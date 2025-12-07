ClickUp vs. Trello: welke projectmanagementtool past bij uw werkstroom?

Heb je je ooit afgevraagd waarom je team nog steeds deadlines mist, zelfs als het proces er op papier goed uitziet?

In veel gevallen is het werk versnipperd. Taken staan in spreadsheets. Updates raken begraven in lange e-mailthreads. Bestanden staan verspreid over verschillende schijven. Gesprekken verdwijnen in lange chatthreads.

Je team is niet traag. Ze schakelen alleen zo vaak van taak dat ze erdoor uitgeput raken.

Een goede tool voor projectmanagement is ontworpen om dit op te lossen. Het biedt je één centraal systeem waar werk, updates, bestanden en gesprekken samenkomen.

Dat is precies waarom teams overstappen van versnipperde tools naar een Converged AI-werkruimte — want Work Sprawl is niet alleen vervelend, het is de reden waarom deadlines worden gemist, zelfs als het proces solide lijkt.

Als je twijfelt tussen ClickUp en Trello, helpt deze gids je bij het maken van de juiste keuze.

Vergelijkingstabel ClickUp vs. Trello

Hier zie je een weergave waarin de verschillen tussen ClickUp en Trello op de punten die voor de meeste teams belangrijk zijn, naast elkaar worden gezet.

Functie <2>ClickUp Trello Taakbeheer Aangepaste dashboards met meer dan 50 widgets voor werklast, Sprints, aangepaste velden, doelen, enz. Eenvoudige kaarten met checklists, labels en bijlagen Dashboards Alleen bord-/kaart-sjablonen; een limiet voor complexe werkstroom Limiet aan dashboards; alleen beschikbaar via Power-Ups van derden Sjablonen Sjablonen voor taken, documenten, lijsten, ruimtes, werkstroom; volledig aanpasbaar Butler-automatiseringen: minder krachtig, minder triggers Leercurve Steilere leercurve vanwege de diepgang Vlakke leercurve Tijdsregistratie Ingebouwde native tijdsregistratie Vereist de Power-Up voor tijdsregistratie Integraties Meer dan 1.000 native en externe integraties ~200 Power-Ups Samenwerkingstools Ingebouwde documenten, Whiteboards, realtime bewerking, opmerkingen, taakchat, vermeldingen Opmerkingen op kaartniveau, vermeldingen, eenvoudige checklists Geavanceerde veiligheid 2FA, gedetailleerde toestemmingen, SSO bij betaalde abonnementen, auditlogboeken Tweefactorauthenticatie (2FA); SSO alleen bij Enterprise Gratis abonnement Onbeperkt aantal gebruikers, taken en projecten, 100 MB opslagruimte, 3 weergaven, automatiseringen Onbeperkt aantal gebruikers, 10 borden, 1 Power-Up per bord Kennisbeheer ClickUp-documenten, wiki's, Whiteboards, AI-gestuurde zoekfunctie, gestructureerde kennishubs Geen ingebouwde kennisbeheerfunctie; maakt gebruik van bijlagen Zoeken binnen de onderneming Zoek in taken, documenten, chat, bestanden en gekoppelde apps (Slack, Drive, Dropbox) Geen zoekfunctie tussen apps; alleen zoeken binnen boards/kaarten AI-assistent (ClickUp Brain) Ingebouwde AI voor samenvattingen, schrijven, antwoorden, overzichten en automatiseringen Beperkte AI (Atlassian Intelligence bèta; minder mogelijkheden) Ingebouwde mogelijkheid om te chatten en SyncUps Ingebouwde chat (kanalen, DM's), audio-/video-gesprekken, AI-samenvattingen Geen ingebouwde functies voor chatten of voor vergaderingen Whiteboards Visuele samenwerking met de mogelijkheid om plakantekeningen om te zetten in taken Geen ingebouwde Whiteboards AI-agenten en automatiseringen Kant-en-klare/aangepaste AI-agenten, werkstroomtriggers, automatisering-bouwer Butler-automatiseringen; minder krachtig, minder triggers Rapportage en dashboards Meer dan 50 widgets voor rapportage, realtime analyses, AI-inzichten Beperkte rapportage, voornamelijk via Power-Ups Gedetailleerde toestemming Geavanceerde toestemmingen, aangepaste rollen, SSO, SCIM Basistoestemmingen op bordniveau; geavanceerde toestemmingen alleen in Enterprise

Wat is ClickUp?

Beheer al je documenten, projecten, gesprekken en meer op één uitgebreid platform met ClickUp

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk: het combineert projecten, taken, documenten, chat, automatisering en AI in één platform. In plaats van tussen verschillende tools te schakelen, kunnen teams hun werk plannen, bijhouden, samenwerken en documenteren in één verbonden werkruimte.

Het past zich aan uw werkstroom aan, of u nu een kleine start-up bent of een grote onderneming met complexe goedkeuringsprocessen.

Met ClickUp kunnen teams taken beheren, documentatie maken, werkstroom automatiseren en projecten bijhouden. ClickUp Brain voegt daar nog AI-samenvattingen, inzichten en suggesties voor volgende stappen aan toe.

Functies van ClickUp

ClickUp biedt een robuuste, schaalbare reeks functies. Het ondersteunt zowel eenvoudig taakbeheer als complexe projectuitvoering.

Functie #1 Projectmanagement en taakbeheer

De projectmanagementoplossing van ClickUp biedt je volledig inzicht. Je kunt zowel de algemene status van het project als de details van de kleinste taken bekijken. Je kunt werk opsplitsen in taken, subtaaken en checklists. Je kunt afhankelijkheden bijhouden, mijlpalen instellen en alles direct bijgewerkt zien in je hele werkruimte.

Zo werken deze functies samen:

Aanpasbare dashboards voor realtime inzicht in de projectstatus en teamcapaciteit

Meer dan 15 projectweergaven, waaronder lijst, bord, gantt en kalender

Uitgebreide communicatie over taken met opmerkingen, documenten, links en bijlagen

Afhankelijkheden en mijlpalen om het werk in de juiste volgorde te houden

Aangepaste velden om budgetten, klanten, prioriteiten of alles wat je werkstroom nodig heeft bij te houden

Krijg een overzicht op topniveau van je hele project met het ClickUp-projectmanagementplatform

Met ClickUp-taaken wordt zelfs de kleinste actie onderdeel van een gestructureerd projectsysteem. Het brengt doelen, deadlines, documentatie en teamcommunicatie op één plek samen. Dit geeft ClickUp Brain ook de context die het nodig heeft om vragen te beantwoorden en samenvattingen te genereren.

Deel complexe werkstroomen in haalbare mijlpalen met ClickUp-taken

Zo werken de functies van projectmanagement van ClickUp samen:

Dashboardaanpassing : creëer realtime weergaven van de projectstatus, teamcapaciteit, budgetstatus en : creëer realtime weergaven van de projectstatus, teamcapaciteit, budgetstatus en voortgang op de tijdlijn met behulp van meer dan 50 aangepaste dashboardwidgets

Meerdere weergaven : schakel tussen verschillende : schakel tussen verschillende ClickUp-weergaven zoals Lijst, Bord, Gantt en Kalender om het werk te beheren op de manier die jouw team het prettigst vindt

Geïntegreerde communicatie : Houd alles op één plek door taken te koppelen aan : Houd alles op één plek door taken te koppelen aan ClickUp-documenten , rechtstreeks in taken te reageren en updates in het werk te integreren

Taakafhankelijkheden en mijlpalen : Gebruik : Gebruik ClickUp Dependencies om taakrelaties zoals "finish-to-start" te definiëren en stel belangrijke mijlpalen in om de uitvoering in de juiste volgorde te structureren

Centrale informatiehub: voeg : voeg aangepaste velden toe aan elke taak en houd taken , bestanden, deadlines of middelen bij , zodat teams altijd weten waar ze kunnen vinden wat ze nodig hebben, en ClickUp Brain kan uitgebreidere, nauwkeurigere antwoorden geven

Met ClickUp Enterprise Search en ClickUp Brain kun je zoeken in taken, documenten, chats, bestanden en zelfs geïntegreerde apps zoals Slack en Google Drive – allemaal op één plek. Trello zoekt alleen binnen borden.

Functie #2 ClickUp-automatiseringen

Stel ClickUp-automatiseringen in om dagelijkse terugkerende taken te automatiseren

Met ClickUp Automatiseringen kun je repetitieve taken automatiseren, zoals het toewijzen van werk, het bijwerken van statussen of het versturen van herinneringen – en laat je AI het routinewerk doen dat je team normaal gesproken handmatig uitvoert. Je kunt ook geavanceerde werkstroom-automatiseringen bouwen met gelaagde voorwaarden en zelfs verbindingen tussen verschillende projecten maken.

Voorbeeld: Wanneer een taak met de status 'Ontwerp nodig' wordt voltooid, kan ClickUp automatisch een nieuwe taak voor het ontwerpteam aanmaken, deze toewijzen, een deadline instellen en de projectleider hiervan op de hoogte stellen.

U kunt deze automatiseringen uitbreiden naar tools zoals Slack, e-mail en Dropbox, en kiezen uit meer dan 100 kant-en-klare sjablonen om ze snel in te stellen.

Met ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, kun je samenvattingen van projecten en gesprekken genereren, realtime projectupdates ontvangen en vragen in natuurlijke taal stellen over je werk.

Dit gebeurt allemaal binnen je ClickUp-werkruimte. De AI is altijd contextbewust en gebruikt je taken, documenten en gesprekken als bron, niet willekeurige webgegevens.

Analyseer, vat samen en haal binnen enkele seconden belangrijke inzichten uit de bijlagen met ClickUp Brain

Zo kunnen ClickUp Brain en automatiseringen samenwerken om slimmere werkstroomen te creëren: Taak aangemaakt ➜ Brain schrijft taakbeschrijving De status is al 3 dagen "Wachten op input" ➜ Brain vat de laatste opmerkingen samen en plaatst een herinnering Project voltooid ➜ Brain genereert een samenvatting voor retrospectieve documenten

ClickUp Brain MAX helpt teams sneller te werken door je ideeën, aantekeningen of actiepunten te laten dicteren en deze automatisch om te zetten in gestructureerde taken of documenten. In plaats van beslissingen kwijt te raken in vergaderingen of chatthreads, legt Talk to Text de context vast op het moment dat deze wordt uitgesproken en plaatst deze direct in je werkstroom. Het is de snelste manier om projecten op gang te houden zonder handmatig over te typen of verspreide aantekeningen.

ClickUp Brain MAX zet je aantekeningen binnen enkele seconden om in duidelijke, uitvoerbare taken en berichten

ClickUp Agents gaan nog een stap verder op het gebied van automatisering. Ze fungeren als altijd beschikbare teamgenoten die je werkstroom volgen, projectwijzigingen in de gaten houden en het werk vooruit helpen zonder te wachten op handmatige updates. Ze letten op vastgelopen taken, brengen knelpunten aan het licht, delen voortgangsoverzichten en triggeren automatisch de volgende stappen. Het is proactieve projectcoördinatie die nooit de bal laat vallen.

🎥 Wilt u uw productiviteit verhogen zonder uitgeput te raken? In deze tutorial leert u hoe u een AI-aangedreven werkstroom kunt opzetten die repetitieve taken afhandelt, uw werk organiseert en uw dag op schema houdt.

Functie #3 ClickUp-bordweergave

Visualiseer de voortgang van elk project met de ClickUp Kanban-bordweergave

Het Kanban-bord van ClickUp biedt projectmanagers controle en zichtbaarheid in hun werkstroom. In combinatie met AI wordt het een live, automatisch bijgewerkt overzicht van de voortgang.

Je kunt taken verslepen om de status of prioriteit bij te werken. Je ziet de voortgang in één oogopslag en kunt het werk organiseren zoals jouw team dat nodig heeft. Je kunt aangepaste velden, kleuren of geneste subtaaken gebruiken, afhankelijk van wat het werk het overzichtelijkst maakt.

Voor een projectmanager betekent dit minder handmatige updates, duidelijkere prioriteiten, AI-samenvattingen van wijzigingen en een eenvoudigere manier om bij te houden wie wat doet.

De Boards van ClickUp onderscheiden zich van standaard Kanban-tools door extra functies die complexe projecten eenvoudiger te beheren maken, zoals:

Flexibiliteit bij het groeperen van borden : Groepeer taken niet alleen op status, maar ook op toegewezen persoon, prioriteit, deadline, tags, Sprintpunten of elk ander aangepast veld

Alles over taken op één plek: Elke kaart op het bord is een volledige ClickUp-taak. Je kunt deze openen om subtaaken, opmerkingen, documenten, checklists, bijlagen en tijdsregistratie te bekijken en te bewerken zonder het bord te verlaten

Limieten voor lopende werkzaamheden: Stel limieten in voor kolommen om overbelasting te voorkomen. Dit helpt teams hun capaciteit te beheren en gemiste deadlines te voorkomen

Realtime samenwerking: Borden worden bijgewerkt zodra teamgenoten wijzigingen aanbrengen. Je kunt opmerkingen plaatsen, taken toewijzen of bijwerken zonder te verversen of van weergave te wisselen

ClickUp heeft een ingebouwde teamchat (kanalen, DM's) en directe videogesprekken ( SyncUps ). Hierdoor blijven gesprekken dicht bij het werk, zonder dat je van app hoeft te wisselen. Trello biedt geen ingebouwde chat- of vergaderfuncties.

💡 Pro-tip: Kanban-bord-sjablonen kunnen het 'blanco-pagina-syndroom' verlichten voor teams die structuur nodig hebben om snel aan de slag te gaan. Of je nu een marketingteam bent dat campagnes plant of een team van professionele dienstverleners dat de deliverables van klanten bijhoudt, deze sjablonen geven je een voorsprong.

Prijzen van ClickUp

📮 ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat als resultaat heeft dat er gemiste beslissingen worden genomen en dat de uitvoering vertraagd wordt. Of je nu follow-up-antekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat je team snel kan handelen en op één lijn blijft.

Wat is Trello?

Trello, dat nu deel uitmaakt van Atlassian, is een eenvoudige tool in Kanban-stijl voor het visueel bijhouden van taken. Borden, lijsten en kaarten vormen de kern van het systeem. Dit maakt het voor individuen en kleine teams gemakkelijk om hun werk te organiseren zonder veel installatie of training.

Het is intuïtief, lichtgewicht en snel te implementeren, maar het geeft de voorkeur aan eenvoud boven diepgang.

Functies van Trello

Trello is een eenvoudige tool voor projectmanagement voor teams die meerdere projecten willen beheren met minimale installaties. Het is eenvoudig te leren, dus zelfs nieuwe gebruikers kunnen binnen enkele minuten aan de slag.

Hier zijn enkele belangrijke functies waarmee je rekening moet houden bij het kiezen tussen ClickUp en Trello:

Functie #1 Butler-automatisering

Met de Butler-automatisering van Trello kun je regels, knoppen en geplande commando's maken om routinematige acties binnen je borden te automatiseren.

Met Butler kun je automatiseringen triggeren wanneer:

Een kaart wordt naar een specifieke lijst verplaatst

Een deadline nadert of is verstreken

Er wordt een label toegevoegd of verwijderd

Er wordt een kaart aangemaakt of een checklist wordt als voltooid gemarkeerd

Butler kan ook worden geïntegreerd met tools zoals Slack, Jira en e-mail, waardoor het handig is voor eenvoudige ketens van automatisering.

Butler werkt het beste voor eenvoudige werkstroomen, vooral binnen één bord.

Functie #2 Trello-inbox

Trello Inbox fungeert als een centrale ruimte om taken, aantekeningen en ideeën uit je e-mail, Slack of Microsoft Teams vast te leggen. Of je kunt gewoon een idee opschrijven zodra het in je opkomt, zonder dat je een installatie hoeft uit te voeren.

Je kunt ruwe ideeën verzamelen in de inbox en ze later ordenen door elk item naar het juiste bord of de juiste lijst te slepen. Het is een handige tool voor dynamische teams die een snelle manier nodig hebben om werk vast te leggen zonder hun werkstroom te verstoren.

Voor kleinere taken kun je in inbox taken direct als 'Klaar' markeren, zodat kleinere acties zich niet onnodig opstapelen.

Inbox is een handige tool voor het vastleggen van informatie voor teams die de voorkeur geven aan een eenvoudige werkstroom die weinig installatie vereist.

Functie #3 Planner

Koppel je Google Agenda of Microsoft-kalender aan Trello Planner om je dag eenvoudig te plannen. Sleep taken vanuit je Trello-inbox of borden naar je Planner. Leg je plannen vast en organiseer ze, of je nu achter je bureau zit of onderweg bent. Reserveer nu je focus-tijd en haal deadlines als projectmanager.

Planner is het meest geschikt voor persoonlijke planning of eenvoudige tijdlijnen.

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50/maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

ClickUp vs. Trello: functies vergeleken

Zowel ClickUp als Trello zijn projectmanagementsoftware die je helpen bij het plannen van projecten, het beheren van taken en het samenwerken met je team. En hoewel er veel overeenkomsten zijn in hun kernfunctionaliteit, zijn ze gebouwd met verschillende prioriteiten in gedachten.

Laten we eens nader bekijken hoe ze van elkaar verschillen, verder dan de gebruikelijke uitspraken als "Trello is eenvoudig" en "ClickUp kan meer", door de functies tot in detail te vergelijken.

Taakbeheer

ClickUp werkt volgens de hiërarchische volgorde: ClickUp-werkruimte → Ruimte → Mappen → Lijsten → Taken → Subtaaken → Checklists.

In ClickUp kun je complexe deliverables opsplitsen in subtaken en geneste checklists. Je kunt afhankelijkheden instellen om de volgorde van taken te bepalen. Je kunt ook aangepaste velden gebruiken om details zoals budgetten of klantnamen bij te houden. ClickUp biedt ook kant-en-klare taaksjablonen, waarmee je herhaalbare werkstroomprocessen kunt opschalen.

Trello daarentegen volgt een veel eenvoudigere structuur: Borden → Lijsten → Kaarten → Checklists.

Elke Trello-kaart fungeert als een taak. Je kunt beschrijvingen, checklists, deadlines, bijlagen en opmerkingen toevoegen. Deze eenvoud werkt goed voor eenvoudige werkstroomen. Maar je kunt geen afhankelijkheden opzetten of aangepaste velden toevoegen zonder Power-Ups. Trello biedt ook geen native ondersteuning voor tijdsinschattingen bij complexe projecten.

🏆 Winnaar: Hangt ervan af Kies voor ClickUp als je behoefte hebt aan gelaagde taakstructuren, afhankelijkheden, tijdsregistratie, gedetailleerde controle en AI die begrijpt hoe je werk in elkaar zit. Kies Trello als je op zoek bent naar een visuele, flexibele manier om taken te organiseren en samen te werken aan kleinere of minder gestructureerde projecten.

Projectweergaven en flexibiliteit

In ClickUp kunt u uw projecten in meer dan 15 weergaven visualiseren en tussen deze weergaven schakelen om zowel een overzicht op hoog niveau als gedetailleerde weergaven te bekijken. Dankzij deze flexibiliteit kunt u dagelijkse taken en langetermijnplanning op één plek beheren.

Trello biedt echter alleen de Kanban-bordweergave als kernfunctie. Hoewel je een kalender-, tijdlijn-, tabel- of dashboardweergave kunt toevoegen, zijn voor de meeste daarvan Power-Ups nodig, en bij het gratis abonnement is slechts één Power-Up toegestaan. Bovendien verloopt het wisselen van weergave in Trello niet zo naadloos als Power-Up, omdat het als een aparte laag functioneert.

🏆 Winnaar: ClickUp wint hier met zijn verschillende weergaven, uitgebreide aangepaste mogelijkheden en AI-samenvattingen. Deze weergaven bieden meer flexibiliteit voor teams die complexe projecten beheren – en minder handmatige rapportage.

Samenwerking binnen het team

Teamsamenwerking is diep geïntegreerd in ClickUp. Je kunt documenten in realtime samen bewerken, brainstormen op ClickUp-Whiteboards, opmerkingen toewijzen aan teamgenoten en ClickUp Brain beslissingen uit vergaderingen laten vastleggen en deze automatisch omzetten in uitvoerbare taken.

ClickUp Calendar, de ingebouwde planningstool, voegt een extra coördinatielaag toe. Net als Google Agenda of Outlook helpt het je bij het beheren van vergaderingen en gebeurtenissen, maar met het extra voordeel dat het is geïntegreerd in je taakbeheer-ecosysteem. Je kunt documenten, wiki's en taken allemaal op één plek aanmaken, organiseren en doorzoeken.

Trello biedt daarentegen samenwerking via opmerkingen op kaartniveau, vermeldingen, checklists en bijlagen, waardoor het eenvoudig is om de activiteiten bij elke taak te bijhouden. Het ontbreekt echter aan een ingebouwde chatfunctie en realtime documentbewerking, waardoor het voor intensiever teamwerk afhankelijk is van externe tools en integraties.

🏆 Winnaar: Dankzij de diep geïntegreerde samenwerkingsfuncties is ClickUp hier de duidelijke winnaar.

Hulp en ondersteuning

ClickUp biedt een breed scala aan ondersteuningsopties. Dit omvat 24/7 live chat voor alle gebruikers (ja, zelfs gratis gebruikers), een uitgebreid Helpcentrum, begeleide in-app-handleidingen, webinars en ClickUp University, met gratis trainingsvideo's.

Enterprise- en Business-abonnementen hebben toegewijde customer success managers.

Trello biedt echter een doorzoekbaar Helpcentrum, communityforums en een op tickets gebaseerd ondersteuningssysteem. Live ondersteuning is alleen beschikbaar voor gebruikers van Premium- en Enterprise-abonnementen.

🏆 Winnaar: ClickUp neemt de leiding met 24/7 live ondersteuning, zelfs voor gebruikers van het gratis abonnement.

Rapportage en analyse

ClickUp biedt geavanceerde rapportage en analyse via aanpasbare dashboards, waarbij ClickUp Brain naast de cijfers ook samenvattingen in begrijpelijke taal genereert. U kunt de voortgang, de werklast van het team, de status van taken, tijd, budgetten enz. bijhouden. Met meer dan 50 widgets kunt u gedetailleerde, realtime visuele rapporten maken door gegevens te filteren op Spaces, lijsten en aangepaste velden.

Trello heeft daarentegen beperkte ingebouwde rapportagemogelijkheden. Om toegang te krijgen tot analysefuncties zoals tijdsregistratie of inzicht in de werklast, ben je aangewezen op Power-Ups of tools van derden, die vaak extra installatie of betaalde abonnementen vereisen.

🏆 Winnaar: ClickUp wint hier met ingebouwde, aanpasbare tools voor rapportage die op schaal werken zonder dat er extra integraties nodig zijn.

Kunstmatige intelligentie

ClickUp Brain is de ingebouwde AI-suite van ClickUp die taken, documenten, mensen en kennis uit de werkruimte samenbrengt in één enkele redeneerlaag, waardoor je slimmer kunt werken op het hele platform. Het kan commentaren samenvatten, documenten genereren of doorwerken, actiepunten extraheren, taken aanmaken en vragen beantwoorden over je interne projecten of documenten, waarbij de content van je werkruimte als bron van waarheid wordt gebruikt.

Trello biedt daarentegen AI-functies via Atlassian Intelligence, dat nog steeds in ontwikkeling is. Het biedt slimme suggesties, samenvattingen en geautomatiseerde inzichten in alle Atlassian-tools, waaronder Trello, maar het is momenteel algemener en biedt minder diepgaande, taakspecifieke en werkstroomgerichte mogelijkheden dan ClickUp Brain.

🏆 Winnaar: ClickUp loopt hier duidelijk voorop met ClickUp Brain, dat functies biedt voor de hele werkruimte

ClickUp versus Trello op Reddit

Om het debat af te ronden, hebben we het naar Reddit gebracht. Hoewel er geen specifieke threads zijn, volgen hier enkele meningen van gebruikers over beide tools.

Volgens een gebruiker van ClickUp zou Trello een geschiktere keuze zijn voor het beheren van persoonlijke taken.

Ik zou eenvoud aan deze lijst toevoegen, wat erg nuttig kan zijn bij het inwerken van klanten of leden van het team. Ik gebruik ClickUp voor mijn werk, en dus ook voor mijn persoonlijke taken. Als ik alleen op zoek was naar iets om mijn persoonlijke taken te beheren, zou ik waarschijnlijk Trello gebruiken vanwege de eenvoud en stabiliteit.

Als native integraties echter een essentieel hulpmiddel voor je zijn, is deze gebruiker die is overgestapt van Trello naar ClickUp iemand naar wie je zou kunnen luisteren.

Trello is het beste voor een kanban-/bordweergave, maar dat is ook alles wat je krijgt. Ze hebben in de loop der jaren geen noemenswaardige nieuwe functies toegevoegd. De meeste goede plug-ins zijn betaalde plug-ins van derden, die bij ClickUp al volledig geïntegreerd zouden zijn. We zijn net overgestapt van Trello naar ClickUp en het hele team is 100% tevreden met de overstap.

Wat schaalbaarheid betreft, lijkt ClickUp een beter alternatief voor Trello te zijn, volgens deze opmerking van een Reddit-gebruiker.

Ik heb zowel Trello als ClickUp gebruikt en mijn voorkeur gaat uit naar ClickUp. Als je bijverdienste groeit, groeit ClickUp mee. Trello is naar mijn mening een opstapje naar projectmanagement en het is waar ik mee ben begonnen, maar eerlijk gezegd had ik meer dan één bord nodig, dus ik was er al snel uit gegroeid. Ik zou voor ClickUp kiezen, omdat je voor elk project een 'lijst' (ClickUp-terminologie) kunt aanmaken en vervolgens een overzicht kunt maken van al je lijsten op ruimte- of map-niveau, zodat je alles in één oogopslag kunt zien. Dit was erg handig toen mijn bijverdienste als freelancer groeide en ik meer klanten kreeg!

De algemene teneur op Reddit is duidelijk: Trello werkt prima totdat je werk begint op te schalen. ClickUp is gemaakt voor wat er daarna gebeurt.

Welke projectmanagementtool is de beste?

Eindoordeel: ClickUp wint 🏆

Trello is uitstekend geschikt voor eenvoudige, persoonlijke of lichte werkstroomen. Maar wanneer je projecten groeien – of je team – stuit je al snel op de limieten ervan.

ClickUp biedt je alles wat Trello te bieden heeft, plus de diepgang, automatisering, rapportage, AI en schaalbaarheid die moderne teams nodig hebben. Het is gemaakt voor teams die sneller willen werken, slimmer willen samenwerken en projecten willen beheren zonder tools aan elkaar te moeten plakken.

Probeer ClickUp gratis uit en ervaar hoe het is om taken, documenten en samenwerking in één werkruimte te beheren.