseer relaties tussen aantekeningen via de Grafiekweergave , die een interactieve kaart toont van alle gekoppelde aantekeningen en hun verbindingen

Publiceer uw kennisbank online met Obsidian Publish, waarmee u uw vault kunt hosten op het web met aanpasbare thema's en grafische visualisatie

Limieten van Obsidian

De zoekfunctie is onnauwkeurig, vooral als de zoekterm uit meer dan één woord bestaat

Tabellen zijn onbruikbaar, zelfs met community-plugins

Prijzen van Obsidian

Free

Synchroniseren: $ 5 per maand per gebruiker

Publiceren: $10/maand per gebruiker

Catalyst: eenmalige betaling van $ 25

Commercieel: $ 50 per jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Obsidian?

Uit een recensie op Capterra:

Na lang onderzoek heb ik voor Obsidian gekozen, en hoewel er een leercurve was, was het 100% een geweldige keuze. Ik gebruik het graag, het ziet er strak uit, het is supersnel, het werkt offline, het is superaanpasbaar en je kunt het precies zo maken als je het nodig hebt. Als er een functie ontbreekt, wordt dit meestal opgelost door plug-ins van de community.

Na lang onderzoek heb ik voor Obsidian gekozen, en hoewel er een leercurve was, was het 100% een geweldige keuze. Ik gebruik het graag, het ziet er strak uit, het is supersnel, het werkt offline, het is superaanpasbaar en je kunt het precies zo maken als je het nodig hebt. Als er een functie ontbreekt, wordt dit meestal opgelost door plug-ins van de community.

11. Coda (Het beste voor het maken van documenten die de functie hebben van apps)

via Coda

Met Coda kunnen teams interactieve documenten maken om projecten te beheren, gegevens op te slaan en taken te automatiseren. Zie het als een document dat als een app kan functioneren. Of je nu productroadmaps maakt, vergadernotities schrijft of aangepaste werkstroommen uitvoert, Coda kan het aan.

De beste functies van Coda

Delegeer taken, herzie de manier waarop je content aanmaakt en krijg sneller inzicht in projecten met Coda AI

Koppel, uitvoer en bewerk je documenten binnen apps zoals ClickUp met Packs

Maak gebruik van de functies van de werkruimte, zoals publicatiestatistieken, onbeperkte mappen, aangepaste pictogrammen, toegang tot mappen en interne documentanalyses

Limieten van Coda

U kunt tabelkolommen niet vergrendelen of vastmaken en formulieren niet aangepast maken voor een visuele presentatie

Gebruikers klagen dat het de coderingsfunctie mist om documenten aan te passen

Prijzen van Coda

Free

Pro: $ 12 per maand per gebruiker

Team: $ 36 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Coda

G2: 4,5/5 (meer dan 470 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Coda?

Een kort fragment uit een G2-recensie:

Het biedt talloze mogelijkheden. Je kunt documentatie schrijven, (complexe) tabellen maken, pagina's binnen pagina's aanmaken, mensen en pagina's vermelden, integreren met Miro, Google Spreadsheets/Docs/etc., afbeeldingen en links invoegen… Sommige functies en mogelijkheden zijn niet erg duidelijk en intuïtief. Hoewel de interface zeer gebruiksvriendelijk is, moet je zelf uitzoeken hoe je bepaalde functies moet gebruiken.

Het biedt talloze mogelijkheden. Je kunt documentatie schrijven, (complexe) tabellen maken, pagina's binnen pagina's aanmaken, mensen en pagina's vermelden, integreren met Miro, Google Spreadsheets/Docs/etc., afbeeldingen en links invoegen… Sommige functies en mogelijkheden zijn niet erg duidelijk en intuïtief. Hoewel de interface zeer gebruiksvriendelijk is, moet je zelf uitzoeken hoe je bepaalde functies moet gebruiken.

12. Lucidchart (Het beste voor diagrammen, stroomdiagrammen en procesin kaart brengen)

via Lucidchart

Lucidchart maakt complexe ideeën begrijpelijker, vooral bij het in kaart brengen van systemen, werkstroomen of architectuur. Het werkt goed voor het maken van stroomdiagrammen, organigrammen, netwerkdiagrammen en zelfs softwarearchitectuurkaarten.

De drag-and-drop-interface is overzichtelijk en intuïtief. Het ondersteunt realtime teamcommunicatie en samenwerking, zodat uw hele team tegelijk aan diagrammen kan werken.

De beste functies van Lucidchart

Genereer direct diagrammen met AI om te creëren en te itereren met behulp van natuurlijke taalprompts

Koppel externe databronnen met behulp van gegevenskoppeling en visualisatie om diagrammen te verbinden met live gegevens uit Google Spreadsheets, Excel of databases

Werk in realtime samen met realtime co-authoring, chatten in de editor en vormspecifieke opmerkingen om teamwork en feedback te stroomlijnen

Presenteer en werk met diagrammen in de Interactieve presentatiemodus, voor soepele navigatie

Limieten van Lucidchart

De pictogrammenbibliotheek is sterk gericht op technische diagrammen

Gebruikers hebben soms moeite met formatten, zoals het uitlijnen van vormen of het consistent houden van ontwerpen in diagrammen

Prijzen van Lucidchart

Free

Individueel: $ 9 per maand per gebruiker

Team: $10 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lucidchart

G2: 4,5/5 (meer dan 6.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Lucidchart?

Volgens een G2-recensie:

Het beste aan Lucid is naar mijn mening hoe eenvoudig het is om een vaag concept om te zetten in een begrijpelijk diagram. De uitgebreide bibliotheek met sjablonen bespaart veel tijd en de interface voelt heel natuurlijk aan. […] Het feit dat delen eenvoudig waren en mijn team mijn ontwerp meteen kon volgen zonder verdere uitleg, was voor mij echt een groot voordeel.

Het beste aan Lucid is naar mijn mening hoe eenvoudig het is om een vaag concept om te zetten in een begrijpelijk diagram. De uitgebreide sjabloonbibliotheek bespaart veel tijd en de interface voelt heel natuurlijk aan. […] Het feit dat delen eenvoudig was en mijn team mijn ontwerp meteen kon volgen zonder verdere uitleg, was voor mij echt een groot voordeel.

🧠 Leuk weetje: De gemiddelde persoon onthoudt 65% van de informatie wanneer deze wordt gecombineerd met beeldmateriaal, maar slechts 10% wanneer het alleen tekst is. Daarom zijn diagrammen, mindmaps en stroomdiagrammen voeding voor de hersenen. Visuele tools veranderen chaos in duidelijkheid.

13. Scribe (Het beste voor het documenteren van processen en het maken van handleidingen)

via Scribe

Scribe zet uw muisklikken direct om in overzichtelijke, stapsgewijze handleidingen. Druk gewoon op 'opnemen', voer een Taak uit, en het legt elke stap vast met geannoteerde schermafbeeldingen en instructies.

Het is een handige hulp voor teams die processen moeten documenteren, nieuwe medewerkers moeten inwerken of interne SOP's moeten opstellen zonder daar uren aan te hoeven besteden.

De beste functies van Scribe

Registreer elke klik, scrollbeweging en invoer in de werkstroom om stapsgewijze handleidingen te genereren met geannoteerde schermafbeeldingen en tekst met Automatic Workflow Capture

Pas documentatie aan en verfijn deze met tools voor de bewerking van schermafbeeldingen om gevoelige informatie bij te snijden, van aantekeningen te voorzien en te redigeren

Automatiseer het aanmaken van content met door AI gegenereerde titels en beschrijvingen voor verzorgde documentatie

Zorg voor merkconsistentie met aangepaste branding, zodat u het logo van Scribe uit de handleidingen kunt verwijderen

Limieten van Scribe

U kunt geen sessie een naam geven voordat u begint met vastleggen

Het is niet mogelijk om video-bestanden rechtstreeks te uploaden, met name in MP4-format

Prijzen van Scribe

Free

Pro Team: $15 per maand per gebruiker

Pro Personal: $ 29 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Scribe

G2: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scribe?

Een recensie op G2 verwoordt het als volgt:

Ik vind de integratie in mijn browser en het gemak waarmee ik een nieuwe gids kan maken en publiceren erg prettig… Ik liep tegen een probleem aan toen ik de video wilde insluiten, omdat ik de Scribe niet had gedeeld op het andere tabblad. Misschien zou een pop-up op dat tabblad als herinnering om te delen, of een soort melding die aangeeft dat het niet is gedeeld, nuttig zijn.

Ik vind de integratie in mijn browser en het gemak waarmee ik een nieuwe gids kan maken en publiceren erg prettig… Ik liep tegen een probleem aan toen ik de video wilde insluiten, omdat ik de Scribe niet had gedeeld op het andere tabblad. Misschien zou een pop-up op dat tabblad als herinnering om te delen, of een soort melding die aangeeft dat het niet is gedeeld, nuttig zijn.

📌 Categorie 3: Bestandsbeheer

14. Google Workspace (Het beste voor samenwerking aan digitale assets)

via Google

Google Workspace is een digitale werkruimte voor teams die gedijen op samenwerking. Met Docs, Sheets en Slides kunnen meerdere mensen in realtime bewerken, reageren en brainstormen. Gmail, Chat en Meet zorgen voor soepele communicatie, terwijl Google Drive uw bestanden in de cloud organiseert.

Alles wordt gesynchroniseerd en functies zoals gedeelde kalenders en functies voor beheerders groeien met u mee.

De beste functies van Google Workspace

Beveilig gevoelige gegevens met ingebouwde functies voor veiligheid, zoals tweefactorauthenticatie (2FA) en gegevensversleuteling

Geef uw werkruimte een boost door Google's Gemini te integreren om de zoekmogelijkheden en het vinden van informatie te verbeteren

Stroomlijn vergaderingen met Google Meet, dat vertaalde ondertitels, video- en audioverbeteringen van studiokwaliteit en een AI-tool voor aantekeningen over vergaderingen biedt

Limieten van Google Workspace

Beperkte offline functies; u moet apps zoals Docs, Sheets en Gmail van tevoren instellen

Sommige gebruikers vinden de interface overweldigend bij het beheren van meerdere taken of accounts

Prijzen van Google Workspace

Free

Business Starter: $7 per maand per gebruiker

Business Standard: $ 14 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 20 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Workspace

G2: 4,6/5 (meer dan 46.645 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Workspace?

Een recensie op G2 zegt:

Ik vind het fijn dat alles naadloos is verbonden in één platform. De verbinding tussen Gmail, Drive, Docs, Sheets, kalender en vergaderingen maakt samenwerken heel eenvoudig. Het is zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig te implementeren en toegankelijk vanaf elk apparaat. Real-time samenwerking aan documenten en spreadsheets bespaart tijd en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft, wat vooral handig is bij werken op afstand of hybride werken.

Ik vind het fijn dat alles naadloos is verbonden in één platform. De verbinding tussen Gmail, Drive, Docs, Sheets, kalender en Meet maakt samenwerken heel eenvoudig. Het is zeer gebruiksvriendelijk, eenvoudig te implementeren en toegankelijk vanaf elk apparaat. Real-time samenwerking aan documenten en spreadsheets bespaart tijd en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft, wat vooral handig is bij werken op afstand of hybride werken.

🔍 Wist je dat? Slechte communicatie binnen teams leidt tot verwarring, stress en tijdverspilling. Uit een rapport blijkt dat dit zorgt voor 51% meer stress, 41% minder productiviteit en 31% meer spanning, naast meer gemiste deadlines.

15. Dropbox (Het beste voor opslagruimte en deel van bestanden in de cloud)

via Dropbox

Dropbox slaat bestanden veilig op en synchroniseert ze. Dankzij de intuïtieve interface, betrouwbare back-ups en versies van bestanden is het ideaal voor teams die voortdurend toegang tot digitale bestanden nodig hebben.

Of je nu samenwerkt aan een document, ontwerpbestanden opslaat of bestanden deelt met klanten, Dropbox houdt alles georganiseerd en toegankelijk vanaf elk apparaat. Het werkt ook goed samen met andere tools, waardoor het een betrouwbare ruggengraat vormt voor teams die op verschillende locaties werken.

De beste functies van Dropbox

Zoek en open content met Dropbox Dash , met AI-aangedreven zoekfuncties voor video's, afbeeldingen, documenten en mensen

Werk naadloos samen door cloud- en Microsoft Office-bestanden rechtstreeks in de tool te maken en te uitvoeren

Werk in realtime samen met Dropbox Paper, een editor voor gezamenlijke documentbewerking met tijdlijnen, takenlijsten en tabellen voor projectorganisatie

Limieten van Dropbox

Soms wordt het niet automatisch synchroniseerd, tenzij je het start

Zodra u een PDF hebt gegenereerd, kunt u er geen pagina's meer aan toevoegen of er bewerkingen aan uitvoeren

Prijzen van Dropbox

Basis: Gratis

Plus: $ 11,99 per maand per gebruiker

Professional: $19,99/maand per gebruiker

Standaard: $ 18 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Dropbox

G2: 4,4/5 (meer dan 28.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Dropbox?

Een recensent van Capterra deelt deze feedback:

Ik heb het zelf gebruikt voor het verzenden en delen van PDF's tijdens onze bedrijfswebinars. Daarvoor was het erg handig en eenvoudig. Het meest basale abonnement biedt veel opslagruimte in vergelijking met andere… Het kan alleen qua functies niet concurreren met Google Drive of SharePoint. Als je alleen op zoek bent naar het delen van bestanden, krijg je bij het gratis abonnement slechts 2 GB ruimte, vergeleken met 15 GB voor Drive, plus toegang tot Docs, Sheets en andere tools. Adobe-software biedt eSignature en PDF-bewerking, maar ook vele andere functies.

Ik heb het zelf gebruikt voor het verzenden en delen van PDF's tijdens onze bedrijfswebinars. Daarvoor was het erg handig en eenvoudig. Het meest basale abonnement biedt veel opslagruimte in vergelijking met andere… Het kan alleen qua functies niet concurreren met Google Drive of SharePoint. Als je alleen op zoek bent naar het delen van bestanden, krijg je bij het gratis abonnement slechts 2 GB ruimte, vergeleken met 15 GB voor Drive, plus toegang tot Docs, Sheets en andere tools. Adobe-software biedt eSignature en PDF-bewerking, maar ook vele andere functies.

📌 Categorie 4: Communicatie en samenwerking

16. Slack (Het beste voor teamcommunicatie en realtime berichten)

via Slack

Slack organiseert gesprekken en verbindt teams in realtime. Het vormt het middelpunt van het dagelijkse werk met kanalen voor verschillende onderwerpen, threads om gesprekken gefocust te houden en Slack-integraties met al je favoriete tools.

Als je er goed gebruik van maakt, kan het het aantal e-mails verminderen en de transparantie vergroten, maar zonder duidelijke grenzen kan het ook een storende afleiding worden.

De beste functies van Slack

Werk samen aan permanente bronnen met Slack Canvas om informatie rechtstreeks binnen het platform op te stellen, te delen en bij te werken

Maak verbinding via Huddles met spraak, video en schermdeel voor snelle, informele vergaderingen

Automatiseer repetitieve werkstroomen met Workflow Builder , waarmee u zonder code automatisering kunt toepassen voor goedkeuringen, herinneringen en het doorsturen van taken

Beheer taken rechtstreeks via Slack Lists, met ingebouwde taakvolging, toewijzingen en bewaking van de voortgang

Limieten van Slack

Er ontbreken gedetailleerde instellingen voor het beheren van notificaties, zoals filters of meer opties voor het uitstellen van notificaties

Het heeft moeite met het terugvinden van informatie uit eerdere gesprekken, vooral in drukke kanalen

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 8,75 per maand per gebruiker

Business+: $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 34.300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Hier volgt een recensie van Gartner over deze organisatorische tool:

De mogelijkheid om tegelijkertijd DM's, groepen en kanalen te hebben en de mogelijkheid om moeiteloos van de kleinere groepen naar kanalen over te stappen. De huddles zijn ook erg goed

De mogelijkheid om tegelijkertijd DM's, groepen en kanalen te hebben en de mogelijkheid om moeiteloos van de kleinere groepen naar kanalen over te stappen. De huddles zijn ook erg goed

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals geeft de voorkeur aan instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit snelle en efficiënte communicatie mogelijk maakt, zijn berichten vaak verspreid over meerdere kanalen, threads of directe berichten, waardoor het later moeilijker is om informatie terug te vinden. Met een geïntegreerde oplossing zoals ClickUp Chat worden je chatthreads gekoppeld aan specifieke projecten en taken, waardoor je gesprekken in de juiste context blijven en direct beschikbaar zijn.

17. Microsoft Teams (Het beste voor communicatie op niveau van de onderneming met Office 365-integratie)

via Microsoft

Microsoft Teams is een uitstekende keuze voor grotere organisaties, met name voor bedrijven die al gebruikmaken van Microsoft 365. Het combineert chat, videovergaderingen, het delen van bestanden en integraties met Word, Excel en Outlook.

Het is niet de meest minimalistische app, maar hij biedt alles wat ondernemingen nodig hebben die behoefte hebben aan structuur, veiligheid en diepgaande Microsoft-integratie.

De beste functies van Microsoft Teams

Vat documenten direct samen met Co-pilot File Summary tijdens het chatten, waarbij AI wordt gebruikt om beknopte inzichten uit gedeelde bestanden te bieden

Verbeter vergaderingen met Interpreter Agent voor realtime spraak-naar-spraakvertaling, waardoor deelnemers in hun voorkeurstaal kunnen communiceren met behulp van AI-stemmen

Automatiseer de installatie van vergaderingen met behulp van persoonlijke vergadersjablonen , waarmee gebruikers configuraties vooraf kunnen opslaan en vergaderingen kunnen plannen

Neem vergaderingen op, transcribeer ze en bekijk ze terug met Intelligent Meeting Recap en AI-gestuurde aantekeningen voor efficiënte follow-ups en documentatie

Beperkingen van Microsoft Teams

Gebruikers klagen dat het rommelig wordt met veel kanalen en threads, waardoor gesprekken gemakkelijk zoekraken

De zoekfunctie is niet altijd even nauwkeurig, vooral bij oudere berichten of bestanden

Prijzen van Microsoft Teams

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $ 9,90 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 16.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Teams?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Het beste aan Microsoft Teams is hoe goed het integreert met de rest van de Microsoft 365-suite. Schakelen tussen Teams, Outlook, SharePoint en OneDrive verloopt naadloos, wat de productiviteit echt een boost geeft… Wat ik frustrerend vind, is dat Teams rommelig en onintuïtief kan aanvoelen, vooral voor nieuwe gebruikers. Notificaties kunnen overweldigend zijn, en navigeren tussen chats, kanalen en vergaderingen verloopt niet altijd zo soepel als het zou moeten. Bovendien kan de prestatie op tragere computers achterblijven en doen zich af en toe problemen bij het synchroniseren van bestanden of kalendergebeurtenissen voor.

Het beste aan Microsoft Teams is hoe goed het integreert met de rest van de Microsoft 365-suite. Schakelen tussen Teams, Outlook, SharePoint en OneDrive verloopt naadloos, wat de productiviteit echt een boost geeft… Wat ik frustrerend vind, is dat Teams rommelig en onintuïtief kan aanvoelen, vooral voor nieuwe gebruikers. Notificaties kunnen overweldigend zijn, en navigeren tussen chats, kanalen en vergaderingen verloopt niet altijd zo soepel als het zou moeten. Bovendien kan de prestatie op tragere computers achterblijven en doen zich af en toe problemen bij het synchroniseren van bestanden of kalendergebeurtenissen voor.

18. Zoom (Het beste voor videoconferenties en teamvergaderingen op afstand)

via Zoom

Zoom is de favoriet geworden voor virtuele vergaderingen, en dat is niet voor niets. Het is betrouwbaar, schaalbaar en eenvoudig in gebruik.

Functies zoals scherm delen, breakoutrooms en cloudopnames maken het flexibel voor elke virtuele interactie.

De beste functies van Zoom

Organiseer hoogwaardige vergaderingen met behulp van HD-video-conferenties, die virtuele vergaderingen, webinars en één-op-één-gesprekken ondersteunen

Verhoog de productiviteit met de AI Companion , die verslagen van vergaderingen, vervolgstappen en automatische antwoorden genereert en taken uit telefoongesprekken en chats haalt

Vergroot de inclusiviteit met live vertaalde ondertitels in 33 talen om diverse teams te ondersteunen

Limiet van Zoom

Gebruikers klagen over privacyproblemen, zoals ongeoorloofde toegang tot vergaderingen, mogelijke datalekken en het risico op malware-infecties

De gratis sessie van 40 minuten is erg beperkend, waardoor gebruikers op zoek gaan naar alternatieven voor Zoom

Prijzen van Zoom

Free

Pro: $ 15,99/maand voor 1-9 gebruikers

Business: $ 21,99/maand voor 10-250 gebruikers

Business Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoom

G2: 4,6/5 (meer dan 55.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom?

Hier is een G2-recensie van deze tool:

Zoom Workplace is uiterst betrouwbaar voor videoconferenties, teamvergaderingen en webinars. De interface is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, waardoor iedereen gemakkelijk zonder technische problemen aan een vergadering kan deelnemen of deze kan hosten. Ik ben vooral te spreken over de hoge kwaliteit van de video en audio, de breakout rooms voor groepsdiscussies en de mogelijkheid om sessies op te nemen voor later gebruik. De integraties met kalenders, projectmanagementtools en samenwerkingsapps zorgen voor soepelere dagelijkse werkstroom. Het platform werkt ook consistent op alle apparaten, wat erg handig is.

Zoom Workplace is uiterst betrouwbaar voor videoconferenties, teamvergaderingen en webinars. De interface is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, waardoor iedereen gemakkelijk zonder technische problemen aan een vergadering kan deelnemen of deze kan hosten. Ik ben vooral te spreken over de hoge kwaliteit van de video en audio, de breakout rooms voor groepsdiscussies en de mogelijkheid om sessies op te nemen voor later gebruik. De integraties met kalenders, projectmanagementtools en samenwerkingsapps zorgen voor soepelere dagelijkse werkstroom. Het platform werkt ook consistent op alle apparaten, wat erg handig is.

📌 Tijdmanagement en vergaderingen

19. Calendly (Het beste voor de automatisering van planning en afspraken)

via Calendly

Weet je nog dat je vroeger e-mails stuurde met de vraag 'Wanneer heb je tijd?'? Calendly maakt daar een einde aan.

Stel gewoon je beschikbaarheid in, stuur een link en laat mensen een afspraak boeken zonder heen-en-weer-gepraat. Calendly-integraties synchroniseren met je kalender, voorkomen dubbele boekingen en maken buffertijden en herinneringen mogelijk.

De beste functies van Calendly

Vereenvoudig het boeken van vergaderingen met zelfplanning voor klanten , waarbij genodigden via een gepersonaliseerde link kunnen kiezen uit beschikbare tijdvakken

Synchroniseer kalenders via de kalender-integratie met Google Agenda, Outlook, Microsoft 365 en meer om dubbele boekingen te voorkomen

Pas vergadervoorkeuren aan met aangepaste beschikbaarheidsinstellingen, waaronder buffertijden, kennisgevingsperiodes voor planning en aanpassingen van de vergaderingduur

Vergaderingen efficiënt in met behulp van Routing Forms, waarbij u genodigden op basis van hun reactie naar het juiste teamlid doorverwijst

Limieten van Calendly

Het synchroniseert niet alle Google Agenda's goed, dus sommige uren kunnen beschikbaar lijken terwijl ze geblokkeerd zijn

Sommige gebruikers melden problemen met de verwerking van tijdzones

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12 per maand per gebruiker

Teams: $ 20 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 15.000/jaar

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (meer dan 2.200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Zo beschrijft een G2-recensent zijn ervaring:

Calendly heeft ons planningsproces aanzienlijk gestroomlijnd. Het is geweldig omdat gebruikers, klanten en prospects hiermee afspraken met ons kunnen boeken voor van alles, van softwaredemo's tot technische ondersteuning, trainingen en korte bijpraatsessies… De installatie van het type gebeurtenis kan een beetje hoofdpijn opleveren – het is niet altijd even intuïtief. En soms lijkt het alsof instellingen zonder enige waarschuwing veranderen, wat behoorlijk verwarrend kan zijn als we plotseling met onverwachte wijzigingen worden geconfronteerd.

Calendly heeft ons planningsproces aanzienlijk gestroomlijnd. Het is geweldig omdat gebruikers, klanten en prospects hiermee afspraken met ons kunnen boeken voor van alles, van softwaredemo's tot technische ondersteuning, trainingen en korte bijpraatsessies… De installatie van het type gebeurtenis kan een beetje hoofdpijn opleveren – het is niet altijd even intuïtief. En soms lijkt het alsof instellingen zonder enige waarschuwing veranderen, wat behoorlijk verwarrend kan zijn als we plotseling met onverwachte wijzigingen worden geconfronteerd.

20. Otter.ai (Het beste voor geautomatiseerde transcriptie en samenwerking)

via Otter

Otter.ai transcribeert vergaderingen, lezingen en interviews in realtime, vol met sprekerslabels en doorzoekbare tekst.

U kunt belangrijke momenten markeren, transcripties delen en zelfs samenwerken met teamgenoten. Het integreert met tools zoals Zoom en Google Meet, waardoor het een betrouwbare oplossing is voor iedereen die nauwkeurige verslagen wil zonder de hele vergadering door te moeten krabbelen.

De beste functies van Otter.ai

Identificeer en label sprekers automatisch met tools voor sprekersidentificatie en aanpasbare stemafdrukken voor nauwkeurige toewijzingen

Houd taken en follow-ups bij met behulp van het bijhouden van actiepunten, waarbij verantwoordelijkheden en deadlines worden toegewezen op basis van de content van vergaderingen

Bewerk, doorzoek en werk samen aan transcripties met tekstbewerkingstools, zoekfuncties op trefwoord en deelopties

Personaliseer uw woordenschat en verbeter de nauwkeurigheid met de functies Aangepast woordenboek en naamherkenning

Limieten van Otter

De nauwkeurigheid van transcripties kan variëren, afhankelijk van het accent van de spreker

Bij het exporteren van het transcript in .srt-format raakt de ruimte tussen de regels in bepaalde gevallen in de war

Prijzen van Otter

Free

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 30 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter

G2: 4,3/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter?

Een recensie op G2 zegt:

Otter heeft me geholpen om in realtime aantekeningen te maken en te verwerken en deze direct na vergaderingen te delen. Ik vind het ook fijn dat ik het kan gebruiken om persoonlijke vergaderingen op te nemen vanaf mijn telefoon en deze vervolgens te verwerken in Otter of een andere LLM zoals ChatGPT om vervolgstappen of prototypes van beleid of programma's te ontwikkelen op basis van de vergadering. Een ander gebruik is het opnemen van podcasts of webinars om leermodules te ontwikkelen om mijn vermogen te verdiepen om me de belangrijkste concepten en toepassingen van wat er is behandeld te herinneren.

Otter heeft me geholpen om in realtime aantekeningen te maken en te verwerken en deze direct na vergaderingen te delen. Ik vind het ook fijn dat ik het kan gebruiken om persoonlijke vergaderingen op te nemen vanaf mijn telefoon en deze vervolgens te verwerken in Otter of een andere LLM zoals ChatGPT om vervolgstappen of prototypes van beleid of programma's te ontwikkelen op basis van de vergadering. Een ander gebruik is het opnemen van podcasts of webinars om leermodules te ontwikkelen om mijn vermogen te verdiepen om me de belangrijkste concepten en toepassingen van wat er is behandeld te herinneren.

🧠 Leuk weetje: De lijst van Leonardo da Vinci uit de jaren 1490 bestond niet uit de gebruikelijke boodschappen of dagelijkse klusjes. In plaats daarvan noteerde hij zaken als het opmeten van de stad Milaan, het bestuderen van meetkunde bij vooraanstaande professoren en het uitzoeken hoe mensen in Vlaanderen op ijs lopen. Hij was ook van plan om meer te leren over het kwadrateren van driehoeken en vestingbouwtechnieken (van bomdeskundigen, nota bene).

21. Reclaim.ai (Het beste voor de automatisering van planning en het efficiënt beheren van teamtijd)

Reclaim.ai reserveert automatisch tijd om je te concentreren, zoekt de beste tijdstippen voor vergaderingen en past je agenda aan als er iets verandert. Zo houd je zonder enige moeite grip op veranderende prioriteiten.

Als je voortdurend dubbele afspraken hebt of je geconcentreerd werk steeds wordt verstoord, fungeren de AI-planningsfuncties van Reclaim als een buffer tussen jou en een burn-out.

De beste functies van Reclaim.ai

Bekijk hoeveel tijd er binnen het team wordt besteed aan vergaderingen, geconcentreerd werk en routines

Zorg voor gezonde routines met Habit Scheduling , waarbij je in je kalender tijd vrijmaakt voor terugkerende persoonlijke of professionele gewoontes

Voorkom burn-out en vergadermoeheid met Buffer Time, dat automatisch pauzes en reistijd inplant tussen vergaderingen en Taaken

Overwin de limieten van AI

Ontbreekt in functies van projectmanagement

Het kan niet worden geïntegreerd met Trello, wat betekent dat je taken handmatig moet invoeren en bijwerken

Prijzen van Reclaim AI

Free

Starterspakket: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 18 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

AI-beoordelingen en recensies terugwinnen

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reclaim.ai?

Een tevreden G2-recensent zei het volgende:

Ik gebruik ReclaimAI voor de statistieken. Ik heb moeite met timemanagement en ervoor zorgen dat ik aan de juiste gewoontes werk. Ik maak gebruik van de kritieke niveaus die je aan gewoontes kunt toewijzen… Hoewel de Time Defense-functie uitstekend is, krijg ik deze niet aan de praat. Het is heel goed mogelijk dat ik dit niet goed instel. Als ik het gebruik, staan mijn kalender-gebeurtenissen overal verspreid. Hoe vaker ik het gebruik, hoe beter ik zal begrijpen hoe het werkt. Het zou handig zijn om vakantie of vrije dagen toe te voegen, waarna je dag automatisch wordt bijgewerkt.

Ik gebruik ReclaimAI voor de statistieken. Ik heb moeite met timemanagement en ervoor zorgen dat ik aan de juiste gewoontes werk. Ik maak gebruik van de kritieke niveaus die je aan gewoontes kunt toewijzen… Hoewel de Time Defense-functie uitstekend is, krijg ik deze niet aan de praat. Het is heel goed mogelijk dat ik deze instellingen niet goed instel. Als ik het gebruik, staan mijn gebeurtenissen in de kalender overal verspreid. Hoe vaker ik het gebruik, hoe beter ik zal begrijpen hoe het werkt. Het zou handig zijn om vakantie of vrije dagen toe te voegen, waarna je dag automatisch wordt bijgewerkt.

📌 Categorie 5: Inbox- en e-mailbeheer

22. Clean E-mail (Het beste voor het organiseren en opruimen van je inbox)

Clean Email helpt je de controle terug te krijgen over een rommelige inbox. Het organiseert e-mails in overzichtelijke bundels, past automatisch regels toe en stelt je in staat je uit te schrijven voor content waarvoor je je nooit hebt aangemeld.

Dankzij de slimme filters en bulkacties van de tool verloopt het opruimen snel en moeiteloos.

De beste functies van Clean E-mail

Organiseer e-mails automatisch met slimme filters en regels, waarbij berichten worden gegroepeerd, gesorteerd en doorgestuurd op basis van afzender, status of ouderdom

Verwijder, archiveer, verplaats of label e-mails of rommel in bulk met behulp van Bulkacties

Meld je af voor ongewenste nieuwsbrieven en mailinglijsten met de Unsubscriber -functie

Screen onbekende afzenders met de Screener-functie, zodat berichten van nieuwe of verdachte afzenders uit je hoofdinbox worden geweerd

Limieten van Clean Email

Alle geavanceerde functies zijn alleen toegankelijk via een betaalde versie

Gebruikers klagen over problemen bij het gebruik van Yahoo Mail

Prijzen van Clean E-mail

1 account: $ 9,99/maand

5 accounts: $19,99/maand

10 accounts: $ 29,99/maand

Beoordelingen en recensies van Clean Email voor e-mail

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Clean E-mail?

Laten we eens kijken naar een G2-recensie voor deze organisatietool:

Het beste is dat het onze e-mail organiseert op basis van onze behoeften, spam tegenhoudt en onbelangrijke e-mails onderdrukt, en zelfs een lijst voorstelt met e-mails die moeten worden opgeschoond en met e-mails waarvoor we ons moeten uitschrijven… Soms voegt het enkele noodzakelijke e-mails en promoties toe aan de uitschrijflijst en markeert het mijn belangrijke e-mails als spam. Afgezien daarvan organiseert en beheert het mijn e-mail goed.

Het beste is dat het onze e-mail organiseert op basis van onze behoeften, spam tegenhoudt en onbelangrijke e-mails onderdrukt, en zelfs een lijst voorstelt met e-mails die moeten worden opgeschoond en met e-mails waarvoor we ons moeten uitschrijven… Soms voegt het enkele noodzakelijke e-mails en promoties toe aan de uitschrijflijst en markeert het mijn belangrijke e-mails als spam. Afgezien daarvan organiseert en beheert het mijn e-mail goed.

📌 Categorie 6: Persoonlijke productiviteit en tijdsregistratie

23. Todoist (Het beste voor persoonlijk taakbeheer met projectcategorisering)

via Todoist

Todoist helpt je je taken en projecten te ordenen in een overzichtelijke, afleidingsvrije interface. Stel prioriteiten in, plan terugkerende taken, organiseer op label of project en synchroniseer alles op al je apparaten.

Met Todoist kun je je week plannen, langetermijndoelen bijhouden of gewoon herinneringen krijgen om melk te kopen.

De beste functies van Todoist

Geef taken visueel prioriteit met behulp van kleurgecodeerde niveaus van prioriteit (P1 tot P4) om je te concentreren op wat het belangrijkst is

Versnel de invoer van taken met snelle toevoegfuncties en algemene snelkoppelingen vanaf uw desktop of mobiele apparaat

Gebruik de weergave voor productiviteit om voltooide taken bij te houden en gemotiveerd te blijven

Limieten van Todoist

Het ongedaan maken is een probleem als u per ongeluk een taak op uw mobiele apparaat als voltooid markeert, vooral

De instellingen voor het 'weekend' moeten nog meer werk vergen, en de integratie met kalenders kan al snel rommelig worden

Prijzen van Todoist

Free

Pro: $ 2,50 per maand per gebruiker

Business: $ 8 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.560 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Deze recensie op Capterra trok onze aandacht:

Ik ben erg onder de indruk van de eenvoud en veelzijdigheid van Todoist. Het stelt me in staat om zoveel projecten aan te maken als ik wil, met eindeloze personalisatiemogelijkheden om mijn ervaring te verbeteren… Ik denk dat Todoist zijn bruikbaarheid nog verder zou kunnen vergroten door de rapportagefuncties te verbeteren. Meer gedetailleerde statistieken voor veelgebruikte projecten of inzichten in periodes van piekproductiviteit, zoals de drukste weken van het jaar, zouden van onschatbare waarde zijn…

Ik ben erg onder de indruk van de eenvoud en veelzijdigheid van Todoist. Het stelt me in staat om zoveel projecten aan te maken als ik wil, met eindeloze personalisatiemogelijkheden om mijn ervaring te verbeteren… Ik denk dat Todoist zijn bruikbaarheid nog verder zou kunnen vergroten door de rapportagefuncties te verbeteren. Meer gedetailleerde statistieken voor veelgebruikte projecten of inzichten in periodes van piekproductiviteit, zoals de drukste weken van het jaar, zouden van onschatbare waarde zijn…

24. Toggl Track (Het beste voor tijdsregistratie en analyse van de productiviteit)

via Toggl Track

Toggl Track is een eenvoudige stopwatch voor mensen die willen weten waar hun uren naartoe gaan. Start een timer met één klik, tag je werk per client of project en genereer rapporten om te zien hoe je tijd wordt besteed.

Het is een handige tijdmanagementtip voor freelancers, bureaus of kleine teams die per uur factureren of gewoon meer inzicht in hun tijdsbesteding willen. Er is zelfs inactiviteitsdetectie en integratie met tools als Asana en Trello om het bijhouden naadloos te laten verlopen.

De beste functies van Toggl Track

Vereenvoudig tijdsregistratie met automatiserde tijdsregistratie en achtergrondregistratie, een app voor het vastleggen van gegevens en websiteactiviteit

Keur werkuren goed en beheer ze met digitale urenregistraties , waarmee u urenregistraties kunt verzenden, controleren en goedkeuren voor de salarisadministratie

Stel tarieven en projectlimieten in om uitgaven in realtime te monitoren

Limieten van Toggl Track

Gebruikers klagen dat er in de gratis versie te weinig categorieën en projecten zijn in vergelijking met alternatieven voor Toggl

Het stuurt geen herinneringen om tijdsregistratie in te schakelen

Prijzen van Toggl Track

Free ( voor maximaal 5 gebruikers)

Starterspakket: $ 10 per maand per gebruiker

Premium: $ 20 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Toggl Track-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Toggl Track?

Een Reddit-gebruiker schrijft:

Ik ben letterlijk al dagen op zoek naar een stopwatch of software voor tijdsregistratie die de start- en stoptijden weergeeft. Ik heb eindelijk Toggl Track geprobeerd en het is de enige die start- en stoptijden laat zien. Het enige wat ik niet prettig vind, is dat ik moet inloggen, maar ik ben wel te spreken over hun Windows-app die ik kan verkleinen, waardoor ik me geen zorgen meer hoef te maken dat ik per ongeluk mijn browser sluit terwijl de stopwatch loopt en mijn tijd kwijtraak. Bovendien is het uiterst eenvoudig in gebruik; het is niet nodig om een menu te openen of een PDF met tijden te genereren. Met een paar muisklikken wordt de tijd weergegeven waarop u de timer hebt gestart en de tijd waarop u de timer hebt gestopt.

Ik ben letterlijk al dagen op zoek naar een stopwatch of software voor tijdsregistratie die de start- en stoptijden weergeeft. Ik heb eindelijk Toggl Track geprobeerd en het is de enige die start- en stoptijden laat zien. Het enige wat ik niet prettig vind, is dat ik moet inloggen, maar ik ben wel te spreken over hun Windows-app die ik kan verkleinen, waardoor ik me geen zorgen meer hoef te maken dat ik per ongeluk mijn browser sluit terwijl de stopwatch loopt en mijn tijd kwijtraak. Bovendien is het uiterst eenvoudig in gebruik; het is niet nodig om een menu te openen of een PDF met tijden te genereren. Met een paar muisklikken wordt de tijd weergegeven waarop u de timer hebt gestart en de tijd waarop u de timer hebt gestopt.

25. TimeCamp (Het beste voor tijdsregistratie en rapportage voor teams)

via TimeCamp

TimeCamp splitst de tijd op per client, taak of project voor rapporten die trends bij de productiviteit en factureerbare uren weergeven.

Het kan worden geïntegreerd met populaire tools voor projectmanagement en facturering, waardoor het ideaal is voor freelancers, bureaus en teams die behoefte hebben aan transparante, nauwkeurige tijdregistratie zonder micromanagement.

De beste functies van TimeCamp

Analyseer en beheer werkuren met behulp van urenregistraties en aanwezigheidsregistratie, inclusief overuren, verlofrapportage en automatisering van de salarisadministratie

Automatiseer werkstroomen met op trefwoorden gebaseerde tijdsregistratie, waarbij taken en projecten automatisch worden toegewezen op basis van namen, URL's of venstertitels

Zorg voor nauwkeurige budgettering van projecten en facturering met aanpasbare factureringstarieven en notificaties over budgetten

Limieten van TimeCamp

Beperkte functionaliteit van de mobiele app in vergelijking met de desktop-versie

Het is lastig om tijdblokken aan te passen nadat je er eenmaal informatie aan hebt toegevoegd

Prijzen van TimeCamp

Gratis proefversie

Starterspakket: $ 1,49 per maand per gebruiker

Premium: $ 2,99 per maand per gebruiker

Ultimate: $ 3,99/maand per gebruiker

Enterprise: $ 11,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van TimeCamp

G2: 4,7/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 590 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TimeCamp?

Gebaseerd op een G2-recensie:

Een goed, eenvoudig, bewerkbaar en redelijk geprijsd tijdregistratieprogramma voor mensen die wat ongeorganiseerd zijn en een paar klanten hebben. Niet te geautomatiseerd, waardoor ik de controle houd over het programma en de resultaten.

Een goed, eenvoudig, bewerkbaar en redelijk geprijsd tijdregistratieprogramma voor mensen die wat ongeorganiseerd zijn en een paar klanten hebben. Niet te veel geautomatiseerd, waardoor ik de controle houd over het programma en de resultaten.

26. Habitica (Het beste voor het gamificeren van je taken en het aanleren van gewoontes)

via Habitica

Habitica verandert productiviteit in een rollenspel (RPG) waarin het afvinken van taken je avatar helpt om een hoger niveau te bereiken. Bouw gewoontes op, houd doelen bij, verdien beloningen en doe mee aan uitdagingen met vrienden of collega's.

Het is leuk, motiverend en verrassend effectief, vooral als je gedijt op reeksen, statistieken of een beetje vriendschappelijke competitie.

De beste functies van Habitica

Visualiseer je voortgang en blijf gemotiveerd met het Leveling System , Achievements en Badges , waarmee je XP, goud en visuele erkenning verdient

Creëer consistentie met behulp van streak-tellers en taken met kleuren, zodat u routines kunt bijhouden en uw momentum kunt behouden

Werk samen en blijf verantwoordelijk via feestjes en sociale missies, waarbij je samen met vrienden de strijd aangaat met eindbazen en groepsuitdagingen voltooit

Limieten van Habitica

De gebruikersinterface zou gebruiksvriendelijker kunnen zijn voor gebruikers

Gebruikers klagen dat er meer opties voor het aanpassen van avatars zouden moeten zijn

Prijzen van Habitica

$ 9 per maand + $ 3 per extra lid

Beoordelingen en recensies van Habitica

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Habitica?

Een reactie op een Reddit-bericht luidt:

Werkt heel goed voor mijn brein en helpt me dingen te doen die ik al heel lang wilde doen. Geeft me de dopamine voor taken die ik als neurodivergent persoon mis.

Werkt heel goed voor mijn brein en helpt me dingen te doen die ik al heel lang wilde doen. Geeft me de dopamine voor Taaken die ik als neurodivergent persoon mis.

🔍 Wist je dat? In een experiment presteerden deelnemers slechter op geheugentaakjes als er zelfs maar een smartphone in de buurt zichtbaar was, zelfs als deze was uitgeschakeld. Dus ja, die 'focusmodus' vereist ook fysieke afstand.

📌 Categorie 7: Sociale media en ontwerp

27. Buffer (Het beste voor het plannen en uitvoeren van automatisering van posts op sociale media)

via Buffer

Met Buffer kunt u sociale media eenvoudig beheren als een professional. Plan berichten in op verschillende platforms, werk samen aan concepten, ontvang op gegevens gebaseerde aanbevelingen en maak zelfs landingspagina's met de Start Page-functie.

De overzichtelijke interface, analysetools en AI-contentassistent helpen kleine teams en individuele makers om hun socialemediastrategie scherp te houden.

De beste functies van Buffer

Aangepaste content voor elk socialemediaplatform, inclusief taal, afbeeldingen en hashtags

Analyseer prestaties met gedetailleerde rapportages om betrokkenheid, bereik en demografische gegevens van het publiek bij te houden en de effectiviteit van content te meten

Integreer Buffer met Canva, WordPress, Google Drive en andere contenttools

Limiet van Buffer

De tool biedt geen analyses voor alle sociale mediaplatforms, en Pinterest-accounts kunnen soms geen verbinding maken

Gebruikers hebben gemeld dat geplande berichten niet zijn gepubliceerd

Prijzen van Buffer

Free

Essentials: $ 6 per maand per kanaal

Team: $ 12/maand per kanaal

Aangepaste prijzen voor meer dan 10 kanalen

Beoordelingen en recensies van Buffer

G2: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buffer?

Een recensie op Capterra biedt een handig overzicht:

Het gebruik van Buffer is een transformatieve ervaring geweest voor het beheren van mijn aanwezigheid op sociale media. Het platform biedt een naadloze en efficiënte manier om content te plannen en te posten op verschillende socialemediakanalen… Het enige nadeel dat ik bij Buffer ben tegengekomen, is de limiet voor teksten op Twitter/X-berichten. Hoewel dit meer een beperking is die door Twitter/X zelf wordt opgelegd, zou het geweldig zijn als Buffer enkele functies of tips zou kunnen bieden om deze limieten effectiever te beheren, zoals een automatische tekenteller of suggesties voor het inkorten van tekst…

Het gebruik van Buffer is een transformatieve ervaring geweest voor het beheren van mijn aanwezigheid op sociale media. Het platform biedt een naadloze en efficiënte manier om content te plannen en te posten op verschillende socialemediakanalen… Het enige nadeel dat ik bij Buffer ben tegengekomen, is de limiet voor teksten op Twitter/X-berichten. Hoewel dit meer een beperking is die door Twitter/X zelf wordt opgelegd, zou het geweldig zijn als Buffer enkele functies of tips zou kunnen bieden om deze limieten effectiever te beheren, zoals een automatische tekenteller of suggesties voor het inkorten van tekst…

28. Canva (Het beste voor het maken van visuele content zoals afbeeldingen en presentaties)

via Canva

Canva is dé plek om binnen enkele minuten prachtige afbeeldingen te maken. Kies uit duizenden sjablonen, maak met slepen en neerzetten je aangepaste afbeeldingen en werk in realtime samen met je teamgenoten.

Van pitchdecks en posts op sociale media tot cv's en rapporten: Canva maakt ontwerpen toegankelijk voor iedereen die opvallende content nodig heeft.

De beste functies van Canva

Versnel uw werkstroom met Magic Design, Magic Write en Magic Eraser , voor AI-ontwerpsuggesties, tekstgeneratie en het verwijderen van ongewenste elementen

Maak professionele video's met tools voor videobewerking, zoals achtergrondverwijdering, synchronisatie van beats en naadloze integratie van video- en audiotracks

Stroomlijn je socialemediastrategie door vanuit Canva rechtstreeks content op meerdere platforms te publiceren

Krijg toegang tot de uitgebreide bibliotheek met aanpasbare sjablonen voor kant-en-klare contentkalenders, afbeeldingen voor sociale media, marketingmateriaal en meer

Limieten van Canva

De sjablonen voor videobewerking zijn niet geschikt voor langere video's

Geëxporteerde ontwerpen missen de oorspronkelijke kwaliteit

Prijzen van Canva

Free

Pro: $ 15 per maand per gebruiker

Teams: $ 10 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canva?

Volgens een recensie op G2:

Canva maakt professioneel ogende ontwerpen voor iedereen toegankelijk, zelfs zonder eerdere ontwerpervaring. Dankzij de drag-and-drop-interface, de uitgebreide bibliotheek met sjablonen, lettertypes en afbeeldingen, en de AI-aangedreven functies kan ik snel alles maken, van posts voor sociale media tot presentaties en marketingmateriaal.

Canva maakt professioneel ogende ontwerpen voor iedereen toegankelijk, zelfs zonder eerdere ontwerpervaring. Dankzij de drag-and-drop-interface, de uitgebreide bibliotheek met sjablonen, lettertypes en afbeeldingen, en de AI-aangedreven functies kan ik snel alles maken, van posts voor sociale media tot presentaties en marketingmateriaal.

29. Pocket (Het beste voor het opslaan van artikelen, video's en pagina's om later te bekijken)

via Pocket

Met Pocket kun je artikelen, video's en webcontent opslaan om later, online of offline, zonder afleiding te bekijken. Voorzie je opgeslagen items van tags, organiseer ze op jouw manier en laat de tool je nieuwe leesmateriaal aanbevelen op basis van je interesses.

Het is ideaal voor onderzoekers, contentmakers en kennisverzamelaars die op zoek zijn naar een slimmere manier om hun leeslijst te beheren.

De beste functies van Pocket

Sla artikelen, video's en pagina's direct op met één klik

Lees zonder afleiding dankzij een overzichtelijke, advertentievrije artikelweergave, zonder rommel en format

Markeer belangrijke punten en ideeën om later terug te komen op belangrijke informatie en deze te raadplegen

Limieten van Pocket

De gebruikersinterface is niet intuïtief voor gebruikers

Het is niet gekoppeld aan de Readwise-app, wat belangrijk is voor kennisbeheer

Prijzen voor Pocket

Gratis proefversie

Premium jaarabonnement: £ 35,99 per jaar per gebruiker (ongeveer $ 26,87)

Premium maandelijks abonnement: £ 3,95/maand per gebruiker (ongeveer $ 2,95)

Beoordelingen en recensies van Pocket

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Pocket?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Ik gebruik de Pocket-extensie in mijn Firefox-browser om artikelen op te slaan die ik tegenkom tijdens mijn onderzoek naar B2B SaaS-onderwerpen. Het beste aan Pocket is dat ik meteen tags kan toewijzen wanneer ik de content opsla (blogs, posts op sociale media, YouTube-video's). Daardoor hoef ik niet naar de website te gaan om de opgeslagen content te sorteren… Ik geloof dat er een gratis automatische voorleesoptie op Pocket zat, die ik nu mis.

Ik gebruik de Pocket-extensie in mijn Firefox-browser om artikelen op te slaan die ik tegenkom tijdens mijn onderzoek naar B2B SaaS-onderwerpen. Het beste aan Pocket is dat ik meteen tags kan toewijzen wanneer ik de content opsla (blogs, posts op sociale media, YouTube-video's). Daardoor hoef ik niet naar de website te gaan om de opgeslagen content te sorteren… Ik geloof dat er een gratis automatische voorleesoptie op Pocket zat, die ik nu mis.

30. MindMeister (Het beste voor mindmapping en het visueel ordenen van ideeën)

via MindMeister

MindMeister is een mindmapping-tool waarmee je ideeën kunt schetsen, complexe gedachten kunt ordenen en kunt samenwerken met je team.

Pas je mindmaps aan, voeg pictogrammen en links toe en organiseer je gedachten visueel zonder overweldigd te raken. Of je nu een project plant, een scriptie schrijft of gewoon je gedachten op een rijtje zet, MindMeister geeft je ideeën de ruimte om te groeien.

De beste functies van MindMeister

Verrijk mindmaps met bijlagen en ingesloten media, zoals ondersteunende bestanden, afbeeldingen, video's, links en aantekeningen voor extra context

Schakel tussen weergaven met de overzichtsmodus en wissel tussen visuele mindmaps en lineaire overzichten voor een flexibele beoordeling

Houd wijzigingen bij en herstel eerdere versies met de versiegeschiedenis voor een volledig controlespoor en eenvoudige terugkeer naar eerdere kaartversies

Pas het uiterlijk aan met thema's en stijlen, waaronder aangepaste huisstijlen, layouts en kleurenschema's die bij uw identiteit passen

Limieten van MindMeister

U kunt geen werkstroomdiagrammen maken

De tool loopt achter wanneer uw kaart gedetailleerd is of er grote bijlagen aan zijn toegevoegd

Prijzen van MindMeister

Free

Persoonlijk: $ 3,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Pro: $ 5,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 8,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van MindMeister

G2: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over MindMeister?

Een recensent van Capterra schrijft:

We gebruiken MindMeister om gezamenlijk terug te blikken op projecten. Het grote voordeel is dat het al alle tabbladen voor verschillende opties bevat (bijv. 'wat kunnen we verbeteren' en 'wat kunnen we leren'), zodat we zowel positieve als negatieve feedback verzamelen. Dit is vooral handig omdat de grootste moeilijkheid bij projectoverzichten is dat ze ofwel volledig negatief ofwel volledig positief zijn.

We gebruiken MindMeister om gezamenlijk terug te blikken op projecten. Het grote voordeel is dat het al alle tabbladen voor verschillende opties bevat (bijv. 'wat kunnen we verbeteren' en 'wat kunnen we leren'), zodat we zowel positieve als negatieve feedback verzamelen. Dit is vooral handig omdat de grootste moeilijkheid bij projectoverzichten is dat ze ofwel volledig negatief ofwel volledig positief zijn.

📌 Categorie 8: Veiligheid en bescherming

31. Okta (Het beste voor identiteits- en toegangsbeheer in ondernemingen)

via Okta

Okta biedt uw team één plek om toegang te krijgen tot al hun tools, met SSO, meervoudige verificatie (MFA) en waterdichte identiteitscontroles.

De integraties omvatten duizenden apps en het is ontwikkeld voor IT-teams die gegevens willen beschermen zonder in te boeten aan productiviteit.

De beste functies van Okta

Automatiseer gebruikersbeheer met levenscyclusbeheer, waardoor onboarding, offboarding en wijzigingen in rollen worden gestroomlijnd

Integreer met bestaande systemen via directory-integratie, door verbinding te maken met Active Directory, LDAP en andere directories

Bescherm resources met adaptieve verificatie en contextgebaseerde toegang, waarbij vereisten voor veiligheid worden aangepast aan risicovactoren zoals gebruikersgedrag, apparaat en locatie

Versnel de acceptatie van apps met kant-en-klare applicatie-integraties via het Okta Integration Network (OIN)

Limieten van Okta

De eerste installatie kost veel tijd

Gebruikers klagen over inlogproblemen, met name het feit dat ze herhaaldelijk wachtwoorden moeten invoeren

Prijzen van Okta

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Okta

G2: 4,5/5 (meer dan 890 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 880 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Okta?

Een recensie op Capterra verwoordt het als volgt:

Ik vind het dashboard handig om roosters en kalenders te maken voor medewerkers die zijn toegewezen aan bepaalde taken buiten kantooruren… Wanneer het systeem vraagt om het wachtwoord te resetten, staat het dit niet toe. Het vraagt om een zin voor veiligheid waarvan mij is verteld dat er “geen antwoord op is”, zodat je nooit meer toegang krijgt en je contact moet opnemen met de klantenservice om het te laten resetten. Geen van de vragen over veiligheid die je kiest, is relevant.

Ik vind het dashboard handig om roosters en kalenders te maken voor medewerkers die zijn toegewezen aan bepaalde taken buiten kantooruren… Wanneer het systeem vraagt om het wachtwoord te resetten, staat het dit niet toe. Het vraagt om een zin voor veiligheid waarvan mij is verteld dat er “geen antwoord op is”, zodat je nooit meer toegang krijgt en je contact moet opnemen met de klantenservice om het te laten resetten. Geen van de vragen over veiligheid die je kiest, is relevant.

📌 Categorie 9: Klantrelatiebeheer

32. Nimble (Het beste voor relatiebeheer met slimme CRM-functies)

via Nimble

Nimble is een sociaal vaardige assistent die je contacten, e-mails en kalenders bij elkaar brengt voor directe context bij elk gesprek. Het werkt contactgegevens automatisch bij via het internet en toont je een volledige communicatiegeschiedenis, zodat je nooit meer een follow-up mist.

Met de browserextensie kunt u overal online leads vastleggen, en dankzij de integraties blijft alles synchroniseerd.

De beste functies van Nimble

Synchroniseer met Google en Microsoft 365 om je contacten, kalenders en e-mails op alle platforms up-to-date te houden

Personaliseer uw ervaring met aanpasbare contactgegevens en het dashboard Today Page

Verhoog de productiviteit met werkstroom-sjablonen, groepsberichten, berichtsequenties en automatiseringstools

Vergroot uw kansen met social profile matching, waarmee u automatisch online gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en fysieke adressen kunt achterhalen

Beperkingen van Nimble

De widget in de browser loopt vaak achter en voegt de foto van de contactpersoon niet toe als bijlage bij het contact

Gebruikers klagen dat het een limiet heeft voor het aantal mensen dat je kunt bereiken en dat het steeds dezelfde e-mails verstuurt

Flexibele prijzen

Standaard: $ 29,90 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Nimble

G2: 4,5/5 (meer dan 1.100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nimble?

Volgens een G2-recensie:

Nimble neemt ongeveer 70% van het werk uit handen dat nodig is om mensen te vinden, te begrijpen, vast te leggen, te taggen en te contacteren. Het resultaat is dat u meer tijd heeft om aan relaties met mensen te werken in plaats van hun gegevens te bewerken.

Nimble neemt ongeveer 70% van het werk uit handen dat nodig is om mensen te vinden, te begrijpen, vast te leggen, te taggen en te contacteren. Het resultaat is dat u meer tijd heeft om aan relaties met mensen te werken in plaats van hun gegevens te bewerken.

📌 Categorie 10: E-commerce

33. Shopify (Het beste voor het opzetten en beheren van een e-commercebusiness)

via Shopify

Shopify biedt je alles wat je nodig hebt om een e-commercewinkel te starten, te runnen en te laten groeien. Ontwerp je winkel, beheer producten, accepteer betalingen, verzend bestellingen en schaal op, allemaal vanuit één gestroomlijnd dashboard.

Met ingebouwde analyses, krachtige apps en aanpasbare thema's kun je met Shopify je winkel afstemmen op je merk (en bedrijfsdoelen).

De beste functies van Shopify

Bouw en pas je online winkel aan met een drag-and-drop-bouwer waarvoor geen code nodig is

Accepteer betalingen veilig en flexibel met Shopify Payments , dat alle gangbare creditkaarten, digitale portemonnees en meer ondersteunt

Optimaliseer het afrekenproces en verhoog de conversies met uitbreidingsmogelijkheden voor het afrekenproces , waarmee u volledige controle krijgt over het ontwerp van het afrekenproces, upsells en betalingsopties

Automatiseer processen met tools voor voorraadbeheer, waaronder realtime voorraadtracering, synchronisatie tussen meerdere locaties en beheer van bestellingen

Limieten van Shopify

Beperkte aanpassingsmogelijkheden, die bovendien sterk afhankelijk zijn van apps van derden

Gebruikers klagen over problemen met de veiligheid, met name dat Shopify toegang heeft tot uw website, inclusief marketingmateriaal, product-, verkoop- en voorraadgegevens

Prijzen van Shopify

Basis: $ 39/maand

Shopify: $ 105/maand

Geavanceerd: $399/maand

Plus: Vanaf $ 2.300/maand bij een looptijd van 3 jaar

Shopify-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 4.600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Shopify?

Dit is wat een G2-recensie zegt:

Geweldig. Precies wat ik nodig heb om een redelijk succesvolle e-commercewinkel te starten en te runnen. Door de Shopify App Store te gebruiken heb ik de functies van de site ook echt uitgebreid… Het aanpassen van de thema's zonder veel kennis van codeen kan soms een hoofdpijn zijn. Wat ik het minst leuk vind, is dat ze geen nummer voor klantenservice meer hebben

Geweldig. Precies wat ik nodig heb om een redelijk succesvolle e-commercewinkel te starten en te runnen. Door de Shopify App Store te gebruiken heb ik de functies van de site ook echt uitgebreid… Het aanpassen van de thema's zonder veel kennis van codeen kan soms een hoofdpijn zijn. Wat ik het minst leuk vind, is dat ze geen nummer voor klantenservice meer hebben

34. QuickBooks (Het beste voor boekhouding, facturering en financieel beheer)

via QuickBooks

QuickBooks houdt automatisch inkomsten, uitgaven, salarisadministratie en belastingen bij, zodat u minder tijd kwijt bent aan cijferwerk. Maak professionele facturen, koppel bankrekeningen en genereer rapportages die echt iets zeggen. Het helpt u het hele jaar door georganiseerd, belastingklaar en financieel overzichtelijk te blijven.

De beste functies van QuickBooks

Automatiseer financiële taken met Bank Feeds , waarbij u uw bankrekeningen verbindt met de tool voor realtime synchronisatie van transacties

Maak en verstuur professionele facturen met sjablonen die branding, automatische betalingsherinneringen en betalingsafstemming ondersteunen

Houd uitgaven efficiënt bij en categoriseer ze met uitgavenbeheer, inclusief het vastleggen van bonnen via de mobiele app

Beperkingen van QuickBooks

Gebruikers klagen over problemen met complexe boekhoudprocessen

Het ondersteunt het beheer van meerdere entiteiten binnen één account niet

Prijzen van QuickBooks

Gratis proefversie

Simple Start: $38/maand

Essentials: $75/maand (voor drie gebruikers)

Plus: $ 115/maand (voor vijf gebruikers)

Geavanceerd: $ 275/maand (maximaal 25 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van QuickBooks

G2: 4/5 (meer dan 3.400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuickBooks?

Een Reddit-gebruiker voegt hieraan toe:

QBO is eenvoudig. U koppelt een bankrekening, zodat transacties automatisch worden geïmporteerd. U maakt rekeningen aan voor inkomsten, uitgaven, activa, passiva, enz. in uw rekeningstelsel. U kunt instellingen instellen zodat QBO specifieke soorten geïmporteerde transacties automatisch indeelt in de rekeningen die u opgeeft (bijvoorbeeld: transacties met "VERIZON" in de banktekst worden automatisch ingedeeld in de rekening Telefoonkosten). Op deze manier hoeft u niet elke geïmporteerde transactie handmatig in te delen.

QBO is eenvoudig. U koppelt een bankrekening, zodat transacties automatisch worden geïmporteerd. U maakt rekeningen aan voor inkomsten, uitgaven, activa, passiva, enz. in uw rekeningstelsel. U kunt regels instellen zodat QBO specifieke soorten geïmporteerde transacties automatisch indeelt in de rekeningen die u opgeeft (bijvoorbeeld: transacties met "VERIZON" in de banktekst worden automatisch ingedeeld in de rekening Telefoonkosten). Op deze manier hoeft u niet elke geïmporteerde transactie handmatig in te delen.

🔍 Wist je dat? Wanneer teams visuele projectborden zoals Kanban gebruiken, leggen ze onbewust sterkere geheugenverbindingen met taken. Dit hangt samen met het loci-effect (de geheugenpaleistechniek); je hersenen onthouden dingen beter wanneer ze visueel in kaart worden gebracht.

35. Sortly (Het beste om voorraad bij te houden en om activabeheer uit te voeren)

via Sortly

Sortly maakt voorraadbeheer visueel, eenvoudig en stressvrij. Maak foto's van uw items, tag ze met aangepaste velden en gebruik QR-codes of barcodes om alles georganiseerd te houden.

De tools zijn mobielvriendelijk en intuïtief en speciaal ontwikkeld voor kleine teams en bedrijven die de controle willen behouden zonder spreadsheets of een steile leercurve.

De beste functies van Sortly

Organiseer uw bestanden met aanpasbare mappen en tags die aansluiten bij uw werkstroom en categorieën

Houd voorraadniveaus in realtime bij met notificaties en meldingen bij lage voorraad

Voer efficiënte audits uit met activiteitenlogboeken en voorraadgeschiedenis om verantwoording te waarborgen

Limieten van Sortly

Er gelden beperkingen voor het gebruik van barcodeprinters

De app geeft niet de exacte datum en tijd van een gebeurtenis weer

Prijzen van Sortly

Free

Geavanceerd: $ 49 per maand per gebruiker

Ultra: $ 149 per maand per gebruiker

Premium: $ 299 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sortly

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sortly?

Als een aantekening in een recensie op Capterra:

Het is heel eenvoudig om voorraad te reserveren en het is ook heel nauwkeurig in het bijhouden van waar een item is geweest als je de geschiedenis ervan wilt controleren. Het vermindert verliezen en zorgt voor een uitstekende voorraadbeheer… Je moet de geschiedenis van een item doorzoeken om te zien dat er drie weken geleden een gebeurtenis is geweest. Ik zou liever een exacte datum en tijd zien.

Het is heel eenvoudig om voorraad te reserveren en het is ook heel nauwkeurig in het bijhouden van waar een item is geweest als je de geschiedenis ervan wilt controleren. Het vermindert verliezen en zorgt voor een uitstekende voorraadbeheer… Je moet de geschiedenis van een item doorzoeken om te zien dat er drie weken geleden een gebeurtenis is geweest. Ik zou liever een exacte datum en tijd zien.

📌 Categorie 11: Personeels- en HR-beheer

36. Workable (Het beste voor het stroomlijnen van wervings- en aanwervingsprocessen)

via Workable

Workable is een wervingsplatform dat u helpt vacatures te plaatsen, sollicitanten te bijhouden, sollicitatiegesprekken in te plannen en gezamenlijke wervingsbeslissingen te nemen. U krijgt aangepaste wervingsprocessen, tools voor teamfeedback, HR-sjablonen en rapportagedashboards die laten zien wat werkt (en wat niet).

De beste functies van Workable

Stroomlijn wervingsprocessen met AI-gestuurde kandidatenwerving, die automatisch miljoenen profielen doorzoekt voor suggesties

Automatiseer repetitieve taken met recruitmentautomatisering, inclusief aanpasbare werkstroomen, e-mailsjablonen en automatische planning van sollicitatiegesprekken

Beoordeel kandidaten met gestructureerde interviewkits en scorekaarten voor een objectieve evaluatie

Versnel het wervingsproces met Mobile Recruiting om onderweg kandidaten te beoordelen, te communiceren en sollicitatiegesprekken in te plannen

Limieten van Workable

De zoekfunctie is slecht en is afhankelijk van tags

U kunt geen opmerkingen plaatsen bij profielen of kandidaten e-mailen, tenzij ze als bijlage bij een vacature zijn gevoegd

Prijzen van Workable

Gratis proefversie

Standaard: $ 360/maand voor 1-20 medewerkers

Premier: $ 599/maand voor 1-20 medewerkers (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Workable

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Workable?

Uit een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan Workable is de gebruiksvriendelijke interface en hoe het het hele wervingsproces vereenvoudigt – van het plaatsen van vacatures tot het inwerken van kandidaten. Het platform maakt het gemakkelijk om samen te werken met wervingsteams, de voortgang van sollicitanten bij te houden en te communiceren met kandidaten, allemaal op één plek.

Wat ik het leukste vind aan Workable is de gebruiksvriendelijke interface en hoe het het hele wervingsproces vereenvoudigt – van het plaatsen van vacatures tot het inwerken van kandidaten. Het platform maakt het gemakkelijk om samen te werken met wervingsteams, de voortgang van sollicitanten bij te houden en te communiceren met kandidaten, allemaal op één plek.

🔍 Wist je dat? Bij Zappos kregen nieuwe medewerkers vroeger geld om ontslag te nemen. Na hun introductieperiode kregen werknemers 2.000 dollar aangeboden om te vertrekken als ze vonden dat de baan niet bij hen paste. Het idee: alleen mensen die echt gemotiveerd waren om te blijven, zouden het geld afslaan.

37. Wanneer ik werk (Het beste voor personeelsplanning en ploegendienstbeheer)

via When I Work

Met When I Work kunt u binnen enkele minuten eenvoudig roosters voor medewerkers opstellen, delen en beheren. Medewerkers kunnen via de app diensten ruilen, inklokken en met elkaar chatten, terwijl managers realtime updates en tijdsregistratie krijgen voor een soepele salarisverwerking.

Dit is vooral handig voor teams die op uurbasis werken in de detailhandel, horeca of gezondheidszorg, waar flexibiliteit een must is en duidelijke communicatie van cruciaal belang is.

De beste functies van When I Work

Beheer uw personeel met een cloudgebaseerde tijdregistratie, waarmee medewerkers vanaf elk apparaat kunnen in- en uitklokken

Blijf op de hoogte van de aanwezigheid, te laat komen en personeelstrends met gedetailleerde analyses en realtime waarschuwingen voor diensten met notificaties

Synchroniseer uren rechtstreeks met ADP, Gusto of Paychex voor een naadloze integratie van de salarisadministratie

Beperkingen van When I Work

U kunt geen opties kopiëren en plakken voor de schema's van de afgelopen en komende week

Gebruikers klagen dat de functie om te chatten traag is en soms hapert

Prijzen van When I Work

Eén locatie of schema: $ 2,50 per maand per gebruiker

Meerdere locaties of roosters: $ 5 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van When I Work

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over When I Work?

Als deel van een Capterra-recensie:

Het gebruiksgemak van de app. Maakt je werkschema een fluitje van een cent. Je kunt zoveel meer doen dan alleen zien wanneer je werkt, zoals berichten sturen naar collega's, je verwachte en totale uren bekijken, het exacte bedrag van je salaris en het verwachte jaarsalaris zien, verlof of extra uren aanvragen; het is alsof je je baas altijd in je zak hebt.

Het gebruiksgemak van de app. Maakt je werkschema een fluitje van een cent. Je kunt zoveel meer doen dan alleen zien wanneer je werkt, zoals berichten sturen naar collega's, je verwachte en totale uren bekijken, het exacte bedrag van je salaris en het verwachte jaarsalaris zien, verlof of extra uren aanvragen; het is alsof je je baas altijd in je zak hebt.

🧠 Leuk weetje: De organisatiemethode van Marie Kondo is geïnspireerd door de Shinto-filosofie. In het Shinto-geloof wordt aangenomen dat zelfs levenloze objecten energie bevatten. Daarom legt haar methode de nadruk op dankbaarheid en een emotionele verbinding met bezittingen.

38. 7shifts (Het beste voor roosterplanning in restaurants en personeelsbeheer)

via 7shifts

7shifts maakt personeelsplanning voor restaurants eenvoudiger door u in staat te stellen roosters op te stellen, personeelskosten bij te houden, naleving te controleren en zelfs de vraag te voorspellen.

Medewerkers hebben onderweg toegang tot roosters, wijzigingen in dienstroosters en verlofaanvragen, terwijl managers de controle behouden over de personeelskosten en de prestaties van de teams.

De beste functies van 7shifts

Automatiseer het aanmaken van dienstroosters met de automatische planner op basis van machine learning, die historische gegevens, arbeidskosten en verkoopprognoses analyseert

Geef medewerkers de mogelijkheid om via de app diensten te ruilen of openstaande diensten op te eisen met behulp van dienstroosterruil en dienstroosterpools

Voorkom overwerk met waarschuwingen voor overuren en pauzeverklaringen die potentiële overuren signaleren

Vereenvoudig de verdeling van fooien met automatiserde fooienpooling, synchroniseerd met kassasystemen voor een eerlijke uitbetaling

Limieten van 7shifts

Gebruikers klagen dat de tool tijdens werkdagen vaak uitvalt

U kunt inactieve medewerkers niet in één keer verwijderen

Prijzen van 7shifts

Free

Prijs: $ 44,99/maand per locatie

De kosten: $ 89,99 per maand per locatie

Gourmet: $ 149/maand per locatie

Beoordelingen en recensies van 7shifts

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 7shifts?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Het schema is in één oogopslag te zien en de kleuren/letters maken duidelijk wat elke positie inhoudt. 7shifts is geweldig voor het plaatsen van aankondigingen en berichten, en om deze op specifieke posities te richten… Soms, als er veel medewerkers zijn en je een week vooruit wilt gaan, moet je weer naar beneden scrollen om terug te komen bij hetzelfde gedeelte.

Het schema is in één oogopslag te zien en de kleuren/letters maken duidelijk wat elke positie inhoudt. 7shifts is geweldig voor het plaatsen van aankondigingen en berichten, en om deze op specifieke posities te richten… Soms, als er veel medewerkers zijn en je een week vooruit wilt gaan, moet je weer naar beneden scrollen om terug te komen bij hetzelfde gedeelte.

39. Workday (Het beste voor HR, salarisadministratie en talentmanagement op niveau van de onderneming)

via Workday

Workday is een solide platform voor werving en onboarding tot salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en het bijhouden van prestaties. Het is slim, mobielvriendelijk en zit boordevol analyses die u helpen bij het nemen van strategische beslissingen over uw personeel.

De beste functies van Workday

Versnel het wervingsproces en verbeter de resultaten met AI-gestuurde herontdekking van talent, waarbij gekwalificeerde kandidaten uit uw talentpools naar voren worden gehaald

Personaliseer de onboarding en betrokkenheid met dynamische ervaringen die nieuwe medewerkers begeleiden van aanbod tot integratie

Verbeter de interne mobiliteit met intelligente vacatureaanbevelingen, waarbij AI wordt gebruikt om medewerkers te koppelen aan rollen op basis van vaardigheden, interesses en loopbaantrajecten

Stroomlijn de beloningsplanning met AI-aangedreven aanbevelingen die relevante plannen voorstellen op basis van geschiktheid, rol en geschiedenis

Limieten van Workday

De rapportagetool is niet zo gebruiksvriendelijk als die van concurrenten, zoals Power BI of Tableau

Het wordt traag tijdens piekuren en bij grote datasets

Prijzen van Workday

Gratis proefversie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workday

G2: 4,1/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Workday?

Een recensie op Capterra maakt de volgende aantekening:

Workday werkte goed binnen een zeer grote organisatie voor zaken als salarisadministratie, het bijhouden van secundaire arbeidsvoorwaarden, het aanmelden voor secundaire arbeidsvoorwaarden, prestatiebeoordelingen en meer. Het is het meest geschikt voor zeer grote of complexe organisaties, en organisatorisch gezien is het voor kleine en middelgrote bedrijven vrijwel onmogelijk om het echt te implementeren en er optimaal gebruik van te maken.

Workday werkte goed binnen een zeer grote organisatie voor zaken als salarisadministratie, het bijhouden van secundaire arbeidsvoorwaarden, het aanmelden voor secundaire arbeidsvoorwaarden, prestatiebeoordelingen en meer. Het is het meest geschikt voor zeer grote of complexe organisaties, en organisatorisch gezien is het voor kleine en middelgrote bedrijven vrijwel onmogelijk om het echt te implementeren en er optimaal gebruik van te maken.

40. Bonusly (Het beste voor programma's voor werknemerserkenning en beloningen)

via Bonusly

Bonusly helpt teams zich gezien en gewaardeerd te voelen zonder de ongemakkelijke 'werknemer van de maand'-plaquettes. Het stelt collega's in staat elkaar microbonussen te geven voor goed werk, die kunnen worden ingewisseld voor echte beloningen.

Dankzij de integratie met Slack, Teams en meer wordt erkenning een vast onderdeel van je dagelijkse routine, in plaats van iets wat maar één keer per jaar gebeurt. Bonusly is ideaal voor bedrijven die het moreel willen verhogen en waardering tussen collega's willen stimuleren.

De beste functies van Bonusly

Motiveer teams met een aanpasbare beloningscatalogus met cadeaubonnen, contant geld, donaties aan goede doelen, bedrijfsmerchandise en andere unieke incentives

Vier belangrijke momenten met geautomatiseerde mijlpalen zoals verjaardagen, jubilea en onboarding

Stimuleer gewenst gedrag via incentiveprogramma's die erkenning afstemmen op de bedrijfsdoelen en targets

Verkrijg bruikbare inzichten via werknemersanalyses die deelname, verbindingen, de frequentie van erkenning en de impact van programma's bijhouden

Limieten van Bonusly

Beperkte mogelijkheden voor het aanpassen van de beloningscatalogus voor sommige regio's

Gebruikers klagen over tekortkomingen in de toekenning van punten, de variatie in beloningen en de gebruikersinterface

Prijzen van Bonusly

Let op: Aangepaste prijzen

Verbinding: Aangepaste prijzen

Achieve: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Bonusly

G2: 4,675 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bonusly?

Uit een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan Bonusly is hoe gebruiksvriendelijk het is. De interface is eenvoudig en overzichtelijk, dus iedereen kan meteen aan de slag zonder veel training. Het was ook heel eenvoudig om het op te zetten en uit te rollen naar het hele team – de implementatie kostte nauwelijks tijd… Een klein puntje van kritiek is dat de maandelijkse punten soms een limiet hebben, vooral als je een groter team hebt en veel mensen wilt erkennen. Het zou fijn zijn als daar wat meer flexibiliteit in zou zitten. Maar over het algemeen is het geen groot probleem en doet het niets af aan hoe nuttig het platform is.

Wat ik het leukste vind aan Bonusly is hoe gebruiksvriendelijk het is. De interface is eenvoudig en overzichtelijk, dus iedereen kan meteen aan de slag zonder veel training. Het was ook heel eenvoudig om het op te zetten en uit te rollen naar het hele team – de implementatie kostte nauwelijks tijd… Een klein puntje van kritiek is dat de maandelijkse punten soms een limiet hebben, vooral als je een groter team hebt en veel mensen wilt erkennen. Het zou fijn zijn als daar wat meer flexibiliteit in zou zitten. Maar over het algemeen is het geen groot probleem en doet het niets af aan hoe nuttig het platform is.

🔍 Wist u dat? Volgens Gallup zijn werknemers die regelmatig erkenning krijgen productiever, meer betrokken en blijven ze vaker bij hun werkgever. Interessant is dat erkenning door collega's net zo krachtig is als lof van leidinggevenden als het gaat om het stimuleren van het moreel en de bedrijfscultuur.

📌 Reizen

41. TripIt (Het beste voor het organiseren van reisplannen en reisroutes)

via TripIt

TripIt organiseert al je reisboekingen in één overzichtsreisplan, zodat je op de luchthaven nooit meer door je inbox hoeft te spitten. Stuur gewoon je bevestigingse-mails door, en het stelt je reisplan voor je samen, compleet met kaarten, meldingen en alternatieve plannen.

Voor frequente vliegers of gewoon voor reizigers die zich zorgen maken: deze tool neemt de stress uit de reisorganisatie weg en houdt alles op één plek bij.

De beste functies van TripIt

Blijf in realtime op de hoogte met proactieve vluchtwaarschuwingen en statusupdates over vertragingen, gatewijzigingen, annuleringen en suggesties voor alternatieve vluchten

Organiseer en personaliseer reizen met aanpasbare reisplannen en een tijdlijnweergave, voeg afbeeldingen en documenten toe en regel alle plannen

Sla belangrijke documenten veilig op en beheer ze met opslagruimte voor paspoorten, visa, verzekeringen en reis-PDF's

Beperkingen van TripIt

Slechte mobiele functies en beperkte integratiemogelijkheden met de backend

Je kunt gedeelde reisplannen niet binnen de app bekijken en moet in plaats daarvan e-mail gebruiken

Prijzen van TripIt

Free

TripIt Pro: $ 49 per jaar

Beoordelingen en recensies van TripIt

G2: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Wanderlog?

Uit een Reddit-thread:

Ik gebruik het al zo'n twaalf jaar. Mijn favoriete functie (en eigenlijk de enige waarvoor ik het gebruik) is dat het automatisch mijn reizen en al mijn boekingsinformatie aan mijn kalender toevoegt. Ik boek veel via booking.com en Priceline en zodra ik dat doe, boem – staat het meteen in mijn kalender zodra TripIt de bevestigingse-mail ontvangt.

Ik gebruik het al zo'n twaalf jaar. Mijn favoriete functie (en eigenlijk de enige waarvoor ik het gebruik) is dat het automatisch mijn reizen en al mijn boekingsinformatie aan mijn kalender toevoegt. Ik boek veel via booking.com en Priceline en zodra ik dat doe, boem – staat het meteen in mijn kalender zodra TripIt de bevestigingse-mail ontvangt.

42. Wanderlog (Het beste voor het gezamenlijk plannen van reizen)

via Wanderlog

Wanderlog is een gezamenlijke reisplanner waarmee je gedetailleerde reisroutes kunt samenstellen, activiteiten kunt organiseren en plannen kunt delen met reisgenoten.

Voeg reserveringen toe, markeer locaties op een kaart en maak takenlijsten, zowel online als offline. Het is ideaal voor groepsreizen waarbij iedereen mee wil beslissen, maar niemand zin heeft om met een spreadsheet te werken.

De beste functies van Wanderlog

Plan reizen met interactieve, op kaarten gebaseerde reisroutes om alle bezienswaardigheden en routes op één kaart toe te voegen, te ordenen en te bekijken

Optimaliseer reisroutes met routeoptimalisatie en een onbeperkt aantal tussenstops

Importeer boekingen naadloos via automatische reserveringssynchronisatie, het doorsturen van e-mails met bevestiging of het maken van een verbinding met Gmail om direct vluchten, hotels en huurauto's toe te voegen

Limieten van Wanderlog

De onboarding duurt lang; gebruikers geven aan dat ze 10 minuten of meer kwijt zijn aan de installatie

De optie om een aangepaste locatie toe te voegen ontbreekt

Prijzen van Wanderlog

Gratis proefversie

Pro Annual: $39,99/jaar

Beoordelingen en recensies van Wanderlog

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Wanderlog?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Ik ben dol op Wanderlog! Ik heb het gebruikt voor mijn 24-daagse reis naar Frankrijk. Zonder deze app had ik nooit 12 verschillende hotels, diverse activiteiten, treinen en vluchten naar meer dan 8 verschillende steden kunnen bijhouden!

Ik ben dol op Wanderlog! Ik heb het gebruikt voor mijn 24-daagse reis naar Frankrijk. Zonder deze app had ik nooit 12 verschillende hotels, diverse activiteiten, treinen en vluchten naar meer dan 8 verschillende steden kunnen bijhouden!

🔍 Wist je dat? Uit een onderzoek in Applied Research in Quality of Life blijkt dat de voorpret van een vakantie je humeur tot wel 8 weken lang een boost geeft. Na de reis? Dan verdwijnt dat geluksgevoel meestal al binnen een paar dagen.

Bereik ongeëvenaarde productiviteit met ClickUp

Met zoveel organisatorische tools op de markt komt het erop neer dat je de juiste moet vinden die echt bij je dagelijkse routine past en mee kan groeien.

ClickUp springt eruit.

Van AI-aangedreven functies voor productiviteit tot realtime chat, aanpasbare dashboards en een intuïtieve kalender: hiermee hoeft u niet langer met meerdere apps te jongleren. Het is ontworpen om alles – taken, documenten, doelen en uw hele team – samen te brengen in één gestroomlijnde werkruimte.

