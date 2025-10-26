11 beste Jotform-alternatieven om te proberen in 2026

Overweegt u om over te stappen van Jotform?

Dit is het perfecte moment om Jotform-alternatieven te verkennen die aan uw behoeften voldoen.

Hoewel Jotform al jaren een favoriet is voor het maken van online formulieren, zijn er tegenwoordig veel nieuwe opties – sommige met betere functies, eenvoudigere interfaces en flexibelere prijzen. Het maken van aantrekkelijke, datagestuurde formulieren is zelfs eenvoudiger dan ooit dankzij dit groeiende aanbod van krachtige tools voor het maken van formulieren die aan uiteenlopende behoeften voldoen.

Of u nu een marketeer bent die geavanceerde aangepaste aanpassingsmogelijkheden nodig heeft, een klein bedrijf dat op de kosten let, of gewoon op zoek bent naar een eenvoudigere tool: het juiste alternatief kan uw ervaring met het maken van formulieren naar een hoger niveau tillen.

Hier heb ik de beste opties verzameld die qua functies, gebruiksgemak en waarde kunnen wedijveren met Jotform, zodat u de beste keuze voor uw projecten kunt vinden.

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Jotform?

Bij het kiezen van een alternatief voor Jotform is het essentieel om te bepalen welke functies aansluiten bij uw doelstellingen. Hier volgt een korte handleiding over waar u prioriteit aan moet geven om de perfecte formulierbouwer voor uw behoeften te vinden.

Aanpassingsmogelijkheden: Kies een formulierbouwer waarmee u aangepaste formulieren kunt maken voor alle behoeften. Deze moet ook voldoende functies hebben om meerdere formaten van formulieren te ondersteunen, zoals contactformulieren, feedbackformulieren en registratieformulieren.

Veiligheid: Kies een formulierbouwer met een streng beleid voor opslagruimte om veilige online formulieren te maken. Dit beschermt alle gevoelige gegevens die respondenten delen tijdens het verzenden van formulieren en online enquêtes.

Gebruiksgemak: Kies voor een intuïtieve formulierbouwer waarmee u formulieren met geavanceerde functies kunt maken zonder ingewikkelde code of een lange leercurve. Een drag-and-drop-editor is een pluspunt

Kostenefficiëntie: Kies voor formulierbouwers waarmee u grote hoeveelheden formulieren kunt maken zonder dat dit een aanslag op uw budget betekent

Tegenwoordig hebben teams te maken met twee groeiende problemen: AI-versnippering en werkversnippering. AI-versnippering ontstaat wanneer elke afdeling andere AI-tools gebruikt, waardoor gegevens verspreid raken en werkstroomen niet meer op elkaar aansluiten. Werkversnippering ontstaat wanneer informatie verspreid is over tientallen apps, formulieren, spreadsheets en inboxen.

Dit heeft directe gevolgen voor formuliertools. Als uw formulierbouwer gegevens afzonderlijk opslaat of u dwingt tot weer een nieuwe, op zichzelf staande werkstroom, neemt de wildgroei toe. Tools zoals ClickUp voorkomen dit door het aanmaken van formulieren, het verzenden ervan, automatiseringen, AI-analyse en het uitvoeren van taken te centraliseren in één werkruimte, waardoor zowel de wildgroei van AI als de wildgroei van werk wordt verminderd.

De beste alternatieven voor Jotform in één oogopslag

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Volledige formulieraanmaak met werkstroom, AI en automatisering van taken • Formulierweergave met voorwaardelijke logica • Automatisch taken aanmaken op basis van reacties • Dashboard voor realtime analyse • Meer dan 100 automatiseringen • Ingebouwde AI voor het aanmaken van formulieren en inzichten • Diepe integraties (Slack, Sheets, Zapier) Free Forever; Betaald vanaf $ 7 per gebruiker per maand Google Forms Eenvoudige formulieren binnen Google Workspace • Onbeperkt aantal formulieren en reacties • Kant-en-klare sjablonen • Automatische grafieken en diagrammen • Native integratie met Google Spreadsheets Gratis; Business-abonnementen vanaf $ 12 per gebruiker per maand Typeform Interactieve, op uw merk afgestemde gesprekformulieren • UX met één vraag per keer • Multimedia-ondersteuning • Ingebouwde analyses • Meer dan 300 integraties • AI-responsanalyse Gratis; Betaald vanaf $ 29/maand Wufoo Snelle installatie van het formulier met rapportage en betalingen • Meer dan 400 sjablonen • Voorwaardelijke logica • CSS-aanpassing • Betalingen via Stripe en PayPal • Integraties met Asana en WordPress Gratis; Betaald vanaf $ 19/maand SurveyMonkey Grootschalige enquêtes met diepgaande analyses • Geavanceerde vertakkingslogica • Matrix- en beoordelingsvragen • AI-aangedreven analyses • Meer dan 200 integraties (Salesforce, HubSpot) Gratis; Betaald vanaf $ 99/maand Cognito Formulieren Formulieren met complexe berekeningen en betalingen • Drag-and-drop-bouwer • Geavanceerde berekeningen • Voorwaardelijke logica • Integratie met Stripe en PayPal • Branchespecifieke sjablonen Gratis; Betaald vanaf $ 15/maand Formstack HIPAA-conforme, veilige formulierautomatisering • HIPAA-, GDPR- en PCI-compliance • Geavanceerde gegevensroutering • Krachtige voorwaardelijke logica • Meer dan 260 integraties • Documentautomatisering Betaald vanaf $ 99/maand Zoho Forms Automatisering van formulieren voor gebruikers van het Zoho-ecosysteem • Drag-and-drop-bouwer • HIPAA-conformiteit • Real-time notificaties • Native Zoho CRM/Mail-integratie Gratis; Betaald vanaf $ 10/maand Microsoft Forms Eenvoudige formulieren in Microsoft 365 • Samenwerken in realtime • Quizzen en enquêtes • Automatische grafieken • Integratie met Excel en OneNote • Ondersteuning voor meerdere talen Free Paperform Mooi vormgegeven betalings- en boekingsformulieren • Meer dan 700 lay-outs • Formulieren voor betalingen en planning • Aangepaste CSS-integraties • Meer dan 2.000 integraties • Digitale handtekeningen Betaald vanaf $ 29/maand ProProfs Survey Maker Enquêtes, quizzen en het verzamelen van feedback • Drag-and-drop-editor • Meerdere vraagtypes • Teamsamenwerking • Integraties met Mailchimp en GA Gratis; Betaald vanaf $ 19,99/maand

De 11 beste alternatieven voor Jotform

Hier zijn 11 van de beste alternatieven voor Jotform om formulieren te maken, perfect voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik:

1. ClickUp (Het beste voor het aanmaken van aanpasbare formulieren en het verzamelen van gegevens)

ClickUp is krachtige software voor werkbeheer met geavanceerde functies – het is zonder meer een van de beste alternatieven voor Jotform.

Hier zijn enkele functies die ik gebruik om formulieren te maken en gegevens te verzamelen:

Organiseer formuliergegevens beter met ClickUp Maak formulieren met functies zoals voorwaardelijke logica met behulp van ClickUp Form View-weergave

De ClickUp Form View geeft me de mogelijkheid om geweldige formulieren te maken voor elk doel: het verzamelen van feedback van medewerkers, het verkrijgen van klantinzichten, het uitvoeren van marktonderzoeken en nog veel meer.

Ik kan er ook enquêtes en formulieren mee aangepast aan mijn behoeften. Van kleuren tot thema's: ik kan zelfs de kleinste details wijzigen om documenten te maken die aansluiten bij mijn bedrijf en de behoeften van mijn doelgroep.

De ClickUp Form View heeft ook voorwaardelijke logica, waardoor ik formulieren en enquêtes kan ontwerpen die zich op intelligente wijze aanpassen aan de antwoorden van gebruikers. Dit maakt het een geavanceerde tool voor formulieren die geschikt is voor het bouwen van complexe formulieren.

Automatiseer alles, van de analyse van formuliergegevens tot het versturen van notificaties voor Taaken, met ClickUp-automatiseringen

Na het eenvoudig aanmaken van formulieren volgen enquêtereacties en gegevensbeheer. Daarvoor vertrouw ik op ClickUp-automatisering.

Met een pakket van meer dan 100 automatiseringen gebruik ik deze functie om het vervelende handmatige werk bij het verzamelen en analyseren van enquêteresultaten te elimineren. Ik wijs taken toe en plaats opmerkingen op de formulieren om ervoor te zorgen dat het juiste lid van het team actie onderneemt.

Bovendien beschikt ClickUp over AI-aangedreven analyses die een nauwkeurige analyse van elk antwoord bieden, waardoor weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen.

Gebruik ClickUp Brain om gepersonaliseerde formulieren te maken, gedetailleerde analyses te genereren, actiepunten toe te wijzen en nog veel meer

Als ik te weinig tijd heb voor handmatige aanpassingen of het analyseren van de prestaties van formulieren, gebruik ik ClickUp Brain.

Deze slimme AI-tool kan alles: gepersonaliseerde en dynamische formulieren maken, taken toewijzen aan teamleden, formuliergegevens analyseren en alles daartussenin – en dat allemaal binnen enkele minuten! Een echte redder in nood!

De beste functies van ClickUp

Implementeer ClickUp aangepaste velden om formuliervelden aan te passen aan uw behoeften op het gebied van gegevensverzameling

Verzamel formulierreacties automatisch in ClickUp-taken om inzendingen eenvoudig bij te houden, te beheren en toe te wijzen binnen je werkruimte

Gebruik ClickUp-sjablonen voor formulieren om snel standaardformaten te maken, zoals feedbackformulieren, aanvraagformulieren en enquêtes

Bekijk en analyseer ingediende gegevens rechtstreeks vanuit ClickUp-dashboards voor realtime inzichten en besluitvorming

Gebruik ClickUp-integraties om formulieren naadloos te integreren met apps van derden, zoals Google Spreadsheets, Slack en Zapier

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen een lichte leercurve ervaren

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

E-mail is uit, ClickUp-formulieren zijn in!

2. Google Forms (het beste voor het maken van eenvoudige formulieren binnen het Google-ecosysteem)

via Google Forms

Google Forms is een cloudgebaseerde formulierbouwer. Het is intuïtief, gebruiksvriendelijk en ideaal voor beginners.

Dankzij de uitgebreide samenwerkingsfuncties kunt u enquêtes en formulieren maken waarvoor input van verschillende leden van het team nodig is.

Ik vind de aanpassingsfuncties van de tool ook behoorlijk goed. Hiermee kun je essentiële merkelementen zoals kleuren, afbeeldingen, lettertypen enz. personaliseren. Google Forms ondersteunt ook voorwaardelijke logica.

De beste functies van Google Forms

Biedt onbeperkte creatie van formulieren en reacties

Biedt een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen voor feedbackformulieren , aanmeldingsformulieren, enz., zodat u helemaal vanaf nul kunt beginnen

Genereert automatische grafieken en diagrammen voor realtime gegevensanalyse

Google Forms kan naadloos worden geïntegreerd met Google Workspace-tools zoals Google Analytics, Sheets, enzovoort

Limieten van Google Forms

Biedt alleen basisfuncties

Beperkte integraties met externe partijen

Prijzen van Google Forms

Free Forever

Business Standard: $ 12 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Google Forms

Capterra: 4,7/5 (meer dan 10.800 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken 4 keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams efficiënt blijven door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms.

3. Typeform (Het beste voor het maken van interactieve, conversatiegerichte formulieren en enquêtes)

via Typeform

Als u efficiënte formulieren wilt maken die aansluiten bij uw merk, raad ik Typeform aan.

Met deze enquêtetool kunnen gebruikers formulieren maken die zeer aangepast en interactief zijn. Voeg merkelementen, video-content, follow-ups toe – alles wat u maar wilt.

Wat ik ook zo leuk vind aan Typeform is de techniek voor gegevensverwerking en -analyse. De ingebouwde AI analyseert automatisch alle reacties, zodat je zelf geen werk meer hoeft te verzetten.

De beste functies van Typeform

Helpt bij het maken van boeiende formulieren voor gesprekken met een gebruiksvriendelijke interface

Ondersteunt multimedia-elementen zoals afbeeldingen en video's

Biedt ingebouwde analyses voor het bijhouden van reacties en voltooiingspercentages

Integreert met meer dan 300 essentiële apps en tools, zoals Zapier, Google Spreadsheets en Mailchimp

Limieten van Typeform

Vereist enige gewenning

Het gratis abonnement heeft een limiet aan functies

Prijzen van Typeform

Free Forever

Basic: $29/maand

Plus: $59/maand

Business: $99/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Growth Essentials: $199/maand

Growth Pro: $349/maand

Growth Custom: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Typeform

Capterra: 4,7/5 (meer dan 800 beoordelingen)

G2: 4,5/5 (meer dan 700 beoordelingen)

4. Wufoo (Het beste voor het maken van gebruiksvriendelijke formulieren en rapportage)

via Wufoo

De volgende op mijn lijst met de beste Jotform-alternatieven is Wufoo, ontwikkeld door SurveyMonkey. Deze formulierbouwer is zeer veelzijdig.

U kunt het gebruiken om eenvoudige registratieformulieren, contactformulieren, enquêtes voor werknemers en aangepaste rapporten te maken – allemaal zonder te hoeven programmeren. U kunt er ook betaalformulieren mee maken om virtuele betalingen via Stripe, PayPal, enz. te accepteren.

Omdat de tool volledig cloudgebaseerd is, worden al uw formuliergegevens en enquêtereacties veilig opgeslagen op een centrale locatie.

De beste functies van Wufoo

Biedt meer dan 400 kant-en-klare sjablonen voor diverse soorten formulieren

Biedt aangepaste aanpassingsmogelijkheden met CSS voor branding

Beschikt over intuïtieve voorwaardelijke logica om de gebruikerservaring aangepast te maken

Kan worden geïntegreerd met tools zoals Asana, Mailchimp en WordPress

Limieten van Wufoo

Het gratis abonnement heeft zeer basale functies

Voor geavanceerde aangepaste aanpassingen is mogelijk kennis van CSS vereist

Prijzen van Wufoo

Free Forever

Starter: $19/maand

Professional: $39/maand

Geavanceerd: $99/maand

Ultimate: $ 249/maand

Beoordelingen en recensies van Wufoo

G2: 4,2/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

5. SurveyMonkey (Het beste voor het maken van formulieren en enquêtes met krachtige analysefuncties)

via SurveyMonkey

SurveyMonkey is een van de meest complete tools op deze lijst.

Dit alternatief voor Jotform is handig voor teams die dagelijks grote hoeveelheden enquêtegegevens verwerken. De AI-functie biedt gedetailleerde analyses van de antwoorden, wat de gegevensverwerking en daarmee de besluitvorming vergemakkelijkt.

Dat is nog niet alles: met deze tool kunt u formulieren ook rechtstreeks in webpagina's, e-mails enz. insluiten, zodat uw publiek ze snel kan invullen zonder naar een andere pagina te worden doorgestuurd.

De beste functies van SurveyMonkey

Biedt een enorme verscheidenheid aan hoogwaardige, aanpasbare sjablonen voor het maken van formulieren en enquêtes

Ondersteunt functies zoals geavanceerde logica en vertakkingslogica om de juiste gegevens te verzamelen

Biedt verschillende vraagtypes, zoals schalen voor beoordelingen en matrixvragen

Kan worden geïntegreerd met meer dan 200 platforms, waaronder Salesforce en HubSpot

Limieten van SurveyMonkey

Een complexe interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Dezelfde functies zijn in andere tools beschikbaar tegen redelijkere prijzen

Prijzen van SurveyMonkey

Free Forever

Premier Annual: $ 1.428/jaar

Advantage Annual: $468/jaar

Standaard maandelijks: $ 99/maand

Team Advantage: $ 25/maand (jaarlijks gefactureerd)

Team Premier: $ 75/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (meer dan 22.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

6. Cognito Forms (het beste voor het maken van formulieren met complexe berekeningen)

via Cognito Formulieren

Cognito Forms is een alternatieve formulierbouwer voor Jotform die het maken van formulieren en het verwerken van de gegevens vereenvoudigt.

Het is speciaal ontworpen voor complexe berekeningen en is geschikt voor het maken van bonnen, het accepteren van betalingen en andere soortgelijke taken.

Aangezien Cognito Forms ook over voorwaardelijke logica beschikt, blijkt het nuttig bij het ontwikkelen van dynamische enquêtes die een breed publiek aanspreken. Ik waardeer ook de algehele gebruiksvriendelijkheid en prestaties van Cognito.

De beste functies van Cognito Forms

Bevat diverse kant-en-klare sjablonen die speciaal zijn ontworpen voor verschillende sectoren, zoals IT, HR, enz.

Biedt een gebruiksvriendelijke drag-and-drop-editor voor het maken van formulieren en enquêtes

Samenvoegt naadloos met uw werkstroom voor maximale efficiëntie

Integreert betalingsopties rechtstreeks met Stripe en PayPal

Beperkingen van Cognito Formulieren

Ontbreekt aan uitgebreide tools voor rapportage om enquêteresultaten te analyseren

Er is een kleine leercurve bij betrokken

Prijzen van Cognito Formulieren

Particulieren: Free Forever

Pro: $15/maand

Team: $35/maand

Enterprise: $99/maand

Beoordelingen en recensies van Cognito Formulieren

G2: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

7. Formstack (Beste Jotform-alternatief voor het maken van geautomatiseerde, HIPAA-conforme formulieren)

via Formstack

Op zoek naar een tool om veilige online formulieren te maken? Ik raad Formstack ten zeerste aan.

Deze AI-formuliergenerator heeft veiligheid als uitgangspunt. Het voldoet aan de AVG, HIPAA, WCAG en PCI, waardoor het perfect is voor gevoelige taken zoals het innen van betalingen.

Daarnaast kunt u er ook professionele en visueel aantrekkelijke aangepaste documenten en rapporten mee maken. Een ander aspect dat ik waardeer aan Formstacks is de overzichtelijke gebruikersinterface, wat een aanzienlijk voordeel is.

De beste functies van Formstack

Biedt kant-en-klare sjablonen voor verschillende categorieën, zoals branche, formuliertype, enz.

Beschikt over krachtige voorwaardelijke logica voor aangepaste ervaringen

Biedt bruikbare inzichten uit de gegevens van het formulier door deze door te sturen naar centrale bedrijfssystemen

Biedt integraties met meer dan 260 tools, zoals Salesforce, HubSpot en Mailchimp

Limieten van Formstack

Kan duur zijn, vooral voor kleine bedrijven

Het basisabonnement biedt geen volledige toegang tot alle functies

Prijzen van Formstack

Formulieren: $ 99/maand (maandelijks gefactureerd)

Suite: $ 299/maand (maandelijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Formstack

G2: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

8. Zoho Forms (Het meest geschikt voor teams die Zoho-apps gebruiken om het aanmaken van formulieren te automatiseren)

via Zoho Forms

Zoho Forms is om de juiste redenen een van de bekendere alternatieven voor Jotform.

Of u nu registratieformulieren voor uw klanten, sollicitatieformulieren voor het aannemen van nieuwe medewerkers of feedbackformulieren voor het verbeteren van vaardigheden moet maken, deze tool is zeer veelzijdig en voldoet aan elke behoefte.

Bovendien zijn de kant-en-klare sjablonen al zo uitgebreid – met meer dan 30 veldtypen – dat u een formulier nauwelijks hoeft aan te passen.

Bovendien kunt u met Zoho formulieren insluiten voor gemakkelijke toegang en gegevensverzameling.

De beste functies van Zoho Forms

Bevat een eenvoudige drag-and-drop-builder voor het aanmaken van formulieren

Voldoet aan belangrijke normen voor veiligheid zoals HIPAA voor veilige gegevensverzameling

Genereert automatische realtime notificaties voor ingevulde formulieren

Integreert naadloos met de applicaties van Zoho, zoals CRM en Mail

Beperkingen van Zoho Forms

De aanpassingsmogelijkheden zijn mogelijk niet zo uitgebreid als bij andere tools

Integraties buiten het Zoho-ecosysteem kunnen beperkt zijn

Het gratis abonnement is geen goed gratis alternatief voor Jotform

Prijzen van Zoho Forms

Free Forever

Basic: $10/maand (jaarlijks gefactureerd)

Standaard: $ 25/maand (jaarlijks gefactureerd)

Professional: $ 50/maand (jaarlijks gefactureerd)

Premium: $ 90/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Zoho Forms

G2: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

9. Microsoft Forms (het meest geschikt voor het ontwikkelen van formulieren die zijn geïntegreerd met Office 365)

via Microsoft Forms

Kies voor Microsoft Forms als u op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke tool voor het maken van formulieren zonder onnodige complexiteit.

De tool ondersteunt basisfuncties zoals het aanmaken van formulieren, aanpassing, sjablonen, integraties, enz. Het helpt ook bij het analyseren van reacties en stelt u in staat de gegevens te beheren via een intuïtief dashboard voor formulierbeheer.

Wat ik het leukste vind aan MS Forms is dat het meerdere talen ondersteunt om het bereik te vergroten – een functie die je niet vaak tegenkomt in veel nieuwe tools voor het maken van formulieren.

De beste functies van Microsoft Forms

Ondersteunt realtime samenwerking tussen teamleden

Biedt verschillende vraagtypes, waaronder quizzen en enquêtes

Maakt datavisualisatie mogelijk met automatische grafieken en diagrammen

Volledig geïntegreerd met Microsoft 365-tools zoals Excel en OneNote

Beperkingen van Microsoft Forms

Biedt minder geavanceerde functies

Ondersteunt geen directe incasso

Prijzen van Microsoft Forms

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (361 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (181 beoordelingen)

10. Paperform (Het beste voor het maken van formulieren voor het innen van online betalingen)

via Paperform

Paperform is ontwikkeld voor kleine en groeiende bedrijven die formulieren willen gebruiken om echte werkstroomprocessen aan te sturen, niet alleen om betalingen te innen. Het combineert betalingsklare formulieren met planning, het ondertekenen van documenten en automatisering, waardoor het geschikt is voor teams die bedrijfsprocessen via formulieren uitvoeren.

Van digitale handtekeningen en berekeningen tot zeer veilige betalingen via aanpasbare betaalformulieren: deze tool zorgt voor efficiëntie bij elke stap in het proces. Paperform bevat ook AI-aangedreven functies die helpen bij het sneller genereren van formulieren en ondersteuning bieden bij berekeningen en inzichten in reacties.

Daarnaast helpt Paperform bij het maken van eenvoudige formulieren en enquêtes, het beheren van planningen en boekingen, en het ondertekenen van documenten.

Ik vind de algehele gebruikersinterface van de tool ook prettig: intuïtief en goed ontworpen.

De beste functies van Paperform

Maakt het mogelijk om visueel aantrekkelijke formulieren aan te maken met duizenden aanpasbare lay-outs en AI-formulierontwerp

Hiermee kunt u webformulieren, planningsformulieren, landingspaginaformulieren, quizzen enz. maken.

Maakt het mogelijk om formulieren met aangepaste CSS in websites in te sluiten

Kan worden geïntegreerd met meer dan 2.000 apps en tools, zoals Slack, Asana en Dropbox

Limieten van Paperform

Het aanpassen van sjablonen is moeilijk

De prijzen voor geavanceerde functies zijn hoog

Prijzen van Paperform

Gratis abonnement beschikbaar

Essentials: $29/maand

Pro: $59/maand

Business: $ 129/maand

Agency+ : $190/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Paperform

G2: 4,8/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

11. ProProfs Survey Maker (Het beste voor het ontwikkelen van formulieren en enquêtes met quizzen en feedback)

via ProProfs Survey Maker

Als u op zoek bent naar een tool die uitsluitend bedoeld is om enquêtes aan te maken, dan is ProProfs Survey Maker wellicht iets voor u.

Met de drag-and-drop-editor van de tool kunt u eenvoudig formulieren, enquêtes, quizzen, toetsen en beoordelingen maken om waardevolle feedback van gebruikers te verzamelen.

De tool biedt diverse aanpassingsmogelijkheden om formulierelementen zoals kleuren en logo's aan te passen. Een ander pluspunt is de flexibiliteit van de tool: u kunt het formulier als link delen op sociale media of het insluiten op uw website.

De beste functies van ProProfs Survey Maker

Biedt aanpasbare sjablonen om registratieformulieren te maken die zijn afgestemd op verschillende sectoren

Ondersteunt verschillende vraagtypes, waaronder meerkeuzevragen en schalen voor beoordelingen

Biedt samenwerkingsfuncties voor teamtoegang en invoer

Kan worden geïntegreerd met tools zoals Mailchimp en Google Analytics

Limieten van ProProfs Survey Maker

De gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen

Het gratis abonnement kent limieten wat betreft reacties en functies

Prijzen van ProProfs Survey Maker

Free Forever

Business: $ 19,99/maand per 100 reacties

Beoordelingen en recensies van ProProfs Survey Maker

G2: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Maak online formulieren met het beste alternatief voor Jotform: ClickUp!

Online enquêtes verzamelen cruciale interne en externe gegevens, waardoor een bedrijf zijn inspanningen in de juiste richting kan sturen en zijn doelgroep effectiever kan bedienen.

Maar om dit te garanderen, hebt u toegang nodig tot formulierbouwers die aansluiten bij uw efficiëntie-doelen.

Hoewel Jotform veel functies biedt, schiet het op bepaalde gebieden tekort, wat uw succes kan belemmeren.

Met ClickUp maximaliseert u de efficiëntie bij het aanmaken van formulieren en het verzamelen van informatie. ClickUp is gebouwd met de kracht van AI en is uw totaaloplossing voor de automatisering van alle taken met betrekking tot formulieren en enquêtes.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veel gebruikers hebben moeite met het verlies van geavanceerde logica of integraties waar ze in Jotform op vertrouwden. Daarom is het van cruciaal belang om niet alleen sjablonen te vergelijken, maar ook de diepgang van de functies.

Controleer of de tool voorwaardelijke logica, routings in meerdere stappen, geautomatiseerde notificaties en integraties met uw bestaande tech-stack biedt.

De meeste alternatieven ondersteunen geen migratie met één klik. Meestal moet u formulieren handmatig opnieuw maken, hoewel tools zoals ClickUp de installatie vereenvoudigen met sjablonen en herbruikbare velden.

ClickUp maakt het mogelijk om automatisch taken aan te maken, opdrachten te geven, herinneringen in te stellen en AI-samenvattingen te genereren zodra een formulier is ingediend.

Focus op sjablonen in plaats van werkstroom. De verwerking van verzendingen, rapportage en integraties zijn op de lange termijn belangrijker.