De 10 beste alternatieven en concurrenten voor Calendly in 2026

Als je ooit een vergadering met iemand hebt moeten plannen, heb je vast wel eens van Calendly gehoord. Het is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de populairste tools voor het plannen van afspraken, dankzij het gebruiksgemak.

Dit is echter geen functie die uniek is voor Calendly. Er zijn tal van Calendly-alternatieven en concurrenten die een vergelijkbare of betere ervaring bieden voor zowel u als uw potentiële klanten.

Als je op zoek bent naar een alternatief voor Calendly, ben je bij ons in goede handen. Leun achterover, ontspan en bekijk onze shortlist met de beste opties om te verkennen. 📅

Waarom is Calendly nu belangrijker dan ooit?

In de huidige wereld van werken op afstand, overvolle kalenders en internationale teams is de populaire online tool voor het plannen van afspraken van Calendly belangrijker dan ooit geworden.

Wat ooit een eenvoudige planning-app was, is nu een krachtige tool om samenwerking te stroomlijnen, tijd te besparen en wrijving tussen teams en tijdzones te verminderen. Nu vergaderingen zich opstapelen en inboxen overlopen, helpen agenda-apps zoals Calendly professionals de controle terug te krijgen door het heen-en-weer-gepraat over planning te elimineren.

Calendly synchroniseert naadloos met kalenders, past zich automatisch aan tijdzones aan en laat gebruikers duidelijke beschikbaarheidsvoorkeuren instellen, waardoor het voor klanten, collega's of kandidaten eenvoudig is om zonder gedoe een afspraak te boeken. Met name voor sales-, recruitment- en customer success-teams versnelt het de tijd tot een vergadering en zorgt het voor een soepelere ervaring voor iedereen.

Naarmate teams meer tools toevoegen voor planning, vergaderingen, follow-ups en het bijhouden van taken, raakt het werk vaak versnipperd over losstaande apps. Door deze wildgroei aan taken wordt het moeilijker om te zien waar vergaderingen voor dienen, welke beslissingen er zijn genomen en wat er vervolgens moet gebeuren.

Calendly-alternatieven en concurrenten in één oogopslag

Dit zijn de beste alternatieven voor Calendly die u zou moeten overwegen voor automatisering van de planning en meer:

Tool Belangrijkste functies Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp – AI-aangedreven kalender & planning in natuurlijke taal – Formulieren + automatiseringen – Integratie van kalender, taken en vergaderingen – Integreert met Calendly, Zoom, Google/Outlook Het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan alles-in-één planning, taakbeheer en automatisering Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen mogelijk voor ondernemingen Google Agenda – Beschikbare tijdvakken en boekingspagina's – Integratie met Google Workspace – In te sluiten links Het meest geschikt voor personen of teams die al Google Workspace gebruiken Inbegrepen bij Google Workspace: vanaf $ 6 per gebruiker per maand; aanpassingen beschikbaar voor grote ondernemingen Doodle – Enquêtes voor groepsplanning – Aangepaste boekingspagina en herinneringen – Kalenderintegraties Het meest geschikt voor teams die groepsvergaderingen plannen en stemmen over tijdvakken Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,95 per gebruiker per maand Setmore – Boekingspagina's met logo's, recensies en sociale media-feeds – Betalingen accepteren – Integraties met Zoom/Teleport Het meest geschikt voor kleine bedrijven en freelancers die afspraken met klanten beheren Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per gebruiker per maand; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Acuity Scheduling – Aangepaste beschikbaarheid en zelf inplannen – SMS-herinneringen – Veilige betalingen en abonnementen Het meest geschikt voor dienstverlenende bedrijven die behoefte hebben aan flexibele boekingen en betalingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 20 per maand; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor grote ondernemingen YouCanBookMe – Boekingslimieten en links die alleen op aanvraag beschikbaar zijn – Ondersteuning voor tijdzones, talen en valuta – Automatiseringen na het boeken Het meest geschikt voor individuen of teams die op zoek zijn naar een boekingswerkstroom met een sterke merkidentiteit die aanpasbaar is Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand HubSpot Vergadering Scheduler – Ingebouwde kalenders – CRM-synchronisatie met HubSpot – Integratie met Google/Office 365 Het meest geschikt voor verkoopteams die HubSpot CRM gebruiken voor contactbeheer Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand per gebruiker; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor grote ondernemingen TimeTap – Tweerichtingssynchronisatie van agenda's – Geautomatiseerde wachtlijsten – Reistijd via Google Maps Het meest geschikt voor bedrijven die afspraken maken voor meerdere locaties of voor medewerkers die meerdere diensten aanbieden Betaalde abonnementen beginnen bij $ 28,45 per maand; aanpassingen beschikbaar voor grote ondernemingen Jotform – Afsprakenformulieren met herinneringen – Integratie met Google Agenda – Aangepaste tijdvakken Het meest geschikt voor teams die Jotform al gebruiken voor formulieren en behoefte hebben aan geïntegreerde afsprakenplanning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen SimplyBook.me – Boekingen via de website, sociale media of mobiele app – Automatische herinneringen via sms/e-mail – Betalingen, kortingsbonnen, HIPAA-add-ons Het meest geschikt voor dienstverlenende bedrijven die behoefte hebben aan boekingen via meerdere kanalen en aangepaste opties Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij € 9,90 per maand

De 10 beste alternatieven en concurrenten voor Calendly in 2025

Er zijn honderden tools die kalenders, online formulieren of een combinatie van beide bieden en beweren dat ze het afspreken van afspraken eenvoudiger maken.

Dit zijn de allerbeste: onze selectie van de beste Calendly-alternatieven die u dit jaar in uw Business kunt overwegen.

1. ClickUp (Het beste voor alles-in-één planning, taakbeheer en automatisering)

Ontdek AI-gestuurde planning met ClickUp Met ClickUp-kalenderweergave kun je vergaderingen per dag, week of maand organiseren, plannen en bijhouden, allemaal op één plek

Een van de beste alternatieven voor Calendly is ClickUp, de alles-in-één-app voor werk. ClickUp staat bekend als een krachtpatser op gebied van productiviteit die je documenten, taken en chat samenbrengt in één AI-ondersteund platform, en heeft ook veel te bieden voor teams die op zoek zijn naar een gestroomlijndere manier om afspraken, vergaderingen en telefoongesprekken te organiseren en te bekijken.

Houd je agenda goed in de gaten met de AI-aangedreven kalender van ClickUp. Hierin worden al je taken, afspraken en vergaderingen op één plek weergegeven. Je kunt zelfs tijdlijnen van taken bekijken, je werklast visualiseren en je agenda delen met je teamleden of met de rest van de wereld.

💡 Pro-tip: synchroniseer ClickUp met Google Agenda of Outlook om beschikbaarheid te beheren en dubbele boekingen te voorkomen. Wijzigingen die in ClickUp worden aangebracht, worden weergegeven in je externe kalender en vice versa (afhankelijk van de instellingen).

Gebruik de AI-assistentie van ClickUp Brain om vergaderingen aan te maken en deelnemers uit te nodigen met behulp van natuurlijke taalopdrachten. Het helpt ook bij het vinden van voor iedereen geschikte tijdstippen om af te spreken, waardoor eindeloos heen-en-weer-gemaild wordt overbodig wordt.

Plan vergaderingen in natuurlijke taal met de AI-aangedreven kalender en ClickUp Brain van ClickUp

En het beste? Als je aan een geplande vergadering moet deelnemen, kun je dat rechtstreeks vanuit ClickUp doen – je hoeft niet van app te wisselen of tussen tabbladen te schakelen.

Plan en neem deel aan uw vergaderingen rechtstreeks vanuit ClickUp met behulp van ClickUp kalender

Gebruik ClickUp Forms om het zware werk te doen als het gaat om het aannemen van boekingen en het plannen van vergaderingen. Maak gebruiksvriendelijke formulieren die belangrijke informatie verzamelen, zoals naam, e-mailadres, onderwerp van de vergadering, gewenste tijden, enz., en stuur reacties automatisch door naar het juiste teamlid.

Automatiseer follow-ups of herinneringen met ClickUp automatiseringen (bijv. “Wanneer een taak wordt aangemaakt vanuit een formulier, wijs deze dan toe aan X en stuur een melding naar Y”). Pas je gegevensvelden aan en gebruik voorwaardelijke logica om de boekingservaring te verbeteren.

Wijs automatisch teamleden en volgers toe aan nieuwe taken in elke ruimte, map of lijst met behulp van ClickUp-automatiseringen

Zodra de reacties binnenkomen, kun je ze automatisch omzetten in uitvoerbare ClickUp-taken. ClickUp is ontwikkeld voor taakplanning en tijdbeheer, zodat jij en je team afspraken kunnen beheren en het hele client-proces op één plek kunnen afhandelen.

Een groot voordeel van ClickUp is dat het platform zeer aanpasbaar is, maar het beschikt ook over een enorme bibliotheek met kant-en-klare sjablonen, waaronder sjablonen voor tijdbeheer, als je snel aan de slag wilt.

Als je nog niet helemaal klaar bent om afscheid te nemen van Calendly, zul je blij zijn te horen dat ClickUp een ingebouwde Calendly-integratie heeft, zodat je op één plek kunt profiteren van het beste van beide tools. 🤩

💡 Pro-tip: Neem vergaderingen automatisch op, transcribeer ze en maak er een samenvatting van met de AI Notetaker van ClickUp. Na de vergadering helpt dit je om de belangrijkste punten te verzamelen, inzichten uit de transcripties te halen en actiepunten om te zetten in toegewezen taken.

Ideaal voor

Teamgrootte

Kleine teams van 5-20 personen, groeiende startups, middelgrote bedrijven of grote ondernemingen

Voor wie is ClickUp geschikt?

Teams van elke grootte die projecten beheren die variëren in grootte en complexiteit, en waarvoor regelmatige vergaderingen nodig zijn voor cross-functionele samenwerking

Functies

Plan je agenda in je kalender en deel deze vervolgens eenvoudig met anderen

Plan, organiseer en houd de voortgang bij met ingebouwde software voor taakbeheer

Gebruik ClickUp Forms om aangepaste boekings- en afspraakformulieren te maken

Zet formulierreacties om in taken, zodat je team geen kansen mist

Profiteer van naadloze integraties met andere tools in uw afsprakenwerkstroom, waaronder HubSpot, Google Agenda, Outlook, Slack, Microsoft Teams en Zoom

Voordelen

Het integreert naadloos met mijn kalender, en er is een kleine banner die me laat zien wat er als volgende op mijn kalender staat en hoe lang ik nog heb totdat dat begint. Het systeem voor notificaties is aanpasbaar en superhandig om deadlines bij te houden.

Neem rechtstreeks vanuit ClickUp deel aan geplande gesprekken

Profiteer van AI-gestuurde planning die uw dag optimaliseert

Aangepaste notificaties zodat je nooit iets belangrijks mist

Nadelen

Een nadeel zou kunnen zijn dat er veel functies zijn en dat het handig zou zijn om e-mails te ontvangen waarin de verschillende functies en het gebruik ervan worden uitgelegd, zodat alles benut wordt en niets gemist wordt!

Vanwege het grote aantal beschikbare aangepaste opties kan ClickUp in het begin voor sommige gebruikers wat overweldigend zijn

Hoewel je met ClickUp boekingen kunt aannemen en je kalender kunt beheren, werkt het niet precies op dezelfde manier als Calendly. Dus als je de voorkeur geeft aan het boekingsproces van Calendly, kun je in plaats daarvan je Calendly-account integreren met ClickUp

Integreert met & integreert niet met

ClickUp biedt standaard alle essentiële functies: kalenders, communicatie, ontwikkeling, CRM en opslagruimte voor bestanden. Voor niche- of persoonlijke tools kunt u vertrouwen op Zapier/Make of aangepaste API-connectoren totdat er ondersteuning van de ontwikkelaar zelf beschikbaar is.

✅ Sterke native ondersteuning voor de belangrijkste kalenders (Google, Outlook), communicatietools (Slack, Teams, Zoom), ontwikkelplatforms (GitHub, Jira) en CRM-/supportoplossingen (Zendesk, Intercom, Salesforce).

👉🏼 Uitstekende verbindingen via Zapier, Make, enz., waardoor de meeste andere apps worden ondersteund.

⚠️ Biedt geen native ondersteuning voor sommige tools voor persoonlijke productiviteit (Reclaim, Readwise, Obsidian, WhatsApp-integratie), waardoor er workarounds nodig zijn.

Prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Raad ik ClickUp aan?

Ja. ClickUp is de perfecte keuze als je meer wilt dan de basisplanning van Calendly: taakbeheer, documenten en ingebouwde automatisering om elke minuut van je dag optimaal te benutten!

📮ClickUp Insight: 18% van de respondenten in onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren via kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Om dit te doen, moet een AI in staat zijn om: de prioriteiten voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen al opgelost. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren via ons platform! Ervaar AI-aangedreven planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open plekken in je kalender op basis van prioriteiten. Je kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg maar dag tegen onnodig werk!

2. Google Agenda (het meest geschikt voor personen of teams die al Google Workspace gebruiken)

Bijna iedereen is bekend met Google Agenda, en het is uitgegroeid tot een van de meest gebruikte tools voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik. Binnen Google Workspace wordt Google Agenda nog nuttiger – met tools en functies die het kunnen omvormen tot een ingebouwd afsprakenplanningssysteem dat Calendly naar de kroon steekt. 📆

De tool voor het plannen van afspraken is een must voor bedrijven die op zoek zijn naar populaire oplossingen die binnen alle teams werken.

Ideaal voor

Teamgrootte

Particulieren of kleine teams die Google Workspace gebruiken

Voor wie is Google Agenda geschikt?

Zelfstandige ondernemers, freelancers, oprichters en teams die een tool nodig hebben voor interne vergaderingen, eenvoudige één-op-één-gesprekken, educatieve boekingen, enz.

Functies

Stel je beschikbaarheid voor afspraken in op basis van je Google Agenda-instellingen

Aangepaste tijdvakken en afspraken met een aangepaste duur (ideaal voor vergaderingen met meerdere deelnemers)

Deel uw professioneel ogende boekingspagina via een planningslink of sluit deze in op uw website

Voordelen

Door bijlagen bij mijn kalender-uitnodigingen toe te voegen, is het heel eenvoudig om iedereen op de hoogte te houden en informatie altijd op één plek te bewaren, zodat zowel ikzelf als mijn collega's deze gemakkelijk kunnen vinden.

Voeg eenvoudig bijlagen toe aan uitnodigingen voor vergaderingen en gebeurtenissen voor meer context

Beheer uw agenda overal vandaan dankzij cloudtoegang en intuïtief gebruik

Nadelen

Het grootste probleem dat ik heb, is dat ik niet meerdere domeinen kan gebruiken met de werkruimte. Dus als ik een extra domein wil gebruiken, moet ik een ander pakket aanschaffen. Dat is geen kwestie van gierigheid; ik heb geen probleem met de maandelijkse kosten, maar wel met de mogelijkheid om beide domeinen te integreren zonder dat ik tussen beide moet schakelen met verschillende logins.

Het is niet mogelijk om meerdere domeinen binnen één werkruimte toe te voegen

Afspraakboekingspagina's zijn momenteel niet beschikbaar in het voordeligste abonnement van Google Workspace, Business Starter

Als u al een ander ecosysteem gebruikt, zoals Microsoft Office 365, is het misschien niet nodig om ook in Google Workspace te investeren

Prijzen

Google Agenda is inbegrepen bij Google Workspace-abonnementen:

Business Starter: $ 6 per maand per gebruiker

Business Standard: $ 12 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 18 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

Er zijn geen aparte beoordelingen voor Google Agenda, maar hier is hoe Google Workspace in het algemeen door gebruikers wordt beoordeeld:

G2: 4,6/5 (meer dan 40.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 15.100 beoordelingen)

Raad ik Google Agenda aan?

Alleen geschikt voor eenvoudige planningsbehoeften binnen het Google-ecosysteem, omdat het ontbreekt aan aangepaste mogelijkheden en een professionele uitstraling voor afspraken met klanten.

3. Doodle (het meest geschikt voor teams die groepsvergaderingen plannen en stemmen over tijdvakken)

Doodle is een online tool die snel populair werd dankzij de functie voor het plannen van groepsvergaderingen, maar het heeft nu ook een boekingspagina die voor jou Calendly zou kunnen vervangen. De tool voor groepsplanning en het inplannen van afspraken integreert met de kalender van jouw keuze om beschikbaarheid en vergadertypes weer te geven, en anderen in staat te stellen tijdvakken bij jou te boeken. ✏️

Ideaal voor

Teamgrootte

Kleine tot middelgrote teams van verschillende groottes

Voor wie is Doodle geschikt?

Teamleiders, onderzoekers en consultants die vergaderingen coördineren binnen drukke groepen – vooral wanneer het peilen naar beschikbaarheid cruciaal is

Functies

Stel de uren waarin je beschikbaar bent op je boekingspagina

Maak de instellingen aan voor het aantal boekingen dat u per dag kunt aannemen of voeg buffertijden toe

Stuur herinneringen naar uw klanten of cliënten, zodat ze de afspraak niet missen

Voordelen

Met Doodle kunnen we dankzij de opties voor groepsplanning tijd besparen en moeiteloos wijzigingen en aanpassingen doorvoeren.

Vereenvoudig de dienstroosterplanning met ingebouwde functies voor groepsplanning

Verzamel eenvoudig gegevens via enquêteformulieren die op alle apparaten kunnen worden gedeeld – van telefoons en tablets tot laptops en pc's

Nadelen

Het zou geweldig zijn als er een eenvoudigere manier was voor gebruikers om meerdere gebeurtenissen tegelijk in te plannen, aangezien dit erg tijdrovend kan zijn bij het werk met grote groepen mensen

Sommige gebruikers uiten hun frustratie over de stemfuncties van Doodle en het feit dat het niet mogelijk is om meerdere gebeurtenissen tegelijk in te plannen

Doodle heeft geen ingebouwde kalender, dus je moet het koppelen aan je Google Agenda of Microsoft Office 365-kalender

Prijzen

Free

Professional: $ 14,95/maand per gebruiker

Team: $19,95/maand per gebruiker

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Raad ik Doodle aan?

Het is een geweldige tool voor groepsplanning. Maar het is niet ideaal voor klantgerichte of terugkerende werkstroomen.

4. Setmore (Het meest geschikt voor kleine bedrijven en freelancers die afspraken met klanten beheren)

Setmore is een gratis online tool voor het plannen van afspraken die als alternatief voor Calendly fungeert. Met de app kun je online boekingen aannemen, herinneringen versturen en betalingen beheren, waardoor het een goede optie is voor bedrijven, bureaus en freelancers die betaalde gesprekken of vergaderingen willen organiseren. 📞

Ideaal voor

Teamgrootte

Kleine tot middelgrote bedrijven van verschillende groottes

Voor wie is Setmore geschikt?

Lokale providers zoals salons, therapeuten, trainers en klinieken die behoefte hebben aan een eenvoudige boekingspagina met personeelsindeling en betalingen

Functies

Maak en maak uw online boekingspagina aan met logo's, feeds van sociale media en recensies

Voeg met één klik online vergadertools zoals Zoom of Teleport-links voor videovergaderingen toe aan afspraken

Accepteer online betalingen voor uw vergaderingen of gesprekken

Voordelen

Ik heb verschillende planningsprogramma's uitgeprobeerd voordat ik voor Setmore koos voor het plannen van mijn podcast-interviews. Er is een gratis versie die zeer functioneel is en alles doet wat ik nodig heb.

Royale gratis versie die licht is voor je portemonnee maar zwaar in functies

Profiteer van snelle en nauwkeurige synchronisatie in beide richtingen met uw Google Agenda

Nadelen

Ik zou graag wat meer aanpassingsmogelijkheden zien voor de functies die zichtbaar zijn voor klanten. De online boekingspagina is bijvoorbeeld niet aan te passen qua uiterlijk – zoals merkkleuren, layout enz.

Sommige gebruikers zouden graag zien dat de aangepaste mogelijkheden flexibeler waren, bijvoorbeeld om de beschikbaarheid per dag weer te geven in plaats van voor de hele week

Voor sommige gebruikers die willen dat assistenten voor hen plannen, maar niet de mogelijkheid hebben om boekingen te weigeren of terug te betalen, zijn de aangepaste mogelijkheden in de toestemmingsniveaus wellicht onvoldoende

Prijzen

Free

Pro: $ 12 per maand per gebruiker (maximaal twee gebruikers)

Team: $9/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Raad ik Setmore aan?

Ja, het biedt waarde voor dienstverlenende bedrijven. De gebruikersinterface is enigszins verouderd, maar het werkt prima.

5. Acuity Scheduling (Het meest geschikt voor dienstverlenende bedrijven die behoefte hebben aan flexibele boekingen en betalingen)

Acuity Scheduling is een populaire tool voor het plannen van afspraken met klanten, ontwikkeld door het team van Squarespace. Met Acuity Scheduling kunt u boekingen aannemen, betalingen met veiligheid beheren en workflowautomatisering gebruiken om uw afsprakenproces van begin tot eind te verbeteren. 📝

Ideaal voor

Teamgrootte

Van solopreneurs tot middelgrote teams

Voor wie is Acuity Scheduling geschikt?

Coaches, consultants en wellnessprofessionals die behoefte hebben aan geavanceerde boekingsformulieren, klantregistratie en betalingen – allemaal geautomatiseerd door automatisering

Functies

Stel je beschikbaarheid in en bepaal zelf wanneer en hoe clients bij je kunnen boeken, zodat je prioriteiten kunt stellen in je werk

Laat klanten hun eigen afspraken plannen, wijzigen of annuleren, en stuur SMS-herinneringen

Bied doorlopende abonnementen aan voor lidmaatschappen of cursussen, ontvang aanbetalingen en bewaar kaartgegevens met veiligheid

Voordelen

Met functies zoals het toevoegen van bijlagen en formulieren aan afspraken, en het versturen van follow-up- en herinneringse-mails, wordt het coördineren van afspraken een succes. Ik ken geen andere tool die met zoveel software integreert als Acuity Scheduling. Het synchroniseert met Google Agenda, CRM en PayPal, zodat we naadloos betalingen kunnen accepteren via Acuity Scheduling

Kan eenvoudig worden geïntegreerd met betaaltools, naast kalenders

In te sluiten, deelbare boekingslinks die u op uw website kunt plaatsen

Pas afspraken eenvoudig aan, verplaats ze en werk ze bij

Nadelen

De rapportage in Acuity is wat onhandig voor de manier waarop wij de software gebruikten. In plaats van pakketprijzen hanteert Acuity prijzen per sessie, waardoor onze omzetcijfers er geweldig uitzien, maar onnauwkeurig zijn. Bovendien zijn er beperkte mogelijkheden voor aangepaste pagina's, tenzij je geavanceerde kennis hebt van CSS-styling.

Gebruikers geven aan dat de rapportage wat omslachtig kan zijn

Sommige gebruikers zouden graag zien dat de boekingspagina eenvoudiger aan te passen was aan hun planningsbehoeften

Sommige gebruikers vinden dat de prijs niet in verhouding staat tot de geboden waarde

Prijzen

Opkomend: $20/maand

Growing: $34/maand

Powerhouse: $ 61/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 5.700 beoordelingen)

Raad ik Acuity Scheduling aan?

Absoluut – een van de krachtigste tools in zijn klasse. Houd er wel rekening mee dat er in het begin een kleine leercurve is.

📮ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, zegt 17% dat ze te lang duren en vindt 10% dat ze meestal overbodig zijn. In een andere enquête van ClickUp gaf 70% van de respondenten toe dat ze graag een vervanger of een vertegenwoordiger naar de vergaderingen zouden sturen als ze dat konden. De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan je perfecte vergaderproxy zijn! Laat AI elk belangrijk punt, elke beslissing en elk actiepunt vastleggen terwijl jij je concentreert op werk met meer waarde. Met automatische vergaderverslagen en het aanmaken van taken met behulp van ClickUp Brain mis je nooit meer cruciale informatie – zelfs als je een vergadering niet kunt bijwonen. 💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

6. YouCanBookMe (Het meest geschikt voor individuen of teams die een boekingswerkstroom willen met een sterke merkidentiteit en veel aanpassingsmogelijkheden)

YouCanBookMe is een online planningstool die beweert de gebruikerservaring centraal te stellen. Het platform maakt het mogelijk om aangepaste boekingsformulieren te maken, beschikbare tijdvakken te beheren en automatisering te gebruiken om de klantervaring te verbeteren. 🙌

Ideaal voor

Teamgrootte

Particulieren en kleine teams

Voor wie is YouCanBookMe geschikt?

Docenten, consultants en freelancers die op maat gemaakte boekingspagina's, ondersteuning voor verschillende tijdzones en integraties zoals Zoom willen

Functies

Boek afspraken aangepast, inclusief links voor eenmalig gebruik, boekingen op aanvraag en limieten voor boekingen

Pas geen ervaring op uw boekingspagina aan met ondersteuning voor verschillende weergaven van beschikbaarheid, valuta's, tijdzones en talen

Stuur herinneringen, follow-up-e-mails en e-mails bij no-shows die aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf

Voordelen

Ik ben een grote fan van de functie waarmee ik één link met veel mensen kan delen, zodat ik met hen een gesprek kan opzetten tijdens een gebeurtenis. Zelfs complexe processen, zoals geautomatiseerde berichten nadat een vergadering is geboekt, kunnen door de gebruiker worden aangepast.

Aangepaste automatisering van complexe processen, zoals berichten na het plannen van afspraken

Werk samen met meerdere mensen via dezelfde link

Nadelen

Ik zou willen dat er meer manieren waren om verschillende lessen en aanbiedingen op dezelfde kalender aan te passen.

Sommige gebruikers geven aan dat het moeilijk is om de look en feel van de boekingspagina aan te passen, bijvoorbeeld door bedrijfslogo's toe te voegen

Je kunt YouCanBookMe niet langer integreren met Apple-kalenders

Prijzen

Free

Particulier : $9/maand

Professional : $13/maand

Teams: $ 18 per lid per maand

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,7/5 (meer dan 1.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Raad ik YouCanBookMe aan?

Hoewel het handig is voor zelfstandige professionals, zijn de functies voor rapportage en de gebruikersinterface eerder functioneel dan fraai.

HubSpot biedt veel gratis tools en functies voor marketing- en verkoopteams, en hun vergaderingsplanner is daar een van.

Met de gratis oplossing voor het plannen van vergaderingen van HubSpot kunt u uw beschikbaarheid weergeven, vergaderingen boeken zonder heen-en-weer-gemail, round-robin-vergaderboekingen beheren en het planningsproces vereenvoudigen. 🐦

Ideaal voor

Teamgrootte

Verkoop- of marketingteams van kleine tot middelgrote bedrijven en grote ondernemingen

Voor wie is HubSpot Meeting Scheduler geschikt?

Artsen, verkopers en marketingteams die HubSpot CRM gebruiken en behoefte hebben aan geautomatiseerde vergaderlinks, round-robin-planning en synchronisatie van de levenscyclus

Functies

Integreer uw kalender of afsprakenplanner op uw website

Synchroniseer boekingen en gegevens automatisch met je HubSpot CRM

Integreer met Google Agenda en Microsoft Office 365 Kalender

Voordelen

De ingebouwde planner voor vergaderingen – ik gebruik deze voortdurend. Hij synchroniseert met mijn Outlook-kalender en bespaart zoveel tijd bij het boeken van gesprekken. Ik hoef niet meer heen en weer te mailen over beschikbaarheid.

Ontmoet potentiële klanten sneller en versnel de verkoopcyclus door het heen-en-weer-gepraat over het plannen van gesprekken te vermijden

Beveilig uw gegevens met ingebouwde bescherming tegen gegevensverwijdering op het niveau van individuele toestemmingen

Nadelen

Een kleine verbetering zou kunnen zijn dat je een externe kalender kunt koppelen aan die van mij voor een link naar een vergadering. Als je bijvoorbeeld samenwerkt met externe organisaties en gezamenlijk wilt verkopen, en je wilt een potentiële klant jullie gezamenlijke beschikbaarheid laten zien, dan is dat op dit moment niet mogelijk met de HS-vergadering-link

Sommige gebruikers willen een externe kalender kunnen koppelen voor gedeelde vergaderlinks

Gebruikers melden dat de planner alleen onderscheid maakt tussen 'vrij' en 'bezet' en geen rekening houdt met andere statussen zoals 'afwezig'.

Sommige gebruikers merken op dat de limiet voor het verbergen van het HubSpot-logo op je boekingspagina beperkt is in vergelijking met de duurdere Pro-abonnementen

Prijzen

Je hebt toegang tot de vergaderplanner als onderdeel van de volgende HubSpot Sales Hub-abonnementen:

Free

Starter: $ 20/maand/zetel, jaarlijks gefactureerd

Starter Customer Platform: $ 20/maand/zetel, jaarlijks gefactureerd

Professional: $ 100/maand/zetel, jaarlijks gefactureerd (aangepaste versies mogelijk)

Enterprise: $ 150/maand/zetel, jaarlijks te betalen (aanpassingen mogelijk)

Beoordelingen op G2 en Capterra

De vergaderingsplanner van HubSpot is opgenomen in hun Sales Hub. Dit zijn de huidige scores van HubSpot Sales Hub:

G2: 4,4/5 (meer dan 12.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 480 beoordelingen)

Raad ik HubSpot Meeting Scheduler aan?

Als je HubSpot al gebruikt, zeker. Anders is de CRM-integratie misschien wat overdreven.

8. TimeTap (Het meest geschikt voor bedrijven die afspraken plannen voor meerdere locaties of voor medewerkers die meerdere diensten aanbieden)

TimeTap is een online tool voor het plannen van vergaderingen die u kunt gebruiken om boekingen tussen medewerkers, met klanten en tussen meerdere locaties te beheren. Het platform is bedoeld om administratieve taken zoals het regelen van vergaderingen te verminderen en bevat handige functies zoals automatische herinneringen aan afspraken. ⚒️

Ideaal voor

Teamgrootte

Middelgrote tot grote organisaties

Voor wie is TimeTap geschikt?

Zorgteams, scholen en ondernemingen die behoefte hebben aan HIPAA/GDPR-conforme boekingen, personeelsbeheer en planning voor meerdere locaties

Functies

Profiteer van tweerichtingssynchronisatie van kalenders, zodat u uw TimeTap- of werkkalender niet handmatig hoeft bij te werken

Maak een automatische wachtlijst om last-minute annuleringen op te vangen

Profiteer van geschatte reistijden dankzij de integratie met Google Maps

Voordelen

TimeTap biedt ons de mogelijkheid om de clients die we bedienen te beheren en in te plannen, terwijl we hun belangrijkste gegevens beschermen.

Bescherm gevoelige clientgegevens en blijf tegelijkertijd afspraken plannen en beheren

Pas boekingspagina's aan en voer automatisering uit voor gebruiksgemak

Nadelen

Ik zou willen dat er een eenvoudige versie was voor mensen die slechts één product of dienst aanbieden. Toen ik begon, hoefde ik alleen maar vergaderingen in te plannen, dus het hele systeem was daarvoor een beetje te complex.

Sommige gebruikers uitten hun frustratie over het feit dat realtime notificaties niet zo efficiënt werden verzonden als ze hadden gehoopt

Gebruikers vinden het lastig om de tool in te stellen

Prijzen

Professional: Vanaf $ 28,45 per maand

Business: Vanaf $ 50,95 per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Raad ik TimeTap aan?

Ja, voor complexe en gereguleerde planningsbehoeften. Maar het is duurder en vereist wat tijd voor de installatie.

9. Jotform (Het meest geschikt voor teams die Jotform al gebruiken en een geïntegreerde afsprakenplanner nodig hebben)

Jotform staat bekend om zijn eenvoudige maar effectieve formulierbouwer, maar kan met de functie voor het plannen van afspraken ook worden gebruikt als alternatief voor Calendly. Gebruik de sjabloon om online boekingen te accepteren, afspraaktijdvakken aan te passen en herinneringen naar klanten te sturen. 👀

Ideaal voor

Teamgrootte

Particulieren en kleine teams

Voor wie is Jotform geschikt?

Beheerders, marketeers en bureaus die formulieren en afsprakenplanning nodig hebben in één aanpasbare werkstroom – ideaal voor leadgeneratie, boekingen voor gebeurtenissen of serviceformulieren

Functies

Aangepaste duur en intervallen van uw afspraaktijdvakken

Stuur geautomatiseerde herinneringse-mails naar klanten

Breid de mogelijkheden van Jotform uit met de ingebouwde Google Agenda-integratie

Voordelen

Nadat ik er meer vertrouwd mee was geraakt, ben ik het voor meer dan alleen contactformulieren gaan gebruiken. Ik heb het gebruikt voor planning, het genereren van certificaten, enquêtes voor gebruikers, enz.

Veelzijdige toepassingen: van contactformulieren tot gebruikersenquêtes en planning, met Jotform kunt u het allemaal doen

Automatiseert e-mailnotificaties en herinneringen voor uw klanten

Degelijke gratis versie

Nadelen

De kalender-app die gratis bij Jotform wordt geleverd, vond ik niet zo eenvoudig te begrijpen en te gebruiken. Daarom gebruik ik een ander planningssysteem dat meer functies heeft.

Sommige gebruikers zouden graag zien dat Jotform een robuuster ingebouwd kalendersysteem krijgt

Met zoveel sjablonen en de mogelijkheid om je ervaring met Jotform Apps aan te passen, kan de ervaring voor sommige gebruikers overweldigend zijn

Prijzen

Starter: Gratis

Bronze: $39/maand

Silver: $49/maand

Gold: $ 129/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2: 4,7/5 (meer dan 3.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Raad ik Jotform aan?

Ja, voor teams die flexibele formulierlogica nodig hebben bij het plannen. Maar het vereist wat configuratie vooraf en is niet uitsluitend voor boekingen ontworpen.

10. SimplyBook.me (Het meest geschikt voor dienstverlenende bedrijven die behoefte hebben aan boekingen via meerdere kanalen en aangepaste instellingen)

SimplyBook.me is een veelzijdig online platform voor afsprakenplanning, ontworpen voor dienstverlenende bedrijven. Het biedt een aangepast boekingssysteem waarmee klanten via verschillende kanalen afspraken kunnen plannen, waaronder een speciale boekingswebsite, integraties met sociale media en een app met uw eigen huisstijl. Met functies zoals automatische herinneringen, betalingsverwerking en een reeks aangepaste add-ons streeft SimplyBook.me ernaar het boekingsproces te stroomlijnen en de klantbetrokkenheid te vergroten.

Ideaal voor

Teamgrootte

Kleine tot middelgrote serviceteams van verschillende groottes

Voor wie is SimplyBook.me geschikt?

Fitnesscentra, salons, therapeuten en andere bedrijven met veel afspraken die lidmaatschappen, kortingsbonnen of groepsboekingen nodig hebben

Functies

Accepteer afspraken via uw website, Facebook, Instagram, Google of een eigen app voor klanten

Maak een mobielvriendelijke boekingswebsite met uitgebreide ontwerpopties die uw merk weerspiegelen

Stuur automatische herinneringen via e-mail en sms voor boekingen, annuleringen en verplaatsingen

Accepteer betalingen, aanbetalingen en fooien via verschillende betalingsproviders zoals PayPal en Stripe

Breid de functionaliteit uit met add-ons zoals kortingsbonnen, cadeaubonnen, HIPAA-compliance en meer

Voordelen

SBME is een uiterst flexibel platform met KRACHTIGE functies voor groepsboekingen! Besteed vooraf wat tijd om te leren hoe het werkt en je zult niet teleurgesteld zijn.

Vereenvoudigt groepsboekingen

Het is goedkoper dan sommige van de meer geavanceerde/complexe planningstools

Biedt handige tutorials en stapsgewijze instructies om boekingspagina's te personaliseren

Nadelen

Soms is het lastig om dingen op de website te vinden. Als dat gebeurt, moet ik bellen of chatten met hun ondersteuningsteam. Soms voelt de website van de beheerders niet zo intuïtief aan als hij zou kunnen zijn.

Er ontbreken ingebouwde integraties met sommige online vergadertools, waardoor handmatige installatie of tijdelijke oplossingen nodig zijn

Sommige gebruikers vinden de interface van de beheerder minder intuïtief, wat leidt tot een steilere leercurve tijdens de eerste installatie

Prijzen

Free

Basic : € 9,90/maand

Standaard : € 29,90/maand

Premium: € 59,90/maand

Beoordelingen op G2 en Capterra

G2 : 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Raad ik SimplyBook.me aan?

Het kan een goede keuze zijn voor dienstverlenende bedrijven. Houd er wel rekening mee dat de interface niet zo strak is als die van nieuwere tools, en dat het gratis abonnement limieten heeft.

Eindoordeel: kies de planner die met u werkt, niet tegen u

Calendly is misschien wel een van de bekendste online planningsplatforms, maar er zijn tal van alternatieven met dezelfde functies of een nog aantrekkelijkere manier om afspraken te boeken en te beheren.

Gebruik deze gids om de perfecte tool voor u te vinden, zodat u het proces van het maken van afspraken kunt vereenvoudigen en een betere gebruikerservaring voor uw klanten kunt creëren. Als u een zelfstandige provider bent, bieden tools zoals Acuity of SimplyBook.me uitgebreide functies die zijn afgestemd op het plannen van afspraken met klanten. Voor groepspeilingen en interne coördinatie zijn Doodle en Google Agenda eenvoudige opties die de klus klaren.

Maar als je op zoek bent naar meer dan alleen software voor het plannen van afspraken, raden we je aan om ClickUp te gebruiken. Met de AI-aangedreven kalender kun je taken en vergaderingen automatisch inplannen op basis van werklast, prioriteiten en beschikbaarheid. Bovendien krijg je geautomatiseerde aantekeningen, vergader- en taakbeheer, het bijhouden van doelen en zelfs volwaardig projectmanagement zonder een wirwar aan tools. ✨

Veelgestelde vragen (FAQ)

Een goed alternatief voor Calendly moet de planning regelen en tegelijkertijd het aantal follow-ups, contextwisselingen en handmatig werk verminderen. Functies zoals kalendersynchronisatie, automatisering, integraties en ondersteuning voor werkstroom zijn het belangrijkst.

Veel Calendly-alternatieven zijn beter geschikt voor teams omdat ze gedeelde kalenders, het overdragen van taken en samenwerking ondersteunen. Dit maakt ze effectiever voor verkoop, werving en cross-functionele werkstroom.

Ja, moderne planningstools kunnen het meeste heen-en-weer-gemail elimineren door realtime beschikbaarheid te delen en bevestigingen en herinneringen te automatiseren. Sommige tools hebben ook een verbinding met taken of follow-ups voor een betere continuïteit.

Sommige alternatieven voor Calendly maken nu gebruik van AI om vergadertijden voor te stellen, taken rond vergaderingen te prioriteren of acties na afloop van vergaderingen te automatiseren. Dit helpt gebruikers tijd te besparen en agenda's slimmer te beheren.

Overstappen is zinvol als planning slechts een onderdeel van je werkstroom is. Met alles-in-één-tools kun je vergaderingen, taken, aantekeningen en follow-ups samen beheren in plaats van via meerdere apps.