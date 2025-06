De kracht van ClickUp Formulieren: Stroomlijning van werk voor Software Teams

Als je deel uitmaakt van een softwareteam, weet je hoe lastig het kan zijn om meerdere apps en workflows te beheren. Jongleren met verschillende tools leidt tot verwarring, tijdverspilling, gemiste deadlines en hoofdpijn in overvloed.

Gelukkig kan ClickUp Forms alles eenvoudiger maken. Met Formulieren kun je eenvoudig gegevens verzamelen van je team, clients of klanten. En het beste deel? Het is allemaal geïntegreerd in de rest van het ClickUp platform, wat het makkelijker maakt om op de hoogte te blijven van uw werk, allemaal op één plek.

In deze blog laten we u precies zien hoe ClickUp Forms enkele van de meest voorkomende pijnpunten van softwareteams kan oplossen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Product-Feedback-Building-Form.gif Formulier voor het opbouwen van productfeedback in ClickUp /%img/

Verschillende gebruikssituaties ondersteunen onder één ClickUp Formulier met voorwaardelijke logica

1. Formulieren voor gedetailleerde rapportage van bugs

Het gebruik van ClickUp Formulieren helpt bij het proces te stroomlijnen van het rapporteren van bugs door dubbele invoer te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle kritieke informatie wordt verzameld. Hier zijn enkele stappen om aan de slag te gaan.

Maak de lijst die u wilt bugrapporten in wilt laten werken, voeg dan een nieuwe weergave toe en selecteer Formulier Voeg de velden toe die nodig zijn voor het verzamelen van informatie over bugrapporten. Enkele veelvoorkomende velden om op te nemen zijn:

Beschrijving van de bug

Stappen om de bug te reproduceren

Informatie over het apparaat en besturingssysteem

Informatie over de browser

Foutmeldingen (indien van toepassing)

Ernst van de bug

Prioriteitsniveau Pas het formulier aan het merk van uw team aan. U kunt ook instructies of richtlijnen toevoegen voor het invullen van het formulier Test het formulier zelf om er zeker van te zijn dat het goed werkt Lanceer het naar gebruikers door de link naar het ClickUp Formulier op uw website, in uw software of via andere communicatiekanalen te delen Als er reacties binnenkomen, bekijkt u deze en wijst u ze toe aan de juiste leden van het team om ze op te lossen. Hint: je kunt ook Automatiseringen gebruiken om dit automatisch te doen 🙂

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-to-Streamline-Internal-Requests.gif Voorwaardelijke logica in ClickUp formulieren om interne verzoeken te stroomlijnen /%img/

Stroomlijn interne verzoeken voor ontwerp- of IT-teams om de exacte informatie te verzamelen die nodig is in uw formulieren

2. Formulieren voor functieaanvragen

Met een formeel aanvraagproces voor functies kunt u prioriteiten stellen voor functies of verbeteringen waar u als volgende aan wilt werken. Door ClickUp Formulieren te gebruiken voor dit proces, kunt u ervoor zorgen dat ieders verzoeken worden gehoord en dat het team zich kan concentreren op het bouwen van de meest impactvolle functies voor uw product.

Hier zijn enkele velden die u misschien wilt opnemen in een formulier voor gebruikers:

Functiebeschrijving : Een kort overzicht van welke functie de gebruiker wil toevoegen en wat hij ermee wil bereiken

: Een kort overzicht van welke functie de gebruiker wil toevoegen en wat hij ermee wil bereiken Use case : Een beschrijving van hoe de functie gebruikt gaat worden

: Een beschrijving van hoe de functie gebruikt gaat worden Contactgegevens: De naam en contact informatie van de persoon of account die het verzoek indient

Je kunt ook overwegen om een intern formulier te maken waarop leden van je team hun ideeën kunnen indienen. In dat geval kunnen extra velden u helpen het verzoek verder uit te werken:

Prioriteitsniveau

**Technische specificaties

Geschatte tijd en middelen

Afhankelijkheid

Naam van belanghebbenden en/of teams

Acceptatiecriteria

Slimmere formulieren maken in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is

PRO TIP Gebruik voorwaardelijke logica om uw formulieren voor foutrapportage en functieverzoeken te combineren! Met deze functie kunt u een aangepast formulier maken op basis van hoe gebruikers reageren op specifieke vragen. Een voorbeeld: uw softwareteam kan één formulier hebben waarin wordt gevraagd of de gebruiker een bug rapporteert of een functieverzoek indient. Met voorwaardelijke logica, als de gebruiker "Een bug rapporteren" selecteert, dan zal het formulier alleen vragen tonen die gerelateerd zijn aan dat proces. Als ze "Een functieverzoek indienen" antwoorden, dan zou het formulier alleen vragen tonen die betrekking hebben op dat proces.

3. Formulieren voor je codebeoordelingen

Bewaar alle samenwerking en communicatie tussen leden van het engineering- en ontwikkelingsteam op één plaats door codebeoordelingen uit te voeren in ClickUp Forms. Hier zijn enkele velden die u misschien wilt opnemen om u te helpen een meer georganiseerd en efficiënt reviewproces te faciliteren:

Code auteur

Code reviewer

Datum review uitgevoerd

Code opslagplaats (naam of URL)

(naam of URL) Functionaliteit : Een beschrijving van de beoogde functionaliteit van de code

: Een beschrijving van de beoogde functionaliteit van de code Code standaarden : Een lijst van codeerstandaarden of best practices waaraan de code wordt getoetst (bijv. leesbaarheid, onderhoudbaarheid, naleving van de stijlgids, enz.)

: Een lijst van codeerstandaarden of best practices waaraan de code wordt getoetst (bijv. leesbaarheid, onderhoudbaarheid, naleving van de stijlgids, enz.) Veiligheid : Een sectie om de code te beoordelen op kwetsbaarheden in de veiligheid en naleving van veiligheidsstandaarden

: Een sectie om de code te beoordelen op kwetsbaarheden in de veiligheid en naleving van veiligheidsstandaarden Testen : Een sectie om de code te beoordelen op testbaarheid en om de volledigheid en geschiktheid van de geschreven tests te evalueren

: Een sectie om de code te beoordelen op testbaarheid en om de volledigheid en geschiktheid van de geschreven tests te evalueren Opmerkingen

Goedkeuring

Overweeg ClickUp Forms voor uw software team

Daar hebt u het! ClickUp Forms is de ultieme oplossing voor software-, engineering- en ontwikkelingsteams die hun intakeprocessen willen stroomlijnen. Met aangepaste formulieren die workflows automatiseren en de communicatie te verbeteren, kijkt u nooit meer achterom.

En met onze onlangs uitgebrachte Functie voor voorwaardelijke logica kunt u erop vertrouwen dat uw Formulieren altijd de juiste vragen stellen aan het juiste publiek. Probeer het eens en zie hoe het de productiviteit van je team kan veranderen! Probeer ClickUp gratis uit