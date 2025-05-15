Top 11 Toggl-alternatieven voor tijdsregistratie in 2025

Toggl Track is een populaire app voor tijdsregistratie, bekend om zijn intuïtiviteit en gebruiksgemak. Het helpt teams en individuen om de tijd die aan projecten wordt besteed bij te houden, urenregistraties te genereren, facturen aan te maken en de productiviteit te meten.

De limiet projectmanagementfuncties van Toggl kunnen echter een hindernis vormen als u geavanceerde mogelijkheden nodig hebt, zoals projectplanning, toewijzing van middelen en taakbeheer. De premiumfuncties zijn vaak prijzig, waardoor het minder geschikt is voor budgetbewuste teams.

Als u op zoek bent naar meer functionaliteit zonder dat dit u een fortuin kost, zijn hier 11 Toggl-alternatieven met krachtige functies voor tijdsregistratie en projectmanagement.

Wat is Toggl?

Toggl Track, beter bekend als Toggl, is een geautomatiseerde tool voor tijdsregistratie. Het genereert urenstaten en rapporten om de tijd bij te houden die aan projecten, persoonlijke activiteiten enz. wordt besteed. Met deze tool kunt u ook facturen maken door de factureerbare minuten nauwkeurig vast te leggen.

Enkele andere belangrijke functies zijn:

Intuïtieve tijdsregistratie: maakt handmatige of automatische tijdsregistratie mogelijk met een eenvoudige start/stop timer.

Basisprojectmanagement: Ondersteunt functies zoals het aanmaken van taken, projecttijdlijnen en budgetbeheer.

Rapportage en analyse: genereert visuele rapporten en inzichten om de tijd die aan verschillende taken wordt besteed te analyseren en genereert visuele rapporten en inzichten om de tijd die aan verschillende taken wordt besteed te analyseren en de productiviteit van het team te meten.

Integraties: kan worden verbonden met meer dan 100 tools, waaronder Asana, Trello en Slack.

Ondersteunen voor meerdere platforms: biedt desktop-, web- en mobiele apps voor bijhouden op verschillende apparaten

Waarom kiezen voor Toggl-alternatieven?

Toggl Track kan nuttig zijn voor tijdbeheer, maar het is verre van een uitgebreide oplossing voor productiviteit.

Hier zijn enkele van de limieten:

Limiet productiviteitsfuncties: Toggl biedt basisfuncties Toggl biedt basisfuncties voor projecttijdbeheer , zoals tijdlijnprognoses en budgetbeheer. Als u een tool nodig hebt met geavanceerde productiviteitsfuncties zoals taakafhankelijkheid, toewijzing van middelen of werkbelastingsbeheer, is Toggl wellicht onvoldoende.

Hoge kosten: Hoewel Toggl een gratis versie aanbiedt, zijn de functies daarvan vrij basaal. Om gebruik te kunnen maken van geavanceerde functies, moet je een van de betaalde abonnementen nemen, die in verhouding tot hun waarde aan de dure kant zijn, vooral voor solopreneurs en kleine bedrijven.

Slechte mobiele app-ervaring: Verschillende Toggl-gebruikers zijn overgestapt op andere tools vanwege de storende gebruikerservaring van de mobiele app. Incidentele storingen en problemen met synchroniseren maken het voor gebruikers moeilijk om hun Verschillende Toggl-gebruikers zijn overgestapt op andere tools vanwege de storende gebruikerservaring van de mobiele app. Incidentele storingen en problemen met synchroniseren maken het voor gebruikers moeilijk om hun werk-schema's te beheren.

Een recensie op Reddit vat het als volgt samen:

Het werkt voor mij in 66% van de gevallen niet, vooral de apps, maar zelfs de webapp is net gecrasht...

Toggl-alternatieven in één oogopslag

Hier volgt een overzicht van alle Toggl-alternatieven die in deze blogpost zijn vermeld. Bekijk in één oogopslag hun gebruiksscenario's en geschiktheid:

Alternatieven voor Toggl Sleutelfuncties Het beste voor Prijzen* ClickUp Wereldwijde tijdsregistratie, tijdsinschattingen en urenregistratie, AI-aangedreven kalender- en planningsfuncties voor beter taak- en tijdbeheer. Projectmanagers in teams van elke grootte, voor cross-functionele team samenwerking Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Clockify Tijdsregistratie voor factureerbare uren met detectie van inactieve tijd, onbeperkt aantal projecten en gebruikers Freelancers en kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4,99/gebruiker/maand; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen. Harvest Gelijktijdig tijd- en onkostenbeheer, projectmanagement met vaste vergoedingen en voorschotten Bureaus en dienstverlenende bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,75 per gebruiker per maand. RescueTime Monitoring van productiviteit, geautomatiseerde wekelijkse tijdsoverzichten, offline activiteitentracking Particulieren en telewerkers Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand. Hubstaff Tijdsregistratie met GPS-monitoring, dienstroosterplanning, inactiviteitsdetectie Veldteams en managers van externe medewerkers Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand. Timely Teams van elke grootte hebben minimale handmatige tijdinvoer nodig Teams van elke grootte die zo min mogelijk handmatig tijd hoeven in te voeren Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 11 per maand. Everhour Projecturenregistratie, aangepaste rapportage, geautomatiseerde facturering met QuickBooks-integratie Projectmanagers in teams van elke grootte Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand. Time Doctor Analyses van productiviteit met schermafbeeldingen, app-gebruik en activiteitsniveaus, GPS-bijhouden Bedrijven die gedetailleerde inzichten in hun productiviteit nodig hebben Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen. TimeCamp Tijdsregistratie met automatisering van facturering en aanwezigheidsbeheer Kleine tot middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 3,99/gebruiker/maand. MyHours Projectgebaseerde tijdsregistratie, aangepaste rapportage met op maat gemaakte sjablonen, basisbudgettering en onkostenregistratie Freelancers en kleine teams Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per gebruiker per maand; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen. DeskTime Efficiëntiemeting, offline bijhouden, aanwezigheidsbeheer Bedrijven die zich richten op het bijhouden van efficiëntie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5 per gebruiker per maand; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen.

De 11 beste Toggl-alternatieven om te gebruiken

Bekijk deze tijdsregistratie-software die u kunt gebruiken als alternatief voor Toggl Track:

ClickUp (het beste voor alles-in-één werkbeheer met ingebouwde tijdsregistratie)

Begin met tijdsregistratie in ClickUp Houd de tijd bij die u aan elke taak besteedt met de functie Project Time Tracking van ClickUp.

Toggl biedt geen geavanceerde functies voor projectmanagement, wat een groot nadeel is. Zonder een uitgebreide set tools is het onmogelijk om projecten te beheren en tegelijkertijd tijdsefficiëntie te garanderen. Er kunnen verschillende nadelen optreden, zoals vertragingen, miscommunicatie, wanbeheer, enz.

Om dit te voorkomen, kiest u voor ClickUp — de alles-in-één app voor werk.

Alistair Wilson, Digital Transformation Consultant bij Compound, vat samen hoe het is om een uniform platform te hebben voor projectmanagement en tijdsregistratie:

We hebben meerdere opties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem van tijdsregistratie oplossen om de tijdsregistratie van externe aannemers bij te houden en te meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De native tijdsregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiel, tablet en desktop.

We hebben meerdere opties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem van de tijdsregistratie oplossen om de tijdsregistratie van externe contractanten bij te houden en te meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De native tijdsregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiel, tablet en desktop.

Een van de vele functies van ClickUp's Project Time Tracking is dat u geen handmatige tijdsregistraties meer hoeft in te voeren, omdat u een automatische timer kunt starten (en stoppen) vanaf elke locatie: de desktop-app van ClickUp, de Chrome-extensie voor het web en zelfs de mobiele app.

De Global Time Tracker draait op de achtergrond terwijl u werkt, zodat u zeker weet dat elke factureerbare minuut nauwkeurig wordt accounted.

Het is echter ook mogelijk om handmatige tijdseinvoeren aan te maken. U kunt tijdseinvoeren voor een specifiek bereik vastleggen. Dit bespaart tijd en moeite, omdat u met een paar klikken meerdere invoeren kunt toevoegen of bewerken.

Schat de tijd voor elke taak om realistische projectdeadlines in te stellen met ClickUp Time Management

Met de tijdbeheerfuncties van ClickUp kunt u uw bijgehouden tijd indelen in factureerbare en niet-factureerbare tijd, gedetailleerde urenstaten maken, aantekeningen toevoegen en aangepaste tijdrapportage opstellen.

Dit maakt het gemakkelijker om deadlines opnieuw in te delen, afhankelijkheden te plannen, mijlpalen vast te stellen en uw projecten met meer zichtbaarheid en efficiëntie te beheren.

ClickUp Kalender biedt een visuele, drag-and-drop-interface die tijdbeheer intuïtief maakt – perfect voor het plannen, bijhouden en aanpassen van uw dag in realtime. In tegenstelling tot Toggl Track, dat zich richt op het achteraf bijhouden van tijdsregistratie, helpt ClickUp u om proactief tijd te blokkeren voor taken en vergaderingen, rechtstreeks binnen uw werkstroom.

Je kunt het synchroniseren met je Google Agenda, terugkerende taken plannen en projecttijdlijnen in één oogopslag weergave bekijken. Het is ideaal voor het beheren van werklasten, het prioriteren van deadlines en het voorkomen van overboeking. Teams kunnen ook agenda's delen om op één lijn te blijven over wie wat doet en wanneer.

💡 Pro-tip: Op zoek naar meer hulpmiddelen om uw tijd beter te beheren? Kies dan voor de ClickUp-sjabloon voor tijdmanagement. Deze sjabloon is klaar voor gebruik en kan worden aangepast, zodat u taken binnen uw planning kunt plannen, doelen kunt stellen en met uw team kunt samenwerken aan dagelijkse taken. Dit helpt: Blijf georganiseerd met een duidelijk projectoverzicht

Verhoog uw productiviteit door uw taakbeheer te stroomlijnen

Verbeter de prestaties van projecten door deadlines te halen Een andere geweldige optie is de ClickUp Time Box Template. Plan uw agenda efficiënt door projecten op te splitsen, middelen toe te wijzen en deadlines vast te stellen om de productiviteit te maximaliseren door taken beter te prioriteren! Blijf op schema met duidelijke tijdsblokken voor elke taak en bereik uw doelen sneller met een gestructureerde planning.

De beste functies van ClickUp

Visualiseer de voortgang van projecten door middel van dynamische inzichten met ClickUp Dashboards

Beheer uw werklast efficiënt met ClickUp-taak . Krijg toegang tot lijsten, borden en kalenderweergaven voor veelzijdig projectmanagement.

Stel nauwkeurige ClickUp-tijdsinschattingen in om projecten op schema te houden en de werklast effectief te beheren.

Automatiseer repetitieve werkstroom met ClickUp automatisering om tijd te besparen en uw productiviteit te verhogen.

Wijs middelen slim toe via de werklastweergave van ClickUp, zodat je de capaciteit van je team in balans houdt en burn-out voorkomt.

Integreer met meer dan 1000 apps, waaronder externe stopwatches zoals Toggl, Clockify, Everhour en meer.

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen in het begin het brede bereik aan functies verwarrend vinden.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 vat het als volgt samen:

Ik vind ClickUp een geweldige tool voor projectmanagement die me helpt om georganiseerd te blijven. Het is een geweldige tool omdat ik er taken mee kan personaliseren en in detail kan definiëren voor grotere projecten. De tijdsregistratie-functie is geweldig omdat het me helpt om te weten waar ik mijn tijd aan besteed.

💡 Pro-tip: Het kan in het begin intimiderend lijken om elke dag alles te moeten doen. Maar als je iemand hebt die je bij dit proces helpt, kan het snel anders worden! Ontdek gratis sjablonen voor dagelijkse planners met een gebruiksvriendelijke interface om je tijd te beheren.

2. Clockify (het beste voor gratis tijdsregistratie met basisrapportage)

via Clockify

Clockify is een stopwatch met basisfuncties voor projectmanagement. Hiermee kunt u de werkuren van uw medewerkers bijhouden en nauwkeurig client factureren. Clockify ondersteunt handmatige, automatische en offline tijdsregistratie.

U kunt ook geautomatiseerde urenstaten, activiteitenrapportage en gegevens over productiviteit genereren. Daarnaast kunt u er client-facturen mee aanmaken en beheren. Zo kunt u projectbudgetten plannen, aangepaste factuurtarieven instellen, kosten vergelijken en nog veel meer.

De beste functies van Clockify

Gebruik inactiviteitsdetectie en tijdherinneringen om niet-bijgehouden uren te voorkomen.

Krijg toegang via verschillende platforms via desktop-, mobiele en browser-apps.

Maak gebruik van een onbeperkt aantal projecten en gebruikers, zelfs met de gratis versie.

Integreer met Trello, Asana en Jira voor naadloos projectmanagement.

Limieten van Clockify

Ontbreekt geavanceerde facturering-automatisering met functie

Biedt geen ingebouwde salarisverwerking

Prijzen van Clockify

Voor altijd gratis

Basis: $ 4,99/maand per zetel

Standaard: $ 6,99/maand per zetel

Pro: $ 9,99/maand per zetel

Onderneming: $14,99/maand per zetel

Beoordelingen en recensies van Clockify

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 9.100 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Francesco Cirillo, een ontwikkelaar en ondernemer, ontwikkelde de Pomodoro-techniek voor tijdmanagement. Maar wist je dat de techniek is vernoemd naar een tomatenvormige timer die Cirillo gebruikte toen hij studeerde aan de universiteit? Je hoort het goed: "Pomodoro" betekent "tomaat" in het Italiaans! 🍅

3. Harvest (het beste voor tijdsregistratie met onkostendeclaraties en facturering)

via Harvest

Net als Clockify stroomlijnt Harvest tijdsregistratie en facturering aan clients; het enige verschil is dat er minder handmatige invoer nodig is.

Met Harvest kunt u geautomatiseerde tijdrapporten genereren om inzicht te krijgen in de voortgang van projecten, de gemiddelde tijd die aan taken wordt besteed, interne kosten en meer. Selecteer gewoon een project en start de timer.

U kunt Harvest synchroniseren met boekhoudtools, urenregistraties omzetten in facturen voor clients en facturering en betalingsinning automatiseren.

De beste functies van Harvest

Houd tegelijkertijd tijd en onkosten bij voor het berekenen van projectkosten.

Beheer projecten met vaste tarieven en voorschotten met aangepaste rapportage voor tijdsregistratie

Plan en houd de beschikbaarheid van uw team in realtime bij.

Integreer met Asana, Trello en QuickBooks voor verbeterde werkstroom.

Limieten van Harvest

Geen ingebouwde GPS-bijhouden voor teams op afstand

Hogere kosten voor grotere teams of geavanceerde functies

Prijzen van Harvest

Free Forever

Pro: $ 13,75/maand per zetel

Premium: $ 17,50/maand per zetel

Beoordelingen en recensies van Harvest

G2: 4,3/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Harvest?

Een recensie op Capterra zegt:

Het is een eenvoudig product dat snel kan worden ingesteld en gebruikt voor eenvoudige tijdsregistratie en het genereren van facturen.

4. RescueTime (het beste voor automatische productiviteit bijhouden en tijdbeheer)

via RescueTime

Bent u op zoek naar tijdsregistratie-software die volledig gericht is op het verhogen van de productiviteit? RescueTime voldoet aan deze beschrijving. Deze tool biedt functies waarmee uw team elke minuut optimaal kan benutten. U kunt bijvoorbeeld de functie 'Focus Time' gebruiken om afleidende websites te blokkeren.

RescueTime automatiseert het hele proces van tijdsregistratie, zodat er geen ruimte is voor nalatigheid. Het houdt het gebruik van apps en websites bij en genereert geavanceerde analyses om productiviteitspatronen en obstakels te identificeren.

Het beste deel? De tool heeft geen gebruikslimiet: individuen en teams kunnen urenregistraties bijhouden en genereren voor een onbeperkt aantal projecten.

De beste functies van RescueTime

Stel aangepaste productiviteit-statistieken in en houd de voortgang bij met gedetailleerde rapportage.

Automatiseer wekelijkse tijdgebruiksrapporten en trendanalyses.

Ondersteun het offline bijhouden van activiteiten door middel van handmatige invoer.

Integreer met Slack, Trello en Google Agenda

Limieten van RescueTime

Ontbreekt aan functies voor samenwerking en projectmanagement

Integraties met een limiet, maar met geavanceerde werkstroomtools

Prijzen van RescueTime

Solo: $ 12/maand

Team: $ 9 per maand per teamlid

Beoordelingen en recensies van RescueTime

G2: 4,2/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

5. Hubstaff (het beste voor tijdsregistratie met GPS en werknemersmonitoring)

via Hubstaff

Hubstaff is een tool voor tijdsregistratie van werknemers die de productiviteit van werknemers controleert met schermafbeeldingen, activiteitsniveaus en GPS-tracking.

Het ondersteunt geavanceerde trackingfuncties, zoals inactiviteitsdetectie, en genereert gedetailleerde rapportage over productiviteit en tijdsbesteding om inefficiënties te identificeren en te elimineren.

U kunt de salarisadministratie automatiseren met de PayPal-, Wise- en Gusto-integraties van Hubstaff. Hiermee kunt u nauwkeurige rekeningen en facturen voor clients maken op basis van bijgehouden tijd en onkosten.

De beste functies van Hubstaff

Beheer projecten en budgetten met realtime bijhouden tools

Ondersteun de planning en het beheer van diensten met kalendertools

Maak tijdsregistratie mogelijk op desktop, web en mobiel.

Integreer met Trello, Jira en Asana voor projectmanagement.

Limieten van Hubstaff

Vereist hoogwaardige abonnementen voor geavanceerde analyses

Vereist een stabiele internetverbinding voor GPS-bijhoudfuncties

Prijzen van Hubstaff

Starter: $7/maand per zetel

Groei: $ 9/maand per zetel

Team: $ 12/maand per zetel

Onderneming: $ 25/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Hubstaff-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hubstaff?

Dit is wat een G2-recensent te delen heeft:

Hubstaff biedt een intuïtieve en naadloze oplossing voor tijdsregistratie die het beheren van teams op afstand ongelooflijk eenvoudig maakt. De realtime registratie, geautomatiseerde schermafbeeldingen en inzichten in productiviteit zorgen voor transparantie en efficiëntie. De gedetailleerde rapporten en automatisering van de salarisadministratie besparen veel tijd, waardoor het een must-have is voor bedrijven met teams op afstand of hybride teams.

6. Timely (het beste voor automatische tijdsregistratie op basis van AI)

via Timely

Timely is een op AI gebaseerde stopwatch die het proces automatiseert om nauwkeurige tijdgegevens te leveren. Of u nu factureerbare uren wilt vaststellen, herinneringen wilt krijgen voor niet-geregistreerde tijd of wilt bepalen hoe productief uw team is geweest, de ingebouwde AI Urenregistratie Assistant zorgt ervoor dat u alle inzichten tijdig, nauwkeurig en automatisch krijgt.

Met de projectmanagementfuncties kunt u taken toewijzen, werklasten beheren en de capaciteit van uw team bekijken. Met de op een kalender gebaseerde tijdlijnweergave kunt u werkdagen visualiseren, zodat u tijd kunt blokkeren en projecten efficiënt kunt plannen.

De beste functies van Timely

Beheer projectbudgetten met realtime bijhouden en waarschuwingen

Houd factureerbare uren bij en genereer nauwkeurige facturen voor client.

Ontvang gedetailleerde rapportage over productiviteit en toewijzing van middelen.

Integreer met Outlook, Google Agenda en Trello voor een betere planning.

Tijdige limieten

Limiet handmatige opties voor tijdsregistratie voor specifieke taken

Basisfuncties voor projectmanagement

Tijdige prijsstelling

Starter: $ 11/maand per gebruiker

Premium: $ 20/maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 28/maand per gebruiker

Actuele beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Timely?

Een recensie van Capterra vat het als volgt samen:

Het belangrijkste voordeel van Timely is het gebruiksgemak en de manier waarop je je tijd op een voordelige manier kunt beheren. Ik vind dat Timely een fantastische service heeft bedacht...

via Everhour

Als u op zoek bent naar een oplossing voor tijdsregistratie die aansluit bij uw projectmanagementwerkstroom, dan is Everhour wellicht iets voor u.

Everhour kan worden geïntegreerd met tools zoals ClickUp, Asana, Trello en Basecamp en houdt de tijd rechtstreeks vanuit deze tools bij. Dit betekent dat u niet hoeft te schakelen tussen apps om de prestaties en productiviteit van uw team te beheren: al uw gegevens worden geconsolideerd in één platform.

Hiermee kunt u de beschikbaarheid van uw team bijhouden om middelen en werklasten effectief te beheren. Everhour ondersteunt ook tijdsregistratie voor factureerbare en niet-factureerbare taken en biedt rapporten en analyses.

De beste functies van Everhour

Genereer aangepaste rapporten met gegevens over budget, tijd en uitgaven.

Automatisering facturering met QuickBooks- en FreshBooks-integraties

Beheer projectbudgetten met realtime financiële monitoring

Limiet van Everhour

Beperkte functies in mobiele apps in vergelijking met de desktopversie

Heeft duurdere abonnementen nodig voor geavanceerde functies en rapportage

Prijzen van Everhour

Free Forever

Team: $ 10/maand (maximaal 5 zetels)

Beoordelingen en recensies van Everhour

G2: 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Everhour?

Een recensie op G2 luidt:

Everhour is een goed ontworpen, gebruiksvriendelijke en krachtige tool voor tijdsregistratie die een van de meest unieke integraties biedt met een aantal sleutel SaaS-productiviteitstools. Het sluit naadloos aan in de werkstroom van apps zoals Asana en Notion, waardoor de ervaring voor beide apps wordt verbeterd. Ik zie geen andere apps op de markt die dit zo goed doen als Everhour.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers maakt gebruik van gepersonaliseerde strategieën voor tijdbeheer. De meeste tools voor werkstroombeheer bieden echter nog geen ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat effectieve prioritering belemmert. De AI-aangedreven plannings- en tijdsregistratie-functies van ClickUp kunnen u helpen om dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan uw manier van werken!

8. Time Doctor (het beste voor tijdsregistratie met functies voor productiviteitsmonitoring)

via Time Doctor

De volgende op de lijst van beste Toggl-alternatieven is Time Doctor. Deze tool voor tijdsregistratie is geschikt voor teams die op zoek zijn naar holistische functies en een gebruiksvriendelijke interface.

Met Time Doctor kan uw team tijdregistraties maken om hun werkuren, pauzes enz. bij te houden. Bovendien houdt het de tijd bij die aan verschillende websites en applicaties wordt besteed om inzicht te krijgen in de productiviteit.

Dit is handig om werkpatronen te identificeren, vooral voor teams die op afstand werken. De tool biedt ook afleidingswaarschuwingen om werknemers te helpen zich beter te concentreren tijdens werkuren.

De beste functies van Time Doctor

Houd tijd bij met schermafbeeldingen, app-gebruik en activiteitsniveaus

GPS-tracking ondersteunen voor teams op locatie en op afstand

Genereer uitgebreide rapportage over productiviteit en aanwezigheid

Integreer met Jira, Asana en Trello voor projectmanagement.

Limietten van Time Doctor

Limiet facturerings- en betalingsfuncties in vergelijking met andere tools

De kosten stijgen voor grotere teams en geavanceerde analyses.

Prijzen van Time Doctor

Basis: $ 8/maand per gebruiker

Standaard: $ 14/maand per gebruiker

Premium: $ 20/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Time Doctor

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 500 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Bekijk regelmatig uw tijdsregistratiegegevens om patronen te identificeren, trends in productiviteit te beoordelen en uw werkstroom aan te passen. Kleine aanpassingen kunnen leiden tot aanzienlijke efficiëntieverbeteringen. 🧐

9. TimeCamp (het beste voor het combineren van tijdsregistratie met facturering)

via TimeCamp

Bent u op zoek naar een tool die team-urenregistratie en het bijhouden van aanwezigheid ondersteunt? Dan is TimeCamp iets voor u.

Deze tool biedt een uniforme interface voor het bijhouden van de aanwezigheid van werknemers, het genereren van urenregistraties, het maken van rekeningen en het opstellen van facturen. Maar dat is nog niet alles: met TimeCamp kunt u ook projectbudgetten beheren.

Het houdt de tijd bij die aan taken en projecten wordt besteed, analyseert de winstgevendheid en synchroniseert met accountsoftware, zodat u de projectuitgaven naadloos kunt beheren. Bonus? De tool stuurt waarschuwingen wanneer u het budget voor een project overschrijdt.

De beste functies van TimeCamp

Automatiseer facturering met integraties met QuickBooks en Xero.

Registreer tijd automatisch met mobiele en desktop-apps

Krijg toegang tot functies voor taakbeheer met gedetailleerde rapportage.

Limieten van TimeCamp

Limiet aangepast voor gegenereerde facturen

Vereist duurdere abonnementen voor gedetailleerde rapportagefuncties

Prijzen van TimeCamp

Voor altijd gratis

Starter: $ 3,99/maand per gebruiker

Premium: $ 6,99/maand per gebruiker

Ultimate: $ 10,99/maand per gebruiker

onderneming: $ 14,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van TimeCamp

G2: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 32% van de werknemers heeft moeite om tijd voor zichzelf vrij te maken, maar slechts 14% blokkeert deze tijd in hun kalender. Als het niet gepland is, is het niet beschermd! 📆 Met de kalender van ClickUp kunt u persoonlijke uren reserveren, net als vergaderingen. Synchroniseer met externe kalenders, stel terugkerende werkzaamheden en persoonlijke tijdsblokken in en sleep gebeurtenissen of taken om uw planning eenvoudig aan te passen. Voorkom last-minute werk voordat het uw vrije tijd in beslag neemt! 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per werknemer door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

10. My Hours (het beste voor projectgebaseerde tijdsregistratie voor kleine teams en freelancers)

via MyHours

Kleine teams vinden het misschien moeilijk om een tijdsregistratie-tool te vinden die zowel uitgebreid als gebruiksvriendelijk is. Maar dat is precies wat My Hours biedt.

Met deze software kunnen jij en je teamgenoten eenvoudig tijdsregistratie bijhouden – handmatig of met een timer – voor meerdere projecten en taken. Maak een project aan en registreer je tijd om urenregistratie te genereren.

MyHours helpt ook bij het opstellen van basisprojectbegrotingen met waarschuwingen en onkostentracking, en biedt platformonafhankelijke toegang tot mobiele, desktop- en webapps.

De beste functies van MyHours

Ondersteun de facturering van client met flexibele factureringstools

Krijg toegang tot functies voor teambeheer met op rollen gebaseerde toestemming

Maak aangepaste rapportage met op maat gemaakte sjablonen voor veelvoorkomende taken.

Integreer met QuickBooks, Zapier en Trello voor workflowautomatisering.

Limieten van MyHours

Limiet automatisering voor complexe werkstroom en repetitieve taken

Vereist handmatige invoer voor het bijhouden van onkosten en facturering

Prijzen van MyHours

Free Forever

Pro: $ 9/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MyHours

G2: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MyHours?

Deze G2-recensie deelt positieve indrukken:

Na verschillende pakketten voor urenregistratie te hebben bekeken en uitgeprobeerd, kwam ik tot de conclusie dat myhours het beste aansluit bij mijn behoeften. Het is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke webgebaseerde software voor urenregistratie en rapportage. De klantenservice is uitstekend; al mijn vragen werden snel beantwoord via e-mail.

11. DeskTime (het beste voor automatische tijdsregistratie met analyse van productiviteit)

via DeskTime

Dit alternatief voor Toggl staat vooral bekend om het automatisch bijhouden van tijd op basis van het gebruik van apps en websites.

Het helpt ook bij het monitoren van de productiviteit door taken en activiteiten te categoriseren in productief, onproductief en neutraal. Dit helpt bij het begrijpen van projectpatronen en het elimineren van obstakels.

DeskTime automatiseert pauzeherinneringen en biedt gedetailleerde productiviteit-rapportage, zodat u de efficiëntie kunt bevorderen zonder concessies te doen aan de balans tussen werk en privé.

De beste functies van DeskTime

Ondersteun project- en taakbeheer met geïntegreerde tijdsregistratie

Maak offline tijdsregistratie mogelijk met handmatige invoeropties

Beheer aanwezigheid met ingebouwde tools voor urenregistratie

Limiet van DeskTime

Geen ingebouwde facturerings- of betalingsfuncties

Limiet functies in de mobiele app in vergelijking met de desktop-app

Prijzen van DeskTime

Lite: Free Forever

Pro: $ 5 per maand per gebruiker

Premium: $7/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DeskTime

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Blijf bijhouden in slechts een paar klikken met het beste alternatief voor Toggl: ClickUp!

Toggl Track is een solide stopwatch die eenvoud en betrouwbare functies biedt. Het helpt bij het meten van productiviteit, het beheren van budgetten en het behouden van een goede balans tussen werk en privé. Het mist echter geavanceerde projectmanagementfuncties die werkstroom stroomlijnen en de productiviteit van teams verhogen.

Als u op zoek bent naar een alles-in-één oplossing die tijd bijhoudt en krachtige tools voor projectmanagement biedt, dan is ClickUp het antwoord. Dit is een alles-in-één app voor werk die taakbeheer, tijdsregistratie, resourceplanning en workflowautomatisering combineert in één intuïtief platform.

Klaar om uw productiviteit te verhogen en balans te brengen in uw werk? Probeer ClickUp vandaag nog – meld u hier gratis aan!