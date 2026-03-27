14 tips voor thuiswerken om je productiviteit te verhogen

De traditionele werkruimte is na de pandemie ingrijpend veranderd, waarbij veel bedrijven het hybride of volledig remote model hebben omarmd. Op afstand werken verhoogt de productiviteit, helpt bij het behouden van een goede balans tussen werk en privé, en bespaart tijd.

Geen wonder dat 98% van de werknemers zegt dat ze op afstand willen werken, in ieder geval een deel van de tijd. Maar thuiswerken heeft ook zijn uitdagingen. Het kan leiden tot een burn-out, het contact met collega's bemoeilijken en zelfs je grenzen beïnvloeden.

Daarom hebben we in deze blog de beste tips voor thuiswerken voor je op een rijtje gezet. Deze tips helpen je om uitdagingen bij het thuiswerken te overwinnen en zorgen ervoor dat je je tijd optimaal benut.

De uitdagingen van thuiswerken

Voordat we de beste tips voor thuiswerken bespreken om je te helpen je productiviteit te behouden, laten we eerst even kijken naar enkele veelvoorkomende uitdagingen die gepaard gaan met thuiswerken. 🏠

Burn-out

Volgens een onderzoeksrapport van Forbes Advisor gaf 69% van de thuiswerkers aan zich uitgeput te voelen door digitale communicatiemiddelen. De constante stroom van Slack-notificaties, e-mails, Zoom-gesprekken en telefoontjes kan de balans tussen werk en privé beïnvloeden en mentale vermoeidheid veroorzaken tijdens het thuiswerken.

Moeite met het stellen van grenzen

Het scheiden van werk en privé wordt een uitdaging wanneer je thuiswerkt, omdat er geen fysieke scheiding is tussen je werkruimte en je woonruimte. Veel thuiswerkers werken ook te hard en voelen zich onder druk gezet om constant bereikbaar te zijn door een gebrek aan routine en vaste werktijden.

Gebrek aan verbinding met collega's

Het gebrek aan face-to-face contact maakt het moeilijk om een verbinding op te bouwen met je collega's. Op de lange termijn leidt dit vaak tot gevoelens van isolatie, eenzaamheid en een slechte geestelijke gezondheid, omdat thuiswerkers de sociale aspecten van een kantooromgeving missen.

Meer afleiding

Thuis kan het soms druk zijn met veel afleidingen. Misschien werken er andere gezinsleden naast je, komen er vrienden of familie langs, of zijn er klusjes en kinderen waar je voor moet zorgen. Dit kan je productiviteit beïnvloeden en ervoor zorgen dat je je niet op je werk kunt concentreren.

Tips voor thuiswerken om de productiviteit op afstand te verhogen

Hier zijn de beste tips voor thuiswerken om je productiviteit te verhogen en deze uitdagingen het hoofd te bieden:

1. Wijs een werkruimte aan

Werken vanaf je bank of bed klinkt aantrekkelijk. Maar onthoud dat deze plekken vijanden zijn van je productiviteit, omdat je geest ze associeert met ontspanning en plezier. Je hebt een aparte werkruimte nodig om een fysieke grens te creëren tussen werk en privé.

Creëer een speciale werkruimte die je in een werkgerichte mindset brengt, of dat nu een logeerkamer is of een klein hoekje in je woonkamer. Hier zijn enkele tips voor je thuiskantoor:

Richt je werkruimte in naast een raam, zodat je frisse lucht en zonlicht hebt☀️

Houd je werkruimte uit de buurt van de keuken, de woonkamer of een raam dat uitkijkt op een drukke straat als je snel afgeleid raakt

Werk met wat je hebt. Als je geen extra kamer hebt, zet dan een bureaustoel en een bureau in een hoek van je kamer

Schaf ergonomisch meubilair (waaronder ergonomische toetsenborden) aan voor uw thuiskantoor als u last krijgt van ongemak na langdurig zitten

Kies voor een sta-bureau als je regelmatig behoefte hebt aan afwisseling

2. Optimaliseer je werkruimte

Je hebt al een vaste werkruimte. Geweldig! Maar werkt die echt voor jou? Het is cruciaal om een werkruimte te creëren die bevorderlijk is voor werk en productiviteit. De eerste manier om dit te doen is door deze schoon en opgeruimd te houden. Je kunt ook het volgende doen om deze verder te optimaliseren:

Breng wat groen in je ruimte met luchtzuiverende planten die de zuurstofproductie verhogen🪴

Zet een grote fles water in de buurt, zodat je eraan denkt om regelmatig water te drinken

Fleur het op met je favoriete spullen. Voeg een kunstwerk, een vleugje verf of iets anders toe dat je energie geeft

Zorg indien nodig voor een muziekspeler en een whiteboard aan de muur

Het helpt me dat ik een apart kantoor heb 🙂 Ik heb een paar vrienden die gewoon een bureau in hun woonkamer hebben staan en ze klagen over hun productiviteit! Ik ga de Brain Food-afspeellijst op Spotify eens bekijken!

3. Maak een routine

Een belangrijk voordeel van thuiswerken is de flexibiliteit om je eigen werktijden te bepalen en te werken wanneer je maar wilt. Dit voordeel kan echter al snel een uitdaging worden als je geen vaste routine kunt opbouwen. Een goede routine is de sleutel tot productiviteit.

Stel je werktijden in en gebruik een app voor werkplanning om je dagelijkse schema op te stellen. Een schema biedt je voorspelbaarheid en zorgt ervoor dat je dag goed gestructureerd is.

Maak je dagelijkse planning en voeg snel onverwachte taken toe aan je kalender met ClickUp

Begin met een ochtendritueel dat het begin van je werkdag markeert. Dat kan het zetten van koffie zijn of zelfs een korte wandeling. Sluit de dag af door alles wat je hebt bereikt te evalueren en de volgende dag te plannen.

En vergeet ten slotte niet om voldoende te slapen. Een uitgerust brein helpt je om gefocust te blijven en een fijner dag te hebben.

4. Neem regelmatig pauzes

Thuiswerken betekent dat je het grootste deel van je tijd zittend aan je bureau doorbrengt. De hele dag zitten is echter slecht voor je lichaam en je productiviteit.

Daarom is het cruciaal om regelmatig pauzes te nemen. Rek je lichaam, doe wat yoga, maak een wandeling, laat je ogen rusten, geef je planten water en haal je gedachten even weg van je werk. Zelfs een pauze van 10 minuten helpt je om je geest weer op te laden. Je kunt overdag ook een kort dutje doen om je energie een boost te geven als dat nodig is.

Lichamelijke activiteit is een van de beste tips voor thuiswerken die burn-out voorkomt, je concentratie verbetert en wonderen doet voor je productiviteit. Maak daarom regelmatige pauzes tot een vast onderdeel van je schema. En als je herinneringen nodig hebt, gebruik dan een tool voor thuiswerken om herinneringen in te stellen voor het nemen van regelmatige pauzes.

5. Gebruik een tool voor productiviteit

Bekijk je voortgang en openstaande werk in één oogopslag met het ClickUp-dashboard

Een van de beste tips voor thuiswerken is het gebruik van een tool voor thuiswerken om je werkdag te organiseren en te beheren. Maak gebruik van organisatie-apps, communicatiediensten, taakbeheersystemen en productiviteitssjablonen.

Veel tools voor samenwerking op afstand stellen teams in staat om zelfstandig te werken en tegelijkertijd goed verbonden te blijven. Als het gebruik van verschillende apps voor verschillende doeleinden je echter vermoeiend lijkt, overweeg dan om een alles-in-één tool voor productiviteit zoals ClickUp te gebruiken. Hier lees je hoe je ClickUp kunt gebruiken voor teams op afstand om je thuiswerkervaring te transformeren:

Schrijf sneller, maak snelle samenvattingen en vind antwoorden op je vragen met ClickUp Brain

Werk soepel met Docs: Maak, organiseer en deel projectdocumenten met Maak, organiseer en deel projectdocumenten met ClickUp Docs , de plek voor al je documenten en ander werk in ClickUp. Voeg pagina's en subpagina's toe, formatteer en ontwerp ze naar wens, stel toestemmingen in om de toegang te beheren en voeg medewerkers toe. Je kunt ook veelgebruikte Docs omzetten in sjablonen. Voeg bestanden toe en koppel je documenten aan werkstroomkenmerken

Maak gebruik van de kracht van AI: ClickUp Brain is de ultieme AI-assistent. Stel overal in ClickUp vragen over je werk, automatiseer taken en voortgangsupdates, maak snel allerlei soorten content en nog veel meer

Brainstorm samen: Werk op afstand samen met je team om nieuwe ideeën te bedenken met behulp van ClickUp Whiteboards en mindmaps. Zo kan iedereen meedenken, ongeacht de locatie

Blijf op één lijn: Op afstand werken hoeft niet te betekenen dat je niet op één lijn zit. Teams gebruiken Op afstand werken hoeft niet te betekenen dat je niet op één lijn zit. Teams gebruiken ClickUp Goals om team- en individuele doelen vast te stellen en bij te houden, en om verantwoordelijkheid te creëren. Teamleiders kunnen de sjabloon voor het thuiswerkplan gebruiken om de voortgang van projecten van thuiswerkers overal te volgen en verwachtingen en rollen vast te stellen

Downloaden van dit sjabloon

Organiseer jezelf: Houd al je werk gestroomlijnd met Houd al je werk gestroomlijnd met ClickUp-taken ; maak taken en subtaaken aan op basis van je doelen, documenten en opmerkingen en houd ze bij met behulp van verschillende aanpasbare weergaven

Visualiseer voortgang : volg de voortgang van uzelf en uw team en bekijk openstaande taken – allemaal in één oogopslag met aanpasbare en deelbare : volg de voortgang van uzelf en uw team en bekijk openstaande taken – allemaal in één oogopslag met aanpasbare en deelbare ClickUp-dashboards

Verminder contextwisselingen : Integreer ClickUp met meer dan 1000 apps, waaronder Zoom, Slack, Google Agenda, Google Drive, Dropbox en Loom, zodat je niet steeds tussen schermen hoeft te schakelen Integreer ClickUp met meer dan 1000 apps, waaronder Zoom, Slack, Google Agenda, Google Drive, Dropbox en Loom, zodat je niet steeds tussen schermen hoeft te schakelen

Bespaar tijd: krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor productiviteit en projectmanagement , zodat u snel aan de slag kunt

6. Reserveer tijd om je te concentreren

Time blocking is een van onze favoriete tips voor thuiswerken. Onderzoek heeft aangetoond dat je de beste resultaten behaalt als je je volledige aandacht aan een specifieke taak besteedt. Reserveer daarom tijd in je kalender om je te concentreren op werk dat energie en concentratie vereist. Maak dit een vast onderdeel van je schema, net als pauzes.

Je kunt zoveel bereiken als je ononderbroken tijd aan een specifieke taak besteedt. Zorg er daarom voor dat je niet wordt gestoord, zelfs niet door een bericht. Gebruik de Time Blocking-sjabloon van ClickUp voor een betere tijdsindeling.

Downloaden dit sjabloon

Met dit sjabloon kun je je vergaderingen bijhouden, tijd vrijmaken om je te concentreren, de onderlinge afhankelijkheid van taken in kaart brengen en voorkomen dat je agenda overvol raakt. Je kunt het ook gebruiken om tijd in te plannen voor rust en ontspanning.

7. Zorg voor een goede balans tussen werk en privé

Het kan een uitdaging zijn om een balans tussen werk en privé te vinden als je in je werkruimte werkt. Het is echter essentieel om een aantal regels en grenzen vast te stellen. Dit zijn de dingen die je nog moet doen:

Stel vaste werktijden in, bijvoorbeeld van 9.00 tot 17.00 uur of van 10.00 tot 18.00 uur. Stop met werken als je werkdag voorbij is

Maak je dagelijkse planning met de kalenderweergave in ClickUp en stel terugkerende herinneringen in met Reminders

Geef je werktijden door aan je gezin en vraag hen je tijdens die periode niet te storen

Als je kinderen hebt die bij je wonen, probeer je werk dan af te stemmen op hun schema's

Communiceer met je teamleden wanneer je niet beschikbaar bent om te chatten. De eenvoudigste manier om dit te doen is door je status in de teamcommunicatietool op 'bezet' te zetten of je notificaties voor die duur uit te schakelen

Houd je ook in je vrije tijd aan deze grenzen. Reageer niet op werkgerelateerde notificaties of berichten buiten je werkuren, tenzij er echt sprake is van een noodgeval

Wees flexibel. Hoewel het opstellen van een routine cruciaal is, moet je flexibel genoeg zijn om deze aan te passen wanneer dat nodig is

💡 In de schijnwerpers: Chris Cunningham, ons hoofd Social Marketing, heeft een interessante kijk op de balans tussen werk en privé

8. Kleed je voor succes

Een van de leukste dingen aan thuiswerken is dat je in je pyjama kunt werken. Maar wat als we je zouden vertellen dat dit ook het slechtste is voor je productiviteit?

Werken in je pyjama of vanuit je bed of bank is een absolute no-go. Dit komt omdat je hersenen deze dingen associëren met ontspanning en slaap. Kleed je dus voor succes, zelfs als je geen enkele virtuele vergadering op de agenda hebt staan.

Maak dit onderdeel van je routine. Het aantrekken van werkkleding en het voltooien van je ochtendritueel worden een teken dat je werkdag is begonnen. En aan het einde van de werkdag trek je weer je comfortabele pyjama aan en ontspan je.

Dit helpt je ook om mentaal even afstand te nemen van je werk. Nogmaals, dit betekent niet dat je elke dag werkkleding moet dragen. Gun jezelf een pauze wanneer dat nodig voelt.

9. Eet gezonde maaltijden

Thuiswerken leidt er vaak toe dat je de lunch overslaat, omdat je geen collega's hebt die je een herinnering sturen dat het lunchtijd is, of omdat je de hele dag door ongezonde snacks eet terwijl je werkt.

Plan in plaats daarvan een lunchpauze in om even bij te komen en een adempauze te nemen van het werk. Eet gezonde maaltijden die je van energie voorzien. Houd voor die willekeurige hongergevoelens een gezond tussendoortje (fruit, noten, hummus, Griekse yoghurt, enz.) bij de hand. En vergeet niet om voldoende te drinken. 🥤

Reserveer tijd voor de lunch en zorg ervoor dat dit geen invloed heeft op je werkschema door gebruik te maken van de integratie tussen Google Agenda en ClickUp

10. Maak een plan B

Efficiënt thuiswerken vereist een beroep op technologie. Helaas kunnen technologie en hulpmiddelen onbetrouwbaar zijn door plotselinge storingen, wifi-problemen, enz. Maak daarom een plan B voor wanneer je hier onvermijdelijk mee te maken krijgt.

Hier zijn enkele stappen die je in dit back-upplan kunt opnemen:

Stel een actieplan op voor wat je in elk denkbaar scenario nog te doen hebt

Als er een stroomstoring wordt verwacht, zorg dan voor een noodback-up voor je apparatuur en internetverbinding

Neem een mobiel data-abonnement voor het geval er problemen zijn met wifi

Zorg dat je een back-up-computer of -tablet bij de hand hebt voor het geval er iets met je gebruikelijke apparaat gebeurt

Gebruik online diensten en tools om een back-up van je gegevens te maken en ervoor te zorgen dat je je documenten of bestanden niet kwijtraakt bij een stroomstoring

Zoek een paar co-working spaces of cafés uit waar je kunt werken voor het geval je om welke reden dan ook niet thuis kunt werken

11. Verander af en toe van ruimte

Verander af en toe van werkruimte om de eentonigheid te doorbreken. Ga naar een koffiebar in de buurt, zoek een co-workingruimte of ga naar de bibliotheek. Je kunt ook samen met een vriend(in) werken of in een park. De keuze is aan jou!

Het veranderen van je werkinstelling doet wonderen voor je creativiteit en concentratie. Het verbetert ook je humeur en stelt je in staat om met mensen buiten je gezin te communiceren.

12. Houd verbinding met je collega's

Houd vergaderingen en werk efficiënt samen, ongeacht je locatie, met ClickUp

Thuiswerken beperkt je contact met collega's, wat vaak leidt tot isolatie en eenzaamheid. Daarom is het cruciaal om verbinding te houden met je collega's en vrienden. Veel bedrijven moedigen dit tegenwoordig aan om hun thuiswerkers tevreden en betrokken te houden.

Reserveer wat tijd in je kalender voor persoonlijke interacties met je team. Doe mee aan online teambuildingactiviteiten en neem virtuele koffiepauzes. Deel verhalen, ervaringen, persoonlijke anekdotes en willekeurige dingen om verbinding te maken met anderen. Je kunt tools voor virtuele samenwerking zoals ClickUp gebruiken om in realtime verbinding te maken met je collega's.

Kom samen met je team via een videovergadering (je kunt Zoom-gesprekken starten vanuit ClickUp ) voor een koffiepauze, speel leuke spelletjes en chat met elkaar via ClickUp Chat.

Je kunt ook asynchroon communiceren in documenten, bestanden en taken met opmerkingen en @-vermeldingen.

13. Vermijd uitstelgedrag en afleidingen

De Focusmodus in ClickUp-documenten helpt je om je op één onderdeel van een taak tegelijk te concentreren en zorgt ervoor dat je productief blijft

Uitstelgedrag komt heel gemakkelijk voor in de comfortabele omgeving van je eigen huis, vooral omdat je daar veel afleidingen hebt. Hier zijn enkele tips om afleiding te voorkomen:

Deel de taken die overweldigend lijken in kleine, behapbare stukjes

Beperk afleidingen zoals televisie en sociale media tot een minimum. Als je de gewoonte hebt om binnen enkele minuten op teksten te reageren, schakel dan de focusmodus van je telefoon in

Je kunt ook de Focus-modus gebruiken terwijl je in Documents in ClickUp werkt om afleidingen te voorkomen

Breng je gezinsleden of huisgenoten op de hoogte van je werktijden

Gebruik muziek om het achtergrondgeluid te overstemmen

Gebruik een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking om je te concentreren als muziek niet jouw ding is

Stel vaste tijden in om je e-mails en teksten te checken

Gebruik apps zoals Forest of BlockSite om afleidende websites te vermijden

14. Beloon jezelf na een productieve week

Mensen gedijen bij waardering en bevestiging. Beloon jezelf daarom met iets leuks na een succesvolle en productieve week. Ga naar je favoriete plek, spreek af met je vrienden of doe wat je leuk vindt.

Dit zal je sterker maken en motiveren om volgende week hard te werken. Het helpt je ook om je batterijen weer op te laden en je sociale contacten te versterken.

Hier is je lijst met tips voor thuiswerken, samengevat:

Richt een speciale werkruimte in

Optimaliseer deze voor productiviteit

Zorg voor een vaste routine

Neem pauzes om weer op te laden

Gebruik tools om jezelf beter te organiseren

Tijdblokken helpen

Zorg voor een scheiding tussen werk en privéleven

Kleed je netjes aan

Eet gezond en drink voldoende

Zorg voor een back-up plan voor technische storingen

Probeer verschillende instellingen voor het werk uit

Maak verbinding met collega's

Beperk afleidingen

Beloon en motiveer jezelf

Uw weg naar productiviteit in de wereld van werken op afstand

Thuiswerken is een trend die wereldwijd steeds populairder lijkt te worden. Werknemers zijn dol op de vele voordelen, zoals tijd- en geldbesparing, een betere balans tussen werk en privé, en nog veel meer. Er zijn weliswaar uitdagingen, maar die kunnen slim worden aangepakt.

De tips voor thuiswerken die in dit artikel worden besproken, helpen je om meer uit je werkdag te halen. Door een werkruimte in te richten, een routine te creëren, aandacht te besteden aan je gezondheid, grenzen te stellen en verbinding te houden met je collega's, kun je thuiswerken leuker en met meer productiviteit doen.

Veelgestelde vragen

Wat is jouw beste persoonlijke tip voor werk op afstand?

Regelmatig pauzes nemen is een van de beste tips voor thuiswerken. Het geeft je hersenen de tijd om te ontspannen en op te laden. Je kunt deze tijd ook gebruiken om even te bewegen en van positie te veranderen.

Hoe kan ik de tijd doorbrengen terwijl ik thuis werkt?

Het is het beste om een schema op te stellen als je thuiswerkt. Een schema helpt je je dag te structureren, biedt voorspelbaarheid en voorkomt dat je cruciale taken en werk mist.

Hoe kan ik thuiswerken leuker maken?

Maak je thuiswerkervaring aangenaam door goed voor je lichaam te zorgen, wat zonlicht op te doen en planten en leuke decoraties aan je werkruimte toe te voegen. Je kunt ook een 'tijd om te werken'-afspeellijst maken en tijd inplannen voor activiteiten die je leuk vindt, zoals een wandeling maken.