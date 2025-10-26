De 10 beste AI-tools voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen in 2025

⏰ TL;DR Vergaderingen zijn nu moeiteloos dankzij AI-notulisten die audio, transcripties, samenvattingen en actiepunten vastleggen, zodat je aanwezig en productief kunt blijven. ClickUp loopt voorop en biedt naadloze integratie met Zoom/Teams/Google Meet, AI-aangedreven vergaderverslagen, automatisch gegenereerde taken en teamvriendelijke documenten. Hier is het volledige LineUp om je werkstroom voor het maken van aantekeningen te transformeren: ClickUp – Beste alles-in-één tool voor vergaderingaantekeningen met AI-samenvattingen en het aanmaken van taken Otter. ai – Het beste voor live transcriptie en sprekerherkenning Laxis – Het beste voor het genereren van samenvattingen na vergaderingen en slimme e-mails Doodle – Beste AI-vergadering-planner voor kalendercoördinatie Fireflies. ai – Het beste voor het opnemen, transcriberen en ordenen van spraakantekeningen Notes by Dubber – Het beste voor het automatisch vastleggen van de belangrijkste punten uit vergaderingen Timz. Flowers – Het beste voor gestructureerde vergadering-documentatie met AI-ondersteuning Sembly AI – Het beste voor het omzetten van vergader-gesprekken in uitvoerbare taken Fathom – Beste gratis Zoom-notitieprogramma voor hoogtepunten en snel deel Superpowered – Het beste voor realtime samenvattingen van vergader-aantekeningen voor Mac-gebruikers

Nog niet zo lang geleden was het leiden van een vergadering een hele klus waarbij je moest multitasken. Tussen het bijhouden van de agenda, het leiden van het gesprek en het maken van handgeschreven aantekeningen, ging er altijd wel iets mis. Gelukkig zijn die dagen voorbij dankzij de opkomst van AI-tools voor vergadernotities. ?

Kunstmatige intelligentie (AI) software heeft onze manier van werk veranderd. AI voor vergaderingen maakt het gemakkelijk om het gesprek vast te leggen en vervolgens te verwerken en te ordenen. Zo heb je meer vrijheid om je te concentreren op wat er gebeurt, wetende dat je de AI-vergaderantekeningen op je eigen tijd kunt bekijken om beslissingen te nemen en gegevens te extraheren voor je projectstatusrapport.

Met alle AI-tools voor het maken van aantekeningen die er zijn, welke zou dan het beste zijn voor uw bedrijf? Bekijk samen met ons de belangrijkste functies en mogelijkheden waar u op moet letten en ontdek de beste AI-tools voor aantekeningen over vergaderingen die dit jaar beschikbaar zijn. ✨

De 10 beste AI-apps voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen in 2025

We hebben een lijst samengesteld met de beste AI-tools voor vergaderingen en notities maken, van briljante aantekening-apps tot transcriptie-apps en meer. We hebben ook het beste van het beste vastgelegd in deze korte video:

Laten we eens kijken wat AI-technologie nog te doen heeft om je vergaderingen op elk niveau meer productief te maken.

ClickUp is een van de beste AI-tools voor start-ups en kleine bedrijven die momenteel beschikbaar zijn. Het is de alles-in-één-app voor werk die je projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken. Het helpt je bij het beheren van elk aspect van je bedrijf: het stroomlijnen van werkstroom, het verhogen van productiviteit en het mogelijk maken van samenwerking. En omdat het volledig aanpasbaar is, kun je het aanpassen aan je specifieke behoeften.

De AI Meeting Notetaker van ClickUp biedt een bereik aan functies om de efficiëntie van het proces te verbeteren en de creativiteit te stimuleren. Deze functie genereert automatisch privé-documenten met de naam van de vergadering, de datum, de deelnemers, de audio-opname, een samenvatting, de belangrijkste conclusies, de volgende stappen, de onderwerpen en een volledig transcript.

Het integreert ook naadloos met Zoom, Teams en Google Meet en legt aantekeningen vast in de taal van de vergaderingshost. Na de vergadering kun je de aantekeningen gemakkelijk raadplegen via je Kalender of Docs Hub. Klaar om actiepunten te creëren? Vraag ClickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, om taken aan te maken op basis van de aantekeningen of deel een samenvatting op ClickUp Chat, zodat je team toegang heeft tot alle belangrijke hoogtepunten!

Naast het samenvatten van je vergaderantekeningen, maakt Brain elke vergadering meer productief door:

Beslissingen, deadlines en eigenaren worden automatisch geëxtraheerd, zodat je met een duidelijk plan voor de volgende stappen naar huis gaat.

Het genereren van follow-up e-mails en samenvattingen in enkele seconden, zodat iedereen meteen op dezelfde pagina zit.

Haal snel antwoorden op in je transcripties, hoe oud ze ook zijn, zodat je niet pagina's met vergaderingsaantekeningen hoeft door te lezen.

Koppel vergaderinzichten aan projecten en documenten voor volledige context, allemaal op één plek.

Maak elke vergadering transcript doorzoekbaar met ClickUp Brain.

Wil je nog meer tijd besparen? Gebruik dan een van onze sjablonen voor vergaderagenda's om duidelijke verwachtingen te scheppen en iedereen op dezelfde pagina te krijgen. Creëer onmiddellijke betrokkenheid met behulp van ClickUp's ChatGPT-prompts voor teamvergaderingen om het brainstormproces op gang te brengen en discussiepunten te genereren.

Vat lange commentaarreeksen direct samen met één druk op de knop met behulp van ClickUp AI.

Als je graag je eigen aantekeningen maakt, gebruik dan onze sjabloon voor vergader-aantekeningen of start een gewoon ClickUp-document om belangrijke momenten en conclusies vast te leggen. Je kunt ook snel aantekeningen of checklists maken in het ClickUp-notitieblok. Zowel het notitieblok als de documenten zijn voorzien van ClickUp Brain, zodat je sneller, beknopter en creatiever aantekeningen kunt maken.

Wil je ideeën vastleggen buiten een vergadering om? Talk to Text in ClickUp Brain MAX, je desktop-AI-assistent, laat je handsfree aantekeningen dicteren – of je nu tussen telefoontjes door loopt of in de gang aan het brainstormen bent – en zet deze direct om in uitvoerbare taken in ClickUp.

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

Deze alles-in-één aanpak betekent dat je vergaderantekeningen, ad-hoc spraakmemo's en AI-aangedreven samenvattingen allemaal in dezelfde werkruimte staan, klaar om te delen met je team.

De beste functies van ClickUp

Leg vergadering aantekeningen vast en genereer automatisch actiepunten met de AI-notitie-app.

Sla al je vergadering-documenten op één plek op, zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden en doorzoeken.

Bewerk vergadering aantekeningen in realtime samen met je team en verbeter zo de samenwerking aanzienlijk.

Vertaal je vergadering-documenten van het Engels naar het Spaans, Frans of Japans, naast andere talen.

Bekijk al je taken, werkstroom en projecten op de manier die voor jou het beste werkt via de aangepaste weergaven van ClickUp.

Open ClickUp via een webbrowser, een desktop-app, een mobiele app voor iOS of Android of een Chrome-extensie

Integreer met meer dan 1.000 werk-apps, waaronder Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot en Salesforce, om je werkstroom te stroomlijnen.

Limieten van ClickUp

De mobiele app biedt nog niet alle weergaven die de desktopversie wel biedt.

Hoewel de gebruikersinterface zeer intuïtief is, kan het even duren om aan alle functies te wennen, omdat er zoveel zijn ?

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 8500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

Belangrijkste gebruiksscenario's voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen met ClickUp Brain Projectmanagers die sprint reviews of stand-ups uitvoeren : documenteer blokkades, wijs eigenaren toe en houd de voortgang bij op één plek.

Marketingteams die samenwerken aan brainstormsessies voor campagnes : leg ideeën voor content vast, tag ontwerpers of schrijvers en koppel direct naar briefings.

Productteams die roadmap-besprekingen organiseren : zet feedback en technische aantekeningen om in gestructureerde epics en subtaak.

Verkoopmanagers die pijplijnbeoordelingen beheren : documenteer automatisch inzichten in deals, volgende stappen en bezwaren van clients voor een betere follow-up door het team.

Teams op afstand of hybride teams: zorg ervoor dat niemand belangrijke updates mist met door AI gegenereerde samenvattingen die ze asynchroon kunnen bekijken.

Met ClickUp Brain worden je vergaderantekeningen niet alleen gedocumenteerd, maar zijn ze ook bruikbaar, doorzoekbaar en direct afgestemd op je werkstroom.

2. Otter. ai

Otter.ai is een AI-vergaderassistent en transcriptietool die spraakgesprekken uit videovergaderingen of audiobestanden kan omzetten in tekst. Het kan sprekers identificeren, tekst label met de naam van die spreker en gedeelde dia's vastleggen.

Met de live chatfunctie kan je team tijdens de vergadering chatten of vragen stellen, en iedereen kan opmerkingen toevoegen aan het live transcript of een belangrijk punt markeren. En als je afgeleid raakt of te laat bent, wordt er in realtime een live samenvatting gemaakt op basis van de AI-aantekeningen, zodat je altijd kunt bijpraten wat je gemist hebt.

Otter. ai beste functies

Otter.ai kan trefwoorden en zinsdelen identificeren, zodat je ze kunt opzoeken in een lange transcriptie.

Als je deze koppelt aan je Microsoft- of Google Agenda, worden je Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-vergaderingen automatisch opgenomen.

Met elk volgend pakket kun je meer notulen per maand en per gesprek transcriberen en meer bestanden uploaden.

Otter.ai is beschikbaar op web- en mobiele platforms, dus je kunt het onderweg gebruiken ?

Beperkingen van Otter.ai

De AI raakt soms in de war wanneer er meerdere sprekers zijn.

Het werk uitsluitend om vergaderingen te transcriberen en je kunt geen eigen aantekeningen maken in de app.

Otter. ai-prijzen

Basis: Gratis

Pro : $ 10 per maand per gebruiker

Business: $ 20 per maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,0/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Ideaal voor: Executive assistants die vergaderingen op hoog niveau begeleiden — Houd gedetailleerde, van tijdstempels voorziene verslagen bij van beslissingen, taken en follow-ups zonder een pen op te pakken.

3. Laxis

via Laxis

Laxis is ontworpen om verkoop-, contentmarketing- en product- en marktonderzoeksteams te ondersteunen, evenals iedereen die met klanten of prospects praat. Het maakt aantekeningen tijdens virtuele vergaderingen en legt de woorden van elke deelnemer letterlijk vast, zodat je je kunt blijven concentreren op het gesprek.

Na afloop genereert deze AI-tool voor vergader-aantekeningen automatisch samenvattingen, haalt hij inzichten uit de aantekeningen en identificeert hij de behoeften van de klant. Hij haalt alle actiepunten of volgende stappen eruit en kan ook automatisch een follow-up-e-mail versturen om de cirkel rond te maken. ?

De beste functies van Laxis

Het helpt je om onderwerpen in de vergadering-aantekeningen te sorteren en te categoriseren.

Transcripties zijn snel en eenvoudig te downloaden en te delen.

Je kunt Laxis vragen stellen op basis van eerdere gesprekken.

Het kan worden geïntegreerd met Zoom, Microsoft Teams, Google Meet en Cisco Webex.

Limieten van Laxis

Hoewel je met het gratis abonnement tot 300 minuten per maand kunt transcriberen, is de AI-schrijver – die vervolgcontent genereert – alleen beschikbaar vanaf het Premium-abonnement.

Er is nog geen CRM-integratie, maar die staat wel op het abonnement.

Prijzen van Laxis

Basis: Gratis

Premium: $ 13,33/maand

Business: $ 24,99/maand

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Laxis beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (16 beoordelingen)

Ideaal voor: Cross-functionele teams die regelmatig vergaderen — Leg belangrijke discussies, beslissingen en volgende stappen vast zonder handmatig aantekeningen te maken.

4. Doodle

via Doodle

Voordat je vergaderantekeningen kunt maken, moet je eerst de kalenders van de deelnemers op elkaar afstemmen om ze naar die vergadering te krijgen. Daar komt Doodle om de hoek kijken. Je kunt snel en eenvoudig één-op-één-vergaderingen en teamvergaderingen plannen.

Stel je beschikbaarheid in en deel deze door een link te sturen naar de door jou gekozen genodigden. Zij kunnen dan een tijdstip kiezen dat hen werk, waardoor die tijd in je kalender wordt geblokkeerd, zodat je nooit meer dubbele afspraken maakt. En als je meerdere genodigden hebt, kun je gemakkelijk het meest geschikte tijdstip voor iedereen vinden.

Bovendien kan Doodle worden geïntegreerd met vergaderingplatforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. ?️

De beste functies van Doodle

Het systeem stuurt herinneringen voor geplande vergaderingen, zodat je niet te maken krijgt met no-shows.

Dankzij de aanpasbare branding kun je het systeem afstemmen op de huisstijl van je bedrijf.

Je kunt ook Doodle gebruiken om gegevens te verzamelen via een enquête of poll.

Doodle werkt ook op mobiele apparaten, zodat je vergaderingen kunt plannen terwijl je onderweg bent.

Limieten van Doodle

Sommige gebruikers vinden dat het plannen van meerdere gebeurtenissen voor grote groepen mensen meer tijd kost dan nodig is.

Het kan lastig zijn om te gebruiken wanneer je werkt met genodigden in verschillende tijdzones.

Prijzen van Doodle

Gratis: $0

Pro : $ 6,95/maand per gebruiker

Team: $ 8,95/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Doodle-beoordelingen en recensies

G2: 3,7/5 (13 beoordelingen)

Capterra: Nog geen beoordelingen

Ideaal voor: Teams op afstand die wereldwijde tijdzones beheren — Plan vergaderingen efficiënt in verschillende regio's en gebruik vervolgens een tool voor het maken van aantekeningen om belangrijke beslissingen vast te leggen.

5. Fireflies. ai

Fireflies. ai kan realtime transcripties maken tijdens een audio- of video-gesprek of transcripties maken van een opname van een vergadering. Vervolgens kan het de sleutelpunten, beslissingen en actiepunten uit de vergadering samenvatten. ✍️

Als je een bepaald deel van de vergadering nog eens wilt beluisteren, kun je zoeken op trefwoorden en vervolgens het fragment op normale snelheid of tot twee keer zo snel afspelen. Met samenwerkingstools kan je team opmerkingen plaatsen, fragmenten vastmaken of reageren op het gesprek, of fragmenten eruit halen om geluidsfragmenten te maken.

Het gratis abonnement biedt tot 800 minuten opslagruimte en het Pro-abonnement tot 8.000 minuten, terwijl de Business- en Enterprise-abonnementen onbeperkte ruimte bieden.

Fireflies. ai beste functies

Fireflies. ai werkt in meer dan 40 talen en kan verschillende accenten en dialecten aan.

Het kan de stemmen van verschillende sprekers detecteren en label.

Het kan worden geïntegreerd met meerdere vergaderplatforms, waaronder Microsoft Teams, Zoom, Skype en Google Meet.

Je kunt vergaderantekeningen delen met andere platforms zoals Asana, Slack of Notion.

Beperkingen van Fireflies.ai

Als de geluidskwaliteit niet goed is, kan dit de nauwkeurigheid van de transcriptie beïnvloeden.

CRM-, Zapier- en Slack-integraties zijn alleen beschikbaar vanaf het Pro-abonnement.

Fireflies. ai-prijzen

Gratis: Gratis

Pro : $ 10/maand per gebruiker

Business: $ 19 per maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (5 beoordelingen)

Ideaal voor: Client-facing teams die dagelijks meerdere telefoontjes afhandelen — Concentreer je volledig op het gesprek terwijl Fireflies automatisch de sleutel discussiepunten transcribeert en tag.

6. Aantekeningen door Dubber

via Aantekeningen door Dubber

Notes by Dubber, voorheen bekend als Notiv, beweert je te helpen "slimmer te vergaderen, niet harder". Het synchroniseert met je Outlook- of Google Agenda en sluit zich automatisch aan bij je geplande gesprekken om deze op te nemen. Tijdens de vergadering maakt het een transcriptie en daarna genereert het een samenvatting die je kunt delen.

De AI-tool haalt ook actiepunten voor follow-up eruit en maakt automatisch taken aan voor elke deelnemer. Integraties met apps zoals Asana en Slack helpen je werkstroom te stroomlijnen en maken het gemakkelijk om toegewezen taken op te volgen. ✅

De beste functies van Notes by Dubber

Je kunt ook een opgenomen audio- of video-bestand uploaden en transcriberen.

Deze AI-tool voor vergader-aantekeningen is schaalbaar en sluit aan bij de gebruikelijke verkoopkanalen.

Het is wereldwijd beschikbaar op meer dan 170 mobiele netwerken en bij providers van video-, spraak- en chatdiensten.

Je kunt opnames, transcripties of aantekeningen delen via je CRM of andere samenwerkingstool.

Aantekeningen door Dubber limietten

Deze AI-tool ondersteunt alleen Engels, dus hij is niet geschikt als je in een andere taal een vergadering wilt houden.

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface een beetje verwarrend om te navigeren.

Prijzen voor aantekeningen door Dubber

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 beoordeling)

Capterra: Nog geen beoordelingen

Ideaal voor: Verkoop- en succesteams die meerdere client-gesprekken beheren — Genereer automatisch samenvattingen na het gesprek en deel actiepunten met interne teams.

7. Timz. Bloemen

Timz. Flowers is een hybride conferentieplatform dat is ontworpen voor verspreide teams en video combineert met asynchrone samenwerking.

Deze tools kunnen live vergaderingen opnemen en vervolgens een tekst- of video-samenvatting en notulen genereren die gemakkelijk kunnen worden gedeeld met iedereen die niet bij de vergadering aanwezig kon zijn. Bij asynchrone vergaderingen kunnen deelnemers bijdragen leveren met opgenomen video-boodschappen. ?‍♀️

Het systeem stuurt na elke vergadering automatisch een samenvatting per e-mail. En als je een specifiek gedeelte wilt terugvinden, helpt de AI-chatbot je om dat snel te vinden.

Timz. Flowers beste functies

Het bloemvormige stroomschema geeft je een handig overzicht van alle feedback en queries.

Zelfs als een vergadering asynchroon wordt gehouden, creëert het systeem het gevoel van een live gesprek.

Het biedt transcripties met tijdstempels, zodat je altijd weet waar je bent in de vergadering.

Er is weliswaar een gratis optie, maar met de Pro- en Business-pakketten krijg je meer opnametijd en worden je gegevens langer bewaard.

Timz. Bloemen limiet

Sommige gebruikers vinden dat de eerste installatie wat tijdrovend is.

Nog niet alle browsers worden ondersteund, dus het kan zijn dat je een browser moet gebruiken die niet je eerste keuze is.

Timz. Bloemenprijzen

Basis: Gratis

Pro : € 6,99/maand per team

Business: € 13,99/maand per team

Timz. Beoordelingen en recensies van Flowers

G2: 4,5/5 (13 beoordelingen)

Capterra: Nog geen beoordelingen

Ideaal voor: Verspreide teams die in verschillende tijdzones werken — Bekijk opgenomen discussies met ge synchroniseerde video, transcriptie en hoogtepunten in je eigen tempo.

8. Sembly AI

via Sembly AI

Als AI-tool voor vergaderantwoorden neemt Sembly AI vergaderingen op en transcribeert ze. Vervolgens maakt het samenvattingen en notulen van de vergadering, waarbij de sleutelinzichten uit de discussie worden benadrukt. En als je een vergadering niet kunt bijwonen, kun je Sembly in je plaats sturen en later de vergaderantwoorden bekijken. ?‍?

Taken worden automatisch geïdentificeerd en beschreven, en vervolgens toegewezen aan een teamlid. Door integraties met tools zoals Slack en Trello kun je taken, samen met eventuele aantekeningen, rechtstreeks naar die werkruimten streamen.

De beste functies van Sembly AI

Aantekeningen van vergaderingen worden opgeslagen in het systeem en je kunt ze altijd terugvinden om te zoeken op trefwoorden of deelnemers.

Sembly AI werkt in meer dan 35 talen.

Deze tools zijn beschikbaar voor Android- en iOS-apps en op het web.

Limieten van Sembly AI

Soms lukt het niet om deel te nemen aan een vergadering of deze op te nemen.

De sfeer tijdens de vergadering weerspiegelt niet altijd de hele vergadering, omdat er alleen op een deel ervan wordt gefocust.

Prijzen van Sembly AI

Persoonlijk: Gratis

Professioneel: $ 10 per maand per gebruiker

Team: $ 20 per maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Sembly AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (11 beoordelingen)

Capterra: Nog geen beoordelingen

Ideaal voor: Drukke leidinggevenden die de ene na de andere telefoontjes moeten afhandelen — Ontvang automatisch gegenereerde samenvattingen en actiepunten zonder een vinger uit te steken.

9. Fathom

via Fathom

Fathom is een AI-tool voor vergadernotities die vergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat. Zowel de opname als de transcriptie zijn direct beschikbaar wanneer je je vergadering beëindigt. Vervolgens kun je de samenvattingen en actiepunten eenvoudig kopiëren en plakken in Gmail, Google Documenten of een taakbeheertool.

Gespreksaantekeningen worden automatisch gesynchroniseerd met je CRM, zodat je altijd een overzicht hebt van je interacties met iedereen in je database. Je kunt ook de hoogtepunten van je vergadering in een afspeellijst zetten en die delen met andere geïnteresseerden.

De beste functies van Fathom

Het werkt met Microsoft Teams, Zoom en Google Vergaderingen.

Wanneer je een deel van het gesprek markeert, vat Fathom dat voor je samen.

Het systeem ondersteunt zeven talen, waaronder Engels, Spaans en Frans.

De betaalde Team-editie heeft extra functies en is ontworpen om binnen een hele organisatie te worden uitgerold ?

Begrijp de limieten

Sommige gebruikers vinden de interface wat donker en zouden graag een lichtere optie willen kunnen kiezen.

Hoewel dit prima werkt voor geplande vergaderingen, ondersteunt het momenteel geen spontane vergaderingen, met name op Microsoft Teams.

Fathom-prijzen

Free

Team Edition: $ 19/maand per gebruiker

Fathom-beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (8 beoordelingen)

Ideaal voor: Succesmanagers die clientbeoordelingen afhandelen — Houd eenvoudig het sentiment, de doelen en de feedback van klanten bij om de retentie te verbeteren.

10. Superkrachtig

via Superpowered

Superpowered transcribeert je vergadering, maar zonder deze op te nemen of bots te gebruiken – het werkt rechtstreeks vanaf de audio van je apparaat. Die transcripties worden zeven dagen bewaard, zodat je tijd hebt om aantekeningen te maken voordat ze worden verwijderd.

Deze AI-tool voor vergader-aantekeningen vat het gesprek automatisch samen en identificeert actiepunten voor je.

Zo houd je ook je agenda bij. Herinneringen voor aankomende vergaderingen worden weergegeven in de menubalk en je kunt vanaf daar direct doorklikken naar de vergadering. ?️

Superkrachtige beste functies

Het werk met elk vergadering platform.

Superpowered identificeert en documenteert zelfs emoties tijdens de vergadering.

Het ontwikkelingsteam staat zeer open voor feedback en suggesties en reageert daar ook snel op.

Superkrachtige limieten

De gratis versie kan alleen worden geïntegreerd met e-mail en Slack, dus als je het bijvoorbeeld met Google Drive of Salesforce wilt gebruiken, moet je een betaald abonnement kiezen.

Mobiel en Linux worden nog niet ondersteund.

Superkrachtige prijzen

Free

Basis: $ 30/maand

Pro : $ 90/maand

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Superkrachtige beoordelingen en recensies

G2: N.v.t.

Capterra: n.v.t.

Ideaal voor: Productmanagers die snelle stand-ups leiden — Leg vast wat er is gezegd, wat er geblokkeerd is en wat de volgende stappen zijn, zonder de werkstroom van het team te verstoren.

Een AI-vergaderassistent verhoogt de productiviteit, verbetert de nauwkeurigheid en ondersteunt de transparantie van projecten. Het maakt het ook gemakkelijker om vergader-aantekeningen te delen. AI-tools besparen je ook tijd, zodat je je doelen gemakkelijker kunt bereiken binnen de grenzen van je projectbeperkingen. ?️

Een goede AI-aantekening kan een combinatie van deze nog te doen taken voor je uitvoeren:

Integreer met videoconferentieplatforms zoals Teams of Zoom.

Neem de vergadering op en sla de opname op.

Zorg voor een live transcriptie, zodat alle deelnemers aan de vergadering het verloop gemakkelijk kunnen volgen.

Vergemakkelijk het gezamenlijk maken van aantekeningen door meerdere teamleden.

Gebruik geavanceerde AI-functies om de sleutelpunten samen te vatten, zodat je gemakkelijk de belangrijkste conclusies kunt identificeren.

Help bij het maken van notulen op basis van de aantekeningen van de vergadering.

Identificeer actiepunten en automatiseer de delegatie van taken vanuit online vergaderantekeningen.

Bied een geweldige gebruikerservaring die je werkstroom stroomlijnt.

Bied gegevensveiligheid zodat je vertrouwelijke gesprekken beschermd zijn.

AI voor vergaderingen kan helpen bij elk aspect van je interacties met je team, clients of prospects. De beste AI-vergadertools kunnen het plannen vereenvoudigen, vergadernotities opnemen en transcriberen, of sjablonen met AI-schrijftools bieden om je te helpen je eigen notities te maken.

AI-tools kunnen je ook helpen om al die vergaderantekeningen samen te vatten, de belangrijkste delen van het gesprek te benadrukken en taken en volgende stappen te identificeren. Ze kunnen zelfs worden geïntegreerd met taakbeheertools, waardoor je nog meer tijd bespaart en je werkstroom op elk moment stroomlijnt. ?

Als het gaat om het stroomlijnen van je werkstroom, is ClickUp de perfecte oplossing, niet alleen voor vergaderingen, maar ook voor het runnen van je bedrijf of het aansturen van een team. Met sjablonen en projectmanagementtools die elk aspect van je bedrijf dekken en integraties die je tijd en moeite besparen, is het een one-stop-shop voor al je zakelijke behoeften. ?

Meld je vandaag nog gratis aan en begin ClickUp te gebruiken om je bedrijf – en je leven – te stroomlijnen.