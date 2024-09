Top 11 AI Formulierenbouwers voor 2024

Als je je vaak afvraagt "Hoe kan ik effectief gegevens verzamelen en bedrijfsprocessen verbeteren?", dan moet een online formulier je nieuwe zet zijn.

Online formulieren maken en reacties analyseren helpt bij productverbeteringen, leadgeneratie, automatisering van taken en het stroomlijnen van activiteiten.

De echte uitdaging? Het maken van interactieve, gebruiksvriendelijke, gepersonaliseerde online formulieren om meer reacties van gebruikers te krijgen.

Mijn team en ik hebben lang gezocht naar een betrouwbare en aanpasbare formulierenbouwer.

We hebben veel tijd besteed aan het testen van verschillende AI formuliergenerators om aantrekkelijke formulieren te maken, gegevens te analyseren en inzichten af te leiden. Op basis van mijn onderzoek heb ik in deze blog een lijst samengesteld met de beste tools voor het genereren van AI-formulieren.

Of je nu formulieren van één of meerdere pagina's wilt maken voor onderzoek, marketing en feedback, deze gids helpt je om processen te optimaliseren en uren te besparen.

Laten we eens kijken naar de beste AI-formuliergeneratoren die je kunt gebruiken om prachtige formulieren te maken.

Wat moet je zoeken in een AI-bouwer voor formulieren?

Hoewel je een formulier in Excel kunt maken het maken van aantrekkelijke, dynamische en intuïtieve formulieren vereist geavanceerde mogelijkheden.

Hier zijn enkele belangrijke functies die je moet zoeken in een online software voor formulierbouwers :

Gebruiksgemak: Controleer of de formulierenbouwer intuïtief en gebruiksvriendelijk is. De tool mag geen kennis van codering vereisen, zodat zelfs niet-technische gebruikers gemakkelijk formulieren kunnen maken

Controleer of de formulierenbouwer intuïtief en gebruiksvriendelijk is. De tool mag geen kennis van codering vereisen, zodat zelfs niet-technische gebruikers gemakkelijk formulieren kunnen maken Aanpassingsmogelijkheden: De tool moet u in staat stellen uw formulier aan te passen aan de specifieke behoeften van het bedrijf, zodat het interactief is voor het publiek en hen aanspoort het formulier te voltooien voordat ze afhaken

De tool moet u in staat stellen uw formulier aan te passen aan de specifieke behoeften van het bedrijf, zodat het interactief is voor het publiek en hen aanspoort het formulier te voltooien voordat ze afhaken Voorwaardelijke logica : Wil je hyperrelevante gegevens van gebruikers verzamelen? Een tool kiezen met geavanceerde mogelijkheden voor voorwaardelijke logica is cruciaal om vragen in realtime te personaliseren op basis van de antwoorden van gebruikers

: Wil je hyperrelevante gegevens van gebruikers verzamelen? Een tool kiezen met geavanceerde mogelijkheden voor voorwaardelijke logica is cruciaal om vragen in realtime te personaliseren op basis van de antwoorden van gebruikers Ondersteuning voor meerdere pagina's : Kies een tool die meerdere pagina's in formulieren ondersteunt om gedetailleerde informatie te verzamelen

: Kies een tool die meerdere pagina's in formulieren ondersteunt om gedetailleerde informatie te verzamelen Mobiel-vriendelijk : Kies een AI-formulierenbouwer die zich kan aanpassen aan een mobiele interface om gebruikers een naadloze ervaring te bieden

: Kies een AI-formulierenbouwer die zich kan aanpassen aan een mobiele interface om gebruikers een naadloze ervaring te bieden Integratie: Zorg ervoor dat de tool integreert met bestaande technologie zoals CRM's, marketing, gegevensanalyse, communicatie en e-mailmarketingplatforms

De 11 beste AI-formulierenbouwers om te gebruiken in 2024

1.ClickUp (het beste voor aanpasbare formulieren en gegevensverzameling)

ClickUp is uitgebreide software voor projectmanagement met een ingebouwde automatisering van formulieren functie die helpt bij het maken van gebruiksvriendelijke online formulieren. ClickUp's formulier weergave kunt u moeiteloos informatie verzamelen van uw team, clients of klanten.

De functie Formulier maken voegt veel velden toe aan het online formulier, waaronder tekst, lange tekst, nummer, e-mail, telefoon, datum, vervolgkeuzelijsten en selectievakjes. Dit helpt bij het opstellen van vragen op basis van het doel, zoals open vragen, gesloten vragen, ja/nee vragen, pulse enquêtes en matrix vragen.

Formulier workflows automatiseren en activiteiten optimaliseren met ClickUp Automatisering

Hier lees je hoe je kant-en-klare automatiseringen kunt gebruiken om de productiviteit van je team te verbeteren:

Maak gebruik van meer dan 100 kant-en-klare sjablonen om terugkerende taken te automatiseren, zoals het toewijzen van taken, het plaatsen van opmerkingen en het wijzigen van statussen

Voeg automatisch nieuwe taken toe aan toegewezen personen en volgers en bespaar tijd

Verbinding maken met bestaande applicaties om automatisering over de hele technologiestapel te vergemakkelijken

Bovendien kunt u met ClickUp-taak kunt u automatisch taken maken en toewijzen op basis van reacties op online formulieren. Voeg labels, informatie over het formulier en reacties toe aan de beschrijving van de taak om extra context aan uw taken toe te voegen.

Verzamel vereisten met ClickUp Formulieren en routeer ze naar de juiste toegewezen personen als traceerbare Taken in ClickUp-taak

Gebruik de kracht van ClickUp Forms om werk voor softwareteams te stroomlijnen :

Stroomlijn de rapportage van bugs door kritieke informatie te verzamelen, zoals de beschrijving van de bug, specificaties van het apparaat en besturingssysteem, foutmelding, impact, enz.

door kritieke informatie te verzamelen, zoals de beschrijving van de bug, specificaties van het apparaat en besturingssysteem, foutmelding, impact, enz. Verzamel verzoeken om nieuwe functies toe te voegen van leden van het team en eindgebruikers

van leden van het team en eindgebruikers Verbeteren van de samenwerking tussen ontwikkel- en testteams door vastleggen van details van testgevallen, testuitvoeringsrapporten, geïdentificeerde problemen, kriticiteit van problemen, enz.

Als klap op de vuurpijl kun je input leveren en ontspannen zitten terwijl ClickUp Brein stelt namens u de meest geschikte en perfecte vragen voor de enquête samen. We hebben een paar vragen uitgeprobeerd om enquêtes te genereren met ClickUp Brain.

Voorbeelden van AI-prompts voor polls en enquêtes:

Prompt 1: Genereer boeiende enquêtevragen om waardevolle inzichten van uw publiek te verzamelen. \Geef de target en het doel van de enquête op]

Prompt 2: Stel een overtuigende enquêtevraag op om uw publiek te betrekken en deelname aan te moedigen. \Geef het onderwerp of thema van de enquête op]

Prompt 3: Genereer een reeks enquêtevragen om de klanttevredenheid te meten en verbeterpunten te identificeren. \Geef de industrie of het type business aan

ClickUp Brain gebruiken om zeer relevante vragen voor peilingen en enquêtes te genereren

Zodra de gegevens verzameld zijn, kunt u ClickUp Brain gebruiken om gegevensanalyses uit te voeren en te verkrijgen:

Bruikbare inzichten door trends en patronen te onthullen die anders misschien niet gerapporteerd zouden worden

Verhoogde schaalbaarheid van enquêtes met automatische verdeling, gegevensverzameling en analyse

Verbeterde resultaten met intuïtieve ontwerpen en AI-gestuurde sentimentanalyse

U kunt ook de krachtige neurale netwerken van ClickUp Brain gebruiken om de gegevens snel te analyseren met behulp van vergelijkingstabellen, marketingstrategieën op te stellen en te lanceren en de resultaten te delen met belanghebbenden om suggesties te ontvangen en verbeterpunten te identificeren.

Tot slot kunt u met de aanpassingsmogelijkheden veel factoren personaliseren, zoals thema's, kleuren, afbeeldingen, opslagruimte, sjablonen en berichten.

Stel bijvoorbeeld dat je feedback verzamelt over de functies van je product, klantenservice en prijsabonnementen. U kunt het volgende gebruiken ClickUp's sjabloon voor feedbackformulieren en aangepaste velden, weergaven en Taken om gemakkelijk informatie te verzamelen, openen en organiseren. Dit biedt een gecentraliseerde locatie voor het analyseren van gegevens en het stroomlijnen van het feedbackverzamelingsproces.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-643.png ClickUp's sjabloon voor feedbackformulieren https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Enquêtes maken target aan de individuele behoeften van uw clients

Bied clients een platform om hun ideeën en zorgen te uiten

Belangrijke inzichten verzamelen om producten en diensten te verbeteren

Gebieden evalueren die voor verbetering vatbaar zijn en strategieën op maat ontwikkelen om ze aan te pakken

Het is ontworpen om u te helpen alle relevante gegevens op één plek te verzamelen en feedback van gebruikers te gebruiken bij het prioriteren van projecten . Dit levert waardevolle analyses op voor productbeslissingen en verbetert de betrokkenheid en loyaliteit van clients.

ClickUp beste functies

Kies uit verschillende velden en verzamel alleen de relevante gegevens met behulp vanClickUp aangepaste velden* Werk velden dynamisch bij op basis van reacties en vereenvoudig het invullen van formulieren voor gebruikers

Gebruik ClickUp Brain om de meest boeiende vragen voor uw formulieren te genereren

Bekijk formulieren in realtime en analyseer reacties om inzichten te ontsluiten

Zet reacties op formulieren automatisch om in bruikbare Taken met ClickUp-taaken

GebruikClickUp-taak Tags om informatie toe te voegen aan de taakbeschrijvingen en ze gemakkelijk terug te vinden

ClickUp limieten

ClickUp Brain is niet beschikbaar in de gratis versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Lees meer: 11 Gratis sjablonen voor feedbackformulieren om inzichten te verzamelen

2. Forms.app (het beste voor betalingsgateways)

via Formulieren.app De gratis AI-formuliergenerator van Forms.app helpt aangepaste formulieren te maken met behulp van vooraf gemaakte sjablonen. Met het platform kun je een online formulier op je website plaatsen. U kunt ook de privacy instellingen aanpassen om de target doelgroep te bereiken en te voorkomen dat anderen het formulier weergeven.

Deze AI-bouwer integreert met Google Spreadsheets, MailChimp, Stripe, PayPal en Zapier om je te helpen bij het automatiseren van workflows en het stroomlijnen van processen.

Forms.app beste functies

Wijzig de bestelling van de vragen eenvoudig door ze te slepen

Bepaal wie toegang heeft tot je formulieren via 4 verschillende privacy statussen: privé, beperkt, niet vermeld en openbaar

Voorwaarden instellen om velden te tonen of te verbergen op basis van de antwoorden van de gebruiker

Formulieren.app beperkingen

Een beperkt aantal formulier ontwerpen/sjablonen en personalisatie opties in termen van kleuren en lettertypen

Sommige gebruikers rapporteren dat het platform meer soorten vragen zou moeten aanbieden om de pulse van de doelgroep te begrijpen

Prijzen van Forms.app

Gratis : Gratis

: Gratis Basis : $25/maand

: $25/maand Pro : $35/maand

: $35/maand Premium: $99/maand

Formulieren.app beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (450+ beoordelingen)

: 4.5/5 (450+ beoordelingen) Capterra: (240+ beoordelingen)

3. SurveySparrow (Beste voor gesprekken)

via SurveySparrow SurveySparrow, een van de beste JotForm alternatieven voor conversatie-enquêtes, helpt bij het maken van interactieve formulieren met chat-achtige functies om relevante informatie te verzamelen en de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Het biedt meer dan 1500 integraties om moeiteloos gegevens te exporteren naar externe tools en bestaande systemen.

Executive dashboards helpen bij het visualiseren van enquêtegegevens via grafieken en staafdiagrammen en halen zinvolle inzichten uit AI-gegenereerde formulieren. U kunt ook workflows automatiseren op basis van enquêtereacties door voorwaarden te definiëren en acties te triggeren, zoals follow-up e-mails en teamupdates.

SurveySparrow beste functies

Video's toevoegen aan de achtergrond van uw enquêtes

Rapporten voor analyse van enquêtes rechtstreeks in uw inbox ontvangen volgens uw gewenste schema

Herinner niet-responders en gedeeltelijke responders via e-mails en spoor hen aan om de enquêtes te voltooien

SurveySparrow limieten

Ontbreekt aan analytische functies om statistisch significante verschillen te berekenen en aan te geven

Voor de weergave van gegevens is veel handmatige interventie nodig om de vereiste inzichten af te leiden

SurveySparrow prijzen

Basic : $39/maand per kwartaal gefactureerd

: $39/maand per kwartaal gefactureerd Essentieel : $59/maand, driemaandelijks gefactureerd

: $59/maand, driemaandelijks gefactureerd Business : $149/maand, driemaandelijks gefactureerd

: $149/maand, driemaandelijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

SurveySparrow beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1900+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4. Typeform (het beste voor aangepaste formulieren)

via Typeform Typeform genereert visueel aantrekkelijke en aantrekkelijke online formulieren. Typeform staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en geeft slechts één vraag per pagina weer om het publiek niet te overweldigen en meer reacties te stimuleren.

Met Typeform kun je formulieren aanpassen met unieke logo's, elementen, kleuren, lettertypes, achtergrondafbeeldingen en video's. Er zijn 28+ bewerkbare formats voor vragen om gegevens te verzamelen zoals namen, e-mailadressen, rangschikking, beoordeling en schriftelijke feedback.

Typeform beste functies

Vertel Typeform's AI over uw eisen en het bouwt automatisch de formulieren voor u

Geef relevante antwoordopties voor meerkeuzevragen met behulp van AI

Genereer AI-suggesties om lange vragen om te zetten in eenvoudige en boeiende vragen

Typeform beperkingen

Mist functies voor analyse en interpretatie via dashboards en rapporten

Slaat geen gedeeltelijke antwoorden van gebruikers op

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor sjablonen en vragen

Typeform prijzen

Basis : $29/maand

: $29/maand Plus : $59/maand

: $59/maand Business : $99/maand

: $99/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (750+ beoordelingen)

4.5/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (860+ beoordelingen)

5. Involve.me (Beste voor diepgaande enquêtes)

via Betrekken.mij Met de AI-formuliergenerator van Involve kunt u de URL van de website in de AI-formulierbouwer plakken. De builder captureert uw merkelementen om formulieren en diepgaande enquêtes te maken. Je kunt vervolgens elementen toevoegen, deze sjablonen personaliseren en afstemmen op de vereisten van de business.

De AI-analytische mogelijkheden van Involve analyseren de verzamelde gegevens om gedetailleerde rapportages en dashboards te maken. Dit helpt ons om krachtige inzichten in klanten te verkrijgen, trechters voor conversies te optimaliseren en datagestuurde beslissingen te nemen.

Involve beste functies

Bekijk een voorbeeld van formulieren en optimaliseer ze voor verschillende apparaten, zoals mobiel en desktop

Maak veilige formulieren voor het accepteren van betalingen door te integreren met Stripe en PayPal accounts

Teams uitnodigen voor specifieke werkruimten en bewerkings- en weergave rechten aan hen toewijzen

Integreer limieten

De functies voor het ontwerpen zijn basaal en het ontbreekt aan meer opties om de posities en groottes van sjablonen aan te passen

Het aanpassen van de branding elementen, zoals lettertypes, is beperkt

Bevat prijzen

Basis : $49/maand

: $49/maand Pro : $99/maand

: $99/maand Business : $199/maand

: $199/maand Bureau : $399/maand

: $399/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

beoordelingen en recensies betrekken

G2 : 4.7/5 (80+ beoordelingen)

: 4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen);

6. Fillout (het beste voor het aanmaken van formulieren met meerdere pagina's)

via Invullen Fillout is een eenvoudige AI-formulierbouwer met nul code die u helpt krachtige formulieren, quizzen en enquêtes te maken. Het platform biedt geavanceerde functies, zoals betalingen verzamelen, meerdere pagina's aanmaken, inloggen en plannen, om de meest geavanceerde formulieren te maken.

Fillout integreert moeiteloos met je bestaande tools, automatiseert workflows en schaalt bedrijfsactiviteiten.

Fillout beste functies

Voeg codes voor kortingen toe en ontvang betalingen van gebruikers met Stripe zonder extra kosten

Voeg een pagina met planningen toe aan uw formulieren en laat gebruikers een vergadering met u boeken

Fillout limieten

Geen optie om formulieren, logica en berekeningen in mappen en werkruimten te organiseren

Kan geen actie ondernemen op verzendingen en gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen Klaar

Fillout prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Starter : $19/maand

: $19/maand Pro : $49/maand

: $49/maand Business: $89/maand

Fillout beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Feathery (Beste voor automatisering van werkstromen)

via Vederachtig Feathery is een no-code AI Form builder tool die je helpt bij het automatiseren van formulieren en tijd te besparen.

Feathery maakt formulieren met behulp van AI en helpt bij het migreren van hoogwaardige sjablonen voor formulieren van andere merken (Typeform). Je kunt het ook gebruiken om workflows na het verzenden te automatiseren door informatie van gebruikers te extraheren, aanvragen te screenen en ze naar de relevante medewerkers te routeren voor goedkeuringsprocessen.

Feathery voldoet ook aan SOC-2 en HIPAA om gevoelige klantgegevens te beschermen tegen cyberbedreigingen.

Feathery beste functies

Aangepaste logica definiëren in een natuurlijke taal en vragen tonen op basis van eerdere antwoorden op velden

Integreert met meer dan 100 CRM's, e-mail, analyse, betalingen en projectmanagement tools

Feathery limieten

Eenvoudige integratie met websites is niet mogelijk

Integratie met marketingautomatiseringsplatforms verloopt niet soepel

Feathery prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Groei : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Business: Aangepaste prijzen

Feathery beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. MakeForms (het beste voor intuïtieve ontwerpen)

via MakeForms Met de gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve ontwerpen van MakeForms kunt u online formulieren van één pagina, meerdere pagina's en in één keer genereren voor uw bedrijf.

Met de mobiele en e-mail verificatie functies van het platform is het eenvoudig om de identiteit van gebruikers te verifiëren, valse leads te elimineren en nauwkeurige gegevens van gebruikers te verzamelen.

Het hulpprogramma helpt bij het maken van meerdere koppelingen voor één formulier, zoals sociale media, e-mail en marketingkanalen van influencers, wat helpt bij het analyseren van de respons van het publiek en het succes van elke gemaakte koppeling.

Makeforms voldoet aan HIPAA, GDPR, SOC-2 en ISO en biedt functies voor gegevensversleuteling en back-up om gevoelige gegevens te beschermen.

MakeForms beste functies

Gebruik duidelijke en overzichtelijke lay-outs om gebruikers door formulieren met meerdere pagina's te leiden

Publiceer formulieren op uw website en bied een professionelere gebruikerservaring

MakeForms limieten

Mist geavanceerde functies zoals logische voorwaarden en soepele integratiemogelijkheden via API's en webhooks

De sjablonen voor formulieren zijn beperkt en er zijn niet meer types beschikbaar

MakeForms prijzen

Essentials : $29/maand

: $29/maand Pro : $69/maand

: $69/maand Agency : $149/maand

: $149/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

MakeForms beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Jippie! Formulieren (het beste voor naadloze functies op verschillende apparaten)

via Joepie! Formulieren Yay! Forms biedt visueel aantrekkelijke en responsieve ontwerpen voor een naadloze ervaring met het invullen van formulieren op verschillende apparaten.

Dit AI-platform analyseert het gedrag van gebruikers in online formulieren om relevante antwoordopties voor te stellen, responspercentages te verhogen en waardevolle feedback te verzamelen. Dit helpt om klanten beter te begrijpen en marketingstrategieën en producten te personaliseren.

Yay! De beste functies van formulieren

Pas kant-en-klare thema's en sjablonen aan zodat ze passen bij de look & feel van uw merk

Controleer waar gebruikers afhaken en optimaliseer dit om conversies te verhogen

Segmenteer je gebruikers met geavanceerdevoorwaardelijke logica en verhoog de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens

Joepie! Formulieren limieten

Formulieren indexeren en exporteren als PDF is niet mogelijk

Yay! Prijzen formulieren

Starter : $19/maand

: $19/maand Plus : $39/maand

: $39/maand Professioneel: $79/maand

Yay! Beoordelingen en recensies over formulieren

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Zoho formulieren (het beste voor teams en goedkeuringsworkflows)

via Zoho Formulieren Zoho Forms is een gratis tool voor het bouwen van formulieren voor teams zonder codeerervaring.

Je kunt online formulieren genereren en integreren op je websitee, sociale mediaplatforms en e-mailcampagnes voor een betere betrokkenheid.

De geavanceerde functies omvatten aangepaste velden, veiligheid van gegevens, veldvalidatie en voorwaardelijke logica. Respondenten hebben ook het voordeel dat ze gedeeltelijk ingevulde formulieren kunnen opslaan, zodat ze er op elk gewenst moment naar terug kunnen keren.

Zoho formulieren beste functies

Reacties van gebruikers op live formulieren in real-time valideren

Gebruikers doorsturen naar een pagina met succes, een bedankpagina of een ander formulier nadat ze een reactie hebben ingediend

SMS en e-mail notificaties versturen naar respondenten wanneer zij een formulier voltooien

Zoho formulieren limieten

Kan slechts een beperkt aantal velden opnemen

Geen integratiemogelijkheden met andere populaire tools en platforms buiten Zoho

Aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt bij het maken van formulieren met vooraf gemaakte sjablonen

Prijzen van Zoho formulieren

Gratis : Gratis

: Gratis Basis : $10/maand

: $10/maand Standaard : $25/maand

: $25/maand Professioneel: $50/maand

Zoho formulieren beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (150+ beoordelingen)

: 4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

11. Google Forms AI Formulierbouwer (Beste voor het gratis maken van basisformulieren)

via Google formulieren Google Forms is een veelgebruikte toepassing voor het bouwen van AI-formulieren waarmee u eenvoudig formulieren kunt genereren, ze online kunt delen, gegevens kunt verzamelen en reacties in realtime kunt analyseren. U kunt gemakkelijk vragen kiezen uit bestaande vraagtypes, slepen en neerzetten om vragen te herschikken en kleuren, afbeeldingen en lettertypes aanpassen.

Met de ingebouwde intelligentie functie van Google AI Form Builder kunt u Validatieregels instellen, opmaakfouten detecteren en alleen schone reacties van gebruikers verzamelen. Je kunt vanaf elk apparaat enquêtes maken en er onderweg op reageren SurveyMonkey alternatief .

De beste functies van Google Forms AI Form Builder

De verzamelde gegevens exporteren naar Google Spreadsheets voor diepere analyse en automatisering

Voeg medewerkers toe om samen formulieren te maken en resultaten in realtime te analyseren

Formulieren onderweg maken en bewerken, en gebruikers de mogelijkheid bieden te reageren via elk apparaat, zoals tablet, computer en mobiele telefoons

Google Forms AI Form Builder beperkingen

Een beperkt aantal aangepaste mogelijkheden op het gebied van branding, zoals lettertype, lay-out, grootte en kleur

Het platform crasht bij veel verzenden

Het ontbreekt aan functies voor gegevensanalyse en rapportage

Prijzen van Google Forms AI Form Builder

Gratis

Business Starter : $7,20/gebruiker/maand

: $7,20/gebruiker/maand Zakelijk Standaard : $14,40/gebruiker/maand

: $14,40/gebruiker/maand Business Plus: $21,60/gebruiker/maand

Google Forms AI Formulier Builder beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.7/5 (10000+ beoordelingen)

Lees meer: Typeform vs Google Formulieren (functies, prijzen)

Boeiende formulieren maken met ClickUp

De dagen dat u met Excel moest worstelen om formulieren te maken, zijn voorbij.

AI Form builder software biedt een breed bereik aan functies, zoals kant-en-klare formulieren, bewerkbare velden, voorwaardelijke logica, gegevensanalyse en dashboards. Dit maakt het voor teams eenvoudig om gebruikersvriendelijke formulieren te maken.

ClickUp biedt geavanceerde functies die u nodig hebt om eenvoudige maar volledig functionele formulieren te maken.

Het is een ideale tool voor het aanpassen aan de specifieke behoeften van het bedrijf en het efficiënt verzamelen van informatie. Registreer u gratis op ClickUp om in enkele minuten de meest aantrekkelijke en gepersonaliseerde formulieren te maken.